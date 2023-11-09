การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ: กระบวนการพื้นฐานใน PPM

องค์กรต่างๆ เผชิญกับความท้าทายมากมาย หนึ่งในนั้นคือวิธีการจัดการโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทรัพยากรที่จำกัด
ความท้าทายจะยากขึ้นเมื่อคุณตระหนักว่าแต่ละโครงการของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์และต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ
ขอบเขตของโครงการจะครอบคลุมการเติบโตเชิงกลยุทธ์ที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการ และการบำรุงรักษาตามปกติที่มีงานง่าย ๆ ทำให้การบริหารโครงการเป็นการบาลานซ์อย่างสมดุล คุณจะต้องตัดสินใจอย่างต่อเนื่องว่าโครงการใดควรลงทุนและจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม พร้อมทั้งให้โครงการสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณ
หากไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการ อาจมีความจำเป็นต้องเร่งการตัดสินใจ ใช้ทรัพยากรอย่างสูญเปล่า และพลาดโอกาสสำคัญ
มาดำดิ่งสู่กระบวนการสำคัญสำหรับการบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สำรวจหลักการพื้นฐาน กลยุทธ์ และเครื่องมือที่จะช่วยเสริมทักษะ PPM ของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอโครงการขององค์กรให้สูงสุด
การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการคืออะไร?
การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ (PPM) ใช้แนวทางจากบนลงล่างเพื่อให้เป้าหมายของแต่ละโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยเน้นที่การเลือก จัดลำดับความสำคัญ และจัดการโครงการต่างๆ อย่างมีกลยุทธ์ พร้อมทั้งจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม
วัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มมูลค่าของพอร์ตโฟลิโอโครงการทั้งหมดให้สูงสุดโดยรับประกันการจัดสรรทรัพยากร ที่เหมาะสมและการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ สำนักงานบริหารโครงการ (PMO) มักประกอบด้วยผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ ผู้จัดการโครงการ และผู้จัดการโปรแกรม
การบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการแตกต่างจากการบริหารโครงการอย่างไร?
การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการดูแลพอร์ตโฟลิโอโครงการทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามกาลเวลา
ในทางกลับกันการบริหารโครงการเกี่ยวข้องกับการวางแผนการดำเนินการ และการควบคุมโครงการแต่ละโครงการ โดยมุ่งเน้นที่การทำให้โครงการเสร็จสิ้นภายในงบประมาณที่กำหนด ตรงตามเวลา และให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
มันเกี่ยวข้องกับรายละเอียดที่มุ่งเน้นงาน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร การจัดตารางเวลา การจัดการความเสี่ยง และการดำเนินการตามงาน ทั้งหมดนี้อยู่ภายในกรอบเวลาที่จำกัดของโครงการ
ความสำคัญของการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ
การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ (PPM) ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโครงการหลายโครงการที่ทับซ้อนกัน
มาดูประโยชน์ของการบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการ:
การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน
PPM ช่วยให้คุณเลือกโครงการและโปรแกรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทคุณ และมีส่วนช่วยมากที่สุดในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้
การตัดสินใจที่ดีขึ้น:
PPM ให้กรอบการทำงานสำหรับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ช่วยให้คุณเลือกโครงการที่เหมาะสมในการดำเนินการ
อาจเกี่ยวข้องกับการยกเลิกหรือจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อีกต่อไป
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร:
PPM ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาและทรัพยากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านการเงิน, ทรัพยากรมนุษย์, และการลงทุนเชิงกลยุทธ์อื่น ๆ
มันป้องกันการขยายทรัพยากรเกินความจำเป็นและทำให้แน่ใจว่าทรัพยากรของคุณถูกจัดสรรไปยังที่ที่สร้างผลกระทบมากที่สุด
การจัดการความเสี่ยง:
โดยการประเมินและบริหารความเสี่ยงในระดับพอร์ตโฟลิโอ PPM ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
มันเกี่ยวข้องกับการกระจายความเสี่ยงไปยังโครงการต่าง ๆหรือการลดความเสี่ยงโดยการจัดการกับความพึ่งพาและข้อจำกัดของทรัพยากร
การสื่อสารและความโปร่งใส:
PPM ส่งเสริมการสื่อสารที่ดีขึ้นและความโปร่งใสด้วยการมองเห็นในกระบวนการคัดเลือกและดำเนินการโครงการ ซึ่งนำไปสู่การยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความสำเร็จของโครงการที่ดีขึ้น:
การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณค้นหาและลงทุนในโครงการที่มีการวางแผนอย่างดี ดำเนินการอย่างดี และได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของโครงการ และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณให้สูงสุด
PPM มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว:
PPM มองไกลกว่าโครงการแต่ละโครงการ และมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จระยะยาวขององค์กรของคุณ
มันช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และทำให้พอร์ตโฟลิโอกของโครงการยังคงสอดคล้องกับ 우선ลำดับกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ใครได้รับประโยชน์จากการบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ?
ประโยชน์ของการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ (PPM) สามารถนำไปใช้กับองค์กรที่จัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้. ตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ได้แก่:
ภาคการเงิน:
ธนาคาร, บริษัทลงทุน, และบริษัทประกันภัยมีการเปิดตัวสินค้า, บริการ, และแผนการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของตน. PPM ช่วยในการเปิดตัวและพัฒนาสินค้าเหล่านี้, จัดการฐานข้อมูลลูกค้า, ประมวลผลการชำระเงิน, และติดตามเทรนด์ตลาดให้ทันสมัยอยู่เสมอ.
นอกจากนี้ยังช่วยให้สถาบันการเงินสามารถระบุ, ลดความเสี่ยง, และกระจายความเสี่ยงทางการเงินและกฎระเบียบที่สำคัญที่พวกเขาต้องรับมือได้
บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ:
บริษัทไอทีใช้การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการเพื่อเลือกและจัดลำดับความสำคัญของโครงการจากพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา PPM ช่วยควบคุมโครงการต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ไปจนถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์และการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
PPM ช่วยในการติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ ป้องกันการใช้จ่ายเกินงบประมาณ และรับรองความคุ้มค่าในการลงทุน
บริษัทก่อสร้าง:
บริษัทก่อสร้างรับผิดชอบโครงการขนาดใหญ่และระยะยาว ซึ่งทีมงานอาจหลงทางได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง พวกเขาใช้ PPM เพื่อติดตามโครงการเหล่านี้ ควบคุมค่าใช้จ่าย และปฏิบัติตามกำหนดเวลา
PPM ยังช่วยให้บริษัทก่อสร้างจัดลำดับความสำคัญของโครงการหลายโครงการที่มีขนาดและความซับซ้อนแตกต่างกัน PPM ช่วยให้มั่นใจว่าโครงการที่สำคัญจะได้รับความสนใจและทรัพยากรที่จำเป็น
อุตสาหกรรมการผลิต:
อุตสาหกรรมการผลิตใช้การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ (PPM) เพื่อจัดการโครงการต่างๆ
ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน และการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะถูกส่งมอบตรงเวลา
PPM ช่วยให้พวกเขาจัดการโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้พวกเขายังคงแข่งขันได้และบรรลุเป้าหมาย
ทีมบริหารโครงการ:
ทีมบริหารโครงการมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร; พวกเขาดูแลโครงการ, จัดการทรัพยากร, และทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดการโครงการ.
เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขาใช้การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ (PPM) เพื่อรักษาความเป็นระเบียบและให้แน่ใจว่าโครงการต่างๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
ภาครัฐ:
หน่วยงานภาครัฐใช้การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งรวมถึงการจัดการฐานข้อมูลสาธารณะและโครงการโครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินนโยบาย และการปรับปรุงบริการ
PPM ช่วยให้พวกเขาจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและรักษาความโปร่งใสเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาคสุขภาพและเภสัชกรรม:
องค์กรด้านการดูแลสุขภาพและบริษัทยาใช้ PPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
มันช่วยในโครงการปรับปรุงคุณภาพ, การพัฒนายาใหม่, การขยายโรงงาน, และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกับความต้องการของตลาด. เป้าหมายสุดท้ายคือการมอบการดูแลที่ดีขึ้นแก่ผู้ป่วย.
กระบวนการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ
ตอนนี้ที่เราได้ครอบคลุมถึงความสำคัญของการจัดการพอร์ตโฟลิโอและวิธีที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ใช้การจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงโครงการ (PPM) แล้ว มาดูกันทีละขั้นตอนของกระบวนการ PPM:
ขั้นตอนที่ 1: ระบุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ ระบุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ธุรกิจของคุณต้องการบรรลุ และเลือกโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านั้น
เชื่อมต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้นำที่สำคัญเพื่อเข้าใจเป้าหมายของบริษัท. อาจเป็นการเพิ่มรายได้, การขยายไปยังตลาดใหม่, หรือการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า. จากนั้น, วางแผนว่าโครงการแต่ละโครงการในพอร์ตโฟลิโอกของคุณมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้อย่างไร.
ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมและวิจัยแนวคิดโครงการสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ
รวบรวมแนวคิดโครงการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและผู้จัดการแผนกต่างๆ วิจัยแนวโน้มในอุตสาหกรรม และวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า
ประเมินโครงการตามเกณฑ์เฉพาะ เช่น ความสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท, ศักยภาพในการคืนทุน, ความต้องการทรัพยากร, และปัจจัยเสี่ยง ก่อนที่จะเพิ่มเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอของคุณ
ใช้ ClickUp Dashboardsเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับทีมของคุณในการแบ่งปันไอเดียต่างๆ ขั้นตอนต่อไปคือการวิจัยและตรวจสอบความเป็นไปได้ของไอเดียเหล่านี้เพื่อดูว่าสามารถพัฒนาเป็นโครงการได้หรือไม่
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบความเป็นไปได้ของพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณ
วิเคราะห์สภาพตลาดของแต่ละโครงการ ความต้องการทางเทคนิคและทรัพยากร ความเป็นไปได้ทางการเงิน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และผลตอบแทนที่คาดหวัง จากนั้นเปรียบเทียบปัจจัยเหล่านี้กับทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่
โครงการที่สอดคล้องกับการมีอยู่ของทรัพยากรของคุณและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณจะถือว่ามีความเป็นไปได้ ให้ประเมินโครงการของคุณอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการเหล่านั้นมีความเป็นจริงและสามารถทำได้
ขั้นตอนที่ 4: จัดสรรทรัพยากรของคุณ
การจัดสรรทรัพยากรคือการจัดสรรทรัพยากรบุคคล งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน และเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพให้กับโครงการต่างๆ
ตัดสินใจว่าจะจัดสรรทรัพยากรแต่ละอย่างให้กับโครงการเฉพาะอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จ จัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดให้กับโครงการที่สำคัญตามลำดับความสำคัญของคุณ
ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการ จัดการ และติดตามผลงานโครงการของคุณ
ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการนำแผนของคุณไปปฏิบัติ
มอบหมายทีมและผู้จัดการโครงการ กำหนดระยะเวลา และติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ การตรวจสอบและรายงานอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณดำเนินงานได้ตามแผนและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น
ในการบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการ บทบาทของคุณคือการทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น แนะนำทีมให้ทำงานตามกำหนดเวลา แก้ไขข้อขัดแย้ง ปรับพอร์ตโฟลิโอให้สอดคล้องกับแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
การทบทวนอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณปรับแต่งและปรับปรุงกระบวนการตามข้อมูลที่รวบรวมได้
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มศูนย์กลางเพื่อวางแผน จัดลำดับความสำคัญ ติดตาม และควบคุมโครงการและโครงการริเริ่มต่างๆ ของคุณ ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการคือสิ่งที่คุณต้องการ
ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ (PPM) เป็นโซลูชันที่ช่วยให้คุณได้รับภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับความยั่งยืนและความก้าวหน้าของโครงการหลายโครงการ
มันช่วยผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการเช่นคุณจัดการโครงการที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณสมบัติที่จำเป็นของซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ
ความคาดหวังต่อซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ (PPM) อาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร ดังนั้นควรเลือกซอฟต์แวร์ตามความต้องการเฉพาะของคุณ
ซอฟต์แวร์ PPM โดยทั่วไปประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น:
- การวางแผนโครงการและการจัดตารางเวลา: คุณลักษณะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดขอบเขต การจัดลำดับความสำคัญของงาน และการกำหนดกรอบเวลาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
- การจัดการทรัพยากร: ซอฟต์แวร์ PPM ช่วยให้การวิเคราะห์ การจัดสรร และการติดตามทรัพยากรเป็นไปอย่างง่ายดาย ทำให้ทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการทางการเงิน: การจัดทำงบประมาณและติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้อยู่ในกรอบงบประมาณที่วางแผนไว้
- ความร่วมมือและการสื่อสาร x: ความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งสำคัญในการแบ่งปันความคิด ให้ข้อเสนอแนะ และเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรพิจารณา
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่นในการขยาย: ซอฟต์แวร์ PPM ที่สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของบริษัทคุณ และให้ความยืดหยุ่นเมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณ
ประเภทของซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ
ซอฟต์แวร์ PPM แบ่งออกเป็นสองประเภท: แบบเดสก์ท็อปและแบบคลาวด์ เลือกประเภทที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการและความชอบขององค์กรของคุณ
ซอฟต์แวร์ PPM สำหรับเดสก์ท็อป
ซอฟต์แวร์ PPMแบบเดสก์ท็อปเป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ทำงานแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งสะดวกสำหรับบริษัทที่มีโครงการในพื้นที่ห่างไกล
ข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งคือระดับของความปลอดภัยและการควบคุมที่มอบให้ คุณมีกรรมสิทธิ์และการควบคุมข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่ ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล
ซอฟต์แวร์ PPM บนระบบคลาวด์
ซอฟต์แวร์ PPM บนระบบคลาวด์เป็นเครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับทีมบริการมืออาชีพ เนื่องจากคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการได้แบบเรียลไทม์
สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันและแชร์ข้อมูลอัปเดตได้ทันที นอกจากนี้ มักใช้รูปแบบการสมัครสมาชิก ซึ่งทำให้คุณจ่ายเป็นงวดเล็กๆ ทำให้มีความยืดหยุ่นด้านต้นทุนมากกว่าการจ่ายค่าธรรมเนียมก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียว
วิธีการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ PPMและขั้นตอนที่จำเป็นในการใช้งานจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกใช้
เราจะใช้ ClickUpเป็นตัวอย่างในส่วนนี้ เนื่องจาก ClickUp มีเครื่องมือจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่หลากหลายและใช้งานง่าย พร้อมมอบโซลูชันการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม
1. สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp
เริ่มต้นด้วย ClickUp โดยสมัครใช้งานฟรีและสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp สำหรับพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณ
2. เพิ่มเทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ
หลังจากสร้าง Workspace ของคุณแล้ว ให้ เพิ่มเทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการของ ClickUp เทมเพลตนี้มีสถานะเก้าระดับ: กำลังดำเนินการ, พร้อม, เสร็จสมบูรณ์ และอื่นๆ
เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการยังให้มุมมองสามแบบ (รายงานสถานะรายสัปดาห์, ทีม, และแผนที่ทางของ PMO) เพื่อแสดงความคืบหน้าและความสำเร็จของโครงการของคุณอย่างชัดเจน
3. ปรับแต่งแม่แบบ
ปรับแต่งโครงสร้างเทมเพลตโดยใช้ Spaces, โฟลเดอร์ และรายการ
ClickUp's Tasksช่วยให้คุณจัดการงานในโครงการได้ คุณสามารถจัดหมวดหมู่โครงการเป็นงานย่อยที่จัดการได้ ในโครงการที่มีอยู่แล้ว, โครงการที่กำลังดำเนินการ, โครงการใหม่, และโครงการในอนาคต
4. ใช้มุมมองตารางของ ClickUp เพื่อดูภาพรวมของพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณ
คุณจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการของคุณควบคู่ไปกับการวางแผนและการเริ่มต้นใช้งาน. มุมมองตารางของ ClickUpมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์บางประการ:
การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ: นำเสนอข้อมูลโครงการของคุณในรูปแบบตารางเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและโครงสร้างข้อมูลได้ดีขึ้นสำหรับการดูความคืบหน้าที่ดีขึ้น
ลากและวาง: จัดเรียงงานใหม่เพื่อจัดลำดับตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
ส่งออกและแชร์: แชร์ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณได้ทันที
5. ใช้ ClickUp Dashboard เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับโครงการของคุณ
แดชบอร์ดของ ClickUpคือพื้นที่ทำงานแบบภาพที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกของโครงการอย่างละเอียดเพื่อการจัดการที่รวมศูนย์
เลือกจากวิดเจ็ตกว่า 50รายการเพื่อเพิ่มและจัดเรียงบนแดชบอร์ดการจัดการโปรแกรมของคุณ สร้างมุมมองที่ชัดเจนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล PPM ของคุณ
ยกตัวอย่างเช่น บริษัทโฆษณาที่ดูแลแคมเปญของลูกค้าหลายราย พวกเขาสามารถปรับปรุงกระบวนการ PPM ของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ClickUp Dashboards โดยการสร้างรูปแบบแดชบอร์ด พวกเขาจะได้รับ:
- วิดเจ็ตภาพรวมโครงการที่แสดงตัวชี้วัดต่างๆ ของโครงการ
- วิดเจ็ตติดตามความคืบหน้าเพื่อแสดงภาพว่าแต่ละโครงการมีความก้าวหน้าไปมากเพียงใด
- วิดเจ็ตติดตามเวลาสำหรับการแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการ ช่วยให้การจัดตารางโครงการมีประสิทธิภาพ
รักษาองค์กรของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ
ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ (PPM) เป็นเครื่องมือนำทางที่ช่วยให้องค์กรของคุณก้าวเข้าใกล้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจมากขึ้น
มันช่วยให้คุณระบุสิ่งที่ทำให้แต่ละโครงการในพอร์ตโฟลิโอของคุณแตกต่างกัน และวิธีสร้างสมดุลเมื่อเลือกและดำเนินโครงการของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้หลายแพลตฟอร์มหรือทุ่มเทกับ ClickUp อย่างเต็มที่ อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผลลัพธ์โครงการที่ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นกับ ClickUp ฟรีและควบคุมพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณได้เลย!