10 ซอฟต์แวร์การต้อนรับลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

ไม่ว่าคุณจะทำงานกับลูกค้า B2B หรือ B2C การเริ่มต้นใช้งานที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่โบนัสที่ดี—แต่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ ในความเป็นจริงการศึกษาของ Wyzowl ในปี 2020พบว่า 86% ของลูกค้าใหม่ยังคงภักดีต่อธุรกิจที่มีเนื้อหาการเริ่มต้นใช้งานหลังการซื้อ

แล้วคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณมอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้?

ดีใจที่คุณถาม

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปเจาะลึก 10แอปซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการต้อนรับลูกค้าใหม่ที่จะช่วยจัดระเบียบและปรับปรุงกระบวนการภายในของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้าของคุณ ?

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การรับลูกค้าใหม่?

ด้วยตัวเลือกมากมาย การเลือกเครื่องมือการรับลูกค้าใหม่ที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้น เพื่อทำให้การตัดสินใจของคุณง่ายขึ้น ให้พิจารณาปัจจัยสำคัญเหล่านี้:

  • ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เวลาที่ใช้ไปกับการเรียนรู้ระบบที่ซับซ้อนคือเวลาที่ถูกหักออกจากลูกค้าของคุณ ทีมงานของคุณควรสามารถเชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือจากฐานความรู้ของเครื่องมือ
  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถเร่งกระบวนการภายในองค์กร เพิ่มเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  • การผสานระบบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานระบบกับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ระบบการจัดการโครงการ และระบบชำระเงินของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด
  • ช่องทางการสื่อสาร: ปรับแผนการสื่อสารของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือสื่อสารในตัวหรือสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์สื่อสารที่คุณใช้อยู่
  • การวิเคราะห์และรายงาน: ซอฟต์แวร์ควรให้คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ได้โดยการติดตามเวลาที่ใช้, การมีส่วนร่วมของลูกค้า, และตัวชี้วัดการแปลง
  • เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ: ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกควรสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะได้ เพื่อให้คุณเข้าใจความต้องการและปัญหาของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นสำหรับการปรับปรุงในอนาคต ?️
ClickUp อัตโนมัติ
ClickUp อัตโนมัติช่วยให้คุณเป็นระเบียบและทำให้การรับลูกค้าใหม่เป็นเรื่องง่าย

ซอฟต์แวร์การรับลูกค้าใหม่ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

เราค้นหาอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมรายการซอฟต์แวร์การรับลูกค้าใหม่ที่ดีที่สุด10 โปรแกรม ซึ่งแต่ละโปรแกรมได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะด้าน ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรสำหรับธุรกิจของคุณ ก็มีเครื่องมือที่จะช่วยให้กระบวนการรับลูกค้าใหม่ของคุณง่ายขึ้นและดีขึ้น เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนกับลูกค้าของคุณ ?

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้าใหม่และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติมากมายที่ทำให้การรับลูกค้าใหม่เป็นเรื่องง่าย เช่นแบบฟอร์ม ClickUp ที่ปรับแต่งได้ ใช้เพื่อรับลูกค้าใหม่โดยรวบรวมข้อมูลสำคัญตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าตลอดความสัมพันธ์ของคุณ ทำให้คุณสามารถปรับปรุงและพัฒนาบริการของคุณได้อย่างต่อเนื่อง ?

ด้วย ClickUp คุณสามารถเพิ่มสัมผัสแห่งการต้อนรับให้กับการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าใหม่ของคุณได้ด้วยการสร้างพอร์ทัลส่วนตัวที่ปรับแต่งตามความต้องการของพวกเขา พอร์ทัลเหล่านี้ช่วยให้การเข้าถึงเอกสารการฝึกอบรมและรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย ทำให้ลูกค้าใหม่ของคุณไม่หลงทาง

เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบ,ClickUp's CRM และเทมเพลต CRMที่ใช้ได้จริงช่วยให้คุณเริ่มต้นการจัดการลูกค้าได้

เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างลูกค้าเป้าหมายด้วยคู่มือการแนะนำลูกค้าใหม่แบบมีแนวทางจาก ClickUp Hubspotและนำลูกค้าผ่านกระบวนการแนะนำด้วยเทมเพลตการแนะนำลูกค้าใหม่ของ ClickUp

คุณยังสามารถรวมทีมหลายทีมเข้าด้วยกันได้ด้วยเทมเพลตความร่วมมือด้านความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • แบบฟอร์มมีจำกัดในแผนฟรี
  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

หมายเหตุ: ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,200+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. ชัรน์ซีโร

ซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งานลูกค้า: แดชบอร์ดภาพรวมของผู้จัดการ ChurnZero
ผ่านทางChurnZero

ChurnZeroเป็นซอฟต์แวร์สำหรับความสำเร็จของลูกค้าที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจแบบสมัครสมาชิก (เช่น ผู้ให้บริการ SaaS) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการยอมรับผลิตภัณฑ์ และลดอัตราการสูญเสียลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม SaaS ของคุณและติดตามพฤติกรรมการใช้งานในระยะยาว เช่น ความถี่ที่ลูกค้าเข้าสู่ระบบและฟีเจอร์ที่พวกเขาใช้งาน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเห็นว่าส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อาจใช้งานยากสำหรับพวกเขา เพื่อให้คุณสามารถให้การสนับสนุนที่เหมาะสมได้ (เช่น ด้วยฟีเจอร์แนะนำการใช้งานในแอปของ ChurnZero) ?

ChurnZero เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจ SaaS ที่ต้องการเพิ่มการรักษาลูกค้าโดยการมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างแข็งขัน แก้ไขปัญหาของพวกเขาอย่างเชิงรุก และลดเวลาที่ใช้ในการสร้างมูลค่า

คุณสมบัติเด่นของ ChurnZero:

  • ติดตามรายละเอียดลูกค้า เช่น วันที่เริ่มต้น วันต่ออายุครั้งถัดไป จำนวนใบอนุญาต กิจกรรมล่าสุด และคะแนน NPS
  • รับคะแนนการสูญเสียลูกค้าเพื่อระบุบัญชีที่พึงพอใจและบัญชีที่ต้องการความสนใจ
  • สร้างกลุ่มลูกค้าได้ไม่จำกัด (กลุ่มผู้ใช้ที่มีลักษณะและความต้องการคล้ายคลึงกัน) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานและปรับแต่งการเข้าถึงให้เหมาะสม
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการดำเนินการอัตโนมัติที่ทำงานเมื่อถึงขั้นตอนเฉพาะในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า เช่น การเริ่มต้นใช้งาน หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า

ข้อจำกัดของ ChurnZero:

  • แดชบอร์ดไม่สามารถปรับแต่งได้
  • การแท็กสมาชิกในทีมและการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ไม่สามารถใช้งานได้
  • ไม่อนุญาตให้คุณลบบัญชีลูกค้า—คุณต้องติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของ ChurnZero

ราคาของ ChurnZero:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ ChurnZero:

  • G2: 4. 7/5 (1,091 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (126 รีวิว)

3. ลูกค้า

ซอฟต์แวร์การลงทะเบียนลูกค้า: Clientary แดชบอร์ดโครงการออกแบบการตลาด
ผ่านทางClientary

Clientary เป็นซอฟต์แวร์แบบครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการและลูกค้า รวมถึงการต้อนรับลูกค้าใหม่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการจับลูกค้าเป้าหมายติดตามงานง่าย ๆและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ จัดการข้อเสนอ ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้ การผสานการทำงานกับ Stripe ในตัวช่วยให้คุณสามารถรับชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร ACH ได้อีกด้วย

ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ ที่ปรึกษา หรือเจ้าของเอเจนซี่ Clientary ถูกออกแบบมาเพื่อลดความเครียดในการรับเงินจากลูกค้าและการจัดการการเงินของธุรกิจ

คุณสมบัติเด่นของกลุ่มลูกค้า:

  • ง่ายต่อการดูแลฐานข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด รวมถึงข้อมูลติดต่อ ยอดเงินค้างชำระ และบันทึกสำคัญเพื่อความสำเร็จของลูกค้า
  • ปรับแต่งเทมเพลตใบแจ้งหนี้ด้วยโลโก้และสีของแบรนด์คุณ รองรับหลายสกุลเงินและภาษี
  • สร้างพอร์ทัลสำหรับลูกค้าเพื่อดูประมาณการ, ใบแจ้งหนี้, และความคืบหน้าของโครงการ
  • สร้างรายงานเวลาทำงาน, การชำระเงิน, และค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าเฉพาะรายหรือลูกค้าทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด หรือช่วยในการรับลูกค้าใหม่ทั่วไป

ข้อจำกัดของลูกค้า:

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมองหลายแบบ
  • ตัวเลือกการปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้มีจำกัด
  • การผสานรวมที่จำกัดกับเกตเวย์การชำระเงินหลักและแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอื่น ๆ

การกำหนดราคาตามกลุ่มลูกค้า:

  • โซโล: $19/เดือน (ผู้ใช้ 1 คน)
  • ทีม: $39. ต่อเดือน (ผู้ใช้ 3 คน)
  • หน่วยงาน: $59/เดือน (ผู้ใช้ 5 คน)

หมายเหตุ: ผู้ใช้เพิ่มเติมมีให้บริการในแผนสำหรับหน่วยงานในราคา $10/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า:

  • G2: 4. 7/5 (37 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (45 รีวิว)

4. เดมิโอ

ซอฟต์แวร์การลงทะเบียนลูกค้า: ตัวอย่างของ Demio
ผ่านทางDemio

Demio เป็นซอฟต์แวร์สำหรับต้อนรับลูกค้าใหม่ที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมออนไลน์ เช่น เว็บบินาร์ เวิร์กช็อป และการประชุมสัมมนา ซอฟต์แวร์นี้มีฟีเจอร์โต้ตอบหลากหลาย เช่น การสำรวจความคิดเห็น เอกสารประกอบ การแชร์หน้าจอ แชท และปุ่มกระตุ้นการดำเนินการ (หรือที่เรียกว่า call-to-action) เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ผู้เข้าร่วมจึงไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือปลั๊กอินใดๆ เพื่อเข้าร่วมเว็บบินาร์ ?‍?

Demio เหมาะสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว ทีมการตลาด และสตาร์ทอัพ SaaS ที่ต้องการใช้เว็บบินาร์เพื่อสร้างโอกาสในการขาย อบรมผู้ใช้ใหม่ และสาธิตผลิตภัณฑ์เพื่อความสำเร็จของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Demio:

  • สร้างเว็บสัมมนา, หน้าลงทะเบียน, และอีเมลแจ้งเตือนพร้อมโลโก้และสีของบริษัทคุณ
  • เปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าร่วมไปยัง URL ที่กำหนดเองเมื่อการสัมมนาผ่านเว็บสิ้นสุดลง
  • บันทึกเว็บสัมมนาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถแชร์การบันทึกกับผู้เข้าร่วมและบุคคลอื่น ๆ หลังจบกิจกรรม
  • เชื่อมต่อกับ Zapier และแอปยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Hubspot, Salesforce, Mailchimp และ ConvertKit

ข้อจำกัดของ Demio:

  • ไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปหรือมือถือ
  • การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด
  • ฟีเจอร์การแชร์หน้าจอจะแชร์เฉพาะหน้าจอทั้งหมดของคุณเท่านั้น ไม่ใช่หน้าต่างหรือแท็บเฉพาะ

ราคาของ Demio:

  • เริ่มต้น: $59/เดือน (โฮสต์เดียว)
  • การเติบโต: เริ่มต้นที่ $109/เดือน ต่อโฮสต์
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $2,200/ปี ต่อโฮสต์
  • ไม่จำกัด: เริ่มต้นที่ $22,000/ปี

คะแนนและรีวิวของ Demio:

  • G2: 4. 7/5 (139 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (240 รีวิว)

5. มูวิลา

ซอฟต์แวร์การลงทะเบียนลูกค้า: ตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอโครงการ Moovila
ผ่านทางMoovila

Moovila เป็นเครื่องมือติดตามและบริหารโครงการแบบอัตโนมัติที่รวมข้อมูลโครงการไว้ที่ศูนย์กลาง วิเคราะห์กระบวนการทำงาน และลดความเสี่ยงของโครงการ มันให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของโครงการ แจ้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และให้ขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพื่อให้โครงการกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

Moovila เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการและทีมสำนักงานบริหารโครงการ (PMO) ที่ต้องการบริหารความเสี่ยงของโครงการอย่างเชิงรุก เพื่อให้กระบวนการรับลูกค้าใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

คุณสมบัติเด่นของ Moovila:

  • แสดงภาพแผนโครงการในมุมมองต่างๆ: รายการ, คัมบัง, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน, และภาพขนาดย่อ
  • ระบุและจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญและผลลัพธ์ของโครงการที่มีผลกระทบต่อวันสิ้นสุดของระยะเวลาโครงการ
  • รับการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือเมื่อเป้าหมายสำคัญมีความเสี่ยง
  • ผสานการทำงานกับแอปที่ใช้บ่อย เช่น Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, Hubspot และ Salesforce

ข้อจำกัดของ Moovila:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานยากเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์สำหรับเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าจากผู้ให้บริการรายอื่น
  • การผสานระบบและการปรับแต่งที่จำกัด
  • มีเพียงรูปแบบ JPG เท่านั้นที่สามารถส่งออกรายงานโครงการได้

ราคาของ Moovila:

  • เริ่มต้น: $31. 25/เดือนต่อผู้ใช้
  • แซฟไฟร์: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • เพชร: ติดต่อเพื่อสอบถามราคา
  • สำหรับ MSP: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • เปิดใช้งาน: ติดต่อเพื่อขอราคา

Moovila คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 8/5 (13 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (39 รีวิว)

6. ความคิด

ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ใน Notion
ผ่านทางNotion

Notionเป็นเครื่องมือการทำงานและการร่วมมือที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมเนื้อหาต่าง ๆ ได้ในที่เดียว ตั้งแต่บันทึก ฐานข้อมูล ไปจนถึงบอร์ดงาน ใช้ซอฟต์แวร์การรับลูกค้าใหม่นี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลลูกค้า จับรายละเอียดโครงการ มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้า ?

การตั้งค่าสิทธิ์การอนุญาตของ Notion ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการแชร์หน้าต่างการทำงานกับลูกค้าได้อย่างละเอียด เลือกได้ว่าลูกค้าจะสามารถดู แสดงความคิดเห็น แก้ไข หรือเข้าถึงได้ทั้งหมด

สำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลและบริษัทที่ปรึกษาที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ยืดหยุ่นเพื่อปรับปรุงและทำงานร่วมกันในโครงการของลูกค้า Notion คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion:

  • เริ่มต้นด้วยเทมเพลตมากกว่า 5,000 แบบที่ครอบคลุมกรณีการใช้งาน เช่น แผนงานโครงการ แดชบอร์ด และตัวติดตามงบประมาณ
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณบนวิกิและฐานข้อมูลของบริษัท
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Drive, Canva, Calendly, Zoom และ Slack
  • รองรับหลายภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี

ข้อจำกัดของ Notion:

  • ไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัวในซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งานลูกค้า
  • ทำงานช้าลงเมื่อทำงานกับโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่
  • ไม่รองรับการแจ้งเตือนสำหรับงานที่กำหนดเวลาไว้

การกำหนดราคาของ Notion:

  • แผนฟรี
  • เพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Notion:

  • G2: 4. 7/5 (4,766 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,782 รีวิว)

7. ไกด์ซีเอ็กซ์

ตัวอย่างโครงการแนะนำการใช้งาน GuideCX
ผ่านทางGuideCX

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการรับลูกค้าใหม่ของ GuideCX ช่วยเพิ่มการมองเห็นแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันระหว่างทีม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดการลูกค้าตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้เพื่อมาตรฐานกระบวนการรับลูกค้าใหม่ของคุณและประหยัดเวลาในโครงการในอนาคต

หากคุณมักพบว่าตัวเองกำลังรอให้ลูกค้าทำส่วนของพวกเขาในโครงการให้เสร็จ หรือใช้เวลาหลายชั่วโมงในการประชุมอัปเดตโครงการGuideCX สามารถช่วยคุณปรับปรุงการร่วมมือให้ราบรื่น และทำให้โครงการดำเนินไปตามแผนได้

คุณสมบัติเด่นของ GuideCX:

  • เชิญสมาชิกในทีม ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อดูและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
  • แสดงภาพเปอร์เซ็นต์ของงานโครงการในแต่ละขั้นตอน—เช่น ยังไม่ได้เริ่ม กำลังดำเนินการ ติดขัด และเสร็จสิ้น—โดยใช้แถบความคืบหน้า
  • รับการแจ้งเตือนในแอปหรือทางอีเมลเมื่อได้รับมอบหมายงานหรือเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงาน
  • รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าด้วยแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) เมื่อถึงเป้าหมายสำคัญ

ข้อจำกัดของ GuideCX:

  • ทำงานช้าลงเมื่ออัปเดตงานเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งานลูกค้าอื่น ๆ ในรายการนี้
  • แบบสำรวจ CSAT ไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งอาจทำให้การรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าเป็นเรื่องท้าทาย

ราคาของ GuideCX:

  • เริ่มต้น: $100/เดือน
  • มืออาชีพ: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ขั้นสูง: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิว GuideCX:

  • G2: 4. 7/5 (329 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (29 รีวิว)

8. Pipefy

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม Pipefy
ผ่านทางPipefy

Pipefy เป็นเครื่องมือจัดการกระบวนการที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดระเบียบและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติผ่านท่อ (หรือที่เรียกว่าเวิร์กโฟลว์แบบคัมบัง)

การใช้ท่อสำหรับกระบวนการต่างๆ เช่น การคัดกรองลูกค้า การขาย และการรับลูกค้าใหม่ ทีมงานสามารถติดตามงานในแต่ละขั้นตอนของการเสร็จสิ้นได้ นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานซ้ำๆ เช่น การสร้างบัตรคัมบังใหม่ การย้ายบัตร และการอัปเดตข้อมูลในบัตรได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการแนวทางแบบ Kanban เพื่อจัดระเบียบและติดตามกระบวนการทำงานการรับพนักงานใหม่ของพวกเขาอย่างชัดเจน

คุณสมบัติเด่นของ Pipefy:

  • ปรับแต่งเทมเพลตใด ๆ จากคลังเทมเพลตที่หลากหลายเพื่อจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
  • ใช้แบบฟอร์มเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบนบัตรคัมบัง
  • ติดตามประวัติของแต่ละงาน (หรือที่เรียกว่าบัตรคัมบัง) รวมถึงขั้นตอนการทำงาน ไฟล์ที่แชร์ และความคิดเห็น
  • ดูสรุปงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ และดูว่างานใดอยู่ตามกำหนดเวลา ล่าช้า หรือเสร็จสิ้นแล้ว

ข้อจำกัดของ Pipefy:

  • การผสานรวมแบบเนทีฟบนแพลตฟอร์มการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าที่มีอยู่น้อย
  • แสดงเฉพาะรายการและมุมมองแบบคัมบัง
  • อีเมลติดตามอัตโนมัติจาก Pipefy มักถูกส่งไปยังโฟลเดอร์สแปม

ราคาข้อความของ Pipefy:

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ธุรกิจ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $38/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Pipefy:

  • G2: 4. 6/5 (214 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (303 รีวิว)

9. ยูสเซอร์โฟลว์

เครื่องมือสร้าง Userflow
ผ่านทางUserflow

Userflow เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการนำผู้ใช้เข้าสู่ระบบดิจิทัลและการต้อนรับลูกค้าใหม่ ที่ช่วยให้บริษัทซอฟต์แวร์สามารถปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสร้างการแนะนำผลิตภัณฑ์ในแอปแบบทีละขั้นตอน รายการตรวจสอบ และแบบสำรวจต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ด้วยคุณสมบัติการแนะนำผู้ใช้ใหม่ ลูกค้าสามารถเข้าใจและใช้งานฟีเจอร์สำคัญของผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการมีส่วนร่วมมากขึ้นและเพิ่มความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า ✨

Userflow มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ SaaS ที่ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น เพิ่มการยอมรับของผู้ใช้ และเพิ่มอัตราการรักษาผู้ใช้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Userflow:

  • สร้างและปรับแต่งกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่โดยไม่ต้องมีประสบการณ์การเขียนโค้ด
  • ใช้การแบ่งกลุ่มเพื่อปรับประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ
  • อัตโนมัติกระบวนการตามเหตุการณ์ เช่น การลงทะเบียน การเยี่ยมชมหน้า และการใช้งานฟีเจอร์
  • มองเห็นภาพการเดินทางของผู้ใช้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยตัวชี้วัด เช่น อัตราการเข้าชมและอัตราการสำเร็จ เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จของลูกค้า

ข้อจำกัดของ Userflow:

  • ใช้งานได้เฉพาะกับแอปเว็บเท่านั้น
  • การผสานรวมแบบเนทีฟมีน้อย
  • แบบสำรวจมีการปรับแต่งได้จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การรับลูกค้าใหม่ของเจ้าอื่น

ราคาข้อความ Userflow:

  • สตาร์ทอัพ: เริ่มต้นที่ $300/เดือน
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $850/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของผู้ใช้:

  • G2: 4. 8/5 (95 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (12 รีวิว)

10. โจตฟอร์ม

ตัวอย่างระบบ CRM ด้านการขายสำหรับตาราง Jotform
ผ่านทางJotform

Jotformเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับรวบรวมข้อมูลลูกค้าผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียน แบบสำรวจ แบบฟอร์มสั่งซื้อ และอื่น ๆ อีกมากมาย ฟีเจอร์ตรรกะเงื่อนไขช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มได้โดยการแสดง อัปเดต หรือซ่อนฟิลด์เฉพาะตามข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก

นอกจากนี้ ตารางของ Jotform ยังช่วยให้การจัดระเบียบและการจัดการการส่งแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย สามารถสลับระหว่างมุมมองตาราง ปฏิทิน การ์ด และการอัปโหลด เพื่อแสดงข้อมูลตามความต้องการของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Jotform:

  • สร้างแบบฟอร์มจากศูนย์หรือจากเทมเพลตใด ๆ ของ Jotform ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายด้วยการลากและวาง
  • แปลแบบฟอร์มเป็น 130+ ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ดัตช์ อิตาลี และโปรตุเกส
  • แชร์การเข้าถึงแบบฟอร์มของคุณผ่านลิงก์, QR โค้ด, และการฝังในหน้าเว็บ, หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถกรอกได้
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการ รวมถึงเกตเวย์การชำระเงินอย่าง PayPal, Google Pay, Stripe, CashApp Pay, Square และ Apple Pay

ข้อจำกัดของ Jotform:

  • แผนฟรีมีแบรนด์ของ Jotform และจำกัดไว้ที่ 5 แบบฟอร์ม และ 100 ครั้งการส่งต่อเดือน
  • ซอฟต์แวร์ทำงานช้าและมีปัญหาขัดข้องเป็นบางครั้ง โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับแบบฟอร์มที่ยาวและซับซ้อน
  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้

ราคาของ Jotform:

  • แผนฟรี
  • บรอนซ์: $39/เดือน
  • เงิน: $49/เดือน
  • ทองคำ: $129/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Jotform:

  • G2: 4. 7/5 (204 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,559 รีวิว)

สร้างความประทับใจแรกที่ยั่งยืนด้วยแพลตฟอร์มการต้อนรับลูกค้าที่สมบูรณ์แบบ

การเลือกโซลูชันการต้อนรับลูกค้าที่ดีที่สุดเป็นกุญแจสำคัญสู่การต้อนรับที่ประสบความสำเร็จและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า—และเราได้รวบรวม 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบันไว้ให้คุณแล้ว ?

คุณสมบัติใดที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ? กระบวนการทำงานอัตโนมัติ?การทำงานร่วมกันเป็นทีม? การผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่? การรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า? ความเข้ากันได้กับหลายแพลตฟอร์ม?

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น ลองใช้ ClickUp ดูสิสมัครวันนี้และเข้าถึงคุณสมบัติอันทรงพลังได้ฟรี