ทุกสิ่งเกี่ยวกับเอปิคแบบอไจล์: กำหนด, สร้าง, ติดตาม, และวัดความสำเร็จ

การจัดการอีปิคแบบอไจล์ก็เหมือนกับการโยนลูกโบว์ลิ่งให้ล้ม การละสายตาไปแม้เพียงชั่วครู่จะทำให้ทุกอย่างพังทลาย แต่ด้วยการฝึกฝนอย่างเพียงพอและเครื่องมือที่แข็งแกร่ง ผู้จัดการโครงการก็สามารถเชี่ยวชาญศิลปะในการทำอีปิคให้สำเร็จในรอบอไจล์ที่สั้นที่สุดได้อย่างง่ายดาย 🤹
หากคุณกำลังอยู่ในเส้นทางนี้แล้ว ไม่ต้องกังวล—เราพร้อมที่จะไขกุญแจลับสู่การ ประสานงานระหว่างโครงการที่ยืดหยุ่นของคุณ กับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ!
บทความนี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับลักษณะของเอพิคแบบอไจล์ ตำแหน่งของมันภายในกรอบวิธีการอไจล์ที่กว้างขึ้น และความสัมพันธ์ของมันกับเรื่องราวของผู้ใช้และงานต่างๆ นอกจากนี้เราจะแสดงรายการวิธีการต่างๆ และประโยชน์ของมันควบคู่ไปกับตัวอย่างเอพิคแบบอไจล์ในชีวิตจริงเพื่อแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
มาเจาะลึกกรอบแนวคิดเบื้องหลังเอพิคแบบアジลกันเถอะ!
อะไรคือเอ็กกิล เอปิค?
เอพิคแบบคล่องตัวคือการรวบรวมงานขนาดเล็กที่เชื่อมโยงกันซึ่งรู้จักกันในชื่อ เรื่องราวของผู้ใช้ โดยจัดรูปแบบเป็นข้อกำหนดที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ปลายทาง การรวบรวมเหล่านี้ช่วยให้ทีมพัฒนาสร้างลำดับชั้นของงานที่รอการดำเนินการและส่งมอบคุณภาพให้กับลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ
ในกรณีส่วนใหญ่ เอพิคแบบอไจล์ไม่ใช่ภารกิจระดับต่ำที่คุณสามารถทำให้เสร็จในหนึ่งรอบการทำงาน คิดถึงเอพิคเหมือนกิ่งก้านของต้นไม้ โดยแต่ละใบไม้แทนเรื่องราวของผู้ใช้—พวกมันจะหลุดร่วงทีละใบแทนที่จะหลุดร่วงพร้อมกันทั้งหมด 🍂
ด้วยอีปิค ทีมที่มีความคล่องตัวสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับฉากเริ่มต้นของธีมและเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นชุดของงานที่ต้องทำ
ประเภทของมหากาพย์
เราสามารถแบ่งมหากาพย์ออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ ขอบเขต และบริบท
- มหากาพย์ทางสถาปัตยกรรม: เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ประเด็นด้านสถาปัตยกรรมในทีมพัฒนา
- การผจญภัยแห่งการสำรวจ: มุ่งเน้นไปที่การทดสอบแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ หรือประเมินทางเลือกก่อนที่จะยืนยันสมมติฐาน
- มหากาพย์ทางธุรกิจ: เกี่ยวข้องกับความพยายามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- เรื่องราวสำคัญเกี่ยวกับวงจรชีวิตของลูกค้า: มุ่งเน้นการระบุโอกาสในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
บทบาทของเอปิคแบบอไจล์ในการบริหารโครงการ
เอพิคแบบอไจล์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการและปูทางไปสู่การบรรลุข้อกำหนดของลูกค้า ด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับบริบทของธีม ทีมงานจะสามารถลดความเสี่ยงจากการรู้สึกหนักหน่วงและหลงทางจากเป้าหมายได้
ด้วยเหตุนี้ นี่คือวิธีที่เอพิคแบบอไจล์ช่วยให้การส่งมอบโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น:
- การให้มุมมองแบบองค์รวม: อีปิคส์ช่วยแยกแยะข้อกำหนดทั่วไปในตอนแรก และช่วยให้คุณสามารถสร้างเรื่องราวผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงได้ตามข้อกำหนดเหล่านั้น อีปิคส์ให้แผนที่ทางกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- การลดความซับซ้อนในการจัดสรรทรัพยากร: การเข้าใจขอบเขตและขนาดของอีปิคช่วยให้ผู้จัดการโครงการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเมื่อจัดสรรทรัพยากร และทำให้แน่ใจว่าทุกงานเสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา
- การจัดการงานค้าง: อีปิคส์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดการกับงานค้างของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการโครงการ ร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์และนักพัฒนา จัดลำดับความสำคัญของอีปิคส์ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ความเร่งด่วนและความต้องการของลูกค้า
- ส่งเสริมความร่วมมือ: ทีมข้ามสายงานที่มีหน้าที่แตกต่างกันอาจเป็นส่วนหนึ่งของอีปิคเดียวกัน ซึ่งส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างพลวัตภายในองค์กร การแบ่งอีปิคออกเป็นเรื่องราวที่เล็กลงยังช่วยให้การจัดการความพึ่งพาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การติดตามความคืบหน้า: อีปิคให้กรอบสำหรับการติดตามความคืบหน้าและติดตามเป้าหมายสำคัญ. ผู้จัดการโครงการใช้อีปิคเพื่อประเมินทิศทางของโครงการ, ระบุความเสี่ยงและปัญหา, และทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น.
มหากาพย์ภายในลำดับชั้นการทำงานแบบアジล
เพื่อช่วยให้เข้าใจมหากาพย์ได้ดีขึ้น ลองมาดูว่ามันอยู่ในลำดับชั้นของงานอย่างไรสำหรับทีมพัฒนาแบบ Agile
- แผนงานผลิตภัณฑ์: แผนโดยรวมสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ
- หัวข้อ: เป้าหมายขององค์กรที่ทุกอีพิคต้องสอดคล้อง
- การริเริ่ม: ชุดของการดำเนินการที่วางแผนไว้ตามลำดับเวลา ซึ่งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนงานผลิตภัณฑ์ให้ก้าวหน้าไปข้างหน้า
- อีพิค: อีพิคจะแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นส่วนที่เล็กและจัดการได้ ง่ายขึ้น โครงการหนึ่งอาจประกอบด้วยอีพิคหลายชิ้น
- เรื่องราวของผู้ใช้: เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็นเรื่องราวของผู้ใช้ขนาดเล็กหลายเรื่องที่สามารถทำได้ภายในสปรินต์เดียวแต่ละคะแนนเรื่องราวของผู้ใช้ประกอบด้วยงานต่างๆ ที่มีกรอบเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการเสร็จสิ้น
การรักษาลำดับชั้นที่กำหนดไว้อาจกลายเป็นเรื่องท้าทายเมื่อเอพิคแบบอไจล์ของคุณเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและขนาด หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการจัดการโครงการ— ซึ่งให้กรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและรับประกันความสอดคล้องกันทั่วทั้งทีม Scrum
ประโยชน์ของการใช้ Agile Epics
มีเหตุผลมากมายในการนำเอพิคและการบริหารโครงการแบบอไจล์มาใช้ มาดูกันสักสองสามข้อ! ⚙️
แนวทางเชิงกลยุทธ์สำหรับโครงการ
หนึ่งในประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดของเอปิคแบบอไจล์คือการปรับปรุงการจัดการโครงการ Scrum ให้ดีขึ้น เอปิคให้กรอบสำหรับการจัดการขอบเขตโครงการโดยการแยกความต้องการที่ใหญ่และซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้มากขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้มั่นใจว่าความพยายามในการพัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบคุณค่า
ผลลัพธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้า
โดยการแยกเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ (epics) ออกเป็นเรื่องราวของผู้ใช้ (user stories)การบริหารโครงการแบบอไจล์ไม่เพียงแต่สร้างความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างงานต่างๆ แต่ยังทำให้มั่นใจว่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จะ ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าทั้งหมด
สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทของคุณให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของลูกค้าและทำการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการพิสูจน์การใช้ทรัพยากรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เมื่อคุณสร้างภาพที่ชัดเจนว่าผู้ใช้ปลายทางของผลิตภัณฑ์ของคุณต้องการอะไรอย่างแท้จริงแล้ว ทีมงานทุกทีมจะสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความยืดหยุ่น
เมื่อฐานลูกค้าของคุณเปลี่ยนแปลงไป ความเคลื่อนไหวของตลาดก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และด้วยเหตุนี้ ความต้องการของโครงการโดยทั่วไปก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน นี่คือจุดที่กรอบการทำงานแบบอไจล์สร้างความแตกต่าง—อีปิคส์ส่งเสริมความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
โดยการแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ อย่างมีกลยุทธ์ คุณเปิดโอกาสให้นักพัฒนาและทีม Scrum หรือทีม Agile ทั้งหมดสามารถกลับไปสู่เรื่องราวของผู้ใช้เฉพาะจากอีปิคใดก็ได้ และ ปรับ ปรับปรุง จัดลำดับความสำคัญใหม่ หรือแม้กระทั่ง ยกเลิก เรื่องราวนั้นได้
การจัดการเวลาที่ดีขึ้น
อีปิคส์ถูกกำหนดระยะเวลาไว้ และมีวันเริ่มต้นและสิ้นสุดตามธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถ:
- จัดการพวกเขาในหลายสปรินท์แทนที่จะทำให้ผู้พัฒนาต้องรับภาระมากเกินไป
- ระบุประมาณการให้ชัดเจนว่าคุณจะเสร็จสิ้นงานอีพิคเมื่อใด
- ทบทวนสปรินต์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับอีพิคในอนาคต
แม้ว่าขั้นตอนนี้อาจใช้เวลามากในตอนแรก แต่เมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับการติดตามเรื่องราวสำคัญทั้งหมดพร้อมกันแล้ว คุณจะสามารถปรับปรุงกระบวนการปัจจุบันของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประมาณการได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเชิงปฏิบัติของเอปิคแบบอไจล์
แม้ว่าคำว่า "อีปิค" จะมีต้นกำเนิดมาจากสภาพแวดล้อมของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ แต่มันสามารถนำไปใช้กับกระบวนการใด ๆ ที่สามารถแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ที่จัดการได้ง่ายขึ้นได้เช่นกัน เพื่ออธิบายคำนี้ให้ชัดเจนขึ้น เราจะมาทำตัวอย่างเปรียบเทียบและดูตัวอย่างอีปิคแบบอไจล์ในชีวิตจริงสองสามตัวอย่างกัน ⏸️
ตัวอย่างที่ 1: เอพิคแบบ Agile สำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
ชื่อเรื่องมหากาพย์: "การพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนและความปลอดภัยของผู้ใช้"
คำอธิบาย: ในฐานะทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ เราต้องการออกแบบและพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนและความปลอดภัยของผู้ใช้ที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างปลอดภัย จัดการบัญชีของตนเอง และปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน.
คุณสมบัติ (แยกเป็นเรื่องราวของผู้ใช้):
- ฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้: ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัยโดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของฉัน เพื่อที่ฉันจะสามารถเข้าถึงบัญชีของฉันได้
- รีเซ็ตรหัสผ่าน: ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านของฉันผ่านกระบวนการที่ปลอดภัยหากฉันลืมรหัสผ่าน
- การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (2FA): ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการเปิดใช้งาน 2FA เพื่อเพิ่มชั้นความปลอดภัยให้กับบัญชีของฉัน
- การผสานการเข้าสู่ระบบผ่านโซเชียลมีเดีย: ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดียของฉัน (เช่น Google หรือ Facebook) เพื่อความสะดวก
- การจัดการบทบาทผู้ดูแลระบบ: ในฐานะผู้ดูแลระบบ ฉันต้องการกำหนดบทบาทและสิทธิ์ที่แตกต่างกันให้กับผู้ใช้เพื่อจัดการการควบคุมการเข้าถึง
- หมดเวลาเซสชัน: ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการให้เซสชันของฉันออกจากระบบโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
กระบวนการทำงาน:
- การสร้างที่ยิ่งใหญ่: เพิ่ม "การนำระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้" เข้าไปในรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์
- การแยกเรื่องราว: แยกเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นเรื่องราวผู้ใช้หรือภารกิจที่เล็กกว่าและจัดการได้
- การวางแผนสปรินต์: เลือกเรื่องราวของผู้ใช้จากอีปิคนี้เพื่อดำเนินการในสปรินต์ที่กำหนด
- เสร็จสมบูรณ์: เมื่อเรื่องราวของผู้ใช้ทั้งหมดภายในอีปิคเสร็จสิ้นแล้ว อีปิคจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
ตัวอย่างที่ยืดหยุ่นนี้แสดงให้เห็นถึงฟังก์ชันหลักที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะอนุญาตให้มีการส่งมอบฟีเจอร์เพิ่มเติมได้ทีละน้อยในหลายสปรินต์
ตัวอย่างที่ 2: เอพิคแบบอไจล์สำหรับการสร้างสวนที่มีหลังคาคลุม
จินตนาการว่าคุณกำลังสร้างสวนที่ปิดล้อมไว้—โอเอซิสที่เงียบสงบซึ่งผู้คนสามารถผ่อนคลายและเชื่อมต่อใหม่กับธรรมชาติได้. มาแยกแยะโครงการนี้โดยใช้หลักการแบบอไจล์กันเถอะ.
ชื่อเรื่องมหากาพย์: "การสร้างสวนที่ปิดล้อม"
คำอธิบาย: ในฐานะเจ้าของบ้าน ฉันต้องการสร้างสวนแบบปิดเพื่อสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัย สวยงาม และใช้งานได้จริงสำหรับการปลูกต้นไม้ ผัก และดอกไม้ พร้อมทั้งป้องกันศัตรูพืชและรักษาความเป็นส่วนตัวไว้ด้วย
คุณสมบัติ (แยกเป็นเรื่องราวของผู้ใช้):
- การออกแบบผังสวน: ในฐานะเจ้าของบ้าน ฉันต้องการออกแบบผังสวน รวมถึงทางเดิน พื้นที่ปลูกต้นไม้ และจุดนั่งพักผ่อน เพื่อให้พื้นที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสวยงามน่ามอง
- การก่อสร้างรั้ว: ในฐานะเจ้าของบ้าน ฉันต้องการสร้างรั้วหรือกำแพงที่แข็งแรงรอบสวนเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวและปกป้องพืชจากศัตรูพืชและสัตว์
- การเตรียมดิน: ในฐานะนักสวน, ฉันต้องการเตรียมดินโดยการกำจัดวัชพืช, ปรับพื้นให้เรียบ, และเติมปุ๋ยหมัก, เพื่อให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้
- การเลือกและจัดวางต้นไม้: ในฐานะนักจัดสวน ฉันต้องการเลือกต้นไม้โดยพิจารณาจากแสงแดด สภาพดิน และความสวยงาม เพื่อให้สวนมีชีวิตชีวาและยั่งยืน
- การติดตั้งระบบชลประทาน: ในฐานะเจ้าของบ้าน ฉันต้องการติดตั้งระบบชลประทานเพื่อให้แน่ใจว่าการรดน้ำต้นไม้มีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ
- เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งสวน: ในฐานะเจ้าของบ้าน ฉันต้องการเพิ่มเฟอร์นิเจอร์สวนและองค์ประกอบตกแต่ง เช่น ม้านั่งและแสงไฟ เพื่อสร้างพื้นที่ที่อบอุ่นและน่าเพลิดเพลิน
- มาตรการควบคุมศัตรูพืช: ในฐานะนักสวน ฉันต้องการนำมาใช้มาตรการควบคุมศัตรูพืช เช่น กับดักหรือสารไล่ตามธรรมชาติ เพื่อปกป้องต้นไม้
- แผนการบำรุงรักษา: ในฐานะเจ้าของบ้าน ฉันต้องการสร้างตารางการบำรุงรักษาสำหรับการรดน้ำ การกำจัดวัชพืช และการตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้สวนมีสุขภาพดีและเรียบร้อย
กระบวนการทำงาน:
- การสร้างที่ยิ่งใหญ่: เพิ่ม "การสร้างสวนที่ปิดล้อม" เป็นอีพิคในแผนโครงการ
- การแยกเรื่องราว: แบ่งมหากาพย์ออกเป็นงานย่อยหรือเรื่องราวของผู้ใช้ที่สามารถจัดการได้สำหรับการดำเนินการเป็นระยะ
- การมอบหมายงาน: มอบหมายเรื่องราวผู้ใช้เฉพาะให้กับสมาชิกในทีมหรือผู้รับเหมา (เช่น งานรั้วให้กับผู้รับเหมา, การเตรียมดินให้กับคนสวน)
- เสร็จสมบูรณ์: เมื่อทุกงาน เช่น การสร้างรั้ว การปลูกต้นไม้ และการตกแต่ง เสร็จสิ้นแล้ว การก่อสร้างสวนจะเสร็จสมบูรณ์
วิธีสร้าง จัดการ และติดตามเอพิคแบบอไจล์
ในการสร้างอีปิคอย่างถูกต้อง ให้แน่ใจว่าแต่ละอันสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจปัจจุบันหรือ วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) การระดมความคิด การเขียน และการติดตามอีปิคอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถเชี่ยวชาญได้ในเวลาไม่นาน 🛠️
ในการทำเช่นนั้น ให้ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบองค์รวมเช่นClickUp!ClickUp Agile Suiteช่วยให้คุณเร่งการสร้างเรื่องราวใหญ่ด้วยคำแนะนำ AI เฉพาะอุตสาหกรรม ติดตามเรื่องราวแต่ละเรื่องด้วยแผนภูมิการเผาผลาญและเป้าหมาย SMART และทำงานร่วมกับทีม Agile ของคุณทั้งหมดพร้อมกัน!
การสร้างอีปิคที่คล่องตัวใน 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดบุคลิกผู้ใช้สำหรับเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่
ก่อนที่จะลงลึกในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ ให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าในโครงการเสียก่อน ถามตัวเองว่า:
- เรื่องราวของผู้ใช้จะสะท้อนมุมมองของใคร?
- กลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญกับอะไรจริงๆ?
- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเพิ่มประสบการณ์ของพวกเขาได้อย่างไร?
คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องราวผู้ใช้ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดลูกค้าใหม่หรือปรับปรุงประสบการณ์ปัจจุบัน ให้แน่ใจว่าคุณมุ่งเป้าไปที่ปัญหาของลูกค้าและสร้างเรื่องราวผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะนำทางทีมพัฒนา
เพื่อเริ่มต้นกระบวนการล่วงหน้า ให้ใช้เทมเพลตบุคลิกผู้ใช้ของ ClickUp เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถสร้างบุคลิกที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดายตามเพศ อายุ และความสนใจโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง มุมมองหลายแบบยังช่วยให้คุณจัดกลุ่มบุคลิกเหล่านี้เพื่อดูภาพรวมที่กว้างขึ้นและมองเห็นวิธีที่แต่ละคนโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์โดยการระบุรูปแบบพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน
เพื่อทำการปรับเปลี่ยนตามลักษณะเฉพาะของบริษัทสำหรับบุคลิกภาพผู้ใช้ที่กำหนดไว้ ให้ใช้ClickUp Whiteboards กระดานเสมือนเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อเอกสาร การสนทนา และแนวคิดต่างๆ และทำงานร่วมกับทีม Scrum เพื่อรับรู้รูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้แบบเรียลไทม์
ส่วนที่ดีที่สุด? การเชื่อมต่อระหว่างไวท์บอร์ดและงานต่างๆ ช่วยให้ทุกความคิดที่ยอดเยี่ยมได้รับการนำไปปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเป้าหมายและระบุเกณฑ์การยอมรับ
เมื่อคุณได้กำหนดความต้องการของโครงการแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในอีปิคต่าง ๆ อีปิคควรมีความกว้างพอที่จะครอบคลุมพื้นที่งานที่สำคัญ แต่เฉพาะเจาะจงพอที่จะให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้แก่ทีม
เกณฑ์การยอมรับจะระบุข้อกำหนดทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้อีพิคถือว่าเสร็จสมบูรณ์
เพื่อสร้างเรื่องราวใหญ่แบบ Agile ได้อย่างง่ายดาย ลองใช้ClickUp Goals ดูสิ สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและมอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบ เมื่อการพัฒนาเริ่มมีความคืบหน้า คุณสามารถมองเห็นความก้าวหน้าได้ทันทีด้วยการติดตามเป็นเปอร์เซ็นต์—คุณจะรู้ได้ทันทีว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายมากแค่ไหน 🎯
ใช้ClickUp Chatเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณต้องการให้สมาชิกทีม Agile ของคุณดำเนินการเบื้องหลัง
สร้างกลุ่มและให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่สมาชิกหรือมอบหมายความคิดเห็นเพื่อมอบหมายงานอย่างรวดเร็ว และด้วย FollowUps ในแชท คุณสามารถคัดกรองความคิดเห็นและเปลี่ยนเป็นงานได้—ในขณะที่ทุกเส้นสนทนาในแชทของคุณจะซิงค์กับงานโดยอัตโนมัติ!
เพื่อให้ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ให้แน่ใจว่าทุกอีปิคเป็น SMART:
- Specific
- Mีตัวชี้วัด
- Aสามารถบรรลุได้
- R ความสมจริง
- Tมีกรอบเวลา
แนวทางนี้ช่วยขจัดความคลุมเครือและทำให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจความคาดหวังที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนแม่แบบ ClickUp's Weekly Scorecardช่วยให้การตั้งเป้าหมายประจำสัปดาห์ที่ชัดเจนและแบ่งปันกันเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อวัตถุประสงค์หลัก
ขั้นตอนที่ 3: แยกเรื่องราวใหญ่ (Epic) ออกเป็นเรื่องราวผู้ใช้ (User Story)
เมื่อได้กำหนดและจัดลำดับความสำคัญของอีปิคแล้ว ให้แยกอีปิคเหล่านั้นออกเป็นเรื่องราวของผู้ใช้ที่เล็กกว่าและมีรายละเอียดมากขึ้น รวมถึงงานที่สามารถดำเนินการได้ อีปิคที่มีเรื่องราวของผู้ใช้ที่มีรายละเอียดมากขึ้นและต้องการหลายสปรินท์ สามารถจัดโครงสร้างอย่างเป็นภาพได้โดยใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อเพิ่มความชัดเจน
ด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp คุณสามารถใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อสะท้อนเรื่องราวผู้ใช้และงานทั้งหมดของคุณ หรือจัดเรียงงานทั้งหมดตาม:
- กำหนดเวลา
- ลำดับความสำคัญ
- สถานะ
รับการอัปเดตความคืบหน้าของงานใดๆ ทันทีโดยเพียงแค่เลื่อนเคอร์เซอร์ไปเหนืองานนั้นเพื่อดูเปอร์เซ็นต์ความเสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบภาพ เพิ่มการพึ่งพาเพื่อกำหนดเวลาใหม่ให้กับงานโดยอัตโนมัติและใช้การติดตามเส้นทางการพึ่งพาอัจฉริยะเพื่อระบุเรื่องราวของผู้ใช้ที่อาจดำเนินการได้ช้ากว่าที่ตั้งใจไว้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการโครงการของทีมคุณ
หากคุณไม่ชอบการรวบรวมเรื่องราวของผู้ใช้แบบเก่า คุณสามารถสร้างเรื่องราวของผู้ใช้ได้ทันทีโดยใช้ClickUp Brainและใช้ประโยชน์จากคำสั่งเฉพาะทางอุตสาหกรรมมากกว่า 100 คำสั่ง เพียงให้คำแนะนำเครื่องมือเพื่อสร้างเรื่องราวของผู้ใช้ตามข้อมูลที่คุณให้ไว้ และปรับแต่งผลลัพธ์ตามต้องการ
รวมเรื่องราวของผู้ใช้ทั้งหมดไว้ในที่เดียวและแบ่งปันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องในขณะที่แก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมงานโดยใช้ClickUp Docs— ผู้จัดการโครงการอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากสมาชิก Agile คนอื่น ๆ!
ขั้นตอนที่ 4: กำหนดกรอบเวลาสำหรับแต่ละอีปิค
มุ่งมั่นที่จะกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับอีปิคแบบอไจล์ของคุณ—ไม่ยาวเกินไปหรือสั้นเกินไป โดยทั่วไป ควรมุ่งเน้นให้ใช้เวลา 1–4 เดือนต่ออีปิค โดยรองรับหลายสปรินท์
มอบไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรให้กับเอพิคแบบอไจล์ของคุณด้วยฟีเจอร์ Time Estimates จาก ClickUp เมื่อคุณมอบหมายงาน เพียงคลิกที่ตัวเลือกประมาณเวลา คุณก็สามารถกำหนดกรอบเวลาให้ทีมพัฒนาแบบอไจล์ของคุณใช้เป็นแนวทางได้ เมื่อคุณกำหนดประมาณเวลาที่เหมาะสมแล้ว คุณยังสามารถวางแผนระยะเวลาในการทำหนึ่งยูสเซอร์สตอรี่ให้เสร็จสมบูรณ์ได้อีกด้วย
สิ่งนี้ยังช่วยให้คุณสามารถให้ประมาณการที่ดีขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเวลาที่พวกเขาสามารถคาดหวังการเพิ่มคุณสมบัติใหม่หรือการปรับปรุงได้
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ช่วยทีมของคุณในการทำงานให้ทันกำหนดเวลาด้วยการแนะนำฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUp! ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับกระบวนการที่ขัดขวางโครงการของคุณ
ขั้นตอนที่ 5: ผสานวงจรข้อเสนอแนะของลูกค้า
ในขั้นตอนต่าง ๆ ของอีพิคเดียวกัน จงแสวงหาความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างจริงจังและนำข้อเสนอแนะของพวกเขามาปรับใช้ในโครงการ การปรับเปลี่ยนจะช่วยให้เรื่องราวของผู้ใช้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และความคาดหวังของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถนำวิธีการปรับปรุงกระบวนการแบบอไจล์มาใช้และบันทึกความคิดเห็นของลูกค้าได้ เริ่มต้นโดยใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้—คุณสามารถแปลงคำตอบใด ๆ ให้เป็นงานที่ติดตามได้เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้ทันทีและหลีกเลี่ยงการสะสมงาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- เพิ่มคำถามที่จำเป็นหรือคำถามที่เลือกได้
- เปลี่ยนลำดับความสำคัญของคำตอบใด ๆ
- ตั้งค่ากฎที่ทำงานเมื่อมีการกระตุ้นเพื่อทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมของความคิดเห็นที่แปลงแล้วแต่ละรายการ ลองใช้มุมมองตารางของ ClickUp และแก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองมากกว่า 15 ประเภทที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดได้อย่างเป็นระบบ
วัดและติดตามเอพิคแบบอไจล์ของคุณ
ความสำเร็จของเอพิคแบบอไจล์ขึ้นอยู่กับความสามารถในการติดตามและวัดความก้าวหน้าตลอดเส้นทาง ขึ้นอยู่กับวิธีการอไจล์ที่คุณใช้ คุณอาจใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการทำเช่นนี้ นี่คือวิธีการที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุด:
ก. แผนภูมิการเผาไหม้
ทีมสครัมมักใช้เครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพที่เรียกว่าแผนภูมิการเผาไหม้ (burndown chart) เพื่อติดตามว่าพวกเขากำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุกำหนดเวลาหรือไม่ แผนภูมินี้ช่วยผู้จัดการโครงการแบบอไจล์ในการประมาณและติดตามปริมาณงานที่ทีมสครัมสามารถทำได้ในสปรินต์เดียว นอกจากนี้ยังสามารถช่วยทำนายจำนวนสปรินต์ที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสิ้นอีพิคได้อีกด้วย
แผนภูมิการเผาไหม้มี 4 ส่วน:
- แกน Y: แสดงปริมาณงานที่ต้องทำให้เสร็จ (เช่น สตอรี่พอยต์, ชั่วโมง, หรืองาน)
- แกน X: แทนเวลา (เช่น วัน, สปรินต์, หรือระยะเวลาของโครงการ)
- เส้นการทำงานที่เหมาะสม: เส้นทแยงมุมจากมุมบนซ้ายไปยังมุมล่างขวา แสดงถึงจังหวะการทำงานที่เหมาะสมในการทำภารกิจทั้งหมดให้เสร็จภายในกำหนดเวลา
- สายงานงานจริง: สายที่แสดงถึงความคืบหน้าจริง โดยจะอัปเดตเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้น
แผนภูมิการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพจะติดตามงานจริงเทียบกับงานที่ประมาณการไว้บนอีปิคตลอดเวลา
วิธีง่าย ๆ ในการปรับปรุงการประมาณการของคุณสำหรับอีปิคคือการนำแบบแผนของแผนภูมิการเผาผลาญสปรินต์ของ ClickUp มาใช้ ใช้แบบแผนนี้เพื่อค้นหาได้ทันที:
- เสร็จสิ้นงานรายบุคคลของเรื่องราวผู้ใช้
- งานที่กำลังดำเนินการ
- งานที่ค้างอยู่เป็นเวลานานเกินไป
ข. กระดานคัมบัง
ควบคู่ไปกับแผนภูมิการเผาไหม้กระดานคัมบังให้การแสดงภาพของงานและขั้นตอนที่กำลังดำเนินอยู่ พวกมันช่วยให้ทีมหลายทีมสามารถติดตามความก้าวหน้าของอีปิคและเรื่องราวของผู้ใช้ ค้นหาช่องว่าง และควบคุมขีดจำกัดของงานที่กำลังดำเนินการอยู่
กระดานคัมบังของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานนี้—คุณสามารถเรียกดูงานเรื่องราวของผู้ใช้ได้อย่างราบรื่นตาม วันที่, ผู้รับผิดชอบ, สถานะ, ความสำคัญ, และ วันที่ครบกำหนด รู้สึกว่างานบางอย่างถูกวางผิดที่? ย้ายการ์ดบนกระดานได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ลากและวางที่ใช้งานง่าย 🖱️
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเชี่ยวชาญใน Agile Epics
การเชี่ยวชาญในการจัดการเอพิคแบบอไจล์ต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างการคิดเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นในการปรับตัว ต่อไปนี้คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ทีมอไจล์ของคุณประสบความสำเร็จในการจัดการเอพิค:
- เขียนอีปิคก่อนเขียนยูสเซอร์สตอรี่: อีปิคช่วยในการจัดโครงสร้างโครงการขนาดใหญ่ของคุณ ในอุดมคติ ควรสร้างอีปิคก่อน จากนั้นจึงแยกแต่ละอีปิคออกเป็นยูสเซอร์สตอรี่ย่อยๆ หลายรายการ วิธีการเชิงกลยุทธ์เช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการทุกข้อ และช่วยติดตามแต่ละเป้าหมายที่บรรลุแล้วและเป้าหมายที่ยังค้างอยู่
- ให้บริบทที่เพียงพอ: ให้แน่ใจว่าทีมของคุณเข้าใจเรื่องราวของผู้ใช้ที่อยู่เบื้องหลังงานของพวกเขาอย่างชัดเจน และภาพรวมของธีมใหญ่ ๆ นี่จะช่วยให้พวกเขาสร้างโซลูชันที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้น
- กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีปิคของคุณมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของโครงการโดยการกำหนดเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งกำหนดความสำเร็จไว้ นี่คือขั้นตอนที่สำคัญเพื่อป้องกันการไม่สอดคล้อง
- สร้างความมีส่วนร่วมของทีม: ร่วมมืออย่างแข็งขันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าของผลิตภัณฑ์ และสมาชิกในทีมระหว่างการกำหนดและปรับปรุงอีปิค เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้พิจารณาถึงมุมมองที่หลากหลาย 👫
- ปรับประมาณเวลาและความพยายาม: ทบทวนการประมาณการเบื้องต้นและเปรียบเทียบกับเวลาและความพยายามที่จำเป็นในการทำอีพิคให้เสร็จ เมื่อคุณปรับปรุงกระบวนการของคุณแล้ว คุณจะสามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
- จัดการการพึ่งพาอย่างมีประสิทธิภาพ: ระบุและจัดการการพึ่งพาที่เกิดขึ้นระหว่างอีปิคและองค์ประกอบอื่น ๆ ของโครงการ ซึ่งจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเกิดคอขวดและความล่าช้าได้ เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ควรสื่อสารกับทีมที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- วนซ้ำและปรับให้เหมาะสม: ทบทวนและสะท้อนความก้าวหน้าของอีพิคอย่างสม่ำเสมอ รับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรับปรุงแนวทางของคุณตามบทเรียนที่ได้รับ
ครองความเหนือชั้นในโครงการเอพิคแบบอไจล์ของคุณด้วย ClickUp
ตอนนี้คุณทราบวิธีการสร้างและจัดการเอปิคแบบอไจล์อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน จัดการการพึ่งพา และส่งมอบคุณค่าตลอดวงจรชีวิตของโครงการได้
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องพัฒนากระบวนการเหล่านี้ด้วยตนเอง—ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการโครงการแบบAgile ของแพลตฟอร์ม เช่น AI, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, กระดานไวท์บอร์ด, แดชบอร์ด และแบบฟอร์มความคิดเห็น เพื่อสร้าง วัดผล และติดตามโครงการขนาดใหญ่ของคุณได้อย่างราบรื่น
สมัครใช้ ClickUpและให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ—การพัฒนาโครงการที่ประสบความสำเร็จ 🥇