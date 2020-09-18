คู่มือสุดยอดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile (2025)

ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile?
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างซอฟต์แวร์หรือผลิตฮาร์ดแวร์ กระบวนการ Agile จะช่วยให้วงจรการพัฒนาของคุณสั้นลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และหากคุณต้องการเรียนรู้พื้นฐานของแนวทาง Agile คุณมาถูกที่แล้ว
ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าวิธีการ Agile คืออะไร ทำงานอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร และเครื่องมือการจัดการโครงการ Agile ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
มาเริ่มกันเลย!
อะไรคือ Agile?
วิธีการแบบ Agile เป็นชุดของแนวปฏิบัติที่ช่วยให้ทีมลดระยะเวลาของวงจรการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
มันทำได้อย่างไร?
ทีม Agileทำงานใน สปรินต์สั้นๆ 2-4 สัปดาห์เพื่อสร้างเวอร์ชันที่ใช้งานได้ของผลิตภัณฑ์
เมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์ พวกเขาจะนำเวอร์ชันนี้ไปนำเสนอให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก จากนั้นจะนำ ข้อเสนอแนะ จากแต่ละท่านไปใช้ในการเริ่มต้นสปรินต์ถัดไป
คุณทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะเป็นไปตามความคาดหวังของทุกคน
ทำไม?
การวิ่งระยะสั้นช่วยให้คุณลดเวลาการผลิตทั้งหมดได้
การทบทวนอย่างสม่ำเสมอกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยให้คุณติดตามความต้องการของลูกค้าได้
ผลลัพธ์คืออะไร?
ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าพัฒนาในเวลาที่น้อยลง!
นี่คือ, แน่นอน,รูปแบบการพัฒนา ที่แตกต่างอย่างมากจากสไตล์การจัดการโครงการแบบดั้งเดิมเช่นวิธีการ Waterfall.
กรอบการทำงานแบบ Agile แตกต่างจากวิธีการแบบ Waterfall อย่างไร?
โครงการแบบ Agile ประกอบด้วย หลายสปรินต์ หรือรอบการพัฒนา ในขณะที่วิธีการแบบ Waterfallมี รอบการผลิตเพียงรอบเดียว ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปี
นอกจากนี้ แนวทาง Agile จะ ทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดวงจรการพัฒนา ในขณะที่ทีม Waterfall จะทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ เฉพาะเมื่อพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
ซึ่งหมายความว่าลูกค้าสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้เฉพาะเมื่อสิ้นสุดรอบการผลิตเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในระบบ Agile คุณจะ มีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างแข็งขันตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า
ใครสามารถใช้ระเบียบวิธี Agile ได้บ้าง?
แม้ว่ากรอบการทำงานแบบ Agile จะถูกพัฒนาขึ้นสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิธีการนี้ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาฮาร์ดแวร์หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้
ในความเป็นจริง คุณสามารถนำวิธีการพัฒนาแบบ Agile ไปใช้กับทุกภาคส่วนได้ เช่น การเงิน การตลาด และแม้กระทั่งการก่อสร้าง
อ่านบทความของเราเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับการก่อสร้างและ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการใช้ Agile
อะไรคือพื้นฐานของ Agile?
Agile Manifesto เป็นเอกสาร สั้น ๆ ที่สรุปสิ่งที่วิธีการนี้ยึดถือไว้ มันได้กำหนดชุดของค่านิยม 4 ข้อและหลักการ 12 ข้อ สำหรับทีมพัฒนา Agile ทุกทีม
แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่กฎที่เคร่งครัดที่คุณต้องปฏิบัติตาม แต่ค่านิยมและหลักการเหล่านี้มีผลกระทบต่อทุกกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบAgile
หลักการและค่านิยมของ Agile ช่วยกันพัฒนาทัศนคติแบบ Agile ในหมู่สมาชิกทีม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การร่วมมือและการสร้างนวัตกรรมสูงสุด
ค่านิยม Agile 4 ประการคือ:
- บุคคลและการมีปฏิสัมพันธ์ มากกว่ากระบวนการและเครื่องมือ
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ มากกว่าเอกสารประกอบที่ครอบคลุม
- การร่วมมือกับลูกค้า ในระหว่างการเจรจาสัญญา
- การยอมรับการเปลี่ยนแปลง แทนที่จะยึดติดกับแผน
หลักการ Agile 12 ข้อสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้ดังนี้:
1. หลักการบริหารโครงการแบบอไจล์เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า
- ให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงและใช้งานได้จริงภายในกำหนดเวลา
- ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดที่เกิดขึ้นในนาทีสุดท้าย
- ส่งมอบทุกสองสัปดาห์หรือทุกเดือนเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามนั้น
2. หลักการบริหารโครงการแบบアジลเกี่ยวกับคุณภาพ
- มุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงเพื่อประเมินความสำเร็จของมัน
- รักษาอัตราการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับกระบวนการพัฒนาแบบทดสอบนำ
- ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องต่อความเป็นเลิศทางเทคนิคและการออกแบบที่ดี เนื่องจากสิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงความคล่องตัวของทีมคุณ
3. หลักการบริหารโครงการแบบアジลเกี่ยวกับการร่วมมือ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ และผู้พัฒนา ต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขันตลอดกระบวนการพัฒนา
- สร้างโครงการโดยมีสมาชิกในทีมที่มีแรงจูงใจเป็นศูนย์กลาง และมอบการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการ
- มีส่วนร่วมในการสนทนาแบบตัวต่อตัว เนื่องจากเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพที่สุดในการถ่ายทอดข้อมูล ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมสื่อสารโดยตรง
- ทีมที่จัดตัวเองได้ซึ่งทำงานภายใต้การกำกับดูแลน้อยที่สุดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
4. หลักการบริหารโครงการแบบอไจล์เกี่ยวกับการจัดการทีม
- เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ให้รักษาขั้นตอนของคุณให้เรียบง่ายและกำจัดงานที่ไม่จำเป็น
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมคุณอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้กลายเป็นทีมที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บทบาทต่าง ๆ ในทีม Agile คืออะไร?
โครงการแบบ Agile เปรียบเสมือนละครเพลงยิ่งใหญ่ ฉากและเครื่องแต่งกายสามารถจัดเตรียมในภายหลังได้
แต่เพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง มันต้องการศิลปินที่ยอดเยี่ยมเป็นอันดับแรก
และสมาชิกของ ทีม Agile ก็ไม่ต่างอะไรกับศิลปินเลยทีเดียว!
แม้ว่าพวกเขาจะมีทักษะและพื้นหลังที่หลากหลาย แต่พวกเขาทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่ตรงหน้าความร่วมมือข้ามสายงานเช่นนี้เป็นรากฐานของ วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม ของทีม Agile
แต่คนเหล่านี้คือใครและมีความรับผิดชอบอะไรบ้าง?
นี่คือรายชื่อสมาชิกหลักของทีม Agile และหน้าที่ของพวกเขา
1. เจ้าของผลิตภัณฑ์
เจ้าของผลิตภัณฑ์ (บางครั้งเรียกว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์) คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง
พวกเขาคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในทีม: แหล่งข้อมูลสูงสุดเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า
เจ้าของผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ใช้ บันทึกความต้องการของพวกเขา และแปลงสิ่งเหล่านี้เป็นรายการงานในผลิตภัณฑ์ที่ยังต้องทำ และเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ พวกเขาเป็นสิ่งจำเป็นต่อทุกกระบวนการของโครงการ!
2. ผู้จัดการโครงการ
หากเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พวกเขาประสานงานทีมพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ตามแนวทางของเจ้าของผลิตภัณฑ์
ที่สำคัญกว่านั้น พวกเขาคอยจับตาดูการเปลี่ยนแปลงในวงจรโครงการอย่างใกล้ชิด เช่น สปรินท์และขั้นตอนต่างๆ ของมัน
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังปฏิบัติตามวิธีการ Scrum บทบาทของผู้จัดการโครงการจะถูกแบ่งปันระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์,Scrum Master และสมาชิกในทีมพัฒนา
3. ทีมพัฒนา
ทีมพัฒนาคือกองทัพที่อยู่บนสนามรบ พวกเขามีส่วนร่วมในการสร้างผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด
ทีมพัฒนาแบบ Agile เป็นทีมที่จัดตัวเองได้เอง ทำงานข้ามสายงาน ประกอบด้วยนักออกแบบ วิศวกร โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ และอื่นๆ
4. ผู้มีส่วนได้เสีย
แม้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการจะไม่มีบทบาทโดยตรงในกระบวนการพัฒนา แต่ความคิดเห็นของพวกเขาจะชี้นำผลิตภัณฑ์ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 4 ประเภทในวิธีการ Agile ได้แก่:
- ผู้อำนวยการหรือผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
- ผู้ใช้ปลายทาง
- พันธมิตรที่สนับสนุนการผลิต
- บุคคลภายใน เช่น ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารระดับสูง
ความต้องการและวิสัยทัศน์ของพวกเขาขับเคลื่อนส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์
วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile มีอะไรบ้าง?
แนวทาง Agile ไม่ใช่แค่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกต่อไป
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แนวปฏิบัติแบบ Agile ได้กลายมาเป็นตัวแทนของปรัชญาที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการผลิต
ร่มของ Agile ครอบคลุมวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย
แต่พวกเขาทุกคนมีเป้าหมายหลักเดียวกัน: พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมในเวลาน้อยลง!
โดยทั่วไปแล้วโค้ชหรือทีม Agileควรมีความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุด
นี่คือภาพรวมสั้น ๆ ของรูปแบบต่าง ๆ ของวิธีการพัฒนาแบบ Agile:
1.สครัม
สครัมเกือบจะเหมือนกับกรอบการทำงานแบบ Agile ทั้งหมดยกเว้นความแตกต่างที่สำคัญบางประการ
ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคือการมีScrum Masterที่คอยแนะนำทีมพัฒนา
นอกจากนี้สมาชิกทีม Scrumมีอิสระในการจัดการงานประจำวันของตนเองมากขึ้น และทำงานภายใต้การกำกับดูแลเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ พวกเขาต้องมีประสบการณ์เพียงพอ
กรอบการทำงาน Scrum เหมาะสมกับโครงการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมหรือพิธีการของ Scrum ที่ประกอบเป็นกระบวนการพัฒนาแบบ Agile นี้คลิกที่นี่
2.ลีน
โตโยต้าเป็นผู้บุกเบิกกระบวนการผลิตในทศวรรษที่ 70 ที่มุ่งเน้นการ ลดของเสียทุกประเภท กระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่านี้ ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Lean ได้ถูกปรับใช้เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการผลิตซอฟต์แวร์ทุกประเภท
หลักการลีนช่วยให้คุณลดการสูญเสียจากสินค้าคงคลังที่มากเกินไป การผลิตเกินความต้องการ สมาชิกในทีมที่ทำงานหนักเกินไป เป็นต้น
ลีนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและส่งมอบเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าต่อลูกค้าเท่านั้น
3.คันบัน
เช่นเดียวกับลีน การจัดการโครงการแบบคัมบังก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ของญี่ปุ่นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม มันใช้แนวทาง การมองเห็น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีมใช้กระดานคัมบังเพื่อติดตามงานแต่ละชิ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ซึ่งช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มขีดความสามารถของทีมในการมองเห็นและแก้ไขปัญหาคอขวด
4. XP
เอ็กซ์ตรีม โปรแกรมมิง หรือที่เรียกย่อว่า XP มีหลักการพื้นฐานเกือบทั้งหมดที่เหมือนกันกับ Agile (เช่นเดียวกับ Scrum)
อย่างไรก็ตาม มี แนวทางวิศวกรรมเฉพาะสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลายประการ เช่น การทดสอบ การปรับโครงสร้างโค้ด และการเขียนโปรแกรมแบบคู่
XP ยังมุ่งเน้นการสร้างขั้นตอนโครงการที่สม่ำเสมอสำหรับนักพัฒนา ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile ทำงานอย่างไร?
คุณทราบพื้นฐานของ Agile แล้ว
แต่คุณอาจสงสัยว่า มันทำงานอย่างไร ในทางปฏิบัติ
ไม่ต้องกังวล เราดูแลคุณเอง
กระบวนการแบบ Agileทั่วไปนั้นค่อนข้างง่ายต่อการเข้าใจ
มันมีเพียงสองขั้นตอนที่สำคัญ:
- การวางแผน
- สปรินต์
ในส่วนนี้ เราจะลงลึกถึงรายละเอียดพื้นฐานของทั้งสองอย่างและอธิบายว่ามันพัฒนาไปอย่างไร
เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ สนุกและง่ายขึ้น เราจะยกตัวอย่างโครงการ Agile ของเราเอง!
เราจะพยายามสร้าง แอปส่งพิซซ่าที่รวบรวมข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้
ทำให้คุณหิวโหยความรู้หรือไม่?
มาดำดิ่งสู่กระบวนการพัฒนาแบบ Agile สำหรับโครงการนี้กันเถอะ!
ระยะที่ #1: การวางแผน
แอปส่งพิซซ่าของคุณทำงานเพื่อช่วยผู้ใช้ประหยัดเวลาที่พวกเขาอาจใช้ไปกับการค้นหาข้อเสนอและเมนู
แล้วทำไมแผนโครงการของคุณต้องเสียเวลาด้วยล่ะ?
การวางแผนแบบ Agile ที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นไปที่ 4 ด้านหลักเหล่านี้:
A. คำแถลงวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์
นี่คือ คำอธิบายสั้น ๆ เพียงหนึ่งบรรทัด เกี่ยวกับสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของคุณตั้งใจจะบรรลุ
เมื่อโครงการเริ่มต้นขึ้น ทุกการกระทำที่คุณทำควรสามารถย้อนกลับไปยังคำแถลงวิสัยทัศน์ได้
ควรมีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะ จำกัดความตั้งใจของคุณให้แคบลง แต่กว้างพอที่จะ รองรับความเป็นไปได้ต่างๆ ในระหว่างการผลิต
ตัวอย่าง: เพื่อให้ผู้คนมีตัวเลือกพิซซ่าที่ดีที่สุดในราคาที่ต่ำที่สุด
B.แผนงานผลิตภัณฑ์
แผนที่ผลิตภัณฑ์เน้นย้ำคุณสมบัติหลักทั้งหมดที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้
คุณอาจเพิ่มรายการคุณสมบัติ USP (จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์) ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณแตกต่างจากมาตรฐานในตลาดได้เช่นกัน
ตัวอย่าง: ฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบราคาและเวลาจัดส่งของพิซซ่าจากร้านอาหารต่างๆ ได้
ที่สำคัญกว่านั้น เนื่องจากมันเป็น 'แผนที่นำทาง' มันจึงกำหนดตารางเวลาการผลิตคร่าวๆ สำหรับทีม
ค. บัญชีรายการงานที่ค้างอยู่ของผลิตภัณฑ์
รายการงานที่ต้องทำ (Product Backlog) ประกอบด้วยรายการทั้งหมดจากแผนงาน Agile อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำ
มันถูกพัฒนาและจัดการโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพิ่ม ลำดับความสำคัญและการประมาณการ ให้กับแต่ละฟีเจอร์ในนั้น
นอกจากนี้ รายการในแบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์จะถูกมอบหมายให้กับทีมพัฒนาตามลำดับความสำคัญ
อย่างไรก็ตาม รายการงานที่ต้องทำ (Product Backlog) ไม่ได้ถูกแช่แข็งไว้ในเวลา
เมื่อใดก็ตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า บักล็อกก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ง. แผนการปล่อย
เมื่อคุณได้วางแผนงานค้างไว้แล้ว คุณสามารถกำหนดแผนการปล่อยสำหรับชุดฟีเจอร์ต่างๆ ที่จะพัฒนาในสปรินท์ต่างๆ ได้ ผลลัพธ์ของแต่ละสปรินท์เรียกว่า 'อินครีเมนต์'
ตัวอย่าง:
สปรินต์ 1: สร้างฟีเจอร์การแนะนำผู้ใช้ใหม่
สปรินท์ 2: พัฒนาฟีเจอร์เปรียบเทียบพิซซ่า
โบนัส:ดูเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่นี่
ระยะที่ #2: สปรินต์
หากขั้นตอนการวางแผนเปรียบเสมือนการเขียนบทภาพยนตร์ สปรินต์ก็คือช่วงเวลาที่คุณถ่ายทำภาพยนตร์นั่นเอง!
กิจกรรมการผลิตทั้งหมดเกิดขึ้นในรูปแบบของสปรินต์ซึ่งมีระยะเวลา 2-4 สัปดาห์
นี่ก็คือขั้นตอนที่ การทดสอบ, การตรวจสอบ, และการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้น
สิ่งนี้ทำให้สปรินต์เป็นส่วนที่ยาวที่สุด ใช้ทรัพยากรมากที่สุด และให้ผลผลิตมากที่สุดในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile
นี่คือวิธีการดำเนินการ หนึ่งรอบสปรินต์ ของกระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบ Agile:
ก. การวางแผนสปรินต์
แผนการปล่อยตัวจะจำกัดขอบเขตของวาระที่กว้างขึ้นสำหรับแต่ละสปรินต์
แต่เป็นเพียงในเซสชันวางแผนสปรินต์เท่านั้นที่ทีมจะตัดสินใจ ว่าอย่างไร ในการบรรลุเป้าหมายนั้น
ตัวอย่างเช่น บอร์ดผลิตภัณฑ์ได้ระบุไว้ว่ากระบวนการรับสมัครผู้ใช้ใหม่เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ และจำเป็นต้องทำให้เสร็จสิ้นในสปรินต์แรก
ในการประชุมวางแผนสปรินต์ครั้งแรก ทีมจะตัดสินใจว่าต้องทำงานและงานย่อยอะไรบ้าง รายการนี้เรียกว่าสปรินต์แบ็กล็อก
งานที่กล่าวถึงในสปรินต์แบ็กล็อกจะถูกมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม พร้อมด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะและกำหนดเวลา
โดยสรุป กระบวนการวางแผนสปรินต์จะกำหนดเส้นทางสำหรับสปรินต์
สิ่งที่ทีมของคุณต้องทำตอนนี้คือทำงานกับมัน
ข. การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน
ค่านิยมของ Agileยืนยันว่าต้องมีการปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าเพื่อการประสานงานที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการทำงานอยู่ในช่วงที่คึกคักระหว่างสปรินต์
การประชุมสแตนด์อัพประจำวันเป็นวิธีหนึ่งในการปรับปรุงการสื่อสารดังกล่าว
ในนี้ ทีมพัฒนาจะประชุมกัน 15 นาทีทุกเช้า เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันก่อนหน้า วางแผนสำหรับวันข้างหน้า และหารือเกี่ยวกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
การประชุมประจำวันเหล่านี้มีความสั้นพอที่จะ หลีกเลี่ยงการสนทนายืดเยื้อ แต่ยาวนานพอที่จะ แบ่งปันไฮไลท์ของวัน
และเหมือนกับพิซซ่าที่ดี เพียงหนึ่งชิ้นก็สามารถทำให้คุณอิ่มได้!
ค.การทบทวนการวิ่ง
หลังจากทำงานอย่างเร่งรีบเป็นเวลาหลายสัปดาห์เพื่อปิดงานค้างในสปรินต์ ทีมได้ส่งมอบผลงานใหม่ ทีมนำเสนอซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้แล้วนี้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการประชุมทบทวนสปรินต์
นี่เป็นโอกาสสำหรับทีมในการประเมินความคิดเห็นสดจากผู้ใช้และระบุการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่พวกเขาจำเป็นต้องทำ
ในขั้นตอนนี้ ผลิตภัณฑ์ของคุณเปรียบเสมือนแป้งพิซซ่าที่มีซอสและหน้าพิซซ่าบาง ๆ อยู่
หากส่วนผสมถูกต้อง ความร้อนเล็กน้อย (หรือข้อเสนอแนะ) จะทำให้ผลิตภัณฑ์ดีขึ้นเท่านั้น!
ง.การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
ทีม Agile มุ่งเน้นการปรับปรุงในทุกๆ สปรินต์
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมหลังจากการทบทวน ก่อนที่จะเข้าสู่สปรินต์ต่อไป พวกเขาหยุดชั่วคราว เพื่อทำการทบทวนย้อนหลัง
การประชุมครั้งนี้เป็นการทบทวนภายในเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผลในสปรินต์ที่ผ่านมา
ทีมใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงตัวเองในสปรินต์ต่อไป
และด้วยแต่ละเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ พวกเขาจะเข้าใกล้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมากขึ้น
ประโยชน์หลัก 3 ประการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile
ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าวิธีการแบบ Agile นั้นแตกต่างจากวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมมากเพียงใด
แต่ทำไมคุณถึงควรใช้มัน?
นี่คือ 3 ประโยชน์หลักของการใช้ Agile:
1. การสื่อสารที่รวดเร็วขึ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีข้อมูลมากขึ้น
การสื่อสารที่ไม่ดีเป็นหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่สุดของความล้มเหลวของโครงการ
แต่กระบวนการ Agile รับประกันสิ่งนี้โดยการให้ การสื่อสารเป็นศูนย์กลางของโครงการ
- สมาชิกในทีมมีปฏิสัมพันธ์กันทุกวันในการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน
- เจ้าของผลิตภัณฑ์ ในฐานะตัวแทนของลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของทุกกระบวนการ
- การทบทวนหลังแต่ละสปรินต์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยตรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการผลิต
ตลอดทั้งโครงการ ทีมต่าง ๆ พึ่งพาการพบปะพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวมากกว่าวิธีการอื่นใด
นี่คือวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ!
2. สร้างสภาพแวดล้อมที่นวัตกรรม
คุณสามารถคาดหวังให้สมาชิกในทีมมีความคิดสร้างสรรค์ได้หรือไม่ หากคุณยังต้องการให้พวกเขาจัดทำเอกสารที่น่าเบื่อและรายงานต่อคนสิบสองคน?
ผู้สร้างสรรค์ที่มีความคล่องตัวตระหนักว่ากระบวนการที่มากเกินไปทำให้การนวัตกรรมลดน้อยลง
และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมหลักการของ Agile จึงชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ทีมควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
ทีม Agile มุ่งเน้นการส่งมอบ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงในหลายรอบการทำงาน
ในขณะที่วิธีการแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่การบรรลุความสมบูรณ์แบบในครั้งเดียว วิธีการแบบ Agile เน้นที่ 'การทดลองและปรับปรุง' นั่นคือเหตุผลที่สภาพแวดล้อมแบบ Agileเป็นแหล่งพลังของความคิดเชิงออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
3. วงจรการผลิตที่รวดเร็วขึ้น
นี่คือเรื่องสยองขวัญสำหรับนักพัฒนา:
ทำงานกับผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหลายเดือนติดต่อกัน เพียงเพื่อจะพบว่ามันไม่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าเลย แม้แต่น้อย!
ใช่เลย มันคือสิ่งที่ฝันร้ายที่สุด
มันจะพาคุณย้อนกลับไปสู่ยุคหินของโปรเจกต์คุณเลยทีเดียว!
โชคดีที่ในโครงการแบบ Agile คุณสามารถรักษาจังหวะการผลิตที่สม่ำเสมอ และ การตรวจสอบได้
การร่วมมือกับลูกค้าจะให้คุณได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ในระหว่างขั้นตอนการผลิตและการทดสอบ
นอกจากนี้ เนื่องจากระยะเวลาของสปรินต์ถูกจำกัดไว้ที่ 2-4 สัปดาห์ จึงมีอุปสรรคตามธรรมชาติต่อการล่าช้าใด ๆ ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ทีมงานของเราได้รวบรวมเหตุผลเพิ่มเติมอีก 6 ข้อไว้ในโพสต์นี้
ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางที่รวดเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พร้อมเข้าสู่ตลาด
แต่เฮ้ ข้อดีทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้การสร้างผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้นเลย
คุณยังมีปัญหาอีกมากมายที่ต้องแก้ไข เช่น:
- คุณจะทำให้ทีมสื่อสารกันเองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างราบรื่นได้อย่างไร?
- คุณติดตามความคล่องตัวของทีมของคุณอย่างไร?
- คุณจะติดตามจังหวะที่หมุนวนและกิจกรรมวิ่งหลายร้อยอย่างได้อย่างไร?
หลายสิบคำถาม คำตอบเดียว
คุณต้องการ เครื่องมือจัดการโครงการ ที่ทรงพลัง
ไม่ใช่แค่เครื่องมือใด ๆ; คุณต้องการเครื่องมือที่ดีที่สุดในตลาด, ClickUp.
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ดีที่สุดของปี 2022: ClickUp
ด้วยคุณสมบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile และการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย ClickUp มี ทุกอย่าง เพื่อสนับสนุนทีม Agile ใด ๆ (ทั้งในองค์กรและระยะไกล)!
นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์บางตัวของ ClickUpช่วยสนับสนุนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile:
A. จัดการสปรินต์ด้วยรายการสปรินต์และ คะแนนสปรินต์
สปรินต์คือระยะที่ยาวที่สุดในกระบวนการพัฒนาแบบ Agile โดยแต่ละสปรินต์เปรียบเสมือนทุ่งระเบิดที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
แน่นอน คุณไม่สามารถพลาดข้อมูลแม้แต่ชิ้นเดียวได้
แต่คุณจะจัดการสปรินต์ได้อย่างไรโดยไม่มีเอกสารประกอบอย่างละเอียด?
เพียงแค่ใช้ฟีเจอร์ Sprint Lists ของ ClickUp
นี่คือรายการตรวจสอบง่าย ๆ ที่แบ่งแต่ละสปรินต์ออกเป็นงานย่อย คุณสามารถทำเครื่องหมายงานในรายการเมื่อดำเนินการไปตามแผนงานผลิตภัณฑ์
คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบสำหรับโครงการ Agile ทั้งหมดของคุณ งานย่อย งานย่อยของงานย่อย และแม้แต่เรื่องราวของผู้ใช้ของคุณได้ เพิ่มคะแนน Scrum ลงในรายการเพื่อคำนวณระยะเวลาที่คุณจะใช้ในการทำงานในรายการที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้น
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด
คุณไม่สามารถจัดการสปรินต์ได้หากไม่มีคะแนนสปรินต์ติดอยู่ด้วย ใช่ไหม?
เพื่อช่วยคุณติดตามความสามารถในการรับงานของคุณ ClickUp ให้คุณสามารถเพิ่ม Sprint Points สำหรับการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพได้ ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อคุณใช้มุมมอง Timelineเพื่อจัดระเบียบตารางเวลาของคุณ
อย่างไร?
เนื่องจากคุณสามารถเพิ่มคะแนนสปรินต์ให้กับงานของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณจึงสามารถประเมินศักยภาพของทุกคนได้ดียิ่งขึ้นเพื่อการจัดสรรงานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
หากนั่นยังไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือคุณได้ ClickUp ยังให้คุณเลือกระบบคะแนนของคุณเองได้ ไม่ว่าคุณจะชอบลำดับฟีโบนัชชี (1,2,3,5,8) ระบบการนับเลขแบบเส้นตรง (1,2,4,8) หรืออะไรก็ตาม – ClickUp ก็สามารถจัดการได้!
B. รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของโครงการต่างๆ บนแดชบอร์ด
ไม่ว่าทีม Agile ของคุณจะทำงานจากระยะไกลหรืออยู่ในสำนักงานเดียวกัน พวกเขาจำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด
ฟีเจอร์ แดชบอร์ด ของ ClickUp เข้ามาตอบสนองความต้องการนี้
มันจะให้คุณเห็นภาพสรุปอย่างรวดเร็วของโครงการทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณได้ด้วยวิดเจ็ตสปรินต์เช่น:
- แผนภูมิการเผาผลาญ: ปริมาณงานที่เหลืออยู่ในโครงการ
- กราฟการเผาไหม้: ปริมาณงานที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในโครงการ
- แผนภูมิความเร็ว: อัตราการเสร็จสิ้นงาน
- แผนภูมิการไหลสะสม: ความคืบหน้าของงานตามช่วงเวลา
C. สื่อสารได้อย่างง่ายดายในส่วนความคิดเห็น
Agile แทนที่การประชุมยาวไร้จุดหมายด้วยการอัปเดตสั้น ๆ ที่สรุปประเด็นสำคัญ
และ ClickUp ส่งเสริมการสื่อสารที่รวดเร็วและชัดเจนระหว่างทีมด้วย ส่วนความคิดเห็น
ใช้สำหรับ:
- การสนทนาโดยละเอียด: เกี่ยวกับงาน กิจกรรม หรือหน้าที่เฉพาะเจาะจง
- การแท็กสมาชิกในทีม: เพื่อแจ้งเตือนความคิดเห็นที่สำคัญ
- การแบ่งปันเอกสารและไฟล์: เกี่ยวข้องกับโครงการ
แต่คุณกังวลหรือไม่ว่าความคิดเห็นจำนวนมากเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องจะท่วมท้น ทีมผลิตภัณฑ์?
ไม่ต้องกังวล ฟีเจอร์ความคิดเห็นที่มอบหมายของ ClickUp ดูแลคุณแล้ว
เปลี่ยนความคิดเห็นใด ๆ ให้เป็นงานและมอบหมายให้กับตัวคุณเองหรือสมาชิกทีมคนอื่น ClickUp จะแจ้งเตือนสมาชิกทีมและแสดงความคิดเห็นในแท็บหน้าหลักในกล่องขาเข้าของพวกเขาเพื่อให้ไม่พลาด
เมื่อพวกเขาทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว พวกเขาสามารถแก้ไขความคิดเห็นเพื่อแสดงว่าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ได้ทันที
ง. เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ร่วมมือในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเอง
การร่วมมือกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอทำให้วิธีการ Agile มีเอกลักษณ์
และฟีเจอร์ สิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเอง ของ ClickUp ช่วยให้สามารถทำได้
คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์แบบ Agile สามารถแชร์ไฟล์โครงการ, โฟลเดอร์, และรายการงานของคุณกับใครก็ตามที่อยู่นอกพื้นที่ทำงานของคุณได้
แต่คุณยังคงมี การควบคุมอย่างสมบูรณ์ เหนือ'สิทธิ์การเข้าถึง'ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับ
ตัวอย่างของสิทธิ์การอนุญาต ได้แก่:
- สามารถดูได้: ดูรายละเอียดโครงการแต่ไม่สามารถโต้ตอบได้
- สามารถแสดงความคิดเห็น: แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและรายการงาน
- สามารถแก้ไข: แก้ไขงานได้แต่ไม่สามารถสร้างงานใหม่
- สร้างและแก้ไข: เพื่อสร้างงานและงานย่อยของตนเอง
- สามารถลบได้: ลบงานที่พวกเขาไม่ได้สร้าง
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด
ClickUp นำเสนอฟีเจอร์การจัดการโครงการที่หลากหลายอย่างน่าทึ่งเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่ Agile เช่น:
- เป้าหมาย: แบ่งเป้าหมายสปรินต์ของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่ง่ายต่อการบรรลุ
- ลำดับความสำคัญ: พยายามทำภารกิจที่สำคัญที่สุดก่อน
- มุมมองหลากหลาย: เลือกจากมุมมองโครงการต่างๆ เช่นมุมมองรายการ มุมมองบอร์ด มุมมองกล่อง มุมมองปฏิทิน และโหมดฉัน
- สกอร์การ์ดรายสัปดาห์: ติดตามวัตถุประสงค์และความคืบหน้าของเป้าหมายทีมพัฒนาของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- พัลส์: รู้ว่างานใดที่ทีมระยะไกลหรือทีมภายในของคุณมีความกระตือรือร้นมากที่สุดในช่วงเวลาหนึ่ง
- ระบบอัตโนมัติ: อัตโนมัติกระบวนการโครงการที่ทำซ้ำได้มากกว่า 50 กระบวนการเพื่อประหยัดเวลา
- แผนภูมิแกนต์: รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของไทม์ไลน์โครงการของคุณได้ในพริบตา
- มุมมองแชท: เข้าถึงทุกการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
- แอปพลิเคชันมือถือ iOS และ Android ที่ทรงพลัง: สำหรับการทำงานร่วมกันขณะเดินทาง
สรุป
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรคุณไปอีกขั้น
ไม่เพียงแต่คุณจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางมากขึ้นเท่านั้น แต่คุณยังจะใช้เวลาและทรัพยากรน้อยลงในกระบวนการนี้อีกด้วย
แต่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับวิธีการแบบ Agile (และตามให้ทัน), คุณจะต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนคุณ
แล้วทำไมไม่สมัครใช้ ClickUp วันนี้ล่ะ?
ClickUp ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ใช้ Agile และมุ่งเน้นการปลดล็อกศักยภาพของพวกเขา
จากรายการสปรินต์ไปจนถึงรายงานที่ละเอียด มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ
ClickUp จะดูแลงานโครงการที่ยากลำบากทั้งหมดให้คุณเอง เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ทีม Agile ของคุณโดดเด่นได้!