บล็อก ClickUp
วิธีสร้างแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการเพื่อจัดการโครงการ

วิธีสร้างแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการเพื่อจัดการโครงการ

PMO Team
PMO Team
21 มิถุนายน 2567

สำหรับสำนักงานและผู้จัดการโครงการที่ดูแลหลายโครงการพร้อมกัน อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะหลงทางในความวุ่นวายของงานประจำวัน การติดตามและวัดความก้าวหน้า การทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน และการปรับสมดุลภาระงานของทีมให้เหมาะสม ล้วนเป็นความท้าทาย ไม่มีอะไรที่จะช่วยให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนเท่ากับการมองเห็นภาพรวมทั้งหมดผ่านแดชบอร์ดโครงการ

แดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการให้ภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของโครงการ ความคืบหน้าของงานในแต่ละโครงการ และรายงานแบบเรียลไทม์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับไทม์ไลน์ งบประมาณ และสถานะโดยรวม พวกเขาการันตีว่าข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการจะพร้อมใช้งานและเข้าถึงได้เสมอเมื่อคุณหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ

การสร้างแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการเป็นครั้งแรกอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวลเนื่องจากงานวางแผนและออกแบบที่เกี่ยวข้อง และคุณอาจทำให้แดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอซับซ้อนขึ้นได้

หากเราบอกคุณว่าซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการขั้นสูงได้ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นล่ะ?

อ่านต่อเพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างแดชบอร์ดการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการแบบไดนามิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและการดำเนินโครงการของคุณโดยใช้ ClickUp พร้อมตัวอย่างที่ดีที่สุดและเทมเพลตที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการคืออะไร?

การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการเป็นวิธีการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโครงการขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของชุดโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจของคุณ

การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดของโครงการของคุณโดยการประเมินและจัดการด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยง งบประมาณ และทรัพยากรที่มีอยู่

อะไรคือแดชบอร์ดการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ?

ทีมผู้นำ ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ และผู้จัดการโครงการใช้แดชบอร์ดการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการเพื่อแสดงภาพรวมของโครงการทั้งหมดและความคืบหน้าในจุดศูนย์กลาง แดชบอร์ดประกอบด้วยแผนภูมิและตัวชี้วัดที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของตัวชี้วัดด้านสุขภาพและดูเหตุการณ์สำคัญ ข้อมูลงบประมาณ และความพร้อมของทรัพยากร

ในองค์กรสมัยใหม่ โครงการต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องกันในด้านทรัพยากร, ระยะเวลา, และผลลัพธ์ที่ต้องการ และผลลัพธ์และความสำเร็จมีความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน; แดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอกลางจะแสดงข้อมูลนี้ไว้ในหน้าจอเดียว

คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการหรือใช้โซลูชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการเช่น ClickUp เพื่อให้ง่ายขึ้น

แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและวิเคราะห์โครงการของคุณได้จากศูนย์ควบคุมเดียว ไม่เพียงแต่คุณจะมีภาพรวมของโครงการที่คุณกำลังทำงานอยู่ แต่คุณยังสามารถแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ ทุกคนสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ได้

การสร้างแดชบอร์ด KPI ใน ClickUp
ใช้ ClickUp Dashboards เพื่อสร้างแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการแบบโต้ตอบและแชร์กับผู้นำและสมาชิกในทีมของคุณ

แดชบอร์ด ClickUp ช่วยให้เราสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างมีความหมาย และยังช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย ฉันยังสามารถสร้างพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อทำงานกับปัญหาและส่วนของการปรับปรุงได้ นอกจากนี้ งานประจำวันของเรายังสามารถติดตามได้ และการติดตามเวลาที่เราใช้ไปกับงานเฉพาะยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของงานอีกด้วย

– มนัสวี ดิไวเวดี, บริษัท เซดคอส เทคโนโลยีส์ จำกัด

ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมาย ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ ระบุจุดติดขัด และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์

ประโยชน์ของการใช้แดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการ

การมองเห็นที่ดีขึ้น

รับการมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะโดยรวมของโครงการ ระบุจุดคอขวด ตรวจสอบประสิทธิภาพของงานสำหรับโครงการที่มีความสำคัญสูง และวัดความพึงพอใจของลูกค้า

การสื่อสารที่พัฒนาขึ้น

เนื่องจากแดชบอร์ดโครงการเป็นศูนย์กลางหลักสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการเดียวหรือหลายโครงการ จึงช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับกำหนดเวลา งาน งบประมาณที่จัดสรร และความคืบหน้า

การตัดสินใจที่ดีขึ้น

มุมมองที่ครอบคลุมและระดับพอร์ตโฟลิโอของโครงการที่มีอยู่และโครงการที่มีศักยภาพ ช่วยให้ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลในการวางแผนและดำเนินโครงการ การคาดการณ์ทางการเงิน และการจัดการความเสี่ยง

การติดตามประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว เช่น ประสิทธิภาพการทำงานของทีม การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายของบริษัท และสถานะความคืบหน้าของโครงการ

ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

รับมุมมองที่ครบถ้วนของกิจกรรมโครงการ งบประมาณ การจัดสรรภาระงาน การใช้ทรัพยากรสำหรับโครงการต่างๆ และความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน เพื่อช่วยให้การจัดสรรงานเป็นไปอย่างง่ายดาย ลดความเหนื่อยล้าของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของทีม

เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงอย่างประสบความสำเร็จ คุณอาจพิจารณาใช้ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอกลุ่มโครงการต่าง ๆ จนกว่าคุณจะพบซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับข้อกำหนดของคุณ

ตัวอย่างการใช้งานจริงของแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการ

นี่คือตัวอย่างจริงของแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าพวกเขาสามารถจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างไร

1. แดชบอร์ดแบบอไจล์สำหรับทีมสครัม

แดชบอร์ดทีมที่คล่องตัวช่วยเพิ่มความโปร่งใสให้กับสถานะโครงการของคุณ และให้คุณมองเห็นประสิทธิภาพของทีมและความคืบหน้าของสปรินต์ได้

เมื่อใช้ในกระบวนการทำงานของการพัฒนาซอฟต์แวร์ แดชบอร์ดการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการแบบอไจล์ (PPM) จะให้มุมมองที่ละเอียดของจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวด เมตริกสำคัญ ความคืบหน้า และปัญหาที่มีความสำคัญสูงสำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน

องค์ประกอบในแดชบอร์ดแบบアジลประกอบด้วย:

งานค้างในสปรินต์

แสดงเป็นรายการหรือกระดานคัมบัง แสดงรายการงานที่เหลืออยู่ สถานะ (ต้องทำ กำลังดำเนินการ เสร็จแล้ว) และปริมาณงานที่ประมาณการไว้ ด้วยการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปริมาณงานในสปรินต์ คุณสามารถเห็นความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของสปรินต์ได้

แผนภูมิการเผาไหม้

กราฟเส้นนี้แสดงจำนวนสตอรี่พอยต์ (งานที่เหลืออยู่) ที่ถูกพล็อตเทียบกับเวลาที่เหลืออยู่ในสปรินต์—เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ได้อย่างชัดเจนและช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนเชิงรุกเพื่อให้มั่นใจว่าสปรินต์จะเสร็จสมบูรณ์

ตัวอย่างการ์ดการเผาไหม้ในแดชบอร์ด ClickUp
สร้างแผนภูมิการลดภาระงานแบบกำหนดเองเพื่อติดตามคะแนนเรื่องราวและวัดความก้าวหน้าของทีมคุณ

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการแสดงเวลาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นงานจนถึงการเสร็จสิ้นและปล่อยงาน ใช้เพื่อระบุความล่าช้าในการส่งมอบ ปรับปรุงกระบวนการปล่อยงาน และปรับปรุงระยะเวลาในการเข้าสู่ตลาด

เคล็ดลับ💡: เพื่อให้แผนภูมิการเผาผลาญเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณ กำหนดเป้าหมายที่สมเหตุสมผล เรียนรู้จากสปรินท์ที่ผ่านมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณไม่ทำงานหนักเกินไป

2. แดชบอร์ดการจัดสรรทรัพยากร

เมื่อคุณมีทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันทำงานข้ามโครงการต่างๆ หรือกำลังวางแผนการจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการที่อาจเกิดขึ้น แดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการนี้จะแสดงการกระจายทรัพยากรไปยังโครงการต่างๆ

มุมมองปริมาณงานของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าทีม (และสมาชิกในทีม) มีงานอะไรอยู่ในมือบ้าง จุดที่ความสำคัญทับซ้อนกัน งานใดได้รับการจัดลำดับความสำคัญ และงานใดที่สามารถเลื่อนออกไปได้—ทั้งหมดนี้แสดงบนแดชบอร์ดเดียว

มุมมองปริมาณงาน ClickUp 3.0 ที่เรียบง่าย
ดูปริมาณงานของทีมได้อย่างรวดเร็วเพื่อจัดสรรหรือมอบหมายงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจได้ทันทีว่าใครมีงานมากหรือน้อยเกินไป

เคล็ดลับ💡: กำหนดขีดความสามารถในการทำงานรายวันหรือรายสัปดาห์สำหรับสมาชิกทีมแต่ละคน คุณสามารถกำหนดขีดความสามารถเป็นชั่วโมง งาน และคะแนน Scrum story ได้

3. แดชบอร์ดการจัดการธุรกิจ

แดชบอร์ดการจัดการพอร์ตโฟลิโอนี้แสดงให้คุณเห็นสุขภาพและความก้าวหน้าของเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

แดชบอร์ด ClickUp ภาพรวมโครงการ (ภาพรวมรายการ)
ดูผลงานของทีมคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการติดตามหรือจัดหมวดหมู่ความคืบหน้าโดยรวมในแดชบอร์ดของ ClickUp

ปรับแต่งแดชบอร์ด ClickUp เพื่อวางแผนและติดตามเป้าหมายทางธุรกิจรายไตรมาสของคุณได้อย่างง่ายดาย เมื่อมีหลายแผนกเกี่ยวข้องในการจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ มุมมองรายการของ ClickUp จะช่วยให้คุณติดตามสถานะของแต่ละงาน งบประมาณที่ประมาณการไว้ และความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกคน รวมถึงสมาชิกทีม ผู้จัดการโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้นำ จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการริเริ่มและลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของพอร์ตโฟลิโอโครงการของพวกเขา

เคล็ดลับมืออาชีพ💡: ใช้ เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอ เพื่อติดตามงานของคุณ ท้ายที่สุดแล้ว แดชบอร์ดการจัดการโครงการ (PPM) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการคาดการณ์เชิงกลยุทธ์ของสำนักงานบริหารโครงการ (PMO)

4. แดชบอร์ดการจัดการการดำเนินงาน

ในการบริหารโครงการแดชบอร์ดการดำเนินงานให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรของคุณ ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามกิจกรรมประจำวัน ติดตามลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงาน และสำรวจข้อมูลในระดับต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และระบุจุดอ่อนในการดำเนินงานของคุณ

ClickUp 3.0 แดชบอร์ดที่เรียบง่าย
รับมุมมองแบบองค์รวมของสถานะโครงการและงานที่เหลืออยู่ทั่วทั้งทีมหรือแผนกของคุณด้วยแดชบอร์ดใน ClickUp 3.0

เคล็ดลับมืออาชีพ💡: ด้วยการเข้าถึงตามบทบาท ClickUp ช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าสมาชิกทีมคนใดสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในแดชบอร์ดและใครสามารถดูเพื่อติดตามความคืบหน้าได้

องค์ประกอบหลักของแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการ

1. ภาพรวมของโครงการ

แชร์สรุปขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ทุกคนทราบว่ากำลังทำงานอะไรอยู่ ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลระดับสูง เช่น ชื่อโครงการ สมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง คำอธิบาย งบประมาณทั้งหมด และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ต้องบรรลุ

2. ตัวบ่งชี้สถานะ

ตั้งค่าตัวบ่งชี้ภาพบนแดชบอร์ด PPM เพื่อให้สามารถระบุสถานะของโครงการได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น สีแดงสามารถบ่งชี้ถึงงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ สีเขียวบ่งชี้ถึงกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว และสีส้มบ่งชี้ถึงงานที่กำลังดำเนินการอยู่

3. แผนภูมิและรายงานกราฟิก

แผนภูมิการจัดการโครงการเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมองเห็นข้อมูล, แนวโน้ม, และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ. มีแผนภูมิหลายประเภทให้เลือกใช้ เช่น แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์โครงการ, ความเร็ว, การเผาไหม้, เส้น, โครงสร้างการแบ่งงาน, และแผนภูมิเส้น.

ตัวอย่างเช่นมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถดูโครงการของคุณบนไทม์ไลน์ได้ มันให้ข้อมูลเช่น งานและความสัมพันธ์ระหว่างงาน เพื่อให้คุณสามารถจัดการกำหนดเวลาได้จากแหล่งข้อมูลเดียว

มุมมอง Gantt ของ ClickUp พร้อมงานและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
รับภาพที่ชัดเจนของงานและความสัมพันธ์ของคุณในมุมมอง Gantt ของ ClickUp

4. ตัวติดตามโครงการ

เครื่องมือติดตามโครงการวัดความคืบหน้าของงานและกิจกรรมตลอดวงจรชีวิตของโครงการ ช่วยให้สมาชิกในทีมจัดระเบียบงานของตนเอง ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ดูงานที่ล่าช้า และตรวจสอบกำหนดเวลาได้

อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าตัวติดตามโครงการอย่างละเอียดอาจเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความพยายามมาก ClickUp มีเทมเพลตตัวติดตามโครงการที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับโครงการใดก็ได้

ตัวอย่างที่ชัดเจน:แม่แบบติดตามโครงการของ ClickUpถูกใช้อย่างแพร่หลายในการจัดการงบประมาณและกำหนดเวลาของโครงการ ช่วยให้ผู้นำทีมมองเห็นภาพรวมด้วยข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ และรวบรวมทุกโครงการไว้ในที่เดียวเพื่อการประสานงานระหว่างแผนกที่ง่ายดาย

เทมเพลตติดตามโครงการของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการโครงการหลายโครงการ งาน และไทม์ไลน์ต่างๆ ได้ในที่เดียว
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตติดตามโครงการของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการโครงการหลายโครงการ งาน และไทม์ไลน์ต่างๆ ได้ในที่เดียว

เคล็ดลับมืออาชีพ💡: ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างตัวติดตามหลายรายการสำหรับโครงการที่ทำซ้ำได้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาหลังจากการประชุมเริ่มต้นเพื่อเริ่มดำเนินการได้ทันที

5. การจัดการทรัพยากร

การจัดการทรัพยากรช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้ว่าทรัพยากรต่าง ๆ (พนักงาน, งบประมาณ, อุปกรณ์) ถูกจัดสรรให้กับงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด และถูกใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

ClickUp มีฟีเจอร์หลายอย่างที่สามารถช่วยคุณจัดการทรัพยากรของคุณได้

  • การติดตามเวลาด้วย ClickUp: ติดตามเวลาที่ใช้กับงานใด ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา สร้างรายงานเพื่อดูเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน และแชร์ประมาณเวลาที่ใช้เพื่อวางแผนการส่งมอบงานของคุณ
การติดตามเวลาใน ClickUp
ติดตามเวลา กำหนดประมาณการ เพิ่มบันทึก และดูรายงานได้จากทุกที่ด้วย ClickUp's Time Tracking
  • มุมมองใน ClickUp: ด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ คุณสามารถดูภาพรวมระดับสูงของทุกโครงการและความคืบหน้าของแต่ละโครงการได้ ด้วยมุมมองเหล่านี้ คุณสามารถปรับไทม์ไลน์และลำดับความสำคัญ เพิ่มการพึ่งพา และดูสิ่งที่ต้องทำต่อไปได้อย่างง่ายดาย
  • เป้าหมาย ClickUp: เพิ่มงานจากโปรเจกต์ของคุณไปยังเป้าหมายและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังดำเนินการตามกำหนดเวลาของโปรเจกต์ คุณยังสามารถสร้างเป้าหมายสำหรับหลายโปรเจกต์และดูได้ในที่เดียว
ClickUp 3.0 เป้าหมายที่ง่ายขึ้น
กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้สำหรับงานและโครงการ พร้อมการก้าวหน้าโดยอัตโนมัติไปสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีกรอบเวลาที่กำหนดไว้และเป้าหมายที่สามารถวัดได้

6. การจัดการความเสี่ยง

มันเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณ การจัดการความเสี่ยงช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจอุปสรรคต่างๆ ความเป็นไปได้และผลกระทบ รวมถึงวิธีการลดผลกระทบเหล่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามและประเมินว่าความพยายามในการลดความเสี่ยงของคุณได้ผลหรือไม่ และวิธีลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อผลลัพธ์ของโครงการ

7. มูลค่าที่ได้รับ

มูลค่าที่ได้มาแสดงถึงมูลค่ารวมของงานทั้งหมดที่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยแสดงเป็นสกุลเงิน และสามารถประเมินได้จากการศึกษาเปอร์เซ็นต์ของงานและผลลัพธ์ที่เสร็จสิ้นจนถึงจุดใดจุดหนึ่งในไทม์ไลน์ของโครงการของคุณ

8. ตัวชี้วัดทางการเงินและงบประมาณ

ตัวชี้วัดทางการเงินและงบประมาณประกอบด้วยการวัดงบประมาณทั้งหมดเทียบกับการใช้จ่ายจริง ความแตกต่างของต้นทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และประสิทธิภาพทางการเงิน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามงบประมาณได้ในมุมมองหน้าเดียวบนแดชบอร์ด และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม

9. การเข้าถึงเว็บเบราว์เซอร์

ผู้จัดการโครงการของคุณควรสามารถดูและจัดการแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของพวกเขาเพื่อติดตามความคืบหน้าจากระยะไกลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อคุณมีทีมงานที่กระจายอยู่หลายแห่ง

วิธีสร้างแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการ

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของแดชบอร์ดของคุณให้ชัดเจน

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณ คุณจำเป็นต้องเข้าใจ เหตุผล ที่คุณทำเช่นนี้ และระบุให้ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ใช้ จากนั้นตั้งค่าแดชบอร์ด PPM ให้สอดคล้องกับความต้องการ ตัวชี้วัด และข้อกำหนดที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณจำเป็นต้องติดตาม

ตัวอย่างเช่น แดชบอร์ดของคุณมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับภาพรวมในระดับสูงของพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณและความคืบหน้าของโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายความว่าวัตถุประสงค์ของแดชบอร์ดของคุณจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ความคืบหน้าโดยรวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

2. รวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูลการจัดการโครงการที่สำคัญจากเครื่องมือที่คุณใช้ในการบริหารโครงการของคุณ และติดตามและวิเคราะห์สิ่งที่ทำงานได้ดี. พิจารณาการรวมข้อมูลจากเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ, ฐานข้อมูล, ตารางข้อมูล, และแหล่งข้อมูลทางธุรกิจจากผู้ให้บริการภายนอกที่ทีมที่เกี่ยวข้องใช้.

3. ระบุตัวชี้วัดหลักและ KPI ของคุณ

ต่อไป คุณต้องตัดสินใจว่าตัวชี้วัดและ KPIใดที่ควรติดตาม—ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ แผนก หรือโครงการของคุณ และช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับโครงการ การดำเนินงานของธุรกิจ และกระบวนการต่างๆ ได้

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ💡: การเลือกตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดประสิทธิภาพควรเป็นกิจกรรมของทีม เริ่มต้นด้วยการระดมความคิดบน ClickUp Whiteboards, รวบรวมคำตอบของทีมผ่าน ClickUp Forms, และสื่อสารกับทีมผ่าน ClickUp Chat View โดยไม่ต้องเหนื่อยเลย

4. เลือกเครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ

เครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการคือระบบศูนย์กลางที่คุณสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างแผนโครงการ, เอกสารข้อมูลที่จำเป็น, จัดการตารางเวลา, มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีม, และติดตามความคืบหน้า

ตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpมีคุณสมบัติที่ครอบคลุมหลายประการที่สามารถช่วยคุณมอบหมายงาน, ดูความคืบหน้า, ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ, แสดงข้อมูลโครงการของคุณ, ได้รับมุมมองที่สมบูรณ์ของโครงการหลาย ๆ โครงการพร้อมรายงานอัตโนมัติแบบเรียลไทม์, และจัดการทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดนี้ผ่านแพลตฟอร์มเดียว

แดชบอร์ด OKR ของ ClickUp
แดชบอร์ด OKR ของ ClickUp – ส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรของเรา – ปรับแต่งมุมมองสำหรับโครงการข้ามสายงาน เพิ่มประสิทธิภาพผ่านการทำงานอัตโนมัติ และมาตรฐานแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จที่สามารถขยายได้

5. ออกแบบเลย์เอาต์แดชบอร์ดของคุณ

ด้วยข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้รวบรวมไว้ ให้จัดระเบียบแดชบอร์ดออกเป็นส่วนต่างๆ และใช้แผนภูมิและการแสดงผลแบบภาพเพื่อสร้างแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอต่างๆ

การสร้างแดชบอร์ดที่ครอบคลุมไม่ใช่เรื่องง่ายหากคุณมีเวลาหรือประสบการณ์จำกัด

คุณสามารถใช้เทมเพลตแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการเป็นจุดเริ่มต้นได้ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการของ ClickUpเป็นเครื่องมือแบบพร้อมใช้งานที่ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าโครงการต่างๆ สอดคล้องกันระหว่างแผนกต่างๆ ในขณะที่คุณติดตามสถานะและความคืบหน้าของโครงการ

ใช้เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อติดตามโครงการทั้งหมดของคุณในที่เดียวและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง การประสานงาน การรายงาน และการวิเคราะห์
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อติดตามโครงการทั้งหมดของคุณในที่เดียวและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง การประสานงาน การรายงาน และการวิเคราะห์

นี่คือคุณสมบัติที่น่าสนใจของแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการของ ClickUp:

  • แท็ก: ดูสถานะของทุกโปรเจกต์ของคุณด้วยความช่วยเหลือของแท็ก เช่น เสร็จแล้ว, ถูกบล็อก, ถูกปฏิเสธ, เป็นต้น
  • รหัสสี: แม่แบบที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp มีสีให้เลือกมากมายเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มสีเฉพาะให้กับแต่ละสถานะเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย
  • มุมมอง: คุณสามารถใช้มุมมองมากกว่า 15 ประเภทเพื่อแสดงงานของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการ มาดูสามวิธีที่คุณสามารถดูโครงการของคุณในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp: มุมมองรายการ: จัดระเบียบและจัดกลุ่มโครงการของคุณภายใต้หมวดหมู่ต่างๆ งานและกิจกรรมของคุณสามารถเห็นได้ในทันทีในรูปแบบรายการ มันช่วยให้คุณเห็นได้ว่าโครงการใดกำลังดำเนินการอยู่ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือเสร็จสิ้นแล้ว มุมมองกล่อง: รักษาความสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของทีมของคุณโดยใช้มุมมองกล่อง คุณสามารถติดตามปริมาณงานของทีม โครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว และอื่นๆ จากแดชบอร์ดเดียว กิจกรรม: รับมุมมองที่ละเอียดของกิจกรรมของสมาชิกในทีมและดูว่าแต่ละคนได้ทำงานอะไรในโครงการ คุณสามารถเลือกประเภทของกิจกรรมและดูรายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้อง
  • มุมมองรายการ: จัดระเบียบและจัดกลุ่มโครงการของคุณภายใต้หมวดหมู่ต่างๆ งานและกิจกรรมของคุณสามารถดูได้ในพริบตาในรูปแบบรายการ ช่วยให้คุณสามารถเห็นได้ว่าโครงการใดกำลังดำเนินการอยู่ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือเสร็จสิ้นแล้ว
  • มุมมองกล่อง: รักษาความสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของทีมของคุณด้วยมุมมองกล่อง คุณสามารถติดตามปริมาณงานของทีม โครงการที่เสร็จสมบูรณ์ และอื่นๆ ได้จากแดชบอร์ดเดียว
  • กิจกรรม: รับมุมมองที่ละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาชิกในทีมของคุณ และดูว่าแต่ละคนได้ทำงานอะไรในโครงการ คุณสามารถเลือกประเภทของกิจกรรมและดูรายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องได้
  • มุมมองรายการ: จัดระเบียบและจัดกลุ่มโครงการของคุณภายใต้หมวดหมู่ต่างๆ งานและกิจกรรมของคุณสามารถดูได้ในพริบตาในรูปแบบรายการ ช่วยให้คุณสามารถเห็นได้ว่าโครงการใดกำลังดำเนินการอยู่ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือเสร็จสิ้นแล้ว
  • มุมมองกล่อง: รักษาความสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของทีมของคุณด้วยมุมมองกล่อง คุณสามารถติดตามปริมาณงานของทีม โครงการที่เสร็จสมบูรณ์ และอื่นๆ ได้จากแดชบอร์ดเดียว
  • กิจกรรม: รับมุมมองที่ละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาชิกในทีมของคุณ และดูว่าแต่ละคนได้ทำงานอะไรในโครงการ คุณสามารถเลือกประเภทของกิจกรรมและดูรายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องได้

6. ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้อง

คุณจะต้องทำการทดสอบเบื้องต้นสองสามอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าแดชบอร์ดของคุณทำงานตามที่ตั้งใจไว้ และรวบรวมความคิดเห็นและการอนุมัติจากทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเพื่อทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น

7. ดำเนินการ

ตอนนี้คุณพร้อมที่จะปรับใช้แดชบอร์ดของคุณแล้ว

นำทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการผ่านแดชบอร์ดของคุณและอธิบายสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อให้ทีมทราบวิธีการใช้แดชบอร์ดเหล่านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแดชบอร์ดเหล่านี้ได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอและยังคงมีความเกี่ยวข้อง คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้

รวมแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณด้วย ClickUp

แดชบอร์ดที่แม่นยำและมีโครงสร้างที่ดีสามารถช่วยให้คุณจัดการโครงการทั้งหมดที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้อย่างราบรื่น

ClickUp ยกระดับไปอีกขั้นโดยให้คุณใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการงานและทรัพยากร การติดตามเวลา การติดตาม KPI และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ เพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในฐานะซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการและบริหารโครงการ จุดเด่นที่สุดของ ClickUp คือความสามารถในการทำงานอัตโนมัติให้กับงานที่ซ้ำซ้อนหลายอย่าง เช่น การจัดการงานและปริมาณงาน การติดตามความคืบหน้าและการรายงาน การแจ้งเตือนเมื่อเกิดความล่าช้า และการเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์สำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล

หากคุณต้องการขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะมีความซับซ้อนของโครงการเพียงใด ให้เริ่มสร้างแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการแบบโต้ตอบได้ โดยสมัครใช้งาน ClickUp ฟรี

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. แดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการคืออะไร?

แดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการเป็นเครื่องมือเชิงภาพสำหรับการติดตามความคืบหน้าของโครงการทั้งหมดที่คุณจัดการ มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และสถานะของโครงการ—ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินสุขภาพโดยรวมของโครงการและทำให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ

2. อะไรคือความแตกต่างระหว่างพอร์ตโฟลิโอกับแดชบอร์ด?

พอร์ตโฟลิโอแดชบอร์ด
คำนิยามพอร์ตโฟลิโอคือการรวบรวมโครงการต่าง ๆ ที่คุณบริหารจัดการไว้ทั้งหมด แทนที่จะบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรายบุคคล ธุรกิจมักจะจัดกลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันในทางกลับกัน แดชบอร์ดคือการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพที่แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ มีตัวชี้วัดสำคัญ จุดสำคัญ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง การจัดสรรทรัพยากร และความสัมพันธ์ของงาน
เคยใช้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรและจัดลำดับความสำคัญของความริเริ่มประเมินว่าโครงการต่าง ๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร และระบุวิธีการจัดการทรัพยากรโดยไม่ให้เกิดการขาดแคลน

3. ผลงานโครงการประกอบด้วยอะไรบ้าง?

พอร์ตโฟลิโอประกอบด้วยโครงการที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร โครงการแต่ละโครงการในพอร์ตโฟลิโอมีขอบเขต ผลลัพธ์ที่ส่งมอบได้ จุดสำคัญ ระยะเวลา และเอกสารประกอบ เช่น แผนงาน ตารางเวลา แนวทางปฏิบัติ และรายงานสถานะ