Wordtune vs. Grammarly: เครื่องมือเขียน AI ตัวไหนดีที่สุด?

ต้องการระบุข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือไม่? ตรวจสอบแล้ว ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องหรือไม่? ตรวจสอบแล้ว ต้องการข้อเสนอแนะที่ครอบคลุมสำหรับโทนและสไตล์ของเนื้อหาหรือไม่? ตรวจสอบแล้ว
ในขณะที่เครื่องมือเขียน AIที่ดีช่วยคุณในทุกข้อข้างต้น ไม่ใช่ทุกเครื่องมือจะเท่าเทียมกัน บางเครื่องมือเสนอความสามารถ AI ใหม่ ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ บางเครื่องมือเสนอคุณสมบัติการแก้ไขที่เป็นแกนกลาง และยังมีกรณีของสิ่งที่ลูกค้าพูดถึง
แม้ว่าจะมีตัวเลือกหลายอย่าง แต่เครื่องมือสองตัวที่โดดเด่นคือ Wordtune และ Grammarly
ในคู่มือนี้ เราจะรีวิว Wordtune vs Grammarly และเปรียบเทียบคุณสมบัติเด่น ราคา และการสนับสนุนในระดับต่างๆ รวมถึงประเด็นอื่นๆ
เราได้เพิ่มตัวเลือกที่สามซึ่งอาจเป็นเครื่องมือเขียน AI ที่คุณกำลังมองหา!
Wordtune คืออะไร?
Wordtune เป็นเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนของคุณด้วยคำแนะนำจาก AI พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อป สมาร์ทโฟน หรือแอปโปรดของคุณ Wordtune ช่วยยกระดับการสื่อสารของคุณได้ทันที
ใช้เครื่องมือนี้เพื่อปรับปรุงข้อความสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย, คิดค้นไอเดียใหญ่ต่อไปของคุณ, การเขียนทางเทคนิค, และอื่น ๆ
นี่คือการสรุปคุณสมบัติของมันอย่างรวดเร็ว:
คุณสมบัติของ Wordtune
ฟีเจอร์การเขียนด้วย AI ของ Wordtune ครอบคลุมทุกแง่มุมของการเขียนเนื้อหา— เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนด้วยข้อมูล ปรับปรุงเนื้อหาที่เขียน และอื่นๆ อีกมากมาย
คำตอบจากปัญญาประดิษฐ์
Wordtune ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหลังจากตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างน้อยห้าแหล่ง ความถูกต้องของข้อเท็จจริงของแพลตฟอร์มนี้ดีกว่าเครื่องมืออย่าง Grammarlyหรือ ChatGPT
คุณสามารถสร้างฐานความรู้ส่วนตัวบนไลบรารี Wordtune ของคุณด้วยฟีเจอร์ AI Answers ของ Wordtune
ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผู้ช่วย AI ของ Wordtune นำเสนอคำแนะนำจาก AI ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของคุณไว้ แต่ช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้น คุณสามารถสลับระหว่างโทนเนื้อหาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้เพียงคลิกเดียว
คุณสามารถปรับแต่งการเขียนด้วยมุกตลกหรือสถิติล่าสุดได้ ผู้ช่วย AI สามารถจัดการเรื่องเทคนิคต่างๆ เช่น ไวยากรณ์ การสะกดคำ ฯลฯ ได้
สร้างด้วย AI
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่ใน Wordtune และสร้างเนื้อหาคุณภาพจากศูนย์ได้ สร้างสรรค์หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ โพสต์บน LinkedIn อีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย
Wordtune เขียนใหม่
Wordtune Rewrite ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วยการนำเสนอคำแนะนำจาก AI ที่ช่วยเขียนประโยคใหม่ภายในไม่กี่วินาที—ตั้งแต่คำเดียวไปจนถึงทั้งหน้า
ตัวอย่างเช่น คุณได้เขียนบทความบล็อกต้นฉบับไว้แล้ว และต้องการโปรโมตมันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำ:
- วางบล็อกในเครื่องมือ Paraphrase ของ Wordtune
- ใช้เนื้อหาที่สรุปไว้เพื่อโปรโมทบล็อกในรูปแบบเนื้อหาสั้นและยาว:
ราคาของ Wordtune:
- เวอร์ชันฟรี: $0/เดือน
- บวก: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี (แก้ไขและเพิ่มสีสันได้ 30 ครั้ง, คำสั่ง AI 5 ครั้ง, สรุป 5 ครั้งต่อวัน, แก้ไขข้อความได้ไม่จำกัด, แนะนำข้อความได้ไม่จำกัด)
- ไม่จำกัด: $14.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี (ไม่จำกัดการเขียนใหม่และเครื่องปรุงรส, คำสั่ง AI, สรุป, การแก้ไขข้อความ, ข้อเสนอแนะข้อความ, การสนับสนุนระดับพรีเมียม)
- ธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง (คุณสมบัติไม่จำกัดสำหรับสมาชิกทุกคนในทีมของคุณ)
Grammarly คืออะไร?
Grammarly ได้พัฒนาจากเครื่องมือตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ กลายเป็นหนึ่งในผู้ช่วยเขียน AIที่ดีที่สุดในปัจจุบัน พร้อมฐานแฟนคลับที่ภักดี ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้เพื่อเขียนได้อย่างมั่นใจและชัดเจน พร้อมการจัดรูปแบบที่ถูกต้อง การเขียนใหม่ และการจัดโครงสร้างประโยค
Grammarly มีประโยชน์เพราะมันบอกคุณว่า ทำไมคุณถึงต้องเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่าง ดังนั้นคุณจึงได้เรียนรู้ไปกับเครื่องมือนี้ขณะที่คุณเขียนมากขึ้น:
สมมติว่าคุณกำลังเขียน논문วิจัยและรู้สึกว่าบทนำอาจมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นได้ ให้ใช้ Grammarly เป็นกระดานเสียงของคุณเพื่อหาไอเดียในการปรับปรุงการเขียนของคุณ
Grammarly กลายเป็นตาคู่ที่สองที่ช่วยจับสิ่งที่คุณอาจพลาดไป คุณสามารถเติมเต็มช่องว่างของเนื้อหาด้วยข้อโต้แย้งจากเครื่องมือนี้
นี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้คนกว่า 30 ล้านคนและทีมกว่า 50,000 ทีมใช้ Grammarly ทุกวันเพื่อเขียนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ Grammarly ยังใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูงและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำความเข้าใจบริบทและน้ำเสียงของการเขียน
ผู้ช่วย AI สร้างสรรค์ของ Grammarly พร้อมให้บริการบน Windows, Mac, Chrome, Edge และ Grammarly Editor คุณสามารถใช้ความสามารถในการเขียนด้วย AI สร้างสรรค์สำหรับ LinkedIn, Medium, Gmail และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้
คุณสมบัติของ Grammarly
Grammarly มีฟีเจอร์ที่เป็นมิตรกับนักเขียนเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพียงป้อนข้อความเริ่มต้นที่เหมาะสมเพื่อสร้างเนื้อหาตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นบทความ อีเมล รายงาน หรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการ
นี่คือความสามารถที่มีค่าที่สุดของมัน:
นักเขียน AI
ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างสรรค์ คุณสามารถใช้ผู้ช่วยสื่อสาร AI ของ Grammarly เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหาได้
ใช้ผู้ช่วยสร้างเนื้อหาด้วย AI ของ Grammarly ที่พร้อมใช้งานได้ทันที เพื่อระดมความคิด เขียนใหม่ แก้ไขได้ตามต้องการ และบรรลุเป้าหมายในการสื่อสารของคุณได้เร็วขึ้น
Grammarly แจ้งเตือนสำหรับร่างที่เรียบเรียงอย่างสมบูรณ์
คุณสามารถให้คำแนะนำพื้นฐานผ่านคำแนะนำที่เหมาะกับบริบท และให้ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติของ Grammarly ช่วยสื่อสารข้อความของคุณได้
คุณยังสามารถทดลองใช้หลายเวอร์ชันเพื่อให้งานเขียนของคุณเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ผู้ช่วยเสียง
แต่คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Grammarly คืออะไร? AI สร้างสรรค์ของมันปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะกับน้ำเสียง, ความเป็นทางการ, และความเกี่ยวข้องทางอาชีพ.
คุณยังสามารถระดมความคิดกับเครื่องมือนี้เกี่ยวกับแนวคิด โครงร่าง และมุมมองต่างๆเพื่อเริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว
ราคาของ Grammarly:
- ฟรี: $0 USD/เดือน (มีคำแนะนำการเขียนสำหรับไวยากรณ์, การสะกดคำผิดพลาด, และเครื่องหมายวรรคตอน, สามารถเข้าถึง 100 คำสั่งต่อเดือน)
- Grammarly Premium: $12 USD/เดือน, ชำระรายปี (Grammarly premium ให้สิทธิ์เข้าถึง 1,000 คำแนะนำต่อเดือน, ความช่วยเหลือจาก AI ที่แข็งแกร่งพร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับการแนะนำการเขียน, ตัวเลือกการใช้คำ, การจัดรูปแบบ, การเขียนประโยคใหม่ทั้งหมด และอื่นๆ อีกมากมาย)
- ธุรกิจ: $15 USD/สมาชิกต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี (เข้าถึง 2000 คำสั่ง/สมาชิก/เดือน, แดชบอร์ดวิเคราะห์, โทนเสียงแบรนด์, และอื่น ๆ)
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง; การเข้าถึง AI สำหรับทั้งองค์กร พร้อมคำสั่งไม่จำกัดต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Wordtune vs. Grammarly: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Wordtune และ Grammarly ต่างก็มีฟีเจอร์ AI สำหรับการเขียนที่ครอบคลุมเพื่อสร้างเนื้อหาที่ปราศจากข้อผิดพลาด แต่ตัวไหนดีกว่ากัน? มาดูกัน!
Wordtune กับ Grammarly: เมื่อเปรียบเทียบกัน
|พารามิเตอร์
|Wordtune
|แกรมม่า
|1. การให้คะแนน
|4.6/5
|4.7/5
|2. คุณสมบัติ
|Wordtune Spices,AI copywriting, ผู้ปรับแต่งประโยค, ผู้แปล, ผู้ตรวจสอบน้ำเสียง, ผู้ตรวจสอบไวยากรณ์
|ตรวจสอบการสะกด, ตรวจสอบไวยากรณ์, ข้อเสนอแนะในการเขียน, คะแนนความอ่านง่าย, เครื่องมือตรวจสอบการลอกผลงาน
|3. เหมาะสำหรับ
|นักเขียนอิสระ นักการตลาด นักศึกษา ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ
|เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก นักศึกษา นักเขียนมืออาชีพผู้ตรวจทานงานด้วย AIนักเขียน นักการตลาด
|4. พร้อมให้บริการสำหรับ
|Google DocsWordtune ส่วนขยายเบราว์เซอร์Microsoft Word
|Google DocsGrammarly แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและมือถือMicrosoft Wordส่วนขยายเบราว์เซอร์
นี่คือการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สำคัญหกประการของทั้งสองแพลตฟอร์ม และดูว่าพวกมันเปรียบเทียบกันอย่างไร:
1. ตรวจสอบไวยากรณ์
เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ฟรีของ Grammarly ให้คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงความชัดเจนของเนื้อหา
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ความสามารถด้านไวยากรณ์ของ Wordtune ยังด้อยกว่า ผู้ชนะในการแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และสะกดคำผิด? Grammarly, ไม่ต้องสงสัยเลย!
2. โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
Grammarly ยังมีฟีเจอร์ตรวจสอบการลอกเลียนแบบที่ทรงพลัง ซึ่งสามารถตรวจจับการลอกผลงานของผู้อื่นภายในข้อความของคุณ พร้อมทั้งค้นหาปัญหาด้านการเขียนอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วย
คุณสามารถใช้คำแนะนำต้นฉบับจากเครื่องมือและแทนที่เนื้อหาที่ลอกเลียนแบบด้วยแผนพรีเมียม
Wordtune ไม่มีบริการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน แต่เครื่องมือนี้สามารถเขียนประโยคใหม่โดยคงความหมายเดิมไว้ เพื่อให้เนื้อหาปราศจากการคัดลอกผลงาน
ดังนั้น Grammarly จึงมีความได้เปรียบเหนือ Wordtune
3. การเขียนโดยปัญญาประดิษฐ์
คุณสมบัติ Spices ของ Wordtune สามารถเขียนเนื้อหาใหม่ให้คุณได้เพียงคลิกเดียว
คุณสามารถสลับระหว่างรูปแบบการเขียนแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการได้ ย่อหรือขยายเนื้อหาด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
สุดท้ายนี้ คุณสามารถเลือกจาก 'เครื่องเทศ' (หมายถึง: คำกระตุ้น) หลากหลายประเภทได้ตามความต้องการเฉพาะและทักษะการเขียนของคุณ:
เครื่องเทศสามารถใช้งานได้บน Google Chrome ในรูปแบบของส่วนขยาย คุณยังสามารถใช้งานได้บน Google Docs, Edge Add-on, แอปมือถือ iOS และอื่นๆ อีกมากมาย
Grammarly แม้จะเป็นผู้ช่วยเขียน AI แต่ก็ยังไม่เชี่ยวชาญในการเขียนใหม่ของข้อความ เครื่องมือนี้มีประโยชน์มากกว่าในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการสะกดคำและไวยากรณ์ แทนที่จะเป็นการเขียนใหม่ทั้งหมด สำหรับทุกความต้องการในการเขียน (และเขียนใหม่) ด้วย AI ของคุณ Wordtune เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
4. การบูรณาการ
Wordtune ผสานการทำงานกับแอปยอดนิยม เช่น Microsoft Outlook, Google Docs, Gmail, Slack, WhatsApp, X, LinkedIn และอื่น ๆ
Grammarly ยังมีการผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและเว็บไซต์มากกว่า 500,000 รายการ รวมถึง Gmail, Outlook, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn เป็นต้น ทั้งสองแพลตฟอร์มมีการผสานการทำงานกับเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไป ทำให้เสมอกัน
5. ภาษา
Grammarly รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นในขณะนี้
ในทางตรงกันข้าม Wordtune เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ มันสามารถแปลภาษาต่างๆ ทั่วโลก เช่น สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส จีนกลาง ฮินดี เกาหลี อาหรับ ฮีบรู รัสเซีย หรือโปรตุเกส เป็นภาษาอังกฤษได้
Grammarly vs. Wordtune: ฟีเจอร์อื่นๆ ที่มีประโยชน์
เครื่องมือตรวจสอบน้ำเสียงของ Grammarly ช่วยให้ข้อความของคุณได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้อ่าน ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อประเมินเนื้อหาของคุณในด้านความเป็นทางการ ความมั่นใจ และความเป็นบวก
คุณยังสามารถจ้าง 'บรรณาธิการมืออาชีพ' ที่สามารถให้มุมมองจากมนุษย์ในเนื้อหาของคุณได้—ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปใน Wordtune
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว Wordtune เป็นเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ประหยัดซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับโทนของเนื้อหาของคุณได้แบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกได้เพียงระหว่างสไตล์ที่เป็นทางการ เป็นกลาง และไม่เป็นทางการเท่านั้น
Wordtune เทียบกับ Grammarly บน Reddit
นี่คือความคิดเห็นของผู้คนเกี่ยวกับGrammarly กับ Wordtune บน Reddit
คนส่วนใหญ่นิยมใช้ Grammarly โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบการสะกดคำ การแก้ไขไวยากรณ์ คุณสมบัติการแก้ไข และเนื้อหาที่ปราศจากข้อผิดพลาด:
"ฉันเป็นบรรณาธิการ ดังนั้น Grammarly จึงเป็นเพื่อนคู่ใจของฉัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมันมีปุ่ม "คลิกที่นี่ แล้วข้อผิดพลาดทั้งหมดนี้จะถูกแก้ไข" ที่สะดวกมาก ทุกอย่างอยู่ในกล่องเล็กๆ ที่เลื่อนดูได้"
ในกระทู้แยกต่างหาก ผู้ใช้ Reddit บางคนอ้างว่า Wordtune ช่วยปรับปรุงโครงสร้างประโยคได้
Wordtune vs. Grammarly: มีทางเลือกที่ถูกต้องหรือไม่?
ในการวิเคราะห์อย่างกว้างขวางระหว่าง Wordtune กับ Grammarly ความแตกต่างหลักระหว่างเครื่องมือทั้งสองนี้อยู่ที่จุดเน้น: Wordtune เชี่ยวชาญในการยกระดับสไตล์และโทนของเนื้อหาของคุณด้วยการช่วยเขียนใหม่โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง ในขณะที่ Grammarly เน้นการแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ การสะกดคำผิด และการตรวจสอบการลอกเลียนแบบ
ทั้งสองเครื่องมือนี้ยอดเยี่ยมสำหรับกรณีการใช้งานและการประยุกต์ที่แตกต่างกัน Wordtune ให้คุณควบคุมการเขียนเนื้อหาได้มากขึ้น ในขณะที่ Grammarly ช่วยแก้ไขปัญหาการเขียนที่สำคัญในระดับภาพรวม
เครื่องมือที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเขียนอย่างไร ทำไม และอะไร!
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจร ยังมีคู่แข่งที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งในตลาด!
พบกับทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Wordtune vs. Grammarly
ยินดีต้อนรับโซลูชัน AI แรกของโลกที่สามารถปรับให้เหมาะกับบทบาทของคุณได้! ClickUp Brain
ClickUp's AI Assistant พร้อมให้บริการแล้ว
ClickUp Brain คือเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ—ช่วยเขียนอีเมล, เขียนบล็อกโพสต์, และเอาชนะภาวะตันของนักเขียน! นักเขียนอิสระจะได้รับประโยชน์จากหนึ่งในผู้ช่วยเขียนที่ดีที่สุด
ClickUp Brain นำเสนอเครื่องมือ AIที่ได้รับการพัฒนาอย่างพิถีพิถันและอิงการวิจัยนับร้อยรายการ สำหรับทุกบทบาทและกรณีการใช้งานที่คุณนึกถึง—ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม ไปจนถึงการจัดการโครงการ
ใช้เครื่องมือนี้เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:
- สร้างสรุปของข้อความยาว (คิดถึง: กระทู้ความคิดเห็น, บันทึกการประชุม, เป็นต้น)
- สร้างรายการดำเนินการและข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารและงาน
- ใช้หัวข้อที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้า ตาราง และอื่นๆ เพื่อการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์แบบ
- ระดมความคิดสำหรับแคมเปญ, แบบสำรวจ, สโลแกนการตลาด, งานอีเวนต์ และอื่นๆ ของคุณ
- เขียนด้วยความสม่ำเสมอและความชัดเจนร่วมกับบรรณาธิการของคุณ
เอกสารและงานของคุณ ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติ ClickUp Docsที่ทรงพลังช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างได้ในที่เดียว เพียงเชื่อมต่อเอกสารและงานเข้าด้วยกันและเริ่มใช้งานได้เลย
คุณสามารถเปลี่ยนสถานะของโปรเจกต์ เพิ่มวิดเจ็ตเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน มอบหมายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ทำได้ภายในตัวแก้ไขของคุณ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้
คุณสามารถใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างวิกิที่สวยงามพร้อมหน้าเพจที่ซ้อนกัน และเสริมด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย (เช่น การเพิ่มตาราง, การฝังบุ๊กมาร์ก, และอื่น ๆ) เพื่อจัดรูปแบบเอกสารของคุณ
คนส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการสร้างแผนงานและฐานความรู้ แต่ไม่ใช่ anymore
ClickUp Docs นำเสนอฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลาหลากหลายรูปแบบ (เช่น ภาพรวมและส่วนหัว, แม่แบบพร้อมใช้งาน ฯลฯ)เพื่อช่วยให้คุณสร้างเอกสารโครงการได้อย่างง่ายดาย:
นอกจากนี้ คุณสามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมได้ด้วยClickUp Docs และแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ ลองนึกภาพว่าคุณสามารถแท็กผู้อื่นด้วยความคิดเห็นและแปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้—นั่นคือความมหัศจรรย์ของ ClickUp Docs
ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการกับ ClickUp—ฟรี
คุณเกลียดเอกสาร API ทางเทคนิคแต่รักการผสานรวมใช่ไหม? ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว
ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1000+และเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้ได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิค! การผสานการทำงานที่มีคุณค่ามากที่สุดบางตัวรวมถึง Zapier, Salesforce, Google Calendar, Facebook, Gitlab, Calendly, Google Drive และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณยังสามารถผสานการทำงาน ClickUp กับ Grammarly และรับคำแนะนำไวยากรณ์และการตรวจสอบการสะกดคำจากพื้นที่ข้อความใด ๆ ใน ClickUp ได้อีกด้วย!
ราคาของ ClickUp:
คุณสามารถเพิ่ม ClickUp Brain ได้ในแผนชำระเงินใด ๆ ด้วยราคา $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- เวอร์ชันฟรี: ClickUp Docs, พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB, งานและสมาชิกไม่จำกัด, กระดานไวท์บอร์ด, แชทแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมาย
- ไม่จำกัด ($7 ต่อสมาชิก ต่อเดือน): พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การเชื่อมต่อไม่จำกัด, แผนภูมิแกนต์ไม่จำกัด, แดชบอร์ดไม่จำกัด, รองรับ AI, เป็นต้น
- ธุรกิจ ($12 ต่อสมาชิก ต่อเดือน): ไม่จำกัดจำนวนทีม, การส่งออกแบบกำหนดเอง, คุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการแชร์สาธารณะ, ระบบอัตโนมัติขั้นสูง, ความสามารถในการทำงานร่วมกับ AI, และอื่น ๆ
- องค์กร (ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา): API สำหรับองค์กร, การปรับแต่งแบรนด์, ผู้จัดการความสำเร็จเฉพาะทาง, รองรับ AI, เป็นต้น
เขียนอย่างชาญฉลาดด้วยเครื่องมือเขียนด้วย AI
เครื่องมือเขียนด้วย AI ได้ปฏิวัติวิธีการสื่อสารของเราอย่างสิ้นเชิง ไม่เพียงแต่แก้ไขข้อผิดพลาดทางภาษาของเราเท่านั้น แต่ยังช่วยในเรื่องสไตล์ น้ำเสียง และจุดประสงค์ของเนื้อหาอีกด้วย การวิเคราะห์เชิงลึกของเราเกี่ยวกับ Wordtune และ Grammarly แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือแต่ละตัวมีข้อดีเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน Wordtune โดดเด่นในด้านความสามารถในการเขียนและเขียนใหม่ด้วย AI และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ ในขณะที่ Grammarly โดดเด่นในด้านความสามารถในการระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ การตรวจสอบการสะกดคำ และการตรวจจับการลอกเลียนแบบ
อย่างไรก็ตาม อย่าลืมความสามารถที่ทรงพลังของ ClickUp Brain ซึ่งมอบชุดเครื่องมือการเขียนด้วย AI ที่ครอบคลุมสำหรับบทบาทและกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการสร้างสรุปของข้อความยาวๆ ClickUp Brain เป็นผู้ช่วยที่คุณไว้วางใจได้สำหรับทุกความต้องการในการเขียน นอกจากนี้ยังผสานรวมกับแอปต่างๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อประสบการณ์การเขียนที่ครบวงจร ดังนั้นทำไมต้องเลือกระหว่าง Grammarly และ Wordtune ในเมื่อคุณสามารถมีทั้งหมดด้วย ClickUp Brain?
