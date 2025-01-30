บล็อก ClickUp
8 อันดับซอฟต์แวร์แผนที่เส้นทาง (คุณสมบัติ, ราคา)

8 อันดับซอฟต์แวร์แผนที่เส้นทาง (คุณสมบัติ, ราคา)

Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
30 มกราคม 2568

จำได้ไหมว่าผู้เล่นในภาพยนตร์เรื่อง 'จูแมนจี' ติดตามแผนที่เพื่อชนะเกม?

ทีมพัฒนาก็จำเป็นต้องมีแผนที่เพื่อเอาชนะคู่แข่งและสร้างความประทับใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นกัน แม้ว่าทีมจูแมนจิจะใช้แผนที่จริงก็ตาม แต่นั่นคงไม่เพียงพอสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และโครงการที่ต้องการประสิทธิภาพสูง

และนั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์แผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์เข้ามาช่วย อย่างแท้จริง

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่าซอฟต์แวร์โรดแมปคืออะไร และเน้นย้ำถึงเครื่องมือโรดแมปที่ดีที่สุด 8ตัวที่คุณสามารถใช้เพื่อเอาตัวรอดในทุกระดับของเกมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 🎮

เสียงกลองดังขึ้น

ยินดีต้อนรับสู่ป่า! 🌴

V2V การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน CTA

ซอฟต์แวร์แผนที่ถนนคืออะไร?

ก่อนที่เราจะเข้าสู่ซอฟต์แวร์แผนที่ผลิตภัณฑ์ มาดูกันว่าแผนที่ผลิตภัณฑ์คืออะไร

การทำแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ช่วยให้ทีม มองเห็นภาพ ของกระบวนการพัฒนา เพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโครงการใหม่ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นได้

ทั้งผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้จัดการโครงการต่างพึ่งพาแผนงานเพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ของบริษัท ด้วยวิธีนี้ทีมที่ทำงานแบบอไจล์ของคุณจะสามารถปรับให้สอดคล้อง กับเป้าหมายของ วัตถุประสงค์โดยรวม

แต่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและการเปิดตัวคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก

อาจจะยากกว่าการชนะเกมจูแมนจี้เสียอีก

และหากไม่มีแผนที่นำทางที่ชัดเจน ทีมต่าง ๆ ก็จะถูกโยนเข้าไปในสถานการณ์ที่ซับซ้อนโดยไม่มีแนวทาง และไม่มีความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ควรทำอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

การปล่อยให้ทีมของคุณรู้สึกแบบนี้:

โชคดีที่เครื่องมือแผนงานผลิตภัณฑ์มีฟีเจอร์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เช่นพอร์ทัลลูกค้าและมุมมองแบบฟอร์มที่จะช่วยให้คุณเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จได้

ซอฟต์แวร์แผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้ทีมจัดการกำหนดเวลา กำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้ กำจัดอุปสรรค (เช่น จุดอ่อนของอวตาร 😉) และติดตามความก้าวหน้า

ต้องการคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำโรดแมปปิ้งหรือไม่?

เยี่ยม ชมคู่มือสุดยอดเกี่ยวกับการทำโรดแมปและเรียนรู้เกี่ยวกับโรดแมปในการบริหารโครงการ

ตอนนี้ที่เราได้จัดการเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้ว มาดูผู้เล่นหลักในเกมนี้กัน:

ซอฟต์แวร์แผนที่เส้นทางที่ดีที่สุด 8 อันดับ

นี่คือเครื่องมือวางแผนโรดแมปที่ดีที่สุด 8 อันดับ:

1.คลิกอัพ

ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและวางแผนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพสูงในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ด้วย ClickUp ทีมของคุณสามารถใช้การพึ่งพา ของงานเพื่อวางแผนโร้ดแมปผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์ Goals ทีมของคุณยังสามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งใหญ่ เช่น การช่วยผู้เล่นที่หายไปกลับมาได้อีกด้วย

นี่คือเหตุผลว่าทำไม ClickUp คือซอฟต์แวร์แผนที่เส้นทางที่ดีที่สุด:

ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเกมบ้างไหม?

นี่คือวิธีที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ClickUp ใช้ ClickUp!

ข้อดีของ ClickUp

ใช่ อันสุดท้ายนั้นสำหรับเธอ เบธานี

ข้อจำกัดของ ClickUp

ลองดูแผนงานสาธารณะของ ClickUpเพื่อดูว่าเรากำลังแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยเหล่านี้อย่างไร

และอย่าลืมค้นหาหีบสมบัติของฟีเจอร์ที่น่า ตื่นเต้นที่ซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ฟรีนี้มีให้คุณ

ราคาของ ClickUp

ClickUp มี แผนราคาหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ รวมถึง:

  • แผนฟรีตลอดไป: สมาชิกไม่จำกัด งานไม่จำกัด ความเป็นส่วนตัวและการแชร์ และอื่นๆ
  • สมาชิกไม่จำกัด
  • งานไม่จำกัด
  • ความเป็นส่วนตัวและการแบ่งปัน
  • และอื่นๆ
  • สมาชิกไม่จำกัด
  • งานไม่จำกัด
  • ความเป็นส่วนตัวและการแบ่งปัน
  • และอื่นๆ
  • แผนไม่จำกัด ($5/เดือนต่อสมาชิก): ฟีเจอร์ "ฟรี" ทั้งหมด รายชื่อไม่จำกัด, บอร์ด, และมุมมองปฏิทินไม่จำกัด ฟิลด์ที่กำหนดเอง เป้าหมาย แดชบอร์ดไม่จำกัด และอื่นๆ
  • คุณสมบัติ "ฟรี" ทั้งหมด
  • มุมมองรายการ, บอร์ด, และปฏิทินไม่จำกัด
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • เป้าหมาย
  • แดชบอร์ดไม่จำกัด
  • และอื่นๆ
  • คุณสมบัติ "ฟรี" ทั้งหมด
  • มุมมองรายการ, บอร์ด, และปฏิทินไม่จำกัด
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • เป้าหมาย
  • แดชบอร์ดไม่จำกัด
  • และอื่นๆ
  • แผนธุรกิจ ($9/เดือนต่อสมาชิก): คุณสมบัติไม่จำกัดทั้งหมด Sprint Automations มุมมองไทม์ไลน์ มุมมองส่วนตัว รายงานกราฟแกนต์ กำหนดการสำคัญและอื่นๆ
  • คุณสมบัติไม่จำกัดทั้งหมด
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการเร่งความเร็ว
  • มุมมองไทม์ไลน์
  • ความคิดเห็นส่วนตัว
  • รายงาน
  • แผนภูมิแกนต์
  • เหตุการณ์สำคัญ
  • และอื่นๆ
  • คุณสมบัติไม่จำกัดทั้งหมด
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการเร่งความเร็ว
  • มุมมองไทม์ไลน์
  • ความคิดเห็นส่วนตัว
  • รายงาน
  • แผนภูมิแกนต์
  • เหตุการณ์สำคัญ
  • และอื่นๆ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. อ๋อ!

อ๋อ!เป็นซอฟต์แวร์แผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ทีมต่าง ๆ สามารถรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าไว้ในที่เดียว สร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ และจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ได้

น่าเสียดายที่ซอฟต์แวร์การทำแผนที่เส้นทางนี้ไม่อนุญาตให้คุณใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF ทำให้การร่วมมือกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอื่นๆ เป็นเรื่องยาก

เราเองก็ทำไม่ได้เช่นกัน

คุณสมบัติเด่น

  • ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าด้วยเรื่องราวของผู้ใช้
  • ค้นหาสิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการผ่านพอร์ทัลไอเดียที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคุณ
  • คณะกรรมการวางแผนที่ช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ของคุณจัดการกับรายการงานที่ต้องทำและจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ต่างๆ
  • มุมมองบอร์ดเวิร์กโฟลว์เพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนงานโครงการของคุณ

ข้อดี

  • ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยฟิลด์และสถานะที่กำหนดเอง
  • เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยข้อผูกพันของงาน
  • สร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์และขอความคิดเห็นจากหลายทีม

ข้อจำกัด

  • ไม่สามารถมอบหมายงานที่ต้องทำให้กับคนมากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกันได้
  • ไม่มีแผนผังความคิดสำหรับคุณลักษณะการคิดค้นผลิตภัณฑ์
  • แผนราคาแพง

การกำหนดราคา

Aha! มีตัวเลือกการกำหนดราคาสองแบบ:

  • แผนเริ่มต้น แผนลดราคาพิเศษสำหรับผู้ใช้ 5 คน ราคาพิเศษสำหรับ 12 เดือน เซสชันแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 40 นาที และอื่นๆ อีกมากมาย
  • แผนราคาพิเศษลดมากสำหรับผู้ใช้ห้าคน
  • ราคาพิเศษสำหรับ 12 เดือน
  • การประชุมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 40 นาที
  • และอื่นๆ
  • แผนราคาพิเศษลดมากสำหรับผู้ใช้ห้าคน
  • ราคาพิเศษสำหรับ 12 เดือน
  • การประชุมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 40 นาที
  • และอื่นๆ
  • แผนพรีเมียม (74 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): กำหนดกลยุทธ์โดยรวม สร้างแผนงานที่แตกต่างกัน สร้างแผนงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
  • กำหนดกลยุทธ์โดยรวม
  • สร้างแผนงานที่แตกต่างกัน
  • สร้างแผน
  • จัดลำดับความสำคัญของงาน
  • และอื่นๆ
  • กำหนดกลยุทธ์โดยรวม
  • สร้างแผนงานที่แตกต่างกัน
  • สร้างแผน
  • จัดลำดับความสำคัญของงาน
  • และอื่นๆ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 3/5 (180+ รีวิว)

เปรียบเทียบ Jira กับ Aha!

3. Productboard

Productboard เป็นเครื่องมือวางแผนออนไลน์ที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าของคุณต้องการเกมกระดาน Jumanji แทนเวอร์ชันคอนโซล เครื่องมือการทำงานร่วมกันนี้จะช่วยให้คุณทำให้ความปรารถนาของลูกค้าเป็นจริงได้

แต่ระวังสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยนะ 👀

คุณสมบัติเด่น

  • สร้างแผนที่นำทางเชิงกลยุทธ์พร้อมแผนการปล่อยเวอร์ชันอย่างละเอียด
  • จัดกลุ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตามการปล่อย, สปรินต์, ระยะเวลาที่กว้างขวาง, และอื่น ๆ
  • ลดความเสี่ยงด้วยการพึ่งพาคุณสมบัติ
  • วางแผนสู่เป้าหมายสำคัญของโครงการด้วยแผนงานที่อิงตามไทม์ไลน์

ข้อดี

  • รวบรวมตั๋วการสนับสนุนทั้งหมด, ข้อความใน Slack, การสนทนาด้านการขาย และอื่นๆ ไว้ในที่เดียว
  • จัดหมวดหมู่ไอเดียผลิตภัณฑ์ คำขอ และข้อเสนอแนะ เพื่อส่งต่อไปยังทีมผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
  • ซิงค์กับเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่นJira, GitHub, Azure DevOps และอื่นๆ

ข้อจำกัด

  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ
  • แผนราคาแพง
  • ไม่สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ทรงพลังเช่นZoom, GitLab, และ Bitbucket

การกำหนดราคา

Productboard มีแผนราคาสามแบบ:

  • สิ่งจำเป็น (25 ดอลลาร์/ผู้สร้างต่อเดือน): สร้างและแชร์แผนงานที่ปรับแต่งได้ วางแผนและจัดทีมผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกัน ซิงค์แผนงานกับเครื่องมือพัฒนาด้วยระบบเชื่อมต่อสำเร็จรูป แผนงานแบบคอลัมน์และแบบไทม์ไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • สร้างและแชร์แผนงานที่กำหนดเอง
  • วางแผนและจัดให้สอดคล้องกันของทีมผลิตภัณฑ์
  • ซิงค์โร้ดแมปกับเครื่องมือพัฒนาด้วยการผสานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • แผนงานแบบคอลัมน์และแผนงานแบบไทม์ไลน์
  • และอื่นๆ
  • สร้างและแชร์แผนงานที่กำหนดเอง
  • วางแผนและจัดให้สอดคล้องกันของทีมผลิตภัณฑ์
  • ซิงค์โร้ดแมปกับเครื่องมือพัฒนาด้วยการผสานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • แผนงานแบบคอลัมน์และแผนงานแบบไทม์ไลน์
  • และอื่นๆ
  • โปร (60 ดอลลาร์/ผู้สร้างต่อเดือน): พอร์ทัลสำหรับความคิดเห็นของลูกค้า จัดเรียงและกรองความคิดเห็นและฟีเจอร์ของลูกค้า คะแนนการจัดลำดับความสำคัญที่กำหนดเองได้หลายแบบ ส่วนขยาย Chrome และการผสานรวมอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย
  • พอร์ทัลสำหรับความคิดเห็นของลูกค้า
  • จัดเรียงและกรองความคิดเห็นและคุณสมบัติของลูกค้า
  • คะแนนการจัดลำดับความสำคัญที่กำหนดเองหลายรายการ
  • ส่วนขยาย Chrome และการผสานรวมอีเมล
  • และอื่นๆ
  • พอร์ทัลสำหรับความคิดเห็นของลูกค้า
  • จัดเรียงและกรองความคิดเห็นและคุณสมบัติของลูกค้า
  • คะแนนการจัดลำดับความสำคัญที่กำหนดเองหลายรายการ
  • ส่วนขยาย Chrome และการผสานรวมอีเมล
  • และอื่นๆ
  • ขนาด ($120/ผู้พัฒนาต่อเดือน): การผสานกับ Salesforce ความต้องการที่จำเป็น วางแผนและจัดการการปล่อยผลิตภัณฑ์หลายรายการ พอร์ทัลหลายแห่ง และอื่น ๆ
  • การผสานรวม Salesforce
  • การพึ่งพา
  • วางแผนและจัดการการปล่อยสินค้าหลายรายการ
  • พอร์ทัลหลายแห่ง
  • และอื่นๆ
  • การผสานรวม Salesforce
  • การพึ่งพา
  • วางแผนและจัดการการปล่อยสินค้าหลายรายการ
  • พอร์ทัลหลายแห่ง
  • และอื่นๆ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)

4. วันจันทร์

วันจันทร์ เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีฟังก์ชันการวางแผนเส้นทาง

อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้แผนฟรี คุณจะไม่ได้รับคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น แผนภูมิแกนต์และมุมมองไทม์ไลน์

ปัญหาคืออะไร?

มันจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ของคุณที่จะตามกำหนดเวลาได้ทัน ทำให้คุณต้องอยู่ในสภาพนี้:

คุณสมบัติเด่น

  • สร้างแผนที่เทคโนโลยีของคุณเองและกำหนดเป้าหมายสำคัญในไทม์ไลน์โครงการที่มองเห็นได้
  • สร้างแม่แบบแผนงานโครงการของคุณเองหรือใช้แม่แบบที่มีอยู่แล้ว
  • ดูข้อมูลในรูปแบบแผนที่ ปฏิทิน ไทม์ไลน์ แคนบาน และอื่นๆ
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนกำหนดเวลาอัตโนมัติเพื่อให้ทีมโครงการของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและพร้อมสำหรับวันเปิดตัวที่กำหนดไว้

ข้อดี

ข้อจำกัด

  • จำกัดผู้ใช้สองคนในแผนฟรี
  • ไม่มีแผนภูมิการลดปริมาณสินค้าคงคลัง
  • ไม่มีฟีเจอร์แชทในตัว

การกำหนดราคา

วันจันทร์มีตัวเลือกการกำหนดราคา 4 แบบ:

  • ฟรี: สมาชิกทีมสูงสุดสองคน กระดานไม่จำกัด 200 แม่แบบ แอปพลิเคชัน iOS และ Android และอื่น ๆ
  • สมาชิกทีมไม่เกินสองคน
  • กระดานไม่จำกัด
  • 200 แบบฟอร์ม
  • แอปพลิเคชัน iOS และ Android
  • และอื่นๆ
  • สมาชิกทีมไม่เกินสองคน
  • กระดานไม่จำกัด
  • 200 แบบฟอร์ม
  • แอปพลิเคชัน iOS และ Android
  • และอื่นๆ
  • พื้นฐาน (8 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน): ผู้ชมไม่จำกัด ฟรี รายการไม่จำกัด พื้นที่จัดเก็บไฟล์ 5GB แดชบอร์ดจำกัด และอื่นๆ
  • ผู้ชมฟรีไม่จำกัด
  • ไม่มีขีดจำกัด
  • พื้นที่จัดเก็บไฟล์ 5GB
  • แดชบอร์ดที่มีจำกัด
  • และอื่นๆ
  • ผู้ชมฟรีไม่จำกัด
  • ไม่มีขีดจำกัด
  • พื้นที่จัดเก็บไฟล์ 5GB
  • แดชบอร์ดที่จำกัด
  • และอื่นๆ
  • มาตรฐาน: ($10/ที่นั่งต่อเดือน): มุมมองไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ การดำเนินการผสานรวม 250 รายการ/เดือน การดำเนินการอัตโนมัติ 250 รายการ/เดือน และอื่นๆ
  • มุมมองไทม์ไลน์
  • แผนภูมิแกนต์
  • 250 การดำเนินการบูรณาการ/เดือน
  • 250 การดำเนินการอัตโนมัติ/เดือน
  • และอื่นๆ
  • มุมมองไทม์ไลน์
  • แผนภูมิแกนต์
  • 250 การดำเนินการบูรณาการ/เดือน
  • 250 การดำเนินการอัตโนมัติ/เดือน
  • และอื่นๆ
  • ข้อดี: ($16/ที่นั่งต่อเดือน): ติดตามเวลา บอร์ดส่วนตัว คอลัมน์การพึ่งพา คอลัมน์สูตร และอื่นๆ
  • การติดตามเวลา
  • กระดานส่วนตัว
  • คอลัมน์การพึ่งพา
  • คอลัมน์สูตร
  • และอื่นๆ
  • การติดตามเวลา
  • กระดานส่วนตัว
  • คอลัมน์การพึ่งพา
  • คอลัมน์สูตร
  • และอื่นๆ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

5. Airfocus

Airfocusเป็นเครื่องมือแผนงานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งช่วยให้ทีมมีทิศทางที่ชัดเจน ด้วยเครื่องมือนี้ ทีมสามารถสร้างแผนงานที่ชัดเจนและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย

แต่เครื่องมือแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณมีสมาธิหรือไม่?

มาดูกัน:

คุณสมบัติเด่น

  • แผนภูมิการจัดลำดับความสำคัญที่ช่วยให้คุณระบุโครงการที่มีมูลค่าสูง
  • ให้ทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมโดยการโหวตให้กับไอเดียผลิตภัณฑ์
  • แผนงานแบบคัมบังที่ช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนมีความสอดคล้องกัน
  • สร้างความสอดคล้องในรายการ เป้าหมาย และหมุดหมาย โดยการนำเสนอแผนกลยุทธ์โครงการของคุณบนแผนภูมิแกนต์

ข้อดี

  • แชร์แผนงานหลายแผนโดยใช้ลิงก์หรือส่งออก
  • การตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ง่ายขึ้น
  • การผสานสองทางกับ Jira,Trello,Asana และอื่น ๆ

ข้อจำกัด

  • จำกัดการใช้งานเพียงหนึ่งผู้ใช้ในแผนฟรี
  • จำกัดการแสดงผลแผนที่ถนนไว้ที่สองมุมมอง
  • ไม่มีฟิลด์ที่กำหนดเอง

การกำหนดราคา

Airfocus มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:

  • เริ่มต้น ($25/เดือน): กรอบการจัดลำดับความสำคัญขั้นสูง เมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญ แผนงานแบบ Kanban ส่วนขยาย Chrome และอื่นๆ
  • กรอบการกำหนดลำดับความสำคัญขั้นสูง
  • เมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญ
  • แผนที่เส้นทางคัมบัง
  • ส่วนขยายของ Chrome
  • และอื่นๆ
  • กรอบการกำหนดลำดับความสำคัญขั้นสูง
  • เมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญ
  • แผนที่เส้นทางคัมบัง
  • ส่วนขยายของ Chrome
  • และอื่นๆ
  • ทีม: ($59/เดือน): ลำดับความสำคัญของงานที่ต้องพึ่งพา โป๊กเกอร์แบ่งปันลิงก์และไฟล์ PDF ส่งออกสิทธิ์การเข้าถึงบทบาท และอื่นๆ
  • การพึ่งพา
  • โป๊กเกอร์ลำดับความสำคัญ
  • แชร์ลิงก์และไฟล์ PDF ที่ส่งออก
  • สิทธิ์การเข้าถึงบทบาท
  • และอื่นๆ
  • การพึ่งพา
  • โป๊กเกอร์ลำดับความสำคัญ
  • แชร์ลิงก์และไฟล์ PDF ที่ส่งออก
  • สิทธิ์การเข้าถึงบทบาท
  • และอื่นๆ
  • ข้อดี: ($119/เดือน): มุมมองพอร์ตโฟลิโอ Jira Server ผู้ชมไม่จำกัด ชำระเงินผ่านใบแจ้งหนี้ (หากชำระรายปี) และอื่นๆ
  • มุมมองพอร์ตโฟลิโอ
  • เซิร์ฟเวอร์ Jira
  • ผู้ชมไม่จำกัด
  • ชำระเงินผ่านใบแจ้งหนี้ (หากเรียกเก็บเงินรายปี)
  • และอื่นๆ
  • มุมมองพอร์ตโฟลิโอ
  • เซิร์ฟเวอร์ Jira
  • ผู้ชมไม่จำกัด
  • ชำระเงินผ่านใบแจ้งหนี้ (หากเรียกเก็บเงินรายปี)
  • และอื่นๆ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

6. Trello

Trelloเป็นเครื่องมือจัดการโครงการและสร้างแผนงานที่มี Butler ในตัว

ใช่แล้ว คุณอ่านไม่ผิด

บัตเลอร์, AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ Trello ช่วยลดจำนวนครั้งที่คุณต้องคลิก

แต่เครื่องมือแผนที่เส้นทางนี้จะตอบสนองวัตถุประสงค์ของทีมคุณหรือไม่?

คุณสมบัติเด่น

  • มุมมองโครงการหลายแบบ รวมถึงแผนที่ ตาราง และไทม์ไลน์
  • บัตรที่มีรายละเอียดงาน เช่น ไฟล์แนบ ความคิดเห็น วันที่ครบกำหนด และอื่นๆ
  • ติดตามความคืบหน้าของแผนงานของคุณด้วยเทมเพลตแผนงานผลิตภัณฑ์
  • แบ่งโครงการใหญ่เป็นงานย่อยๆ พร้อมรายการตรวจสอบ

ข้อดี

  • คุณสมบัติของกระดานคัมบังทำให้แอปนี้เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานแบบอไจล์
  • ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่นSlack, Adobe XD, Jira และอื่นๆ
  • จัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือสำหรับ iOS และ Android

ข้อจำกัด

  • อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายทำให้ยากต่อการจัดการโครงการหลายโครงการ
  • ไม่มีปฏิทิน, ไทม์ไลน์, หรือมุมมองแดชบอร์ดในแผนฟรี
  • จำเป็นต้องจ่ายเพิ่มสำหรับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและแผนภูมิการติดตามความคืบหน้า

การกำหนดราคา

Trello มีตัวเลือกการกำหนดราคาสองแบบ:

  • ฟรี: บันทึกกิจกรรมไม่จำกัด ผู้รับมอบหมายและกำหนดส่ง แอปมือถือสำหรับ iOS และ Android การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน และอื่นๆ
  • บันทึกกิจกรรมไม่จำกัด
  • ผู้รับมอบหมายและวันครบกำหนด
  • แอปพลิเคชันมือถือ iOS และ Android
  • การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน
  • และอื่นๆ
  • บันทึกกิจกรรมไม่จำกัด
  • ผู้รับมอบหมายและวันครบกำหนด
  • แอปพลิเคชันมือถือ iOS และ Android
  • การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน
  • และอื่นๆ
  • ชั้นธุรกิจ (12.50 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): มุมมองไทม์ไลน์ มุมมองตารางของพื้นที่ทำงาน มุมมองปฏิทิน รายการตรวจสอบขั้นสูง และอื่นๆ
  • มุมมองไทม์ไลน์
  • มุมมองโต๊ะทำงาน
  • มุมมองปฏิทิน
  • รายการตรวจสอบขั้นสูง
  • และอื่นๆ
  • มุมมองไทม์ไลน์
  • มุมมองโต๊ะทำงาน
  • มุมมองปฏิทิน
  • รายการตรวจสอบขั้นสูง
  • และอื่นๆ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)

7. Bitrix24

Bitrix24 เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการออกแบบแผนงาน แต่หากคุณต้องการฟีเจอร์เช่นสิทธิ์การเข้าถึงและเทมเพลตโครงการ คุณจะต้องชำระเงิน $199/เดือน

ปฏิกิริยารุนแรงนะ เควิน

แต่เราก็เข้าใจ

คุณสมบัติเด่น

  • ดูว่างานใดบ้างที่ขึ้นอยู่กับงานอื่นด้วยแผนงานโครงการแบบแผนภูมิแกนต์
  • ลากงานจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งโดยใช้มุมมองกระดานคัมบัง
  • วางแผนวันที่ปล่อยผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์โดยใช้ปฏิทินที่มีอยู่ในระบบ
  • มอบหมายงานให้กับเพื่อนร่วมทีมและเพิ่มผู้ติดตามให้กับงานเหล่านั้น

ข้อดี

  • คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • ฟีเจอร์ตัวนับงานจะแสดงความคืบหน้าของโครงการของคุณและแจ้งเตือนหากคุณกำลังเสี่ยงที่จะล่าช้ากว่ากำหนด
  • คุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิม

ข้อจำกัด

  • ขาดคุณสมบัติการติดตามโครงการในแผนฟรี คุณไม่ได้รับการพึ่งพาของงานหรือฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ตั้งค่าได้ยาก ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ประสบปัญหาในการค้นหาฟีเจอร์ เช่น วิดเจ็ตเริ่มต้น
  • คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ผู้เข้าร่วมเพิ่มเติมจะถูกจำกัดเฉพาะแผนระดับสูงสุดเท่านั้น

การกำหนดราคา

Bitrix24 มีแผนราคาให้เลือก 4 แบบ:

  • ฟรี แคตตาล็อกสินค้า แชท ปฏิทินมุมมอง ไทม์ไลน์มุมมอง ฐานความรู้
  • แคตตาล็อกสินค้า
  • แชท
  • มุมมองปฏิทิน
  • มุมมองไทม์ไลน์
  • ฐานความรู้
  • แคตตาล็อกสินค้า
  • แชท
  • มุมมองปฏิทิน
  • มุมมองไทม์ไลน์
  • ฐานความรู้
  • พื้นฐาน ($29. 40/เดือน):

ทุกสิ่งในฟรี +

  • ข้อเสนอที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • มุมมองของผู้ควบคุม
  • การผสานการทำงานกับ Zoom
  • และอื่นๆ
  • มาตรฐาน (59 ดอลลาร์ 40 ต่อเดือน):

ทุกสิ่งใน Basic +

  • ประวัติการเปลี่ยนแปลง
  • รายงานการวิเคราะห์
  • แม่แบบงาน
  • และอื่นๆ
  • มืออาชีพ (119 ดอลลาร์ 40 ต่อเดือน):

ทุกอย่างในมาตรฐาน +

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300+)

8. อินฟินิตี้

อินฟินิตี้เป็นเครื่องมือแสดงแผนที่เส้นทางที่ช่วยให้คุณสร้างภาพรวมที่ชัดเจนของเป้าหมายของคุณด้วยความสะดวกสบายของการลากและวาง

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมของคุณและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้ในที่เดียว

สวัสดีความมุ่งมั่นและการทำงานร่วมกัน! 💡

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในข้อจำกัดหลักของเครื่องมือแผนที่เส้นทางนี้คือไม่มีแผนฟรีให้บริการ

ดูเหมือนว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นอนันต์กับ Infinity

คุณสมบัติเด่น

  • แม่แบบหลากหลายสำหรับการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการโครงการ ฯลฯ
  • ให้คุณมอบหมายงานให้กับหลายคน
  • ใช้ความคิดเห็นเพื่อวางแผนและหารือเกี่ยวกับความคิดกับทีมของคุณ
  • คุณสมบัติที่กำหนดเองช่วยให้คุณเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของคุณ

ข้อดี

  • รองรับมุมมองของโครงการ เช่น รายการ, แผนงานกานท์, ปฏิทิน, เป็นต้น
  • เสนอการจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android

ข้อจำกัด

  • ไม่มีฟีเจอร์การแจ้งเตือน
  • ขาดการตั้งค่าสิทธิ์ขั้นสูง
  • การผสานรวมที่จำกัด

การกำหนดราคา

แผนราคาสำหรับเครื่องมือแผนที่เส้นทางนี้เริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 7/5 (5+ รีวิว)

จุดสิ้นสุดของแผนที่ 🗺

แผนที่ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ธุรกิจกำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทีมทราบถึงทิศทางที่ควรดำเนินการไป อย่างแท้จริง.

นอกจากนี้ เครื่องมือการทำแผนที่เส้นทางนวัตกรรมยังช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารภาพรวมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกได้อย่างง่ายมาก

จำไว้ว่า หากไม่มีแผนที่ทางผลิตภัณฑ์ คุณจะจบลงด้วยทีมที่หยุดนิ่งและผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สมบูรณ์ วิธีเดียวที่ทีมของคุณจะหลุดพ้นจากความหยุดนิ่งได้ คือการทำงานร่วมกันเพื่อจบเกม!

และด้วยเครื่องมือวางแผนเส้นทางอย่าง ClickUp ทีมของคุณจะสามารถพิชิตทุกขั้นตอนของแผนงานผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย

กระโดดเข้าสู่ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อสัมผัสเครื่องมือแผนงานที่เปลี่ยนเกม