วิธีคำนวณสตอรี่พอยต์ใน Agile

พูดว่า ชี้, และจิตใจของคุณจะเริ่มคิดตามแนวของการแข่งขันหรือเกม. แต่ Agile story points มีเรื่องราวเบื้องหลังที่ต่างออกไป. 😊
ในวิธีการแบบ Agile, เรื่องราวของผู้ใช้เป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือในการอธิบายสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการให้บรรลุผลโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ แนวคิดคือการส่งเสริมให้ทีมคิดถึงวิธีการและเหตุผลที่ฟีเจอร์จะถูกใช้งาน ตัวอย่างเช่น สำหรับงานเกี่ยวกับการเพิ่มปุ่มเข้าสู่ระบบในหน้าแรก เรื่องราวของผู้ใช้จะเป็น: ในฐานะผู้เข้าชมบ่อยครั้ง, ฉันต้องการเข้าสู่ระบบจากหน้าแรกได้อย่างง่ายดายเพื่อที่ฉันจะสามารถเข้าถึงบัญชีของฉันได้อย่างรวดเร็ว
แต่คุณจะจัดการและวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเรื่องราวเหล่านี้ไปปฏิบัติได้อย่างไร? วิธีแบบ Agile คือการกำหนดคะแนนเรื่องราวให้กับแต่ละเรื่อง
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจทุกแง่มุมของการใช้ คะแนนเรื่องราวใน Agile ในการบริหารโครงการ โดยครอบคลุม:
- ขั้นตอนสำหรับการประเมินค่าเรื่องราว
- ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยควรหลีกเลี่ยงระหว่างกระบวนการ
- ซอฟต์แวร์ที่ทำให้การประมาณการแบบ Agile เป็นเรื่องง่าย
⏰ สรุป 60 วินาที
- คะแนนเรื่องราวใน Agile วัดความพยายาม ความเสี่ยง และความซับซ้อนที่จำเป็นในการทำเรื่องราวของผู้ใช้ให้เสร็จสมบูรณ์
- พวกเขาช่วยทีมจัดลำดับความสำคัญและวางแผนการทำงานระหว่างสปรินต์ โดยให้การประมาณขนาดงานที่สัมพันธ์กัน
- การประมาณค่าสตอรีบพอยต์เกี่ยวข้องกับการเข้าใจความพยายาม, การเลือกสตอรีบเป็นฐาน, และการเลือกมาตราส่วนคะแนน (เช่น ฟีโบนัชชี)
- วิธีการที่อิงตามฉันทามติ เช่น การวางแผนโป๊กเกอร์ ช่วยให้ทีมตกลงกันเกี่ยวกับค่าคะแนนเรื่องราว
- ประโยชน์ของมัน ได้แก่ การวางแผนที่ดีขึ้น การจัดลำดับความสำคัญ และการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
- เครื่องมือเช่นClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ประมาณค่าเรื่องราว และช่วยเสริมสร้างการร่วมมือและการติดตามของทีม
อะไรคือสตอรีพอยต์ใน Agile?
คะแนนเรื่องราว เป็น หน่วยวัดที่ใช้ประมาณความพยายามโดยรวมที่ต้องใช้ในการทำเรื่องราวของผู้ใช้ให้เสร็จสมบูรณ์ ในรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์หรือในกระบวนการทำงานที่วางแผนไว้ล่วงหน้า
มันไม่ใช่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่บังคับใช้เพื่อผูกมัดพนักงานหรือผลักดันผู้จัดการให้ดูแลการพัฒนา แต่เป็นระบบคะแนนทางเลือกเพื่อประเมินขนาดหรือความเสี่ยงที่สัมพันธ์กันในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเรื่องราวของผู้ใช้
โดยทั่วไปแล้ว คะแนนจะถูกคำนวณก่อนการประชุมวางแผนสปรินต์ การประมาณคะแนนเรื่องราวในขั้นตอนนี้ช่วยให้ทีมทั้งหมดตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวที่ควรให้ความสำคัญในสปรินต์แบ็กล็อกถัดไป ในกรณีส่วนใหญ่ ทีมจะมีการประชุมประมาณคะแนน หรือพวกเขาเพียงแค่กำหนดค่าให้กับเรื่องราวแบบอะซิงโครนัสตามพารามิเตอร์เช่นความสำคัญและความสามารถในการทำงาน ในบางกรณี ทีมอาจใช้การประมาณคะแนนแบบคร่าว ๆ หรือใช้คะแนนจากครั้งก่อนหน้า
3 เกณฑ์หลักในการประมาณค่า Agile story points
เมื่อพูดถึงการกำหนดจำนวนสตอรีพอยต์ที่จะมอบให้กับยูสเซอร์สตอรี มีปัจจัยสามประการที่ช่วยให้ทีมอไจล์ประเมินงานได้อย่างแม่นยำ: ความพยายาม ความเสี่ยง และความซับซ้อน
1. ความพยายาม: ปริมาณงานและความเข้มข้นที่จำเป็น
ความพยายามหมายถึงปริมาณงานที่ต้องใช้ในการทำเรื่องราวของผู้ใช้แต่ละเรื่องให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการประมาณการเชิงสัมพัทธ์ประกอบด้วยการตอบคำถามเช่น:
- มีงานที่เกี่ยวข้องกี่อย่าง?
- คุณควรคาดหวังการเตรียมตัวและกิจกรรมติดตามผลอะไรบ้าง?
- แต่ละงานและกิจกรรมการเตรียมจะต้องใช้ความพยายามมากน้อยเพียงใด?
ยิ่งมีความพยายามมากขึ้นในแต่ละขั้นตอน เรื่องราวก็จะมีคะแนนมากขึ้นตามไปด้วย ที่นี่ คุณสามารถเปรียบเทียบได้ตามจำนวนชั่วโมงที่งานที่เสนอต้องใช้—ตัวอย่างเช่น:
- ออกแบบตัวละครเกมธีมคริสต์มาสภายใน 3 ชั่วโมง: 0.5 คะแนนเรื่องราว
- งานหนึ่งวันในการออกแบบฟีเจอร์ใหม่ของแอป: 2 สตอรี่พอยต์
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการคำนวณคะแนนเรื่องราวคือการมองว่ามันเป็นเพียงการวัดเวลาโดยตรงเท่านั้น แม้ว่าการประมาณเวลาจะบอกคุณในแง่ของเวลาที่แน่นอนว่างานหนึ่งจะใช้เวลาในการทำเสร็จ แต่ไม่ได้ให้มาตรวัดที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบความท้าทายของงานกับงานอื่นๆ
2. ความเสี่ยง: ความไม่แน่นอนและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
เกณฑ์นี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความเสี่ยงของกระบวนการความพึ่งพาต่อภารกิจภายในหรือปัจจัยภายนอก และสิ่งที่ไม่ทราบแน่ชัดในกระบวนการพัฒนา คะแนนแต่ละจุดเรื่องราวจะเพิ่มคะแนนความเสี่ยง
ดังนั้น เรื่องราวที่มีความเสี่ยงสูง จะได้รับคะแนนเรื่องราวมากขึ้น เนื่องจากต้องการช่วงเวลาสำรองเพิ่มเติมเพื่อรองรับความท้าทายที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้น ทีม Agile อาจใช้คะแนนเหล่านี้เพื่อปฏิเสธเรื่องราวบางอย่างหรือจัดการและลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ความซับซ้อน: ความยากทางเทคนิคและความละเอียดอ่อน
ความซับซ้อนไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่ความยากของงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระดับความซับซ้อนและความเกี่ยวข้องของวิธีการแก้ปัญหาด้วย ซึ่งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือที่ไม่คุ้นเคย ความจำเป็นในการพึ่งพาวิธีการแก้ปัญหาที่นวัตกรรมหรือยังไม่ได้รับการทดสอบ และระดับของความท้าทายทางปัญญา
เรื่องราวที่ซับซ้อนมากขึ้นมักต้องการความคิด, การวางแผน, และการแก้ปัญหาที่มากขึ้น ซึ่งสะท้อนออกมาในคะแนนเรื่องราวที่สูงขึ้น. 💡
เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลต ClickUp Backlogs and Sprints เพื่อช่วยให้ทีมที่ทำงานแบบAgile และScrumสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดคะแนนเรื่องราวบนผืนผ้าใบเดียวกันได้ มาพร้อมกับรายการ Sprint ที่สร้างไว้ล่วงหน้า พร้อมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ต่างๆ สำหรับการเปรียบเทียบคะแนนเรื่องราว
ประโยชน์ของการใช้ Story Points ใน Agile
กระบวนการประมาณค่าสตอรี่พอยต์เกี่ยวข้องกับการหารือและการตกลงร่วมกันในหมู่สมาชิกทีมอไจล์หรือสครัมซึ่งส่งเสริมการร่วมมือและความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับงาน นี่คือประโยชน์ที่น่าสนใจอื่น ๆ:
- การวางแผนที่ครอบคลุม: คะแนนเรื่องราว (Story Points) คำนึงถึงปัจจัยมากกว่าการประมาณเวลาเพียงอย่างเดียว ทำให้มั่นใจได้ว่าภาระงานมีความสมดุลและคำมั่นสัญญาต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์มีความเป็นจริง
- การจัดลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์: การจัดการกับงานค้างของผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยการทำงานอย่างชาญฉลาดมากกว่าการทำงานหนัก ด้วยการใช้คะแนนเรื่องราว (story points)ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญในการทำงานกับรายการที่มีคะแนนสูงกว่าในขณะที่ยังสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่ไม่คาดคิดได้ด้วยความเป็นไปได้ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ทีมที่ใช้ข้อมูลประวัติเกี่ยวกับคะแนนเรื่องราวเพื่อวิเคราะห์ความถูกต้องของการประมาณการและความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ จะมีความพร้อมมากขึ้นในการปรับปรุงกระบวนการของตนให้ดีขึ้นตามกาลเวลา
วิธีคำนวณสตอรี่พอยต์ใน Agile: 6 ขั้นตอนง่าย ๆ
การประมาณค่าเรื่องราวด้วยจุดจะมีประสิทธิภาพหากช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับงานและช่วยให้การวางแผนและการจัดลำดับความสำคัญดีขึ้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการคำนวณจำนวนจุดและแปลงเป็นชั่วโมงนั้นไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างสมบูรณ์
เพื่อให้งานง่ายขึ้น เราได้รวมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดตามมาตรฐานจากวิธีการ Agileเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อนำเสนอ หกขั้นตอนในการคำนวณ Agile story points อย่างมีประสิทธิภาพ ✨
ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจความพยายามโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเรื่องราวของผู้ใช้
การทำให้แน่ใจว่าทีมเข้าใจเรื่องราวของผู้ใช้หรือคุณสมบัติที่ต้องการให้ดำเนินการเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการสำเร็จ, ข้อกำหนดการเตรียมตัว, และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้
เพื่อให้ขั้นตอนนี้ประสบความสำเร็จ คุณต้องจัดโครงสร้างการสื่อสารของทีมให้รอบเรื่องราวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ซอฟต์แวร์คุณภาพ เราได้เตรียมโซลูชันที่สมบูรณ์แบบไว้ให้คุณแล้ว:ClickUp แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร
กำหนดเวลา การปรับปรุงงานค้าง หรือ การประชุมจัดระเบียบเรื่องราว เป็นประจำโดยใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp และใช้เซสชันเหล่านี้สำหรับการตรวจสอบและอภิปรายเรื่องราวร่วมกัน คุณสามารถสร้างและแก้ไขรายละเอียดของแต่ละเรื่องราวร่วมกันได้โดยใช้ClickUp Docs สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมพร้อมกัน ทำให้การประมาณการเป็นกระบวนการที่มีพลวัตและโต้ตอบได้
มุมมองแชทของClickUpช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งก่อนและหลังสปรินต์ สำหรับทีมที่ทำงานแบบอะซิงโครนัส ฟีเจอร์ต่างๆ เช่นความคิดเห็นและการกล่าวถึงสามารถใช้เพื่อถามคำถามและขอคำชี้แจงได้
เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้างเรื่องราวผู้ใช้ที่ขับเคลื่อนด้วย AIใน ClickUp 3.0 เพื่อสร้างเรื่องราวผู้ใช้ที่ชัดเจนและสอดคล้องกันด้วยคำแนะนำง่ายๆ และเร่งกระบวนการประเมินจุดให้รวดเร็วขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: เลือกเรื่องราวพื้นฐาน
เลือก เรื่องราวผู้ใช้ที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ดี เป็นจุดอ้างอิงหรือจุดเริ่มต้น โดยทั่วไปผู้จัดการโครงการหรือสมาชิกทีมอาวุโสจะเป็นผู้กำหนดค่า ซึ่งมักจะเป็นค่าเรื่องราวเดียวที่จะใช้เป็นมาตรเปรียบเทียบสำหรับเรื่องราวอื่นๆ
สำหรับทีมที่มีความคล่องตัวส่วนใหญ่ การใช้เรื่องราวอ้างอิงเพียงเรื่องเดียวช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม บางทีมยินดีที่จะใช้เรื่องราวพื้นฐานหลายเรื่องเพื่อการประมาณการเชิงเปรียบเทียบที่แม่นยำยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อโครงการครอบคลุมงานหลากหลายประเภท เรื่องราวพื้นฐานแต่ละเรื่องสามารถแทนประเภทงานหรือระดับความซับซ้อนที่แตกต่างกันได้ ทำให้มีกรอบการประมาณการที่ละเอียดมากขึ้น
ClickUp มีเครื่องมือมากมายสำหรับการตั้งค่าและเปรียบเทียบเรื่องราวพื้นฐาน (baseline stories)ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง (Custom Fields) เพื่อกำหนดและแสดงพารามิเตอร์การวัดสำหรับเรื่องราวพื้นฐานแต่ละเรื่อง คุณยังสามารถเปลี่ยนเรื่องราวเหล่านี้ให้เป็นงานและเปรียบเทียบกันในมุมมองบอร์ดของ ClickUp ได้อีกด้วย แนวคิดคือการทบทวนค่าหรือความต้องการที่สัมพันธ์กันเหล่านี้อย่างรวดเร็วในแง่ของความซับซ้อน ความพยายาม และความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดวิธีการเรียงลำดับก่อนที่จะกำหนดค่าตัวเลขจริง
เมื่อคุณมีเรื่องราวพื้นฐานของคุณแล้ว ให้หารือเกี่ยวกับจำนวนคะแนนเรื่องราวที่จะใช้สำหรับระดับความพยายามที่แตกต่างกัน คุณสามารถนำไปใช้ตามลำดับต่อไปนี้:
- มาตราส่วนเชิงเส้น: 1, 2, 3, 4, 5, 6…
- สเกลฟีโบนัชชี: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…
หลายทีมใช้ ลำดับฟีโบนัชชี ในการกำหนดคะแนนเรื่องราว ซึ่งแต่ละคะแนนจะเท่ากับผลรวมของสองตัวเลขก่อนหน้า เมื่อเปรียบเทียบกับระบบคะแนนเชิงเส้น ลำดับนี้สะท้อนความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในเรื่องราวขนาดใหญ่ได้ดีกว่า—ยิ่งเรื่องราวใหญ่ ความไม่แน่นอนยิ่งมาก ดังนั้นการกระโดดของคะแนนก็จะยิ่งมากขึ้น หมายเลข 1–8 ส่วนใหญ่ใช้สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำ ในขณะที่ 13, 21, 34, 55 และหมายเลขถัดไปสามารถใช้สำหรับงานที่มีขอบเขตกว้างขึ้น
เคล็ดลับ: ใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อจดบันทึกประเด็นสำหรับแต่ละเรื่องราวผู้ใช้ในผืนผ้าใบที่คล้ายกับสเปรดชีต คุณสามารถใช้การเข้ารหัสสีเพื่อทำให้การเปรียบเทียบรวดเร็วและน่าสนใจยิ่งขึ้น
อย่าลืมทำให้มันง่าย! การคิดมากเกินไปเกี่ยวกับจุดของเรื่องราวหรือทำให้กระบวนการประมาณการละเอียดเกินไปในขั้นตอนนี้อาจทำให้คุณช้าลงได้ ตั้งเป้าให้เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนเกินไป
ขั้นตอนที่ 4: ลงทะเบียนความเห็นชอบของทีม
ใช้เทคนิคการประมาณค่าที่อิงตามฉันทามติ เช่น Planning Pokerในวิธีนี้ สมาชิกทีมอาวุโสจะใช้สำรับไพ่ที่มีตัวเลขแทนจำนวนคะแนนเรื่องราว และสมาชิกทีมระดับจูเนียร์แต่ละคนจะเลือกไพ่ที่แสดงการประมาณค่าของพวกเขาสำหรับเรื่องราวนั้น
สมาชิกทุกคนในทีมเปิดเผยไพ่ที่เลือกพร้อมกัน หากมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการประมาณการ ผู้เข้าร่วมจะอภิปรายเหตุผลของตน หลังจากนั้นจึงปรับปรุงการประมาณการและเลือกไพ่ใหม่ กระบวนการนี้จะทำซ้ำจนกว่าทีมจะบรรลุฉันทามติหรือใกล้เคียงกัน
ClickUp Whiteboardsมอบแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประเมินคะแนนเรื่องราวแบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล ใช้พื้นที่วาดภาพที่ไม่มีขีดจำกัดเพื่อสร้างเมทริกซ์การประเมินคะแนนเรื่องราว และสมาชิกในทีมสามารถเปิดเผย "การ์ด" เสมือนของพวกเขาโดยการเพิ่มโน้ตติดที่มีคะแนนประเมินของพวกเขา พวกเขาสามารถเพิ่มความคิดเห็น ถามคำถาม หรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการประเมินของพวกเขา
ขั้นตอนที่ 5: บันทึกการประมาณค่าเรื่องราว
เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว บันทึกคะแนนเรื่องราวสำหรับแต่ละเรื่องราวของผู้ใช้ ใน ClickUp คุณสามารถใช้Sprint Pointsเพื่อกำหนดคะแนนให้กับเรื่องราวและวางแผนสิ่งที่ทีมสามารถทำได้ในระหว่างสปรินท์ เพิ่มคะแนนให้กับงานใดก็ได้ หรือแม้แต่แบ่งคะแนนระหว่างผู้รับมอบหมายหลายคน!
คุณอาจต้องการใช้Sprint cardsเพื่อสร้างDashboards แบบกำหนดเองที่ให้ภาพรวมระดับสูงของความคืบหน้าของสปรินต์, ประสิทธิภาพของทีม, และการกระจายงานตามการติดตาม story points ที่คุณติดตามไว้ รายการโปรดของเราได้แก่:
- บัตรความเร็วแสดงจำนวนคะแนนเรื่องราวที่เสร็จสิ้นในสปรินต์ที่ผ่านมา ความเร็วของทีมให้มุมมองทางประวัติศาสตร์เพื่อช่วยผู้จัดการโครงการคาดการณ์ความสามารถของสปรินต์ในอนาคต
- บัตรแสดงปริมาณงานคงเหลือแสดงปริมาณงานที่เหลืออยู่เทียบกับเวลาที่เหลือในสปรินต์ บัตรนี้ช่วยให้ทีมติดตามได้ว่าพวกเขากำลังอยู่ในเส้นทางที่จะทำตามคำมั่นสัญญาของสปรินต์ได้หรือไม่ โดยอ้างอิงจากคะแนนเรื่องราวที่มอบหมายให้กับงาน
- บัตรเผาติดตามปริมาณงานที่ทำเสร็จแล้วเทียบกับปริมาณงานทั้งหมดที่กำหนดไว้สำหรับสปรินต์ โดยแสดงเป็นคะแนนเรื่องราว (story points) ซึ่งสามารถช่วยในการมองเห็นความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานได้
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 6: ปรับปรุงการประมาณค่าเรื่องราวด้วยประสบการณ์
เมื่อทีมทำสปรินต์เสร็จสมบูรณ์มากขึ้นและเข้าใจขีดความสามารถในการทำงานและความซับซ้อนของเรื่องราวประเภทต่างๆ ได้ดีขึ้น พวกเขาจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการพูดคุยเกี่ยวกับ สิ่งที่ประเมินสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปและเหตุผล โดยเรียนรู้จากความแตกต่างเหล่านั้น ผู้จัดการโครงการควรเปิดกว้างในการทบทวนและปรับจุดเรื่องราวเมื่อได้รับข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นหรือหากข้อกำหนดของโครงการทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไป
การทบทวนการประมาณการในอดีตและการจดบันทึกความคลาดเคลื่อนอาจใช้เวลามาก อย่างไรก็ตาม โชคดีที่คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อทำเครื่องหมายงานทั้งหมดที่มีการประมาณการคลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม
นอกจากนี้ClickUp Goalsยังช่วยให้ทีมสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ติดตามความคืบหน้า และรักษาความสอดคล้องกับความพยายามในการปรับปรุงได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามที่คาดการณ์ไว้กับความพยายามที่เกิดขึ้นจริงให้เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้
คุณสมบัติการรายงานแบบดั้งเดิมของ ClickUpยังสามารถช่วยทีมประเมินได้ว่าพวกเขากำลังปรับปรุงกระบวนการประมาณการของตนให้ดีขึ้นตามกาลเวลาหรือไม่
3 ความท้าทายที่ต้องเอาชนะเพื่อการประมาณค่าเรื่องราวแบบ Agile ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากการจัดการกับผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกแบบดั้งเดิมไปสู่การประมาณค่าสตอรี่พอยต์ใน Agile นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่แล้ว หากเพิ่มปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยามนุษย์และวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปด้วย ก็จะยิ่งกลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น นี่คือสามความท้าทายที่พบบ่อยและแนวทางรับมือ:
1. ความชอบในการประมาณเวลา
ทีมที่เปลี่ยนจากการประมาณเวลาแบบดั้งเดิมไปสู่การประมาณค่าด้วยสตอรี่พอยต์มักประสบปัญหา มีแนวโน้มที่จะคิดถึงมูลค่าของสตอรี่พอยต์ในแง่ของเวลา เช่น การเทียบสตอรี่พอยต์หนึ่งกับจำนวนชั่วโมงหรือวัน ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์ของหน่วยที่นามธรรมนี้
โซลูชัน
การประมาณการตามเวลาได้ฝังรากลึกในวัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติขององค์กรหลายแห่ง การเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ต้องการไม่เพียงแค่การเรียนรู้เทคนิคใหม่ แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในวิธีมอง การทำงานและผลผลิต ด้วย
ในตอนแรก ให้รวมการประมาณเวลาเข้ากับคะแนนเรื่องราวเพื่อช่วยให้ทีมของคุณปรับตัว จากนั้นค่อยๆ ลดการประมาณเวลาลงเมื่อทีมคุ้นเคยกับคะแนนเรื่องราวมากขึ้น
2. อคติยึดติดและอคติยืนยัน
อคติทางจิตวิทยายังสามารถส่งผลต่อกระบวนการประมาณการได้:
- การยึดติด เกิดขึ้นเมื่อบุคคลพึ่งพาข้อมูลเริ่มต้นมากเกินไป หรือสิ่งที่ใช้เป็น สมอ ทางสัญลักษณ์ ในการตัดสินใจ—ตัวอย่างเช่น การประเมินครั้งแรกที่ถูกกล่าวออกมาสามารถมีอิทธิพลต่อสมาชิกทีมคนอื่น ๆ อย่างไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่เบี่ยงเบน ⚓
- อคติในการยืนยัน อาจทำให้สมาชิกในทีมเห็นด้วยกับการประมาณการที่สอดคล้องกับความเชื่อเดิมของตน ซึ่งอาจไม่ถูกต้องเสมอไป
โซลูชัน
การตระหนักรู้เป็นก้าวแรกในการลดอคติทางจิตวิทยาและผลกระทบของมัน ให้สมาชิกในทีมเขียนการประมาณการของตนเองอย่างอิสระก่อนที่จะแบ่งปัน หรือบังคับให้เปิดเผยการ์ดพร้อมกันกับผู้อื่นใน Planning Poker เพื่อลดอิทธิพลของความคิดเห็นที่เปิดเผยแล้ว
3. แรงกดดันให้ต้องปฏิบัติตาม
ในสภาพแวดล้อมของทีม อาจมีแรงกดดันโดยปริยายให้ปฏิบัติตามความคิดเห็นของส่วนใหญ่หรือของสมาชิกทีมที่มีอำนาจหรืออาวุโสมากกว่า ซึ่งอาจทำให้ความคิดเห็นของบุคคลถูกกดทับ ส่งผลให้การประเมินหรือการคาดคะเนไม่ถูกต้องหรือซื่อสัตย์น้อยลง โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมการไม่เห็นด้วย และให้ความสำคัญกับความสามัคคีและความเห็นพ้องต้องกันมากเกินไป
โซลูชัน
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเหตุผลของตนโดยไม่ต้องกลัวการตัดสินหรือความขัดแย้ง คอยแสวงหาและพิจารณาความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะจากสมาชิกในทีมที่อาจมีมุมมองหรือภูมิหลังที่แตกต่าง การประเมินร่วมกันที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมเป็นกุญแจสำคัญ
การนำทางผ่านสตอรีบพอยต์และโครงการแบบอไจล์
หากคุณกำลังเปลี่ยนมาใช้การประมาณค่าด้วยสตอรี่พอยต์ ทำอย่างถูกต้องด้วย ClickUp 🌸
แพลตฟอร์มนี้รวบรวมชุดฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดสำหรับการจัดการโครงการ Agileและสปรินต์ ตัวอย่างเช่น งาน, งานย่อย และรายการตรวจสอบ ให้โครงสร้างแบบลำดับชั้นสำหรับการจัดระเบียบงาน ซึ่งจำเป็นสำหรับเทคนิคการประมาณค่าเรื่องราวทั้งหมด นี่คือวิธีการ:
- งานใน ClickUpแทนหน่วยงานแต่ละหน่วย ซึ่งสามารถเทียบได้กับเรื่องราวหรือคุณสมบัติในวิธีการจัดการโครงการแบบ Agile
- งานย่อย ช่วยให้สามารถแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนประกอบที่มีรายละเอียดมากขึ้น ซึ่งเอื้อให้การจัดการและการประมาณการงานมีความละเอียดมากขึ้น
- รายการตรวจสอบ ภายในงานหรืองานย่อยเป็นวิธีหนึ่งในการระบุเกณฑ์การยอมรับสำหรับคะแนนเรื่องราว คุณยังสามารถเพิ่มรายการดำเนินการที่ให้ขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับการเสร็จสิ้นและทำให้มั่นใจว่าไม่มีแง่มุมใดของงานถูกมองข้าม ✅
ClickUpมีเทมเพลต Agileหลายสิบแบบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ตรงกับกระบวนการทำงานทั่วไปภายในระเบียบวิธีนี้ เทมเพลตเหล่านี้ประกอบด้วยโครงสร้างที่กำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ Agileเช่น การวางแผนสปรินต์ การปรับปรุงงานค้างและการประชุมประจำวัน
เทมเพลตสามารถเร่งกระบวนการตั้งค่าสำหรับโครงการ Agile ใหม่ได้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได้รับการปฏิบัติตามและทีมสามารถเริ่มทำงานกับโครงสร้างที่คุ้นเคยได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่นเทมเพลต ClickUp Agile Storyฟรีช่วยให้คุณสร้างและจัดการเรื่องราวของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย ในกรอบการทำงาน Agile ลดงานยุ่งสำหรับหัวหน้าทีม
จากเรื่องราวสู่ความสำเร็จ: คำนวณคะแนนเรื่องราวใน Agile ด้วย ClickUp
การคิดค้นและนำไปใช้เรื่องราวใน Agile นั้นปราศจากความเครียดด้วย ClickUp. แพลตฟอร์มนี้ช่วยจัดระเบียบวิธีการ Agile โดยมอบกรอบการทำงานที่เข้าใจง่ายสำหรับการจัดการเรื่องราวและคะแนนเรื่องราว, สนับสนุนการวางแผนสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพ, และเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือของทีม.
ทำสปรินต์ครั้งต่อไปของคุณด้วยวิธี ClickUp และคุณจะเห็นความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง 🥰