ลีน vs. อไจล์: ความแตกต่างคืออะไร? 2025

สับสนระหว่าง Agile กับ Lean?
หากคุณได้อ่านเกี่ยวกับวิธีการบริหารโครงการสมัยใหม่ คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับกรอบการทำงานอย่าง Lean และ Agile...บ่อยมาก!
และในขณะที่สองแนวทางนี้มักถูกใช้ร่วมกัน* พวกมันคือสองวิธีการบริหารโครงการที่แตกต่างกันมาก
แล้วพวกเขาคืออะไร?
ที่สำคัญกว่านั้น วิธีการลีน (Lean) แตกต่างจาก วิธีการแบบอไจล์ อย่างไร?
ในบทความนี้ เราจะพิจารณาทั้งสองวิธีอย่างละเอียดและครอบคลุมถึงความแตกต่างในแง่ของแนวทาง เป้าหมาย และอื่นๆ นอกจากนี้ เราจะเน้นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณจัดการโครงการ Lean และ Agile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาเริ่มกันเลย!
ลีน vs. อไจล์: ประวัติโดยย่อ
เราจะมาดูกันก่อนว่าวิธีการทั้งสองนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
ท้ายที่สุดแล้ว ความแตกต่างระหว่าง Lean กับ Agile ก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่เอง
1. อไจล์
ในช่วงทศวรรษ 1980 โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ใช้วิธีการพัฒนาแบบดั้งเดิม เช่นวิธีการแบบน้ำตก (Waterfall methodology) ในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของพวกเขา ไม่เพียงแต่กระบวนการนี้ใช้เวลานานเท่านั้น แต่ยังมีค่าใช้จ่ายสูงอีกด้วย
อย่างไร?
โลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
และการเติบโตมักหมายถึงการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ในกระบวนการพัฒนาแบบน้ำตก การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือบางครั้งอาจนานถึงหลายปี ดังนั้นเมื่อซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ถูกปล่อยออกมาแล้ว มันก็มักจะล้าหลังความต้องการในปัจจุบันไปแล้ว
เพื่อเอาชนะสิ่งนี้, Agile Manifesto ได้ถูกเขียนขึ้น
และวิธีการแบบ Agile ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของค่านิยม 4 ประการและหลักการ 12 ข้อที่ระบุไว้ใน Agile Manifesto
Agile ช่วยให้ทีมสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดกระบวนการ. ด้วยวิธีนี้ จะมีการวางแผน การพัฒนา และการPLOYMENT ของซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ดีขึ้น.
2. ลีน
ในช่วงทศวรรษ 1970 ไทอิจิ โอนโนะ ได้พัฒนาระบบที่รู้จักกันในชื่อ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลังและเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานยานยนต์โดยการกำจัดของเสียทุกประเภท
TPS ได้รับแรงบันดาลใจจากระบบการจัดการสินค้าคงคลังในร้านขายของชำโดยใช้สัญญาณภาพเพื่อบ่งชี้ความต้องการสินค้าคงคลังอย่างแม่นยำเมื่อต้องการสินค้า ซึ่งช่วยลดของเสียโดยรวมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตทั้งหมด
ระบบนี้ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างหลักการผลิตแบบลีน
แต่การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีนเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไร?
แมรี่และทอม ป็อพเพนไดค์ เขียนคู่มือที่ครอบคลุมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการการผลิตแบบลีน
ตอนนี้เรามาดูกันว่า Lean และ Agile คืออะไรกันแน่
อะไรคือวิธีการแบบอไจล์?
Agile เป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการพัฒนาโครงการด้วยแนวทางแบบวนซ้ำ
ต่างจากวิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม ในแนวทาง Agile โครงการขนาดใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็นวงจรการพัฒนาที่สั้นลงซึ่งเรียกว่า สปรินต์ โดยแต่ละสปรินต์มักใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์
นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นหลักการของ Agile:
สมมติว่าคุณกำลังสร้างหุ่นยนต์
ในวิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม เช่น วอเตอร์ฟอลล์ คุณอาจใช้เวลาหลายเดือนในการวางแผนและพัฒนาหุ่นยนต์ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง
สิ่งนี้อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ฟีเจอร์ AI ซึ่งคุณคิดว่าเจ๋งมาก กลับกลายเป็นไร้ประโยชน์ สิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ คือหุ่นยนต์ที่มีความสมดุลที่ สมบูรณ์แบบ
ด้วยวิธีการแบบ Agile สิ่งนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้
อย่างไร?
ในแนวทาง Agile ลูกค้าจะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการพัฒนา ในตอนท้ายของแต่ละสปรินต์ ลูกค้าจะให้ ข้อเสนอแนะและทีม Agileจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในรอบถัดไป
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้มีที่ว่างสำหรับข้อผิดพลาดน้อยลง ช่วยให้คุณสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เรียนรู้วิธีที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile นำกระบวนการบริหารโครงการแบบ Agileไปใช้ในขั้นตอนการทำงานของพวกเขา
วิธีการลีนคืออะไร?
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีนมีพื้นฐานอยู่บนหลักการของวิธีการลีน
หลักการเจ็ดประการของวิธีการลีนคือ:
- กำจัดของเสีย
- คุณภาพการผลิต
- สร้างความรู้
- เลื่อนการตัดสินใจ
- ส่งมอบอย่างรวดเร็ว
- เคารพผู้อื่น
- เพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมด
แต่ละหลักการของลีนมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยการ กำจัดความสูญเปล่า นอกจากนี้ยังพยายามลดความเสี่ยงในขณะที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าให้สูงสุด
รอ... "การกำจัดของเสีย" หมายความว่าอย่างไร?
การกำจัดของเสียหมายถึงการนำสิ่งที่ไม่เพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการออกไปทั้งหมด
นี่อาจจะเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การประชุมและเอกสารที่ไม่จำเป็นไปจนถึงวิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Agile กับ Lean
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าวิธีการ Agile และแนวทาง Lean เกี่ยวข้องกับอะไร คุณคงรู้สึกได้แล้วว่าทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกัน ใช่ไหม?
เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นี่คือรายการรายละเอียดของความแตกต่างหลักระหว่าง Agile และ Lean:
1. ความแตกต่างในวิธีการ
ไม่มีอะไรน่าแปลกใจที่นี่
นี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างวิธีการแบบ Agile กับการคิดแบบ Lean
ก. วิธีการแบบอไจล์
กระบวนการ Agile จัดการกับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาโครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้กระบวนการมีความยืดหยุ่น โปร่งใส และสามารถปรับเปลี่ยนได้
ทำไม?
การพัฒนาแบบอไจล์ให้คุณค่ากับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการที่ลูกค้าพึงพอใจ
สำหรับสิ่งนี้ โครงการแบบ Agile จะผ่านรอบการพัฒนาแบบวนซ้ำ (สปรินต์) และทีม Agile จะมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างแข็งขันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
ข. ระเบียบวิธีลีน
แนวทางลีนมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โดยเน้นการลดความเสี่ยงและขจัดความสูญเปล่า (การผลิตแบบลีน)
ในความเป็นจริง, "กำจัดของเสีย" คือหนึ่งในหลักการแรก ๆ ของวิธีการลีน.
เมื่อคุณคัดออกทุกสิ่งที่ไม่ได้มีส่วนช่วยต่อผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการ กระบวนการผลิตก็จะสั้นลงโดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินและเวลาอันมีค่าของคุณได้อย่างมหาศาลในระยะยาว
2. ความแตกต่างในแนวทาง
แม้ว่าทั้งวิธีการลีนและอไจล์จะเป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ทั้งสองวิธีมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในวิธีการพัฒนา:
ก. วิธีการแบบคล่องตัว
ในการปฏิบัติแบบ Agile โครงการจะถูกพัฒนาในรอบสั้น ๆ ที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยและทำซ้ำหลายครั้ง หรือที่เรียกว่า สปรินต์
วิธีการแบบวนซ้ำและเพิ่มทีละน้อย หมายถึงการแบ่งโครงการออกเป็นหลายขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนประกอบด้วย การวางแผน การดำเนินการ การทดสอบ และการประเมินผล กระบวนการนี้จะถูกทำซ้ำจนกว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
ข. แนวทางลีน
แนวทางลีนมีเป้าหมายเพื่อแนะนำ การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทีละน้อยภายในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แม้ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลให้วงจรการพัฒนาสั้นลง แต่นั่นไม่ใช่จุดเน้นหลักของลีน
3. ความแตกต่างในระยะเวลาของโครงการ
แม้ว่าทั้งวิธีการแบบลีนและแบบอไจล์จะมุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ระยะเวลาของโครงการนั้นแตกต่างกัน:
ก. ระยะเวลาโครงการแบบคล่องตัว
ทีมAgile หรือScrumทำงานใน รอบสั้น เพื่อส่งมอบอย่างรวดเร็ว แต่ละรอบหรือสปรินท์มักจะใช้เวลา 2-4 สัปดาห์
ข. กำหนดเวลาโครงการแบบลีน
ทีมที่ทำงานแบบลีนจะย่นระยะเวลาของโครงการโดย เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระบวนการ โดยทั่วไปพวกเขาจะจำกัดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาของโครงการโดยรวม อย่างไรก็ตาม ต่างจาก Agile ตรงที่ไม่มีกรอบเวลาที่กำหนดไว้
4. ความแตกต่างในทีม
วิธีการลีนและอไจล์ใช้โครงสร้างทีมที่แตกต่างกัน:
ก. ทีมที่คล่องตัว
ทีม Agile คือทีมขนาดเล็กที่ประกอบด้วยบุคคลซึ่งสามารถจัดการตนเองได้และมีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน
นั่นหมายความว่าอย่างไร?
- การจัดการตนเอง: ทีมตัดสินใจวิธีการทำงานด้วยตนเอง
- ข้ามสายงาน: สมาชิกในทีมมีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน แต่ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
ทีมประกอบด้วยสมาชิกเช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (เจ้าของผลิตภัณฑ์),โค้ช AgileหรือScrum Master, นักพัฒนา, นักวิเคราะห์ธุรกิจ, เป็นต้น
ข. ทีมที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารโครงการแบบลีน คุณจะจัดตั้งทีมลีนหลายทีม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากแผนกที่เกี่ยวข้อง
แต่ละทีมมีหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบการบริหารจัดการทีมของตนและโครงการของแต่ละบุคคล และแม้ว่าสมาชิกทีม Lean ของคุณควรมีความสามารถ แต่พวกเขาไม่จำเป็นต้องมีการจัดการตนเองและทำงานข้ามสายงาน
5. ความแตกต่างในเป้าหมายโดยรวม
วิธีการพัฒนาแบบ Agile Lean มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกัน:
ก. เป้าหมายแบบคล่องตัว
ในการพัฒนาแบบ Agile เป้าหมายคือการ สร้าง บางสิ่งที่เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ใช้ปลายทางหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข. เป้าหมายแบบลีน
สำหรับการพัฒนาแบบลีน เป้าหมายคือการ กำจัด กระบวนการใด ๆ ที่ไม่เพิ่มคุณค่าต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
6. ความแตกต่างในด้านที่ให้ความสำคัญ
นี่คือวิธีที่ Agile และ Lean แตกต่างกัน:
ก. พื้นที่การมุ่งเน้นแบบคล่องตัว
การพัฒนาแบบอไจล์มุ่งเน้นที่ขอบเขตของโครงการและคุณค่าที่มอบให้กับลูกค้า
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agileขอบเขตของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หมายถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของมัน คุณค่าที่มอบให้กับลูกค้าจะถูกให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์ คุณจะรับฟังความคิดเห็นและนำไปปรับปรุงในรอบถัดไป
ข. พื้นที่เน้นการปรับปรุงแบบลีน
ในทางกลับกัน การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีนมุ่งเน้นการปรับปรุงการไหลของกระบวนการและคุณภาพ
มุ่งเน้นที่การปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพ (เป้าหมายคือไม่มีข้อบกพร่อง)
สิ่งนี้มักบรรลุผลโดยใช้วิธีที่เรียกว่าการแผนภาพกระแสคุณค่า
การแผนภาพกระแสคุณค่า คืออะไร?
การแผนภาพกระบวนการคุณค่า (Value Stream Mapping) คือวิธีการที่ใช้เพื่อแสดงภาพของลำดับเหตุการณ์ระหว่างการสร้างผลิตภัณฑ์และการส่งมอบให้กับลูกค้า
ที่เกี่ยวข้อง:เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์
Agile กับ Lean: อะไรคือความคล้ายคลึงกัน?
รู้ไหมว่าทำไมผู้คนมักจะจัดกลุ่ม กรอบการทำงาน Agile และ Lean เข้าด้วยกัน?
นั่นเป็นเพราะทั้งสองวิธีการมีคุณค่าร่วมกัน เช่น ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือความคล้ายคลึงกันบางประการระหว่าง Lean และ Agile:
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ทั้งสองวิธีการมุ่งเน้นการตรวจสอบวิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง
- การจัดลำดับความสำคัญของคุณค่าสำหรับลูกค้า: ไม่ว่าจะเป็นวิธีการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของ Agile ในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า หรือแนวทางของ Lean ที่มุ่งเน้นการส่งมอบคุณภาพ ทั้งสองแนวทางต่างมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า
- กรอบเวลาที่มีประสิทธิภาพ: วิธีการแบบ Agile จะปล่อยผลิตภัณฑ์ออกเป็นเวอร์ชันบ่อยครั้ง ในขณะที่การบริหารโครงการแบบ Lean จะเน้นกระบวนการพัฒนาที่มีขั้นตอนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งสองแนวทางนี้มุ่งเน้นการรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
- การไหลของผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง: ด้วยกระบวนการพัฒนาที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ Agile ส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ในขณะที่ Lean ยังคงให้ผลลัพธ์ด้วยการกำจัดของเสียอย่างต่อเนื่อง
