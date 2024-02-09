บล็อก ClickUp
การประสานงานโครงการคืออะไร? เคล็ดลับ, ความรับผิดชอบ, และอื่น ๆ

การประสานงานโครงการคืออะไร? เคล็ดลับ, ความรับผิดชอบ, และอื่น ๆ

PMO Team
PMO Team
9 กุมภาพันธ์ 2567

การประสานงานที่มีประสิทธิภาพคือกระดูกสันหลังของผลลัพธ์โครงการที่ประสบความสำเร็จ คิดเสียว่ามันคือกาวที่ยึดงาน, ทีม, และกำหนดเวลาไว้ด้วยกัน

จินตนาการถึงไซต์ก่อสร้างที่คึกคักซึ่งสถาปนิก, วิศวกร, และแรงงานร่วมมือกันอย่างราบรื่นเพื่อสร้างตึกระฟ้าที่สูงตระหง่าน หรือคิดถึงทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กระจายอยู่ทั่วโลก, ทำงานอย่างกลมกลืนเพื่อเปิดตัวแอปพลิเคชันที่น่าตื่นตาตื่นใจต่อไป

อะไรคือสิ่งที่เหมือนกันระหว่างสองสถานการณ์นี้? การประสานงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้จัดการโครงการต้องรับมือกับโครงการหลายโครงการพร้อมกัน (ส่วนใหญ่ดำเนินการอย่างน้อยสองถึงห้าโครงการในเวลาเดียวกัน) นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้การประสานงานโครงการอย่างราบรื่นเป็นเรื่องท้าทาย

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจทุกแง่มุมของการประสานงานโครงการ พร้อมเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับวิธีการของคุณ

อะไรคือการประสานงานโครงการ?

เกือบ47%ของโครงการล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายเนื่องจาก การจัดการความต้องการที่ไม่ดี การสื่อสารที่ไม่เพียงพอ และความคาดหวังที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก

ด้วยการประสานงานที่ดีขึ้น ผู้จัดการโครงการสามารถช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการจัดตารางเวลา งานประจำวัน และอื่นๆ ผู้ประสานงานโครงการหรือผู้จัดการโครงการจะประสานงานเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการดำเนินไปตามแผน

การประสานงานโครงการมีหลายแง่มุม รวมถึง

  • การจัดระเบียบและสื่อสารรายละเอียดโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • มอบหมายหน้าที่ให้กับสมาชิกทีมต่าง ๆ
  • การติดตามความคืบหน้าของงาน
  • การบันทึกขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ
  • การติดตามงบประมาณโครงการ
  • ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาและทำงานเพื่อขจัดปัญหาเหล่านั้น
  • ทำให้การสื่อสารและการไหลเวียนของข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายและไร้รอยต่อ

เป้าหมายสูงสุดของการประสานงานโครงการคือการทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและอำนวยความสะดวกในการส่งมอบงานตามงบประมาณที่กำหนด

ความแตกต่างระหว่างการประสานงานโครงการกับการบริหารโครงการ

การสับสนระหว่างการประสานงานโครงการกับการบริหารโครงการนั้นเป็นเรื่องง่าย แม้ว่าทั้งสองจะมีเป้าหมายสุดท้ายเหมือนกัน (คือการสำเร็จโครงการอย่างประสบความสำเร็จ) แต่มีความแตกต่างพื้นฐานในบริบทของบทบาทของทีมและวิธีที่ทีมตั้งใจจะไปถึงเป้าหมายนั้น

การประสานงานโครงการที่มีประสิทธิภาพคือ

  • การวางแผนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของโครงการอย่างทันเวลา
  • การปรับปรุงการดำเนินงาน
  • การจัดตารางการประชุมและการซิงค์ผลงานของทีม
  • การจัดการความก้าวหน้าของเหตุการณ์สำคัญ, ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ, และอื่น ๆ
  • การติดตามทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น การใช้ทรัพยากรของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม การติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ การรับรองว่างานจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ
  • การใช้ทรัพยากรของทีมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • การมอบหมายงานขับรถให้กับสมาชิกในทีม
  • ติดตามว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์บรรลุผลได้ดีเพียงใด
  • การรับประกันว่างานจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
  • การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ
  • การใช้ทรัพยากรของทีมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • การมอบหมายงานขับรถให้กับสมาชิกในทีม
  • ติดตามว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์บรรลุผลได้ดีเพียงใด
  • การรับประกันว่างานจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
  • การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ

ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคือการประสานงานโครงการเป็นส่วนสำคัญของการบริหารโครงการ โดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเฉพาะเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การบริหารโครงการเกี่ยวข้องกับการติดตามโครงการทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนเบื้องต้นจนถึงเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ผู้จัดการโครงการที่ดีมักจะบริหารโครงการทั้งหมดเพียงลำพัง ในขณะที่การประสานงานโครงการจะดำเนินการร่วมกันกับทีมทั้งหมด

ผู้จัดการโครงการอาจดำเนินการจัดประชุมวางแผนก่อนเกิดเหตุและอนุมัติงานเมื่อใดก็ตามที่งานเสร็จสมบูรณ์

ในขณะที่ผู้จัดการโครงการอาจประสานงานในบางแง่มุมของโครงการ บทบาทของผู้ประสานงานโครงการจะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า ผู้ประสานงานโครงการจะรับผิดชอบดูแลกระบวนการประจำวันโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการต้นทุน การจัดทำรายงานสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการรายงานต่อผู้จัดการโครงการ (ในบางกรณี)

จุดสำคัญอื่น ๆ ที่ควรทราบ:

  • บางครั้ง บทบาทของผู้ประสานงานโครงการอาจทับซ้อนกับบทบาทของผู้จัดการโครงการ
  • ผู้ประสานงานโครงการอาจช่วยเหลือผู้จัดการโครงการโดยรับงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานมากขึ้น

เหตุใดการประสานงานโครงการจึงมีความสำคัญ?

สามารถกำหนดความสำเร็จของโครงการได้จากความมีประสิทธิภาพในการประสานงานและการบริหารจัดการ การประสานงานโครงการช่วยให้ผู้คนและกระบวนการต่าง ๆ รวมตัวกัน และช่วยให้ถึงเส้นชัยได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประสานงานโครงการสามารถทำได้ดังต่อไปนี้:

  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการไหลของข้อมูลระหว่างทีมภายในและภายนอก
  • ช่วยเหลือทีมโครงการ: เปิดการสนทนาอย่างเปิดเผย คิดค้นไอเดีย ถามคำถาม ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกัน ทำความเข้าใจให้ตรงกันและเข้าใจเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
  • เปิดการสนทนาอย่างเปิดเผย
  • ระดมความคิด
  • ถามคำถาม
  • ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกัน
  • ทำความเข้าใจและเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
  • รักษาความเป็นระเบียบและทำงานล่วงหน้า
  • บริหารจัดการงานโครงการ ทรัพยากร และเวลา เพื่อลดความเสี่ยงและความล่าช้า
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาตามความต้องการ
  • เพิ่มโครงสร้างและการจัดระเบียบให้กับการดำเนินโครงการ
  • เสริมสร้างการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมระหว่างบุคคลที่มีทักษะหลัก ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
  • บริหารจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและขจัดความเข้าใจผิด
  • นำข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับใช้ในทันที
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
  1. เปิดการสนทนาอย่างเปิดเผย
  2. ระดมความคิด
  3. ถามคำถาม
  4. ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกัน
  5. ทำความเข้าใจและเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

หน้าที่หลักของผู้ประสานงานโครงการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานโครงการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทและแต่ละโครงการ

อย่างไรก็ตาม ยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบบางประการที่ยังคงมีร่วมกันอยู่ ดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

สมาชิกในทีมของคุณต้องปฏิบัติตามเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้ประสบความสำเร็จและดำเนินงานได้อย่างราบรื่น หนึ่งในความรับผิดชอบหลักของผู้ประสานงานโครงการคือการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจนและตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้บนพื้นฐานของงบประมาณโครงการ

ให้ทำตามกรอบ S. M. A. R. T (เฉพาะเจาะจง, สามารถวัดได้, สามารถบรรลุได้, สมเหตุสมผล, และมีกรอบเวลา) เมื่อกำหนดเป้าหมายของคุณ และให้ปรึกษาทีมอยู่เสมอเพื่อให้เป้าหมายของคุณมีความรอบด้านมากขึ้น

ClickUp 3.0 เป้าหมายที่เรียบง่าย
เป้าหมายที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสำเร็จโครงการอย่างประสบความสำเร็จ

พิจารณาใช้เครื่องมือเช่น ClickUp เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและสื่อสารกับทีมทั้งหมด. สิ่งนี้ยังช่วยลดโอกาสของการขยายขอบเขตอย่างไม่ตั้งใจและความเข้าใจผิด.

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

ด้วยเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียว สมาชิกในทีมโครงการของคุณจะเข้าใจถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาตลอดวงจรการบริหารโครงการ ในขั้นตอนนี้ ผู้ประสานงานโครงการต้องระบุให้ชัดเจนว่าใครรับผิดชอบอะไร

ClickUp Whiteboard ช่วยกำหนดผู้ใช้และงานในที่เดียว
ใช้ไวท์บอร์ดนี้
ClickUp Whiteboard ช่วยกำหนดผู้ใช้และงานในที่เดียว

นี่ช่วยตั้งความคาดหวังตั้งแต่ต้น และลดโอกาสของความสับสนที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาด

ผู้ประสานงานโครงการยังทำการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอกับสมาชิกทีมแต่ละคนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของตนต่อโครงการ

การพัฒนาแผนโครงการที่ครอบคลุม

ผู้ประสานงานโครงการที่ดีจะสร้างตารางโครงการที่ประกอบด้วยกิจกรรมประจำวัน เอกสารที่จำเป็น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และความรับผิดชอบหลักของสมาชิกทุกคนในทีมที่เกี่ยวข้อง

มุมมอง ClickUp เพื่อวางแผน ติดตาม และจัดการงาน
ใช้ ClickUp View เพื่อติดตามและจัดการงานของคุณ

คุณสามารถแบ่งงานประจำวันออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่จัดการได้ง่าย เพื่อให้ข้อมูลนี้เข้าใจง่ายและติดตามผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างสะดวก

ผู้ประสานงานโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการมอบหมายงานและทรัพยากร กำหนดกรอบเวลาและงบประมาณ รวมถึงจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของทีมโครงการอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังต้องจัดทำรายงานการประชุมและส่งต่อให้ทุกคนเพื่อเน้นย้ำกำหนดการส่งงานของโครงการ

ทักษะการประสานงานโครงการที่จำเป็น 3 ประการ

ผู้จัดการโครงการอาจอ่านหนังสือการจัดการโครงการทุกเล่มในโลกและมีใบรับรองการจัดการโครงการที่ถูกต้อง แต่ประสบการณ์การทำงานจริงนั้นประเมินค่าไม่ได้ การมีทักษะต่อไปนี้จะช่วยให้การประสานงานกลายเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับผู้จัดการโครงการ:

ทักษะ #1: การทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

ผู้ประสานงานโครงการทราบถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทางดิจิทัล, ทางวาจา, หรือทางลายลักษณ์อักษร. แต่สิ่งที่ทำให้ผู้ประสานงานโครงการที่ดีแตกต่างจากผู้ประสานงานโครงการที่ยอดเยี่ยม (นอกเหนือจากการมีประกาศนียบัตรการจัดการโครงการ) คือการให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกับสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดและการฟังอย่างมีส่วนร่วม.

ผู้ประสานงานโครงการที่มีประสิทธิภาพคือผู้เชี่ยวชาญในการพูดซึ่ง:

  • ปรับรูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถอธิบายความคิดที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและกระชับ ไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกในหมู่สมาชิกทีม
  • สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและครอบคลุมซึ่งสมาชิกในทีมรู้สึกได้รับการรับฟังและมีคุณค่า
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ, นวัตกรรม, และความคิดสร้างสรรค์ภายในทีมโครงการ

ทักษะที่ 2: การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ

ผู้ประสานงานโครงการต้องมีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหาที่ดีช่วยให้พวกเขา:

  • ระบุสาเหตุที่แท้จริงของความล่าช้าของโครงการ
  • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • สร้างแผนปฏิบัติการสำหรับงานประจำวัน
  • คาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นสำหรับทีมของคุณ
  • ดำเนินการตามแผนสำรองเพื่อลดความเสี่ยงอย่างเชิงรุก
  • แยกปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้
  • ยอมรับแนวทางสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการหรือผู้ประสานงานโครงการ การมีทักษะการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมจะช่วยให้คุณ:

  • ชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียของตัวเลือกการจัดการโครงการ
  • คำนึงถึงการจัดการเวลา ต้นทุน งานธุรการ ทรัพยากร ฯลฯ
  • รักษาสมดุลระหว่างทัศนคติเชิงบวกและการฝึกคิดวิเคราะห์
  • จัดทำแผนโครงการแบบ 360 องศา พร้อมการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมงาน

ทักษะที่ 3: ทักษะการจัดการและการบริหารเวลา

เพื่อจัดการเวลา คุณจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การจัดสรรทรัพยากร และการจัดลำดับความสำคัญของความก้าวหน้า หากปราศจากสิ่งเหล่านี้ ผู้จัดการโครงการจะรู้สึกหนักใจกับงานต่างๆ จนนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพ การพลาดกำหนดเวลา และท้ายที่สุดคือความล้มเหลวของโครงการ

การมีระเบียบช่วยผู้จัดการโครงการ:

  • สร้างกำหนดการโครงการที่สมจริงและขับเคลื่อนการวิเคราะห์กระบวนการที่ทรงพลัง
  • พิจารณาการพึ่งพา
  • ปรับและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญ

นี่รวมถึงการใช้เครื่องมือที่ทำให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย ไม่ว่าคุณต้องการติดตามผลงานหลายอย่าง, ปรับปรุงกระบวนการให้ราบรื่น, จัดการเอกสาร, หรือมอบหมายงาน,การใช้เครื่องมือการจัดการโครงการช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการประสานงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ตอนนี้คุณมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการประสานงานโครงการและเหตุผลที่มันสำคัญแล้ว มาถึงส่วนที่น่าสนใจกันบ้างใช้ เคล็ดลับและเทคนิค การจัดการโครงการที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เมื่อเริ่มต้นโครงการใหม่:

จัดการข้อมูลโครงการได้เพียงไม่กี่คลิก

ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เพียงใด โครงการใด ๆ ก็ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่เสมอ เครื่องมืออัตโนมัติเช่นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpสามารถช่วยจัดการกับปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือการจัดการโครงการแบบกำหนดเองของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามกระบวนการและแนวทางทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานหลายอย่างในระหว่างโครงการ

ยกตัวอย่างเช่น คุณสมบัติการพึ่งพาของงาน (Task Dependencies) ที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งงานแต่ละชิ้นให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณได้ในทุกระดับ

ClickUp 3.0 มุมมองงาน การพึ่งพา
ใช้การเชื่อมโยงงานเพื่อวางแผนปริมาณงานของคุณอย่างชาญฉลาด

เพื่อจัดลำดับความสำคัญของภาระงานของทีมและงานหลายอย่างได้ดีขึ้น คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญสามารถช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมเพื่อกำหนดขอบเขตของสิ่งที่จำเป็นโดยไม่ละสายตาจากเป้าหมายระยะสั้น

ClickUp 3.0 บันทึกหน้าจอ แชร์จากมุมมองงาน
การกำหนดลำดับความสำคัญเป็นรากฐานสำคัญในการรับประกันความก้าวหน้าตามงบประมาณและตรงเวลา

ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถไว้วางใจClickUp Remindersในการเตือนความจำรายละเอียดทั้งหมดของโครงการของคุณได้ทันที ฟังก์ชันการเตือนความจำนี้ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ลืมการประชุมหรือภารกิจสำคัญใดๆ

เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นและรวดเร็ว คุณสามารถใช้ฟีเจอร์แชทของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณดูความคิดเห็นทั้งหมดได้ในที่เดียว

มุมมองแชทจัดเก็บความคิดเห็นทั้งหมดของคุณไว้ใน ClickUp
สื่อสารด้วยความมั่นใจเพียงไม่กี่คลิกด้วย ClickUp Chat

เกี่ยวกับการติดตามเวลา ให้ใช้การติดตามเวลาโครงการของ ClickUp เพื่อดำเนินการประสานงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การวางแผนจนถึงการเสร็จสิ้น

ติดตามเวลา กำหนดประมาณการ เพิ่มบันทึก และดูรายงานเวลาของคุณได้จากทุกที่ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลกใน ClickUp
การติดตามเวลาโครงการใน ClickUp มาพร้อมกับส่วนขยาย Chrome

ดูภาพรวมของโครงการด้วย ClickUp Dashboard

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกโครงการประสบความสำเร็จ ผู้ประสานงานโครงการต้องมีมุมมองที่ครอบคลุมทั้งโครงการและทีมในคราวเดียว สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยคุณสมบัติเช่นClickUp Custom Fieldsและ Filters ที่ช่วยให้การปรับแต่งแบบครบวงจรเป็นไปได้

ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณสามารถปรับแต่งข้อกำหนดตามขั้นตอนการทำงานของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมนูแบบเลื่อนลงที่ปรับแต่งเองอาจมีประโยชน์ หรือเพิ่มข้อมูลติดต่อของลูกค้า หรือติดตามคะแนนสครัม ClickUp ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้และมากกว่านั้น!

ClickUp 3.0 แดชบอร์ดบันเดิลพร้อมเป้าหมายทีม
จัดให้สถานะโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง

ฟิลด์ที่กำหนดเองและตัวกรองภายในแดชบอร์ด ClickUp ช่วยให้ผู้ประสานงานโครงการสามารถเพิ่มขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับพื้นที่และโครงการของพวกเขา ทำให้การติดตามทีมเป็นเรื่องง่าย

วางแผนว่าคุณจะประสานงานอย่างไร

แผนการประสานงานโครงการของคุณควรปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้ ก่อนที่คุณจะสร้างแผนแม่บทสำหรับการประสานงานโครงการ ให้สร้างรายการตรวจสอบรายการที่จำเป็นโดยใช้ClickUp Notepad:

บันทึกความคิดในการวางแผนโครงการ บันทึกย่อ ฯลฯ ของคุณ ด้วยฟีเจอร์ที่เรียบง่ายนี้
ใช้ Notepad ของ ClickUp
บันทึกความคิดในการวางแผนโครงการ บันทึกย่อ ฯลฯ ของคุณ ด้วยฟีเจอร์ที่เรียบง่ายนี้

อย่าลืมรวมองค์ประกอบเหล่านี้ไว้ในกำหนดการประสานงานโครงการของคุณ:

  • การสร้างรายงานสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ดำเนินการประชุมเช้าแบบยืนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างถูกต้องและเข้าใจงานที่ต้องทำในแต่ละวัน
  • การจัดระเบียบและปรับแต่งขั้นตอนการทำงานภายในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบ
  • ติดตามขอบเขตงานอย่างใกล้ชิดเพื่อลดโอกาสของการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจและงบประมาณบานปลาย

ติดตามขวัญกำลังใจของทีม ไม่ใช่แค่เวลา

การประสานงานโครงการเกี่ยวข้องอย่างมากกับการบริหารจัดการผู้คน (หรือที่เรียกว่าทีม) นี่คือจุดที่การพัฒนาทักษะอ่อนของคุณจะมีประโยชน์ มันช่วยส่งเสริมและรักษาทัศนคติที่สร้างสรรค์ไว้ได้ แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจว่าทำไมจึงเกิดความสับสนในตอนแรก

กลยุทธ์หนึ่งที่ทำงานได้ดีในที่นี้คือการพร้อมตอบคำถาม ใช้ฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นในการมอบหมายงานของ ClickUpเพื่อให้ทีมเห็นได้ว่าใครกำลังทำงานอะไรจากศูนย์กลางเดียว

แปลงความคิดเห็นเป็นงานใน ClickUp หรือมอบหมายให้กับทีม
ให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับงานและใครกำลังทำงานอะไรอยู่

ใช้เครื่องมือประสานงานโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเร่งกระบวนการวางแผน

การสร้างแผนโครงการที่ละเอียดต้องใช้เวลาและทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำทุกอย่างด้วยตนเอง การใช้ผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างClickUp AIเป็นความคิดที่ชาญฉลาดกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานหลายอย่างพร้อมกันเพื่อไปสู่ความสำเร็จ

ตัวอย่างเช่น นี่คือวิธีการสร้างเอกสารสรุปการจัดการโครงการภายในไม่กี่วินาที:

การใช้ ClickUp AI ในการเขียนสรุปโครงการ
เขียนสรุปอย่างละเอียดได้เพียงคลิกเดียว

เครื่องมือนี้มีแม่แบบผู้จัดการโครงการเพื่อช่วยคุณสร้างแผน, รับการอัปเดต, และอื่น ๆ. คุณสามารถใช้ฟังก์ชันสรุปเพื่อจับเสียงของผู้เข้าร่วมอย่างรวดเร็วตลอดจนแนวคิดที่ครอบคลุม.

ฟีเจอร์สรุปของ ClickUp สำหรับบันทึกการประชุม
ฟีเจอร์สรุปของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกโน้ตการประชุมอย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์บริหารโครงการเพื่อทำให้โครงการแบบหลายชั้นของคุณง่ายขึ้น

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคือพันธมิตรที่ใหญ่ที่สุดของผู้ประสานงานโครงการด้วยเครื่องมือเช่น ClickUp คุณสามารถใช้เทมเพลตการจัดการโครงการเพื่อครอบคลุมพื้นที่สำคัญเช่นตารางเวลา, ระยะเวลา, โครงสร้างโครงการ, การจัดตารางเวลา, เป็นต้น

มันช่วยวางแผนให้คุณไว้ล่วงหน้า ติดตามงบประมาณของคุณอย่างแม่นยำ และช่วยจัดตารางการประชุมได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ด้วยระบบการทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการของทีมคุณ

จัดการงานประจำวันและประสานงานโครงการต่างๆ อย่างมืออาชีพ—ด้วยClickUpเป็นผู้ช่วยที่คุณไว้วางใจ สมัครวันนี้!