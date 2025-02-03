บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

เอกสารประกอบซอฟต์แวร์ของคุณคือแผนที่นำทางสำหรับนักพัฒนาในอนาคตที่ทำงานในโครงการเดียวกัน และเป็นคู่มือสำหรับผู้ใช้ในการเรียนรู้วิธีการผสานซอฟต์แวร์เข้ากับกระบวนการทำงานของตนเอง เอกสารประกอบยังช่วยให้นักพัฒนาได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีต ทำให้โครงการในอนาคตสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น

เอกสารประกอบซอฟต์แวร์ไม่จำเป็นต้องเป็นภาระหนักในรายการที่ต้องทำของคุณ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างเอกสารประกอบที่อ่านง่าย ใช้สะดวก และแชร์ต่อได้อย่างรวดเร็ว เราจะมาสำรวจ 10 เครื่องมือสร้างเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในปี 2024 ซึ่งคุณจะอยากนำไปใช้ในโครงการพัฒนาครั้งต่อไปของคุณ

เครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์คืออะไร?

เอกสารประกอบซอฟต์แวร์อธิบายถึงวิธีที่นักพัฒนาสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาและวิธีที่ผู้ใช้ปลายทางควรใช้งานซอฟต์แวร์นั้น อาจประกอบด้วยคู่มือผู้ใช้ เอกสารประกอบส่วนติดต่อโปรแกรมประยุกต์ (API) และข้อกำหนดทางเทคนิค

เครื่องมือการจัดการความรู้ที่เหมาะสมควรทำให้การสร้าง จัดการ และแบ่งปันเอกสารทางเทคนิคเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือดังกล่าวช่วยให้คุณสร้างเอกสารได้เร็วขึ้นและด้วยความยุ่งยากน้อยที่สุด แพลตฟอร์มเอกสารซอฟต์แวร์อาจสร้างเอกสารจากโค้ดสร้างฐานความรู้ ดูแลระบบควบคุมเวอร์ชัน หรือโฮสต์คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือเอกสารสำหรับนักพัฒนา?

เมื่อคุณเริ่มค้นหาเครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ให้มองหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ของคุณควรมีฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นภายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ระบบอัตโนมัติ: ยิ่งอัตโนมัติมาก ยิ่งดี. มองหาเครื่องมือที่สามารถใช้โค้ดต้นฉบับของคุณเพื่อสร้างเอกสารและผลิตข้อมูลที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: การพัฒนาแทบจะไม่เคยเป็นโครงการเดี่ยว เอกสารซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดจะช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานบนหน้าเดียวกันได้พร้อมกัน
  • ฟังก์ชันการค้นหา: เอกสารคู่มือซอฟต์แวร์จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณสามารถใช้มันเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้ มองหาเครื่องมือที่มีฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังและคุณสมบัติการกรองเพื่อช่วยคุณค้นหาข้อมูลเฉพาะเจาะจง
  • ตัวเลือกการผสานรวม: เครื่องมือที่ดีที่สุดจะผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีของคุณเพื่อทำให้กระบวนการจัดทำเอกสารซอฟต์แวร์รวดเร็วขึ้น

เครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกควรสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการของคุณ คุณต้องการสิ่งที่เหมาะกับกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใครของทีมคุณและงบประมาณของคุณ หลายเครื่องมือในรายการนี้มีให้ทดลองใช้ฟรี ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบตัวเลือกไม่กี่ตัวและดูว่าตัวใดเหมาะกับความต้องการของทีมคุณมากที่สุด

เครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

1.คลิกอัพ

ทีมซอฟต์แวร์ ClickUp Gif
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาของคุณให้ราบรื่นด้วยศูนย์กลางการทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp สำหรับการวางแผน การสร้าง และการส่งมอบ

เครื่องมือการจัดการโครงการที่เป็นที่ชื่นชอบของทีมทั่วโลกก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณได้เช่นกันเมื่อพูดถึงเอกสารซอฟต์แวร์ ClickUp เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ต้องการเครื่องมือการจัดการความรู้หรือพื้นที่เพื่อสร้างเอกสารซอฟต์แวร์ของพวกเขายังมีเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยเริ่มต้นกระบวนการของคุณและทำให้คุณคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่าง

คุณสมบัติเช่นClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารและเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างวิกิซอฟต์แวร์ได้ คุณยังสามารถสร้างงานที่สามารถติดตามได้ภายในข้อความเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดรายการใด ๆ ในรายการที่ต้องทำของคุณ

ClickUp ได้เปิดตัวฟีเจอร์ClickUp AIอันทรงพลังเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งคุณสามารถใช้สร้างหน้าเว็บ จัดทำสารบัญสำหรับคู่มือผู้ใช้ หรือตรวจแก้ไขงานเขียนทางเทคนิคของคุณได้เครื่องมือ AIเหล่านี้ยังสามารถช่วยเปลี่ยนศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อความที่เข้าใจง่ายอีกด้วย

หากคุณต้องการแพลตฟอร์มครบวงจรที่สามารถวางแผนและจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้ และเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นเอกสารที่ใช้งานง่าย ClickUp คือตัวเลือกที่คุณควรพิจารณา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เครื่องมือ AIสามารถช่วยคุณเขียนเอกสารซอฟต์แวร์ของคุณได้ รวมถึงสรุปเอกสารและตารางสารบัญ
  • ตัวเลือกการผสานรวมช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Google Drive, GitHub และ Slack
  • แม่แบบฟรีหลายพันแบบสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นโครงการได้อย่างรวดเร็วและจัดทำเอกสารให้เสร็จสมบูรณ์ได้เร็วขึ้น
  • มีหลายวิธีในการทำให้งานของคุณเป็นอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าคุณใช้เวลาน้อยลงในการบันทึกข้อมูลและใช้เวลามากขึ้นในการสร้างนวัตกรรมซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่ถัดไปของคุณ
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานบนเอกสารได้พร้อมกันเพื่อการแบ่งปันความรู้ที่ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในบัญชีแบบชำระเงินเท่านั้น ดังนั้นคุณจะไม่ได้รับโอกาสใช้เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและใช้งานง่ายนี้หากคุณยังคงใช้เวอร์ชันฟรี

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI: พร้อมให้ซื้อในแผนชำระเงินทุกแบบในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. ฐานความรู้ ProProfs

แดชบอร์ดเอกสารซอฟต์แวร์ฐานความรู้ ProProfs
ผ่านทางฐานความรู้ ProProfs

ProProfs Knowledge Base เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์สำหรับการสร้างเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ เครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมและแบ่งปันทั้งแบบสาธารณะและส่วนตัวได้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์นี้คือคุณสามารถผสานรวมกับระบบช่วยเหลือหรือแพลตฟอร์มแชทสดของคุณได้ ทำให้มีประโยชน์มากขึ้นสำหรับทีมสนับสนุนและผู้ใช้ปลายทางของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของฐานความรู้ ProProfs

  • ความสามารถในการผสานรวมกับระบบช่วยเหลือของคุณและแพลตฟอร์มแชทสดทำให้เอกสารซอฟต์แวร์ของคุณมีประโยชน์มากขึ้น
  • เครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสร้างบทความ คู่มือ คำถามที่พบบ่อย และเอกสารประกอบซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • ฟังก์ชันการค้นหาที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วภายในซอฟต์แวร์ฐานความรู้

ข้อจำกัดของฐานความรู้ ProProfs

  • มีตัวเลือกการผสานรวมให้เลือกน้อยกว่าที่คุณจะพบในเครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในตลาด

ราคาของฐานความรู้ ProProfs

  • ฟรี: สูงสุด 25 บทความ
  • ธุรกิจ: $29.99/เดือน สำหรับบทความไม่เกิน 100 บทความ
  • โดเมนที่กำหนดเองและไวท์เลเบล: $30/เดือน

คะแนนและรีวิวฐานความรู้ ProProfs

  • G2: 4. 6/5 (รีวิว 25+ รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (25+ รีวิว)

3. Document360

เครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ Document360
ผ่านทางDocument360

Document360 เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับจัดทำเอกสารที่มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การสร้างเอกสารภายในและภายนอกเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเพิ่มลิงก์ รูปภาพ วิดีโอ บล็อกโค้ด และอื่นๆ เพื่อสร้างคู่มือที่สะดวกได้

แพลตฟอร์มนี้มีระบบควบคุมเวอร์ชันที่แข็งแกร่งเพื่อให้สามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้ตลอดเวลา เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้งานง่ายยังช่วยให้คุณติดตามวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเอกสารของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Document360

  • มีการเลือกการผสานรวมและส่วนขยายที่ดีเพื่อทำให้กระบวนการจัดทำเอกสารราบรื่นยิ่งขึ้น
  • ระบบควบคุมเวอร์ชันที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้คุณย้อนกลับข้อมูลได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก
  • แม่แบบเพื่อช่วยให้คุณใช้รูปแบบเอกสารที่สม่ำเสมอและรักษาการจัดรูปแบบและการออกแบบ

ข้อจำกัดของ Document360

  • แม้ว่าตัวเลือกการผสานรวมจะมีอยู่ในเครื่องมือเอกสารแล้ว แต่ผู้ใช้บางรายบ่นว่าอาจมีความยากลำบากในการตั้งค่า

ราคาของ Document360

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $199/ต่อโครงการต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $399/ต่อโครงการต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $529/ต่อโครงการต่อเดือน
  • องค์กร: $599/ต่อโครงการต่อเดือน

เอกสาร360 คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 360 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)

4. Dropbox Paper

Dropbox Paper เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับจัดทำเอกสาร
ผ่านDropbox Paper

Dropbox Paper เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแก้ไขและแบ่งปันเอกสารแบบร่วมมือจากผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ยอดนิยม Dropbox Paper ช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานบนเอกสาร บันทึก และแผนงานโครงการต่างๆได้ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แม้ว่าแพลตฟอร์มนี้จะไม่ใช่อุปกรณ์ซอฟต์แวร์สำหรับจัดทำเอกสารอย่างเต็มรูปแบบ แต่ก็ยังมีประโยชน์ในกระบวนการจัดทำเอกสาร โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่อาจไม่สามารถจ่ายแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งกว่าได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox Paper

  • เครื่องมือเอกสารนี้มาพร้อมกับบริการ Dropbox ของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จึงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างเอกสารซอฟต์แวร์หากคุณไม่สามารถลงทุนในเครื่องมืออื่นสำหรับเทคโนโลยีของคุณได้
  • คุณสมบัติการร่วมมือที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารซอฟต์แวร์ได้ แม้ว่าพวกเขาจะทำงานจากระยะไกลหรือทำงานแบบไม่พร้อมกันก็ตาม
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายหมายความว่าคุณสามารถเริ่มสร้างเอกสารซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Dropbox Paper

  • เนื่องจากการออกแบบไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะสำหรับเอกสารซอฟต์แวร์ จึงขาดคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติบางอย่างที่คุณจะพบในเครื่องมืออื่น

ราคา Dropbox Paper

  • ฟรีพร้อมแผน DropBox ของคุณ
  • แผนเริ่มต้นที่ $9.99/เดือน สำหรับการใช้งานส่วนตัว และ $19.99/เดือน สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ

การให้คะแนนและรีวิว Dropbox Paper

  • G2: 4. 1/5 (4,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

5. GitBook

GitBook เป็นเครื่องมือสำหรับจัดทำเอกสารซอฟต์แวร์
ผ่านทางGitBook

GitBook เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมสำหรับการบันทึกโครงการซอฟต์แวร์ที่ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นหลัก ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในการสร้างและดูแลเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย โดยใช้ไฟล์ Markdown

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitBook

  • ตัวเลือกการนำเข้าและการผสานรวมที่แข็งแกร่งช่วยให้คุณสามารถนำเอกสารที่มีอยู่เข้าสู่แพลตฟอร์มได้ คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
  • คุณสมบัติการร่วมมือที่ดีช่วยให้สมาชิกทีมทั้งทางเทคนิคและไม่ทางเทคนิคสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำเอกสารซอฟต์แวร์ได้
  • คุณสมบัติการค้นหาที่ทรงพลังหมายความว่าคุณสามารถค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้ภายในอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ GitBook

ราคาของ GitBook

  • ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
  • บวก: $6. 70/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิวของ GitBook

  • G2: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

6. เตตร้า

Tettra เป็นเครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์
ผ่านทางTettra

Tettra เป็นหนึ่งในเครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารภายในองค์กร มันให้พื้นที่ส่วนกลางสำหรับรวบรวมเอกสารทั้งหมดของคุณ จัดระเบียบ และใช้เพื่อสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุม

คุณสมบัติเด่นของ Tettra

  • ระบบสำหรับสร้างฐานความรู้แบบวิกิได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคุณสามารถสร้าง จัดระเบียบ และแก้ไขเอกสารภายในองค์กรได้
  • ระบบติดตามที่ยอดเยี่ยมเพื่อแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับหน้าเว็บที่ไม่มีเจ้าของหรือเก่าเพื่อให้คุณสามารถรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้
  • สามารถส่งคำถามให้ผู้เชี่ยวชาญตอบในภายหลังได้ หากคุณไม่สามารถหาคำตอบได้ด้วยการใช้ฟังก์ชันค้นหาที่ทรงพลัง

ข้อจำกัดของ Tettra

  • ตัวเลือกการผสานรวมมีไม่มากนัก ดังนั้นหากคุณต้องการเชื่อมต่อสิ่งนี้เข้ากับระบบเทคโนโลยีขนาดใหญ่ คุณอาจรู้สึกผิดหวัง

การกำหนดราคาของ Tettra

  • พื้นฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การปรับขนาด: $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Tettra

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (5+ รีวิว)

7. Whatfix

Whatfix ในฐานะเครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์
ผ่านทางWhatfix

Whatfix ไม่ใช่เครื่องมือเอกสารแบบดั้งเดิม แต่เป็นแพลตฟอร์มการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร (Digital Adoption Platform) ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแนะนำผู้ใช้ใหม่และเป็นการขยายเอกสารทางเทคนิคของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยให้คุณสามารถนำซอฟต์แวร์ของคุณไปใช้ได้สะดวกขึ้น รวมถึงความสามารถในการสร้างการแนะนำการใช้งานแบบโต้ตอบ (Interactive Walkthroughs)

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Whatfix

  • ระบบสำหรับสร้างคู่มือการใช้งานสำหรับงานเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถดูวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างชัดเจน
  • การอัตโนมัติของงานที่ทำซ้ำภายในแพลตฟอร์มเพื่อให้คุณสามารถทำมากขึ้นด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด
  • การวิเคราะห์เพื่อบอกคุณว่าผู้ใช้ซอฟต์แวร์ของคุณต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในด้านใด

ข้อจำกัดของ Whatfix

  • แม้ว่านี่จะเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างคู่มือผู้ใช้และคู่มือการใช้งานแบบโต้ตอบ แต่อาจไม่เหมาะสำหรับการสร้างเอกสารทางเทคนิคประเภทอื่น

ราคาของ Whatfix

  • ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิวของ Whatfix

  • G2: 4. 6/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 75 รายการ)

8. ผู้บันทึก

สคริบเป็นเครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์
ผ่านทางผู้จดบันทึก

Scribe เป็นเครื่องมือสำหรับจัดทำเอกสารที่บันทึกขั้นตอนในกระบวนการโดยอัตโนมัติและแปลงเป็นคำแนะนำที่เข้าใจง่าย เป็นวิธีที่ง่ายดายในการสร้างเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ คุณสามารถแก้ไขและแบ่งปันเอกสารได้ตามต้องการ

คุณสมบัติเด่นของ Scribe

  • มีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจำนวนมากเพื่อให้คุณสามารถรักษาความสอดคล้องทางสายตาของเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • ตัวเลือกในการใช้เครื่องมือในรูปแบบส่วนขยายของ Chrome หรือแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปเพื่อจับภาพกระบวนการของคุณ
  • ความสามารถในการส่งออกเอกสารที่สร้างขึ้นได้อย่างง่ายดาย และฝังคำแนะนำไว้ในฐานความรู้ วิกิ หรือเอกสารทางเทคนิคอื่น ๆ ของคุณ

ข้อจำกัดของผู้บันทึก

  • คุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการของเครื่องมือเอกสารนี้อยู่เบื้องหลังการชำระเงิน

ราคาของ Scribe

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • โปรเพอร์โซนัล: $23/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ทีมมืออาชีพ: $12/เดือนต่อที่นั่ง โดยมีขั้นต่ำห้าที่นั่ง
  • องค์กร: นัดหมายการสาธิตเพื่อรับราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิวของนักเขียน

  • Capterra: 4. 9/5 (5+ รีวิว)

9. บิต.ไอ

Bit.ai เป็นเครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์
ผ่านทางBit.ai

การออกแบบของ Bit.ai ได้คำนึงถึงการร่วมมือไว้ในใจ เครื่องมือเอกสารของแพลตฟอร์มช่วยให้ทีมสามารถสร้าง จัดระเบียบ และจัดการเอกสารได้โดยใช้พื้นที่ทำงานที่หลากหลายภายในแอป ฟีเจอร์การแก้ไขเอกสารร่วมกันและการแสดงความคิดเห็นทำให้การรวบรวมความรู้เป็นเรื่องง่าย และทำให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในกระบวนการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดบางส่วน

  • คุณสมบัติการแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนสมาชิกในทีมเกี่ยวกับเนื้อหาใหม่ที่พวกเขาต้องตรวจสอบหรือมีส่วนร่วม
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่ดีช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเช่น Slack, Trello, และ Google Docs
  • การควบคุมการเข้าถึงช่วยให้คุณเก็บเอกสารที่มีความสำคัญไว้เป็นความลับ

ข้อจำกัดของ Bit. ai:

  • มีตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัด ดังนั้นคุณจะต้องชอบรูปแบบของเอกสารซอฟต์แวร์ที่ Bit.ai สร้างให้คุณ

ราคาของ Bit.ai

  • ฟรี
  • โปรแพลน: $8/เดือน ต่อสมาชิก
  • แผนธุรกิจ: $15/เดือน ต่อสมาชิก

คะแนนและรีวิว Bit.ai

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)

10. นูคลิโน

แม่แบบเอกสารโครงการจาก Nuclino
ผ่านทางNuclino

Nuclino เป็นเครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่รองรับการทำงานร่วมกัน, มีการควบคุมเวอร์ชัน, และมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ แพลตฟอร์มนี้ทำให้การสร้างโครงสร้างเอกสารแบบกำหนดเองเป็นเรื่องง่ายมาก คุณสามารถตั้งค่าเอกสารภายในของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมกับทีมของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของ Nuclino

  • อินเทอร์เฟซที่สะอาดช่วยให้การสร้างเอกสารเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาความรู้ทางเทคนิคมากนัก
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมสามารถสร้างและแก้ไขข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • การเชื่อมโยงเอกสารช่วยให้การสร้างวิกิซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ Nuclino

  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับเอกสารจำนวนมาก ดังนั้นอาจเหมาะสำหรับทีมซอฟต์แวร์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

ราคาของ Nuclino

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Nuclino

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

ปรับปรุงกระบวนการจัดทำเอกสารซอฟต์แวร์ของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

เอกสารประกอบซอฟต์แวร์ที่ดีคือรากฐานของการพัฒนาในอนาคตที่ดีขึ้น เครื่องมือเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้ปลายทาง

ในปี 2024 มีเครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมหลายตัวให้เลือกใช้ แต่ ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันแบบครบวงจร ClickUp ช่วยให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคู่มือผู้ใช้ที่ครอบคลุมหรือการติดตามความคืบหน้าของโครงการ

