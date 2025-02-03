10 เครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในปี 2025

เอกสารประกอบซอฟต์แวร์ของคุณคือแผนที่นำทางสำหรับนักพัฒนาในอนาคตที่ทำงานในโครงการเดียวกัน และเป็นคู่มือสำหรับผู้ใช้ในการเรียนรู้วิธีการผสานซอฟต์แวร์เข้ากับกระบวนการทำงานของตนเอง เอกสารประกอบยังช่วยให้นักพัฒนาได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีต ทำให้โครงการในอนาคตสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น
เอกสารประกอบซอฟต์แวร์ไม่จำเป็นต้องเป็นภาระหนักในรายการที่ต้องทำของคุณ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างเอกสารประกอบที่อ่านง่าย ใช้สะดวก และแชร์ต่อได้อย่างรวดเร็ว เราจะมาสำรวจ 10 เครื่องมือสร้างเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในปี 2024 ซึ่งคุณจะอยากนำไปใช้ในโครงการพัฒนาครั้งต่อไปของคุณ
เครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์คืออะไร?
เอกสารประกอบซอฟต์แวร์อธิบายถึงวิธีที่นักพัฒนาสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาและวิธีที่ผู้ใช้ปลายทางควรใช้งานซอฟต์แวร์นั้น อาจประกอบด้วยคู่มือผู้ใช้ เอกสารประกอบส่วนติดต่อโปรแกรมประยุกต์ (API) และข้อกำหนดทางเทคนิค
เครื่องมือการจัดการความรู้ที่เหมาะสมควรทำให้การสร้าง จัดการ และแบ่งปันเอกสารทางเทคนิคเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือดังกล่าวช่วยให้คุณสร้างเอกสารได้เร็วขึ้นและด้วยความยุ่งยากน้อยที่สุด แพลตฟอร์มเอกสารซอฟต์แวร์อาจสร้างเอกสารจากโค้ดสร้างฐานความรู้ ดูแลระบบควบคุมเวอร์ชัน หรือโฮสต์คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือเอกสารสำหรับนักพัฒนา?
เมื่อคุณเริ่มค้นหาเครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ให้มองหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ของคุณควรมีฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นภายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ระบบอัตโนมัติ: ยิ่งอัตโนมัติมาก ยิ่งดี. มองหาเครื่องมือที่สามารถใช้โค้ดต้นฉบับของคุณเพื่อสร้างเอกสารและผลิตข้อมูลที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: การพัฒนาแทบจะไม่เคยเป็นโครงการเดี่ยว เอกสารซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดจะช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานบนหน้าเดียวกันได้พร้อมกัน
- ฟังก์ชันการค้นหา: เอกสารคู่มือซอฟต์แวร์จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณสามารถใช้มันเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้ มองหาเครื่องมือที่มีฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังและคุณสมบัติการกรองเพื่อช่วยคุณค้นหาข้อมูลเฉพาะเจาะจง
- ตัวเลือกการผสานรวม: เครื่องมือที่ดีที่สุดจะผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีของคุณเพื่อทำให้กระบวนการจัดทำเอกสารซอฟต์แวร์รวดเร็วขึ้น
เครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกควรสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการของคุณ คุณต้องการสิ่งที่เหมาะกับกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใครของทีมคุณและงบประมาณของคุณ หลายเครื่องมือในรายการนี้มีให้ทดลองใช้ฟรี ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบตัวเลือกไม่กี่ตัวและดูว่าตัวใดเหมาะกับความต้องการของทีมคุณมากที่สุด
เครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
เครื่องมือการจัดการโครงการที่เป็นที่ชื่นชอบของทีมทั่วโลกก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณได้เช่นกันเมื่อพูดถึงเอกสารซอฟต์แวร์ ClickUp เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ต้องการเครื่องมือการจัดการความรู้หรือพื้นที่เพื่อสร้างเอกสารซอฟต์แวร์ของพวกเขายังมีเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยเริ่มต้นกระบวนการของคุณและทำให้คุณคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่าง
คุณสมบัติเช่นClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารและเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างวิกิซอฟต์แวร์ได้ คุณยังสามารถสร้างงานที่สามารถติดตามได้ภายในข้อความเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดรายการใด ๆ ในรายการที่ต้องทำของคุณ
ClickUp ได้เปิดตัวฟีเจอร์ClickUp AIอันทรงพลังเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งคุณสามารถใช้สร้างหน้าเว็บ จัดทำสารบัญสำหรับคู่มือผู้ใช้ หรือตรวจแก้ไขงานเขียนทางเทคนิคของคุณได้เครื่องมือ AIเหล่านี้ยังสามารถช่วยเปลี่ยนศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อความที่เข้าใจง่ายอีกด้วย
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มครบวงจรที่สามารถวางแผนและจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้ และเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นเอกสารที่ใช้งานง่าย ClickUp คือตัวเลือกที่คุณควรพิจารณา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือ AIสามารถช่วยคุณเขียนเอกสารซอฟต์แวร์ของคุณได้ รวมถึงสรุปเอกสารและตารางสารบัญ
- ตัวเลือกการผสานรวมช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Google Drive, GitHub และ Slack
- แม่แบบฟรีหลายพันแบบสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นโครงการได้อย่างรวดเร็วและจัดทำเอกสารให้เสร็จสมบูรณ์ได้เร็วขึ้น
- มีหลายวิธีในการทำให้งานของคุณเป็นอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าคุณใช้เวลาน้อยลงในการบันทึกข้อมูลและใช้เวลามากขึ้นในการสร้างนวัตกรรมซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่ถัดไปของคุณ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานบนเอกสารได้พร้อมกันเพื่อการแบ่งปันความรู้ที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในบัญชีแบบชำระเงินเท่านั้น ดังนั้นคุณจะไม่ได้รับโอกาสใช้เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและใช้งานง่ายนี้หากคุณยังคงใช้เวอร์ชันฟรี
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI: พร้อมให้ซื้อในแผนชำระเงินทุกแบบในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. ฐานความรู้ ProProfs
ProProfs Knowledge Base เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์สำหรับการสร้างเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ เครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมและแบ่งปันทั้งแบบสาธารณะและส่วนตัวได้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์นี้คือคุณสามารถผสานรวมกับระบบช่วยเหลือหรือแพลตฟอร์มแชทสดของคุณได้ ทำให้มีประโยชน์มากขึ้นสำหรับทีมสนับสนุนและผู้ใช้ปลายทางของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของฐานความรู้ ProProfs
- ความสามารถในการผสานรวมกับระบบช่วยเหลือของคุณและแพลตฟอร์มแชทสดทำให้เอกสารซอฟต์แวร์ของคุณมีประโยชน์มากขึ้น
- เครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสร้างบทความ คู่มือ คำถามที่พบบ่อย และเอกสารประกอบซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วภายในซอฟต์แวร์ฐานความรู้
ข้อจำกัดของฐานความรู้ ProProfs
- มีตัวเลือกการผสานรวมให้เลือกน้อยกว่าที่คุณจะพบในเครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในตลาด
ราคาของฐานความรู้ ProProfs
- ฟรี: สูงสุด 25 บทความ
- ธุรกิจ: $29.99/เดือน สำหรับบทความไม่เกิน 100 บทความ
- โดเมนที่กำหนดเองและไวท์เลเบล: $30/เดือน
คะแนนและรีวิวฐานความรู้ ProProfs
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 25+ รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (25+ รีวิว)
3. Document360
Document360 เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับจัดทำเอกสารที่มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การสร้างเอกสารภายในและภายนอกเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเพิ่มลิงก์ รูปภาพ วิดีโอ บล็อกโค้ด และอื่นๆ เพื่อสร้างคู่มือที่สะดวกได้
แพลตฟอร์มนี้มีระบบควบคุมเวอร์ชันที่แข็งแกร่งเพื่อให้สามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้ตลอดเวลา เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้งานง่ายยังช่วยให้คุณติดตามวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเอกสารของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Document360
- มีการเลือกการผสานรวมและส่วนขยายที่ดีเพื่อทำให้กระบวนการจัดทำเอกสารราบรื่นยิ่งขึ้น
- ระบบควบคุมเวอร์ชันที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้คุณย้อนกลับข้อมูลได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก
- แม่แบบเพื่อช่วยให้คุณใช้รูปแบบเอกสารที่สม่ำเสมอและรักษาการจัดรูปแบบและการออกแบบ
ข้อจำกัดของ Document360
- แม้ว่าตัวเลือกการผสานรวมจะมีอยู่ในเครื่องมือเอกสารแล้ว แต่ผู้ใช้บางรายบ่นว่าอาจมีความยากลำบากในการตั้งค่า
ราคาของ Document360
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $199/ต่อโครงการต่อเดือน
- มืออาชีพ: $399/ต่อโครงการต่อเดือน
- ธุรกิจ: $529/ต่อโครงการต่อเดือน
- องค์กร: $599/ต่อโครงการต่อเดือน
เอกสาร360 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 360 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
4. Dropbox Paper
Dropbox Paper เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแก้ไขและแบ่งปันเอกสารแบบร่วมมือจากผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ยอดนิยม Dropbox Paper ช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานบนเอกสาร บันทึก และแผนงานโครงการต่างๆได้ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แม้ว่าแพลตฟอร์มนี้จะไม่ใช่อุปกรณ์ซอฟต์แวร์สำหรับจัดทำเอกสารอย่างเต็มรูปแบบ แต่ก็ยังมีประโยชน์ในกระบวนการจัดทำเอกสาร โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่อาจไม่สามารถจ่ายแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งกว่าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox Paper
- เครื่องมือเอกสารนี้มาพร้อมกับบริการ Dropbox ของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จึงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างเอกสารซอฟต์แวร์หากคุณไม่สามารถลงทุนในเครื่องมืออื่นสำหรับเทคโนโลยีของคุณได้
- คุณสมบัติการร่วมมือที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารซอฟต์แวร์ได้ แม้ว่าพวกเขาจะทำงานจากระยะไกลหรือทำงานแบบไม่พร้อมกันก็ตาม
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายหมายความว่าคุณสามารถเริ่มสร้างเอกสารซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Dropbox Paper
- เนื่องจากการออกแบบไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะสำหรับเอกสารซอฟต์แวร์ จึงขาดคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติบางอย่างที่คุณจะพบในเครื่องมืออื่น
ราคา Dropbox Paper
- ฟรีพร้อมแผน DropBox ของคุณ
- แผนเริ่มต้นที่ $9.99/เดือน สำหรับการใช้งานส่วนตัว และ $19.99/เดือน สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ
การให้คะแนนและรีวิว Dropbox Paper
- G2: 4. 1/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
5. GitBook
GitBook เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมสำหรับการบันทึกโครงการซอฟต์แวร์ที่ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นหลัก ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในการสร้างและดูแลเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย โดยใช้ไฟล์ Markdown
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitBook
- ตัวเลือกการนำเข้าและการผสานรวมที่แข็งแกร่งช่วยให้คุณสามารถนำเอกสารที่มีอยู่เข้าสู่แพลตฟอร์มได้ คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
- คุณสมบัติการร่วมมือที่ดีช่วยให้สมาชิกทีมทั้งทางเทคนิคและไม่ทางเทคนิคสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำเอกสารซอฟต์แวร์ได้
- คุณสมบัติการค้นหาที่ทรงพลังหมายความว่าคุณสามารถค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้ภายในอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ GitBook
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีไม่มากนัก คุณอาจไม่สามารถสร้างรูปลักษณ์ที่ต้องการหรือสอดคล้องกับแนวทางการสร้างแบรนด์ของบริษัทได้
ราคาของ GitBook
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- บวก: $6. 70/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ GitBook
- G2: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
6. เตตร้า
Tettra เป็นหนึ่งในเครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารภายในองค์กร มันให้พื้นที่ส่วนกลางสำหรับรวบรวมเอกสารทั้งหมดของคุณ จัดระเบียบ และใช้เพื่อสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุม
คุณสมบัติเด่นของ Tettra
- ระบบสำหรับสร้างฐานความรู้แบบวิกิได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคุณสามารถสร้าง จัดระเบียบ และแก้ไขเอกสารภายในองค์กรได้
- ระบบติดตามที่ยอดเยี่ยมเพื่อแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับหน้าเว็บที่ไม่มีเจ้าของหรือเก่าเพื่อให้คุณสามารถรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้
- สามารถส่งคำถามให้ผู้เชี่ยวชาญตอบในภายหลังได้ หากคุณไม่สามารถหาคำตอบได้ด้วยการใช้ฟังก์ชันค้นหาที่ทรงพลัง
ข้อจำกัดของ Tettra
- ตัวเลือกการผสานรวมมีไม่มากนัก ดังนั้นหากคุณต้องการเชื่อมต่อสิ่งนี้เข้ากับระบบเทคโนโลยีขนาดใหญ่ คุณอาจรู้สึกผิดหวัง
การกำหนดราคาของ Tettra
- พื้นฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- การปรับขนาด: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Tettra
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (5+ รีวิว)
7. Whatfix
Whatfix ไม่ใช่เครื่องมือเอกสารแบบดั้งเดิม แต่เป็นแพลตฟอร์มการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร (Digital Adoption Platform) ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแนะนำผู้ใช้ใหม่และเป็นการขยายเอกสารทางเทคนิคของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยให้คุณสามารถนำซอฟต์แวร์ของคุณไปใช้ได้สะดวกขึ้น รวมถึงความสามารถในการสร้างการแนะนำการใช้งานแบบโต้ตอบ (Interactive Walkthroughs)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Whatfix
- ระบบสำหรับสร้างคู่มือการใช้งานสำหรับงานเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถดูวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างชัดเจน
- การอัตโนมัติของงานที่ทำซ้ำภายในแพลตฟอร์มเพื่อให้คุณสามารถทำมากขึ้นด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด
- การวิเคราะห์เพื่อบอกคุณว่าผู้ใช้ซอฟต์แวร์ของคุณต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในด้านใด
ข้อจำกัดของ Whatfix
- แม้ว่านี่จะเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างคู่มือผู้ใช้และคู่มือการใช้งานแบบโต้ตอบ แต่อาจไม่เหมาะสำหรับการสร้างเอกสารทางเทคนิคประเภทอื่น
ราคาของ Whatfix
- ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ Whatfix
- G2: 4. 6/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 75 รายการ)
8. ผู้บันทึก
Scribe เป็นเครื่องมือสำหรับจัดทำเอกสารที่บันทึกขั้นตอนในกระบวนการโดยอัตโนมัติและแปลงเป็นคำแนะนำที่เข้าใจง่าย เป็นวิธีที่ง่ายดายในการสร้างเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ คุณสามารถแก้ไขและแบ่งปันเอกสารได้ตามต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Scribe
- มีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจำนวนมากเพื่อให้คุณสามารถรักษาความสอดคล้องทางสายตาของเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ตัวเลือกในการใช้เครื่องมือในรูปแบบส่วนขยายของ Chrome หรือแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปเพื่อจับภาพกระบวนการของคุณ
- ความสามารถในการส่งออกเอกสารที่สร้างขึ้นได้อย่างง่ายดาย และฝังคำแนะนำไว้ในฐานความรู้ วิกิ หรือเอกสารทางเทคนิคอื่น ๆ ของคุณ
ข้อจำกัดของผู้บันทึก
- คุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการของเครื่องมือเอกสารนี้อยู่เบื้องหลังการชำระเงิน
ราคาของ Scribe
- พื้นฐาน: ฟรี
- โปรเพอร์โซนัล: $23/เดือน ต่อที่นั่ง
- ทีมมืออาชีพ: $12/เดือนต่อที่นั่ง โดยมีขั้นต่ำห้าที่นั่ง
- องค์กร: นัดหมายการสาธิตเพื่อรับราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของนักเขียน
- Capterra: 4. 9/5 (5+ รีวิว)
9. บิต.ไอ
การออกแบบของ Bit.ai ได้คำนึงถึงการร่วมมือไว้ในใจ เครื่องมือเอกสารของแพลตฟอร์มช่วยให้ทีมสามารถสร้าง จัดระเบียบ และจัดการเอกสารได้โดยใช้พื้นที่ทำงานที่หลากหลายภายในแอป ฟีเจอร์การแก้ไขเอกสารร่วมกันและการแสดงความคิดเห็นทำให้การรวบรวมความรู้เป็นเรื่องง่าย และทำให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในกระบวนการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดบางส่วน
- คุณสมบัติการแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนสมาชิกในทีมเกี่ยวกับเนื้อหาใหม่ที่พวกเขาต้องตรวจสอบหรือมีส่วนร่วม
- ตัวเลือกการผสานรวมที่ดีช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเช่น Slack, Trello, และ Google Docs
- การควบคุมการเข้าถึงช่วยให้คุณเก็บเอกสารที่มีความสำคัญไว้เป็นความลับ
ข้อจำกัดของ Bit. ai:
- มีตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัด ดังนั้นคุณจะต้องชอบรูปแบบของเอกสารซอฟต์แวร์ที่ Bit.ai สร้างให้คุณ
ราคาของ Bit.ai
- ฟรี
- โปรแพลน: $8/เดือน ต่อสมาชิก
- แผนธุรกิจ: $15/เดือน ต่อสมาชิก
คะแนนและรีวิว Bit.ai
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)
10. นูคลิโน
Nuclino เป็นเครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่รองรับการทำงานร่วมกัน, มีการควบคุมเวอร์ชัน, และมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ แพลตฟอร์มนี้ทำให้การสร้างโครงสร้างเอกสารแบบกำหนดเองเป็นเรื่องง่ายมาก คุณสามารถตั้งค่าเอกสารภายในของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมกับทีมของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Nuclino
- อินเทอร์เฟซที่สะอาดช่วยให้การสร้างเอกสารเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาความรู้ทางเทคนิคมากนัก
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมสามารถสร้างและแก้ไขข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- การเชื่อมโยงเอกสารช่วยให้การสร้างวิกิซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Nuclino
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับเอกสารจำนวนมาก ดังนั้นอาจเหมาะสำหรับทีมซอฟต์แวร์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ราคาของ Nuclino
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Nuclino
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ปรับปรุงกระบวนการจัดทำเอกสารซอฟต์แวร์ของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
เอกสารประกอบซอฟต์แวร์ที่ดีคือรากฐานของการพัฒนาในอนาคตที่ดีขึ้น เครื่องมือเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้ปลายทาง
ในปี 2024 มีเครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมหลายตัวให้เลือกใช้ แต่ ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันแบบครบวงจร ClickUp ช่วยให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคู่มือผู้ใช้ที่ครอบคลุมหรือการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และทำให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณง่ายกว่าที่เคย