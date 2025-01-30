บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การจัดการ SaaS ที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงาน

Engineering Team
30 มกราคม 2568

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการต้องเผชิญกับความท้าทายที่น่าหนักใจ: การจัดการแอปพลิเคชัน SaaS หลายตัวทั่วทั้งองค์กร

ลองจินตนาการถึงศูนย์บัญชาการกลางที่เครื่องมือซอฟต์แวร์ทั้งหมดของคุณสามารถเข้าถึงได้จากที่เดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ต่อสู้กับปัญหาการผสานรวม หรือจัดการกับข้อมูลที่กระจัดกระจาย แล้วถ้าคุณสามารถมีแดชบอร์ดเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ได้ล่ะ? สถานที่ที่ทุกเครื่องมือ งาน และไทม์ไลน์อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน?

ในคู่มือนี้ เราจะครอบคลุมแพลตฟอร์มการจัดการ SaaS ที่ดีที่สุด 10อันดับแรกที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะ ไม่ว่าคุณจะกำลังทบทวนชุดเครื่องมือปัจจุบันของคุณหรือกำลังสร้างใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น เรามีรายการที่คัดสรรมาอย่างดีสำหรับคุณ!

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการจัดการ SaaS?

คุณกำลังค้นหาแพลตฟอร์มการจัดการ SaaS ที่สมบูรณ์แบบ แต่ควรมีอะไรอยู่ในรายการตรวจสอบของคุณบ้าง? มาดูกัน:

  • ความสามารถในการผสานรวม: ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มการจัดการ SaaS ที่สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น มองหาเครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์ปัจจุบันของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกแพลตฟอร์มการจัดการ SaaS ที่ไม่ต้องการการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากนัก แพลตฟอร์มที่เหมาะสมควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การนำทางที่ราบรื่น และควรเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
  • ความสามารถในการปรับขนาด: ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพในวันนี้หรือองค์กรขนาดใหญ่ในวันข้างหน้า แพลตฟอร์มการจัดการ SaaS ที่ดีที่สุดควรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณได้
  • การสนับสนุนระดับยอดเยี่ยม: เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่ไม่คาดคิดด้วยการเลือกแพลตฟอร์มที่มีการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม ค้นคว้าบทวิจารณ์ ขอคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงาน และแม้กระทั่งทดสอบบริการสนับสนุนของพวกเขาเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
  • การปรับแต่ง: ยอมรับว่าโซลูชันแบบสากลอาจไม่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ เครื่องมือการจัดการ SaaS ของคุณควรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งได้เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการดำเนินงานเฉพาะของคุณ

เครื่องมือที่เหมาะสมไม่ได้แค่จัดการการดำเนินงานของคุณเท่านั้น แต่ยังยกระดับให้เหนือกว่าอีกด้วย ดังนั้น ใช้เวลาให้เต็มที่ เลือกอย่างพิถีพิถัน แล้วเรามาค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณกัน!

10 แพลตฟอร์มการจัดการ SaaS ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1.คลิกอัพ

ตัวอย่างของมุมมองต่างๆ ทั้งหมดใน ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบที่มอบโซลูชันครบวงจรให้กับองค์กรสำหรับทุกทีม

ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรแบบครบวงจรที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันสำหรับทีมยุคใหม่ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการปรับให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของคุณด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน แพลตฟอร์มนี้มีมุมมองงานที่หลากหลาย ตั้งแต่รายการที่เรียบง่ายไปจนถึงแผนภูมิแกนต์ที่ซับซ้อน ตอบโจทย์ทั้งนักวางแผนและผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับทีมที่สนับสนุนวิธีการทำงานแบบ Agile,คะแนนสปรินต์ของClickUp โดดเด่น ช่วยในการจัดการงานค้างอย่างมีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสปรินต์ การทำงานร่วมกันถูกผสานเข้ากับกรอบการทำงานของ ClickUp อย่างไร้รอยต่อ ด้วยฟีเจอร์แชทในตัว ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ และอื่นๆ อีกมากมายสำหรับทุกกรณีการใช้งาน

แต่แล้วเรื่องบั๊กที่ไม่คาดคิดหรือข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ที่สำคัญล่ะ? ClickUp ครอบคลุมทุกอย่างให้คุณแล้ว คุณสามารถรายงานบั๊กได้อย่างรวดเร็ว ติดตามปัญหา และรวบรวมข้อเสนอแนะ ทั้งหมดนี้ในพื้นที่เดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน และสำหรับผู้ที่ต้องการมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น เครื่องมือการทำแผนที่เส้นทางและเป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้คุณถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดลงสู่ขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริงสำหรับทีมของคุณ

สำหรับโซลูชันการจัดการ SaaS, ClickUp ยืนหยัดอย่างมั่นคง ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือ แต่ยังเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังสำหรับความต้องการด้านซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่มากมาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. บาซาส

แดชบอร์ด Basaas
ผ่านทางBasaas

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของแพลตฟอร์มการจัดการ SaaS, Basaas ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่น ด้วยการออกแบบเพื่อผสาน, จัดการ, และทำให้การสมัครสมาชิก SaaS ทั้งหมดของคุณเป็นระเบียบในพื้นที่ทำงานเดียว, Basaas มอบวิธีการที่นวัตกรรมใหม่ให้ผู้ใช้เข้าถึง, ตรวจสอบ, และควบคุมโซลูชัน SaaS มากมายของพวกเขา

หากคุณกำลังมองหาแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและจัดระเบียบพื้นที่ดิจิทัลของคุณ Basaas อาจเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Basaa

  • จัดการงานธุรกิจประจำวันและดูการแจ้งเตือนในที่เดียว
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft To Do, Planner, Asana และ MeisterTask เพื่อการจัดการงานแบบรวมศูนย์
  • รวมบัญชี OneDrive เพื่อเป็นโซลูชันเอกสารที่สอดคล้องกัน ลดเวลาค้นหาที่ไม่จำเป็น
  • สัมผัสประสบการณ์การค้นหาที่เหนือกว่าซึ่งสามารถสแกนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Outlook, OneDrive และ Sharepoint

ข้อจำกัดของ Basaa

  • ตามที่ผู้ใช้รายงานว่า การซ้อนทับของส่วนขยายเบราว์เซอร์บางครั้งอาจขัดแย้งกับองค์ประกอบของเว็บไซต์ ทำให้เกิดปัญหาด้านการมองเห็น
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีการใช้ CPU สูงเป็นครั้งคราว

ราคาของ Basaas

  • ฟรี
  • สมาร์ท: 6.50 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $9.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิวของ Basaas

  • G2: 4. 7/5 (25 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (9 รีวิว)

3. ActivTrak

แดชบอร์ด ActivTrak
ผ่านทางActivTrak

การวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในหัวใจของการบริหารจัดการคือจุดเด่นของ ActivTrak ในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและการวิเคราะห์ข้อมูล ActivTrak มอบข้อมูลเชิงลึกให้กับธุรกิจเพื่อให้เข้าใจและปรับปรุงการทำงานของทีมให้ดีที่สุด

ในโลกที่เต็มไปด้วยเครื่องมือ SaaS มากมาย มันโดดเด่นด้วยการมุ่งเน้นที่ข้อมูลพฤติกรรม เพื่อให้คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันของคุณได้ในขณะที่ขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติเด่นของ ActivTrak

  • มีรายงานที่ปรับแต่งได้สำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมของพนักงานอย่างรวดเร็ว
  • แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย
  • บริการลูกค้าที่ตอบสนองผ่านแชท
  • ให้การโค้ชพนักงานโดยอิงจากการวิเคราะห์พฤติกรรม
  • การติดตามทีมแบบเรียลไทม์ด้วย Team Pulse

ข้อจำกัดของ ActivTrak

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ท้าทายเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
  • ขาดแอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่ง
  • กระบวนการติดตั้งอาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บางราย

ราคาของ ActivTrak

  • ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้ต่อปี
  • มืออาชีพ: $17/เดือน ต่อผู้ใช้ต่อปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ ActivTrak

  • G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)

4. ประตูโทริอิ

แดชบอร์ดโทริอิ
ผ่านทางโทริอิ

พบกับ Torii พันธมิตรใหม่ของคุณในการจัดการ SaaSมันใช้ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจเพื่อจัดการวงจรชีวิตของใบอนุญาตซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันภายในองค์กร

ตั้งแต่การจัดซื้อจนถึงการออกจากงาน Torii มอบมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับระบบนิเวศ SaaS ของคุณ ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ลดต้นทุน และมั่นใจได้ว่าไม่มีเครื่องมือใดหลุดรอดไป

จุดเด่นของโทริอิ

  • แผนที่, เส้นทาง, และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS) โดยการเชื่อมต่อเข้ากับระบบธุรกิจต่าง ๆ
  • จัดการและปรับใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ได้รับการอนุมัติและที่ไม่ได้รับการอนุมัติ (Shadow IT) อย่างมีเหตุผล
  • มีระบบการทำงานอัตโนมัติสูงและปรับแต่งได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกระดับทางเทคนิค

ข้อจำกัดของโทริอิ

  • การผสานรวมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • การปรับแต่งระดับที่สูงขึ้นในกระบวนการทำงานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินทรัพย์ของเครื่องมือ

ราคาประตูโทริอิ

  • มีให้บริการตามคำขอ พร้อมทดลองใช้ฟรี

คะแนนและรีวิวโทริอิ

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (25 รีวิว)

5. ซลูรี

แดชบอร์ด Zluri
ผ่านทางZluri

ก้าวเข้าสู่สนามการจัดการการดำเนินงาน SaaS, Zluri นำเสนอแนวทางแบบองค์รวม. ไม่ใช่แค่การจัดการซอฟต์แวร์; แต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกเครื่องมือถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด.

ด้วยความสามารถในการค้นหา จัดการ และรักษาความปลอดภัยแอปพลิเคชัน SaaS Zluri สัญญาว่าจะมอบประสบการณ์การจัดการการสมัครสมาชิกที่ราบรื่น ปลอดภัย และง่ายขึ้นให้กับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

คุณสมบัติเด่นของ Zluri

  • การมองเห็นที่ครอบคลุมด้วยการผสานรวมกว่า 800 รายการ, SSO, ตัวแทน และการครอบคลุมแอปอย่างกว้างขวาง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและกำจัดแอปที่ซ้ำซ้อน
  • ใช้การเรียนรู้เชิงลึกและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคาดการณ์ความต้องการใบอนุญาต
  • จัดหมวดหมู่และติดตามใบอนุญาตและสัญญาทุกฉบับได้อย่างง่ายดาย
  • แพลตฟอร์มศูนย์กลางเพื่อจัดการแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ การใช้จ่าย และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล

ข้อจำกัดของ Zluri

  • การผสานรวมบางอย่างอาจประสบปัญหาความเข้ากันได้
  • ในฐานะที่เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดการ SaaS ที่ใหม่กว่า อาจมีช่องว่างในการครอบคลุมหรือปัญหาเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

ราคาของ Zluri

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Zluri

  • G2: 4. 8/5 (99 รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (24 รีวิว)

6. SailPoint

แดชบอร์ด SailPoint
ผ่านทางSailPoint

การนำทางในทะเลที่ซับซ้อนของการกำกับดูแลอัตลักษณ์? SailPoint พร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว ในสภาพแวดล้อมที่ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด SailPoint มุ่งเน้นในการมอบโซลูชันการจัดการ SaaS ที่เน้นการกำกับดูแลอัตลักษณ์ให้กับองค์กรต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของ SailPoint

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมการนำทางที่เข้าใจง่าย
  • คุณสมบัติการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลา
  • มีความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง

ข้อจำกัดของ SailPoint

  • เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า และอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ราคาของ SailPoint

  • มีให้บริการตามคำขอ

คะแนนและรีวิวของ SailPoint

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (10+ รีวิว)

7. ผลผลิต

แดชบอร์ด Productiv
ผ่านทางProductiv

Productiv ใช้แนวทางแบบไดนามิกในการจัดการ SaaS แทนที่จะเพียงแค่ให้การดูแลควบคุม มันเจาะลึกถึงการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์

โดยการมอบมุมมองการใช้งานซอฟต์แวร์ในระดับรายละเอียดแก่ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Productiv ช่วยให้มั่นใจว่าทุกเครื่องมือถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ส่งเสริมทั้งประสิทธิภาพและผลตอบแทนจากการลงทุน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Productiv

  • แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อพบแอปใหม่ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานและค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS)
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันในระดับต่างๆ
  • ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของการใช้จ่าย SaaS ทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอ
  • จัดการข้อมูลเมตาของแอป, วงจรชีวิต, นโยบายการกำกับดูแล, และการเป็นเจ้าของในมุมมองเดียว

ข้อจำกัดด้านผลิตภาพ

  • แคตตาล็อกแอปยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและอาจขาดคุณสมบัติบางอย่าง
  • ความสามารถในการรายงานที่ได้รับการปรับปรุงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในปัจจุบัน

การกำหนดราคาของ Productiv

  • สามารถขอรับได้ตามคำขอ, การสาธิตแบบส่วนตัวพร้อมให้บริการ

คะแนนและรีวิวผลิตภัณฑ์

  • G2: 4. 7/5 (49 รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. BetterCloud

แดชบอร์ด BetterCloud
ผ่านทางBetterCloud

สวัสดีกับ BetterCloud แพลตฟอร์มการจัดการ SaaS ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ตั้งแต่การดำเนินงานด้านความปลอดภัยไปจนถึงการจัดการผู้ใช้ BetterCloud ถูกออกแบบมาเพื่อมอบสถานที่ศูนย์กลางในการตรวจสอบ จัดการ และรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน SaaS ทั้งหมดของคุณ หากการประสานงานด้านไอทีที่สอดคล้องกับความปลอดภัยระดับสูงคือสิ่งที่คุณต้องการ BetterCloud พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BetterCloud

  • ค้นพบแอปพลิเคชัน SaaS ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดในสภาพแวดล้อมของคุณ
  • มีระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดเตรียมบัญชีอย่างถูกต้องและทันเวลาจากแหล่งข้อมูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • นำเสนอการมองเห็นแบบรวมศูนย์ของการเข้าถึงแอปพลิเคชันและข้อมูลที่อาจมีความอ่อนไหวของผู้ใช้

ข้อจำกัดของ BetterCloud

  • ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างผู้ใช้จำนวนมากในครั้งเดียว หรือการกำหนดกลุ่มที่ไม่ถูกต้อง
  • ช่วงการเรียนรู้เบื้องต้นเพื่อทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มการจัดการ SaaS
  • การปรับแต่งกระบวนการทำงานที่จำกัดในบางกรณี

ราคาของ BetterCloud

  • มีให้บริการตามคำขอ

คะแนนและรีวิวของ BetterCloud

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 340+)
  • Capterra: 4/5 (27 รีวิว)

9. ไซโล

Zylo แดชบอร์ด
ผ่านทางZylo

ปรากฏตัวในวงการการจัดการ SaaS, Zylo นำเสนอแนวคิดใหม่. จุดแข็งหลักของมันอยู่ที่ความสามารถในการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้จ่าย, การใช้งาน, และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้.

ด้วยการมอบมุมมองแบบ 360 องศาของ SaaS stack ให้กับบริษัท Zylo ช่วยให้ทุกการลงทุน การตัดสินใจ และการดำเนินงานขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและมีผลกระทบ

คุณสมบัติเด่นของ Zylo

  • ใช้ AI เพื่อรักษาบันทึกที่ทันสมัยของ SaaS ทั้งหมดขององค์กร
  • แปลข้อมูลจำนวนมหาศาลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์แบบสมัครสมาชิก (SaaS)
  • รับรองการกำกับดูแลโดยเน้นย้ำถึงระบบ IT ที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ และรักษาบัญชีรายการแอปพลิเคชันที่ได้รับการอนุมัติ

ข้อจำกัดของ Zylo

  • ผู้ใช้รายงานปัญหาในการกรองข้อมูล
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • ปัญหาความสะอาดของข้อมูลเนื่องจากการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก

ราคาของ Zylo

  • มีให้บริการตามคำขอ

คะแนนและรีวิวของ Zylo

  • G2: 4. 8/5 (50 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (5 รีวิว)

10. CoreSuite

แดชบอร์ด CoreSuite
ผ่านทางCoreSuite

CoreSuite คือพลังขับเคลื่อนในโลกของการจัดการ SaaS สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ออกแบบมาเพื่อรองรับการดำเนินงานขนาดใหญ่ CoreSuite มอบคุณสมบัติการจัดการ SaaS ที่สำคัญซึ่งครอบคลุมทุกแง่มุมของการจัดการ SaaS ตั้งแต่การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดไปจนถึงการจัดการข้อมูล

สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทุกด้าน CoreSuite สัญญาว่าจะมอบความลึกซึ้งและความกว้างขวางที่ไม่มีใครเทียบได้

คุณสมบัติเด่นของ CoreSuite

  • นักออกแบบนำเสนอเทมเพลตเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยปรับปรุงเอกสารทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ระบบบัญชีติดตามข้อมูลทางการเงินได้อย่างง่ายดาย รวมถึงรายการเดินบัญชีธนาคารและรายงานงบประมาณ
  • ฟังก์ชันการเจาะลึกช่วยให้สามารถวิเคราะห์ทางการเงินได้ลึกยิ่งขึ้น
  • การปรับแต่งที่ใช้งานง่ายสำหรับ SAP Business One; เหมาะสำหรับทั้งความต้องการที่ง่ายและซับซ้อน

ข้อจำกัดของ CoreSuite

  • ไม่มีข้อมูลตอบกลับจากผู้ใช้

ราคาของ CoreSuite

  • มีให้บริการตามคำขอ

คะแนนและรีวิว CoreSuite

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

การใช้พลังของสิ่งที่ดีที่สุด: ทำไม ClickUp จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

การสำรวจตัวเลือกการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์มากมายอาจรู้สึกท่วมท้น แต่ละตัวเลือกสัญญาว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่เมื่อสิ้นสุดวัน สิ่งที่สำคัญจริงๆ คือความน่าเชื่อถือ การผสานรวม และความง่ายในการใช้งาน

เมื่อได้สำรวจคู่แข่งชั้นนำในอุตสาหกรรมแล้ว ClickUp โดดเด่นอย่างไม่ต้องสงสัย ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นโซลูชันที่ครอบคลุม มันเชื่อมช่องว่างระหว่างงาน ทีมงาน และเครื่องมือได้อย่างง่ายดาย สร้างการไหลเวียนของการดำเนินงานที่ราบรื่น

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การผสานการทำงานที่ทรงพลัง และความมุ่งมั่นในการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ClickUp จึงไม่เพียงแต่เป็นซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ยังเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเดินทางด้านปฏิบัติการของคุณ

สัมผัสศักยภาพของแพลตฟอร์มด้วยตัวคุณเอง และชมการปรับปรุงการจัดการ SaaS ของคุณให้ดีที่สุด เพราะเมื่อพูดถึงความเป็นเลิศในการดำเนินงาน การยอมรับสิ่งที่ดีไม่เพียงพอ