วิธีสร้างแผนงานแบบคล่องตัว

คุณเคยมีแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ แต่กลับต้องเห็นมันพังทลายลงเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ไม่คาดคิดหรือความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่?
นั่นคือความท้าทายที่หลายคนต้องเผชิญ
มากกว่า 60% ของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ล้มเหลวเพราะแผนงานแบบดั้งเดิมไม่สามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้
นั่นคือจุดที่แผนที่เส้นทางแบบ Agile เข้ามามีบทบาท ต่างจากแผนงานแบบคงที่กระบวนการทำงานแบบ Agileสามารถปรับตัวได้เรียลไทม์ ช่วยให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของพวกเขา
มาค้นหาวิธีที่คุณสามารถสร้างแผนที่เส้นทางแบบ Agile ที่จะช่วยให้คุณรักษาความสามารถในการแข่งขันและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
แผนที่เส้นทางแบบアジลคืออะไร?
แผนที่นำทางแบบ Agile คือแผนที่ยืดหยุ่นและมีระดับสูงซึ่งระบุวิสัยทัศน์ ทิศทาง และเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนได้ตลอดกระบวนการพัฒนา
ต่างจากแผนที่ถนนแบบดั้งเดิม แผนที่ถนนแบบ Agile ไม่ได้ถูกกำหนดให้ยึดติดกับกรอบเวลาที่เข้มงวดหรือชุดของผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ เมื่อทีมรวบรวมข้อกำหนดในสภาพแวดล้อมแบบ Agileและเรียนรู้จากการทำงานในสปรินต์อย่างต่อเนื่อง แผนที่ถนนแบบ Agile ของพวกเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ
นั่นคือวิธีที่กระบวนการพัฒนาแบบアジลช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้ในขณะที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด, คำแนะนำจากลูกค้า, และเป้าหมายทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
💡เกร็ดความรู้: แผนที่เส้นทาง Agile นั้นมีพื้นฐานมาจากAgile Manifesto ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระหว่างการเดินทางไปเล่นสกีในปี 2001! 🏔️
ความจำเป็นในการมีแผนงานที่ยืดหยุ่น
แผนที่นำทางแบบ Agile เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมที่ต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว การใช้แผนที่นำทางแบบ Agile คุณสามารถ:
- ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของตลาด
- รักษาความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายระยะยาวในขณะที่เปิดโอกาสให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน
- ส่งเสริมความเข้าใจและการทำงานร่วมกันของทีมในทุกสปรินต์และรอบการทำงาน
- ให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องมากกว่าการยึดติดกับกำหนดเวลาที่เคร่งครัด
- สนับสนุนการตัดสินใจโดยการให้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน แม้เมื่อรายละเอียดเฉพาะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
แผนที่นำทางแบบอไจล์ vs. แผนที่นำทางแบบดั้งเดิม
ทั้งแผนงานแบบ Agile และแบบดั้งเดิมต่างก็ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่มีวิธีการที่แตกต่างกัน ดังนี้:
- ความยืดหยุ่น: แผนงานแบบ Agile มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อเสนอแนะหรือการเปลี่ยนแปลงในตลาด แผนงานแบบดั้งเดิมมักจะยึดตามแผนที่กำหนดไว้อย่างตายตัว
- กรอบเวลา: แผนงานแบบ Agile มุ่งเน้นที่วงจรระยะสั้นและมีการวนซ้ำซึ่งช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ แผนงานแบบดั้งเดิมมักผูกติดกับกำหนดเวลาในระยะยาว
- มุ่งเน้นลูกค้า: แผนงานแบบ Agile ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของลูกค้าและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แผนงานแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่การบรรลุผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นหลัก ซึ่งบางครั้งอาจทำให้ความต้องการของลูกค้าถูกละเลย
- การจัดการความเสี่ยง: แผนงานแบบ Agile ช่วยให้ทีมสามารถระบุและจัดการความเสี่ยงได้เร็วขึ้นโดยการปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง แผนงานแบบดั้งเดิมอาจทำให้การระบุความเสี่ยงล่าช้าออกไป ซึ่งทำให้ยากต่อการปรับเปลี่ยน
กระบวนการสร้างแผนงานแบบアジล
การสร้างแผนงานที่ยืดหยุ่นไม่ใช่แค่การระบุฟีเจอร์หรือกำหนดเวลาเท่านั้น—แต่เป็นการสร้าง แผนที่ยืดหยุ่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ของคุณ
นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างแผนงานสำหรับวิธีการแบบอไจล์:
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณคือรากฐานของแผนงานแบบคล่องตัวของคุณ
ถามตัวเองว่า:
- เรากำลังสร้างอะไร และทำไมใคร ๆ ถึงควรสนใจ? ผลิตภัณฑ์นี้จะบรรลุเป้าหมายอะไร?
- เรากำลังปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าหรือไม่?
- เรากำลังเข้าสู่ตลาดใหม่หรือไม่?
- เรากำลังพยายามลดอัตราการยกเลิกหรือไม่?
ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไร เป้าหมายของคุณต้องมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดผลได้ มิฉะนั้นแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณอาจกลายเป็นรายการฟีเจอร์ที่ไร้ทิศทางและไม่มีจุดสิ้นสุด
มาทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยตัวอย่างแผนงานผลิตภัณฑ์แบบアジล
📌หากบริษัทของคุณมีเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดมือถือ แผนงานของคุณควรมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้บนมือถือและการแนะนำฟีเจอร์ใหม่ๆ เช่น วิธีการชำระเงิน ให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ เช่น "เพิ่มการรักษาผู้ใช้ 15%" หรือ "ลดการสูญเสียผู้ใช้ 10%" เพื่อให้ทุกสปรินต์มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบAgile ที่ครบวงจร ออกแบบมาเพื่อการวางแผนสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในคุณสมบัติหลักคือClickUp Goals ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนด ติดตาม และวัดความสำเร็จด้วยเป้าหมายหลายประเภท รวมถึงเป้าหมายเชิงตัวเลข เป้าหมายทางการเงิน และเป้าหมายที่อิงกับงาน
คุณสามารถจัดกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องไว้ในโฟลเดอร์เพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายขึ้น, มองเห็นความคืบหน้าของเป้าหมายต่าง ๆ ได้, และเชื่อมโยงงานกับเป้าหมายเพื่อการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ. ClickUp ยังมอบความยืดหยุ่นในการจัดการการเข้าถึงของทีมและตั้งกำหนดเวลาอีกด้วย.
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์
ใน Agile ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และวิสัยทัศน์จะพัฒนาไปพร้อมกับการได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้า การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด หรือโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและยืดหยุ่นจะช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณมุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญ พร้อมทั้งสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลา
ดังนั้น หากคุณได้กำหนดวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะบันทึกมันอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ClickUp Docs
ClickUp Docs ช่วยคุณในเรื่อง:
- ความชัดเจนและการมีส่วนร่วม: เขียนวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ของคุณใน ClickUp Docs เพื่อให้ชัดเจนและดึงดูดสายตา ใช้ข้อความตัวหนา แบนเนอร์ ปุ่ม และตัวแบ่ง
- พื้นที่รวมศูนย์: ใช้ ClickUp Docs เพื่อรวบรวมบันทึกการวิจัย ข้อค้นพบ และข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลอ้างอิงได้อย่างง่ายดาย
- การปรับให้สอดคล้องกับงาน: เชื่อมโยงวันที่เฉพาะเจาะจงในเอกสารวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ของคุณกับงานแต่ละงานในClickUp
คุณยังสามารถบันทึกข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน เช่นClickUp Whiteboards ได้อีกด้วย คุณสามารถเพิ่มข้อความ รูปภาพ การเชื่อมโยง โน้ตติดผนัง และอื่น ๆ ได้ หลังจากสร้างร่างเสร็จแล้ว คุณสามารถเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมาร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำได้
ClickUp Brainเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจ ด้วยการผสานปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อมอบคำตอบทันทีจากข้อมูลในภารกิจ เอกสาร และสมาชิกในทีม ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและการปรับแผนงานโครงการแบบเรียลไทม์
ClickUp Brain ช่วยทำงานอัตโนมัติในงานบริหารโครงการ เช่น การอัปเดตและรายงานสถานะ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง และช่วยให้ทีมที่ทำงานแบบคล่องตัวสามารถมุ่งเน้นเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่างวิสัยทัศน์ ทำการวิจัย และระดมความคิดใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ให้ดียิ่งขึ้น
อ่านเพิ่มเติม: พร้อมที่จะเชี่ยวชาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile หรือยัง? ตรวจสอบคู่มือสุดยอดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile ของเรา และ ยกระดับประสิทธิภาพของทีมคุณไปอีกขั้น
ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นแผนกลยุทธ์
เมื่อคุณได้กำหนดวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์และตั้งเป้าหมายระดับสูงแล้ว ขั้นตอนสำคัญถัดไปคือการแปลงเป้าหมายภาพรวมระดับสูงเหล่านี้ให้กลายเป็นแผนกลยุทธ์ที่สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานประจำวันของทีมคุณ ในการสร้างแนวทางที่ยืดหยุ่นซอฟต์แวร์แผนงานผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกใช้ควรมีเครื่องมือสำหรับแสดงภาพเป้าหมายและแผนงานเหล่านี้ เชื่อมโยงโดยตรงกับงานพัฒนา และรับรองว่าทุกอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในภาพรวม
ใช้แม่แบบแผนที่กลยุทธ์ของ ClickUpเพื่อแยกวัตถุประสงค์กลยุทธ์ระดับสูงของคุณออกเป็นโครงการที่จัดการได้ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- มอบหมายงาน กำหนดเส้นตายที่ชัดเจน และจัดการตารางเวลาโดยใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp
- ประสานงานความพยายามระหว่างแผนกต่างๆ เพื่อผสานโครงการต่างๆ เข้ากับข้อเสนอแนะและเป้าหมายทางธุรกิจ โดยหลีกเลี่ยงการเกิดคอขวด
ขั้นตอนที่ 4: กำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงกับกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์
เริ่มต้นด้วยการระบุโครงการสำคัญ เช่น การปรับปรุงการใช้งาน การลดอัตราการยกเลิก หรือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างแผนก
คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUpมอบเครื่องมือที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อดำเนินโครงการที่ซับซ้อน ทำให้ทีมสามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้ง่ายขึ้นโดยไม่ละสายตาจากสิ่งที่สำคัญ
📌 Atrato ได้นิยามความยืดหยุ่นใหม่
Atrato สตาร์ทอัพที่กำลังเติบโต ต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมื่อขยายตัว ในระยะแรก ทีมใช้เครื่องมืออย่าง Google Drive และ Notion ซึ่งทำให้ประสบปัญหาในการมองเห็นโครงการ การจัดระเบียบงาน และการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่าง ๆ อย่างจำกัด เมื่อทีมขยายตัวขึ้น การพึ่งพา Slack ก็กลายเป็นเรื่องที่เสียเวลา
Atrato พบทางออกใน ClickUp ความยืดหยุ่นแบบครบวงจรของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ ติดตาม และจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มแรกที่รับเอา ClickUp มาใช้ แต่ปัจจุบัน พนักงานทั้ง 80 คนของบริษัทต่างก็คลิกใช้งาน ClickUp กันแล้ว
ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้ฉันสามารถติดตามโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและตรวจจับความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ แต่ยังช่วยฉันในฐานะผู้มีส่วนร่วมรายบุคคลในการทำงานประจำวันของฉันอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนโครงการแบบ Agile: แนวทางทีละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 5: วางแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
เมื่อวางแผนการปล่อยผลิตภัณฑ์แบบ Agile เป้าหมายหลักคือการส่งมอบคุณค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวตามความต้องการของตลาด ClickUp ช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้โดยการแบ่งเป้าหมายผลิตภัณฑ์ออกเป็นสปรินต์ที่สามารถดำเนินการได้ ทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปรับตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป
1. กำหนดเป้าหมายการเผยแพร่ของคุณ
แยกวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ของคุณออกเป็นชุดของเป้าหมาย SMART—เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาไว้ชัดเจน เป้าหมายเหล่านี้จะเป็นหลักยึดสำหรับแต่ละการเปิดตัว
2. จัดลำดับความสำคัญของงานค้าง
ไม่ใช่ทุกฟีเจอร์จะมีน้ำหนักเท่ากัน ใน ClickUp การจัดลำดับความสำคัญของงานค้างสามารถจัดการได้ด้วยAgile Sprint Roadmap ซึ่งทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงและเลื่อนงานที่มีความสำคัญน้อยกว่าออกไปก่อน
ตัวอย่างเช่น เมื่อทีมที่ทำงานเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมือถือให้ความสำคัญกับการอัปเดตความปลอดภัยมากกว่าการปรับปรุง UI เล็กน้อยตามความต้องการของผู้ใช้และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคุณสามารถคำนวณคะแนนเรื่องราวใน ClickUpเพื่อประมาณความพยายามที่จำเป็นสำหรับแต่ละงาน ทำให้การจัดลำดับความสำคัญของงานค้างมีข้อมูลมากขึ้นและโปร่งใส
3. สร้างภาพแผนงานด้วยแผนภูมิแกนต์
แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวางแผนและติดตามวงจรการปล่อยเวอร์ชัน แผนภูมิเหล่านี้ช่วยให้มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานและความคืบหน้าโดยรวม
คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:
- สร้าง เชื่อมโยง และปรับความสัมพันธ์ของงานได้อย่างง่ายดายเพื่อหลีกเลี่ยงคอขวดและรับรองความราบรื่นของโครงการ ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ เช่น การตลาด การพัฒนา และการทดสอบ เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ
- รับมุมมองที่ครอบคลุมและแสดงด้วยรหัสสีของพื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ, งาน และงานย่อย ทำให้ง่ายต่อการติดตามองค์ประกอบทั้งหมดของโครงการในที่เดียวและระบุจุดสำคัญได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะบรรลุกำหนดเวลาและเฉลิมฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน
4. ปรับแบบเรียลไทม์
ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ของ ClickUp ทีมผลิตภัณฑ์สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วหากมีสปรินต์ใดล่าช้ากว่ากำหนด แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์ของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถปรับกำหนดเวลา กำหนดทรัพยากรใหม่ หรือเลื่อนฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นไปยังการเปิดตัวในอนาคต ความคล่องตัวนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นไปตามแผนและสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
เทมเพลตนี้เสนอ:
- การวางแผนภาพ: กำหนดกรอบเวลาการปล่อยงานและความสัมพันธ์ของงานอย่างชัดเจน
- การประสานงานของทีม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมการตลาดและทีมพัฒนาทำงานสอดคล้องกันเพื่อป้องกันการเกิดคอขวด
- ความยืดหยุ่นในการปรับตัว: ปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาและงานต่าง ๆ ได้ทันทีตามความจำเป็น
หรือคุณสามารถใช้ClickUp Project Roadmap Template ซึ่งเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้การวางแผนผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย
สร้างขึ้นสำหรับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองที่จัดระเบียบไว้อย่างชัดเจน เช่น รายการ บอร์ด ปฏิทิน ปริมาณงาน และแกนต์ ช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้าและมองเห็นไทม์ไลน์การเปิดตัวได้อย่างง่ายดาย ฟิลด์ที่กำหนดเองสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น สถานะการผลิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และวันที่เปิดตัว ในขณะที่รายการรายไตรมาสช่วยจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวัดความสำเร็จในการวางแผนเส้นทางแบบ Agile
คุณอาจเคยได้ยินคำกล่าวเก่าแก่ที่ว่า: "คุณไม่สามารถปรับปรุงสิ่งที่คุณไม่ได้วัดได้" สิ่งนี้ใช้ได้กับการวางแผนเส้นทางแบบ Agile เช่นกัน หากไม่มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่เหมาะสม คุณก็เหมือนกับการขับรถโดยไม่มีไฟหน้า
เมตริกหลัก เช่น ความเร็ว, การลดภาระงานในระยะสั้น, และระยะเวลาของวงจรการทำงาน ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบ Agileของคุณ และประสิทธิภาพโดยรวมของแผนงาน
1. ความเร็ว
คิดถึงความเร็วเป็นเหมือนมาตรวัดความเร็วของทีมคุณ มันวัดปริมาณงานที่เสร็จสิ้นในระหว่างการสปรินต์ โดยทั่วไปจะวัดเป็นคะแนนเรื่องราว ยิ่งคุณทำสปรินต์เสร็จมากเท่าไหร่ การคาดการณ์ความเร็วของคุณก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น ทำให้คุณสามารถคาดการณ์ประสิทธิภาพในอนาคตได้อย่างมั่นใจ
สูตร:
- ความเร็ว=Σ(คะแนนเรื่องราวของเรื่องราวผู้ใช้ที่เสร็จสิ้นในสปรินต์)
2. การลดภาระงานแบบสปรินต์
ต้องการเห็นภาพความคืบหน้าของสปรินต์ของคุณหรือไม่? แผนภูมิการเผาไหม้ของสปรินต์คือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ มันติดตามงานที่เหลืออยู่ตลอดระยะเวลาของสปรินต์ แสดงให้เห็นว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณหรือไม่
ส่วนประกอบ:
- แกนแนวนอน: จำนวนวันที่เหลือในสปรินต์
- แกนตั้ง: ความพยายามที่เหลือทั้งหมด
- เส้นแนวโน้ม: อัตราการเผาไหม้ที่เหมาะสม
3. ระยะเวลาในการหมุนเวียน
ในโลกของคัมบัง วงจรเวลาเปรียบเสมือนนาฬิกาบนแผงควบคุมของคุณ—มันติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายงานจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุด ตัวชี้วัดนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และชี้ให้เห็นจุดคอขวดที่ต้องการการแก้ไข
สูตร:
- เวลาในการรอบ = จำนวนรายการงานที่เสร็จสมบูรณ์ / ระยะเวลาในการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์
4. คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS)
ลูกค้าของคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ? NPS วัดความภักดีและความรู้สึกของลูกค้า ซึ่งให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีคุณค่าที่สามารถช่วยกำหนดทิศทางของคุณได้
หมวดหมู่:
- ยอดเยี่ยม: NPS > 70
- บวก: NPS ระหว่าง 50-69
- เชิงลบ: NPS < 20
5. ปริมาณงานที่ผลิตได้
ต้องการวัดประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณหรือไม่? Throughput ติดตามอัตราที่คุณทำงานเสร็จสมบูรณ์ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการส่งมอบงานของคุณ
สูตร:
- ปริมาณงาน = ระยะเวลา / จำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์
6. อายุของรายการงาน
ติดตามระยะเวลาที่งานค้างอยู่ในแบ็กล็อกของคุณ การที่งานค้างอยู่นานอาจบ่งชี้ถึงคอขวดที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น
สูตร:
- WIA=วันที่ปัจจุบัน−วันที่เพิ่มรายการงานเข้าสู่คิวงานที่ค้างอยู่
ตอนนี้ที่เราได้สำรวจตัวชี้วัดที่สำคัญซึ่งสามารถช่วยคุณวัดความสำเร็จได้แล้ว—เช่น ความเร็ว, ระยะเวลาของวงจร, และความพึงพอใจของลูกค้า—ให้เราไปดูกันว่าคุณสามารถใช้ClickUp Dashboardsได้อย่างไรเพื่อแสดงตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
แดชบอร์ดของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้กับ มากกว่า 40 ประเภทของการ์ด เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งแต่ละตัวชี้วัดให้ตรงกับความต้องการของคุณได้
ตัวชี้วัดความเร็วสามารถแสดงผลได้ผ่านบัตรสปรินต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทีมของคุณสามารถทำงานเสร็จในแต่ละสปรินต์ได้เร็วเพียงใด
ในขณะเดียวกัน สามารถติดตามเวลาในการทำงานได้ด้วย บัตรคำนวณ ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว
ตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าสามารถแสดงผ่านบัตรสถานะและบัตรความสำคัญ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีผลกระทบสูงซึ่งมีส่วนช่วยโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า
Jakub หัวหน้าทีมการตลาดขาเข้าที่STX Next เผชิญกับปัญหาการมองเห็นที่ไม่ดี การสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกัน และความไม่มีประสิทธิภาพในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ เขาได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของทีมโดยใช้ฟีเจอร์ Marketing Sprints ของ ClickUp
ด้วย ClickUp, Jakub สามารถติดตามขั้นตอนของโครงการ, ความเกี่ยวข้อง, และอุปสรรคในรูปแบบที่มองเห็นได้. โดยใช้ Sprint Cards บนแดชบอร์ด, เขาสามารถตรวจสอบความเร็วและความมีประสิทธิภาพของทีมได้แบบเรียลไทม์, ซึ่งช่วยให้เขาจัดลำดับความสำคัญของงานและบริหารงานข้ามแผนกได้ดีขึ้น.
ClickUp ได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำงานของเรา ทุกอย่างจำเป็นต้องอยู่ในระบบนี้ ไม่เช่นนั้นก็เหมือนไม่มีอยู่จริง! ด้วยการนำงานทั้งหมดมาไว้บน ClickUp และจัดระเบียบเป็นสปรินต์ เราสามารถทำงานข้ามแผนกได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องแบกรับภาระจากการประชุมและอีเมลจำนวนมาก
ความท้าทายและเคล็ดลับสำหรับการวางแผนเส้นทางแบบ Agile
การสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์แบบ Agile ที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งมักต้องการให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องบาลานซ์ความ 우선ลำดับ, แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอยู่เสมอ, และรักษาความยืดหยุ่นไว้ ในขณะที่แผนงานผลิตภัณฑ์แบบ Agile และเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับทีม แต่ก็มีอุปสรรคที่พบได้บ่อยหลายประการที่อาจทำให้กระบวนการวางแผนซับซ้อนขึ้น:
การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์
แต่ละแผนกอาจมีลำดับความสำคัญของตนเอง แผนกขายอาจผลักดันฟีเจอร์ที่ลูกค้าต้องการเพื่อปิดการขาย ในขณะที่ฝ่ายวิศวกรรมอาจสนับสนุนการปรับปรุงทางเทคนิคที่สัญญาว่าจะมีความเสถียรในระยะยาว
ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ การหาสมดุลระหว่างความสำเร็จระยะสั้นและการเติบโตระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คุณสามารถใช้ ClickUpเพื่อกำหนดระดับความสำคัญของงานเพื่อเชื่อมโยงคำขอฟีเจอร์กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้ดีขึ้น ทำให้ทีมของคุณมีสมาธิที่ชัดเจน
เชื่อมโยงข้อมูลกับการตัดสินใจ
ข้อมูลคือเพื่อนที่ดีที่สุดของแผนที่—แต่เฉพาะเมื่อมันเกี่ยวข้อง, สามารถนำไปใช้ได้, และมีบริบทที่เหมาะสม.
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องการข้อมูลเชิงปริมาณ (เช่น อัตราการยอมรับฟีเจอร์) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (เช่น ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้) เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ความท้าทายมักอยู่ที่การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และการกลั่นกรองข้อมูลให้เป็นประเด็นที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้
การรักษาความยืดหยุ่น
ทีมต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการปฏิบัติงาน, คำแนะนำจากผู้ใช้, และการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม สมมติว่าทีมของคุณกำลังพัฒนาคุณสมบัติใหม่ แต่เกิดปัญหาทางเทคนิคที่ไม่คาดคิดทำให้การปล่อยคุณสมบัติล่าช้า แทนที่จะทำให้แผนงานทั้งหมดล้มเหลว แผนงานแบบอไจล์ใน ClickUp ช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้, เปลี่ยนกำหนดการโดยไม่ทำให้การไหลของงานทั้งหมดหยุดชะงัก, และสื่อสารการเปลี่ยนแปลงได้ทันที
เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคในการวางแผนเส้นทางเหล่านี้คุณสามารถใช้เทมเพลตแบบアジลเพื่อให้ได้แนวทางที่มีโครงสร้างมากขึ้นแต่ยังคงความยืดหยุ่นไว้
ความท้าทายของแผนงานตามขนาดของบริษัท
ความท้าทายในการสร้างแผนที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile แตกต่างกันไปตามขนาดของบริษัท:
- สตาร์ทอัพ: การทำให้ทุกอย่างเรียบง่ายคือกุญแจสำคัญ การวางแผนที่ซับซ้อนเกินไปอาจส่งผลเสียได้ ดังนั้นควรเน้นที่ความยืดหยุ่นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น
- SMEs: เมื่อบริษัทเติบโตขึ้น ความท้าทายในการวางแผนเส้นทางก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้น การมองเห็นกลยุทธ์อย่างชัดเจนและเข้าใจพลวัตภายในทีมเป็นสิ่งสำคัญ
- องค์กรธุรกิจ: องค์กรขนาดใหญ่ต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและหลีกเลี่ยงการหยุดนิ่ง การเน้นนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน
แม่แบบไวท์บอร์ดแผนที่เส้นทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ClickUpมอบแนวทางที่เน้นภาพและปรับแต่งได้สูงในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานร่วมกัน, เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนและมองเห็นทุกขั้นตอนการพัฒนา, กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน, และทำให้ทีมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อให้สอดคล้องกับ 우선순위ของผลิตภัณฑ์.
ด้วยคุณสมบัติเช่น สถานะที่ปรับแต่งได้, ฟิลด์, และมุมมองแผนที่เส้นทางแบบภาพ, เทมเพลตนี้ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมติดตามความคืบหน้าและระบุการพึ่งพาซึ่งกันและกัน, ทำให้ง่ายต่อการปรับแผนในเวลาจริง.
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการวิธีการวางแผนโร้ดแมปที่ยืดหยุ่นและเน้นภาพเป็นหลัก
เชี่ยวชาญแผนงาน Agile ด้วย ClickUp เพื่อความสำเร็จของโครงการที่ไม่มีใครเทียบได้
"การไม่วางแผนคือการวางแผนที่จะล้มเหลว"—และการจัดการแผนงานแบบ Agile ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น
ด้วย ClickUp คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้การพัฒนาของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ตั้งแต่การวางแผนการให้ความสำคัญกับคุณสมบัติไปจนถึงการวัดความสำเร็จผ่านตัวชี้วัดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับความวุ่นวายของการเริ่มต้นธุรกิจ การวางแผนแบบคล่องตัว การขยายธุรกิจ SME หรือการสร้างความสมดุลระหว่างนวัตกรรมขององค์กร แผนภูมิแกนต์ การวางแผนสปรินต์ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ของ ClickUp จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและควบคุมแผนงาน Agile ของคุณวันนี้ เพื่อขับเคลื่อนทีมของคุณกลับสู่ความสำเร็จทีละสปรินต์