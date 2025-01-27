บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Hubspot สำหรับทีมการตลาดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

HubSpot คือสุดยอดเครื่องมือสำหรับนักการตลาดทั่วโลก โดยมี ลูกค้ามากกว่า 194,000 รายในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก HubSpot นำเสนอฟีเจอร์ด้านการตลาดที่หลากหลาย รวมถึงแบบฟอร์ม แชทสด การตลาดผ่านอีเมล และระบบ CRM สำหรับการขายที่ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่น

แต่ว่านั่นหมายความว่า HubSpot คือ ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่ดีที่สุดสำหรับคุณหรือไม่?

ก็แค่สำหรับบางคนเท่านั้น

ปัญหาหลักของ HubSpot คือราคาที่สูงมาก HubSpot ตั้งราคาแต่ละผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน เช่น Marketing Hub, ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการขาย และ Service Hub แม้ว่าคุณจะสามารถซื้อแต่ละผลิตภัณฑ์แยกกันได้ แต่การซื้อแบบรวมชุดจะเพิ่มการลงทุนรวมของคุณ

แม้ว่า HubSpot จะมีความโดดเด่นในด้านการตลาดอัตโนมัติ แต่ทีมขนาดเล็กจำนวนมากก็ยังคงมองหาทางเลือกอื่นเพื่อยกระดับกลยุทธ์การตลาดของตนให้ก้าวไปอีกขั้น

หากคุณต้องการซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับงบประมาณสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง อาจมีตัวเลือกที่ดีกว่า HubSpot

ในบทความนี้ เราจะเน้นย้ำถึงทางเลือกที่ดีที่สุด 10 รายการสำหรับ HubSpot เราจะครอบคลุมถึงคุณสมบัติหลัก ข้อดีและข้อเสีย ราคา และการให้คะแนนจากลูกค้า เพื่อช่วยให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ HubSpot?

HubSpot มอบชุดคุณสมบัติที่ครบวงจรเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงกรณีการใช้งานเฉพาะเจาะจง คุณอาจพบทางเลือกบางรายการในรายการนี้ที่เหมาะสมกว่า นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน HubSpot:

  • คุณสมบัติและความสามารถขั้นสูง: มองหาเครื่องมือที่จะมอบสิ่งพิเศษเพิ่มเติมให้กับทีมการตลาดของคุณ นอกเหนือจากคุณสมบัติการอัตโนมัติการตลาดทางอีเมลและระบบ CRM
  • ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกทางเลือกแทน HubSpot ที่มีความเข้าใจง่าย, ใช้งานง่าย, และไม่มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
  • ความสามารถในการผสานรวม: ประเมินตัวเลือกของคุณเพื่อความสามารถในการผสานรวมอย่างราบรื่นกับระบบซอฟต์แวร์ที่สำคัญ
  • ราคา: ราคาของ HubSpot เป็นจุดที่สร้างความปวดหัวอย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับทีมการตลาดและธุรกิจขนาดเล็ก ควรเลือกเครื่องมือที่มีราคาเหมาะสมและคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุน

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ HubSpot ที่ควรใช้

นี่คือรายชื่อ 10 อันดับทางเลือกของ HubSpot สำหรับทีมการตลาดของคุณในปี 2024

1. คลิกอัพ

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมและฟรีรวมถึงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร เหมาะสำหรับทีมการตลาดทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม

พื้นที่ทำงานการจัดการโครงการการตลาดจากClickup มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษสำหรับการตลาดอัตโนมัติ มันนำเสนอฟังก์ชันที่จำเป็น รวมถึงมุมมองปฏิทิน กระดาน Kanban และโอกาสในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

ระดมความคิด วางแผน และดำเนินการโปรแกรมการตลาดของคุณด้วย ClickUp

สร้างปฏิทินเนื้อหาและจัดการตารางการเผยแพร่โดยใช้ซอฟต์แวร์นี้ อัตโนมัติการตลาดทางอีเมลด้วย เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลของมัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดที่มีอยู่ในตัว และมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วด้วยแดชบอร์ดต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาคอขวดก่อนที่มันจะล่าช้าโครงการ

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด!

ClickUp Automationช่วยให้คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้การดำเนินการที่แตกต่างกันมากกว่า 50 แบบ เลือกจากหนึ่งในเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่ ClickUp มีให้มากกว่า 100 แบบ ใช้ ClickUp Automation เพื่ออัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ ส่งข้อความ และมอบหมายงานหรือความคิดเห็น

ทำงานข้ามแอปต่างๆ บนแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของ Clickup ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งได้ตามต้องการ

ClickUp ยังมีเทมเพลตให้เลือกใช้หลายพันแบบสำหรับการสร้างแผนการตลาด แผนการสื่อสาร และปฏิทินเนื้อหาพร้อมแดชบอร์ดและมุมมองที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้คุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นอกจากนี้ ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียน AIที่ดีที่สุดที่ช่วยให้คุณสร้างสื่อการตลาดที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว เช่น สาระสำคัญเนื้อหา แคมเปญการตลาดทางอีเมล บทความบล็อก และกรณีศึกษา

ClickUp AIช่วยให้ผู้ทำการตลาดปรับแต่งและปรับข้อความให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าและตำแหน่งที่พวกเขาอยู่ในเส้นทางการซื้อของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การตลาดอัตโนมัติ: คุณสมบัติการตลาดอัตโนมัติที่แข็งแกร่งพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายเพื่อทำให้กระบวนการทำงานด้านการตลาดง่ายขึ้น
  • การจัดการงาน: สร้างงานที่ทำซ้ำได้, สื่อสาร, และมอบหมายงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: เข้าถึงคอลเลกชันเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากมาย รวมถึง เทมเพลตการเดินทางของลูกค้าและเทมเพลตการอัตโนมัติทางอีเมล
  • การติดตามสถานะการขาย: ฟังก์ชันการแสดงภาพการขายที่ทรงพลังพร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 10 แบบ รวมถึงกระดานคัมบังและมุมมองตาราง สำหรับติดตามบัญชีการขายตลอดทั้งกระบวนการ
  • ความช่วยเหลือจาก AI: ClickUp AI Assistant สำหรับการปรับปรุงการสร้างหน้า landing page, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, โพสต์บล็อก และเนื้อหาอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มุมมอง Gantt ขาดการปรับแต่งและความยืดหยุ่น
  • มีปัญหาในการโหลดโปรเจ็กต์

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

หมายเหตุ: ClickUp AI มีให้บริการในราคา $5 ต่อพื้นที่ทำงานสำหรับแผนการชำระเงินทั้งหมด

รีวิวและคะแนนของ ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. สรุป

Nutshell เป็นโซลูชัน CRM ที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับลูกค้า การตลาดอัตโนมัติ การคาดการณ์ยอดขาย และการจัดการช่องทางรายได้ ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว

Nutshell ให้บริการระบบเก็บข้อมูลกลางสำหรับการนำเข้า จัดการ และส่งออกข้อมูลติดต่อ. เครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ทรงพลังของ Nutshell คือ Nutshell Campaigns ซึ่งมีคุณสมบัติการคัดกรองที่ทรงพลังเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมาย และสร้างและส่งอีเมลจำนวนมาก, จดหมายข่าว, และลำดับการส่งอีเมล.

คุณสมบัติเด่นโดยสรุป

  • การจัดการท่อส่ง: มุมมองท่อส่งหลายแบบ รวมถึงบอร์ดแบบดรอปดาวน์และแผนที่แสดงภาพ
  • การแจ้งเตือนกิจกรรม: เครื่องมือลำดับพร้อมการแจ้งเตือนตามเวลาสำหรับการติดตามลูกค้า
  • แบบฟอร์มอัจฉริยะ: แบบฟอร์มเว็บอัจฉริยะที่ฝังได้ง่ายสำหรับการเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
  • ระบบอัตโนมัติในการขาย: ตัวชี้วัดความคืบหน้าการขายพร้อมฟังก์ชันลากและวางสำหรับผู้ใช้ในการกำหนดสถานะลูกค้าเป้าหมายว่าชนะการขาย, ยกเลิก, หรือสูญเสีย
  • CRM: ติดต่อ CRM และเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัด
  • การรายงานและการวิเคราะห์: คุณสมบัติการรายงานพร้อมข้อมูลเชิงลึก เช่น ยอดขายที่ปิดแล้ว, ประสิทธิภาพการทำงาน, การคาดการณ์รายได้, เป็นต้น, ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารนำเสนอและแผนภูมิได้อย่างราบรื่น

ข้อจำกัดโดยสรุป

  • แถบสัมผัสหลักที่ไม่สะดวก
  • ข้อจำกัดในการปรับแต่งและการค้นหาด้วยคำสำคัญ

ราคาแบบสรุป

  • พื้นฐาน: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ข้อดี: $42 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Power AI: 52 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: $67 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คุณสามารถทดลองใช้แผนฟรีใดก็ได้ฟรีเป็นเวลา 14 วัน

บทวิจารณ์และคะแนนแบบสรุป

  • G2: 4. 2/5 (919+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (447+ รีวิว)

3. Brevo

Brevo (เดิมชื่อ Sendinblue) เป็นชุดซอฟต์แวร์ CRM ที่มีฟังก์ชันการทำงานด้านการตลาดอัตโนมัติหลากหลายรูปแบบ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเติบโตได้เร็วขึ้น

แม้ว่าจะมีพื้นฐานเป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง แต่ก็มีระบบอัตโนมัติทางการตลาดสำหรับการสร้างและจัดการหน้าแลนดิ้งเพจ แคมเปญโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย และเครื่องมือการตลาดขาเข้าอื่นๆ

คุณสมบัติเด่นของ Brevo

  • ระบบอัตโนมัติในการขาย: การปรับแต่งข้ามช่องทาง, การวิเคราะห์, และการกระตุ้นเพื่อทำให้กระบวนการขายของคุณง่ายขึ้น
  • โฆษณา Facebook: โฆษณารีทาร์เก็ตติ้งอัตโนมัติเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสม
  • API: แคตตาล็อก API ที่มีสินค้าครบถ้วนเพื่ออำนวยความสะดวกในการผสานรวม
  • การส่งข้อความที่เหมาะกับมือถือ: การตลาดผ่าน SMS และ WhatsApp สำหรับการเป้าหมายลูกค้าในวิธีที่เหมาะกับมือถือ
  • การปรับแต่งหน้าแลนดิ้งเพจ: เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวางเพื่อปรับแต่งหน้าเพจของคุณ
  • การตลาดผ่านอีเมล: การแบ่งกลุ่มรายชื่ออีเมลโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มอัตราการคลิกผ่าน

ข้อจำกัดของ Brevo

  • การตั้งค่าอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้น
  • การเพิ่มและลบสมาชิกจากแผนนั้นทำได้ยากและไม่สะดวก

ราคา Brevo

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $25/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: $65/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • BrevoPlus: ราคาพิเศษตามความต้องการ

รีวิวและคะแนนของ Brevo

  • G2: 4. 5/5 (680+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1910+ รีวิว)

4. แอคทีฟแคมเปญ

ActiveCampaign เป็นเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติสำหรับบริษัทที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางที่ต้องการขับเคลื่อนการเติบโตด้วยทีมการตลาดขนาดเล็ก

มันนำเสนอโซลูชัน CRM ที่ครอบคลุม เครื่องมือการตลาดทางอีเมลและกระบวนการทำงานการตลาดขาออกและขาเข้าอัตโนมัติที่เรียบง่าย เพื่อช่วยให้คุณมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

ActiveCampaign ใช้ตัวกระตุ้นการดำเนินการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกระบวนการขายเพื่อสร้างและส่งลำดับอีเมลโดยอัตโนมัติ คล้ายกับ HubSpot ซอฟต์แวร์นี้รวบรวมข้อมูลผู้ใช้จากโซเชียลมีเดีย ข้อความ แคมเปญหน้าแลนดิ้ง แชทสด และเนื้อหาออนไลน์อื่น ๆ เพื่อมุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความตั้งใจสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign

  • การแจ้งเตือนกิจกรรม: การแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับวันที่สำคัญของลูกค้าและการติดตามผล
  • แผนที่ระบบอัตโนมัติ: มุมมองที่ชัดเจนของระบบอัตโนมัติขั้นสูงทั้งหมดในที่เดียว เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามและรายงานขั้นสูงเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าตอบสนอง
  • การผสานรวมกับ Shopify: ตั้งแต่จดหมายต้อนรับไปจนถึงการแจ้งเตือนการทิ้งรถเข็น ทุกอย่างสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติตลอดวงจรชีวิตของการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
  • คุณสมบัติคะแนนการมีส่วนร่วม: ติดตามการกระทำของผู้ซื้อที่ภักดีโดยการให้คะแนนการกระทำของพวกเขา
  • เครื่องมือให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายในตัว: ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามเจตนาและงบประมาณเพื่อการจัดการกระบวนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การส่งข้อความที่เหมาะกับมือถือ: การตลาดผ่าน SMS อัตโนมัติและการส่งข้อความบนเว็บไซต์

ข้อจำกัดของ ActiveCampaign

  • การรายงานไม่รวมถึงการระบุแหล่งที่มา
  • ข้อขัดข้องและอาการหน่วงเป็นครั้งคราว

ราคาของ ActiveCampaign

  • ไลท์: $29/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • เพิ่มเติม: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • มืออาชีพ: 149 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คุณสามารถทดลองใช้แผนใดก็ได้ฟรีเป็นเวลา 14 วัน

รีวิวและคะแนนของ ActiveCampaign

  • G2: 4. 5/5 (10675+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2335+ รีวิว)

5. เก็บไว้

Keap (เดิมชื่อ InfusionSoft) เป็นเครื่องมือ CRM และระบบอัตโนมัติสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อยกระดับกระบวนการทำการตลาดและการขายให้เป็นระบบอัตโนมัติ

ระบบ CRM ผสานการทำงานกับฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซที่ช่วยจัดการสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ ติดตามการซื้อสินค้า และเรียกเก็บเงินสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ

Keap นำเสนอแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกและการรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของลีด อัตราการคลิกผ่าน การกรอกแบบฟอร์ม การติดตามการขาย ความสำเร็จของแคมเปญ รายได้กิจกรรมในการจัดการติดต่อและธุรกรรมอื่นๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap

  • การจัดการลูกค้าเป้าหมาย: ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแบ่งกลุ่ม การจัดลำดับความสำคัญ การกระจาย และการกรอง เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมายและปิดการขายได้มากขึ้น
  • การปรับแต่งหน้าแลนดิ้งเพจ: เครื่องมือสร้างแคมเปญแบบลากและวางเพื่อสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเป็นลูกค้าได้สูง
  • การนำเข้าข้อมูล: การย้ายข้อมูลฟรีจากแพลตฟอร์มเช่น Mailchimp และ Constant Contact
  • CRM: ซิงค์กับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองซึ่งจะอัปเดตทุกการโต้ตอบกับลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านขั้นตอนต่างๆ ของการขาย
  • การผสานรวม: ผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับระบบต่าง ๆ เช่น Zapier, Quickbooks และ Shopify ทำให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละรายไว้ในที่เดียว
  • การตลาดทางอีเมล: ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เทมเพลต, ระบบตอบกลับอัตโนมัติ, และตัวกรองสแปม เพื่อให้การสื่อสารทางอีเมลของคุณทันสมัยอยู่เสมอ

ข้อจำกัดของ Keap

  • เทมเพลตอีเมลมีการออกแบบพื้นฐาน
  • รายชื่อผู้ติดต่อซ้ำกันจัดการได้ยาก

ราคา Keap

Keap มีแผนราคาให้เลือกสามแบบ (สำหรับผู้ติดต่อขั้นต่ำ 2,500 ราย):

  • ข้อดี: $183/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • สูงสุด: $229/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คุณสามารถทดลองใช้แผน Pro และ Max ได้ฟรีเป็นเวลา 14 วัน

รีวิวและคะแนนของ Keap

  • G2: 4. 2/5 (1465+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (1260+ รีวิว)

6. Engagebay

Engagebay นำเสนอเครื่องมือการตลาดและระบบอัตโนมัติ CRM, โซลูชันแชทสด และซอฟต์แวร์ช่วยเหลือลูกค้า

อย่างไรก็ตาม มันเป็นประโยชน์ในฐานะเครื่องมือการตลาดสำหรับสตาร์ทอัพ โดยให้ชุดคุณสมบัติครบวงจรสำหรับทีมการตลาดและการขายขนาดเล็ก

ความสามารถในการทำการตลาดแบบอินบาวด์อัตโนมัติของ Engagebay ประกอบด้วยการสร้างโอกาสทางการขาย การให้คะแนน การแบ่งกลุ่ม การทำงานของเวิร์กโฟลว์การส่งข้อความผ่านเว็บไซต์และ SMS การจัดการแคมเปญ และอื่นๆ อีกมากมาย อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์การตลาดทางอีเมลของคุณด้วยการสร้างลำดับอีเมลและการส่งอัตโนมัติตามตัวกระตุ้นพฤติกรรมของลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ Engagebay

  • การรายงานและการวิเคราะห์: ตรวจสอบประสิทธิภาพของทีมการตลาดของคุณโดยดูจำนวนผู้เยี่ยมชม, ผู้สมัครสมาชิก, และอัตราการเปลี่ยนแปลง
  • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: การให้คะแนนและคำแนะนำเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ระบบ AI ที่คาดการณ์ล่วงหน้า
  • การปรับแต่งหน้า Landing Page: ใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น ตัวสร้างหน้า Landing Page แบบลากและวางฟรี เพื่อสร้างหน้าเว็บและทำการทดสอบ A/B เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
  • ผู้จัดตารางประชุม: เครื่องมือจัดตารางนัดหมายเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น
  • การสนับสนุนลูกค้า: การสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานอัตโนมัติทางอีเมลที่เชื่อถือได้

ข้อจำกัดของ Engagebay

  • ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนโหนดในระบบอัตโนมัติ แม้แต่ในระดับที่สูงขึ้น
  • เส้นทางการเรียนรู้มีความชันสูง

ราคาของ Engagebay

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $13.79/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • การเติบโต: $59.79/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ข้อดี: $110. 39/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

รีวิวและคะแนนของ Engagebay

  • G2: 4. 6/5 (210+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

7. Pipedrive

Pipedrive เป็นซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการขายและ CRM ที่ได้รับความนิยมเกือบเท่ากับ HubSpot โดยเฉพาะในหมู่ทีมขายระยะไกล

Pipedrive นำเสนอเครื่องมือการขาย, การวิเคราะห์, การเชื่อมต่อมากกว่า 300 รายการ, และคุณสมบัติอื่น ๆ สำหรับการจัดการเนื้อหาและกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนกระบวนการขาย.

มุมมองท่อส่งที่ครอบคลุมแสดงสถานะของโอกาสการขายแต่ละรายการในกระบวนการขายและช่วยระบุและลดปัญหาคอขวด หากมี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: การแจ้งเตือนกิจกรรมสำหรับตัวแทนขายเพื่อติดตามกับลูกค้าเป้าหมาย
  • ระบบอัตโนมัติในการขาย:ระบบอัตโนมัติสำหรับการขายและกระบวนการทำงานสำหรับการจัดการโอกาสทางการขายและความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: คำแนะนำจาก AI เพื่อช่วยปิดการขายได้มากขึ้น
  • การรายงานและการวิเคราะห์: รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมขาย, ความพึงพอใจของลูกค้า, และการอัปเดตของระบบ.
  • ฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดเอง: ฟิลด์ข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ในระบบ CRM ช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูลการทำธุรกรรมที่สำคัญ เช่น ค่า มูลค่า รายละเอียดผู้ติดต่อ หรือขั้นตอนของการขาย
  • การตลาดผ่านอีเมล: จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ติดตามการโต้ตอบของลูกค้า และกระตุ้นการทำงานของอีเมลอัตโนมัติผ่านการผสานระบบที่อิงกับการสื่อสารทางอีเมลแบบอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • คุณสมบัติบนมือถือ เช่น การส่งการแจ้งเตือน สามารถปรับปรุงได้
  • ขาดคุณสมบัติการวางแผนแคมเปญ

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $9. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $19.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $39.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ราคา: $49.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $59. 90/เดือน ต่อผู้ใช้

รีวิวและคะแนน Pipedrive

  • G2: 4. 2/5 (1716+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2923+ รีวิว)

8. หยด

Drip เป็นระบบ CRM ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนทีมการตลาดอีคอมเมิร์ซ และช่วยให้พวกเขาสามารถมอบสินค้า บริการ และประสบการณ์ที่ปรับแต่งอย่างเฉพาะบุคคลให้กับลูกค้าได้

Drip ไม่ได้นำเสนอตัวเองเป็นชุดเครื่องมือการตลาด แต่ขายโซลูชันเดียวที่รวบรวมข้อมูลการติดต่อของแต่ละบุคคล ปรับแต่งหน้าร้านดิจิทัลของคุณให้เหมาะกับลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย และจากนั้นก็สร้างการมีส่วนร่วมกับพวกเขาผ่านอีเมล, SMS, และการโต้ตอบบนโซเชียลมีเดีย

คุณสมบัติเด่นของระบบน้ำหยด

  • การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า: การแจ้งเตือนตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าหลังการซื้อ
  • ระบบอัตโนมัติในการขาย: เทมเพลตอีเมลและ SMS ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าพร้อมเวิร์กโฟลว์ เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
  • ข้อมูลเชิงลึก: ดูผลกระทบทั้งหมดของกลยุทธ์การตลาดของคุณผ่านแดชบอร์ดที่ละเอียดเพื่อปรับเปลี่ยนและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน
  • การผสานระบบ: การผสานข้อมูลจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ เช่น Shopify, WooCommerce เป็นต้น
  • ระบบโฆษณาอัตโนมัติ: ระบบโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
  • แคมเปญหลายช่องทาง: รวมการสื่อสารกับลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยอีเมลและ SMS ที่แบ่งกลุ่มอย่างละเอียด, ป๊อปอัปบนเว็บไซต์, และเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าพร้อมระบบอัตโนมัติ

ข้อจำกัดการหยด

  • ไม่มีแถบสถานะของขั้นตอนการทำงานที่มองเห็นได้
  • ข้อขัดข้องเป็นครั้งคราว

การตั้งราคาแบบหยด

  • Drip เสนอราคาเดียว – $39 ต่อเดือน สำหรับรายชื่อผู้ติดต่อทางอีเมลขั้นต่ำ 2,500 ราย

รีวิวและคะแนนแบบหยด

  • G2: 4. 4/5 (457+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)

9. เมลชิมพ์

Mailchimp เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติที่มีชื่อเสียงสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต ได้ขยายบริการเพื่อรวมการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การออกแบบเว็บไซต์ และเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติทั่วไปอื่นๆ

Mailchimp มีเครื่องมือ Customer Journey Builder เพื่อปรับแต่งอีเมลให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายเพื่อเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าในปริมาณมาก และตั้งค่าการกระตุ้นให้ส่งอีเมลอย่างราบรื่นตามรูปแบบพฤติกรรม ข้อมูลการท่องเว็บ และแนวโน้มการซื้อของลูกค้า

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณขายสินค้าแบบข้ามกลุ่มได้, ฟื้นฟูตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้, ดึงดูดลูกค้าเดิมให้กลับมาซื้อซ้ำ, และดึงดูดลูกค้าใหม่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp

  • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: ข้อเสนอแนะที่อิงจากข้อมูลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาด
  • การแบ่งกลุ่ม: ใช้ตรรกะขั้นสูง เช่น จำนวนเงินที่ใช้จ่าย พฤติกรรมการซื้อ และคุณลักษณะที่คาดการณ์ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยรายงานที่กำหนดเอง การแสดงภาพช่องทาง และมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • เทมเพลตสำเร็จรูป: เข้าถึงคลังขนาดใหญ่ของเลย์เอาต์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและเครื่องมือ AIสร้างสรรค์ขั้นสูง เพื่อสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ตรงกับแบรนด์ของคุณ
  • คุณสมบัติแดชบอร์ดผู้ชม: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลประชากร, ข้อมูลองค์กร, และข้อมูลพฤติกรรม
  • คุณสมบัติ Content Optimizer: คำแนะนำเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของอีเมล, รูปแบบ, และข้อความ

ข้อจำกัดของ Mailchimp

  • ฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติมีให้ใช้งานเฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น
  • ไม่มีอิสระในการออกแบบอีเมล

ราคาของ Mailchimp

Mailchimp มีแผนราคาให้เลือก 4 แบบ (สำหรับผู้ติดต่อขั้นต่ำ 500 ราย)

  • ฟรีตลอดไป
  • สิ่งจำเป็น: $4. 60/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • มาตรฐาน: $6. 88/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • พรีเมียม: $137. 46/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

รีวิวและคะแนนของ Mailchimp

  • G2: 4. 3/5 (12,390+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (16,703+ รีวิว)

10. Ontraport

Ontraport เป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติและCRM สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายกระบวนการทางการตลาดและการขายได้ในราคาที่ประหยัดกว่าการใช้บริการระดับองค์กร

ตั้งแต่การแบ่งกลุ่มและจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการให้คะแนนและส่งต่อให้กับตัวแทนขายที่เหมาะสม รวมถึงการบันทึกประวัติการติดต่อที่ครบถ้วนและสอดคล้องกัน Ontraport's Sales CRM เป็นโซลูชันที่ทรงพลัง

นอกจากนี้ยังมีตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้คุณสร้างหน้าเว็บและแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และดึงดูดสายตา เพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ontraport

  • ระบบอัตโนมัติในการขาย: สร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับแคมเปญอีเมลและSMSพร้อมทริกเกอร์เพื่อส่งมอบโดยอัตโนมัติ ติดตามรายได้ในโปรแกรมแบบหลายช่องทาง และสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเองบน Facebook สำหรับโฆษณา
  • การปรับแต่งหน้าแลนดิ้ง: ตัวสร้างแบบลากและวางสำหรับหน้าเว็บและแบบฟอร์ม
  • การจัดการท่อส่ง: มุมมองท่อส่งแบบภาพเพื่อระบุลูกค้าเป้าหมายที่มีความตั้งใจสูง
  • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: ระบบอัตโนมัติทาง SMS ที่อิงตามคำสำคัญ เมื่อมีการตรวจพบคำสำคัญเฉพาะ ระบบจะอ้างอิงกับโมเดลการคาดการณ์เพื่อคาดการณ์การตอบสนองหรือการกระทำที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญเหล่านั้น
  • คุณสมบัติเพิ่มเติม: เข้าถึงระบบจัดการเนื้อหา (CMS), ตัวประมวลผลการชำระเงินดิจิทัลในตัว, และคุณสมบัติเว็บไซต์สมาชิกเพื่อช่วยคุณดำเนินธุรกิจแบบสมัครสมาชิก

ข้อจำกัดของ Ontraport

  • ผู้ใช้หลายคนไม่สามารถแก้ไขเวิร์กโฟลว์พร้อมกันได้
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคาของ Ontraport

  • พื้นฐาน: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • เพิ่มเติม: $83/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $124/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $249/เดือน ต่อผู้ใช้

รีวิวและคะแนน Ontraport

  • G2: 4. 5/5 (207+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (83+ รีวิว)

ค้นหาทางเลือก HubSpot ที่ดีกว่าสำหรับทีมการตลาดของคุณ

ไม่มีเหตุผลใดที่คุณไม่ควรทำให้กระบวนการของทีมขายและการตลาดเป็นอัตโนมัติ—และหากคุณพบว่า HubSpot ไม่ตรงกับความต้องการหรืองบประมาณของคุณ ก็เลือกโซลูชันอื่นได้เลย!

รายการทางเลือก HubSpot ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกของเราควรจะเป็นประโยชน์กับคุณ อย่างไรก็ตาม เราอยากแนะนำเพิ่มเติมโดยเสนอ ClickUp!

ClickUpมีระบบการจัดการงานที่แข็งแกร่ง เครื่องมืออัตโนมัติที่ครอบคลุมเครื่องมือจัดการแคมเปญ เทมเพลตสำเร็จรูป ความสามารถ AI ในตัวความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมาย

จากระบบอัตโนมัติทางอีเมลไปจนถึงการจัดการทรัพยากรทางการตลาด ClickUp คือซอฟต์แวร์ที่คุณไว้วางใจในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดของคุณเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว

หากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ใด ลองใช้ ClickUp ฟรี (จริงๆ คุณไม่ต้องเสียเงินสักบาท!) ติดต่อทีมขายของเราเพื่อเริ่มการอัตโนมัติการตลาดและการขายของคุณด้วย ClickUp วันนี้!