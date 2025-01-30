10 เครื่องมือช่วยสร้างเนื้อหาสำหรับนักเขียนเทคนิคในปี 2025

ในฐานะนักเขียนทางเทคนิค งานของคุณคือการให้ข้อมูลที่สำคัญในลักษณะที่ชัดเจนและอ่านง่าย การจัดรูปแบบเพียงอย่างเดียวอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนคู่มือผู้ใช้ ไฟล์ช่วยเหลือ หรือคำถามที่พบบ่อยออนไลน์ เครื่องมือสร้างเอกสารช่วยเหลือ (HAT) ถือเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม คุณจะสร้าง จัดการ และแจกจ่ายเอกสารออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วทันใจ ⚡
ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายว่าเครื่องมือสร้างเอกสารช่วยเหลือคืออะไรและทำไมคุณจึงควรมีเครื่องมือนี้โดยด่วน นอกจากนี้ เราจะแบ่งปันคุณสมบัติที่จำเป็นของเครื่องมือสร้างเอกสารช่วยเหลือ (HAT) และแนะนำซอฟต์แวร์ที่เราชื่นชอบ 10 อันดับแรกสำหรับการสร้างเอกสารช่วยเหลือ
เครื่องมือสร้างเอกสารช่วยเหลือ (HAT) คืออะไร?
เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารช่วยเหลือเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่นักเขียนด้านเทคนิคใช้เพื่อผลิตเอกสารช่วยเหลือ เครื่องมือเหล่านี้มักมาพร้อมกับโปรแกรมแก้ไขแบบ What You See Is What You Get (WYSIWYG) ที่ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาในขณะที่ซอฟต์แวร์จัดการกับการจัดรูปแบบที่ซับซ้อนและการทำดัชนี เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารช่วยเหลือยังสามารถสร้างสำเนาในรูปแบบเอาต์พุตต่างๆ รวมถึง HTML, CHM, ePub, XML และ RTF
แน่นอน คุณสามารถเขียนเนื้อหาทางเทคนิคได้โดยไม่ต้องใช้หมวก แต่ลองพิจารณาการใช้หมวกเพื่อ:
- ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตและการจัดรูปแบบที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
- สร้างเนื้อหาเพียงครั้งเดียวและแชร์ไปยังทุกแพลตฟอร์มและรูปแบบ
- จัดทำดัชนีและจัดระเบียบข้อความของคุณโดยอัตโนมัติ
- แปลเนื้อหาให้เหมาะสมกับท้องถิ่นด้วยเครื่องมือจัดการการแปลที่ผสานรวม
คุณสมบัติที่ควรพิจารณาในเครื่องมือสร้างเนื้อหาช่วยเหลือ
หมวก HAT แต่ละใบมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่เราขอแนะนำหมวกที่มีฟังก์ชันการทำงาน เช่น:
- อินเทอร์เฟซที่ ใช้งานง่าย: ยิ่งเส้นโค้งการเรียนรู้สั้นเท่าไร คุณก็จะสามารถเริ่มเขียนได้เร็วขึ้นเท่านั้น
- การเขียนแบบแหล่งเดียว: คุณสมบัตินี้ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างแท้จริง ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาเพียงครั้งเดียวและเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- เทมเพลต: เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าช่วยเร่งกระบวนการเขียนข้อความโฆษณาและทำให้ข้อความของคุณดูมีความสม่ำเสมอและสอดคล้องกัน
- การผสานรวม: เครื่องมือสร้างเนื้อหาช่วยเหลือที่ดีควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้งานอยู่แล้ว เช่น เอกสาร Microsoft Word หรือเครื่องมือ SaaS ที่ได้รับความนิยม
- การควบคุมเวอร์ชัน: ติดตามการเปลี่ยนแปลง, ร่วมมือกับสมาชิกในทีม, และจัดการกับเวอร์ชันเอกสารต่าง ๆ โดยไม่สูญเสียงานใด ๆ
- การจัดการโครงการ: การจัดระเบียบเนื้อหา, การมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม, และการติดตามความคืบหน้าของคุณจะง่ายขึ้นมากด้วยระบบการทำงานที่ติดตั้งไว้ในตัว
- CCMS: ระบบจัดการเนื้อหาแบบแยกส่วน (CCMS) ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความในรูปแบบชิ้นส่วนโมดูลาร์ที่ปรับแต่งและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายทั่วทั้งฐานความรู้ของคุณ นี่เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวงการหากเอกสารของคุณมีข้อความที่ซ้ำกันเป็นจำนวนมาก
10 เครื่องมือสร้างเนื้อหาช่วยเหลือที่ดีที่สุด
คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแปลศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อนให้กลายเป็นคู่มือผู้ใช้ที่ชัดเจนและกระชับ มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาและพึ่งพาหนึ่งใน 10 ซอฟต์แวร์สร้างคู่มือช่วยเหลือที่ดีที่สุดสำหรับทุกสิ่งอื่น ๆ
1.คลิกอัพ
คุณเคยปรารถนาที่จะโบกไม้กายสิทธิ์และนำงาน การสื่อสาร และเอกสารของคุณมารวมไว้ในที่เดียวหรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนตร์ที่ซับซ้อนที่นี่: แค่ใช้ ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมจากทั่วจักรวาลยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างเอกสารช่วยเหลือที่ดีที่สุดอีกด้วย
มันรวมงาน ไฟล์ และข้อมูลของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์
เราทราบว่าคุณเป็นนักเขียนมืออาชีพ แต่ClickUp AIก็พร้อมช่วยเหลือคุณ.เครื่องมือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIนี้สามารถตรวจสอบการสะกดผิด, จัดรูปแบบข้อความ, และสรุปเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว.
ใช้งานได้กับทุกโปรเจกต์ งานเอกสาร เอกสารแม่แบบ และอื่นๆ อีกมากมาย ?
ClickUp Docsเป็นโปรแกรมประมวลผลคำบนคลาวด์ที่เหมาะสำหรับนักเขียนเทคนิคที่ทำงานระยะไกลและแบบผสมผสาน ในฐานะเครื่องมือช่วยในการเขียนคู่มือ มันเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณ คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้ระบบแยกต่างหากสำหรับการจัดการข้อความและงาน
หากคุณทำงานเป็นทีม ให้ทุกคนมารวมตัวกันในเวลาเดียวกันผ่านตัวแก้ไขเอกสารของ Docs—คุณจะไม่พลาดอะไรเลย
คุณอาจกำลังจัดการกับโปรเจ็กต์และเอกสารหลายอย่างพร้อมกันอยู่ ใช้ClickUp project management ให้คุณควบคุมทุกอย่างได้ตลอดเวลา สร้างโปรเจ็กต์และงานต่าง ๆ และเชื่อมโยงกับสื่อสารของคุณ, ไฟล์, และบันทึกไว้ด้วยกัน ทุกอย่าง ทุกอย่าง อยู่ในที่เดียว—ไม่ต้องค้นหาข้อมูลหรือไฟล์อีกต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ลองใช้เทมเพลตที่ช่วยประหยัดเวลา เช่นเทมเพลตแนวทางการเขียนของ ClickUp ซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับภาษา รูปแบบ น้ำเสียง และอื่นๆ
- ระดมความคิดกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Whiteboards
- มีเป้าหมายใหญ่ใช่ไหม? เชื่อมโยงเป้าหมายเหล่านั้นเข้ากับงานประจำวันของคุณด้วยClickUp Goals
- สลับไปที่มุมมองแชทเพื่อดูการสนทนาทั้งหมดของคุณในที่เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ดังนั้นแพลตฟอร์มอาจรู้สึกเหมือนมีอะไรเยอะในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. Helpjuice
Helpjuice เป็นซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้สำหรับการสร้างเนื้อหาและการจัดรูปแบบ หากคุณอยากรู้ว่ามีกี่คนที่อ่านเอกสารของคุณจริง ๆ Helpjuice จะวิเคราะห์และนับจำนวนผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของคุณ
ระบบการจัดการเนื้อหาส่วนประกอบยังเก็บประวัติบทความที่แข็งแกร่งไว้ด้วย—และอนุญาตให้คุณเผยแพร่เวอร์ชันสำเนาหลายเวอร์ชันพร้อมกันได้—ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียผลงานของคุณเลย
คุณสมบัติเด่นของ Helpjuice
- มันสามารถเชื่อมต่อกับSlack, Google,Salesforce, Zapier และอื่น ๆ
- ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลด้วยสิทธิ์การเข้าถึงแบบหลายระดับ
- คัดลอกและวางรูปภาพ ภาพหน้าจอ หรือข้อความจากเอกสาร Word ลงในโปรแกรมประมวลผลคำของ Helpjuice ได้โดยตรง
- เชื่อมโยงบทความช่วยเหลือได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือเชื่อมโยงอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Helpjuice
- Helpjuice ไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการ
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับ UI/UX
ราคาของ Helpjuice
- เริ่มต้น: 120 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้ 4 คน
- ราคาปกติ: $200/เดือน สำหรับผู้ใช้ 16 คน
- พรีเมียมแบบจำกัด: $289/เดือน สำหรับ 60 ผู้ใช้
- พรีเมียมไม่จำกัด: $499/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวของ Helpjuice
- G2: 4. 5/5 (29 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
3. ผู้แต่ง-it
Author-it ประกาศตัวเองว่าเป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับนักเขียนทางเทคนิค เครื่องมือช่วยเหลือการเขียนของมันนำเสนอระบบจัดการเนื้อหาแบบโมดูลาร์ (CCMS) ที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนและปรับเนื้อหาจำนวนมากได้ในคราวเดียว—เพียงแค่คลิกเดียว
เผยแพร่ผ่านหลายช่องทางและรูปแบบเว็บโดยไม่ต้องจัดรูปแบบ
คุณสมบัติเด่นของ Author-it
- การจัดการตัวแปรปรับเนื้อหาตามทีม บทบาท และสถานที่ของผู้อ่าน
- การตรวจสอบและอนุมัติขั้นตอนการทำงานทำให้แน่ใจว่าเอกสารที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นที่จะถูกส่งออก
- ใช้ Author-it สำหรับการแปลเอกสารทางเทคนิค
- ร่วมมือกับนักเขียนและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ Author-it
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า UI ของ Author-it ดูล้าสมัยไปหน่อยและไม่ค่อยใช้งานง่าย
- บางคนกล่าวว่าค่าธรรมเนียมการขออนุญาตค่อนข้างสูง
การกำหนดราคาของ Author-it
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวจากผู้เขียน
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4/5 (2 รีวิว)
4. Adobe RoboHelp
ถูกต้องแล้ว: บริษัทที่นำเสนอ Photoshop ให้กับคุณยังมีเครื่องมือช่วยในการเขียนอีกด้วย RoboHelp เป็นเครื่องมือเขียนทางเทคนิคที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการเข้าถึงได้ ดังนั้นหากคุณทำงานในสาขาที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด นี่อาจเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานของคุณ
RoboHelp ประกอบด้วยตัวตรวจสอบการสะกดคำ, เนื้อหาตามเงื่อนไข, คุณสมบัติการนำเนื้อหากลับมาใช้ใหม่, และการสร้างเนื้อหาขนาดเล็ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RoboHelp
- ผสานการทำงานกับ SharePoint Online, Git และอื่นๆ
- RoboHelp มีให้บริการทั้งบน Windows และ Mac
- RoboHelp ได้ทำให้การนำเข้าจาก Microsoft Word, HTML และ Markdown ง่ายขึ้น
- การตรวจสอบออนไลน์ทำให้การปรับหรืออนุมัติข้อความเป็นเรื่องง่ายก่อนที่มันจะออกไปสู่โลกภายนอก
ข้อจำกัดของ RoboHelp
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า RoboHelp เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMB) มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่
- บางคนบอกว่ามันยากที่จะส่งออกไฟล์ RoboHelp ไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ และหลายรูปแบบ
ราคาของ RoboHelp
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ RoboHelp
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (140+ รีวิว)
5. Document360
Document360 เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ใช้ AIสำหรับ SOP เอกสารผลิตภัณฑ์ วิกิฐานความรู้ และคู่มือต่างๆ สร้างพอร์ทัลฐานความรู้ภายในที่กำหนดเองได้ พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างเอกสารช่วยเหลือร่วมกับทีมของคุณ
จากนั้นคุณสามารถสร้างแบรนด์ให้กับเว็บไซต์ฐานความรู้ภายในหรือภายนอกเพื่อแบ่งปันข้อมูลด้วยความเร็วแสง✨
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Document360
- สร้างวิดเจ็ตที่สามารถฝังได้ เชื่อมต่อหน้าเว็บกับฐานความรู้ของคุณ
- Document360 รวมเครื่องมือเอกสารสำหรับนักพัฒนา
- ลองใช้ผู้ช่วยเขียน AI ของ Document360 ชื่อ Eddy เพื่อช่วยค้นหา บทความแนะนำ และสรุปเนื้อหา
- สร้างหมวดหมู่เนื้อหาได้สูงสุดหกหมวดหมู่เพื่อจัดระเบียบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Document360
- Document360 ไม่มีแอปมือถือ
- ผู้ใช้หลายคนต้องการให้รองรับไฟล์วิดีโอและรูปภาพขนาดใหญ่ขึ้น
ราคาของ Document360
- ฟรี
- มาตรฐาน: $149/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน, ชำระรายปี
- มืออาชีพ: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน, ชำระรายปี
- องค์กร: $599/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน, คิดค่าบริการรายปี
เอกสาร360 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
6. ความบ้าคลั่งที่ปะทุ
Madcap เป็นชุดโซลูชันซอฟต์แวร์ แต่ผลิตภัณฑ์ Flare ของมันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเมื่อพูดถึงเครื่องมือช่วยในการสร้างเนื้อหา ใช้ Flare เพื่อนำเข้า, สร้าง, ตรวจสอบ, แปล, และเผยแพร่เนื้อหา
หากคุณอยากรู้เกี่ยวกับการใช้งานหลังการผลิต ลองดูการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของ Flare เพื่อดูว่าผู้คนพบว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใดกับเนื้อหาแบบบริการตนเองของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Flare
- Flare มาพร้อมกับการทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- นำเข้าจาก Word, Excel, FrameMaker, Confluence, RoboHelp, DITA, Markdown และอื่น ๆ
- ใช้ตัวแก้ไข WYSIWYG และแถบโครงสร้างเพื่อเขียนข้อความที่สะอาดและเป็นระเบียบในเวลาที่น้อยลง
- หากคุณรู้โค้ดเล็กน้อย ให้ใช้ Split View Editor พร้อมกับ XML Code View
ข้อจำกัดของแฟลร์
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มทำงานช้าหรือมีข้อบกพร่อง
- บางคนบอกว่ากระบวนการตรวจสอบมีความยุ่งยากเล็กน้อย
การกำหนดราคาแบบแฟลร์
- Madcap Flare: $182/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ศูนย์กลางแห่งความบ้าคลั่ง: $311/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของแฟลร์
- G2: 4. 4/5 (420+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (17 รีวิว)
7. ProProfs
ProProfs มีคุณสมบัติมากมาย แต่ในฐานะนักเขียนทางเทคนิค คุณจะได้รับความคุ้มค่าอย่างมากจากซอฟต์แวร์ฐานความรู้ของพวกเขา สร้างคู่มือผู้ใช้ ฐานความรู้ภายในสำหรับพนักงานของคุณ หรือเว็บไซต์ช่วยเหลือลูกค้าที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือสร้างเนื้อหาของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่สร้างเนื้อหาในหลายภาษาเช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProProfs
- ฐานความรู้ ProProfs สามารถปรับแต่งได้ 100%
- ใช้แม่แบบสำเร็จรูปหรือสร้างของคุณเอง
- ProProfs เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ กว่า 100 รายการ
- กำหนดบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึง และจัดการข้อเสนอแนะด้วยความคิดเห็นภายใน
ข้อจำกัดของ ProProfs
- ผู้ใช้หลายคนต้องการให้ ProProfs มีเทมเพลตมากขึ้น
- คนอื่นๆ บอกว่าข้อบกพร่องของ ProProfs มักจะ
ราคาของ ProProfs
- ฟรี: สูงสุด 25 บทความ
- ธุรกิจ: $19.99/เดือน สำหรับ 100 บทความ, ชำระรายปี
คะแนนและรีวิวของ ProProfs
- G2: 4. 5/5 (35 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (53 รีวิว)
8. HelpNDoc
HelpNDoc เป็นเครื่องมือสร้างเอกสารช่วยเหลือที่มีรูปแบบเอกสารโครงการมากกว่าแปดรูปแบบ สร้างเว็บไซต์ HTML, PDF, eBook Kindle, CHM หรือไฟล์ DocX สำหรับการใช้งานเกือบทุกกรณี
ในแง่ของเครื่องมือช่วยสร้างเอกสารช่วยเหลือ อาจไม่ได้มีอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยที่สุด แต่ HelpNDoc ได้ผสานรวมฟีเจอร์มากมาย เช่น ไลบรารีเนื้อหา, ตัวแก้ไขคำสำคัญ, ตัวแก้ไขสารบัญ และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HelpNDoc
- ส่งออกเนื้อหาเป็นหลายรูปแบบพร้อมกัน
- คุณจำเป็นต้องรู้วิธีการเขียนโค้ด แต่แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับซอร์สโค้ดเต็มรูปแบบสำหรับเทมเพลตทั้งหมด
- สร้างเว็บไซต์ HTML5 ที่ตอบสนองได้บนทุกอุปกรณ์
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย Script Editor
ข้อจำกัดของ HelpNDoc
- มันไม่มีรีวิวมากนัก
- คุณจำเป็นต้องรู้วิธีการเขียนโค้ดเพื่อใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของ HelpNDoc
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยไปหน่อย
ราคาของ HelpNDoc
- มาตรฐาน: 99€ (104.39 ดอลลาร์)
- มืออาชีพ: 299€ (315.29 ดอลลาร์)
- สูงสุด: 499€ (526.19 ดอลลาร์)
การให้คะแนนและรีวิวของ HelpNDoc
- G2: 4/5 (15 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. จุดบรรจบ
Confluenceผสานการจัดการความรู้และการทำงานร่วมกันในโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว โดยหลักแล้วเป็นฐานความรู้ แต่ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างเอกสารช่วยเหลือได้อีกด้วย
ระดมความคิดกับทีมของคุณในกระดานไวท์บอร์ดของ Confluence สร้างพื้นที่สำหรับโครงการแยกต่างหาก หรือแก้ไขเนื้อหาพร้อมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การผสานรวม Confluence กับแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ของ Atlassian นั้นทำได้ยาก
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับโซลูชันการทำงานร่วมกันยอดนิยม เช่น Microsoft Teams ได้
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี: สูงสุด 10 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $6.05/ผู้ใช้ต่อเดือน (มีส่วนลดเมื่อมีผู้ใช้เกิน 100 คน)
- พรีเมียม: $11.55/ผู้ใช้ต่อเดือน (มีส่วนลดเมื่อใช้เกิน 100 ผู้ใช้)
- องค์กร: หลังจากผู้ใช้ 801 คนขึ้นไป กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,100 รายการ)
10. คลิกเพื่อขอความช่วยเหลือ
ClickHelp เป็นพอร์ทัลครบวงจรสำหรับการสร้าง โฮสต์ และแบ่งปันเอกสารทางเทคนิค มีการใช้งานในกว่า 90 ประเทศ ทำให้ ClickHelp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทข้ามชาติที่ต้องการการจัดการการแปล
เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารช่วยเหลือช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งพอร์ทัลตามความต้องการของคุณและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickHelp
- ClickHelp สามารถผสานการทำงานร่วมกับ MadCap Flare, RoboHelp, MS Word, Confluence และอื่น ๆ
- ดูสถานะของหัวข้อ ความคิดเห็น และสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วตามแต่ละหัวข้อ
- ClickHelp รองรับการจัดการแหล่งข้อมูลเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเนื้อหาไปใช้ซ้ำ
- สร้างเอกสารสาธารณะหรือเอกสารที่ต้องใช้รหัสผ่าน
ข้อจำกัดของ ClickHelp
- ผู้ใช้บางรายรายงานประสบการณ์การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ดี
- บางคนบอกว่าแพลตฟอร์มนี้มีราคาค่อนข้างสูง
ราคาของ ClickHelp
- เริ่มต้น: $175/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2 คน ($8/เดือน ต่อผู้ใช้หลังจาก 2 คน)
- การเติบโต: $285/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน ($10/เดือน ต่อผู้ใช้หลังจาก 5 คน)
- มืออาชีพ: $580/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้ ($12/เดือน ต่อผู้ใช้หลังจาก 10)
คะแนนและรีวิว ClickHelp
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (19 รีวิว)
เขียนเนื้อหาให้ดีขึ้นด้วยความยุ่งยากน้อยลง
เครื่องมือสร้างเอกสารช่วยเหลือที่แข็งแกร่งไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยสำหรับนักเขียนเทคนิค—แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมี
จากคุณสมบัติ AI ขั้นสูงไปจนถึงเทมเพลตที่ช่วยประหยัดเวลา HAT ที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการจัดทำเอกสารทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถเขียนคู่มือที่ดีขึ้นได้ในเวลาที่น้อยลง
หากคุณต้องการทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้ปลายทาง ให้เลือก ClickUp เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเอกสารของคุณ. เราผสานการจัดการโครงการ, เอกสาร, AI, แบบ템เพลต, และอีกมากมายเพื่อช่วยให้การเขียนเอกสารทางเทคนิคของคุณดีขึ้นอย่างจริงจัง. ?
ลองใช้ดูและดูว่าคุณชอบมันไหม:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณฟรีตอนนี้