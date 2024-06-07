บล็อก ClickUp
วิธีบันทึกวิดีโอการนำเสนอ PowerPoint ของคุณเอง
Worklife

วิธีบันทึกวิดีโอการนำเสนอ PowerPoint ของคุณเอง

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
7 มิถุนายน 2567

การนำเสนอ PowerPoint เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับสมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกล นำเสนอแนวคิดต่อนักลงทุนหรือลูกค้า และแบ่งปันสื่อการเรียนรู้กับพนักงานหรือนักเรียน

อย่างไรก็ตาม การนำเสนอด้วย PowerPoint อาจน่าเบื่อได้ แม้ว่าคุณจะเพิ่มแอนิเมชันหรือรูปภาพแล้วก็ตาม

วิธีหนึ่งที่จะทำให้พวกเขามีส่วนร่วมและส่วนตัวมากขึ้นคือการเพิ่มวิดีโอ. คุณยังสามารถสาธิตกระบวนการและอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นผ่านการนำเสนอวิดีโอ.

ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่จะก้าวจากเด็คแบบคงที่แบบดั้งเดิม การนำเสนอโครงการ หรือการขายแบบเดิมๆ และสร้างการนำเสนอวิดีโอแบบโต้ตอบด้วย PowerPoint หรือซอฟต์แวร์บันทึกวิดีโออื่นๆ

บล็อกนี้จะแนะนำคุณผ่านขั้นตอนในการบันทึกตัวเองขณะนำเสนอ PowerPoint

วิธีบันทึกการนำเสนอของคุณใน PowerPoint

ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการบันทึก ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานนำเสนอของคุณเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน แก้ไขข้อผิดพลาด ปัญหาการจัดรูปแบบ หรือองค์ประกอบที่วางผิดตำแหน่ง

ตอนนี้ มาดูวิธีบันทึกวิดีโอตัวเองในสไลด์นำเสนอ PowerPoint กัน

1. เปิด PowerPoint

เปิดแอป PowerPoint และเปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการบันทึก

2. ไปที่แท็บ 'บันทึก'

คลิกที่แท็บ 'บันทึก' ในแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อบันทึกการนำเสนอ PowerPoint

แท็บบันทึก_พาวเวอร์พอยต์

3. เลือกเมนูแบบเลื่อนลง 'บันทึก'

ในแท็บ 'บันทึก' ให้คลิกที่ลูกศรชี้ลง

4. เลือกตัวเลือกการบันทึก:

คุณจะเห็นตัวเลือกสองตัวเลือกต่อไปนี้:

  • เริ่มบันทึกตั้งแต่ต้น: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกการนำเสนอตั้งแต่ต้น
  • เริ่มบันทึกจากสไลด์ปัจจุบัน: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกสไลด์ที่คุณกำลังดูอยู่

คลิกที่ตัวเลือกที่เหมาะกับคุณแล้วไปที่ส่วนการบันทึก

ตัวเลือกการบันทึก PowerPoint

5. บันทึกการนำเสนอของคุณ

หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกที่ต้องการแล้ว PowerPoint จะนำคุณไปยังส่วนการบันทึก

ไปที่ปุ่มที่มุมขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดกล้องและไมโครโฟน และเพิ่มคำบรรยายวิดีโอ

เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้เริ่มบันทึก. เลือกปุ่ม 'บันทึก' เพื่อเริ่มการนับถอยหลังสามวินาที จากนั้นการบันทึกหน้าจอจะเริ่มขึ้น.

ปุ่มบันทึกการนำเสนอ PowerPoint

พูดอย่างชัดเจนและมั่นใจขณะที่คุณนำเสนอผ่านสไลด์ PowerPoint ของคุณ คุณสามารถใช้เลเซอร์บนหน้าจอ ปากกาสี หรือไฮไลท์เตอร์ในถาดด้านล่างเพื่อทำเครื่องหมายบนสไลด์และอธิบายแนวคิดต่าง ๆ อย่างชัดเจนในระหว่างการนำเสนอ

PowerPoint เลเซอร์บนหน้าจอ

เลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปหรือก่อนหน้าโดยคลิกที่ลูกศรที่ปรากฏอยู่ด้านข้างของสไลด์

ลูกศรในสไลด์ PowerPoint

6. หยุดชั่วคราวหรือหยุดการบันทึก

หากคุณต้องการหยุดพัก ให้หยุดการบันทึกวิดีโอโดยการคลิกที่ปุ่ม 'หยุดชั่วคราว' ในแถบเครื่องมือการบันทึก หากต้องการหยุดการบันทึกการนำเสนอทั้งหมด ให้คลิกที่ 'หยุด'

7. ตรวจสอบการบันทึกของคุณ

หลังจากบันทึกแล้ว ให้ตรวจสอบการนำเสนอวิดีโอของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดูและฟังได้ตามที่ตั้งใจไว้ คุณควรเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ย้อนกลับเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใด ๆ โดยใช้ปุ่ม 'เล่นซ้ำ'

การเล่นซ้ำ PowerPoint

8. บันทึกการนำเสนอของคุณ

เมื่อคุณพอใจกับการบันทึกการนำเสนอของคุณแล้ว ให้บันทึกเพื่อเก็บการเปลี่ยนแปลงของคุณไว้ คลิกที่ปุ่ม 'ส่งออกวิดีโอ' เพื่อส่งออกเด็ค

การใช้การตั้งเวลาและคำบรรยายในสไลด์โชว์

มาพูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักของ Microsoft PowerPoint—การตั้งเวลาและการบรรยาย

  • เวลาในการแสดงสไลด์: ตั้งเวลาสำหรับแต่ละสไลด์ขณะซ้อม และสไลด์จะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด ทำให้การนำเสนอของคุณราบรื่น เมื่อบันทึก Microsoft PowerPoint จะบันทึกเวลาเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ทำให้การซิงโครไนซ์การบรรยายของคุณกับสไลด์ง่ายขึ้น เวลาในการแสดงสไลด์นี้ใช้สำหรับการจับเวลาส่วนตัวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถอธิบายแต่ละสไลด์ได้ครบถ้วน
  • การบรรยาย: การเพิ่มการบรรยายลงในนำเสนอของคุณสามารถเพิ่มความน่าสนใจและความเข้าใจให้กับผู้ชมของคุณได้ คุณสามารถบันทึกเสียงของคุณเองเพื่อบรรยายในระหว่างการนำเสนอ ซึ่งช่วยให้ผู้ชมเข้าใจบริบท คำอธิบาย และข้อมูลเชิงลึกที่เสริมสร้างกับสไลด์ของคุณ การบรรยายเป็นวิธีที่น่าสนใจกว่าในการให้ข้อมูลแก่ผู้ชม แทนที่จะให้พวกเขาอ่านสไลด์ PowerPoint อย่างน่าเบื่อ

การใช้คุณสมบัติขั้นสูง

ด้วย PowerPoint คุณสามารถผสานรวมทรัพยากรมัลติมีเดียเข้ากับการนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อทำให้เนื้อหาของคุณน่าสนใจและมีผลกระทบมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถฝังวิดีโอ YouTube ลงในการนำเสนอและเล่นสดขณะบันทึกได้

มาดูคุณสมบัติการบันทึกการนำเสนอขั้นสูง—การเขียน, การวาด, และการบันทึกคำอธิบายในระหว่างการนำเสนอ

  1. เครื่องมือการเขียน: เขียนหรือวาดบนสไลด์ของคุณโดยตรงระหว่างการนำเสนอโดยเข้าถึงเครื่องมือการเขียนในแท็บ 'วาด' ในริบบอน
  2. ปากกาและไฮไลท์: เลือกสีปากกาและความหนาต่าง ๆ เพื่อเน้นจุดสำคัญหรือขีดเส้นใต้ข้อมูลที่สำคัญ
  3. ยางลบ: แก้ไขข้อผิดพลาดหรือลบคำอธิบายได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือ 'ยางลบ'
  4. เลเซอร์พอยน์เตอร์: ใช้คุณสมบัติเลเซอร์พอยน์เตอร์เพื่อดึงดูดความสนใจไปยังพื้นที่เฉพาะบนสไลด์ของคุณ ช่วยนำสายตาผู้ชมไปยังจุดสำคัญและเพิ่มความชัดเจน

วิธีแทรกวิดีโอ YouTube หรือแหล่งข้อมูลมัลติมีเดียอื่น ๆ:

  1. ไปที่สไลด์: เลือกสไลด์ที่คุณต้องการแทรกวิดีโอหรือทรัพยากรมัลติมีเดีย
  2. แท็บแทรก: ที่ด้านบนของหน้าจอ ให้คลิกตัวเลือก 'แทรก' ในริบบอน
  3. วิดีโอหรือเสียง: ขึ้นอยู่กับทรัพยากรมัลติมีเดียของคุณ ให้เลือก 'วิดีโอ' หรือ 'เสียง' จากแถบเครื่องมือ
  4. การแทรกวิดีโอ YouTube: เลือก 'วิดีโอออนไลน์' จะมีกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ให้คุณป้อน URL ของวิดีโอ YouTube ที่คุณต้องการแทรก วาง URL ของวิดีโอ YouTube และคลิก 'แทรก' PowerPoint จะฝังวิดีโอลงในสไลด์ของคุณ
  5. เลือก 'วิดีโอออนไลน์'
  6. กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น โดยจะขอให้คุณป้อน URL ของวิดีโอ YouTube ที่คุณต้องการแทรก
  7. วาง URL ของวิดีโอ YouTube และคลิก 'แทรก'
  8. PowerPoint จะฝังวิดีโอลงในสไลด์ของคุณ
  9. การแทรกทรัพยากรมัลติมีเดียอื่น ๆ: หากคุณมีไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก 'วิดีโอ' หรือ 'เสียง' จากนั้นเลือก 'วิดีโอในคอมพิวเตอร์ของฉัน' หรือ 'เสียงในคอมพิวเตอร์ของฉัน' ตามลำดับ นำทางไปยังตำแหน่งไฟล์ เลือกไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียง แล้วคลิก 'แทรก'
  10. หากคุณมีไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก 'วิดีโอ' หรือ 'เสียง' จากนั้นเลือก 'วิดีโอในคอมพิวเตอร์ของฉัน' หรือ 'เสียงในคอมพิวเตอร์ของฉัน' ตามลำดับ
  11. ไปที่ตำแหน่งไฟล์ เลือกไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียง แล้วคลิก 'แทรก'
  12. ปรับการตั้งค่ามัลติมีเดีย: หลังจากแทรกแล้ว คุณสามารถปรับขนาดและจัดตำแหน่งทรัพยากรมัลติมีเดียบนสไลด์ของคุณได้ ในแท็บ 'การเล่น' คุณสามารถปรับแต่งตัวเลือกการเล่นเพื่อเล่นวิดีโอหรือเสียงระหว่างการนำเสนอของคุณ
  13. หลังจากแทรกแล้ว คุณสามารถปรับขนาดและจัดตำแหน่งทรัพยากรมัลติมีเดียบนสไลด์ของคุณได้ ในแท็บ 'การเล่น' คุณสามารถปรับแต่งตัวเลือกการเล่นเพื่อเล่นวิดีโอหรือเสียงระหว่างการนำเสนอของคุณ
  • เลือก 'วิดีโอออนไลน์'
  • กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น โดยจะขอให้คุณป้อน URL ของวิดีโอ YouTube ที่คุณต้องการแทรก
  • วาง URL ของวิดีโอ YouTube แล้วคลิก 'แทรก'
  • PowerPoint จะฝังวิดีโอลงในสไลด์ของคุณ
  • หากคุณมีไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก 'วิดีโอ' หรือ 'เสียง' จากนั้นเลือก 'วิดีโอในคอมพิวเตอร์ของฉัน' หรือ 'เสียงในคอมพิวเตอร์ของฉัน' ตามลำดับ
  • ไปที่ตำแหน่งไฟล์ เลือกไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียง แล้วคลิก 'แทรก'
  • หลังจากแทรกแล้ว คุณสามารถปรับขนาดและจัดตำแหน่งทรัพยากรมัลติมีเดียบนสไลด์ของคุณได้ ในแท็บ 'การเล่น' คุณสามารถปรับแต่งตัวเลือกการเล่นเพื่อเล่นวิดีโอหรือเสียงระหว่างการนำเสนอของคุณ

เคล็ดลับการใช้คุณสมบัติขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ:

เพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูงในพรีเซนเทชั่น PowerPoint ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ จำไว้ว่า:

  • การฝึกฝน: ทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติขั้นสูงก่อนการนำเสนอเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ใช้อย่างประหยัด: หลีกเลี่ยงการใช้คุณสมบัติขั้นสูงมากเกินไป เนื่องจากอาจทำให้ข้อความของคุณเสียสมาธิ
  • ทดสอบความเข้ากันได้: ทดสอบทรัพยากรมัลติมีเดียเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเล่นได้อย่างราบรื่นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการนำเสนอ ก่อนการนำเสนอ

โบนัส:เครื่องมือ AI สำหรับการนำเสนอ!

เคล็ดลับสำหรับการนำเสนอ PowerPoint ที่ประสบความสำเร็จ

การสร้างงานนำเสนอ PowerPoint ที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวางแผน การเตรียมการ และการดำเนินการอย่างรอบคอบ ต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้สไลด์ PowerPoint ของคุณดึงดูดความสนใจของผู้ชมและถ่ายทอดสาระสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

การเตรียมสไลด์และประเด็นสำคัญในการนำเสนอ:

  • ทำให้เรียบง่าย: หลีกเลี่ยงการทำให้สไลด์รกโดยใช้ข้อความให้น้อยที่สุด ใช้จุดรายการที่กระชับและภาพประกอบเพื่อสื่อสารแนวคิดหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รับประกันความสม่ำเสมอ: รักษาธีมการนำเสนอให้เป็นแบบเดียวกันโดยใช้ฟอนต์ สี และรูปแบบสไลด์ที่สอดคล้องกัน
  • เน้นจุดสำคัญ: ใช้สไลด์เป็นสื่อประกอบเพื่อเน้นจุดหลักและเสริมสร้างข้อความของคุณ สไลด์ควรเป็นส่วนเสริมของการนำเสนอด้วยวาจา ไม่ควรเด่นเกินเนื้อหา

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตการนำเสนอของ ClickUpเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint ที่มีประสิทธิภาพในเวลาที่น้อยลง มันช่วยให้คุณออกแบบโครงร่างการนำเสนอเพื่อจัดเรียงและจัดรูปแบบสไลด์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ งานที่ปรับแต่ง สถานะ และมุมมองต่างๆ ยังช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของการนำเสนอและติดตามความคืบหน้าของแต่ละสไลด์ได้อีกด้วย

จัดระเบียบส่วนต่าง ๆ ของการนำเสนอได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการนำเสนอของ ClickUp
จัดระเบียบส่วนต่าง ๆ ของการนำเสนอได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการนำเสนอของ ClickUp

ความสำคัญของการซ้อม

  • ฝึกฝน ฝึกฝน ฝึกฝน: ซ้อมการนำเสนอของคุณหลายครั้งเพื่อให้คุ้นเคยกับเนื้อหาและลำดับการนำเสนอ เตรียมบันทึกไว้ใกล้ตัวสำหรับการนำเสนอและอ้างอิงถึงบันทึกเหล่านั้นเพื่อรักษาลำดับการนำเสนอให้ถูกต้อง
  • จับเวลา: จับเวลาการซ้อมของคุณเพื่อให้การนำเสนอของคุณอยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด ปรับจังหวะการพูดตามความจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเร่งรีบหรือยืดเยื้อในส่วนใดส่วนหนึ่ง
  • คาดการณ์คำถาม: คาดการณ์คำถามที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ชมของคุณ และเพิ่ม FAQ สั้น ๆ หรือสรุปในตอนท้ายเพื่อทบทวนข้อมูลสำคัญอย่างรวดเร็ว

ทำให้เนื้อหาดึงดูดและมีประสิทธิภาพ

  • เล่าเรื่อง: จัดโครงสร้างการนำเสนอของคุณให้เหมือนกับการเล่าเรื่อง โดยมีจุดเริ่มต้น กลางเรื่อง และตอนจบที่ชัดเจน ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังด้วยการยกตัวอย่างและกรณีศึกษาในการนำเสนอของคุณ
  • ใช้ภาพอย่างชาญฉลาด: รวมอินโฟกราฟิกที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนภูมิ กราฟ รูปภาพ และวิดีโอ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการจดจำ แบ่งสไลด์ที่มีข้อความมากเกินไปออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่ออธิบายข้อมูลที่ซับซ้อน
  • เพิ่มพลัง: รักษาการนำเสนอให้มีชีวิตชีวาและกระตือรือร้นตลอดการนำเสนอ ใช้ท่าทางมือที่เป็นทางการเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังและทำให้พวกเขาตั้งใจฟัง
  • รู้จักผู้ชมของคุณ: พิจารณาความรู้และความสนใจของผู้ชมเพื่อปรับเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะสม

เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างและนำเสนอ PowerPoint ที่ให้ข้อมูลครบถ้วน มีโครงสร้างที่ดี น่าสนใจ และสร้างผลกระทบได้ อย่าลืมรักษาความมั่นใจ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ฟังตลอดการนำเสนอ

ข้อจำกัดของการบันทึกการนำเสนอ PowerPoint ภายใน PowerPoint

การบันทึกการนำเสนอ PowerPoint นั้นสะดวกและตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดบางประการที่คุณควรทราบ:

  • ความสามารถในการแก้ไขที่จำกัด: PowerPoint ไม่รองรับการแก้ไขขั้นสูง ดังนั้นคุณจะต้องบันทึกการนำเสนอใหม่หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง
  • ไม่สามารถรวมคุณสมบัติมัลติมีเดียขั้นสูงได้: PowerPoint รองรับการแทรกมัลติมีเดียพื้นฐาน เช่น วิดีโอและไฟล์เสียง อย่างไรก็ตาม การเพิ่มคุณสมบัติมัลติมีเดียขั้นสูงในขณะบันทึกนั้นเป็นเรื่องท้าทาย
  • ปัญหาขนาดไฟล์และความเข้ากันได้: การนำเสนอ PowerPoint มีขนาดไฟล์ใหญ่ โดยเฉพาะหากมีองค์ประกอบมัลติมีเดียฝังอยู่ การแชร์การนำเสนอผ่านอีเมลหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ อาจทำได้ยากเนื่องจากข้อจำกัดของขนาดไฟล์ คุณอาจพบปัญหาความเข้ากันได้ขณะแชร์การนำเสนอที่บันทึกไว้กับผู้อื่นที่ใช้ PowerPoint เวอร์ชันต่างกันหรือซอฟต์แวร์นำเสนออื่น ๆ
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด: PowerPoint ให้การควบคุมที่จำกัดเกี่ยวกับความละเอียดของวิดีโอ, คุณภาพเสียง, และการตั้งค่าการเล่น. มันจำกัดความสามารถในการปรับแต่งการบันทึกให้เหมาะกับความต้องการของผู้ชมหรือข้อกำหนดทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจง
  • การโต้ตอบที่จำกัด: การนำเสนอผ่าน PowerPoint มีองค์ประกอบที่สามารถโต้ตอบได้จำกัด ซึ่งลดประสิทธิภาพของการนำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกอบรมหรือการศึกษา

วิธีบันทึกวิดีโอการนำเสนอ PowerPoint ใน ClickUp

การสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint แล้วบันทึก ตัดต่อ และแชร์นั้นต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก

แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณสามารถใช้เครื่องมือบันทึกวิดีโอและหน้าจออย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มเช่น ClickUp ได้เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ClickUp เป็นเครื่องมือที่หลากหลายซึ่งช่วยให้การจัดการโครงการ การร่วมมือ และการจัดทำเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยClickUp Clips คุณสามารถบันทึกและส่งการบันทึกหน้าจอได้ทันทีเพื่อให้คำแนะนำ แบ่งปันความคิด หรือร่วมมือกับทีมของคุณได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนคลิปเป็นงานได้

คลิป ClickUp
สื่อสารแนวคิดและข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Clips

ไปที่ClickUp Brainเพื่อถอดความคลิปของคุณและค้นหาข้อมูลจากคลิปเหล่านั้น

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อถอดเสียงคลิปของคุณโดยอัตโนมัติ

การบันทึกการนำเสนอใน ClickUp

นี่คือวิธีที่คุณสามารถบันทึกการนำเสนอใน ClickUp:

  • ไปที่งานใดก็ได้ที่คุณต้องการบันทึก
  • ไปที่ความคิดเห็นที่คุณต้องการบันทึกวิดีโอแล้วคลิกที่ไอคอนวิดีโอ
บันทึกการนำเสนอใน ClickUp
  • เลือกไมโครโฟนของคุณจากตัวเลือกที่ให้ไว้เพื่อบันทึกเสียง
เลือกไมโครโฟนของคุณจากตัวเลือกที่ให้ไว้เพื่อบันทึกเสียง
  • เลือกแท็บการนำเสนอที่คุณต้องการบันทึกและเริ่มการนำเสนอ
แท็บการนำเสนอที่คุณต้องการบันทึกและเริ่มนำเสนอ
  • เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ว คลิปของคุณจะถูกเพิ่มเข้าไปในความคิดเห็นโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถส่งไปยังทีมได้ในครั้งเดียว
  • คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอเพื่อใช้ในอนาคตได้
ดาวน์โหลดวิดีโอที่บันทึกไว้

บันทึกคลิปได้ทุกที่บน Clickup

คุณยังสามารถบันทึกคลิปได้ทุกที่บน Clickup โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

1. คลิกที่เครื่องมือการดำเนินการระดับโลกของการบันทึกวิดีโอในหน้า ClickUp ของคุณ

เครื่องมือการดำเนินการระดับโลกของ ClickUp สำหรับการบันทึกวิดีโอ

2. เมื่อคุณบันทึกวิดีโอแล้ว คุณสามารถเข้าถึงวิดีโอได้อย่างง่ายดายใน Clips Hub ของคุณ

ศูนย์รวมคลิป ClickUp

ประโยชน์ของการบันทึกใน ClickUp

  • การสื่อสารที่โปร่งใส: ปรับปรุงการทำงานร่วมกันและแบ่งปันความคิดเห็นอย่างรวดเร็วกับทีมของคุณ
  • ประสิทธิภาพและผลผลิต: ขจัดความจำเป็นในการใช้ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมภายนอกช่วยประหยัดเวลาและลดการเกิดกระทู้ความคิดเห็นที่ไม่มีที่สิ้นสุด
  • การถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์: ส่งวิดีโอที่ถอดเสียงโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain เพื่อให้บริบทที่ชัดเจนแก่ผู้ชมและช่วยให้ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

ยกระดับการสื่อสารเชิงโต้ตอบของคุณด้วย ClickUp

ข้ามวิธีการนำเสนอไอเดียแบบเดิมๆ ที่น่าเบื่อ และรับรองการสื่อสารแบบโต้ตอบด้วยเครื่องมือทันสมัยอย่าง ClickUp นอกจากนี้ยังช่วยลดความจำเป็นในการใช้ซอฟต์แวร์หลายตัวในการสร้าง นำเสนอ บันทึก หรือจดบันทึกการประชุมลงทะเบียนฟรีที่ CickUpเพื่อรับแอปครบวงจรสำหรับทุกความต้องการในการนำเสนอของคุณ