วิธีเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน – ตัวอย่างและเทมเพลตเพื่อเสริมกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ

เมื่อพูดถึงบันทึกการปล่อยอัปเดต Slack มักจะทำให้ตลกและกระชับ ส่วนทีมงานที่ Zoom ชอบให้รายละเอียดอย่างละเอียดมาก ส่วนของเราโดยปกติจะมีวิดีโอประกอบ
บันทึกการเผยแพร่ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างความโปร่งใสและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเผยแพร่ที่ใหญ่กว่าและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุด—การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การแก้ไขข้อบกพร่อง คุณสมบัติที่กำลังจะมาถึง เป็นต้น
มาสำรวจตัวอย่างบันทึกการปล่อยซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดจากบริษัทซอฟต์แวร์เพื่อเรียนรู้วิธีปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
ความสำคัญของบันทึกการปล่อย
บริษัทต่างๆ เผยแพร่บันทึกการเผยแพร่เพื่อแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้เกี่ยวกับเวอร์ชันล่าสุดของผลิตภัณฑ์ทีมพัฒนาต้องเขียนบันทึกการเผยแพร่ที่ให้ข้อมูลโดยไม่รวมรายละเอียดทางเทคนิคที่ไม่จำเป็น
ควรเน้นที่การช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย
- สรุปการเปลี่ยนแปลง: การอัปเดตหน้าบันทึกการเผยแพร่จะนำเสนอภาพรวมที่กระชับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นฟีเจอร์ใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และการปรับปรุงฟีเจอร์ที่มีอยู่เดิม ซึ่งช่วยเพิ่มความชัดเจนและช่วยให้เห็นคุณค่าที่เพิ่มเข้ามาจากการอัปเดตบันทึกการเผยแพร่แต่ละครั้ง
- การให้คำแนะนำและคำชี้แจงที่ชัดเจน: คำแนะนำที่ชัดเจนในหมายเหตุการปล่อยเวอร์ชันช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางฟีเจอร์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยตอบคำถามหรือข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นจากเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า
- การปรับปรุงการสื่อสาร: บันทึกการปล่อยเวอร์ชันช่วยให้การสื่อสารระหว่างทีมพัฒนากับผู้ใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การทำให้ทุกคนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนช่วยสร้างความไว้วางใจในหมู่ผู้ใช้ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
บันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่ดียังแสดงให้เห็นถึงความตอบสนองของทีมพัฒนาและบริษัท SaaS ต่อข้อเสนอแนะของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยการนำข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้ใช้ไปรวมไว้ในคุณสมบัติใหม่และการอัปเดตผลิตภัณฑ์
การทำงานตามข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็นคำขอฟีเจอร์ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ จะบังคับใช้สิ่งต่อไปนี้:
- พิสูจน์ว่าบริษัทให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้ใช้
- แสดงให้เห็นถึงเวลาและความพยายามที่ทุ่มเทในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนถึงลูกค้าอย่างลึกซึ้ง มันยืนยันความเชื่อมั่นของพวกเขาในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และบริษัทที่ขับเคลื่อนการพัฒนา
10 ตัวอย่างบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน
มาดูตัวอย่างบันทึกการปล่อยผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมกัน และวิเคราะห์ว่าอะไรทำให้แต่ละตัวอย่างน่าสนใจ:
1. ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการบนคลาวด์ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp รุ่น 3.15เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2024 อัดแน่นไปด้วยการอัปเดตใหม่ล่าสุดเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
ตัวอย่างเช่น การอัปเดตล่าสุดได้แนะนำฟีเจอร์ต่างๆ เช่น สูตรในบัตรการคำนวณและการจัดการทีม SCIM พร้อมกับการผสานรวมกับเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot และปฏิทิน Morgen
การอัปเดตบันทึกการปล่อยของ ClickUpได้รับการออกแบบอย่างดีและดึงดูดสายตา ด้วยหัวข้อที่ชัดเจนและโดดเด่น, แอนิเมชัน, ภาพหน้าจอ, และ GIF ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมและเข้าใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่และกระบวนการทำงานที่ได้รับการแนะนำ
สิ่งที่โดดเด่น:
- บันทึกการปล่อยอัปเดตถูกจัดระเบียบเป็นไตรมาส เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำทางได้อย่างง่ายดาย
- แต่ละการอัปเดตบันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่ทุ่มเทจะเน้นถึงคุณสมบัติใหม่ การปรับปรุง การผสานรวม และการแก้ไขข้อบกพร่อง
- หัวข้อ 'คุณสมบัติใหม่และการปรับปรุง' ที่อยู่ด้านบนประกอบด้วยลิงก์ไปยังศูนย์ช่วยเหลือ ClickUp ที่เกี่ยวข้องสำหรับคุณสมบัติใหม่หรือการปรับปรุงแต่ละอย่าง
- มีการอัปเดตวิดีโอ YouTubeรวมไว้ที่ต้นหน้า
- ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บันทึกการเผยแพร่ของ ClickUp แตกต่างจากคู่แข่งคือการใช้องค์ประกอบภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นทำให้บันทึกการเผยแพร่ของ ClickUp เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างหน้าบันทึกการเผยแพร่ที่ให้ความรู้และเป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับการอัปเดตให้กับผู้ใช้ของพวกเขา
2. Zoom
Zoom เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการสื่อสารกับผู้คนผ่านการโทรด้วยวิดีโอและเสียง รวมถึงการส่งข้อความ บันทึกการเผยแพร่ของ Zoom มีความครอบคลุมมาก โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ การปรับปรุง การอัปเดต และการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมด
แม้ว่าหน้าเว็บจะจัดระเบียบและจัดรูปแบบได้ดี มีหัวข้อ หัวข้อย่อย และรายการแบบหัวข้อย่อย แต่ขนาดตัวอักษรที่เล็กและย่อหน้าที่ยาวอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกท่วมท้นได้
สิ่งที่ไม่เหมือนใคร:
- คุณสมบัติที่โดดเด่นของหน้าบันทึกการปล่อยตัวของ Zoom คือคลังข้อมูลประวัติศาสตร์ของการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมา
- ทางด้านซ้ายของหน้า คุณจะพบบันทึกการปล่อยเวอร์ชันสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Zoom ทุกประเภท
หน้าบันทึกการปล่อยทั้งหมดถูกจัดหมวดหมู่ตามวันที่ปล่อยและหมายเลขเวอร์ชัน คุณสามารถค้นหาทั้งหมดได้หากคุณเลื่อนลงไปเรื่อย ๆ
อย่างไรก็ตาม การเลื่อนแบบไม่สิ้นสุดในที่นี้อาจทำให้รู้สึกหนักใจและอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวก เนื่องจากไม่มีลิงก์โดยตรงไปยังการอัปเดตบันทึกการปล่อยแต่ละรายการในหน้านี้ ซึ่งอาจส่งผลให้การอ่านยากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ติดตามการอัปเดตหลายรายการหรือกำลังค้นหาข้อมูลเฉพาะเจาะจง
เรารู้สึกว่าการทำให้รูปแบบเรียบง่ายขึ้นและการจัดเตรียมจุดยึดหรือลิงก์ตรงไปยังบันทึกการเผยแพร่สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ได้อย่างมาก
3. Slack
Slack เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (อย่าตัดสินจากชื่อ; มันทำงานได้ดีจริงๆ) ช่วยให้พนักงานภายในองค์กรสามารถเชื่อมต่อ, สื่อสาร, และร่วมมือกันได้อย่างราบรื่น
บันทึกการปล่อยตัวของ Slack สำหรับผู้ใช้ Windows โดดเด่นด้วยรูปแบบที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแต่สามารถเข้าถึงได้ และอารมณ์ขันที่สนุกสนาน การเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชันถูกอธิบายไว้อย่างชัดเจนและจัดหมวดหมู่เป็น 'อะไรใหม่', 'การแก้ไขข้อบกพร่อง', และ 'คำแนะนำด้านความปลอดภัย' บันทึกเหล่านี้ถูกจัดเรียงตามวันที่ ทำให้การค้นหาการอัปเดตเฉพาะเป็นเรื่องง่าย
สิ่งที่ไม่เหมือนใคร:
- คล้ายกับ Zoom, Slack ให้ข้อมูลบันทึกการปล่อยเวอร์ชันทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ Windows บนหน้าเดียว
- การนำเสนอหมายเหตุการเผยแพร่แต่ละรายการช่วยให้มั่นใจได้ว่าการค้นหาข้อมูลเฉพาะไม่ใช่ภารกิจที่น่าเบื่อ
Slack ช่วยให้บันทึกมีความกระชับและปราศจากศัพท์เทคนิค การเลือกใช้หัวข้อที่โดดเด่น หมวดหมู่ย่อย และรูปแบบการอธิบายแบบหัวข้อย่อยช่วยเพิ่มความสามารถในการอ่าน ทำให้หน้าบันทึกการเผยแพร่เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้
ตัวอย่างเช่น ในบันทึกการปล่อยเวอร์ชันนี้ Slack ได้ระบุข้อบกพร่องทั้งหมดที่ตรวจพบและวิธีการแก้ไขไว้อย่างชัดเจน เป็นกันเอง และมีอารมณ์ขัน นี่คือประเภทของบันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่เราอยากอ่านเพียงเพื่อรอยยิ้ม
ว่าแต่ คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 30%ด้วยการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Slack?
4. แอมพลิจูด
Amplitude เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นโดยการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า การอัปเดตผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของบันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่ทำให้เราต้องนำมาไว้ในรายการของเรา
ต่างจาก Slack และ Zoom คุณจะไม่สามารถหาบันทึกการปล่อยเวอร์ชันของ Amplitude ได้ในหน้าเดียว แต่พวกเขามี 'ฉบับ' บันทึกการปล่อยเวอร์ชันรายเดือนบนหน้าชุมชนของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ไฮไลต์การปล่อยผลิตภัณฑ์ประจำเดือนมีนาคมของ Amplitude ได้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญในฟีเจอร์ต่างๆ
พวกเขายังใช้สัญลักษณ์อีโมจิอย่างจำกัดเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพโดยไม่ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ดูเด่นเกินไป
สิ่งที่ไม่เหมือนใคร:
- เราชอบที่หน้าบันทึกการปล่อยเวอร์ชันของพวกเขามีรูปภาพ, ภาพหน้าจอ, และลิงก์แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
- พวกเขามีหน้าเฉพาะสำหรับการอัปเดตในแต่ละเดือน ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น
ความกว้างของคลื่นยังรวมถึงบทสรุปสั้น ๆ ที่ด้านบนของแต่ละหน้าสำหรับผู้อ่านที่พบว่าบันทึกโดยละเอียดยาวเกินไป
การใช้สัญลักษณ์หัวข้อย่อยช่วยเพิ่มความชัดเจนในการอ่าน ทำให้ผู้ใช้สามารถอ่านผ่านรายละเอียดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่พลาดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5. ปานกลาง
Medium เป็นแพลตฟอร์มเผยแพร่เนื้อหาที่นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ และบล็อกเกอร์สามารถโพสต์บทความ งานเขียน เรื่องราว ความคิด และความคิดเห็นในหัวข้อที่หลากหลายได้
บันทึกการปล่อยของ Medium ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และการแก้ไขข้อบกพร่อง. ผู้ใช้สามารถอ่านต่อจากจุดที่หยุดไว้ในเรื่องราวได้อย่างง่ายดาย และสามารถเข้าถึงคอลเลกชันได้จากหน้าแรกอย่างสะดวกสบาย.
สิ่งที่ไม่เหมือนใคร:
- หน้าบันทึกการปล่อยเวอร์ชันได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบ ประกอบด้วยคะแนนให้ดาวจากผู้ใช้ ลิงก์ประวัติเวอร์ชัน และส่วน 'มีอะไรใหม่' ที่โดดเด่นอยู่ด้านบนในตัวอักษรขนาดใหญ่
- แต่ละหน้าจะแสดงการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุด 10 รายการอย่างเรียบร้อยในแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและง่ายต่อการนำทาง
หน้าดังกล่าวกล่าวถึงการแก้ไขข้อบกพร่อง (และปรับปรุงประสิทธิภาพ) และน้ำเสียงมีความหลากหลายตั้งแต่เรียบง่ายไปจนถึงเชิงกวี (เราพบตัวอย่างที่ตลกขบขันหนึ่งให้คุณ) อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญ
หน้าเว็บนี้รักษาโทนสีแบบโมโนโครมที่เรียบหรูและตัวอักษรแบบมินิมอล เพื่อให้ประสบการณ์การมองเห็นที่สอดคล้องกัน
6. Google Cloud
Google Cloud คือชุดบริการคลาวด์คอมพิวติ้งของ Google ที่นำเสนอโซลูชันสำหรับการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่อง และอื่นๆ อีกมากมาย
บันทึกการเผยแพร่ของ Google Cloud เป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างทันท่วงที
สิ่งที่ไม่เหมือนใคร:
- การจัดหมวดหมู่ปัญหาตามสีเป็นสัมผัสที่ชาญฉลาดซึ่ง Google Cloud ได้เพิ่มเข้าไปในบันทึกการเผยแพร่ ทำให้ผู้ใช้ทางเทคนิคและผู้ดูแลระบบสามารถนำทางผ่านการอัปเดตได้ง่ายขึ้น
- น่าประทับใจที่ได้เห็นการอัปเดตที่สำคัญถูกเพิ่มเข้ามาในวันที่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งก็คือทุกวัน)
- คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับการเผยแพร่ส่งไปยังผู้อ่านฟีดของคุณโดยอัตโนมัติ
แม้ว่าการอัปเดตบันทึกการปล่อยเวอร์ชันทุกวันอาจไม่เหมาะกับทุกทีม แต่การเผยแพร่บันทึกการปล่อยเวอร์ชันอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่และการอัปเดตที่สำคัญนั้นเป็นการปฏิบัติที่ดี ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความทุ่มเทต่อผู้ใช้
เราต้องการให้พวกเขาเพิ่มบริบทหรือย่อหน้าสรุปในบันทึกการปล่อยเวอร์ชันควบคู่กับการอัปเดตทางเทคนิคด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญทางเทคนิคเข้าใจบันทึกการปล่อยเวอร์ชันแต่ละรายการได้ดีขึ้น
7. ซัมซุง
ซัมซุงเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเสียงซึ่งผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภท รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ดิจิทัล ชิปหน่วยความจำ และอื่นๆ อีกมากมาย
แนวทางของซัมซุงในการเขียนบันทึกการปล่อยอัปเดตนั้นเรียบง่ายและมีโครงสร้างที่ดี ทำให้ผู้ใช้สามารถนำทางและค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
พวกเขาใช้หัวข้อย่อย, จุดสัญลักษณ์, ตาราง, การแบ่งย่อหน้า, และเมนูแบบเลื่อนลง, ทำให้เอกสารบันทึกการปล่อยตัวของอินเทอร์เน็ตซัมซุงมีความชัดเจนและเป็นระเบียบ
ที่ด้านบนของหน้าบันทึกการเผยแพร่ ผู้ใช้สามารถค้นหาจุดสำคัญที่ระบุเวอร์ชันการเผยแพร่และวันที่เผยแพร่ของแต่ละการอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นจะมีตารางแสดงเนื้อหาบันทึกการเผยแพร่ในสองคอลัมน์:
- การกล่าวถึงครั้งแรกจะระบุถึงการอัปเดตเฉพาะหรือการเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์
- ข้อที่สองให้ลิงก์ไปยังเอกสารที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
สิ่งที่ไม่เหมือนใคร:
- ผู้ใช้สามารถติดตามและอ้างอิงการเปลี่ยนแปลงในอดีตได้อย่างง่ายดายจากรายการที่มีปุ่มแบบดรอปดาวน์ซึ่งเชื่อมโยงไปยังการอัปเดต Samsung ก่อนหน้า
- ที่มุมขวาบนของหน้า คุณจะพบลิงก์บันทึกการปล่อยเวอร์ชันสำหรับ Android และ Gear VR
พิจารณาคำแนะนำทางอุตสาหกรรมนี้—การจัดทำบันทึกการปล่อยเวอร์ชันให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับลูกค้า
8. อาสนะ
Asana เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบและจัดสรรงาน กำหนดเส้นตายของโครงการ และสื่อสารและทำงานร่วมกันโดยตรงภายในทีม
บันทึกการเผยแพร่ของ Asana เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มเข้าไปในรายการของเรา เนื่องจากการรวมสื่อต่างๆ โดยเฉพาะวิดีโอไว้ด้วย เผยแพร่ทุกเดือน บันทึกการเผยแพร่เหล่านี้มีโครงสร้างที่สม่ำเสมอ ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย
สิ่งที่โดดเด่น:
- Asana มีการอัปเดตบันทึกการปล่อยทุกเดือนเป็นเวลาหนึ่งปีในหน้าเดียว
- ในตอนต้นของเอกสารบันทึกการปล่อยแต่ละครั้ง ผู้ใช้จะได้รับการต้อนรับด้วยวิดีโอสั้น ๆ ที่สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์ในเดือนนั้น
วิดีโออัปเดตนี้สื่อสารการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่สำคัญและการแก้ไขข้อบกพร่องไปยังผู้ชมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทั้งหมดในเวลาเพียงหนึ่งนาที) และมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ชอบอ่านข้อความยาว ๆ หรืออาจมีเวลาจำกัด
หลังจากวิดีโอ Asana จะนำเสนอการเปลี่ยนแปลงของแอปในรูปแบบรายการแบบมีหัวข้อย่อย พร้อมลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง วิธีการนี้ช่วยให้บันทึกการเผยแพร่มีความกระชับและเน้นเฉพาะสิ่งสำคัญ และผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายละเอียดทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็วหากจำเป็น
9. ฮิลล์ สเกาต์
Help Scout เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสนับสนุนลูกค้าชั้นยอด! มันมีทุกอย่างตั้งแต่กล่องจดหมายร่วมไปจนถึงแชทสด, การส่งข้อความ, การรายงาน, และเครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
Help Scout มีมุมมองที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน; พวกเขาแบ่งปันการอัปเดตเป็นรายเดือนและรายไตรมาส การรวมวิดีโอไว้ตอนต้น พร้อมกับเนื้อหาที่ละเอียดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาพหน้าจอและ GIF ทำให้บันทึกการปล่อยเวอร์ชันนี้ดูน่าอ่านเป็นอย่างยิ่ง
สิ่งที่โดดเด่น:
- หน้าบันทึกการปล่อยเวอร์ชันมีหมวด 'กำลังจะมาเร็ว ๆ นี้' ที่ให้ผู้ใช้ได้ชมตัวอย่างเล็ก ๆ ของสิ่งที่พวกเขาอาจคาดหวังเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ ๆ ที่กำลังจะมาถึง—ไอเดียเจ๋ง ๆ ที่จะทำให้ผู้ใช้ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
- ทางด้านขวาของหน้า คุณจะพบสารบัญสำหรับทุกส่วนเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
ส่วน 'เคล็ดลับเจ๋งๆ' ที่อยู่ท้ายหน้าบันทึกการเผยแพร่ยังเพิ่มคุณค่าให้กับหลายๆ คนอีกด้วย ในส่วนนี้ ลูกค้าจะแบ่งปันวิธีการต่างๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมลิงก์ไปยังคู่มือแหล่งข้อมูล
สำหรับทีมผลิตภัณฑ์ แนวคิดของ Help Scout ในการใช้ประโยชน์จากวิดีโอเพื่ออธิบายรายละเอียดของบันทึกการปล่อยเวอร์ชันอาจเป็นประโยชน์ เมื่อพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าที่ชอบเนื้อหาวิดีโอมากกว่าข้อความ แม้ว่าสิ่งนี้อาจไม่ดึงดูดทุกคน แต่ก็ควรได้รับการชื่นชมในด้านการมุ่งเน้นการสื่อสารที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
10. monday. com
monday.com เป็นเครื่องมือสุดท้ายในรายการตัวอย่างบันทึกการเผยแพร่ที่ดีที่สุดของเรา เครื่องมือนี้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคชันของตนเองได้พร้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม
เช่นเดียวกับหลาย ๆ รายชื่อของเรา บันทึกการปล่อยเวอร์ชันของพวกเขาก็โดดเด่นในด้านความดึงดูดทางสายตาเช่นกัน พวกเขาใช้ภาพและภาพหน้าจออย่างเต็มที่ตลอดทั้งหน้า เพื่อให้ผู้ใช้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน
monday.com สร้างความประทับใจด้วยการใช้กราฟิกและวิดีโอเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงที่แม่นยำซึ่งพวกเขาได้ทำกับแพลตฟอร์มของตน เครื่องมือช่วยภาพเหล่านี้มาพร้อมกับบันทึกแรกในทุกเดือน โดยปกติจะเน้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดที่เครื่องมือได้นำเสนอในช่วงเวลานั้น
สิ่งที่ไม่เหมือนใคร:
- monday.com รวมการอัปเดตสำหรับทั้งปีไว้ในหน้าบันทึกการปล่อยเวอร์ชันเดียว
- ทางด้านขวาของหน้า ผู้ใช้สามารถพบลิงก์ไปยังการอัปเดตของแต่ละเดือน
นอกจากนี้ บันทึกการปล่อยเวอร์ชันยังมีลิงก์ไปยังรายละเอียดของปัญหาเฉพาะและวิธีแก้ไข รวมถึงคู่มือผู้ใช้และวิดีโอสอนการใช้งานบางส่วน
monday.com ให้ความสำคัญกับความสวยงามเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่โดดเด่นในบันทึกการเผยแพร่ ด้วยพื้นที่ว่างสีขาวจำนวนมากและภาพสีสันหลากหลาย บันทึกเหล่านี้จึงดูน่าดึงดูดและอ่านง่าย
องค์ประกอบทางภาพสามารถส่งผลต่อบันทึกการเผยแพร่ได้อย่างไร
ข้อความยาวในบันทึกการเผยแพร่สามารถทำให้ผู้ใช้รู้สึกท่วมท้น ทำให้ยากสำหรับพวกเขาที่จะเข้าใจการอัปเดตฟีเจอร์ได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อคุณไม่รวมสื่อภาพประกอบในเนื้อหา ผู้ใช้อาจรู้สึกไม่สนใจหรืออาจสูญเสียความสนใจไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งอาจนำไปสู่การจดจำข้อมูลลดลง
และเราไม่ต้องการเช่นนั้นใช่ไหม?
องค์ประกอบภาพช่วยเพิ่มการหยุดพักในเนื้อหาที่ยาว ทำให้ผู้ใช้สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น และน่าสนใจมากขึ้น นี่คือสัญญาณให้คุณเพิ่มเครื่องมือภาพต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเอกสารการปล่อยสินค้าของคุณ
- รูปภาพ: รูปภาพสามารถให้ภาพที่ชัดเจนของฟีเจอร์ใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงของอินเทอร์เฟซ และช่วยให้เข้าใจการอัปเดตการปล่อยได้มากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
- GIFs และอีโมจิ: คุณยังสามารถเพิ่มพื้นที่ให้กับความคิดสร้างสรรค์ได้โดยการใส่ อีโมจิ และ GIF เพื่อให้ลูกค้าตื่นเต้นในระหว่างการอ่าน
- กราฟิก: การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนบางอย่างไม่สามารถอธิบายได้ด้วยภาพเพียงอย่างเดียว ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถใช้กราฟิกเพื่อสนับสนุนแง่มุมทางเทคนิคในบันทึกการเผยแพร่ของคุณได้
- วิดีโอ: การเพิ่มวิดีโอในอัปเดตสามารถให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์ใหม่ได้ ในความเป็นจริง ตัวอย่างบันทึกการเผยแพร่ที่ดีที่สุดหลายรายการจากรายการของเราได้รวมองค์ประกอบที่ดึงดูดสายตาไว้ด้วย ซึ่งช่วยปรับปรุงความชัดเจนของเนื้อหาและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
- monday.com ใช้กราฟิกและวิดีโอเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์ม
- Google Cloud ใช้การจัดเรียงปัญหาตามรหัสสี
- Medium ผสมผสานการให้คะแนนจากผู้ใช้และรูปภาพเพื่อยกระดับการนำเสนอข้อมูลอัปเดต
ปัจจัยทางภาพเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ให้ความรู้แก่ผู้ใช้มากขึ้น ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณกำลังเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน อย่าลืมเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ทางภาพ—มันอาจสร้างความแตกต่างทั้งหมดได้!
วิธีเขียนบันทึกการปล่อย
สำหรับทีมพัฒนา, บันทึกการปล่อยเวอร์ชันคือลิงค์หลักไปยังผู้ใช้ปลายทาง. ให้คำนึงถึงมุมมองของพวกเขาเสมอเมื่อคุณเขียนบันทึกการอัปเดตการปล่อยเวอร์ชัน. สิ่งนี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจและแสดงให้เห็นว่าคุณให้คุณค่ากับความคิดเห็นของลูกค้า, ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณพัฒนาไปตามความต้องการของพวกเขา.
เมื่อคุณเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่มุ่งเน้นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ จะช่วยให้คุณแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อลูกค้าของคุณ
อย่าลืมเน้นย้ำถึงการปรับปรุงคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด การแก้ไขข้อบกพร่องที่น่ารำคาญ และคุณสมบัติใหม่ที่ผู้ใช้ปัจจุบันของคุณจะชื่นชอบ นอกจากนี้ หลีกเลี่ยงการกล่าวถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในเวอร์ชันก่อนหน้า
นี่คือคำแนะนำบางประการที่จะช่วยให้คุณเขียนบันทึกการเผยแพร่ได้ดีขึ้น:
1. เขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชันด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
เมื่อเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน ให้ใช้ภาษาที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจสำหรับทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่นักพัฒนาเท่านั้น ให้ประโยคของคุณสั้นและตรงไปตรงมา โดยใช้คำที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันซึ่งแม้แต่ผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญก็สามารถเข้าใจได้
หลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์เฉพาะทางหรือคำเทคนิคของอุตสาหกรรม เว้นแต่จะจำเป็นอย่างยิ่ง เป้าหมายคือการทำให้บันทึกการเผยแพร่ของคุณเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้สำหรับผู้อ่านทุกพื้นหลัง/ทักษะ
2. รักษาความกระชับเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น
โปรดพิจารณาตารางงานที่ยุ่งและเวลาที่จำกัดของผู้ใช้ของคุณเมื่อเขียนบันทึกการเผยแพร่ ผู้ใช้อาจไม่มีความอดทนที่จะอ่านการอัปเดตเวอร์ชันที่ยาวเกินไป เพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วม จัดการอัปเดตผลิตภัณฑ์ให้เป็นส่วนที่ชัดเจนและใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพื่อรักษาความกระชับ
เน้นการแบ่งปันเฉพาะรายละเอียดที่สำคัญที่สุดบนหน้าการเผยแพร่: คุณลักษณะใดที่เปลี่ยนแปลงไป เหตุผลที่การปรับปรุงใหม่เหล่านั้นมีความสำคัญ และผลกระทบที่มีต่อผู้ใช้ปลายทางของผลิตภัณฑ์
3. ใช้สื่อภาพเพื่อปรับปรุงความเข้าใจ
ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนในอัปเดตการปล่อยตัวด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียวอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ปลายทาง แต่รูปภาพช่วยผู้ใช้ได้จริง ๆ ในการเข้าใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป และหลีกเลี่ยงความสับสนที่อาจเกิดขึ้นจากการอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียว
ใช้สื่อภาพประกอบ เช่น ภาพหน้าจอ, GIF, แผนผัง, หรือวิดีโอ ในการอัปเดตการปล่อยเวอร์ชัน. สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจกระบวนการทำงานใหม่หรือหน้าตาที่ออกแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มองค์ประกอบที่น่าสนใจ.
4. รักษาความชัดเจนของเจตนาในบันทึกการปล่อยซอฟต์แวร์
แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว ให้คำนึงถึงผู้ใช้ปลายทางก่อนที่คุณจะเริ่มเขียนบันทึกการเผยแพร่ของคุณเอง ใช้เวลาในการอธิบายว่าทำไมจึงมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์บางอย่างและสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างไร
โดยการชี้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนจากมุมมองของผู้ใช้ คุณจะแสดงให้เห็นว่าทีมของคุณให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้าเหนือสิ่งอื่นใด
5. ใช้แม่แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
การใช้เทมเพลตบันทึกการปล่อยเวอร์ชันเพื่อเขียนบันทึกการปล่อยซอฟต์แวร์สามารถช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นได้ดีขึ้นในการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
แม่แบบที่มีโครงสร้างช่วยให้มีกรอบการทำงานที่เป็นระเบียบ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน ช่วยป้องกันการมองข้ามรายละเอียดที่สำคัญและรักษาความสม่ำเสมอในบันทึกการเผยแพร่ทั้งหมด
ส่วนสำคัญที่ควรมีในแม่แบบบันทึกการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของคุณ ได้แก่:
- เวอร์ชันล่าสุดที่เผยแพร่
- วันวางจำหน่าย
- ภาพรวมโดยย่อของการอัปเดต
- การเพิ่มคุณสมบัติใหม่
- การปรับปรุงคุณสมบัติที่มีอยู่
- แก้ไขข้อบกพร่อง
- ปัญหาที่ทราบแล้ว
- รายละเอียดซอฟต์แวร์สำคัญอื่น ๆ
ClickUp มีเทมเพลตบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน (Release Notes) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เหมาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์หรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แต่มีงานยุ่งมาก
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเอง จัดหมวดหมู่และจัดการการอัปเดตและคำขอฟีเจอร์ และใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมายของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างบันทึกการเผยแพร่
ในทางกลับกัน หากคุณต้องการเริ่มต้นจากศูนย์และสร้างเทมเพลตบันทึกการเผยแพร่ของคุณเอง คุณสามารถใช้ClickUp Docsและใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้
ใน ClickUp Docs ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข แชร์ และทำงานร่วมกันบนเอกสารประเภทต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงบันทึกการเผยแพร่ คุณสามารถใส่ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ อีโมจิ และตาราง รวมถึงจัดรูปแบบด้วยหัวข้อ ข้อความหัวข้อย่อย ข้อความอ้างอิง และตัวเลือกอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp,ClickUp Brain, มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาได้ทันทีสำหรับทุกวัตถุประสงค์
การสร้างบันทึกการปล่อยที่น่าดึงดูดเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือ AI ของเราเอง เพียงป้อนข้อมูลของคุณ แล้วมันจะส่งคำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากศูนย์หรือใช้เทมเพลตที่มีอยู่แล้ว ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดในการสร้างบันทึกการปล่อยผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องเหนื่อยเลย
อีกปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อสร้างบันทึกการปล่อยผลิตภัณฑ์คือการทดสอบซอฟต์แวร์. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกการปล่อยของคุณถูกต้องและน่าเชื่อถือ.
การทดสอบและข้อเสนอแนะจำเป็นสำหรับบันทึกการปล่อยหรือไม่?
ใช่. การทดสอบบั๊ก, คุณสมบัติใหม่, และการเปลี่ยนแปลงในซอฟต์แวร์ก่อนการเผยแพร่บันทึกการอัปเดตช่วยให้ตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่ให้ไว้สอดคล้องกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันอย่างดี. นี่คือขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์.
ทุกทีมต้องการโซลูชันเพื่อปรับปรุงกระบวนการสร้างซอฟต์แวร์ทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การวางแผน การเปิดตัว และการทดสอบอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นระยะ
ClickUp สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยอัตโนมัติทุกกระบวนการ รวมถึงการติดตามและรายงานข้อบกพร่อง
นี่คือสิ่งอื่น ๆ ที่คุณสามารถทำได้ด้วยสิ่งนี้:
- สร้างรายงานปัญหา: ช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญและแก้ไขงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามและจัดการข้อบกพร่องได้อย่างง่ายดายด้วยClickApp ที่ติดตั้งมาในตัว ClickUp ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อบันทึกข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับข้อบกพร่อง เช่น ความรุนแรง ลำดับความสำคัญ และขั้นตอนการทำซ้ำ
- ออกแบบพิมพ์เขียวผลิตภัณฑ์: เริ่มต้นแผนการพัฒนาของคุณอย่างรวดเร็ว ระดมความคิดและวางแผนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ด้วยClickUp Whiteboards คุณสามารถเพิ่มโน้ตติดและClickUp Mind Mapsและแม้กระทั่งเชื่อมโยงกับงานและเอกสาร
- สร้างแผนที่เส้นทางที่ชัดเจน: ให้ทีมพัฒนา, ทีมบริหารผลิตภัณฑ์, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในหน้าเดียวกัน
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เทมเพลตการจัดการการทดสอบ ClickUpนี้เพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตซอฟต์แวร์ทั้งหมดได้
นี่คือลักษณะที่ปรากฏเมื่อคุณเข้าถึงเทมเพลตและคลิกที่ตัวเลือก 'ทดสอบสถานการณ์และกรณี' ในแท็บ 'รายการ' ที่ปรากฏอยู่ตรงกลางของหน้า:
เทมเพลตนี้มีการติดตามความคืบหน้าและการประเมินผลลัพธ์อย่างชัดเจน คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นในเรื่องของบั๊ก ปัญหา และการขอฟีเจอร์ใหม่
นอกจากนี้ อย่าลืมบทบาทอันประเมินค่าไม่ได้ของข้อเสนอแนะจากลูกค้า ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงการสร้างบันทึกการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ได้
ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็น ClickUpนี้เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ รีวิว และความคิดเห็นจากลูกค้า
ข้อเสนอแนะสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ รวมถึงข้อบกพร่องที่พบและข้อเสนอแนะสำหรับการอัปเดตฟีเจอร์
โดยการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ทีมสามารถแก้ไขปัญหา ปรับปรุงเนื้อหา และเผยแพร่ข้อมูลอัปเดตที่มีประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ปลายทางได้ดีที่สุด
อ่านเพิ่มเติม: การจัดการการปล่อยผลิตภัณฑ์ 101: เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณสู่โลก
ใช้ ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการบันทึกการปล่อยของคุณให้ราบรื่น!
การสร้างบันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่ดีสามารถให้ประโยชน์ได้หลายทาง แต่หากจะยกตัวอย่างสองสามข้อ ก็สามารถช่วยคุณรักษาลูกค้าไว้ได้ และอาจช่วยกระตุ้นให้มีการนำไปใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นได้
ต้องการปรับปรุงกระบวนการนี้และพัฒนากลยุทธ์การเขียนบันทึกการปล่อยของคุณหรือไม่? ใช้ClickUp!
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างบันทึกการปล่อยเวอร์ชันคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะใช้เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหรือสร้างเนื้อหาใหม่ทั้งหมดด้วยClickUp Brain
เป็นโซลูชันครบวงจรที่สามารถช่วยคุณในการจัดการผลิตภัณฑ์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การตลาด การดำเนินงาน การขาย และอื่นๆ อีกมากมาย
สมัครใช้ ClickUpวันนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากประโยชน์หลายด้านสำหรับทีมของคุณ!