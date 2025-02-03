บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ดีที่สุด (เครื่องมือ PPM) ในปี 2025

Engineering Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

แม้จะมีมุกตลกภายในออฟฟิศและการพูดคุยกันในหมู่เพื่อนร่วมงาน โปรแกรมจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการคือเพื่อนที่ดีที่สุดของหัวหน้าโครงการของคุณอย่างแท้จริง

ไม่ว่าบริษัทของคุณจะรับโครงการใดมา สร้างขึ้น หรือปิดไปแล้วก็ตาม ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ (PPM) ของคุณก็ได้เห็นทุกอย่างมาแล้ว—และจดจำมันได้!

ด้วยคุณสมบัติหลายประการที่คล้ายคลึงกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบ เครื่องมือ PPM สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และการดำเนินการด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แดชบอร์ดการจัดการงาน ผู้รับผิดชอบหลายคน การติดตามความคืบหน้า และอื่นๆ อีกมากมาย

แต่ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ PPM เพื่อดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?

พูดตามตรง คุณอาจจะทำอยู่ก็ได้ ถ้าคุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์นี้ หรือถ้าคุณได้ติดตั้งระบบที่ซับซ้อนเพื่อทำหน้าที่เดียวกับซอฟต์แวร์ PPM แล้ว—บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ

เราได้ทำการวิจัย ทดลอง และทดสอบเครื่องมือ PPM ชั้นนำเพื่อนำเสนอ 10 อันดับที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติ ข้อเสีย ราคา และข้อมูลเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการถูกใช้เพื่อจัดระเบียบและบริหารจัดการบันทึกโครงการทั้งหมดของธุรกิจ พร้อมการวิเคราะห์และรายงานในระดับสูงเพื่อติดตามความสำเร็จของการดำเนินกลยุทธ์และประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

มุมมองแดชบอร์ดเหตุการณ์สำคัญใน ClickUp CTA

ลองนึกถึงวิธีที่ช่างภาพจัดเรียงภาพถ่ายของพวกเขาในอัลบั้มรูปที่เรียบร้อยและจัดวางอย่างมีกลยุทธ์—ยกเว้นว่าซอฟต์แวร์ PPM นั้นมีฟีเจอร์ที่หลากหลายกว่ามาก สามารถทำงานร่วมกันได้ และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เครื่องมือนี้อาจถูกใช้เพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธโครงการที่มีศักยภาพตามข้อมูลเชิงลึกที่ให้มา และความสำเร็จของมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษาทุกความคิดให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของบริษัท

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากธุรกิจของคุณกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วหรือหากคุณมีไอเดียใหม่ๆ มากมายที่รอการนำมาใช้ เครื่องมือ PPM สามารถช่วยจัดระเบียบความวุ่นวายและจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดโครงการใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์การจัดการงานที่ทรงพลังและกลยุทธ์ที่อิงข้อมูล

มากกว่า 15 ครั้งใน ClickUp
มองเห็นโครงการ งาน และความคืบหน้าของคุณได้จากทุกมุมมองด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp

ดังนั้น ในขณะที่ซอฟต์แวร์ PPM มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่คล้ายคลึงกับเครื่องมือประเภทอื่น ความแตกต่างอยู่ที่พลังของแดชบอร์ดและฟังก์ชันการรายงานของมัน

10 เครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ดีที่สุด

คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องค้นหาซอฟต์แวร์ PPM ที่ดีที่สุด และสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าฟังก์ชันการทำงานนั้นครอบคลุมมากเพียงใดก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งอย่างเต็มที่!

ข่าวดีก็คือ นั่นแหละคือเหตุผลที่เรามาอยู่ที่นี่ 🏆

ใช้การเปรียบเทียบอย่างละเอียดของเครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอกโครงการที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณค้นหา เราได้ทำการบ้านอย่างหนักเพื่อแยกแยะคุณสมบัติเด่น ข้อเสีย ราคา และการให้คะแนนของแต่ละซอฟต์แวร์เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับสไตล์การทำงานและกระบวนการของทีมคุณมากที่สุด

1.คลิกอัพ

แดชบอร์ด ClickUp
สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองใน ClickUp เพื่อรับภาพรวมระดับสูงของงานทั้งหมดของคุณ

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีเครื่องมือการแสดงผลข้อมูลหลายร้อยแบบเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการจากพื้นที่ทำงานเดียว คุณจะมีการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความคืบหน้าของทุกโครงการและความสามารถในการรายงานสิ่งที่ได้ทำสำเร็จแล้ว ซึ่งทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองได้ง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงทันต่อการพัฒนาล่าสุด!

การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการในเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีเป็นความพยายามร่วมกันของทีม ด้วย ClickUp ทีมงานสามารถบรรลุระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูง ช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ขึ้นและประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จ ClickUp มีคุณสมบัติที่คุณต้องการและการผสานรวมกับแอปที่คุณชื่นชอบเพื่อติดตามทุกสิ่งทุกอย่าง เริ่มใช้งานได้ในไม่กี่วัน ไม่ใช่หลายสัปดาห์!

ดูตัวอย่างแดชบอร์ด ClickUp เพื่อเริ่มต้นใช้งานวันนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แดชบอร์ดแบบ Agileสำหรับภาพรวมระดับสูงของความเร็วในการดำเนินโครงการ กระแสงานสะสม ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้น และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ
  • การจัดการความเสี่ยงเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของโครงการหลายโครงการเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
  • 15+ มุมมองโครงการที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับให้เข้ากับAgile,Scrum,Kanban หรือรูปแบบโครงการใด ๆ
  • แพลตฟอร์มโปร่งใสอย่างสมบูรณ์เพื่อปรับให้สมาชิกทีมสอดคล้องกับเป้าหมาย, ลำดับความสำคัญ, และเวลา
  • สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อการอัปเดตความคืบหน้าแบบทันทีในพริบตา
  • ผู้รับมอบหมายหลายคนในภารกิจเพื่อความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในทุกความคืบหน้า
  • แหล่งข้อมูลช่วยเหลือฟรีและ เข้าถึงได้, การสัมมนาออนไลน์, และการสนับสนุนออนไลน์
  • คลังแม่แบบขนาดใหญ่สำหรับทุกกรณีการใช้งาน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง
  • ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน

ราคาของ ClickUp

  • แผนฟรีตลอดไป
  • แผนไม่จำกัด: $5/เดือนต่อสมาชิก
  • แผนธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อสมาชิก
  • แผนธุรกิจพลัส: 19 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก
  • แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
  • G2: 4. 7/5 (5,400+ รีวิว)

2. แพลนวิว

ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการของ Planview
ผ่านทางPlanview

Planview เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ช่วยผู้จัดการโครงการในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ โดยมอบวิธีการที่สะดวกในการติดตามปริมาณงานจัดลำดับความสำคัญของงาน และตรวจสอบความคืบหน้า เครื่องมือนี้ยังมีฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่ทรงพลังเพื่อทำความเข้าใจพลวัตของโครงการของคุณได้ดีขึ้น ทำนายปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

Planview ช่วยให้การสร้างแผนพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้โครงการในอนาคตเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาและงบประมาณ ด้วยคุณสมบัติเช่นการรายงานแบบเรียลไทม์และตัวเลือกการปรับแต่งที่ยืดหยุ่น Planview มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับผู้จัดการโครงการในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการทั้งหมดได้อย่างประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Planview

  • การวางแผนพอร์ตโฟลิโอโครงการเพื่อจัดอันดับพอร์ตโฟลิโอตามลำดับความสำคัญและปัจจัยขับเคลื่อน
  • การวิเคราะห์สถานการณ์และการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
  • การรับโครงการและการจัดการความต้องการ
  • การจัดการทรัพยากรและการวางแผนกำลังการผลิต

ข้อจำกัดของ Planview

ราคาของ Planview

  • ติดต่อ Planview เพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Planview

  • Capterra: 4. 2/5 (170+ รีวิว)
  • G2: 4. 2/5 (500+ รีวิว)

3. เซลอกซิส

ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ Celoxis
ผ่านทางCeloxis

Celoxis เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการระดับองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติอันทรงพลัง Celoxis ช่วยให้ผู้จัดการโครงการมีเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

Celoxis มอบความสามารถในการติดตามพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมเพื่อช่วยให้ผู้จัดการสามารถดูแลงานของตนได้อย่างใกล้ชิด ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามต้นทุนและงบประมาณของโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรถูกจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนอยู่ภายในงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการกำหนดตารางเวลาโครงการเพื่อช่วยให้ผู้จัดการสามารถวางแผนโครงการล่วงหน้าและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามแนวโน้มและการพัฒนาต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Celoxis

  • การติดตามพอร์ตโฟลิโอโครงการพร้อมความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึก
  • การจัดการทรัพยากร
  • แอปพลิเคชันเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
  • การติดตามเวลา

ข้อจำกัดของ Celoxis

  • ความสามารถในการขยายขนาดที่จำกัดสำหรับโปรแกรมและโครงการที่ซับซ้อน
  • พื้นที่ไฟล์ 2GB ต่อผู้ใช้ในแผนคลาวด์

ราคาของ Celoxis

  • คลาวด์: $22.50/เดือน สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 5 คน
  • ภายในสถานที่: กรุณาติดต่อ Celoxis เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและรีวิวของ Celoxis

  • Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 60+ รายการ)

4. โครงการง่าย

ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ Easy Projects
ผ่านทางEasy Projects

Easy Projects นำเสนอคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการโครงการทั้งหมด ตั้งแต่การเริ่มต้นและการวางแผนไปจนถึงการนำไปใช้และการปิดโครงการ ซอฟต์แวร์นี้ให้การมองเห็นที่ครอบคลุมทุกโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่มีหลายขั้นตอนและหน้าที่รับผิดชอบในองค์กรได้ ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย ๆ ติดตามความคืบหน้าผ่านรายงาน และวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) แบบเรียลไทม์ ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ ทีมจึงไม่ต้องกังวลกับการติดตามงานแต่ละรายการ และสามารถมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้

คุณสมบัติเด่นของ Easy Projects

  • เครื่องมือจัดเก็บเอกสารเพื่อให้เห็นภาพรวมของโปรแกรมและโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • การปรับไทม์ไลน์ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อสนับสนุนความคืบหน้าของโครงการ
  • รายงานการคาดการณ์ความต้องการที่จัดการกับความต้องการของโครงการ
  • ข้อจำกัดของข้อมูลผู้ใช้, พอร์ตโฟลิโอ, และโครงการ

ข้อจำกัดของโครงการง่าย

  • ฟังก์ชันขั้นสูงต้องมีการผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ
  • ฟีเจอร์การพึ่งพาข้ามโปรเจกต์มีให้บริการเฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น

ราคาของโปรเจ็กต์ง่าย

  • ทีม: เริ่มต้นที่ $12.58 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Easy Projects เพื่อสอบถามราคา

การให้คะแนนและรีวิวโครงการง่าย

  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • G2: 4. 1/5 (200+ รีวิว)

5. Microsoft Project

การจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอของไมโครซอฟต์
ผ่านทางMicrosoft Project

Microsoft Projectเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดการโครงการและโปรแกรมได้ดีขึ้น เป็นมิตรกับผู้ใช้และมีความสามารถที่ทรงพลัง ช่วยให้ทีมสามารถวางแผน กำหนดตารางเวลา จัดลำดับความสำคัญ ตรวจสอบ และรายงานเกี่ยวกับโครงการของลูกค้าได้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและทำให้ความรับผิดชอบเป็นเรื่องง่าย ทุกงานจะแสดงผลแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถติดตามความคืบหน้าของทุกคนได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ซอฟต์แวร์นี้มอบฟังก์ชันการทำงานบนคลาวด์ที่ทรงพลัง ทำให้เพื่อนร่วมทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายแม้จะทำงานจากระยะไกล นอกจากนี้ การผสานการทำงานกับแอปยอดนิยมของ Microsoft เช่น Office 365 และ Outlook ยังช่วยให้ทีมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อีกด้วย

ค้นพบ ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Project!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project

  • การจัดตารางงานแบบไดนามิกตามความพยายามของโครงการที่ต้องการ ระยะเวลาของโครงการ และจำนวนสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย
  • รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ ทรัพยากร โปรแกรม และพอร์ตโฟลิโอของคุณ
  • มุมมองตารางกริด กระดาน และไทม์ไลน์ (แผนภูมิแกนต์) สำหรับตรวจสอบตารางเวลา
  • การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากร

ข้อจำกัดของ Microsoft Project

  • การผสานรวมที่จำกัดกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของไมโครซอฟท์
  • ความสามารถในการทำงานร่วมกันของทีมต้องใช้แอปพลิเคชัน Microsoft Teams

ราคาของ Microsoft Project

  • Microsoft Project มีโซลูชันการกำหนดราคาแบบชำระเงินสองแบบ ขึ้นอยู่กับทีมและข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์ของคุณ: บนระบบคลาวด์ และ ติดตั้งภายในองค์กร

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Project

  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)

6. ActiveCollab

เครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ ActiveCollab
ผ่านทางActiveCollab

ActiveCollab เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เอเจนซี่จัดการลูกค้าและโครงการได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถสร้างแผนโครงการที่ละเอียด มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ติดตามความคืบหน้า ติดตามกำหนดเวลา และหารือเกี่ยวกับโครงการในสภาพแวดล้อมที่ทำงานร่วมกันได้

ActiveCollab มอบเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดให้กับเอเจนซี่ของคุณเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่น ตั้งแต่การกำหนดตารางงานและการตั้งกำหนดเวลาไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ คุณสมบัติทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณติดตามความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะลืมอะไรไป เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการส่งมอบโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCollab

  • รายการ, คอลัมน์, และมุมมองไทม์ไลน์เพื่อจัดการโครงการปัจจุบัน
  • การวางแผนโครงการและการจัดตารางเวลา
  • การติดตามงบประมาณ เวลา และค่าใช้จ่ายภายในแอป
  • ตัวอย่างโครงการเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ

ข้อจำกัดของ ActiveCollab

  • ความสามารถในการขยายขนาดที่จำกัดสำหรับโปรแกรมและโครงการที่ซับซ้อน
  • รายงานขั้นสูงมีให้บริการในแผนที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ราคาของ ActiveCollab

  • ข้อดี: $8/เดือน ต่อสมาชิก
  • บวก: $9.50/เดือน สำหรับสมาชิก 3 คน
  • โปร + รับเงิน: $11.75/เดือน ต่อสมาชิก

ActiveCollab รีวิวและคะแนน

  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)

7. Jira Portfolio

Jira Portfolio ซอฟต์แวร์บริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอกลุ่มโครงการ
ผ่านทางJira

Jira Portfolioเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และเอเจนซี่ต่างๆ สามารถปรับปรุงกระบวนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Jira Portfolio ทีมงานสามารถสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ที่ละเอียดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งจะช่วยกำหนดแนวทางสำหรับเป้าหมายสำคัญและผลลัพธ์ที่ต้องการตลอดวงจรการพัฒนาพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด

ทีมสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ที่ละเอียดเพื่อระบุการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานและกำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเสร็จสิ้นได้ ด้วยการให้ภาพรวมที่เป็นระเบียบขององค์ประกอบทั้งหมดของโครงการ ทีมสามารถรู้สึกมั่นใจได้ว่าระยะเวลาของพวกเขาถูกต้องตั้งแต่ต้นจนจบ

คุณสมบัติเด่นของ Jira Portfolio

  • การพึ่งพาข้ามโครงการและข้ามทีม
  • การทดสอบแผนที่ทางเพื่อทดลองแนวทางต่าง ๆ
  • อัลกอริทึมการจัดตารางเวลาเพื่อดำเนินโครงการ
  • การคาดการณ์ความเร็วสปรินท์ที่คาดหวัง

ข้อจำกัดของ Jira Portfolio

ราคาของ Jira Portfolio

  • ติดต่อ Jira เพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Jira Portfolio

  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง

ลองดูทางเลือกอื่นของ Jira เหล่านี้!

8. เบสแคมป์

ซอฟต์แวร์วางแผนความจุทรัพยากรของ Basecamp
ผ่านทางBasecamp

Basecampเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้าของโครงการและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกำหนดการโครงการที่กำหนดเองได้ มอบหมายและจัดลำดับความสำคัญของงาน ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนความจำ จัดเก็บเอกสารและไฟล์ และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ยังให้การเข้าถึงรายงานและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ผู้จัดการสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุงได้ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่ากิจกรรมใดที่ใช้เวลานานเกินไป และปรับทรัพยากรก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp

  • แผนภูมิเนินเขาเพื่อดูความก้าวหน้าในการไต่ขึ้นหรือลงเนินตามช่วงเวลา
  • ไทม์ไลน์การจัดลำดับเพื่อดูโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
  • แดชบอร์ดโครงการ งานที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดการทั้งหมดในหน้าเดียว
  • ระบบแชทและส่งข้อความแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • ขาดฟังก์ชันการติดตามความคืบหน้าขั้นสูง
  • ไม่มีลำดับความสำคัญของงาน

ราคาของเบสแคมป์

  • ผู้ใช้ไม่จำกัด: $299/เดือน, ชำระรายปี
  • สำหรับฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพ หรือทีมขนาดเล็ก: $15/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Basecamp

  • Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
  • G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)

9. 4castplus

ซอฟต์แวร์วางแผนโครงการ 4castplus
ผ่านทาง4castplus

4castplus เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถจัดระเบียบงาน ทรัพยากร ตารางเวลา และงบประมาณได้อย่างง่ายดาย ด้วยการผสมผสานคุณสมบัติอันทรงพลัง 4castplus ช่วยให้กระบวนการวางแผนโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ

สิ่งนี้ทำให้ผู้จัดการสามารถวางแผนและติดตามกิจกรรมในโปรแกรมใด ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะมีทีมหรือสถานที่กี่แห่งก็ตาม นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมสามารถแบ่งโครงการออกเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามสถานะและประสิทธิภาพของตัวชี้วัดได้ตลอดกระบวนการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 4castplus

  • การวัดความคืบหน้าสำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการ
  • การจัดการคำสั่งเปลี่ยนแปลง
  • การจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์
  • การจัดการทรัพยากรและอัตรา

ข้อจำกัดของ 4castplus

  • อินเตอร์เฟซล้าสมัยเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการอื่น ๆ
  • ความสามารถที่จำกัดในการจัดการทีมระยะไกล

ราคา 4castplus

  • ติดต่อ 4castplus สำหรับรายละเอียดราคา

4castplus คะแนนและรีวิว

  • Capterra: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
  • G2: 4. 4/5 (8 รีวิว)

10. อาสนะ

การจัดการงานแบบอาสนะ
ผ่านทางAsana

Asana เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณควบคุมทุกโครงการและงานของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถจัดระเบียบและติดตามงาน รวมถึงทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่น ด้วย Asana คุณสามารถสร้างงานและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม กำหนดเส้นตาย เพิ่มความคิดเห็น แนบไฟล์ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถดูความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์โดยการกำหนดสถานะความคืบหน้าของแต่ละงานหรือใช้รหัสสีเพื่ออ้างอิงได้ง่าย

Asana มีฟังก์ชันการกรองและการค้นหาที่ทรงพลัง รวมถึงเครื่องมือรายงานและการวิเคราะห์ ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนเข้าใจความคืบหน้าของโครงการได้ดียิ่งขึ้น รายงานสามารถปรับแต่งได้ ดังนั้นคุณสามารถดึงข้อมูลจากหลายโครงการพร้อมกันมาแสดงในแดชบอร์ดเดียว และดูโครงการแต่ละโครงการแยกกันในแดชบอร์ดอื่นได้

ดูทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Asana!*

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • การจัดหมวดหมู่สีในปฏิทินโครงการที่ใช้เป็นค่าของฟิลด์ที่กำหนดเองได้
  • กฎการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งคำขอไปยังสมาชิกทีมหรือโครงการ
  • หลายมุมมองปฏิทินสำหรับโครงการส่วนตัวหรือโครงการทีม
  • ขยายระยะเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ไม่เหมาะสำหรับโปรแกรมหรือโครงการที่ซับซ้อน
  • ไม่มีคุณสมบัติผู้รับมอบหมายหลายราย

ราคาของ Asana

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $10.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Asana เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)
  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)

แดชบอร์ดที่กำหนดเองสำหรับเกือบทุกอย่างใน ClickUp

อะไรที่ท้าทายมากกว่าการค้นหาซอฟต์แวร์ PPM ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ? การสร้างแดชบอร์ดที่มีผลกระทบและการแนะนำเครื่องมือให้กับทีม.

เว้นแต่ว่าคุณใช้ ClickUp 🙌🏼

เหตุการณ์สำคัญในมุมมองแกนต์
สร้างภาพรวมของเหตุการณ์สำคัญในโครงการด้วยมุมมองแกนต์ใน ClickUp

แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp เป็นทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตามความคืบหน้าไปสู่ความสำเร็จ การตรวจสอบปริมาณงาน และการควบคุมงบประมาณ ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการและฟีเจอร์การทำงานหลายร้อยอย่าง ClickUp เป็นเครื่องมือ PPM เพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังเพียงพอที่จะรวมงานทั้งหมดของคุณจากแอปต่างๆ เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่มีความคล่องตัวและทำงานร่วมกันได้

และเราได้กล่าวถึงคลังเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าอันกว้างขวางของมันหรือยัง?

เรียนรู้แพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเริ่มต้นกระบวนการ PPM ของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอโดย ClickUp

เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอโดย ClickUp
กำกับดูแลขั้นตอน เทคนิค และเครื่องมือในการประเมินโครงการที่ผ่านมา ปัจจุบัน และอนาคตใน ClickUp

คุณกำลังรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้เลย