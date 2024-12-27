บล็อก ClickUp
ทุกสิ่งเกี่ยวกับเอปิคแบบอไจล์: กำหนด, สร้าง, ติดตาม, และวัดความสำเร็จ

ทุกสิ่งเกี่ยวกับเอปิคแบบอไจล์: กำหนด, สร้าง, ติดตาม, และวัดความสำเร็จ

PMO Team
PMO Team
27 ธันวาคม 2567

การจัดการอีปิคแบบอไจล์ก็เหมือนกับการโยนลูกโบว์ลิ่งให้ล้ม การละสายตาไปแม้เพียงชั่วครู่จะทำให้ทุกอย่างพังทลาย แต่ด้วยการฝึกฝนอย่างเพียงพอและเครื่องมือที่แข็งแกร่ง ผู้จัดการโครงการก็สามารถเชี่ยวชาญศิลปะในการทำอีปิคให้สำเร็จในรอบอไจล์ที่สั้นที่สุดได้อย่างง่ายดาย 🤹

หากคุณกำลังอยู่ในเส้นทางนี้แล้ว ไม่ต้องกังวล—เราพร้อมที่จะไขกุญแจลับสู่การ ประสานงานระหว่างโครงการที่ยืดหยุ่นของคุณ กับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ!

บทความนี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับลักษณะของเอพิคแบบอไจล์ ตำแหน่งของมันภายในกรอบวิธีการอไจล์ที่กว้างขึ้น และความสัมพันธ์ของมันกับเรื่องราวของผู้ใช้และงานต่างๆ นอกจากนี้เราจะแสดงรายการวิธีการต่างๆ และประโยชน์ของมันควบคู่ไปกับตัวอย่างเอพิคแบบอไจล์ในชีวิตจริงเพื่อแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

มาเจาะลึกกรอบแนวคิดเบื้องหลังเอพิคแบบアジลกันเถอะ!

อะไรคือเอ็กกิล เอปิค?

เอพิคแบบคล่องตัวคือการรวบรวมงานขนาดเล็กที่เชื่อมโยงกันซึ่งรู้จักกันในชื่อ เรื่องราวของผู้ใช้ โดยจัดรูปแบบเป็นข้อกำหนดที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ปลายทาง การรวบรวมเหล่านี้ช่วยให้ทีมพัฒนาสร้างลำดับชั้นของงานที่รอการดำเนินการและส่งมอบคุณภาพให้กับลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีส่วนใหญ่ เอพิคแบบอไจล์ไม่ใช่ภารกิจระดับต่ำที่คุณสามารถทำให้เสร็จในหนึ่งรอบการทำงาน คิดถึงเอพิคเหมือนกิ่งก้านของต้นไม้ โดยแต่ละใบไม้แทนเรื่องราวของผู้ใช้—พวกมันจะหลุดร่วงทีละใบแทนที่จะหลุดร่วงพร้อมกันทั้งหมด 🍂

ด้วยอีปิค ทีมที่มีความคล่องตัวสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับฉากเริ่มต้นของธีมและเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นชุดของงานที่ต้องทำ

ประเภทของมหากาพย์

เราสามารถแบ่งมหากาพย์ออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ ขอบเขต และบริบท

  • มหากาพย์ทางสถาปัตยกรรม: เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ประเด็นด้านสถาปัตยกรรมในทีมพัฒนา
  • การผจญภัยแห่งการสำรวจ: มุ่งเน้นไปที่การทดสอบแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ หรือประเมินทางเลือกก่อนที่จะยืนยันสมมติฐาน
  • มหากาพย์ทางธุรกิจ: เกี่ยวข้องกับความพยายามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  • เรื่องราวสำคัญเกี่ยวกับวงจรชีวิตของลูกค้า: มุ่งเน้นการระบุโอกาสในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม:12 แม่แบบ Agile สำหรับโครงการ

บทบาทของเอปิคแบบอไจล์ในการบริหารโครงการ

เอพิคแบบอไจล์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการและปูทางไปสู่การบรรลุข้อกำหนดของลูกค้า ด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับบริบทของธีม ทีมงานจะสามารถลดความเสี่ยงจากการรู้สึกหนักหน่วงและหลงทางจากเป้าหมายได้

ด้วยเหตุนี้ นี่คือวิธีที่เอพิคแบบอไจล์ช่วยให้การส่งมอบโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น:

  • การให้มุมมองแบบองค์รวม: อีปิคส์ช่วยแยกแยะข้อกำหนดทั่วไปในตอนแรก และช่วยให้คุณสามารถสร้างเรื่องราวผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงได้ตามข้อกำหนดเหล่านั้น อีปิคส์ให้แผนที่ทางกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • การลดความซับซ้อนในการจัดสรรทรัพยากร: การเข้าใจขอบเขตและขนาดของอีปิคช่วยให้ผู้จัดการโครงการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเมื่อจัดสรรทรัพยากร และทำให้แน่ใจว่าทุกงานเสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา
  • การจัดการงานค้าง: อีปิคส์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดการกับงานค้างของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการโครงการ ร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์และนักพัฒนา จัดลำดับความสำคัญของอีปิคส์ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ความเร่งด่วนและความต้องการของลูกค้า
  • ส่งเสริมความร่วมมือ: ทีมข้ามสายงานที่มีหน้าที่แตกต่างกันอาจเป็นส่วนหนึ่งของอีปิคเดียวกัน ซึ่งส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างพลวัตภายในองค์กร การแบ่งอีปิคออกเป็นเรื่องราวที่เล็กลงยังช่วยให้การจัดการความพึ่งพาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การติดตามความคืบหน้า: อีปิคให้กรอบสำหรับการติดตามความคืบหน้าและติดตามเป้าหมายสำคัญ. ผู้จัดการโครงการใช้อีปิคเพื่อประเมินทิศทางของโครงการ, ระบุความเสี่ยงและปัญหา, และทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น.

มหากาพย์ภายในลำดับชั้นการทำงานแบบアジล

เพื่อช่วยให้เข้าใจมหากาพย์ได้ดีขึ้น ลองมาดูว่ามันอยู่ในลำดับชั้นของงานอย่างไรสำหรับทีมพัฒนาแบบ Agile

  • แผนงานผลิตภัณฑ์: แผนโดยรวมสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ
  • หัวข้อ: เป้าหมายขององค์กรที่ทุกอีพิคต้องสอดคล้อง
  • การริเริ่ม: ชุดของการดำเนินการที่วางแผนไว้ตามลำดับเวลา ซึ่งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนงานผลิตภัณฑ์ให้ก้าวหน้าไปข้างหน้า
  • อีพิค: อีพิคจะแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นส่วนที่เล็กและจัดการได้ ง่ายขึ้น โครงการหนึ่งอาจประกอบด้วยอีพิคหลายชิ้น
  • เรื่องราวของผู้ใช้: เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็นเรื่องราวของผู้ใช้ขนาดเล็กหลายเรื่องที่สามารถทำได้ภายในสปรินต์เดียวแต่ละคะแนนเรื่องราวของผู้ใช้ประกอบด้วยงานต่างๆ ที่มีกรอบเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการเสร็จสิ้น

การรักษาลำดับชั้นที่กำหนดไว้อาจกลายเป็นเรื่องท้าทายเมื่อเอพิคแบบอไจล์ของคุณเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและขนาด หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการจัดการโครงการ— ซึ่งให้กรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและรับประกันความสอดคล้องกันทั่วทั้งทีม Scrum

อ่านเพิ่มเติม:คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile

ประโยชน์ของการใช้ Agile Epics

มีเหตุผลมากมายในการนำเอพิคและการบริหารโครงการแบบอไจล์มาใช้ มาดูกันสักสองสามข้อ! ⚙️

แนวทางเชิงกลยุทธ์สำหรับโครงการ

หนึ่งในประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดของเอปิคแบบอไจล์คือการปรับปรุงการจัดการโครงการ Scrum ให้ดีขึ้น เอปิคให้กรอบสำหรับการจัดการขอบเขตโครงการโดยการแยกความต้องการที่ใหญ่และซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้มากขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้มั่นใจว่าความพยายามในการพัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบคุณค่า

ผลลัพธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้า

โดยการแยกเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ (epics) ออกเป็นเรื่องราวของผู้ใช้ (user stories)การบริหารโครงการแบบอไจล์ไม่เพียงแต่สร้างความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างงานต่างๆ แต่ยังทำให้มั่นใจว่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จะ ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าทั้งหมด

สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทของคุณให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของลูกค้าและทำการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการพิสูจน์การใช้ทรัพยากรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เมื่อคุณสร้างภาพที่ชัดเจนว่าผู้ใช้ปลายทางของผลิตภัณฑ์ของคุณต้องการอะไรอย่างแท้จริงแล้ว ทีมงานทุกทีมจะสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความยืดหยุ่น

เมื่อฐานลูกค้าของคุณเปลี่ยนแปลงไป ความเคลื่อนไหวของตลาดก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และด้วยเหตุนี้ ความต้องการของโครงการโดยทั่วไปก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน นี่คือจุดที่กรอบการทำงานแบบอไจล์สร้างความแตกต่าง—อีปิคส์ส่งเสริมความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว

โดยการแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ อย่างมีกลยุทธ์ คุณเปิดโอกาสให้นักพัฒนาและทีม Scrum หรือทีม Agile ทั้งหมดสามารถกลับไปสู่เรื่องราวของผู้ใช้เฉพาะจากอีปิคใดก็ได้ และ ปรับ ปรับปรุง จัดลำดับความสำคัญใหม่ หรือแม้กระทั่ง ยกเลิก เรื่องราวนั้นได้

การจัดการเวลาที่ดีขึ้น

อีปิคส์ถูกกำหนดระยะเวลาไว้ และมีวันเริ่มต้นและสิ้นสุดตามธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถ:

  • จัดการพวกเขาในหลายสปรินท์แทนที่จะทำให้ผู้พัฒนาต้องรับภาระมากเกินไป
  • ระบุประมาณการให้ชัดเจนว่าคุณจะเสร็จสิ้นงานอีพิคเมื่อใด
  • ทบทวนสปรินต์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับอีพิคในอนาคต

แม้ว่าขั้นตอนนี้อาจใช้เวลามากในตอนแรก แต่เมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับการติดตามเรื่องราวสำคัญทั้งหมดพร้อมกันแล้ว คุณจะสามารถปรับปรุงกระบวนการปัจจุบันของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประมาณการได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนงานแบบคล่องตัว

ตัวอย่างเชิงปฏิบัติของเอปิคแบบอไจล์

แม้ว่าคำว่า "อีปิค" จะมีต้นกำเนิดมาจากสภาพแวดล้อมของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ แต่มันสามารถนำไปใช้กับกระบวนการใด ๆ ที่สามารถแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ที่จัดการได้ง่ายขึ้นได้เช่นกัน เพื่ออธิบายคำนี้ให้ชัดเจนขึ้น เราจะมาทำตัวอย่างเปรียบเทียบและดูตัวอย่างอีปิคแบบอไจล์ในชีวิตจริงสองสามตัวอย่างกัน ⏸️

ตัวอย่างที่ 1: เอพิคแบบ Agile สำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์

ชื่อเรื่องมหากาพย์: "การพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนและความปลอดภัยของผู้ใช้"

คำอธิบาย: ในฐานะทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ เราต้องการออกแบบและพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนและความปลอดภัยของผู้ใช้ที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างปลอดภัย จัดการบัญชีของตนเอง และปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน.

คุณสมบัติ (แยกเป็นเรื่องราวของผู้ใช้):

  • ฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้: ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัยโดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของฉัน เพื่อที่ฉันจะสามารถเข้าถึงบัญชีของฉันได้
  • รีเซ็ตรหัสผ่าน: ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านของฉันผ่านกระบวนการที่ปลอดภัยหากฉันลืมรหัสผ่าน
  • การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (2FA): ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการเปิดใช้งาน 2FA เพื่อเพิ่มชั้นความปลอดภัยให้กับบัญชีของฉัน
  • การผสานการเข้าสู่ระบบผ่านโซเชียลมีเดีย: ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดียของฉัน (เช่น Google หรือ Facebook) เพื่อความสะดวก
  • การจัดการบทบาทผู้ดูแลระบบ: ในฐานะผู้ดูแลระบบ ฉันต้องการกำหนดบทบาทและสิทธิ์ที่แตกต่างกันให้กับผู้ใช้เพื่อจัดการการควบคุมการเข้าถึง
  • หมดเวลาเซสชัน: ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการให้เซสชันของฉันออกจากระบบโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

กระบวนการทำงาน:

  • การสร้างที่ยิ่งใหญ่: เพิ่ม "การนำระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้" เข้าไปในรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์
  • การแยกเรื่องราว: แยกเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นเรื่องราวผู้ใช้หรือภารกิจที่เล็กกว่าและจัดการได้
  • การวางแผนสปรินต์: เลือกเรื่องราวของผู้ใช้จากอีปิคนี้เพื่อดำเนินการในสปรินต์ที่กำหนด
  • เสร็จสมบูรณ์: เมื่อเรื่องราวของผู้ใช้ทั้งหมดภายในอีปิคเสร็จสิ้นแล้ว อีปิคจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

ตัวอย่างที่ยืดหยุ่นนี้แสดงให้เห็นถึงฟังก์ชันหลักที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะอนุญาตให้มีการส่งมอบฟีเจอร์เพิ่มเติมได้ทีละน้อยในหลายสปรินต์

อ่านเพิ่มเติม:เอกสารแบบ Agile และวิธีการนำไปใช้ในโครงการของคุณ

ตัวอย่างที่ 2: เอพิคแบบอไจล์สำหรับการสร้างสวนที่มีหลังคาคลุม

จินตนาการว่าคุณกำลังสร้างสวนที่ปิดล้อมไว้—โอเอซิสที่เงียบสงบซึ่งผู้คนสามารถผ่อนคลายและเชื่อมต่อใหม่กับธรรมชาติได้. มาแยกแยะโครงการนี้โดยใช้หลักการแบบอไจล์กันเถอะ.

ชื่อเรื่องมหากาพย์: "การสร้างสวนที่ปิดล้อม"

คำอธิบาย: ในฐานะเจ้าของบ้าน ฉันต้องการสร้างสวนแบบปิดเพื่อสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัย สวยงาม และใช้งานได้จริงสำหรับการปลูกต้นไม้ ผัก และดอกไม้ พร้อมทั้งป้องกันศัตรูพืชและรักษาความเป็นส่วนตัวไว้ด้วย

คุณสมบัติ (แยกเป็นเรื่องราวของผู้ใช้):

  • การออกแบบผังสวน: ในฐานะเจ้าของบ้าน ฉันต้องการออกแบบผังสวน รวมถึงทางเดิน พื้นที่ปลูกต้นไม้ และจุดนั่งพักผ่อน เพื่อให้พื้นที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสวยงามน่ามอง
  • การก่อสร้างรั้ว: ในฐานะเจ้าของบ้าน ฉันต้องการสร้างรั้วหรือกำแพงที่แข็งแรงรอบสวนเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวและปกป้องพืชจากศัตรูพืชและสัตว์
  • การเตรียมดิน: ในฐานะนักสวน, ฉันต้องการเตรียมดินโดยการกำจัดวัชพืช, ปรับพื้นให้เรียบ, และเติมปุ๋ยหมัก, เพื่อให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้
  • การเลือกและจัดวางต้นไม้: ในฐานะนักจัดสวน ฉันต้องการเลือกต้นไม้โดยพิจารณาจากแสงแดด สภาพดิน และความสวยงาม เพื่อให้สวนมีชีวิตชีวาและยั่งยืน
  • การติดตั้งระบบชลประทาน: ในฐานะเจ้าของบ้าน ฉันต้องการติดตั้งระบบชลประทานเพื่อให้แน่ใจว่าการรดน้ำต้นไม้มีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ
  • เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งสวน: ในฐานะเจ้าของบ้าน ฉันต้องการเพิ่มเฟอร์นิเจอร์สวนและองค์ประกอบตกแต่ง เช่น ม้านั่งและแสงไฟ เพื่อสร้างพื้นที่ที่อบอุ่นและน่าเพลิดเพลิน
  • มาตรการควบคุมศัตรูพืช: ในฐานะนักสวน ฉันต้องการนำมาใช้มาตรการควบคุมศัตรูพืช เช่น กับดักหรือสารไล่ตามธรรมชาติ เพื่อปกป้องต้นไม้
  • แผนการบำรุงรักษา: ในฐานะเจ้าของบ้าน ฉันต้องการสร้างตารางการบำรุงรักษาสำหรับการรดน้ำ การกำจัดวัชพืช และการตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้สวนมีสุขภาพดีและเรียบร้อย

กระบวนการทำงาน:

  • การสร้างที่ยิ่งใหญ่: เพิ่ม "การสร้างสวนที่ปิดล้อม" เป็นอีพิคในแผนโครงการ
  • การแยกเรื่องราว: แบ่งมหากาพย์ออกเป็นงานย่อยหรือเรื่องราวของผู้ใช้ที่สามารถจัดการได้สำหรับการดำเนินการเป็นระยะ
  • การมอบหมายงาน: มอบหมายเรื่องราวผู้ใช้เฉพาะให้กับสมาชิกในทีมหรือผู้รับเหมา (เช่น งานรั้วให้กับผู้รับเหมา, การเตรียมดินให้กับคนสวน)
  • เสร็จสมบูรณ์: เมื่อทุกงาน เช่น การสร้างรั้ว การปลูกต้นไม้ และการตกแต่ง เสร็จสิ้นแล้ว การก่อสร้างสวนจะเสร็จสมบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนโครงการแบบ Agile: แนวทางทีละขั้นตอน

วิธีสร้าง จัดการ และติดตามเอพิคแบบอไจล์

ในการสร้างอีปิคอย่างถูกต้อง ให้แน่ใจว่าแต่ละอันสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจปัจจุบันหรือ วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) การระดมความคิด การเขียน และการติดตามอีปิคอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถเชี่ยวชาญได้ในเวลาไม่นาน 🛠️

ในการทำเช่นนั้น ให้ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบองค์รวมเช่นClickUp!ClickUp Agile Suiteช่วยให้คุณเร่งการสร้างเรื่องราวใหญ่ด้วยคำแนะนำ AI เฉพาะอุตสาหกรรม ติดตามเรื่องราวแต่ละเรื่องด้วยแผนภูมิการเผาผลาญและเป้าหมาย SMART และทำงานร่วมกับทีม Agile ของคุณทั้งหมดพร้อมกัน!

การสร้างอีปิคที่คล่องตัวใน 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดบุคลิกผู้ใช้สำหรับเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่

ก่อนที่จะลงลึกในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ ให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าในโครงการเสียก่อน ถามตัวเองว่า:

  • เรื่องราวของผู้ใช้จะสะท้อนมุมมองของใคร?
  • กลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญกับอะไรจริงๆ?
  • ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเพิ่มประสบการณ์ของพวกเขาได้อย่างไร?

คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องราวผู้ใช้ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดลูกค้าใหม่หรือปรับปรุงประสบการณ์ปัจจุบัน ให้แน่ใจว่าคุณมุ่งเป้าไปที่ปัญหาของลูกค้าและสร้างเรื่องราวผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะนำทางทีมพัฒนา

เทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับสร้างบุคลิกผู้ใช้ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ด ClickUp User Persona

เพื่อเริ่มต้นกระบวนการล่วงหน้า ให้ใช้เทมเพลตบุคลิกผู้ใช้ของ ClickUp เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถสร้างบุคลิกที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดายตามเพศ อายุ และความสนใจโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง มุมมองหลายแบบยังช่วยให้คุณจัดกลุ่มบุคลิกเหล่านี้เพื่อดูภาพรวมที่กว้างขึ้นและมองเห็นวิธีที่แต่ละคนโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์โดยการระบุรูปแบบพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน

เพื่อทำการปรับเปลี่ยนตามลักษณะเฉพาะของบริษัทสำหรับบุคลิกภาพผู้ใช้ที่กำหนดไว้ ให้ใช้ClickUp Whiteboards กระดานเสมือนเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อเอกสาร การสนทนา และแนวคิดต่างๆ และทำงานร่วมกับทีม Scrum เพื่อรับรู้รูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้แบบเรียลไทม์

ส่วนที่ดีที่สุด? การเชื่อมต่อระหว่างไวท์บอร์ดและงานต่างๆ ช่วยให้ทุกความคิดที่ยอดเยี่ยมได้รับการนำไปปฏิบัติ

ClickUp Whiteboard
ร่วมมือกับทีมของคุณและตัดสินใจร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Whiteboards

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเป้าหมายและระบุเกณฑ์การยอมรับ

เมื่อคุณได้กำหนดความต้องการของโครงการแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในอีปิคต่าง ๆ อีปิคควรมีความกว้างพอที่จะครอบคลุมพื้นที่งานที่สำคัญ แต่เฉพาะเจาะจงพอที่จะให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้แก่ทีม

เกณฑ์การยอมรับจะระบุข้อกำหนดทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้อีพิคถือว่าเสร็จสมบูรณ์

เพื่อสร้างเรื่องราวใหญ่แบบ Agile ได้อย่างง่ายดาย ลองใช้ClickUp Goals ดูสิ สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและมอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบ เมื่อการพัฒนาเริ่มมีความคืบหน้า คุณสามารถมองเห็นความก้าวหน้าได้ทันทีด้วยการติดตามเป็นเปอร์เซ็นต์—คุณจะรู้ได้ทันทีว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายมากแค่ไหน 🎯

สร้าง, มองเห็นภาพ, และติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายของคุณโดยใช้ ClickUp Goals

ใช้ClickUp Chatเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณต้องการให้สมาชิกทีม Agile ของคุณดำเนินการเบื้องหลัง

สร้างกลุ่มและให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่สมาชิกหรือมอบหมายความคิดเห็นเพื่อมอบหมายงานอย่างรวดเร็ว และด้วย FollowUps ในแชท คุณสามารถคัดกรองความคิดเห็นและเปลี่ยนเป็นงานได้—ในขณะที่ทุกเส้นสนทนาในแชทของคุณจะซิงค์กับงานโดยอัตโนมัติ!

เพื่อให้ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ให้แน่ใจว่าทุกอีปิคเป็น SMART:

  • Specific
  • Mีตัวชี้วัด
  • Aสามารถบรรลุได้
  • R ความสมจริง
  • Tมีกรอบเวลา

แนวทางนี้ช่วยขจัดความคลุมเครือและทำให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจความคาดหวังที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนแม่แบบ ClickUp's Weekly Scorecardช่วยให้การตั้งเป้าหมายประจำสัปดาห์ที่ชัดเจนและแบ่งปันกันเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อวัตถุประสงค์หลัก

ขั้นตอนที่ 3: แยกเรื่องราวใหญ่ (Epic) ออกเป็นเรื่องราวผู้ใช้ (User Story)

เมื่อได้กำหนดและจัดลำดับความสำคัญของอีปิคแล้ว ให้แยกอีปิคเหล่านั้นออกเป็นเรื่องราวของผู้ใช้ที่เล็กกว่าและมีรายละเอียดมากขึ้น รวมถึงงานที่สามารถดำเนินการได้ อีปิคที่มีเรื่องราวของผู้ใช้ที่มีรายละเอียดมากขึ้นและต้องการหลายสปรินท์ สามารถจัดโครงสร้างอย่างเป็นภาพได้โดยใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อเพิ่มความชัดเจน

ด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp คุณสามารถใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อสะท้อนเรื่องราวผู้ใช้และงานทั้งหมดของคุณ หรือจัดเรียงงานทั้งหมดตาม:

  1. กำหนดเวลา
  2. ลำดับความสำคัญ
  3. สถานะ
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
รับมุมมองที่ชัดเจนของงานด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

รับการอัปเดตความคืบหน้าของงานใดๆ ทันทีโดยเพียงแค่เลื่อนเคอร์เซอร์ไปเหนืองานนั้นเพื่อดูเปอร์เซ็นต์ความเสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบภาพ เพิ่มการพึ่งพาเพื่อกำหนดเวลาใหม่ให้กับงานโดยอัตโนมัติและใช้การติดตามเส้นทางการพึ่งพาอัจฉริยะเพื่อระบุเรื่องราวของผู้ใช้ที่อาจดำเนินการได้ช้ากว่าที่ตั้งใจไว้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการโครงการของทีมคุณ

หากคุณไม่ชอบการรวบรวมเรื่องราวของผู้ใช้แบบเก่า คุณสามารถสร้างเรื่องราวของผู้ใช้ได้ทันทีโดยใช้ClickUp Brainและใช้ประโยชน์จากคำสั่งเฉพาะทางอุตสาหกรรมมากกว่า 100 คำสั่ง เพียงให้คำแนะนำเครื่องมือเพื่อสร้างเรื่องราวของผู้ใช้ตามข้อมูลที่คุณให้ไว้ และปรับแต่งผลลัพธ์ตามต้องการ

ClickUp 3.0 AI View ทั่วไป
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างเทมเพลต หรือสร้างข้อความได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp AI

รวมเรื่องราวของผู้ใช้ทั้งหมดไว้ในที่เดียวและแบ่งปันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องในขณะที่แก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมงานโดยใช้ClickUp Docs— ผู้จัดการโครงการอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากสมาชิก Agile คนอื่น ๆ!

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดกรอบเวลาสำหรับแต่ละอีปิค

มุ่งมั่นที่จะกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับอีปิคแบบอไจล์ของคุณ—ไม่ยาวเกินไปหรือสั้นเกินไป โดยทั่วไป ควรมุ่งเน้นให้ใช้เวลา 1–4 เดือนต่ออีปิค โดยรองรับหลายสปรินท์

มอบไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรให้กับเอพิคแบบอไจล์ของคุณด้วยฟีเจอร์ Time Estimates จาก ClickUp เมื่อคุณมอบหมายงาน เพียงคลิกที่ตัวเลือกประมาณเวลา คุณก็สามารถกำหนดกรอบเวลาให้ทีมพัฒนาแบบอไจล์ของคุณใช้เป็นแนวทางได้ เมื่อคุณกำหนดประมาณเวลาที่เหมาะสมแล้ว คุณยังสามารถวางแผนระยะเวลาในการทำหนึ่งยูสเซอร์สตอรี่ให้เสร็จสมบูรณ์ได้อีกด้วย

สิ่งนี้ยังช่วยให้คุณสามารถให้ประมาณการที่ดีขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเวลาที่พวกเขาสามารถคาดหวังการเพิ่มคุณสมบัติใหม่หรือการปรับปรุงได้

การติดตามเวลาโครงการใน ClickUp: เอพิคแบบอไจล์
ติดตามเวลาที่คุณใช้ในแต่ละงานด้วย ClickUp Project Time Tracking

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ช่วยทีมของคุณในการทำงานให้ทันกำหนดเวลาด้วยการแนะนำฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUp! ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับกระบวนการที่ขัดขวางโครงการของคุณ

ขั้นตอนที่ 5: ผสานวงจรข้อเสนอแนะของลูกค้า

ในขั้นตอนต่าง ๆ ของอีพิคเดียวกัน จงแสวงหาความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างจริงจังและนำข้อเสนอแนะของพวกเขามาปรับใช้ในโครงการ การปรับเปลี่ยนจะช่วยให้เรื่องราวของผู้ใช้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และความคาดหวังของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

คุณสามารถนำวิธีการปรับปรุงกระบวนการแบบอไจล์มาใช้และบันทึกความคิดเห็นของลูกค้าได้ เริ่มต้นโดยใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้—คุณสามารถแปลงคำตอบใด ๆ ให้เป็นงานที่ติดตามได้เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้ทันทีและหลีกเลี่ยงการสะสมงาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:

  • เพิ่มคำถามที่จำเป็นหรือคำถามที่เลือกได้
  • เปลี่ยนลำดับความสำคัญของคำตอบใด ๆ
  • ตั้งค่ากฎที่ทำงานเมื่อมีการกระตุ้นเพื่อทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ
ภาพแดชบอร์ดมุมมองแบบฟอร์ม ClickUp
เริ่มแบบสำรวจเพื่อรวบรวมความคิดเห็นด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นบน ClickUp

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมของความคิดเห็นที่แปลงแล้วแต่ละรายการ ลองใช้มุมมองตารางของ ClickUp และแก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองมากกว่า 15 ประเภทที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดได้อย่างเป็นระบบ

วัดและติดตามเอพิคแบบอไจล์ของคุณ

ความสำเร็จของเอพิคแบบอไจล์ขึ้นอยู่กับความสามารถในการติดตามและวัดความก้าวหน้าตลอดเส้นทาง ขึ้นอยู่กับวิธีการอไจล์ที่คุณใช้ คุณอาจใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการทำเช่นนี้ นี่คือวิธีการที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุด:

ก. แผนภูมิการเผาไหม้

ทีมสครัมมักใช้เครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพที่เรียกว่าแผนภูมิการเผาไหม้ (burndown chart) เพื่อติดตามว่าพวกเขากำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุกำหนดเวลาหรือไม่ แผนภูมินี้ช่วยผู้จัดการโครงการแบบอไจล์ในการประมาณและติดตามปริมาณงานที่ทีมสครัมสามารถทำได้ในสปรินต์เดียว นอกจากนี้ยังสามารถช่วยทำนายจำนวนสปรินต์ที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสิ้นอีพิคได้อีกด้วย

รายงานการ์ดคะแนนแผนภูมิการเผาไหม้ของ Sprint ใหม่ใน ClickUp.png
แผนภูมิการเผาไหม้ในบัตรรายงานสปรินต์ของ ClickUp สามารถช่วยในการวิเคราะห์เชิงลึก

แผนภูมิการเผาไหม้มี 4 ส่วน:

  • แกน Y: แสดงปริมาณงานที่ต้องทำให้เสร็จ (เช่น สตอรี่พอยต์, ชั่วโมง, หรืองาน)
  • แกน X: แทนเวลา (เช่น วัน, สปรินต์, หรือระยะเวลาของโครงการ)
  • เส้นการทำงานที่เหมาะสม: เส้นทแยงมุมจากมุมบนซ้ายไปยังมุมล่างขวา แสดงถึงจังหวะการทำงานที่เหมาะสมในการทำภารกิจทั้งหมดให้เสร็จภายในกำหนดเวลา
  • สายงานงานจริง: สายที่แสดงถึงความคืบหน้าจริง โดยจะอัปเดตเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้น

แผนภูมิการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพจะติดตามงานจริงเทียบกับงานที่ประมาณการไว้บนอีปิคตลอดเวลา

วิธีง่าย ๆ ในการปรับปรุงการประมาณการของคุณสำหรับอีปิคคือการนำแบบแผนของแผนภูมิการเผาผลาญสปรินต์ของ ClickUp มาใช้ ใช้แบบแผนนี้เพื่อค้นหาได้ทันที:

  • เสร็จสิ้นงานรายบุคคลของเรื่องราวผู้ใช้
  • งานที่กำลังดำเนินการ
  • งานที่ค้างอยู่เป็นเวลานานเกินไป
เทมเพลตแผนภูมิการลดภาระงาน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ทำให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตแผนภูมิ Burndown ของ ClickUp

ข. กระดานคัมบัง

ควบคู่ไปกับแผนภูมิการเผาไหม้กระดานคัมบังให้การแสดงภาพของงานและขั้นตอนที่กำลังดำเนินอยู่ พวกมันช่วยให้ทีมหลายทีมสามารถติดตามความก้าวหน้าของอีปิคและเรื่องราวของผู้ใช้ ค้นหาช่องว่าง และควบคุมขีดจำกัดของงานที่กำลังดำเนินการอยู่

กระดานคัมบังของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานนี้—คุณสามารถเรียกดูงานเรื่องราวของผู้ใช้ได้อย่างราบรื่นตาม วันที่, ผู้รับผิดชอบ, สถานะ, ความสำคัญ, และ วันที่ครบกำหนด รู้สึกว่างานบางอย่างถูกวางผิดที่? ย้ายการ์ดบนกระดานได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ลากและวางที่ใช้งานง่าย 🖱️

จัดการสปรินต์ในมุมมองบอร์ด
สร้างกระบวนการทำงานแบบ Agile ที่สมบูรณ์แบบและแสดงงานของคุณในรูปแบบ Kanban ด้วยมุมมองบอร์ดใน ClickUp

อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแดชบอร์ดแบบ Agile

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเชี่ยวชาญใน Agile Epics

การเชี่ยวชาญในการจัดการเอพิคแบบอไจล์ต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างการคิดเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นในการปรับตัว ต่อไปนี้คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ทีมอไจล์ของคุณประสบความสำเร็จในการจัดการเอพิค:

  • เขียนอีปิคก่อนเขียนยูสเซอร์สตอรี่: อีปิคช่วยในการจัดโครงสร้างโครงการขนาดใหญ่ของคุณ ในอุดมคติ ควรสร้างอีปิคก่อน จากนั้นจึงแยกแต่ละอีปิคออกเป็นยูสเซอร์สตอรี่ย่อยๆ หลายรายการ วิธีการเชิงกลยุทธ์เช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการทุกข้อ และช่วยติดตามแต่ละเป้าหมายที่บรรลุแล้วและเป้าหมายที่ยังค้างอยู่
  • ให้บริบทที่เพียงพอ: ให้แน่ใจว่าทีมของคุณเข้าใจเรื่องราวของผู้ใช้ที่อยู่เบื้องหลังงานของพวกเขาอย่างชัดเจน และภาพรวมของธีมใหญ่ ๆ นี่จะช่วยให้พวกเขาสร้างโซลูชันที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้น
  • กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีปิคของคุณมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของโครงการโดยการกำหนดเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งกำหนดความสำเร็จไว้ นี่คือขั้นตอนที่สำคัญเพื่อป้องกันการไม่สอดคล้อง
  • สร้างความมีส่วนร่วมของทีม: ร่วมมืออย่างแข็งขันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าของผลิตภัณฑ์ และสมาชิกในทีมระหว่างการกำหนดและปรับปรุงอีปิค เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้พิจารณาถึงมุมมองที่หลากหลาย 👫
  • ปรับประมาณเวลาและความพยายาม: ทบทวนการประมาณการเบื้องต้นและเปรียบเทียบกับเวลาและความพยายามที่จำเป็นในการทำอีพิคให้เสร็จ เมื่อคุณปรับปรุงกระบวนการของคุณแล้ว คุณจะสามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
  • จัดการการพึ่งพาอย่างมีประสิทธิภาพ: ระบุและจัดการการพึ่งพาที่เกิดขึ้นระหว่างอีปิคและองค์ประกอบอื่น ๆ ของโครงการ ซึ่งจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเกิดคอขวดและความล่าช้าได้ เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ควรสื่อสารกับทีมที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
  • วนซ้ำและปรับให้เหมาะสม: ทบทวนและสะท้อนความก้าวหน้าของอีพิคอย่างสม่ำเสมอ รับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรับปรุงแนวทางของคุณตามบทเรียนที่ได้รับ

อ่านเพิ่มเติม:การบริหารโครงการแบบアジล: หลักการ, โครงสร้าง, และวิธีการ

ครองความเหนือชั้นในโครงการเอพิคแบบอไจล์ของคุณด้วย ClickUp

ตอนนี้คุณทราบวิธีการสร้างและจัดการเอปิคแบบอไจล์อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน จัดการการพึ่งพา และส่งมอบคุณค่าตลอดวงจรชีวิตของโครงการได้

โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องพัฒนากระบวนการเหล่านี้ด้วยตนเอง—ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการโครงการแบบAgile ของแพลตฟอร์ม เช่น AI, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, กระดานไวท์บอร์ด, แดชบอร์ด และแบบฟอร์มความคิดเห็น เพื่อสร้าง วัดผล และติดตามโครงการขนาดใหญ่ของคุณได้อย่างราบรื่น

สมัครใช้ ClickUpและให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ—การพัฒนาโครงการที่ประสบความสำเร็จ 🥇