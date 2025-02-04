10 ซอฟต์แวร์การต้อนรับลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

ไม่ว่าคุณจะทำงานกับลูกค้า B2B หรือ B2C การเริ่มต้นใช้งานที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่โบนัสที่ดี—แต่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ ในความเป็นจริงการศึกษาของ Wyzowl ในปี 2020พบว่า 86% ของลูกค้าใหม่ยังคงภักดีต่อธุรกิจที่มีเนื้อหาการเริ่มต้นใช้งานหลังการซื้อ
แล้วคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณมอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้?
ดีใจที่คุณถาม
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปเจาะลึก 10แอปซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการต้อนรับลูกค้าใหม่ที่จะช่วยจัดระเบียบและปรับปรุงกระบวนการภายในของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้าของคุณ ?
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การรับลูกค้าใหม่?
ด้วยตัวเลือกมากมาย การเลือกเครื่องมือการรับลูกค้าใหม่ที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้น เพื่อทำให้การตัดสินใจของคุณง่ายขึ้น ให้พิจารณาปัจจัยสำคัญเหล่านี้:
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เวลาที่ใช้ไปกับการเรียนรู้ระบบที่ซับซ้อนคือเวลาที่ถูกหักออกจากลูกค้าของคุณ ทีมงานของคุณควรสามารถเชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือจากฐานความรู้ของเครื่องมือ
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถเร่งกระบวนการภายในองค์กร เพิ่มเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- การผสานระบบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานระบบกับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ระบบการจัดการโครงการ และระบบชำระเงินของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด
- ช่องทางการสื่อสาร: ปรับแผนการสื่อสารของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือสื่อสารในตัวหรือสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์สื่อสารที่คุณใช้อยู่
- การวิเคราะห์และรายงาน: ซอฟต์แวร์ควรให้คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ได้โดยการติดตามเวลาที่ใช้, การมีส่วนร่วมของลูกค้า, และตัวชี้วัดการแปลง
- เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ: ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกควรสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะได้ เพื่อให้คุณเข้าใจความต้องการและปัญหาของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นสำหรับการปรับปรุงในอนาคต ?️
ซอฟต์แวร์การรับลูกค้าใหม่ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
เราค้นหาอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมรายการซอฟต์แวร์การรับลูกค้าใหม่ที่ดีที่สุด10 โปรแกรม ซึ่งแต่ละโปรแกรมได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะด้าน ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรสำหรับธุรกิจของคุณ ก็มีเครื่องมือที่จะช่วยให้กระบวนการรับลูกค้าใหม่ของคุณง่ายขึ้นและดีขึ้น เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนกับลูกค้าของคุณ ?
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้าใหม่และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติมากมายที่ทำให้การรับลูกค้าใหม่เป็นเรื่องง่าย เช่นแบบฟอร์ม ClickUp ที่ปรับแต่งได้ ใช้เพื่อรับลูกค้าใหม่โดยรวบรวมข้อมูลสำคัญตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าตลอดความสัมพันธ์ของคุณ ทำให้คุณสามารถปรับปรุงและพัฒนาบริการของคุณได้อย่างต่อเนื่อง ?
ด้วย ClickUp คุณสามารถเพิ่มสัมผัสแห่งการต้อนรับให้กับการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าใหม่ของคุณได้ด้วยการสร้างพอร์ทัลส่วนตัวที่ปรับแต่งตามความต้องการของพวกเขา พอร์ทัลเหล่านี้ช่วยให้การเข้าถึงเอกสารการฝึกอบรมและรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย ทำให้ลูกค้าใหม่ของคุณไม่หลงทาง
เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบ,ClickUp's CRM และเทมเพลต CRMที่ใช้ได้จริงช่วยให้คุณเริ่มต้นการจัดการลูกค้าได้
เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างลูกค้าเป้าหมายด้วยคู่มือการแนะนำลูกค้าใหม่แบบมีแนวทางจาก ClickUp Hubspotและนำลูกค้าผ่านกระบวนการแนะนำด้วยเทมเพลตการแนะนำลูกค้าใหม่ของ ClickUp
คุณยังสามารถรวมทีมหลายทีมเข้าด้วยกันได้ด้วยเทมเพลตความร่วมมือด้านความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ร่วมมือกับทีมของคุณในClickUp Docsเพื่อสร้างคู่มือต้อนรับ รายการตรวจสอบ และทรัพยากรสำหรับลูกค้าของคุณ
- ให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันด้วย คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp
- ใช้คำสั่งAIของClickUpมากกว่า 100 รายการเพื่อเขียนและแก้ไขคำอธิบายงาน อีเมลถึงลูกค้า และแผนการฝึกอบรมได้อย่างรวดเร็ว
- ตั้งค่างานประจำเพื่อติดตามลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือธุรกิจที่คุณชื่นชอบผ่าน Zapierและการผสานการทำงานแบบเนทีฟกว่า 100 รายการของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- แบบฟอร์มมีจำกัดในแผนฟรี
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
หมายเหตุ: ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. ชัรน์ซีโร
ChurnZeroเป็นซอฟต์แวร์สำหรับความสำเร็จของลูกค้าที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจแบบสมัครสมาชิก (เช่น ผู้ให้บริการ SaaS) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการยอมรับผลิตภัณฑ์ และลดอัตราการสูญเสียลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม SaaS ของคุณและติดตามพฤติกรรมการใช้งานในระยะยาว เช่น ความถี่ที่ลูกค้าเข้าสู่ระบบและฟีเจอร์ที่พวกเขาใช้งาน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเห็นว่าส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อาจใช้งานยากสำหรับพวกเขา เพื่อให้คุณสามารถให้การสนับสนุนที่เหมาะสมได้ (เช่น ด้วยฟีเจอร์แนะนำการใช้งานในแอปของ ChurnZero) ?
ChurnZero เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจ SaaS ที่ต้องการเพิ่มการรักษาลูกค้าโดยการมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างแข็งขัน แก้ไขปัญหาของพวกเขาอย่างเชิงรุก และลดเวลาที่ใช้ในการสร้างมูลค่า
คุณสมบัติเด่นของ ChurnZero:
- ติดตามรายละเอียดลูกค้า เช่น วันที่เริ่มต้น วันต่ออายุครั้งถัดไป จำนวนใบอนุญาต กิจกรรมล่าสุด และคะแนน NPS
- รับคะแนนการสูญเสียลูกค้าเพื่อระบุบัญชีที่พึงพอใจและบัญชีที่ต้องการความสนใจ
- สร้างกลุ่มลูกค้าได้ไม่จำกัด (กลุ่มผู้ใช้ที่มีลักษณะและความต้องการคล้ายคลึงกัน) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานและปรับแต่งการเข้าถึงให้เหมาะสม
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการดำเนินการอัตโนมัติที่ทำงานเมื่อถึงขั้นตอนเฉพาะในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า เช่น การเริ่มต้นใช้งาน หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า
ข้อจำกัดของ ChurnZero:
- แดชบอร์ดไม่สามารถปรับแต่งได้
- การแท็กสมาชิกในทีมและการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ไม่สามารถใช้งานได้
- ไม่อนุญาตให้คุณลบบัญชีลูกค้า—คุณต้องติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของ ChurnZero
ราคาของ ChurnZero:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ ChurnZero:
- G2: 4. 7/5 (1,091 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (126 รีวิว)
3. ลูกค้า
Clientary เป็นซอฟต์แวร์แบบครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการและลูกค้า รวมถึงการต้อนรับลูกค้าใหม่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการจับลูกค้าเป้าหมายติดตามงานง่าย ๆและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ จัดการข้อเสนอ ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้ การผสานการทำงานกับ Stripe ในตัวช่วยให้คุณสามารถรับชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร ACH ได้อีกด้วย
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ ที่ปรึกษา หรือเจ้าของเอเจนซี่ Clientary ถูกออกแบบมาเพื่อลดความเครียดในการรับเงินจากลูกค้าและการจัดการการเงินของธุรกิจ
คุณสมบัติเด่นของกลุ่มลูกค้า:
- ง่ายต่อการดูแลฐานข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด รวมถึงข้อมูลติดต่อ ยอดเงินค้างชำระ และบันทึกสำคัญเพื่อความสำเร็จของลูกค้า
- ปรับแต่งเทมเพลตใบแจ้งหนี้ด้วยโลโก้และสีของแบรนด์คุณ รองรับหลายสกุลเงินและภาษี
- สร้างพอร์ทัลสำหรับลูกค้าเพื่อดูประมาณการ, ใบแจ้งหนี้, และความคืบหน้าของโครงการ
- สร้างรายงานเวลาทำงาน, การชำระเงิน, และค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าเฉพาะรายหรือลูกค้าทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด หรือช่วยในการรับลูกค้าใหม่ทั่วไป
ข้อจำกัดของลูกค้า:
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมองหลายแบบ
- ตัวเลือกการปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้มีจำกัด
- การผสานรวมที่จำกัดกับเกตเวย์การชำระเงินหลักและแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอื่น ๆ
การกำหนดราคาตามกลุ่มลูกค้า:
- โซโล: $19/เดือน (ผู้ใช้ 1 คน)
- ทีม: $39. ต่อเดือน (ผู้ใช้ 3 คน)
- หน่วยงาน: $59/เดือน (ผู้ใช้ 5 คน)
หมายเหตุ: ผู้ใช้เพิ่มเติมมีให้บริการในแผนสำหรับหน่วยงานในราคา $10/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า:
- G2: 4. 7/5 (37 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (45 รีวิว)
4. เดมิโอ
Demio เป็นซอฟต์แวร์สำหรับต้อนรับลูกค้าใหม่ที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมออนไลน์ เช่น เว็บบินาร์ เวิร์กช็อป และการประชุมสัมมนา ซอฟต์แวร์นี้มีฟีเจอร์โต้ตอบหลากหลาย เช่น การสำรวจความคิดเห็น เอกสารประกอบ การแชร์หน้าจอ แชท และปุ่มกระตุ้นการดำเนินการ (หรือที่เรียกว่า call-to-action) เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ผู้เข้าร่วมจึงไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือปลั๊กอินใดๆ เพื่อเข้าร่วมเว็บบินาร์ ??
Demio เหมาะสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว ทีมการตลาด และสตาร์ทอัพ SaaS ที่ต้องการใช้เว็บบินาร์เพื่อสร้างโอกาสในการขาย อบรมผู้ใช้ใหม่ และสาธิตผลิตภัณฑ์เพื่อความสำเร็จของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Demio:
- สร้างเว็บสัมมนา, หน้าลงทะเบียน, และอีเมลแจ้งเตือนพร้อมโลโก้และสีของบริษัทคุณ
- เปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าร่วมไปยัง URL ที่กำหนดเองเมื่อการสัมมนาผ่านเว็บสิ้นสุดลง
- บันทึกเว็บสัมมนาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถแชร์การบันทึกกับผู้เข้าร่วมและบุคคลอื่น ๆ หลังจบกิจกรรม
- เชื่อมต่อกับ Zapier และแอปยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Hubspot, Salesforce, Mailchimp และ ConvertKit
ข้อจำกัดของ Demio:
- ไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปหรือมือถือ
- การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด
- ฟีเจอร์การแชร์หน้าจอจะแชร์เฉพาะหน้าจอทั้งหมดของคุณเท่านั้น ไม่ใช่หน้าต่างหรือแท็บเฉพาะ
ราคาของ Demio:
- เริ่มต้น: $59/เดือน (โฮสต์เดียว)
- การเติบโต: เริ่มต้นที่ $109/เดือน ต่อโฮสต์
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $2,200/ปี ต่อโฮสต์
- ไม่จำกัด: เริ่มต้นที่ $22,000/ปี
คะแนนและรีวิวของ Demio:
- G2: 4. 7/5 (139 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (240 รีวิว)
5. มูวิลา
Moovila เป็นเครื่องมือติดตามและบริหารโครงการแบบอัตโนมัติที่รวมข้อมูลโครงการไว้ที่ศูนย์กลาง วิเคราะห์กระบวนการทำงาน และลดความเสี่ยงของโครงการ มันให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของโครงการ แจ้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และให้ขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพื่อให้โครงการกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
Moovila เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการและทีมสำนักงานบริหารโครงการ (PMO) ที่ต้องการบริหารความเสี่ยงของโครงการอย่างเชิงรุก เพื่อให้กระบวนการรับลูกค้าใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
คุณสมบัติเด่นของ Moovila:
- แสดงภาพแผนโครงการในมุมมองต่างๆ: รายการ, คัมบัง, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน, และภาพขนาดย่อ
- ระบุและจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญและผลลัพธ์ของโครงการที่มีผลกระทบต่อวันสิ้นสุดของระยะเวลาโครงการ
- รับการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือเมื่อเป้าหมายสำคัญมีความเสี่ยง
- ผสานการทำงานกับแอปที่ใช้บ่อย เช่น Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, Hubspot และ Salesforce
ข้อจำกัดของ Moovila:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานยากเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์สำหรับเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าจากผู้ให้บริการรายอื่น
- การผสานระบบและการปรับแต่งที่จำกัด
- มีเพียงรูปแบบ JPG เท่านั้นที่สามารถส่งออกรายงานโครงการได้
ราคาของ Moovila:
- เริ่มต้น: $31. 25/เดือนต่อผู้ใช้
- แซฟไฟร์: ติดต่อเพื่อขอราคา
- เพชร: ติดต่อเพื่อสอบถามราคา
- สำหรับ MSP: ติดต่อเพื่อขอราคา
- เปิดใช้งาน: ติดต่อเพื่อขอราคา
Moovila คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 8/5 (13 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (39 รีวิว)
6. ความคิด
Notionเป็นเครื่องมือการทำงานและการร่วมมือที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมเนื้อหาต่าง ๆ ได้ในที่เดียว ตั้งแต่บันทึก ฐานข้อมูล ไปจนถึงบอร์ดงาน ใช้ซอฟต์แวร์การรับลูกค้าใหม่นี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลลูกค้า จับรายละเอียดโครงการ มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้า ?
การตั้งค่าสิทธิ์การอนุญาตของ Notion ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการแชร์หน้าต่างการทำงานกับลูกค้าได้อย่างละเอียด เลือกได้ว่าลูกค้าจะสามารถดู แสดงความคิดเห็น แก้ไข หรือเข้าถึงได้ทั้งหมด
สำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลและบริษัทที่ปรึกษาที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ยืดหยุ่นเพื่อปรับปรุงและทำงานร่วมกันในโครงการของลูกค้า Notion คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion:
- เริ่มต้นด้วยเทมเพลตมากกว่า 5,000 แบบที่ครอบคลุมกรณีการใช้งาน เช่น แผนงานโครงการ แดชบอร์ด และตัวติดตามงบประมาณ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณบนวิกิและฐานข้อมูลของบริษัท
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Drive, Canva, Calendly, Zoom และ Slack
- รองรับหลายภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี
ข้อจำกัดของ Notion:
- ไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัวในซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งานลูกค้า
- ทำงานช้าลงเมื่อทำงานกับโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่
- ไม่รองรับการแจ้งเตือนสำหรับงานที่กำหนดเวลาไว้
การกำหนดราคาของ Notion:
- แผนฟรี
- เพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Notion:
- G2: 4. 7/5 (4,766 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,782 รีวิว)
7. ไกด์ซีเอ็กซ์
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการรับลูกค้าใหม่ของ GuideCX ช่วยเพิ่มการมองเห็นแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันระหว่างทีม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดการลูกค้าตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้เพื่อมาตรฐานกระบวนการรับลูกค้าใหม่ของคุณและประหยัดเวลาในโครงการในอนาคต
หากคุณมักพบว่าตัวเองกำลังรอให้ลูกค้าทำส่วนของพวกเขาในโครงการให้เสร็จ หรือใช้เวลาหลายชั่วโมงในการประชุมอัปเดตโครงการGuideCX สามารถช่วยคุณปรับปรุงการร่วมมือให้ราบรื่น และทำให้โครงการดำเนินไปตามแผนได้
คุณสมบัติเด่นของ GuideCX:
- เชิญสมาชิกในทีม ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อดูและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
- แสดงภาพเปอร์เซ็นต์ของงานโครงการในแต่ละขั้นตอน—เช่น ยังไม่ได้เริ่ม กำลังดำเนินการ ติดขัด และเสร็จสิ้น—โดยใช้แถบความคืบหน้า
- รับการแจ้งเตือนในแอปหรือทางอีเมลเมื่อได้รับมอบหมายงานหรือเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงาน
- รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าด้วยแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) เมื่อถึงเป้าหมายสำคัญ
ข้อจำกัดของ GuideCX:
- ทำงานช้าลงเมื่ออัปเดตงานเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งานลูกค้าอื่น ๆ ในรายการนี้
- แบบสำรวจ CSAT ไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งอาจทำให้การรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ GuideCX:
- เริ่มต้น: $100/เดือน
- มืออาชีพ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ขั้นสูง: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว GuideCX:
- G2: 4. 7/5 (329 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (29 รีวิว)
8. Pipefy
Pipefy เป็นเครื่องมือจัดการกระบวนการที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดระเบียบและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติผ่านท่อ (หรือที่เรียกว่าเวิร์กโฟลว์แบบคัมบัง)
การใช้ท่อสำหรับกระบวนการต่างๆ เช่น การคัดกรองลูกค้า การขาย และการรับลูกค้าใหม่ ทีมงานสามารถติดตามงานในแต่ละขั้นตอนของการเสร็จสิ้นได้ นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานซ้ำๆ เช่น การสร้างบัตรคัมบังใหม่ การย้ายบัตร และการอัปเดตข้อมูลในบัตรได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการแนวทางแบบ Kanban เพื่อจัดระเบียบและติดตามกระบวนการทำงานการรับพนักงานใหม่ของพวกเขาอย่างชัดเจน
คุณสมบัติเด่นของ Pipefy:
- ปรับแต่งเทมเพลตใด ๆ จากคลังเทมเพลตที่หลากหลายเพื่อจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
- ใช้แบบฟอร์มเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบนบัตรคัมบัง
- ติดตามประวัติของแต่ละงาน (หรือที่เรียกว่าบัตรคัมบัง) รวมถึงขั้นตอนการทำงาน ไฟล์ที่แชร์ และความคิดเห็น
- ดูสรุปงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ และดูว่างานใดอยู่ตามกำหนดเวลา ล่าช้า หรือเสร็จสิ้นแล้ว
ข้อจำกัดของ Pipefy:
- การผสานรวมแบบเนทีฟบนแพลตฟอร์มการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าที่มีอยู่น้อย
- แสดงเฉพาะรายการและมุมมองแบบคัมบัง
- อีเมลติดตามอัตโนมัติจาก Pipefy มักถูกส่งไปยังโฟลเดอร์สแปม
ราคาข้อความของ Pipefy:
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $38/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Pipefy:
- G2: 4. 6/5 (214 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (303 รีวิว)
9. ยูสเซอร์โฟลว์
Userflow เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการนำผู้ใช้เข้าสู่ระบบดิจิทัลและการต้อนรับลูกค้าใหม่ ที่ช่วยให้บริษัทซอฟต์แวร์สามารถปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสร้างการแนะนำผลิตภัณฑ์ในแอปแบบทีละขั้นตอน รายการตรวจสอบ และแบบสำรวจต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ด้วยคุณสมบัติการแนะนำผู้ใช้ใหม่ ลูกค้าสามารถเข้าใจและใช้งานฟีเจอร์สำคัญของผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการมีส่วนร่วมมากขึ้นและเพิ่มความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า ✨
Userflow มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ SaaS ที่ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น เพิ่มการยอมรับของผู้ใช้ และเพิ่มอัตราการรักษาผู้ใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Userflow:
- สร้างและปรับแต่งกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่โดยไม่ต้องมีประสบการณ์การเขียนโค้ด
- ใช้การแบ่งกลุ่มเพื่อปรับประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ
- อัตโนมัติกระบวนการตามเหตุการณ์ เช่น การลงทะเบียน การเยี่ยมชมหน้า และการใช้งานฟีเจอร์
- มองเห็นภาพการเดินทางของผู้ใช้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยตัวชี้วัด เช่น อัตราการเข้าชมและอัตราการสำเร็จ เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จของลูกค้า
ข้อจำกัดของ Userflow:
- ใช้งานได้เฉพาะกับแอปเว็บเท่านั้น
- การผสานรวมแบบเนทีฟมีน้อย
- แบบสำรวจมีการปรับแต่งได้จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การรับลูกค้าใหม่ของเจ้าอื่น
ราคาข้อความ Userflow:
- สตาร์ทอัพ: เริ่มต้นที่ $300/เดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $850/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของผู้ใช้:
- G2: 4. 8/5 (95 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (12 รีวิว)
10. โจตฟอร์ม
Jotformเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับรวบรวมข้อมูลลูกค้าผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียน แบบสำรวจ แบบฟอร์มสั่งซื้อ และอื่น ๆ อีกมากมาย ฟีเจอร์ตรรกะเงื่อนไขช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มได้โดยการแสดง อัปเดต หรือซ่อนฟิลด์เฉพาะตามข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก
นอกจากนี้ ตารางของ Jotform ยังช่วยให้การจัดระเบียบและการจัดการการส่งแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย สามารถสลับระหว่างมุมมองตาราง ปฏิทิน การ์ด และการอัปโหลด เพื่อแสดงข้อมูลตามความต้องการของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Jotform:
- สร้างแบบฟอร์มจากศูนย์หรือจากเทมเพลตใด ๆ ของ Jotform ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายด้วยการลากและวาง
- แปลแบบฟอร์มเป็น 130+ ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ดัตช์ อิตาลี และโปรตุเกส
- แชร์การเข้าถึงแบบฟอร์มของคุณผ่านลิงก์, QR โค้ด, และการฝังในหน้าเว็บ, หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถกรอกได้
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการ รวมถึงเกตเวย์การชำระเงินอย่าง PayPal, Google Pay, Stripe, CashApp Pay, Square และ Apple Pay
ข้อจำกัดของ Jotform:
- แผนฟรีมีแบรนด์ของ Jotform และจำกัดไว้ที่ 5 แบบฟอร์ม และ 100 ครั้งการส่งต่อเดือน
- ซอฟต์แวร์ทำงานช้าและมีปัญหาขัดข้องเป็นบางครั้ง โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับแบบฟอร์มที่ยาวและซับซ้อน
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้
ราคาของ Jotform:
- แผนฟรี
- บรอนซ์: $39/เดือน
- เงิน: $49/เดือน
- ทองคำ: $129/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Jotform:
- G2: 4. 7/5 (204 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,559 รีวิว)
สร้างความประทับใจแรกที่ยั่งยืนด้วยแพลตฟอร์มการต้อนรับลูกค้าที่สมบูรณ์แบบ
การเลือกโซลูชันการต้อนรับลูกค้าที่ดีที่สุดเป็นกุญแจสำคัญสู่การต้อนรับที่ประสบความสำเร็จและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า—และเราได้รวบรวม 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบันไว้ให้คุณแล้ว ?
คุณสมบัติใดที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ? กระบวนการทำงานอัตโนมัติ?การทำงานร่วมกันเป็นทีม? การผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่? การรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า? ความเข้ากันได้กับหลายแพลตฟอร์ม?
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น ลองใช้ ClickUp ดูสิสมัครวันนี้และเข้าถึงคุณสมบัติอันทรงพลังได้ฟรี