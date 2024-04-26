บล็อก ClickUp

วิธีการสร้างแผนโครงการแบบอไจล์: แนวทางทีละขั้นตอน

PMO Team
PMO Team
26 เมษายน 2567

หลังจากใช้เวลาหลายชั่วโมงในการพัฒนา คุณได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของคุณในที่สุด คุณมั่นใจว่าการทำงานหนักทั้งหมดจะคุ้มค่า และลูกค้าจะพอใจเป็นอย่างมาก

แต่มีเรื่องพลิกผัน! ลูกค้าได้กลับมาพร้อมกับความคิดเห็นเชิงวิจารณ์มากมาย ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับความต้องการ และตอนนี้คุณต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

ฟังดูเหมือนฝันร้ายสำหรับผู้จัดการโครงการและทีมพัฒนาใช่ไหม?

วิธีหนึ่งที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเช่นนี้ได้คือการวางแผนโครงการด้วยวิธีการแบบอไจล์

การวางแผนโครงการแบบอไจล์เป็นวิธีการจัดการโครงการแบบวนซ้ำที่มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องและเพิ่มพูนทีละน้อย โดยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และสนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต่างจากวิธีการวางแผนโครงการแบบดั้งเดิม (เช่น วิธีการแบบน้ำตก) ที่เน้นการมีแผนงานและกรอบเวลาที่เคร่งครัด การวางแผนโครงการแบบアジลให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว

ในขณะที่วิธีการแบบเดิมเหมาะสำหรับโครงการระยะยาวที่มีความซับซ้อนน้อยกว่าและต้องการโครงสร้างที่เข้มงวด การวางแผนแบบอไจล์จะเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการพัฒนาในระยะสั้นที่มีความซับซ้อนและต้องการความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบ่อยครั้ง

ในบทความนี้ เราจะครอบคลุมถึงสิ่งจำเป็นของการวางแผนโครงการแบบอไจล์เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากมัน

ประโยชน์ของการวางแผนโครงการแบบอไจล์

เนื่องจากความต้องการของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และโครงการพัฒนาซับซ้อนมากขึ้น การเปลี่ยนมาใช้ระบบอไจล์สามารถทำให้รอบการพัฒนาของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ นี่คือประโยชน์บางประการของการวางแผนโครงการแบบอไจล์:

  • การใช้งานที่ดีขึ้น: การนำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ มาปรับใช้ช่วยให้ซอฟต์แวร์ตอบสนองความต้องการของพวกเขา
  • การส่งมอบแบบเป็นระยะ: โครงการแบบ Agile จะถูกแบ่งออกเป็นระยะย่อยที่จัดการได้ โดยให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณลักษณะที่มีคุณค่ามากที่สุดในช่วงต้นของวงจรชีวิตโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับอย่างรวดเร็ว
  • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ทีมที่มีความคล่องตัวจะทบทวนกระบวนการทำงานของตนอย่างสม่ำเสมอ และมองหาโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
  • ความสามารถในการปรับตัว: Agile มอบพื้นที่กว้างขวางสำหรับความยืดหยุ่น มันส่งเสริมการปรับเปลี่ยนแผนโครงการตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ความสำคัญ และสภาวะตลาด

⭐ แม่แบบแนะนำ

สร้างแรงผลักดันให้กับทุกโครงการ—ไม่เพียงแค่ซอฟต์แวร์—ด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp จัดระเบียบสปรินต์ ติดตามงานที่ต้องส่งมอบ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ขับเคลื่อนความสำเร็จ

วางแผนการทำงานแบบคล่องตัวข้ามทีมใดก็ได้ด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
วางแผนการทำงานแบบคล่องตัวข้ามทีมใดก็ได้ด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp

วิธีการวางแผนแบบアジล

มาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการวางแผนแบบอไจล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสามวิธีในด้านการจัดการโครงการ

สครัม

สครัมเป็นกรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ที่ออกแบบมาเพื่อส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องและเพิ่มพูนทีละน้อย

กลุ่มย่อยของ Agile นี้เน้นการนำกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมมาใช้ โดยทีมพัฒนาจะทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

องค์ประกอบหลักของการบริหารโครงการแบบ Scrumได้แก่:

  • สปรินต์: วงจรการทำงานสั้น ๆ ที่มีระยะเวลาจำกัด ซึ่งทีมจะมุ่งเน้นไปที่การทำให้ชุดของงานที่ส่งมอบจากผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกเสร็จสมบูรณ์ วงจรเหล่านี้มักใช้เวลา 1-4 สัปดาห์ และช่วยให้โครงการมีสมาธิและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น
  • การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน: หรือที่รู้จักกันในชื่อ "สครัมประจำวัน" เป็นการประชุมสั้น ๆ (โดยปกติ 15-20 นาที) ที่จัดขึ้นทุกวันระหว่างสปรินต์ ทีมงานใช้เวลานี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้า ระบุอุปสรรค และทำให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
  • รายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์: นี่คือรายการลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ ข้อกำหนด และการแก้ไขสำหรับโครงการทั้งหมด เป็นเอกสารที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการเมื่อมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น
  • งานค้างในสปรินท์: เป็นส่วนย่อยของงานค้างในผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยรายการเฉพาะที่ทีมพัฒนาจะดำเนินการในสปรินท์นั้นๆ รายการนี้ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการวางแผนสปรินท์และสะท้อนถึงสิ่งที่ทีมเชื่อว่าสามารถทำได้ในช่วงเวลานั้น
  • การประชุมทบทวนสปรินต์: จัดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์ การประชุมทบทวนเป็นโอกาสให้ทีมได้นำเสนอสิ่งที่พวกเขาได้ทำเสร็จแล้วและรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การทบทวนสปรินต์: การประชุมอีกครั้งที่จัดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสปรินต์ การทบทวนนี้เป็นโอกาสให้ทีมได้ไตร่ตรองถึงสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ไม่ได้ผล และวิธีที่พวกเขาสามารถปรับปรุงกระบวนการสำหรับสปรินต์ถัดไป

คัมบัง

นี่คือกรอบการทำงานเชิงภาพที่ใช้ในการวางแผนแบบアジลและพัฒนาซอฟต์แวร์. คันบันมุ่งเน้นที่การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ทีมจำกัดปริมาณงานที่กำลังดำเนินการอยู่ (WIP) เพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของงาน.

กระดานคัมบังช่วยให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานได้ชัดเจนขึ้น โดยใช้คอลัมน์แทนขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ ตัวอย่างเช่น กระดานคัมบังแบบสามคอลัมน์ที่เรียบง่าย จะแบ่งงานภายใต้โครงการออกเป็น 'ต้องทำ' 'กำลังดำเนินการ' และ 'เสร็จแล้ว'

รูปภาพฟีเจอร์ kanban ใน Google Sheets ในบล็อก ClickUp
กระดานคัมบังแบบง่ายที่มีสามคอลัมน์เพื่อแสดงความคืบหน้าของงาน

กระดานคัมบังยังมอบความยืดหยุ่นในการจัดการงานและให้ความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของรายการที่ต้องดำเนินการ

การผลิตแบบลีน

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีน (LSD) เป็นวิธีการแบบคล่องตัวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการการผลิตแบบลีน

รู้จักกันในชื่อ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถดำรงอยู่ได้ขั้นต่ำ (MVP) แนวทาง LSD มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดของเสียให้น้อยที่สุด

มันช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการพัฒนา, ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นที่คุณสมบัติที่จำเป็น, และส่งเสริมการร่วมมือในทีม

การใช้แนวทางนี้ในกระบวนการวางแผนแบบアジลช่วยลดต้นทุนและช่วยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

หลักการสำคัญของการวางแผนแบบアジล

นี่คือหลักการสำคัญสี่ประการที่กำหนดทิศทางของโครงการในการวางแผนแบบอไจล์:

1. การวางแผนแบบวนซ้ำและเพิ่มทีละน้อย

ในการวางแผนแบบอไจล์ โครงการจะถูกแบ่งย่อยออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ หรือที่เรียกว่าการเพิ่มพูนหรือการเพิ่มขั้น

แทนที่จะวางแผนโครงการทั้งหมดล่วงหน้า ทีมงานจะมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมสำหรับรอบถัดไปโดยอิงจากข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากรอบก่อนหน้า

2. การวางแผนแบบคล่องตัวโดยอิงจากเรื่องราวของผู้ใช้

เรื่องราวของผู้ใช้คือคำอธิบายสั้น ๆ และง่าย ๆ ของคุณสมบัติหรือฟังก์ชันการทำงานจากมุมมองของผู้ใช้ปลายทาง

พวกเขาอ่านดังนี้:

ในฐานะ [ใคร] ฉันต้องการที่จะ [ทำอะไร] เพื่อที่จะ [ทำไม]

  • ในฐานะ [ใคร]: นี่ระบุผู้ใช้หรือบุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงาน
  • ฉันต้องการ [อะไร]: นี่อธิบายเป้าหมายหรือการกระทำเฉพาะที่ผู้ใช้ต้องการให้สำเร็จ
  • ดังนั้น [เหตุผล]: นี่อธิบายถึงประโยชน์หรือคุณค่าที่ผู้ใช้จะได้รับจากการบรรลุเป้าหมาย

นี่คือตัวอย่างของเรื่องราวผู้ใช้ที่เขียนในรูปแบบ Scrum ทั่วไป:

ในฐานะผู้สอนฟิตเนส ฉันต้องการที่จะสามารถสร้างและจัดการโปรแกรมออกกำลังกายสำหรับลูกค้าของฉันทางออนไลน์ได้ เพื่อที่ฉันจะสามารถมอบแผนการออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและติดตามความก้าวหน้าของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย

การวางแผนแบบอไจล์มุ่งเน้นไปที่การสร้างและจัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวผู้ใช้ตามคุณค่าที่มีต่อลูกค้า เรื่องราวผู้ใช้เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นบล็อกพื้นฐานสำหรับการวางแผนและดำเนินการทำงานในระหว่างรอบการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายตรงกับความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า

3. การแบ่งแผนโครงการแบบอไจล์ออกเป็นรุ่นและสปรินท์

โครงการแบบอไจล์มักจะถูกจัดระเบียบเป็นรุ่นและสปรินต์

การปล่อยเวอร์ชัน (Releases) เป็นหมุดหมายสำคัญหรือผลลัพธ์ที่ประกอบด้วยชุดของฟีเจอร์หรือฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วน ในทางกลับกัน สปรินต์ (Sprints) คือรอบการทำงานสั้น ๆ ที่มีระยะเวลาแน่นอน (โดยปกติหนึ่งถึงสี่สัปดาห์) ซึ่งทีมงานจะทำงานกับชุดย่อยของเรื่องราวผู้ใช้หรือภารกิจต่าง ๆ

การแบ่งส่วนนี้ช่วยให้ทีมสามารถส่งมอบคุณค่าได้เป็นระยะ ๆ โดยแต่ละทีมมีส่วนร่วมต่อเป้าหมายของโครงการโดยรวม

4. บทบาทของอไจล์ในการจัดการเชิงกลยุทธ์

การจัดการกลยุทธ์คืออะไร? มันคือกระบวนการบริหารทรัพยากรขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

หลักการและแนวทางปฏิบัติแบบ Agile ช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว สร้างนวัตกรรม นำข้อเสนอแนะจากลูกค้าไปปรับใช้ ลดระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด (TTM) และเพิ่มอัตราความสำเร็จของโครงการ ซึ่งนำไปสู่การบริหารกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีสร้างแผนโครงการแบบアジล

การวางแผนแบบอไจล์เน้นความยืดหยุ่นเป็นหลัก คุณสามารถปรับกระบวนการให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของโครงการได้ แต่ต้องมั่นใจว่าทีมยังคงมุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายหลัก

นี่คือคู่มือขั้นตอนการสร้างแผนงานที่คล่องตัวซึ่งจะขับเคลื่อนโครงการของคุณไปสู่ความสำเร็จ:

1. สรุปวิสัยทัศน์ของโครงการ

เริ่มต้นแผนโครงการแบบอไจล์ของคุณด้วยการสร้างเรื่องราวผู้ใช้ในรูปแบบที่เราได้เน้นไว้ข้างต้น นั่นคือ

"ในฐานะ [บุคลิกภาพ], ฉัน [ต้องการที่จะ], [เพื่อให้]. "

ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณกำลังสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ คุณสามารถมีเรื่องราวของผู้ใช้ (user story) ที่เป็นอย่างนี้:

"ในฐานะผู้ซื้อ ฉันต้องการสามารถเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นของฉันเพื่อที่ฉันจะได้ตรวจสอบและซื้อในภายหลัง"

เมื่อเรื่องราวผู้ใช้ของคุณพร้อมแล้ว ถึงเวลาที่จะ:

  • กำหนด เป้าหมาย ของโครงการ
  • กำหนด ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อวัดความก้าวหน้า
  • คิดค้น กลยุทธ์ เพื่อตอบสนองเรื่องราวของผู้ใช้
  • ระบุ ผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันหลัก ในรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์

2. สร้างแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์

ในแนวคิด Agile แผนที่ผลิตภัณฑ์ (Product Roadmap) หมายถึงแผนการดำเนินงานที่ช่วยให้คุณบรรลุวิสัยทัศน์ของคุณ แผนนี้จะแสดงภาพรวมว่าผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันจะพัฒนาไปอย่างไรตลอดโครงการ พร้อมทั้งระบุคุณสมบัติหลักที่สำคัญ

แผนงานนี้ให้ภาพรวมในระดับสูงของโครงการ ช่วยให้สมาชิกในทีมมีความสอดคล้องกันและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง

3. วางแผนการเผยแพร่

ตอนนี้คุณมีกลยุทธ์และแผนงานเบื้องต้นเพื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนการปล่อยเวอร์ชันแบบค่อยเป็นค่อยไป

ในการวางแผนโครงการแบบอไจล์ การปล่อย (release) หมายถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์หลังจากผ่านการวนซ้ำหลายรอบ

ในขั้นตอนนี้ทีมอไจล์ต้องระบุขอบเขตและข้อกำหนดของการปล่อยเวอร์ชัน และประมาณเวลาที่ต้องการให้เสร็จสิ้น ให้ยืดหยุ่นกับกำหนดเวลา—ตั้งเป้าหมายให้เสร็จสิ้นการปล่อยเวอร์ชันในไตรมาสที่กำหนดไว้ และดำเนินการต่อไปโดยมีกรอบเวลาที่ประมาณไว้ในใจ

4. วางแผนการวนรอบการทำงาน

ในขั้นตอนนี้ ทีมอไจล์ต้องวางแผนงานที่ต้องส่งมอบสำหรับแต่ละรุ่น

แยกงานที่ต้องส่งมอบออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ โดยอิงจากเรื่องราวของผู้ใช้ งานเหล่านี้จะช่วยให้ทีมสามารถพัฒนาฟีเจอร์ใหม่และปรับปรุงฟีเจอร์เดิมตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้ปลายทาง

ในAgile Scrum ขั้นตอนนี้เรียกว่าการวางแผนสปรินต์ คุณสร้างสปรินต์แบ็กล็อกโดยการเลือกไอเท็มเฉพาะจากผลิตภัณฑ์แบ็กล็อก

ในช่วงสัปดาห์ที่หนึ่งถึงสี่ของสปรินต์ทีมสกรัมจะทำงานตามรายการดำเนินการในแบ็กล็อกของสปรินต์ เมื่อสปรินต์เริ่มต้นแล้ว คุณจะไม่สามารถเพิ่มหรือลบงานออกจากแบ็กล็อกของสปรินต์ได้

5. จัดการตรวจสอบเป็นประจำ

จัดให้มีการประชุมสแตนด์อัพหรือสกรัมประจำวันกับทีมอไจล์ของคุณเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

จัดการประชุมสรุปผลสปรินต์ในตอนท้ายของแต่ละสปรินต์เพื่อแสดงผลงานที่ทีมได้ทำเสร็จแล้วจนถึงขณะนี้ และขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การทบทวนการวิ่ง (Sprint retrospective) เป็นพิธีกรรมสำคัญอีกอย่างหนึ่งในกระบวนการทำงานแบบอไจล์ ใช้เพื่อวิเคราะห์สิ่งที่ทำได้ดีในช่วงการวิ่ง (sprint) ที่ผ่านมา พื้นที่ใดที่ต้องการพัฒนา และวิธีที่ทีมสามารถปรับปรุงในการวิ่งครั้งถัดไปได้

6. รวบรวมขั้นตอนทั้งหมดด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ

การจัดการขั้นตอนทั้งหมดนี้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp

ตั้งแต่การสร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์, การวางแผนสปรินต์, และการติดตามความคืบหน้าไปจนถึงการรักษาความร่วมมือ, แพลตฟอร์มนี้รวบรวมทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวไว้ภายใต้หลังคาเดียว และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนา

มาดูกันว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้ให้มากที่สุดในการวางแผนโครงการแบบอไจล์ของคุณได้อย่างไร:

  • เร่งกระบวนการพัฒนาด้วยClickUp Brain ใช้ AI เพื่อสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ แผนการทดสอบ ข้อกำหนดทางเทคนิค และอื่นๆ ได้ในทันที
ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain
ClickUp Brain ช่วยในการสร้างเอกสารทางเทคนิคสำหรับโครงการแบบ Agile
  • กำหนดเป้าหมายโครงการและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ด้วยฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUpและรับรายงานความคืบหน้าของโครงการโดยอัตโนมัติ
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
ทำให้การติดตามเป้าหมายง่ายขึ้นและติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลาด้วยฟีเจอร์เป้าหมายบนแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
  • ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลอยู่เสมอด้วยClickUp Chat View มอบหมายงาน และทำงานร่วมกันโดยแท็กสมาชิกทีมในความคิดเห็น
มุมมองแชท ClickUp
แชร์การอัปเดต, เชื่อมโยงทรัพยากร, และติดต่อสื่อสารกับสมาชิกทีมแบบอไจล์ผ่าน ClickUp Chat View
มุมมองกล่องของ ClickUp
รับมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณงานของทีม Agile ของคุณด้วย Box View ของ ClickUp
  • ตรวจสอบว่าคุณได้ก้าวหน้ามาไกลแค่ไหนกับโครงการ และยังมีงานเหลืออยู่มากน้อยเพียงใด ด้วยแผนภูมิ Burnup และ Burndown ตามลำดับ
กราฟการเผาไหม้ใน ClickUp
ประเมินความคืบหน้าที่ทำในระหว่างสปรินต์ด้วยแผนภูมิ Burnup ใน ClickUp
  • ติดตามการสปรินต์ตามสถานะของงาน ใช้การเข้ารหัสสีเพื่อให้ได้ภาพรวมของความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว และระบุจุดคอขวดก่อนที่มันจะกลายเป็นภัยคุกคามด้วยแผนภูมิการไหลสะสม
แผนภูมิการไหลสะสมบน ClickUp
ติดตามความคืบหน้าของการวิ่งระยะสั้นได้ทันทีด้วยแผนภูมิการไหลสะสมบน ClickUp
  • สร้างภาพการทำงานแบบ Agileและ Sprint ได้ตามที่คุณต้องการ จัดเรียงได้อย่างง่ายดายตามสถานะ วันที่ครบกำหนด ความสำคัญ และอื่นๆ ด้วยมุมมอง Board
กระดานคัมบัง ClickUp
มุมมองบอร์ดใน ClickUp ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยกระดานคัมบัง

ไม่ว่าคุณจะปฏิบัติตาม Scrum, Kanban, การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีน หรือวิธีการแบบアジลอื่น ๆแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpจะช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการทั้งหมดได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว

ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปอีกต่อไป—ClickUp รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมกว่า 1,000 รายการ เช่น GitLab, GitHub, Figma, Slack และอีกมากมาย

เครื่องมือนี้ช่วยรักษาหลักการของอไจล์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถเปลี่ยนความสนใจไปสู่ภารกิจหลักของตนได้ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม

📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพโซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกัน

แม่แบบการวางแผนโครงการแบบอไจล์

การวางแผนโครงการแบบ Agile อาจรู้สึกท่วมท้นหากคุณเริ่มต้นจากศูนย์—แต่ไม่ใช่เมื่อคุณมีกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานเพื่อเป็นแนวทาง!

เทมเพลต Agileของ ClickUp ที่ฟรีและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ สามารถทำให้การวางแผนและจัดระเบียบโครงการเป็นเรื่องที่เครียดน้อยลง

นี่คือเทมเพลตบางส่วนที่คุณสามารถดูได้:

เทมเพลตวางแผนโครงการ ClickUp

จัดระเบียบโครงการหลายโครงการด้วยเทมเพลตวางแผนโครงการของ ClickUp และติดตามงานที่ต้องทำของคุณอยู่เสมอ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดระเบียบโครงการหลายโครงการด้วยเทมเพลตผู้วางแผนโครงการของ ClickUp และติดตามงานที่ต้องทำของคุณอยู่เสมอ

มีโปรเจกต์มากเกินไปในมือใช่ไหม?แม่แบบวางแผนโครงการของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณพบความสงบท่ามกลางความวุ่นวายได้

ใช้เทมเพลตแผนโครงการแบบคล่องตัวนี้เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ผ่านกระดานคัมบัง จัดสรรทรัพยากรอย่างถูกต้อง และรักษาความสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ อยู่ระหว่างพัก และต้องทำ คุณสมบัติที่กำหนดเอง เช่น ความเสี่ยง งบประมาณคงเหลือ ระยะเวลา และความคืบหน้าของงาน ช่วยให้คุณสามารถสแกนข้อมูลโครงการได้อย่างรวดเร็ว

เทมเพลตยังมีตัวเลือกมุมมองที่กำหนดเองได้หกแบบ (กิจกรรมโครงการ, ตารางเวลา, และตัวติดตามงบประมาณ เป็นต้น) เพื่อให้คุณทราบความคืบหน้าของแต่ละโครงการ

เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp

ปฏิบัติตามวิธีการแบบอไจล์สำหรับโครงการที่ไม่ใช่การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้แม่แบบการจัดการโครงการแบบอไจล์ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ปฏิบัติตามวิธีการแบบอไจล์สำหรับโครงการที่ไม่ใช่การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้แม่แบบการจัดการโครงการแบบอไจล์ของ ClickUp

หากคุณบริหารทีมที่ไม่ใช่ทีมพัฒนาและต้องการนำวิธีการแบบ Agile มาใช้ในระบบของคุณแม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ใช้แบบฟอร์มเพื่อกรอกงานค้างด้วยงานต่าง ๆ และจัดลำดับความสำคัญ จากนั้นดำเนินการงานร่วมกับคณะกรรมการหรือสปรินต์ และกำหนดเวลาการตรวจสอบเป็นประจำ (เช่น การทบทวนสปรินต์หรือการทบทวนย้อนหลัง) เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp

ดำเนินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ประสบความสำเร็จด้วยเทมเพลตการจัดการ Agile Scrum โดย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ดำเนินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ประสบความสำเร็จด้วยเทมเพลตการจัดการ Agile Scrum โดย ClickUp

โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนต้องการระบบมาตรฐานเพื่อติดตามความคืบหน้า ปรับปรุงสปรินต์ และรับประกันการส่งมอบที่รวดเร็วขึ้น คุณสามารถสร้างระบบนี้ได้ด้วยเทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp

ตั้งแต่การระบุงานค้าง การวางแผนสปรินต์ การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน การทบทวนสปรินต์ ไปจนถึงการทบทวนย้อนหลัง—เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณดูแลทุกขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน

สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์, และมุมมองช่วยให้สามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้ชัดเจน และสร้างความสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างทีมผลิตภัณฑ์, ทีมวิศวกรรม, และทีมคุณภาพการทดสอบ (QA) ใช้เทมเพลตเพื่อติดตามการทำงานของคุณอย่างใกล้ชิด, แก้ไขปัญหาคอขวดตั้งแต่เนิ่น ๆ, และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมให้ดีขึ้น

เทมเพลตการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp

วางแผนสปรินต์, ติดตามความคืบหน้า, จัดการทรัพยากร, และมองเห็นการพึ่งพาอาศัยกันด้วย Agile Sprint Planning Template โดย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผนสปรินต์, ติดตามความคืบหน้า, จัดการทรัพยากร, และมองเห็นการพึ่งพาอาศัยกันด้วยเทมเพลตการวางแผนสปรินต์แบบ Agile โดย ClickUp

ต้องการส่งมอบผลลัพธ์ระดับแนวหน้าภายในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่? มุ่งเน้นการวางแผนสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการวางแผนสปรินต์แบบ Agile จาก ClickUp

มันช่วยให้คุณได้รับภาพรวมอย่างละเอียดของงานในรายการงานที่ต้องทำของโครงการ, ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน, และให้การติดตามความคืบหน้าอย่างราบรื่นผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรชีวิตสปรินต์

ใช้สถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งกรอบการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของคุณ. คุณสมบัติเช่นการติดตามเวลา, แท็ก, คำเตือนเกี่ยวกับความพึ่งพา, และอีเมลช่วยให้การจัดการโครงการของคุณง่ายขึ้น, ทำให้ทีมที่ทำงานแบบอไจล์ของคุณมีประสิทธิภาพและมีการจัดระเบียบมากขึ้น.

ข้อดีอีกประการหนึ่ง?เทมเพลตการจัดการโครงการเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน Agile ใหม่และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนโครงการ

การเอาชนะอุปสรรคในการวางแผนแบบอไจล์

ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณต้องตระหนักถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดระหว่างการวางแผนแบบอไจล์ ความท้าทายเหล่านี้อาจมาในรูปใดรูปหนึ่งต่อไปนี้:

ขอบเขตงานที่ขยายออกไป

ในวิธีการแบบอไจล์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเสนอข้อมูลตลอดโครงการ และข้อกำหนดจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสปรินท์ ข้อกำหนดของโครงการที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเช่นนี้มักทำให้ขอบเขตงานขยายออกไปเกินกว่าที่ได้ตกลงไว้ในตอนแรก

วิธีลดผลกระทบ: ในระหว่างการกำหนดเป้าหมายของโครงการ ให้ตั้งความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ของโครงการอย่างชัดเจนและเป็นจริง และให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทราบถึงสิ่งเหล่านี้ หากขอบเขตของงานขยายออกไปเกินกว่าที่ทีมของคุณสามารถรับมือได้ ให้แก้ไขปัญหาทันที

เวลาที่จำกัด

หนึ่งในความสำคัญหลักของ Agile คือการร่วมมือกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อทีมวิศวกรต้องอยู่ในระบบสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับผู้ทดสอบและลูกค้า อาจทำให้เสียเวลาไปจากตารางงานประจำวันของพวกเขาเป็นจำนวนมาก

วิธีลดผลกระทบ: ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบอไจล์เพื่อปรับปรุงการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมอบอำนาจให้ผู้พัฒนาสามารถบริหารเวลาได้ดีขึ้น

ไม่เหมาะสำหรับโครงการบางประเภท

ในขณะที่การวางแผนแบบคล่องตัว (Agile) เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่อาจไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปได้ ตัวอย่างเช่น Agile จะไม่เหมาะสำหรับโครงการก่อสร้าง เนื่องจากความคิดเห็นที่ต่อเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายอาจก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี

วิธีลดผลกระทบ: ก่อนนำวิธีการแบบอไจล์มาใช้ ให้ประเมินว่าโครงการนี้เหมาะสมหรือไม่

กลยุทธ์สำหรับการเจรจาต่อรองและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประสบความสำเร็จในการวางแผนแบบอไจล์

แม้จะมีความท้าทาย ผู้จัดการโครงการสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน และเจรจาต่อรองได้อย่างมืออาชีพ มาดูกันว่าทำอย่างไร:

  • การฟังอย่างตั้งใจ: ฟังความต้องการและความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างอดทนในระหว่างโครงการ และริเริ่มการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่ต้องระวังไม่ให้ขอบเขตงานขยายออกไปเกินกว่าที่กำหนดไว้
  • ความโปร่งใส: สร้างความไว้วางใจและลดความไม่แน่นอนโดยการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงความคืบหน้า ความท้าทาย และการตัดสินใจ
  • การตัดสินใจแบบร่วมมือ: ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญหรือเล็กน้อยเพื่อให้ได้รับการยอมรับและสอดคล้องกันดีขึ้น
  • การแก้ไขข้อขัดแย้ง: หากมีการสื่อสารผิดพลาดหรือข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้แก้ไขอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และหาทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ตอบตกลงกับ Agile เพื่อการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อคุณนำวิธีการวางแผนแบบอไจล์มาใช้สำหรับการบริหารโครงการ คุณสามารถรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้ใช้และข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับกระบวนการของคุณให้เหมาะสม

คุณไม่จำเป็นต้องคาดการณ์ผลลัพธ์—ความคล่องตัวช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการหาวิธีแก้ไขขณะที่คุณดำเนินการไปในแต่ละรอบ

ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของลูกค้าได้ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความพยายามและทรัพยากรที่สูญเสียไป

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?ลงทะเบียนกับ ClickUpและจัดการโครงการด้วยวิธีการแบบ Agile!

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. คุณสร้างแผนงานที่คล่องตัวได้อย่างไร?

ในการสร้างแผนงานที่คล่องตัว ให้เริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ ประเมินความพยายามสำหรับแต่ละงาน จัดลำดับความสำคัญ จากนั้นดำเนินการและปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ

2. อะไรที่รวมอยู่ในแผนโครงการแบบอไจล์?

แผนโครงการที่คล่องตัวประกอบด้วยเป้าหมายของโครงการ แผนที่ผลิตภัณฑ์ บักล็อกผลิตภัณฑ์ บักล็อกสปรินต์ การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน การวางแผนการปล่อย และการติดตามความก้าวหน้า

3. คุณจัดโครงสร้างโครงการแบบアジลอย่างไร?

จัดโครงสร้างโครงการที่มีความคล่องตัวโดยการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สร้างรายการงานที่ต้องทำ (Product Backlog) แบ่งออกเป็นรายการงานย่อยในแต่ละสปรินต์ (Sprint Backlog) มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม จัดประชุมสปรินต์อย่างสม่ำเสมอ ดำเนินการตามสปรินต์แต่ละรอบ และปรับแผนตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ