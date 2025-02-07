10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนเชิงเทคนิคในปี 2025

ด้วยการเติบโตของเครื่องมือเขียนเชิงเทคนิคที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ แม้แต่นักเขียนที่มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยก็สามารถก้าวเข้าสู่วงการนี้และประสบความสำเร็จได้ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าสนใจสำหรับเอกสารทางเทคนิค คู่มือผู้ใช้ และแม้แต่โค้ดสั้นๆ ได้
แต่มันไม่ง่ายอย่างนั้น นักเขียนเทคนิคในปัจจุบันต้องมั่นใจว่างานของพวกเขาให้ความรู้สึกเป็นมนุษย์ มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และสอดคล้องกับน้ำเสียงและสไตล์ของแบรนด์อย่างราบรื่น
ดังนั้น เมื่อเลือกเครื่องมือ AI สำหรับการเขียนเชิงเทคนิค ควรเลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณตรวจสอบข้อเท็จจริง รักษาความสม่ำเสมอ และเขียนในสไตล์ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ในบทความนี้ เราได้ทำงานเบื้องหลังและรวบรวมรายการเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเขียนเนื้อหาทางเทคนิคของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายการเครื่องมือการเขียนทางเทคนิคที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณสร้างรายงานทางเทคนิค, เอกสารซอฟต์แวร์, และข้อมูลทางเทคนิคได้อย่างง่ายดาย:
👉ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเอกสาร, การทำงานร่วมกัน, และการจัดการงาน
👉 Grammarly: เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาการสื่อสารและปรับปรุงการเขียน
👉 Claude AI: เหมาะที่สุดสำหรับ AI สนทนาที่หลากหลาย
👉 Jasper AI: เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาการตลาดและแคมเปญ
👉 Snagit: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการใส่คำอธิบายประกอบ
👉 Canva: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เน้นการออกแบบด้วย AI
👉 QuillBot: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความและปรับปรุงความชัดเจนในการเขียน
👉 Scalenut: เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติวงจรชีวิตของเนื้อหา SEO
👉 Copyscape: เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาความเป็นต้นฉบับของเนื้อหา
👉 Perplexity AI: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลที่มีการอ้างอิงอย่างดีและสรุปไว้แล้ว
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการเขียนทางเทคนิค
การเขียนเชิงเทคนิคมักจะเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้มากนัก
นี่หมายความว่านักเขียนเนื้อหาต้องระมัดระวังในการเลือกเครื่องมือ AI ที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการเขียนเชิงเทคนิคของพวกเขาและให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (ส่วนใหญ่) นี่คือสิ่งที่ควรมองหา:
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:ผู้ช่วยเขียนด้วย AI(หรือเครื่องมือ AI) สามารถช่วยสรุปเอกสารกว่า 100 หน้าได้ภายในหนึ่งชั่วโมง หรือสร้างร่างคู่มือผู้ใช้ได้ภายในไม่ถึงสองวัน ช่วยประหยัดเวลาในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพไว้
- การเสริมสร้างความร่วมมือ: คุณสมบัติเช่น การมอบหมายบทบาท, การจัดการสิทธิ์, และการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมสำหรับคู่มือหรือเอกสารที่ซับซ้อน
- การรักษาความสม่ำเสมอและการสอดคล้องกับแบรนด์: ทำให้แน่ใจว่าทุกฉบับร่างสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบมืออาชีพ เป็นกันเอง หรืออยู่ระหว่างนั้น
- การจัดเตรียมเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้: เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาแทนที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
- การตรวจสอบข้อผิดพลาดและการยืนยันข้อเท็จจริง: เครื่องมือที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และความไม่ถูกต้องทำให้เอกสารของคุณดูเรียบร้อยและเชื่อถือได้
- การทำให้งานที่น่าเบื่อเป็นอัตโนมัติ: จัดการกระบวนการที่ทำซ้ำ เช่น การจัดเรียงข้อมูล, การสร้าง JSON,หรือการสร้างบันทึกการปล่อยอัตโนมัติ
เครื่องมือ AI 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนเชิงเทคนิค
ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าต้องมองหาอะไร สิ่งสำคัญคือการค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด—บางสิ่งที่ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณในด้านความง่ายในการใช้งาน การผสานการทำงานที่ราบรื่น และแน่นอน งบประมาณ
นี่คือรายการเครื่องมือ AI ที่เราคัดสรรมาอย่างดีสำหรับการเขียนเชิงเทคนิค:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเอกสาร, การทำงานร่วมกัน, และการจัดการงาน)
เราไม่สามารถพูดถึงเครื่องมือ AI สำหรับการเขียนเชิงเทคนิคได้โดยไม่กล่าวถึงClickUp มันเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมที่รวมการเขียนเชิงเทคนิค การจัดการโครงการ และการจัดระเบียบงานเข้าไว้ด้วยกันในที่เดียว
📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่า83% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานพึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม การจัดการเครื่องมือที่แยกจากกันมากเกินไปเป็นสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงาน นั่นคือเหตุผลที่60% ของเวลาของเราหมดไปกับการแชร์ ค้นหา และอัปเดตข้อมูลข้ามเครื่องมือต่างๆ
นั่นคือสิ่งที่ ClickUp มุ่งมั่นที่จะแก้ไขในฐานะ แอปสำหรับทุกงาน ที่ครบครัน พร้อมด้วยฟีเจอร์การจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ClickUp Brainคือผู้ช่วยเขียน AI ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณในการสร้างเอกสารทางเทคนิคภายในไม่กี่นาที
สมมติว่าคุณได้รับมอบหมายให้ดูแลกระบวนการทำงานเอกสารผลิตภัณฑ์ภายใต้กำหนดเวลาที่เร่งด่วน แทนที่จะตื่นตระหนก คุณหันไปพึ่ง ClickUp Brain
ด้วยคำแนะนำจาก AI คุณสามารถกำหนดขอบเขต ปรับแต่งรูปแบบด้วยเมนูแบบเลื่อนลง เพิ่มบันทึกการประชุม และนั่นแหละ—ร่างที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้ว
📌 ตัวอย่าง: คุณเป็นนักเขียนเทคนิคที่ได้รับมอบหมายให้สร้างคู่มือผู้ใช้สำหรับฟีเจอร์ใหม่ และกำหนดส่งใกล้เข้ามาเพียงสองวันข้างหน้า ด้วยการใช้ ClickUp Brain คุณอัปโหลดข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และบันทึกการประชุม และภายในไม่กี่นาที มันจะกลั่นกรองข้อมูลที่หนาแน่นหลายหน้าให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ จากนั้นคุณใช้คำแนะนำจาก AI เพื่อร่างเค้าโครงของคู่มือ ซึ่งรวมถึงส่วนสำคัญต่างๆ เช่น การตั้งค่า การใช้งาน และการแก้ไขปัญหา
ยิ่งไปกว่านั้น ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถเลือกจาก LLM หลากหลาย รวมถึง Claude, GPT-4o และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ใช้ ClickUp จะได้รับความต้องการด้าน AI ทั้งหมดจากภายในแพลตฟอร์ม ClickUp!
จากนั้น คุณสามารถแปลงเอกสารนี้ให้เป็นเอกสารที่สามารถแชร์ได้ผ่านClickUp Docs ได้อย่างไร้รอยต่อ
ขณะนี้ คุณกำลังทำงานในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมข้ามสายงาน ด้วย Docs คุณสามารถร่างข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และจัดระเบียบการวิจัยผู้ใช้ ทั้งหมดนี้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น แท็กเพื่อนร่วมทีม และแม้กระทั่งมอบหมายงานได้โดยตรงภายในเอกสาร
ด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย คำสั่งแบบสแลช และความสามารถในการเพิ่มภาพประกอบ เอกสารทางเทคนิคของคุณจึงยังคงน่าสนใจและอ่านง่ายสำหรับผู้อ่าน
นี่คือจุดสำคัญ: เมื่อเอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารนั้นกับงานผ่านClickUp Tasks ได้ทันที เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีกำหนดส่งงานล่าช้าและความคืบหน้าจะชัดเจนอยู่เสมอ
เพื่อเริ่มต้น, Docs มีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่นClickUp Product Brief Templateที่ช่วยให้การร่วมมือข้ามแผนกเป็นไปได้
เทมเพลตนี้บรรลุเป้าหมายนี้โดยการจัดระเบียบองค์ประกอบสำคัญ เช่น เป้าหมาย เกณฑ์ความสำเร็จ แผนการปล่อย และข้อกำหนดการทำงาน ให้อยู่ในโครงร่างที่สอดคล้องกันและสามารถกรอกข้อมูลได้
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot และ Google Docs
- เทมเพลตมากมาย: ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการรวบรวมความต้องการ การจัดการเนื้อหา และอื่นๆ ให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเขียนแทนการจัดโครงสร้างเนื้อหาของคุณ
- ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์: ใช้งานได้กับ Chrome, Windows, iOS, Android และ macOS เข้าถึง ClickUp ได้จากแทบทุกที่
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: จัดการทีมของคุณให้สอดคล้องกันด้วยความคิดเห็นแบบเรียลไทม์, แชท, GIF และแดชบอร์ดที่กำหนดเอง
- การช่วยเหลือการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์: ClickUp AI สามารถสร้างอีเมล, โพสต์ทางสื่อสังคม, และสรุปเอกสาร, รวมถึงแก้ไขหรือขยายข้อความได้
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ: อัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน เช่น การอัปเดตวันครบกำหนดหรือการสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ ด้วยทริกเกอร์และการดำเนินการที่กำหนดเองผ่านClickUp Automations
- การบันทึกวิดีโอด้วย ClickUp Clips: บันทึกและแชร์วิดีโอกับทีมของคุณโดยตรงเพื่ออธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนหรือการอัปเดตต่างๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าจำเป็นต้องปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่มากเกินไป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
✨ รีวิวจากผู้ใช้:ผู้ใช้ G2 พบว่า ClickUpเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำให้การติดตามข้อผิดพลาดง่ายขึ้น ส่งเสริมการสื่อสารในทีม และสร้างงานต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา
2. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงการสื่อสารและการเขียนเชิงเทคนิค)
Grammarly เป็นชื่อแรกที่นึกถึงเมื่อเราพูดถึงการแก้ไขไวยากรณ์และปรับปรุงน้ำเสียงในการเขียนของเรา สิ่งที่คุณอาจไม่รู้ก็คือ Grammarly ยังยอดเยี่ยมในการสร้างเนื้อหาสำหรับนักเขียนทางเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย
ระบบ AI ของแพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รายงาน ไปจนถึงบทความบล็อก ทำให้การสื่อสารชัดเจน กระชับ และมีอิทธิพลในทุกด้าน
Grammarly ทำให้งานที่ทุ่มเทให้กับงานเขียนโดยเฉพาะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการขัดเกลาคู่มือผู้ใช้หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมขนาดใหญ่ที่ทำงานร่วมกันในเอกสาร
🧠 คุณรู้หรือไม่: การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้ธุรกิจในสหรัฐอเมริกาสูญเสียเงินถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี พนักงานที่ใช้ความรู้ใช้เวลาถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปกับการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งถือเป็นการเรียกร้องให้ธุรกิจให้ความสำคัญและวัดผลในการปรับปรุงการสื่อสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- สร้างย่อหน้า, แก้ไขประโยค, และปรับปรุงข้อความให้สมบูรณ์ด้วยความสามารถของ AI จาก Grammarly ได้โดยตรงในเครื่องมือเช่น Google Docs และ Word
- ปรับสไตล์การเขียนของคุณให้เข้ากับผู้รับสารได้ทันที เพื่อให้การสื่อสารมีความสม่ำเสมอทั้งในเอกสารทางเทคนิคและเอกสารเชิงสร้างสรรค์
- จับข้อผิดพลาด แก้ไขประโยคที่ไม่เหมาะสม และรับรองเอกสารทางเทคนิคที่ต้นฉบับและสมบูรณ์แบบด้วยการตรวจจับการลอกเลียนแบบและการแก้ไขไวยากรณ์
- ใช้ได้ทุกที่—Grammarly มีให้บริการในรูปแบบส่วนขยายเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป และการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Microsoft Word และ LinkedIn
- รับคำแนะนำเพื่อความชัดเจน กระชับ และการจัดรูปแบบขณะที่คุณเขียน
ข้อจำกัดของ Grammarly
- ผู้ใช้รายงานว่ามีการตอบสนองที่ช้าลงเมื่อจัดการกับเอกสารที่ยาวหรือซับซ้อนมากขึ้น
- เครื่องมืออาจแนะนำการแก้ไขในระหว่างประโยคได้บางครั้ง ซึ่งอาจทำให้การเขียนของคุณสะดุด
- แผนฟรีให้บริการการแก้ไขพื้นฐาน แต่ไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการปรับโทนเสียงและการแนะนำ AI แบบละเอียด
ราคาของ Grammarly:
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือนต่อสมาชิก
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Grammarly:
- G2: 4. 7/5 (9,780+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (7,140+ รีวิว)
✨ รีวิวจากผู้ใช้:ผู้ใช้คนหนึ่งชื่นชอบความแม่นยำของ Grammarlyในการแก้ไขและทำให้การเขียนง่ายขึ้น โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับความสามารถในการตัดคำที่เยิ่นเย้อออก แนะนำคำหรือวลีที่กระชับกว่า และเพิ่มความชัดเจน—เช่น เปลี่ยน "in order to" เป็น "to" หรือ "get a hold of" เป็น "contact"
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงเทคนิคของคุณใช่ไหม?นี่คือเคล็ดลับการเขียนเชิงเทคนิคที่จะช่วยให้คุณถ่ายทอดหัวข้อที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่านของคุณ
3. Claude AI (ดีที่สุดสำหรับ AI สนทนาที่หลากหลาย)
Claude AI โดย Anthropic เป็นปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาที่เน้นความเป็นส่วนตัว ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการประมวลผลภาษาธรรมชาติการสร้างโค้ดและการจัดทำเอกสาร รวมถึงการให้เหตุผลขั้นสูง
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย—Claude ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการระดมความคิด, สรุป, เขียนโค้ด, และสร้างเอกสารทางเทคนิค
สิ่งที่ทำให้ Claude โดดเด่นคือความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากในขณะที่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการสนทนา โมเดลเฉพาะทางของมัน—Haiku สำหรับการตอบกลับที่กระชับ, Sonnet สำหรับงานสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพสูง, และ Opus สำหรับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนและการเขียนโค้ด—นำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะเจาะจง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Claude AI
- สร้าง สรุป และแปลข้อความในขณะที่แก้ปัญหาในหลากหลายสาขาด้วยการใช้เหตุผลขั้นสูงและการสร้างข้อความ
- ช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในการระบุการปรับปรุงประสิทธิภาพ การปรับปรุงการทำงาน และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ดที่ละเอียดอ่อน
- รับรองความโปร่งใส ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลผู้ใช้ด้วยหลักการ AI ตามรัฐธรรมนูญของ Claude
- เข้าถึงระดับฟรีและตัวเลือกแบบชำระเงินหลากหลายสำหรับบุคคลและทีม
ข้อจำกัดของ Claude AI
- บางครั้งให้คำตอบที่ละเอียดเกินไปหรือออกนอกประเด็นซึ่งอาจต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
- ข้อผิดพลาดเล็กน้อยในเนื้อหาที่สร้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเขียนโค้ดหรืองานทางเทคนิคที่มีความละเอียดอ่อน
- ระยะเวลาของการสนทนาและงานสามารถจำกัดได้ตามแผน
ราคา Claude AI
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Claude AI
- G2: 4. 7/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาการตลาดและแคมเปญ)
มีเพียงนักการตลาดเท่านั้นที่รู้ดีว่าพวกเขาให้คุณค่ากับแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับพวกเขาเพียงใด ไม่ใช่ทุกเครื่องมือเขียน AI ที่สามารถถ่ายทอดรายละเอียดเชิงสร้างสรรค์ที่เราต้องการได้ นี่คือเหตุผลที่ Jasper AI โดดเด่นเหนือใคร
ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือดำเนินแคมเปญบนโซเชียลมีเดีย ฟีเจอร์ AI ของ Jasper จะช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นเนื้อหาที่นำไปใช้ได้จริง ผ่านแอปมากกว่า 80 รายการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านการตลาด
เครื่องมือนี้ช่วยให้การตลาดของคุณคมชัดและสม่ำเสมอ ตั้งแต่การรักษาเสียงของแบรนด์ไปจนถึงการสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO นอกจากนี้ยังสามารถทำให้การเขียนเชิงเทคนิคง่ายขึ้นสำหรับผู้ชมทั่วไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- รักษาโทนและสไตล์ที่สอดคล้องกันด้วยฟีเจอร์เสียงและคู่มือสไตล์ของแบรนด์
- เครื่องมือสำหรับการเข้าถึงหลายผู้ใช้, แคมเปญ, และการร่วมมือแบบเรียลไทม์
- สร้างและปรับปรุงภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่คุณเขียนด้วยชุดเครื่องมือแก้ไขภาพด้วย AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- เนื้อหาอาจขาดบุคลิกหรือมุมมองเชิงลึกที่ลึกซึ้ง จำเป็นต้องปรับแต่งด้วยตนเอง
- เหมาะสำหรับร่างแรก เนื่องจากอาจต้องมีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผลงานที่ต้องการความเรียบร้อย
- ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลออนไลน์ที่มีอยู่และอาจต้องมีการตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (1,240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,840+ รีวิว)
✨ รีวิวจากผู้ใช้:ผู้ใช้ G2 คนหนึ่งชื่นชอบไลบรารีเทมเพลตที่หลากหลายของ Jasper.ai ซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการตั้งค่าที่ปรับแต่งไว้ล่วงหน้าสำหรับประเภทเนื้อหาเฉพาะ
5. Snagit (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการใส่คำอธิบายประกอบ)
ในฐานะนักการตลาด คุณมักจะต้องสร้างภาพที่มีคุณภาพสูงสำหรับเอกสาร, บทเรียน, และการนำเสนอ. Snagit เป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอและวิดีโอที่หลากหลายซึ่งช่วยในเรื่องนี้.
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนหรือบันทึกวิดีโอแนะนำการใช้งานสำหรับเนื้อหาทางเทคนิคที่ซับซ้อน Snagit ก็มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจับภาพขณะเลื่อนหน้า การจดจำข้อความ และการใส่คำอธิบายประกอบภาพ
นอกจากนี้ การผสานรวมของ Snagit กับ Screencast ของ TechSmith ทำให้การแชร์และการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะที่ความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มสำหรับ Windows และ macOS ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับผู้ใช้บนอุปกรณ์ต่างๆ
🌟 เกร็ดความรู้สนุกๆ:นักการตลาดประมาณ 95%กำลังให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่มีภาพเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ของพวกเขา บางคนถึงกับเพิ่มภาพลงในเนื้อหาเกินกว่า 50% เราอาจต้องขอบคุณ Instagram reels และ TikTok สำหรับเรื่องนี้
คุณสมบัติเด่นของ Snagit
- จับภาพหน้าเว็บทั้งหมดหรือเอกสารยาวโดยไม่ต้องต่อภาพจากหลายหน้าจอ
- แก้ไขข้อความภายในรูปภาพหรือเอกสารที่สแกน รวมถึงการปรับแต่งแบบอักษร ขนาด และสี
- บันทึกหน้าจอ, เว็บแคม, และเสียงได้โดยไม่จำกัดเวลา สำหรับการสอนที่มีคุณภาพสูง
- เพิ่มความคิดเห็น รูปร่าง และการเน้นข้อความเพื่อสร้างภาพที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย
- ทำงานได้อย่างราบรื่นบน Windows และ macOS เพื่อประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ Snagit
- ตัวเลือกการตัดแต่งและแก้ไขขั้นพื้นฐานยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุง
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาด้านความเสถียร โดยเฉพาะกับวิดีโอที่มีความยาวมากขึ้น
- Snagit อาจประสบปัญหาในการทำงานที่ต้องใช้ทรัพยากรมากบนฮาร์ดแวร์ที่ล้าสมัย
ราคาของ Snagit
- การสมัครสมาชิกแบบรายบุคคล: $39/ปี ต่อผู้ใช้
- ใบอนุญาตถาวร: $62.99/ค่าธรรมเนียมครั้งเดียวต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Snagit
- G2: 4. 7/5 (5,320+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (470+ รีวิว)
6. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เน้นการออกแบบด้วย AI)
Canva เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมายาวนานสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ โดยนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตที่หลากหลายเพื่อสร้างภาพลักษณ์มืออาชีพ
ด้วยการเพิ่ม Canva AI Magic Studio ตอนนี้จึงสามารถสร้างข้อความ รูปภาพ และแม้กระทั่งเนื้อหาวิดีโอได้แล้ว
เครื่องมือ Magic Design, Magic Write และ Text-to-Image ของ Canva ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นเนื้อหาที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว สำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย งานนำเสนอ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- สร้างเทมเพลตที่ปรับแต่งตามคำแนะนำของคุณ ทำให้การออกแบบรวดเร็วและเป็นส่วนตัวมากขึ้น
- สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครโดยการเปลี่ยนข้อความที่เขียนให้กลายเป็นดีไซน์ที่ดึงดูดสายตา
- สร้างเนื้อหาแบบสั้น เช่น คำบรรยายและพาดหัว เพื่อเสริมภาพของคุณ
- เข้าถึงเทมเพลตกว่า 1 ล้านแบบในหลากหลายประเภทการออกแบบ
- แก้ไข, แสดงความคิดเห็น, และร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Canva
- ผู้ใช้บางรายพบว่าจำเป็นต้องสลับไปใช้ Photoshop เพื่อใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เงาตก
- การย้ายองค์ประกอบหลายอย่างพร้อมกันอาจทำให้เกิดการจัดเรียงผิดตำแหน่งโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ขั้นตอนหลายขั้นตอนที่จำเป็นในการเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างอาจรู้สึกน่าเบื่อ
ราคาของ Canva
- ฟรี
- ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10//เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,370+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (12,230+ รีวิว)
✨ รีวิวจากผู้ใช้:ผู้ใช้คนหนึ่งได้เน้นย้ำถึงความเรียบง่ายและความหลากหลายของ Canvaซึ่งช่วยให้แม้แต่ผู้เริ่มต้นก็สามารถใช้งานอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้ยังกล่าวชื่นชมถึงคลังแม่แบบที่หลากหลายของ Canva และการใช้ AI ในการสร้างกราฟิกอีกด้วย
7. QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนคำและปรับปรุงความชัดเจนในการเขียน)
นักเขียนเนื้อหาเข้าใจดีถึงความยากลำบากเมื่อประโยคหนึ่งเกือบจะถูกต้องแต่ยังไม่สมบูรณ์ นี่คือช่วงเวลาที่เครื่องมืออย่าง QuillBot—ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการถอดความใหม่ การสรุปใจความ และการแก้ไขข้อความ—สามารถสร้างความแตกต่างได้
เครื่องมือเช่นผู้เปลี่ยนคำ, ตัวตรวจสอบไวยากรณ์, ตัวตรวจสอบ AI, และตัวสร้างการอ้างอิงมอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจนในการเขียน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- ปรับคำได้อย่างราบรื่นสูงสุดถึง 125 คำในสองโหมดฟรี หรือเข้าถึงโหมดไม่จำกัดด้วยพรีเมียม
- แก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงความอ่านง่ายสำหรับข้อความสูงสุด 1,000 คำในแผนฟรี
- วิเคราะห์ข้อความเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ฟังดูเป็นหุ่นยนต์หรือสร้างโดย AI
- สร้างการอ้างอิงในรูปแบบ APA, MLA และ Chicago ได้อย่างถูกต้องและง่ายดาย
- พร้อมใช้งานสำหรับ Chrome, Microsoft Word และ macOS เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นข้ามแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ QuillBot
- มีเพียงสองโหมดการสรุปความและจำกัดการตรวจสอบไวยากรณ์ไว้ที่ 1,000 คำในแผนฟรี
- ต้องใช้เนื้อหาที่มีอยู่แล้วในการทำงาน ไม่เหมือนกับ ChatGPT หรือโปรแกรมเขียน AI อื่นๆ
- ผลลัพธ์ที่ถอดความอาจต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ฟังดูเป็นธรรมชาติ
ราคาของ QuillBot
- ฟรี
- ค่าบริการรายเดือน: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- เบี้ยประกันรายปี: $4. 17/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
✨ รีวิวจากผู้ใช้:ผู้รีวิวพบว่า QuillBotมีประโยชน์ในการระบุข้อความที่สร้างโดย AI และให้รายละเอียดเปอร์เซ็นต์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งช่วยให้พวกเขาปรับเนื้อหาให้ดูเป็นธรรมชาติและเขียนบทความใหม่ได้ดีขึ้น
8. Scalenut (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการจัดการเนื้อหา SEO เป็นอัตโนมัติ)
🧠 คุณรู้หรือไม่:96.55% ของหน้าเว็บทั้งหมดไม่ได้รับการเข้าชมจากการค้นหาของ Google เลย
แม้ว่าข้อมูลนี้จะน่าตกใจเพียงใด แต่ก็สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้กับผู้สร้างเนื้อหาในการสร้างสรรค์เนื้อหา SEO ที่ดึงดูดผู้อ่านได้จริง Scalenut ตระหนักถึงสิ่งนี้และนำเสนอชุดเครื่องมือ SEO สำหรับเนื้อหาแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การวางแผนและการวิจัยไปจนถึงการเขียนและการปรับแต่ง
นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติมากมาย เช่น โหมดครูซสำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว คำสำคัญ NLP สำหรับการปรับให้เหมาะสมทางความหมาย และการให้คะแนน SEO แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Scalenut
- สร้างบล็อกเทคนิคที่เป็นมิตรกับ SEO ได้ในเวลาไม่ถึงห้านาทีด้วยข้อมูลป้อนเข้าเพียงเล็กน้อย
- ระบุคำสำคัญเชิงความหมายและข้อมูลเชิงแข่งขันเพื่อปรับปรุงอันดับในหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา
- ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การให้คะแนน SEO แบบเรียลไทม์, การปรับแต่งอัตโนมัติ, และการเชื่อมโยงภายใน เพื่อปรับปรุงบทความ
- ตรวจสอบปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์และประสิทธิภาพของคำค้นหาในหลายโดเมน
- เผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น WordPress และ Shopify ได้โดยตรงอย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของสเกลนัท
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความซ้ำซ้อนในเนื้อหา ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเอง
- คุณสมบัติเช่นการปรับแต่งโทนเสียงยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
- ผลงานที่หลากหลายในหัวข้อเฉพาะทางและการตรวจสอบข้อเท็จจริง
การกำหนดราคาของ Scalenut
- จำเป็น: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $67/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Scalenut
- G2: 4. 7/5 (รีวิว 310+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
9. Copyscape (เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาความเป็นต้นฉบับของเนื้อหาและการตรวจจับการลอกเลียนแบบ)
ความดั้งเดิมของเนื้อหาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ในตอนนี้ เนื่องจากประมาณ29% ของเนื้อหาออนไลน์เป็นเนื้อหาที่ซ้ำกัน
ด้วย Copyscape Premium คุณสามารถวางข้อความ อัปโหลดไฟล์ หรือแม้แต่ผสานบริการเข้ากับระบบของคุณผ่าน API เพื่อตรวจจับการลอกเลียนแบบแม้เพียงเล็กน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อย่าง Copysentry สำหรับการแจ้งเตือนการคัดลอกผลงานโดยอัตโนมัติ มอบความอุ่นใจให้กับผู้ที่ดูแลพอร์ตโฟลิโอเนื้อหาขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copyscape
- ตรวจจับเนื้อหาที่ซ้ำกันแม้เพียงเล็กน้อยจากหน้าเว็บนับล้านหน้าได้อย่างแม่นยำด้วยการตรวจจับการลอกเลียนแบบ
- ใช้การสแกนข้อความ ไฟล์ และ URL เพื่อตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ
- รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับรายการซ้ำใหม่ที่ถูกพบทางออนไลน์
- เพลิดเพลินกับฟังก์ชันคัดลอก-วางที่ตรงไปตรงมาพร้อมผลลัพธ์ทันที
- เข้าถึง API ได้อย่างง่ายดาย (สำหรับธุรกิจที่ต้องการตรวจสอบการลอกผลงานจำนวนมาก)
ข้อจำกัดของ Copyscape
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อจำนวนคำหรือขนาดเว็บไซต์เพิ่มขึ้น
- มุ่งเน้นเฉพาะการตรวจจับการลอกเลียนแบบเท่านั้น ขาดการตรวจสอบไวยากรณ์หรือรูปแบบการเขียน
ราคาของ Copyscape
- $4. 95/เดือน สำหรับไม่เกิน 10 หน้า
- $0. 25/เดือน ต่อหน้าเพิ่มเติม (ไม่เกิน 500 หน้า)
คะแนนของ Copyscape
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 65 รายการ)
10. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลที่มีการอ้างอิงอย่างดีและสรุปแล้ว)
Perplexity AI ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับวิธีที่ผู้ใช้เข้าถึงการค้นหาบนเว็บ ด้วยการผสมผสานรูปแบบการสนทนาเข้ากับเครื่องมือ AI อันทรงพลัง
ไม่เหมือนกับเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิม (เฮ้, Google 👋🏻), มันไม่เพียงแค่แสดงลิงก์—แต่มันยังสังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นคำตอบที่กระชับและเป็นธรรมชาติในภาษาธรรมชาติพร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มา
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังถามหาเครื่องพิมพ์ไร้สายที่ดีที่สุดในราคาไม่เกิน 200 ดอลลาร์—Perplexity จะประเมินสเปก เปรียบเทียบราคา และให้คำแนะนำที่เชื่อถือได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI
- รับการสนับสนุนสำหรับ GPT-4 Turbo, Claude 3 และ LLM อื่นๆ เพื่อการตอบสนองที่ปรับให้เหมาะสม
- วิเคราะห์และสรุปไฟล์ PDF, รูปภาพ และไฟล์ข้อความได้อย่างง่ายดาย
- สร้างคอลเลกชันและพื้นที่สำหรับคำค้นหาที่จัดกลุ่มตามบริบท
- เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อคำถามทางคณิตศาสตร์และเทคนิคด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การผสานรวมกับ Wolfram Alpha
ข้อจำกัดของ Perplexity AI
- การดิ้นรนกับการค้นหาแบบง่ายที่ใช้ URL โดยไม่ให้ลิงก์โดยตรง
- การเปรียบเทียบราคาโดยทั่วไปมักอาศัยแหล่งข้อมูลที่จำกัด ซึ่งอาจทำให้ตัวเลือกมีจำกัด
- ที่ราคา 20 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับเวอร์ชัน Pro อาจไม่คุ้มค่าสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
ราคาของ Perplexity AI
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนความซับซ้อนของ Perplexity AI
- G2: 4. 7 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
✨ รีวิวจากผู้ใช้:ผู้ใช้ Perplexity ได้ชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมขายและการตลาด เนื่องจากช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากด้วยความสามารถในการค้นคว้าที่รวดเร็วและแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการร่างอีเมลและเตรียมการนำเสนอ
การเขียนเชิงเทคนิคผสานกับความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีด้วย ClickUp
เราเข้าใจ—การเขียนทางเทคนิคอาจเป็นเรื่องยาก แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นไปไม่ได้
การใช้ AI ในการเขียนเชิงเทคนิคกับ ClickUp คุณสามารถยกระดับทุกแง่มุมของงานของคุณได้ ตั้งแต่การเขียนเอกสารโครงการทางเทคนิคไปจนถึงการจัดการฐานความรู้ที่ซับซ้อน
คุณสามารถร่วมมือกันทำงานและติดตามความคืบหน้าได้อีกด้วย เพิ่มการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยละเอียด การตั้งเป้าหมาย และฟีเจอร์การสื่อสารแบบเรียลไทม์ แล้วคุณก็จะได้เครื่องมือที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
นี่คือกรณีศึกษาว่า ClickUp ช่วย DISH Network ปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างไร
DISH Network 🤝🏻 ClickUp
❌ ความท้าทาย: สำนักงานบริหารโครงการบริการเชิงพาณิชย์ของ DISH Network ประสบปัญหาการทำงานแบบแยกส่วน เครื่องมือที่ไม่เชื่อมโยงกัน และกระบวนการที่ไม่สอดคล้องกัน การทำงานร่วมกันระหว่างทีมไม่มีประสิทธิภาพ และเนื่องจากไม่มีระบบที่เป็นหนึ่งเดียว การบริหารโครงการและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรจึงกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ
✅ โซลูชันด้วย ClickUp AI: DISH ได้นำแพลตฟอร์มแบบครบวงจรของ ClickUp มาใช้ ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นสมาชิกทีมเสมือนจริง โดยส่งมอบการอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์ สรุปข้อมูลสำคัญ และตอบคำถามได้อย่างง่ายดาย ทีมงานยังใช้ Docs เพื่อจัดเก็บขั้นตอนการทำงาน ทำให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างสะดวกควบคู่ไปกับงานโครงการ
✨ ผลลัพธ์: ด้วย ClickUp, DISH สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการได้ถึง 30% และปรับปรุงการไหลเวียนของข้อมูลระหว่างทีมได้ดีขึ้น ความสามารถของ AI ช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นได้ 10% และทำให้พวกเขาสามารถรับมือกับความท้าทายที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยความมั่นใจ
ลงทะเบียนบน ClickUpตอนนี้เพื่อสร้างความแตกต่างเชิงบวกให้กับกระบวนการทำงานของคุณ!