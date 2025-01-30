10 ซอฟต์แวร์การจัดการ SaaS ที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงาน

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการต้องเผชิญกับความท้าทายที่น่าหนักใจ: การจัดการแอปพลิเคชัน SaaS หลายตัวทั่วทั้งองค์กร
ลองจินตนาการถึงศูนย์บัญชาการกลางที่เครื่องมือซอฟต์แวร์ทั้งหมดของคุณสามารถเข้าถึงได้จากที่เดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ต่อสู้กับปัญหาการผสานรวม หรือจัดการกับข้อมูลที่กระจัดกระจาย แล้วถ้าคุณสามารถมีแดชบอร์ดเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ได้ล่ะ? สถานที่ที่ทุกเครื่องมือ งาน และไทม์ไลน์อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน?
ในคู่มือนี้ เราจะครอบคลุมแพลตฟอร์มการจัดการ SaaS ที่ดีที่สุด 10อันดับแรกที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะ ไม่ว่าคุณจะกำลังทบทวนชุดเครื่องมือปัจจุบันของคุณหรือกำลังสร้างใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น เรามีรายการที่คัดสรรมาอย่างดีสำหรับคุณ!
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการจัดการ SaaS?
คุณกำลังค้นหาแพลตฟอร์มการจัดการ SaaS ที่สมบูรณ์แบบ แต่ควรมีอะไรอยู่ในรายการตรวจสอบของคุณบ้าง? มาดูกัน:
- ความสามารถในการผสานรวม: ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มการจัดการ SaaS ที่สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น มองหาเครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์ปัจจุบันของคุณได้อย่างง่ายดาย
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกแพลตฟอร์มการจัดการ SaaS ที่ไม่ต้องการการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากนัก แพลตฟอร์มที่เหมาะสมควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การนำทางที่ราบรื่น และควรเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการปรับขนาด: ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพในวันนี้หรือองค์กรขนาดใหญ่ในวันข้างหน้า แพลตฟอร์มการจัดการ SaaS ที่ดีที่สุดควรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณได้
- การสนับสนุนระดับยอดเยี่ยม: เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่ไม่คาดคิดด้วยการเลือกแพลตฟอร์มที่มีการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม ค้นคว้าบทวิจารณ์ ขอคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงาน และแม้กระทั่งทดสอบบริการสนับสนุนของพวกเขาเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
- การปรับแต่ง: ยอมรับว่าโซลูชันแบบสากลอาจไม่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ เครื่องมือการจัดการ SaaS ของคุณควรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งได้เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการดำเนินงานเฉพาะของคุณ
เครื่องมือที่เหมาะสมไม่ได้แค่จัดการการดำเนินงานของคุณเท่านั้น แต่ยังยกระดับให้เหนือกว่าอีกด้วย ดังนั้น ใช้เวลาให้เต็มที่ เลือกอย่างพิถีพิถัน แล้วเรามาค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณกัน!
10 แพลตฟอร์มการจัดการ SaaS ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรแบบครบวงจรที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันสำหรับทีมยุคใหม่ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการปรับให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของคุณด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน แพลตฟอร์มนี้มีมุมมองงานที่หลากหลาย ตั้งแต่รายการที่เรียบง่ายไปจนถึงแผนภูมิแกนต์ที่ซับซ้อน ตอบโจทย์ทั้งนักวางแผนและผู้ปฏิบัติงาน
สำหรับทีมที่สนับสนุนวิธีการทำงานแบบ Agile,คะแนนสปรินต์ของClickUp โดดเด่น ช่วยในการจัดการงานค้างอย่างมีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสปรินต์ การทำงานร่วมกันถูกผสานเข้ากับกรอบการทำงานของ ClickUp อย่างไร้รอยต่อ ด้วยฟีเจอร์แชทในตัว ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ และอื่นๆ อีกมากมายสำหรับทุกกรณีการใช้งาน
แต่แล้วเรื่องบั๊กที่ไม่คาดคิดหรือข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ที่สำคัญล่ะ? ClickUp ครอบคลุมทุกอย่างให้คุณแล้ว คุณสามารถรายงานบั๊กได้อย่างรวดเร็ว ติดตามปัญหา และรวบรวมข้อเสนอแนะ ทั้งหมดนี้ในพื้นที่เดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน และสำหรับผู้ที่ต้องการมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น เครื่องมือการทำแผนที่เส้นทางและเป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้คุณถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดลงสู่ขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริงสำหรับทีมของคุณ
สำหรับโซลูชันการจัดการ SaaS, ClickUp ยืนหยัดอย่างมั่นคง ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือ แต่ยังเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังสำหรับความต้องการด้านซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คุณสมบัติของซอฟต์แวร์และ ผลิตภัณฑ์ช่วยให้การพัฒนาวงจรชีวิตและบริหารจัดการโดยรวมง่ายขึ้น
- ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อสร้างและปรับแต่งขั้นตอนต่างๆ (กำลังดำเนินการ, รออนุมัติ, รอการดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณ
- เพิ่มบริบทให้กับทุกงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
- ติดตามงาน ผู้รับผิดชอบ โครงการ และเป้าหมายทั้งหมดในแดชบอร์ดโครงการเดียว
- เพิ่มการประมาณเวลาให้กับงานเพื่อความคาดการณ์ที่ดีขึ้น, ระยะเวลาที่ชัดเจนขึ้น, และความรับผิดชอบ
- ใช้แผนผังความคิดของ ClickUpเพื่อแสดงภาพแนวคิดและงานต่างๆ
- ส่งและรับอีเมลได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มของเราด้วยฟีเจอร์อีเมลใน ClickUp
- ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปนับพันสำหรับทีมในสายงานกฎหมาย การออกแบบ การขาย และอื่นๆ อีกมากมาย
- เครื่องมือการจัดการผู้ขายเพื่อร่วมมือในภารกิจและโครงการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่มากมาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. บาซาส
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของแพลตฟอร์มการจัดการ SaaS, Basaas ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่น ด้วยการออกแบบเพื่อผสาน, จัดการ, และทำให้การสมัครสมาชิก SaaS ทั้งหมดของคุณเป็นระเบียบในพื้นที่ทำงานเดียว, Basaas มอบวิธีการที่นวัตกรรมใหม่ให้ผู้ใช้เข้าถึง, ตรวจสอบ, และควบคุมโซลูชัน SaaS มากมายของพวกเขา
หากคุณกำลังมองหาแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและจัดระเบียบพื้นที่ดิจิทัลของคุณ Basaas อาจเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Basaa
- จัดการงานธุรกิจประจำวันและดูการแจ้งเตือนในที่เดียว
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft To Do, Planner, Asana และ MeisterTask เพื่อการจัดการงานแบบรวมศูนย์
- รวมบัญชี OneDrive เพื่อเป็นโซลูชันเอกสารที่สอดคล้องกัน ลดเวลาค้นหาที่ไม่จำเป็น
- สัมผัสประสบการณ์การค้นหาที่เหนือกว่าซึ่งสามารถสแกนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Outlook, OneDrive และ Sharepoint
ข้อจำกัดของ Basaa
- ตามที่ผู้ใช้รายงานว่า การซ้อนทับของส่วนขยายเบราว์เซอร์บางครั้งอาจขัดแย้งกับองค์ประกอบของเว็บไซต์ ทำให้เกิดปัญหาด้านการมองเห็น
- ผู้ใช้รายงานว่ามีการใช้ CPU สูงเป็นครั้งคราว
ราคาของ Basaas
- ฟรี
- สมาร์ท: 6.50 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $9.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ Basaas
- G2: 4. 7/5 (25 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (9 รีวิว)
3. ActivTrak
การวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในหัวใจของการบริหารจัดการคือจุดเด่นของ ActivTrak ในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและการวิเคราะห์ข้อมูล ActivTrak มอบข้อมูลเชิงลึกให้กับธุรกิจเพื่อให้เข้าใจและปรับปรุงการทำงานของทีมให้ดีที่สุด
ในโลกที่เต็มไปด้วยเครื่องมือ SaaS มากมาย มันโดดเด่นด้วยการมุ่งเน้นที่ข้อมูลพฤติกรรม เพื่อให้คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันของคุณได้ในขณะที่ขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ ActivTrak
- มีรายงานที่ปรับแต่งได้สำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมของพนักงานอย่างรวดเร็ว
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย
- บริการลูกค้าที่ตอบสนองผ่านแชท
- ให้การโค้ชพนักงานโดยอิงจากการวิเคราะห์พฤติกรรม
- การติดตามทีมแบบเรียลไทม์ด้วย Team Pulse
ข้อจำกัดของ ActivTrak
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ท้าทายเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
- ขาดแอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่ง
- กระบวนการติดตั้งอาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคาของ ActivTrak
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้ต่อปี
- มืออาชีพ: $17/เดือน ต่อผู้ใช้ต่อปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ ActivTrak
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
4. ประตูโทริอิ
พบกับ Torii พันธมิตรใหม่ของคุณในการจัดการ SaaSมันใช้ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจเพื่อจัดการวงจรชีวิตของใบอนุญาตซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันภายในองค์กร
ตั้งแต่การจัดซื้อจนถึงการออกจากงาน Torii มอบมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับระบบนิเวศ SaaS ของคุณ ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ลดต้นทุน และมั่นใจได้ว่าไม่มีเครื่องมือใดหลุดรอดไป
จุดเด่นของโทริอิ
- แผนที่, เส้นทาง, และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS) โดยการเชื่อมต่อเข้ากับระบบธุรกิจต่าง ๆ
- จัดการและปรับใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ได้รับการอนุมัติและที่ไม่ได้รับการอนุมัติ (Shadow IT) อย่างมีเหตุผล
- มีระบบการทำงานอัตโนมัติสูงและปรับแต่งได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกระดับทางเทคนิค
ข้อจำกัดของโทริอิ
- การผสานรวมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- การปรับแต่งระดับที่สูงขึ้นในกระบวนการทำงานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินทรัพย์ของเครื่องมือ
ราคาประตูโทริอิ
- มีให้บริการตามคำขอ พร้อมทดลองใช้ฟรี
คะแนนและรีวิวโทริอิ
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 5/5 (25 รีวิว)
5. ซลูรี
ก้าวเข้าสู่สนามการจัดการการดำเนินงาน SaaS, Zluri นำเสนอแนวทางแบบองค์รวม. ไม่ใช่แค่การจัดการซอฟต์แวร์; แต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกเครื่องมือถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด.
ด้วยความสามารถในการค้นหา จัดการ และรักษาความปลอดภัยแอปพลิเคชัน SaaS Zluri สัญญาว่าจะมอบประสบการณ์การจัดการการสมัครสมาชิกที่ราบรื่น ปลอดภัย และง่ายขึ้นให้กับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
คุณสมบัติเด่นของ Zluri
- การมองเห็นที่ครอบคลุมด้วยการผสานรวมกว่า 800 รายการ, SSO, ตัวแทน และการครอบคลุมแอปอย่างกว้างขวาง
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและกำจัดแอปที่ซ้ำซ้อน
- ใช้การเรียนรู้เชิงลึกและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคาดการณ์ความต้องการใบอนุญาต
- จัดหมวดหมู่และติดตามใบอนุญาตและสัญญาทุกฉบับได้อย่างง่ายดาย
- แพลตฟอร์มศูนย์กลางเพื่อจัดการแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ การใช้จ่าย และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล
ข้อจำกัดของ Zluri
- การผสานรวมบางอย่างอาจประสบปัญหาความเข้ากันได้
- ในฐานะที่เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดการ SaaS ที่ใหม่กว่า อาจมีช่องว่างในการครอบคลุมหรือปัญหาเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
ราคาของ Zluri
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Zluri
- G2: 4. 8/5 (99 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (24 รีวิว)
6. SailPoint
การนำทางในทะเลที่ซับซ้อนของการกำกับดูแลอัตลักษณ์? SailPoint พร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว ในสภาพแวดล้อมที่ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด SailPoint มุ่งเน้นในการมอบโซลูชันการจัดการ SaaS ที่เน้นการกำกับดูแลอัตลักษณ์ให้กับองค์กรต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ SailPoint
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมการนำทางที่เข้าใจง่าย
- คุณสมบัติการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลา
- มีความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง
ข้อจำกัดของ SailPoint
- เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า และอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ราคาของ SailPoint
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ SailPoint
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
7. ผลผลิต
Productiv ใช้แนวทางแบบไดนามิกในการจัดการ SaaS แทนที่จะเพียงแค่ให้การดูแลควบคุม มันเจาะลึกถึงการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์
โดยการมอบมุมมองการใช้งานซอฟต์แวร์ในระดับรายละเอียดแก่ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Productiv ช่วยให้มั่นใจว่าทุกเครื่องมือถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ส่งเสริมทั้งประสิทธิภาพและผลตอบแทนจากการลงทุน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Productiv
- แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อพบแอปใหม่ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานและค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS)
- ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันในระดับต่างๆ
- ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของการใช้จ่าย SaaS ทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอ
- จัดการข้อมูลเมตาของแอป, วงจรชีวิต, นโยบายการกำกับดูแล, และการเป็นเจ้าของในมุมมองเดียว
ข้อจำกัดด้านผลิตภาพ
- แคตตาล็อกแอปยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและอาจขาดคุณสมบัติบางอย่าง
- ความสามารถในการรายงานที่ได้รับการปรับปรุงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในปัจจุบัน
การกำหนดราคาของ Productiv
- สามารถขอรับได้ตามคำขอ, การสาธิตแบบส่วนตัวพร้อมให้บริการ
คะแนนและรีวิวผลิตภัณฑ์
- G2: 4. 7/5 (49 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. BetterCloud
สวัสดีกับ BetterCloud แพลตฟอร์มการจัดการ SaaS ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ตั้งแต่การดำเนินงานด้านความปลอดภัยไปจนถึงการจัดการผู้ใช้ BetterCloud ถูกออกแบบมาเพื่อมอบสถานที่ศูนย์กลางในการตรวจสอบ จัดการ และรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน SaaS ทั้งหมดของคุณ หากการประสานงานด้านไอทีที่สอดคล้องกับความปลอดภัยระดับสูงคือสิ่งที่คุณต้องการ BetterCloud พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BetterCloud
- ค้นพบแอปพลิเคชัน SaaS ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดในสภาพแวดล้อมของคุณ
- มีระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดเตรียมบัญชีอย่างถูกต้องและทันเวลาจากแหล่งข้อมูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- นำเสนอการมองเห็นแบบรวมศูนย์ของการเข้าถึงแอปพลิเคชันและข้อมูลที่อาจมีความอ่อนไหวของผู้ใช้
ข้อจำกัดของ BetterCloud
- ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างผู้ใช้จำนวนมากในครั้งเดียว หรือการกำหนดกลุ่มที่ไม่ถูกต้อง
- ช่วงการเรียนรู้เบื้องต้นเพื่อทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มการจัดการ SaaS
- การปรับแต่งกระบวนการทำงานที่จำกัดในบางกรณี
ราคาของ BetterCloud
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ BetterCloud
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 340+)
- Capterra: 4/5 (27 รีวิว)
9. ไซโล
ปรากฏตัวในวงการการจัดการ SaaS, Zylo นำเสนอแนวคิดใหม่. จุดแข็งหลักของมันอยู่ที่ความสามารถในการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้จ่าย, การใช้งาน, และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้.
ด้วยการมอบมุมมองแบบ 360 องศาของ SaaS stack ให้กับบริษัท Zylo ช่วยให้ทุกการลงทุน การตัดสินใจ และการดำเนินงานขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและมีผลกระทบ
คุณสมบัติเด่นของ Zylo
- ใช้ AI เพื่อรักษาบันทึกที่ทันสมัยของ SaaS ทั้งหมดขององค์กร
- แปลข้อมูลจำนวนมหาศาลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์แบบสมัครสมาชิก (SaaS)
- รับรองการกำกับดูแลโดยเน้นย้ำถึงระบบ IT ที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ และรักษาบัญชีรายการแอปพลิเคชันที่ได้รับการอนุมัติ
ข้อจำกัดของ Zylo
- ผู้ใช้รายงานปัญหาในการกรองข้อมูล
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ปัญหาความสะอาดของข้อมูลเนื่องจากการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก
ราคาของ Zylo
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ Zylo
- G2: 4. 8/5 (50 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (5 รีวิว)
10. CoreSuite
CoreSuite คือพลังขับเคลื่อนในโลกของการจัดการ SaaS สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ออกแบบมาเพื่อรองรับการดำเนินงานขนาดใหญ่ CoreSuite มอบคุณสมบัติการจัดการ SaaS ที่สำคัญซึ่งครอบคลุมทุกแง่มุมของการจัดการ SaaS ตั้งแต่การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดไปจนถึงการจัดการข้อมูล
สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทุกด้าน CoreSuite สัญญาว่าจะมอบความลึกซึ้งและความกว้างขวางที่ไม่มีใครเทียบได้
คุณสมบัติเด่นของ CoreSuite
- นักออกแบบนำเสนอเทมเพลตเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยปรับปรุงเอกสารทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ระบบบัญชีติดตามข้อมูลทางการเงินได้อย่างง่ายดาย รวมถึงรายการเดินบัญชีธนาคารและรายงานงบประมาณ
- ฟังก์ชันการเจาะลึกช่วยให้สามารถวิเคราะห์ทางการเงินได้ลึกยิ่งขึ้น
- การปรับแต่งที่ใช้งานง่ายสำหรับ SAP Business One; เหมาะสำหรับทั้งความต้องการที่ง่ายและซับซ้อน
ข้อจำกัดของ CoreSuite
- ไม่มีข้อมูลตอบกลับจากผู้ใช้
ราคาของ CoreSuite
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิว CoreSuite
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
การใช้พลังของสิ่งที่ดีที่สุด: ทำไม ClickUp จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
การสำรวจตัวเลือกการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์มากมายอาจรู้สึกท่วมท้น แต่ละตัวเลือกสัญญาว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่เมื่อสิ้นสุดวัน สิ่งที่สำคัญจริงๆ คือความน่าเชื่อถือ การผสานรวม และความง่ายในการใช้งาน
เมื่อได้สำรวจคู่แข่งชั้นนำในอุตสาหกรรมแล้ว ClickUp โดดเด่นอย่างไม่ต้องสงสัย ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นโซลูชันที่ครอบคลุม มันเชื่อมช่องว่างระหว่างงาน ทีมงาน และเครื่องมือได้อย่างง่ายดาย สร้างการไหลเวียนของการดำเนินงานที่ราบรื่น
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การผสานการทำงานที่ทรงพลัง และความมุ่งมั่นในการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ClickUp จึงไม่เพียงแต่เป็นซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ยังเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเดินทางด้านปฏิบัติการของคุณ
สัมผัสศักยภาพของแพลตฟอร์มด้วยตัวคุณเอง และชมการปรับปรุงการจัดการ SaaS ของคุณให้ดีที่สุด เพราะเมื่อพูดถึงความเป็นเลิศในการดำเนินงาน การยอมรับสิ่งที่ดีไม่เพียงพอ