วิธีจัดการ Sprint Backlog เพื่อความสำเร็จของโครงการแบบ Agile

มันง่ายที่จะรู้สึกท่วมท้นกับโครงการใหญ่ เมื่องานกองพะเนิน ทีมสามารถสูญเสียสมาธิ ชะลอตัว และเห็นคุณภาพงานลดลง
แต่มีวิธีแก้ปัญหาที่ได้รับความนิยม—94% ของบริษัท 127แห่งที่ได้รับการสำรวจโดย Boston Consulting Group ทั่วโลกได้นำวิธีการ Agile มาใช้แล้ว
ด้วย กรอบการทำงาน Scrum ของ Agile โครงการขนาดใหญ่จะกลายเป็นสปรินต์ขนาดพอดีคำ—ช่วยให้ทีมมีสมาธิและก้าวหน้าอย่างมั่นคง แต่ละสปรินต์เป็นก้าวสำคัญที่พาคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น
แต่คุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าอะไรควรทำงานในแต่ละสปรินต์? นี่คือที่มาของ สปรินต์แบ็กล็อก—แผนการของคุณในการเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจน
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจเกี่ยวกับสปรินต์แบ็กล็อก: ว่าคืออะไร, ทำไมถึงสำคัญ, และวิธีการสร้างและจัดการโดยใช้ ClickUp
⏰สรุป 60 วินาที
คุณสามารถสร้างแบ็กล็อกสปรินต์ได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
- จัดระเบียบรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์: จัดลำดับความสำคัญของงานตามมูลค่าและความสำคัญสำหรับสปรินท์
- กำหนดเป้าหมายสปรินต์ที่ชัดเจนและมุ่งเน้นที่ความสำคัญ: กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเลือกงานที่ช่วยในการบรรลุเป้าหมายนั้น
- รู้ขีดความสามารถของทีมคุณ: ประเมินทรัพยากรที่มีอยู่ของทีมและปริมาณงานที่พวกเขาสามารถรับมือได้
- แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยที่จัดการได้: แบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น
- สร้างแดชบอร์ดสปรินต์ของคุณ: ตั้งค่าเครื่องมือการจัดการโครงการ เช่นClickUpเพื่อติดตามงาน ความคืบหน้า และประสิทธิภาพของทีม
- สรุปแผนและให้ทีมของคุณมีความสอดคล้อง: ตรวจสอบและยืนยันแผนกับทีมของคุณ และให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงสิ่งที่ต้องทำ
อะไรคือสปรินต์แบ็กล็อก?
สปรินต์แบ็กล็อกคือรายการงานที่เรียบง่ายซึ่งทีม Scrum ของคุณวางแผนที่จะทำให้เสร็จภายในสปรินต์ โดยปกติจะใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ นอกจากนี้ยัง แสดงถึงสิ่งที่นักพัฒนาวางแผนที่จะทำให้สำเร็จในระหว่างสปรินต์
มันเหมือนกับรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการวิ่งระยะสั้น แบ่งออกเป็นแผนที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ พร้อมขั้นตอนที่สามารถจัดการได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานบนแอปพลิเคชันมือถือ รายการในสปรินต์แบ็กล็อกของคุณอาจประกอบด้วย:
- ออกแบบหน้าจอโปรไฟล์ผู้ใช้ (8 ชั่วโมง)
- เพิ่มฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบ (16 ชั่วโมง)
- ตั้งค่าฐานข้อมูลสำหรับข้อมูลผู้ใช้ (12 ชั่วโมง)
- เขียนทดสอบคุณสมบัติการเข้าสู่ระบบ (6 ชั่วโมง)
แต่ละงานได้รับการประมาณการและจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
การทำความเข้าใจกับสปรินต์แบ็กล็อก
สปรินต์แบ็กล็อกช่วยให้เกิดความชัดเจน ความเป็นเจ้าของ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ทุกคนรู้ว่ากำลังทำงานอะไรอยู่และมีส่วนช่วยอย่างไรต่อเป้าหมายของสปรินต์
แต่สิ่งที่ทำให้สปรินต์แบ็กล็อกมีความพิเศษคือความยืดหยุ่นของมัน แม้ว่าเป้าหมายของสปรินต์จะคงที่ แต่แบ็กล็อกสามารถปรับตัวตามข้อเสนอแนะและการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญได้ ซึ่งต้องการให้ทีมของคุณรักษาความมุ่งมั่น ความร่วมมือ และอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ต้องการ
องค์ประกอบของแบ็กล็อกสปรินต์
เพื่อที่จะรู้ว่ามันทำงานอย่างไร คุณต้องเข้าใจส่วนต่าง ๆ ของสปรินต์แบ็กล็อก ซึ่งประกอบด้วย:
- เป้าหมายสปรินต์: ส่วนที่สำคัญที่สุดของสปรินต์ของคุณ เป้าหมายคือคำแถลงที่ชัดเจนว่าคุณต้องการบรรลุอะไร ตัวอย่างเช่น: 'สร้างระบบล็อกอินที่ปลอดภัยซึ่งให้ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีและล็อกอินได้อย่างง่ายดาย'
- เรื่องราวของผู้ใช้: เหล่านี้คือคำอธิบายคุณสมบัติอย่างง่ายที่เขียนจากมุมมองของผู้ใช้และนำมาจากรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์ โดยปกติจะปฏิบัติตามรูปแบบนี้: 'ในฐานะ [ผู้ใช้], ฉันต้องการ [คุณสมบัติ] เพื่อให้ [ประโยชน์]'
- งานและงานย่อย: สิ่งเหล่านี้จะแบ่งเรื่องราวของผู้ใช้แต่ละเรื่องออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและจัดการได้ ตัวอย่างเช่น "ดำเนินการยืนยันตัวตนของผู้ใช้" อาจรวมถึงการสร้างฐานข้อมูลผู้ใช้ การออกแบบแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบ การเข้ารหัสผ่าน และการจัดการเซสชัน
- แผนภูมิการเผาผลาญ: แผนภูมินี้แสดงปริมาณงานที่เหลืออยู่เมื่อเทียบกับเวลาที่เหลือในสปรินต์ มันช่วยให้คุณเห็นว่ากำลังอยู่ในเส้นทางที่จะเสร็จสิ้นทุกอย่างตามกำหนดเวลาหรือไม่ และให้คำเตือนล่วงหน้าเพื่อปรับแผนหากสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- ผู้รับมอบหมาย: แต่ละงานควรมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น การมอบหมายงานให้กับบุคคลเฉพาะจะช่วยให้ไม่เกิดความสับสน ป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน และสร้างความรับผิดชอบ
- การประมาณเวลา: ไม่ว่าจะวัดเป็นชั่วโมงหรือคะแนนเรื่องราว สิ่งเหล่านี้ช่วยป้องกันการรับภาระงานเกินและทำให้สปรินต์เป็นไปได้จริง ตัวอย่างเช่น การยืนยันตัวตนของผู้ใช้อาจใช้เวลา 4 ชั่วโมงสำหรับการตั้งค่าฐานข้อมูล, 6 ชั่วโมงสำหรับการออกแบบฟอร์ม, 8 ชั่วโมงสำหรับตรรกะหลังบ้าน, และ 4 ชั่วโมงสำหรับการทดสอบ
👀 คุณรู้หรือไม่? การนำ Agile มาใช้ในหมู่นักพัฒนาได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเพิ่มขึ้นจาก 37% เป็น 86%
ความสัมพันธ์ระหว่างสปรินต์แบ็กล็อกและผลิตภัณฑ์แบ็กล็อก
ผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกเปรียบเสมือนรายการสิ่งที่ต้องทำหลักของโครงการของคุณ รายการนี้ประกอบด้วยทุกสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจต้องการ—ฟีเจอร์ใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และการปรับปรุงต่างๆ รายการนี้จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงและเมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้า เจ้าของผลิตภัณฑ์จะคอยอัปเดตและจัดลำดับความสำคัญของรายการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รายการที่สำคัญที่สุดอยู่ด้านบน
สปรินต์แบ็กล็อกแสดงถึงงานที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ในระหว่างการประชุมวางแผนสปรินต์ เจ้าของผลิตภัณฑ์จะช่วยคุณเลือกงานที่มีความสำคัญสูงจากแบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถเสร็จสิ้นได้ภายในหนึ่งสปรินต์ (โดยทั่วไปคือสองสัปดาห์) เปรียบเสมือนการซื้อวัตถุดิบเฉพาะเพื่อทำอาหารมื้อหนึ่ง—เลือกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพื่อตอบสนองเป้าหมายหรือสปรินต์นั้นๆ
นี่คือวิธีการทำงาน:
- ทีมเลือกงานที่มีความสำคัญสูงสุด (เรื่องราวของผู้ใช้) จากรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์
- สิ่งเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่า
- ทีมมุ่งมั่นที่จะเสร็จสิ้นงานเหล่านี้ในระหว่างสปรินต์
- งานถูกเพิ่มเข้าไปในสปรินต์แบ็กล็อก
ทีมดำเนินการผ่านสปรินต์แบ็กล็อก โดยมุ่งเน้นไปที่ปัญหาและปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ไปตามทาง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แม้ว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์จะช่วยคุณกำหนดรายการใน backlog ของผลิตภัณฑ์ แต่ในท้ายที่สุด ทีมพัฒนาจะเป็นผู้รับผิดชอบ sprint backlog และตัดสินใจว่าจะแบ่งงานออกเป็นงานย่อยและงานย่อยย่อยอย่างไร
บทบาทของสปรินต์แบ็กล็อกในสครัม
สปรินต์แบ็กล็อกคือแผนขั้นตอนที่ช่วยให้ทีม Scrumของคุณมีระเบียบและมุ่งเน้นในทิศทางเดียวกัน แผนนี้จะนำทางทีมของคุณตลอดสองสามสัปดาห์ข้างหน้า ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของสปรินต์
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างแอปอีคอมเมิร์ซ บักกิ้งของผลิตภัณฑ์อาจรวมถึงงานใหญ่เช่น 'เปิดใช้งานการชำระเงินที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้'ในระหว่างกระบวนการวางแผนสปรินต์ ทีมผลิตภัณฑ์จะแบ่งงานใหญ่นี้ออกเป็นงานย่อย ๆ สำหรับบักกิ้งของสปรินต์ เช่น การตั้งค่าเกตเวย์การชำระเงิน การออกแบบขั้นตอนการชำระเงิน การตรวจสอบบัตรเครดิต และการจัดการข้อผิดพลาดในการชำระเงิน
แผนรายละเอียดนี้ทำให้การทำงานชัดเจนและสามารถจัดการได้. ทุกวัน สมาชิกทีมจะทราบว่าอะไรที่ต้องทำ และสามารถเลือกงานที่เหมาะกับทักษะของตนได้. ในระหว่างการตรวจสอบประจำวัน ทีมจะใช้สปรินต์แบ็กล็อกเพื่อแบ่งปันความคืบหน้าและหารือเกี่ยวกับปัญหา.
สปรินต์แบ็กล็อกยังช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อมีการอัปเดตงานต่างๆ คุณจะเห็นได้ง่ายว่าสปรินต์กำลังล่าช้าหรือไม่ หากจำเป็น ทีมงานสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
วิธีสร้างสปรินต์แบ็กล็อก
แบล็กล็อกสปรินต์ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการวางแผนสปรินต์. มาดูขั้นตอนในการทำกันเถอะ:
1. จัดระเบียบรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์ของคุณ
ผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกคือกระดูกสันหลังของโครงการของคุณ โดยระบุทุกสิ่งที่ทีมของคุณอาจต้องการเพื่อสร้าง แก้ไข หรือปรับปรุง การจัดระเบียบวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ช่วยให้คุณ:
- ระบุงานที่มีความสำคัญสูงหรือรายการงานค้างของผลิตภัณฑ์ (PBIs) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการหรือความต้องการของตลาดในปัจจุบัน
- เข้าใจคุณค่า ความซับซ้อน และความเชื่อมโยงกับงานอื่น ๆ ของแต่ละงาน
- ระบุงานหรือปัญหาที่สามารถกำหนดเป้าหมายสปรินท์ที่มีความหมาย
- ลบหรือเลื่อนงานที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและเห็นงานเช่น 'เพิ่มการชำระเงินด่วน' 'บันทึกวิธีการชำระเงิน' และ 'ปรับปรุงการตรวจสอบตะกร้าสินค้า' คุณจะจัดกลุ่มงานเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นเป้าหมายเดียวและปรับปรุงกระบวนการชำระเงิน
การเชื่อมต่อเหล่านี้ สร้างจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนสำหรับการสปรินต์ของคุณ และทำให้การตั้งเป้าหมายที่มีความหมายง่ายขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เทมเพลต ClickUp Backlogs and Sprintsเพื่อจัดการกับ backlog ของผลิตภัณฑ์และการวางแผนสปรินต์ในที่เดียว พร้อมด้วยสถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเอง เทมเพลตนี้ยังมีมุมมองที่พร้อมใช้งาน เช่น รายการ กระดาน และแชท เพื่อให้ทีมและโครงการของคุณเป็นระเบียบ
👀 คุณรู้หรือไม่? นักการตลาดที่นำ Agile มาใช้รายงานว่ามีการปรับปรุงที่สำคัญ;63% พบว่ามันง่ายขึ้นในการจัดการกับลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง, มีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นในสถานะของโครงการ, และเพิ่มขวัญกำลังใจและความสามารถในการทำงานของทีม
2. กำหนดเป้าหมายสปรินต์ที่ชัดเจนและมุ่งเน้นที่ความสำคัญ
เป้าหมายสปรินต์ที่ชัดเจนช่วยให้ทีมของคุณมีทิศทางและจุดมุ่งหมาย หากไม่มีเป้าหมายเหล่านี้ ทีมงานอาจติดอยู่กับงานรายบุคคลและมองไม่เห็นภาพรวมที่ใหญ่กว่า
ทุกเป้าหมายสปรินต์ที่มีโครงสร้างดีต้อง:
- มุ่งเน้นที่สิ่งที่สำคัญที่สุด หมายความว่าคุณเลือกเฉพาะงานที่ แก้ไข ปัญหาโดยตรงเท่านั้น
- ให้คำนึงถึงภาพรวมและพิจารณาว่าอะไรที่ สร้างคุณค่ามากที่สุด เช่น การเพิ่มรายได้หรือความพึงพอใจของลูกค้า
- หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนโดยระบุให้ชัดเจนว่าอะไร ไม่ รวมอยู่ในสปรินต์ เช่น การอัปเดต UI ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- กำหนด ผลลัพธ์สุดท้าย; ตัวอย่างเช่น เพิ่มยอดขายขึ้น 30%
มาต่อกันที่ตัวอย่างอีคอมเมิร์ซของเรา หากมีลูกค้า 40% ที่ทิ้งตะกร้าสินค้าไว้ระหว่างการชำระเงิน และสิ่งนี้กำลังทำให้ธุรกิจของคุณสูญเสียเงิน เป้าหมายสปรินต์ที่ดีอาจเป็น:
ปรับปรุงกระบวนการชำระเงินและลดการทิ้งรถเข็นโดยการเพิ่มคุณสมบัติสำคัญที่ลูกค้าต้องการ
งานของคุณสำหรับเป้าหมายสปรินต์อาจรวมถึงการเพิ่มการชำระเงินแบบคลิกเดียวสำหรับลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ และให้ผู้ใช้สามารถบันทึกวิธีการชำระเงินของพวกเขาได้ สังเกตว่างานแต่ละอย่างเชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมาย ทำให้ทีมของคุณมีสมาธิและหลีกเลี่ยงงานที่ไม่เกี่ยวข้อง
ClickUp Sprintsช่วยให้คุณสามารถกำหนดระยะเวลาของสปรินต์ จัดการงานค้าง และติดตามความคืบหน้าของทีมได้ ในขณะที่ยังคงรักษาความยืดหยุ่นของกระบวนการทำงานของคุณ ตัวอย่างเช่น ด้วยเทมเพลต ClickUp Sprintsคุณสามารถประสบความสำเร็จในโครงการได้ผ่านความสามารถหลักสามประการ:
- รับมุมมองที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ทีมสามารถเห็นทุกรายละเอียดของความคืบหน้าของโครงการ
- มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบกำหนดเวลาสำคัญด้วยสถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเอง
- เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานของทีมให้สูงสุดโดยให้ทุกคนมีความชัดเจนและเข้าใจเป้าหมายของโครงการอย่างถ่องแท้
3. ทราบขีดความสามารถของทีมคุณ
เมื่อคุณมีเป้าหมายสปรินต์และรายการงานแล้ว ถึงเวลาที่จะเข้าใจว่าทีมของคุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดนั้นได้หรือไม่
ทบทวนผลงานของทีมคุณในช่วงสามถึงสี่สปรินต์ที่ผ่านมาเพื่อดูว่าพวกเขามักจะทำงานเสร็จมากน้อยเพียงใด หากคุณวางแผนงานสำหรับทีมที่มี 15 คน แต่มีเพียงห้าคนในทีมของคุณ คุณอาจประสบปัญหาและทำให้ทุกคนรู้สึกหนักเกินไป
จากนั้น พิจารณาทุกสิ่งที่อาจส่งผลต่อความพร้อมของทีมคุณ—วันหยุดพักผ่อน วันหยุดนักขัตฤกษ์ กิจกรรมของบริษัท การฝึกอบรม และแม้แต่การลาป่วยที่ไม่คาดคิดตามแนวโน้มในอดีต
ลองคิดดูแบบนี้: ทีมพัฒนาที่มีสมาชิก 6 คน มักจะจัดการกับ 45 สตอรี่พอยต์ต่อหนึ่งสปรินต์ (*สตอรี่พอยต์คือหน่วยที่ใช้วัดความพยายามที่จำเป็นสำหรับงานต่างๆ โดยพิจารณาจากความซับซ้อนและเวลาที่ใช้)
สำหรับสปรินต์ถัดไป นักพัฒนาคนหนึ่งลาพักร้อนหนึ่งสัปดาห์ มีเวิร์กช็อปของบริษัทสองวัน สมาชิกทีมสองคนต้องปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน และมีวันหยุดนักขัตฤกษ์สองวัน
หลังจากพิจารณาปัจจัยเหล่านี้แล้ว—เช่น ความสามารถลดลง 25% สำหรับช่วงวันหยุดพักผ่อน, 20% สำหรับเวิร์กช็อปและวันหยุด, และ 15% สำหรับหน้าที่สนับสนุน—ความสามารถที่เป็นจริงของทีมจะลดลงเหลือประมาณ 18-20 สตอรี่พอยต์สำหรับสปรินท์นี้
4. แบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้
ขั้นตอนต่อไปคือการแยกงานที่มีความสำคัญสูงออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าและจัดการได้ เพื่อการประมาณเวลาและการดำเนินการที่ง่ายขึ้น
สำหรับตัวอย่าง eCommerce ของเรา ฟีเจอร์การชำระเงินแบบคลิกเดียวสามารถแบ่งออกเป็นงานด้านหลังบ้านและงานด้านหน้าบ้าน
- แบ็กเอนด์: สร้างที่เก็บข้อมูลโทเค็นที่ปลอดภัย, ตรวจสอบความถูกต้องของการยืนยันตัวตนของผู้ใช้, และสร้างจุดสิ้นสุดของ API
- ส่วนหน้า: ออกแบบปุ่มชำระเงิน, ตั้งค่าหน้าจอความสำเร็จ/ความล้มเหลว, และพัฒนาส่วนประกอบ UI
คุณสามารถแบ่งงานแต่ละส่วนเหล่านี้ออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าได้อีก ตัวอย่างเช่น การจัดเก็บโทเค็นจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างฐานข้อมูล เขียนตรรกะการเข้ารหัส และนำไปใช้กับบริการจัดเก็บข้อมูล
เราต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย ทีมพัฒนาส่วนหน้าไม่สามารถติดตั้งปุ่มชำระเงินได้เต็มที่จนกว่า API ส่วนหลังจะพร้อม แต่พวกเขาสามารถทำงานกับแบบจำลอง UI ได้ในระหว่างนี้
5. สร้างแดชบอร์ดสปรินต์ของคุณ
หลังจากแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ของคุณอย่างชัดเจน
แดชบอร์ดสปรินต์คือศูนย์ควบคุมของทีมคุณ แสดงงานที่ดำเนินการอยู่ ภาระงาน และการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ช่วยให้มองเห็นปัญหาตั้งแต่เนิ่น ๆ และทำให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของสปรินต์
ดังนั้น ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะสร้างแดชบอร์ดสปรินต์แล้ว เรามีเครื่องมือทรงพลังด้านการเพิ่มประสิทธิภาพที่อยู่ในคลังของเรา ซึ่งยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการสปรินต์ที่แข็งแกร่งอีกด้วย
การสร้างสปรินต์ในแดชบอร์ดของ ClickUpจะช่วยให้คุณเห็นภาพความคืบหน้าของทีมแบบเรียลไทม์ แดชบอร์ดจะแสดงงานและงานย่อยที่คุณสามารถจัดระเบียบได้ด้วยClickUp Tasks
เพิ่มประมาณเวลา ตั้งวันครบกำหนด ระบุความสำคัญ และรวมสถานะที่กำหนดเองและคำอธิบายโดยละเอียดในทุกงาน จากนั้น เพียงเลือกสมาชิกในทีม (หรือหลายคน) และมอบหมายงานให้พวกเขา
แต่อย่ากังวลไป มันง่ายมากด้วย ClickUp ดูได้ที่นี่ 👇🏼
เพื่อวัดความพยายามของทีมคุณ ให้ใช้ระบบคะแนนสปรินต์ของ ClickUpในการกำหนดคะแนนให้กับงานต่าง ๆ ติดตามขีดความสามารถรวม และรับการแจ้งเตือนหากคุณเกินขีดจำกัด
ClickUp ยังมีฟีเจอร์Sprint Automationsเพื่อจัดการงานที่ต้องทำซ้ำหรืองานที่ต้องทำด้วยตนเองทั้งหมด ตัวอย่างเช่น สามารถ ย้ายงานไปยังสปรินต์ถัดไปโดยอัตโนมัติ หากงานนั้นไม่เสร็จตามกำหนดเวลา
สิ่งที่คุณต้องทำคือกำหนดกฎเกณฑ์—เช่น แจ้งเตือน QA เมื่องานย้ายไปยังขั้นตอนตรวจสอบ หรือทำเครื่องหมายงานหลักว่าเสร็จเมื่องานย่อยทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณยังสามารถย้ายงานที่ค้างไปยังสปรินต์ถัดไปโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย
การสร้างสปรินต์ต้องใช้เวลา แต่ถ้าคุณมีตารางเวลาที่แน่นล่ะ? ใช้ประโยชน์จากเทมเพลต การวางแผนสปรินต์และแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ของ ClickUp เพื่อเร่งกระบวนการของคุณให้รวดเร็วขึ้น!
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: แยกย่อยรายการใน Product Backlog (PBIs) ออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ ซึ่งสามารถทำเสร็จภายในหนึ่งวัน วิธีนี้จะช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและสามารถระบุความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
6. สรุปแผนและทำให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกัน
ขั้นตอนสุดท้ายคือการรวบรวมทีมของคุณเพื่อทบทวนงานคงค้างสุดท้าย ชี้แจงความรับผิดชอบและความแตกต่างที่สำคัญ และยืนยันเป้าหมายของสปรินท์ นี่คือเวลาที่คุณจะจัดการกับข้อกังวลต่างๆ ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจทำให้งานล่าช้า
นี่คือเวลาที่คุณ แชร์แผนสปรินต์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอธิบายงานที่เลือก ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น แนวคิดคือการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับปริมาณงานของทีมคุณและวิธีที่มันสอดคล้องกับสปรินต์ที่วางแผนไว้
นี่คือจุดที่ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์เข้ามามีบทบาท ในระหว่างรอบสปรินต์ คุณสามารถจัดการประชุมติดตามความคืบหน้าเป็นประจำ (เช่น การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน) พร้อมภาพรวมรายละเอียดของโครงการเพื่อติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ แม้ว่างานค้างจะยังคงเหมือนเดิมเป็นส่วนใหญ่ แต่ควรเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหากจำเป็น
📮ClickUp Insight: ประมาณ41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายไปทั่วหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง
ด้วยโซลูชันแบบครบวงจรอย่างClickUp Chat กระทู้สนทนาของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทที่เหมาะสมและพร้อมใช้งานสำหรับการจัดการสปรินต์ได้อย่างง่ายดาย
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ Sprint Backlog
ในฐานะ Scrum Master การสร้าง Sprint Backlog ที่มีการจัดการอย่างดีต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบ นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปตามแผน:
- รักษาความยืดหยุ่นแต่มีสมาธิ โดย เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงในรายการงานของสปรินต์ (sprint backlog) ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งคำนึงถึงเป้าหมายของสปรินต์อยู่เสมอ ทำการปรับเปลี่ยนเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปรับเปลี่ยนนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อความมุ่งมั่นของทีม
- ปรับปรุงรายการงานในสปรินต์อย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดการทบทวนรายสัปดาห์และร่วมกันจัดระเบียบรายการงานในสปรินต์กับทีมของคุณ หากจำเป็น ให้ชี้แจงรายละเอียดงานและปรับประมาณการให้เหมาะสมเพื่อให้งานดำเนินไปตามแผน
- กำหนดเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจน สำหรับแต่ละงาน เงื่อนไขที่ชัดเจนสำหรับการเสร็จสิ้นจะช่วยป้องกันงานเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็น
- ติดตามความคืบหน้าทุกวัน โดยการประชุมแบบยืนและใช้เครื่องมือที่มองเห็นได้เพื่อติดตามความคืบหน้า การสื่อสารอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสถานะของงาน อุปสรรค และสิ่งที่ต้องพึ่งพา ช่วยให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเชื่อมโยง เพื่อให้งานที่สำคัญและมีผลกระทบต่อผู้อื่นได้รับการดำเนินการก่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณทราบถึงความเชื่อมโยงเหล่านี้ เพื่อช่วยให้พวกเขาวางแผนได้อย่างเหมาะสมและหลีกเลี่ยงความล่าช้า
- รักษาเอกสารให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยการจัดทำบันทึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิค การเลือกออกแบบ และบริบทที่สำคัญ เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานได้อย่างอิสระและอ้างอิงข้อมูลสำหรับสปรินท์ในอนาคต
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ เช่น Weighted Shortest Job First (WSJF) และวิธี MoSCoW เพื่อจัดลำดับงาน ควรมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างคุณค่าทางธุรกิจมากที่สุดและสอดคล้องกับเป้าหมายของสปรินท์
ความท้าทายในการจัดการงานคงค้างในสปรินต์และวิธีเอาชนะ
ตามที่คุณเห็น การจัดการกับสปรินต์แบ็กล็อกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นี่คือความท้าทายที่ทีมมักพบเจอในระหว่างการประชุม Scrum ประจำวันและวิธีแก้ไข:
- การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดและการขยายขอบเขตงาน เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกลางสปรินต์ จัดการด้วยกระบวนการที่โปร่งใส สื่อสารผลกระทบ และยอมรับเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เร่งด่วนและสอดคล้องกับเป้าหมายของสปรินต์เท่านั้น
- การประมาณการที่ไม่ถูกต้องและการทำงานเกินกำลัง เกิดขึ้นเมื่อทีมประเมินความซับซ้อนของงานผิดพลาด ป้องกันสิ่งนี้ได้โดยใช้ข้อมูลจากสปรินท์ที่ผ่านมา แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย และเผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
- งานที่ไม่ชัดเจนและเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดความสับสนและความล่าช้า ป้องกันสิ่งนี้โดยการปรับปรุงรายการงานที่ค้างอยู่ให้ชัดเจน กำหนดคำอธิบายงานและเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจน และแก้ไขความไม่แน่นอนทางเทคนิคก่อนเริ่มสปรินต์
- การพึ่งพาที่ซ่อนอยู่และความล่าช้าในกระบวนการทำงาน สามารถขัดขวางความก้าวหน้าได้ วางแผนโดยการทำแผนผังการพึ่งพา ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อแสดงภาพให้เห็นชัดเจน และจัดระเบียบงานตามลำดับที่ถูกต้อง
- ทรัพยากรและความพร้อมใช้งานที่จำกัด อาจทำให้ความคืบหน้าช้าลงได้ วางแผนอย่างสมเหตุสมผล ฝึกอบรมทีมงานให้สามารถทำงานร่วมกันได้ และเตรียมแผนสำรองสำหรับงานที่สำคัญเพื่อรักษาความต่อเนื่อง
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างกลไกที่เป็นทางการ เช่น การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบบสำรวจ และการจัดช่วงสำหรับรับข้อเสนอแนะโดยเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างการวางแผนงานในสปรินต์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
สร้างและจัดการแบ็กล็อกสปรินต์ของคุณด้วย Clickup เพื่อความสำเร็จสูงสุด
กระบวนการวางแผนสปรินต์ถูกสร้างขึ้นบนเป้าหมายที่ชัดเจน วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์โดยรวม และความเข้าใจในสิ่งที่ทีม Scrum ทั้งหมดของคุณสามารถบรรลุได้ในแต่ละสปรินต์แบบ Agile แต่กระบวนการนี้ไม่ใช่แบบเดียวที่ใช้ได้กับทุกกรณี—มันต้องปรับตัวตามความคืบหน้าของสปรินต์ เพื่อให้ทีมของคุณมีพื้นที่สำหรับการเติบโตและปรับปรุง
นอกจากนี้ บล็อกสปรินต์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันความสำเร็จได้ คุณยังต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อจัดการทุกอย่าง และนี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติการจัดการโครงการและงานที่ทรงพลัง มุมมองที่ใช้งานง่าย หรือแผนภูมิความคืบหน้าที่ละเอียด ClickUp ทำให้การจัดการโครงการแบบ Agile ง่าย มีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ
และอย่าเชื่อเราเพียงคำพูด—สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และดูว่าโครงการของคุณจะกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้ง่ายขึ้นมาก!