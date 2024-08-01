วิธีการนำแนวทาง Disciplined Agile มาใช้สำหรับทีมซอฟต์แวร์

สมมติว่าคุณเป็นทีมขนาดเล็กที่กำลังพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ คุณอาจคิดว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile แบบดั้งเดิมเป็นวิธีที่เหมาะสม และทำไมจะไม่ล่ะ? มันเน้นที่การปรับปรุงอย่างรวดเร็วและการตอบสนองที่ดี
แต่ทีมซอฟต์แวร์ของคุณได้เติบโตขึ้นแล้ว และแนวทาง Agile ของคุณอาจไม่สอดคล้องกับความซับซ้อนของการขยายตัวและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
นี่คือจุดที่ Disciplined Agile เข้ามามีบทบาท มันเป็นแนวทางแบบผสมผสานที่นำเสนอขั้นตอนที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้ และช่วยให้คุณอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางความซับซ้อน
ในบทความนี้ เราจะสำรวจ Disciplined Agile ประโยชน์ การประยุกต์ใช้จริง ความแตกต่างจากวิธีการ Scrum และวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
การทำความเข้าใจ Agile ที่มีวินัย
Disciplined Agile (DA) หรือ Disciplined Agile Delivery (DAD) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณปรับแต่งแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบAgile และ Leanให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ เปรียบเสมือนชุดสูทที่ตัดเย็บเฉพาะบุคคล—ไม่มีแบบสำเร็จรูปที่นี่
DA ได้รับการพัฒนาโดย Scott Ambler และ Mark Lines เมื่อพวกเขาแนะนำแนวคิดนี้สู่โลกในหนังสือของพวกเขาในปี 2012 ชื่อ Disciplined Agile Delivery
แอมเบลอร์และไลน์ส์ตระหนักดีว่า วิธีการแบบ Agile บางอย่างมีความเข้มงวดและใช้แนวทางเดียวสำหรับทุกสถานการณ์ ดังนั้นพวกเขาจึงสร้าง DA ขึ้นมา ซึ่งเป็นแนวทางที่ยืดหยุ่นมากกว่า DA ให้ทางเลือกแก่ทีม ช่วยให้พวกเขาสามารถเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดกับโครงการของตน และสร้างความคล่องตัวทางธุรกิจที่แท้จริง
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การส่งมอบแบบ Agile ที่มีวินัยได้พัฒนาและเติบโตขึ้นเป็น สี่ชั้น ชั้นเหล่านี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางในการนำแนวปฏิบัติ Agile มาใช้
- ชั้นพื้นฐาน วางรากฐานด้วยหลักการสำคัญของ Agile และ Lean เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจและสามารถนำแนวปฏิบัติพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ได้
- ชั้น DevOps ที่มีวินัย สร้างขึ้นบนชั้นพื้นฐานโดยการผสานรวมการพัฒนา, การดำเนินงาน, และฟังก์ชันอื่น ๆ, เพิ่มความเร็วในการส่งมอบและคุณภาพผ่านการอัตโนมัติและการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง
- ชั้นของสายธารคุณค่า มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าโดยตรง โดยระบุและปรับปรุงขั้นตอนต่าง ๆ ในวงจรการส่งมอบที่มีส่วนสนับสนุนเป้าหมาย
- ชั้นองค์กร ขยายการปฏิบัติเหล่านี้ไปทั่วทั้งองค์กร โดยปรับวิธีการ Agile ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และส่งเสริมวัฒนธรรม Agile ที่ครอบคลุม
มุมมองสี่ด้านของการส่งมอบแบบ Agile ที่มีวินัย ให้ความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับกรอบการทำงานและการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆมุมมองเหล่านี้ช่วยให้ทีม Agileสามารถนำทางผ่านความซับซ้อนของ DA และนำแนวปฏิบัติไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายได้ ต่อไปนี้คือภาพรวมอย่างรวดเร็ว:
มุมมองสี่ประการของการส่งมอบแบบ Agile ที่มีวินัย
- กรอบความคิด ส่งเสริมหลักการสำคัญและทัศนคติทางวัฒนธรรมที่จำเป็นต่อความสำเร็จของ Agile เช่น ความเคารพ การทำงานร่วมกัน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- บุคคล กำหนดบทบาทและพลวัตของทีม โดยมุ่งเน้นที่วิธีการที่บุคคลทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมแบบ Agile
- การไหล อธิบายกระบวนการและวงจรชีวิตที่ชี้นำการส่งมอบคุณค่า โดยระบุรายละเอียดขั้นตอนของการจัดการโครงการและการจัดการงาน
- แนวปฏิบัติ นำเสนอชุดเครื่องมือที่ละเอียดของแนวปฏิบัติ Agile เฉพาะที่ทีมสามารถปรับใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ของโครงการ
แนวคิดแบบมีวินัยและคล่องตัว
แนวคิดแบบมีวินัยและคล่องตัว (Disciplined Agile หรือ DA) ไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น แต่เป็นการเปิดรับวิธีคิดแบบหนึ่ง แนวคิดนี้ถูกถ่ายทอดผ่านหลักการ คำมั่นสัญญา และแนวทางปฏิบัติ
แปดหลักการของ Disciplined Agile
หลักการ DA เหล่านี้เป็นรากฐานทางปรัชญาสำหรับความคล่องตัวทางธุรกิจ หลักการเหล่านี้ช่วยปรับแต่งแนวปฏิบัติ Agile ของโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการและความท้าทายเฉพาะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
พวกเขายัง:
- รักษาความพึงพอใจของลูกค้าของคุณ และทำให้พวกเขาประหลาดใจด้วยการให้บริการที่เหนือความคาดหมายอย่างต่อเนื่องผ่านนวัตกรรมและบริการชั้นยอด
- ช่วยให้คุณทำงาน ยอดเยี่ยม และสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จและสนุกกับการมีส่วนร่วมของพวกเขา
- ปรับแนวทางของคุณ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะที่คุณกำลังเผชิญอยู่
- ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ที่ เพิ่มคุณค่าและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สำหรับโครงการของคุณ
- ให้คุณ ดำเนินการวนรับข้อเสนอแนะ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่กระบวนการไปจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย
- แบ่งปันความคิดและแก้ไขปัญหา กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและชัดเจน
- รักษาให้กระบวนการของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพ. ให้ความสำคัญกับการกำจัดจุดติดขัด และทำให้ความคืบหน้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการล่าช้า
- ปรับเป้าหมายของโครงการให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ขององค์กรในภาพรวม เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และความสำเร็จโดยรวม
ประโยชน์ของ Agile ที่มีวินัย
นอกเหนือจากการมอบแนวทางที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและอิสระในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามที่คุณต้องการแล้ว Disciplined Agile Delivery (DAD) ยังมอบประโยชน์ที่น่าประหลาดใจมากมายให้คุณอีกด้วย ซึ่งรวมถึง:
เวลาสู่ตลาดที่รวดเร็วขึ้น
ด้วย DAD คุณสามารถเร่งกระบวนการนำผลิตภัณฑ์ของคุณออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น กุญแจสำคัญอยู่ที่วิธีที่กรอบงานนี้ทำให้เวิร์กโฟลว์แบบ Agile ของคุณง่ายขึ้น
สมมติว่าคุณมักมีขั้นตอนการอนุมัติที่ยาวนานหลายขั้นตอน โดยใช้ Disciplined Agile คุณอาจเปลี่ยนไปใช้การตรวจสอบแบบเรียลไทม์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแทน
การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถช่วยให้คุณ ค้นหาเส้นทางที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการบรรลุกำหนดเวลาที่เข้มงวด และนำนวัตกรรมของคุณออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น
การร่วมมือในทีมที่ดีขึ้นและความพึงพอใจ
Disciplined Agile ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น มันส่งเสริมให้ทุกคนแบ่งปันความคิดและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการและทำให้การทำงานสนุกมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะทำงานแบบแยกส่วน สมาชิกในทีมอาจร่วมกันออกแบบแนวทางแก้ไขหรือแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันแบบเรียลไทม์
ในฐานะโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรClickUpช่วยให้การระดมความคิดง่ายขึ้นสำหรับทีม Agileโดยมีเทมเพลตร่างความคิด ClickUpที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อรวบรวมไอเดียต่างๆ ได้
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- รวบรวมทีมของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถกระตุ้นความคิดใหม่ ๆ ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง
- สร้างภาพแทนของความคิด
- จัดระเบียบความคิดอย่างมีเหตุผล
- ติดตามความคืบหน้าของงาน
เทมเพลตนี้ยังมีมุมมองที่แตกต่างกันให้เลือก ได้แก่ มุมมองรายการ มุมมองไทม์ไลน์ มุมมองตามแผนก มุมมองตามขั้นตอน และมุมมองตามความสำคัญ มุมมองเหล่านี้ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบที่สะดวกสำหรับตนเอง
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
Disciplined Agile ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการเล็กน้อยและประเมินว่าอะไรได้ผลดีที่สุด
ตัวอย่างเช่น หลังจากเสร็จสิ้นเฟสของโครงการ ทีมของคุณอาจทบทวน สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ไม่ได้ดี จากนั้นปรับแนวทางของคุณสำหรับรอบต่อไป
วงจรของการสะท้อนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นี้ช่วยให้มั่นใจว่าแต่ละโครงการจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นกว่าโครงการก่อนหน้า เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาและปรับปรุงผลงานของคุณอย่างต่อเนื่อง
ClickUp Docsมอบวิธีการทำงานร่วมกันในการสร้างและบันทึกกระบวนการต่าง ๆ ได้ในขณะที่กระบวนการนั้นเกิดขึ้นจริง คุณสามารถและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างหน้าเว็บที่ซ้อนกันซึ่งกำหนดแต่ละกระบวนการของระบบการทำงานได้
นอกจากนี้ เอกสารเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับงานโครงการเฉพาะได้ ซึ่งจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ
คุณสามารถแก้ไขเอกสารได้ตามต้องการเมื่อโครงการเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย สำหรับโครงการในอนาคต เอกสารเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนทีมไปสู่ความสำเร็จ
คุณสังเกตเห็นไหมว่าผู้คนใช้คำว่า 'Agile' และ 'Scrum' แทนกัน? นั่นเป็นหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุด
ตามความเป็นจริงแล้ว Scrum ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1990โดย Jeff Sutherland และ Ken Schwaber ในทางกลับกัน คำว่า 'Agile' ถูกบัญญัติขึ้นในปี 2001 พร้อมกับการเผยแพร่Agile Manifesto
สครัมมีมาก่อนการรวมหลักการของ Agile อย่างเป็นทางการประมาณหนึ่งทศวรรษ. นี่คือความแตกต่างเพิ่มเติมระหว่างทีม Agileและทีมสครัม:
|คุณสมบัติ
|สครัม
|คล่องตัว
|คำนิยาม
|กรอบการทำงานที่ใช้ในการนำการจัดการโครงการแบบAgile ไปใช้
|ชุดหลักการสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่ส่งเสริมการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยืดหยุ่น
|จุดมุ่งเน้น
|การปฏิบัติและบทบาทเฉพาะ เช่น Scrum Master, Product Owner และ Sprint
|ปรัชญาที่กว้างขึ้นซึ่งสามารถรวมวิธีการต่าง ๆ เช่น Scrum, Kanban, และ Extreme Programming
|ความยืดหยุ่น
|มีโครงสร้าง, ยืดหยุ่นน้อย
|สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
|ขนาด
|มักใช้สำหรับทีมเดียวหรือหลายทีมขนาดเล็กที่ทำงานบนผลิตภัณฑ์เดียวกัน
|สามารถปรับขนาดให้เหมาะกับโครงการและองค์กรขนาดใหญ่ได้โดยใช้กรอบการจำลองแบบ Agile เช่น Scaled Agile Framework
Disciplined Agile ใน Scrum คืออะไร?
คำถามที่พบบ่อยอีกข้อหนึ่งคือ Disciplined Agile เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการ Scrum หรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่
คิดถึง DA เป็นกรอบงานที่ครอบคลุมซึ่งสามารถรวม Scrum และวิธีการอื่น ๆ ได้ ในขณะที่ Scrum มุ่งเน้นไปที่บทบาทเฉพาะและสปรินต์เพื่อจัดการโครงการ Disciplined Agile เสนอชุดเครื่องมือที่กว้างขึ้น
มันช่วยให้ทีมสามารถเลือกจากกลยุทธ์ Agile ต่างๆ รวมถึง Scrum และเสริมด้วยแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่เหมาะกับขนาดองค์กรและความต้องการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างกัน
ในขณะที่คุณอาจใช้ Scrum เพราะมีโครงสร้างที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย แต่ DA มอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถปรับแต่งและขยายกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile เหล่านั้นให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณทั้งหมด หรือในสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น
วิธีการนำหลักการ Agile ที่มีวินัยมาใช้
การนำหลักการของ Disciplined Agile มาใช้จำเป็นต้องมีแนวทางที่รอบคอบ เนื่องจากความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของกรอบงานนี้
ดังนั้น นี่คือแนวทางที่มีโครงสร้างแต่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้คุณเริ่มต้น:
1. ให้ความรู้และยอมรับแนวคิดแบบ DA
เริ่มต้นด้วยการทำให้ทุกคนมีทัศนคติแบบ DA ร่วมกัน จัดการฝึกอบรมและเวิร์กช็อปเพื่อช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจ หลักการของการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ ความยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณ
2. ประเมินและวางแผน
พิจารณาขั้นตอนปัจจุบันของคุณอย่างละเอียดและดูว่า DA เหมาะสมที่สุดตรงไหน เลือกวิธีการทำงานที่ตรงกับความต้องการของทีม และเป้าหมายโดยรวมของคุณ
คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อสร้างและติดตามเป้าหมายเหล่านี้ในที่เดียว ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลข, ทางการเงิน, จริง/เท็จ, และเป้าหมายงาน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อติดตามวงจรสปรินต์, OKRs, และความคืบหน้าประจำสัปดาห์ได้อีกด้วย
3. เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และทำซ้ำ
เริ่มต้นด้วยขนาดเล็ก—อาจเริ่มกับทีมหรือโครงการเดียว นำแนวทาง DA มาใช้ในรอบสั้น ปรับปรุงตามความคิดเห็นและผลลัพธ์ที่ได้รับ
ClickUp Sprintsสามารถช่วยคุณได้ที่นี่ มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีม Agile ที่ทำงานในวงจรแบบวนซ้ำ ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่มีอยู่ใน DA
ประสานตารางการทำงานแบบสปรินต์, จัดสรรคะแนน, และจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้ทีมของคุณมีความชัดเจน ใช้ClickUp Automationsเพื่อทำงานที่ค้างอยู่ให้อัตโนมัติไปยังสปรินต์ถัดไป และซิงค์กิจกรรมการพัฒนาอย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มเช่น GitHub, GitLab, หรือ Bitbucket
4. เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน
ผลักดันการสื่อสารแบบเปิดและการทำงานเป็นทีมClickUp Chatเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดต่อกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ คุณสามารถ แชทกับเพื่อนร่วมงานของคุณภายในบริบทของงาน มอบหมายงานให้กับเจ้าของเฉพาะ และแชร์ลิงก์โครงการ วิดีโอ และสเปรดชีตได้ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการให้และขอคำติชมอีกด้วย
5. ขยายขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพ
เมื่อคุณเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้แล้ว ให้เริ่มขยายการปฏิบัติ DA ไปยังส่วนอื่น ๆ ขององค์กรของคุณ. ให้ระวังประสิทธิภาพของกระบวนการอยู่เสมอ และมองหาวิธีที่จะปรับปรุงอยู่เสมอ.
6. วัดและปรับ
ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเพื่อวัดว่า DA ทำงานได้ดีเพียงใดสำหรับคุณClickUp Dashboardsทำให้การติดตาม KPI ง่ายขึ้นสำหรับคุณ
คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีม, ปริมาณงาน, และเวลาที่ใช้ผ่านแดชบอร์ดได้ แสดงข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิ, กราฟ, และตาราง ทำให้คุณสามารถอ่านและเข้าใจข้อมูลเชิงลึกได้ง่ายขึ้น
จากตัวชี้วัด คุณสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpมีคุณสมบัติหลายประการที่ช่วยให้การนำ DA ไปใช้เป็นเรื่องง่ายขึ้น
ซึ่งได้แก่:
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่นClickUp Whiteboards(สำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ), ClickUp Chat และClickUp Email(สำหรับการส่งและรับอีเมลภายใน ClickUp) ซึ่งช่วยรวบรวมสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าด้วยกัน
- รายงานและการวิเคราะห์ผ่านแดชบอร์ด ClickUp ที่ติดตาม KPI และแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ
- ความสามารถในการเชื่อมต่อของ ClickUpที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1000 ชนิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- การเข้าถึงผ่านมือถือเพื่อให้สมาชิกทีมสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดได้ทุกที่ทุกเวลา
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยในการเริ่มต้นแม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณ แม่แบบนี้ เหมาะสำหรับทีมที่ไม่ใช่การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการนำวิธีการ Agile เช่น Scrum มาใช้
เทมเพลตนี้ยังช่วย:
- ทีมที่ไม่ใช่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์นำวิธีการแบบ Agile ไปใช้
- ทีมที่มีวินัยแบบ Agile เพื่อสร้างและจัดลำดับความสำคัญของงานค้าง
- คุณทำเครื่องหมายงานของคุณว่า 'กำลังดำเนินการ', 'เสร็จแล้ว', หรือ 'ต้องทำ'
บทบาทและความรับผิดชอบใน Agile ที่มีระเบียบวินัย
โดยทั่วไป DA ประกอบด้วยบทบาทหลักและบทบาทสนับสนุน แต่ละบทบาทมีหน้าที่เฉพาะในกระบวนการ Agile
นี่คือ บทบาทหลัก บางส่วน:
- หัวหน้าทีม (Disciplined Agile Scrum Master): รับประกันกระบวนการทำงานที่ราบรื่น, ขจัดอุปสรรค, และรักษาความมุ่งมั่นของทีม
- เจ้าของผลิตภัณฑ์: กำหนดความต้องการของลูกค้าและจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อเพิ่มคุณค่าสูงสุด
- เจ้าของสถาปัตยกรรม: ชี้นำการตัดสินใจทางเทคนิคเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการและองค์กร
- สมาชิกทีม: มีส่วนร่วมในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจรวมถึงการเขียนโค้ด การทดสอบ หรือการออกแบบ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ให้ข้อเสนอแนะจากภายนอกและมีอิทธิพลต่อทิศทางของโครงการ
เป้าหมายกระบวนการใน Agile ที่มีระเบียบวินัย
เป้าหมายกระบวนการใน Disciplined Agile มอบ มุมมองระดับสูงของสิ่งที่แต่ละบทบาทควรให้ความสำคัญ ระหว่างโครงการ
เป้าหมายเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นจุดตัดสินใจที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยนำทางทีม Disciplined Agile ในการปรับปรุงกระบวนการของพวกเขา
เป้าหมายสำคัญของกระบวนการประกอบด้วย:
- การส่งมอบแบบเป็นระยะ: แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและปรับแต่งได้อย่างสม่ำเสมอ
- การตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงทิศทางของโครงการ
- ปรับปรุงคุณภาพ: รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานสูงเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณค่าและปราศจากข้อบกพร่อง
- การจัดการความเสี่ยง: ระบุและลดความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ
- การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน: ยกระดับประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของกระบวนการ
- การประสานงานกิจกรรม: รักษาการทำงานให้สอดคล้องและบูรณาการภายในทีมและกับกลุ่มภายนอก
- การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย: ส่งเสริมวัฒนธรรมที่สมาชิกในทีมสามารถคิดค้นนวัตกรรมและเรียนรู้จากความผิดพลาดได้
Disciplined Agile ในการปฏิบัติ
Panera Bread ซึ่งเป็นเชนร้านเบเกอรี่-คาเฟ่ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ได้รู้สึกถึงผลกระทบอย่างรุนแรงจากการยึดติดกับกระบวนการไอทีแบบดั้งเดิม เพื่อก้าวไปข้างหน้า พวกเขาได้เปิดตัวกรอบการทำงาน Disciplined Agile โดยเริ่มต้นด้วยการ ทบทวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีอยู่เดิม ตามด้วยการฝึกอบรมที่มุ่งเน้น สำหรับทั้งทีมผู้นำและทีมโครงการ
พวกเขาทดลองน้ำด้วยโครงการนำร่องสองโครงการ ปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของพวกเขา
การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมไอทีและบุคลากรทางธุรกิจดีขึ้นอย่างมาก ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว แนวทางที่เน้นการทำงานร่วมกันและยืดหยุ่นนี้สร้างความแตกต่างในการก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
คุณควรใช้ Disciplined Agile หรือไม่?
DA นำเสนอจุดแข็งที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจของคุณ โดยมุ่งเน้นที่:
- ความยืดหยุ่น: DA ตระหนักดีว่าไม่มีแนวทางใดที่เหมาะกับทุกคน จึงมอบกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับบริบทที่หลากหลาย อนุญาตให้ทีมปรับแนวทาง Agile ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของตนเอง ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับโครงการขนาดใหญ่ ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ หรือระบบเดิม DA ส่งเสริมการเลือกใช้แนวทางที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ
- การเข้าใจลูกค้า: การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางอยู่ที่แก่นของ DA. มันเน้นการเข้าใจความต้องการ, ความชอบ, และคำแนะนำของลูกค้า. โดยการนำข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเข้ามาในกระบวนการของคุณ คุณสามารถส่งมอบคุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน: DA ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างบทบาท ทีม และแผนกต่างๆ โดยตระหนักว่าผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความเข้าใจร่วมกัน และการร่วมมือข้ามสายงาน ไม่ว่าคุณจะทำงานร่วมกันในที่เดียวกันหรือกระจายอยู่ต่างสถานที่ DA ก็ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
- การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: DA ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทีมงานเรียนรู้จากประสบการณ์ ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แนวคิดการเรียนรู้เช่นนี้ช่วยให้องค์กรมีความทันสมัยและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณให้ความสำคัญกับความสามารถในการปรับตัว, การมุ่งเน้นลูกค้า, การร่วมมือ, และความมุ่งมั่นในการเรียนรู้, Disciplined Agile อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรของคุณ
นำ Disciplined Agile ไปใช้ได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
เนื่องจากความซับซ้อน การนำ Disciplined Agile (DA) ไปใช้จึงมักเป็นความท้าทาย เพื่อให้ประสบความสำเร็จ กระบวนการจำเป็นต้องได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการและทีม
จำเป็นต้องมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ Agile และใช้แนวทางที่ยืดหยุ่นในการบริหารโครงการ
ClickUp สามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นได้ คุณสมบัติการจัดการงานและระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้สอดคล้องอย่างดีกับหลักการ DA ช่วยให้การปรับใช้และการติดตามความคืบหน้าแบบวนซ้ำได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ทีมสามารถนำไปใช้และจัดการกรอบงาน DA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มใช้งาน DA ได้อย่างง่ายดาย!