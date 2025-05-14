10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Zapier ในปี 2025

หากงานที่น่าเบื่อกำลังทำให้รายการที่ต้องทำของคุณเต็มไปหมด ถึงเวลาแล้วที่จะใช้แพลตฟอร์มอัตโนมัติเข้ามาช่วย
เครื่องมือทางธุรกิจที่ทรงพลังเหล่านี้ช่วยอัตโนมัติการทำงานของคุณ ทำให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อไปทำภารกิจที่สำคัญกว่า และลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มอัตโนมัติเพื่อทำให้กระบวนการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การตลาด การสนับสนุนลูกค้า และอื่น ๆ ของคุณเป็นอัตโนมัติได้
แพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ดีจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปและดูแลกระบวนการต่าง ๆ ได้โดยที่คุณสามารถไปทำงานอื่น ๆ ได้ในขณะเดียวกัน แม้ว่า Zapier จะเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม แต่ก็มีทางเลือกอื่น ๆ ที่อาจเหมาะกับกระบวนการทำงานขององค์กรคุณได้ดีกว่า บทความนี้นำเสนอทางเลือกอัจฉริยะ 10 ตัวเลือกของ Zapier ที่คุณสามารถสำรวจได้ในปี 2024
Zapier คืออะไร?
Zapier เป็นแอปสำหรับทำงานอัตโนมัติแพลตฟอร์มการผสานการทำงานนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อบริการและแอปต่างๆ ผ่านอินเทอร์เฟซของ Zapier เพื่อให้ทำงานร่วมกันเพื่อทำให้กระบวนการต่างๆเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ Zapier รองรับแอปและบริการมากมาย รวมถึง Google Workspace, Slack, Trello, Shopify และ Salesforce ด้วย Zapierคุณสามารถทำงานอัตโนมัติหรือถ่ายโอนข้อมูลระหว่างบริการเหล่านี้ได้
คุณสามารถสร้างการกระทำอัตโนมัติเหล่านี้ หรือที่เรียกว่า Zaps ได้ในตัวสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์ม ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคหรือทักษะการเขียนโค้ดเมื่อต้องพัฒนาการไหลของระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน
บริการที่เชื่อมต่อสามารถช่วยประหยัดเวลาให้กับองค์กรของคุณ ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Zapier?
หากคุณต้องการทางเลือกแทน Zapier ให้มองหาแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติเช่น:
- รองรับการผสานการทำงานอย่างหลากหลาย: ค้นหาทางเลือกของ Zapier ที่รองรับแอปและบริการที่เชื่อมต่อซึ่งอยู่ในระบบเทคโนโลยีของคุณในปัจจุบัน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: แพลตฟอร์มที่คุณเลือกควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
- ตัวกระตุ้นและการดำเนินการที่หลากหลาย: ตัวกระตุ้นและการดำเนินการเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติใด ๆ และคุณจะต้องมีเครื่องมือที่มีตัวเลือกมากมายเพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณ
- การสนับสนุนลูกค้าที่ดี: คุณจะต้องการทราบว่ามีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงและสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเอง
- ราคาที่สมเหตุสมผล: โครงสร้างราคาของทางเลือก Zapier เหล่านี้จะแตกต่างกันไป ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบค่าใช้จ่ายรวมของบริการอัตโนมัติและจะเหมาะสมกับงบประมาณของคุณอย่างไร
หลายแพลตฟอร์มเหล่านี้มีแผนให้บริการฟรี ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการทดสอบบริการของพวกเขาและดูว่าเหมาะกับองค์กรของคุณหรือไม่ ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอเหล่านี้และดูว่าทางเลือกของ Zapier ใดที่เหมาะกับคุณ
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Zapier ที่ควรใช้
1. สร้าง
Make เป็นแพลตฟอร์มการผสานรวมที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างงานอัตโนมัติด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ง่ายและซับซ้อนโดยใช้ตรรกะเงื่อนไขในตัวแก้ไขแบบภาพ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน Make มีเทมเพลตที่สะดวกให้ใช้
สร้างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- นี่คืออินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่มีความเป็นภาพสูง พร้อมเครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคหรือความรู้ด้านการเขียนโค้ด
- มันสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนับพัน ทำให้เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้แทน Zapier ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยงานภายในไม่จำกัด (ขึ้นอยู่กับประเภทแผนการชำระเงินของคุณ)
- การผสานตรรกะเงื่อนไขของมันช่วยให้การทำงานอัตโนมัติจากตัวกระตุ้นและสถานการณ์เฉพาะ ทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้มากขึ้นโดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลจากคุณ
กำหนดขอบเขต
- ไม่มีระบบปรับราคาตามการใช้งานจริง หากใช้ระบบอัตโนมัติมากกว่าแผนปัจจุบันของคุณเพียงหนึ่งรายการ คุณจะถูกปรับไปยังแพ็กเกจถัดไป (ซึ่งมีราคาสูงกว่า)
กำหนดราคา
- ฟรี
- คอร์: เริ่มต้นที่ $10. 59/เดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $18.82/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $34 ต่อเดือน
- องค์กร: มีแผนให้บริการ กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
ให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
2. ความฝันที่เป็นไปไม่ได้
Pipedream เป็นทางเลือกของ Zapier ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด และมอบการควบคุมในระดับโค้ดเมื่อจำเป็น ใช้ Pipedream เพื่อเชื่อมต่อบริการและแอปพลิเคชันต่างๆ จากนั้นสร้างทริกเกอร์และการดำเนินการเพื่อทำให้งานและข้อมูลไหลเวียนโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Pipedream
- มันมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือระบบอัตโนมัติของคุณในระดับการเขียนโค้ด พร้อมรองรับ Node.js, Python และอื่น ๆ
- เครื่องมือ AIที่ผสานรวมสำหรับการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว; บอก Pipeline ว่าคุณต้องการดำเนินการงานใด
- มีการรองรับกระบวนการบูรณาการด้วย API มากกว่า 1,400 รายการ
ข้อจำกัดของฝันที่เป็นไปไม่ได้
- แพลตฟอร์ม low code ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เท่ากับทางเลือกบางตัวของ Zapier อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวนานขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
การตั้งราคาแบบเพ้อฝัน
- ฟรี
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- ขั้นสูง: $149/เดือน
- ธุรกิจ: ฿749/เดือน
- องค์กร: ขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิวของ Pipedream
- G2: 4. 6/5 (14 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (4+ รีวิว)
3. Workato
Workato เป็นแพลตฟอร์มการผสานระบบบนคลาวด์ที่ใช้พลังของ AI เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถทำงานอัตโนมัติได้ แพลตฟอร์มนี้ผสานรวมแอปพลิเคชันและบริการมากกว่า 1,000 รายการเพื่อปรับปรุง IT, HR และอื่นๆ ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Workato
- เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยให้คุณคิดใหม่เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน, ได้รับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูล, และสร้างระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดขึ้น
- มีการควบคุมความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยคุณรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย แม้ในขณะที่คุณเคลื่อนย้ายข้อมูลผ่านท่อข้อมูลและกระบวนการทำงาน
- เชื่อมต่อกับแอปและบริการมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Zendesk, Salesforce, Oracle และ Quickbooks
ข้อจำกัดของ Workato
- คุณอาจประสบปัญหาเมื่อพยายามย้ายข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบอัตโนมัติ
ราคาของ Workato
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Workato
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 360 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
4. พาราโบลา
Parabola เป็นทางเลือกของ Zapier ที่มีตัวแก้ไขภาพแบบลากและวาง ซึ่งคุณสามารถทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนที่สุดเป็นอัตโนมัติได้ มันสะดวกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล หมายความว่าคุณใช้เวลาน้อยลงในสเปรดชีตและมีเวลามากขึ้นในการนำข้อมูลนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของพาราโบลา
- อินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงสเปรดชีต, PDF, และอีเมล และรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นไว้ในชุดข้อมูลเดียว
- การผสานระบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้การเชื่อมต่อ API เพื่อรวบรวมและแปลงข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
- คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์และดูผลลัพธ์ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ง่ายต่อการทดสอบและปรับแต่งการผสานการทำงานของคุณในตัวแก้ไขที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของพาราโบลา
- คุณอาจพบความล่าช้าเล็กน้อยกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนั้นโปรดเตรียมใจรอเมื่อต้องย้ายข้อมูลจำนวนมาก
การกำหนดราคาแบบพาราโบลา
- พื้นฐาน: ฟรี
- โซโล: $80/เดือน
- ทีม: กำลังจะมา
- ขั้นสูง: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของพาราโบลา
- G2: 4. 8/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3+ รายการ)
5. อย่างบูรณาการ
Integrately เป็นทางเลือกของ Zapier ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ได้เพียงคลิกเดียว และการสนับสนุนผ่านแชทสดที่ได้รับการจัดอันดับสูง แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบบูรณาการ
- ทีมสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมซึ่งได้รับรางวัลจากการให้บริการแชทสดที่มีคะแนนสูง
- ทางเลือกที่ดีสำหรับการทำงานอัตโนมัติ พร้อมรองรับแอปมากกว่า 1,100 แอป รวมถึง Mailchimp, Trello, Slack, ClickUp และ Microsoft Suite
- เทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าและโดดเด่น ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ข้อจำกัดแบบบูรณาการ
- ไม่มีเอกสารมากนักเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ดังนั้นคุณอาจไม่ทราบว่าทำไมเครื่องมืออัตโนมัติของคุณจึงไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
การกำหนดราคาแบบบูรณาการ
- ฟรี
- เริ่มต้น: $29. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $49/เดือน
- การเติบโต: $124/เดือน
- ธุรกิจ: $299/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวแบบบูรณาการ
- G2: 4. 7/5 (580+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (310+ รีวิว)
6. แพลตฟอร์ม Anypoint
จาก Mulesoft, Anypoint Platform เป็นแพลตฟอร์มการผสานระบบที่ช่วยให้องค์กรของคุณเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและบริการต่างๆ เพื่อกระบวนการทำงานอัตโนมัติทางธุรกิจ ผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถใช้การเขียนโค้ดเพื่อสร้างเครื่องมืออัตโนมัติ ในขณะที่ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางของแพลตฟอร์มเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ของตนเองได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Anypoint Platform
- มันนำเสนอเครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI เพื่อช่วยสร้างกระบวนการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและเชื่อมต่อบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปหลายร้อยแบบช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติเครื่องมือทางธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย และกำจัดงานที่น่าเบื่อ
- ตัวแทนบริการที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีช่วยคุณสร้างเครื่องมืออัตโนมัติที่คุณต้องการเพื่อแก้ปัญหาการทำงานที่ซับซ้อนที่สุด
ข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม Anypoint
- มันมีคุณสมบัติมากมายอย่างเหลือเชื่อ ซึ่งอาจทำให้เรื่องยุ่งยากสำหรับองค์กรส่วนใหญ่ และอาจทำให้คุณต้องจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือที่คุณไม่ได้ใช้
ราคาของ Anypoint Platform
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวแพลตฟอร์ม Anypoint:
- G2: 4. 5/5 (610+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (560+ รีวิว)
7. IFTTT
IFTTT ซึ่งย่อมาจาก If This Then That เป็นแพลตฟอร์มบนเว็บที่ช่วยอัตโนมัติบริการออนไลน์และอุปกรณ์ต่าง ๆ คุณสามารถตั้งค่าแอปเพล็ตหรือกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่กระตุ้นระหว่างแอปและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์และเงื่อนไขเฉพาะ ทางเลือกของ Zapier นี้สะดวกสำหรับการทำงานอัตโนมัติในบ้าน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IFTTT
- แอป IFTTT ทำให้ระบบอัตโนมัติในบ้านเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเปิดไฟเมื่อกลับถึงบ้านหรือส่งข้อความถึงคนที่คุณรักเมื่อคุณออกไป
- รองรับบริการออนไลน์และอุปกรณ์อัจฉริยะหลากหลายประเภท รวมถึงแอปโซเชียลมีเดีย เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และระบบอัตโนมัติในบ้าน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ดทำให้ใช้งานได้ง่าย แม้ว่าคุณจะไม่มีทักษะทางเทคนิคก็ตาม
ข้อจำกัดของ IFTTT
- คุณอาจพบว่าเครื่องมือนี้ แม้จะใช้งานง่าย แต่ก็อาจพื้นฐานเกินไปสำหรับความต้องการด้านระบบอัตโนมัติของคุณ
ราคาของ IFTTT
- ฟรี
- IFTTT Pro: $2. 50/เดือน
- IFTTT Pro+: $5/เดือน
คะแนนและรีวิวของ IFTTT
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
8. Pabbly Connect
Pabbly Connect เป็นแพลตฟอร์มการผสานรวมและระบบอัตโนมัติที่เป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Zapier มันช่วยให้คุณย้ายข้อมูลระหว่างบริการและแอปพลิเคชันยอดนิยมเมื่อมีการดำเนินการหรือเหตุการณ์เฉพาะเกิดขึ้น งานเวิร์กโฟลว์สามารถเรียบง่ายหรือซับซ้อนได้ เนื่องจาก Pabbly Connect อนุญาตให้มีการทำงานอัตโนมัติหลายขั้นตอน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pabbly Connect
- ชุมชนออนไลน์ที่กระตือรือร้นรอบ Pabbly Connect เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์เมื่อคุณเผชิญกับความท้าทายในการทำงานอัตโนมัติ
- เชื่อมต่อกับบริการเว็บส่วนใหญ่ รวมถึง Facebook, Calendly, HubSpot และ Gmail
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การสร้างงานสำหรับทุกแผนกในองค์กรของคุณเป็นเรื่องง่าย รวมถึงทีมขายและกลุ่มทรัพยากรบุคคล
ข้อจำกัดของ Pabbly Connect
- การแก้ไขปัญหาอาจใช้เวลานาน. มีการแก้ไขข้อผิดพลาดในตัวน้อยมาก และคุณอาจต้องการการสนับสนุนทางเทคนิค
ราคาของ Pabbly Connect
- Pabbly Plus Standard: $49/เดือน
- Pabbly Plus Pro: $99/เดือน
- Pabbly Plus Ultimate: $199/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Pabbly Connect
- G2: 4. 4/5 (4+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (65+ รีวิว)
9. เซลิโก
Celigo เป็นแพลตฟอร์มการผสานระบบบนคลาวด์ที่องค์กรต่างๆ มักใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานหรือเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า มันเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆ และทำให้การไหลของข้อมูลเป็นอัตโนมัติเพื่อทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ Celigo มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติในระดับองค์กร
คุณสมบัติเด่นของ Celigo
- เครื่องมือ AI ของมันสามารถจัดการข้อผิดพลาดและปรับปรุงระบบอัตโนมัติได้
- เทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าจำนวนมากสามารถทำให้กระบวนการทำงานที่น่าเบื่อกลายเป็นเรื่องง่ายได้ในเพียงไม่กี่คลิก
- การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทช่วยให้ง่ายต่อการจัดการว่าใครสามารถเริ่มกระบวนการทำงานและเข้าถึงเครื่องมืออื่น ๆ ภายในแพลตฟอร์มได้
ข้อจำกัดของ Celigo
- เนื่องจากมีการรวมระบบอัตโนมัติระดับองค์กรไว้ด้วย บางองค์กรขนาดเล็กอาจพบว่าแผนการชำระเงินนั้นเกินงบประมาณของพวกเขา
ราคาของเซลิโก
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Celigo
- G2: 4. 6/5 (410+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
10. ถาด
Tray เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Zapier ที่นำเสนอแพลตฟอร์มแบบภาพและไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับการสร้าง ปรับแต่ง และจัดการการผสานรวมและกระบวนการอัตโนมัติ เป็นวิธีที่สะดวกในการเชื่อมต่อระบบ CRM ซอฟต์แวร์การตลาด และการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำงานอัตโนมัติแทนงานที่ต้องทำด้วยมือ
คุณสมบัติเด่นของถาด
- เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพช่วยให้ตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์จากเหตุการณ์เฉพาะได้อย่างง่ายดาย
- ตรรกะเงื่อนไขของมันจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- การวิเคราะห์เผยให้เห็นว่าการผสานรวมทำงานอย่างไรและระบบของคุณจัดการกระบวนการอัตโนมัติอย่างไร
ข้อจำกัดของถาด
- ราคาของ Tray อาจทำให้มีราคาสูงกว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ Zapier และไม่มีแผนฟรีสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
การกำหนดราคาแบบถาด
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การให้คะแนนและรีวิวถาด
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 130+)
- Capterra: 4. 9/5 (10+ รีวิว)
เครื่องมือการรวมระบบอื่น ๆ
หากคุณต้องการเชื่อมต่อแอปและบริการเว็บสองตัวหรือมากกว่านั้น ตัวเลือกทางเลือกของ Zapier 10 ตัวนี้สามารถมอบฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังเพื่อให้คุณทำมากขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลา แต่พวกมันไม่ใช่เครื่องมือการผสานรวมเพียงอย่างเดียวที่มีอยู่ และไม่ใช่เพียงอย่างเดียวที่คุณควรนำมาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารโครงการของคุณและอำนวยความสะดวกในการทำงานอัตโนมัติ ให้หันมาใช้ ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่คุณรู้จักและชื่นชอบอยู่แล้ว ซึ่งขาดไม่ได้สำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรคุณให้สูงสุดด้วยการเชื่อมต่อ ClickUp กับระบบเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คุณใช้อยู่ ClickUp สามารถทำงานร่วมกับแอปและบริการมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงเครื่องมือ CRM ยอดนิยม แพลตฟอร์มออกแบบ และบริการด้านการตลาดต่างๆ คุณยังสามารถเชื่อมโยงบัญชี ClickUp ของคุณกับ Zapier เพื่อสร้างและทำงานอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อ ClickUp กับบริการเว็บอื่นๆ ได้อีกด้วย
การผสานการทำงานของ ClickUp ร่วมกับฟีเจอร์ClickUp Automationsที่มีในตัว ช่วยให้คุณสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถสร้างงานที่สามารถมอบหมายได้ใน ClickUp เมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะ เช่น การได้รับลูกค้าใหม่หรือตั๋วบริการ ในแอปที่ผสานการทำงานของคุณ
รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นในตัวช่วยให้คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแคมเปญการตลาด โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือกระบวนการขาย คุณจะมีขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องสำหรับทุกกระบวนการ ทุกครั้ง
Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงานโดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มันสามารถเชื่อมต่อกับ Zapier และแอปพลิเคชันและบริการอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ
- มันช่วยให้คุณสามารถควบคุมกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อน รวมถึงข้อมูลการขายและการตลาด
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมของมันช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับสมาชิกในทีมได้ ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันไม่ใช่ทางเลือกที่แท้จริงของ Zapier เพราะคุณไม่สามารถเชื่อมต่อสองเว็บเซอร์วิสผ่านแพลตฟอร์ม ClickUp ได้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
พร้อมที่จะยกระดับการจัดการโครงการและระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ของคุณไปอีกขั้นหรือไม่? ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตโนมัติงาน และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
ด้วยการสนับสนุนและการผสานรวมที่หลากหลาย รวมถึงการเชื่อมต่อกับ Zapier คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้ตามที่คุณต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่าการไหลของข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันทั้งหมดในชุดเทคโนโลยีของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสความแตกต่างในการจัดการงานและโครงการของคุณ