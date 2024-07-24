บล็อก ClickUp

10 แม่แบบพอร์ตโฟลิโอโครงการฟรีใน Excel, PowerPoint และ ClickUp

24 กรกฎาคม 2567

การจัดการโครงการไม่ได้จำกัดเพียงแค่การติ๊กงานในรายการที่ต้องทำเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ และด้วยเทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ คุณจะมีเครื่องมือในการมองเห็น จัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงการหลายโครงการพร้อมกัน

ในโพสต์นี้ เราจะเจาะลึก 10 แม่แบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังไล่ตามกำหนดเวลาหรือเป็นผู้นำโครงการที่เปลี่ยนแปลงองค์กร แม่แบบเหล่านี้จะเป็นดาวนำทางของคุณ!

สรุป 60 วินาที

นี่คือ 10 อันดับเทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ:

  1. เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp
  2. เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ClickUp
  3. เทมเพลตผลงานออกแบบ ClickUp
  4. แม่แบบงานพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ ClickUp
  5. เทมเพลตแผนโครงการระดับสูงของ ClickUp
  6. เทมเพลตรายการโครงการไอที ClickUp
  7. เทมเพลตผลลัพธ์โครงการ ClickUp
  8. เทมเพลตโครงการ ClickUp
  9. แดชบอร์ดการจัดการพอร์ตโฟลิโอด้วย Microsoft Excel โดย ITSM Docs
  10. เทมเพลตการจัดการโครงการ PowerPoint โดย SlideTeam

อะไรคือแบบแผนการจัดการพอร์ตโฟลิโอกของโครงการ?

เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการคือกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานของคุณ ซึ่งช่วยในการจัดระเบียบและบริหารจัดการความก้าวหน้าของโครงการอย่างมีกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่น ออกแบบมาเพื่อมอบความชัดเจน ความสอดคล้อง และข้อมูลเชิงลึก

มันบันทึกข้อมูลสำคัญ, ระยะเวลา, ทรัพยากร, และความเสี่ยง, ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะของแต่ละโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่น ๆ และที่สำคัญกว่าคือสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ

เทมเพลตเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับการจัดระเบียบเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการมองการณ์ไกลเชิงกลยุทธ์สำหรับสำนักงานบริหารโครงการใดๆ ด้วยเทมเพลตการบริหารโครงการที่แข็งแกร่ง คุณไม่ได้เพียงแค่ติดตามงานเท่านั้น แต่คุณกำลังออกแบบความสำเร็จ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการจัดการพอร์ตโฟลิโอกิจกรรมโครงการดี?

เมื่อต้องจัดการโครงการจำนวนมาก การใช้เทมเพลตทั่วไปหรือไม่เหมาะสมอาจทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ยุ่งเหยิง เทมเพลตไม่ได้ถูกสร้างมาเท่าเทียมกันทั้งหมด แล้วอะไรคือองค์ประกอบที่แยกความแตกต่างระหว่างเทมเพลตที่ดีกับเทมเพลตที่ธรรมดา?

  • ความเรียบง่ายและความเป็นมิตรกับผู้ใช้: แม่แบบการจัดการโครงการที่ดีไม่ควรทำให้คุณต้องเกาหัว พวกมันควรใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา จำไว้ว่า จุดประสงค์ของแม่แบบการจัดการโครงการ (PPM) คือการทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ทำให้ซับซ้อนด้วยฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: ทุกโครงการ, ทีม, และองค์กรมีความเป็นเอกลักษณ์. เทมเพลตที่ยอดเยี่ยมมอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ, ทำให้มันยังคงเกี่ยวข้องและมีประโยชน์อยู่เสมอไม่ว่าจะขนาดหรือประเภทของโครงการ.
  • ความสามารถในการผสานรวม: แม่แบบ PPM ที่ดีควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการซิงค์กับระบบ CRM หรือการดึงข้อมูลจากซอฟต์แวร์อื่น ๆการผสานรวมที่ราบรื่นช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
  • ความสามารถในการขยาย: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น โครงการของคุณอาจเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เลือกเทมเพลตที่สามารถรองรับการเพิ่มโครงการใหม่ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำให้ดูรกหรือใช้งานยาก

10 แม่แบบการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ

ภูมิทัศน์ของซอฟต์แวร์และเครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเตรียมทรัพยากรที่ดีที่สุดให้พร้อมใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ในส่วนนี้ เราจะเปิดเผย 10 แม่แบบการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่โดดเด่นไม่เพียงแต่ทันสมัยแต่ยังมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น ที่นี่มีบางสิ่งที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และรับประกันความสำเร็จของโครงการ

1. เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp

เบื่อกับการจัดการโครงการหลายโครงการในแผนกและโปรแกรมที่แตกต่างกันหรือไม่?ลองใช้เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการของ ClickUp เทมเพลตที่ยอดเยี่ยมนี้ช่วยให้คุณติดตามโครงการแต่ละโครงการได้อย่างง่ายดายและตรวจสอบสถานะและความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

ด้วยสถานะทั้งเก้าระดับตั้งแต่ "ยังไม่ได้เริ่ม" ไปจนถึง "อยู่ระหว่างการพิจารณา" การจัดการโครงการกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อรวมกับช่องข้อมูลที่กำหนดเองสองช่องสำหรับงบประมาณ คุณก็สามารถติดตามสถานะทางการเงินได้อย่างไร้กังวล

นอกจากนี้ ประเภทมุมมองทั้งสาม ได้แก่ รายงานสถานะรายสัปดาห์ ทีม และแผนงาน PMO ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะมีมุมมองที่ถูกต้องแม่นยำเสมอในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

2. แม่แบบการจัดการพอร์ตโฟลิโอของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ClickUp
เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ClickUp

ยกระดับการจัดการโครงการของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอของ ClickUp. เทมเพลตที่ครอบคลุมนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการของคุณ ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของโครงการ จัดการทรัพยากร งาน และเป้าหมายทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างง่ายดาย

มองเห็นความก้าวหน้า รักษาความสอดคล้องของทีมกับเป้าหมาย และมั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลที่ต้องการอยู่ในมือเสมอ

ด้วยสถานะที่กำหนดเอง 16 แบบ เช่น "มีความเสี่ยง" และ "กำลังดำเนินการ" คุณจะรับรู้ข้อมูลอยู่เสมอ คุณสมบัติที่กำหนดเอง 6 แบบช่วยเพิ่มข้อมูลของคุณให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายและประมาณการค่าใช้จ่าย และมุมมองที่หลากหลาย เช่น รายการหลักของพอร์ตโฟลิโอและ SOP ของโครงการ ทำให้การเข้าถึงและจัดระเบียบข้อมูลเป็นเรื่องง่าย

3. แม่แบบพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ ClickUp

เทมเพลตผลงานออกแบบ ClickUp
เทมเพลตผลงานออกแบบ ClickUp

การแสดงผลงานของคุณไม่เคยราบรื่นเท่านี้มาก่อนเลย.เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอกลางการออกแบบของ ClickUpคือกุญแจสำคัญในการนำเสนอโปรเจ็กต์ของคุณด้วยความมืออาชีพและความชัดเจนที่สมควรได้รับ.

ตั้งแต่การจัดระเบียบโครงการที่มีความดึงดูดทางสายตาไปจนถึงการรวมรายละเอียดสำคัญเช่นผลลัพธ์ของโครงการและกำหนดเวลา เทมเพลตนี้มีทุกอย่างที่คุณต้องการ นอกจากนี้ ด้วยสถานะงานเช่น "รอการตรวจสอบจากลูกค้า" และ "รอการอนุมัติ" คุณสามารถประเมินสถานะของโครงการได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่กำหนดเองในเทมเพลตโปรเจ็กต์นี้ เช่น หมวดหมู่การออกแบบ ช่วยให้ประสบการณ์ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยมุมมองที่หลากหลาย รวมถึงมุมมองทั้งหมดของการออกแบบและมุมมองโปรเจ็กต์ การเข้าถึงพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ

4. เทมเพลตงานพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ ClickUp

แม่แบบงานพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ ClickUp
แม่แบบงานพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ ClickUp

ปรับปรุงการจัดการโครงการออกแบบของคุณให้ราบรื่นเหมือนมืออาชีพ.แบบร่างงานพอร์ตโฟลิโอก์ออกแบบของ ClickUpคือตั๋วของคุณสู่กระบวนการออกแบบที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ.

ต่อยอดจากรากฐานของแม่แบบพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ เวอร์ชันที่เน้นงานเป็นศูนย์กลางจะขยายรายละเอียดไปยังงานย่อยที่เป็นองค์ประกอบของโครงการออกแบบขนาดใหญ่ แม่แบบนี้เปรียบเสมือนแว่นขยายที่มุ่งเน้นไปที่แต่ละขั้นตอนของการออกแบบ หมวดหมู่ และผลลัพธ์ที่ชัดเจน

การแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด ก็ได้รับความใส่ใจอย่างเหมาะสม

จัดลำดับความสำคัญของงาน ติดตามกำหนดเวลา ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และแบ่งปันผลงานชิ้นเอกของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกขั้นตอนการออกแบบ หมวดหมู่การออกแบบ และผลลัพธ์สุดท้าย รายละเอียดสำคัญทั้งหมดอยู่แค่เพียงการมอง

5. แม่แบบแผนโครงการระดับสูงของ ClickUp

เทมเพลตแผนโครงการระดับสูงของ ClickUp
เทมเพลตแผนโครงการระดับสูงของ ClickUp

การวางแผนโครงการอาจรู้สึกเหมือนการเดินในเขาวงกต แต่ไม่ใช่เมื่อใช้เทมเพลตแผนโครงการระดับสูงของ ClickUp เครื่องมือทรงพลังนี้เปลี่ยนวิธีการวางแผนของคุณ โดยแยกกระบวนการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่เข้าใจง่าย เทมเพลตนี้ไม่ได้เน้นรายละเอียดปลีกย่อย แต่เน้นการกำหนดทิศทางและบรรยากาศของโครงการ

โครงสร้างที่เป็นระเบียบช่วยให้ผู้นำโครงการมองเห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย งานที่ต้องทำ หรือผลลัพธ์ที่คาดหวัง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพรวมโครงการอย่างละเอียดหรือการกำหนดความคาดหวังของทีมเทมเพลตนี้พร้อมรองรับทุกความต้องการของคุณ สถานะที่ปรับแต่งได้ เช่น "ดำเนินการแล้ว" และ "อยู่ระหว่างดำเนินการ" ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างทันท่วงที

ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้รับการรับประกันด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ขั้นตอนการคัดลอกและผู้อนุมัติ สำรวจมุมมองต่างๆ รวมถึงไทม์ไลน์และรายการงานที่ต้องส่งมอบ และคุณจะเห็นว่าทำไมเทมเพลตนี้จึงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้จัดการโครงการ

6. แม่แบบรายการโครงการไอทีของ ClickUp

เทมเพลตรายการโครงการไอที ClickUp
เทมเพลตรายการโครงการไอที ClickUp

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนของรายละเอียด ความพึ่งพา และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตระหนักถึงความซับซ้อนนี้เทมเพลตรายการโครงการ IT ของ ClickUpจึงมอบโซลูชันแบบครบวงจร ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการโครงการ IT หลายโครงการได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับผู้จัดการ IT ที่มุ่งเน้นการจัดการและการกำกับดูแลอย่างพิถีพิถัน

เทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการโดยรวบรวมทุกองค์ประกอบของโครงการไอทีไว้ในแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการเดียวที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ มันเป็นมากกว่าเครื่องมือติดตาม; มันคือตัวช่วยในการสร้างความสอดคล้อง ที่ซึ่งทีมต่างๆ ทำงานร่วมกันรอบๆ งานทั่วไป กำหนดเวลา และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ประโยชน์หลัก ได้แก่ การรวมข้อมูลโครงการไว้ในที่เดียวการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และกรอบการวางแผนที่มีโครงสร้างชัดเจน แบบฟอร์มนี้ผสานสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'ติดขัด' และ 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'ความซับซ้อนของงาน' และ 'ระดับความพยายาม' เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นความคืบหน้า

มุมมองแบบบูรณาการ รวมถึง 'สรุปโครงการ' และ 'ปฏิทิน' ช่วยให้เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดแท็กและการแจ้งเตือนทางอีเมล

7. เทมเพลตผลลัพธ์โครงการ ClickUp

เทมเพลตผลลัพธ์โครงการ ClickUp
เทมเพลตผลลัพธ์โครงการ ClickUp

ผู้จัดการโครงการทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของการมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพื่อติดตามความคืบหน้าและกำหนดความคาดหวังไว้ล่วงหน้า.เทมเพลตผลลัพธ์โครงการของ ClickUpช่วยให้แน่ใจว่าคุณมีการบันทึกอย่างครอบคลุมของคำขอโครงการ, ทุกขั้นตอนของโครงการ, และเป้าหมายสำคัญ, พร้อมนำเสนอแผนที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จ.

มันคือเครื่องมือนำทางที่วางแผนเส้นทางตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการบรรลุเป้าหมาย แต่ละขั้นตอนของโครงการถูกกำหนดไว้อย่างละเอียด ทำให้สิ่งที่มองไม่เห็นกลายเป็นเป้าหมายที่สามารถสัมผัสได้ พร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจน หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลลัพธ์ที่ต้องการ

ด้วยการครอบคลุมทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณไปจนถึงการวางแผนสำรอง แม่แบบนี้ไม่ได้เพียงแค่ติดตามเส้นทางของโครงการเท่านั้น แต่ยังช่วยกำหนดทิศทางของโครงการอีกด้วย การรวมองค์ประกอบสำคัญ เช่น ค่าใช้จ่ายการประสานงานโครงการ ขั้นตอนการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้แม่แบบนี้กลายเป็นพิมพ์เขียวที่ครอบคลุมสำหรับความสำเร็จ ซึ่งช่วยให้ทุกโครงการเดินหน้าได้อย่างราบรื่นตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

8. เทมเพลตโครงการ ClickUp

เทมเพลตโครงการ ClickUp
เทมเพลตโครงการ ClickUp

ในแวดวงการบริหารโครงการ ไม่มีงานใดที่เล็กเกินกว่าจะปราศจากความซับซ้อน การตระหนักถึงความซับซ้อนเฉพาะตัวของโครงการขนาดเล็กClickUp Projects Templateจึงนำเสนอโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการบริหารโครงการ โดยมอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการทำงานร่วมกัน ช่วยสนับสนุนการติดตามความคืบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตนี้รวบรวมรายการโครงการต่าง ๆ ซึ่งแต่ละรายการได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่อง มีโครงสร้างชัดเจน และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ยังมอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการนำทาง โดยหัวใจสำคัญของเทมเพลตนี้คือความยืดหยุ่น ซึ่งเปิดโอกาสให้ทีมสามารถปรับแต่งแนวทางการดำเนินโครงการได้ตามต้องการ

ด้วยรูปแบบการดูที่หลากหลาย รวมถึง 'รายงานสถานะรายสัปดาห์' และ 'แกนต์' ทีมงานสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างครอบคลุม สถานะและฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ เช่น 'งบประมาณ' และ 'ประเภทรายการ PMO' ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

9. แดชบอร์ดการจัดการพอร์ตโฟลิโอ Microsoft Excel โดย ITSM Docs

แดชบอร์ดการจัดการพอร์ตโฟลิโอ Excel โดย ITSM Docs
ผ่านทาง ITSM Docs

ในภูมิทัศน์ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปัจจุบัน การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพมักเป็นสะพานเชื่อมระหว่างแนวคิดกับการนำไปสู่ความเป็นจริง การใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ Microsoft Excel แม่แบบแผนงานกานท์ในรูปแบบแดชบอร์ดนี้ มอบโซลูชันที่เปลี่ยนแปลงวงการสำหรับการบริหารโครงการหลายโครงการพร้อมกัน

นอกเหนือจากการรวบรวมข้อมูลเพียงอย่างเดียว แดชบอร์ดนี้เปิดเผยเส้นทางของโครงการตั้งแต่แผนงานไปจนถึงด้านงบประมาณ การจัดการทรัพยากร และเรดาร์ความเสี่ยง ออกแบบอย่างพิถีพิถันใน MS Excel เทมเพลตนี้สามารถจัดการโครงการได้สูงสุดถึงสิบโครงการด้วยความง่ายดายที่น่าชื่นชม

ความยอดเยี่ยมของมันอยู่ที่ความเรียบง่าย—มอบวิธีการที่ตรงไปตรงมาให้กับผู้จัดการโครงการในการอัปเดตข้อมูลโครงการ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกอย่างลึกซึ้งผ่านแดชบอร์ดและกราฟแกนต์ ไม่ว่าจะเป็นภาพรวมสถานะของโครงการ การเจาะลึกข้อมูลทางการเงิน หรือภาพรวมความเสี่ยงของโครงการ แดชบอร์ดนี้จะสรุปทุกแง่มุมให้อยู่ในรูปแบบของตัวชี้วัดที่ชัดเจนและจับต้องได้

สามารถรองรับได้ถึงสิบโครงการ รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในแท็บเดียว แผงควบคุมยังรวมตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงที่เปิดอยู่และรายการที่ต้องดำเนินการ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้จัดการโครงการ

10. แม่แบบการจัดการโครงการ PowerPoint โดย SlideTeam

เทมเพลตการจัดการโครงการ PowerPoint โดย SlideTeam
ผ่านทาง SlideTeam

ศิลปะแห่งการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการนั้นเกี่ยวข้องกับการนำเสนอพอๆ กับการประสานงาน SlideTeam's Powerpoint Template แสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้โดยการเปลี่ยนข้อมูลโครงการดิบให้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกทางสายตา ด้วยสไลด์ที่พร้อมใช้งาน ผู้จัดการสามารถนำเสนอประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ การประเมินความเสี่ยง และโครงการเฉพาะแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำเสนอที่น่าดึงดูดนี้ได้รวมเอา KPI เช่น 'สรุปพอร์ตโฟลิโอ' และ 'การจัดสรรสุทธิ' เพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของการลงทุนของบริษัท นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถแสดงภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำให้มั่นใจได้ถึงการดูแลที่ครอบคลุมทุกโครงการ ไม่ว่าคุณจะต้องการติดตามการเงิน, ไอที,หรือการตลาด, เทมเพลตนี้พร้อมตอบโจทย์คุณ

วิธีจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ

รับภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับความสอดคล้องและความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ด้วยวิดเจ็ตพอร์ตโฟลิโอใน ClickUp
รับภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับความสอดคล้องและความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ด้วยวิดเจ็ตพอร์ตโฟลิโอใน ClickUp

เพื่อจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีระบบที่มีประสิทธิภาพและราบรื่นอยู่ในที่เดียว ClickUp Portfolios มอบโซลูชันที่สมบูรณ์แบบให้กับคุณ

เริ่มต้นใช้งานพอร์ตโฟลิโอใน ClickUp

ClickUp Portfolios ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมภารกิจสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องติดตามในธุรกิจของคุณ ตั้งแต่กลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินการ มันให้ภาพรวมในระดับสูงว่าโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกันกำลังดำเนินไปอย่างไร มอบมุมมองแบบพาโนรามาของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ

การจัดลำดับความสำคัญและการจัดให้สอดคล้องของรายการ

ด้วย ClickUp Portfolios คุณสามารถเลือกและจัดลำดับความสำคัญของรายการต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความสามารถนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถกำหนดเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้

การร่วมมือและการควบคุมการอนุญาต

หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของการใช้ ClickUp Portfolios คือการเน้นความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง คุณสามารถแชร์พอร์ตโฟลิโอกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มั่นใจว่าทีมได้รับข้อมูลความคืบหน้าของโครงการอย่างครบถ้วนตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องลดทอนความปลอดภัยลงแต่อย่างใด คุณสามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงได้ตามความจำเป็น เพื่อให้คุณรู้สึกปลอดภัย และข้อมูลรวมถึงกระบวนการทำงานของคุณยังคงปลอดภัยอยู่เสมอ

ClickUp Portfolios รวบรวมคุณสมบัติและฟังก์ชันทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ มันช่วยให้การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน การทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย การแบ่งปันที่ปลอดภัย และส่วนใหญ่

จัดระเบียบพอร์ตโฟลิโอโครงการและปรับทีมให้สอดคล้องกันด้วย ClickUp

ในโลกธุรกิจที่รวดเร็วและเชื่อมโยงกันในปัจจุบัน การบริหารโครงการและการกำกับดูแลมีความสำคัญมากกว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็นโครงการไอที ผลงานที่ส่งมอบ หรือโครงการขนาดเล็ก ผู้จัดการจำเป็นต้องมีวิธีการที่มีโครงสร้างเป็นระบบและเป็นระเบียบในการติดตามและชี้นำความพยายามของพวกเขา

คลังแม่แบบที่ครอบคลุมของ ClickUp เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ด้วยการนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้ ตั้งแต่รายละเอียดปลีกย่อยของรายการโครงการ IT ไปจนถึงงานส่งมอบโครงการทั่วไป ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่าองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะมีขอบเขตหรือขนาดของโครงการเพียงใดก็ตาม มีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ

เมื่อพูดถึงการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ ความหลากหลายของเทมเพลตในคลังของ ClickUp แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของมัน ทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจสามารถก้าวล้ำหน้าโครงการของตนได้อย่างราบรื่น