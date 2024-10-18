7 หลักการลีนเพื่อช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ

ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการลีนทั้งเจ็ดหรือไม่? และวิธีการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ?
คุณมาถูกที่แล้ว
ในบทความนี้ เราจะอธิบายหลักการแต่ละข้อด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และแสดงให้คุณเห็นวิธีการนำไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
มาเริ่มกันเลย
ประวัติย่อเกี่ยวกับลีนและการผลิตแบบลีน
การผลิตแบบลีนเริ่มต้นโดยโตโยต้าในช่วงทศวรรษ 1970 จุดมุ่งหมายหลักของการผลิตแบบลีนคือการลดของเสีย และแทนที่จะใช้แรงงานเป็นเพียงฟันเฟืองในสายการผลิตระบบการผลิตแบบลีนของโตโยต้าให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการกำจัดของเสียทุกประเภทในกระบวนการผลิตรถยนต์
เมื่อพวกเขาศึกษาและประเมินกระบวนการของพวกเขาแล้ว พวกเขาพบของเสียสามประเภทดังนี้:
มูดา: สิ่งเหล่านี้คือสิ่งเพิ่มเติมที่ไม่มีประโยชน์และไม่เพิ่มคุณค่าใดๆ บางสิ่งอาจไม่มีคุณค่าแต่จำเป็นต่อการมีอยู่ เช่น การทดสอบผลิตภัณฑ์ ส่วนขั้นตอนอื่นๆ อาจดูน่าสนใจแต่ไม่ได้สร้างคุณค่าสุดท้ายให้กับลูกค้า
Mura: วิธีการและเทคนิคแบบลีนควรทำให้งานกระจายอย่างสม่ำเสมอระหว่างทุกฝ่าย และไม่ควรมีใครต้องรอหรือมีงานค้างมากเกินไปสินค้าคงคลังของชิ้นส่วน ทรัพยากร และผลิตภัณฑ์ควรมีปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งสร้างขึ้นโดย จำนวนพนักงานที่เหมาะสม ใน เวลาที่เหมาะสม
Muri: นี่หมายถึงพนักงานที่มีภาระงานมากเกินไป ทุกคนในทีมควรรับผิดชอบงานที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และมีเวลาในการฟื้นฟูพลังงานของตนเองด้วย กระบวนการทำงานควรได้รับการจัดการเพื่อรองรับสิ่งนี้
การกล่าวว่าแนวคิดวิธีการพัฒนาการทำงานนี้ได้ผลและปรับปรุงผลกำไรของพวกเขาให้ดีขึ้นนั้นเป็นการพูดที่น้อยเกินไป ธุรกิจของพวกเขาเติบโตอย่างรวดเร็ว และคู่แข่งทุกรายของโตโยต้าต่างก็หันมาใช้แนวทางแบบลีนที่คล้ายคลึงกัน
หลักการและวิธีการเหล่านี้ได้รับการพัฒนาต่อยอดสำหรับโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทอมและแมรี่ ป็อพเพนดิค ได้เขียนคู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการปรับใช้หลักการและวิธีการของลีนให้เข้ากับระเบียบวิธีในการพัฒนาซอฟต์แวร์
พวกเขาเข้าใจว่าเป้าหมายสูงสุดของลีนคือการมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละในการแสวงหาคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใด ซึ่งส่งผลให้เกิดคุณค่าสำหรับบริษัทของคุณและคุณค่าสำหรับลูกค้าของคุณ พวกเขาเชื่อว่าแนวทางนี้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จะเพิ่มคุณค่าสูงสุดให้กับทั้งสองฝ่าย
โบนัส:เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์
หลักการเจ็ดประการของลีน
แม้ว่าแนวคิดลีนทั้งเจ็ดนี้จะมักเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบ Agileและ Scrum แต่ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารโครงการแบบลีนได้เช่นกัน
เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง Agile และ Lean
ในความเป็นจริง แนวคิดลีนเหล่านี้มีคุณค่าสำหรับวิธีการดำเนินโครงการใด ๆ ที่คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็น Waterfall, PRINCE2, GTD – องค์กรใด ๆ ก็สามารถเริ่มต้นเรียนรู้จากแนวคิดลีนทั้งเจ็ดนี้ได้
มาดูแต่ละอย่างให้ละเอียดกัน:
1. ขจัดความสูญเปล่า
การผลิตแบบลีนเน้นการกำจัดทุกสิ่งที่ไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การกำจัดกิจกรรมและกระบวนการที่สิ้นเปลืองเหล่านี้ควรอยู่ในลำดับต้นๆ ของรายการที่ต้องทำในการบริหารจัดการแบบลีน
ระบบการผลิตแบบลีนของโตโยต้าดั้งเดิมได้ระบุประเภทของของเสียที่พบได้บ่อยดังนี้:
- การผลิตเกินความต้องการ: การผลิตสินค้าเกินความต้องการหรือผลิตก่อนที่สินค้าจะถูกใช้
- การเดินทางที่ไม่จำเป็น: การขนส่งที่ไม่จำเป็นจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายโดยไม่มีเหตุผล
- สินค้าคงคลัง: การเก็บรักษาสินค้าคงคลังเพิ่มต้นทุน สินค้าคงคลังส่วนเกินกินพื้นที่และทำให้การนวัตกรรมล่าช้า
- การเคลื่อนไหว: การเคลื่อนไหวซ้ำๆ โดยไม่มีประสิทธิภาพของพนักงานบนพื้นที่ทำงาน
- ข้อบกพร่อง: ปัญหาด้านคุณภาพที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียเวลาและหนี้ทางเทคนิคในการทำกระบวนการผลิตใหม่
- การประมวลผลเกินความจำเป็น: การใช้การรวมและการวนซ้ำอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็น เพื่อทำงานที่เพียงใช้เครื่องมือพื้นฐานก็เพียงพอแล้ว
- การรอ: ช่วงเวลาที่สินค้าคงคลังต้องหยุดนิ่งระหว่างขั้นตอนที่เพิ่มมูลค่า เช่น วงจรการให้ข้อเสนอแนะ
โบนัส:ซอฟต์แวร์จัดตารางการผลิต!
การประยุกต์ใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีน
สำหรับทีมการผลิต, ทีมซอฟต์แวร์, และทีมการตลาด, การกำจัดของเสียอาจดูเหมือนง่ายเกินไปบนผิวเผิน. อาจหมายถึงการมีลูปการให้คำแนะนำน้อยลง และงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ต้องทำให้สำเร็จน้อยลง.การปรับปรุงการจัดการกระบวนการทำงานของคุณเช่นนี้อาจช่วยประหยัดเงินให้กับบริษัทของคุณได้หลายล้านบาททุกปี.
การมีขั้นตอนการทำงานที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นวิธีที่ดีในการทำเช่นนี้ ในหนังสือ10x Marketing Formula ของ Garrett Moon กล่าวว่าขั้นตอนการทำงานที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นกุญแจสำคัญในการเร่งวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์และวงจรชีวิตของคุณให้เร็วขึ้น 10 เท่า
"เมื่อการอนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ มันจะกลายเป็นศัตรูของการส่งงานอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณส่งงานขึ้นไปตามลำดับขั้น การอนุมัติจะใช้เวลาเป็นนิรันดร์ และคุณจะจมอยู่กับการปรับแต่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เพิ่มแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ เพราะทุกคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานต่างก็อยากให้แน่ใจว่าผลงานของตัวเองโดดเด่นออกมา" มูนกล่าว
หากวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับเหล่านี้ส่วนใหญ่เพิ่มสิ่งที่ไม่จำเป็นมากกว่าการปรับปรุงให้กับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ ให้พิจารณาการกำจัดวงจรเหล่านี้ออกไป สิ่งเดียวกันนี้ใช้กับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่คุณต้องการเพิ่ม หากลูกค้าของคุณจะไม่ได้รับประโยชน์จริงๆ จากการผลิตนี้ - หยุดพยายามพัฒนาต่อไป
ClickUp ช่วยขจัดความสูญเปล่าได้อย่างไร:การจัดการ เส้นทางวิกฤต และการบริหารทรัพยากร
ClickUpคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในโลกที่ให้บริการฟรี ใช้โดยบริษัทขนาดใหญ่และทีมสตาร์ทอัพทั่วโลก มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือคุณสมบัติที่ทรงพลังบางส่วนที่จะช่วยให้คุณนำหลักการของลีนไปใช้:
นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณกำจัดความสูญเปล่า:
เส้นทางวิกฤตของโครงการคือคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณระบุงานที่สำคัญที่สุดต่อการเสร็จสิ้นโครงการได้ มันช่วยให้คุณมุ่งเน้นเฉพาะงานที่สำคัญเหล่านี้ในขณะที่ข้ามงานที่ไม่สำคัญไป
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์การกำจัดของเสียใด ๆ คุณสมบัติการจัดการแบบภาพนี้ช่วยให้คุณแยกแยะโครงการของคุณให้เหลือเพียงสิ่งจำเป็น – กำจัดงานที่เกินความจำเป็นและไม่เกี่ยวข้องออกไปในระหว่างทาง
ClickUp มาพร้อมกับแผนภูมิแกนต์ในตัวที่สามารถคำนวณเส้นทางวิกฤตของโครงการของคุณได้โดยอัตโนมัติ ด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp คุณจะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์การจัดการแบบภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งช่วยให้คุณติดตามตารางการผลิตได้อย่างทันท่วงทีและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพื่อกำจัดกิจกรรมที่สิ้นเปลือง
ClickUp ยังมาพร้อมกับแผนผังความคิดในตัวเพื่อช่วยให้ทีมของคุณระดมความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถวางแผนขอบเขตของโครงการได้อย่างละเอียดด้วยแผนผังความคิดเหล่านี้ - ช่วยขจัดกิจกรรมที่สิ้นเปลืองตลอดกระบวนการ
การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญของทุกกระบวนการแบบลีน คุณต้องมั่นใจว่าทรัพยากรของคุณถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ตลอดเวลา ด้วยฟีเจอร์Box Viewของ ClickUp คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยตรงจากแดชบอร์ดของคุณ
ผู้จัดการโครงการสามารถใช้ Box View เพื่อดูว่าสมาชิกในทีมแต่ละคนมีอะไรบ้าง:
- เสร็จสมบูรณ์
- กำลังทำงานอยู่
- กำลังจะทำงาน
เป็นวิธีที่ง่ายในการประเมินภาระงานของทีมคุณและมั่นใจว่าคุณใช้ความสามารถของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างคุณภาพใน
วิธีการลีนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพในลักษณะที่มีการควบคุมและมีวินัย
ทำไม?
เมื่อคุณพยายามเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์โดยไม่มีโครงสร้างรองรับ คุณอาจสร้างของเสียจำนวนมากได้ ตัวอย่างเช่น การทดสอบที่มากเกินไปและการบันทึกข้อมูลที่มากเกินไปเป็นผลพลอยได้ทั่วไปของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้มงวดซึ่งไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์สุดท้าย
การประยุกต์ใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีน
การนำวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ไปใช้กับวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณไม่ใช่เรื่องยาก ทางเลือกทั่วไปบางประการของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีนเพื่อสร้างคุณภาพ ได้แก่:
- การเขียนโปรแกรมแบบคู่: เกี่ยวข้องกับการให้ผู้พัฒนาสองคนรวมทักษะของพวกเขาและทำงานร่วมกันในข้อกำหนดของโครงการ
- การพัฒนาแบบทดสอบนำร่อง: กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทางและตัวชี้วัดสำหรับนักพัฒนา ก่อนที่จะเริ่มงานใด ๆ ตัวอย่างเช่น การกำหนดเกณฑ์สำหรับโค้ด ก่อนที่จะเขียนโค้ดจริงสำหรับซอฟต์แวร์ของคุณ
- การทดสอบอัตโนมัติ: การทดสอบอัตโนมัติสามารถมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำจัดกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องทำด้วยมือซึ่งมนุษย์อาจมีความยากลำบากในการทำ การทดสอบและกระบวนการอัตโนมัติยังสามารถเร่งความเร็วของงานที่ซ้ำซากและงานด้านการบริหารได้อย่างง่ายดาย
ClickUp ช่วยพัฒนาคุณภาพได้อย่างไร: การทำงานอัตโนมัติด้านการบริหาร
หัวข้อหลักสำหรับ "สร้างคุณภาพตั้งแต่ต้น" คือการทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานของคุณได้รับการทดสอบและตรวจสอบแล้ว ให้พยายามทำให้กระบวนการเหล่านั้นเป็นอัตโนมัติทันที
ใน ClickUp คุณสามารถทำให้งานของคุณเป็นอัตโนมัติได้เร็วขึ้นโดยใช้เทมเพลต รายการตรวจสอบ และการประมาณเวลาเพื่อช่วยให้กระบวนการของคุณทำงานได้เร็วขึ้น
3. สร้างความรู้
วิธีการลีนเน้นการสร้างเอกสารสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการฝึกอบรมทีมในอนาคตให้ปฏิบัติงานเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีสำหรับทีมในการทบทวนสิ่งที่กำลังทำอยู่และปรับปรุงกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพต่ำ
การนำไปใช้กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
การสร้างความรู้สามารถรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลของคุณในเครื่องมือวิกิหรือที่เก็บโค้ดเช่นGitHubหรือGitLab เมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้ว ทีมของคุณสามารถจัดเก็บสิ่งที่ค้นพบได้อย่างรวดเร็วและทำให้เข้าถึงได้สำหรับนักพัฒนาคนอื่น ๆ ที่อาจกำลังทำงานในโครงการที่คล้ายกัน
วิธี ClickUp ช่วยสร้างความรู้: เอกสาร
ClickUp Docs เป็นเครื่องมือวิกิที่ทรงพลังสำหรับเอกสารของบริษัทของคุณ คุณสามารถจัดเก็บเอกสารโครงการที่สำคัญไว้เคียงข้างกับพื้นที่โครงการเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย คุณยังสามารถจัดวางหน้าเอกสารซ้อนกันภายในเอกสารเหล่านี้เพื่อทำให้การจัดหมวดหมู่ข้อมูลของคุณง่ายขึ้น
นี่คือคุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp Docs ที่อาจมีประโยชน์:
- ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์เพื่อสร้างเอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วน
- แก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละเอกสารเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- สามารถแชร์เอกสารได้สาธารณะ. สามารถใช้เพื่อสร้างแผนที่ทางออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อให้คุณสามารถได้รับคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง.
- คุณยังสามารถให้ Google ดัชนีเอกสารของคุณเพื่อให้ปรากฏในผลการค้นหาได้
4. เลื่อนการผูกพัน
การเลื่อนการตัดสินใจเน้นการทำให้แผนโครงการและข้อกำหนดของคุณมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ ปล่อยให้การตัดสินใจที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ทั้งหมดไว้จนถึงตอนท้ายที่สุด – เมื่อทุกอย่างอื่น ๆ ได้ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างแน่วแน่ การทำเช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ได้หลายแบบก่อนที่จะเลือกสถานการณ์ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด
การนำไปใช้กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
การใช้แนวทางสปรินต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Agileในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นวิธีที่ดีในการจัดการกับเรื่องนี้ พวกเขามีประสิทธิภาพเพราะช่วยให้ทีมสามารถ:
- ลอกเฉพาะส่วนที่ต้องการของลักษณะนั้นออก
- วิเคราะห์ความสำคัญของมัน
- ตัดสินใจว่าควรพัฒนาหรือไม่สำหรับสปรินต์นั้น
วิธี ClickUp ช่วย: การตั้งค่าสปรินต์
ในการตั้งค่าสปรินต์ใน ClickUp ให้ตั้งค่ารายการแต่ละรายการภายใต้โปรเจกต์ รายการแต่ละรายการควรแสดงถึงสปรินต์แต่ละรายการโดยมีรายการเพิ่มเติมที่มีชื่อว่า "Backlog" นี่คือที่ที่สามารถระบุคุณลักษณะใหม่และข้อกำหนดต่างๆ ได้ รายการยังมีวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเพื่อจับงานทั้งหมดของทีมคุณภายในรายการนั้น ไปที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้สปรินต์ใน ClickUp
5. ส่งมอบอย่างรวดเร็ว
การส่งมอบงานอย่างรวดเร็วพร้อมประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรมแบบลีนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่รวดเร็วนี้จะต้องยั่งยืนในระยะยาวเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
บริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ที่สิ้นเปลืองเวลาและประสิทธิภาพเหล่านี้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์:
- เสียเวลาไปกับการคิดเกี่ยวกับแผนอนาคตและวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อาจไม่จำเป็นเลย
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ, ปัญหาการติดขัด และปัญหาเล็ก ๆ ในโครงการทันที
- การพยายามปรับแต่งหรือพัฒนาแผนหรือแนวทางแก้ไขมากเกินไปจนเกินความจำเป็น
การนำไปใช้กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
เพื่อให้กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนโปรแกรมมิ่งสุดขั้วทั้งสามนี้:
ขั้นตอนที่ 1: สร้างโซลูชันที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา
ขั้นตอนที่ 2: นำเสนอให้กับลูกค้าของคุณ
ขั้นตอนที่ 3: ใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงใดๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
หากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดนี้ พวกเขาจะไม่มีปัญหาในการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่เหมาะสมและทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว
ClickUp ช่วยส่งมอบงานอย่างรวดเร็วได้อย่างไร:ลำดับความสำคัญ
กิจกรรมของทีมคุณสามารถดำเนินไปตามแผนได้ด้วยระบบการจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp คุณสามารถเพิ่มลำดับความสำคัญให้กับแต่ละงานได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ทีมของคุณทราบว่างานใดมีความสำคัญ ลำดับความสำคัญของ ClickUp ทุกระดับจะมาพร้อมกับรหัสสีมาตรฐาน:
- สีแดง: ฉุกเฉิน
- สีเหลือง: ความสำคัญสูง
- สีน้ำเงิน: ลำดับความสำคัญปกติ
- สีเทา: ความสำคัญต่ำ
เนื่องจากรหัสสีนี้เป็นมาตรฐานในทุกพื้นที่โครงการของคุณ ทีมงานของคุณจะสามารถระบุงานที่สำคัญที่สุดได้อย่างง่ายดายเสมอ พวกเขาสามารถกรองงานตามลำดับความสำคัญเพื่อพยายามทำงานที่สำคัญที่สุดก่อน
6. เคารพผู้อื่น
น่าเสียดายที่หลักการนี้มักถูกละเลยเพื่อตอบสนองต่อแนวคิดที่มุ่งเน้นชัยชนะเหนือสิ่งอื่นใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากนโยบาย "ส่งมอบให้เร็วที่สุด"
การพัฒนาแบบลีนเน้นการปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมทุกคนด้วยความเคารพและความเห็นอกเห็นใจ หลักการนี้จำเป็นต้องขยายไปสู่ทุกแง่มุมของการมีปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กรของคุณ –
- การจ้างงาน
- การเริ่มต้นใช้งาน
- การแก้ไขข้อขัดแย้ง
- การวางแผนโครงการ
- การปรับปรุงกระบวนการ
แต่ละกระบวนการพัฒนาแบบลีนเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการชี้นำโดยการสนทนาที่เคารพซึ่งกันและกัน มีความกระตือรือร้น และส่งเสริมการสนับสนุนและการแข่งขันที่ดี
การประยุกต์ใช้กับระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์
ครอบครัว Poppendiecks เชื่อว่ากระบวนการพัฒนาแบบลีนสำหรับการกำกับดูแลด้านไอทีเป็นรูปแบบการบริหารจัดการแบบลีนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด คุณต้องสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนทีมพัฒนาของคุณ ไม่ใช่พยายามควบคุมพวกเขา
การบริหารแบบลีนส่งเสริมให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาในบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างและสนับสนุน ซึ่งคุณได้สร้างขึ้น
วิธี ClickUp ช่วยรักษาความเคารพ:ความคิดเห็นที่มอบหมายและโปรไฟล์
วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างความเคารพในหมู่โปรแกรมเมอร์คือการมีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ช่องทางเหล่านี้ช่วยลดความขัดแย้งและเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นต่อกันได้อย่างสบายใจ
ทุกโปรเจ็กต์ใน ClickUp มาพร้อมกับส่วนความคิดเห็นที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้ทีมของคุณสามารถหารือเกี่ยวกับความต่างและร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาสามารถแบ่งปันคำแนะนำในรูปแบบข้อความ, รูปภาพ, ไฟล์ และวิดีโอเพื่อให้สามารถสื่อสารความคิดของตนได้อย่างง่ายดาย นี่คือแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณในการเริ่มให้เกียรติซึ่งกันและกันในขณะที่สามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้
เพื่อช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในหมู่โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ของคุณ ClickUp ยังมาพร้อมกับคอมเมนต์ที่มอบหมาย:
เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม เพียงแค่วิเคราะห์พวกเขาในความคิดเห็นและมอบหมายงานให้พวกเขา พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเพื่อไม่ให้พลาดงานนี้ ตอนนี้เมื่อมันอยู่ในรายการงานของพวกเขาแล้ว พวกเขาสามารถเริ่มทำงานและทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นเมื่อพวกเขาทำเสร็จแล้ว
สิ่งนี้ช่วยลดความจำเป็นในการให้ข้อมูลย้อนกลับมากเกินไป เนื่องจากผู้จัดการโครงการสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายว่างานได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณปฏิบัติตามแนวคิด "ลดความสูญเปล่า" ของวิธีการพัฒนาแบบลีนได้อีกด้วย
โปรไฟล์ของ ClickUp ให้ผู้จัดการโครงการมีภาพรวมของ:
- สิ่งที่ผู้คนกำลังทำอยู่
- สิ่งที่พวกเขาจะทำงาน
- สิ่งที่พวกเขาทำเมื่อเร็ว ๆ นี้
- งานใดของพวกเขาที่ยังไม่ได้กำหนดตารางเวลา
นี่คือวิธีที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้จัดการโครงการในการติดตามว่าพนักงานแต่ละคนกำลังทำงานอะไรอยู่ เมื่อใช้ร่วมกับมุมมอง Box (ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น) คุณสามารถรักษาการจัดสรรงานที่เท่าเทียมกันได้
นี่ทำให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ทำให้พนักงานของคุณทำงานหนักเกินไป และไม่ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าหรือความไม่พอใจ. นี่มีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทของความเคารพ.
7. ปรับปรุงให้ดีที่สุดในทุกด้าน
หนังสือเช่น The Lean Startup เน้นย้ำให้คิดในภาพรวมเมื่อทำงานด้วยวิธีการแบบลีน เจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้ถือหุ้นต้องประเมินสตาร์ทอัพและกระบวนการทั้งหมดก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใดๆ
สิ่งที่อาจดูไม่สมเหตุสมผลเมื่อมองผ่านเลนส์แคบอาจเป็นรากฐานสำหรับกระบวนการที่ใหญ่ขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับคุณที่จะระบุความเชื่อมโยงเหล่านี้และพยายามปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ดีขึ้นโดยรวมแทนที่จะปรับปรุงส่วนประกอบแต่ละส่วน
การประยุกต์ใช้กับระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์
ทีมข้ามสายงานเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม เนื่องจากทุกคนในทีมสามารถจัดการกับคำขอได้ตั้งแต่ต้นจนจบ จึงมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณคิดถึงความต้องการของลูกค้าจากมุมมองที่แตกต่างกัน ทำให้ยากขึ้นสำหรับเป้าหมายของทีมที่จะถูกเบี่ยงเบน
ClickUp ช่วยได้อย่างไร:มุมมองหลายแบบ
นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อคุณนำข้อมูลเชิงลึกจากผู้คนในแผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายขายและฝ่ายสนับสนุนมารวมกัน
เพื่อช่วยให้บริษัทของคุณสามารถดำเนินงานทีมข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp มาพร้อมกับมุมมองที่หลากหลาย ทีมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายสนับสนุน จะสามารถเลือกมุมมองที่เหมาะสมกับความต้องการและความชอบของแต่ละทีมได้
เมื่อ ClickUp ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของแต่ละแผนก คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานของคุณ ซึ่งทำให้การรวมงานง่ายขึ้นและทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายโดยรวมที่ชัดเจน
นี่คือภาพรวมสั้น ๆ ของแต่ละมุมมองที่ทำให้การจัดการด้วยภาพง่ายขึ้น:
มุมมองบอร์ด
มุมมองนี้เหมาะสำหรับทีม SCRUMที่คุ้นเคยกับกระดาน Kanban ช่วยให้พวกเขาสามารถย้ายงานและทำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายในขณะทำงาน
มุมมองรายการ
มุมมองรายการช่วยให้ทีมของคุณดูงานและงานที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบรายการสไตล์ GTD (การจัดการงานให้เสร็จ) พวกเขาจะพบว่าการตรวจสอบงานโครงการและงานย่อยนั้นทำได้ง่ายเมื่อดำเนินการไป
มุมมองกล่อง
มุมมองกล่อง (Box View) มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม เนื่องจากช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถมองเห็นภาพรวมของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรของคุณได้อย่างชัดเจน เมื่องานถูกจัดเรียงตามผู้รับผิดชอบแล้ว จะง่ายต่อการบริหารจัดการว่าวิศวกรซอฟต์แวร์ทุกคนมีงานอะไรอยู่ในความรับผิดชอบ และมั่นใจได้ว่ามีการกระจายงานและหน้าที่อย่างเท่าเทียม
โหมดของฉัน
โหมด Me จะแสดงเฉพาะโครงการที่คุณได้รับมอบหมายเท่านั้น ซึ่งช่วยให้คุณมุ่งเน้นเฉพาะหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายของคุณ
ความแตกต่างระหว่าง Agile และวิธีการพัฒนาแบบลีน
วิธีการพัฒนาแบบลีนและอไจล์มีความคล้ายคลึงกันมาก ในความเป็นจริง กระบวนการทำงานของอไจล์หลายอย่างก็รวมหลักการของลีนไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น การส่งมอบผลลัพธ์อย่างรวดเร็วถือเป็นหลักการสำคัญของทีมอไจล์ส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างวิธีการพัฒนาทั้งสองนี้ ประการแรก Agile ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมแต่ละคน ในขณะที่วิธีการพัฒนาแบบ Lean เน้นการมองทีมและองค์กรของคุณในภาพรวม
แถลงการณ์ Agile ระบุว่าเป้าหมายของทีมพัฒนาคือการเอาชนะปัญหาและผลิตผลงานสุดท้ายที่สามารถใช้งานได้ แม้ว่านั่นจะเป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาแบบ Lean เช่นกัน แต่ปรัชญาของ Lean จะให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์สุดท้าย
แม้ว่าสองวิธีการนี้จะมีความแตกต่างกันในบางแง่มุม แต่หลักการของแต่ละวิธีสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการทำงานของคุณได้ การกำจัดของเสีย (วิธีการลีนซิกซ์ซิกมา) และความสามัคคีของกลุ่ม (วิธีการอไจล์) เป็นคุณสมบัติเชิงบวกที่โครงการใด ๆ ก็สามารถได้รับประโยชน์ได้ เพื่อใช้ประโยชน์จากทั้งสองอย่างให้ได้มากที่สุด ให้ใช้หลักการจากแต่ละวิธีการเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทคุณเองเพื่อให้สามารถทำงานได้ด้วยความมีประสิทธิภาพ
สรุป
หลักการลีนทั้งเจ็ดเป็นพิมพ์เขียวที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของคุณ หากคุณปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คุณจะได้กระบวนการที่คล่องตัวซึ่งรับประกันประสิทธิภาพและผลผลิต
ในระหว่างนี้ ทำไมไม่ลองสมัครใช้ ClickUpและใช้ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานแบบลีนวันนี้เลยล่ะ?