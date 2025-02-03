บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการตลาดขาเข้าที่ดีที่สุดในปี 2025

10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการตลาดขาเข้าที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านการตลาดดิจิทัล เทรนด์ใหม่ๆ เช่นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางการตลาดในวงกว้าง

แต่แก่นแท้ของกลยุทธ์การตลาดยังคงอยู่ที่การมุ่งเน้นพื้นฐานสำคัญ มันคือการค้นหาปรัชญาพื้นฐานที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของคุณ และสำหรับธุรกิจจำนวนมาก ปรัชญานั้นก็คือการตลาดแบบอินบาวด์

จากการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา ไปจนถึงการตลาดผ่านอีเมลและการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย คุณสามารถเข้าถึงและโน้มน้าวลูกค้าที่มีศักยภาพได้มากกว่าการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิม

ด้วยเครื่องมือการตลาดขาเข้าที่เหมาะสม คุณกำลังวางรากฐานกลยุทธ์การตลาดให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว

เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นระบบอัตโนมัติ เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ให้กลายเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และช่วยให้คุณได้รับลูกค้าเป้าหมายและยอดขายเพิ่มขึ้นจากกลยุทธ์การตลาดแบบดึงดูด

อินบาวด์ มาร์เก็ตติ้ง คืออะไร?

การตลาดแบบอินบาวด์เป็นปรัชญาการตลาดที่พยายามดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพโดยการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าซึ่งพวกเขาต้องการอ่านและบริโภค

กลยุทธ์ขาเข้าใด ๆ ก็ตามคือกลยุทธ์แบบหลายช่องทาง (omnichannel) ซึ่งต้องการให้คุณรวบรวมความพยายามทางการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน โดยมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบหลักไม่กี่อย่าง:

  • การตลาดเนื้อหา พร้อมกลยุทธ์ SEO ที่ครอบคลุมและการวิจัยคำหลักอย่างละเอียดเพื่อดึงดูดการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณแบบออร์แกนิก
  • การจัดการสื่อสังคมออนไลน์เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณและเพิ่มการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
  • การสร้างเนื้อหาที่สร้างโอกาสทางการขายโดยใช้ระบบการจัดการเนื้อหาและเนื้อหาคุณภาพสูงเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และเพิ่มโอกาสทางการขาย
  • การตลาดอัตโนมัติที่สามารถทำงานอัตโนมัติได้ทุกอย่าง เช่น โพสต์บนโซเชียลมีเดียของคุณและแคมเปญอีเมลแบบหยดน้ำ

ด้วยความซับซ้อนเหล่านี้ ทุกกลยุทธ์การตลาดแบบอินบาวด์จำเป็นต้องมีกระบวนการวางแผนการตลาดที่ครอบคลุม แต่ด้วยกระบวนการที่เหมาะสม ความพยายามทางการตลาดแบบอินบาวด์ของคุณสามารถประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้

ผ่านการตลาดแบบดึงดูด คุณปรับข้อความของคุณให้สอดคล้องกับเส้นทางของลูกค้า การสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแทนที่จะเพียงแค่เติมส่วนบนของช่องทางการขาย และเมื่อคุณเข้าถึงลูกค้าที่เหมาะสมในตลาดเป้าหมายของคุณ ประโยชน์สำหรับกระบวนการขายของคุณจะมหาศาล

การตลาดขาเข้า vs. การตลาดขาออก

การตลาดแบบอินบาวด์แตกต่างจากการตลาดแบบเอาท์บาวด์ในวิธีง่ายๆ อย่างหนึ่ง: การตลาดแบบอินบาวด์จะดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่สนใจและลูกค้าที่มีศักยภาพเข้ามา ในขณะที่การตลาดแบบเอาท์บาวด์จะส่งข้อความขายออกไป

การตลาดขาออกหวังที่จะได้รับผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว และยอมรับว่าสามารถให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างรวดเร็วได้

แต่ด้วยความที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การตลาดแบบอินบาวน์จึงเป็นกลยุทธ์ที่ดึงดูดลูกค้าด้วยความไว้วางใจทันทีและความเต็มใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว

คิดถึงการตลาดแบบอินบาวน์เป็นระบบที่ใช้แม่เหล็กเป็นพื้นฐาน. กลยุทธ์เนื้อหาของคุณสร้างปริมาณการค้นหาและการมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งทำให้ลูกค้าที่มีศักยภาพต้องการตรวจสอบสิ่งที่ทุกคนกำลังพูดถึง.

นี่คือเหตุผลว่าทำไมเอเจนซีการตลาดจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจกับตัวเลือกนี้ นอกจากนี้ยังเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้รายการซอฟต์แวร์การตลาดแบบอินบาวน์ที่ดีที่สุดมักจะมีซอฟต์แวร์สำหรับเอเจนซีการตลาดรวมอยู่ด้วย

10 เครื่องมือการตลาดขาเข้าที่ดีที่สุดประจำปี 2024

แน่นอน กลยุทธ์การตลาดแบบดึงดูดที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีเครื่องมือการตลาดที่เหมาะสม และเนื่องจากหัวข้อนี้มีความครอบคลุมมาก โอกาสที่คุณจะต้องการใช้เครื่องมือมากกว่าหนึ่งเพื่อยกระดับแคมเปญการตลาดของคุณจึงมีสูง

ตัวอย่างเช่น การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ต้องใช้แนวทางและเครื่องมือที่แตกต่างจากการจัดการหน้า landing page. เครื่องมือ SEO เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ.

นั่นคือเหตุผลที่รายการแพลตฟอร์มการตลาดขาเข้าที่ดีที่สุดนี้มีความหลากหลายในแง่ของคุณสมบัติ ทำให้คุณสามารถสร้างชุดตัวเลือกที่สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดขาเข้าของคุณได้

1.คลิกอัพ

เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดขาเข้าของคุณด้วยแพลตฟอร์มและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดขาเข้าของคุณด้วยแพลตฟอร์มและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp

ศูนย์กลางการจัดการงานชนะด้วยความหลากหลายของมันClickUp สำหรับทีมการตลาดมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษสำหรับแคมเปญการตลาดขาเข้าเนื่องจากเครื่องมือต่างๆ รวมถึงมุมมองปฏิทิน กระดาน Kanban กระดานไวท์บอร์ดและโอกาสในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

นี่คือซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กรที่ยอดเยี่ยม เมื่อคุณสร้างบัญชีฟรีแล้ว คุณสามารถจัดการกิจกรรมการตลาดของคุณได้ดีขึ้น และทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย เช่นเทมเพลตการเดินทางของลูกค้า ซึ่งเปลี่ยนการวิเคราะห์ขั้นสูงให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
  • คุณสมบัติการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของ ClickUpที่ช่วยให้การจัดการและการติดตามลูกค้าเป้าหมายดีขึ้นตลอดทั้งกระบวนการ
  • ClickUp AI Assistantที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างหน้า landing page, บทความบล็อก และเนื้อหาอื่น ๆ
  • การผสานรวมอย่างกว้างขวางที่ทำให้ ClickUp สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ ของคุณได้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่ใช่เครื่องมือวิเคราะห์; คุณยังคงต้องใช้เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ สำหรับการวิเคราะห์ลิงก์ย้อนกลับ, การวิเคราะห์คู่แข่ง, และการวิจัยตลาดขั้นสูง
  • ไม่มีการผสานรวมกับโซเชียลมีเดียหรือความสามารถในการเผยแพร่บทความบล็อกโดยตรง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. HubSpot

เครื่องมือการตลาดขาเข้าจาก HubSpot
ผ่านทางHubSpot

HubSpot เป็นผู้บุกเบิกในด้านการตลาดแบบอินบาวน์ ถึงขนาดอ้างว่าคิดค้นคำนี้ขึ้นมาเอง จึงไม่น่าแปลกใจที่ HubSpot อาจเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับการตลาดแบบอินบาวน์โดยเฉพาะในตลาด

แต่นั่นเป็นการประเมินต่ำเกินไป HubSpot จริงๆ แล้วเป็นการรวมเครื่องมือทางการตลาดเข้าด้วยกัน ซึ่งรวมถึงตัวเลือกในการปรับปรุงการดำเนินงานของทีมขายของคุณ CRM และกลยุทธ์การตลาดแบบอินบาวน์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • ความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมการตลาดและทีมขาย ด้วยเครื่องมือเช่นซอฟต์แวร์ CRM
  • เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจ การตลาดผ่านอีเมล และการตลาดเนื้อหา
  • เครื่องมือวิจัยคำหลักแบบบูรณาการเพื่อปรับปรุงการมองเห็นออนไลน์ของคุณ
  • การติดตามและวิเคราะห์เชิงลึกของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงกระบวนการตลาดและการขายของคุณ

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติทางการตลาดอาจมีความซับซ้อนและมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง
  • การสร้างหน้าแลนดิ้งเพจนอกเหนือจากเทมเพลตที่มีอยู่สามารถทำได้ยาก และต้องใช้การเขียนโค้ดด้วยตนเอง
  • ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจริงสำหรับเครื่องมือค้นหา

ราคาของ HubSpot

  • เครื่องมือฟรี
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $18/เดือน สำหรับผู้ติดต่อทางการตลาด 1,000 ราย
  • ชุดเริ่มต้น CRM Suite: เริ่มต้นที่ $20/เดือน สำหรับผู้ติดต่อทางการตลาด 1,000 ราย
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $800/เดือน สำหรับผู้ติดต่อทางการตลาด 2,000 ราย

คะแนนและรีวิว HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (5,500+ รีวิว)

3. นักโต้คลื่น

เครื่องมือการตลาดขาเข้าจาก Surfer
ผ่านเซิร์ฟเฟอร์

ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือ SEO ชั้นนำในตลาด Surfer สัญญาว่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณติดหน้าแรกของผลการค้นหาในเครื่องมือค้นหา กระบวนการหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการวิเคราะห์เนื้อหาโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับคู่แข่ง พร้อมด้วยตัวแก้ไขแบบเรียลไทม์ที่แสดงคำหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงเนื้อหาขณะที่คุณเขียน

คุณสมบัติเด่นของนักโต้คลื่น

  • Surfer Content Editor ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหา คำสำคัญ และหัวข้อข่าว เพื่อประเมินคะแนนข้อความของคุณเมื่อเทียบกับคู่แข่งแบบเรียลไทม์
  • เครื่องมือค้นคว้าคำหลักอย่างครอบคลุมช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นว่าหัวข้อและวลีประเภทใดที่สามารถทำให้เนื้อหาของคุณติดอันดับบนเครื่องมือค้นหา
  • Surfer AI, เครื่องมือเขียนอัตโนมัติ, ช่วยให้คุณสามารถสร้างบทความได้ทันทีและมีอันดับดี
  • ความสามารถในการตรวจสอบ SEO ช่วยให้คุณสามารถประเมินเว็บไซต์ของคุณทั้งหมดตามความสามารถในการดึงดูดลูกค้า

ข้อจำกัดของนักโต้คลื่น

  • ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขคำค้นหาในตัวแก้ไขเนื้อหาได้หลังจากสร้างเนื้อหาแล้ว
  • การวิเคราะห์บางอย่างอาจใช้เวลาค่อนข้างนานก่อนที่จะให้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้

ราคาสำหรับนักโต้คลื่น

  • จำเป็น: $69/เดือน
  • ขั้นสูง: $149/เดือน
  • สูงสุด: $249 ต่อเดือน
  • กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวจากนักโต้คลื่น

  • G2: 4. 8/5 (460+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)

4. บัฟเฟอร์

เครื่องมือการตลาดขาเข้าจาก Buffer
ผ่านทางBuffer

สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญในองค์ประกอบของการตลาดอัตโนมัติของอินบาวด์มาร์เก็ตติ้ง และบัฟเฟอร์เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในด้านนี้ เมื่อคุณเพิ่มแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เข้าไปในอินเตอร์เฟซของมัน คุณสามารถจัดตารางโพสต์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ และวางแผนแคมเปญการตลาดอินบาวด์ของคุณล่วงหน้าได้

คุณสมบัติเด่นของบัฟเฟอร์

  • เครื่องมือการเผยแพร่และการจัดตารางเวลาช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
  • การวิเคราะห์และรายงานทางสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของการดำเนินงานที่เฉพาะช่องทางและแบบหลายช่องทาง
  • ผู้ช่วย AI แบบบูรณาการช่วยในการเขียนประโยคใหม่ สร้างแนวคิด และปรับวันที่เผยแพร่ให้เหมาะสม
  • การรวมศูนย์การจัดการความคิดเห็นช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมกับผู้ชมและดึงดูดลูกค้า

ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์

  • มีรายงานปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับการผสานรวมกับ Instagram ซึ่งอาจทำให้การจัดตารางเวลาเป็นไปได้ยาก
  • ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติสำหรับโซเชียลมีเดียอื่น ๆ

การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์

  • ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $6/เดือน ต่อช่อง
  • ทีม: $12/เดือน ต่อช่องทาง
  • หน่วยงาน: $120/เดือน สำหรับ 10 ช่อง

คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 980 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)

5. Canva

เครื่องมือการตลาดแบบดึงดูดจาก Canva
ผ่านทางCanva

การตลาดขาเข้าที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีสื่อภาพ กราฟิก อินโฟกราฟิก และการตลาดผ่านวิดีโอเป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์การตลาดขาเข้าทุกประเภท นี่คือจุดที่ Canva เข้ามาช่วย เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบและสร้างเทมเพลตที่ใช้งานง่าย ซึ่งคุณสามารถใช้สร้างสื่อภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva

  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างการออกแบบที่มีประสิทธิภาพได้
  • แม่แบบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้เอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณคงความสม่ำเสมอในทุกแคมเปญและช่องทางของการตลาดขาเข้า
  • เครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดวิดีโอของคุณได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง
  • ฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายซึ่งคุณสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำแผนผังกระบวนการสำหรับเส้นทางของลูกค้าได้อีกด้วย

ข้อจำกัดของ Canva

  • ตัวแก้ไขการออกแบบมีความเรียบง่ายแต่ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่มีในเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ เช่น Adobe Creative Suite
  • สินทรัพย์ภาพจะถูกล็อกหลังจากการดาวน์โหลด ทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ในอนาคตหากไม่มีการเข้าถึงซอฟต์แวร์อีกครั้ง

ราคาของ Canva

  • Canva ฟรี
  • Canva Pro: $14.99/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • Canva for Teams: $29.99/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคนแรก
  • Canva องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Canva

  • G2: 4. 7/5 (4,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)

6. Google Analytics

เครื่องมือการตลาดแบบดึงดูดจาก Google Analytics
ผ่านทางGoogle Analytics

ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ของ Google ได้เป็นมาตรฐานทองคำสำหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์มาเป็นเวลานาน และมีเหตุผลที่ดี มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดขาเข้าที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจใดๆ ใช้เพื่อวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์หรือกำหนดคำหลักที่ผู้ใช้ของคุณค้นหาเพื่อหาเนื้อหาของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มการตลาดอัตโนมัติบางอย่างในกระบวนการวิเคราะห์ของคุณผ่านการรายงานและการตั้งเป้าหมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics

  • ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังติดตามแหล่งที่มาของทราฟฟิกและพฤติกรรมของผู้ใช้ที่ไหลเวียนทั่วเว็บไซต์ของคุณ
  • คุณสมบัติของเป้าหมายและมูลค่าเป้าหมายช่วยให้คุณสามารถประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแต่ละแคมเปญได้โดยการกำหนดอย่างชัดเจนว่าแต่ละการแปลงค่ามีมูลค่าเท่าใด
  • การผสานระบบอีคอมเมิร์ซช่วยให้สามารถติดตามการซื้อและการเดินทางของลูกค้าอย่างละเอียดไปจนถึงการซื้อสินค้า
  • ข้อมูลการเรียนรู้ของเครื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรายงานและช่วยให้สามารถวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ได้—แทนที่จะใช้เพียงข้อมูลทางประวัติศาสตร์—เพื่อชี้นำกลยุทธ์การตลาดขาเข้าของคุณ

ข้อจำกัดของ Google Analytics

  • อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ค้นหาข้อมูลและสร้างรายงานได้ยาก
  • มีความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการก้าวไปไกลกว่าตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก

ราคาของ Google Analytics

  • ฟรี
  • Analytics 360: $12,500/เดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวจาก Google Analytics

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

7. Grammarly

เครื่องมือการตลาดแบบดึงดูดจาก Grammarly
ผ่านทางGrammarly

การตลาดขาเข้าที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่หนึ่งในเครื่องมือการตลาดขาเข้าที่สำคัญที่สุดสามารถช่วยคุณรักษาความน่าเชื่อถือในระดับมืออาชีพได้โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่คุณเขียนมีความเป็นมืออาชีพ Grammarly ช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่คุณเขียนทั้งหมด เช่น แคมเปญการตลาดทางอีเมล หน้าแลนดิ้งเพจถัดไป หรือแม้แต่การส่งอีเมลเสนอขายในกระบวนการขาย ฟังดูดีเท่าที่จะเป็นไปได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ MS Office, Google, เว็บเบราว์เซอร์ และแอปอื่นๆ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ
  • ให้คำแนะนำการแก้ไขขั้นสูงเพื่อช่วยปรับปรุงประโยคและย่อหน้าที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
  • นำเสนอเครื่องมือ AI สร้างสรรค์เพื่อช่วยในการเขียนและแก้ไขเนื้อหา
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็นต้นฉบับโดยใช้โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบ

ข้อจำกัดของ Grammarly

  • การแก้ไขอัตโนมัติในชื่อและคำเฉพาะอื่นๆ อาจรบกวนประสบการณ์การเขียน
  • คุณสมบัติหลายอย่าง รวมถึงคำแนะนำการแก้ไขขั้นสูงและการผสานการทำงานนอกเบราว์เซอร์ ไม่มีให้บริการในเวอร์ชันฟรี

ราคาของ Grammarly

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $12/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Grammarly

  • G2: 4. 7/5 (4,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (6,900+ รีวิว)

8. อินเตอร์คอม

เครื่องมือการตลาดขาเข้าจาก Intercom
ผ่านทางอินเตอร์คอม

ด้วยการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในระบบอัตโนมัติทางการตลาด เครื่องมืออย่าง Intercom จึงกลายเป็นเครื่องมือการตลาดแบบดึงดูดที่สำคัญยิ่งขึ้น ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์แชทสดและแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสนทนากับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของอินเตอร์คอม

  • กล่องจดหมายร่วมช่วยให้ทีมขาย การตลาด และบริการลูกค้าของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
  • มีตัวเลือกการส่งหลายช่องทางผ่านเว็บไซต์, อีเมล, และ SMS
  • ฐานความรู้และคลังข้อมูลช่วยเหลือที่ครอบคลุมช่วยสร้างเครื่องมือและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
  • ใช้งานง่ายอย่างน่าประทับใจ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงเอ็นจิ้น AI ที่ซับซ้อนซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลัง

ข้อจำกัดของอินเตอร์คอม

  • ตัวบล็อกโฆษณาบางครั้งอาจทำเครื่องหมายเครื่องมือ Intercom เป็นโฆษณา ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพของมัน
  • การสนับสนุนลูกค้าแบบรายบุคคลอาจล่าช้า

ราคาอินเตอร์คอม

  • มาตรฐาน: ฿74/เดือน
  • ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวอินเตอร์คอม

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 970 รายการ)

9. ฮัลโหล บาร์

ผ่านทางHello Bar

ตามชื่อที่เป็นมิตรของมัน Hello Bar คือเครื่องมือจับลูกค้าเป้าหมายที่ผสานการทำงานโดยตรงกับเว็บไซต์ของคุณ จากจุดนั้น ตัวเลือกป๊อปอัพ แถบ และสไลเดอร์หลากหลายรูปแบบจะช่วยให้คุณดึงดูดความสนใจจากผู้ชม เปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมาย และปรับปรุงการตลาดขาเข้าของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hello Bar

  • ตัวเลือกที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทำให้เครื่องมือการตลาดแบบดึงดูดนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการรวบรวมข้อมูลผู้ติดต่อที่หลากหลายที่สุดที่มีให้บริการ
  • แถบเลื่อนดึงดูดความสนใจของผู้ชมของคุณโดยไม่รบกวนเนื้อหาการตลาดขาเข้าอื่น ๆ
  • การแจ้งเตือนผู้ใช้สามารถส่งข้อความที่ตรงเป้าหมายไปยังผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในช่วงเวลาสำคัญของการใช้งาน
  • การกำหนดเป้าหมายขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความไปยังจุดที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

ข้อจำกัดของ Hello Bar

  • สามารถจับลูกค้าเป้าหมายได้เท่านั้น ในขณะที่คู่แข่งบางรายมีเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติและการตลาดขาเข้าที่ครอบคลุมมากกว่า
  • คุณสมบัติการแจ้งเตือนแบบจำกัดเมื่อมีลูกค้าใหม่เข้าสู่ระบบ

ราคาของ Hello Bar

  • เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
  • การเติบโต: $29/เดือน
  • พรีเมียม: $49/เดือน
  • เอลิต: $99/เดือน

คะแนนและรีวิวจาก Hello Bar

  • G2: 3. 5/5 (4+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (10+ รีวิว)

10. Calendly

เครื่องมือการตลาดขาเข้าจาก Calendly
ผ่านทางCalendly

การหารือเกี่ยวกับเครื่องมือการตลาดแบบอินบาวด์จะไม่สมบูรณ์หากไม่มีการพิจารณาปฏิทินการตลาดอย่างน้อยที่สุด โชคดีที่ Calendly เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดเมื่อพูดถึงการจัดตารางการประชุมออนไลน์ ทั้งภายในองค์กรและกับลูกค้าที่รอให้คุณดูแลและนำเสนอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • การผสานปฏิทินพื้นเมืองที่หลีกเลี่ยงการจองซ้ำหรือการทับซ้อนของตารางเวลา และช่วยให้คุณสามารถทำเครื่องหมายการประชุมในปฏิทินของทุกฝ่ายได้โดยอัตโนมัติ
  • การผสานรวมกับปฏิทินที่ใช้ร่วมกันสำหรับทีมการตลาดขาเข้าที่ไม่กำหนดผู้ติดต่อเฉพาะให้กับสมาชิกทีมเฉพาะสำหรับการติดตามผล
  • คลังการเชื่อมต่อ Calendlyที่ครอบคลุมกับเครื่องมือการตลาดขาเข้าอื่น ๆ เช่น ClickUp
  • ความสามารถในการทำการตลาดอัตโนมัติผ่านการติดตามผลอัตโนมัติและข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณสามารถส่งล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมที่กำหนดไว้

ข้อจำกัดของ Calendly

  • การเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราวที่อาจทำให้กระบวนการจัดตารางเวลาของทั้งสองฝ่ายหยุดชะงัก
  • อาจประสบปัญหาในการซิงค์ปฏิทินจำนวนมากข้ามการดำเนินงานการตลาดขาเข้าขององค์กร

ราคาของ Calendly

  • พื้นฐาน: ฟรีเสมอ
  • สิ่งจำเป็น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Calendly

  • G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,800+ รีวิว)

โน้มน้าวและเปลี่ยนใจกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยเครื่องมือการตลาดแบบอินบาวน์ที่ดีที่สุด

กลยุทธ์การตลาดแบบอินบาวด์มีความซับซ้อน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จะไม่มีเครื่องมือการตลาดแบบอินบาวด์ที่ "ดีที่สุด" เพียงเครื่องมือเดียว

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น กลยุทธ์ที่ดีที่สุดใช้การผสมผสานของเครื่องมือและค้นหาวิธีที่จะผสานรวมพวกมันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ยกตัวอย่าง ClickUp ซอฟต์แวร์ของเราไม่ได้แสร้งว่าสามารถจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียหรือวิเคราะห์เว็บขั้นสูงได้ แต่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการตลาดขาเข้าที่ให้บริการเหล่านั้นได้ ในที่สุดก็สร้างศูนย์กลางสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการตลาดขาเข้า

แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่? หากคุณต้องการเพิ่มพลังให้กับการตลาดขาเข้าของคุณ ตอนนี้คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดเริ่มสร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้