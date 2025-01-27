บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกและคู่แข่งของ Rytr AI ในปี 2025

27 มกราคม 2568

เราอาศัยอยู่ในยุคที่น่าทึ่งที่เครื่องมือซึ่งขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยเราทำภารกิจต่าง ๆ ได้มากมาย ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล หนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ได้รับชื่อเสียงอย่างน่าทึ่งคือ Rytr แพลตฟอร์มที่หลากหลายซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการสร้างเนื้อหา

แต่ถ้า Rytr ไม่ตรงตามความต้องการหรือความชอบของคุณทั้งหมดล่ะ? ไม่ต้องกังวลไป เพราะคุณสามารถหา ทางเลือก AI ของ Rytr มากมายเพื่อช่วยคุณในการเขียนคำโฆษณาและงานอื่นๆ อีกมากมาย

ในบทความนี้ เราจะสำรวจตัวเลือก 10 อันดับแรกที่สามารถแข่งขันกับ Rytr AI และอาจมอบความสามารถที่เหนือกว่าสำหรับเครื่องมือเขียน AI ของคุณในครั้งต่อไป

Rytr AI คืออะไร?

Rytr AIเป็นผู้ช่วยเขียนที่สามารถสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงบทความบล็อก อีเมล ข้อเสนอทางธุรกิจ และหน้าแลนดิ้งเพจ ด้วยเทคโนโลยี GPT-3 ที่ล้ำสมัย Rytr จึงโดดเด่นในการสร้างสรรค์บทความที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งหมดที่ต้องการคือคำอธิบายสั้น ๆของเนื้อหาที่คุณต้องการ

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณ เลือกโทนการเขียน ได้จากเมนูแบบเลื่อนลง ทำให้ข้อความสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ มันมีความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ

Rytr รวมการ ตรวจสอบไวยากรณ์ ขั้นพื้นฐานไว้แล้ว คุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการสะกดคำ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเนื้อหาได้มากกว่า 30 ภาษา ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวกมากหากต้องการสื่อสารกับผู้ชมทั่วโลก ?

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกทางเลือกแทน Rytr AI สำหรับความต้องการด้านการเขียนคำโฆษณาของคุณ

เมื่อปัญญาประดิษฐ์ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากมายได้เกิดขึ้น โดยสัญญาว่าจะสร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดายและ SEO ที่ไร้ที่ติ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกเครื่องมือจะดีเท่าที่ควร ไม่ต้องพูดถึงว่าจะดีกว่า Rytr AI

นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในทางเลือก:

  • คุณภาพของเนื้อหา: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่สามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับและน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบทความที่สร้างโดย AI หลายชิ้นมักมีลักษณะซ้ำซากหรือไร้ความหมาย
  • การปรับแต่ง: มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยระบุโทนเสียง รูปแบบ และมุมมอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
  • การรองรับภาษา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือก AI ของ Rytr สามารถสร้างเนื้อหาในภาษาที่คุณต้องการสำหรับผู้ชมทั่วโลกหรือหลายภาษา
แปลการดำเนินการโดยใช้ ClickUp AI
แสดงผลเนื้อหาของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบในกว่า 10 ภาษา ด้วยฟีเจอร์ Translate ใน ClickUp AI
  • ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เอง ซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น เหมาะสำหรับทั้งนักเขียนที่มีประสบการณ์และผู้เริ่มต้น
  • ค่าใช้จ่ายและการสนับสนุน: พิจารณาเรื่องราคาและความพร้อมในการให้บริการลูกค้า เพื่อเลือกเครื่องมือเขียนเนื้อหาโฆษณาที่คุ้มค่าและได้รับการสนับสนุนอย่างดีสำหรับคุณในครั้งต่อไป ?

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Rytr

ตรวจสอบรีวิวสั้น ๆ ของเราเกี่ยวกับทางเลือก Rytr ที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเร่งการผลิตเนื้อหาของคุณได้โดยไม่ต้องลดคุณภาพ ✍️

1.คลิกอัพ

ฟีเจอร์ ClickUp AI Reprompting สำหรับการเขียนบทความบล็อก
คุณสมบัติการแก้ไขคำสั่งใหม่ช่วยให้คุณสามารถเขียนเนื้อหาจำนวนมากใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงเฉพาะของคุณ

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งช่วยให้การสื่อสารและการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ งาน และกำหนดเวลาไว้ในที่เดียว ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้และการผสานการทำงาน ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถวางแผน ดำเนินการ และติดตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและการทำงานเป็นทีมในที่สุด ?

ClickUp AIเป็นเครื่องมือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพของ ClickUp โดยสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการเขียนเนื้อหาโฆษณา มันสามารถ สร้างเนื้อหาในรูปแบบยาวหรือสั้นตามข้อมูลที่คุณป้อน—เพียงแค่เลือกประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการ หัวข้อหลัก และกลุ่มเป้าหมาย แล้วดูเครื่องมือสร้างบล็อกหรือคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบได้ในไม่กี่วินาที!

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะกำหนดทิศทางให้ผู้ช่วยเขียน AI สร้างเนื้อหาตามที่คุณต้องการได้อย่างไร แพลตฟอร์มนี้มีคำแนะนำสำเร็จรูปสำหรับการเขียนข้อความที่น่าสนใจและให้ข้อมูลซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

นอกจากนี้ ClickUp AI ยังทำหน้าที่เป็น บรรณาธิการส่วนตัว สำหรับนักเขียนเนื้อหาหรือพนักงานขาย โดยช่วยขัดเกลางานเขียนของคุณ ตรวจสอบไวยากรณ์ รูปแบบ และความชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาและลดความเครียดด้วยการจัดโครงสร้างหัวข้อและตารางล่วงหน้า ปรับรูปแบบข้อความใหม่ และสรุปเอกสารที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น

ในขณะเดียวกันClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถจัดการ แก้ไข และแชร์เนื้อหาทุกชิ้นที่คุณสร้างด้วย ClickUp AI ได้อย่างง่ายดาย สมาชิกในทีมหลายคนสามารถมีส่วนร่วม แก้ไข และตรวจสอบเอกสารพร้อมกันได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มของ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ทำให้การสร้างเอกสารสำหรับข้อเสนอ อีเมล และโครงการง่ายขึ้น
  • รวมแม่แบบและคำแนะนำด้านสไตล์
  • แปลและปรับเนื้อหา
  • สร้างสรุปที่กระชับและให้ข้อมูล หรือคุณสามารถสร้างเนื้อหาแบบยาวได้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการเรียนรู้ในช่วงแรกมีความยากลำบากเล็กน้อย
  • ทางเลือกของ Rytr นี้มีฟีเจอร์ AI เป็นส่วนเสริมที่ต้องชำระเงิน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. Copy. ai

Copy.ai
Copy.ai ทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นด้วย เครื่องมือสร้าง AI แบบ Freestyle ซึ่งช่วยให้คุณสร้างทุกอย่างตั้งแต่โฆษณา Facebook และจดหมายสมัครงานไปจนถึงโครงร่างบทความ แทนที่จะต้องเริ่มต้นจากศูนย์ คุณเพียงแค่ให้บริบท แล้ว AI จะสร้างเนื้อหาให้คุณ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ใน ตัวแก้ไขในตัว

สิ่งที่ทำให้ Copy.ai แตกต่างคือความหลากหลายของมัน เนื่องจากมี 90+ แบบเทมเพลตสำหรับความต้องการด้านเนื้อหาต่างๆ รวมถึงเครื่องมือที่มีประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ SEO และแคมเปญการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทางเลือกของ Rytr นี้ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับปรุงงานเขียนของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาแบบยาวหรือสั้น—และเพิ่มผลผลิต

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประเภทนี้ โปรดอ่านเกี่ยวกับทางเลือกที่เหมาะสมของCopy.ai

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai

  • มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 90 แบบ
  • ปรับปรุงและขัดเกลาเนื้อหาด้วยตัวแก้ไขที่ผสานรวม
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกและช่วยเหลือด้าน SEO
  • รวมคุณสมบัติเพื่อช่วยเหลือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • ไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาที่ยาว

ราคาของ Copy.ai

  • แผนฟรี
  • ข้อดี: $36/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

Copy.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)

3. Writesonic

ตัวอย่างเครื่องมือ AI Writesonic
ผ่านทาง:Writesonic

Writesonic เป็นผู้นำด้านเครื่องมือเขียนด้วย AI ที่สามารถ สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงทั้งแบบยาวและสั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสามารถสลับคุณภาพของผลลัพธ์จาก AI ได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่ GPT-3.5 ไปจนถึง GPT-4 ที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นตามความต้องการ

ด้วยเครื่องมือและเทมเพลต AIกว่า 100 รายการที่พร้อมใช้งาน Writesonic ช่วยลดความซับซ้อนในการสร้างเนื้อหาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือ AI เช่นนี้ยังยอดเยี่ยมสำหรับการช่วยคุณสร้างโพสต์ยาวโดยเฉพาะสำหรับเครื่องมือค้นหา ทางเลือกของ Rtyr มีการผสานรวมกับ SEMrush, WordPress และ Zapier ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นขึ้นโดยการลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ

ต่างจากเครื่องมือเขียน AI ส่วนใหญ่Writesonic สามารถสร้างบทความบล็อกยาวได้ภายในเวลาไม่ถึงนาที พร้อมภาพที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เพียงคำค้นหาที่คุณให้ไว้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic

  • ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • เพิ่มรูปภาพที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาที่สร้างขึ้น
  • อนุญาตให้สนทนาแบบเรียลไทม์กับแชทบอท AI
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม

ข้อจำกัดของ Writesonic

  • จำนวนคำที่จำกัดต่อเดือน

ราคา Writesonic

  • ไม่จำกัด: $16/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12.67/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Writesonic

  • G2: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)

4. Copysmith

Copysmith
Copysmith โดดเด่นในการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ด้วยเทคโนโลยี GPT-3 จุดเด่นที่ทำให้แตกต่างคือการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Hootsuite, Shopify, Google Ads และ Zapier ซึ่งช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม

ความร่วมมือระหว่าง Copysmith กับ Frase SEO มอบฟีเจอร์พิเศษเฉพาะตัว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ ค้นหาคีย์เวิร์ด SEO สำหรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI ได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกที่มีอยู่ในตัวช่วยแก้ไขปัญหาการคัดลอกที่มีอยู่ในตัวช่วยแก้ไขปัญหาการคัดลอกที่มีอยู่ในตัวช่วยแก้ไขปัญหาการคัดลอกที่มีอยู่ในตัวช่วยแก้ไขปัญหาการคัดลอกที่มีอยู่ในตัวช่วย

คุณสมบัติเด่นของ Copysmith

  • ใช้เทคโนโลยี GPT-3 เพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในรูปแบบยาวหรือสั้น
  • มีระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัว
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันต่าง ๆ
  • ค้นพบคีย์เวิร์ด SEO และช่วยคุณกับ Google Ads

ข้อจำกัดของ Copysmith

  • เครดิตอาจหมดอายุหากคุณไม่ใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ราคาของ Copysmith

  • ฟรี
  • แผน: $16/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิวของ Copysmith

  • G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

5. QuillBot

QuillBot
QuillBot แตกต่างจากเครื่องมือเขียน AI อื่น ๆ เพราะมันไม่ได้สร้างเนื้อหาใหม่จากศูนย์ แต่หน้าที่หลักของมันคือการ ปรับคำใหม่ให้กับข้อความที่มีอยู่ อย่างสร้างสรรค์

มันไปไกลกว่าการแทนที่คำด้วยคำที่มีความหมายเหมือนกันอย่างง่าย ๆ โดยการปรับคำให้กระชับและชัดเจนขึ้น หรือขยายเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม QuillBot มอบ ฟีเจอร์เสริมที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงเครื่องมือค้นหา AI สำหรับการค้นคว้าทางเว็บ, เครื่องมือสร้างการอ้างอิง, และเครื่องมือช่วยเติมประโยคสำหรับการเขียนร่วมกัน ?

เครื่องมือนี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านส่วนขยายของ Microsoft Word, ส่วนเสริมของ Google Chrome และส่วนขยายของ Google Docs

หากคุณต้องการสำรวจซอฟต์แวร์ที่คล้ายกัน ลองดูทางเลือกที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ของQuillBot

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot

  • เรียบเรียงเนื้อหาที่มีอยู่ใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์
  • ผสานการทำงานกับ Microsoft Word และ Google Docs
  • เสนอส่วนขยายที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ QuillBot

  • คุณสมบัติที่จำกัดในแผนฟรี

ราคาของ QuillBot

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่ระบุทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน

คะแนนและรีวิวของ QuillBot

  • G2: ยังไม่มีรีวิว
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

6. Anyword

Anyword
Anyword ช่วยในการเขียนของคุณ แต่ยังมุ่งเน้นไปที่ การขับเคลื่อนยอดขายและการแปลง ด้วยโมเดลการทำนายการเขียนคำโฆษณาที่ใช้ AI ทำให้มีศักยภาพในการเพิ่มอัตราการแปลงและดึงดูดฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น

สองคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ คะแนนประสิทธิภาพการคาดการณ์ และ การทดสอบ A/B ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวัดได้ว่าคำค้นหาที่แตกต่างกันสามารถส่งผลต่อการขายสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างไร ระบบปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทำให้เนื้อหาของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมกับผู้ชมอย่างดีที่สุด ?

ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำเสนอวลีสำหรับการระดมความคิดและรูปแบบข้อความที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วดั่งใจนึก

คุณสมบัติเด่นของ Anyword

  • คะแนนประสิทธิภาพเชิงคาดการณ์และการทดสอบ A/B
  • ให้คุณเพิ่มคำค้นหาเฉพาะเพื่อใช้ในเนื้อหาของคุณ
  • มุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ข้อจำกัดของ Anyword

  • ขาดเทมเพลตบางรายการ

ราคา Anyword

  • เริ่มต้น: $39/เดือน
  • ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $49/เดือน
  • ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่ระบุทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน

คะแนนและรีวิว Anyword

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

7. Frase

Frase.io
Frase คือผู้ช่วย AI ที่ครอบคลุมสำหรับการเขียนและการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณ เป็น โซลูชันครบวงจรที่นำเสนอคุณสมบัติหลากหลาย ตั้งแต่การวิจัยอย่างละเอียด การสร้างโครงร่างเนื้อหา สาระสำคัญ และเทมเพลต AI ไปจนถึงการปรับใช้แชทบอทที่สามารถสร้างคำถามที่พบบ่อยและบทนำได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือนี้มีคุณค่าสำหรับนักการตลาดเพราะมันให้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ

Frase ใช้ประโยชน์จากพลังของโมเดล GPT ของ OpenAI และรวมเวอร์ชันใหม่ ๆ เข้าไปเมื่อมีให้บริการ เนื้อหาทั้งหมดที่สร้างขึ้นมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างสมบูรณ์ รับรองความเป็นต้นฉบับ ?

เครื่องมือนี้ผสานการทำงานกับ Google Docs, Google Search Console (GSC), ส่วนขยาย Chrome และ WordPress ได้อย่างราบรื่น รับประกันการเข้าถึงและการใช้งานที่สะดวกบนหลากหลายแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติเด่นของ Frase

  • ใช้โมเดล GPT เพื่อสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครและมีคุณภาพสูง
  • เทมเพลต AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของคุณ
  • เขียน แก้ไข และแบ่งปันเนื้อหา
  • ให้บริการตัวเลือกการย่อข้อความ, การขยายข้อความ, และการเขียนใหม่

ข้อจำกัดของ Frasé

  • ไม่มีข้อมูลแบบเรียลไทม์

การกำหนดราคาแบบ Frasé

  • เดี่ยว: $12. 66/เดือน
  • พื้นฐาน: $38. 25/เดือน
  • ทีม: $97. 75/เดือน

*ราคาที่ระบุทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน

คะแนนและรีวิวของ Frase

  • G2: 4. 9/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

8. แจสเปอร์

แจสเปอร์
Jasper เป็นเครื่องมือการเขียนที่มีคุณค่าซึ่งใช้ความสามารถของ AI ขั้นสูงเพื่อสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ มันสร้างเนื้อหาที่มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานต่างๆ รวมถึงบทความบล็อก คำอธิบายผลิตภัณฑ์ และข้อความทางการตลาด สิ่งที่ต้องการเพียงเล็กน้อยคือการป้อนข้อมูลจากมนุษย์ ?

เครื่องมือนี้สามารถเลียนแบบโทนเสียงต่าง ๆ และปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนของคุณได้ ข้อได้เปรียบที่โดดเด่นของ Jasper เมื่อเทียบกับคู่แข่งบางรายคือ ฟีเจอร์ "Memory" ซึ่งฝึกให้มันเข้าใจธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณ พร้อมทั้งรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลธุรกิจของคุณ

ทุกแผนการสมัครสมาชิกประกอบด้วยตัวแก้ไขเอกสารที่ใช้งานง่าย, งานศิลปะที่สร้างโดย AI, การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนอง, ฟังก์ชันแชทบอท, และการใช้คำ AI ไม่จำกัด

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • รองรับโทนการเขียนที่หลากหลายและเลียนแบบสไตล์การเขียนของคุณ
  • คุณสมบัติ "ความจำ"
  • มีแม่แบบมากกว่า 50 แบบ
  • รวมโปรแกรมแก้ไขเอกสารที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ Jasper

  • ทวนข้อมูล ตามที่ผู้ใช้บางรายแจ้ง

ราคาของ Jasper

  • ผู้สร้าง: $39/เดือน
  • ทีม: $99/เดือน
  • ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Jasper

  • G2: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)

9. Wordtune

เครื่องมือแก้ไข AI ของ Wordtune
Wordtune, ผู้ช่วยเขียน AI ที่เปลี่ยนเกม, ช่วยคุณปรับปรุงทักษะการเขียนของคุณโดย ให้คำแนะนำที่มีคุณค่า เกี่ยวกับสไตล์การเขียน, ไวยากรณ์, และการสะกดคำ. มันเชี่ยวชาญในการปรับปรุงความชัดเจนและความสามารถในการอ่านของเนื้อหาแบบยาวของคุณ. ?

คุณสามารถปรับแต่งโทนของเนื้อหาให้กระชับหรือละเอียดได้ตามต้องการ Wordtune มีให้บริการอย่างสะดวกในรูปแบบส่วนขยายของ Chrome และส่วนเสริมของ Edge เพื่อการเข้าถึงและการใช้งานที่ง่ายดาย

นอกจากจะสามารถใช้งานได้ในรูปแบบส่วนขยายของเบราว์เซอร์แล้ว Wordtune ยังมี ตัวแก้ไขออนไลน์ ที่มีหน้าตาคล้ายกับ Grammarly อย่างมากอีกด้วย โดยมีฟีเจอร์ที่น่าประทับใจหลายอย่าง รวมถึงความสามารถในการแปลและปรับประโยคจากเก้าภาษาต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune

  • ให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าเกี่ยวกับไวยากรณ์และการสะกดคำ
  • ปรับปรุงความชัดเจนและความอ่านง่ายของข้อความ (ทั้งเนื้อหาสั้นและยาว)
  • ผสานการทำงานกับ Chrome และ Edge

ข้อจำกัดของ Wordtune

  • จำนวนการแก้ไขซ้ำต่อวันมีจำกัดในแผนฟรี

ราคาของ Wordtune

  • ฟรีตลอดไป
  • บวก: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Wordtune

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ลองดูทางเลือกของ Wordtune เหล่านี้!

10. แชทจีพีที

แชทจีพีที
ChatGPT เป็นเครื่องมือ AI ที่ใช้งานง่ายซึ่งต้อนรับคุณด้วย อินเทอร์เฟซแบบแชท เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถเข้าถึงได้แม้ว่าคุณจะไม่เคยใช้ซอฟต์แวร์ AI สร้างสรรค์มาก่อนก็ตาม ไม่เพียงแต่มีความเชี่ยวชาญในการเข้าใจคำถามของคุณผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังสามารถ จดจำประวัติการสนทนาของคุณ ได้อีกด้วย โดยให้คำตอบที่ปรับให้เหมาะสมกับการโต้ตอบอย่างต่อเนื่องของคุณ ไม่เหมือนกับโซลูชันแบบครั้งเดียว ChatGPT จะต่อยอดจากบทสนทนาที่ผ่านมา สร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจและลื่นไหลมากยิ่งขึ้น

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง ความสามารถของ ChatGPT ไม่เพียงแต่ตอบคำถามเท่านั้น แต่ยังช่วยในการสนทนาที่คล้ายมนุษย์และให้ความช่วยเหลือในหลากหลายงาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอีเมล การเขียนเรียงความ หรือแม้แต่การสร้างโค้ด โมเดลภาษาที่หลากหลายนี้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการสร้างเนื้อหา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • เชี่ยวชาญในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
  • สร้างเนื้อหาหลากหลายประเภททั้งแบบสั้นและยาว
  • ช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างมนุษย์
  • จดจำและใช้บทสนทนาที่ผ่านมาเป็นข้อมูลอ้างอิง

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • การดิ้นรนเพื่อรักษาบริบท

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)

ก้าวจากการเขียนคำโฆษณาด้วย AI สู่ประสิทธิภาพเต็มรูปแบบด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดของ Rytr

การใช้ AI สำหรับการสร้างเนื้อหาทั้งแบบสั้นและยาวเป็นเพียงหนึ่งในศักยภาพของมันเท่านั้น ลองพิจารณาการใช้วิธีการแบบครอบคลุมเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปฏิวัตินี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการทรัพยากรของคุณให้สูงสุด—ทั้งหมดนี้ในขณะที่ขจัดอาการเขียนไม่ออก

ครอบคลุมแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่น ClickUp สามารถช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้นโดยช่วยคุณสร้างเนื้อหาตลอดจนจัดการงานและโครงการต่าง ๆสมัครใช้ ClickUp วันนี้ฟรี และสัมผัสศักยภาพเต็มรูปแบบของมัน! ✊