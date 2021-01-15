บล็อก ClickUp
12 หลักการบริหารโครงการที่สำคัญ (คู่มือที่จำเป็น)
12 หลักการบริหารโครงการที่สำคัญ (คู่มือที่จำเป็น)

Greg Swan
15 มกราคม 2564

มีมากมายที่ต้องใช้ในการบริหารโครงการ

การจัดทำงบประมาณ, การขอความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการของคุณ, การสร้างทีมของคุณ, การติดตามความคืบหน้า, การจัดทำรายงาน...

และนั่นเป็นเพียงส่วนน้อยนิดของสิ่งที่ซ่อนอยู่!

ถ้าคุณกำลังกรีดร้องในใจ ไม่ต้องกังวล!

นี่คือสิ่งที่จะช่วยคุณได้:

หลักการบริหารโครงการทำหน้าที่เป็นเข็มทิศที่เชื่อถือได้ขณะที่คุณกำลังนำทางผ่านกระบวนการบริหารโครงการทั้งหมด

ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่าหลักการพื้นฐานของการบริหารโครงการคืออะไร ข้อดีของหลักการเหล่านี้คืออะไร และคุณสามารถใช้หลักการเหล่านี้เพื่อบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

มาเริ่มกันเลย

หลักการของการบริหารโครงการคืออะไร?

หลักการบริหารโครงการคือแนวคิดพื้นฐานที่คุณสามารถนำไปใช้ในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ

ค่อนข้างง่ายใช่ไหม?

แล้วหลักการพื้นฐานของการบริหารโครงการที่ ทุก ผู้จัดการโครงการ ควรยึดถือเป็นอย่างยิ่งคืออะไร?

เราได้จัดกลุ่ม 12 อย่างนี้ออกเป็น 3 หมวดหมู่

มาดูกัน:

การกำหนดโครงการ

หลักการที่ 1: ต้องเป็นโครงการ

หลักการพื้นฐานที่สุดคือต้องมีโครงการ

มาดูคำจำกัดความของโครงการตามที่สถาบันการจัดการโครงการกำหนดไว้: เพื่อให้ถือว่าเป็นโครงการ งานนั้นต้องเป็นความพยายามชั่วคราวและมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า

เนื่องจากการบริหารโครงการเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการของการบริหารโครงการจึงควรนำมาใช้กับคำจำกัดความนี้

กิจกรรมเช่นการตอบกลับตั๋วหรือการแก้ไขเนื้อหาจึงไม่ถือเป็นโครงการ

หลักการที่ 2: โครงสร้างโครงการที่ชัดเจน

หลักการสำคัญในแผนการจัดการโครงการในระยะการกำหนดคือโครงสร้างของโครงการ

หากไม่มีสิ่งนี้ โครงการของคุณจะพังทลายเร็วกว่าหอคอยเจนก้าเสียอีก!

บล็อกเจงกาตกลงมาบนเด็กชาย

นี่คือสามองค์ประกอบที่ต้องกำหนด:

ก. เป้าหมายของโครงการ

คุณจะเริ่มต้นสิ่งใดได้ หากคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องการทำอะไรตั้งแต่แรก?

การกำหนดเป้าหมายจะเป็นการเริ่มต้นและช่วยให้คุณสร้างโครงสร้างของโครงการได้ เริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่าข้อกำหนดของโครงการคืออะไร อะไรที่ต้องทำ และ ทำไม

ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณจำเป็นต้องชี้แจงเป้าหมายของโครงการให้ชัดเจนและทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้อย่างทั่วถึง

แต่คุณจะตั้งเป้าหมายของโครงการอย่างไร?และอะไรคือความแตกต่างระหว่างเป้าหมายกับวัตถุประสงค์?

เครื่องมือการจัดการโครงการฟรีเช่นClickUp ทำให้การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

ข. ระยะเวลาของโครงการ

ไม่มีใครได้รับกรอบเวลาไม่จำกัดในการทำโครงการให้เสร็จ

(เว้นแต่คุณจะสามารถย้อนเวลาได้เหมือนด็อกเตอร์สเตรนจ์)

ดร. สเตรนจ์กำลังร่ายมนตร์

สำหรับการเสร็จสิ้นโครงการอย่างรวดเร็วคุณจำเป็นต้องมี กรอบเวลา โครงการที่ชัดเจน

มันประกอบด้วยงานที่ต้องทำ และวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละงาน

นอกจากนี้ยังแสดงลำดับขั้นตอนที่ต้องดำเนินการงานเหล่านั้น

ค. หลักสำคัญ

คุณควรกำหนดเป้าหมายสำคัญก่อน แล้วจึงแบ่งไทม์ไลน์ของคุณออกเป็นเป้าหมายสำคัญเหล่านี้

นั่นอะไร?

หมุดหมายคือตัวชี้วัดที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าโครงการได้เข้าสู่ระยะใหม่แล้ว

ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณกำลังก้าวจากเป้าหมายหนึ่งไปอีกเป้าหมายหนึ่งในเวลาเพียงไม่กี่วัน คุณก็รู้ว่าพวกเขากำลังทำงานเร็วกว่า The Flash ที่ดื่มคาเฟอีนเสียอีก!

และหากมีช่องว่างนานระหว่างสองเหตุการณ์สำคัญ คุณจะต้องมั่นใจว่าพวกเขาจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่

ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถทำตามกำหนดเวลาของโครงการได้ เสมอ

เฮ้อ!

ผู้หญิงแสดงความโล่งอก

นี่คืออีกสิ่งหนึ่ง: การบรรลุเป้าหมายช่วยกระตุ้นขวัญกำลังใจของทีม

เพราะอย่าลืมว่า ทุกคน ชอบเห็นความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม

หลักการที่ 3: การระบุผลลัพธ์ของโครงการ

หลักการบริหารโครงการถัดไปคือการกำหนดผลลัพธ์ของโครงการ

ผลลัพธ์ที่ส่งมอบหมายถึงผลลัพธ์หรือผลิตภัณฑ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของโครงการ

แล้วคุณนิยามผลลัพธ์ของโครงการอย่างไร?

เริ่มต้นด้วยการถามคำถามที่ถูกต้องกับตัวเอง เช่น:

คำถามประเภทนี้จะช่วยให้คุณกำหนดผลลัพธ์ของโครงการและข้อกำหนดของโครงการได้

นี่คือตัวอย่างผลงานบางส่วนที่ทีมของคุณอาจต้องรับผิดชอบ:

  • สำหรับโครงการออกแบบเว็บไซต์ผลงานที่ส่งมอบอาจรวมถึงการพัฒนาแบบจำลอง
  • สำหรับโครงการการตลาด ผลงานที่ส่งมอบอาจเป็นโฆษณาที่แปลกแหวกแนว
ชายเต้นตลกตามน้ำขึ้นน้ำลง

ดูเหมือนว่าสิ่งต่าง ๆ กำลังดีขึ้นสำหรับจิมจาก 'สเตรนเจอร์ ธิงส์!'

มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการมีสิ่งที่ต้องส่งมอบที่ชัดเจนล่วงหน้า

คุณไม่ต้องรีบเร่งเพื่อเพิ่มงานที่ต้องส่งมอบใหม่กลางทางโครงการ

ไม่เพียงแต่จะหยุดคุณจากการใช้เวลาไปกับมันมากเกินไป คุณยังไม่ต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อให้ทันกำหนดเส้นตายอีกด้วย

ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องลดการดูซีรีส์อาชญากรรมบน Netflix แบบมาราธอนอีกต่อไป

หลักการที่ 4: การจัดสรรงบประมาณโครงการ

จะไม่ใช่เรื่องวิเศษหรือถ้าหากคุณมีงบประมาณไม่จำกัด?

น่าเสียดาย เว้นแต่ว่าคุณจะมีจินนี่ที่คอยมอบความปรารถนาเหล่านี้ให้คุณ คุณจะต้องทำงานกับงบประมาณโครงการที่จำกัด

ด้วยทรัพยากรที่มีจำกัด คุณจำเป็นต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายของคุณอย่างมาก

จำไว้ว่าคุณไม่อยากจะตกใจเมื่อพบว่าค่าใช้จ่ายของคุณสูงเกินคาด!

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:

  • พิจารณาพื้นที่ที่เป็นไปได้ที่คุณสามารถประหยัดหรือตัดค่าใช้จ่ายได้
  • ให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนของโครงการของคุณได้รับการบันทึกไว้
  • สำรองงบประมาณส่วนหนึ่งไว้สำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน

การจัดทำงบประมาณและการบัญชีอาจเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามมากและอาจต้องใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน

แต่ทำไมต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างในเมื่อซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่าง ClickUp สามารถช่วยคุณจัดการบัญชีได้อย่างสมดุล?

ด้วยเทมเพลตบัญชีสำเร็จรูปของ ClickUp คุณสามารถจัดการบันทึกการขาย ค่าใช้จ่ายโครงการ ใบแจ้งหนี้ และอื่นๆ ทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงานของคุณ

หลักการที่ 5: กลยุทธ์ที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินการ

ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการ คุณจำเป็นต้องมีเอกสารกำหนดขอบเขตโครงการและแผนโครงการที่พร้อมใช้งาน สิ่งเหล่านี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการขนาดใหญ่

ควรรวมอะไรบ้าง?

ขั้นตอนการวางแผนควรมีการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) อย่างชัดเจน, ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ใช้,และปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์

คุณควรระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้ขอบเขตงานขยายตัวหรือทำให้ความคืบหน้าของคุณหยุดชะงักได้

การระบุบทบาทและความรับผิดชอบของทีม

หลักการที่ 6: ความเป็นเจ้าของโดยผู้จัดการโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการ

หลักการพื้นฐานข้อต่อไปคือ บุคคลหนึ่งคน ซึ่งก็คือผู้จัดการโครงการ ต้องรับผิดชอบต่อความสำเร็จของโครงการ บุคคลนี้ต้องทำหน้าที่เป็นผู้แทนและเข้าใจตรงกันกับทีมผู้บริหาร

ดังนั้น ผู้จัดการโครงการจึงทำหน้าที่นำทางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการตลอดกระบวนการตัดสินใจ กำหนดความรับผิดชอบของทีม เริ่มต้นแผนโครงการ และวัดความสำเร็จ

เนื่องจากลักษณะงานที่ต้องทำงานข้ามสายงาน ผู้จัดการโครงการจึงจำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ยอดเยี่ยม ความรู้ด้านธุรกิจและเทคโนโลยี และประสบการณ์ในการจัดการโครงสร้างการแบ่งงาน

หลักการที่ 7: บทบาทและความรับผิดชอบของทีมที่ได้รับมอบหมาย

การรู้เพียงวัตถุประสงค์ของโครงการและตั้งเป้าหมายนั้นยังไม่เพียงพอ

คุณต้องกำหนดด้วยว่า อะไร ที่สมาชิกแต่ละคนควรทำ

ถ้าคุณไม่ทำสิ่งนี้ คุณก็ควรเริ่มเตรียมตัวสำหรับงานศพได้เลย เพราะโครงการของคุณตายแล้ว แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้เริ่มลงมือทำก็ตาม!

เมื่อคุณกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ แต่ละสมาชิกในทีมจะรับผิดชอบงานของตน

และเนื่องจากสมาชิกในทีมของคุณรู้อย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร พวกเขาจะไม่เสียเวลาพยายามทำความเข้าใจโครงการให้ชัดเจน

มีมผู้ชายชี้ไปที่หัวของเขา

การสร้างค่านิยม

หลักการที่ 8: การสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างสมาชิกในทีม

การสื่อสารในทีมที่ไม่ดี = ผลลัพธ์ที่ไม่ดี

เมื่อบริหารโครงการ การสื่อสารที่แข็งแกร่งตั้งแต่วันแรกควรเป็น เป้าหมายหลักของคุณ

คุณไม่ต้องการให้การสื่อสารของโครงการกลายเป็นเกมว่าเขาว่าเธอว่า

เพราะนั่นจะนำไปสู่หายนะ

แต่ทำไมล่ะ?

การสื่อสารที่ชัดเจนกับทีมของคุณเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ทุกคนในทีมจะทราบว่าตนเองกำลังทำงานอะไรอยู่และงานของใครที่อยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งจะช่วยสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การสื่อสารที่ชัดเจนยังช่วยให้คุณสามารถระบุและเฉลิมฉลองความสำเร็จของสมาชิกในทีมได้

หลักการที่ 9: การสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร

นี่คือหลักการสำคัญที่ควรหลีกเลี่ยงปัญหาในภายหลังเมื่อโครงการดำเนินไป

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้จัดการโครงการทำงานร่วมกันเพื่อให้ทุกส่วนขององค์กรสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมถึงพันธกิจ โครงสร้าง และระบบของบริษัท

การจัดตั้งเกณฑ์มาตรฐานการจัดการประสิทธิภาพที่มีองค์ประกอบพื้นฐานสามประการ ได้แก่ ต้นทุน, ระยะเวลา,และขอบเขตของโครงการเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องการให้สอดคล้องกับคุณค่าของบริษัทและกำหนดขอบเขตของโครงการใหญ่

เมื่อมีการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนกับผู้บริหารและมีการแต่งตั้งผู้จัดการโครงการให้รับผิดชอบกิจกรรมของโครงการแล้ว บุคคลนั้นควรได้รับอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ

หลักการที่ 10: ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

ต่อไปสู่หลักการบริหารโครงการข้อถัดไป

ความโปร่งใสของโครงการ

เว้นแต่ว่าคุณเป็นสายลับที่หลบหนี การซ่อนตัวเป็นความคิดที่แย่มาก

เมื่อคุณปกปิดข้อมูลโครงการหรือสถานะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สนับสนุน มันจะกลับมาหลอกหลอนคุณในอนาคต

และสิ่งนี้อาจทำให้ความไว้วางใจระหว่างทีมของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลดลง

ชายคนหนึ่งบอกว่าเขาทำผิดพลาด

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นหากคุณและทีมของคุณรักษาความโปร่งใสอยู่เสมอ

หากทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการได้ รวมถึงสถานะ ความคืบหน้า และกำหนดเวลา ทุกอย่างจะราบรื่นมากขึ้น

ผลลัพธ์คืออะไร?

ระดับการมีส่วนร่วมของทีมคุณจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก และพวกเขายังจะมีความสุขและพึงพอใจกับงานของพวกเขามากขึ้นอีกด้วย

ด้วยฟีเจอร์ผู้เยี่ยมชมของ ClickUp คุณสามารถทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกทีมได้ เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือลูกค้า

หลักการที่ 11: การจัดการความเสี่ยงและการตรวจจับ

ทุกโครงการมีความเสี่ยงบางประการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับองค์ประกอบที่ซับซ้อนหลายส่วนพร้อมกันในการบริหารโครงการระดับองค์กร

ลองใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรเหล่านี้!

เมื่อคุณประเมินความเสี่ยงเหล่านี้ ก่อนที่ โครงการจะเริ่มต้น คุณจะพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

และนั่นไม่ใช่ประโยชน์เพียงอย่างเดียว:

  • คุณจะสามารถป้องกันการล่าช้าในการดำเนินโครงการได้
  • สมาชิกทีมโครงการของคุณจะมีแผนเพื่อช่วยให้พวกเขาจัดการกับความเสี่ยงใด ๆ
  • คุณจะสามารถกำจัดหรือจำกัดผลกระทบที่ปัญหาใด ๆ สามารถมีต่อโครงการของคุณได้

ด้วยแนวทางนี้ คุณยังสามารถกำหนดให้ทั้งทีมมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างวงจรชีวิตของโครงการได้อีกด้วย

ลองดูเทมเพลตการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้!

(เราคิดว่า 'Riskbusters' น่าจะเป็นชื่อที่เหมาะสมสำหรับทีมนี้ 😉)*

หลักการที่ 12: การวัดความก้าวหน้าของโครงการ

การติดตามและวัดความก้าวหน้าเป็นหลักการพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการบริหารโครงการทั้งหมด

ลองจินตนาการว่าถ้าไม่มีการตรวจสอบ

การทำงานจากที่บ้านจะเป็นแบบนี้...

บาร์เทนเดอร์ทำงานจากที่บ้าน เรื่องตลก

ด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp คุณสามารถดูงานทั้งหมดที่ต้องทำ กำหนดเวลา และสมาชิกในทีมที่ได้รับมอบหมายงานนั้นได้

และนั่นแหละคือทั้งหมด

หลักการทั้งหมดในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ จัดกลุ่มไว้ 3 หมวดหมู่

คำถามที่พบบ่อย

หลักการพื้นฐานของการบริหารโครงการคืออะไร?

แม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย แต่หลักการพื้นฐานของการบริหารโครงการประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้: โครงการที่มีการกำหนดขอบเขตอย่างชัดเจนผ่านโครงสร้าง ผลลัพธ์ที่ต้องการ และกลยุทธ์; บทบาทของทีมที่ระบุไว้อย่างชัดเจน รวมถึงผู้จัดการโครงการ และการกำหนดค่านิยม เช่น การสอดคล้องกับองค์กร การสื่อสาร ความโปร่งใส ความรับผิดชอบการจัดการความเสี่ยง และการวัดผลการปฏิบัติงาน

มีหลักการบริหารโครงการกี่ข้อ?

มีหลักการ 12 ข้อ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 3 หมวดหมู่ – การกำหนดโครงการ, การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ, และการกำหนดคุณค่า.

สรุป

หลักการบริหารโครงการคือรากฐานของทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเพียงใด

ใช้พวกมันอย่างชาญฉลาด แล้วทุกโครงการของคุณจะประสบความสำเร็จอย่างงดงาม!

อย่างไรก็ตาม หลักการเหล่านี้จะไม่ช่วยคุณในการบริหารโครงการทั้งหมดด้วยตัวเอง

โชคดีที่มีเครื่องมืออย่าง ClickUp ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการงานหนักทั้งหมด ช่วยคุณในทุกงาน กำหนดเวลา และสมาชิกในทีม

ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการเช่น Waterfall,Agile หรือLean, ClickUp ก็มีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดระเบียบงานของคุณ

ดังนั้นดาวน์โหลด ClickUp ฟรีวันนี้ แล้วการจัดการโปรเจ็กต์ของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่าย!

ผู้ชายกำลังกินเค้ก