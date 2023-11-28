10 กลยุทธ์การลดความเสี่ยงที่ธุรกิจของคุณต้องมี

ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในธุรกิจ ตั้งแต่พ่อค้าที่เดินทางทางทะเลในอดีตที่ต้องปกป้องสินค้าจากโจรสลัด ไปจนถึงบริษัทสมัยใหม่ที่ต่อสู้กับอาชญากรไซเบอร์ กลยุทธ์การลดความเสี่ยงเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท
ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการไม่มีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอาจสูงมาก KMPGประมาณการว่าบริษัทขนาดใหญ่สูญเสียกำไร 1.5% เนื่องจากกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดี
องค์กรต้องมีกลยุทธ์การลดความเสี่ยงที่รอบคอบและรองรับอนาคตเพื่อป้องกันการสูญเสียกำไร ชื่อเสียง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในบทความบล็อกนี้ เราจะพูดถึงเหตุผลและวิธีการ
ความเสี่ยงคืออะไร?
ความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความไม่สามารถคาดการณ์ได้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียบางประการ การสูญเสียนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงการสูญเสียทางการเงินเท่านั้น แต่อาจปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ เช่น:
ความเสี่ยงทางการเงิน: องค์กรเผชิญความเสี่ยงทางการเงินเมื่อองค์กรมีความรับผิดชอบที่จะสูญเสียเงินหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจเป็นการสูญเสียยอดขายที่อาจเกิดขึ้น ค่าปรับ/โทษจากหน่วยงานราชการ การสูญเสียธุรกิจให้กับคู่แข่ง เป็นต้น
ความเสี่ยงทางกฎหมายหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายหรือการกำกับดูแลอาจสูงมาก ความเสี่ยงเช่นนี้อาจทำให้ธุรกิจต้องเผชิญกับการฟ้องร้องหรือการปรับทางกฎหมาย
ความเสี่ยงในการดำเนินงาน: เมื่อสิ่งใดที่ควรดำเนินไปอย่างราบรื่นกลับไม่เป็นเช่นนั้น จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินงาน ซึ่งอาจเกิดจากเครื่องจักรสำคัญที่เสี่ยงต่อการเสียหาย หรือระบบคลาวด์ที่ล่ม นอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน ทำให้การดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปได้ยาก
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย: ความปลอดภัยของบุคคล, พื้นที่, ทรัพย์สิน, และผลิตภัณฑ์ขององค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่ง. ภัยคุกคามอาจมาจากภัยธรรมชาติ, ผู้โจมตีที่ไม่คาดคิด, หรือแฮ็กเกอร์.
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง: เมื่อชื่อเสียงของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้น ตัวอย่างเช่น แคมเปญโฆษณาที่มีเนื้อหาเหยียดเชื้อชาติ (โดยไม่ได้ตั้งใจ) หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทได้
การลดความเสี่ยงคืออะไร?
การลดความเสี่ยงเป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ในการระบุ ควบคุม และขจัดภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อองค์กร การลดความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนอง นี่คือลักษณะของกระบวนการลดความเสี่ยงที่ดีควรมี
ระบุ
เป็นนักสืบและค้นหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางการเงิน การดำเนินงาน หรือด้านโลจิสติกส์ เพื่อทำเช่นนี้ ให้จัดตั้งระบบ ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสามารถระบุได้ผ่านการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการประเมินช่องโหว่และการทดสอบการเจาะระบบ (VAPT) เป็นประจำ
อัตรา
เมื่อคุณได้ระบุภัยคุกคามของคุณแล้ว ให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดและจัดลำดับความสำคัญสำหรับการตอบสนอง คุณสามารถทำได้โดยตอบคำถามสำคัญสองข้อ:
- ความน่าจะเป็น: ความเสี่ยงนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด?
- ผลกระทบ: ความเสี่ยงนี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากน้อยเพียงใดหากเกิดขึ้นจริง?
ให้คะแนนความเสี่ยงที่ระบุแต่ละรายการตามความรุนแรงและออกแบบแผนการดำเนินการClickUp's free risk assessment calculatorสามารถให้คะแนนความเสี่ยงแต่ละรายการได้อย่างรวดเร็วตามปัจจัยเหล่านี้และทำให้การจัดลำดับความสำคัญมีความสม่ำเสมอ
เลือกจากเทมเพลตการประเมินความเสี่ยงของ ClickUpเพื่อเริ่มต้น หรือสร้างของคุณเอง
ตัวอย่างเช่น ช่องโหว่ในฐานข้อมูลลูกค้าของคุณ (ซึ่งมีความเสี่ยงทางการเงิน, ชื่อเสียง, และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) จะมีความสำคัญสูงกว่าการพิมพ์ผิดในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย (ซึ่งมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียง) อย่างมาก จัดลำดับความสำคัญให้เหมาะสมและกำหนดกรอบเวลา
บรรเทา
ตามลำดับความสำคัญ ให้จัดการกับความเสี่ยง และเผชิญหน้ากับมันอย่างตรงไปตรงมา สร้างแผนการลดความเสี่ยง (ซึ่งเราจะหารืออย่างละเอียดในภายหลังในบล็อกโพสต์นี้)
ติดตาม
ความเสี่ยงไม่หายไปเมื่อคุณระบุและลดความเสี่ยงแล้ว ธุรกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงใหม่ ๆ จากทุกทิศทางทุกวัน ดังนั้น คุณควรตรวจสอบความเสี่ยงของคุณอย่างต่อเนื่อง และประสิทธิภาพของแผนการลดความเสี่ยงของคุณ ตรวจสอบกระบวนการทุก 3-6 เดือนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
คุณอาจคิดว่า "แต่ฉันไม่ใช่ธุรกิจใหญ่ที่มีทรัพยากรมากมาย ทั้งหมดนี้จำเป็นจริงๆ หรือ?" ใช่แล้ว!
ทำไมการลดความเสี่ยงจึงมีความสำคัญ?
ไม่ว่าธุรกิจจะมีขนาดใด ตั้งอยู่ที่ใด มีสินค้าหรือบริการอะไร หรือมีรายได้มากน้อยเพียงใด กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยปกป้ององค์กรและรักษาผลประโยชน์ขององค์กรไว้ได้
กลยุทธ์ที่ดำเนินการอย่างดีสามารถลดความเสี่ยงโดย
- การเปิดใช้งานการระบุ การประเมิน และการจัดการความเสี่ยงเชิงรุก
- การคาดการณ์ความเสี่ยงในอนาคตและอำนวยความสะดวกในการดำเนินมาตรการป้องกัน
- การป้องกันการสูญเสียทางการเงินที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
- หลีกเลี่ยงการแย่งชิงทรัพยากรและการตอบสนองเมื่อภัยคุกคามเกิดขึ้นจริง
- การประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการบริหารความเสี่ยงและมาตรการแก้ไข
- สร้างพื้นที่สำหรับการทดลองและนวัตกรรม
- เพิ่มความสามารถในการฟื้นตัวของธุรกิจและมูลค่าของผู้ถือหุ้น
เพื่อลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องมีแผน. มาดูกันว่าคุณสามารถสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไร.
แผนการลดความเสี่ยงคืออะไร?
แผนการลดความเสี่ยงคือกรอบการทำงานที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกประเภท เปรียบเสมือนร่มที่เชื่อถือได้ในวันที่ฝนตก ช่วยให้คุณเต้นรำท่ามกลางสายฝนโดยยังคงแห้งสนิท!
โดยทั่วไปประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
แนวทางโดยรวมในการบริหารความเสี่ยง: คุณนิยามความเสี่ยงว่าอย่างไร? คุณจะดำเนินการเชิงป้องกันหรือเชิงรับ? การตอบสนองของคุณจะเป็นเชิงรุกหรือเชิงรับ? คุณจะดูดซับผลกระทบจากความเสี่ยงอย่างไร?
ความเสี่ยงที่ระบุ: ทำรายการความเสี่ยงที่คุณคาดว่าจะพบ ให้รายการนี้มีความเฉพาะเจาะจงและปฏิบัติได้จริง แทนที่จะระบุเพียง 'การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ' ให้กำหนดเป็น 'พระราชบัญญัติความยืดหยุ่นในการดำเนินงานดิจิทัลคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2024'
กลยุทธ์การลดความเสี่ยง: ระบุอย่างชัดเจนว่าคุณจะจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทุกประการอย่างไร การมีแผนงานการลดความเสี่ยงในรูปแบบภาพสามารถช่วยให้ทีมทั้งหมดเข้าใจกระบวนการได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาจำขั้นตอนได้ง่ายขึ้นหรือเข้าถึงแผนงานได้สะดวกหากจำเป็น
รวมสิ่งที่คุณจะทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น และวิธีที่คุณจะตอบสนองหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง
มาตรการที่สามารถดำเนินการได้: กำหนดการกระทำที่เฉพาะเจาะจงเพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์การลดความเสี่ยง
- มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้สมาชิกในทีม
- จัดสรรงบประมาณเพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุไว้
- กำหนดกรอบเวลาสำหรับแต่ละรายการดำเนินการ
การติดตามและทบทวน: จัดทำกระบวนการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง) เพื่อประเมินว่าแผนการลดความเสี่ยงของคุณมีประสิทธิภาพหรือไม่ วัดประสิทธิผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น การประหยัดต้นทุน ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น
เมื่อคุณเข้าใจแนวคิดแล้ว มาสำรวจวิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างกลยุทธ์การลดความเสี่ยงของคุณกันเถอะ
10 กลยุทธ์การลดความเสี่ยงสำหรับธุรกิจของคุณ
1. การยอมรับความเสี่ยงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ไม่ใช่ทุกความเสี่ยงที่ต้องถูกกำจัดหรือแม้กระทั่งลดน้อยลง บางครั้ง ความน่าจะเป็นที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นอาจต่ำเกินไป หรือค่าใช้จ่ายในการลดความเสี่ยงอาจสูงกว่าผลกระทบที่ตามมา ในกรณีเช่นนี้ คุณยอมรับการมีอยู่ของความเสี่ยงนั้น และปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าการยอมรับความเสี่ยง
ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือความเสี่ยงที่สมาชิกทีมคนใดคนหนึ่งจะออกจากองค์กร ในกรณีส่วนใหญ่ สิ่งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นความเสี่ยงจึงถูกยอมรับ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น บทบาทนั้นจะต้องได้รับการเติมเต็ม
2. การโอนความเสี่ยงไปยังบุคคลที่สาม
ตามชื่อที่บ่งบอก กลยุทธ์นี้ย้ายความเสี่ยงจากคุณไปยังหน่วยงานอื่น ตัวอย่างคลาสสิกคือการซื้อประกันภัยการโจรกรรมหรือไฟไหม้สำหรับธุรกิจของคุณ ในการจัดการโครงการ อาจหมายถึงการมีทรัพยากรสำรองหรือการจ้างผู้รับเหมาไว้ในบัญชี
องค์กรต่างๆ ใช้กลยุทธ์การถ่ายโอนความเสี่ยงเมื่อผลกระทบจากการเกิดขึ้นของความเสี่ยงนั้นสูง ในขณะที่คุณดำเนินกลยุทธ์นี้ โปรดตระหนักว่าต้นทุนอาจสูงเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การประกันภัยเป็นการจ่ายเงินเป็นประจำ ไม่ว่าจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม
3. หลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงโดยสิ้นเชิง
ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงคือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ในกรณีนี้ คุณจะหลีกเลี่ยงโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงดังกล่าว กลยุทธ์นี้ถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ที่ผลกระทบของความเสี่ยงนั้นสูงเป็นพิเศษ
ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการไม่จ้างผู้สมัครที่มีประวัติอาชญากรรมหรือการตั้งสำนักงานในประเทศที่กำลังเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมือง ในแต่ละกรณี ต้นทุนของความล้มเหลวสูงเกินไปจนไม่คุ้มที่จะเสี่ยง
4. การแบ่งปันความเสี่ยงตามความทนทานขององค์กร
ที่นี่ คุณกระจายความเสี่ยงไปยังหลายฝ่าย ตัวอย่างเช่น บริษัทร่วมลงทุนจะลงทุนเพียงส่วนหนึ่งของเงินลงทุนที่สตาร์ทอัพต้องการ แทนที่จะลงทุนทั้งหมด พวกเขาตัดสินใจว่าจะลงทุนเท่าไรโดยพิจารณาจากความยอมรับความเสี่ยงของตน กล่าวคือ จำนวนเงินที่พวกเขาสามารถขาดทุนได้โดยไม่มีผลกระทบมากนัก
เมื่อแต่ละนักลงทุนตัดสินใจการลงทุนของตนในลักษณะนี้ ความเสี่ยงจะถูกแบ่งปันกันในหมู่พวกเขา ซึ่งช่วยลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น
5. การจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
การจัดการความเสี่ยง หรือที่เรียกว่าการป้องกันความเสี่ยง คือการที่คุณมีสำรองของทุกสิ่งที่คุณต้องการ (คน เวลา สินค้า) สำหรับช่วงเวลาวิกฤต หากสิ่งนี้ทำให้คุณนึกถึงคนที่เตรียมตัวรับวันสิ้นโลก มันไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้น
ธุรกิจมักมีการรักษาไว้ระบบกู้คืนจากภัยพิบัติหรือสำรองข้อมูลเป็นประจำเพื่อกรณีที่ระบบล่ม. การรักษาไว้กระแสเงินสดที่แข็งแรงซึ่งครอบคลุมเงินเดือนสำหรับเดือนต่อไปไม่กี่เดือนก็เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเช่นกัน.
ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสามารถช่วยในการวางแผนการดำเนินการที่เหมาะสมสำหรับความเสี่ยงทุกประเภทที่ธุรกิจอาจเผชิญได้
6. การกระจายความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ตามสุภาษิตที่ว่า อย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว การกระจายความเสี่ยงคือการกระจายความเสี่ยงหรือการพึ่งพาของคุณไปยังตัวเลือกหลาย ๆ ทาง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจตามมาได้ นี่เป็นกลยุทธ์การลดความเสี่ยงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
องค์กรต่างๆ มักจะจ้างผู้รับเหมาหลายรายสำหรับงานที่คล้ายคลึงกันเพื่อกระจายความเสี่ยงหากผู้ใดผู้หนึ่งต้องปิดกิจการ นักลงทุนร่วมทุนกระจายการลงทุนในสตาร์ทอัพหลายแห่งที่ต่างกัน ที่ปรึกษาและฟรีแลนซ์ทำงานกับลูกค้าหลายรายหากลูกค้าหนึ่งรายลดขนาดหรือยกเลิกสัญญา
7. การนำแนวทางแบบคล่องตัวมาใช้
การปฏิบัติของ Agile นั้นเอง เป็นกลยุทธ์การลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ วิธีดั้งเดิมคือการใช้เวลาหลายปีและเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะนำออกสู่ตลาด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวอย่างมาก
ในทางกลับกัน ทีม Agile จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำ (MVP) และพัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการตอบสนองของตลาดอย่างสม่ำเสมอ วิธีนี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกพัฒนาบนพื้นฐานของข้อเสนอแนะจากลูกค้าและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ทีมเทคโนโลยีอื่นๆ จะปล่อยเวอร์ชันเบต้าสำหรับนักพัฒนาและต่อสาธารณะก่อนที่จะเปิดตัวเต็มรูปแบบ
8. การใช้ซอฟต์แวร์จัดการงาน
กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงนี้อาศัยเครื่องมือและกระบวนการเพื่อกำจัดความเสี่ยงทางการดำเนินงาน ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ดีสามารถช่วยจัดระเบียบงานทั้งหมดในลักษณะที่มีลำดับชั้น เชื่อมโยงกัน และมีบริบท ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในทีม
ซอฟต์แวร์การจัดการงานของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้อย่างแม่นยำ ด้วย ClickUp คุณสามารถ:
- จัดระเบียบงานและงานย่อยให้เป็นโครงการ ช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- มอบหมายผู้ใช้ให้กับแต่ละงาน โดยให้มีความรับผิดชอบ
- เพิ่มลำดับความสำคัญ, แท็ก, และความเกี่ยวข้องให้กับงาน
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเห็นภาพรวมอย่างครบถ้วน
- ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพและทำกำไรได้
เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp มอบความชัดเจนให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง. มันช่วยลดความเสี่ยงของการเข้าใจผิด, การพลาดกำหนดเวลา, หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม. มันรวบรวมทรัพยากรทั้งหมดไว้ด้วยกัน, ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด และลดความเสี่ยงของเวลาที่เสียเปล่า. 🙌
9. การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
คุณเผชิญความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ การดำเนินงาน และการเงิน หากโครงการไม่ก้าวหน้าตามที่ตั้งใจไว้ กลไกการติดตามความเสี่ยงที่แข็งแกร่งสามารถลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้
การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยได้:
- ติดตามว่าโครงการอยู่ในกำหนดเวลาหรือไม่
- กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน
- ระบุช่องว่างหรือปัญหาในกรณีเกิดความล่าช้า
- ชดเชยด้วยการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมหรือขยายกำหนดเวลา
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมเกี่ยวกับผลงานของพวกเขาและการปรับปรุงที่จำเป็น
เทมเพลตแผนการติดตามและควบคุมโครงการของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการมั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา อยู่ในงบประมาณ และคุณภาพตามที่คาดหวัง
ClickUp สามารถปกป้องคุณจากความเสี่ยงในการดำเนินงานได้มากขึ้นแดชบอร์ดของ ClickUpให้การติดตามโครงการแบบเรียลไทม์ มุมมองภาระงานช่วยให้คุณเข้าใจว่าใครกำลังทำอะไรและมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสมมุมมองแผนภูมิแกนต์จะแสดงภาพไทม์ไลน์เพื่อช่วยให้ส่งมอบงานตรงเวลา
คุณสามารถจัดการเป้าหมายและงบประมาณได้ในที่เดียว. คุณยังสามารถใช้เป็นแอปสำหรับการร่วมมือเพื่อช่วยให้การสื่อสารที่มีความหมาย ทันเวลา และมีบริบทที่เหมาะสมระหว่างสมาชิกในทีมได้.
10. กำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้
การลดความเสี่ยงของการล้มเหลวเริ่มต้นด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ การตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้เป็นพื้นฐานที่สำคัญของสิ่งนี้ รวบรวมทีมของคุณไว้ด้วยกัน และตั้งเป้าหมายที่ทุกคนคิดว่าสามารถทำได้ ให้เป้าหมายเหล่านี้เป็นที่มองเห็นสำหรับทุกคนในทีมคุณสามารถใช้แอปพลิเคชันติดตามเป้าหมายหลายตัวเพื่อช่วยในสิ่งนี้
รวมเวลาและแรงงานสำรองเพื่อป้องกันการเร่งรีบในนาทีสุดท้าย ทบทวนเป้าหมายของคุณเป็นครั้งคราวและปรับเป้าหมายหากไม่สามารถบรรลุได้
ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนใช่ไหม? เราพร้อมช่วยคุณด้วยแดชบอร์ดเป้าหมายของ Clickup! คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่เป็นตัวเลข, ทางการเงิน, จริง/เท็จ, และการเสร็จสิ้นงานได้ คุณยังสามารถตั้งเป้าหมายสำหรับแต่ละสปรินต์หรือช่วงเวลาได้อีกด้วย คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันโดยให้สมาชิกทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานหลากหลายประเภทด้วย ClickUp
ในทุกองค์กร ความเสี่ยงในการดำเนินงานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สมาชิกในทีมจะลาออก งานจะล่าช้า การประมาณเวลาจะไม่ถูกต้อง คนอาจพลาดจุดสำคัญในเรื่องราวของผู้ใช้ ความพึ่งพาที่ซับซ้อนจะต้องการความพยายามเพิ่มเติม
ความเสี่ยงเหล่านี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถบรรเทาและจัดการได้ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดี
คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการนี้และมากกว่านั้น ช่วยให้ทีมบริหารโครงการสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อประหยัดเวลาโดยเพิ่มผลผลิตของบุคลากร ดูวิธีที่คุณสามารถลดความเสี่ยงด้วย ClickUpสมัครใช้งานฟรีวันนี้!