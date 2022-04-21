บล็อก ClickUp
ลีน vs. อไจล์: ความแตกต่างคืออะไร? 2025

Erica Chappell
Erica ChappellManaging Editor
21 เมษายน 2565

สับสนระหว่าง Agile กับ Lean?

หากคุณได้อ่านเกี่ยวกับวิธีการบริหารโครงการสมัยใหม่ คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับกรอบการทำงานอย่าง Lean และ Agile...บ่อยมาก!

และในขณะที่สองแนวทางนี้มักถูกใช้ร่วมกัน* พวกมันคือสองวิธีการบริหารโครงการที่แตกต่างกันมาก

แล้วพวกเขาคืออะไร?

ที่สำคัญกว่านั้น วิธีการลีน (Lean) แตกต่างจาก วิธีการแบบอไจล์ อย่างไร?

ในบทความนี้ เราจะพิจารณาทั้งสองวิธีอย่างละเอียดและครอบคลุมถึงความแตกต่างในแง่ของแนวทาง เป้าหมาย และอื่นๆ นอกจากนี้ เราจะเน้นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณจัดการโครงการ Lean และ Agile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาเริ่มกันเลย!

ลีน vs. อไจล์: ประวัติโดยย่อ

เราจะมาดูกันก่อนว่าวิธีการทั้งสองนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

ท้ายที่สุดแล้ว ความแตกต่างระหว่าง Lean กับ Agile ก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่เอง

1. อไจล์

ในช่วงทศวรรษ 1980 โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ใช้วิธีการพัฒนาแบบดั้งเดิม เช่นวิธีการแบบน้ำตก (Waterfall methodology) ในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของพวกเขา ไม่เพียงแต่กระบวนการนี้ใช้เวลานานเท่านั้น แต่ยังมีค่าใช้จ่ายสูงอีกด้วย

อย่างไร?

โลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

และการเติบโตมักหมายถึงการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ในกระบวนการพัฒนาแบบน้ำตก การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือบางครั้งอาจนานถึงหลายปี ดังนั้นเมื่อซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ถูกปล่อยออกมาแล้ว มันก็มักจะล้าหลังความต้องการในปัจจุบันไปแล้ว

เพื่อเอาชนะสิ่งนี้, Agile Manifesto ได้ถูกเขียนขึ้น

และวิธีการแบบ Agile ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของค่านิยม 4 ประการและหลักการ 12 ข้อที่ระบุไว้ใน Agile Manifesto

Agile ช่วยให้ทีมสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดกระบวนการ. ด้วยวิธีนี้ จะมีการวางแผน การพัฒนา และการPLOYMENT ของซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ดีขึ้น.

2. ลีน

ในช่วงทศวรรษ 1970 ไทอิจิ โอนโนะ ได้พัฒนาระบบที่รู้จักกันในชื่อ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลังและเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานยานยนต์โดยการกำจัดของเสียทุกประเภท

TPS ได้รับแรงบันดาลใจจากระบบการจัดการสินค้าคงคลังในร้านขายของชำโดยใช้สัญญาณภาพเพื่อบ่งชี้ความต้องการสินค้าคงคลังอย่างแม่นยำเมื่อต้องการสินค้า ซึ่งช่วยลดของเสียโดยรวมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตทั้งหมด

ระบบนี้ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างหลักการผลิตแบบลีน

แต่การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีนเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไร?

แมรี่และทอม ป็อพเพนไดค์ เขียนคู่มือที่ครอบคลุมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการการผลิตแบบลีน

ตอนนี้เรามาดูกันว่า Lean และ Agile คืออะไรกันแน่

อะไรคือวิธีการแบบอไจล์?

Agile เป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการพัฒนาโครงการด้วยแนวทางแบบวนซ้ำ

ต่างจากวิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม ในแนวทาง Agile โครงการขนาดใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็นวงจรการพัฒนาที่สั้นลงซึ่งเรียกว่า สปรินต์ โดยแต่ละสปรินต์มักใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์

นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นหลักการของ Agile:

สมมติว่าคุณกำลังสร้างหุ่นยนต์

ในวิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม เช่น วอเตอร์ฟอลล์ คุณอาจใช้เวลาหลายเดือนในการวางแผนและพัฒนาหุ่นยนต์ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง

สิ่งนี้อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ฟีเจอร์ AI ซึ่งคุณคิดว่าเจ๋งมาก กลับกลายเป็นไร้ประโยชน์ สิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ คือหุ่นยนต์ที่มีความสมดุลที่ สมบูรณ์แบบ

หุ่นยนต์ล้มหงายหลัง

ด้วยวิธีการแบบ Agile สิ่งนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้

อย่างไร?

ในแนวทาง Agile ลูกค้าจะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการพัฒนา ในตอนท้ายของแต่ละสปรินต์ ลูกค้าจะให้ ข้อเสนอแนะและทีม Agileจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในรอบถัดไป

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้มีที่ว่างสำหรับข้อผิดพลาดน้อยลง ช่วยให้คุณสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เรียนรู้วิธีที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile นำกระบวนการบริหารโครงการแบบ Agileไปใช้ในขั้นตอนการทำงานของพวกเขา

วิธีการลีนคืออะไร?

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีนมีพื้นฐานอยู่บนหลักการของวิธีการลีน

หลักการเจ็ดประการของวิธีการลีนคือ:

  • กำจัดของเสีย
  • คุณภาพการผลิต
  • สร้างความรู้
  • เลื่อนการตัดสินใจ
  • ส่งมอบอย่างรวดเร็ว
  • เคารพผู้อื่น
  • เพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมด

แต่ละหลักการของลีนมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยการ กำจัดความสูญเปล่า นอกจากนี้ยังพยายามลดความเสี่ยงในขณะที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าให้สูงสุด

รอ... "การกำจัดของเสีย" หมายความว่าอย่างไร?

การกำจัดของเสียหมายถึงการนำสิ่งที่ไม่เพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการออกไปทั้งหมด

นี่อาจจะเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การประชุมและเอกสารที่ไม่จำเป็นไปจนถึงวิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Agile กับ Lean

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าวิธีการ Agile และแนวทาง Lean เกี่ยวข้องกับอะไร คุณคงรู้สึกได้แล้วว่าทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกัน ใช่ไหม?

เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นี่คือรายการรายละเอียดของความแตกต่างหลักระหว่าง Agile และ Lean:

1. ความแตกต่างในวิธีการ

ไม่มีอะไรน่าแปลกใจที่นี่

นี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างวิธีการแบบ Agile กับการคิดแบบ Lean

ก. วิธีการแบบอไจล์

กระบวนการ Agile จัดการกับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาโครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้กระบวนการมีความยืดหยุ่น โปร่งใส และสามารถปรับเปลี่ยนได้

ทำไม?

การพัฒนาแบบอไจล์ให้คุณค่ากับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการที่ลูกค้าพึงพอใจ

สำหรับสิ่งนี้ โครงการแบบ Agile จะผ่านรอบการพัฒนาแบบวนซ้ำ (สปรินต์) และทีม Agile จะมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างแข็งขันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

ข. ระเบียบวิธีลีน

แนวทางลีนมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โดยเน้นการลดความเสี่ยงและขจัดความสูญเปล่า (การผลิตแบบลีน)

ในความเป็นจริง, "กำจัดของเสีย" คือหนึ่งในหลักการแรก ๆ ของวิธีการลีน.

เด็กๆ ถามว่ามันทำงานอย่างไร

เมื่อคุณคัดออกทุกสิ่งที่ไม่ได้มีส่วนช่วยต่อผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการ กระบวนการผลิตก็จะสั้นลงโดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินและเวลาอันมีค่าของคุณได้อย่างมหาศาลในระยะยาว

2. ความแตกต่างในแนวทาง

แม้ว่าทั้งวิธีการลีนและอไจล์จะเป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ทั้งสองวิธีมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในวิธีการพัฒนา:

ก. วิธีการแบบคล่องตัว

ในการปฏิบัติแบบ Agile โครงการจะถูกพัฒนาในรอบสั้น ๆ ที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยและทำซ้ำหลายครั้ง หรือที่เรียกว่า สปรินต์

วิธีการแบบวนซ้ำและเพิ่มทีละน้อย หมายถึงการแบ่งโครงการออกเป็นหลายขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนประกอบด้วย การวางแผน การดำเนินการ การทดสอบ และการประเมินผล กระบวนการนี้จะถูกทำซ้ำจนกว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

ข. แนวทางลีน

แนวทางลีนมีเป้าหมายเพื่อแนะนำ การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทีละน้อยภายในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แม้ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลให้วงจรการพัฒนาสั้นลง แต่นั่นไม่ใช่จุดเน้นหลักของลีน

3. ความแตกต่างในระยะเวลาของโครงการ

แม้ว่าทั้งวิธีการแบบลีนและแบบอไจล์จะมุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ระยะเวลาของโครงการนั้นแตกต่างกัน:

ก. ระยะเวลาโครงการแบบคล่องตัว

ทีมAgile หรือScrumทำงานใน รอบสั้น เพื่อส่งมอบอย่างรวดเร็ว แต่ละรอบหรือสปรินท์มักจะใช้เวลา 2-4 สัปดาห์

ข. กำหนดเวลาโครงการแบบลีน

ทีมที่ทำงานแบบลีนจะย่นระยะเวลาของโครงการโดย เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระบวนการ โดยทั่วไปพวกเขาจะจำกัดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาของโครงการโดยรวม อย่างไรก็ตาม ต่างจาก Agile ตรงที่ไม่มีกรอบเวลาที่กำหนดไว้

4. ความแตกต่างในทีม

วิธีการลีนและอไจล์ใช้โครงสร้างทีมที่แตกต่างกัน:

ก. ทีมที่คล่องตัว

ทีม Agile คือทีมขนาดเล็กที่ประกอบด้วยบุคคลซึ่งสามารถจัดการตนเองได้และมีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน

นั่นหมายความว่าอย่างไร?

  • การจัดการตนเอง: ทีมตัดสินใจวิธีการทำงานด้วยตนเอง
  • ข้ามสายงาน: สมาชิกในทีมมีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน แต่ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

ทีมประกอบด้วยสมาชิกเช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (เจ้าของผลิตภัณฑ์),โค้ช AgileหรือScrum Master, นักพัฒนา, นักวิเคราะห์ธุรกิจ, เป็นต้น

ข. ทีมที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการบริหารโครงการแบบลีน คุณจะจัดตั้งทีมลีนหลายทีม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากแผนกที่เกี่ยวข้อง

แต่ละทีมมีหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบการบริหารจัดการทีมของตนและโครงการของแต่ละบุคคล และแม้ว่าสมาชิกทีม Lean ของคุณควรมีความสามารถ แต่พวกเขาไม่จำเป็นต้องมีการจัดการตนเองและทำงานข้ามสายงาน

5. ความแตกต่างในเป้าหมายโดยรวม

วิธีการพัฒนาแบบ Agile Lean มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกัน:

ก. เป้าหมายแบบคล่องตัว

ในการพัฒนาแบบ Agile เป้าหมายคือการ สร้าง บางสิ่งที่เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ใช้ปลายทางหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข. เป้าหมายแบบลีน

สำหรับการพัฒนาแบบลีน เป้าหมายคือการ กำจัด กระบวนการใด ๆ ที่ไม่เพิ่มคุณค่าต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

6. ความแตกต่างในด้านที่ให้ความสำคัญ

นี่คือวิธีที่ Agile และ Lean แตกต่างกัน:

ก. พื้นที่การมุ่งเน้นแบบคล่องตัว

การพัฒนาแบบอไจล์มุ่งเน้นที่ขอบเขตของโครงการและคุณค่าที่มอบให้กับลูกค้า

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agileขอบเขตของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หมายถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของมัน คุณค่าที่มอบให้กับลูกค้าจะถูกให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์ คุณจะรับฟังความคิดเห็นและนำไปปรับปรุงในรอบถัดไป

ข. พื้นที่เน้นการปรับปรุงแบบลีน

ในทางกลับกัน การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีนมุ่งเน้นการปรับปรุงการไหลของกระบวนการและคุณภาพ

มุ่งเน้นที่การปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพ (เป้าหมายคือไม่มีข้อบกพร่อง)

สิ่งนี้มักบรรลุผลโดยใช้วิธีที่เรียกว่าการแผนภาพกระแสคุณค่า

การแผนภาพกระแสคุณค่า คืออะไร?

การแผนภาพกระบวนการคุณค่า (Value Stream Mapping) คือวิธีการที่ใช้เพื่อแสดงภาพของลำดับเหตุการณ์ระหว่างการสร้างผลิตภัณฑ์และการส่งมอบให้กับลูกค้า

ที่เกี่ยวข้อง:เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์

Agile กับ Lean: อะไรคือความคล้ายคลึงกัน?

รู้ไหมว่าทำไมผู้คนมักจะจัดกลุ่ม กรอบการทำงาน Agile และ Lean เข้าด้วยกัน?

นั่นเป็นเพราะทั้งสองวิธีการมีคุณค่าร่วมกัน เช่น ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

นี่คือความคล้ายคลึงกันบางประการระหว่าง Lean และ Agile:

  • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ทั้งสองวิธีการมุ่งเน้นการตรวจสอบวิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง
  • การจัดลำดับความสำคัญของคุณค่าสำหรับลูกค้า: ไม่ว่าจะเป็นวิธีการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของ Agile ในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า หรือแนวทางของ Lean ที่มุ่งเน้นการส่งมอบคุณภาพ ทั้งสองแนวทางต่างมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า
  • กรอบเวลาที่มีประสิทธิภาพ: วิธีการแบบ Agile จะปล่อยผลิตภัณฑ์ออกเป็นเวอร์ชันบ่อยครั้ง ในขณะที่การบริหารโครงการแบบ Lean จะเน้นกระบวนการพัฒนาที่มีขั้นตอนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งสองแนวทางนี้มุ่งเน้นการรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
  • การไหลของผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง: ด้วยกระบวนการพัฒนาที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ Agile ส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ในขณะที่ Lean ยังคงให้ผลลัพธ์ด้วยการกำจัดของเสียอย่างต่อเนื่อง

วิธีบริหารจัดการโครงการแบบ Agile และ Lean อย่างมีประสิทธิภาพ

แล้วคุณจะจัดการ Agile และ Lean อย่างไร?

ด้วยเครื่องมือที่คล่องตัวที่เหมาะสม แน่นอน!

เอ่อ...ไม่ได้ค่ะ คุณไม่สามารถใช้เครื่องมืออะไรก็ได้!

เพื่อบริหารโครงการอย่างคล่องตัว คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่เหมาะสม

โดยทั่วไป ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการควรสามารถ:

นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น Agile,วิธีการ Scrum, Kanban, Lean, Six Sigma หรือวิธีการบริหารโครงการใด ๆ ก็ตาม ซอฟต์แวร์ของคุณควรสามารถรองรับได้

ทำไม?

แต่ละวิธีการต้องการ ฟังก์ชันการทำงานที่แยกต่างหาก จากเครื่องมือของพวกเขา

นอกจากนี้ ไม่ใช่ว่าทุกทีมจะเลือกแนวทางเดียวแล้วยึดติดกับมันตลอดไป!

ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถซื้อซอฟต์แวร์ใหม่ทุกครั้งที่ทีมของคุณใช้วิธีการจัดการโครงการที่แตกต่างกันได้

โชคดีที่คุณมีเครื่องมือทรงพลังอย่าง ClickUp เพื่อจัดการงานและโครงการทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะชอบวิธีการใดก็ตาม

แต่ ClickUp คืออะไร?

อุปกรณ์คลิกอัพ

ClickUp คือ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Lean Agile ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการ:

  • นำ Agile, Lean,Scrum,Kanban, Extreme Programming หรือวิธีการใด ๆ ไปใช้
  • ติดตามโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ทั้งหมดของคุณ
  • บริหารทีม Agile หรือหลายทีม Lean
  • กำหนดตารางการวางแผนสปรินต์และการประชุม Scrumอื่นๆ

ClickUp คือซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวที่คุณต้องการ!

มาดูกันว่า ClickUp สามารถช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับเทคนิค Lean และ Agile ได้อย่างไร:

1.สถานะงานที่กำหนดเองสำหรับขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ

แต่ละโครงการต้องการชุดสถานะของตัวเอง

ตัวอย่างเช่น วิศวกรซอฟต์แวร์อาจมีขั้นตอนเช่น "อัปโหลด Git" และ "การดีบั๊ก" สำหรับโครงการ Lean UX ของตน ในทางตรงกันข้าม โครงการพัฒนาเนื้อหาอาจมีขั้นตอนเช่น "การแก้ไข" และ "การตรวจสอบคุณภาพ"

ด้วยฟีเจอร์ สถานะที่กำหนดเอง ของ ClickUp ปัญหานั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณสร้างสถานะที่กำหนดเองได้ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของโครงการของคุณอย่างถูกต้อง. คุณสามารถอธิบายและสร้างสรรค์ได้ตามที่คุณต้องการ!

การดูสถานะของงานอย่างรวดเร็วก็เพียงพอที่จะระบุว่างานอยู่ในขั้นตอนใด ด้วยวิธีนี้ ผู้นำทีมหรือใครก็ตามที่ทำงานในโครงการสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ทันที

มุมมองกระดานคลิกอัพ

2. กำหนดเป้าหมายเพื่อให้บรรลุการวิ่งระยะสั้นของคุณ

ไม่ว่าคุณจะชอบวิธีการบริหารโครงการแบบใด คุณจะมีเป้าหมายของโครงการหลายอย่าง เช่น "พัฒนาผลิตภัณฑ์ 20% ในสปรินท์ที่ 1" หรือ "เพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ 10%"

แล้วคุณติดตามพวกเขาอย่างไร?

สามคำ: ฟีเจอร์ เป้าหมายของ ClickUp !

เป้าหมายคือภาชนะระดับสูงที่คุณสามารถแบ่งย่อยออกเป็น เป้าหมาย ที่เล็กกว่าและวัดผลได้

เลือกจากหน่วยต่าง ๆ เพื่อวัดเป้าหมาย เช่น:

  • สกุลเงิน: จำนวนเงิน
  • จำนวน: ช่วงของตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึงอนันต์
  • งาน: รายการงานที่คุณต้องทำให้เสร็จเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  • จริง/เท็จ: มีเพียงสองผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ (ทำแล้วหรือไม่ทำ)
เป้าหมายในคลิกอัพ

3. การทำงานร่วมกันแทนการคอมเมนต์และมุมมองแชท

การพยักหน้าและตอบด้วยคำเดียวไม่ทำให้การสนทนาดีใช่ไหม?

ผู้ชายพยักหน้า

เพื่อช่วยให้ทีมสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละงานใน ClickUp จะมี พื้นที่แสดงความคิดเห็น เฉพาะไว้ให้

สิ่งนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายในทีม Lean หรือ Scrum

ใช้ส่วนนี้เพื่อ:

  • แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  • แท็กสมาชิกเพื่อเน้นความคิดเห็นที่สำคัญ
  • จัดการปัญหาและทางตันด้วยบริบทที่ถูกต้อง
  • แชร์ไฟล์และลิงก์ที่เกี่ยวข้องภายในส่วนงานใดก็ได้
  • มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ถูกมองข้าม

เพื่อการทำงานร่วมกันและการสร้างทีมที่ดีขึ้น ให้ใช้มุมมองแชทเพื่อสนทนาที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานใดๆ

ตอบความคิดเห็นในคลิกอัพ

4. ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ มากกว่า 50 งานเป็นระบบอัตโนมัติ

มีโอกาสสูงที่คุณต้องจัดการกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ ด้วยมือจำนวนมากทุกวัน

และเราค่อนข้างมั่นใจว่านั่นคือภารกิจที่คุณเกลียดที่สุดเช่นกัน

แต่อย่ากังวลไป

ฟีเจอร์การทำงาน อัตโนมัติ ของ ClickUp นำการอัตโนมัติงานมากมายมาสู่ที่ทำงานของคุณเพื่อแก้ไขปัญหานั้น

คุณสามารถใช้สิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มทรัพยากรของคุณให้พร้อมสำหรับงานที่ต้องการจริง ๆ

นี่คือวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติของ ClickUp:

หากเกิด ทริกเกอร์ และเงื่อนไขเป็นจริง จะมีการดำเนินการเฉพาะเจาะจงโดยอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์อเนกประสงค์นี้มอบ 50+ ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย

บางส่วนของสิ่งเหล่านี้คือ:

  • เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนไป ระบบจะเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ
  • ใช้แม่แบบขณะสร้างงาน
  • อัปเดตความสำคัญของงานเมื่อรายการตรวจสอบถูกเคลียร์
  • เปลี่ยนแท็กเมื่อถึงกำหนดเวลาของงาน
  • เก็บถาวรงานเมื่อลำดับความสำคัญของงานเปลี่ยน

คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้

ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองในคลิกอัพ

5. แดชบอร์ดสำหรับภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการของคุณ

แดชบอร์ดของ ClickUp ให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile หรือโครงการ Lean ของคุณ เหมือนศูนย์ควบคุมภารกิจของยานอวกาศเลยทีเดียว

ประโยชน์คืออะไร?

ผู้นำทีมหรือแม้แต่ทีม Scrum ทั้งหมดของคุณสามารถเข้าใจภาพรวมของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานได้อย่างชัดเจน

เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณด้วยกราฟหลากหลายรูปแบบ เช่น:

แผนภูมิการไหลสะสมในคลิกอัพ

6. แผนภูมิแกนต์สำหรับการติดตามไทม์ไลน์โครงการได้อย่างง่ายดาย

เบื่อกับการใช้สเปรดชีตในการติดตามไทม์ไลน์หรือความคืบหน้าของโครงการหรือไม่?

บอกลาความคิดแบบยุค 90!

แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามและจัดการไทม์ไลน์โครงการของคุณ

การดูแผนภูมิแกนต์ของคุณอย่างรวดเร็วก็เพียงพอที่จะตัดสินได้ว่าสิ่งต่าง ๆ อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่

ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?

แผนภูมิแกนต์เหล่านี้มาพร้อมกับคุณสมบัติอัตโนมัติมากมาย

พวกเขาสามารถ:

  • ปรับความสัมพันธ์ของงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเลื่อนกำหนดเวลาของรายการ
  • เปรียบเทียบความคืบหน้าของโครงการที่คาดหวังกับปัจจุบัน
  • คำนวณเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของโครงการตามงานที่เสร็จสิ้นแล้ว/งานทั้งหมด
  • คำนวณเส้นทางวิกฤตเพื่อระบุงานที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
  • ช่วยเหลือการจัดการกระบวนการทำงานแบบ Agile
แผนภูมิแกนต์ในคลิกอัพ

สรุป

แน่นอน แนวปฏิบัติแบบลีนและแบบอไจล์มีความแตกต่างกันในหลายด้าน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแต่ละวิธีการพัฒนาจะเหมาะสมกับโครงการประเภท ที่แตกต่างกัน คุณก็ยังคงต้องการ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสม เพื่อจัดการทุกอย่าง

โชคดีที่คุณเพียงแค่ใช้ ClickUp ซอฟต์แวร์ Agile และ Lean ที่ดีที่สุดในตลาด!

ตั้งแต่ช่วยให้คุณปฏิบัติตามแนวคิด Agileไปจนถึงการเพิ่มศักยภาพความคล่องตัวทางธุรกิจของคุณให้พุ่งทะยาน ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ

แล้วทำไมไม่สมัครฟรีวันนี้และทำให้กิจกรรมการจัดการโครงการของคุณยอดเยี่ยมล่ะ?