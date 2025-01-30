บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือช่วยสร้างเนื้อหาสำหรับนักเขียนเทคนิคในปี 2025

10 เครื่องมือช่วยสร้างเนื้อหาสำหรับนักเขียนเทคนิคในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
30 มกราคม 2568

ในฐานะนักเขียนทางเทคนิค งานของคุณคือการให้ข้อมูลที่สำคัญในลักษณะที่ชัดเจนและอ่านง่าย การจัดรูปแบบเพียงอย่างเดียวอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง

ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนคู่มือผู้ใช้ ไฟล์ช่วยเหลือ หรือคำถามที่พบบ่อยออนไลน์ เครื่องมือสร้างเอกสารช่วยเหลือ (HAT) ถือเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม คุณจะสร้าง จัดการ และแจกจ่ายเอกสารออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วทันใจ ⚡

ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายว่าเครื่องมือสร้างเอกสารช่วยเหลือคืออะไรและทำไมคุณจึงควรมีเครื่องมือนี้โดยด่วน นอกจากนี้ เราจะแบ่งปันคุณสมบัติที่จำเป็นของเครื่องมือสร้างเอกสารช่วยเหลือ (HAT) และแนะนำซอฟต์แวร์ที่เราชื่นชอบ 10 อันดับแรกสำหรับการสร้างเอกสารช่วยเหลือ

เครื่องมือสร้างเอกสารช่วยเหลือ (HAT) คืออะไร?

เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารช่วยเหลือเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่นักเขียนด้านเทคนิคใช้เพื่อผลิตเอกสารช่วยเหลือ เครื่องมือเหล่านี้มักมาพร้อมกับโปรแกรมแก้ไขแบบ What You See Is What You Get (WYSIWYG) ที่ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาในขณะที่ซอฟต์แวร์จัดการกับการจัดรูปแบบที่ซับซ้อนและการทำดัชนี เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารช่วยเหลือยังสามารถสร้างสำเนาในรูปแบบเอาต์พุตต่างๆ รวมถึง HTML, CHM, ePub, XML และ RTF

แน่นอน คุณสามารถเขียนเนื้อหาทางเทคนิคได้โดยไม่ต้องใช้หมวก แต่ลองพิจารณาการใช้หมวกเพื่อ:

  • ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตและการจัดรูปแบบที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
  • สร้างเนื้อหาเพียงครั้งเดียวและแชร์ไปยังทุกแพลตฟอร์มและรูปแบบ
  • จัดทำดัชนีและจัดระเบียบข้อความของคุณโดยอัตโนมัติ
  • แปลเนื้อหาให้เหมาะสมกับท้องถิ่นด้วยเครื่องมือจัดการการแปลที่ผสานรวม

คุณสมบัติที่ควรพิจารณาในเครื่องมือสร้างเนื้อหาช่วยเหลือ

หมวก HAT แต่ละใบมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่เราขอแนะนำหมวกที่มีฟังก์ชันการทำงาน เช่น:

  • อินเทอร์เฟซที่ ใช้งานง่าย: ยิ่งเส้นโค้งการเรียนรู้สั้นเท่าไร คุณก็จะสามารถเริ่มเขียนได้เร็วขึ้นเท่านั้น
  • การเขียนแบบแหล่งเดียว: คุณสมบัตินี้ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างแท้จริง ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาเพียงครั้งเดียวและเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • เทมเพลต: เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าช่วยเร่งกระบวนการเขียนข้อความโฆษณาและทำให้ข้อความของคุณดูมีความสม่ำเสมอและสอดคล้องกัน
  • การผสานรวม: เครื่องมือสร้างเนื้อหาช่วยเหลือที่ดีควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้งานอยู่แล้ว เช่น เอกสาร Microsoft Word หรือเครื่องมือ SaaS ที่ได้รับความนิยม
  • การควบคุมเวอร์ชัน: ติดตามการเปลี่ยนแปลง, ร่วมมือกับสมาชิกในทีม, และจัดการกับเวอร์ชันเอกสารต่าง ๆ โดยไม่สูญเสียงานใด ๆ
  • การจัดการโครงการ: การจัดระเบียบเนื้อหา, การมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม, และการติดตามความคืบหน้าของคุณจะง่ายขึ้นมากด้วยระบบการทำงานที่ติดตั้งไว้ในตัว
  • CCMS: ระบบจัดการเนื้อหาแบบแยกส่วน (CCMS) ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความในรูปแบบชิ้นส่วนโมดูลาร์ที่ปรับแต่งและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายทั่วทั้งฐานความรู้ของคุณ นี่เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวงการหากเอกสารของคุณมีข้อความที่ซ้ำกันเป็นจำนวนมาก

10 เครื่องมือสร้างเนื้อหาช่วยเหลือที่ดีที่สุด

คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแปลศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อนให้กลายเป็นคู่มือผู้ใช้ที่ชัดเจนและกระชับ มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาและพึ่งพาหนึ่งใน 10 ซอฟต์แวร์สร้างคู่มือช่วยเหลือที่ดีที่สุดสำหรับทุกสิ่งอื่น ๆ

1.คลิกอัพ

เครื่องมือช่วยสร้างเนื้อหา: การเขียนบทความบล็อกโดยใช้เครื่องมือ AI ของ ClickUp
การใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างโพสต์บล็อกใน ClickUp Docs จากคำสั่งง่ายๆ เพื่อเพิ่มรายละเอียดและแง่มุมสำคัญอื่นๆ

คุณเคยปรารถนาที่จะโบกไม้กายสิทธิ์และนำงาน การสื่อสาร และเอกสารของคุณมารวมไว้ในที่เดียวหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนตร์ที่ซับซ้อนที่นี่: แค่ใช้ ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมจากทั่วจักรวาลยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างเอกสารช่วยเหลือที่ดีที่สุดอีกด้วย

มันรวมงาน ไฟล์ และข้อมูลของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์

เราทราบว่าคุณเป็นนักเขียนมืออาชีพ แต่ClickUp AIก็พร้อมช่วยเหลือคุณ.เครื่องมือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIนี้สามารถตรวจสอบการสะกดผิด, จัดรูปแบบข้อความ, และสรุปเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว.

ใช้งานได้กับทุกโปรเจกต์ งานเอกสาร เอกสารแม่แบบ และอื่นๆ อีกมากมาย ?

ClickUp Docsเป็นโปรแกรมประมวลผลคำบนคลาวด์ที่เหมาะสำหรับนักเขียนเทคนิคที่ทำงานระยะไกลและแบบผสมผสาน ในฐานะเครื่องมือช่วยในการเขียนคู่มือ มันเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณ คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้ระบบแยกต่างหากสำหรับการจัดการข้อความและงาน

หากคุณทำงานเป็นทีม ให้ทุกคนมารวมตัวกันในเวลาเดียวกันผ่านตัวแก้ไขเอกสารของ Docs—คุณจะไม่พลาดอะไรเลย

คุณอาจกำลังจัดการกับโปรเจ็กต์และเอกสารหลายอย่างพร้อมกันอยู่ ใช้ClickUp project management ให้คุณควบคุมทุกอย่างได้ตลอดเวลา สร้างโปรเจ็กต์และงานต่าง ๆ และเชื่อมโยงกับสื่อสารของคุณ, ไฟล์, และบันทึกไว้ด้วยกัน ทุกอย่าง ทุกอย่าง อยู่ในที่เดียว—ไม่ต้องค้นหาข้อมูลหรือไฟล์อีกต่อไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ลองใช้เทมเพลตที่ช่วยประหยัดเวลา เช่นเทมเพลตแนวทางการเขียนของ ClickUp ซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับภาษา รูปแบบ น้ำเสียง และอื่นๆ
  • ระดมความคิดกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Whiteboards
  • มีเป้าหมายใหญ่ใช่ไหม? เชื่อมโยงเป้าหมายเหล่านั้นเข้ากับงานประจำวันของคุณด้วยClickUp Goals
  • สลับไปที่มุมมองแชทเพื่อดูการสนทนาทั้งหมดของคุณในที่เดียว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
  • ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ดังนั้นแพลตฟอร์มอาจรู้สึกเหมือนมีอะไรเยอะในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. Helpjuice

เครื่องมือช่วยสร้างเนื้อหา: เมื่อนำเมาส์ไปวางเหนือแท็บเวอร์ชันของ Helpjuice
ผ่านทางHelpjuice

Helpjuice เป็นซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้สำหรับการสร้างเนื้อหาและการจัดรูปแบบ หากคุณอยากรู้ว่ามีกี่คนที่อ่านเอกสารของคุณจริง ๆ Helpjuice จะวิเคราะห์และนับจำนวนผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของคุณ

ระบบการจัดการเนื้อหาส่วนประกอบยังเก็บประวัติบทความที่แข็งแกร่งไว้ด้วย—และอนุญาตให้คุณเผยแพร่เวอร์ชันสำเนาหลายเวอร์ชันพร้อมกันได้—ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียผลงานของคุณเลย

คุณสมบัติเด่นของ Helpjuice

  • มันสามารถเชื่อมต่อกับSlack, Google,Salesforce, Zapier และอื่น ๆ
  • ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลด้วยสิทธิ์การเข้าถึงแบบหลายระดับ
  • คัดลอกและวางรูปภาพ ภาพหน้าจอ หรือข้อความจากเอกสาร Word ลงในโปรแกรมประมวลผลคำของ Helpjuice ได้โดยตรง
  • เชื่อมโยงบทความช่วยเหลือได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือเชื่อมโยงอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Helpjuice

  • Helpjuice ไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับ UI/UX

ราคาของ Helpjuice

  • เริ่มต้น: 120 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้ 4 คน
  • ราคาปกติ: $200/เดือน สำหรับผู้ใช้ 16 คน
  • พรีเมียมแบบจำกัด: $289/เดือน สำหรับ 60 ผู้ใช้
  • พรีเมียมไม่จำกัด: $499/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด

คะแนนและรีวิวของ Helpjuice

  • G2: 4. 5/5 (29 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

3. ผู้แต่ง-it

เครื่องมือช่วยสร้างเนื้อหา: มุมมองตัวแก้ไขของ Author-it
ผ่านทางAuthor-it

Author-it ประกาศตัวเองว่าเป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับนักเขียนทางเทคนิค เครื่องมือช่วยเหลือการเขียนของมันนำเสนอระบบจัดการเนื้อหาแบบโมดูลาร์ (CCMS) ที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนและปรับเนื้อหาจำนวนมากได้ในคราวเดียว—เพียงแค่คลิกเดียว

เผยแพร่ผ่านหลายช่องทางและรูปแบบเว็บโดยไม่ต้องจัดรูปแบบ

คุณสมบัติเด่นของ Author-it

  • การจัดการตัวแปรปรับเนื้อหาตามทีม บทบาท และสถานที่ของผู้อ่าน
  • การตรวจสอบและอนุมัติขั้นตอนการทำงานทำให้แน่ใจว่าเอกสารที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นที่จะถูกส่งออก
  • ใช้ Author-it สำหรับการแปลเอกสารทางเทคนิค
  • ร่วมมือกับนักเขียนและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดของ Author-it

  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า UI ของ Author-it ดูล้าสมัยไปหน่อยและไม่ค่อยใช้งานง่าย
  • บางคนกล่าวว่าค่าธรรมเนียมการขออนุญาตค่อนข้างสูง

การกำหนดราคาของ Author-it

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวจากผู้เขียน

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4/5 (2 รีวิว)

4. Adobe RoboHelp

เครื่องมือช่วยสร้างเนื้อหา: มุมมองตัวแก้ไขของ Adobe Robohelp
ผ่านทางAdobe RoboHelp

ถูกต้องแล้ว: บริษัทที่นำเสนอ Photoshop ให้กับคุณยังมีเครื่องมือช่วยในการเขียนอีกด้วย RoboHelp เป็นเครื่องมือเขียนทางเทคนิคที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการเข้าถึงได้ ดังนั้นหากคุณทำงานในสาขาที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด นี่อาจเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานของคุณ

RoboHelp ประกอบด้วยตัวตรวจสอบการสะกดคำ, เนื้อหาตามเงื่อนไข, คุณสมบัติการนำเนื้อหากลับมาใช้ใหม่, และการสร้างเนื้อหาขนาดเล็ก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RoboHelp

  • ผสานการทำงานกับ SharePoint Online, Git และอื่นๆ
  • RoboHelp มีให้บริการทั้งบน Windows และ Mac
  • RoboHelp ได้ทำให้การนำเข้าจาก Microsoft Word, HTML และ Markdown ง่ายขึ้น
  • การตรวจสอบออนไลน์ทำให้การปรับหรืออนุมัติข้อความเป็นเรื่องง่ายก่อนที่มันจะออกไปสู่โลกภายนอก

ข้อจำกัดของ RoboHelp

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า RoboHelp เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMB) มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่
  • บางคนบอกว่ามันยากที่จะส่งออกไฟล์ RoboHelp ไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ และหลายรูปแบบ

ราคาของ RoboHelp

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ RoboHelp

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (140+ รีวิว)

5. Document360

เครื่องมือช่วยสร้างเนื้อหา: เครื่องมือเอกสารของ Document360
ผ่านทางDocument360

Document360 เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ใช้ AIสำหรับ SOP เอกสารผลิตภัณฑ์ วิกิฐานความรู้ และคู่มือต่างๆ สร้างพอร์ทัลฐานความรู้ภายในที่กำหนดเองได้ พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างเอกสารช่วยเหลือร่วมกับทีมของคุณ

จากนั้นคุณสามารถสร้างแบรนด์ให้กับเว็บไซต์ฐานความรู้ภายในหรือภายนอกเพื่อแบ่งปันข้อมูลด้วยความเร็วแสง✨

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Document360

  • สร้างวิดเจ็ตที่สามารถฝังได้ เชื่อมต่อหน้าเว็บกับฐานความรู้ของคุณ
  • Document360 รวมเครื่องมือเอกสารสำหรับนักพัฒนา
  • ลองใช้ผู้ช่วยเขียน AI ของ Document360 ชื่อ Eddy เพื่อช่วยค้นหา บทความแนะนำ และสรุปเนื้อหา
  • สร้างหมวดหมู่เนื้อหาได้สูงสุดหกหมวดหมู่เพื่อจัดระเบียบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Document360

  • Document360 ไม่มีแอปมือถือ
  • ผู้ใช้หลายคนต้องการให้รองรับไฟล์วิดีโอและรูปภาพขนาดใหญ่ขึ้น

ราคาของ Document360

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $149/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน, ชำระรายปี
  • มืออาชีพ: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน, ชำระรายปี
  • องค์กร: $599/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน, คิดค่าบริการรายปี

เอกสาร360 คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
  • Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)

6. ความบ้าคลั่งที่ปะทุ

การเลื่อนเมาส์ไปเหนือแท็บรีวิวใน Madcap Flare
ผ่านทางMadcap Flare

Madcap เป็นชุดโซลูชันซอฟต์แวร์ แต่ผลิตภัณฑ์ Flare ของมันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเมื่อพูดถึงเครื่องมือช่วยในการสร้างเนื้อหา ใช้ Flare เพื่อนำเข้า, สร้าง, ตรวจสอบ, แปล, และเผยแพร่เนื้อหา

หากคุณอยากรู้เกี่ยวกับการใช้งานหลังการผลิต ลองดูการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของ Flare เพื่อดูว่าผู้คนพบว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใดกับเนื้อหาแบบบริการตนเองของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Flare

  • Flare มาพร้อมกับการทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • นำเข้าจาก Word, Excel, FrameMaker, Confluence, RoboHelp, DITA, Markdown และอื่น ๆ
  • ใช้ตัวแก้ไข WYSIWYG และแถบโครงสร้างเพื่อเขียนข้อความที่สะอาดและเป็นระเบียบในเวลาที่น้อยลง
  • หากคุณรู้โค้ดเล็กน้อย ให้ใช้ Split View Editor พร้อมกับ XML Code View

ข้อจำกัดของแฟลร์

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มทำงานช้าหรือมีข้อบกพร่อง
  • บางคนบอกว่ากระบวนการตรวจสอบมีความยุ่งยากเล็กน้อย

การกำหนดราคาแบบแฟลร์

  • Madcap Flare: $182/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ศูนย์กลางแห่งความบ้าคลั่ง: $311/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของแฟลร์

  • G2: 4. 4/5 (420+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (17 รีวิว)

7. ProProfs

แดชบอร์ดฐานความรู้ ProProfs
ผ่านทางProProfs

ProProfs มีคุณสมบัติมากมาย แต่ในฐานะนักเขียนทางเทคนิค คุณจะได้รับความคุ้มค่าอย่างมากจากซอฟต์แวร์ฐานความรู้ของพวกเขา สร้างคู่มือผู้ใช้ ฐานความรู้ภายในสำหรับพนักงานของคุณ หรือเว็บไซต์ช่วยเหลือลูกค้าที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือสร้างเนื้อหาของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่สร้างเนื้อหาในหลายภาษาเช่นกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProProfs

  • ฐานความรู้ ProProfs สามารถปรับแต่งได้ 100%
  • ใช้แม่แบบสำเร็จรูปหรือสร้างของคุณเอง
  • ProProfs เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ กว่า 100 รายการ
  • กำหนดบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึง และจัดการข้อเสนอแนะด้วยความคิดเห็นภายใน

ข้อจำกัดของ ProProfs

  • ผู้ใช้หลายคนต้องการให้ ProProfs มีเทมเพลตมากขึ้น
  • คนอื่นๆ บอกว่าข้อบกพร่องของ ProProfs มักจะ

ราคาของ ProProfs

  • ฟรี: สูงสุด 25 บทความ
  • ธุรกิจ: $19.99/เดือน สำหรับ 100 บทความ, ชำระรายปี

คะแนนและรีวิวของ ProProfs

  • G2: 4. 5/5 (35 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (53 รีวิว)

8. HelpNDoc

มุมมองแก้ไขของ HelpNDoc
ผ่านทางHelpNDoc

HelpNDoc เป็นเครื่องมือสร้างเอกสารช่วยเหลือที่มีรูปแบบเอกสารโครงการมากกว่าแปดรูปแบบ สร้างเว็บไซต์ HTML, PDF, eBook Kindle, CHM หรือไฟล์ DocX สำหรับการใช้งานเกือบทุกกรณี

ในแง่ของเครื่องมือช่วยสร้างเอกสารช่วยเหลือ อาจไม่ได้มีอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยที่สุด แต่ HelpNDoc ได้ผสานรวมฟีเจอร์มากมาย เช่น ไลบรารีเนื้อหา, ตัวแก้ไขคำสำคัญ, ตัวแก้ไขสารบัญ และอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HelpNDoc

  • ส่งออกเนื้อหาเป็นหลายรูปแบบพร้อมกัน
  • คุณจำเป็นต้องรู้วิธีการเขียนโค้ด แต่แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับซอร์สโค้ดเต็มรูปแบบสำหรับเทมเพลตทั้งหมด
  • สร้างเว็บไซต์ HTML5 ที่ตอบสนองได้บนทุกอุปกรณ์
  • ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย Script Editor

ข้อจำกัดของ HelpNDoc

  • มันไม่มีรีวิวมากนัก
  • คุณจำเป็นต้องรู้วิธีการเขียนโค้ดเพื่อใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของ HelpNDoc
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยไปหน่อย

ราคาของ HelpNDoc

  • มาตรฐาน: 99€ (104.39 ดอลลาร์)
  • มืออาชีพ: 299€ (315.29 ดอลลาร์)
  • สูงสุด: 499€ (526.19 ดอลลาร์)

การให้คะแนนและรีวิวของ HelpNDoc

  • G2: 4/5 (15 รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

9. จุดบรรจบ

นักเขียนแก้ไขพร้อมกันใน Confluence
ผ่านทางConfluence

Confluenceผสานการจัดการความรู้และการทำงานร่วมกันในโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว โดยหลักแล้วเป็นฐานความรู้ แต่ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างเอกสารช่วยเหลือได้อีกด้วย

ระดมความคิดกับทีมของคุณในกระดานไวท์บอร์ดของ Confluence สร้างพื้นที่สำหรับโครงการแยกต่างหาก หรือแก้ไขเนื้อหาพร้อมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Confluence

  • แปลงเนื้อหา Confluence เป็นปัญหาในJira
  • สร้างโครงสร้างเนื้อหาเพื่อช่วยให้การค้นหาขั้นสูงง่ายขึ้น
  • Confluence มาพร้อมกับเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 75 แบบ
  • สามารถผสานการทำงานกับ Jira และTrelloได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของการบรรจบกัน

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การผสานรวม Confluence กับแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ของ Atlassian นั้นทำได้ยาก
  • ไม่สามารถผสานการทำงานกับโซลูชันการทำงานร่วมกันยอดนิยม เช่น Microsoft Teams ได้

การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์

  • ฟรี: สูงสุด 10 ผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $6.05/ผู้ใช้ต่อเดือน (มีส่วนลดเมื่อมีผู้ใช้เกิน 100 คน)
  • พรีเมียม: $11.55/ผู้ใช้ต่อเดือน (มีส่วนลดเมื่อใช้เกิน 100 ผู้ใช้)
  • องค์กร: หลังจากผู้ใช้ 801 คนขึ้นไป กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,100 รายการ)

10. คลิกเพื่อขอความช่วยเหลือ

มุมมองแก้ไขของ ClickHelp
ผ่านทางClickHelp

ClickHelp เป็นพอร์ทัลครบวงจรสำหรับการสร้าง โฮสต์ และแบ่งปันเอกสารทางเทคนิค มีการใช้งานในกว่า 90 ประเทศ ทำให้ ClickHelp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทข้ามชาติที่ต้องการการจัดการการแปล

เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารช่วยเหลือช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งพอร์ทัลตามความต้องการของคุณและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้แบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickHelp

  • ClickHelp สามารถผสานการทำงานร่วมกับ MadCap Flare, RoboHelp, MS Word, Confluence และอื่น ๆ
  • ดูสถานะของหัวข้อ ความคิดเห็น และสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วตามแต่ละหัวข้อ
  • ClickHelp รองรับการจัดการแหล่งข้อมูลเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเนื้อหาไปใช้ซ้ำ
  • สร้างเอกสารสาธารณะหรือเอกสารที่ต้องใช้รหัสผ่าน

ข้อจำกัดของ ClickHelp

  • ผู้ใช้บางรายรายงานประสบการณ์การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ดี
  • บางคนบอกว่าแพลตฟอร์มนี้มีราคาค่อนข้างสูง

ราคาของ ClickHelp

  • เริ่มต้น: $175/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2 คน ($8/เดือน ต่อผู้ใช้หลังจาก 2 คน)
  • การเติบโต: $285/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน ($10/เดือน ต่อผู้ใช้หลังจาก 5 คน)
  • มืออาชีพ: $580/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้ ($12/เดือน ต่อผู้ใช้หลังจาก 10)

คะแนนและรีวิว ClickHelp

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (19 รีวิว)

เขียนเนื้อหาให้ดีขึ้นด้วยความยุ่งยากน้อยลง

เครื่องมือสร้างเอกสารช่วยเหลือที่แข็งแกร่งไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยสำหรับนักเขียนเทคนิค—แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมี

จากคุณสมบัติ AI ขั้นสูงไปจนถึงเทมเพลตที่ช่วยประหยัดเวลา HAT ที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการจัดทำเอกสารทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถเขียนคู่มือที่ดีขึ้นได้ในเวลาที่น้อยลง

หากคุณต้องการทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้ปลายทาง ให้เลือก ClickUp เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเอกสารของคุณ. เราผสานการจัดการโครงการ, เอกสาร, AI, แบบ템เพลต, และอีกมากมายเพื่อช่วยให้การเขียนเอกสารทางเทคนิคของคุณดีขึ้นอย่างจริงจัง. ?

ลองใช้ดูและดูว่าคุณชอบมันไหม:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณฟรีตอนนี้