8 อันดับซอฟต์แวร์แผนที่เส้นทาง (คุณสมบัติ, ราคา)

จำได้ไหมว่าผู้เล่นในภาพยนตร์เรื่อง 'จูแมนจี' ติดตามแผนที่เพื่อชนะเกม?
ทีมพัฒนาก็จำเป็นต้องมีแผนที่เพื่อเอาชนะคู่แข่งและสร้างความประทับใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นกัน แม้ว่าทีมจูแมนจิจะใช้แผนที่จริงก็ตาม แต่นั่นคงไม่เพียงพอสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และโครงการที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
และนั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์แผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์เข้ามาช่วย อย่างแท้จริง
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่าซอฟต์แวร์โรดแมปคืออะไร และเน้นย้ำถึงเครื่องมือโรดแมปที่ดีที่สุด 8ตัวที่คุณสามารถใช้เพื่อเอาตัวรอดในทุกระดับของเกมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 🎮
ซอฟต์แวร์แผนที่ถนนคืออะไร?
ก่อนที่เราจะเข้าสู่ซอฟต์แวร์แผนที่ผลิตภัณฑ์ มาดูกันว่าแผนที่ผลิตภัณฑ์คืออะไร
การทำแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ช่วยให้ทีม มองเห็นภาพ ของกระบวนการพัฒนา เพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโครงการใหม่ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นได้
ทั้งผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้จัดการโครงการต่างพึ่งพาแผนงานเพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ของบริษัท ด้วยวิธีนี้ทีมที่ทำงานแบบอไจล์ของคุณจะสามารถปรับให้สอดคล้อง กับเป้าหมายของ วัตถุประสงค์โดยรวม
แต่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและการเปิดตัวคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก
อาจจะยากกว่าการชนะเกมจูแมนจี้เสียอีก
และหากไม่มีแผนที่นำทางที่ชัดเจน ทีมต่าง ๆ ก็จะถูกโยนเข้าไปในสถานการณ์ที่ซับซ้อนโดยไม่มีแนวทาง และไม่มีความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ควรทำอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
การปล่อยให้ทีมของคุณรู้สึกแบบนี้:
โชคดีที่เครื่องมือแผนงานผลิตภัณฑ์มีฟีเจอร์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เช่นพอร์ทัลลูกค้าและมุมมองแบบฟอร์มที่จะช่วยให้คุณเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จได้
ซอฟต์แวร์แผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้ทีมจัดการกำหนดเวลา กำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้ กำจัดอุปสรรค (เช่น จุดอ่อนของอวตาร 😉) และติดตามความก้าวหน้า
ต้องการคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำโรดแมปปิ้งหรือไม่?
เยี่ยม ชมคู่มือสุดยอดเกี่ยวกับการทำโรดแมปและเรียนรู้เกี่ยวกับโรดแมปในการบริหารโครงการ
ตอนนี้ที่เราได้จัดการเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้ว มาดูผู้เล่นหลักในเกมนี้กัน:
ซอฟต์แวร์แผนที่เส้นทางที่ดีที่สุด 8 อันดับ
นี่คือเครื่องมือวางแผนโรดแมปที่ดีที่สุด 8 อันดับ:
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและวางแผนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพสูงในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ด้วย ClickUp ทีมของคุณสามารถใช้การพึ่งพา ของงานเพื่อวางแผนโร้ดแมปผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์ Goals ทีมของคุณยังสามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งใหญ่ เช่น การช่วยผู้เล่นที่หายไปกลับมาได้อีกด้วย
นี่คือเหตุผลว่าทำไม ClickUp คือซอฟต์แวร์แผนที่เส้นทางที่ดีที่สุด:
- มุมมองที่ปรับแต่งได้: ทำให้วิสัยทัศน์โรดแมปที่สวยงามของคุณเป็นจริงด้วยแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง
- มุมมองไทม์ไลน์: ทำนายผลลัพธ์ของแผนงานผลิตภัณฑ์แบบアジลของคุณ 🔮
- แผนผังความคิด:ระดมความคิดสำหรับโครงการเชิงกลยุทธ์ของทีมคุณด้วยแผนผังความคิดที่สวยงาม
- แดชบอร์ด:ศูนย์ควบคุมภารกิจของคุณ ที่คุณสามารถติดตามทีมของคุณได้ และทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมในเกม
- สปรินท์ ClickApp: ทำลายทุกเป้าหมายบนแผนที่การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ของคุณด้วย ระบบสปรินท์ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของทีมวิศวกรรมของคุณให้สูงสุด
- วิดเจ็ตตาราง:ติดตามประสิทธิภาพของทีมคุณด้วยการรายงานแบบเรียลไทม์
- ลำดับความสำคัญ:จัดลำดับคุณลักษณะที่ลูกค้าต้องการเห็นในแผนงานแบบアジลของคุณ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มตัวละครอวาตาร์ในเกม
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: สร้างฟิลด์งานที่ไม่ซ้ำกันเพื่อจัดการขั้นตอนการทดสอบและการพัฒนาของคุณ
- สถานะที่กำหนดเอง:สร้างขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การเปิดตัวฟีเจอร์ไปจนถึงการติดตามปัญหา
- เหตุการณ์สำคัญ:ฉลองการสิ้นสุดของชุดงานขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น การนำ ดวงตาจากัวร์ กลับคืนสู่รูปปั้น
- ระบบอัตโนมัติ: มอบหมายงานโดยอัตโนมัติและจัดการผลิตภัณฑ์หลายรายการพร้อมกัน
- มุมมองปริมาณงาน:วางแผนความสามารถของทีมและ จัดการทรัพยากร
ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเกมบ้างไหม?
นี่คือวิธีที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ClickUp ใช้ ClickUp!
ข้อดีของ ClickUp
- แผนฟรีทรงพลังที่ให้คุณมีผู้เล่น (ผู้ใช้) ไม่จำกัด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมโหมดออนไลน์และออฟไลน์
- จัดระเบียบโครงการของคุณเป็นพื้นที่ทำงาน, พื้นที่,โฟลเดอร์ และอื่น ๆ ด้วยโครงสร้างลำดับชั้นที่เรียบง่าย
- เพิ่มรายการเกณฑ์ลงในแอปใหม่ของคุณด้วยรายการตรวจสอบ
- สร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์หรือแผนผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยDocs
- ก้าวไปข้างหน้าในเกมด้วยเทมเพลตโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้และดำเนินการส่งข้อมูลผ่านขั้นตอนการทำงานโดยใช้มุมมองแบบฟอร์ม
- สิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดช่วยให้คุณเก็บคำแนะนำเกมสำคัญไว้เป็นส่วนตัว
- ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมทราบถึงหน้าที่ของตนบทบาทของผู้ใช้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเรื่องนี้
- บดขยี้ทุกปัญหาด้วยGitHub,GitLab และBitbucket การผสานรวม
- สร้างงาน บันทึก และเอกสาร โดยใช้แอปมือถือiOS และ Android ที่ทรงพลังของเรา
ใช่ อันสุดท้ายนั้นสำหรับเธอ เบธานี
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่มีมุมมองตารางในแอปมือถือ (ยัง)
ลองดูแผนงานสาธารณะของ ClickUpเพื่อดูว่าเรากำลังแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยเหล่านี้อย่างไร
และอย่าลืมค้นหาหีบสมบัติของฟีเจอร์ที่น่า ตื่นเต้นที่ซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ฟรีนี้มีให้คุณ
ราคาของ ClickUp
ClickUp มี แผนราคาหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ รวมถึง:
- แผนฟรีตลอดไป: สมาชิกไม่จำกัด งานไม่จำกัด ความเป็นส่วนตัวและการแชร์ และอื่นๆ
- แผนไม่จำกัด ($5/เดือนต่อสมาชิก): ฟีเจอร์ "ฟรี" ทั้งหมด รายชื่อไม่จำกัด, บอร์ด, และมุมมองปฏิทินไม่จำกัด ฟิลด์ที่กำหนดเอง เป้าหมาย แดชบอร์ดไม่จำกัด และอื่นๆ
- คุณสมบัติ "ฟรี" ทั้งหมด
- มุมมองรายการ, บอร์ด, และปฏิทินไม่จำกัด
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- เป้าหมาย
- แดชบอร์ดไม่จำกัด
- และอื่นๆ
- แผนธุรกิจ ($9/เดือนต่อสมาชิก): คุณสมบัติไม่จำกัดทั้งหมด Sprint Automations มุมมองไทม์ไลน์ มุมมองส่วนตัว รายงานกราฟแกนต์ กำหนดการสำคัญและอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. อ๋อ!
อ๋อ!เป็นซอฟต์แวร์แผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ทีมต่าง ๆ สามารถรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าไว้ในที่เดียว สร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ และจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ได้
น่าเสียดายที่ซอฟต์แวร์การทำแผนที่เส้นทางนี้ไม่อนุญาตให้คุณใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF ทำให้การร่วมมือกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอื่นๆ เป็นเรื่องยาก
เราเองก็ทำไม่ได้เช่นกัน
คุณสมบัติเด่น
- ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าด้วยเรื่องราวของผู้ใช้
- ค้นหาสิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการผ่านพอร์ทัลไอเดียที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคุณ
- คณะกรรมการวางแผนที่ช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ของคุณจัดการกับรายการงานที่ต้องทำและจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ต่างๆ
- มุมมองบอร์ดเวิร์กโฟลว์เพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนงานโครงการของคุณ
ข้อดี
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยฟิลด์และสถานะที่กำหนดเอง
- เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยข้อผูกพันของงาน
- สร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์และขอความคิดเห็นจากหลายทีม
ข้อจำกัด
- ไม่สามารถมอบหมายงานที่ต้องทำให้กับคนมากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกันได้
- ไม่มีแผนผังความคิดสำหรับคุณลักษณะการคิดค้นผลิตภัณฑ์
- แผนราคาแพง
การกำหนดราคา
Aha! มีตัวเลือกการกำหนดราคาสองแบบ:
- แผนเริ่มต้น แผนลดราคาพิเศษสำหรับผู้ใช้ 5 คน ราคาพิเศษสำหรับ 12 เดือน เซสชันแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 40 นาที และอื่นๆ อีกมากมาย
- แผนพรีเมียม (74 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): กำหนดกลยุทธ์โดยรวม สร้างแผนงานที่แตกต่างกัน สร้างแผนงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 3/5 (180+ รีวิว)
3. Productboard
Productboard เป็นเครื่องมือวางแผนออนไลน์ที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าของคุณต้องการเกมกระดาน Jumanji แทนเวอร์ชันคอนโซล เครื่องมือการทำงานร่วมกันนี้จะช่วยให้คุณทำให้ความปรารถนาของลูกค้าเป็นจริงได้
แต่ระวังสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยนะ 👀
คุณสมบัติเด่น
- สร้างแผนที่นำทางเชิงกลยุทธ์พร้อมแผนการปล่อยเวอร์ชันอย่างละเอียด
- จัดกลุ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตามการปล่อย, สปรินต์, ระยะเวลาที่กว้างขวาง, และอื่น ๆ
- ลดความเสี่ยงด้วยการพึ่งพาคุณสมบัติ
- วางแผนสู่เป้าหมายสำคัญของโครงการด้วยแผนงานที่อิงตามไทม์ไลน์
ข้อดี
- รวบรวมตั๋วการสนับสนุนทั้งหมด, ข้อความใน Slack, การสนทนาด้านการขาย และอื่นๆ ไว้ในที่เดียว
- จัดหมวดหมู่ไอเดียผลิตภัณฑ์ คำขอ และข้อเสนอแนะ เพื่อส่งต่อไปยังทีมผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
- ซิงค์กับเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่นJira, GitHub, Azure DevOps และอื่นๆ
ข้อจำกัด
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ
- แผนราคาแพง
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ทรงพลังเช่นZoom, GitLab, และ Bitbucket
การกำหนดราคา
Productboard มีแผนราคาสามแบบ:
- สิ่งจำเป็น (25 ดอลลาร์/ผู้สร้างต่อเดือน): สร้างและแชร์แผนงานที่ปรับแต่งได้ วางแผนและจัดทีมผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกัน ซิงค์แผนงานกับเครื่องมือพัฒนาด้วยระบบเชื่อมต่อสำเร็จรูป แผนงานแบบคอลัมน์และแบบไทม์ไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย
- โปร (60 ดอลลาร์/ผู้สร้างต่อเดือน): พอร์ทัลสำหรับความคิดเห็นของลูกค้า จัดเรียงและกรองความคิดเห็นและฟีเจอร์ของลูกค้า คะแนนการจัดลำดับความสำคัญที่กำหนดเองได้หลายแบบ ส่วนขยาย Chrome และการผสานรวมอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย
- ขนาด ($120/ผู้พัฒนาต่อเดือน): การผสานกับ Salesforce ความต้องการที่จำเป็น วางแผนและจัดการการปล่อยผลิตภัณฑ์หลายรายการ พอร์ทัลหลายแห่ง และอื่น ๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
4. วันจันทร์
วันจันทร์ เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีฟังก์ชันการวางแผนเส้นทาง
อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้แผนฟรี คุณจะไม่ได้รับคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น แผนภูมิแกนต์และมุมมองไทม์ไลน์
ปัญหาคืออะไร?
มันจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ของคุณที่จะตามกำหนดเวลาได้ทัน ทำให้คุณต้องอยู่ในสภาพนี้:
คุณสมบัติเด่น
- สร้างแผนที่เทคโนโลยีของคุณเองและกำหนดเป้าหมายสำคัญในไทม์ไลน์โครงการที่มองเห็นได้
- สร้างแม่แบบแผนงานโครงการของคุณเองหรือใช้แม่แบบที่มีอยู่แล้ว
- ดูข้อมูลในรูปแบบแผนที่ ปฏิทิน ไทม์ไลน์ แคนบาน และอื่นๆ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนกำหนดเวลาอัตโนมัติเพื่อให้ทีมโครงการของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและพร้อมสำหรับวันเปิดตัวที่กำหนดไว้
ข้อดี
- ลักษณะการจัดการโครงการแบบอไจล์เช่น สปรินต์และคะแนนเรื่องราว
- เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่แสดงให้คุณเห็นถึงสุขภาพโดยรวมและความสามารถในการทำกำไรของพอร์ตโฟลิโอ
- ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams, Google Calendar,Zoom และอื่น ๆ
ข้อจำกัด
- จำกัดผู้ใช้สองคนในแผนฟรี
- ไม่มีแผนภูมิการลดปริมาณสินค้าคงคลัง
- ไม่มีฟีเจอร์แชทในตัว
การกำหนดราคา
วันจันทร์มีตัวเลือกการกำหนดราคา 4 แบบ:
- ฟรี: สมาชิกทีมสูงสุดสองคน กระดานไม่จำกัด 200 แม่แบบ แอปพลิเคชัน iOS และ Android และอื่น ๆ
- พื้นฐาน (8 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน): ผู้ชมไม่จำกัด ฟรี รายการไม่จำกัด พื้นที่จัดเก็บไฟล์ 5GB แดชบอร์ดจำกัด และอื่นๆ
- มาตรฐาน: ($10/ที่นั่งต่อเดือน): มุมมองไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ การดำเนินการผสานรวม 250 รายการ/เดือน การดำเนินการอัตโนมัติ 250 รายการ/เดือน และอื่นๆ
- ข้อดี: ($16/ที่นั่งต่อเดือน): ติดตามเวลา บอร์ดส่วนตัว คอลัมน์การพึ่งพา คอลัมน์สูตร และอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
5. Airfocus
Airfocusเป็นเครื่องมือแผนงานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งช่วยให้ทีมมีทิศทางที่ชัดเจน ด้วยเครื่องมือนี้ ทีมสามารถสร้างแผนงานที่ชัดเจนและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
แต่เครื่องมือแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณมีสมาธิหรือไม่?
มาดูกัน:
คุณสมบัติเด่น
- แผนภูมิการจัดลำดับความสำคัญที่ช่วยให้คุณระบุโครงการที่มีมูลค่าสูง
- ให้ทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมโดยการโหวตให้กับไอเดียผลิตภัณฑ์
- แผนงานแบบคัมบังที่ช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนมีความสอดคล้องกัน
- สร้างความสอดคล้องในรายการ เป้าหมาย และหมุดหมาย โดยการนำเสนอแผนกลยุทธ์โครงการของคุณบนแผนภูมิแกนต์
ข้อดี
ข้อจำกัด
- จำกัดการใช้งานเพียงหนึ่งผู้ใช้ในแผนฟรี
- จำกัดการแสดงผลแผนที่ถนนไว้ที่สองมุมมอง
- ไม่มีฟิลด์ที่กำหนดเอง
การกำหนดราคา
Airfocus มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:
- เริ่มต้น ($25/เดือน): กรอบการจัดลำดับความสำคัญขั้นสูง เมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญ แผนงานแบบ Kanban ส่วนขยาย Chrome และอื่นๆ
- ทีม: ($59/เดือน): ลำดับความสำคัญของงานที่ต้องพึ่งพา โป๊กเกอร์แบ่งปันลิงก์และไฟล์ PDF ส่งออกสิทธิ์การเข้าถึงบทบาท และอื่นๆ
- ข้อดี: ($119/เดือน): มุมมองพอร์ตโฟลิโอ Jira Server ผู้ชมไม่จำกัด ชำระเงินผ่านใบแจ้งหนี้ (หากชำระรายปี) และอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
6. Trello
Trelloเป็นเครื่องมือจัดการโครงการและสร้างแผนงานที่มี Butler ในตัว
ใช่แล้ว คุณอ่านไม่ผิด
บัตเลอร์, AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ Trello ช่วยลดจำนวนครั้งที่คุณต้องคลิก
แต่เครื่องมือแผนที่เส้นทางนี้จะตอบสนองวัตถุประสงค์ของทีมคุณหรือไม่?
คุณสมบัติเด่น
- มุมมองโครงการหลายแบบ รวมถึงแผนที่ ตาราง และไทม์ไลน์
- บัตรที่มีรายละเอียดงาน เช่น ไฟล์แนบ ความคิดเห็น วันที่ครบกำหนด และอื่นๆ
- ติดตามความคืบหน้าของแผนงานของคุณด้วยเทมเพลตแผนงานผลิตภัณฑ์
- แบ่งโครงการใหญ่เป็นงานย่อยๆ พร้อมรายการตรวจสอบ
ข้อดี
- คุณสมบัติของกระดานคัมบังทำให้แอปนี้เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานแบบอไจล์
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่นSlack, Adobe XD, Jira และอื่นๆ
- จัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือสำหรับ iOS และ Android
ข้อจำกัด
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายทำให้ยากต่อการจัดการโครงการหลายโครงการ
- ไม่มีปฏิทิน, ไทม์ไลน์, หรือมุมมองแดชบอร์ดในแผนฟรี
- จำเป็นต้องจ่ายเพิ่มสำหรับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและแผนภูมิการติดตามความคืบหน้า
การกำหนดราคา
Trello มีตัวเลือกการกำหนดราคาสองแบบ:
- ฟรี: บันทึกกิจกรรมไม่จำกัด ผู้รับมอบหมายและกำหนดส่ง แอปมือถือสำหรับ iOS และ Android การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน และอื่นๆ
- ชั้นธุรกิจ (12.50 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): มุมมองไทม์ไลน์ มุมมองตารางของพื้นที่ทำงาน มุมมองปฏิทิน รายการตรวจสอบขั้นสูง และอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
7. Bitrix24
Bitrix24 เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการออกแบบแผนงาน แต่หากคุณต้องการฟีเจอร์เช่นสิทธิ์การเข้าถึงและเทมเพลตโครงการ คุณจะต้องชำระเงิน $199/เดือน
ปฏิกิริยารุนแรงนะ เควิน
แต่เราก็เข้าใจ
คุณสมบัติเด่น
- ดูว่างานใดบ้างที่ขึ้นอยู่กับงานอื่นด้วยแผนงานโครงการแบบแผนภูมิแกนต์
- ลากงานจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งโดยใช้มุมมองกระดานคัมบัง
- วางแผนวันที่ปล่อยผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์โดยใช้ปฏิทินที่มีอยู่ในระบบ
- มอบหมายงานให้กับเพื่อนร่วมทีมและเพิ่มผู้ติดตามให้กับงานเหล่านั้น
ข้อดี
- คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ฟีเจอร์ตัวนับงานจะแสดงความคืบหน้าของโครงการของคุณและแจ้งเตือนหากคุณกำลังเสี่ยงที่จะล่าช้ากว่ากำหนด
- คุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
ข้อจำกัด
- ขาดคุณสมบัติการติดตามโครงการในแผนฟรี คุณไม่ได้รับการพึ่งพาของงานหรือฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ตั้งค่าได้ยาก ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ประสบปัญหาในการค้นหาฟีเจอร์ เช่น วิดเจ็ตเริ่มต้น
- คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ผู้เข้าร่วมเพิ่มเติมจะถูกจำกัดเฉพาะแผนระดับสูงสุดเท่านั้น
การกำหนดราคา
Bitrix24 มีแผนราคาให้เลือก 4 แบบ:
- ฟรี แคตตาล็อกสินค้า แชท ปฏิทินมุมมอง ไทม์ไลน์มุมมอง ฐานความรู้
- พื้นฐาน ($29. 40/เดือน):
ทุกสิ่งในฟรี +
- ข้อเสนอที่เกิดขึ้นซ้ำ
- มุมมองของผู้ควบคุม
- การผสานการทำงานกับ Zoom
- และอื่นๆ
- มาตรฐาน (59 ดอลลาร์ 40 ต่อเดือน):
ทุกสิ่งใน Basic +
- ประวัติการเปลี่ยนแปลง
- รายงานการวิเคราะห์
- แม่แบบงาน
- และอื่นๆ
- มืออาชีพ (119 ดอลลาร์ 40 ต่อเดือน):
ทุกอย่างในมาตรฐาน +
- ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ
- สิทธิ์การเข้าถึงหลายทาง
- และอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
8. อินฟินิตี้
อินฟินิตี้เป็นเครื่องมือแสดงแผนที่เส้นทางที่ช่วยให้คุณสร้างภาพรวมที่ชัดเจนของเป้าหมายของคุณด้วยความสะดวกสบายของการลากและวาง
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมของคุณและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้ในที่เดียว
สวัสดีความมุ่งมั่นและการทำงานร่วมกัน! 💡
อย่างไรก็ตาม หนึ่งในข้อจำกัดหลักของเครื่องมือแผนที่เส้นทางนี้คือไม่มีแผนฟรีให้บริการ
ดูเหมือนว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นอนันต์กับ Infinity
คุณสมบัติเด่น
- แม่แบบหลากหลายสำหรับการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการโครงการ ฯลฯ
- ให้คุณมอบหมายงานให้กับหลายคน
- ใช้ความคิดเห็นเพื่อวางแผนและหารือเกี่ยวกับความคิดกับทีมของคุณ
- คุณสมบัติที่กำหนดเองช่วยให้คุณเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของคุณ
ข้อดี
- รองรับมุมมองของโครงการ เช่น รายการ, แผนงานกานท์, ปฏิทิน, เป็นต้น
- เสนอการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android
ข้อจำกัด
- ไม่มีฟีเจอร์การแจ้งเตือน
- ขาดการตั้งค่าสิทธิ์ขั้นสูง
- การผสานรวมที่จำกัด
การกำหนดราคา
แผนราคาสำหรับเครื่องมือแผนที่เส้นทางนี้เริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 7/5 (5+ รีวิว)
จุดสิ้นสุดของแผนที่ 🗺
แผนที่ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ธุรกิจกำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทีมทราบถึงทิศทางที่ควรดำเนินการไป อย่างแท้จริง.
นอกจากนี้ เครื่องมือการทำแผนที่เส้นทางนวัตกรรมยังช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารภาพรวมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกได้อย่างง่ายมาก
จำไว้ว่า หากไม่มีแผนที่ทางผลิตภัณฑ์ คุณจะจบลงด้วยทีมที่หยุดนิ่งและผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สมบูรณ์ วิธีเดียวที่ทีมของคุณจะหลุดพ้นจากความหยุดนิ่งได้ คือการทำงานร่วมกันเพื่อจบเกม!
และด้วยเครื่องมือวางแผนเส้นทางอย่าง ClickUp ทีมของคุณจะสามารถพิชิตทุกขั้นตอนของแผนงานผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย
กระโดดเข้าสู่ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อสัมผัสเครื่องมือแผนงานที่เปลี่ยนเกม