10 แอปยอดนิยมที่เขียนเรียงความให้คุณในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

31 มกราคม 2568

คุณมีงานวิจัยหรือเรียงความขนาดใหญ่ที่ต้องส่งในเร็ว ๆ นี้ และคุณกำลังมองหาวิธีที่จะประหยัดเวลาและพลังงาน หรือปรับปรุงวิธีการเขียนของคุณ คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับการจ้องมองหน้ากระดาษเปล่า ๆ โดยหวังว่ามันจะกลายเป็นงานที่ดีที่สุดของคุณได้ในที่สุด

สิ่งที่คุณต้องการคือแอปที่เขียนเรียงความให้คุณ

มีเครื่องมือเขียนเรียงความมากมายให้เลือกใช้ตามความต้องการทุกรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะต้องการเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยร่างโครงร่างสร้างเนื้อหาสำหรับแต่ละส่วน หรือปรับปรุงเรียงความของคุณให้ดูดีขึ้นโดยรวม คุณโชคดีแล้ว

ในคู่มือนี้ เราจะแบ่งปันกับคุณ 10 แอปพลิเคชันเขียนเรียงความที่ดีที่สุดในปัจจุบัน แต่ละแอปมอบวิธีการที่ดีกว่าให้กับนักเขียน นักเรียน และนักเขียนเรียงความทุกประเภทในการเริ่มต้นหรือเสร็จสิ้นงานของคุณ

มาสำรวจตัวเลือกของแอปพลิเคชันที่เขียนบทความให้คุณ และมาเริ่มเขียนบทความที่ดีขึ้นไปด้วยกันเถอะ ✔️

คุณควรค้นหาอะไรในแอปที่เขียนเรียงความให้คุณ?

เช่นเดียวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์การเขียนเรียงความประเภทอื่น ๆ แอปเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันทั้งหมด เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI บางตัวถูกออกแบบมาเพื่อการวิจัยและการร่างโครงร่าง ในขณะที่บางตัวโดดเด่นในการเปลี่ยนคำพูดของคุณให้กลายเป็นบทความที่ดึงดูดใจ ข้อโต้แย้ง หรือข้อความที่ชัดเจน

เมื่อคุณกำลังพิจารณาว่าแอปเขียนเรียงความใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

  • กรณีการใช้งาน: แอปนี้ออกแบบมาสำหรับการเขียนเรียงความหรือไม่? หรือเป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ใช้ได้ทั่วไปมากกว่า?
  • คุณสมบัติ: แอปมีคุณสมบัติการวิจัย, การเขียน, หรือการตรวจทานที่คุณต้องการหรือไม่? มันให้คุณตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่?
  • ความสะดวกในการใช้งาน: แอปใช้งานง่ายหรือไม่? ประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นอย่างไร?
  • การให้คะแนนและรีวิว: ผู้ใช้จริงคิดอย่างไรเกี่ยวกับแอปนี้?
  • ภาษา: แอปนี้ใช้งานได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นหรือไม่? ฉันสามารถเขียนในภาษาอื่นหรือแปลเรียงความของฉันได้หรือไม่?
  • ราคา: มีเวอร์ชันฟรีของแอปหรือไม่? ค่าบริการรายเดือนมีราคาถูกหรือแพง?
การให้คำแนะนำใหม่โดยใช้ ClickUp AI
ปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้เร็วขึ้นด้วยการใช้การป้อนข้อความใหม่ใน ClickUp AI

คำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใกล้แอปที่ดีที่สุดที่เขียนเรียงความหรือบทความวิชาการให้คุณได้มากขึ้น พิจารณาสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ คุณลักษณะใดที่คุณสามารถอยู่ได้โดยไม่มี และสิ่งใดคือความสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับแอปนี้ จากนั้นใช้รายชื่อ 10 อันดับแรกของเราเพื่อค้นหาแอปที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด ?

10 แอปที่ดีที่สุดที่เขียนเรียงความให้คุณใช้

ด้วยจำนวนเครื่องมือเขียน AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้รู้สึกสับสนว่าจะเลือกใช้เครื่องมือใดดี นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้รวบรวมรายชื่อแอปเขียนเรียงความที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024 มาให้คุณแล้ว

ที่นี่มีบางสิ่งสำหรับทุกคน—ไม่ว่าคุณจะต้องการเครื่องมือเขียนเรียงความเฉพาะทาง เครื่องมือ AI ที่สามารถช่วยงานเขียนได้ทุกประเภท หรือแอปแบบครบวงจรที่ให้คุณทำได้มากกว่าการปรับปรุงทักษะการเขียนหรือเพิ่มประสิทธิภาพงานของคุณ

1.ClickUp

แอปที่เขียนเรียงความให้คุณ: สร้างบทความบล็อกโดยใช้ ClickUp Docs
ใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างโพสต์บล็อกใน ClickUp Docs จากคำแนะนำง่ายๆ เพื่อเพิ่มรายละเอียดและแง่มุมสำคัญอื่นๆ

ClickUp อาจเป็นที่รู้จักในฐานะเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการโครงการสำหรับธุรกิจ แต่ยังเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเขียนและนักเรียนทุกระดับอีกด้วยClickUpมอบพื้นที่ให้คุณจัดเก็บและทำงานกับไอเดีย งานวิจัย และงานเขียนของคุณ พร้อมฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานตลอดกระบวนการ

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนเรียงความคือClickUp AI ผู้ช่วยเขียน AI ที่ใช้งานง่ายของเราได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับบทบาทของคุณ พร้อมด้วยกรณีการใช้งานที่หลากหลาย งาน และคุณสมบัติต่างๆ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการใช้แอป ใช้ ClickUp เพื่อช่วยในการระดมความคิดหัวข้อเรียงความหรือหัวข้อวิจัย สรุปเรียงความของคุณเพื่อเขียนบทสรุปที่มีผลกระทบ หรือเขียนย่อหน้าใหม่เพื่อให้คุณดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น

ทุกความคิดและคำพูดที่คุณสร้างขึ้นผ่านผู้ช่วย AI ของเรา จะถูกเก็บไว้ภายในClickUp Docs ไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทน Microsoft Word และ Google Docs สำหรับการจัดเก็บบันทึกและความคิดของคุณเท่านั้น แต่ยังสามารถกลายเป็นวิกิส่วนตัวหรือคลังข้อมูลสำหรับทุกความต้องการในการเขียนบทความของคุณได้อีกด้วย —หนึ่งในเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เราชื่นชอบ

เก็บรวบรวมไอเดีย บันทึก หมายเหตุ การอ้างอิง ร่างบทความ และบันทึกการสัมภาษณ์ไว้ในที่เดียว จัดรูปแบบเอกสารของคุณ เพิ่มรูปภาพและสีสัน และปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานให้ตรงตามความต้องการ เพื่อให้การเขียนเรียงความของคุณสนุกยิ่งขึ้น

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเทมเพลตแนวทางการเขียนโดย ClickUpคือแหล่งข้อมูลที่คุณควรใช้เพื่อความชัดเจนในการเขียนเนื้อหาที่ดีที่สุด เทมเพลตนี้ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความสม่ำเสมอในภาษา น้ำเสียง และการจัดรูปแบบ เพื่อให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่ปราศจากข้อผิดพลาด มีความสอดคล้อง และถูกต้องแม่นยำในทุกครั้ง

ด้วย ClickUp AI, ClickUp Docs และคลังแม่แบบที่ครอบคลุมของเรา ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มเขียนเรียงความที่ดีที่สุดของคุณ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เก็บรวบรวมบันทึก บทความ หรือไฟล์งานของคุณไว้ในที่เดียว
  • เชิญผู้ให้คำปรึกษาให้ร่วมงานกับคุณหรือให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ภายในเอกสารของคุณ
  • ใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างไอเดียคุณภาพสูง แก้ไขประโยค และสร้างข้อความสำหรับเรียงความของคุณ
  • ปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพและรับแรงบันดาลใจด้วยเทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
  • ประหยัดเวลาและทำงานได้เร็วขึ้นด้วยการใช้ ClickUp เพื่อช่วยในการวิจัย การเขียน และเป็นแอปที่ช่วยให้คุณมีสมาธิขณะทำงาน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยคุณสมบัติและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาสักระยะในการสำรวจความเป็นไปได้ทั้งหมดของการใช้ ClickUp
  • ClickUp AI เป็นฟีเจอร์ใหม่ ดังนั้นฟังก์ชันการทำงานจะเติบโตและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $5/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. Frase

แอปที่เขียนเรียงความให้คุณ: ตัวอย่างเรียงความที่เขียนโดย Frase
ผ่านทางFrase

Frase เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIที่ผสานการเขียนและการวิจัย SEO เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเนื้อหาที่อ่านง่ายและออกแบบมาเพื่อให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา ซอฟต์แวร์เขียน AI นี้สามารถดึงข้อมูลการวิจัยพื้นฐานและสถิติจากผลการค้นหาได้ และเครื่องมือสร้างโครงร่างช่วยให้การจัดระเบียบความคิดของคุณเป็นเรียงความที่สอดคล้องกันได้ง่ายขึ้น ?

คุณสมบัติเด่นของ Frase

  • สถิติแหล่งที่มา, การวิจัย, และข้อมูลพื้นหลังโดยตรงจากเครื่องมือค้นหา
  • สร้างโครงร่างโดยใช้หัวข้อและส่วนที่มีโครงสร้าง
  • ใช้ AI เพื่อสร้างบทนำ คำถามที่พบบ่อย หัวข้อ และอื่นๆ
  • เขียน แก้ไข และแชร์เอกสารได้อย่างง่ายดายภายใน Frase

ข้อจำกัดของ Frasé

  • Frase ได้รับการออกแบบมาสำหรับบุคคลและหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับเนื้อหา SEO ดังนั้นฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่เกี่ยวข้องกับการเขียนเรียงความหรืองานเขียนเชิงวิชาการ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าบางครั้งข้อความที่แสดงบนแอปเขียนเรียงความอาจซ้ำกัน

การกำหนดราคาแบบ Frasé

  • โซโล: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พื้นฐาน: $44.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $114. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน

คะแนนและรีวิวของ Frase

  • G2: 4. 9/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

3. Writesonic

แอปที่เขียนเรียงความให้คุณ: แผงควบคุมของ Writesonic
ผ่านทางWhitesonic

Writesonicเป็นเครื่องมือเขียนและเรียบเรียงข้อความที่ครอบคลุมซึ่งมอบคุณสมบัติให้คุณเขียน แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการเขียนเนื้อหาของคุณ—รวมถึงเรียงความ Writesonic มีรายการคุณสมบัติที่รวมถึงนักเขียน AI เครื่องมือเรียบเรียงข้อความ เครื่องขยายข้อความ เครื่องสรุปบทความ และเครื่องสร้างไอเดีย ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic

  • รับเนื้อหาข้อเท็จจริงพร้อมข้อมูลที่ดึงมาจากผลการค้นหาชั้นนำ เพื่อช่วยค้นหาเรียงความและงานวิชาการที่ดีที่สุด
  • อัปโหลดเอกสารเพื่อแนะนำเครื่องมือให้เข้าใจสไตล์เฉพาะของคุณ เพื่อสร้างรูปแบบการเขียนที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น
  • สรุปข้อความของคุณหรือรับสรุปบทความของคุณในคลิกเดียว
  • ตรวจสอบเรียงความของคุณก่อนส่งด้วยตัวตรวจสอบการสะกดคำ ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ และตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานที่มีอยู่ในตัว

ข้อจำกัดของ Writesonic

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบปัญหาเกี่ยวกับขีดจำกัดจำนวนคำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขียนเรียงความหรืองานที่มีเนื้อหาจำนวนมาก
  • คุณอาจต้องกระตุ้นหลายครั้งเพื่อให้ได้คำตอบที่ยาวขึ้น, ผู้ใช้บางคนแนะนำ

ราคา Writesonic

  • ไม่จำกัด: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Writesonic

  • G2: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)

4. EssayAiLab

แอปที่เขียนเรียงความให้คุณ: ภาพหน้าจอของเครื่องมือค้นหาของ EssayAiLab
ผ่านทางEssayAiLab

EssayAiLab เป็นแอปเขียนเรียงความด้วย AI ฟรีที่ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาไอเดีย เขียนเรียงความ และแก้ไขไวยากรณ์ก่อนส่ง แอปเฉพาะทางนี้เขียนเรียงความให้คุณโดยมีฟีเจอร์เฉพาะมากมาย รวมถึงการอ้างอิงแบบ Modern Language Association (MLA) และ American Psychological Association (APA) และตัวตรวจสอบการลอกเลียนแบบที่ไวต่อความผิดพลาดเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเด่นของ EssayAiLab

  • ค้นหาผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือหลายล้านรายการเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเมื่อเขียนเรียงความ
  • ค้นหาวิธีใหม่ในการสร้างประโยคด้วยคำแนะนำอัตโนมัติเพื่อเร่งกระบวนการเขียน
  • ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับตัวตรวจสอบไวยากรณ์ในตัวและตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
  • สร้างการอ้างอิงแบบ MLA และ APA โดยอัตโนมัติในคลิกเดียวทั่วทั้งเรียงความ

ข้อจำกัดของ EssayAiLab

  • ไม่มีรีวิวจากผู้ใช้มากมายนักเกี่ยวกับ EssayAiLab ดังนั้นจึงยากที่จะทราบความคิดเห็นของผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับแอปฟรีนี้
  • แอปเขียนเรียงความนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเขียนเรียงความ ดังนั้นคุณอาจต้องการสำรวจแอปเรียงความอื่น ๆ สำหรับการเขียนเชิงวิชาการประเภทอื่น ๆ

ราคาของ EssayAiLab

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ EssayAiLab

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. แจสเปอร์

แอปที่เขียนเรียงความให้คุณ: ตัวอย่างเรียงความที่เขียนโดย Jasper
ผ่านทางJasper

Jasperเป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในปัจจุบัน เครื่องมือยอดนิยมนี้เชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาทั้งแบบสั้นและยาวที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ ซึ่งเป็นจุดเด่นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเขียนบทความหลายชิ้นที่มีเสียงเหมือนตัวเอง

คุณสมบัติของ Jasper ประกอบด้วย AI writer, chatbot และไลบรารีเทมเพลต สามารถแนะนำจำนวนคำหรือปรับแต่งการเขียนเชิงวิชาการให้เหมาะสมกับรูปแบบหรือโทนที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • แชร์เอกสารเพื่อฝึกฝน AI ให้เชี่ยวชาญทักษะการเขียนเอกสารส่วนตัวและสไตล์ของคุณ
  • เข้าถึงข้อมูลการค้นหาล่าสุดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและเพิ่มความน่าเชื่อถือ
  • แก้ไขและปรับแต่งเรียงความของคุณเพื่อให้อ่านได้อย่างมืออาชีพ
  • ตรวจสอบปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัว

ข้อจำกัดของ Jasper

  • ผู้ใช้บางราย โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา อาจพบว่ารูปแบบการกำหนดราคาไม่เหมาะสมกับงบประมาณ
  • บางครั้งผลลัพธ์อาจไม่เกี่ยวข้องเสมอไป, ผู้ใช้บางคนแนะนำ
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรีที่แท้จริงเมื่อเทียบกับแอปเขียนเรียงความ AI อื่น ๆ

ราคาของ Jasper

  • ผู้สร้าง: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
  • ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Jasper

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)

6. ซูโดไรท์

ตัวอย่างของบทความที่เขียนโดย Sudowrite
ผ่านทางSudowrite

Sudowrite เป็นเครื่องมือเขียนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนำเสนอตัวเองในฐานะเพื่อนคู่ใจในการเขียน เครื่องมือนี้ออกแบบมาสำหรับนักเขียนสร้างสรรค์และนักเขียนที่ทำงานกับเรื่องราวและบทภาพยนตร์ แต่ฟีเจอร์หลายอย่าง เช่น การเติมข้อความอัตโนมัติและการเขียนใหม่ สามารถนำไปใช้กับการเขียนเชิงวิชาการได้เป็นอย่างดี

ซอฟต์แวร์เขียนเรียงความนี้ยังช่วยให้คุณพัฒนาสไตล์การเขียนเฉพาะตัวของคุณให้ชัดเจนและอ่านง่ายยิ่งขึ้น—เพื่อให้คุณสร้างเรียงความที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sudowrite

  • เติมประโยคและย่อหน้าให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติในแอปเขียน
  • ใช้การเขียนใหม่เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับภาษาในเรียงความของคุณและปรับปรุงความอ่านง่าย
  • รับคำแนะนำเกี่ยวกับคำทดแทนเพื่อเพิ่มผลกระทบของประโยคของคุณ
  • รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงเรียงความของคุณภายในแอป

ข้อจำกัดของ Sudowrite

  • Sudowrite ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงงานเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นหลัก ดังนั้นอาจไม่เหมาะสำหรับนักเขียนเรียงความมืออาชีพหรือผู้ใช้ในแวดวงธุรกิจ
  • เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างใหม่ จึงยังไม่มีรีวิวจากผู้ใช้จริงมากนัก
  • แอปเขียนไม่มีเวอร์ชันฟรีจริงๆ

ราคาของ Sudowrite

  • งานอดิเรก & นักเรียน: $10/เดือน สำหรับ 30,000 คำ
  • มืออาชีพ: $25/เดือน สำหรับ 90,000 คำ
  • สูงสุด: $100/เดือน สำหรับ 300,000 คำ
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Sudowrite

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

7. Rytr

ตัวอย่างของบทความที่เขียนโดย Rytr
ผ่านทางRytr

Rytr เป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาและช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นไอเดียธุรกิจ อีเมล จดหมายสมัครงาน หรือเรียงความ แพลตฟอร์มจะให้คุณเลือกกรณีการใช้งานและเพิ่มบริบท จากนั้นจะสร้างเนื้อหาตามเป้าหมายและคำแนะนำของคุณ ✏️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr

  • เลือกจากกรณีการใช้งานและเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 40 แบบ
  • ใช้สูตรการเขียนคำโฆษณาทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้บทความของคุณน่าเชื่อมากขึ้น
  • ขยายความ, แก้ไขคำ, และปรับปรุงประโยคให้อ่านได้ดีขึ้น
  • ส่งเรียงความของคุณโดยไม่ต้องกังวลด้วยระบบตรวจสอบการคัดลอกที่มีอยู่ในตัว

ข้อจำกัดของ Rytr

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าข้อเท็จจริงที่ให้มาอาจดูพื้นฐานหรือซ้ำซ้อนเมื่อเทียบกับแอปอื่น ๆ ที่เขียนเรียงความ
  • นักเขียน AI อาจตัดข้อความกลางประโยคหากคุณใช้เครดิตหมด ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

ราคาของ Rytr

  • ฟรี
  • ประหยัด: $9/เดือนต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $29/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Rytr

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 10+ รายการ)

8. HyperWrite. ai

ภาพหน้าจอของเครื่องมือเขียนเรียงความและสรุปของ HyperWrite
ผ่านทางHyperWrite

HyperWrite. ai เป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AIที่ผสานการวิจัย การเขียน และความช่วยเหลือจาก AI ส่วนบุคคล เพื่อสร้างเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเขียน คุณสมบัติของมันรวมถึงเครื่องมือสรุปเนื้อหา เครื่องมือสร้างบทนำ ผู้เขียนสุนทรพจน์ และเครื่องแปลภาษาสากล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HyperWrite. ai

  • ใช้ AI ช่วยคุณเขียนบทความเกี่ยวกับหัวข้อใด ๆ
  • สร้างรายการหัวข้อเรียงความก่อนที่คุณจะเริ่มเขียน
  • เขียนเนื้อหาใหม่ให้ฟังดูทรงพลังยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียนของคุณ
  • สรุปข้อความเพื่อสร้างสรุปและข้อสรุปโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ HyperWrite. ai

  • ไม่มีตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัว ดังนั้นคุณจะต้องใช้แอปอื่นสำหรับสิ่งนี้
  • ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างใหม่ จึงมีหลักฐานทางสังคมและรีวิวเกี่ยวกับ HyperWrite น้อยมาก

HyperWrite. ai ราคา

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • อัลตร้า: $44.99/เดือน ต่อผู้ใช้

HyperWrite. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 5/5 (2 รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

9. ผู้เขียน AI

ตัวอย่างการตลาดเนื้อหาโดย AI-Writer
ผ่านทางAI-Writer

AI-Writer เป็นเครื่องมือเขียน AI ใหม่ที่โฆษณาตัวเองว่าเป็น "เครื่องมือสร้างข้อความ AI เพียงตัวเดียวที่สร้างขึ้นเพื่อให้เชื่อถือได้" แอปนี้เน้นหนักไปที่การอ้างอิงและความโปร่งใส ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับผู้ที่เขียนเรียงความหรืองานมอบหมาย คุณสมบัติของ AI-Writer ได้แก่ การวิจัย การเขียนโดย AI การอ้างอิงที่ตรวจสอบได้ และการเขียนข้อความใหม่

คุณสมบัติเด่นของ AI-Writer

  • สร้างร่างบทความฉบับสมบูรณ์หรือร่างเรียงความทั้งหมดโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่นาที
  • รับการอ้างอิงสำหรับทุกแหล่งข้อมูลที่ AI-Writer ดึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมา
  • เขียนข้อความของคุณใหม่เพื่อให้ฟังดูเป็นมืออาชีพหรือโน้มน้าวใจมากขึ้น
  • สร้างรายการอ้างอิงโดยอัตโนมัติที่คุณสามารถใส่ได้เมื่อคุณส่งเรียงความของคุณ

ข้อจำกัดของ AI-Writer

  • เช่นเดียวกับแอปเขียนเรียงความด้วย AI หลายแอป แอปนี้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงเนื้อหาที่เหมาะกับ SEO ดังนั้นขั้นตอนการทำงานอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักเขียนเรียงความ
  • ผู้ที่มีงานมอบหมายที่ยาวกว่าอาจพบว่าขีดจำกัดจำนวนคำต่อบทความนั้นน้อยเกินไป (โดยเฉพาะผู้ที่เขียนเรียงความเป็นประจำ)

ราคาของ AI-Writer

  • พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
  • พลังงาน: $375/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน

คะแนนและรีวิวจาก AI-Writer

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 5/5 (1 รีวิว)

10. StoryLab. ai

ตัวอย่างของโพสต์บล็อกที่เขียนโดย StoryLab.ai
ผ่านทางStoryLab.ai

StoryLab. ai คือเครื่องมือการตลาดเนื้อหาด้วย AI ที่ครอบคลุม ออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดและเอเจนซีที่ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมและรายได้โดยการสร้างเนื้อหาจำนวนมากสำหรับปฏิทินเนื้อหาของพวกเขา ในฐานะส่วนหนึ่งของนี้ แพลตฟอร์มมีตัวสร้างข้อความหลากหลายที่สามารถช่วยคุณสร้างชื่อบทความที่แข็งแกร่ง ข้อความในบทความ และอื่น ๆ ?

คุณสมบัติเด่นของ StoryLab. ai

  • สร้างบทนำ, ชื่อเรื่อง, ไอเดียเนื้อหา และอื่น ๆ
  • รับผลลัพธ์ที่ไม่ซ้ำกันทุกครั้งที่คุณเรียกใช้ตัวสร้าง
  • ทดลองใช้รูปแบบการเขียน 13 แบบที่แตกต่างกัน
  • มีให้บริการใน 17+ ภาษา

ข้อจำกัดของ StoryLab. ai

  • StoryLab. ai ได้รับการออกแบบมาสำหรับทีมการตลาด ดังนั้นนักเขียนเรียงความและงานมอบหมายอาจพบว่าฟีเจอร์ที่หลากหลายนั้นทำให้เสียสมาธิหรือไม่จำเป็น
  • สินค้าไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดเท่ากับนักเขียน AI อื่น ๆ แต่มีแผนฟรีให้คุณทดลองใช้

ราคาของ StoryLab. ai

  • ฟรี
  • ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $19/เดือน ต่อผู้ใช้

StoryLab. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

ทำผลงานยอดเยี่ยมในโครงการถัดไปของคุณด้วยแอปเขียนเรียงความที่ดีที่สุด

มีแอปเขียนเรียงความมากมายที่อ้างว่าเป็นแอปที่ดีที่สุด แต่เราเชื่อว่าแอปที่อยู่ในรายชื่อของเราสามารถตอบโจทย์ได้ดีจริง ๆ ลองสำรวจแอปเหล่านี้ที่เขียนเรียงความให้คุณ ทดสอบใช้งานดู แล้วคุณจะพบวิธีใหม่ที่ทำให้กระบวนการเขียนเรียงความของคุณง่ายขึ้น

ขณะที่คุณสำรวจแอปต่างๆ ข้างต้น เราขอแนะนำให้คุณให้ความสำคัญกับ ClickUp เป็นอันดับแรก แอปครบวงจรของเราไม่ได้มีเพียงเครื่องมือเขียนด้วย AI เท่านั้น—แต่ยังเป็นศูนย์กลางสำหรับบันทึก ร่าง งานที่ต้องทำ การสัมภาษณ์ และไฟล์ต่างๆ ของคุณตลอดกระบวนการเขียนเรียงความ

รวบรวมความคิดของคุณ, เขียนบทความของคุณ, ปรับปรุงให้ดีขึ้น, และอื่น ๆ — ทั้งหมดในแอปเดียว

ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อเข้าใจว่าทำไมมันถึงได้รับความนิยมจากนักเขียนและนักเรียนมากมาย ✨