10 ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าในปี 2025

มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของคุณ และลดเวลาที่ทีมของคุณต้องใช้ในการตอบคำถามและจัดการคำร้องขอการสนับสนุน ด้วยพอร์ทัลลูกค้า
พอร์ทัลลูกค้าทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมบริการครบวงจรสำหรับลูกค้าของคุณ ในพอร์ทัลที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับคุณ ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมกับธุรกิจของคุณ เข้าถึงฐานความรู้และศูนย์ช่วยเหลือ ส่งข้อความถึงทีมของคุณ และโต้ตอบกับระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์ของคุณได้ เมื่อคุณดำเนินการพอร์ทัลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ คุณกำลังมอบวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้กับทุกคน ✨
แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างพอร์ทัลสำหรับลูกค้าได้ตั้งแต่เริ่มต้น แต่แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดเหล่านี้จะช่วยให้กระบวนการเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและมอบอำนาจให้คุณสร้างพอร์ทัลสำหรับลูกค้าได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ไม่ใช่หลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้า?
เมื่อพิจารณาซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าที่ดีที่สุด มีคุณสมบัติสำคัญหลายประการที่คุณควรพิจารณา:
- ความปลอดภัย: มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งควรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเมื่อเลือกซอฟต์แวร์พอร์ทัลสำหรับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพอร์ทัลลูกค้าของคุณจะจัดเก็บเอกสารลับและข้อมูลลูกค้า
- ความสะดวกในการใช้งาน: พอร์ทัลลูกค้าต้องมีความเข้าใจง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับทั้งคุณและลูกค้าของคุณ
- ความสามารถในการปรับแต่งและการสร้างแบรนด์: คุณจะต้องปรับแต่งพอร์ทัลให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
- เครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าของคุณควรอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างง่ายดาย
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: ลูกค้าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลัก และพอร์ทัลของคุณควรทำงานได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย
- การรายงานและการวิเคราะห์: ความสามารถในการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และสร้างรายงานจากข้อมูลเหล่านั้น จะช่วยให้คุณวัดความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการผสานรวม: พอร์ทัลลูกค้าจะไม่ใช่ซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวในชุดเทคโนโลยีของคุณ ดังนั้นจึงควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณได้อย่างราบรื่น
- ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น: พิจารณาความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นของซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้า เช่น ว่าสามารถรองรับฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
- การสนับสนุนและการฝึกอบรม: แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าอาจมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน หากไม่มีเอกสารสนับสนุนและวัสดุการฝึกอบรมที่เหมาะสม เส้นโค้งนั้นอาจกลายเป็นอุปสรรคได้
10 โซลูชันซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เพื่อช่วยให้คุณจำกัดตัวเลือกให้แคบลง เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว ที่นี่มีตัวเลือกที่เหมาะกับความต้องการของทุกธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาวิธีพื้นฐานในการแชร์ไฟล์ หรือต้องการความสามารถในการสร้างบทความฐานความรู้เชิงลึกและจัดการตั๋วสนับสนุนสำหรับทีมสนับสนุนของคุณ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่เหนือกว่ามาตรฐาน ด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม ทำให้สามารถทำได้มากกว่าการจัดการโครงการ ตัวอย่างเช่นคุณสมบัติ CRM ของ ClickUpสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นโซลูชันพอร์ทัลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ และแม่แบบ ClickUp Client Successจะช่วยให้ทีมงานสนับสนุนของคุณมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งหมดกับลูกค้าของคุณ
ในขณะเดียวกัน คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ความสามารถในการแชร์เอกสาร และการปรับแต่งที่ยืดหยุ่นสูงของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันกับลูกค้าที่เทียบเท่ากับพอร์ทัลลูกค้าที่ดีที่สุดได้นี่คือซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าที่คุณสามารถเลือกคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ตามที่คุณต้องการ
เมื่อคุณเรียนรู้วิธีการทำงานกับลูกค้าใน ClickUp คุณจะประหลาดใจว่าแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำอะไรได้มากมายเพียงใด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองงานและขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้
- คุณสมบัติการร่วมมือ เช่น ความคิดเห็น, การกล่าวถึง, และการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันและเครื่องมือของบุคคลที่สาม
- การติดตามเป้าหมายและการตรวจสอบความก้าวหน้า
- ความสามารถในการติดตามเวลาและรายงาน
- เทมเพลตพอร์ทัลลูกค้า
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้สักเล็กน้อย
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $7 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. Zendesk
Zendesk เป็นพอร์ทัลสำหรับลูกค้าที่เน้นช่องทางการสื่อสารและซอฟต์แวร์บริการลูกค้า มีฐานความรู้ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงทรัพยากรบริการตนเองได้ และระบบตั๋วเพื่อจัดการคำขอสนับสนุนแดชบอร์ดให้ความโปร่งใสของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
คุณสมบัติการร่วมมือของ Zendesk ช่วยปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าขณะที่ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารช่วยให้การแบ่งปันไฟล์เป็นศูนย์กลางได้ ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ด้วยแอปพลิเคชันมือถือ ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้จากทุกที่ ทุกฟังก์ชันนี้รองรับหลายภาษา
Zendesk ถูกใช้โดยแบรนด์ชั้นนำหลายแห่ง ทำให้เป็นตัวเลือกซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าที่ดีที่สุดในตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- การสนับสนุนหลายช่องทางเพื่อการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ
- การจัดการและระบบอัตโนมัติของตั๋ว
- การสร้างฐานความรู้และตัวเลือกการบริการตนเอง
- รายงานและการวิเคราะห์ที่สามารถปรับแต่งได้
- การผสานรวมกับระบบ CRM และเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ
ข้อจำกัดของ Zendesk
- การตั้งค่าและการกำหนดค่าที่ซับซ้อน
- ระดับราคาที่สูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
ราคาของ Zendesk
- ทีมสูท: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโตของห้องสวีท: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Professional: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Enterprise: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
- IA Avanzada (ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง) เสริม: 50 ดอลลาร์สหรัฐ (มีให้สำหรับแผน Suite Professional หรือสูงกว่า)
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
3. Accelo
Accelo เป็นเครื่องมือการจัดการลูกค้าที่มีพอร์ทัลลูกค้าซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าแดชบอร์ดโครงการในAccelo ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เครื่องมือการทำงานร่วมกันของแพลตฟอร์มช่วยให้ทีมและลูกค้าสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น Accelo นำเสนอพอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัยซึ่งธุรกิจสามารถอัปโหลดไฟล์และจัดการข้อมูลลูกค้าได้ ซึ่งรวมถึงฐานความรู้เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการด้วยตนเองได้
ระบบตั๋วช่วยให้ทีมบริการลูกค้าของคุณสามารถจัดการคำขอความช่วยเหลือที่ไม่สามารถตอบได้จากบทความในฐานความรู้
พอร์ทัลลูกค้าที่ปรับแต่งได้ของ Accelo รับประกันประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครทั้งสำหรับลูกค้าและผู้ใช้ภายในฟีเจอร์การจัดการงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากแดชบอร์ดเพื่อให้ทุกคนทำงานได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Accelo
- ความสามารถในการบริหารโครงการและการติดตาม
- การติดตามเวลาและการบูรณาการการเรียกเก็บเงิน
- เครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือทำงานร่วมกันของลูกค้า
- คุณสมบัติการขายและ CRM ที่ปรับแต่งสำหรับธุรกิจที่เน้นการให้บริการ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
ข้อจำกัดของ Accelo
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม
Accelo ราคา
- บวก (ต่อโมดูล): $30/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม (ต่อโมดูล): $49/ผู้ใช้/เดือน
- แพ็กเกจรวม (ทุกโมดูล): $99/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Accelo
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
4. โค-ไพล็อต
Copilot นำเสนอพอร์ทัลลูกค้าเฉพาะพร้อมซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันแบบภาพ มีการผสานระบบจัดการโครงการเพื่อปรับปรุงการจัดการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเข้าใจง่ายสำหรับทั้งพนักงานและลูกค้า
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของพอร์ทัลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอันดับแรก ดังนั้นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่สื่อสารระหว่างคุณกับลูกค้าของคุณจะยังคงอยู่ระหว่างคุณกับลูกค้าของคุณเท่านั้น คุณสมบัติการจัดการเอกสารของ Copilot ช่วยให้การแชร์ไฟล์และการขอไฟล์มีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแล้ว Copilot ยังเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ธุรกิจอื่น ๆ มากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยแอปพลิเคชันมือถือ คุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในขณะเดินทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copilot
- การแชร์ไฟล์และการจัดเก็บที่ปลอดภัย
- การควบคุมและติดตามเวอร์ชันเอกสาร
- การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
- ตัวเลือกการปรับแต่งพอร์ทัลลูกค้า
- เครื่องมือการจัดการงานและโครงการ
ข้อจำกัดของ Copilot
- การออกแบบอินเทอร์เฟซอาจล้าสมัยสำหรับผู้ใช้บางราย
- การขาดการผสานรวมเมื่อเทียบกับโซลูชันอื่นๆ บางตัว
ราคาของ Copilot
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $119/เดือน ต่อผู้ใช้
- ซุปเปอร์โซนิค: $1,500/เดือน (รวมผู้ใช้ 20 คน)
คะแนนและรีวิวของ Copilot
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (19 รีวิว)
5. คลิงค์
Clinked นำเสนอพอร์ทัลสำหรับลูกค้าพร้อมเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ทีมและลูกค้าสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ แดชบอร์ดให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานที่กำลังดำเนินการเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าของ Clinked ได้รับการออกแบบมาเพื่อการจัดการเอกสารและการแชร์ไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพ พอร์ทัลลูกค้าปลอดภัย และเครื่องมือจัดการฐานความรู้มีตัวเลือกบริการตนเองให้กับลูกค้าของคุณ ด้วยคุณสมบัติของพอร์ทัลสนับสนุน ลูกค้าสามารถส่งคำขอสนับสนุนได้อย่างง่ายดายเมื่อฐานความรู้ไม่เพียงพอ
พอร์ทัลออนไลน์สามารถผสานเข้ากับเว็บไซต์ของคุณเองได้ ทำให้คุณสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่มืออาชีพได้ในขณะเดียวกันก็มอบช่องทางดิจิตอลที่ปลอดภัยสำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งหมดกับเว็บไซต์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clinked
- รักษาความปลอดภัยในการทำงานร่วมกันของลูกค้าด้วยการแบ่งปันเอกสาร
- กระดานสนทนาและแชทแบบเรียลไทม์
- การติดแบรนด์ขาวเพื่อการปรับแต่งแบรนด์
- การจัดการงานและการติดตามความคืบหน้า
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเข้าถึงขณะเดินทาง
ข้อจำกัดที่เชื่อมโยงกัน
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด
- อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยสำหรับผู้ใช้บางราย
การตั้งราคาแบบคลิงค์
- ไลท์: 119 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: $299/เดือน
- พรีเมียม: $599/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
เสียงแก้วกระทบกันและคะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (42 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
6. วันฮับ
OneHub ให้บริการพอร์ทัลลูกค้าที่โดดเด่นด้วยซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าและเครื่องมือการทำงานร่วมกัน แพลตฟอร์มนี้รับประกันความโปร่งใสของโครงการด้วยแดชบอร์ดที่ครอบคลุม
เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้สามารถสนทนาและให้ข้อเสนอแนะแบบโต้ตอบได้ พอร์ทัลสำหรับลูกค้าให้บริการจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์อย่างปลอดภัย
พอร์ทัลลูกค้าที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณปรับแต่งพอร์ทัลให้เข้ากับแบรนด์ของคุณและสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องกันมากขึ้นสำหรับลูกค้า ด้วยเครื่องมือจัดการงาน ทีมงานภายในสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในหน้าเดียวกัน
คุณสมบัติเด่นของ OneHub
- คุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การอนุญาตตามบทบาท และการทำเครื่องหมายน้ำ
- ห้องข้อมูลเสมือนสำหรับการแบ่งปันเอกสารอย่างปลอดภัย
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อการนำทางที่สะดวก
- ตัวเลือกการสร้างแบรนด์ตามความต้องการเพื่อรูปลักษณ์ที่มืออาชีพ
- การติดตามการเข้าถึงและกิจกรรมอย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ OneHub
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจทำให้เส้นทางการเรียนรู้มีความชันมากขึ้น
- ผู้ใช้บางรายพบว่าราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับโซลูชันที่คล้ายกัน
ราคาของ OneHub
- มาตรฐาน: $15/เดือน
- ขั้นสูง: $25/เดือน
- ห้องข้อมูล: $375/เดือน
- ไม่จำกัด: $575/เดือน
คะแนนและรีวิวของ OneHub
- G2: 4. 2/5 (45 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33 รายการ)
7. Moxo
Moxo เป็นซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ Moxo นำเสนอพอร์ทัลลูกค้าที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าและตอบสนองต่อคำขอของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ผ่านการสนับสนุนอย่างครอบคลุมสำหรับกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
เนื่องจากเครื่องมือการจัดการงานแบบบูรณาการ ผู้ใช้ภายในสามารถติดตามงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันได้ ทีมบริการลูกค้าสามารถติดตามการสอบถามของลูกค้าและตรวจสอบกระบวนการตอบสนองได้อย่างง่ายดาย
แพลตฟอร์มนี้ยังมีพอร์ทัลสนับสนุนที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการระดับยอดเยี่ยมได้ ด้วยการเชื่อมต่อกับโดเมนของคุณเอง คุณสามารถให้ลูกค้าเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ธุรกิจของคุณ มอบประสบการณ์พอร์ทัลลูกค้าที่มืออาชีพให้กับพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Moxo
- ศูนย์กลางการสื่อสารลูกค้าพร้อมการแชร์เอกสาร
- การนัดหมายอัตโนมัติ
- การส่งข้อความที่ปลอดภัยเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว
- การผสานรวมกับแอปปฏิทิน
- รายการงานและตัวเตือนสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ Moxo
- จำกัดในแง่ของการบริหารโครงการอย่างครอบคลุม
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
ราคาของ Moxo
- เริ่มต้น: $100 USD/เดือน
- ธุรกิจ: 480 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
- ขั้นสูง: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Moxo
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (16 รีวิว)
8. MyDocSafe
MyDocSafe เป็นซอฟต์แวร์พอร์ทัลสำหรับลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้มอบพอร์ทัลสำหรับลูกค้าที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการต้อนรับลูกค้าใหม่อย่างยอดเยี่ยมเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลัก ลูกค้าของคุณจะพบว่าใช้งานง่ายเช่นกัน
ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้อย่างปลอดภัย แม้ว่าจะไม่ใช่โซลูชันศูนย์ช่วยเหลือเต็มรูปแบบเหมือนตัวเลือกอื่นๆ บางตัว แต่ทีมบริการลูกค้าของคุณก็ยังสามารถได้รับประโยชน์จากคลังเอกสารส่วนกลางเพื่อตอบสนองต่อข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ MyDocSafe
- ฟังก์ชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดเก็บและแบ่งปันเอกสารอย่างปลอดภัย
- บันทึกการตรวจสอบเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานสำหรับการประมวลผลเอกสาร
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชีและ CRM
ข้อจำกัดของ MyDocSafe
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นได้
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจฟีเจอร์ขั้นสูง
ราคาของ MyDocSafe
- เริ่มต้น: $20/เดือน
- ขนาดเล็ก: $75/เดือน
- ระดับกลาง: $180/เดือน
- ธุรกิจ: 533 ดอลลาร์/เดือน
- ขนาดใหญ่: $2,499/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
MyDocSafe คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 9/5 (15 รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (24 รีวิว)
9. SuiteDash
SuiteDash เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน มันมอบเครื่องมือหลากหลายให้กับธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ตั้งแต่พอร์ทัลลูกค้าและฟีเจอร์การจัดการโครงการ ไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้และการตลาดผ่านอีเมล
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณได้ โดยนำคุณสมบัติที่จำเป็นที่คุณต้องใช้มาไว้ที่หน้าแรกของคุณ ง่ายสำหรับทีมสนับสนุนในการจัดการงานและติดตามคำถามของลูกค้าด้วยคุณสมบัติการจัดการงานที่รวมไว้
คุณสมบัติเด่นของ SuiteDash
- พอร์ทัลลูกค้าพร้อมเครื่องมือการจัดการโครงการ
- การผสานรวมการออกใบแจ้งหนี้และการประมวลผลการชำระเงิน
- การสื่อสารกับลูกค้าและการแบ่งปันเอกสาร
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับลูกค้า
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
ข้อจำกัดของ SuiteDash
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องการฟีเจอร์การรายงานขั้นสูงเพิ่มเติม
ราคา SuiteDash
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- เฟื่องฟู: $49/เดือน
- พินนาเคิล: $99/เดือน
คะแนนและรีวิว SuiteDash
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
10. SupportBee
SupportBee เป็นโซลูชันระบบช่วยเหลือที่ใช้งานง่าย มอบระบบตั๋วสำหรับการสนับสนุนลูกค้าให้กับธุรกิจของคุณ ทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับพอร์ทัลลูกค้า
ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดใด SupportBee ก็สามารถช่วยคุณตอบข้อซักถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมงานสามารถจัดการตั๋วสนับสนุน แชร์ไฟล์ และทำงานร่วมกันในการตอบกลับได้ด้วยการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย
คุณสมบัติเด่นของ SupportBee
- การจัดการตั๋วสำหรับการสนับสนุนลูกค้า
- การร่วมมือทางอีเมลและการติดตาม
- การสร้างฐานความรู้และตัวเลือกบริการตนเอง
- การผสานรวมกับเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าอื่น ๆ
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมต่างๆ
ข้อจำกัดของ SupportBee
- อาจไม่เหมาะกับความต้องการการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่าย
ราคาของ SupportBee
- เริ่มต้น: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $17/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ SupportBee
- G2: 4. 1/5 (4 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (27 รีวิว)
เริ่มต้นใช้งานโซลูชันพอร์ทัลลูกค้าวันนี้
วันเวลาที่พอร์ทัลลูกค้าเป็นเพียงที่เก็บเอกสารได้ผ่านไปแล้ว ด้วยพอร์ทัลลูกค้าที่เหมาะสม คุณสามารถปฏิวัติวิธีการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้
คุณจะปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นไม่ว่าธุรกิจของคุณจะใหญ่หรือเล็กเพียงใดก็ตาม ClickUp ไม่เพียงแต่เป็นระบบการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนเป็นโซลูชันพอร์ทัลลูกค้าที่แข็งแกร่งซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ
มันช่วยให้คุณไม่เพียงแต่จัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังยกระดับการโต้ตอบกับลูกค้าอีกด้วย ด้วยคลังเทมเพลตที่แข็งแกร่ง คุณสามารถสร้างพอร์ทัลลูกค้าที่สมบูรณ์แบบตามความต้องการของคุณได้
ลองดูซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าของเราวันนี้พร้อมแผนฟรีตลอดชีพ! ?