การจัดการงานค้าง (Backlog Grooming) ช่วยทีมผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร?

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวนมากมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องทำในปัจจุบัน—อย่างดีที่สุดในสปรินต์ปัจจุบัน แม้ว่าจะเป็นสิ่งจำเป็น แต่ก็เป็นการมองการณ์ไกลที่สั้นเกินไป
ทีมผลิตภัณฑ์ที่ดีจะคอยจับตาดูอนาคตด้วย กระบวนการสำคัญในการวางแผนที่มุ่งเน้นอนาคตคือการจัดการงานค้าง (Backlog Grooming)
การจัดการงานค้างอย่างรอบคอบสามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่น และนำไปสู่การส่งมอบงานที่ประสบความสำเร็จ นี่คือวิธีการ
การจัดการงานค้างคืออะไร?
การจัดการงานค้าง (Backlog grooming) หรือที่เรียกว่าการปรับปรุงงานค้าง คือการประเมินร่วมกัน การปรับปรุง การจัดลำดับความสำคัญ และการอัปเดตรายการต่างๆ ในรายการงานค้างของผลิตภัณฑ์
สิ่งนี้ไม่ควรสับสนกับสปรินท์แบ็กล็อก กล่าวคือ รายการของสปรินท์ปัจจุบันที่ยังไม่ได้ทำเสร็จ ซึ่งจะถูกนำมาดำเนินการต่อเมื่อได้รับการปรับปรุงและพร้อมสำหรับการพัฒนาแล้วเท่านั้น
โดยทั่วไป กระบวนการกูร์มิงแบ็กล็อกจะเกี่ยวข้องกับการประชุมซ้ำ ๆ ซึ่งทีมข้ามสายงานทั้งหมดจะหารือเกี่ยวกับรายการต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของโครงการและทรัพยากรที่มีอยู่
ประโยชน์ของการจัดการงานค้าง
ในระหว่างการประชุมวางแผนสปรินต์แต่ละครั้ง ทีมจะเลือกและจัดลำดับความสำคัญของรายการจากแบ็กล็อกสำหรับการพัฒนา ในขั้นตอนนี้ พวกเขายังประเมินและขยายคุณสมบัติ/เรื่องราวของผู้ใช้ที่พวกเขาเลือกอีกด้วย
ทำไมทีมผลิตภัณฑ์ควรพิจารณาไอเท็มในแบ็กล็อกที่อาจหรืออาจไม่ถูกนำมาใช้ในอนาคตและทำการเตรียมความพร้อมให้พวกมัน? มาดูกัน
ทำให้การวางแผนสปรินต์ง่ายขึ้น: บักล็อกที่ได้รับการจัดเตรียมอย่างดีจะจัดลำดับความสำคัญของงานตามคุณค่า ความซับซ้อน และความเร่งด่วน ในระหว่างการวางแผนสปรินต์ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความต้องการของตลาด/ธุรกิจ และดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ส่วนสำคัญของการปรับปรุงงานค้างคือการเพิ่มข้อมูลให้กับเรื่องราวของผู้ใช้ผ่านการกำหนดนิยาม ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และเกณฑ์การยอมรับ เมื่อนักพัฒนาเริ่มทำงาน พวกเขาก็มีทุกอย่างที่จำเป็นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมแล้ว
สร้างความคาดการณ์ได้: การจัดการงานค้างโดยการแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นย่อยที่จัดการได้ จะช่วยสร้างความรู้สึกของการทำซ้ำได้และความคาดการณ์ได้ให้กับกระบวนการทำงาน ผลที่ตามมาคือทีมสามารถรับมือกับงานได้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงภาวะชะงักงันที่มักเกิดขึ้นเมื่อต้องรับมือกับโครงการที่ใหญ่เกินไป
สนับสนุนการจัดสรรทรัพยากร: การจัดการงานค้างช่วยให้มั่นใจว่าทรัพยากรถูกจัดสรรให้กับงานที่สร้างคุณค่าสูงสุด การดำเนินการนี้ช่วยป้องกันไม่ให้งานค้างกลายเป็นที่ทิ้งทุกแนวคิดหรือคำขอ ซึ่งอาจทำให้ขาดความมุ่งเน้นและขัดขวางความก้าวหน้า
การร่วมมือในทีมที่ดีขึ้น: ผ่านการประชุมเตรียมความพร้อมอย่างสม่ำเสมอ สมาชิกในทีมสามารถหารือและปรับให้สอดคล้องกับทิศทางและ 우선ลำดับของโครงการได้ พวกเขาสามารถมองเห็นภาพอนาคตของบางสิ่งที่ดีที่สุดในซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดได้ การหารือเหล่านี้ทำให้ทุกคนมีบริบทที่เหมือนกันและกำลังทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน
ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการงานค้างและวิธีแก้ไข
แม้จะมีประโยชน์อย่างมาก แต่การจัดการงานค้าง (Backlog Grooming) หากทำไม่ถูกต้องก็อาจก่อให้เกิดข้อเสียที่สำคัญได้เช่นกัน ต่อไปนี้คือข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการงานค้าง และวิธีหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้น
การกำหนดเวลาเซสชันการเตรียมงาน: ทีมอาจใช้เวลามากเกินไปในการเตรียมงาน แม้จะไม่ได้อยู่ในสปรินต์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรที่สำคัญ ดังนั้น ควรกำหนดเวลาจำกัดสำหรับเซสชันการเตรียมงาน และชี้นำการสนทนาให้มุ่งเน้นและมีประสิทธิภาพ
รู้เมื่อใดควรหยุด: หากไม่มีกระบวนการที่ชัดเจน ทีมส่งมอบงานจะจัดลำดับความสำคัญของงานเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ส่งผลให้เกิดภาวะวิเคราะห์จนไม่ตัดสินใจ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ควรรู้จุดที่ควรหยุดและยอมรับว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา
มุ่งเน้นที่เป้าหมายระยะยาว: เมื่อคุณจัดการงานค้างเป็นประจำ คุณอาจสูญเสียการติดตามวัตถุประสงค์ระยะยาวและปรับแต่งตามทรัพยากรที่มีอยู่หรือความต้องการในทันที
หลีกเลี่ยงสิ่งนี้และนำการจัดการงานค้างกลับไปยังวิสัยทัศน์โดยรวมของโครงการ การรวมการตรวจสอบเป้าหมายสำคัญเข้ากับกระบวนการจัดการงานค้างจะช่วยให้มั่นใจว่าทั้งงานระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวมีความสอดคล้องกัน
อย่าลืมใช้ความคิดสร้างสรรค์: ลักษณะที่มีโครงสร้างของเซสชันเหล่านี้อาจทำให้ความคิดสร้างสรรค์ถูกจำกัด เนื่องจากจุดเน้นมักจะอยู่ที่การปรับปรุงและการประมาณการมากกว่าการคิดค้นไอเดียใหม่ๆ ส่งเสริมการระดมความคิดอย่างเปิดกว้างนอกเหนือจากกระบวนการเตรียมงาน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับประสิทธิภาพในการทำงาน
แม้ว่าเราจะเข้าใจในทางทฤษฎีว่าการจัดการงานค้างสามารถทำอะไรได้บ้าง แต่เรามาเจาะลึกกันว่าการจัดการงานค้างมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ
การจัดการงานค้างหรือการปรับปรุงงานในโครงการ
หากการบริหารโครงการคือกระบวนการวางแผน กำหนดตารางเวลา และดำเนินการชุดของงานต่างๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน การจัดการงานค้างจะเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องตัดสินใจ
ต่างจากวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม เช่น วอเตอร์ฟอลล์ หรือวิธีเส้นทางวิกฤต ซึ่งมีความยืดหยุ่นน้อยในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด วิศวกรรมแบบอไจล์—และการจัดการงานค้าง (backlog grooming)—ช่วยให้คุณพร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และความต้องการของตลาดอยู่เสมอ
ในการบริหารโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ การกรูมมิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านต่อไปนี้
ขอบเขตของงาน
การจัดการงานค้างช่วยให้ขอบเขตของงานชัดเจนขึ้น ช่วยประเมินงานที่ต้องทำและประมาณความพยายาม/เวลาที่ต้องใช้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถระบุการพึ่งพาและทำการปรับเปลี่ยนเชิงรุกได้
การวางแผนสปรินต์
การจัดระเบียบงานค้างแบบ Agile เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการวางแผนสปรินต์ที่ดี การจัดระเบียบที่ดีช่วยให้มั่นใจว่างานค้างและสปรินต์มีรายการงานที่เข้าใจอย่างถ่องแท้และประเมินขนาดได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยลดความประหลาดใจและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน?เทมเพลต Backlogs และ Sprints ของ ClickUpคือจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับคุณ
ประสิทธิภาพและความเร็วของทีม
งานค้างที่ได้รับการจัดการเรียบร้อยแล้ว:
- นำเสนอภาพรวมแบบ 360 องศาของปริมาณงานในโครงการ ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ที่วางแผนไว้ การปรับปรุงเพิ่มเติม และการแก้ไขข้อบกพร่อง
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามการมีส่วนร่วมที่คาดว่าจะได้รับต่อเป้าหมายของโครงการ
- สนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรพร้อมการประมาณการความพยายาม/เวลาที่เฉพาะเจาะจง
ความคล่องตัว
การจัดการงานค้างช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นที่จำเป็นอย่างยิ่งในทีมส่งมอบงานแบบอไจล์ มันช่วยเพิ่มการจัดระเบียบงานเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของอไจล์ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เมื่อคุณนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจและทีมลูกค้าเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม คุณกำลังเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเดินทางของโครงการ ส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของและวิสัยทัศน์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงผ่านการระบุและหารือปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ
คำถามสำคัญในกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพคือ ใครควรเข้าร่วมการประชุมเตรียมงานใน backlog เราจะตอบคำถามนี้ต่อไป
ใครควรเข้าร่วมการประชุม Backlog Grooming
ประสิทธิผลของกระบวนการจัดการรายการงานในผลิตภัณฑ์ (Product Backlog Grooming) ในวิธีการแบบ Agile และ Scrum ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ผู้ที่ควรเข้าร่วมทุกครั้งในการประชุมจัดการรายการงานมีดังต่อไปนี้
1. เจ้าของผลิตภัณฑ์
เจ้าของผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทำให้แน่ใจว่างานค้างในแบล็กล็อกสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นั้น บทบาทของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการประชุมจัดลำดับความสำคัญของแบล็กล็อกคือ:
- การอธิบายคุณค่าทางธุรกิจของรายการงานค้าง
- ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนด
- นำมุมมองทางธุรกิจมาสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์
- การทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
2. สครัมมาสเตอร์
สครัมมาสเตอร์ ผู้นำการประชุมบอร์ดแบ็กล็อก ต้องทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย. หน้าที่ของสครัมมาสเตอร์ในระหว่างการประชุมบอร์ดแบ็กล็อกคือ:
- การชี้แจงกระบวนการและระบบที่ทีมปฏิบัติตาม
- การเผยแพร่คำศัพท์ที่ใช้ร่วมกันของคำศัพท์ใน Scrum แบบ Agile
- การรักษาการสนทนาให้อยู่ในประเด็น
- สร้างก้าวหน้าที่ผ่านการสนทนา
- การรับรองการปฏิบัติตามหลักการของอไจล์
3. ทีมพัฒนา
ในที่สุด นักพัฒนาและนักวิเคราะห์คุณภาพจะเป็นผู้สร้างสิ่งของในแบ็กล็อก ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีอยู่ในนั้น พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าอย่างยิ่งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความพยายามที่จำเป็น พวกเขาจะทำให้แน่ใจว่าแบ็กล็อกมีความเป็นจริง สามารถทำได้ และสอดคล้องกับความสามารถที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
4. ตัวแทนธุรกิจ
ตัวแทนธุรกิจรับรองว่างานค้างจะสะท้อนถึงลำดับความสำคัญของธุรกิจ การเข้าร่วมประชุมปรับปรุงงานค้างของพวกเขาช่วยให้ความพยายามในการพัฒนาสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
บทบาทของพวกเขาในการจัดการงานค้างแบบอไจล์ ได้แก่:
- การตรวจสอบความเกี่ยวข้องของรายการ
- การประเมินความเร่งด่วนของรายการ
- การวัดมูลค่าของรายการงานค้างในเชิงธุรกิจ
ตอนนี้ เชิญทุกคนเหล่านี้เข้าร่วมประชุม เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการทำอย่างถูกต้อง
การจัดการประชุมปรับปรุงงานค้าง
ไม่มีบุคคลใดปรับปรุงงานค้าง (backlog) อย่างเป็นอิสระ แม้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนจะเพิ่มข้อมูลของพวกเขาแบบออฟไลน์ก็ตาม การปรับปรุงงานค้างของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในการประชุมผ่านการอภิปราย การทำงานร่วมกัน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
คุณจำเป็นต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมและเครื่องมือจัดการงานค้างของผลิตภัณฑ์เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิผล เราจะกล่าวถึงทั้งสองอย่างต่อไป
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลงานค้าง
ขั้นตอนแรก แม้กระทั่งก่อนที่จะเข้าสู่การประชุม backlog คือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นตอนนี้ ให้รวบรวมรายการที่มีอยู่ทั้งหมด รวมถึง:
- เรื่องราวของผู้ใช้
- รายงานข้อบกพร่อง
- คำขอคุณสมบัติ
- งานหนี้ทางเทคนิค
ใช้เครื่องมือเช่นซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีของ ClickUp สำหรับภาพรวมที่ครอบคลุมและเป็นระเบียบ. ดูงานค้างของคุณเป็นรายการ, ตาราง, หรือบอร์ดคัมบัง.
คุณอาจติดต่อทีมความสำเร็จของลูกค้าเพื่อขอคำแนะนำหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่พวกเขามีจากผู้ใช้
หากคุณเป็นมือใหม่ในการจัดการงานค้าง ให้ใช้แม่แบบรายการงานค้างของผลิตภัณฑ์ใดก็ได้เหล่านี้เพื่อเริ่มต้น
2. จัดหมวดหมู่รายการที่ค้างอยู่
ไม่ทุกภารกิจถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน ดังนั้นให้จัดหมวดหมู่พวกมันตามความเหมาะสม. ระบุให้ได้ว่าสิ่งของของคุณใดคือ:
- คุณสมบัติใหม่
- การปรับปรุง
- ข้อบกพร่องและการแก้ไข
- การปรับปรุงเอกสาร
อัปเดตประเภทงานให้เหมาะสมบน ClickUp เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น
ขั้นตอนนี้ช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญง่ายขึ้นโดยการจัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน ทำให้การจัดสรรทรัพยากรและการประมาณเวลาทำได้ง่ายขึ้น
3. จัดลำดับความสำคัญ ล้าง ทำซ้ำ
จัดลำดับความสำคัญของรายการตามปัจจัยสำคัญ เช่น มูลค่าทางธุรกิจ ผลกระทบต่อลูกค้า และความเป็นไปได้ทางเทคนิค อย่าลืมว่างานจะไม่เสร็จสิ้นเพียงเพราะคุณจัดลำดับความสำคัญเพียงครั้งเดียว ในทุกเซสชันการจัดการงานค้าง ให้กลับมาทบทวนงานที่เคยจัดลำดับความสำคัญไว้แล้วอย่างน้อยคร่าวๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่างานเหล่านั้นยังคงอยู่ในสถานะเดิม
4. ประมาณการความพยายามและทรัพยากร
สำหรับแต่ละงานที่มีความสำคัญสูง ให้ประมาณความพยายามและทรัพยากรที่จำเป็น ในขั้นตอนนี้ ให้ได้รับการสนับสนุนจากทีมทั้งหมด รวมถึงนักพัฒนา, ผู้ทดสอบ, และผู้เชี่ยวชาญด้าน DevOps
เพิ่มเรื่องราวผู้ใช้และกรณีการใช้งานที่ครอบคลุมเพื่อให้การประมาณการของคุณถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละงานมีคำอธิบายของคุณลักษณะจากมุมมองของผู้ใช้ปลายทาง
กำหนดเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจนและสามารถวัดได้. ซึ่งทำให้ทุกคนมีความเข้าใจร่วมกันว่าสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้งานถือว่าเสร็จสมบูรณ์.
วางแผนความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการที่มีความสำคัญสูง เช่น ความท้าทายทางเทคนิคหรือข้อจำกัดด้านทรัพยากร
5. กำหนดเวลาการทบทวนและปรับปรุง
จัดให้มีการประชุมปรับปรุงงานค้างเป็นประจำกับทีมโครงการเพื่อทบทวนความคืบหน้า ประเมินความสำคัญใหม่ และปรับปรุงรายการงานค้างให้ทันสมัยอยู่เสมอ วิธีนี้จะช่วยให้งานค้างมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รักษาช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์ นำบทเรียนจากงานที่เสร็จสิ้นแล้วมาปรับปรุงและปรับแต่งงานค้างให้เหมาะสม
6. บันทึกและแบ่งปันการอัปเดต
บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการปรับปรุงงานค้างอย่างละเอียด และแบ่งปันข้อมูลอัปเดตกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้จะส่งเสริมความโปร่งใสและทำให้ทุกคนได้รับทราบความคืบหน้าและทิศทางของโครงการ
ClickUp Docsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบันทึกเซสชันการดูแลตัวเองของคุณClickUp Brainยังสามารถช่วยสรุป แก้ไข และปรับปรุงบันทึกของคุณได้อีกด้วย!
เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการจัดการงานค้างอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อกระบวนการถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว มาดูเครื่องมืออไจล์เฉพาะและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการแบ็กล็อกที่สามารถช่วยได้ รวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ ClickUp
การประชุมปรับปรุงงานค้างในไทม์บ็อกซ์
ระยะเวลาของการประชุมการจัดการงานค้างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของโครงการและความเชี่ยวชาญของทีม อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว การประชุมเหล่านี้ควรใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง
โปรดใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อวัดเวลาที่ใช้ในการทำกิจวัตรการดูแลตัวเอง
ให้กระชับและตรงประเด็น
การพูดคุยทุกความคิดเล็กๆ น้อยๆ นั้นเป็นเรื่องง่ายและอาจทำให้เสียเวลาได้ ดังนั้น ควรเข้าสู่การประชุมด้วยวาระการประชุมที่ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน รักษาการสนทนาให้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นนั้นๆ บันทึกการสนทนาและประเด็นที่ยังไม่ได้พูดคุยไว้ด้วย
ClickUp Docs เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำสิ่งนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อ ClickUp Docs กับงาน/งานย่อยต่างๆ, กำหนดผู้ใช้, แชร์, ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวของคุณ
กำหนดตารางล่วงหน้า
ไม่มีใครชอบการแจ้งเตือนแบบฉุกละหุกเกี่ยวกับการประชุมแต่งตัว 2 ชั่วโมง จัดตารางการประชุมซ้ำเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
มุมมองปฏิทินของ ClickUp เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการผสานรวมการประชุมเตรียมงานประจำเข้ากับงานและไทม์ไลน์ของโครงการ ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเข้าร่วมการประชุม สำหรับแต่ละการประชุม ให้รวมรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คาดหวังเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเตรียมตัวมาได้อย่างพร้อมเพรียง
ทำให้การประชุมเป็นไปอย่างร่วมมือกัน
ใช้เครื่องมือภาพในการประชุมการดูแลตัวเองเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม เชิญชวนให้แสดงความคิดเห็นและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ
ClickUp Whiteboard เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจดบันทึกเรื่องราวของผู้ใช้ใหม่ในเชิงภาพ จัดลำดับความสำคัญของงาน และเชื่อมโยงงานเหล่านั้นในรูปแบบแผนผังความคิด
ใช้เทคนิคการประมาณค่าแบบคล่องตัว
การประมาณค่าอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ ดังนั้นผู้คนจึงเดาหรือทำไปตามสถานการณ์ หลีกเลี่ยงสิ่งนี้โดยทำให้มันสอดคล้องกับบริบทและอาจทำให้สนุกได้ เทคนิคการประมาณค่าแบบอไจล์ที่ใช้กันทั่วไปได้แก่:
- การวางแผนโป๊กเกอร์: วิธีการเล่นเกมเพื่อประเมินความพยายามโดยการหารือและกำหนดคะแนนเรื่องราวแบบอไจล์ให้กับเรื่องราวของผู้ใช้
- ขนาดเสื้อยืด: ใช้ขนาดสัมพันธ์ (เช่น XS, S, M, L, XL) เพื่อประมาณความพยายามที่จำเป็นสำหรับแต่ละรายการในแบ็กล็อก
ลองใช้กรอบการจัดลำดับความสำคัญ
การจัดลำดับความสำคัญเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของการจัดการงานในผลิตภัณฑ์ (Product Backlog Grooming) ใช้เทคนิคที่ดีที่สุดเพื่อให้ส่วนนี้ถูกต้อง สองวิธีที่นิยมใช้กันคือ:
- วิธี MoSCoW: จัดหมวดหมู่เรื่องราวของผู้ใช้เป็นประเภทที่ต้องมี (Must have), ควรมี (Should have), อาจมี (Could have), และไม่มี (Won't have)
- เมทริกซ์คุณค่าเทียบกับความพยายาม: การวางงานต่าง ๆ ลงบนเมทริกซ์โดยพิจารณาจากคุณค่าที่มีต่อโครงการและความพยายามที่ต้องใช้ในการทำงานนั้นให้เสร็จสิ้น
จัดการงานค้างครั้งถัดไปของคุณให้สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp
หนึ่งในหลักการพื้นฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์คือความเรียบง่าย—ศิลปะของการเพิ่มปริมาณงานที่ไม่ได้ทำ—เป็นสิ่งสำคัญ
หลักการนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างรอบคอบและมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เราทำเฉพาะสิ่งที่สร้างคุณค่าสูงสุดเท่านั้น การจัดการงานค้าง (Backlog grooming) เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบรรลุเป้าหมายนี้
การจัดการงานค้างช่วยให้ผู้จัดการโครงการ/ผลิตภัณฑ์มองเห็นอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยให้พวกเขาสามารถกำหนดทิศทางของผลิตภัณฑ์ในระยะกลางและระยะยาวได้ ในขณะที่ยังคงทำงานในสปรินต์ปัจจุบันอย่างเต็มที่
ทีมผลิตภัณฑ์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการงานค้างได้อย่างมากด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสม
ด้วยคำอธิบายคุณสมบัติอย่างละเอียด (เรื่องราวของผู้ใช้), เกณฑ์การยอมรับ (รายการตรวจสอบ), การติดตามเวลา, การจัดตารางเวลา, การแจ้งเตือน, ความคิดเห็น, และคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน,ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบอไจล์ของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์โดยเฉพาะ รวมถึงการจัดเตรียมงานในคิว (backlog grooming)
ดูว่า ClickUp สนับสนุนการจัดระเบียบงานค้างได้อย่างไรทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดการงานค้าง
1. คำใดที่เหมาะสมกว่าสำหรับคำว่า backlog grooming?
การจัดการงานค้างยังเรียกว่า การปรับปรุงงานค้าง หรือการเตรียมเรื่องราว
2. จุดประสงค์ของการกรูมมิ่งในสกรัมคืออะไร?
วัตถุประสงค์ของการกรูมมิ่งในการบริหารโครงการ Scrumคือการทบทวน จัดลำดับความสำคัญ และปรับปรุงรายการในผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกให้มีความชัดเจน ความเกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
3. บทบาทของการจัดการงานค้างคืออะไร?
บทบาทของการจัดการงานค้าง (Backlog Grooming) คือการทำให้แน่ใจว่างานค้างของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ยังคงเป็นระเบียบ มีการจัดลำดับความสำคัญ ทันสมัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ