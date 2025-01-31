10 แอปยอดนิยมที่เขียนเรียงความให้คุณในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

คุณมีงานวิจัยหรือเรียงความขนาดใหญ่ที่ต้องส่งในเร็ว ๆ นี้ และคุณกำลังมองหาวิธีที่จะประหยัดเวลาและพลังงาน หรือปรับปรุงวิธีการเขียนของคุณ คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับการจ้องมองหน้ากระดาษเปล่า ๆ โดยหวังว่ามันจะกลายเป็นงานที่ดีที่สุดของคุณได้ในที่สุด
สิ่งที่คุณต้องการคือแอปที่เขียนเรียงความให้คุณ
มีเครื่องมือเขียนเรียงความมากมายให้เลือกใช้ตามความต้องการทุกรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะต้องการเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยร่างโครงร่างสร้างเนื้อหาสำหรับแต่ละส่วน หรือปรับปรุงเรียงความของคุณให้ดูดีขึ้นโดยรวม คุณโชคดีแล้ว
ในคู่มือนี้ เราจะแบ่งปันกับคุณ 10 แอปพลิเคชันเขียนเรียงความที่ดีที่สุดในปัจจุบัน แต่ละแอปมอบวิธีการที่ดีกว่าให้กับนักเขียน นักเรียน และนักเขียนเรียงความทุกประเภทในการเริ่มต้นหรือเสร็จสิ้นงานของคุณ
มาสำรวจตัวเลือกของแอปพลิเคชันที่เขียนบทความให้คุณ และมาเริ่มเขียนบทความที่ดีขึ้นไปด้วยกันเถอะ ✔️
คุณควรค้นหาอะไรในแอปที่เขียนเรียงความให้คุณ?
เช่นเดียวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์การเขียนเรียงความประเภทอื่น ๆ แอปเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันทั้งหมด เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI บางตัวถูกออกแบบมาเพื่อการวิจัยและการร่างโครงร่าง ในขณะที่บางตัวโดดเด่นในการเปลี่ยนคำพูดของคุณให้กลายเป็นบทความที่ดึงดูดใจ ข้อโต้แย้ง หรือข้อความที่ชัดเจน
เมื่อคุณกำลังพิจารณาว่าแอปเขียนเรียงความใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
- กรณีการใช้งาน: แอปนี้ออกแบบมาสำหรับการเขียนเรียงความหรือไม่? หรือเป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ใช้ได้ทั่วไปมากกว่า?
- คุณสมบัติ: แอปมีคุณสมบัติการวิจัย, การเขียน, หรือการตรวจทานที่คุณต้องการหรือไม่? มันให้คุณตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่?
- ความสะดวกในการใช้งาน: แอปใช้งานง่ายหรือไม่? ประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นอย่างไร?
- การให้คะแนนและรีวิว: ผู้ใช้จริงคิดอย่างไรเกี่ยวกับแอปนี้?
- ภาษา: แอปนี้ใช้งานได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นหรือไม่? ฉันสามารถเขียนในภาษาอื่นหรือแปลเรียงความของฉันได้หรือไม่?
- ราคา: มีเวอร์ชันฟรีของแอปหรือไม่? ค่าบริการรายเดือนมีราคาถูกหรือแพง?
คำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใกล้แอปที่ดีที่สุดที่เขียนเรียงความหรือบทความวิชาการให้คุณได้มากขึ้น พิจารณาสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ คุณลักษณะใดที่คุณสามารถอยู่ได้โดยไม่มี และสิ่งใดคือความสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับแอปนี้ จากนั้นใช้รายชื่อ 10 อันดับแรกของเราเพื่อค้นหาแอปที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด ?
10 แอปที่ดีที่สุดที่เขียนเรียงความให้คุณใช้
ด้วยจำนวนเครื่องมือเขียน AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้รู้สึกสับสนว่าจะเลือกใช้เครื่องมือใดดี นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้รวบรวมรายชื่อแอปเขียนเรียงความที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024 มาให้คุณแล้ว
ที่นี่มีบางสิ่งสำหรับทุกคน—ไม่ว่าคุณจะต้องการเครื่องมือเขียนเรียงความเฉพาะทาง เครื่องมือ AI ที่สามารถช่วยงานเขียนได้ทุกประเภท หรือแอปแบบครบวงจรที่ให้คุณทำได้มากกว่าการปรับปรุงทักษะการเขียนหรือเพิ่มประสิทธิภาพงานของคุณ
1.ClickUp
ClickUp อาจเป็นที่รู้จักในฐานะเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการโครงการสำหรับธุรกิจ แต่ยังเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเขียนและนักเรียนทุกระดับอีกด้วยClickUpมอบพื้นที่ให้คุณจัดเก็บและทำงานกับไอเดีย งานวิจัย และงานเขียนของคุณ พร้อมฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานตลอดกระบวนการ
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนเรียงความคือClickUp AI ผู้ช่วยเขียน AI ที่ใช้งานง่ายของเราได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับบทบาทของคุณ พร้อมด้วยกรณีการใช้งานที่หลากหลาย งาน และคุณสมบัติต่างๆ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการใช้แอป ใช้ ClickUp เพื่อช่วยในการระดมความคิดหัวข้อเรียงความหรือหัวข้อวิจัย สรุปเรียงความของคุณเพื่อเขียนบทสรุปที่มีผลกระทบ หรือเขียนย่อหน้าใหม่เพื่อให้คุณดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น
ทุกความคิดและคำพูดที่คุณสร้างขึ้นผ่านผู้ช่วย AI ของเรา จะถูกเก็บไว้ภายในClickUp Docs ไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทน Microsoft Word และ Google Docs สำหรับการจัดเก็บบันทึกและความคิดของคุณเท่านั้น แต่ยังสามารถกลายเป็นวิกิส่วนตัวหรือคลังข้อมูลสำหรับทุกความต้องการในการเขียนบทความของคุณได้อีกด้วย —หนึ่งในเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เราชื่นชอบ
เก็บรวบรวมไอเดีย บันทึก หมายเหตุ การอ้างอิง ร่างบทความ และบันทึกการสัมภาษณ์ไว้ในที่เดียว จัดรูปแบบเอกสารของคุณ เพิ่มรูปภาพและสีสัน และปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานให้ตรงตามความต้องการ เพื่อให้การเขียนเรียงความของคุณสนุกยิ่งขึ้น
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเทมเพลตแนวทางการเขียนโดย ClickUpคือแหล่งข้อมูลที่คุณควรใช้เพื่อความชัดเจนในการเขียนเนื้อหาที่ดีที่สุด เทมเพลตนี้ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความสม่ำเสมอในภาษา น้ำเสียง และการจัดรูปแบบ เพื่อให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่ปราศจากข้อผิดพลาด มีความสอดคล้อง และถูกต้องแม่นยำในทุกครั้ง
ด้วย ClickUp AI, ClickUp Docs และคลังแม่แบบที่ครอบคลุมของเรา ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มเขียนเรียงความที่ดีที่สุดของคุณ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เก็บรวบรวมบันทึก บทความ หรือไฟล์งานของคุณไว้ในที่เดียว
- เชิญผู้ให้คำปรึกษาให้ร่วมงานกับคุณหรือให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ภายในเอกสารของคุณ
- ใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างไอเดียคุณภาพสูง แก้ไขประโยค และสร้างข้อความสำหรับเรียงความของคุณ
- ปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพและรับแรงบันดาลใจด้วยเทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
- ประหยัดเวลาและทำงานได้เร็วขึ้นด้วยการใช้ ClickUp เพื่อช่วยในการวิจัย การเขียน และเป็นแอปที่ช่วยให้คุณมีสมาธิขณะทำงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาสักระยะในการสำรวจความเป็นไปได้ทั้งหมดของการใช้ ClickUp
- ClickUp AI เป็นฟีเจอร์ใหม่ ดังนั้นฟังก์ชันการทำงานจะเติบโตและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. Frase
Frase เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIที่ผสานการเขียนและการวิจัย SEO เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเนื้อหาที่อ่านง่ายและออกแบบมาเพื่อให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา ซอฟต์แวร์เขียน AI นี้สามารถดึงข้อมูลการวิจัยพื้นฐานและสถิติจากผลการค้นหาได้ และเครื่องมือสร้างโครงร่างช่วยให้การจัดระเบียบความคิดของคุณเป็นเรียงความที่สอดคล้องกันได้ง่ายขึ้น ?
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- สถิติแหล่งที่มา, การวิจัย, และข้อมูลพื้นหลังโดยตรงจากเครื่องมือค้นหา
- สร้างโครงร่างโดยใช้หัวข้อและส่วนที่มีโครงสร้าง
- ใช้ AI เพื่อสร้างบทนำ คำถามที่พบบ่อย หัวข้อ และอื่นๆ
- เขียน แก้ไข และแชร์เอกสารได้อย่างง่ายดายภายใน Frase
ข้อจำกัดของ Frasé
- Frase ได้รับการออกแบบมาสำหรับบุคคลและหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับเนื้อหา SEO ดังนั้นฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่เกี่ยวข้องกับการเขียนเรียงความหรืองานเขียนเชิงวิชาการ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าบางครั้งข้อความที่แสดงบนแอปเขียนเรียงความอาจซ้ำกัน
การกำหนดราคาแบบ Frasé
- โซโล: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐาน: $44.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $114. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
คะแนนและรีวิวของ Frase
- G2: 4. 9/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
โบนัส: ตรวจสอบ7 แบบฟอร์มการเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น
3. Writesonic
Writesonicเป็นเครื่องมือเขียนและเรียบเรียงข้อความที่ครอบคลุมซึ่งมอบคุณสมบัติให้คุณเขียน แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการเขียนเนื้อหาของคุณ—รวมถึงเรียงความ Writesonic มีรายการคุณสมบัติที่รวมถึงนักเขียน AI เครื่องมือเรียบเรียงข้อความ เครื่องขยายข้อความ เครื่องสรุปบทความ และเครื่องสร้างไอเดีย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- รับเนื้อหาข้อเท็จจริงพร้อมข้อมูลที่ดึงมาจากผลการค้นหาชั้นนำ เพื่อช่วยค้นหาเรียงความและงานวิชาการที่ดีที่สุด
- อัปโหลดเอกสารเพื่อแนะนำเครื่องมือให้เข้าใจสไตล์เฉพาะของคุณ เพื่อสร้างรูปแบบการเขียนที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น
- สรุปข้อความของคุณหรือรับสรุปบทความของคุณในคลิกเดียว
- ตรวจสอบเรียงความของคุณก่อนส่งด้วยตัวตรวจสอบการสะกดคำ ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ และตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของ Writesonic
- ผู้ใช้บางรายอาจพบปัญหาเกี่ยวกับขีดจำกัดจำนวนคำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขียนเรียงความหรืองานที่มีเนื้อหาจำนวนมาก
- คุณอาจต้องกระตุ้นหลายครั้งเพื่อให้ได้คำตอบที่ยาวขึ้น, ผู้ใช้บางคนแนะนำ
ราคา Writesonic
- ไม่จำกัด: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
4. EssayAiLab
EssayAiLab เป็นแอปเขียนเรียงความด้วย AI ฟรีที่ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาไอเดีย เขียนเรียงความ และแก้ไขไวยากรณ์ก่อนส่ง แอปเฉพาะทางนี้เขียนเรียงความให้คุณโดยมีฟีเจอร์เฉพาะมากมาย รวมถึงการอ้างอิงแบบ Modern Language Association (MLA) และ American Psychological Association (APA) และตัวตรวจสอบการลอกเลียนแบบที่ไวต่อความผิดพลาดเป็นพิเศษ
คุณสมบัติเด่นของ EssayAiLab
- ค้นหาผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือหลายล้านรายการเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเมื่อเขียนเรียงความ
- ค้นหาวิธีใหม่ในการสร้างประโยคด้วยคำแนะนำอัตโนมัติเพื่อเร่งกระบวนการเขียน
- ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับตัวตรวจสอบไวยากรณ์ในตัวและตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
- สร้างการอ้างอิงแบบ MLA และ APA โดยอัตโนมัติในคลิกเดียวทั่วทั้งเรียงความ
ข้อจำกัดของ EssayAiLab
- ไม่มีรีวิวจากผู้ใช้มากมายนักเกี่ยวกับ EssayAiLab ดังนั้นจึงยากที่จะทราบความคิดเห็นของผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับแอปฟรีนี้
- แอปเขียนเรียงความนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเขียนเรียงความ ดังนั้นคุณอาจต้องการสำรวจแอปเรียงความอื่น ๆ สำหรับการเขียนเชิงวิชาการประเภทอื่น ๆ
ราคาของ EssayAiLab
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ EssayAiLab
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. แจสเปอร์
Jasperเป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในปัจจุบัน เครื่องมือยอดนิยมนี้เชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาทั้งแบบสั้นและยาวที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ ซึ่งเป็นจุดเด่นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเขียนบทความหลายชิ้นที่มีเสียงเหมือนตัวเอง
คุณสมบัติของ Jasper ประกอบด้วย AI writer, chatbot และไลบรารีเทมเพลต สามารถแนะนำจำนวนคำหรือปรับแต่งการเขียนเชิงวิชาการให้เหมาะสมกับรูปแบบหรือโทนที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- แชร์เอกสารเพื่อฝึกฝน AI ให้เชี่ยวชาญทักษะการเขียนเอกสารส่วนตัวและสไตล์ของคุณ
- เข้าถึงข้อมูลการค้นหาล่าสุดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและเพิ่มความน่าเชื่อถือ
- แก้ไขและปรับแต่งเรียงความของคุณเพื่อให้อ่านได้อย่างมืออาชีพ
- ตรวจสอบปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัว
ข้อจำกัดของ Jasper
- ผู้ใช้บางราย โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา อาจพบว่ารูปแบบการกำหนดราคาไม่เหมาะสมกับงบประมาณ
- บางครั้งผลลัพธ์อาจไม่เกี่ยวข้องเสมอไป, ผู้ใช้บางคนแนะนำ
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีที่แท้จริงเมื่อเทียบกับแอปเขียนเรียงความ AI อื่น ๆ
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
6. ซูโดไรท์
Sudowrite เป็นเครื่องมือเขียนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนำเสนอตัวเองในฐานะเพื่อนคู่ใจในการเขียน เครื่องมือนี้ออกแบบมาสำหรับนักเขียนสร้างสรรค์และนักเขียนที่ทำงานกับเรื่องราวและบทภาพยนตร์ แต่ฟีเจอร์หลายอย่าง เช่น การเติมข้อความอัตโนมัติและการเขียนใหม่ สามารถนำไปใช้กับการเขียนเชิงวิชาการได้เป็นอย่างดี
ซอฟต์แวร์เขียนเรียงความนี้ยังช่วยให้คุณพัฒนาสไตล์การเขียนเฉพาะตัวของคุณให้ชัดเจนและอ่านง่ายยิ่งขึ้น—เพื่อให้คุณสร้างเรียงความที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sudowrite
- เติมประโยคและย่อหน้าให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติในแอปเขียน
- ใช้การเขียนใหม่เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับภาษาในเรียงความของคุณและปรับปรุงความอ่านง่าย
- รับคำแนะนำเกี่ยวกับคำทดแทนเพื่อเพิ่มผลกระทบของประโยคของคุณ
- รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงเรียงความของคุณภายในแอป
ข้อจำกัดของ Sudowrite
- Sudowrite ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงงานเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นหลัก ดังนั้นอาจไม่เหมาะสำหรับนักเขียนเรียงความมืออาชีพหรือผู้ใช้ในแวดวงธุรกิจ
- เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างใหม่ จึงยังไม่มีรีวิวจากผู้ใช้จริงมากนัก
- แอปเขียนไม่มีเวอร์ชันฟรีจริงๆ
ราคาของ Sudowrite
- งานอดิเรก & นักเรียน: $10/เดือน สำหรับ 30,000 คำ
- มืออาชีพ: $25/เดือน สำหรับ 90,000 คำ
- สูงสุด: $100/เดือน สำหรับ 300,000 คำ
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sudowrite
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. Rytr
Rytr เป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาและช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นไอเดียธุรกิจ อีเมล จดหมายสมัครงาน หรือเรียงความ แพลตฟอร์มจะให้คุณเลือกกรณีการใช้งานและเพิ่มบริบท จากนั้นจะสร้างเนื้อหาตามเป้าหมายและคำแนะนำของคุณ ✏️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- เลือกจากกรณีการใช้งานและเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 40 แบบ
- ใช้สูตรการเขียนคำโฆษณาทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้บทความของคุณน่าเชื่อมากขึ้น
- ขยายความ, แก้ไขคำ, และปรับปรุงประโยคให้อ่านได้ดีขึ้น
- ส่งเรียงความของคุณโดยไม่ต้องกังวลด้วยระบบตรวจสอบการคัดลอกที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของ Rytr
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าข้อเท็จจริงที่ให้มาอาจดูพื้นฐานหรือซ้ำซ้อนเมื่อเทียบกับแอปอื่น ๆ ที่เขียนเรียงความ
- นักเขียน AI อาจตัดข้อความกลางประโยคหากคุณใช้เครดิตหมด ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
ราคาของ Rytr
- ฟรี
- ประหยัด: $9/เดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 10+ รายการ)
8. HyperWrite. ai
HyperWrite. ai เป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AIที่ผสานการวิจัย การเขียน และความช่วยเหลือจาก AI ส่วนบุคคล เพื่อสร้างเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเขียน คุณสมบัติของมันรวมถึงเครื่องมือสรุปเนื้อหา เครื่องมือสร้างบทนำ ผู้เขียนสุนทรพจน์ และเครื่องแปลภาษาสากล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HyperWrite. ai
- ใช้ AI ช่วยคุณเขียนบทความเกี่ยวกับหัวข้อใด ๆ
- สร้างรายการหัวข้อเรียงความก่อนที่คุณจะเริ่มเขียน
- เขียนเนื้อหาใหม่ให้ฟังดูทรงพลังยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียนของคุณ
- สรุปข้อความเพื่อสร้างสรุปและข้อสรุปโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ HyperWrite. ai
- ไม่มีตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัว ดังนั้นคุณจะต้องใช้แอปอื่นสำหรับสิ่งนี้
- ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างใหม่ จึงมีหลักฐานทางสังคมและรีวิวเกี่ยวกับ HyperWrite น้อยมาก
HyperWrite. ai ราคา
- ฟรี
- พรีเมียม: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- อัลตร้า: $44.99/เดือน ต่อผู้ใช้
HyperWrite. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 5/5 (2 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. ผู้เขียน AI
AI-Writer เป็นเครื่องมือเขียน AI ใหม่ที่โฆษณาตัวเองว่าเป็น "เครื่องมือสร้างข้อความ AI เพียงตัวเดียวที่สร้างขึ้นเพื่อให้เชื่อถือได้" แอปนี้เน้นหนักไปที่การอ้างอิงและความโปร่งใส ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับผู้ที่เขียนเรียงความหรืองานมอบหมาย คุณสมบัติของ AI-Writer ได้แก่ การวิจัย การเขียนโดย AI การอ้างอิงที่ตรวจสอบได้ และการเขียนข้อความใหม่
คุณสมบัติเด่นของ AI-Writer
- สร้างร่างบทความฉบับสมบูรณ์หรือร่างเรียงความทั้งหมดโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่นาที
- รับการอ้างอิงสำหรับทุกแหล่งข้อมูลที่ AI-Writer ดึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมา
- เขียนข้อความของคุณใหม่เพื่อให้ฟังดูเป็นมืออาชีพหรือโน้มน้าวใจมากขึ้น
- สร้างรายการอ้างอิงโดยอัตโนมัติที่คุณสามารถใส่ได้เมื่อคุณส่งเรียงความของคุณ
ข้อจำกัดของ AI-Writer
- เช่นเดียวกับแอปเขียนเรียงความด้วย AI หลายแอป แอปนี้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงเนื้อหาที่เหมาะกับ SEO ดังนั้นขั้นตอนการทำงานอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักเขียนเรียงความ
- ผู้ที่มีงานมอบหมายที่ยาวกว่าอาจพบว่าขีดจำกัดจำนวนคำต่อบทความนั้นน้อยเกินไป (โดยเฉพาะผู้ที่เขียนเรียงความเป็นประจำ)
ราคาของ AI-Writer
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- พลังงาน: $375/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
คะแนนและรีวิวจาก AI-Writer
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
10. StoryLab. ai
StoryLab. ai คือเครื่องมือการตลาดเนื้อหาด้วย AI ที่ครอบคลุม ออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดและเอเจนซีที่ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมและรายได้โดยการสร้างเนื้อหาจำนวนมากสำหรับปฏิทินเนื้อหาของพวกเขา ในฐานะส่วนหนึ่งของนี้ แพลตฟอร์มมีตัวสร้างข้อความหลากหลายที่สามารถช่วยคุณสร้างชื่อบทความที่แข็งแกร่ง ข้อความในบทความ และอื่น ๆ ?
คุณสมบัติเด่นของ StoryLab. ai
- สร้างบทนำ, ชื่อเรื่อง, ไอเดียเนื้อหา และอื่น ๆ
- รับผลลัพธ์ที่ไม่ซ้ำกันทุกครั้งที่คุณเรียกใช้ตัวสร้าง
- ทดลองใช้รูปแบบการเขียน 13 แบบที่แตกต่างกัน
- มีให้บริการใน 17+ ภาษา
ข้อจำกัดของ StoryLab. ai
- StoryLab. ai ได้รับการออกแบบมาสำหรับทีมการตลาด ดังนั้นนักเขียนเรียงความและงานมอบหมายอาจพบว่าฟีเจอร์ที่หลากหลายนั้นทำให้เสียสมาธิหรือไม่จำเป็น
- สินค้าไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดเท่ากับนักเขียน AI อื่น ๆ แต่มีแผนฟรีให้คุณทดลองใช้
ราคาของ StoryLab. ai
- ฟรี
- ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
StoryLab. ai คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ทำผลงานยอดเยี่ยมในโครงการถัดไปของคุณด้วยแอปเขียนเรียงความที่ดีที่สุด
มีแอปเขียนเรียงความมากมายที่อ้างว่าเป็นแอปที่ดีที่สุด แต่เราเชื่อว่าแอปที่อยู่ในรายชื่อของเราสามารถตอบโจทย์ได้ดีจริง ๆ ลองสำรวจแอปเหล่านี้ที่เขียนเรียงความให้คุณ ทดสอบใช้งานดู แล้วคุณจะพบวิธีใหม่ที่ทำให้กระบวนการเขียนเรียงความของคุณง่ายขึ้น
ขณะที่คุณสำรวจแอปต่างๆ ข้างต้น เราขอแนะนำให้คุณให้ความสำคัญกับ ClickUp เป็นอันดับแรก แอปครบวงจรของเราไม่ได้มีเพียงเครื่องมือเขียนด้วย AI เท่านั้น—แต่ยังเป็นศูนย์กลางสำหรับบันทึก ร่าง งานที่ต้องทำ การสัมภาษณ์ และไฟล์ต่างๆ ของคุณตลอดกระบวนการเขียนเรียงความ
รวบรวมความคิดของคุณ, เขียนบทความของคุณ, ปรับปรุงให้ดีขึ้น, และอื่น ๆ — ทั้งหมดในแอปเดียว
ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อเข้าใจว่าทำไมมันถึงได้รับความนิยมจากนักเขียนและนักเรียนมากมาย ✨