คู่มือการจัดการโครงการอินฟินิตี้ (ข้อดี ข้อจำกัด)

ไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมหรือซอฟต์แวร์บริหารโครงการ การตัดสินใจเลือกสิ่งที่คุณต้องการอาจเป็นเรื่องยาก—โดยเฉพาะเมื่อมีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากมายให้เลือก 🍦
โชคดีที่คุณมีความรู้สึกได้ว่า การจัดการโครงการแบบอินฟินิตี้ อาจเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
แต่คุณต้องการตรวจสอบอีกครั้งว่า Infinity เหมาะกับรสนิยมของคุณและความต้องการของบริษัทของคุณหรือไม่ คุณไม่อยากลองชิมแล้วรู้สึกเย็นวาบถึงสมองใช่ไหม? 🥶
เพื่อช่วยคุณในการทดสอบรสชาติ เราได้สร้างคู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการโครงการ Infinityซึ่งจะครอบคลุมคุณสมบัติหลัก ข้อได้เปรียบ และข้อจำกัดสำคัญห้าประการ (พร้อมวิธีแก้ไข)
มาเริ่มกันเลย!
อะไรคืออนันต์?
อินฟินิตี้ เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่สามารถช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมของคุณและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้ในที่เดียว
ทีมและบุคคลส่วนใหญ่ใช้ Infinity เพราะมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แผนภูมิแกนต์, มุมมองแบบฟอร์ม, และปรับขนาดตามความต้องการของทีมคุณ
แต่ประเด็นคือ: คุณอาจมีรองเท้าวิ่งที่ดีที่สุดในโลก แต่ถ้าคุณไม่รู้วิธีวิ่ง คุณก็จะไปไม่ไกลหรอก 🏃
ในทำนองเดียวกัน คุณอาจจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมก่อนที่คุณจะสามารถใช้เครื่องมือการจัดการโครงการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โชคดีสำหรับคุณ Infinity มีโปรแกรมการเริ่มต้นใช้งานพร้อมบทเรียนและคู่มือหลายรายการ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานเครื่องมือได้แม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์มากมายกับแอปการจัดการโครงการ
3 คุณสมบัติสำคัญของ Infinity
นี่คือสามเหตุผลที่มั่นคงว่าทำไม Infinity เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประโยชน์:
1. มุมมองโครงการหลายแบบ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมให้คุณมี หลายวิธี ในการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ. ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถดูและจัดการงานได้ตามที่คุณต้องการ.
นี่คือหกมุมมองที่แตกต่างกันที่ Infinity มอบให้คุณ:
A. มุมมองตาราง
บางครั้งคุณจำเป็นต้องจัดการกับข้อมูลหลายรายการ และคุณอาจจำเป็นต้องใช้สเปรดชีต
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์สเปรดชีตอย่าง Google Sheetsเมื่อคุณมี Infinity
Infinity ช่วยให้คุณนำเข้าไฟล์ CSV หรือสร้างสเปรดชีตจากศูนย์ได้ ด้วยคุณสมบัติสูตร คุณจะมีซอฟต์แวร์สเปรดชีตในตัวที่ค่อนข้างดี
B. มุมมองคอลัมน์
การจัดการขั้นตอนการทำงานด้วยตนเองอาจซับซ้อนได้
โครงการมีหลายขั้นตอนพร้อมด้วยงานหลากหลายมากมายที่อยู่ในแต่ละขั้นตอน
นอกจากนี้ คุณยังต้องติดตามความคืบหน้า และการทำด้วยตนเองอาจยืดเยื้อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 😫
แต่อย่ากังวลไป, มุมมองคอลัมน์ ของ Infinity (กระดานคัมบัง) สามารถช่วยคุณได้ที่นี่.
คุณลักษณะนี้สามารถช่วยคุณจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการทำงานกับบล็อกภาพนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ด้วยตัวเอง ด้วยฟังก์ชันการลากและวาง การจัดระเบียบงานจึงกลายเป็นเรื่องง่าย
C. มุมมองรายการ
รายการสิ่งที่ต้องทำนั้นค่อนข้างใช้งานง่าย
ยังไม่ต้องพูดถึงว่าการได้ขีดฆ่าสิ่งที่ทำเสร็จจากรายการสิ่งที่ต้องทำยาวเหยียดนั้นให้ความรู้สึกพึงพอใจมากแค่ไหน 📝
Infinity มีฟีเจอร์ มุมมองรายการ ที่ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของงานได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถกรองงานตามสถานะการเสร็จสิ้นและจัดกลุ่มงานตามป้ายกำกับ วันที่ สมาชิก และอื่นๆ ได้อีกด้วย
ง. มุมมองปฏิทิน
ด้วยมุมมองปฏิทินของ Infinity คุณสามารถกำหนดเส้นตาย จัดการงานส่วนตัว และสร้างตารางงานเพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีม สครัมและ ทีมที่ทำงานแบบอไจล์ซึ่งทำงานในวงจรที่มีกรอบเวลาจำกัด พวกเขาต้องการเส้นเวลาของโครงการที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถบรรลุกำหนดเวลาได้ตรงตามเวลา
มุมมอง Gantt
มุมมอง Gantt ของ Infinity เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนโครงการ
คุณสามารถกำหนดกรอบเวลาและสร้างแผนงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อทำงานในโครงการระยะยาวที่มีเป้าหมายหลายประการ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดได้อย่างง่ายดาย และดูตารางเวลาของคุณสำหรับวันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้ และปีนี้
F. แบบฟอร์มมุมมอง
อะไรที่น่าเบื่อไปกว่าการกรอกแบบฟอร์ม? การสร้างแบบฟอร์มเองนั่นแหละ 😴
นั่นคือเหตุผลที่แอปการจัดการโครงการส่วนใหญ่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มจากผู้ให้บริการภายนอก
แต่ด้วย Infinity คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งการผสานระบบเพื่อสร้างแบบฟอร์ม
มุมมองแบบฟอร์มในตัว ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มและแชร์กับทีมของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถฝังลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณและแชร์ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้อีกด้วย
2. คุณสมบัติที่กำหนดเอง
Infinity มอบ คุณสมบัติที่กำหนดเอง มากมายให้คุณเพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับหลายโครงการเพื่อให้คุณสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่, ป้ายกำกับ, ช่องทำเครื่องหมาย, ข้อความ, สูตร... มีคุณสมบัติสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการ!
ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับอิสระในการปรับแต่งรายละเอียดตามความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณ
3. มอบหมายงานให้กับผู้ใช้หลายคน
Infinity มีคุณสมบัติสมาชิกเพื่อกำหนดผู้ใช้หลายคนให้กับงานเฉพาะเพื่อการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น
หากทีมโครงการของคุณต้องการมีประสิทธิภาพสูงสุด สมาชิกทุกคนในทีมจำเป็นต้องตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง นั่นคือเหตุผลที่ Infinity ช่วยให้คุณมอบหมายบทบาทเฉพาะให้กับสมาชิกทีมแต่ละคน พร้อมกำหนดระดับสิทธิ์การเข้าถึงที่แตกต่างกัน
2 ประโยชน์หลักของการใช้ Infinity สำหรับการจัดการโครงการ
นี่คือสองวิธีหลักที่คุณจะได้รับประโยชน์จากการใช้ Infinity ในการบริหารโครงการของคุณ:
1. รองรับเทมเพลตหลากหลายรูปแบบสำหรับทุกความต้องการของคุณ
การตั้งโครงการใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นอาจเป็นฝันร้ายสำหรับพวกเราส่วนใหญ่
โชคดีที่ Infinity มีเทมเพลตมากมายในหลากหลายโดเมนเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าคุณต้องการบอร์ดคัมบังสำหรับโครงการหรือระบบตั๋วสนับสนุน คุณสามารถหาเทมเพลตที่เหมาะสมได้
และถ้าคุณเป็น #คนรักการออกกำลังกาย คุณสามารถใช้เทมเพลตวางแผนการออกกำลังกายของ Infinity เพื่อติดตามกิจวัตรการออกกำลังกายและเป้าหมายของคุณได้
2. จัดเก็บและจัดโครงสร้างข้อมูลโครงการได้อย่างไม่จำกัด
โครงการขนาดใหญ่ต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมากซึ่งอาจยากต่อการจัดระเบียบและทำงานด้วย
วิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งคือการแบ่งโครงการออกเป็นหน่วยย่อยและจัดระเบียบให้เป็น ลำดับชั้น
อินฟินิตี้สามารถช่วยคุณได้ที่นี่
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อนเป็นลำดับชั้น ประกอบด้วยพื้นที่ทำงาน กระดาน โฟลเดอร์ โฟลเดอร์ย่อย แท็บ รายการ และไอเท็ม
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถขยายโครงการของคุณได้เกือบไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้การจัดระเบียบกลายเป็นเรื่องง่าย
5 ข้อจำกัดหลักของการบริหารโครงการแบบไม่มีขีดจำกัด (พร้อมแนวทางแก้ไข)
มุมมองโครงการหลายแบบ, เทมเพลต, ลำดับชั้น, การปรับแต่ง... ความไม่มีที่สิ้นสุดดูเหมือนจะเป็นของจริง
อย่างไรก็ตาม Infinity ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เท่านั้น
สิ่งต่าง ๆ จะกลายเป็นเรื่องวุ่นวายเมื่อคุณตระหนักว่ามีข้อจำกัดหลายประการในการบริหารโครงการอินฟินิตี้ ☔
เอาล่ะ คราวนี้มันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้!
นี่คือห้าเหตุผลหลักที่คุณ ไม่ควร ใช้ Infinity:
1. ไม่มีแผนฟรีให้บริการ
คุณไม่อยากทุ่มเทลงทุนในแอปจัดการโครงการก่อนที่จะลองใช้มันก่อนใช่ไหม?
นี่เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพหรือธุรกิจขนาดเล็กที่อาจไม่จำเป็นต้องใช้ฟีเจอร์ถึงครึ่งหนึ่งที่มีให้เลือก
น่าเสียดายที่ Infinity ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้ฟรี
แผนราคาเริ่มต้นที่ $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน และแม้ว่าจะมีรับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน แต่อาจไม่เพียงพอที่จะสำรวจทุกสิ่งที่แอปมีให้คุณ
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีทางเลือกอื่น เช่นClickUp เหมาะสำหรับทั้งสตาร์ทอัพและองค์กรขนาดใหญ่ ClickUp มีแผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมายที่คุณสามารถใช้ได้ ไม่จำกัด
เดี๋ยวนะ... ClickUp คืออะไร?
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับ สูงสุดในโลก โดยใช้โดยทีมงานทั้งในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่
จากการติดตามเป้าหมายไปจนถึงการบันทึกหน้าจอในตัว ClickUp คือ โซลูชันครบวงจร สำหรับทุกความต้องการในการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของคุณ
โซลูชัน ClickUp:แผนการใช้งานฟรีตลอดชีพ
ClickUp เสนอ แผนฟรีตลอดชีพ
ใช่แล้ว คุณอ่านไม่ผิด!
ไม่เหมือนกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ คุณสามารถใช้แผนฟรีของ ClickUp ได้นานเท่าที่คุณต้องการ
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถตัดสินใจได้ว่า ClickUp เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณหรือไม่ และเมื่อคุณพร้อมที่จะขยาย คุณสามารถเลือกแผนชำระเงินที่เหมาะกับคุณได้
นี่คือสิ่งที่แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp มอบให้:
- สมาชิกและงานไม่จำกัด
- พื้นที่จัดเก็บ 100MB
- การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย
- การติดตามเวลาโครงการ
- สปรินต์
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- แดชบอร์ด
- ระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
2. การตั้งค่าการอนุญาตที่จำกัด
การตั้งค่าการอนุญาตของ Infinity มีข้อเสียหลักสองประการ:
- มีจำนวนบทบาทผู้ใช้ให้เลือกจำกัด (สมาชิกจำกัด, สมาชิกเต็ม, และผู้ดูแลระบบ)
- เฉพาะเจ้าของบัญชีเท่านั้นที่สามารถตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่นได้
การตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่การเข้าถึงข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น พนักงานใหม่สามารถเข้าไปดูและแก้ไขเอกสารใด ๆ ที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ (แม้กระทั่งเอกสารทางการเงิน) 😫
โชคดีที่ด้วย ClickUp คุณสามารถหลีกเลี่ยงภัยพิบัติเหล่านี้ได้!
โซลูชัน ClickUp:การจัดการสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ
มาดูกันว่า ClickUp สามารถแก้ปัญหาสองข้อนี้ได้อย่างง่ายดายอย่างไร:
A. บทบาทผู้ใช้ที่แตกต่างกัน สำหรับการแบ่งปันภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีม
ClickUp มี สี่ บทบาทผู้ใช้ที่แตกต่างกัน: แขก, สมาชิก, ผู้ดูแลระบบ, และเจ้าของ
นอกจากนี้ การมีบทบาทสี่บทบาทเมื่อเทียบกับสามบทบาทของ Infinity หมายความว่าคุณสามารถกำหนด ระดับสิทธิ์ที่ละเอียด ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของแต่ละ บทบาทผู้ใช้:
- ผู้เยี่ยมชม: ลูกค้าหรือฟรีแลนซ์ที่ไม่ต้องการสิทธิ์การเข้าถึงเต็มรูปแบบในพื้นที่ทำงาน ClickUpของคุณ
- สมาชิก: พนักงานที่ไว้วางใจได้ซึ่งสามารถสร้างสิ่งต่างๆ เช่นพื้นที่ทำงาน,โฟลเดอร์, และงาน
- ผู้ดูแลระบบ: สมาชิกทีมอาวุโสที่สามารถเพิ่มสมาชิกใหม่ จัดการสิทธิ์ และลบสมาชิกที่มีอยู่ได้
- เจ้าของ: เจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดของ Workspace.พวกเขาสามารถลบ Workspace และ โอนกรรมสิทธิ์ได้
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีบทบาทที่กำหนดเองที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างบทบาทใหม่ตามความต้องการเฉพาะของคุณได้!
B. ผู้ดูแลระบบและเจ้าของสามารถตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่นได้
ไม่เหมือนกับ Infinity, ClickUp มอบความสามารถนี้ให้กับทั้งผู้ดูแลระบบและเจ้าของบัญชี.
ด้วยวิธีนี้ งานจะถูกแบ่งปันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีมบางท่าน
คุณจะหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดในกระบวนการทำงาน เนื่องจากผู้ดูแลระบบไม่จำเป็นต้องรอให้เจ้าของกลับมาเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง
3. ขาดฟังก์ชันการแจ้งเตือน
หากไม่มีการแจ้งเตือนโครงการ คุณอาจต้องรอจนถึงนาทีสุดท้ายเพื่อทำงานสำคัญให้เสร็จ เช่น การเตรียมการประชุมกับลูกค้าการอัปเดตรายงานโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
การรอจนถึงนาทีสุดท้ายไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้น!
ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม แอป Infinity จะไม่แจ้งเตือนโครงการใด ๆ ให้คุณทราบ
โซลูชัน ClickUp:การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
การเตือนความจำ มีพลังพิเศษของตัวเองอยู่หลายประการ
นี่คือวิธีที่มันสามารถช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตามแผนโครงการของคุณ:
- เพิ่มไฟล์แนบไปยัง การแจ้งเตือน ของคุณ
- ปรับแต่งการแจ้งเตือน การเตือนความจำ ของคุณ
- กำหนดการแจ้งเตือนให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ
- ตั้ง การแจ้งเตือน ให้เกิดขึ้นซ้ำ
สร้างกำหนดการซ้ำสำหรับการแจ้งเตือนใน ClickUp
4. ไม่มีมุมมองส่วนตัว
บางครั้งคุณอาจต้องการพื้นที่ส่วนตัวสำหรับโพสต์ลิงก์และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโครงการของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น
โซลูชัน ClickUp: มุมมองส่วนบุคคล
ด้วยมุมมองส่วนบุคคลของ ClickUpคุณสามารถสร้างพื้นที่แยกต่างหากสำหรับตัวคุณเองที่มีเพียง คุณ เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้
คุณสามารถทำซ้ำมุมมองสาธารณะและเปลี่ยนเป็น มุมมองส่วนตัว ได้ด้วย วิธีนี้คุณสามารถทำงานได้ตามที่คุณต้องการโดยไม่เปลี่ยนแปลงมุมมองต้นฉบับสำหรับสมาชิกในทีมของคุณ
5. การผสานการทำงานที่จำกัด
ด้วย Infinity คุณอาจต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปเพียงเพื่อทำงานเดียวให้เสร็จ
อย่างไรก็ตาม Infinity สามารถเชื่อมต่อได้เพียงไม่กี่แอปเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น มันไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยมเช่นZoom, Twilio, และ Dropbox ได้ ซึ่งทำให้ความสามารถโดยรวมของแอปพลิเคชันถูกจำกัดอย่างมาก
โซลูชัน ClickUp:การเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆมากมาย
ClickUp มี การผสานการทำงาน มากมายตั้งแต่SlackไปจนถึงZoom
ลองดูรายการโปรดของเราในบทความนี้!
สิ่งนี้ช่วยให้คุณย้ายข้อมูลระหว่างแอปในที่ทำงานที่คุณชื่นชอบได้โดยไม่ต้องเปิดแท็บและหน้าต่างนับไม่ถ้วน
นอกเหนือจาก การผสานการทำงาน แล้ว ClickUp ยังมีฟีเจอร์นำเข้าข้อมูลอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณนำเข้าข้อมูลจากซอฟต์แวร์จัดการโครงการอื่น ๆ เช่นBasecampและJira ได้อีกด้วย
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ ClickUp ได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีปัญหา!
นี่คือเหตุผลเพิ่มเติมว่าทำไม ClickUp ถึงดีกว่า Infinity:
- ลำดับความสำคัญของงาน: ช่วยให้ทีมโครงการของคุณทำงานให้เสร็จตามลำดับที่ถูกต้องด้วยธงลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันสี่แบบ
- การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง: ควบคุมได้อย่างเต็มที่ว่าคุณจะรับการแจ้งเตือนจาก ClickUp เมื่อใดและที่ใด
- ระบบอัตโนมัติ: ให้ทีมของคุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญโดยการอัตโนมัติงานที่ใช้เวลานาน
- เอกสาร:จัดการความรู้ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน ClickUp ด้วยDocs คุณสามารถสร้างฐานความรู้ คู่มือผู้ใช้ และอื่น ๆ ได้
- ผู้รับมอบหมายหลายคน: ดำเนินการทำงานเป็นทีมได้อย่างง่ายดายโดยการมอบหมายผู้ใช้หลายคนให้กับงานเดียว
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมให้กับงานของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร
- มุมมองโครงการที่ยืดหยุ่น: ดูโครงการของคุณในรูปแบบรายการ กระดาน กล่อง และอีกมากมาย
- มุมมองแบบฟอร์ม: สร้างและแก้ไขแบบฟอร์มที่สวยงามเพื่อรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าและพนักงาน
- โครงสร้างลำดับชั้น: จัดการโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการจัดเรียงเป็น Workspaces, Spaces, Folders และอื่น ๆ
- เทมเพลต: เร่งความเร็วของโครงการด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการออกแบบ การเงิน การขาย, และทีมอื่นๆ
สู่ความไม่มีที่สิ้นสุดและไกลกว่านั้นด้วย ClickUp
แม้ว่า Infinity จะมีความโดดเด่นด้วยเทมเพลตและมุมมองที่หลากหลาย แต่ก็ยังขาดฟีเจอร์พื้นฐานบางอย่างที่ควรมี ซึ่งทำให้คะแนนลดลง 🥊
คุณสมบัติเช่นการแจ้งเตือนและการดูแบบส่วนตัว ซึ่งพบได้ทั่วไปในแอปจัดการงานที่แข็งแกร่งส่วนใหญ่ ไม่สามารถพบได้ใน Infinity
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นเช่น ClickUp มีตัวบันทึกข้อความในตัว,การประมาณเวลา, และคุณสมบัติการแก้ไขแบบร่วมมือเพื่อช่วยคุณจัดการและทำงานกับโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
แน่นอน การเลือกไอศกรีมรสเดียวเป็นเรื่องยาก แต่ด้วย ClickUp การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมเป็นเรื่องง่าย ลองใช้ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อสัมผัสทุกสิ่งที่คุณสามารถขอได้จากแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ! 🍨