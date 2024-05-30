วิธีใช้ AI สำหรับการเขียนคำโฆษณา (พร้อมตัวอย่างคำสั่ง)

กระบวนการสร้างข้อความที่สมบูรณ์แบบสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณไม่ได้ราบรื่นเหมือนผลลัพธ์สุดท้ายที่อ่าน
จากการระดมความคิดและวางแผนเนื้อหาไปจนถึงการเขียน การจัดโครงสร้าง และบางครั้งอาจต้องปรับโครงสร้างใหม่จนกว่าจะลงตัว—การผลิตฉบับร่างสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องใช้เวลาและความพยายาม
แต่นั่นไม่เป็นไร เพราะมีทางแก้ไขที่พร้อมใช้งานเพื่อทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นขึ้น:เครื่องมือเขียนคำโฆษณาด้วยปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือเขียนคำโฆษณาด้วย AI ช่วยเสริมทักษะและความเชี่ยวชาญของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ โดยไม่ลดทอนองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจของมนุษย์
พวกเขาช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตึงเครียดของเส้นตายที่ใกล้เข้ามา และกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตของคุณเมื่อเผชิญกับภาวะตันในการเขียน
ในบล็อกนี้ เราได้รวบรวมเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ เรายังได้เพิ่มตัวอย่างคำสั่ง AI พร้อมผลลัพธ์และตัวอย่างวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้
มาเริ่มกันเลย!
การเขียนเนื้อหาด้วย AI คืออะไร?
ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา การเขียนเนื้อหาด้วย AI ได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในอุตสาหกรรมการสร้างเนื้อหาและการตลาด แต่ AI ในการเขียนเนื้อหาคืออะไรกันแน่ และมันทำงานอย่างไร?
การเขียนเนื้อหาด้วย AI คือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) และเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ในการสร้างเนื้อหา
เจาะลึก: AI เลียนแบบมนุษย์อย่างไรเพื่อสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์?
ปัญญาประดิษฐ์ใช้เทคนิคหลายอย่างในการสร้างข้อความที่เลียนแบบภาษาของมนุษย์:
- วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลบนเว็บ
- ระบุรูปแบบการเขียน
- เรียนรู้ความละเอียดอ่อนของภาษา รูปแบบ และน้ำเสียง
เครื่องมือเขียนคำโฆษณาด้วย AI สามารถปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเขียนและน้ำเสียงที่แตกต่างกันได้ เนื่องจากได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลข้อความจำนวนมหาศาล ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณได้
ไม่ว่าคุณจะต้องการโทนที่มืออาชีพและมั่นใจสำหรับเว็บไซต์องค์กร หรือบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นมิตรสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย AI สามารถสร้างข้อความที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณได้
ข้อดีและข้อเสียของการใช้ AI สำหรับการเขียนคำโฆษณา
แม้ว่าการเขียนเนื้อหาด้วย AI จะมีข้อดีมากมาย แต่ก็มีความท้าทายไม่น้อยเช่นกัน มาดูข้อดีและข้อเสียของการใช้ AI ในการเขียนเนื้อหา:
ข้อดีของการใช้ AI สำหรับการเขียนคำโฆษณา
- เพิ่มประสิทธิภาพ: AI สามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาของคุณ ช่วยให้คุณสามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด และรักษาตารางการส่งมอบที่สม่ำเสมอ
- การปรับแต่งส่วนบุคคลที่ดีขึ้น: เครื่องมือ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและปรับแต่งเนื้อหาตามความชอบของกลุ่มเป้าหมายของคุณ การใช้ AI ในการปรับแต่งเนื้อหาสามารถช่วยให้คุณไม่เพียงแต่เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ลูกค้าใหม่มากขึ้นอีกด้วย
- ความสม่ำเสมอที่ดีขึ้น: ด้วยการใช้ AI คุณสามารถมั่นใจได้ว่าโทนและสไตล์จะคงที่ในทุกโครงการตามที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยสร้างเสียงและเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่งและสม่ำเสมอให้กับลูกค้าของคุณ
- ความสามารถในการแปล: เครื่องมือ AI ที่เชื่อถือได้สามารถแปลเนื้อหาเป็นหลายภาษาได้อย่างรวดเร็ว นี่เป็นข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยในการสร้างผู้ชมทั่วโลกสำหรับงานเขียนของคุณ โดยทำให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้พูดภาษาอังกฤษ
ข้อเสียของการใช้ AI สำหรับการเขียนคำโฆษณา
- ปัญหาด้านคุณภาพ: เครื่องมือ AI ไม่สามารถเข้าใจอารมณ์หรือความละเอียดอ่อนของธรรมชาติมนุษย์ได้เหมือนนักเขียนมนุษย์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่ถูกต้องหรือขาดความลึกซึ้งในเนื้อหา ดังนั้น ควรตรวจสอบและปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงตามความจำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของคุณ
- การขาดความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์: AI มักประสบปัญหาในการสร้างแนวคิดที่เป็นต้นฉบับและสร้างสรรค์ ทำให้เนื้อหาฟังดูซ้ำซากเนื่องจากต้องพึ่งพาข้อมูลผู้ใช้และรูปแบบการเขียนที่มีอยู่เป็นอย่างมาก เพื่อแก้ไขปัญหานี้ อย่าลืมผสมผสานความคิดและสร้างสรรค์ของคุณเองเข้ากับ AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจ
- การตีความบริบทผิดพลาด: บางครั้ง AI อาจตีความบริบทของคำสั่งของคุณผิดพลาดและสร้างเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง ดังนั้นควรตรวจสอบเนื้อหาที่สร้างโดย AI อย่างละเอียดทุกครั้งเพื่อยืนยันความเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหัวข้อที่ซับซ้อนหรืออ่อนไหว
- ข้อกังวลทางจริยธรรม: การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่สร้างโดย AI เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการลอกเลียนแบบอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางจริยธรรม เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา ดังนั้น ควรใช้เครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบที่เชื่อถือได้กับเนื้อหาที่สร้างโดย AI ทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจในความเป็นต้นฉบับและรักษามาตรฐานทางจริยธรรม
วิธีใช้ซอฟต์แวร์ AI สำหรับการเขียนคำโฆษณา
เครื่องมือเขียนด้วย AIสามารถจัดการงานเขียนโฆษณาหลายประเภทได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่นาที ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของนักเขียน บรรณาธิการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดได้อย่างมาก
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ AI สำหรับการเขียนคำโฆษณา:
1. เลือกหัวข้อและประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการ
ก่อนอื่น ให้ระบุประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการก่อนว่าเป็นโพสต์โซเชียลมีเดียที่ดึงดูดความสนใจ คำอธิบายสินค้าที่โน้มน้าวใจ หรือบทความบล็อกที่ครอบคลุม? การรู้เป้าหมายของคุณจะช่วยให้เครื่องมือ AI สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากที่สุดได้
2. ป้อนข้อความเริ่มต้น
ให้เครื่องมือเขียนเนื้อหา AI คำสั่งเฉพาะที่เรียกว่า 'คำสั่ง' (prompt) บางเครื่องมืออาจมีตัวเลือกที่ช่วยให้คุณให้คำสั่งที่เฉพาะเจาะจงและละเอียดได้ คำสั่งของคุณอาจละเอียดได้ตามที่ต้องการ แต่ให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดถูกจัดเรียงอย่างเป็นระบบภายในข้อความเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ให้เน้นคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ SEO ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ, แบรนด์, หรืออุตสาหกรรมของคุณในคำสั่ง
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้คำแนะนำนี้ละเอียดมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
3. รอดูสถานการณ์
ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที เครื่องมือนี้จะสร้างผลลัพธ์ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีหรือแก้ไขตามความต้องการของคุณ
4. ตรวจสอบและสรุป
โปรดจำไว้ว่าเครื่องมือเหล่านี้อาศัยการวิเคราะห์เนื้อหาเว็บที่มีอยู่เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ ซึ่งหมายความว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นไม่ใช่งานต้นฉบับทั้งหมด แต่ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องมือ AI จากข้อมูลที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น คุณต้องตรวจสอบผลลัพธ์และตรวจสอบอีกครั้งก่อนสรุป
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AIโดยการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรับแต่งให้เรียบร้อย และเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความที่สร้างขึ้นไม่ขาดความละเอียดอ่อนและความครอบคลุม
เลือกสมองของ ClickUp สำหรับการเขียนข้อความด้วย AI
ClickUp,โซลูชันซอฟต์แวร์ครบวงจร, ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียนของคุณด้วยการทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลา. เป็นแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย รวมถึงดาวเด่นของโชว์—ClickUp Brain—ชุดเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI.
การเขียนเนื้อหาให้กับลูกค้าหลายรายพร้อมกับการเตือนความจำแบบ 'เบาๆ' เกี่ยวกับกำหนดเวลาที่ใกล้เข้ามาอาจทำให้รู้สึกหนักใจ น่าเบื่อ และใช้เวลามาก อย่างไรก็ตาม ClickUp Brain สามารถเป็นผู้ช่วย AI Writer ที่เชื่อถือได้ของคุณ ช่วยทำให้งานของคุณง่ายขึ้นและจัดการได้ดียิ่งขึ้น
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้น โดยไม่ต้องกังวลกับอาการเขียนไม่ออกอีกต่อไป ละทิ้งกระบวนการทำงานแบบเดิม ๆ ไปกับ ClickUp Brain แล้วทำสิ่งต่อไปนี้และอื่น ๆ ได้อีกมากมาย:
- สรุปเนื้อหาแบบยาว
- จัดรูปแบบบล็อก
- สร้างไอเดียเนื้อหา
- เขียนหน้า landing page ที่ปรับแต่งสำหรับ SEO, อีเมล, บทความ, บัญชีผู้ใช้บนโซเชียลมีเดีย, เป็นต้น
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับการขายและการตลาด
- เขียนเมตาไตเติลและเมตาเดสคริปชัน
- สร้างโครงร่าง
- รันการตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติ
- เขียนเนื้อหาใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียนผลงานโดยไม่ตั้งใจ
- ปรับโครงสร้างเนื้อหาและตรวจทานความถูกต้อง
- สร้างคำอธิบายสินค้า, สรุปเนื้อหา, เป็นต้น
- สร้างแม่แบบสำหรับเอกสารที่คุณใช้บ่อย
นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้ ไม่ว่าจะใช้ AI หรือไม่ก็ตาม โดยใช้เครื่องมือเอกสารที่มีอยู่ในตัว—ClickUp Docs ซึ่งสามารถทำได้เพราะ ClickUp Brain ได้ถูกผสานรวมเข้ากับ ClickUp Docs ทำให้คุณสามารถสร้างและแก้ไขเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย ณ ขณะนั้น
นอกจากนี้ เอกสารของคุณยังถูกบันทึกไว้อย่างสะดวกภายในพื้นที่ทำงานของคุณใน ClickUp Docs เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายทุกเมื่อที่ต้องการ
ด้วยการใช้ ClickUp Docs คุณสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าของคุณได้แบบเรียลไทม์ ร่วมกันแก้ไขข้อความ ไฮไลต์เนื้อหา และแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ และเปลี่ยนเนื้อหาของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้จริง
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างเนื้อหาของคุณในโทนหรือสไตล์ที่ต้องการได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณถอดเสียงวิดีโอและแปลบันทึกของคุณเป็นภาษาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
สิ่งที่โดดเด่น: ClickUp Brain มีนักเขียน AI โดยเฉพาะที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นกระบวนการเขียนคำโฆษณาได้อย่างง่ายดาย ด้วยการให้ประเด็นสำคัญในการพูดคุย กำหนดโทนเสียง และระดับความคิดสร้างสรรค์
กรณีศึกษาและตัวอย่างการเขียนข้อความโฆษณาโดยใช้ AI (พร้อมคำแนะนำ)
ตอนนี้ มาสำรวจกรณีการใช้งานและตัวอย่างการเขียนเนื้อหาด้วย AI เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
รายละเอียดสินค้า
หากคุณมีรายการสินค้าจำนวนมาก การสร้างคำอธิบายสินค้าที่น่าสนใจสำหรับแต่ละรายการอาจใช้เวลามาก อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเขียนคำโฆษณาด้วย AI สามารถช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยการสร้างคำอธิบายได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ
ป้อนข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้าให้กับเครื่องมือ AI และมันจะทำงานอย่างมหัศจรรย์และช่วยประหยัดเวลาของคุณ
คำแนะนำ:
เขียนคำอธิบายสินค้าสามรายการสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซแฟชั่น สินค้าประกอบด้วย ชุดเดรสสีดำแบบคล้องคอ กระโปรงยาวสีเขียวทรงเทรนช์โค้ท และกระเป๋าสะพายข้างแบบสีตัดกัน ให้คำอธิบายอย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นคุณสมบัติเด่น วัสดุ และตัวเลือกการแต่งตัว ให้กระชับแต่ละเอียดเพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้อย่างมีข้อมูล
ผลลัพธ์:
โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
ความต้องการเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่สดใหม่และน่าสนใจอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักเขียนคำโฆษณา แต่คุณสามารถขอให้เครื่องมือ AI ทำหน้าที่นี้แทนคุณและรักษาการมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียได้อย่างไม่ยากเย็น
เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถวิเคราะห์แนวโน้มในโซเชียลมีเดียและข้อความของแบรนด์เพื่อเสนอแนวคิดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และยังสามารถสร้างคำบรรยายโพสต์ได้โดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที
คำแนะนำ:
เขียนคำบรรยายสำหรับ Instagram เพื่อเพิ่มการรับรู้และการใช้เครื่องมือ AI สำหรับการจัดการเวลาและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้คำบรรยายน่าสนใจและมั่นใจว่าเหมาะสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง ผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
ผลลัพธ์:
การปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ SEO
ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มการมองเห็นและดึงดูดผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์ของคุณ อย่างไรก็ตาม การติดตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ SEO ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั้นอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ที่นี่ เครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของคุณ วิจัยและแนะนำคำหลัก SEO ประเมินความอ่านง่ายของเนื้อหา และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ของคุณ
คำแนะนำ:
เขียนเมตาไตเติล (ไม่เกิน 60 ตัวอักษร) และเมตาดีสคริปชัน (ไม่เกิน 160 ตัวอักษร) สำหรับหัวข้อบล็อก: 10 วิธีตกแต่งห้องนั่งเล่นของคุณ
ผลลัพธ์:
อีเมลการตลาด
อีเมลการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลช่วยดึงดูดความสนใจของผู้สมัครสมาชิก กระตุ้นการมีส่วนร่วม และสร้างโอกาสทางการขาย ด้วยเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติ คุณสามารถทำให้กระบวนการของคุณเป็นระบบได้—เขียน แก้ไข และส่งแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย—ทั้งหมดในที่เดียว เครื่องมือเหล่านี้วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า รูปแบบพฤติกรรม และการติดต่อในอดีตเพื่อสร้างอีเมลสำหรับผู้รับแต่ละคน
ตั้งแต่หัวเรื่องไปจนถึงเนื้อหา AI สามารถสร้างข้อความที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลได้ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มอัตราการเปิดและอัตราการคลิกผ่าน
คำแนะนำ:
เขียนอีเมลการตลาดสำหรับ [ชื่อบริษัท] บริษัทเครื่องสำอางที่กำลังเปิดตัวครีม BB หลากหลายประโยชน์ที่มีสารกันแดดใน 2 ย่อหน้า (ไม่เกิน 150 คำ) โดยใช้โทนเสียงที่ร่าเริงและให้ข้อมูลครบถ้วน เน้นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และใช้ CTA ที่กระตุ้นให้ผู้รับลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนที่สินค้าจะหมด พร้อมแนบลิงก์
ผลลัพธ์:
ข้อความโฆษณา
นักเขียนโฆษณาทุกคนต้องการให้ข้อความโฆษณาของตนโดดเด่นจากคู่แข่งและช่วยเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกและการแปลงเป็นลูกค้า แต่สิ่งที่เคยดูเหมือนเป็นเพียงความปรารถนา ตอนนี้สามารถเป็นจริงได้ด้วยความช่วยเหลือจากซอฟต์แวร์เขียนโฆษณาด้วย AI
ระบบ AI วิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณา, ข้อมูลประชากรของผู้ชม, และแนวโน้มเฉพาะของอุตสาหกรรมของคุณเพื่อเสนอแนะรูปแบบข้อความโฆษณาที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมที่สุด การใช้ผู้ช่วยเขียน AI สามารถช่วยคุณทดสอบกลยุทธ์การสื่อสารที่แตกต่างกันและปรับปรุงข้อความทางการตลาดของคุณเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด
คำแนะนำ:
เขียนโฆษณาสำหรับแอปพลิเคชันส่งอาหารใน 100 คำ ด้วยน้ำเสียงที่โน้มน้าวใจ โปรโมตความสะดวกสบายและคุณภาพของบริการให้กับลูกค้าเป้าหมาย อธิบายรายการเมนูและเน้นข้อเสนอและส่วนลดที่มีให้ กระตุ้นให้ลูกค้าดำเนินการด้วยคำแนะนำที่ชัดเจนสำหรับการสั่งซื้อและการจัดส่ง
ผลลัพธ์:
การสร้างแนวคิด
หากคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจสำหรับไอเดียใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ ลองพิจารณาการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเพิ่มพลังให้กับกระบวนการสร้างสรรค์ไอเดียของคุณ AI สามารถระบุหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง และความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย
กระบวนการระดมความคิดที่ใช้เวลานานถึงหนึ่งชั่วโมงเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงานนั้นไม่สามารถทำได้ เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างแนวคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อเสริมกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ
คำแนะนำ:
สร้างหัวข้อบล็อกสิบหัวข้อสำหรับบริษัทฟิตเนสสำหรับคำหลัก 'นิสัยการใช้ชีวิต'
ผลลัพธ์:
เนื้อหาเว็บไซต์
เว็บไซต์จะดึงดูดผู้ติดต่อได้มากขึ้นหากเนื้อหาบนหน้า landing page มีความน่าสนใจ, ได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน, และตรงกับความคาดหวังของผู้ชม. ใช้เครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้าง, ปรับปรุง, และปรับแต่งเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณ. นอกจากนี้ยังสามารถสร้างบทความบล็อกและคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ตามการวิจัยคำค้นหาและข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมได้.
คำแนะนำ:
เขียนเนื้อหา CTA สำหรับเว็บไซต์ที่มีจุดขายเฉพาะสำหรับขวดน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ผลิตโดย [ชื่อบริษัท] เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าชมเยี่ยมชมหน้าผลิตภัณฑ์พร้อมลิงก์ที่ให้ไว้ ใช้ภาษาที่โน้มน้าวใจเพื่อเน้นย้ำถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์:
การจัดโครงสร้างและปรับปรุงเนื้อหา
เมื่อคุณต้องการจัดระเบียบเนื้อหาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถพึ่งพา AI เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณมีโครงสร้างที่ดีและสามารถเข้าใจได้ง่าย
แทนที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดโครงสร้างข้อมูลจำนวนมาก ให้ AI ทำงานนี้แทนคุณ AI สามารถจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่เนื้อหาของคุณได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นบทความบล็อกหรือแคมเปญการตลาด
คิดว่าบางบทความต้องการการปรับปรุงแต่ไม่สามารถระบุปัญหาได้ใช่ไหม? นักเขียนและบรรณาธิการที่ดีที่สุดก็เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อน ปล่อยให้ AI ทำงานนี้แทนคุณ
คำแนะนำ:
ปรับปรุงข้อความนี้: พร้อมที่จะเพิ่มสีสันและความเป็นตัวคุณให้กับพื้นที่ของคุณหรือยัง? เลือกชมคอลเลกชันป้ายนีออนสุดสนุกของเรา หรือปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ด้วยดีไซน์ตามสั่ง ด้วยมาตรฐานคุณภาพ ราคาที่เข้าถึงได้ และการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ ป้ายนีออนของเราคือจุดหมายเดียวสำหรับเติมความมีชีวิตชีวาให้กับชีวิตคุณด้วยมนต์เสน่ห์นีออน
ผลลัพธ์:
เช่นเดียวกัน คุณก็สามารถสร้างคำแนะนำที่เกี่ยวข้องสำหรับงานของคุณได้เช่นกัน และขอให้เครื่องมือเขียนโฆษณา AI อย่าง ClickUp Brain สร้างคำตอบให้กับคำแนะนำเหล่านั้นได้ โปรแกรมเขียนโฆษณา AI หลายตัวในปัจจุบันสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ นอกเหนือจาก ClickUp Brain คุณยังสามารถทำงานร่วมกับGoogle Gemini, ChatGPT และอื่น ๆ ได้อีกด้วย คุณสามารถขอให้เครื่องมือแก้ไขข้อความจนกว่าคุณจะพอใจกับผลลัพธ์ได้
คำตอบอาจพร้อมใช้งานได้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรก หรือคุณอาจต้องปรับแต่งเล็กน้อยเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น ไม่ว่าจะในกรณีใด ClickUp Brain สามารถเป็นผู้ช่วยเขียน AI สำหรับงานเขียนทุกประเภท เช่น โพสต์บนโซเชียลมีเดียและเนื้อหาแบบยาว เช่น บทความในบล็อกและอีบุ๊ก
เขียนเนื้อหาให้โดนใจด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนคำโฆษณาอิสระหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมในเอเจนซี่ การใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถทำให้คุณมีประสิทธิภาพสูงและทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณราบรื่นขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในฐานะนักเขียนโฆษณา งานของคุณไม่ได้จำกัดแค่การเขียนเท่านั้น แล้วการแก้ไข การจัดระเบียบงานประจำวัน การจัดการอีเมล และการทำงานร่วมกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานล่ะ? ClickUp สามารถช่วยคุณทำสิ่งเหล่านี้และอื่น ๆ ได้อีกมากมาย
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ทรงพลัง คุณสามารถจัดการทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่นในที่เดียว คุณสามารถมอบหมายงาน แบ่งปันเอกสารเพื่อการตรวจสอบและอนุมัติ ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และรับรองการสื่อสารที่ราบรื่นกับทีมและลูกค้าของคุณ
สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และเริ่มต้นการเดินทางสู่ประสิทธิภาพในการเขียนคำโฆษณาของคุณ!