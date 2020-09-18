คู่มือสุดยอดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile (2025)

บล็อก ClickUp
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile?

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างซอฟต์แวร์หรือผลิตฮาร์ดแวร์ กระบวนการ Agile จะช่วยให้วงจรการพัฒนาของคุณสั้นลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และหากคุณต้องการเรียนรู้พื้นฐานของแนวทาง Agile คุณมาถูกที่แล้ว

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าวิธีการ Agile คืออะไร ทำงานอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร และเครื่องมือการจัดการโครงการ Agile ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มาเริ่มกันเลย!

อะไรคือ Agile?

วิธีการแบบ Agile เป็นชุดของแนวปฏิบัติที่ช่วยให้ทีมลดระยะเวลาของวงจรการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

มันทำได้อย่างไร?

ทีม Agileทำงานใน สปรินต์สั้นๆ 2-4 สัปดาห์เพื่อสร้างเวอร์ชันที่ใช้งานได้ของผลิตภัณฑ์

เมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์ พวกเขาจะนำเวอร์ชันนี้ไปนำเสนอให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก จากนั้นจะนำ ข้อเสนอแนะ จากแต่ละท่านไปใช้ในการเริ่มต้นสปรินต์ถัดไป

คุณทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะเป็นไปตามความคาดหวังของทุกคน

ทำไม?

การวิ่งระยะสั้นช่วยให้คุณลดเวลาการผลิตทั้งหมดได้

การทบทวนอย่างสม่ำเสมอกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยให้คุณติดตามความต้องการของลูกค้าได้

ผลลัพธ์คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าพัฒนาในเวลาที่น้อยลง!

ผู้ชายกำลังมองนาฬิกา

นี่คือ, แน่นอน,รูปแบบการพัฒนา ที่แตกต่างอย่างมากจากสไตล์การจัดการโครงการแบบดั้งเดิมเช่นวิธีการ Waterfall.

กรอบการทำงานแบบ Agile แตกต่างจากวิธีการแบบ Waterfall อย่างไร?

โครงการแบบ Agile ประกอบด้วย หลายสปรินต์ หรือรอบการพัฒนา ในขณะที่วิธีการแบบ Waterfallมี รอบการผลิตเพียงรอบเดียว ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปี

นอกจากนี้ แนวทาง Agile จะ ทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดวงจรการพัฒนา ในขณะที่ทีม Waterfall จะทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ เฉพาะเมื่อพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

ซึ่งหมายความว่าลูกค้าสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้เฉพาะเมื่อสิ้นสุดรอบการผลิตเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในระบบ Agile คุณจะ มีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างแข็งขันตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า

ใครสามารถใช้ระเบียบวิธี Agile ได้บ้าง?

แม้ว่ากรอบการทำงานแบบ Agile จะถูกพัฒนาขึ้นสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิธีการนี้ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาฮาร์ดแวร์หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้

ในความเป็นจริง คุณสามารถนำวิธีการพัฒนาแบบ Agile ไปใช้กับทุกภาคส่วนได้ เช่น การเงิน การตลาด และแม้กระทั่งการก่อสร้าง

อะไรคือพื้นฐานของ Agile?

Agile Manifesto เป็นเอกสาร สั้น ๆ ที่สรุปสิ่งที่วิธีการนี้ยึดถือไว้ มันได้กำหนดชุดของค่านิยม 4 ข้อและหลักการ 12 ข้อ สำหรับทีมพัฒนา Agile ทุกทีม

แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่กฎที่เคร่งครัดที่คุณต้องปฏิบัติตาม แต่ค่านิยมและหลักการเหล่านี้มีผลกระทบต่อทุกกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบAgile

หลักการและค่านิยมของ Agile ช่วยกันพัฒนาทัศนคติแบบ Agile ในหมู่สมาชิกทีม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การร่วมมือและการสร้างนวัตกรรมสูงสุด

ค่านิยม Agile 4 ประการคือ:

  • บุคคลและการมีปฏิสัมพันธ์ มากกว่ากระบวนการและเครื่องมือ
  • ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ มากกว่าเอกสารประกอบที่ครอบคลุม
  • การร่วมมือกับลูกค้า ในระหว่างการเจรจาสัญญา
  • การยอมรับการเปลี่ยนแปลง แทนที่จะยึดติดกับแผน

หลักการ Agile 12 ข้อสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้ดังนี้:

1. หลักการบริหารโครงการแบบอไจล์เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า

  • ให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงและใช้งานได้จริงภายในกำหนดเวลา
  • ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดที่เกิดขึ้นในนาทีสุดท้าย
  • ส่งมอบทุกสองสัปดาห์หรือทุกเดือนเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามนั้น

2. หลักการบริหารโครงการแบบアジลเกี่ยวกับคุณภาพ

  • มุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงเพื่อประเมินความสำเร็จของมัน
  • รักษาอัตราการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับกระบวนการพัฒนาแบบทดสอบนำ
  • ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องต่อความเป็นเลิศทางเทคนิคและการออกแบบที่ดี เนื่องจากสิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงความคล่องตัวของทีมคุณ

3. หลักการบริหารโครงการแบบアジลเกี่ยวกับการร่วมมือ

  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ และผู้พัฒนา ต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขันตลอดกระบวนการพัฒนา
  • สร้างโครงการโดยมีสมาชิกในทีมที่มีแรงจูงใจเป็นศูนย์กลาง และมอบการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการ
  • มีส่วนร่วมในการสนทนาแบบตัวต่อตัว เนื่องจากเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพที่สุดในการถ่ายทอดข้อมูล ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมสื่อสารโดยตรง
  • ทีมที่จัดตัวเองได้ซึ่งทำงานภายใต้การกำกับดูแลน้อยที่สุดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

4. หลักการบริหารโครงการแบบอไจล์เกี่ยวกับการจัดการทีม

  • เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ให้รักษาขั้นตอนของคุณให้เรียบง่ายและกำจัดงานที่ไม่จำเป็น
  • ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมคุณอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้กลายเป็นทีมที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทบาทต่าง ๆ ในทีม Agile คืออะไร?

โครงการแบบ Agile เปรียบเสมือนละครเพลงยิ่งใหญ่ ฉากและเครื่องแต่งกายสามารถจัดเตรียมในภายหลังได้

แต่เพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง มันต้องการศิลปินที่ยอดเยี่ยมเป็นอันดับแรก

การประชุมทีม

และสมาชิกของ ทีม Agile ก็ไม่ต่างอะไรกับศิลปินเลยทีเดียว!

แม้ว่าพวกเขาจะมีทักษะและพื้นหลังที่หลากหลาย แต่พวกเขาทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่ตรงหน้าความร่วมมือข้ามสายงานเช่นนี้เป็นรากฐานของ วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม ของทีม Agile

แต่คนเหล่านี้คือใครและมีความรับผิดชอบอะไรบ้าง?

นี่คือรายชื่อสมาชิกหลักของทีม Agile และหน้าที่ของพวกเขา

1. เจ้าของผลิตภัณฑ์

เจ้าของผลิตภัณฑ์ (บางครั้งเรียกว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์) คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง

พวกเขาคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในทีม: แหล่งข้อมูลสูงสุดเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า

เจ้าของผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ใช้ บันทึกความต้องการของพวกเขา และแปลงสิ่งเหล่านี้เป็นรายการงานในผลิตภัณฑ์ที่ยังต้องทำ และเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ พวกเขาเป็นสิ่งจำเป็นต่อทุกกระบวนการของโครงการ!

2. ผู้จัดการโครงการ

หากเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พวกเขาประสานงานทีมพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ตามแนวทางของเจ้าของผลิตภัณฑ์

ที่สำคัญกว่านั้น พวกเขาคอยจับตาดูการเปลี่ยนแปลงในวงจรโครงการอย่างใกล้ชิด เช่น สปรินท์และขั้นตอนต่างๆ ของมัน

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังปฏิบัติตามวิธีการ Scrum บทบาทของผู้จัดการโครงการจะถูกแบ่งปันระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์,Scrum Master และสมาชิกในทีมพัฒนา

3. ทีมพัฒนา

ทีมพัฒนาคือกองทัพที่อยู่บนสนามรบ พวกเขามีส่วนร่วมในการสร้างผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด

ทีมพัฒนาแบบ Agile เป็นทีมที่จัดตัวเองได้เอง ทำงานข้ามสายงาน ประกอบด้วยนักออกแบบ วิศวกร โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ และอื่นๆ

4. ผู้มีส่วนได้เสีย

แม้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการจะไม่มีบทบาทโดยตรงในกระบวนการพัฒนา แต่ความคิดเห็นของพวกเขาจะชี้นำผลิตภัณฑ์ไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 4 ประเภทในวิธีการ Agile ได้แก่:

  • ผู้อำนวยการหรือผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
  • ผู้ใช้ปลายทาง
  • พันธมิตรที่สนับสนุนการผลิต
  • บุคคลภายใน เช่น ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารระดับสูง

ความต้องการและวิสัยทัศน์ของพวกเขาขับเคลื่อนส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์

วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile มีอะไรบ้าง?

แนวทาง Agile ไม่ใช่แค่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกต่อไป

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แนวปฏิบัติแบบ Agile ได้กลายมาเป็นตัวแทนของปรัชญาที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการผลิต

ร่มของ Agile ครอบคลุมวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย

แต่พวกเขาทุกคนมีเป้าหมายหลักเดียวกัน: พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมในเวลาน้อยลง!

โดยทั่วไปแล้วโค้ชหรือทีม Agileควรมีความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุด

นี่คือภาพรวมสั้น ๆ ของรูปแบบต่าง ๆ ของวิธีการพัฒนาแบบ Agile:

1.สครัม

สครัมเกือบจะเหมือนกับกรอบการทำงานแบบ Agile ทั้งหมดยกเว้นความแตกต่างที่สำคัญบางประการ

ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคือการมีScrum Masterที่คอยแนะนำทีมพัฒนา

นอกจากนี้สมาชิกทีม Scrumมีอิสระในการจัดการงานประจำวันของตนเองมากขึ้น และทำงานภายใต้การกำกับดูแลเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ พวกเขาต้องมีประสบการณ์เพียงพอ

กรอบการทำงาน Scrum เหมาะสมกับโครงการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า

2.ลีน

โตโยต้าเป็นผู้บุกเบิกกระบวนการผลิตในทศวรรษที่ 70 ที่มุ่งเน้นการ ลดของเสียทุกประเภท กระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่านี้ ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Lean ได้ถูกปรับใช้เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการผลิตซอฟต์แวร์ทุกประเภท

หลักการลีนช่วยให้คุณลดการสูญเสียจากสินค้าคงคลังที่มากเกินไป การผลิตเกินความต้องการ สมาชิกในทีมที่ทำงานหนักเกินไป เป็นต้น

ลีนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและส่งมอบเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าต่อลูกค้าเท่านั้น

3.คันบัน

เช่นเดียวกับลีน การจัดการโครงการแบบคัมบังก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ของญี่ปุ่นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม มันใช้แนวทาง การมองเห็น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทีมใช้กระดานคัมบังเพื่อติดตามงานแต่ละชิ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ซึ่งช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มขีดความสามารถของทีมในการมองเห็นและแก้ไขปัญหาคอขวด

4. XP

เอ็กซ์ตรีม โปรแกรมมิง หรือที่เรียกย่อว่า XP มีหลักการพื้นฐานเกือบทั้งหมดที่เหมือนกันกับ Agile (เช่นเดียวกับ Scrum)

อย่างไรก็ตาม มี แนวทางวิศวกรรมเฉพาะสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลายประการ เช่น การทดสอบ การปรับโครงสร้างโค้ด และการเขียนโปรแกรมแบบคู่

XP ยังมุ่งเน้นการสร้างขั้นตอนโครงการที่สม่ำเสมอสำหรับนักพัฒนา ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการที่ซับซ้อน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile ทำงานอย่างไร?

คุณทราบพื้นฐานของ Agile แล้ว

แต่คุณอาจสงสัยว่า มันทำงานอย่างไร ในทางปฏิบัติ

ไม่ต้องกังวล เราดูแลคุณเอง

กระบวนการแบบ Agileทั่วไปนั้นค่อนข้างง่ายต่อการเข้าใจ

มันมีเพียงสองขั้นตอนที่สำคัญ:

  • การวางแผน
  • สปรินต์

ในส่วนนี้ เราจะลงลึกถึงรายละเอียดพื้นฐานของทั้งสองอย่างและอธิบายว่ามันพัฒนาไปอย่างไร

เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ สนุกและง่ายขึ้น เราจะยกตัวอย่างโครงการ Agile ของเราเอง!

เราจะพยายามสร้าง แอปส่งพิซซ่าที่รวบรวมข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้

ทำให้คุณหิวโหยความรู้หรือไม่?

ผู้หญิงพูดว่า ฉันหิวมาก

มาดำดิ่งสู่กระบวนการพัฒนาแบบ Agile สำหรับโครงการนี้กันเถอะ!

ระยะที่ #1: การวางแผน

แอปส่งพิซซ่าของคุณทำงานเพื่อช่วยผู้ใช้ประหยัดเวลาที่พวกเขาอาจใช้ไปกับการค้นหาข้อเสนอและเมนู

แล้วทำไมแผนโครงการของคุณต้องเสียเวลาด้วยล่ะ?

การวางแผนแบบ Agile ที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นไปที่ 4 ด้านหลักเหล่านี้:

A. คำแถลงวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์

นี่คือ คำอธิบายสั้น ๆ เพียงหนึ่งบรรทัด เกี่ยวกับสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของคุณตั้งใจจะบรรลุ

เมื่อโครงการเริ่มต้นขึ้น ทุกการกระทำที่คุณทำควรสามารถย้อนกลับไปยังคำแถลงวิสัยทัศน์ได้

ควรมีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะ จำกัดความตั้งใจของคุณให้แคบลง แต่กว้างพอที่จะ รองรับความเป็นไปได้ต่างๆ ในระหว่างการผลิต

ตัวอย่าง: เพื่อให้ผู้คนมีตัวเลือกพิซซ่าที่ดีที่สุดในราคาที่ต่ำที่สุด

B.แผนงานผลิตภัณฑ์

แผนที่ผลิตภัณฑ์เน้นย้ำคุณสมบัติหลักทั้งหมดที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้

คุณอาจเพิ่มรายการคุณสมบัติ USP (จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์) ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณแตกต่างจากมาตรฐานในตลาดได้เช่นกัน

ตัวอย่าง: ฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบราคาและเวลาจัดส่งของพิซซ่าจากร้านอาหารต่างๆ ได้

ที่สำคัญกว่านั้น เนื่องจากมันเป็น 'แผนที่นำทาง' มันจึงกำหนดตารางเวลาการผลิตคร่าวๆ สำหรับทีม

ค. บัญชีรายการงานที่ค้างอยู่ของผลิตภัณฑ์

รายการงานที่ต้องทำ (Product Backlog) ประกอบด้วยรายการทั้งหมดจากแผนงาน Agile อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำ

มันถูกพัฒนาและจัดการโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพิ่ม ลำดับความสำคัญและการประมาณการ ให้กับแต่ละฟีเจอร์ในนั้น

นอกจากนี้ รายการในแบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์จะถูกมอบหมายให้กับทีมพัฒนาตามลำดับความสำคัญ

อย่างไรก็ตาม รายการงานที่ต้องทำ (Product Backlog) ไม่ได้ถูกแช่แข็งไว้ในเวลา

เมื่อใดก็ตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า บักล็อกก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ง. แผนการปล่อย

เมื่อคุณได้วางแผนงานค้างไว้แล้ว คุณสามารถกำหนดแผนการปล่อยสำหรับชุดฟีเจอร์ต่างๆ ที่จะพัฒนาในสปรินท์ต่างๆ ได้ ผลลัพธ์ของแต่ละสปรินท์เรียกว่า 'อินครีเมนต์'

ตัวอย่าง:

สปรินต์ 1: สร้างฟีเจอร์การแนะนำผู้ใช้ใหม่

สปรินท์ 2: พัฒนาฟีเจอร์เปรียบเทียบพิซซ่า

ระยะที่ #2: สปรินต์

หากขั้นตอนการวางแผนเปรียบเสมือนการเขียนบทภาพยนตร์ สปรินต์ก็คือช่วงเวลาที่คุณถ่ายทำภาพยนตร์นั่นเอง!

ผู้ชายพูดว่าถึงเวลาแสดงแล้ว

กิจกรรมการผลิตทั้งหมดเกิดขึ้นในรูปแบบของสปรินต์ซึ่งมีระยะเวลา 2-4 สัปดาห์

นี่ก็คือขั้นตอนที่ การทดสอบ, การตรวจสอบ, และการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้น

สิ่งนี้ทำให้สปรินต์เป็นส่วนที่ยาวที่สุด ใช้ทรัพยากรมากที่สุด และให้ผลผลิตมากที่สุดในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile

นี่คือวิธีการดำเนินการ หนึ่งรอบสปรินต์ ของกระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบ Agile:

ก. การวางแผนสปรินต์

แผนการปล่อยตัวจะจำกัดขอบเขตของวาระที่กว้างขึ้นสำหรับแต่ละสปรินต์

แต่เป็นเพียงในเซสชันวางแผนสปรินต์เท่านั้นที่ทีมจะตัดสินใจ ว่าอย่างไร ในการบรรลุเป้าหมายนั้น

ตัวอย่างเช่น บอร์ดผลิตภัณฑ์ได้ระบุไว้ว่ากระบวนการรับสมัครผู้ใช้ใหม่เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ และจำเป็นต้องทำให้เสร็จสิ้นในสปรินต์แรก

ในการประชุมวางแผนสปรินต์ครั้งแรก ทีมจะตัดสินใจว่าต้องทำงานและงานย่อยอะไรบ้าง รายการนี้เรียกว่าสปรินต์แบ็กล็อก

งานที่กล่าวถึงในสปรินต์แบ็กล็อกจะถูกมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม พร้อมด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะและกำหนดเวลา

โดยสรุป กระบวนการวางแผนสปรินต์จะกำหนดเส้นทางสำหรับสปรินต์

สิ่งที่ทีมของคุณต้องทำตอนนี้คือทำงานกับมัน

ข. การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน

ค่านิยมของ Agileยืนยันว่าต้องมีการปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าเพื่อการประสานงานที่ดีขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการทำงานอยู่ในช่วงที่คึกคักระหว่างสปรินต์

การประชุมสแตนด์อัพประจำวันเป็นวิธีหนึ่งในการปรับปรุงการสื่อสารดังกล่าว

ในนี้ ทีมพัฒนาจะประชุมกัน 15 นาทีทุกเช้า เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันก่อนหน้า วางแผนสำหรับวันข้างหน้า และหารือเกี่ยวกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

การประชุมประจำวันเหล่านี้มีความสั้นพอที่จะ หลีกเลี่ยงการสนทนายืดเยื้อ แต่ยาวนานพอที่จะ แบ่งปันไฮไลท์ของวัน

และเหมือนกับพิซซ่าที่ดี เพียงหนึ่งชิ้นก็สามารถทำให้คุณอิ่มได้!

ผู้ชายกำลังกินพิซซ่า

ค.การทบทวนการวิ่ง

หลังจากทำงานอย่างเร่งรีบเป็นเวลาหลายสัปดาห์เพื่อปิดงานค้างในสปรินต์ ทีมได้ส่งมอบผลงานใหม่ ทีมนำเสนอซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้แล้วนี้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการประชุมทบทวนสปรินต์

นี่เป็นโอกาสสำหรับทีมในการประเมินความคิดเห็นสดจากผู้ใช้และระบุการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่พวกเขาจำเป็นต้องทำ

ในขั้นตอนนี้ ผลิตภัณฑ์ของคุณเปรียบเสมือนแป้งพิซซ่าที่มีซอสและหน้าพิซซ่าบาง ๆ อยู่

หากส่วนผสมถูกต้อง ความร้อนเล็กน้อย (หรือข้อเสนอแนะ) จะทำให้ผลิตภัณฑ์ดีขึ้นเท่านั้น!

ง.การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์

ทีม Agile มุ่งเน้นการปรับปรุงในทุกๆ สปรินต์

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมหลังจากการทบทวน ก่อนที่จะเข้าสู่สปรินต์ต่อไป พวกเขาหยุดชั่วคราว เพื่อทำการทบทวนย้อนหลัง

การประชุมครั้งนี้เป็นการทบทวนภายในเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผลในสปรินต์ที่ผ่านมา

ทีมใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงตัวเองในสปรินต์ต่อไป

และด้วยแต่ละเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ พวกเขาจะเข้าใกล้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมากขึ้น

ประโยชน์หลัก 3 ประการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile

ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าวิธีการแบบ Agile นั้นแตกต่างจากวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมมากเพียงใด

แต่ทำไมคุณถึงควรใช้มัน?

นี่คือ 3 ประโยชน์หลักของการใช้ Agile:

1. การสื่อสารที่รวดเร็วขึ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีข้อมูลมากขึ้น

การสื่อสารที่ไม่ดีเป็นหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่สุดของความล้มเหลวของโครงการ

แต่กระบวนการ Agile รับประกันสิ่งนี้โดยการให้ การสื่อสารเป็นศูนย์กลางของโครงการ

  • สมาชิกในทีมมีปฏิสัมพันธ์กันทุกวันในการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน
  • เจ้าของผลิตภัณฑ์ ในฐานะตัวแทนของลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของทุกกระบวนการ
  • การทบทวนหลังแต่ละสปรินต์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยตรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการผลิต

ตลอดทั้งโครงการ ทีมต่าง ๆ พึ่งพาการพบปะพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวมากกว่าวิธีการอื่นใด

นี่คือวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ!

2. สร้างสภาพแวดล้อมที่นวัตกรรม

คุณสามารถคาดหวังให้สมาชิกในทีมมีความคิดสร้างสรรค์ได้หรือไม่ หากคุณยังต้องการให้พวกเขาจัดทำเอกสารที่น่าเบื่อและรายงานต่อคนสิบสองคน?

ผู้ชายพูดว่าฉันเบื่อ

ผู้สร้างสรรค์ที่มีความคล่องตัวตระหนักว่ากระบวนการที่มากเกินไปทำให้การนวัตกรรมลดน้อยลง

และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมหลักการของ Agile จึงชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ทีมควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

ทีม Agile มุ่งเน้นการส่งมอบ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงในหลายรอบการทำงาน

ในขณะที่วิธีการแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่การบรรลุความสมบูรณ์แบบในครั้งเดียว วิธีการแบบ Agile เน้นที่ 'การทดลองและปรับปรุง' นั่นคือเหตุผลที่สภาพแวดล้อมแบบ Agileเป็นแหล่งพลังของความคิดเชิงออกแบบและความคิดสร้างสรรค์

3. วงจรการผลิตที่รวดเร็วขึ้น

นี่คือเรื่องสยองขวัญสำหรับนักพัฒนา:

ทำงานกับผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหลายเดือนติดต่อกัน เพียงเพื่อจะพบว่ามันไม่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าเลย แม้แต่น้อย!

ใช่เลย มันคือสิ่งที่ฝันร้ายที่สุด

มันจะพาคุณย้อนกลับไปสู่ยุคหินของโปรเจกต์คุณเลยทีเดียว!

โชคดีที่ในโครงการแบบ Agile คุณสามารถรักษาจังหวะการผลิตที่สม่ำเสมอ และ การตรวจสอบได้

การร่วมมือกับลูกค้าจะให้คุณได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ในระหว่างขั้นตอนการผลิตและการทดสอบ

นอกจากนี้ เนื่องจากระยะเวลาของสปรินต์ถูกจำกัดไว้ที่ 2-4 สัปดาห์ จึงมีอุปสรรคตามธรรมชาติต่อการล่าช้าใด ๆ ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางที่รวดเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พร้อมเข้าสู่ตลาด

แต่เฮ้ ข้อดีทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้การสร้างผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้นเลย

คุณยังมีปัญหาอีกมากมายที่ต้องแก้ไข เช่น:

  • คุณจะทำให้ทีมสื่อสารกันเองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างราบรื่นได้อย่างไร?
  • คุณติดตามความคล่องตัวของทีมของคุณอย่างไร?
  • คุณจะติดตามจังหวะที่หมุนวนและกิจกรรมวิ่งหลายร้อยอย่างได้อย่างไร?

หลายสิบคำถาม คำตอบเดียว

คุณต้องการ เครื่องมือจัดการโครงการ ที่ทรงพลัง

