วิธีการนำแนวทาง Disciplined Agile มาใช้สำหรับทีมซอฟต์แวร์

PMO Team
1 สิงหาคม 2567

สมมติว่าคุณเป็นทีมขนาดเล็กที่กำลังพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ คุณอาจคิดว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile แบบดั้งเดิมเป็นวิธีที่เหมาะสม และทำไมจะไม่ล่ะ? มันเน้นที่การปรับปรุงอย่างรวดเร็วและการตอบสนองที่ดี

แต่ทีมซอฟต์แวร์ของคุณได้เติบโตขึ้นแล้ว และแนวทาง Agile ของคุณอาจไม่สอดคล้องกับความซับซ้อนของการขยายตัวและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

นี่คือจุดที่ Disciplined Agile เข้ามามีบทบาท มันเป็นแนวทางแบบผสมผสานที่นำเสนอขั้นตอนที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้ และช่วยให้คุณอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางความซับซ้อน

ในบทความนี้ เราจะสำรวจ Disciplined Agile ประโยชน์ การประยุกต์ใช้จริง ความแตกต่างจากวิธีการ Scrum และวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ

การทำความเข้าใจ Agile ที่มีวินัย

Disciplined Agile (DA) หรือ Disciplined Agile Delivery (DAD) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณปรับแต่งแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบAgile และ Leanให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ เปรียบเสมือนชุดสูทที่ตัดเย็บเฉพาะบุคคล—ไม่มีแบบสำเร็จรูปที่นี่

DA ได้รับการพัฒนาโดย Scott Ambler และ Mark Lines เมื่อพวกเขาแนะนำแนวคิดนี้สู่โลกในหนังสือของพวกเขาในปี 2012 ชื่อ Disciplined Agile Delivery

แอมเบลอร์และไลน์ส์ตระหนักดีว่า วิธีการแบบ Agile บางอย่างมีความเข้มงวดและใช้แนวทางเดียวสำหรับทุกสถานการณ์ ดังนั้นพวกเขาจึงสร้าง DA ขึ้นมา ซึ่งเป็นแนวทางที่ยืดหยุ่นมากกว่า DA ให้ทางเลือกแก่ทีม ช่วยให้พวกเขาสามารถเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดกับโครงการของตน และสร้างความคล่องตัวทางธุรกิจที่แท้จริง

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การส่งมอบแบบ Agile ที่มีวินัยได้พัฒนาและเติบโตขึ้นเป็น สี่ชั้น ชั้นเหล่านี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางในการนำแนวปฏิบัติ Agile มาใช้

  1. ชั้นพื้นฐาน วางรากฐานด้วยหลักการสำคัญของ Agile และ Lean เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจและสามารถนำแนวปฏิบัติพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ได้
  2. ชั้น DevOps ที่มีวินัย สร้างขึ้นบนชั้นพื้นฐานโดยการผสานรวมการพัฒนา, การดำเนินงาน, และฟังก์ชันอื่น ๆ, เพิ่มความเร็วในการส่งมอบและคุณภาพผ่านการอัตโนมัติและการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง
  3. ชั้นของสายธารคุณค่า มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าโดยตรง โดยระบุและปรับปรุงขั้นตอนต่าง ๆ ในวงจรการส่งมอบที่มีส่วนสนับสนุนเป้าหมาย
  4. ชั้นองค์กร ขยายการปฏิบัติเหล่านี้ไปทั่วทั้งองค์กร โดยปรับวิธีการ Agile ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และส่งเสริมวัฒนธรรม Agile ที่ครอบคลุม

มุมมองสี่ด้านของการส่งมอบแบบ Agile ที่มีวินัย ให้ความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับกรอบการทำงานและการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆมุมมองเหล่านี้ช่วยให้ทีม Agileสามารถนำทางผ่านความซับซ้อนของ DA และนำแนวปฏิบัติไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายได้ ต่อไปนี้คือภาพรวมอย่างรวดเร็ว:

มุมมองสี่ประการของการส่งมอบแบบ Agile ที่มีวินัย

  • กรอบความคิด ส่งเสริมหลักการสำคัญและทัศนคติทางวัฒนธรรมที่จำเป็นต่อความสำเร็จของ Agile เช่น ความเคารพ การทำงานร่วมกัน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  • บุคคล กำหนดบทบาทและพลวัตของทีม โดยมุ่งเน้นที่วิธีการที่บุคคลทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมแบบ Agile
  • การไหล อธิบายกระบวนการและวงจรชีวิตที่ชี้นำการส่งมอบคุณค่า โดยระบุรายละเอียดขั้นตอนของการจัดการโครงการและการจัดการงาน
  • แนวปฏิบัติ นำเสนอชุดเครื่องมือที่ละเอียดของแนวปฏิบัติ Agile เฉพาะที่ทีมสามารถปรับใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ของโครงการ

แนวคิดแบบมีวินัยและคล่องตัว

แนวคิดแบบมีวินัยและคล่องตัว (Disciplined Agile หรือ DA) ไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น แต่เป็นการเปิดรับวิธีคิดแบบหนึ่ง แนวคิดนี้ถูกถ่ายทอดผ่านหลักการ คำมั่นสัญญา และแนวทางปฏิบัติ

แปดหลักการของ Disciplined Agile

หลักการ DA เหล่านี้เป็นรากฐานทางปรัชญาสำหรับความคล่องตัวทางธุรกิจ หลักการเหล่านี้ช่วยปรับแต่งแนวปฏิบัติ Agile ของโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการและความท้าทายเฉพาะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

พวกเขายัง:

  1. รักษาความพึงพอใจของลูกค้าของคุณ และทำให้พวกเขาประหลาดใจด้วยการให้บริการที่เหนือความคาดหมายอย่างต่อเนื่องผ่านนวัตกรรมและบริการชั้นยอด
  2. ช่วยให้คุณทำงาน ยอดเยี่ยม และสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จและสนุกกับการมีส่วนร่วมของพวกเขา
  3. ปรับแนวทางของคุณ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะที่คุณกำลังเผชิญอยู่
  4. ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ที่ เพิ่มคุณค่าและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สำหรับโครงการของคุณ
  5. ให้คุณ ดำเนินการวนรับข้อเสนอแนะ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่กระบวนการไปจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย
  6. แบ่งปันความคิดและแก้ไขปัญหา กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและชัดเจน
  7. รักษาให้กระบวนการของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพ. ให้ความสำคัญกับการกำจัดจุดติดขัด และทำให้ความคืบหน้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการล่าช้า
  8. ปรับเป้าหมายของโครงการให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ขององค์กรในภาพรวม เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และความสำเร็จโดยรวม

ประโยชน์ของ Agile ที่มีวินัย

นอกเหนือจากการมอบแนวทางที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและอิสระในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามที่คุณต้องการแล้ว Disciplined Agile Delivery (DAD) ยังมอบประโยชน์ที่น่าประหลาดใจมากมายให้คุณอีกด้วย ซึ่งรวมถึง:

เวลาสู่ตลาดที่รวดเร็วขึ้น

ด้วย DAD คุณสามารถเร่งกระบวนการนำผลิตภัณฑ์ของคุณออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น กุญแจสำคัญอยู่ที่วิธีที่กรอบงานนี้ทำให้เวิร์กโฟลว์แบบ Agile ของคุณง่ายขึ้น

สมมติว่าคุณมักมีขั้นตอนการอนุมัติที่ยาวนานหลายขั้นตอน โดยใช้ Disciplined Agile คุณอาจเปลี่ยนไปใช้การตรวจสอบแบบเรียลไทม์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแทน

การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถช่วยให้คุณ ค้นหาเส้นทางที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการบรรลุกำหนดเวลาที่เข้มงวด และนำนวัตกรรมของคุณออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น

การร่วมมือในทีมที่ดีขึ้นและความพึงพอใจ

Disciplined Agile ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น มันส่งเสริมให้ทุกคนแบ่งปันความคิดและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการและทำให้การทำงานสนุกมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น แทนที่จะทำงานแบบแยกส่วน สมาชิกในทีมอาจร่วมกันออกแบบแนวทางแก้ไขหรือแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันแบบเรียลไทม์

ในฐานะโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรClickUpช่วยให้การระดมความคิดง่ายขึ้นสำหรับทีม Agileโดยมีเทมเพลตร่างความคิด ClickUpที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อรวบรวมไอเดียต่างๆ ได้

บันทึกและจัดระเบียบความคิดของทีมคุณผ่านเทมเพลตการระดมสมองของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
บันทึกและจัดระเบียบความคิดของทีมคุณผ่านเทมเพลตการระดมสมองของ ClickUp

คุณยังสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • รวบรวมทีมของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถกระตุ้นความคิดใหม่ ๆ ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง
  • สร้างภาพแทนของความคิด
  • จัดระเบียบความคิดอย่างมีเหตุผล
  • ติดตามความคืบหน้าของงาน

เทมเพลตนี้ยังมีมุมมองที่แตกต่างกันให้เลือก ได้แก่ มุมมองรายการ มุมมองไทม์ไลน์ มุมมองตามแผนก มุมมองตามขั้นตอน และมุมมองตามความสำคัญ มุมมองเหล่านี้ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบที่สะดวกสำหรับตนเอง

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Disciplined Agile ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการเล็กน้อยและประเมินว่าอะไรได้ผลดีที่สุด

ตัวอย่างเช่น หลังจากเสร็จสิ้นเฟสของโครงการ ทีมของคุณอาจทบทวน สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ไม่ได้ดี จากนั้นปรับแนวทางของคุณสำหรับรอบต่อไป

วงจรของการสะท้อนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นี้ช่วยให้มั่นใจว่าแต่ละโครงการจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นกว่าโครงการก่อนหน้า เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาและปรับปรุงผลงานของคุณอย่างต่อเนื่อง

ClickUp Docsมอบวิธีการทำงานร่วมกันในการสร้างและบันทึกกระบวนการต่าง ๆ ได้ในขณะที่กระบวนการนั้นเกิดขึ้นจริง คุณสามารถและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างหน้าเว็บที่ซ้อนกันซึ่งกำหนดแต่ละกระบวนการของระบบการทำงานได้

นอกจากนี้ เอกสารเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับงานโครงการเฉพาะได้ ซึ่งจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างเอกสารเพื่อบันทึกกระบวนการทำงานของคุณใน ClickUp Docs

คุณสามารถแก้ไขเอกสารได้ตามต้องการเมื่อโครงการเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย สำหรับโครงการในอนาคต เอกสารเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนทีมไปสู่ความสำเร็จ

สครัม vs. อไจล์: อะไรมาก่อนกัน?

คุณสังเกตเห็นไหมว่าผู้คนใช้คำว่า 'Agile' และ 'Scrum' แทนกัน? นั่นเป็นหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุด

ตามความเป็นจริงแล้ว Scrum ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1990โดย Jeff Sutherland และ Ken Schwaber ในทางกลับกัน คำว่า 'Agile' ถูกบัญญัติขึ้นในปี 2001 พร้อมกับการเผยแพร่Agile Manifesto

สครัมมีมาก่อนการรวมหลักการของ Agile อย่างเป็นทางการประมาณหนึ่งทศวรรษ. นี่คือความแตกต่างเพิ่มเติมระหว่างทีม Agileและทีมสครัม:

คุณสมบัติ สครัมคล่องตัว
คำนิยามกรอบการทำงานที่ใช้ในการนำการจัดการโครงการแบบAgile ไปใช้ชุดหลักการสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่ส่งเสริมการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยืดหยุ่น
จุดมุ่งเน้นการปฏิบัติและบทบาทเฉพาะ เช่น Scrum Master, Product Owner และ Sprintปรัชญาที่กว้างขึ้นซึ่งสามารถรวมวิธีการต่าง ๆ เช่น Scrum, Kanban, และ Extreme Programming
ความยืดหยุ่นมีโครงสร้าง, ยืดหยุ่นน้อยสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
ขนาดมักใช้สำหรับทีมเดียวหรือหลายทีมขนาดเล็กที่ทำงานบนผลิตภัณฑ์เดียวกันสามารถปรับขนาดให้เหมาะกับโครงการและองค์กรขนาดใหญ่ได้โดยใช้กรอบการจำลองแบบ Agile เช่น Scaled Agile Framework

Disciplined Agile ใน Scrum คืออะไร?

คำถามที่พบบ่อยอีกข้อหนึ่งคือ Disciplined Agile เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการ Scrum หรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่

คิดถึง DA เป็นกรอบงานที่ครอบคลุมซึ่งสามารถรวม Scrum และวิธีการอื่น ๆ ได้ ในขณะที่ Scrum มุ่งเน้นไปที่บทบาทเฉพาะและสปรินต์เพื่อจัดการโครงการ Disciplined Agile เสนอชุดเครื่องมือที่กว้างขึ้น

มันช่วยให้ทีมสามารถเลือกจากกลยุทธ์ Agile ต่างๆ รวมถึง Scrum และเสริมด้วยแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่เหมาะกับขนาดองค์กรและความต้องการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างกัน

ในขณะที่คุณอาจใช้ Scrum เพราะมีโครงสร้างที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย แต่ DA มอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถปรับแต่งและขยายกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile เหล่านั้นให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณทั้งหมด หรือในสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น

วิธีการนำหลักการ Agile ที่มีวินัยมาใช้

การนำหลักการของ Disciplined Agile มาใช้จำเป็นต้องมีแนวทางที่รอบคอบ เนื่องจากความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของกรอบงานนี้

ดังนั้น นี่คือแนวทางที่มีโครงสร้างแต่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้คุณเริ่มต้น:

1. ให้ความรู้และยอมรับแนวคิดแบบ DA

เริ่มต้นด้วยการทำให้ทุกคนมีทัศนคติแบบ DA ร่วมกัน จัดการฝึกอบรมและเวิร์กช็อปเพื่อช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจ หลักการของการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ ความยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณ

2. ประเมินและวางแผน

พิจารณาขั้นตอนปัจจุบันของคุณอย่างละเอียดและดูว่า DA เหมาะสมที่สุดตรงไหน เลือกวิธีการทำงานที่ตรงกับความต้องการของทีม และเป้าหมายโดยรวมของคุณ

เป้าหมาย ClickUp
ตั้งเป้าหมายแบบ Agile สำหรับทีมของคุณด้วย ClickUp Goals

คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อสร้างและติดตามเป้าหมายเหล่านี้ในที่เดียว ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลข, ทางการเงิน, จริง/เท็จ, และเป้าหมายงาน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อติดตามวงจรสปรินต์, OKRs, และความคืบหน้าประจำสัปดาห์ได้อีกด้วย

3. เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และทำซ้ำ

เริ่มต้นด้วยขนาดเล็ก—อาจเริ่มกับทีมหรือโครงการเดียว นำแนวทาง DA มาใช้ในรอบสั้น ปรับปรุงตามความคิดเห็นและผลลัพธ์ที่ได้รับ

คลิกอัพ สปรินต์
ประหยัดเวลา เพิ่มความร่วมมือ และบรรลุเป้าหมายของคุณด้วย ClickUp Sprints

ClickUp Sprintsสามารถช่วยคุณได้ที่นี่ มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีม Agile ที่ทำงานในวงจรแบบวนซ้ำ ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่มีอยู่ใน DA

ประสานตารางการทำงานแบบสปรินต์, จัดสรรคะแนน, และจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้ทีมของคุณมีความชัดเจน ใช้ClickUp Automationsเพื่อทำงานที่ค้างอยู่ให้อัตโนมัติไปยังสปรินต์ถัดไป และซิงค์กิจกรรมการพัฒนาอย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มเช่น GitHub, GitLab, หรือ Bitbucket

4. เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน

ผลักดันการสื่อสารแบบเปิดและการทำงานเป็นทีมClickUp Chatเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดต่อกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ คุณสามารถ แชทกับเพื่อนร่วมงานของคุณภายในบริบทของงาน มอบหมายงานให้กับเจ้าของเฉพาะ และแชร์ลิงก์โครงการ วิดีโอ และสเปรดชีตได้ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการให้และขอคำติชมอีกด้วย

5. ขยายขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพ

เมื่อคุณเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้แล้ว ให้เริ่มขยายการปฏิบัติ DA ไปยังส่วนอื่น ๆ ขององค์กรของคุณ. ให้ระวังประสิทธิภาพของกระบวนการอยู่เสมอ และมองหาวิธีที่จะปรับปรุงอยู่เสมอ.

6. วัดและปรับ

ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเพื่อวัดว่า DA ทำงานได้ดีเพียงใดสำหรับคุณClickUp Dashboardsทำให้การติดตาม KPI ง่ายขึ้นสำหรับคุณ

แดชบอร์ด ClickUp
สร้างภาพเป้าหมายของคุณและติดตามความคืบหน้าบนแดชบอร์ดของ ClickUp

คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีม, ปริมาณงาน, และเวลาที่ใช้ผ่านแดชบอร์ดได้ แสดงข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิ, กราฟ, และตาราง ทำให้คุณสามารถอ่านและเข้าใจข้อมูลเชิงลึกได้ง่ายขึ้น

จากตัวชี้วัด คุณสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
จัดการแผนงานผลิตภัณฑ์, งานค้าง, และสปรินต์ได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpมีคุณสมบัติหลายประการที่ช่วยให้การนำ DA ไปใช้เป็นเรื่องง่ายขึ้น

ซึ่งได้แก่:

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่นClickUp Whiteboards(สำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ), ClickUp Chat และClickUp Email(สำหรับการส่งและรับอีเมลภายใน ClickUp) ซึ่งช่วยรวบรวมสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าด้วยกัน
  • รายงานและการวิเคราะห์ผ่านแดชบอร์ด ClickUp ที่ติดตาม KPI และแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ
  • ความสามารถในการเชื่อมต่อของ ClickUpที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1000 ชนิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • การเข้าถึงผ่านมือถือเพื่อให้สมาชิกทีมสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดได้ทุกที่ทุกเวลา

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยในการเริ่มต้นแม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณ แม่แบบนี้ เหมาะสำหรับทีมที่ไม่ใช่การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการนำวิธีการ Agile เช่น Scrum มาใช้

นำวิธีการแบบ Agile มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของโครงการของคุณผ่านเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
นำวิธีการแบบ Agile มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของโครงการของคุณผ่านเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp

เทมเพลตนี้ยังช่วย:

  • ทีมที่ไม่ใช่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์นำวิธีการแบบ Agile ไปใช้
  • ทีมที่มีวินัยแบบ Agile เพื่อสร้างและจัดลำดับความสำคัญของงานค้าง
  • คุณทำเครื่องหมายงานของคุณว่า 'กำลังดำเนินการ', 'เสร็จแล้ว', หรือ 'ต้องทำ'

บทบาทและความรับผิดชอบใน Agile ที่มีระเบียบวินัย

โดยทั่วไป DA ประกอบด้วยบทบาทหลักและบทบาทสนับสนุน แต่ละบทบาทมีหน้าที่เฉพาะในกระบวนการ Agile

นี่คือ บทบาทหลัก บางส่วน:

  • หัวหน้าทีม (Disciplined Agile Scrum Master): รับประกันกระบวนการทำงานที่ราบรื่น, ขจัดอุปสรรค, และรักษาความมุ่งมั่นของทีม
  • เจ้าของผลิตภัณฑ์: กำหนดความต้องการของลูกค้าและจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อเพิ่มคุณค่าสูงสุด
  • เจ้าของสถาปัตยกรรม: ชี้นำการตัดสินใจทางเทคนิคเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการและองค์กร
  • สมาชิกทีม: มีส่วนร่วมในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจรวมถึงการเขียนโค้ด การทดสอบ หรือการออกแบบ
  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ให้ข้อเสนอแนะจากภายนอกและมีอิทธิพลต่อทิศทางของโครงการ

เป้าหมายกระบวนการใน Agile ที่มีระเบียบวินัย

เป้าหมายกระบวนการใน Disciplined Agile มอบ มุมมองระดับสูงของสิ่งที่แต่ละบทบาทควรให้ความสำคัญ ระหว่างโครงการ

เป้าหมายเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นจุดตัดสินใจที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยนำทางทีม Disciplined Agile ในการปรับปรุงกระบวนการของพวกเขา

เป้าหมายสำคัญของกระบวนการประกอบด้วย:

  • การส่งมอบแบบเป็นระยะ: แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและปรับแต่งได้อย่างสม่ำเสมอ
  • การตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงทิศทางของโครงการ
  • ปรับปรุงคุณภาพ: รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานสูงเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณค่าและปราศจากข้อบกพร่อง
  • การจัดการความเสี่ยง: ระบุและลดความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน: ยกระดับประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของกระบวนการ
  • การประสานงานกิจกรรม: รักษาการทำงานให้สอดคล้องและบูรณาการภายในทีมและกับกลุ่มภายนอก
  • การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย: ส่งเสริมวัฒนธรรมที่สมาชิกในทีมสามารถคิดค้นนวัตกรรมและเรียนรู้จากความผิดพลาดได้

Disciplined Agile ในการปฏิบัติ

Panera Bread ซึ่งเป็นเชนร้านเบเกอรี่-คาเฟ่ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ได้รู้สึกถึงผลกระทบอย่างรุนแรงจากการยึดติดกับกระบวนการไอทีแบบดั้งเดิม เพื่อก้าวไปข้างหน้า พวกเขาได้เปิดตัวกรอบการทำงาน Disciplined Agile โดยเริ่มต้นด้วยการ ทบทวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีอยู่เดิม ตามด้วยการฝึกอบรมที่มุ่งเน้น สำหรับทั้งทีมผู้นำและทีมโครงการ

พวกเขาทดลองน้ำด้วยโครงการนำร่องสองโครงการ ปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของพวกเขา

การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมไอทีและบุคลากรทางธุรกิจดีขึ้นอย่างมาก ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว แนวทางที่เน้นการทำงานร่วมกันและยืดหยุ่นนี้สร้างความแตกต่างในการก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

คุณควรใช้ Disciplined Agile หรือไม่?

DA นำเสนอจุดแข็งที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจของคุณ โดยมุ่งเน้นที่:

  • ความยืดหยุ่น: DA ตระหนักดีว่าไม่มีแนวทางใดที่เหมาะกับทุกคน จึงมอบกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับบริบทที่หลากหลาย อนุญาตให้ทีมปรับแนวทาง Agile ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของตนเอง ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับโครงการขนาดใหญ่ ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ หรือระบบเดิม DA ส่งเสริมการเลือกใช้แนวทางที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ
  • การเข้าใจลูกค้า: การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางอยู่ที่แก่นของ DA. มันเน้นการเข้าใจความต้องการ, ความชอบ, และคำแนะนำของลูกค้า. โดยการนำข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเข้ามาในกระบวนการของคุณ คุณสามารถส่งมอบคุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน: DA ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างบทบาท ทีม และแผนกต่างๆ โดยตระหนักว่าผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความเข้าใจร่วมกัน และการร่วมมือข้ามสายงาน ไม่ว่าคุณจะทำงานร่วมกันในที่เดียวกันหรือกระจายอยู่ต่างสถานที่ DA ก็ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
  • การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: DA ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทีมงานเรียนรู้จากประสบการณ์ ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แนวคิดการเรียนรู้เช่นนี้ช่วยให้องค์กรมีความทันสมัยและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณให้ความสำคัญกับความสามารถในการปรับตัว, การมุ่งเน้นลูกค้า, การร่วมมือ, และความมุ่งมั่นในการเรียนรู้, Disciplined Agile อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรของคุณ

นำ Disciplined Agile ไปใช้ได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

เนื่องจากความซับซ้อน การนำ Disciplined Agile (DA) ไปใช้จึงมักเป็นความท้าทาย เพื่อให้ประสบความสำเร็จ กระบวนการจำเป็นต้องได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการและทีม

จำเป็นต้องมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ Agile และใช้แนวทางที่ยืดหยุ่นในการบริหารโครงการ

ClickUp สามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นได้ คุณสมบัติการจัดการงานและระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้สอดคล้องอย่างดีกับหลักการ DA ช่วยให้การปรับใช้และการติดตามความคืบหน้าแบบวนซ้ำได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ทีมสามารถนำไปใช้และจัดการกรอบงาน DA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มใช้งาน DA ได้อย่างง่ายดาย!