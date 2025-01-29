10 อันดับทางเลือกของ Document360 สำหรับการสร้างฐานความรู้ที่ไร้ที่ติ

เมื่อคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการความรู้เพื่อสร้างฐานความรู้สำหรับองค์กรของคุณ ยากที่จะไม่ได้ยินเกี่ยวกับ Document360
แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม แต่เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆ ในโลก มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทุกคน มีหลายเหตุผลที่คุณอาจไม่ต้องการใช้มันในการสร้างฐานความรู้ของคุณ ตั้งแต่ราคาไปจนถึงความซับซ้อนหรือเหตุผลอื่นๆ
และเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น คุณก็คงกำลังมองหาทางเลือกอื่นเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณอย่างแน่นอน!
เราเข้าใจดี และนั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวม 10 อันดับทางเลือก Document360 ที่ดีที่สุด นี้ขึ้นมา แต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียด เรามาดูภาพรวมสั้น ๆ ของสิ่งที่เราพิจารณาในการจัดทำรายการนี้กันก่อน ?
สิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Document360
Document360 ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในโลกของซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเช่น AI สร้างสรรค์และการค้นหาที่แข็งแกร่ง ผสมผสานกับโอกาสในการบูรณาการที่มากมาย
ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกอื่นของ Document360 ของคุณไม่เพียงแต่มีฟังก์ชันเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังต้องมีความสามารถเพิ่มเติมเพื่อช่วยคุณจัดการฐานความรู้และกระบวนการเอกสารซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาดูคุณสมบัติหลักที่คุณควรให้ความสนใจกัน:
- คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เครื่องมือควรสามารถให้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับชื่อเอกสาร, แท็ก, สรุปบทความ, และคำอธิบาย SEO
- ความยืดหยุ่น: ทางเลือกของ Document360 ของคุณควรมีฟีเจอร์สำหรับการสร้างฐานความรู้ทั้งภายในองค์กรและสำหรับลูกค้า
- เทมเพลต: ควรมีคลังเทมเพลตเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างเอกสารทางเทคนิค
- ตัวเลือกการค้นหาที่ทรงพลัง: เครื่องมือควรสามารถเข้าใจสิ่งที่ถูกค้นหาได้จากประวัติการค้นหาของผู้ค้นหา และให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
- การผสานรวมและ API: การผสานรวมกับซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยมและเครื่องมือแผนผังกระบวนการทำงานรวมถึง API สำหรับการพัฒนาการผสานรวมแบบกำหนดเอง เป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Document360 ที่ควรใช้
เราได้คัดกรองทางเลือกของ Document360 หลายสิบรายการโดยใช้เกณฑ์ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ เพื่อนำเสนอรายการ 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตลาดขณะนี้ เราจะพาคุณไปดูคุณสมบัติที่โดดเด่นของพวกเขา เน้นข้อเสียบางประการ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการกำหนดราคาของพวกเขา มาเริ่มกันเลย! ?
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจทุกขนาด ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่มันยังรวมฟังก์ชันการทำงาน—ClickUpDocs—สำหรับการสร้างฐานความรู้ที่แข็งแกร่งด้วย ?
เครื่องมือนี้มาพร้อมกับ โปรแกรมแก้ไขแบบเห็นผลตามจริง (WYSIWYG) ที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณเห็นเอกสารของคุณจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อเผยแพร่ คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาหลากหลายประเภท (เช่น รูปภาพ, รูปภาพหน้าปก, หัวข้อ, หัวข้อย่อย, รายการตรวจสอบ, หน้าซ้อน, บุ๊คมาร์ค, ตาราง ฯลฯ) ผ่านบล็อกที่รวมอยู่ในตัวแก้ไข เนื้อหาหรือบทความของคุณยังสามารถจัดเป็นหมวดหมู่หลายหมวดเพื่อความสะดวกในการค้นหา
คุณสามารถขอให้สมาชิกในทีมของคุณเสนอไอเดียและร่วมมือกันในเอกสารขณะแก้ไขได้ แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแก้ไขเอกสารร่วมกันที่ทรงพลังเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น การแสดงความคิดเห็น การแท็กผู้ใช้ การมอบหมายงาน เป็นต้น
หากคุณใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงานด้วย เอกสารที่คุณเตรียมใน ClickUp Docs ก็สามารถเชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เช่นกัน คิดเสียว่าเป็นการรวมซอฟต์แวร์จัดการงานและฐานความรู้เข้าด้วยกัน!
ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริงเมื่อคุณผสาน Docs เข้ากับ ฟังก์ชัน ClickUp AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยเขียน AI ในตัวของแพลตฟอร์มนี้ มันสามารถช่วยคุณสรุปบทความได้อย่างรวดเร็ว สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง และจัดรูปแบบเนื้อหาของคุณก่อนเผยแพร่ไปยังฐานความรู้ ด้วยพลังของ ClickUp AI คุณสามารถทำงานที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงให้เสร็จสิ้นภายในไม่กี่นาที และทำให้การเผยแพร่ฐานความรู้ที่สมบูรณ์แบบของคุณเป็นเรื่องง่ายดาย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ยืดหยุ่นและเป็นประโยชน์ เพื่อทำให้วิกิและฐานความรู้ของคุณโดดเด่น
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีม
- เชื่อมโยงเอกสารกับงานของคุณใน ClickUp เพื่อให้สามารถค้นหาได้ง่าย
- แก้ไขการควบคุม, การควบคุมความเป็นส่วนตัว, และคุณสมบัติความปลอดภัยอื่น ๆ
- เทมเพลตฐานความรู้ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- โหมดโฟกัสเพื่อช่วยให้ผู้อ่านของคุณสามารถอ่านเอกสารได้โดยไม่มีการรบกวน
- การผสานการทำงานกับ Slack, Zoom, Loom, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Vimeo และเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ อีกหลายร้อยรายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การค้นหาอาจช้าเล็กน้อยในบางครั้ง
- อาจมีความซับซ้อนในการใช้งานในช่วงแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. การบรรจบกัน
เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซอฟต์แวร์ Atlassian, Confluence ช่วยให้คุณสามารถสร้าง, แก้ไข, จัดระเบียบ, และแบ่งปันเอกสารโครงการ, วิกิภายใน, แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด, และเอกสารอื่น ๆ ที่ประกอบเป็นฐานความรู้ของคุณได้อย่างง่ายดาย
หน้า ของ Confluence คือที่ที่คุณสร้างเอกสารและไวท์บอร์ดเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นแนวคิดของคุณในรูปแบบของการออกแบบ ทั้งหน้าและไวท์บอร์ดสามารถจัดระเบียบเป็น พื้นที่ ได้ พื้นที่คือบริเวณที่สามารถเก็บและจัดระเบียบเนื้อหาตามหัวข้อเฉพาะได้ พื้นที่สามารถเป็นสาธารณะหรือส่วนตัว และสมาชิกภายในพื้นที่สามารถทำงานร่วมกันหรือหารือเกี่ยวกับเอกสารเฉพาะใด ๆ ได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- แม่แบบเอกสาร
- การแก้ไขและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- เอกสารและพื้นที่ไม่จำกัด
- การร่วมมือจากแขก
- ข้อมูลเชิงลึกของหน้า
- ผสานการทำงานกับ Google Drive, MS Word, OneDrive, Trello, Jira และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ กว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- พื้นที่อาจสร้างความสับสนเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่ในซอฟต์แวร์ฐานความรู้
- การจัดการสิทธิ์ค่อนข้างซับซ้อน (ในการสร้างเอกสารทางเทคนิค)
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $6. 05/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $11.55/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $107,500/ปี (อย่างน้อย 801 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,100 รายการ)
3. อาร์ชบี
Archbeeเป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่มีความเรียบง่ายและใช้งานง่ายอย่างล้ำลึกในทุกส่วนของฟังก์ชันการทำงาน ตัวแก้ไขบล็อก ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาประเภทใดก็ได้ (เช่น รูปภาพ ข้อความ หัวข้อ ตาราง ฯลฯ) ลงในเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็วในตำแหน่งที่ต้องการ
ในขณะเดียวกัน ผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะช่วยให้คุณเตรียมเอกสารได้อย่างรวดเร็วโดยให้คำแนะนำขณะที่คุณเขียน ฟังก์ชันการค้นหา ที่ใช้ GPT ของเครื่องมือนี้จะให้คำตอบโดยตรงต่อคำถามของคุณแทนที่จะให้ผลการค้นหาทั่วไปจากฐานความรู้
คุณสมบัติเด่นของ Archbee
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ใช้ GPT
- ตัวแก้ไขบล็อกเพื่อสร้างเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย
- การช่วยเหลือการเขียนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- การผสานการทำงานกับ Slack, Airtable, Google Drive, Github, Jira, เป็นต้น
- การรองรับโดเมนที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Archbee
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับความเสถียร
- ข้อจำกัดในการปรับแต่งข้ามเครื่องมือการจัดการความรู้
ราคาของ Archbee
- เริ่มต้น: ฟรี
- การเติบโต: เริ่มต้นที่ $50/เดือน
- การปรับขนาด: เริ่มต้นที่ $200/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $960/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Archbee
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (20+ รีวิว)
4. คาสปีโอ
Caspio ไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจหรือการจัดการฐานความรู้ แต่เป็น เครื่องมือสร้างแอปพลิเคชันแบบภาพ ที่หลากหลายและฐานข้อมูลออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคชันได้หลากหลายประเภทโดยใช้ความรู้ด้านการเขียนโค้ดเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ด้วยการใช้เทมเพลตที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างระบบการจัดการเอกสารแบบบริการตนเองได้เองโดยปรับแต่งเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าให้เข้ากับแบรนด์ของคุณและข้อกำหนดเฉพาะอื่นๆ คุณจะได้รับ แดชบอร์ดการจัดการ ที่สะดวกซึ่งให้ภาพรวมว่าฐานความรู้ของคุณกำลังพัฒนาอย่างไร—ใช้เพื่อจัดการกระบวนการผลิตและแก้ไขบทความในฐานความรู้ของคุณ รวมถึงติดตามจำนวนการเข้าชมทั้งหมดที่เนื้อหาของคุณสร้างขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Caspio
- การสร้างแบรนด์เฉพาะสำหรับฐานความรู้ของคุณก่อนนำไปใช้งานบนอินทราเน็ต ระบบจัดการเนื้อหา หรือพอร์ทัลของคุณ
- รองรับจำนวนผู้ใช้ไม่จำกัด แบ่งตามบทบาท เช่น ผู้ชม ผู้เขียน และผู้แก้ไข/ผู้อนุมัติ
- แดชบอร์ดการจัดการสำหรับฐานความรู้ของคุณ
- การค้นหาแบบเฉพาะกิจและตัวกรองหมวดหมู่เพื่อการเรียกค้นข้อมูลที่ง่ายดาย
- ไม่มีการคิดค่าบริการต่อผู้ใช้เพื่อให้ค่าใช้จ่ายคงที่และจัดการได้ง่ายตามการเติบโตของคุณ
- การผสานรวมกับ MS Office เพื่อช่วยคุณนำเข้าข้อมูลและเนื้อหาของคุณ
ข้อจำกัดของ Caspio
- มีราคาสูงกว่าแพลตฟอร์มฐานความรู้อื่น ๆ ในรายการของเรา
- ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ฐานความรู้โดยตรง ดังนั้นขอบเขตของฟังก์ชันการทำงานจึงมีจำกัด
ราคาของ Caspio
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $45/เดือน
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $540/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $2,025/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การจัดอันดับและรีวิวของ Caspio
- G2: 4. 4/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
5. บลูมไฟร์
Bloomfire เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและออกแบบมาอย่างดี ซึ่งช่วยให้การแบ่งปันความรู้ การทำงานร่วมกัน และการเรียนรู้ภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างและจัดการ ฐานความรู้ ที่โฮสต์ทรัพยากรทุกประเภทที่สมาชิกในทีมของคุณอาจต้องการในงานประจำวัน ตั้งแต่ประกาศสำคัญไปจนถึงเอกสารการฝึกอบรมและการแนะนำงานใหม่
เครื่องมือ AI ของแพลตฟอร์มให้ คำแนะนำการเขียนที่ชาญฉลาด แก่ผู้เขียนเอกสารในฐานความรู้ของคุณ นอกจากนี้ยังระบุช่องว่างของความรู้จากการค้นหาของผู้ใช้บ่อยครั้ง เพื่อให้คุณสามารถสร้างเอกสารที่ตรงกับสิ่งที่ทีมของคุณต้องการเห็นได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติ Deep Index ของ Bloomfire ช่วยให้คุณค้นหาข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือไฟล์ PDF ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านเอกสารจำนวนมาก ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bloomfire
- การทำดัชนีเนื้อหาอย่างละเอียด
- ผู้ช่วยเขียนเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การระบุช่องว่างของความรู้โดยอัตโนมัติ
- การวิเคราะห์เพื่อวัดผลผลิตและประสิทธิภาพของทีม
- การผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจหลักทั้งหมด
ข้อจำกัดของ Bloomfire
- ไม่มี API สำหรับการสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเอง
- ฟังก์ชันการค้นหาอาจไม่ตอบสนองต่อความต้องการเสมอไป
ราคาของ Bloomfire
- ยืดหยุ่น: $25/เดือนต่อผู้ใช้
- ทาลลา: เริ่มต้นที่ $460/เดือน
- เริ่มต้น: $1,750/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Bloomfire
- G2: 4. 6/5 (470+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 240 รายการ)
6. KnowledgeOwl
KnowledgeOwlเป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่มุ่งมั่นเป็น แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว สำหรับทั้งพนักงานและลูกค้าขององค์กรของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์สำหรับศูนย์บริการลูกค้า ทีมไอที และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการสร้างศูนย์ข้อมูลบริการตนเอง พอร์ทัลสนับสนุนลูกค้า หรือคลังเอกสารโครงการ
เครื่องมือนี้ภูมิใจในความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและทำให้ค้นหาได้ง่าย ฟังก์ชันการค้นหาที่ "ทนต่อข้อผิดพลาดในการพิมพ์" ทำให้การค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย แม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนที่สะกดคำเก่งที่สุดก็ตาม ?
คุณสมบัติเด่นของ KnowledgeOwl
- กลุ่มผู้อ่านเพื่อควบคุมการเข้าถึงเนื้อหา
- แจ้งให้ผู้อ่านที่ตั้งใจไว้ทราบทุกครั้งที่คุณอัปเดตบทความ
- บันทึกภายในสำหรับผู้เขียนบทความ
- การกำหนดวลีค้นหาด้วยตนเองที่ควรแสดงบทความเฉพาะในผลลัพธ์
- การรองรับโดเมนที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ KnowledgeOwl
- ฟังก์ชันการรายงานที่จำกัดและคุณสมบัติฐานความรู้
- ไม่มีแผนฟรี
ราคาของ KnowledgeOwl
- ยืดหยุ่น: เริ่มต้นที่ $79/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $299/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $999/เดือน
คะแนนและรีวิวของ KnowledgeOwl
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
7. SharePoint
พัฒนาโดยไมโครซอฟต์ SharePointช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเชื่อมโยงทีมเข้าด้วยกันด้วยฟีเจอร์หลากหลายที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้ คุณสามารถสร้าง จัดการ รวบรวม และแบ่งปันเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์โครงการและการอัปเดตข่าวสารและประกาศของบริษัท
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ SharePoint คือความสามารถในการสร้าง อินทราเน็ตของบริษัท ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้พนักงานของคุณทราบถึงการพัฒนาภายในองค์กร และส่งเสริมความสามัคคีในทีม คุณยังสามารถสร้างเว็บไซต์แบบกำหนดเองสำหรับโครงการและแผนกต่าง ๆ ได้ ที่คุณสามารถแบ่งปันทรัพยากรและแอปพลิเคชันที่ใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SharePoint
- สร้างพอร์ทัลฐานความรู้ได้ไม่จำกัด
- การจัดการเวอร์ชันเอกสารและกระบวนการอนุมัติ
- เว็บไซต์อินทราเน็ตและพอร์ทัล
- ตัวเลือกการจัดการและค้นหาเนื้อหาที่ทรงพลัง
- การแชร์ไฟล์ภายในและภายนอกอย่างปลอดภัย
- การผสานรวมกับ MS Office, OneDrive, Microsoft Teams และ Power BI
ข้อจำกัดของ SharePoint
- อาจมีความซับซ้อนเล็กน้อยในการตั้งค่า
- ต้นทุนการย้ายข้อมูลสูง
ราคา SharePoint
- แผนแบบรายเดือน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft 365 Business Standard: $12.5 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
การให้คะแนนและรีวิวใน SharePoint
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
8. Zendesk
แพลตฟอร์มการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของลูกค้า ซึ่งเหนือสิ่งอื่นใด ไม่แปลกใจเลยที่ฟีเจอร์การจัดการฐานความรู้ของ Zendesk จะมุ่งเน้นไปที่การสร้าง วิกิบริการตนเองสำหรับลูกค้า
ด้วยวิกิประเภทคำถามที่พบบ่อยของ Zendesk คุณสามารถให้ผู้ซื้อของคุณแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองผ่านการเข้าถึงคลังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณได้อย่างง่ายดาย
ซึ่งจะช่วยยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมและปรับปรุงกระบวนการทำงานของตัวแทนของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้พวกเขาสามารถแนะนำลูกค้าไปยังแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากฐานความรู้เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- คุณสมบัติ Content Cues สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าค้นหาบ่อยที่สุด ช่วยให้คุณสามารถเติมเต็มช่องว่างของความรู้ได้
- การแก้ไขแบบกลุ่มเพื่ออัปเดตคุณสมบัติต่าง ๆ (เช่น ป้ายกำกับ, สิทธิ์, เป็นต้น) พร้อมกันสำหรับบทความหลาย ๆ รายการ
- บอทตอบกลับอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ผู้อ่านค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการบันทึกการค้นหาใด ๆ เป็นรายการเพื่อให้ผู้ค้นหาสามารถค้นหาได้ในภายหลัง
- คู่มือ Zendesk สำหรับการสร้างบทความในกว่า 40 ภาษา
ข้อจำกัดของ Zendesk
- ขาดคุณสมบัติการร่วมมือในโครงการเพื่อพัฒนาฐานความรู้ส่วนตัว
- คุณสมบัติของ AI มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการเพิ่ม
ราคาของ Zendesk
- ทีมสูท: $55/เดือน ต่อตัวแทน
- การเติบโตของห้องสวีท: $89/เดือน ต่อตัวแทน
- Suite Professional: $115/เดือน ต่อตัวแทน
- Suite Enterprise: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ส่วนเสริม AI ขั้นสูง: $50/เดือนต่อตัวแทน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (5,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
9. กูรู
Guru รวมเครื่องมือสำคัญสามอย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้คุณสามารถสร้างฐานความรู้ภายในที่แข็งแกร่งได้:ระบบค้นหาภายในองค์กรที่ใช้ AI,ซอฟต์แวร์วิกิ, และพอร์ทัลอินทราเน็ต. คุณสมบัติของวิกิ เป็นแกนกลางของฟังก์ชันการจัดการความรู้ของ Guru และด้วยความสามารถของ AI ทำให้การใช้งานง่ายมาก.
ส่วนที่ดีที่สุดคือความสะดวกในการใช้งานของแพลตฟอร์มไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้เขียนบทความในฐานความรู้ของคุณเท่านั้น แต่ยังขยายไปถึงผู้ค้นหาและผู้อ่านด้วย
ในขณะที่ผู้เขียนสามารถได้รับ คำแนะนำจาก AI เพื่อแท็กผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของพวกเขาและได้รับความช่วยเหลือในการเขียนอื่นๆ (เช่น คำแนะนำเรื่องชื่อเรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหา) ผู้ค้นหาสามารถได้รับคำตอบโดยตรงต่อคำถามของพวกเขาตามข้อมูลที่มีอยู่ในฐานความรู้
คุณสมบัติเด่นของ Guru
- ค้นหาหัวข้อการหารือที่ได้รับความนิยมจาก Slack และสร้างเนื้อหาตามหัวข้อเหล่านั้น
- การตรวจจับเนื้อหาซ้ำซ้อน
- แม่แบบเอกสารที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- การค้นหาและช่วยเหลือการเขียนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ข้อจำกัดของกูรู
- โหมดมืดและโหมดโฟกัสหายไป
- ไม่มีฟังก์ชันสำหรับการติดแท็กจำนวนมาก
การตั้งราคาแบบกูรู
- เริ่มต้น: ฟรี
- ผู้สร้าง: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การจัดอันดับและรีวิวของกูรู
- G2: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 (150+ รีวิว)
10. ฮิลป์จูส
Helpjuice เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความรู้และการจัดการเอกสารที่มีความสามารถสูง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ เช่น ทีมสนับสนุนลูกค้า สามารถปรับปรุงการบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า และฝึกอบรมพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ตัวเลือกการค้นหาที่คล้ายกับ Google ธีมที่ออกแบบเฉพาะ และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อให้คุณเข้าใจผู้อ่านของคุณ ช่องว่างของความรู้ที่อาจมี และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
แพลตฟอร์มนี้มีความโดดเด่นด้วย ฟีเจอร์ SEO ที่ช่วยให้คุณจัดอันดับเนื้อหาฐานความรู้ของคุณในหน้าผลการค้นหาของ Google (SERPs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างง่ายดายเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับคุณอีกด้วย! ?
คุณสมบัติเด่นของ Helpjuice
- การสนับสนุนลูกค้าภายใน 5 นาที
- ตัวเลือกการค้นหาแบบ Google
- หน้าเว็บที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับ SEO
- การสนับสนุนหลายภาษา
- การวิเคราะห์เชิงลึก
- ปรับแต่งตามความต้องการของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ Helpjuice
- การผสานรวมกับ MS Office ไม่ราบรื่น
- โปรแกรมแก้ไขข้อความมีปัญหาบางประการ
ราคาของ Helpjuice
- เริ่มต้น: $120/เดือน
- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า: 200 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียมแบบจำกัด: $289/เดือน
- พรีเมียมไม่จำกัด: $499/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Helpjuice
- G2: ไม่มีคะแนน/รีวิว
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
แบ่งปันความรู้ได้อย่างง่ายดายด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Document360
ฐานความรู้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณได้อย่างมากโดยการปรับปรุงกระบวนการภายในที่สำคัญ เช่น การรับพนักงานใหม่ การฝึกอบรม และการทำงานร่วมกันให้เป็นระบบ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ลูกค้าแก้ไขปัญหาทั่วไปได้โดยไม่ต้องมีการมีส่วนร่วมโดยตรงจากคุณ ซึ่งช่วยให้คุณมอบการสนับสนุนที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้อีกด้วย ?
หากคุณยังมีความสงสัยเกี่ยวกับทางเลือกแทน Document360 ของคุณ คุณจะไม่ผิดหวังกับ ClickUp! ด้วยความสามารถในการจัดการเอกสารที่ทรงพลัง ผสมผสานกับฟังก์ชัน AI ที่ทันสมัยและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มสร้างฐานความรู้ในฝันของคุณได้ตั้งแต่วันนี้
และสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณไม่ต้องเสียเงินสักบาทเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ClickUp เพียงแค่สมัครฟรีแล้วสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวคุณเอง!