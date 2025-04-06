11 โปรแกรมสร้างงานนำเสนอด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

สี่สิบห้าวินาที นั่นคือเวลาที่คุณมีก่อนที่ผู้ฟังของคุณจะเลิกสนใจและเริ่มคิดถึงอาหารเย็น สองทศวรรษที่แล้ว คุณมีเวลาสองนาทีครึ่งอย่างหรูหรา — แทบจะเป็นนิรันดร์!
แต่ช่วงความสนใจได้ลดลงเนื่องจากอินเทอร์เน็ต, โซเชียลมีเดีย, และความหลงใหลของเราในการทำหลายอย่างพร้อมกัน
ดังนั้น คุณจะต่อสู้กลับอย่างไร? คุณทิ้งสไลด์ที่น่าเบื่อและเต็มไปด้วยข้อความ และให้ AI ทำหน้าที่หนักแทน ผู้ช่วยสร้างสไลด์ด้วย AI สามารถสร้างสไลด์ที่ดึงดูดสายตาและมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของคุณแทนที่จะต้องมาเสียเวลาแก้ไขฟอนต์และเลย์เอาต์
มาสำรวจเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณสร้างการนำเสนอที่ผู้คนจะจดจำได้จริง—ก่อนที่พวกเขาจะเสียสมาธิอีกครั้ง
⏰ สรุป 60 วินาที:
จากการวิจัยของเรา นี่คือ 11 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอ:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานงานนำเสนอเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการ
- สวยงาม. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งการออกแบบอย่างมืออาชีพในทันที
- Canva: เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบด้วย AI พร้อมเทมเพลตที่หลากหลาย
- Prezi: เหมาะที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องที่มีพลวัตและไม่เป็นเส้นตรง
- Zoho Show: เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอธุรกิจที่มีข้อมูลจำนวนมาก
- โทม: เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอด้านการขายและการตลาดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
- SlidesAI: เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงเอกสารเป็นงานนำเสนอ
- จุดขาย: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอแบบร่วมมือกัน
- แกมมา: เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอเว็บแบบโต้ตอบ
- Mentimeter: เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ชม
- สไลด์บีน: เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารนำเสนอสำหรับนักลงทุน
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างการนำเสนอด้วย AI?
งานวิจัยด้านประสาทวิทยาของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันแสดงให้เห็นว่า เมื่อเราฟังเรื่องราว สมองของเราจะประสานกับ ของผู้พูดในปรากฏการณ์ที่เรียกว่า การเชื่อมต่อทางประสาท นี่คือสิ่งที่ทำให้การเล่าเรื่องทรงพลังมาก
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนำเสนอแบบดั้งเดิมบังคับให้เราต้องแบ่งเรื่องราวที่น่าสนใจออกเป็นข้อๆ และสไลด์นิ่งๆ ซึ่งแทบจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง
ผู้สร้างงานนำเสนอด้วยปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงแนวทางนี้ แต่การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมนั้นจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการอย่างรอบคอบ:
- ความยืดหยุ่นของรูปแบบ: สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการนำเสนอและวิธีการส่งมอบที่แตกต่างกันได้หรือไม่?
- ความสามารถในการเล่าเรื่อง:เครื่องมือสร้างเนื้อหา AIและโปรแกรมสร้างภาพช่วยรักษาการไหลของเรื่องราวและความเชื่อมโยงทางอารมณ์ได้หรือไม่?
- ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเนื้อหา: สามารถเข้าใจบริบทและจัดโครงสร้างข้อความของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
- การออกแบบอัตโนมัติ: โปรแกรมสร้างสไลด์ด้วย AI สามารถแปลงเนื้อหาให้เป็นเลย์เอาต์ที่น่าสนใจทางสายตาพร้อมสไลด์แบบโต้ตอบได้หรือไม่?
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: รองรับการทำงานเป็นทีม การให้ข้อเสนอแนะ และการแก้ไขแบบเรียลไทม์หรือไม่?
- ตัวเลือกการผสานรวม: สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่นหรือไม่?
- ความสม่ำเสมอของแบรนด์: มันช่วยให้คุณรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณในการนำเสนอได้หรือไม่?
เครื่องมือสร้างงานนำเสนอด้วย AI ที่ดีที่สุดไม่ได้เพียงแค่ทำให้การสร้างสไลด์ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสร้างงานนำเสนอที่สอดคล้องกับวิธีที่สมองมนุษย์ประมวลผลข้อมูลตามธรรมชาติ ทำให้ผู้ฟังของคุณมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ
11 โปรแกรมสร้างงานนำเสนอด้วย AI ที่ดีที่สุด
เครื่องมือแต่ละชิ้นในชุดของเราต่างก็มีจุดเด่นเฉพาะตัวที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการที่ต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์ ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่กำลังสร้างงานนำเสนอสำหรับลูกค้า หรือผู้นำทีมที่ต้องการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เครื่องมือนำเสนอด้วย AI สามารถช่วยคุณได้ มาสำรวจกันว่าโซลูชันเหล่านี้จะช่วยยกระดับงานนำเสนอของคุณได้อย่างไร
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานงานนำเสนอเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการ)
"ตัวเลขเหล่านี้ยังใช้ได้อยู่หรือไม่?"
คำถามเกิดขึ้นพอดีกับที่คุณมาถึงส่วนสำคัญของการนำเสนอ ข้อมูลของทีมคุณเปลี่ยนแปลงทุกวัน แต่สไลด์ของคุณยังคงหยุดนิ่งเหมือนเดิมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ความแม่นยำในการนำเสนอสำหรับทีมที่บริหารโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมักรู้สึกเหมือนกับการพยายามยิงเป้าที่กำลังเคลื่อนที่
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, เปลี่ยนความท้าทายนี้ด้วยการผสานทุกขั้นตอนของกระบวนการนำเสนอของคุณไว้ในสภาพแวดล้อมเดียวที่มีชีวิตชีวา
ตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงการส่งสไลด์สุดท้าย ทุกอย่างเชื่อมต่อและเข้าถึงได้ แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตการนำเสนอที่ช่วยให้คุณจัดโครงสร้างสไลด์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาแทนการจัดรูปแบบ
เทมเพลตการนำเสนอ ClickUp
ไม่ต้องการเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ไหม? การทำงานร่วมกับเทมเพลตการนำเสนอของ ClickUpสามารถเปลี่ยนวิธีการที่ทีมของคุณสร้างการนำเสนอได้อย่างสิ้นเชิง เทมเพลตที่ครอบคลุมนี้ไม่ได้เพียงแค่ให้โครงสร้างเท่านั้น—แต่มันยังเสนอระบบการจัดการการนำเสนอที่สมบูรณ์ซึ่งนำทางทีมตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นไปจนถึงการนำเสนอขั้นสุดท้าย
ด้วยการผสานรวมขั้นตอนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้กับคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เทมเพลตนี้ช่วยให้การนำเสนอคงความเป็นระเบียบ สม่ำเสมอ และน่าสนใจอยู่เสมอ พร้อมทั้งทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกันตลอดกระบวนการสร้าง
- จัดโครงสร้างและนำเสนอโครงร่างด้วยสถานะที่กำหนดเอง
- ติดตามความคืบหน้าโดยใช้ขั้นตอนการทำงานของงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- จัดการการพัฒนาสไลด์ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- เข้าถึงมุมมองต่าง ๆ สำหรับขั้นตอนการสร้างที่แตกต่างกัน
- ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการโดยใช้ระบบการให้ข้อเสนอแนะที่มีอยู่ในตัว
ClickUp Whiteboards
เทมเพลตนี้ใช้ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของ ClickUpเพื่อทำให้การนำเสนอของคุณมีชีวิตชีวาด้วยภาพที่สมบูรณ์ ลองนึกถึงมันว่าเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ของคุณ—พื้นที่ที่ไอเดียดิบๆ กลายเป็นรูปเป็นร่าง แผนผังการไหลของข้อมูลมีชีวิตชีวา และความคิดที่กระจัดกระจายกลายเป็นงานนำเสนอที่มีโครงสร้างดี
ทีมของคุณสามารถมองเห็นภาพการไหลของงานนำเสนอ ทดลองใช้รูปแบบต่าง ๆ เพิ่มรูปภาพ และทำงานร่วมกันบนทรัพยากรการออกแบบก่อนที่จะสรุปสไลด์ขั้นสุดท้าย
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงระดมความคิดหรือกำลังรวบรวมข้อมูลล่าสุดสำหรับการนำเสนอของคุณClickUp Docsสามารถรวมเนื้อหาของคุณไว้ในที่เดียวได้ นอกจากนี้ ทีมงานทั้งหมดของคุณยังสามารถร่วมมือกันเพื่อช่วยสร้างร่างที่สมบูรณ์แบบได้แบบเรียลไทม์
ClickUp Brain
หากคุณกำลังสงสัยว่า AI สามารถเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเอกสารและการนำเสนอของคุณได้อย่างไร ขอแนะนำClickUp Brain
ผู้ช่วย AI ส่วนตัวของคุณ ClickUp Brain ช่วยดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ทำงานของคุณและร่างเนื้อหาการนำเสนอ บันทึกสำหรับผู้พูด และอื่นๆ ด้วยข้อมูลนี้
ลองนึกภาพว่างานนำเสนอประจำไตรมาสของคุณกำลังจะถึงกำหนดส่งแล้ว และเวลาเหลือน้อยเต็มที แทนที่จะเร่งรีบหาตัวเลขล่าสุด ลองให้ ClickUp Brain ช่วยจัดการงานหนักแทน มันจะดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากพื้นที่ทำงานของคุณและจัดระเบียบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้างใน Docs
ใส่สิ่งเหล่านี้ลงในสไลด์ของคุณ แล้วคุณจะได้งานนำเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพและอ้างอิงข้อมูลได้จริง—โดยไม่ต้องเครียดในนาทีสุดท้าย!
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ด้วยการสมัครสมาชิก ClickUp Brain คุณสามารถเลือกใช้ LLM หลายตัวเพื่อช่วยในการนำเสนอของคุณได้ รวมถึง ChatGPT, Gemini และ Claude
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยนข้อมูลโครงการให้เป็นสไลด์นำเสนอแบบเรียลไทม์
- ทำงานร่วมกันในเนื้อหาด้วยการควบคุมเวอร์ชันในตัว
- สร้างโครงร่างการนำเสนอโดยใช้ความช่วยเหลือจาก Brain
- อัปเดตการนำเสนอหลายรายการโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลต้นทางมีการเปลี่ยนแปลง
- ติดตามการมีส่วนร่วมในการนำเสนอผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นโค้งการเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่กำลังสำรวจความสามารถของแพลตฟอร์มทั้งหมด
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
"ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและเหมาะสำหรับทุกคน เนื่องจากมีตัวเลือกการแสดงข้อมูลที่หลากหลาย มีความโดดเด่นในการรวมเกือบทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว และด้วยความสามารถในการปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมด้วยเทมเพลตมากมาย ทำให้สามารถปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่นอย่างเหลือเชื่อ"
2. สวยงาม. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งการออกแบบอย่างมืออาชีพทันที)
คุณรู้สึกเหนื่อยกับการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการปรับแต่งการออกแบบการนำเสนอของคุณให้สมบูรณ์แบบ แต่เนื้อหากลับถูกมองข้ามหรือไม่? เวลาเหล่านั้นจะดีกว่าหากคุณใช้ไปกับการปรับปรุงข้อความของคุณหรือการซ้อมนำเสนอ แทนที่จะปรับแต่งเลย์เอาต์และจัดองค์ประกอบให้ตรงกัน
สวยงาม. ai ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือออกแบบที่ชาญฉลาด ระบบ AI จะปรับแต่งเลย์เอาต์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มเนื้อหา ทำให้ได้ลุคที่เรียบร้อยและมืออาชีพ เทมเพลต Smart Slide ของมันจะปรับตัวให้เข้ากับเนื้อหาของคุณ รักษาความกลมกลืนทางสายตาในขณะที่คุณมุ่งเน้นในการส่งข้อความของคุณ
สวยงาม คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- ใช้คำแนะนำการจัดวางที่ชาญฉลาดตามประเภทของเนื้อหา
- จัดรูปแบบการแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อความชัดเจน
- รักษาความสอดคล้องของแบรนด์ในทุกสไลด์
- ปรับขนาดงานนำเสนอให้เหมาะกับรูปแบบการแสดงผลที่แตกต่างกัน
- สร้างชุดสีที่เสริมกันโดยอัตโนมัติ
สวยงาม ข้อจำกัดของ ai
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดสำหรับการปรับเปลี่ยนการออกแบบตามความต้องการ
สวยงาม. ราคา ai
- ฟรี: ฟีเจอร์จำกัด
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
สวยงาม. คะแนนและรีวิวจาก ai
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Beautiful.ai ว่าอย่างไร
"ฉันชอบ AI Bot ที่สร้างสไลด์ที่สวยงามพร้อมภาพประกอบที่ยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างงานนำเสนอทั้งหมดได้ในเวลาอันสั้น มันดีกว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพราะมีเทมเพลตให้เลือกมากมายและความแม่นยำ นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะในการย่อหรือเปลี่ยนโทนของข้อความก็เป็นข้อดีเพิ่มเติมด้วย"
👀 คุณรู้หรือไม่? เกิดที่โตเกียวในปี 2003PechaKuchaเป็นรูปแบบการเล่าเรื่องที่รวดเร็วซึ่งทำให้ผู้ชมติดตามไม่วางตา ผู้พูดจะนำเสนอผ่าน 20 สไลด์ โดยแต่ละสไลด์จะแสดงบนหน้าจอเพียง 20 วินาทีเท่านั้น ทำให้ทุกคำพูด—และทุกวินาที—มีความหมาย ในเวลาเพียง 6 นาที 40 วินาที พวกเขาต้องให้ข้อมูล สร้างแรงบันดาลใจ หรือสร้างความบันเทิงก่อนที่เวลาจะหมด!
3. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบด้วย AI พร้อมเทมเพลตที่หลากหลาย)
"คุณทำให้มันดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นได้ไหม?"
ความคิดเห็นนั้นจะส่งถึงกล่องจดหมายของคุณเวลา 16.00 น. การออกแบบไม่ใช่จุดแข็งของคุณในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา แต่คุณก็ยังถูกคาดหวังให้สร้างงานนำเสนอที่ยอดเยี่ยม ความไม่สอดคล้องกันระหว่างความเชี่ยวชาญของคุณกับความคาดหวังด้านการออกแบบนี้ มักทำให้มืออาชีพต้องติดอยู่ระหว่างสไลด์ที่ไม่น่าประทับใจกับบริการออกแบบที่มีราคาแพง
Canva ช่วยเชื่อมช่องว่างนั้นด้วย AI และแพลตฟอร์มการออกแบบที่ใช้งานง่าย ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากศูนย์หรือใช้เทมเพลต Magic Design จะเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงานนำเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพ มันสร้างการออกแบบจากข้อความที่คุณป้อนและให้คุณเข้าถึงองค์ประกอบในการออกแบบนับล้านเครื่องสร้างงานศิลปะด้วย AI และสื่อสต็อก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- เปลี่ยนเนื้อหาที่เขียนให้กลายเป็นเรื่องราวที่มองเห็นได้
- เข้าถึงองค์ประกอบออกแบบพรีเมียมนับล้าน
- สร้างชุดเครื่องมือแบรนด์ที่กำหนดเองเพื่อความสม่ำเสมอ
- สร้างแอนิเมชันที่น่าสนใจโดยอัตโนมัติ
- ส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ ได้เพียงคลิกเดียว
ข้อจำกัดของ Canva
- ความสามารถในการทำแอนิเมชันขั้นสูงที่จำกัด
ราคาของ Canva
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐาน
- ข้อดี: $14.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Canva อย่างไร
"ทีมการตลาด, ทีมความสำเร็จของลูกค้า, และทีมการศึกษาลูกค้าต่างใช้ Canva ที่นี่ – ครอบคลุมหลายสิบกรณีการใช้งาน ไม่มีกรณีการใช้งานใดที่เราไม่สามารถใช้ Canva ได้"
4. Prezi (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องที่มีพลวัตและไม่เป็นเส้นตรง)
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังนำเสนอด้วยสไลด์โชว์แบบดั้งเดิมในขณะที่ผู้ฟังเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ สไลด์ 47... กลับไปสไลด์ 15... ไปยังสไลด์ 32 ฟังดูคุ้นไหม? การนำเสนอแบบเส้นตรงจะพังทลายทันทีที่เกิดการสนทนาจริง
Prezi สร้างสรรค์การนำเสนอใหม่ให้เป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาซึ่งแนวคิดต่าง ๆ เชื่อมโยงกันอย่างเป็นธรรมชาติ ผืนผ้าใบที่สามารถซูมเข้าออกได้ช่วยให้คุณเคลื่อนย้ายระหว่างหัวข้อต่าง ๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับการไหลของความคิดในการสนทนา ทำให้ทุกการนำเสนอสามารถปรับให้เข้ากับความสนใจของผู้ชมได้
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ Prezi Present ซึ่งช่วยให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างหัวข้อเป็นไปอย่างราบรื่นตามความสนใจของผู้ชม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Prezi
- สร้างความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างหัวข้อการนำเสนอ
- นำทางเนื้อหาตามความสนใจของผู้ชม
- นำเสนอจากระยะไกลด้วยการเคลื่อนไหวเสมือนจริง
- สร้างการเชื่อมโยงหัวข้อโดยอัตโนมัติ
- ติดตามความสนใจของผู้ชมระหว่างการนำเสนอ
ข้อจำกัดของ Prezi
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้การใช้งานอินเทอร์เฟซแบบซูม
ราคา Prezi
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐาน
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Prezi
- G2: 4. 2/5 (5,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
📮 ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า 42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมโยงกัน ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
5. Zoho Show (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอธุรกิจที่มีข้อมูลมาก)
นักวิเคราะห์ธุรกิจใช้เวลาสามวันในการสร้างการนำเสนอการทบทวนรายไตรมาสที่สมบูรณ์แบบ แต่เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว 40% ของตัวชี้วัดได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เมื่อการนำเสนอของคุณพึ่งพาข้อมูลธุรกิจแบบเรียลไทม์ สไลด์ที่คงที่ก็จะล้าสมัยก่อนที่คุณจะนำเสนอเสียอีก
Zoho Show โดดเด่นในการผสานข้อมูลธุรกิจสดเข้ากับการนำเสนอผ่านการเชื่อมต่อกับชุดธุรกิจของ Zoho
มันช่วยให้สามารถแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์และอัปเดตแผนภูมิโดยอัตโนมัติระหว่างการนำเสนอ คุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการรักษาการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์กับแหล่งข้อมูลทางธุรกิจขณะที่คุณเริ่มนำเสนอ
คุณสมบัติเด่นของ Zoho Show
- แปลงข้อมูลในสเปรดชีตเป็นแผนภูมิโดยอัตโนมัติ
- ทำงานร่วมกันบนสไลด์พร้อมคำอธิบายประกอบจากทีม
- นำเสนอจากระยะไกลพร้อมระบบกระจายสัญญาณในตัว
- สร้างธีมที่กำหนดเองจากการสร้างแบรนด์ของบริษัท
ข้อจำกัดของ Zoho Show
- คุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดต้องการการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Zoho
ราคาของ Zoho Show
- ฟรี: สำหรับบุคคลทั่วไป
- มืออาชีพ: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Zoho Show คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
6. Tome (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอด้านการขายและการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์)
ทีมขายของคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวมข้อมูลและเตรียมการนำเสนอ ในขณะที่ดีลสามรายการกำลังรอการนำเสนอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เวลากำลังเดินไป และเวลาของทีมคุณอาจนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้
สถานการณ์ที่คุ้นเคยนี้คือสิ่งที่ Tome ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขโดยเฉพาะ ในฐานะแพลตฟอร์มวิจัยและนำเสนอที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ AI สำหรับทีมขายและการตลาด Tome ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสร้างสไลด์ธรรมดาเท่านั้น
มันช่วยในการวิจัยตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกด้านการขายให้เป็นการนำเสนอที่โน้มน้าวใจ ในขณะที่รักษาความสอดคล้องของแบรนด์ในสื่อที่ติดต่อกับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นที่สุด
- สร้างสรุปการวิจัยตลาดโดยอัตโนมัติ
- สร้างรูปแบบการนำเสนอที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายในระดับปริมาณมาก
- สร้างการนำเสนอการวิเคราะห์การแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว
- ออกแบบเอกสารการขายที่ตอบสนองและใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์
- ร่วมมือในการนำเสนอแคมเปญแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของโทม
- คุณสมบัติส่วนใหญ่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเฉพาะกรณีการใช้งานด้านการขาย/การตลาดเท่านั้น
การตั้งราคาหนังสือเล่ม
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของโทเม
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. SlidesAI (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงเอกสารเป็นงานนำเสนอ)
การแปลงเอกสารยาว ๆ ให้เป็นพรีเซนเทชันมักหมายถึงการคัดแยกจุดสำคัญด้วยตนเอง การปรับโครงสร้างเนื้อหา และการจัดรูปแบบทุกอย่างใหม่เพื่อให้เหมาะกับสไลด์ กระบวนการนี้ใช้เวลานานและมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียบริบทและข้อความสำคัญไป นี่คือจุดที่ Slides AI เข้ามาช่วย
สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับGoogle Slides ระบบ Document Intelligence ของ SlidesAI วิเคราะห์โครงสร้าง บริบท และข้อความสำคัญจากเนื้อหาต้นฉบับของคุณ เพื่อสร้างโครงสร้างการนำเสนอโดยอัตโนมัติที่ยังคงรักษาเรื่องราวหลักของเอกสารไว้อย่างครบถ้วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SlidesAI
- ดึงสถิติและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเข้าสู่ Google Slides โดยตรง
- สร้างบทสรุปผู้บริหารแบบกำหนดเอง
- สร้างภาพประกอบเพื่อสนับสนุน
- สร้างรูปแบบสไลด์เปรียบเทียบ
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ SlidesAI
- ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต้องการเอกสารต้นฉบับที่มีโครงสร้างดี
- ใช้งานได้เฉพาะกับแพลตฟอร์ม Google Slides เท่านั้น
ราคาของ SlidesAI
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $10/เดือนสำหรับบุคคลทั่วไป และ $8/เดือนต่อผู้ใช้สำหรับทีม
- พรีเมียม: $20/เดือน สำหรับบุคคลทั่วไป และ $15/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับทีม
SlidesAI คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 เกร็ดความรู้: นักดนตรี David Byrneได้ใช้ PowerPoint เป็นสื่อศิลปะ โดยสร้างการนำเสนอแบบมัลติมีเดียที่ผสมผสานดนตรีและวิดีโอเพื่อสำรวจศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ที่เหนือกว่าการใช้งานแบบดั้งเดิม
8. Pitch (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอแบบร่วมมือกัน)
การตลาดเป็นผู้กำหนดปฏิทินเนื้อหา การออกแบบปรับแต่งรูปแบบ การขายอัปเดตตัวเลข ภายในวันพฤหัสบดี คุณกำลังจัดการกับเวอร์ชันที่แตกต่างกันสี่เวอร์ชันของการนำเสนอเดียวกัน เมื่อการนำเสนอกลายเป็นโครงการของทีม ความวุ่นวายของเวอร์ชันมักจะตามมา
ด้วยระบบ CollabFlow ของ Pitch ทำให้การสร้างงานนำเสนอแบบทีมมีความทันสมัยด้วยการทำงานร่วมกันที่ช่วยด้วย AI แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนทำงานพร้อมกันได้ ในขณะที่ยังคงรูปแบบที่สอดคล้องกัน ด้วยพื้นที่ทำงานอัจฉริยะ Pitch ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงรักษาแนวทางของแบรนด์
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
- มอบความเป็นเจ้าของสไลด์และบทบาท
- สร้างกระบวนการอนุมัติที่กำหนดเอง
- สร้างรายงานความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
- สร้างไลบรารีคอมโพเนนต์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการนำเสนอ
ข้อจำกัดของระยะการบิน
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องการการนำไปใช้ทั่วทั้งทีม
- แม้ว่างานนำเสนอที่สร้างโดย AI จะมีความสวยงามทางสายตา แต่เครื่องมือแก้ไขสไลด์อาจใช้งานได้ยาก
การกำหนดราคาตามปริมาณ
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวการนำเสนอ
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pitch ว่าอย่างไร
ฉันชอบ pitch เพราะมันง่ายมากที่จะสร้างการนำเสนอที่ดูฉลาดและเรียบร้อย คุณสามารถลาก/วางองค์ประกอบได้อย่างง่ายดาย และการเลือกทั้งหมดดูดีและเชื่อมโยงกัน
9. แกมมา (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอเว็บแบบโต้ตอบ)
การนำเสนอที่ยอดเยี่ยม! คุณช่วยแชร์สไลด์ได้ไหม?
การตระหนักรู้เริ่มปรากฏ—หากปราศจากเรื่องราวและบริบทของคุณ สไลด์นิ่งเหล่านั้นจะบอกเล่าเรื่องราวได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ข้อความที่คุณตั้งใจสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันจะสูญหายไปในกระบวนการถ่ายทอด ความท้าทายที่พบได้บ่อยนี้สะท้อนให้เห็นถึงข้อบกพร่องพื้นฐานของการนำเสนอแบบดั้งเดิม: แม้จะถูกออกแบบมาเพื่อการนำเสนอสด แต่บ่อยครั้งกลับถูกรับชมแบบไม่พร้อมกัน
Gamma แก้ไขปัญหาการขาดการเชื่อมต่อนี้อย่างตรงไปตรงมา เครื่องมือ Adaptive Experience ของมันเปลี่ยนสไลด์แบบดั้งเดิมให้กลายเป็นประสบการณ์เว็บแบบโต้ตอบที่นำผู้ชมผ่านเนื้อหาของคุณ รักษาการเล่าเรื่องของคุณไว้ไม่ว่าจะดูแบบสดหรือแบบไม่พร้อมกัน
คุณสมบัติเด่นของแกมมา
- สร้างการนำเสนอผ่านเว็บที่ตอบสนองได้
- เพิ่มองค์ประกอบแบบโต้ตอบลงในสไลด์
- สร้างโครงร่างการนำเสนอด้วย AI
- รวมโค้ดสดและฝังสแนปช็อต
- เปิดใช้งานการแชร์การนำเสนอแบบอะซิงโครนัส
ข้อจำกัดของแกมมา
- ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้มีตัวเลือกสีที่หลากหลาย แต่ขาดความหลากหลายในเค้าโครงและการออกแบบ
การกำหนดราคาแบบแกมมา
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐาน
- บวก: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวแกมมา
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เครื่องมือ AI บางตัวอนุญาตให้คุณอัปโหลดการนำเสนอที่ผ่านมา แนวทางของแบรนด์ และชุดข้อมูล เพื่อสร้างสไลด์ที่สอดคล้องกับโทน สี และการสื่อสารของบริษัทของคุณ โดยไม่ต้องจัดรูปแบบเพิ่มเติม
10. Mentimeter (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ชม)
ลองมองไปรอบๆ ห้องนำเสนอใดๆ แม้ว่าคุณจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม บางคนก็เช็คโทรศัพท์ ในขณะที่บางคนก็เหม่อลอย ในโลกที่มีการโต้ตอบตลอดเวลา การนำเสนอแบบทางเดียวพยายามอย่างหนักที่จะรักษาความสนใจของผู้ฟัง
เครื่องมือตอบสนองของ Mentimeter เปลี่ยนการนำเสนอให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์พร้อมการมีส่วนร่วมของผู้ชมแบบเรียลไทม์
แพลตฟอร์มนี้ผสานความสามารถในการนำเสนอเข้ากับฟีเจอร์การสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์และการให้ข้อเสนอแนะ ความสามารถในการผสานการตอบสนองของผู้ชมเข้ากับการนำเสนอได้อย่างราบรื่นทำให้ Mentimeter โดดเด่นกว่าแอปนำเสนออื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mentimeter
- สร้างตัวเลือกการตอบกลับหลายรูปแบบ
- สร้างสรุปภาพทันที
- สร้างลำดับการมีส่วนร่วมที่กำหนดเอง
- ส่งออกข้อมูลการมีส่วนร่วมโดยละเอียด
- ออกแบบแบบทดสอบและแบบสำรวจแบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของ Mentimeter
- มุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติการมีส่วนร่วมของผู้ชมเป็นหลัก
- ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องมีการเข้าถึงสมาร์ทโฟนหรือแลปท็อปที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดในบางสภาพแวดล้อม
ราคาของ Mentimeter
- ฟรี: ฟีเจอร์จำกัด
- พื้นฐาน: $11.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $24.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Mentimeter
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mentimeter อย่างไร
เราได้ใช้มันเป็นแพลตฟอร์มแบบโต้ตอบในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เราสร้างภูมิทัศน์การวิจัยขึ้น นี่เป็นกิจกรรมเสมือนจริงและช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมและแบ่งปันคำตอบของตนโดยไม่เปิดเผยตัวตน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้างภาพของคุณเอง เพื่อให้ได้ภาพที่ปรับแต่งตามแบรนด์และเข้ากับโทนและข้อความของการนำเสนอของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
11. Slidebean (เหมาะที่สุดสำหรับงานนำเสนอสำหรับนักลงทุน)
คุณมีเวลาเพียงสั้น ๆ ในการโน้มน้าวใจนักลงทุน; แม้แต่ไอเดียที่ยอดเยี่ยมก็สามารถสูญเสียเงินทุนได้หากไม่ได้นำเสนออย่างดี.
เครื่องมือ Investor Insights ของ Slidebean วิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอที่ประสบความสำเร็จ จัดโครงสร้างเนื้อหาของคุณให้ตรงกับความคาดหวังของนักลงทุน ออกแบบมาสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจที่ต้องการการลงทุน AI ของมันได้รับการฝึกฝนจากเด็คการนำเสนอที่ชนะและเทมเพลตการพิสูจน์แนวคิด
ตัวแก้ไขออนไลน์ที่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาเป็นอันดับแรกทำให้มันโดดเด่น มันช่วยสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนและทำให้การนำเสนอของคุณชัดเจน น่าเชื่อถือ และมีโครงสร้างเชิงกลยุทธ์
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพียงกรอกที่อยู่เว็บไซต์ของคุณ เครื่องมือ AI จะสร้างpitch deck ให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถคัดลอกธีมจากเว็บไซต์เดิมของคุณเพื่อรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Slidebean
- จัดโครงสร้างเด็คนำเสนอโดยใช้รูปแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
- ออกแบบสไลด์ด้วยเลย์เอาต์อัตโนมัติ
- สร้างสไลด์การนำเสนอข้อมูลทางการเงินในรูปแบบภาพ
- ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของนักลงทุน
- ส่งออกเป็นรูปแบบการนำเสนอหลายรูปแบบ
- รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเสนอของคุณโดยการส่งให้ AI ตรวจสอบ
ข้อจำกัดของ Slidebean
- คุณสมบัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานนำเสนอ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจใช้งานยาก และผู้ใช้บางรายอาจประสบปัญหาในการแก้ไขกราฟิกและเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI
ราคาของ Slidebean
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐาน
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- เร่งความเร็ว: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Slidebean
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Slidebean อย่างไรบ้าง?
"ฉันชื่นชมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Slidebean และวิธีที่มันทำให้การสร้างงานนำเสนอระดับมืออาชีพเป็นเรื่องง่ายขึ้น แม่แบบถูกออกแบบมาอย่างดีและช่วยประหยัดเวลาได้มาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ"
เปลี่ยนการนำเสนอของคุณจากธรรมดาให้กลายเป็นน่าทึ่งด้วย AI
ในเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับทุกวินาทีในปัจจุบันเครื่องมือการนำเสนอแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองได้ทัน
ความท้าทายไม่ได้อยู่แค่การสร้างสไลด์—แต่อยู่ที่การดึงดูดความสนใจในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวน นั่นคือจุดที่การนำเสนอที่สร้างโดย AI เข้ามามีบทบาท เปลี่ยนรูปแบบการมีส่วนร่วมกับผู้ฟังของเรา
ผู้สร้างงานนำเสนอด้วย AI เปลี่ยนชั่วโมงการทำงานให้กลายเป็นนาทีของเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ. ในขณะที่เครื่องมือมากมายมอบคุณค่า ClickUp โดดเด่นด้วยการผสานรวมกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณเข้ากับกระบวนการสร้างงานนำเสนอ.
พร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการนำเสนอของคุณหรือไม่?