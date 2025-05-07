10 ทางเลือกสำหรับแอปโน้ตของ Apple สำหรับการจดบันทึกดิจิทัลในปี 2025

แอปจดบันทึกช่วยให้คุณบันทึกไอเดียอันยอดเยี่ยมของคุณ เตือนความจำ และจัดระเบียบความคิดของคุณเพื่อนำไปใช้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม—และอีกมากมาย
ด้วยคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการสรุปด้วย AI, การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น, และอื่น ๆ อีกมากมาย, พวกมันสามารถเป็นสมองที่สองของคุณได้. แต่หากคุณใช้ Apple Notes เพียงเพื่อจดบันทึก, คุณอาจพลาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างของแอปจดบันทึกอื่น ๆ ไป.
เพื่อช่วยคุณเลือกแอปทางเลือกสำหรับ Apple Notes ที่ทรงพลังและเหนือกว่าการจดบันทึกพื้นฐาน เราได้รวบรวมรายชื่อแอปที่น่าสนใจ 10 แอปไว้ให้คุณแล้ว แอปเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่แอปจดบันทึกธรรมดา แต่ยังเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Apple Notes อีกด้วย
มาสำรวจทางเลือกของ Apple Notes และค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุดกันเถอะ!
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของแอปเปิลโน้ต?
การค้นหาทางเลือกสำหรับแอปโน้ตของ Apple ไม่ใช่แค่การแทนที่แอปจดบันทึกของ Macด้วยตัวเลือกอื่นเท่านั้น คุณต้องพิจารณาถึงรายละเอียดปลีกย่อยของมันด้วย แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดในปัจจุบันควรมีคุณสมบัติทั้งหมดดังต่อไปนี้:
- ความสะดวกในการจัดระเบียบ: หากคุณมีนิสัยชอบจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ แบบสุ่มสี่สุ่มห้า บันทึกของคุณจะเริ่มดูรกและยุ่งเหยิงหากไม่มีการจัดระเบียบอย่างเหมาะสม ดังนั้น แอปจดบันทึกควรมีความสามารถในการจัดระเบียบบันทึกให้เป็นโครงสร้างที่มีเหตุผล รวมถึงโฟลเดอร์หลายระดับ ตัวเลือกการติดแท็กขั้นสูง หรือแม้แต่ความสามารถในการจัดการโครงการหากมีความเหมาะสม
- บันทึกที่อุดมไปด้วยสื่อ: เราต้องการมากกว่าข้อความในบันทึกของเรา; เราอาจต้องการเพิ่มตาราง, รายการตรวจสอบ, แผนภาพ, รูปภาพ, หรือสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ ดังนั้น, ให้พิจารณาทางเลือกของ Apple Notes ที่รองรับการฝังรูปภาพ, บันทึกเสียง, หรือแม้กระทั่งคลิปวิดีโอเพื่อเพิ่มคุณภาพของบันทึกของคุณ
- การจดบันทึกแบบร่วมมือ: เลือกแอปที่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะหากคุณทำงานกับทีม คุณสามารถแชร์บันทึกที่ร่วมกันสร้างได้ สร้างงานหรือสิ่งที่ต้องทำสำหรับสมาชิกในทีม เพิ่มการแจ้งเตือน และแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
- คุณสมบัติการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม: ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบถูกจำกัดอยู่ในระบบนิเวศของ Apple ต่างจาก Apple Notes ที่ใช้งานได้เฉพาะกับอุปกรณ์ iOSคุณอาจชอบแอปจดบันทึกที่สามารถใช้งานได้กับหลายอุปกรณ์และหลากหลายแพลตฟอร์มมากกว่า
- ข้อได้เปรียบของ AI: แอปจดบันทึกที่ล้ำสมัยในปัจจุบันใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณสำรวจคุณสมบัติต่างๆ เช่น สรุปอัจฉริยะที่สรุปประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติ เครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ช่วยให้คุณระดมความคิด หรือความสามารถในการสร้างรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกและงานของคุณโดยอัตโนมัติ
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับแอปโน้ตของ Apple
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าฟีเจอร์ใดที่ควรให้ความสำคัญ มาสำรวจทางเลือก 10 รายการของ Apple Notes ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งแต่ละรายการมีฟังก์ชันการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย:
1. ClickUp
สำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาแอปจดบันทึกที่แข็งแกร่ง, สามารถทำงานร่วมกันได้, มีคุณสมบัติครบครัน, และทรงพลัง, ClickUp คือตัวเลือกที่เหมาะที่สุด. แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติการจดบันทึกที่ง่าย, แต่ยังมอบพื้นที่ทำงานที่ทรงพลังซึ่งสามารถผสานรวมทุกเครื่องมือสำหรับการเพิ่มผลผลิต, การจดบันทึก, และการวางแผนโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียวได้อย่างง่ายดาย.
ClickUp Notepadคือสถานที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณในการจดบันทึก—บันทึกไอเดีย, คิดค้นแนวคิด, และจัดระเบียบบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย. มันช่วยมอบหมายบันทึกให้กับทีมของคุณ, เปลี่ยนบันทึกของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่. เพียงแค่จดบันทึกไอเดียและเปลี่ยนมันเป็นรายการที่ต้องทำพร้อมรายการตรวจสอบ.
ด้วยคุณสมบัติการลากและวาง คุณสามารถย้ายรายการในเช็กลิสต์ได้อย่างง่ายดาย และจัดระเบียบตามวันที่ครบกำหนด, ความสำคัญ, ผู้รับผิดชอบ, และอื่น ๆ ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ บันทึกของคุณยังสามารถจัดรูปแบบได้ด้วยการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ รวมถึงรูปภาพ, GIF, วิดีโอ, และอื่น ๆ ได้ตามต้องการ
นอกจากนี้ ด้วยClickUp Docs คุณสามารถผสานบันทึกของคุณและเพิ่มเอกสารหรือไฟล์แนบได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ การควบคุมความเป็นส่วนตัว และเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถติดตามความคิดและทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยบันทึกของคุณ
ClickUp Brainช่วยให้คุณผสานพลังแห่งความคิดของมนุษย์เข้ากับศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างลงตัว นี่คือเครือข่ายประสาทเทียมแห่งแรกของโลกที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร บุคลากร และองค์ความรู้ทั้งหมดของบริษัทคุณเข้ากับ AI
ใช้เพื่อแปลงบันทึกเสียงหรือบันทึกการประชุมให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้, สรุปเอกสารที่มีรายละเอียดให้กลายเป็นบันทึกที่กระชับ, และแม้กระทั่งสร้างเนื้อหาโดยใช้คำสั่งที่ง่าย
นอกจากนี้ด้วยเทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายและเชื่อมโยงกับเป้าหมายของคุณ เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและรวมถึงค่าเริ่มต้นที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้คุณบันทึกบันทึกอย่างละเอียด กำหนดเวลาการทำงาน และติดตามความก้าวหน้า
ดังนั้น มันจึงไม่ใช่แค่แอปจดบันทึกธรรมดา แต่ยังสามารถเป็นผู้ช่วยด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการของคุณได้อย่างครบถ้วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้าง จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในบันทึกควบคู่ไปกับงาน ตารางเวลา และเอกสาร—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ใช้ClickUp Universal Search, ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังเพื่อช่วยคุณค้นหาบันทึกทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะจัดหมวดหมู่ไว้อย่างไร
- บันทึกความคิดและแรงบันดาลใจได้ทุกเมื่อ ด้วยแอปมือถือ ClickUpและส่วนขยาย Chrome เพื่อจดบันทึก เขียนโน้ต เข้าถึงโน้ตที่มีอยู่ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- จัดระเบียบบันทึกของคุณอย่างพิถีพิถันด้วยแท็กงานของ ClickUp ระบบแท็กที่ยืดหยุ่น กำหนดแท็กเพื่อจัดหมวดหมู่บันทึกของคุณตามหัวข้อ โครงการ หรือเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อการค้นหาข้อมูลที่ง่ายดาย
- เชี่ยวชาญคำสั่ง Slash ที่ใช้งานง่ายของ ClickUpเพื่อจัดรูปแบบข้อความ สร้างงาน หรือมอบหมายบันทึกย่อได้ทันที
- แปลงบันทึกของคุณให้เป็นเอกสาร ClickUp Docs อย่างเต็มรูปแบบ ช่วยให้คุณผสานรวมสื่อ มอบหมายงาน และใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- จดบันทึกได้แม้ในขณะออฟไลน์ พร้อมฟังก์ชันในการเข้าถึงและแก้ไขบันทึกที่มีอยู่ สร้างบันทึกใหม่ และซิงค์การเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร
- ฝังรูปภาพ ไฟล์ และลิงก์โดยตรงลงในบันทึกของคุณเพื่อเพิ่มบริบท
- ผสานบันทึกของคุณกับClickUp Mind Mapsหรือระดมความคิดร่วมกับทีมของคุณผ่านClickUp Whiteboards ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแนวคิดและจัดระเบียบโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น
- ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง สร้างงาน และใช้งานอื่น ๆ
- รับแม่แบบที่พร้อมใช้งานนับพันเพื่อบันทึกไอเดีย จดบันทึกอย่างรวดเร็ว และรายการที่ต้องดำเนินการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่า ClickUp จะมีคุณสมบัติที่เหนือกว่า แต่อาจมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกที่เรียบง่าย
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. Notion AI
Notion เป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ พร้อมฟีเจอร์หลากหลาย เช่น การสร้างเอกสารและวิกิ การจัดการโครงการ ไปจนถึงการจดบันทึกอย่างง่าย ด้วย Notion AI การจดบันทึกกลายเป็นเรื่องง่าย—คุณสามารถค้นหาบันทึกและข้อมูลอื่น ๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ แปลงบันทึกเป็นเอกสารหรือข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ ด้วย AI writer และใช้เป็นตัวช่วยส่วนตัวของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- เขียนบันทึกและจัดเก็บไว้ในพื้นที่ทำงานกลางร่วมกับสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น วิกิ เอกสาร และโครงการ
- ใช้พลังของ AI เพื่อสร้างบันทึก จับเสียงบันทึก และแปลงเป็นหลายรูปแบบ
- จัดระเบียบบันทึกให้เป็นเอกสารและหน้าอื่น ๆ เพื่อจัดโครงสร้างข้อมูลของคุณในรูปแบบที่เหมาะกับคุณ
- เพิ่มคุณค่าให้กับบันทึกของคุณด้วยรูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง, และแม้กระทั่งโค้ดสแนปช็อตเพื่อประสบการณ์การบันทึกที่ไดนามิกมากขึ้น
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณผ่านการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการมอบหมายงาน
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ความยืดหยุ่นของ Notion AI อาจเป็นดาบสองคมได้เช่นกัน จำนวนตัวเลือกการปรับแต่งที่มีมากมายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และเชี่ยวชาญ
- แม้ว่าแผนฟรีของ Notion จะใช้งานได้ แต่ฟีเจอร์ที่จำเป็นส่วนใหญ่ถูกจำกัดไว้สำหรับสมาชิกแบบชำระเงิน
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง
- Notion AI มีให้บริการในรูปแบบส่วนเสริมในราคา $10 ต่อสมาชิกต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิว Notion AI
- G2: 4. 7/5 (5000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2000+ รีวิว)
3. วันโน้ต
Microsoft OneNote เป็นผลิตภัณฑ์ Office 365 ที่ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกได้อย่างราบรื่นและผสานรวมกับแอป Microsoft 365 อื่น ๆ เช่น Word, Excel และอื่น ๆ ได้อย่างลงตัว ทำให้เป็นตัวเลือกที่สะดวกสำหรับผู้ที่ลงทุนในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว OneNote รวมอยู่ในการสมัครสมาชิก Microsoft 365 ส่วนใหญ่ ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ใช้ชุดโปรแกรมนี้อยู่แล้ว
นอกจากนี้ OneNote ยังมีฟีเจอร์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณบันทึกเสียงโน้ต สรุปการสนทนาในการประชุมเป็นบันทึกการประชุม และสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำจากโน้ตง่ายๆ ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OneNote
- เขียนบันทึกและผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 365 อื่น ๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับความต้องการขององค์กรของคุณ
- จัดระเบียบบันทึกของคุณโดยใช้สมุดบันทึกดิจิทัลและส่วนต่างๆ เลียนแบบโครงสร้างที่คุ้นเคยของสมุดบันทึกจริง
- เข้าถึงบันทึกของคุณได้หลากหลายอุปกรณ์ด้วย OneNote ที่พร้อมใช้งานบน Windows, Mac, Android และ iOS
ข้อจำกัดของ OneNote
- ไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในฐานะแอปเดี่ยว เนื่องจากมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่ใช้งานระบบ Office 365 อยู่แล้ว
- แม้ว่า OneNote จะมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐาน แต่สำหรับโครงการที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างซับซ้อน อาจไม่แข็งแกร่งเท่ากับคู่แข่งบางราย
ราคาของ OneNote
- มีให้ใช้ฟรีพร้อมการสมัครสมาชิก Microsoft 365
- หากไม่มี Microsoft 365, $6. 99/เดือน หรือ $69. 99/ปี สำหรับ 1 TB
การให้คะแนนและรีวิวใน OneNote
- G2: 4. 5/5 (1800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1500+ รีวิว)
4. Evernote
ถัดไปในรายการทางเลือกของ Apple Notes ของเราคือ Evernote ซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีมายาวนานและเป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและความหลากหลายของมัน มันเริ่มต้นเป็นแอปจดบันทึกหลักสำหรับ Androidและ iOS แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มันได้ตอบสนองผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่ นักเรียนที่จัดการงานวิจัย ไปจนถึงมืออาชีพที่จัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- เขียนบันทึกด้วยคุณสมบัติที่ทรงพลัง รวมถึงการตัดเว็บ การจดจำลายมือ ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง และการผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ
- จดบันทึกและเข้าถึงบันทึกที่มีอยู่ได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และซิงค์ข้อมูลในภายหลัง ทำให้ Evernote สะดวกสำหรับผู้ใช้ที่ต้องเดินทาง
- จัดระเบียบบันทึกของคุณโดยใช้สมุดบันทึกและระบบแท็กที่ยืดหยุ่นเพื่อการเรียกค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- เข้าถึงบันทึกของคุณได้บนทุกอุปกรณ์ด้วย Evernote ที่พร้อมใช้งานบน Windows, Mac, Android และ iOS
ข้อจำกัดของ Evernote
- แผนฟรีจำกัดพื้นที่จัดเก็บและคุณสมบัติบางอย่าง โดยมีเพียงสมุดบันทึกเดียวและบันทึกได้สูงสุด 50 รายการ ซึ่งอาจขัดขวางการใช้งานของผู้ใช้ระดับสูง
- คุณสมบัติมากมายของ Evernote อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น และอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัว
ราคาของ Evernote
- ฟรีตลอดไป
- ส่วนบุคคล: $14.99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 4/5 (8000+ รีวิว)
5. โอสซิเดียน
Obsidian เป็นแอปจดบันทึกส่วนตัวและยืดหยุ่นที่มุ่งหมายไม่ใช่เพียงแค่แอปธรรมดาสำหรับการเขียนและจัดระเบียบบันทึก แต่ยังสำหรับการสร้างแผนผังความคิดอีกด้วยเป็นคู่แข่งกับ Notionและแอปจัดระเบียบภาพอื่น ๆ Obsidian เหมาะสำหรับคนทำงานด้านความรู้ นักเรียน และใครก็ตามที่ต้องการเชื่อมโยงความคิดของตนกับทรัพยากรของตน มันใช้แนวคิดที่เรียกว่า 'บันทึกที่เชื่อมโยง' เพื่อส่งเสริมเครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน
คุณสมบัติเด่นของออบซิเดียน
- เขียนและจัดรูปแบบบันทึกของคุณโดยใช้ Markdown ซึ่งเป็นภาษาเครื่องหมายที่เบาและให้ความยืดหยุ่นในการควบคุมการจัดรูปแบบข้อความ
- สร้างเครือข่ายของบันทึกที่เชื่อมโยงกัน ช่วยให้คุณสามารถสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุม
- บันทึกของคุณจะถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณเอง ให้คุณควบคุมข้อมูลของคุณได้อย่างสมบูรณ์
- ใช้ Discord และฟอรัมสนทนาสำหรับการสนับสนุน รายงานข้อบกพร่อง และขอความช่วยเหลือสำหรับคำถามของคุณจากผู้ใช้ Obsidian คนอื่น ๆ
- เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่าง—ตั้งแต่ไอเดีย, คน, สถานที่, หนังสือ, และแม้กระทั่งวิกิ, ทำให้เป็น ทางเลือกที่ยอดเยี่ยม สำหรับ Notion
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งต้องมีการลงทุนในการเรียนรู้แนวคิดและฟังก์ชันการทำงานหลัก
ราคาของออบซิเดียน
- การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรีตลอดไป
- การใช้งานเชิงพาณิชย์: $50/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 9/5 (20+คะแนนโหวต)
6. หมี
Bear เป็นแอปจดบันทึกแบบ Markdown ที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณบันทึกโน้ต ฝังข้อความ รูปภาพ ตาราง และรายการสิ่งที่ต้องทำไว้ในโน้ตเดียวกันได้อย่างสะดวก พร้อมจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบ แอปจดบันทึกนี้โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่สวยงาม เน้นความเรียบง่ายโดยไม่ลดทอนฟังก์ชันการใช้งานที่จำเป็น
คุณสมบัติเด่นของหมี
- ใช้ Markdown สำหรับการจัดรูปแบบพื้นฐานและรักษาการควบคุมโครงสร้างของบันทึกของคุณ
- ใช้ฟังก์ชันค้นหาเพื่อช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะในบันทึกของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- จัดระเบียบบันทึกของคุณโดยใช้ระบบแท็กที่ยืดหยุ่นเพื่อการเรียกค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งออกบันทึกเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, HTML, DOCX, JPG และอื่น ๆ เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดายบนอุปกรณ์หลายชนิด
ข้อจำกัดของหมี
- คุณสมบัติขั้นสูงส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้เฉพาะในแผน Pro เท่านั้น
- แม้ว่า Bear จะมีแอปเดสก์ท็อป แต่รู้สึกเหมือนใช้งานได้ดีกว่าบนอุปกรณ์มือถือ
ราคาหมี
- ฟรีตลอดไป
- Bear Pro: $2. 99/ปี
คะแนนและรีวิวหมี
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (10 รีวิว)
7. Simplenote
Simplenote เป็นแอปจดบันทึกที่เรียบง่ายและปราศจากสิ่งรบกวน โดยให้ความสำคัญกับการจดบันทึกพื้นฐานเหนือสิ่งอื่นใด แอปนี้ใช้งานฟรี มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน และช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึกด้วยการใช้แท็กเพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Simplenote
- โหลดบันทึกใด ๆ ได้ทันที เนื่องจากแอปจะซิงค์ข้อมูลของคุณอย่างต่อเนื่องกับทุกอุปกรณ์และแอปของคุณ
- เข้าถึงบันทึกของคุณได้อย่างราบรื่นข้ามอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย Simplenote ที่พร้อมใช้งานบน Windows, Mac, Android, iOS และแม้กระทั่งบนเว็บ
- ใช้การจัดรูปแบบมาร์กดาวน์พื้นฐานสำหรับการจัดโครงสร้างข้อความที่จำเป็นในบันทึกของคุณ
- ทำงานร่วมกันในบันทึกด้วยคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การเข้าถึงร่วมกันและประวัติเวอร์ชัน
ข้อจำกัดของ Simplenote
- Simplenote ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายโดยเจตนา โดยยอมสละฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การรองรับมัลติมีเดียหรือตัวเลือกการจัดระเบียบที่ซับซ้อน
- ไม่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์ หมายความว่าคุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสมอเพื่อเข้าถึงและแก้ไขบันทึกของคุณ
ราคาของ Simplenote
- ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิว Simplenote
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 35+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. ซูเปอร์โน้ต
Supernotes เป็นแอปจดบันทึกที่ทรงพลังซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ iPad และอุปกรณ์ Apple อื่นๆ คุณสมบัติการจดบันทึกข้อความแบบเต็มรูปแบบช่วยให้คุณสามารถใช้ Apple Pencil เพื่อวาด เขียนเล่น และจำลองประสบการณ์การจดบันทึกด้วยลายมือบนอุปกรณ์ของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Supernotes
- เขียนโน้ตด้วยลายมือและร่างไอเดียของคุณโดยใช้ฟีเจอร์การเขียนด้วยปากกาธรรมชาติของ Supernotes
- ใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF, อีบุ๊ก และเอกสารอื่น ๆ ด้วยชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม
- ปรับแต่งประสบการณ์การจดบันทึกของคุณด้วยรูปแบบปากกาที่หลากหลาย, เทมเพลต, และธีมสี
- จัดระเบียบบันทึกของคุณโดยใช้โฟลเดอร์และระบบแท็กเพื่อการเรียกค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของซูเปอร์โน้ต
- จำกัดเฉพาะในระบบนิเวศของ Apple เนื่องจากถูกสร้างขึ้นหลักสำหรับ iPad โดยมีการอัปเดตล่าสุดเพื่อให้สามารถใช้งานบน Mac, Linux และ Windows ได้
- ต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงินเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการบันทึกโน้ตขั้นสูง
ราคาของซูเปอร์โน้ต
- เริ่มต้น: ฟรี
- ไม่จำกัด: $10/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวซูเปอร์โน้ต
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: NA
9. เพิ่มบันทึก
Boost Note เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยเอกสาร ซึ่งมุ่งเน้นการช่วยให้ทีม DevOps และโปรแกรมเมอร์สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในโครงการต่างๆ การเน้นการจัดรูปแบบโค้ดให้สะอาดและฟีเจอร์ที่เน้นผู้พัฒนาเป็นหลัก ทำให้เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับโปรแกรมเมอร์
คุณสมบัติเด่นของ Boost Note
- เขียนบันทึกพร้อมการเน้นไวยากรณ์ เนื่องจาก Boost Notes มีความเชี่ยวชาญในการจัดการโค้ดที่มีการเน้นไวยากรณ์ ทำให้ง่ายต่อการเขียน อ่าน และแชร์โค้ดสั้น ๆ ภายในบันทึกของคุณ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Git ซึ่งเป็นระบบควบคุมเวอร์ชันยอดนิยมที่นักพัฒนาใช้ ช่วยให้สามารถติดตามเวอร์ชันและทำงานร่วมกันบนโค้ดสั้น ๆ ภายในบันทึกได้
- ลดการเสียสมาธิด้วยอินเทอร์เฟซแบบมินิมอลที่ช่วยให้คุณจดจ่อกับโค้ดและบันทึกของคุณ
ข้อจำกัดของโน้ตบูสต์
- แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพสูงสำหรับนักพัฒนา แต่ชุดคุณสมบัติของ Boostnote อาจไม่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในสายงานการเขียนโค้ด
- แผนฟรีจำกัดพื้นที่จัดเก็บและคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
ปรับราคาโน้ต
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
เพิ่มคะแนนและรีวิวในโน้ต
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. โน้ตประกอบ
Polynote เป็นสภาพแวดล้อมการจดบันทึกเชิงทดลองที่สร้างขึ้นบน Scala ซึ่งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงและใช้ได้กับงานทั่วไป เครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรที่ต้องผสานการเขียนโค้ดและองค์ประกอบอื่นๆ เข้ากับกระบวนการจดบันทึกอย่างเข้มข้น
จุดขายเฉพาะของ Polynote คือการรองรับการผสมหลายภาษาในสมุดบันทึกเดียวและการแชร์ข้อมูลระหว่างภาษาได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Polynote
- ดำเนินการโค้ดภายในบันทึกของคุณโดยใช้เคอร์เนลต่างๆ เช่น Python และ Scala ทำให้เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล
- ผสานบันทึกและโค้ดของคุณอย่างไร้รอยต่อด้วย Apache Spark เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้โดยตรงภายในบันทึกของคุณ
- เขียนโค้ดตัวอย่างในภาษาต่างๆ (Scala, Python, SQL) ภายในบันทึกของคุณ พร้อมการแชร์ตัวแปรเพื่อการทำงานที่เชื่อมโยงกัน
ข้อจำกัดของโน้ตประกอบ
- ซับซ้อนมากสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทางเลือกที่ง่ายสำหรับ Apple Notes
- การรันโค้ดภายในสภาพแวดล้อมสำหรับการจดบันทึกอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย ขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังและใช้ Polynote เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่เชื่อถือได้เท่านั้น
- เนื่องจากลักษณะการทดลองของมัน Polynote มีฐานผู้ใช้ที่น้อยกว่าและมีการสนับสนุนที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปโน้ตอื่น ๆ
การกำหนดราคาโพลีโนต์
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวโน้ตเพลง
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: ไม่มีข้อมูล
เปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นการกระทำที่ทรงพลังด้วย ClickUp
พร้อมที่จะเลิกใช้ Apple Notes และสัมผัสประสบการณ์การจดบันทึกที่ทรงพลังยิ่งขึ้นหรือยัง? เริ่มสำรวจตัวเลือกที่เราได้นำเสนอ และค้นพบแอปที่เหมาะกับรูปแบบการทำงานของคุณมากที่สุด!
หากเราต้องเลือกแอปจดบันทึกทางเลือกที่ดีจาก Apple Notes หนึ่งแอปจากรายการนี้เพื่อใช้เป็นแอปจดบันทึกหลักของเรา เราขอเลือก ClickUp มันโดดเด่นด้วยความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม พร้อมฟีเจอร์พิเศษและ AI ผู้ช่วยอีกด้วย
ด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI (มีให้บริการในแผนชำระเงิน) คุณสามารถสร้างรูปแบบข้อความเชิงสร้างสรรค์ สรุปบันทึก และดึงรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจดบันทึกและการจัดทำเอกสารของคุณให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีแม่แบบสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพที่พร้อมใช้งาน ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดายสำหรับการจดบันทึกของคุณและยังสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ ติดตามเป้าหมาย และจัดการงานโดยรวมได้อย่างครบถ้วน
ลงทะเบียนและเริ่มต้นใช้งาน ClickUp แผนฟรีตลอดชีพวันนี้ เพื่อยกระดับการจดบันทึกของคุณไปอีกขั้น