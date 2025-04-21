บล็อก ClickUp

6 เทมเพลตบันทึกการปล่อยซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
21 เมษายน 2568

มาเริ่มกันเลย: แม่แบบการปล่อยซอฟต์แวร์มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จซ้ำได้ แต่คุณจะกระตุ้นให้เพื่อนนักพัฒนา วิศวกร และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณยอมรับและปฏิบัติตามแม่แบบอย่างเป็นธรรมชาติได้อย่างไร?

คำขอเร่งด่วน, แอปพลิเคชันที่กระจายตัว,และการสื่อสารในทีมที่ไม่ดีเป็นปัจจัยที่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างรุนแรง และการเพิ่มเทมเพลตบางครั้งก็รู้สึกเหมือนกับ โปรเจ็กต์อีกอันที่ไม่มีใครขอให้ทำ

แต่หากเหตุการณ์ที่สิ้นเปลืองงบประมาณเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไป ความรวดเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการส่งมอบจะอ่อนแอลง และนั่นไม่ใช่ความเป็นจริงที่เราต้องการให้คุณเผชิญ!

เครื่องมือใดก็ตามที่เราใช้ ล้วนมีศักยภาพที่จะกลายเป็นภาระต่อประสิทธิภาพการทำงานของเราได้ หากถูกจัดการอย่างไม่เหมาะสม หากเราสามารถแบ่งปันประสบการณ์ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเรา เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบกระบวนการส่งมอบผลงานของคุณได้ไม่ว่าในแง่มุมใด เราจะไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือ

มีเทมเพลตและตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมให้ศึกษาที่นี่ แต่ถ้าคุณสนใจที่จะใช้ClickUpสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นได้เลยวันนี้! 🌐

เราจะสำรวจเทมเพลตบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน 5 แบบ, เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ได้, และก้าวแรกสู่คู่มือการเขียนและเผยแพร่บันทึกการปล่อยเวอร์ชันแบบวันต่อวัน

บันทึกการเผยแพร่ซอฟต์แวร์คืออะไร?

บันทึกการเผยแพร่ซอฟต์แวร์เป็นเอกสารทางเทคนิคที่เผยแพร่พร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรืออัปเดต เพื่อประกาศการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขข้อบกพร่อง และการปรับปรุงต่างๆ บันทึกการเผยแพร่ของคุณช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึงสิ่งที่ทีมของคุณได้ทำงานเพื่อตอบสนองความคาดหวังของพวกเขา ⚡️

บันทึกการปล่อยเวอร์ชันควรเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับลูกค้าของคุณในการตอบคำถามพื้นฐาน: ฉันจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง?

ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมของคุณ—บันเทิง, ธุรกิจ, การท่องเที่ยว, หรือเครือข่ายสังคม—บันทึกการเผยแพร่สาธารณะเหล่านี้มักจะถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางต่อไปนี้: เว็บไซต์ของบริษัท, บล็อก, การแจ้งเตือนในแอป, อีเมล, ร้านค้าแอปพลิเคชัน, และสื่อสังคมออนไลน์

เอกสารทางเทคนิคไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด (มองมาที่คุณ เงื่อนไขและข้อตกลง) แต่บันทึกการปล่อยเวอร์ชันอยู่ในหมวดหมู่ของตัวเอง พวกมันเป็นฐานความรู้เพื่อให้ลูกค้าของคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับผลิตภัณฑ์ของคุณ 💡

การใช้คำที่ไม่คุ้นเคยในบันทึกการเผยแพร่ของคุณจะทำให้ลูกค้าสับสนและแยกตัวออกไป ด้วยเหตุนี้ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค!

ใช้เอกสาร clickup เพื่อแสดงรายการคุณสมบัติใหม่ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขข้อบกพร่อง และอื่นๆ เพื่อสร้างประสบการณ์การอ่านบันทึกการเผยแพร่ที่ดีที่สุด
สร้างเอกสาร Doc ที่ใช้งานได้ใน ClickUp เพื่อจัดระเบียบบันทึกการเผยแพร่ทั้งหมดในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

เหมือนเพลงและการเต้นรำ บันทึกการปล่อยเวอร์ชันเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัว, เวลาที่เหมาะสม, และการส่งมอบ

พวกเขาเป็นช่องทางตรงในการรักษาผู้ใช้ที่รู้สึกผิดหวังและดึงดูดผู้ใช้กลับมาใช้งานอีกครั้ง ดังนั้นอย่าชะลอการเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชันไปจนถึงคืนก่อนวันเปิดตัว ⌛️

ไม่ว่าองค์กรของคุณจะอยู่ในปีที่สองหรือสิบแล้วก็ตาม แบบฟอร์มบันทึกการปล่อยซอฟต์แวร์ที่เราคัดสรรไว้ให้ครอบคลุมตั้งแต่เอกสารพื้นฐานไปจนถึงชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้นจึงมีสิ่งที่เหมาะกับทุกคน!

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชนิดถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือที่ใช้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถจัดการทุกอย่างในที่เดียว — รวมถึงบันทึกการเผยแพร่ของคุณด้วย? ในฐานะแอปสำหรับทุกงานClickUp รวบรวม งาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ใน แพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งาน พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

6 แบบฟอร์มบันทึกการปล่อยเวอร์ชันฟรี

1. แม่แบบบันทึกการปล่อยเวอร์ชันโดย ClickUp

แม่แบบบันทึกการปล่อยเวอร์ชันโดย ClickUp

แม่แบบบันทึกการปล่อยเวอร์ชันโดย ClickUp

เอกสารบันทึกการปล่อยซอฟต์แวร์ครั้งแรกของเราได้ถูกนำมาให้คุณโดย ClickUp Docs!

เทมเพลตบันทึกการเผยแพร่ของ ClickUpรวมเนื้อหาตัวอย่างและตัวอย่างภาพที่พร้อมใช้งานเพื่อให้คุณตัดสินใจสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อประสบการณ์การอ่านของลูกค้าของคุณ

นี่คือคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา (และฟรี!) ของ Docs ที่คุณจะชื่นชอบควบคู่ไปกับเนื้อหาการเผยแพร่ของคุณ:

  • ผู้แก้ไขแบบร่วมมือ: แท็กสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความคิดเห็น มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ และแปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกไอเดีย
  • แบนเนอร์รหัสสี: จัดระเบียบเนื้อหาและเน้นข้อความสำคัญ
  • ปุ่มที่สามารถดำเนินการได้: เชื่อมโยงลิงก์ที่เกี่ยวข้องไปยังเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้
  • สารบัญแบบติดตาม: กระโดดไปยังส่วนใดก็ได้ของเอกสารของคุณด้วยสารบัญแบบติดตามที่อยู่กับคุณขณะเลื่อนดู
  • บล็อกโค้ด: รักษาความสมบูรณ์ของโค้ด, ความอ่านง่าย, และการเว้นวรรคด้วยการเน้นไวยากรณ์
  • หน้าสาธารณะ: อนุญาตให้เครื่องมือค้นหาแสดงลิงก์ในผลการค้นหาและคัดลอกโค้ดฝังจากส่วนการตั้งค่าขั้นสูง

จากความคิดสู่การปล่อยตัว ให้ความสำคัญและวางแผนการดำเนินการของคุณ, เอปิค, และปัญหา—ทั้งหมดในที่เดียว. 🧑‍💻

ดูรายการเครื่องมือการจัดการการปล่อยของเรา!

2. แม่แบบ Release Train โดย ClickUp

รถไฟปล่อย (Release Train) คือกระบวนการที่มีการประสานงานและมีโครงสร้างสำหรับการส่งมอบการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

รถไฟปล่อย (Release Train) คือกระบวนการที่มีการประสานงานและมีโครงสร้างสำหรับการส่งมอบการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

ติดตามการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณให้ทันสมัยด้วยเทมเพลตบันทึกการเผยแพร่ของ ClickUp โซลูชันที่พัฒนาขึ้นเองของเราให้แพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่ายสำหรับการจัดการการเผยแพร่ซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบและตรงเวลา ออกแบบมาเพื่อให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง เทมเพลตบันทึกการเผยแพร่ของเราช่วยให้ทุกคนก้าวไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

เทมเพลตบันทึกการปล่อยของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้า การแก้ไขข้อบกพร่อง และการปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย – มอบความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งใหม่ที่มีให้ในแต่ละเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์ ด้วยการนำเสนอการแยกแยะอย่างกระชับและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปล่อยซอฟต์แวร์แต่ละครั้ง ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับงานที่ได้ทำไปแล้ว และวางแผนสำหรับงานที่กำลังจะมาถึง

การติดตามการอัปเดตซอฟต์แวร์ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยาก ด้วยเทมเพลตบันทึกการปล่อยเวอร์ชันของ ClickUp คุณสามารถรักษาตารางการปล่อยเวอร์ชันที่คาดการณ์ได้ ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความคืบหน้าและทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาที่กำลังบันทึกรายละเอียดของการอัปเดตซอฟต์แวร์ หรือผู้จัดการโครงการที่ดูแลการปล่อยอัปเดตอย่างราบรื่น เทมเพลตของเราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. แม่แบบบันทึกการเผยแพร่ MS Word

ตัวอย่างแม่แบบบันทึกการเผยแพร่ของ Microsoft Word
ผ่านแม่แบบตัวอย่าง

คุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของเอกสารประกาศการปล่อยเวอร์ชันแบบดั้งเดิมผ่านเทมเพลตของ Microsoft Word! นี่คือตัวอย่างที่ดีของภาษาที่สม่ำเสมอที่คุณต้องการให้บรรลุเมื่อเขียนเอกสารประกาศการปล่อยเวอร์ชัน (เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมในภายหลัง!)

4. แบบฟอร์มบันทึกการปล่อยผลิตภัณฑ์

เทมเพลตบันทึกการปล่อยผลิตภัณฑ์โดย kipwise มีช่องว่างสำหรับระบุคุณสมบัติใหม่และการอัปเดตแอป
ผ่านทางKipwise

เทมเพลตถัดไปโดย Kipwise เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของบันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่ใช้ในการสื่อสารการอัปเดตกับลูกค้า หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตที่พร้อมใช้งานเพื่อส่งให้กับนักเขียนทางเทคนิคหรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณในการเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชันพวกเขาจะมีโครงร่างพื้นฐานที่สามารถเริ่มต้นได้ทันที

5. แม่แบบบันทึกการเผยแพร่การติดตั้ง MS Word

แม่แบบบันทึกการเผยแพร่การปรับใช้การทำงานของ Microsoft Word พร้อมองค์ประกอบภาพ
ผ่านแม่แบบตัวอย่าง

เทมเพลตบันทึกการเผยแพร่ถัดไปใน Microsoft Word นี้เป็นเอกสารที่สามารถแก้ไขได้ โดยมีส่วนบันทึกการเผยแพร่เฉพาะสำหรับแต่ละหัวข้อหลัก: บทนำ, การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ, หมายเหตุการกำหนดค่า และปัญหาที่ทราบ

เราได้กล่าวถึงเหตุผลที่คุณควรหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคในทุกโอกาสที่เป็นไปได้แล้ว แต่ หากซอฟต์แวร์ของคุณถูกออกแบบมาสำหรับผู้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่ติดตามคำศัพท์ทางเทคโนโลยี テンプレートนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการจัดระเบียบบันทึกการปล่อยเวอร์ชันของคุณเพื่อให้สามารถอ่านได้และไหลลื่น

(ดูสิ มีอะไรให้ทุกคนในลิสต์นี้!)

6. แบบฟอร์มบันทึกการปล่อยสปรินต์

ตัวอย่างแม่แบบบันทึกการปล่อยสปรินต์
ผ่านแม่แบบตัวอย่าง

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด, แบบฟอร์มเติมคำนี้ได้แยกส่วนสำคัญทั้งหมดของเอกสารการเผยแพร่ให้คุณพิจารณาแล้ว คำเตือนเต็มรูปแบบ, แบบฟอร์มนี้คือ...เยอะมาก โดยเฉพาะหากลูกค้าชอบอ่านทุกคำ (สปอย: พวกเขาไม่ทำ!) แต่อย่าให้สิ่งนี้ทำให้คุณถอยกลับ

ที่ว่างสำหรับข้อมูลเหล่านี้คือสิ่งที่แม่แบบบันทึกการเผยแพร่ที่ดีต้องมี เพื่อลดความสับสนว่า "ควรใส่ข้อมูลอะไรตรงนี้?" เราไม่สามารถประเมินค่าต่ำเกินไปได้ว่าเราจะลืมรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้มากแค่ไหน ไม่ว่าจะเคยเขียนบันทึกการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์มาหลายครั้งแล้วก็ตาม!

วิธีเขียนบันทึกการปล่อย

หากคุณเคยสงสัยเกี่ยวกับ ClickUp สิ่งแรกที่คุณต้องรู้คือ การสนับสนุนงานพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเรา

ทีมที่มีความคล่องตัวสูงส่วนใหญ่ในสถานที่ทำงานแบบไฮบริดหรือใกล้เคียงการทำงานทางไกลเต็มรูปแบบกำลังผ่านช่วงของประสิทธิภาพการทำงานที่สูงและต่ำ ความผิดพลาดเกิดขึ้นซ้ำๆ ระบบถูกนำมาใช้ แล้วก็มีบางสิ่งเกิดขึ้นและทำให้ทุกอย่างพลิกกลับด้าน สมาชิกในทีมของคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดระเบียบตัวเอง แต่คุณรู้ดีว่ามีวิธีที่ดีกว่าในการขจัดอุปสรรคด้านประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง

แท็กทีมภายในในบันทึกการปล่อยซอฟต์แวร์เพื่อฝากความคิดเห็น
สร้างกลุ่มคนใน ClickUp เพื่อมอบหมายงาน ระบุในความคิดเห็น หรือเพิ่มเป็นผู้ติดตามได้อย่างง่ายดาย

แม้ว่าจะไม่มีไม้กายสิทธิ์ที่จะทำให้ปัญหาทั่วไปเหล่านี้หายไป แต่เครื่องมืออย่าง ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อมอบพลังในการปรับแต่งกระบวนการทำงานให้กับทีม

ทีมผลิตภัณฑ์ชื่นชอบการใช้ ClickUpเพราะพวกเขาสามารถมองเห็นภาพรวมในระดับสูงข้ามหลายทีม หรือเข้าถึงรายละเอียดในระดับลึกของโครงการหรือสิ่งที่ต้องพึ่งพาได้ตามต้องการ

ก่อนใช้ ClickUp มันบ้ามาก เราส่งอะไรออกไปแล้วก็ต้องย้อนกลับเพราะฟีเจอร์มีบั๊กมากเกินไปและวางแผนไม่ดี เราเห็นการลดลงอย่างมากของบั๊กที่ถูกรายงาน และ ClickUp ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงปัญหามากมาย

เราต้องการให้กระบวนการสร้างบันทึกการปล่อยของคุณเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการโครงการข้ามสายงาน และลดการประชุม Zoomที่ไม่จำเป็นออกจากปฏิทินของทุกคน!

ในคู่มือนี้ เราจะเห็นกระบวนการทำงานร่วมกันสำหรับองค์กรแบบไฮบริดในการเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชันแบบโต้ตอบภายในห้าวัน 🗓

วันที่ 1: ส่งแม่แบบงานปล่อยเวอร์ชันให้กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ วิศวกร และนักพัฒนา เพื่อรวบรวมข้อมูล

แม่แบบงานใน ClickUpช่วยกำหนดความคาดหวังสำหรับทุกทีมที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์กลางสำหรับแต่ละทีมฟีเจอร์ในการส่งมอบคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษร วิดีโอสั้นๆ และเอกสารสนับสนุนอื่นๆ สำหรับการเปิดตัวที่กำลังจะมาถึง สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนมีเวลาที่มีค่ามากขึ้นจากงานธุรการและการติดตามการอัปเดต

การเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชันเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ในภารกิจของคลิกอัพ
มอบหมายความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการและประหยัดเวลาด้วยการบันทึกหน้าจอที่สามารถแชร์ได้

วันที่ 2: ร่างบันทึกการปล่อยเวอร์ชันของคุณ และติดตามรายการที่ขาดหรือยังไม่ชัดเจน

ตอนนี้มาถึงกิจกรรมหลัก: การเขียนบันทึกการปล่อยผลิตภัณฑ์! เทมเพลตบันทึกการปล่อยของ ClickUp ช่วยให้ผู้ร่วมเขียนเอกสารสามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์และ @mention บุคคลหรือกลุ่มต่างๆ ได้เมื่อเกิดอาการตันในการเขียน ✍️

สิ่งที่ต้องมีในบันทึกการเผยแพร่ของคุณ ได้แก่:

  • ชื่อเอกสาร, วันที่, และหมายเลขเวอร์ชัน: หมายเลขเวอร์ชันคือสตริงของตัวเลขที่มีจุดทศนิยมซึ่งบ่งบอกให้ทั้งผู้ใช้ภายในและภายนอกทราบว่าเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ใดเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน หากตัวเลขทางซ้ายสุดของจุดทศนิยมเพิ่มขึ้น แสดงว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่ ตัวเลขทางขวาของจุดทศนิยมแสดงถึงการอัปเดตเล็กน้อย
  • ชื่อฟีเจอร์, คำอธิบาย, และการอัปเดต: นี่คือข้อมูลโดยตรงที่ต้องดึงมาจากงานที่ทีมได้ทำเสร็จแล้ว
  • เนื้อหาภาพ: ภาพหน้าจอ, วิดีโอ, และ GIF ช่วยให้ลูกค้าติดตามและเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์ได้ดีขึ้น
  • ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: แต่ละส่วนควรเป็นสรุปสั้น ๆ พร้อมลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือที่ละเอียด
เพิ่มภาพหน้าจอและไฟล์ GIF ในบันทึกการปล่อยผลิตภัณฑ์เพื่อภาพที่ทรงพลัง
ใช้การลากและวางเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาการเผยแพร่ของคุณได้อย่างง่ายดาย

การทำงานที่มีประสิทธิภาพใน ClickUp ช่วยขจัดความจำเป็นในการค้นหาข้อมูล เมื่อคุณกำลังเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน คุณจะอ้างอิงสิ่งต่างๆ จากงานต่างๆ อยู่ตลอดเวลา นั่นคือเหตุผลที่ฟีเจอร์ความสัมพันธ์ใน ClickUp จะกลายเป็นสิ่งที่คุณหลงใหลใหม่ล่าสุด

เพียงเชื่อมโยงเอกสารบันทึกการปล่อยของคุณกับทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยจาก Workspace ของคุณ การอ้างอิงข้ามเอกสารจะไม่เป็นภาระอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp!

ใช้ความสัมพันธ์ใน ClickUp เพื่อเชื่อมโยงบันทึกการปล่อยผลิตภัณฑ์กับงาน
กล่าวถึงและเชื่อมโยงงานและเอกสารเพื่ออ้างอิงข้อมูลและรายการที่ต้องดำเนินการ

ใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างบันทึกการปล่อยของคุณ

การเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชันอาจน่าเบื่อ แต่ClickUp Brainช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ด้วย AI คุณสามารถสร้างร่างเอกสารอย่างมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงเนื้อหา และตรวจสอบความชัดเจนและความสม่ำเสมอได้ ให้ข้อมูลสำคัญเช่นคุณสมบัติใหม่ การปรับปรุง และการแก้ไขข้อบกพร่อง และ Brain จะสร้างบันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่มีโครงสร้างให้คุณ

ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:

"สร้างร่างบันทึกการเผยแพร่สำหรับเวอร์ชัน 2.5 ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของเรา รวมถึงส่วนสำหรับฟีเจอร์ใหม่ การปรับปรุง และการแก้ไขข้อบกพร่อง ไฮไลต์การเพิ่มฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้ AI การปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับโครงการขนาดใหญ่ และการแก้ไขปัญหาการกำหนดเวลางานที่เกิดขึ้นซ้ำ"

บันทึกการปล่อย ClickUp Brain
บันทึกการปล่อย ClickUp Brain

ทำไมต้อง ClickUp Brain?

  • ประสิทธิภาพ: อัตโนมัติการร่างและประหยัดเวลา
  • ความชัดเจน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ภาษาและโครงสร้างที่เป็นมืออาชีพ
  • ความสามารถในการขยาย: ปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายสำหรับการออกเวอร์ชันในอนาคต

ด้วย ClickUp Brain การสร้างบันทึกการปล่อยเวอร์ชันจะกลายเป็นเรื่องที่รวดเร็ว ง่ายขึ้น และมีการร่วมมือกันมากขึ้น

วันที่ 3: ติดแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อตรวจสอบและอนุมัติในเอกสารบันทึกการเผยแพร่

เมื่อรายการที่ค้างอยู่ทั้งหมดได้รับการแก้ไข การจัดรูปแบบเสร็จสมบูรณ์ และการตรวจทานการเขียนเสร็จสิ้นแล้ว ก็ถึงเวลาสำหรับการตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย! 🔍

คุณสามารถเลือกที่จะมอบหมายความคิดเห็นภายในเอกสารเพื่อแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือส่ง URL โดยตรงให้พวกเขาหากพวกเขาไม่ได้อยู่ใน Workspace ของคุณ ซึ่งจะช่วยป้องกันการส่งสำเนาหลายชุดไปยังบุคคลต่างๆ

แท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบันทึกการปล่อยผลิตภัณฑ์เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นและการเข้าถึงที่ง่าย
ใช้ความคิดเห็นใน ClickUp Docs เพื่อเน้นข้อความสำคัญสำหรับการตรวจสอบ

วันที่ 4: สรุปและอนุมัติเอกสารสำหรับการเผยแพร่

การรักษาความสนใจของทุกคนในช่วงเวลาที่นำไปสู่การเปิดตัวนั้นขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่โปร่งใส ขอแนะนำ: แชทใน ClickUp!

แชทเข้ามาแทนที่เธรดใน Slack และอีเมลที่ส่งเป็นครั้งเดียว เพื่อช่วยให้การจัดการคำถามที่เหลือและคำขอในนาทีสุดท้ายเป็นไปอย่างราบรื่น

ฝังเว็บเพจ, สเปรดชีต, วิดีโอ และอื่นๆ เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดายในแชทของ ClickUp
สร้างมุมมองแชทเฉพาะสำหรับงานใด ๆ ที่คุณต้องการภายใน ClickUp

วันที่ 5: แจกจ่ายบันทึกการปล่อยให้กับทุกช่องทาง

เมื่อผู้จัดการการปล่อยอัปเดตยืนยันว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ถูกส่งไปยังระบบผลิตแล้ว ถึงเวลาเผยแพร่บันทึกการปล่อยอัปเดต! 🎉

หลังจากฉลองความสำเร็จของทีมอย่างสมควรแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะมองไปข้างหน้าสู่การเปิดตัวครั้งต่อไป กลับไปเริ่มต้นที่วันแรกและทำกระบวนการซ้ำอีกครั้งด้วยเทมเพลตที่คุณปรับแต่งเอง!

คลิกอัพบนแอปเปิ้ลวอทช์
ผ่านทางClickUpdates รุ่น 2.143

คุณกำลังดูแลลูกค้าของคุณ แต่ใครกำลังดูแลคุณอยู่?

เราได้ให้สิ่งที่คุณคิดไว้บ้างแล้ว แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำกระบวนการนี้เพียงลำพัง! บางครั้งเราต้องการมุมมองใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้เราเห็นวิธีที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และคุ้มค่ากว่าในการทำงาน

เทมเพลตเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น! ทีมงานของเราที่ ClickUp พร้อมช่วยคุณสร้างระบบการปล่อยเวอร์ชันที่สามารถขยายได้ ⚙️

การจัดการการปล่อยซอฟต์แวร์อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

ด้วยเทมเพลตและเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนกระบวนการบันทึกการปล่อยให้เป็นขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงการสื่อสารให้กระชับ ลดการใช้คำศัพท์เฉพาะ และทำให้ทีมของคุณสอดคล้องกัน จะช่วยให้ลูกค้าของคุณได้รับข้อมูลและสนใจกับการอัปเดตทุกครั้ง

พร้อมที่จะทำให้กระบวนการปล่อยซอฟต์แวร์ของคุณง่ายขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUp และ สัมผัสประสบการณ์การจัดการการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น