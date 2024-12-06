10 แม่แบบแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ฟรีใน Excel และ ClickUp

ผู้เล่น Agile ที่ฉลาดที่สุดมักจะเริ่มต้นด้วยประโยคง่ายๆ ว่า "เชื่อผมเถอะ มันอยู่ในแบ็กล็อกแล้ว" จริงหรือ? ?
คุณสามารถสร้างแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทะเยอทะยานที่สุดด้วยธีมและการคิดเชิงแนวคิดระดับสูงได้ แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้หากไม่มีงานคั่งค้าง
งานค้างคือเอกสารที่มีภาระหนักสำหรับทีมที่วางแผนรอบการพัฒนาถัดไป. เรากำลังพูดถึงรายงานที่สำคัญซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่อง, การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและการออกแบบ, คำขอจากลูกค้า, และเรื่องราวของผู้ใช้.
พวกเขาช่วยทีมของคุณจัดลำดับความสำคัญของงานสำหรับการสปรินท์ในอนาคตและหาวิธีตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากไม่จัดการกับงานค้าง โครงการของคุณจะแทบไม่สามารถดำเนินต่อไปได้
เพื่อให้การจัดการงานค้าง (backlog grooming) มีประสิทธิภาพ เอกสารประกอบของคุณต้องสมบูรณ์แบบ—และนี่คือจุดที่ แม่แบบสำหรับ backlog ผลิตภัณฑ์ เข้ามามีบทบาท บทความนี้นำเสนอ 10 แม่แบบที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างbacklog ผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม! ?
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 แบบฟอร์มแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ฟรีที่จะช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบ มีสมาธิ และพร้อมสำหรับสปรินต์ถัดไป:
- เทมเพลตแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ ClickUp
- เทมเพลตการจัดการงานค้างและสปรินต์สำหรับผลิตภัณฑ์ ClickUp
- เทมเพลตแบ็กล็อกสปรินท์ผลิตภัณฑ์ ClickUp
- เทมเพลตงานค้างในโครงการ ClickUp
- เทมเพลตการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp
- เทมเพลตข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ClickUp
- รายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp
- เทมเพลตการทบทวน Sprint ของ ClickUp
- เทมเพลตการทบทวนโครงการ ClickUp
- เทมเพลตงานค้างฟีเจอร์ Excel โดย Spreadsheet.com
อะไรคือแบบฟอร์มรายการงานผลิตภัณฑ์?
แม่แบบรายการงานค้างของผลิตภัณฑ์คือเอกสารที่ใช้ร่วมกันสำหรับการยึดมั่นในเซสชั่นการจัดการรายการงานค้าง มันช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์และ/หรือผู้จัดการสรุปวงจรการพัฒนาที่ผ่านมาในกรอบงาน Agile และกำหนดเป้าหมายที่ต้องทำให้เสร็จในสปรินต์ถัดไป ?
วัตถุประสงค์หลักของเทมเพลตการจัดการโครงการเหล่านี้คือเพื่อ ลดรายการงานที่คั่งค้างซึ่งไม่มีโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ให้กลายเป็น รายการสิ่งที่ต้องทำที่จัดการได้ และงานที่สามารถดำเนินการได้ แทนที่จะเสียเวลาไปกับการตัดสินใจว่าจะทำอะไรในสปรินต์ที่กำลังจะมาถึง เพื่อนร่วมทีมของคุณจะได้รับชุดกฎ บทบาท และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการที่สำคัญที่สุด
เทมเพลตสำหรับรายการงานค้างของผลิตภัณฑ์มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทของงานค้างที่คุณกำลังจัดการ ในกรณีส่วนใหญ่ เอกสารจะครอบคลุมองค์ประกอบของงานค้างอย่างน้อยหนึ่งข้อดังต่อไปนี้:
- อีปิก, ฟีเจอร์, และเรื่องราวของผู้ใช้
- คำขอเปลี่ยนแปลง
- ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาด
- หนี้ทางเทคนิค(ต้นทุนของการนำโค้ดคุณภาพต่ำมาใช้ในระยะสั้น)
- เทคโนโลยีที่พุ่งสูงขึ้นหรือรายการวิจัย
- ข้อกำหนดทางธุรกิจ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์สปรินต์ดี?
เทมเพลตแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพควร:
- ปรับแต่งได้ตามต้องการ: เทมเพลตควรสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน, กลุ่มการพัฒนา, และอุตสาหกรรม. ในอุดมคติ, เทมเพลตสปรินต์แบ็กล็อกที่ดีควรเป็นเอกสารที่มีชีวิต, ให้พื้นที่สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่คาดคิดเมื่อผลิตภัณฑ์มีการพัฒนา ♻️
- มีโครงสร้างที่ชัดเจน: ควรประกอบด้วยส่วนและหัวข้อที่เข้าใจง่าย เพื่อนำเสนอรายการงานค้างเฉพาะให้กับทีมเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและไม่สับสน
- เสนอคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เทมเพลตแบ็กล็อกที่ดีที่สุดช่วยกำหนดความคาดหวังของสมาชิกแต่ละคนในทีมและส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
- อนุญาตให้จัดลำดับความสำคัญ: ควรอนุญาตให้คุณเน้นความสำคัญของงานค้างตามความซับซ้อน ขนาด หรือความพยายามที่จำเป็น
- รวมภาพประกอบ: ควรสนับสนุนการเพิ่มแผนภูมิ, กราฟ, แผนภาพ, จุดเรื่องราว และภาพประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มบริบทและสนับสนุนงาน ?
10 แม่แบบแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ฟรีสำหรับใช้งาน
มีเทมเพลตแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์นับพันบนอินเทอร์เน็ต แต่การหาเทมเพลตที่ตรงกับความต้องการของคุณนั้นค่อนข้างยาก เพื่อประหยัดเวลาของคุณ เราได้คัดสรร 10 ตัวเลือกที่น่าประทับใจจาก ClickUp และ Excel ที่สามารถรองรับการฝึกแบ็กล็อกที่แตกต่างกันได้! ❤️?
1. แม่แบบรายการงานที่ยังไม่ได้ทำของผลิตภัณฑ์ ClickUp
กำลังมองหาเอกสารอเนกประสงค์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใน Sprint ของคุณ จัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม อยู่หรือไม่? กลับมาใช้เทมเพลต ClickUp Backlog ได้เลย! ?
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ระยะไกลหรือกระจายตัว ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงสามารถส่งคำขอเปลี่ยนแปลง รายงานข้อบกพร่อง ข้อเสนอการวิจัย เรื่องราวผู้ใช้ ฟีเจอร์ และอื่นๆ ได้!
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับ แบบฟอร์มการส่งคำขอ ที่คุณต้องแชร์ให้กับสมาชิกทีมภายในหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วม ความมหัศจรรย์จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อพวกเขาได้กรอกแบบฟอร์มด้วยรายการงานที่ต้องทำตามลำดับความสำคัญ ?
รายการจะปรากฏโดยอัตโนมัติในมุมมองของเทมเพลต ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นการวางแผนสปรินต์และตั้งค่างานที่สามารถดำเนินการได้ คุณมีมุมมองหกประเภทสำหรับสะท้อนมุมมองที่แตกต่างกัน รวมถึง:
- มุมมองรายการงานที่ต้องทำ (Product Backlog View): สำหรับแสดงกำหนดส่ง, ลำดับความสำคัญ, ผู้รับผิดชอบ และหมวดหมู่เอพิค
- มุมมองตารางงาน (แผนภูมิแกนต์): สำหรับเน้นวันที่กำหนดไว้ แผนงานผลิตภัณฑ์ และระยะเวลา
- มุมมองแบบ Sprint (รายการ): สำหรับแสดงรายการตาม Sprint ที่แต่ละรายการสังกัดอยู่
- มุมมองสถานะงานค้าง: สำหรับเปลี่ยนรายการที่ส่งแล้วให้เป็นบัตรบนกระดานคัมบัง
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองในเทมเพลตเพื่อจัดเรียงงานค้างเป็นสปรินต์หรืออีพิค และแบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่า เปลี่ยนสถานะของงานเป็น เสร็จแล้ว, ยกเลิก, กำลังดำเนินการ, หรือ พักไว้ เพื่อให้ทีมของคุณทราบความคืบหน้า ➿
2. แม่แบบ Backlog และ Sprint ของผลิตภัณฑ์ ClickUp
การพัฒนาโครงการแบบAgile มีจังหวะที่รวดเร็วมาก ซึ่งอาจทำให้ Scrum Master รู้สึกเหมือนถูกกระแทกทุกครั้งที่เจอกับงานค้างสะสม
เทมเพลต ClickUp Backlog & Sprintsถูกออกแบบมาสำหรับผู้จัดการแบบ Agile และ Scrum Master ที่ต้องการส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดภายใต้กำหนดเวลาที่เข้มงวด รูปแบบ สามระดับ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ พัฒนา backlog ที่มีความเชื่อมโยงกัน และขยายการอัปเดตไปยังเพื่อนร่วมทีมและนักพัฒนาในเอกสารเดียว
ด้วยเทมเพลตแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ที่คล่องตัวนี้ คุณสามารถ:
- เข้าถึงรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับสปรินต์การติดตามบั๊ก และงานค้าง
- จัดลำดับความสำคัญของงานค้าง
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมหลายคน
- โพสต์สแตนด์อัพประจำวัน
- ติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายด้วยแผนงานผลิตภัณฑ์
- ระบุปัญหาแบบเรียลไทม์
- ใช้เทมเพลตการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าอื่น ๆ ภายใน ClickUp
อย่าให้ตัวแบบที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางทำให้คุณรู้สึกท่วมท้น—การจัดการเนื้อหาของงานค้างของคุณเป็นเรื่องง่าย ๆ ด้วยประเภทมุมมองที่หลากหลายและตัวเลือกสถานะมากกว่า 20 ตัวเลือก
มุมมองโครงการทั้งสี่ของเทมเพลต—รายการ, แบบฟอร์ม, กระดาน, และแชท—มีฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้าสำหรับการติดตามความคืบหน้าของงาน คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเช่นคะแนนเรื่องราวหรือข้อมูลฟีเจอร์เพื่อช่วยเหลือผู้พัฒนาได้
ปรับแต่งงานค้างของคุณเพิ่มเติมด้วยการเพิ่มคำเตือนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของงาน, การประมาณเวลา, ข้อจำกัดของงานที่กำลังดำเนินการอยู่, และเป้าหมายสำคัญ. เทมเพลตนี้สามารถใช้เป็นเอกสารการจัดการผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน ครอบคลุมทุกแง่มุมตั้งแต่การพัฒนาจนถึงการเปิดตัว! ?
3. เทมเพลตการจัดการงานสปรินท์ผลิตภัณฑ์ ClickUp
คุณมีการประชุม Scrum ประจำวันแล้วพบว่างานค้างบางอย่างต้องการการอัปเดตอย่างหนักใช่ไหม? มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวเหมือนกวางที่ตกใจหากไม่รู้ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ?
ไม่ต้องเครียดเลย!ด้วยเทมเพลต ClickUp Sprint Backlog คุณจะมีอำนาจควบคุมรถแบ็คล็อกของคุณได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม! ?
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณ มุ่งเน้นที่ภาพรวมในขณะที่เผชิญกับเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงบักกิ้งสปรินท์มักจะมีรายละเอียดมากและผูกติดกับไทม์ไลน์ที่เฉพาะเจาะจง—แม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ตารางเวลาของคุณวุ่นวายได้ แต่ด้วยเทมเพลตบักกิ้งสปรินท์แบบอไจล์นี้ คุณจะสามารถติดตามสถานะการพัฒนาของรายการต่างๆ ได้ทุกวัน ?
กังวลเกี่ยวกับการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาหรือไม่? ไม่ต้องกังวลเลย—ฟิลด์ที่กำหนดเอง สำหรับ ความพยายาม ในเทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณบริหารทีมได้อย่างยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับรองรับงานใหม่ ๆ ที่เข้ามา
การใช้งานเทมเพลตนี้ค่อนข้างง่าย แม้แต่ผู้นำมือใหม่ เปิดเทมเพลตขึ้นมา คุณจะเห็น มุมมองรายการงานค้าง (Backlog) โดยอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างงานและงานย่อย กำหนดวันครบกำหนด ตรวจสอบความคืบหน้า และติดตามเวลา งานค้างเหล่านี้โดยทั่วไปจะถูกจัดหมวดหมู่เป็นสี่ประเภท:
- เรื่องราวของผู้ใช้
- งาน
- ข้อบกพร่อง
- การปรับปรุง
คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนเป็นประเภทมุมมองต่าง ๆ ได้ตามต้องการ!
4. แม่แบบงานค้างในโครงการ ClickUp
หากการดำเนินการ backlog ของคุณมีเป้าหมายระยะยาวขั้นสูง เช่น การวิจัยศักยภาพการขายในช่วงวันหยุดและการสร้างฐานข้อมูล ให้เพิ่มเทมเพลต ClickUp Project Backlogลงในชุดเครื่องมือของคุณ! ?
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการงานค้างจาก มุมมองการลงทุนด้านเวลาและต้นทุน สามารถปรับใช้กับกิจกรรมการวางกลยุทธ์ขนาดใหญ่ใด ๆ ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนแนวโน้มการขายหรือปรับปรุงระบบชำระเงิน ใช้เทมเพลตนี้เพื่อแบ่งเป้าหมายที่กว้างใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น
โดยแก่นแท้แล้ว เทมเพลตนี้เกี่ยวกับการ ประมาณระยะเวลา, การจัดลำดับความสำคัญของงาน, และปรับปรุงรายการ ที่รวมอยู่ในแบ็กล็อก คุณจะได้รับหกประเภทมุมมองเพื่อจัดการรายละเอียดปลีกย่อยของเส้นเวลาการเสร็จสิ้นและติดตามวันแต่ละวันในแบ็กล็อก, งบประมาณที่ใช้แล้ว, และวันที่ครบกำหนดสำหรับแต่ละงาน ⏳
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดเรียงงานค้างเป็นห้าหมวดหมู่:
- งานค้าง (สำหรับงานค้างทั่วไป)
- การอนุมัติ
- การออกแบบ
- การวิจัย
- การดำเนินการ
การจัดหมวดหมู่ช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาได้ทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถ เพิ่มสรุปงานค้างที่กระชับ เพื่อมอบบริบทที่สมบูรณ์ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่กำลังรับผิดชอบงานนั้นได้อีกด้วย
5. แม่แบบการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp
การวางแผนอย่างรอบคอบช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของ Agile Sprintsและเพิ่มคุณค่าให้กับทุกงานที่ทำมาจนถึงปัจจุบัน หากล้มเหลวในการทำเช่นนั้น คุณก็เหมือนปล่อยเรือให้แล่นโดยไร้ทิศทาง—ทั้งทีมของคุณจะไม่รู้ว่าควรให้ความสำคัญกับอะไร และประสิทธิภาพของพวกเขาจะลดลงอย่างมาก ↘️
ไว้วางใจในเทมเพลตการวางแผน Agile Sprint ของ ClickUpเพื่อรักษาเรือให้แล่นไปข้างหน้าและลูกเรือให้ทำงานประสานกัน ⚓
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ กำหนดความคาดหวังที่เป็นจริงตามความสามารถปัจจุบัน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างความรับผิดชอบเมื่อมีความแตกต่างระหว่างชั่วโมงที่ใช้จริงกับชั่วโมงที่ประมาณการไว้
เพื่อให้คุณติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะได้รับมุมมองสามแบบ ได้แก่ รายการงานในสปรินต์แบ็กล็อก สถานะการพัฒนา และทรัพยากร
มุมมองรายการงานใน Sprint Backlog ให้ภาพรวมของงานที่จัดประเภทตามประเภทต่างๆ เช่น เรื่องราวผู้ใช้, ข้อบกพร่อง, และคุณสมบัติ เพิ่มหรือลบผู้รับผิดชอบ, กำหนดวันที่ครบกำหนด, และให้ประมาณเวลา
มุมมองสถานะการพัฒนา แสดงงานของคุณตามสถานะการพัฒนาและความสำคัญในรูปแบบ Kanban เนื่องจากเทมเพลตนี้อนุญาตให้ลากและวางได้ การย้ายการ์ดงานจึงเป็นไปอย่างราบรื่น
มุมมองทรัพยากร ทำงานเหมือนปฏิทินเพื่อวางแผนและตรวจสอบปริมาณงานของทีมคุณ คุณสามารถสังเกตความแตกต่างระหว่างเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริงได้ทันที และแบ่งปันข้อมูลนี้กับทีมงานของคุณในระหว่างการประชุมทบทวนการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพได้
6. แม่แบบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ClickUp
หากการประชุมจัดลำดับงานค้างครั้งต่อไปของคุณเน้นไปที่การปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก ขอแนะนำให้ใช้เทมเพลตข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ของ ClickUp?
แทนที่จะเป็นเอกสารที่ซับซ้อนและมีส่วนที่ทั่วไป คุณจะได้รับเทมเพลตที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น สรุปทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์—รวมถึงคุณสมบัติ, หน้าที่, และคุณค่า. มันช่วยประหยัดเวลาอย่างมากเพราะมันแสดงประวัติการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงที่ขอไว้ในหน้าต่างเดียว. ⏲️
กำลังจัดการกับการเปิดตัวสินค้าหลายรายการอยู่หรือไม่? สร้างโฟลเดอร์ สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ และเพลิดเพลินกับพื้นที่มากมายในการหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติปัจจุบันและที่วางแผนไว้ คุณค่า และสมมติฐานทางตลาดของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ คุณสามารถเพิ่มงานสำหรับคุณสมบัติ/เรื่องราวของผู้ใช้ทุก ๆ อย่าง ตั้งกำหนดเส้นตาย และติดตามการพัฒนาผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ได้
ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังทำงานอยู่ คุณจะได้รับอัปเดตสถานะของงานถึง 17 แบบที่แตกต่างกัน นอกเหนือจากการให้การมองเห็นที่ชัดเจนแล้ว แบบฟอร์มนี้ยังรวมถึงการติดตามเวลาเพื่อ เร่งการขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันปล่อย
เทมเพลตนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสามารถบันทึกการมีส่วนร่วมของตนเองได้ สำหรับผู้ได้รับมอบหมายงาน คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดและคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางและลดความเสี่ยงของความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน
7. รายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp
สาม สอง หนึ่ง เริ่ม! การเปิดตัว (หรือการเปิดตัวใหม่)ของผลิตภัณฑ์อาจเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการจัดการผลิตภัณฑ์ หากดำเนินการได้ดี การเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จจะขยายฐานลูกค้าและรายได้ของคุณ แต่การเปิดตัวที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจเปรียบเสมือนการประหารชีวิตผลิตภัณฑ์ของคุณ ⚰️
รายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUpช่วยป้องกันสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ช่วยให้การเปิดตัวของคุณประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ มันเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่สะดวกในการ จัดการกับงานค้างที่ไม่ได้แก้ไข และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนวันเปิดตัว
มุมมองกิจกรรม ของเทมเพลตคือที่ที่คุณสร้างภาพรวมของทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัว ปรับแต่งงานต่างๆ พร้อมผู้รับผิดชอบ ความคิดเห็น วันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง และสถานะความสำคัญ ⛳
มุมมองอื่น ๆ ได้แก่ เหตุการณ์สำคัญ, ตามหมวดหมู่, และ ไทม์ไลน์ ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดเรียงงานค้างตามขั้นตอนการพัฒนาหรือการประเมินงานที่กำลังดำเนินการอยู่ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
เทมเพลตขั้นสูงนี้ออกแบบมาเพื่อจัดการทุกอย่างอย่างละเอียดก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ลำดับงานไปจนถึงการพึ่งพา เราขอแนะนำเมื่อคุณมีงานมากมายและต้องการ เทมเพลตศูนย์กลางเพื่อนำทางการเปิดตัว ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ☸️
8. แม่แบบการทบทวน Sprint ของ ClickUp
ทุกการทบทวนสปรินต์จะสิ้นสุดลงด้วยรายการงานค้างที่ได้รับการอัปเดต การจัดการกับงานค้างเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มคุณค่าให้กับการประชุมแต่ละครั้งและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ?️
หากทีมของคุณกำลังประสบปัญหาในการตามทันงานค้างจากเซสชันการทบทวนงานที่บ่อยครั้งเกินไปเทมเพลต ClickUp Sprint Retrospectiveสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนผลลัพธ์ของ Sprint ที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ—แต่ด้วยความสะดวกสบายเพิ่มเติมจากการสนับสนุนการระดมความคิด ด้วยClickUp Whiteboards
ด้วยเทมเพลตที่ใช้กระดานไวท์บอร์ดนี้ คุณจะมีพื้นที่ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อนำทีมของคุณเข้าสู่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ หารือเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับงานค้างล่าสุด และประเมินจุดยืนของคุณใหม่เกี่ยวกับงานที่ยังค้างอยู่จากการทบทวนที่ผ่านมา
ผู้เข้าร่วมสามารถเพิ่มมุมมองของตนได้ในส่วนต่อไปนี้:
- อะไรที่ทำได้ดี
- อะไรจะดีไปกว่านี้
- รายการที่ต้องดำเนินการ
- เป้าหมายย้อนหลัง
งานค้างที่มีความสำคัญสามารถอยู่ภายใต้ รายการที่ต้องดำเนินการ ในขณะที่กิจกรรมที่ไม่มีความสำคัญสามารถพักไว้ภายใต้ สิ่งที่สามารถปรับปรุงได้
9. แม่แบบการทบทวนโครงการ ClickUp
ทุกโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลว ล้วนเป็นบทเรียนที่มีค่า—และเป็นเหมืองทองคำสำหรับการขุดค้นงานค้างที่สำคัญ
มีเทมเพลตการทบทวนโครงการ ClickUpอยู่เคียงข้างคุณเมื่อคุณกลับมาทบทวนโครงการที่เสร็จสิ้นแล้วและสะท้อนถึงสิ่งที่ทำได้ดีหรือผิดพลาด ?
วิธีที่ดีที่สุดในการดึงงานค้างด้วยเทมเพลตนี้คือการเข้าถึง แบบฟอร์มวาระการประชุม ส่งต่อให้สมาชิกทีมโครงการของคุณและดูว่ามีรายการใดบ้าง ข้อมูลสามารถแสดงในห้ามุมมองที่แตกต่างกัน—ใช้ กระดานทบทวนย้อนหลัง เพื่อดูภาพรวมของพื้นที่งานค้างหลัก เช่น:
- อะไรที่ไปได้ดี?
- เกิดอะไรขึ้น?
- บทเรียนที่ได้รับ
- ทางเลือกอื่น
- คำชี้แจง
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างงาน เพิ่มเอกสารประกอบ และมอบหมายให้สมาชิกรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ที่อาจนำไปสู่การดำเนินงานโครงการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10. แบบฟอร์มรายการงานค้างฟีเจอร์ Excel โดย Spreadsheet.com
การทำงานกับผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถทำให้คุณนอนไม่หลับได้หากคุณมีอุปสรรคทางความคิดเกี่ยวกับข้อกำหนดของฟีเจอร์และปริมาณงานที่คาดหวัง เพิ่มพลังให้กับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย Excel Features Backlog Template โดย Spreadsheet.com
คุณสมบัติที่โดดเด่นของเทมเพลตแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์นี้คือการใช้ Excel ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบ สเปรดชีตและตาราง
เครื่องมือจัดการรายการงานผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับแถวที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ ๆ เพิ่มแถว เพื่อกำหนดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์และผู้ใช้, ลำดับความสำคัญ, เกณฑ์สำหรับการอัปเดตที่ประสบความสำเร็จ, และขีดความสามารถของทีม
เทมเพลตนี้ ใช้งานง่าย—ช่วยให้คุณติดตามการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และประเมินผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างงาน ตั้งลำดับความสำคัญและกำหนดเส้นตาย พร้อมบันทึกข้อความ เพื่อจัดการงานค้างได้อย่างละเอียดครบถ้วน
คุณยังสามารถ จัดกลุ่มงานค้าง ตามฟีเจอร์ได้ หากคุณต้องการจัดการเป็นกลุ่มใหญ่ นอกจากตารางที่มีข้อมูลแล้ว เทมเพลตนี้ยัง อาศัยแถบ กราฟ และแผนภูมิ เพื่อช่วยให้ข้อมูลเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพ
จัดการงานค้างของคุณ—หรือปล่อยให้มันจัดการคุณ?
ทีมที่ใช้ระเบียบวิธีแบบ Agile มักพบว่าตัวเองติดอยู่ในวงจรอุบาทว์ที่ถูกงานคั่งค้างผลักดันไปมาและสูญเสียเวลา จนถึงขั้นที่ส่งผลกระทบต่อความสงบของทุกคน วิธีเดียวที่จะป้องกันสิ่งนี้ได้คือการรักษาตัวนับงานคั่งค้างให้เบาและจัดการอย่างดี ?️
เทมเพลตที่เราจัดเตรียมไว้จะช่วยให้คุณ สร้างวัฒนธรรมการจัดการงานค้างที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนและผ่านการทดสอบอย่างดีที่ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย! ✌️