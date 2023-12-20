10 ไอเดียการประชุมทีมที่สนุก สร้างสรรค์ และน่าดึงดูด

บทความล่าสุดในMIT Sloanโต้แย้งว่า "คนทำงานด้านความรู้ในปัจจุบันมักใช้เวลาเกินกว่า 85% ของเวลาในการประชุม มากกว่าสองในสามของทีมที่ทำงานทางไกลรู้สึกเหนื่อยล้าเพิ่มขึ้นจากเครื่องมือสื่อสารดิจิทัล หลายคนรายงานว่าการประชุมที่ไม่หยุดหย่อนทำให้เวลาที่มุ่งเน้นและมีประสิทธิภาพลดลง ทำให้พวกเขาต้องทำงานนานขึ้น"
มาพูดกันตามตรง: ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบการประชุม แต่การประชุมช่วยให้เกิดการร่วมมือ, ความคิดสร้างสรรค์, และความไว้วางใจในหมู่ทีมองค์กร
ในฐานะผู้นำทีม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกให้การประชุมเป็นไปอย่างน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารและร่วมมือกันได้ดี
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะนำเสนอไอเดียการประชุมทีมที่ได้ผลจริง แต่ก่อนอื่น คุณรู้หรือไม่ว่าทำไมคุณถึงจำเป็นต้องมีการประชุมทีม?
ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการประชุมทีม
เพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ พวกเขาต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างชัดเจน ตามบริบท และครบถ้วน. ให้เราดูตัวอย่างของแคมเปญการตลาด.
- ทีมธุรกิจจำเป็นต้องสื่อสารกลยุทธ์ของตน
- ทีมการตลาดจำเป็นต้องวางแผนแคมเปญ
- ทีมออกแบบจำเป็นต้องสร้างภาพที่สอดคล้องกับกลยุทธ์/แผน
- นักเขียนโฆษณาต้องเขียนเรื่องราวสำหรับแคมเปญ
- ทีมการจัดจำหน่ายจำเป็นต้องซื้อพื้นที่โฆษณาผ่านช่องทางต่าง ๆ
- ทีมดิจิทัลจำเป็นต้องผสานแคมเปญเข้ากับสินทรัพย์ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ฯลฯ
- ทีมการเงินต้องตรวจสอบและปรับปรุงงบประมาณ
ในขณะที่แต่ละคนสามารถบันทึกความคิดของตนใน Google Doc หรือส่งอีเมลหากันอย่างเร่งรีบได้ แต่คุณค่าที่แท้จริงเกิดจากการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน นี่คือเหตุผลหลักที่การประชุมมีความสำคัญ แต่ยังมีมากกว่านั้น
ความชัดเจนของภารกิจ: การประชุมช่วยให้ทีมสามารถชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งช่วยให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกันและเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน
การตัดสินใจ: การประชุมช่วยให้ทุกคนในทีมเข้าใจบริบทมากขึ้น ด้วยวิธีนี้ พวกเขาจึงสามารถตัดสินใจที่สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของโครงการได้
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: เมื่อทีมหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ พวกเขาสามารถแบ่งปันความคิดที่ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์โดยรวมได้
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล: การสร้างสัมพันธ์ผ่านอีเมลนั้นยาก การประชุมช่วยให้ผู้คนเข้าใจกันและกัน และรวมตัวกันในฐานะบุคคล
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง: การประชุมทีม ช่วยให้สมาชิกรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่างานที่พวกเขาทำในแต่ละวัน
แม้ว่าจะมีประโยชน์มากมาย แต่การประชุมส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักทำให้สมาชิกในทีมอุทานว่า "โอ้ ไม่นะ ไม่ใช่การประชุมอีกแล้ว!" นี่คือ 10 ไอเดียการประชุมทีมออนไลน์ที่จะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานั้นและทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
10 ไอเดียการประชุมทีมที่เน้นการทำงานร่วมกันและความสนุกสนาน
1. เขียนวาระการประชุมที่สนุกสนาน
เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีวาระการประชุม ดังนั้น ผู้นำทีมส่วนใหญ่จึงเขียนหัวข้อสำคัญที่ต้องการหารือในรูปแบบข้อความสั้น ๆ
เพื่อให้การประชุมของคุณมีความร่วมมือและสนุกสนานมากขึ้น คุณต้องทำให้ดีขึ้น สำหรับการประชุมครั้งต่อไป นี่คือไอเดียการประชุมทีมที่คุณสามารถลองใช้ได้
เล่าเรื่องราวด้วย วาระการประชุม ของคุณ. ให้เพื่อนร่วมทีมของคุณเป็นเหมือนฮีโร่ในเรื่องราวนี้. หากใครทำผลงานได้ยอดเยี่ยม ให้เขียนถึงมัน เหมือนกับเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของตัวละครฮีโร่.
รวมปริศนา: ใส่ข้อมูลสำคัญในรูปแบบของปริศนาเพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของทีมให้เข้าร่วมการประชุม
ทำให้เป็นภาพ: เพิ่มแผนภูมิ, ภาพวาด, หรือแผนผังเพื่อให้วาระการประชุมของคุณเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ลองเล่นมุกตลกสักหนึ่งหรือสองมุก: อย่าปล่อยให้วาระการประชุมทีมของคุณน่าเบื่อ ใส่ความเป็นตัวตนเข้าไปบ้าง ลองเล่นมุกตลก (ไม่ดี/ตลกแบบพ่อ) เพื่อให้ทีมของคุณได้หัวเราะคลายเครียด
2. ทำลายความเงียบหรือความอึดอัด
ช่วงไม่กี่นาทีแรกของการประชุม—โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังรอให้คนเข้าร่วม—อาจรู้สึกอึดอัดได้ ในฐานะผู้นำทีม คุณควรรับผิดชอบในการทำลายความเงียบ คุณสามารถถามเกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาห์หรืองานอดิเรกของพวกเขาได้ การถามคำถามทั่วไปเป็นหนึ่งในไอเดียการประชุมทีมที่ดีที่สุดในการทำลายความเงียบ
ใช้คำสั่งเช่น "คุณจะทำอะไรหากคุณพบเงินหนึ่งล้านดอลลาร์"
เล่นเกมเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกแต่ละคนในทีมระยะไกลของคุณ ตัวอย่างยอดนิยมได้แก่:
- เรามีอะไรเหมือนกันบ้าง? เริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณสนใจ เช่น กีฬา รายการทีวี ภาพยนตร์ ฯลฯ ใครก็ตามที่ชอบสิ่งเดียวกันก็จะต่อบทสนทนาจากตรงนั้นเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับมัน
- ฉันกำลังวาดอะไรอยู่? วาดอะไรสักอย่างแล้วเชิญชวนให้คนอื่นทายว่าเป็นอะไรซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีเช่น ClickUp's Whiteboard เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับกิจกรรมนี้
- เป่ายิ้งฉุบ: เล่นเกมนี้เพื่อตัดสินว่าใครจะอัปเดตก่อนในการประชุมประจำวันของคุณ
- จิ๊กซอว์: ตั้งวาระการประชุมหลักเป็นภาพ; แยกออกเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอว์และกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันประกอบให้เสร็จ
3. ใช้ห้องย่อยสำหรับการระดมความคิดอย่างสนุกสนาน
การประชุมออนไลน์ที่ใช้เวลานาน เช่น การประชุมกลยุทธ์หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการตลอดทั้งวัน อาจน่าเบื่อได้ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป คุณสามารถเพิ่มความสนุกสนานด้วยการระดมความคิดสร้างสรรค์ในห้องย่อย ซึ่งสามารถพบได้ในเครื่องมือประชุมออนไลน์ทุกประเภทที่มีในปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอำนวยความสะดวกในการประชุมกลยุทธ์แคมเปญการตลาดที่ใช้เวลา 4 ชั่วโมง ให้ย้ายกลุ่มย่อยไปยังห้องแยกเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดสโลแกน
ประกาศรางวัลสำหรับไอเดียที่แปลกประหลาดที่สุดหรือตลกที่สุด คุณอาจเลือกหรือไม่เลือกไอเดียนั้นสำหรับแคมเปญก็ได้ แต่ให้เฉลิมฉลองไอเดียที่นำความสนุกมาสู่การสนทนา
4. จัดเวิร์กช็อปอย่างรวดเร็ว
วิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ผู้คนไม่รู้สึกว่าเป็นการประชุมที่เสียเวลาคือการช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง ตามความต้องการและโปรไฟล์ของทีมคุณ ให้รวมเวิร์กช็อป 15 นาทีไว้
นี่อาจจะเป็นอะไรก็ได้ แม้จะเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยก็ตาม
- การเขียนอีเมล
- การเขียนประวัติย่อ
- ทฤษฎีสี
- อัตราส่วนทองคำ
เวิร์กช็อปเหล่านี้สามารถมีส่วนร่วมได้มากขึ้นหากคุณส่งเสริมให้สมาชิกในทีมสอนกันเอง นักเขียนคำโฆษณาสามารถสอนการเขียนอีเมล นักออกแบบสามารถสอนทฤษฎีสี เป็นต้น
ด้วยแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือโดยเฉพาะ คุณสามารถรวมกิจกรรมที่ต้องทำให้เสร็จภายในเวลาสิบห้านาทีได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการกระทำและความตื่นเต้นให้กับเวิร์กช็อป
5. จัดทำแบบทดสอบ
เชิญชวนทีมให้เดาสุ่มหากพวกเขาไม่มีพื้นฐานที่จะรู้คำตอบ ตัวอย่างเช่น หากทีมวิศวกรรมกำลังนำเสนอความคืบหน้าให้กับส่วนอื่น ๆ ขององค์กร พวกเขาสามารถถามคำถามเช่น:
- เราส่งฟีเจอร์ไปกี่รายการในเดือนนี้? ตัวเลือก: 10, 24, 108
- เราแก้ไขข้อบกพร่องไปกี่ตัว? ตัวเลือก: 112, 3, 50
- ลูกค้าใหม่ที่เราได้ต้อนรับในเดือนนี้คือใคร? ตัวเลือก: Apple, Facebook, Reddit
วัตถุประสงค์ของแบบทดสอบนี้ไม่ใช่เพื่อให้ใครตอบถูก แต่เพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นโดยการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของคำถาม
หากการจัดทำแบบทดสอบเพียงเพื่อประชุมทีมดูเหมือนเป็นภาระ ลองใช้ClickUp forms ดูสิ คุณสมบัติที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดตั้งคำถามแบบเลือกตอบได้ด้วยการลากและวางองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างง่ายดาย สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ มีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้ได้ทันที และยังสามารถแชร์ได้อย่างง่ายดาย! ลองดูตัวอย่างแบบสอบถาม ClickUpเหล่านี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
6. จัดการประชุมทีมตามธีม
ถัดไปในรายการไอเดียการประชุมที่สนุกของเราคือการประชุมตามธีม หากงานอีเวนต์และการออกทริปของทีมสามารถมีธีมได้ ทำไมการประชุมจะไม่มีบ้างล่ะ? จัดการประชุมตามธีมเดือนละครั้งหรือสองสัปดาห์ละครั้ง คุณสามารถทำให้เป็นธีมคริสต์มาส, วันขอบคุณพระเจ้า, หรือฮาโลวีนในช่วงเทศกาลได้เช่นกัน
เพื่อให้การประชุมน่าสนใจยิ่งขึ้น เชิญชวนสมาชิกในทีมเลือกธีมที่พวกเขาชื่นชอบมากที่สุด หากคุณเป็นแฟน Marvel หรือ Ghostbusters คุณก็จะมีประชุมที่สนุกสนานพร้อมเสียงหัวเราะและการสร้างทีมที่ดี
7. ให้ข้อมูลอัปเดตแก่กันและกัน
การประชุมที่มีประสิทธิผลคือเมื่อทุกคนรู้สึกชัดเจนในสิ่งที่ต้องทำต่อไปและรู้สึกว่าตนเองได้รับการรับฟังในระหว่างการประชุม ในการประชุมแบบยืนและการประชุมทบทวนผลงาน ผู้คนมักจะให้การอัปเดตของตนเอง ซึ่งทำให้รู้สึกอึดอัดและกังวลเกี่ยวกับตนเอง บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงนี้โดยการเชิญให้คนอื่นให้ข้อมูลอัปเดตแทนสมาชิกทีมคนอื่น
เมื่อพวกเขาทำเช่นนั้น สมาชิกทีมสามารถ:
- เข้าใจงานของกันและกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- รู้จักอุปสรรคและความท้าทายของกันและกัน
- เข้าใจและเห็นอกเห็นใจในความต้องการและช่องว่างของผู้อื่น
- ชื่นชมซึ่งกันและกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
แม้ว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างทีมที่ยอดเยี่ยม แต่มันอาจทำให้สับสนได้บ้างเมื่อมีคนอื่นมาอัปเดตข้อมูล สำหรับสถานการณ์เช่นนี้ClickUp Meetingsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการคืนความชัดเจน เปลี่ยนวาระการประชุมของคุณให้เป็นรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ครอบคลุมทุกประเด็นแล้ว การใช้ตัวแก้ไขที่สมบูรณ์ช่วยให้คุณปรับปรุงและจัดระเบียบการอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อความคิดเห็นใดต้องการความพยายามจากสมาชิกทีมใด ๆ คุณสามารถมอบหมายและติดแท็กพวกเขาได้ ใช้ภารกิจที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีวาระการประชุมพร้อมเสมอ
8. จัดการประชุมแบบไม่มีข้อจำกัด
สมาชิกในทีมมักมีคำถามหรือข้อเสนอแนะมากมายที่อาจรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะแบ่งปัน นอกจากนี้ เมื่อการประชุมมีเวลาจำกัด พวกเขาอาจเก็บคำถามไว้สำหรับภายหลังและลืมไป
จัดประชุมแบบเปิดกว้างอย่างสม่ำเสมอ เชิญสมาชิกในทีมให้ถามหรือแบ่งปันอะไรก็ได้ตามต้องการ ในฐานะผู้นำทีม การจัดกิจกรรม Ask Me Anything (AMA) แสดงให้เห็นถึงความเปิดกว้างและความรับผิดชอบของคุณ
ใช้การประชุมแบบไม่มีข้อจำกัดเหล่านี้เพื่อกระตุ้นให้ทีมมีความรับผิดชอบและเข้าร่วมอย่างมีนัยสำคัญ
9. จัดการประชุมทีมแบบโต้ตอบ
การประชุมน่าเบื่อที่สุดเมื่อมีคนหนึ่งคนพูดตลอดเวลาในขณะที่คนอื่นฟัง เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วยการจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันในโครงการที่ดีที่สุด
สมมติว่าคุณกำลังจัดการประชุมทีมผลิตภัณฑ์เพื่อออกแบบกระบวนการใช้งานสำหรับฟีเจอร์ใหม่ที่คุณกำลังวางแผน
- เปิดกระดานไวท์บอร์ด ClickUpและกำหนดจุดเริ่มต้น
- ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมเพิ่มขั้นตอนที่คิดว่าจำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใช้งานของผู้ใช้
- จัดลำดับความสำคัญและจัดระเบียบได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำโดยตรงจากไวท์บอร์ดของคุณไปยังพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
10. เขียนร่วมกัน
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เขียน 'รายงานการประชุม' มักจะเกลียดงานนี้ มันเป็นหนึ่งในงานที่ผู้คนกลัวเพราะมักจะเป็นงานที่เฉื่อยชาและไม่มีการร่วมมือกัน
เปลี่ยนรูปแบบด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์อย่างClickUp Docs สำหรับทุกการประชุม ให้สร้างเอกสารและเชิญทุกคนให้บันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ จัดรูปแบบข้อความให้เป็นหัวข้อ รายการตรวจสอบ ลิงก์ และอื่นๆ อีกมากมาย
เมื่อคุณได้จัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องดำเนินการแล้ว ให้เปลี่ยนเป็นงานได้ทันทีภายใน ClickUp เพิ่มเอกสารเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงได้เสมอ
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุม เช่นClickUp AI เพื่อสรุปบันทึกการประชุมของคุณและแปลงเป็นงานโดยอัตโนมัติ
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน? เลือกจากเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUpและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมทีมของคุณด้วย ClickUp
ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบ การประชุมก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อหรือไม่น่าต้อนรับเพียงเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ การนำแนวคิดการประชุมพนักงานเชิงบวกเหล่านี้ไปใช้จะทำให้การประชุมดีขึ้นสำหรับทุกคน เวลาประชุมไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อเสมอไป
ลองใช้หัวข้อการประชุมทีมที่สนุกสนานเหล่านี้ในการประชุมทีมครั้งต่อไปของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสร้างทีมที่รวมสมาชิกทุกคน หรือหากคุณเป็นผู้นำทีมที่กำลังทดลองแนวคิดการประชุมใหม่ ๆ การทำให้การประชุมในอนาคตสนุกสนานคือเป้าหมายสูงสุด
มีวิธีสนุกอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้การประชุมน่าสนใจคืออะไร? ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วย
สนุกกับการประชุมที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ของ ClickUp ด้วย ClickUp Meetings คุณสามารถกำหนดวาระการประชุม บันทึกการประชุม และหารือเกี่ยวกับไอเดียได้ ใช้ ClickUp Whiteboard เพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกันในรูปแบบภาพ สามารถเปลี่ยนองค์ประกอบบน Whiteboard, Meetings หรือ Docs ให้เป็นงานและติดตามได้แบบเรียลไทม์ เปลี่ยนไอเดียให้เป็นการกระทำ