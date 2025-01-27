10 ทางเลือกและคู่แข่งของ Rytr AI ในปี 2025

เราอาศัยอยู่ในยุคที่น่าทึ่งที่เครื่องมือซึ่งขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยเราทำภารกิจต่าง ๆ ได้มากมาย ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล หนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ได้รับชื่อเสียงอย่างน่าทึ่งคือ Rytr แพลตฟอร์มที่หลากหลายซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการสร้างเนื้อหา
แต่ถ้า Rytr ไม่ตรงตามความต้องการหรือความชอบของคุณทั้งหมดล่ะ? ไม่ต้องกังวลไป เพราะคุณสามารถหา ทางเลือก AI ของ Rytr มากมายเพื่อช่วยคุณในการเขียนคำโฆษณาและงานอื่นๆ อีกมากมาย
ในบทความนี้ เราจะสำรวจตัวเลือก 10 อันดับแรกที่สามารถแข่งขันกับ Rytr AI และอาจมอบความสามารถที่เหนือกว่าสำหรับเครื่องมือเขียน AI ของคุณในครั้งต่อไป
Rytr AI คืออะไร?
Rytr AIเป็นผู้ช่วยเขียนที่สามารถสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงบทความบล็อก อีเมล ข้อเสนอทางธุรกิจ และหน้าแลนดิ้งเพจ ด้วยเทคโนโลยี GPT-3 ที่ล้ำสมัย Rytr จึงโดดเด่นในการสร้างสรรค์บทความที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งหมดที่ต้องการคือคำอธิบายสั้น ๆของเนื้อหาที่คุณต้องการ
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณ เลือกโทนการเขียน ได้จากเมนูแบบเลื่อนลง ทำให้ข้อความสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ มันมีความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ
Rytr รวมการ ตรวจสอบไวยากรณ์ ขั้นพื้นฐานไว้แล้ว คุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการสะกดคำ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเนื้อหาได้มากกว่า 30 ภาษา ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวกมากหากต้องการสื่อสารกับผู้ชมทั่วโลก ?
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกทางเลือกแทน Rytr AI สำหรับความต้องการด้านการเขียนคำโฆษณาของคุณ
เมื่อปัญญาประดิษฐ์ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากมายได้เกิดขึ้น โดยสัญญาว่าจะสร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดายและ SEO ที่ไร้ที่ติ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกเครื่องมือจะดีเท่าที่ควร ไม่ต้องพูดถึงว่าจะดีกว่า Rytr AI
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในทางเลือก:
- คุณภาพของเนื้อหา: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่สามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับและน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบทความที่สร้างโดย AI หลายชิ้นมักมีลักษณะซ้ำซากหรือไร้ความหมาย
- การปรับแต่ง: มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยระบุโทนเสียง รูปแบบ และมุมมอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- การรองรับภาษา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือก AI ของ Rytr สามารถสร้างเนื้อหาในภาษาที่คุณต้องการสำหรับผู้ชมทั่วโลกหรือหลายภาษา
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เอง ซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น เหมาะสำหรับทั้งนักเขียนที่มีประสบการณ์และผู้เริ่มต้น
- ค่าใช้จ่ายและการสนับสนุน: พิจารณาเรื่องราคาและความพร้อมในการให้บริการลูกค้า เพื่อเลือกเครื่องมือเขียนเนื้อหาโฆษณาที่คุ้มค่าและได้รับการสนับสนุนอย่างดีสำหรับคุณในครั้งต่อไป ?
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Rytr
ตรวจสอบรีวิวสั้น ๆ ของเราเกี่ยวกับทางเลือก Rytr ที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเร่งการผลิตเนื้อหาของคุณได้โดยไม่ต้องลดคุณภาพ ✍️
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งช่วยให้การสื่อสารและการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ งาน และกำหนดเวลาไว้ในที่เดียว ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้และการผสานการทำงาน ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถวางแผน ดำเนินการ และติดตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและการทำงานเป็นทีมในที่สุด ?
ClickUp AIเป็นเครื่องมือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพของ ClickUp โดยสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการเขียนเนื้อหาโฆษณา มันสามารถ สร้างเนื้อหาในรูปแบบยาวหรือสั้นตามข้อมูลที่คุณป้อน—เพียงแค่เลือกประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการ หัวข้อหลัก และกลุ่มเป้าหมาย แล้วดูเครื่องมือสร้างบล็อกหรือคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบได้ในไม่กี่วินาที!
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะกำหนดทิศทางให้ผู้ช่วยเขียน AI สร้างเนื้อหาตามที่คุณต้องการได้อย่างไร แพลตฟอร์มนี้มีคำแนะนำสำเร็จรูปสำหรับการเขียนข้อความที่น่าสนใจและให้ข้อมูลซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
นอกจากนี้ ClickUp AI ยังทำหน้าที่เป็น บรรณาธิการส่วนตัว สำหรับนักเขียนเนื้อหาหรือพนักงานขาย โดยช่วยขัดเกลางานเขียนของคุณ ตรวจสอบไวยากรณ์ รูปแบบ และความชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาและลดความเครียดด้วยการจัดโครงสร้างหัวข้อและตารางล่วงหน้า ปรับรูปแบบข้อความใหม่ และสรุปเอกสารที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น
ในขณะเดียวกันClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถจัดการ แก้ไข และแชร์เนื้อหาทุกชิ้นที่คุณสร้างด้วย ClickUp AI ได้อย่างง่ายดาย สมาชิกในทีมหลายคนสามารถมีส่วนร่วม แก้ไข และตรวจสอบเอกสารพร้อมกันได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มของ ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำให้การสร้างเอกสารสำหรับข้อเสนอ อีเมล และโครงการง่ายขึ้น
- รวมแม่แบบและคำแนะนำด้านสไตล์
- แปลและปรับเนื้อหา
- สร้างสรุปที่กระชับและให้ข้อมูล หรือคุณสามารถสร้างเนื้อหาแบบยาวได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการเรียนรู้ในช่วงแรกมีความยากลำบากเล็กน้อย
- ทางเลือกของ Rytr นี้มีฟีเจอร์ AI เป็นส่วนเสริมที่ต้องชำระเงิน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Copy. ai
Copy.ai ทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นด้วย เครื่องมือสร้าง AI แบบ Freestyle ซึ่งช่วยให้คุณสร้างทุกอย่างตั้งแต่โฆษณา Facebook และจดหมายสมัครงานไปจนถึงโครงร่างบทความ แทนที่จะต้องเริ่มต้นจากศูนย์ คุณเพียงแค่ให้บริบท แล้ว AI จะสร้างเนื้อหาให้คุณ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ใน ตัวแก้ไขในตัว
สิ่งที่ทำให้ Copy.ai แตกต่างคือความหลากหลายของมัน เนื่องจากมี 90+ แบบเทมเพลตสำหรับความต้องการด้านเนื้อหาต่างๆ รวมถึงเครื่องมือที่มีประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ SEO และแคมเปญการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทางเลือกของ Rytr นี้ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับปรุงงานเขียนของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาแบบยาวหรือสั้น—และเพิ่มผลผลิต
หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประเภทนี้ โปรดอ่านเกี่ยวกับทางเลือกที่เหมาะสมของCopy.ai
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 90 แบบ
- ปรับปรุงและขัดเกลาเนื้อหาด้วยตัวแก้ไขที่ผสานรวม
- ให้ข้อมูลเชิงลึกและช่วยเหลือด้าน SEO
- รวมคุณสมบัติเพื่อช่วยเหลือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- ไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาที่ยาว
ราคาของ Copy.ai
- แผนฟรี
- ข้อดี: $36/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
3. Writesonic
Writesonic เป็นผู้นำด้านเครื่องมือเขียนด้วย AI ที่สามารถ สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงทั้งแบบยาวและสั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสามารถสลับคุณภาพของผลลัพธ์จาก AI ได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่ GPT-3.5 ไปจนถึง GPT-4 ที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นตามความต้องการ
ด้วยเครื่องมือและเทมเพลต AIกว่า 100 รายการที่พร้อมใช้งาน Writesonic ช่วยลดความซับซ้อนในการสร้างเนื้อหาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือ AI เช่นนี้ยังยอดเยี่ยมสำหรับการช่วยคุณสร้างโพสต์ยาวโดยเฉพาะสำหรับเครื่องมือค้นหา ทางเลือกของ Rtyr มีการผสานรวมกับ SEMrush, WordPress และ Zapier ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นขึ้นโดยการลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ
ต่างจากเครื่องมือเขียน AI ส่วนใหญ่Writesonic สามารถสร้างบทความบล็อกยาวได้ภายในเวลาไม่ถึงนาที พร้อมภาพที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เพียงคำค้นหาที่คุณให้ไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เพิ่มรูปภาพที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาที่สร้างขึ้น
- อนุญาตให้สนทนาแบบเรียลไทม์กับแชทบอท AI
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม
ข้อจำกัดของ Writesonic
- จำนวนคำที่จำกัดต่อเดือน
ราคา Writesonic
- ไม่จำกัด: $16/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12.67/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
4. Copysmith
Copysmith โดดเด่นในการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ด้วยเทคโนโลยี GPT-3 จุดเด่นที่ทำให้แตกต่างคือการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Hootsuite, Shopify, Google Ads และ Zapier ซึ่งช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
ความร่วมมือระหว่าง Copysmith กับ Frase SEO มอบฟีเจอร์พิเศษเฉพาะตัว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ ค้นหาคีย์เวิร์ด SEO สำหรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI ได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกที่มีอยู่ในตัวช่วยแก้ไขปัญหาการคัดลอกที่มีอยู่ในตัวช่วยแก้ไขปัญหาการคัดลอกที่มีอยู่ในตัวช่วยแก้ไขปัญหาการคัดลอกที่มีอยู่ในตัวช่วยแก้ไขปัญหาการคัดลอกที่มีอยู่ในตัวช่วย
คุณสมบัติเด่นของ Copysmith
- ใช้เทคโนโลยี GPT-3 เพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในรูปแบบยาวหรือสั้น
- มีระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัว
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันต่าง ๆ
- ค้นพบคีย์เวิร์ด SEO และช่วยคุณกับ Google Ads
ข้อจำกัดของ Copysmith
- เครดิตอาจหมดอายุหากคุณไม่ใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ราคาของ Copysmith
- ฟรี
- แผน: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Copysmith
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
5. QuillBot
QuillBot แตกต่างจากเครื่องมือเขียน AI อื่น ๆ เพราะมันไม่ได้สร้างเนื้อหาใหม่จากศูนย์ แต่หน้าที่หลักของมันคือการ ปรับคำใหม่ให้กับข้อความที่มีอยู่ อย่างสร้างสรรค์
มันไปไกลกว่าการแทนที่คำด้วยคำที่มีความหมายเหมือนกันอย่างง่าย ๆ โดยการปรับคำให้กระชับและชัดเจนขึ้น หรือขยายเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม QuillBot มอบ ฟีเจอร์เสริมที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงเครื่องมือค้นหา AI สำหรับการค้นคว้าทางเว็บ, เครื่องมือสร้างการอ้างอิง, และเครื่องมือช่วยเติมประโยคสำหรับการเขียนร่วมกัน ?
เครื่องมือนี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านส่วนขยายของ Microsoft Word, ส่วนเสริมของ Google Chrome และส่วนขยายของ Google Docs
หากคุณต้องการสำรวจซอฟต์แวร์ที่คล้ายกัน ลองดูทางเลือกที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ของQuillBot
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- เรียบเรียงเนื้อหาที่มีอยู่ใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์
- ผสานการทำงานกับ Microsoft Word และ Google Docs
- เสนอส่วนขยายที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ QuillBot
- คุณสมบัติที่จำกัดในแผนฟรี
ราคาของ QuillBot
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่ระบุทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- G2: ยังไม่มีรีวิว
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
6. Anyword
Anyword ช่วยในการเขียนของคุณ แต่ยังมุ่งเน้นไปที่ การขับเคลื่อนยอดขายและการแปลง ด้วยโมเดลการทำนายการเขียนคำโฆษณาที่ใช้ AI ทำให้มีศักยภาพในการเพิ่มอัตราการแปลงและดึงดูดฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น
สองคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ คะแนนประสิทธิภาพการคาดการณ์ และ การทดสอบ A/B ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวัดได้ว่าคำค้นหาที่แตกต่างกันสามารถส่งผลต่อการขายสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างไร ระบบปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทำให้เนื้อหาของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมกับผู้ชมอย่างดีที่สุด ?
ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำเสนอวลีสำหรับการระดมความคิดและรูปแบบข้อความที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วดั่งใจนึก
คุณสมบัติเด่นของ Anyword
- คะแนนประสิทธิภาพเชิงคาดการณ์และการทดสอบ A/B
- ให้คุณเพิ่มคำค้นหาเฉพาะเพื่อใช้ในเนื้อหาของคุณ
- มุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของ Anyword
- ขาดเทมเพลตบางรายการ
ราคา Anyword
- เริ่มต้น: $39/เดือน
- ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $49/เดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่ระบุทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน
คะแนนและรีวิว Anyword
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. Frase
Frase คือผู้ช่วย AI ที่ครอบคลุมสำหรับการเขียนและการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณ เป็น โซลูชันครบวงจรที่นำเสนอคุณสมบัติหลากหลาย ตั้งแต่การวิจัยอย่างละเอียด การสร้างโครงร่างเนื้อหา สาระสำคัญ และเทมเพลต AI ไปจนถึงการปรับใช้แชทบอทที่สามารถสร้างคำถามที่พบบ่อยและบทนำได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือนี้มีคุณค่าสำหรับนักการตลาดเพราะมันให้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ
Frase ใช้ประโยชน์จากพลังของโมเดล GPT ของ OpenAI และรวมเวอร์ชันใหม่ ๆ เข้าไปเมื่อมีให้บริการ เนื้อหาทั้งหมดที่สร้างขึ้นมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างสมบูรณ์ รับรองความเป็นต้นฉบับ ?
เครื่องมือนี้ผสานการทำงานกับ Google Docs, Google Search Console (GSC), ส่วนขยาย Chrome และ WordPress ได้อย่างราบรื่น รับประกันการเข้าถึงและการใช้งานที่สะดวกบนหลากหลายแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- ใช้โมเดล GPT เพื่อสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครและมีคุณภาพสูง
- เทมเพลต AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของคุณ
- เขียน แก้ไข และแบ่งปันเนื้อหา
- ให้บริการตัวเลือกการย่อข้อความ, การขยายข้อความ, และการเขียนใหม่
ข้อจำกัดของ Frasé
- ไม่มีข้อมูลแบบเรียลไทม์
การกำหนดราคาแบบ Frasé
- เดี่ยว: $12. 66/เดือน
- พื้นฐาน: $38. 25/เดือน
- ทีม: $97. 75/เดือน
*ราคาที่ระบุทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน
คะแนนและรีวิวของ Frase
- G2: 4. 9/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
8. แจสเปอร์
Jasper เป็นเครื่องมือการเขียนที่มีคุณค่าซึ่งใช้ความสามารถของ AI ขั้นสูงเพื่อสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ มันสร้างเนื้อหาที่มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานต่างๆ รวมถึงบทความบล็อก คำอธิบายผลิตภัณฑ์ และข้อความทางการตลาด สิ่งที่ต้องการเพียงเล็กน้อยคือการป้อนข้อมูลจากมนุษย์ ?
เครื่องมือนี้สามารถเลียนแบบโทนเสียงต่าง ๆ และปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนของคุณได้ ข้อได้เปรียบที่โดดเด่นของ Jasper เมื่อเทียบกับคู่แข่งบางรายคือ ฟีเจอร์ "Memory" ซึ่งฝึกให้มันเข้าใจธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณ พร้อมทั้งรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลธุรกิจของคุณ
ทุกแผนการสมัครสมาชิกประกอบด้วยตัวแก้ไขเอกสารที่ใช้งานง่าย, งานศิลปะที่สร้างโดย AI, การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนอง, ฟังก์ชันแชทบอท, และการใช้คำ AI ไม่จำกัด
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- รองรับโทนการเขียนที่หลากหลายและเลียนแบบสไตล์การเขียนของคุณ
- คุณสมบัติ "ความจำ"
- มีแม่แบบมากกว่า 50 แบบ
- รวมโปรแกรมแก้ไขเอกสารที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Jasper
- ทวนข้อมูล ตามที่ผู้ใช้บางรายแจ้ง
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $39/เดือน
- ทีม: $99/เดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
9. Wordtune
Wordtune, ผู้ช่วยเขียน AI ที่เปลี่ยนเกม, ช่วยคุณปรับปรุงทักษะการเขียนของคุณโดย ให้คำแนะนำที่มีคุณค่า เกี่ยวกับสไตล์การเขียน, ไวยากรณ์, และการสะกดคำ. มันเชี่ยวชาญในการปรับปรุงความชัดเจนและความสามารถในการอ่านของเนื้อหาแบบยาวของคุณ. ?
คุณสามารถปรับแต่งโทนของเนื้อหาให้กระชับหรือละเอียดได้ตามต้องการ Wordtune มีให้บริการอย่างสะดวกในรูปแบบส่วนขยายของ Chrome และส่วนเสริมของ Edge เพื่อการเข้าถึงและการใช้งานที่ง่ายดาย
นอกจากจะสามารถใช้งานได้ในรูปแบบส่วนขยายของเบราว์เซอร์แล้ว Wordtune ยังมี ตัวแก้ไขออนไลน์ ที่มีหน้าตาคล้ายกับ Grammarly อย่างมากอีกด้วย โดยมีฟีเจอร์ที่น่าประทับใจหลายอย่าง รวมถึงความสามารถในการแปลและปรับประโยคจากเก้าภาษาต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- ให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าเกี่ยวกับไวยากรณ์และการสะกดคำ
- ปรับปรุงความชัดเจนและความอ่านง่ายของข้อความ (ทั้งเนื้อหาสั้นและยาว)
- ผสานการทำงานกับ Chrome และ Edge
ข้อจำกัดของ Wordtune
- จำนวนการแก้ไขซ้ำต่อวันมีจำกัดในแผนฟรี
ราคาของ Wordtune
- ฟรีตลอดไป
- บวก: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Wordtune
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ลองดูทางเลือกของ Wordtune เหล่านี้!
10. แชทจีพีที
ChatGPT เป็นเครื่องมือ AI ที่ใช้งานง่ายซึ่งต้อนรับคุณด้วย อินเทอร์เฟซแบบแชท เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถเข้าถึงได้แม้ว่าคุณจะไม่เคยใช้ซอฟต์แวร์ AI สร้างสรรค์มาก่อนก็ตาม ไม่เพียงแต่มีความเชี่ยวชาญในการเข้าใจคำถามของคุณผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังสามารถ จดจำประวัติการสนทนาของคุณ ได้อีกด้วย โดยให้คำตอบที่ปรับให้เหมาะสมกับการโต้ตอบอย่างต่อเนื่องของคุณ ไม่เหมือนกับโซลูชันแบบครั้งเดียว ChatGPT จะต่อยอดจากบทสนทนาที่ผ่านมา สร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจและลื่นไหลมากยิ่งขึ้น
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง ความสามารถของ ChatGPT ไม่เพียงแต่ตอบคำถามเท่านั้น แต่ยังช่วยในการสนทนาที่คล้ายมนุษย์และให้ความช่วยเหลือในหลากหลายงาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอีเมล การเขียนเรียงความ หรือแม้แต่การสร้างโค้ด โมเดลภาษาที่หลากหลายนี้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการสร้างเนื้อหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- เชี่ยวชาญในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- สร้างเนื้อหาหลากหลายประเภททั้งแบบสั้นและยาว
- ช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างมนุษย์
- จดจำและใช้บทสนทนาที่ผ่านมาเป็นข้อมูลอ้างอิง
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- การดิ้นรนเพื่อรักษาบริบท
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
ก้าวจากการเขียนคำโฆษณาด้วย AI สู่ประสิทธิภาพเต็มรูปแบบด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดของ Rytr
การใช้ AI สำหรับการสร้างเนื้อหาทั้งแบบสั้นและยาวเป็นเพียงหนึ่งในศักยภาพของมันเท่านั้น ลองพิจารณาการใช้วิธีการแบบครอบคลุมเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปฏิวัตินี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการทรัพยากรของคุณให้สูงสุด—ทั้งหมดนี้ในขณะที่ขจัดอาการเขียนไม่ออก
ครอบคลุมแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่น ClickUp สามารถช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้นโดยช่วยคุณสร้างเนื้อหาตลอดจนจัดการงานและโครงการต่าง ๆสมัครใช้ ClickUp วันนี้ฟรี และสัมผัสศักยภาพเต็มรูปแบบของมัน! ✊