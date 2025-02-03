10 ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ดีที่สุด (เครื่องมือ PPM) ในปี 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการคืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการถูกใช้เพื่อจัดระเบียบและจัดการบันทึกโครงการทั้งหมดของธุรกิจด้วยการวิเคราะห์และรายงานในระดับสูงเพื่อติดตามความสำเร็จของการดำเนินการกลยุทธ์และประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง" } } ] }
แม้จะมีมุกตลกภายในออฟฟิศและการพูดคุยกันในหมู่เพื่อนร่วมงาน โปรแกรมจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการคือเพื่อนที่ดีที่สุดของหัวหน้าโครงการของคุณอย่างแท้จริง
ไม่ว่าบริษัทของคุณจะรับโครงการใดมา สร้างขึ้น หรือปิดไปแล้วก็ตาม ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ (PPM) ของคุณก็ได้เห็นทุกอย่างมาแล้ว—และจดจำมันได้!
ด้วยคุณสมบัติหลายประการที่คล้ายคลึงกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบ เครื่องมือ PPM สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และการดำเนินการด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แดชบอร์ดการจัดการงาน ผู้รับผิดชอบหลายคน การติดตามความคืบหน้า และอื่นๆ อีกมากมาย
แต่ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ PPM เพื่อดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
พูดตามตรง คุณอาจจะทำอยู่ก็ได้ ถ้าคุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์นี้ หรือถ้าคุณได้ติดตั้งระบบที่ซับซ้อนเพื่อทำหน้าที่เดียวกับซอฟต์แวร์ PPM แล้ว—บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ
เราได้ทำการวิจัย ทดลอง และทดสอบเครื่องมือ PPM ชั้นนำเพื่อนำเสนอ 10 อันดับที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติ ข้อเสีย ราคา และข้อมูลเพิ่มเติม
ลองนึกถึงวิธีที่ช่างภาพจัดเรียงภาพถ่ายของพวกเขาในอัลบั้มรูปที่เรียบร้อยและจัดวางอย่างมีกลยุทธ์—ยกเว้นว่าซอฟต์แวร์ PPM นั้นมีฟีเจอร์ที่หลากหลายกว่ามาก สามารถทำงานร่วมกันได้ และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
เครื่องมือนี้อาจถูกใช้เพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธโครงการที่มีศักยภาพตามข้อมูลเชิงลึกที่ให้มา และความสำเร็จของมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษาทุกความคิดให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของบริษัท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากธุรกิจของคุณกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วหรือหากคุณมีไอเดียใหม่ๆ มากมายที่รอการนำมาใช้ เครื่องมือ PPM สามารถช่วยจัดระเบียบความวุ่นวายและจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดโครงการใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์การจัดการงานที่ทรงพลังและกลยุทธ์ที่อิงข้อมูล
ดังนั้น ในขณะที่ซอฟต์แวร์ PPM มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่คล้ายคลึงกับเครื่องมือประเภทอื่น ความแตกต่างอยู่ที่พลังของแดชบอร์ดและฟังก์ชันการรายงานของมัน
10 เครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ดีที่สุด
คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องค้นหาซอฟต์แวร์ PPM ที่ดีที่สุด และสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าฟังก์ชันการทำงานนั้นครอบคลุมมากเพียงใดก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งอย่างเต็มที่!
ข่าวดีก็คือ นั่นแหละคือเหตุผลที่เรามาอยู่ที่นี่ 🏆
ใช้การเปรียบเทียบอย่างละเอียดของเครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอกโครงการที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณค้นหา เราได้ทำการบ้านอย่างหนักเพื่อแยกแยะคุณสมบัติเด่น ข้อเสีย ราคา และการให้คะแนนของแต่ละซอฟต์แวร์เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับสไตล์การทำงานและกระบวนการของทีมคุณมากที่สุด
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีเครื่องมือการแสดงผลข้อมูลหลายร้อยแบบเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการจากพื้นที่ทำงานเดียว คุณจะมีการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความคืบหน้าของทุกโครงการและความสามารถในการรายงานสิ่งที่ได้ทำสำเร็จแล้ว ซึ่งทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองได้ง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงทันต่อการพัฒนาล่าสุด!
การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการในเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีเป็นความพยายามร่วมกันของทีม ด้วย ClickUp ทีมงานสามารถบรรลุระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูง ช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ขึ้นและประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จ ClickUp มีคุณสมบัติที่คุณต้องการและการผสานรวมกับแอปที่คุณชื่นชอบเพื่อติดตามทุกสิ่งทุกอย่าง เริ่มใช้งานได้ในไม่กี่วัน ไม่ใช่หลายสัปดาห์!
ดูตัวอย่างแดชบอร์ด ClickUp เพื่อเริ่มต้นใช้งานวันนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ดแบบ Agileสำหรับภาพรวมระดับสูงของความเร็วในการดำเนินโครงการ กระแสงานสะสม ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้น และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ
- การจัดการความเสี่ยงเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของโครงการหลายโครงการเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
- 15+ มุมมองโครงการที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับให้เข้ากับAgile,Scrum,Kanban หรือรูปแบบโครงการใด ๆ
- แพลตฟอร์มโปร่งใสอย่างสมบูรณ์เพื่อปรับให้สมาชิกทีมสอดคล้องกับเป้าหมาย, ลำดับความสำคัญ, และเวลา
- สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อการอัปเดตความคืบหน้าแบบทันทีในพริบตา
- ผู้รับมอบหมายหลายคนในภารกิจเพื่อความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในทุกความคืบหน้า
- แหล่งข้อมูลช่วยเหลือฟรีและ เข้าถึงได้, การสัมมนาออนไลน์, และการสนับสนุนออนไลน์
- คลังแม่แบบขนาดใหญ่สำหรับทุกกรณีการใช้งาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง
- ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป
- แผนไม่จำกัด: $5/เดือนต่อสมาชิก
- แผนธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อสมาชิก
- แผนธุรกิจพลัส: 19 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- G2: 4. 7/5 (5,400+ รีวิว)
2. แพลนวิว
Planview เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ช่วยผู้จัดการโครงการในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ โดยมอบวิธีการที่สะดวกในการติดตามปริมาณงานจัดลำดับความสำคัญของงาน และตรวจสอบความคืบหน้า เครื่องมือนี้ยังมีฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่ทรงพลังเพื่อทำความเข้าใจพลวัตของโครงการของคุณได้ดีขึ้น ทำนายปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
Planview ช่วยให้การสร้างแผนพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้โครงการในอนาคตเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาและงบประมาณ ด้วยคุณสมบัติเช่นการรายงานแบบเรียลไทม์และตัวเลือกการปรับแต่งที่ยืดหยุ่น Planview มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับผู้จัดการโครงการในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการทั้งหมดได้อย่างประสบความสำเร็จ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Planview
- การวางแผนพอร์ตโฟลิโอโครงการเพื่อจัดอันดับพอร์ตโฟลิโอตามลำดับความสำคัญและปัจจัยขับเคลื่อน
- การวิเคราะห์สถานการณ์และการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
- การรับโครงการและการจัดการความต้องการ
- การจัดการทรัพยากรและการวางแผนกำลังการผลิต
ข้อจำกัดของ Planview
- อินเทอร์เฟซล้าสมัยเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอ โครงการอื่น ๆ
- ขาดคุณสมบัติการจัดการงาน
ราคาของ Planview
- ติดต่อ Planview เพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Planview
- Capterra: 4. 2/5 (170+ รีวิว)
- G2: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
3. เซลอกซิส
Celoxis เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการระดับองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติอันทรงพลัง Celoxis ช่วยให้ผู้จัดการโครงการมีเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
Celoxis มอบความสามารถในการติดตามพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมเพื่อช่วยให้ผู้จัดการสามารถดูแลงานของตนได้อย่างใกล้ชิด ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามต้นทุนและงบประมาณของโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรถูกจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนอยู่ภายในงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการกำหนดตารางเวลาโครงการเพื่อช่วยให้ผู้จัดการสามารถวางแผนโครงการล่วงหน้าและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามแนวโน้มและการพัฒนาต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Celoxis
- การติดตามพอร์ตโฟลิโอโครงการพร้อมความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึก
- การจัดการทรัพยากร
- แอปพลิเคชันเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
- การติดตามเวลา
ข้อจำกัดของ Celoxis
- ความสามารถในการขยายขนาดที่จำกัดสำหรับโปรแกรมและโครงการที่ซับซ้อน
- พื้นที่ไฟล์ 2GB ต่อผู้ใช้ในแผนคลาวด์
ราคาของ Celoxis
- คลาวด์: $22.50/เดือน สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 5 คน
- ภายในสถานที่: กรุณาติดต่อ Celoxis เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนและรีวิวของ Celoxis
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 60+ รายการ)
4. โครงการง่าย
Easy Projects นำเสนอคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการโครงการทั้งหมด ตั้งแต่การเริ่มต้นและการวางแผนไปจนถึงการนำไปใช้และการปิดโครงการ ซอฟต์แวร์นี้ให้การมองเห็นที่ครอบคลุมทุกโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่มีหลายขั้นตอนและหน้าที่รับผิดชอบในองค์กรได้ ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย ๆ ติดตามความคืบหน้าผ่านรายงาน และวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) แบบเรียลไทม์ ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ ทีมจึงไม่ต้องกังวลกับการติดตามงานแต่ละรายการ และสามารถมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้
คุณสมบัติเด่นของ Easy Projects
- เครื่องมือจัดเก็บเอกสารเพื่อให้เห็นภาพรวมของโปรแกรมและโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- การปรับไทม์ไลน์ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อสนับสนุนความคืบหน้าของโครงการ
- รายงานการคาดการณ์ความต้องการที่จัดการกับความต้องการของโครงการ
- ข้อจำกัดของข้อมูลผู้ใช้, พอร์ตโฟลิโอ, และโครงการ
ข้อจำกัดของโครงการง่าย
- ฟังก์ชันขั้นสูงต้องมีการผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ
- ฟีเจอร์การพึ่งพาข้ามโปรเจกต์มีให้บริการเฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น
ราคาของโปรเจ็กต์ง่าย
- ทีม: เริ่มต้นที่ $12.58 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Easy Projects เพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวโครงการง่าย
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- G2: 4. 1/5 (200+ รีวิว)
5. Microsoft Project
Microsoft Projectเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดการโครงการและโปรแกรมได้ดีขึ้น เป็นมิตรกับผู้ใช้และมีความสามารถที่ทรงพลัง ช่วยให้ทีมสามารถวางแผน กำหนดตารางเวลา จัดลำดับความสำคัญ ตรวจสอบ และรายงานเกี่ยวกับโครงการของลูกค้าได้
ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและทำให้ความรับผิดชอบเป็นเรื่องง่าย ทุกงานจะแสดงผลแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถติดตามความคืบหน้าของทุกคนได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ซอฟต์แวร์นี้มอบฟังก์ชันการทำงานบนคลาวด์ที่ทรงพลัง ทำให้เพื่อนร่วมทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายแม้จะทำงานจากระยะไกล นอกจากนี้ การผสานการทำงานกับแอปยอดนิยมของ Microsoft เช่น Office 365 และ Outlook ยังช่วยให้ทีมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อีกด้วย
ค้นพบ ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Project!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project
- การจัดตารางงานแบบไดนามิกตามความพยายามของโครงการที่ต้องการ ระยะเวลาของโครงการ และจำนวนสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย
- รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ ทรัพยากร โปรแกรม และพอร์ตโฟลิโอของคุณ
- มุมมองตารางกริด กระดาน และไทม์ไลน์ (แผนภูมิแกนต์) สำหรับตรวจสอบตารางเวลา
- การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากร
ข้อจำกัดของ Microsoft Project
- การผสานรวมที่จำกัดกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของไมโครซอฟท์
- ความสามารถในการทำงานร่วมกันของทีมต้องใช้แอปพลิเคชัน Microsoft Teams
ราคาของ Microsoft Project
- Microsoft Project มีโซลูชันการกำหนดราคาแบบชำระเงินสองแบบ ขึ้นอยู่กับทีมและข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์ของคุณ: บนระบบคลาวด์ และ ติดตั้งภายในองค์กร
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Project
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
6. ActiveCollab
ActiveCollab เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เอเจนซี่จัดการลูกค้าและโครงการได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถสร้างแผนโครงการที่ละเอียด มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ติดตามความคืบหน้า ติดตามกำหนดเวลา และหารือเกี่ยวกับโครงการในสภาพแวดล้อมที่ทำงานร่วมกันได้
ActiveCollab มอบเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดให้กับเอเจนซี่ของคุณเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่น ตั้งแต่การกำหนดตารางงานและการตั้งกำหนดเวลาไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ คุณสมบัติทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณติดตามความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะลืมอะไรไป เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการส่งมอบโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCollab
- รายการ, คอลัมน์, และมุมมองไทม์ไลน์เพื่อจัดการโครงการปัจจุบัน
- การวางแผนโครงการและการจัดตารางเวลา
- การติดตามงบประมาณ เวลา และค่าใช้จ่ายภายในแอป
- ตัวอย่างโครงการเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
ข้อจำกัดของ ActiveCollab
- ความสามารถในการขยายขนาดที่จำกัดสำหรับโปรแกรมและโครงการที่ซับซ้อน
- รายงานขั้นสูงมีให้บริการในแผนที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ราคาของ ActiveCollab
- ข้อดี: $8/เดือน ต่อสมาชิก
- บวก: $9.50/เดือน สำหรับสมาชิก 3 คน
- โปร + รับเงิน: $11.75/เดือน ต่อสมาชิก
ActiveCollab รีวิวและคะแนน
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
7. Jira Portfolio
Jira Portfolioเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และเอเจนซี่ต่างๆ สามารถปรับปรุงกระบวนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Jira Portfolio ทีมงานสามารถสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ที่ละเอียดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งจะช่วยกำหนดแนวทางสำหรับเป้าหมายสำคัญและผลลัพธ์ที่ต้องการตลอดวงจรการพัฒนาพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด
ทีมสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ที่ละเอียดเพื่อระบุการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานและกำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเสร็จสิ้นได้ ด้วยการให้ภาพรวมที่เป็นระเบียบขององค์ประกอบทั้งหมดของโครงการ ทีมสามารถรู้สึกมั่นใจได้ว่าระยะเวลาของพวกเขาถูกต้องตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณสมบัติเด่นของ Jira Portfolio
- การพึ่งพาข้ามโครงการและข้ามทีม
- การทดสอบแผนที่ทางเพื่อทดลองแนวทางต่าง ๆ
- อัลกอริทึมการจัดตารางเวลาเพื่อดำเนินโครงการ
- การคาดการณ์ความเร็วสปรินท์ที่คาดหวัง
ข้อจำกัดของ Jira Portfolio
- ความสามารถที่จำกัดในการจัดการรูปแบบการทำงานและความชอบที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโออื่น ๆ เช่น ClickUp
- ออกแบบมาสำหรับทีมที่มีประสบการณ์กับวิธีการ SCRUM
ราคาของ Jira Portfolio
- ติดต่อ Jira เพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Jira Portfolio
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
ลองดูทางเลือกอื่นของ Jira เหล่านี้!
8. เบสแคมป์
Basecampเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้าของโครงการและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกำหนดการโครงการที่กำหนดเองได้ มอบหมายและจัดลำดับความสำคัญของงาน ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนความจำ จัดเก็บเอกสารและไฟล์ และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ ยังให้การเข้าถึงรายงานและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ผู้จัดการสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุงได้ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่ากิจกรรมใดที่ใช้เวลานานเกินไป และปรับทรัพยากรก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- แผนภูมิเนินเขาเพื่อดูความก้าวหน้าในการไต่ขึ้นหรือลงเนินตามช่วงเวลา
- ไทม์ไลน์การจัดลำดับเพื่อดูโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
- แดชบอร์ดโครงการ งานที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดการทั้งหมดในหน้าเดียว
- ระบบแชทและส่งข้อความแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ขาดฟังก์ชันการติดตามความคืบหน้าขั้นสูง
- ไม่มีลำดับความสำคัญของงาน
ราคาของเบสแคมป์
- ผู้ใช้ไม่จำกัด: $299/เดือน, ชำระรายปี
- สำหรับฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพ หรือทีมขนาดเล็ก: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
9. 4castplus
4castplus เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถจัดระเบียบงาน ทรัพยากร ตารางเวลา และงบประมาณได้อย่างง่ายดาย ด้วยการผสมผสานคุณสมบัติอันทรงพลัง 4castplus ช่วยให้กระบวนการวางแผนโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
สิ่งนี้ทำให้ผู้จัดการสามารถวางแผนและติดตามกิจกรรมในโปรแกรมใด ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะมีทีมหรือสถานที่กี่แห่งก็ตาม นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมสามารถแบ่งโครงการออกเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามสถานะและประสิทธิภาพของตัวชี้วัดได้ตลอดกระบวนการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 4castplus
- การวัดความคืบหน้าสำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการ
- การจัดการคำสั่งเปลี่ยนแปลง
- การจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์
- การจัดการทรัพยากรและอัตรา
ข้อจำกัดของ 4castplus
- อินเตอร์เฟซล้าสมัยเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการอื่น ๆ
- ความสามารถที่จำกัดในการจัดการทีมระยะไกล
ราคา 4castplus
- ติดต่อ 4castplus สำหรับรายละเอียดราคา
4castplus คะแนนและรีวิว
- Capterra: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (8 รีวิว)
10. อาสนะ
Asana เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณควบคุมทุกโครงการและงานของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถจัดระเบียบและติดตามงาน รวมถึงทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่น ด้วย Asana คุณสามารถสร้างงานและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม กำหนดเส้นตาย เพิ่มความคิดเห็น แนบไฟล์ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถดูความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์โดยการกำหนดสถานะความคืบหน้าของแต่ละงานหรือใช้รหัสสีเพื่ออ้างอิงได้ง่าย
Asana มีฟังก์ชันการกรองและการค้นหาที่ทรงพลัง รวมถึงเครื่องมือรายงานและการวิเคราะห์ ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนเข้าใจความคืบหน้าของโครงการได้ดียิ่งขึ้น รายงานสามารถปรับแต่งได้ ดังนั้นคุณสามารถดึงข้อมูลจากหลายโครงการพร้อมกันมาแสดงในแดชบอร์ดเดียว และดูโครงการแต่ละโครงการแยกกันในแดชบอร์ดอื่นได้
ดูทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Asana!*
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- การจัดหมวดหมู่สีในปฏิทินโครงการที่ใช้เป็นค่าของฟิลด์ที่กำหนดเองได้
- กฎการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งคำขอไปยังสมาชิกทีมหรือโครงการ
- หลายมุมมองปฏิทินสำหรับโครงการส่วนตัวหรือโครงการทีม
- ขยายระยะเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ไม่เหมาะสำหรับโปรแกรมหรือโครงการที่ซับซ้อน
- ไม่มีคุณสมบัติผู้รับมอบหมายหลายราย
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $10.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Asana เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
แดชบอร์ดที่กำหนดเองสำหรับเกือบทุกอย่างใน ClickUp
อะไรที่ท้าทายมากกว่าการค้นหาซอฟต์แวร์ PPM ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ? การสร้างแดชบอร์ดที่มีผลกระทบและการแนะนำเครื่องมือให้กับทีม.
เว้นแต่ว่าคุณใช้ ClickUp 🙌🏼
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp เป็นทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตามความคืบหน้าไปสู่ความสำเร็จ การตรวจสอบปริมาณงาน และการควบคุมงบประมาณ ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการและฟีเจอร์การทำงานหลายร้อยอย่าง ClickUp เป็นเครื่องมือ PPM เพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังเพียงพอที่จะรวมงานทั้งหมดของคุณจากแอปต่างๆ เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่มีความคล่องตัวและทำงานร่วมกันได้
และเราได้กล่าวถึงคลังเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าอันกว้างขวางของมันหรือยัง?
เรียนรู้แพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเริ่มต้นกระบวนการ PPM ของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอโดย ClickUp
คุณกำลังรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้เลย