บล็อก ClickUp

10 แม่แบบแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ฟรีใน Excel และ ClickUp

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
6 ธันวาคม 2567

ผู้เล่น Agile ที่ฉลาดที่สุดมักจะเริ่มต้นด้วยประโยคง่ายๆ ว่า "เชื่อผมเถอะ มันอยู่ในแบ็กล็อกแล้ว" จริงหรือ? ?

คุณสามารถสร้างแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทะเยอทะยานที่สุดด้วยธีมและการคิดเชิงแนวคิดระดับสูงได้ แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้หากไม่มีงานคั่งค้าง

งานค้างคือเอกสารที่มีภาระหนักสำหรับทีมที่วางแผนรอบการพัฒนาถัดไป. เรากำลังพูดถึงรายงานที่สำคัญซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่อง, การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและการออกแบบ, คำขอจากลูกค้า, และเรื่องราวของผู้ใช้.

พวกเขาช่วยทีมของคุณจัดลำดับความสำคัญของงานสำหรับการสปรินท์ในอนาคตและหาวิธีตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากไม่จัดการกับงานค้าง โครงการของคุณจะแทบไม่สามารถดำเนินต่อไปได้

เพื่อให้การจัดการงานค้าง (backlog grooming) มีประสิทธิภาพ เอกสารประกอบของคุณต้องสมบูรณ์แบบ—และนี่คือจุดที่ แม่แบบสำหรับ backlog ผลิตภัณฑ์ เข้ามามีบทบาท บทความนี้นำเสนอ 10 แม่แบบที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างbacklog ผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม! ?

สรุป 60 วินาที

นี่คือ 10 แบบฟอร์มแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ฟรีที่จะช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบ มีสมาธิ และพร้อมสำหรับสปรินต์ถัดไป:

  1. เทมเพลตแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ ClickUp
  2. เทมเพลตการจัดการงานค้างและสปรินต์สำหรับผลิตภัณฑ์ ClickUp
  3. เทมเพลตแบ็กล็อกสปรินท์ผลิตภัณฑ์ ClickUp
  4. เทมเพลตงานค้างในโครงการ ClickUp
  5. เทมเพลตการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp
  6. เทมเพลตข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ClickUp
  7. รายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp
  8. เทมเพลตการทบทวน Sprint ของ ClickUp
  9. เทมเพลตการทบทวนโครงการ ClickUp
  10. เทมเพลตงานค้างฟีเจอร์ Excel โดย Spreadsheet.com

อะไรคือแบบฟอร์มรายการงานผลิตภัณฑ์?

แม่แบบรายการงานค้างของผลิตภัณฑ์คือเอกสารที่ใช้ร่วมกันสำหรับการยึดมั่นในเซสชั่นการจัดการรายการงานค้าง มันช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์และ/หรือผู้จัดการสรุปวงจรการพัฒนาที่ผ่านมาในกรอบงาน Agile และกำหนดเป้าหมายที่ต้องทำให้เสร็จในสปรินต์ถัดไป ?

วัตถุประสงค์หลักของเทมเพลตการจัดการโครงการเหล่านี้คือเพื่อ ลดรายการงานที่คั่งค้างซึ่งไม่มีโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ให้กลายเป็น รายการสิ่งที่ต้องทำที่จัดการได้ และงานที่สามารถดำเนินการได้ แทนที่จะเสียเวลาไปกับการตัดสินใจว่าจะทำอะไรในสปรินต์ที่กำลังจะมาถึง เพื่อนร่วมทีมของคุณจะได้รับชุดกฎ บทบาท และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการที่สำคัญที่สุด

เทมเพลตสำหรับรายการงานค้างของผลิตภัณฑ์มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทของงานค้างที่คุณกำลังจัดการ ในกรณีส่วนใหญ่ เอกสารจะครอบคลุมองค์ประกอบของงานค้างอย่างน้อยหนึ่งข้อดังต่อไปนี้:

  1. อีปิก, ฟีเจอร์, และเรื่องราวของผู้ใช้
  2. คำขอเปลี่ยนแปลง
  3. ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาด
  4. หนี้ทางเทคนิค(ต้นทุนของการนำโค้ดคุณภาพต่ำมาใช้ในระยะสั้น)
  5. เทคโนโลยีที่พุ่งสูงขึ้นหรือรายการวิจัย
  6. ข้อกำหนดทางธุรกิจ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์สปรินต์ดี?

เทมเพลตแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพควร:

  • ปรับแต่งได้ตามต้องการ: เทมเพลตควรสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน, กลุ่มการพัฒนา, และอุตสาหกรรม. ในอุดมคติ, เทมเพลตสปรินต์แบ็กล็อกที่ดีควรเป็นเอกสารที่มีชีวิต, ให้พื้นที่สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่คาดคิดเมื่อผลิตภัณฑ์มีการพัฒนา ♻️
  • มีโครงสร้างที่ชัดเจน: ควรประกอบด้วยส่วนและหัวข้อที่เข้าใจง่าย เพื่อนำเสนอรายการงานค้างเฉพาะให้กับทีมเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและไม่สับสน
  • เสนอคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เทมเพลตแบ็กล็อกที่ดีที่สุดช่วยกำหนดความคาดหวังของสมาชิกแต่ละคนในทีมและส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
  • อนุญาตให้จัดลำดับความสำคัญ: ควรอนุญาตให้คุณเน้นความสำคัญของงานค้างตามความซับซ้อน ขนาด หรือความพยายามที่จำเป็น
  • รวมภาพประกอบ: ควรสนับสนุนการเพิ่มแผนภูมิ, กราฟ, แผนภาพ, จุดเรื่องราว และภาพประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มบริบทและสนับสนุนงาน ?
บัตรความเร็วสปรินต์ในแดชบอร์ด ClickUp
บัตร Sprint Velocity ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถวัดคะแนนสปรินต์เทียบกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้หรือสิ่งที่ทำเสร็จแล้วในปัจจุบันในสปรินต์แบ็กล็อก

10 แม่แบบแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ฟรีสำหรับใช้งาน

มีเทมเพลตแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์นับพันบนอินเทอร์เน็ต แต่การหาเทมเพลตที่ตรงกับความต้องการของคุณนั้นค่อนข้างยาก เพื่อประหยัดเวลาของคุณ เราได้คัดสรร 10 ตัวเลือกที่น่าประทับใจจาก ClickUp และ Excel ที่สามารถรองรับการฝึกแบ็กล็อกที่แตกต่างกันได้! ❤️‍?

1. แม่แบบรายการงานที่ยังไม่ได้ทำของผลิตภัณฑ์ ClickUp

เทมเพลตงานค้าง ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลตงานค้าง ClickUp

กำลังมองหาเอกสารอเนกประสงค์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใน Sprint ของคุณ จัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม อยู่หรือไม่? กลับมาใช้เทมเพลต ClickUp Backlog ได้เลย! ?

เทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ระยะไกลหรือกระจายตัว ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงสามารถส่งคำขอเปลี่ยนแปลง รายงานข้อบกพร่อง ข้อเสนอการวิจัย เรื่องราวผู้ใช้ ฟีเจอร์ และอื่นๆ ได้!

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับ แบบฟอร์มการส่งคำขอ ที่คุณต้องแชร์ให้กับสมาชิกทีมภายในหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วม ความมหัศจรรย์จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อพวกเขาได้กรอกแบบฟอร์มด้วยรายการงานที่ต้องทำตามลำดับความสำคัญ ?

รายการจะปรากฏโดยอัตโนมัติในมุมมองของเทมเพลต ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นการวางแผนสปรินต์และตั้งค่างานที่สามารถดำเนินการได้ คุณมีมุมมองหกประเภทสำหรับสะท้อนมุมมองที่แตกต่างกัน รวมถึง:

  • มุมมองรายการงานที่ต้องทำ (Product Backlog View): สำหรับแสดงกำหนดส่ง, ลำดับความสำคัญ, ผู้รับผิดชอบ และหมวดหมู่เอพิค
  • มุมมองตารางงาน (แผนภูมิแกนต์): สำหรับเน้นวันที่กำหนดไว้ แผนงานผลิตภัณฑ์ และระยะเวลา
  • มุมมองแบบ Sprint (รายการ): สำหรับแสดงรายการตาม Sprint ที่แต่ละรายการสังกัดอยู่
  • มุมมองสถานะงานค้าง: สำหรับเปลี่ยนรายการที่ส่งแล้วให้เป็นบัตรบนกระดานคัมบัง

ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองในเทมเพลตเพื่อจัดเรียงงานค้างเป็นสปรินต์หรืออีพิค และแบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่า เปลี่ยนสถานะของงานเป็น เสร็จแล้ว, ยกเลิก, กำลังดำเนินการ, หรือ พักไว้ เพื่อให้ทีมของคุณทราบความคืบหน้า ➿

2. แม่แบบ Backlog และ Sprint ของผลิตภัณฑ์ ClickUp

เทมเพลต ClickUp Backlog &amp; Sprints
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลต ClickUp Backlog & Sprints

การพัฒนาโครงการแบบAgile มีจังหวะที่รวดเร็วมาก ซึ่งอาจทำให้ Scrum Master รู้สึกเหมือนถูกกระแทกทุกครั้งที่เจอกับงานค้างสะสม

เทมเพลต ClickUp Backlog & Sprintsถูกออกแบบมาสำหรับผู้จัดการแบบ Agile และ Scrum Master ที่ต้องการส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดภายใต้กำหนดเวลาที่เข้มงวด รูปแบบ สามระดับ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ พัฒนา backlog ที่มีความเชื่อมโยงกัน และขยายการอัปเดตไปยังเพื่อนร่วมทีมและนักพัฒนาในเอกสารเดียว

ด้วยเทมเพลตแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ที่คล่องตัวนี้ คุณสามารถ:

  • เข้าถึงรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับสปรินต์การติดตามบั๊ก และงานค้าง
  • จัดลำดับความสำคัญของงานค้าง
  • มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมหลายคน
  • โพสต์สแตนด์อัพประจำวัน
  • ติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายด้วยแผนงานผลิตภัณฑ์
  • ระบุปัญหาแบบเรียลไทม์
  • ใช้เทมเพลตการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าอื่น ๆ ภายใน ClickUp

อย่าให้ตัวแบบที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางทำให้คุณรู้สึกท่วมท้น—การจัดการเนื้อหาของงานค้างของคุณเป็นเรื่องง่าย ๆ ด้วยประเภทมุมมองที่หลากหลายและตัวเลือกสถานะมากกว่า 20 ตัวเลือก

มุมมองโครงการทั้งสี่ของเทมเพลต—รายการ, แบบฟอร์ม, กระดาน, และแชท—มีฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้าสำหรับการติดตามความคืบหน้าของงาน คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเช่นคะแนนเรื่องราวหรือข้อมูลฟีเจอร์เพื่อช่วยเหลือผู้พัฒนาได้

ปรับแต่งงานค้างของคุณเพิ่มเติมด้วยการเพิ่มคำเตือนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของงาน, การประมาณเวลา, ข้อจำกัดของงานที่กำลังดำเนินการอยู่, และเป้าหมายสำคัญ. เทมเพลตนี้สามารถใช้เป็นเอกสารการจัดการผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน ครอบคลุมทุกแง่มุมตั้งแต่การพัฒนาจนถึงการเปิดตัว! ?

3. เทมเพลตการจัดการงานสปรินท์ผลิตภัณฑ์ ClickUp

เทมเพลตแบ็กล็อกสปรินต์ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลตแบ็กล็อกสปรินต์ของ ClickUp

คุณมีการประชุม Scrum ประจำวันแล้วพบว่างานค้างบางอย่างต้องการการอัปเดตอย่างหนักใช่ไหม? มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวเหมือนกวางที่ตกใจหากไม่รู้ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ?

ไม่ต้องเครียดเลย!ด้วยเทมเพลต ClickUp Sprint Backlog คุณจะมีอำนาจควบคุมรถแบ็คล็อกของคุณได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม! ?

เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณ มุ่งเน้นที่ภาพรวมในขณะที่เผชิญกับเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงบักกิ้งสปรินท์มักจะมีรายละเอียดมากและผูกติดกับไทม์ไลน์ที่เฉพาะเจาะจง—แม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ตารางเวลาของคุณวุ่นวายได้ แต่ด้วยเทมเพลตบักกิ้งสปรินท์แบบอไจล์นี้ คุณจะสามารถติดตามสถานะการพัฒนาของรายการต่างๆ ได้ทุกวัน ?

กังวลเกี่ยวกับการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาหรือไม่? ไม่ต้องกังวลเลย—ฟิลด์ที่กำหนดเอง สำหรับ ความพยายาม ในเทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณบริหารทีมได้อย่างยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับรองรับงานใหม่ ๆ ที่เข้ามา

การใช้งานเทมเพลตนี้ค่อนข้างง่าย แม้แต่ผู้นำมือใหม่ เปิดเทมเพลตขึ้นมา คุณจะเห็น มุมมองรายการงานค้าง (Backlog) โดยอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างงานและงานย่อย กำหนดวันครบกำหนด ตรวจสอบความคืบหน้า และติดตามเวลา งานค้างเหล่านี้โดยทั่วไปจะถูกจัดหมวดหมู่เป็นสี่ประเภท:

  1. เรื่องราวของผู้ใช้
  2. งาน
  3. ข้อบกพร่อง
  4. การปรับปรุง

คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนเป็นประเภทมุมมองต่าง ๆ ได้ตามต้องการ!

4. แม่แบบงานค้างในโครงการ ClickUp

เทมเพลตงานค้างในโครงการ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลตงานค้างในโครงการ ClickUp

หากการดำเนินการ backlog ของคุณมีเป้าหมายระยะยาวขั้นสูง เช่น การวิจัยศักยภาพการขายในช่วงวันหยุดและการสร้างฐานข้อมูล ให้เพิ่มเทมเพลต ClickUp Project Backlogลงในชุดเครื่องมือของคุณ! ?

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการงานค้างจาก มุมมองการลงทุนด้านเวลาและต้นทุน สามารถปรับใช้กับกิจกรรมการวางกลยุทธ์ขนาดใหญ่ใด ๆ ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนแนวโน้มการขายหรือปรับปรุงระบบชำระเงิน ใช้เทมเพลตนี้เพื่อแบ่งเป้าหมายที่กว้างใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น

โดยแก่นแท้แล้ว เทมเพลตนี้เกี่ยวกับการ ประมาณระยะเวลา, การจัดลำดับความสำคัญของงาน, และปรับปรุงรายการ ที่รวมอยู่ในแบ็กล็อก คุณจะได้รับหกประเภทมุมมองเพื่อจัดการรายละเอียดปลีกย่อยของเส้นเวลาการเสร็จสิ้นและติดตามวันแต่ละวันในแบ็กล็อก, งบประมาณที่ใช้แล้ว, และวันที่ครบกำหนดสำหรับแต่ละงาน ⏳

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดเรียงงานค้างเป็นห้าหมวดหมู่:

  1. งานค้าง (สำหรับงานค้างทั่วไป)
  2. การอนุมัติ
  3. การออกแบบ
  4. การวิจัย
  5. การดำเนินการ

การจัดหมวดหมู่ช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาได้ทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถ เพิ่มสรุปงานค้างที่กระชับ เพื่อมอบบริบทที่สมบูรณ์ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่กำลังรับผิดชอบงานนั้นได้อีกด้วย

5. แม่แบบการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp

เทมเพลตการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลตการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp

การวางแผนอย่างรอบคอบช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของ Agile Sprintsและเพิ่มคุณค่าให้กับทุกงานที่ทำมาจนถึงปัจจุบัน หากล้มเหลวในการทำเช่นนั้น คุณก็เหมือนปล่อยเรือให้แล่นโดยไร้ทิศทาง—ทั้งทีมของคุณจะไม่รู้ว่าควรให้ความสำคัญกับอะไร และประสิทธิภาพของพวกเขาจะลดลงอย่างมาก ↘️

ไว้วางใจในเทมเพลตการวางแผน Agile Sprint ของ ClickUpเพื่อรักษาเรือให้แล่นไปข้างหน้าและลูกเรือให้ทำงานประสานกัน ⚓

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ กำหนดความคาดหวังที่เป็นจริงตามความสามารถปัจจุบัน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างความรับผิดชอบเมื่อมีความแตกต่างระหว่างชั่วโมงที่ใช้จริงกับชั่วโมงที่ประมาณการไว้

เพื่อให้คุณติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะได้รับมุมมองสามแบบ ได้แก่ รายการงานในสปรินต์แบ็กล็อก สถานะการพัฒนา และทรัพยากร

มุมมองรายการงานใน Sprint Backlog ให้ภาพรวมของงานที่จัดประเภทตามประเภทต่างๆ เช่น เรื่องราวผู้ใช้, ข้อบกพร่อง, และคุณสมบัติ เพิ่มหรือลบผู้รับผิดชอบ, กำหนดวันที่ครบกำหนด, และให้ประมาณเวลา

มุมมองสถานะการพัฒนา แสดงงานของคุณตามสถานะการพัฒนาและความสำคัญในรูปแบบ Kanban เนื่องจากเทมเพลตนี้อนุญาตให้ลากและวางได้ การย้ายการ์ดงานจึงเป็นไปอย่างราบรื่น

มุมมองทรัพยากร ทำงานเหมือนปฏิทินเพื่อวางแผนและตรวจสอบปริมาณงานของทีมคุณ คุณสามารถสังเกตความแตกต่างระหว่างเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริงได้ทันที และแบ่งปันข้อมูลนี้กับทีมงานของคุณในระหว่างการประชุมทบทวนการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพได้

6. แม่แบบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ClickUp

เทมเพลตข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลตข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ClickUp

หากการประชุมจัดลำดับงานค้างครั้งต่อไปของคุณเน้นไปที่การปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก ขอแนะนำให้ใช้เทมเพลตข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ของ ClickUp?

แทนที่จะเป็นเอกสารที่ซับซ้อนและมีส่วนที่ทั่วไป คุณจะได้รับเทมเพลตที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น สรุปทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์—รวมถึงคุณสมบัติ, หน้าที่, และคุณค่า. มันช่วยประหยัดเวลาอย่างมากเพราะมันแสดงประวัติการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงที่ขอไว้ในหน้าต่างเดียว. ⏲️

กำลังจัดการกับการเปิดตัวสินค้าหลายรายการอยู่หรือไม่? สร้างโฟลเดอร์ สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ และเพลิดเพลินกับพื้นที่มากมายในการหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติปัจจุบันและที่วางแผนไว้ คุณค่า และสมมติฐานทางตลาดของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ คุณสามารถเพิ่มงานสำหรับคุณสมบัติ/เรื่องราวของผู้ใช้ทุก ๆ อย่าง ตั้งกำหนดเส้นตาย และติดตามการพัฒนาผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ได้

ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังทำงานอยู่ คุณจะได้รับอัปเดตสถานะของงานถึง 17 แบบที่แตกต่างกัน นอกเหนือจากการให้การมองเห็นที่ชัดเจนแล้ว แบบฟอร์มนี้ยังรวมถึงการติดตามเวลาเพื่อ เร่งการขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันปล่อย

เทมเพลตนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสามารถบันทึกการมีส่วนร่วมของตนเองได้ สำหรับผู้ได้รับมอบหมายงาน คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดและคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางและลดความเสี่ยงของความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน

7. รายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp

รายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
รายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp

สาม สอง หนึ่ง เริ่ม! การเปิดตัว (หรือการเปิดตัวใหม่)ของผลิตภัณฑ์อาจเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการจัดการผลิตภัณฑ์ หากดำเนินการได้ดี การเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จจะขยายฐานลูกค้าและรายได้ของคุณ แต่การเปิดตัวที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจเปรียบเสมือนการประหารชีวิตผลิตภัณฑ์ของคุณ ⚰️

รายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUpช่วยป้องกันสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ช่วยให้การเปิดตัวของคุณประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ มันเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่สะดวกในการ จัดการกับงานค้างที่ไม่ได้แก้ไข และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนวันเปิดตัว

มุมมองกิจกรรม ของเทมเพลตคือที่ที่คุณสร้างภาพรวมของทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัว ปรับแต่งงานต่างๆ พร้อมผู้รับผิดชอบ ความคิดเห็น วันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง และสถานะความสำคัญ ⛳

มุมมองอื่น ๆ ได้แก่ เหตุการณ์สำคัญ, ตามหมวดหมู่, และ ไทม์ไลน์ ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดเรียงงานค้างตามขั้นตอนการพัฒนาหรือการประเมินงานที่กำลังดำเนินการอยู่ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

เทมเพลตขั้นสูงนี้ออกแบบมาเพื่อจัดการทุกอย่างอย่างละเอียดก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ลำดับงานไปจนถึงการพึ่งพา เราขอแนะนำเมื่อคุณมีงานมากมายและต้องการ เทมเพลตศูนย์กลางเพื่อนำทางการเปิดตัว ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ☸️

8. แม่แบบการทบทวน Sprint ของ ClickUp

เทมเพลตระดมความคิดสำหรับการทบทวน Sprint ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลตระดมความคิดสำหรับการทบทวน Sprint ClickUp

ทุกการทบทวนสปรินต์จะสิ้นสุดลงด้วยรายการงานค้างที่ได้รับการอัปเดต การจัดการกับงานค้างเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มคุณค่าให้กับการประชุมแต่ละครั้งและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ?️

หากทีมของคุณกำลังประสบปัญหาในการตามทันงานค้างจากเซสชันการทบทวนงานที่บ่อยครั้งเกินไปเทมเพลต ClickUp Sprint Retrospectiveสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนผลลัพธ์ของ Sprint ที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ—แต่ด้วยความสะดวกสบายเพิ่มเติมจากการสนับสนุนการระดมความคิด ด้วยClickUp Whiteboards

ด้วยเทมเพลตที่ใช้กระดานไวท์บอร์ดนี้ คุณจะมีพื้นที่ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อนำทีมของคุณเข้าสู่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ หารือเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับงานค้างล่าสุด และประเมินจุดยืนของคุณใหม่เกี่ยวกับงานที่ยังค้างอยู่จากการทบทวนที่ผ่านมา

ผู้เข้าร่วมสามารถเพิ่มมุมมองของตนได้ในส่วนต่อไปนี้:

  1. อะไรที่ทำได้ดี
  2. อะไรจะดีไปกว่านี้
  3. รายการที่ต้องดำเนินการ
  4. เป้าหมายย้อนหลัง

งานค้างที่มีความสำคัญสามารถอยู่ภายใต้ รายการที่ต้องดำเนินการ ในขณะที่กิจกรรมที่ไม่มีความสำคัญสามารถพักไว้ภายใต้ สิ่งที่สามารถปรับปรุงได้

9. แม่แบบการทบทวนโครงการ ClickUp

เทมเพลตการทบทวนโครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการทบทวนโครงการ ClickUp

ทุกโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลว ล้วนเป็นบทเรียนที่มีค่า—และเป็นเหมืองทองคำสำหรับการขุดค้นงานค้างที่สำคัญ

มีเทมเพลตการทบทวนโครงการ ClickUpอยู่เคียงข้างคุณเมื่อคุณกลับมาทบทวนโครงการที่เสร็จสิ้นแล้วและสะท้อนถึงสิ่งที่ทำได้ดีหรือผิดพลาด ?

วิธีที่ดีที่สุดในการดึงงานค้างด้วยเทมเพลตนี้คือการเข้าถึง แบบฟอร์มวาระการประชุม ส่งต่อให้สมาชิกทีมโครงการของคุณและดูว่ามีรายการใดบ้าง ข้อมูลสามารถแสดงในห้ามุมมองที่แตกต่างกัน—ใช้ กระดานทบทวนย้อนหลัง เพื่อดูภาพรวมของพื้นที่งานค้างหลัก เช่น:

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างงาน เพิ่มเอกสารประกอบ และมอบหมายให้สมาชิกรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ที่อาจนำไปสู่การดำเนินงานโครงการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

10. แบบฟอร์มรายการงานค้างฟีเจอร์ Excel โดย Spreadsheet.com

ภาพหน้าจอของเทมเพลต Backlog คุณสมบัติ Excel โดย Spreadsheet
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ และให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมเข้าใจบทบาทของตนเอง

การทำงานกับผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถทำให้คุณนอนไม่หลับได้หากคุณมีอุปสรรคทางความคิดเกี่ยวกับข้อกำหนดของฟีเจอร์และปริมาณงานที่คาดหวัง เพิ่มพลังให้กับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย Excel Features Backlog Template โดย Spreadsheet.com

คุณสมบัติที่โดดเด่นของเทมเพลตแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์นี้คือการใช้ Excel ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบ สเปรดชีตและตาราง

เครื่องมือจัดการรายการงานผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับแถวที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ ๆ เพิ่มแถว เพื่อกำหนดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์และผู้ใช้, ลำดับความสำคัญ, เกณฑ์สำหรับการอัปเดตที่ประสบความสำเร็จ, และขีดความสามารถของทีม

เทมเพลตนี้ ใช้งานง่าย—ช่วยให้คุณติดตามการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และประเมินผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างงาน ตั้งลำดับความสำคัญและกำหนดเส้นตาย พร้อมบันทึกข้อความ เพื่อจัดการงานค้างได้อย่างละเอียดครบถ้วน

คุณยังสามารถ จัดกลุ่มงานค้าง ตามฟีเจอร์ได้ หากคุณต้องการจัดการเป็นกลุ่มใหญ่ นอกจากตารางที่มีข้อมูลแล้ว เทมเพลตนี้ยัง อาศัยแถบ กราฟ และแผนภูมิ เพื่อช่วยให้ข้อมูลเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพ

จัดการงานค้างของคุณ—หรือปล่อยให้มันจัดการคุณ?

ทีมที่ใช้ระเบียบวิธีแบบ Agile มักพบว่าตัวเองติดอยู่ในวงจรอุบาทว์ที่ถูกงานคั่งค้างผลักดันไปมาและสูญเสียเวลา จนถึงขั้นที่ส่งผลกระทบต่อความสงบของทุกคน วิธีเดียวที่จะป้องกันสิ่งนี้ได้คือการรักษาตัวนับงานคั่งค้างให้เบาและจัดการอย่างดี ?️

เทมเพลตที่เราจัดเตรียมไว้จะช่วยให้คุณ สร้างวัฒนธรรมการจัดการงานค้างที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนและผ่านการทดสอบอย่างดีที่ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย! ✌️