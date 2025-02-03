10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการตลาดขาเข้าที่ดีที่สุดในปี 2025

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านการตลาดดิจิทัล เทรนด์ใหม่ๆ เช่นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางการตลาดในวงกว้าง
แต่แก่นแท้ของกลยุทธ์การตลาดยังคงอยู่ที่การมุ่งเน้นพื้นฐานสำคัญ มันคือการค้นหาปรัชญาพื้นฐานที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของคุณ และสำหรับธุรกิจจำนวนมาก ปรัชญานั้นก็คือการตลาดแบบอินบาวด์
จากการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา ไปจนถึงการตลาดผ่านอีเมลและการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย คุณสามารถเข้าถึงและโน้มน้าวลูกค้าที่มีศักยภาพได้มากกว่าการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิม
ด้วยเครื่องมือการตลาดขาเข้าที่เหมาะสม คุณกำลังวางรากฐานกลยุทธ์การตลาดให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว
เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นระบบอัตโนมัติ เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ให้กลายเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และช่วยให้คุณได้รับลูกค้าเป้าหมายและยอดขายเพิ่มขึ้นจากกลยุทธ์การตลาดแบบดึงดูด
อินบาวด์ มาร์เก็ตติ้ง คืออะไร?
การตลาดแบบอินบาวด์เป็นปรัชญาการตลาดที่พยายามดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพโดยการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าซึ่งพวกเขาต้องการอ่านและบริโภค
กลยุทธ์ขาเข้าใด ๆ ก็ตามคือกลยุทธ์แบบหลายช่องทาง (omnichannel) ซึ่งต้องการให้คุณรวบรวมความพยายามทางการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน โดยมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบหลักไม่กี่อย่าง:
- การตลาดเนื้อหา พร้อมกลยุทธ์ SEO ที่ครอบคลุมและการวิจัยคำหลักอย่างละเอียดเพื่อดึงดูดการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณแบบออร์แกนิก
- การจัดการสื่อสังคมออนไลน์เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณและเพิ่มการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
- การสร้างเนื้อหาที่สร้างโอกาสทางการขายโดยใช้ระบบการจัดการเนื้อหาและเนื้อหาคุณภาพสูงเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และเพิ่มโอกาสทางการขาย
- การตลาดอัตโนมัติที่สามารถทำงานอัตโนมัติได้ทุกอย่าง เช่น โพสต์บนโซเชียลมีเดียของคุณและแคมเปญอีเมลแบบหยดน้ำ
ด้วยความซับซ้อนเหล่านี้ ทุกกลยุทธ์การตลาดแบบอินบาวด์จำเป็นต้องมีกระบวนการวางแผนการตลาดที่ครอบคลุม แต่ด้วยกระบวนการที่เหมาะสม ความพยายามทางการตลาดแบบอินบาวด์ของคุณสามารถประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้
ผ่านการตลาดแบบดึงดูด คุณปรับข้อความของคุณให้สอดคล้องกับเส้นทางของลูกค้า การสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแทนที่จะเพียงแค่เติมส่วนบนของช่องทางการขาย และเมื่อคุณเข้าถึงลูกค้าที่เหมาะสมในตลาดเป้าหมายของคุณ ประโยชน์สำหรับกระบวนการขายของคุณจะมหาศาล
การตลาดขาเข้า vs. การตลาดขาออก
การตลาดแบบอินบาวด์แตกต่างจากการตลาดแบบเอาท์บาวด์ในวิธีง่ายๆ อย่างหนึ่ง: การตลาดแบบอินบาวด์จะดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่สนใจและลูกค้าที่มีศักยภาพเข้ามา ในขณะที่การตลาดแบบเอาท์บาวด์จะส่งข้อความขายออกไป
การตลาดขาออกหวังที่จะได้รับผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว และยอมรับว่าสามารถให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างรวดเร็วได้
แต่ด้วยความที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การตลาดแบบอินบาวน์จึงเป็นกลยุทธ์ที่ดึงดูดลูกค้าด้วยความไว้วางใจทันทีและความเต็มใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
คิดถึงการตลาดแบบอินบาวน์เป็นระบบที่ใช้แม่เหล็กเป็นพื้นฐาน. กลยุทธ์เนื้อหาของคุณสร้างปริมาณการค้นหาและการมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งทำให้ลูกค้าที่มีศักยภาพต้องการตรวจสอบสิ่งที่ทุกคนกำลังพูดถึง.
นี่คือเหตุผลว่าทำไมเอเจนซีการตลาดจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจกับตัวเลือกนี้ นอกจากนี้ยังเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้รายการซอฟต์แวร์การตลาดแบบอินบาวน์ที่ดีที่สุดมักจะมีซอฟต์แวร์สำหรับเอเจนซีการตลาดรวมอยู่ด้วย
10 เครื่องมือการตลาดขาเข้าที่ดีที่สุดประจำปี 2024
แน่นอน กลยุทธ์การตลาดแบบดึงดูดที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีเครื่องมือการตลาดที่เหมาะสม และเนื่องจากหัวข้อนี้มีความครอบคลุมมาก โอกาสที่คุณจะต้องการใช้เครื่องมือมากกว่าหนึ่งเพื่อยกระดับแคมเปญการตลาดของคุณจึงมีสูง
ตัวอย่างเช่น การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ต้องใช้แนวทางและเครื่องมือที่แตกต่างจากการจัดการหน้า landing page. เครื่องมือ SEO เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ.
นั่นคือเหตุผลที่รายการแพลตฟอร์มการตลาดขาเข้าที่ดีที่สุดนี้มีความหลากหลายในแง่ของคุณสมบัติ ทำให้คุณสามารถสร้างชุดตัวเลือกที่สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดขาเข้าของคุณได้
1.คลิกอัพ
ศูนย์กลางการจัดการงานชนะด้วยความหลากหลายของมันClickUp สำหรับทีมการตลาดมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษสำหรับแคมเปญการตลาดขาเข้าเนื่องจากเครื่องมือต่างๆ รวมถึงมุมมองปฏิทิน กระดาน Kanban กระดานไวท์บอร์ดและโอกาสในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
นี่คือซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กรที่ยอดเยี่ยม เมื่อคุณสร้างบัญชีฟรีแล้ว คุณสามารถจัดการกิจกรรมการตลาดของคุณได้ดีขึ้น และทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย เช่นเทมเพลตการเดินทางของลูกค้า ซึ่งเปลี่ยนการวิเคราะห์ขั้นสูงให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- คุณสมบัติการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของ ClickUpที่ช่วยให้การจัดการและการติดตามลูกค้าเป้าหมายดีขึ้นตลอดทั้งกระบวนการ
- ClickUp AI Assistantที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างหน้า landing page, บทความบล็อก และเนื้อหาอื่น ๆ
- การผสานรวมอย่างกว้างขวางที่ทำให้ ClickUp สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ ของคุณได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ใช่เครื่องมือวิเคราะห์; คุณยังคงต้องใช้เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ สำหรับการวิเคราะห์ลิงก์ย้อนกลับ, การวิเคราะห์คู่แข่ง, และการวิจัยตลาดขั้นสูง
- ไม่มีการผสานรวมกับโซเชียลมีเดียหรือความสามารถในการเผยแพร่บทความบล็อกโดยตรง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. HubSpot
HubSpot เป็นผู้บุกเบิกในด้านการตลาดแบบอินบาวน์ ถึงขนาดอ้างว่าคิดค้นคำนี้ขึ้นมาเอง จึงไม่น่าแปลกใจที่ HubSpot อาจเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับการตลาดแบบอินบาวน์โดยเฉพาะในตลาด
แต่นั่นเป็นการประเมินต่ำเกินไป HubSpot จริงๆ แล้วเป็นการรวมเครื่องมือทางการตลาดเข้าด้วยกัน ซึ่งรวมถึงตัวเลือกในการปรับปรุงการดำเนินงานของทีมขายของคุณ CRM และกลยุทธ์การตลาดแบบอินบาวน์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมการตลาดและทีมขาย ด้วยเครื่องมือเช่นซอฟต์แวร์ CRM
- เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจ การตลาดผ่านอีเมล และการตลาดเนื้อหา
- เครื่องมือวิจัยคำหลักแบบบูรณาการเพื่อปรับปรุงการมองเห็นออนไลน์ของคุณ
- การติดตามและวิเคราะห์เชิงลึกของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงกระบวนการตลาดและการขายของคุณ
ข้อจำกัดของ HubSpot
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติทางการตลาดอาจมีความซับซ้อนและมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง
- การสร้างหน้าแลนดิ้งเพจนอกเหนือจากเทมเพลตที่มีอยู่สามารถทำได้ยาก และต้องใช้การเขียนโค้ดด้วยตนเอง
- ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจริงสำหรับเครื่องมือค้นหา
ราคาของ HubSpot
- เครื่องมือฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $18/เดือน สำหรับผู้ติดต่อทางการตลาด 1,000 ราย
- ชุดเริ่มต้น CRM Suite: เริ่มต้นที่ $20/เดือน สำหรับผู้ติดต่อทางการตลาด 1,000 ราย
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $800/เดือน สำหรับผู้ติดต่อทางการตลาด 2,000 ราย
คะแนนและรีวิว HubSpot
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (5,500+ รีวิว)
3. นักโต้คลื่น
ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือ SEO ชั้นนำในตลาด Surfer สัญญาว่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณติดหน้าแรกของผลการค้นหาในเครื่องมือค้นหา กระบวนการหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการวิเคราะห์เนื้อหาโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับคู่แข่ง พร้อมด้วยตัวแก้ไขแบบเรียลไทม์ที่แสดงคำหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงเนื้อหาขณะที่คุณเขียน
คุณสมบัติเด่นของนักโต้คลื่น
- Surfer Content Editor ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหา คำสำคัญ และหัวข้อข่าว เพื่อประเมินคะแนนข้อความของคุณเมื่อเทียบกับคู่แข่งแบบเรียลไทม์
- เครื่องมือค้นคว้าคำหลักอย่างครอบคลุมช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นว่าหัวข้อและวลีประเภทใดที่สามารถทำให้เนื้อหาของคุณติดอันดับบนเครื่องมือค้นหา
- Surfer AI, เครื่องมือเขียนอัตโนมัติ, ช่วยให้คุณสามารถสร้างบทความได้ทันทีและมีอันดับดี
- ความสามารถในการตรวจสอบ SEO ช่วยให้คุณสามารถประเมินเว็บไซต์ของคุณทั้งหมดตามความสามารถในการดึงดูดลูกค้า
ข้อจำกัดของนักโต้คลื่น
- ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขคำค้นหาในตัวแก้ไขเนื้อหาได้หลังจากสร้างเนื้อหาแล้ว
- การวิเคราะห์บางอย่างอาจใช้เวลาค่อนข้างนานก่อนที่จะให้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้
ราคาสำหรับนักโต้คลื่น
- จำเป็น: $69/เดือน
- ขั้นสูง: $149/เดือน
- สูงสุด: $249 ต่อเดือน
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากนักโต้คลื่น
- G2: 4. 8/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
4. บัฟเฟอร์
สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญในองค์ประกอบของการตลาดอัตโนมัติของอินบาวด์มาร์เก็ตติ้ง และบัฟเฟอร์เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในด้านนี้ เมื่อคุณเพิ่มแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เข้าไปในอินเตอร์เฟซของมัน คุณสามารถจัดตารางโพสต์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ และวางแผนแคมเปญการตลาดอินบาวด์ของคุณล่วงหน้าได้
คุณสมบัติเด่นของบัฟเฟอร์
- เครื่องมือการเผยแพร่และการจัดตารางเวลาช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- การวิเคราะห์และรายงานทางสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของการดำเนินงานที่เฉพาะช่องทางและแบบหลายช่องทาง
- ผู้ช่วย AI แบบบูรณาการช่วยในการเขียนประโยคใหม่ สร้างแนวคิด และปรับวันที่เผยแพร่ให้เหมาะสม
- การรวมศูนย์การจัดการความคิดเห็นช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมกับผู้ชมและดึงดูดลูกค้า
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์
- มีรายงานปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับการผสานรวมกับ Instagram ซึ่งอาจทำให้การจัดตารางเวลาเป็นไปได้ยาก
- ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติสำหรับโซเชียลมีเดียอื่น ๆ
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $6/เดือน ต่อช่อง
- ทีม: $12/เดือน ต่อช่องทาง
- หน่วยงาน: $120/เดือน สำหรับ 10 ช่อง
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 980 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
5. Canva
การตลาดขาเข้าที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีสื่อภาพ กราฟิก อินโฟกราฟิก และการตลาดผ่านวิดีโอเป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์การตลาดขาเข้าทุกประเภท นี่คือจุดที่ Canva เข้ามาช่วย เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบและสร้างเทมเพลตที่ใช้งานง่าย ซึ่งคุณสามารถใช้สร้างสื่อภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างการออกแบบที่มีประสิทธิภาพได้
- แม่แบบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้เอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณคงความสม่ำเสมอในทุกแคมเปญและช่องทางของการตลาดขาเข้า
- เครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดวิดีโอของคุณได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง
- ฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายซึ่งคุณสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำแผนผังกระบวนการสำหรับเส้นทางของลูกค้าได้อีกด้วย
ข้อจำกัดของ Canva
- ตัวแก้ไขการออกแบบมีความเรียบง่ายแต่ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่มีในเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ เช่น Adobe Creative Suite
- สินทรัพย์ภาพจะถูกล็อกหลังจากการดาวน์โหลด ทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ในอนาคตหากไม่มีการเข้าถึงซอฟต์แวร์อีกครั้ง
ราคาของ Canva
- Canva ฟรี
- Canva Pro: $14.99/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- Canva for Teams: $29.99/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคนแรก
- Canva องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
6. Google Analytics
ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ของ Google ได้เป็นมาตรฐานทองคำสำหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์มาเป็นเวลานาน และมีเหตุผลที่ดี มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดขาเข้าที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจใดๆ ใช้เพื่อวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์หรือกำหนดคำหลักที่ผู้ใช้ของคุณค้นหาเพื่อหาเนื้อหาของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มการตลาดอัตโนมัติบางอย่างในกระบวนการวิเคราะห์ของคุณผ่านการรายงานและการตั้งเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics
- ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังติดตามแหล่งที่มาของทราฟฟิกและพฤติกรรมของผู้ใช้ที่ไหลเวียนทั่วเว็บไซต์ของคุณ
- คุณสมบัติของเป้าหมายและมูลค่าเป้าหมายช่วยให้คุณสามารถประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแต่ละแคมเปญได้โดยการกำหนดอย่างชัดเจนว่าแต่ละการแปลงค่ามีมูลค่าเท่าใด
- การผสานระบบอีคอมเมิร์ซช่วยให้สามารถติดตามการซื้อและการเดินทางของลูกค้าอย่างละเอียดไปจนถึงการซื้อสินค้า
- ข้อมูลการเรียนรู้ของเครื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรายงานและช่วยให้สามารถวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ได้—แทนที่จะใช้เพียงข้อมูลทางประวัติศาสตร์—เพื่อชี้นำกลยุทธ์การตลาดขาเข้าของคุณ
ข้อจำกัดของ Google Analytics
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ค้นหาข้อมูลและสร้างรายงานได้ยาก
- มีความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการก้าวไปไกลกว่าตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
ราคาของ Google Analytics
- ฟรี
- Analytics 360: $12,500/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวจาก Google Analytics
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
7. Grammarly
การตลาดขาเข้าที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่หนึ่งในเครื่องมือการตลาดขาเข้าที่สำคัญที่สุดสามารถช่วยคุณรักษาความน่าเชื่อถือในระดับมืออาชีพได้โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่คุณเขียนมีความเป็นมืออาชีพ Grammarly ช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่คุณเขียนทั้งหมด เช่น แคมเปญการตลาดทางอีเมล หน้าแลนดิ้งเพจถัดไป หรือแม้แต่การส่งอีเมลเสนอขายในกระบวนการขาย ฟังดูดีเท่าที่จะเป็นไปได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ MS Office, Google, เว็บเบราว์เซอร์ และแอปอื่นๆ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ
- ให้คำแนะนำการแก้ไขขั้นสูงเพื่อช่วยปรับปรุงประโยคและย่อหน้าที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
- นำเสนอเครื่องมือ AI สร้างสรรค์เพื่อช่วยในการเขียนและแก้ไขเนื้อหา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็นต้นฉบับโดยใช้โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบ
ข้อจำกัดของ Grammarly
- การแก้ไขอัตโนมัติในชื่อและคำเฉพาะอื่นๆ อาจรบกวนประสบการณ์การเขียน
- คุณสมบัติหลายอย่าง รวมถึงคำแนะนำการแก้ไขขั้นสูงและการผสานการทำงานนอกเบราว์เซอร์ ไม่มีให้บริการในเวอร์ชันฟรี
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- พรีเมียม: $12/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (4,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (6,900+ รีวิว)
8. อินเตอร์คอม
ด้วยการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในระบบอัตโนมัติทางการตลาด เครื่องมืออย่าง Intercom จึงกลายเป็นเครื่องมือการตลาดแบบดึงดูดที่สำคัญยิ่งขึ้น ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์แชทสดและแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสนทนากับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของอินเตอร์คอม
- กล่องจดหมายร่วมช่วยให้ทีมขาย การตลาด และบริการลูกค้าของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- มีตัวเลือกการส่งหลายช่องทางผ่านเว็บไซต์, อีเมล, และ SMS
- ฐานความรู้และคลังข้อมูลช่วยเหลือที่ครอบคลุมช่วยสร้างเครื่องมือและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
- ใช้งานง่ายอย่างน่าประทับใจ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงเอ็นจิ้น AI ที่ซับซ้อนซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลัง
ข้อจำกัดของอินเตอร์คอม
- ตัวบล็อกโฆษณาบางครั้งอาจทำเครื่องหมายเครื่องมือ Intercom เป็นโฆษณา ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพของมัน
- การสนับสนุนลูกค้าแบบรายบุคคลอาจล่าช้า
ราคาอินเตอร์คอม
- มาตรฐาน: ฿74/เดือน
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวอินเตอร์คอม
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 970 รายการ)
9. ฮัลโหล บาร์
ตามชื่อที่เป็นมิตรของมัน Hello Bar คือเครื่องมือจับลูกค้าเป้าหมายที่ผสานการทำงานโดยตรงกับเว็บไซต์ของคุณ จากจุดนั้น ตัวเลือกป๊อปอัพ แถบ และสไลเดอร์หลากหลายรูปแบบจะช่วยให้คุณดึงดูดความสนใจจากผู้ชม เปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมาย และปรับปรุงการตลาดขาเข้าของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hello Bar
- ตัวเลือกที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทำให้เครื่องมือการตลาดแบบดึงดูดนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการรวบรวมข้อมูลผู้ติดต่อที่หลากหลายที่สุดที่มีให้บริการ
- แถบเลื่อนดึงดูดความสนใจของผู้ชมของคุณโดยไม่รบกวนเนื้อหาการตลาดขาเข้าอื่น ๆ
- การแจ้งเตือนผู้ใช้สามารถส่งข้อความที่ตรงเป้าหมายไปยังผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในช่วงเวลาสำคัญของการใช้งาน
- การกำหนดเป้าหมายขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความไปยังจุดที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
ข้อจำกัดของ Hello Bar
- สามารถจับลูกค้าเป้าหมายได้เท่านั้น ในขณะที่คู่แข่งบางรายมีเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติและการตลาดขาเข้าที่ครอบคลุมมากกว่า
- คุณสมบัติการแจ้งเตือนแบบจำกัดเมื่อมีลูกค้าใหม่เข้าสู่ระบบ
ราคาของ Hello Bar
- เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
- การเติบโต: $29/เดือน
- พรีเมียม: $49/เดือน
- เอลิต: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก Hello Bar
- G2: 3. 5/5 (4+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
10. Calendly
การหารือเกี่ยวกับเครื่องมือการตลาดแบบอินบาวด์จะไม่สมบูรณ์หากไม่มีการพิจารณาปฏิทินการตลาดอย่างน้อยที่สุด โชคดีที่ Calendly เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดเมื่อพูดถึงการจัดตารางการประชุมออนไลน์ ทั้งภายในองค์กรและกับลูกค้าที่รอให้คุณดูแลและนำเสนอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- การผสานปฏิทินพื้นเมืองที่หลีกเลี่ยงการจองซ้ำหรือการทับซ้อนของตารางเวลา และช่วยให้คุณสามารถทำเครื่องหมายการประชุมในปฏิทินของทุกฝ่ายได้โดยอัตโนมัติ
- การผสานรวมกับปฏิทินที่ใช้ร่วมกันสำหรับทีมการตลาดขาเข้าที่ไม่กำหนดผู้ติดต่อเฉพาะให้กับสมาชิกทีมเฉพาะสำหรับการติดตามผล
- คลังการเชื่อมต่อ Calendlyที่ครอบคลุมกับเครื่องมือการตลาดขาเข้าอื่น ๆ เช่น ClickUp
- ความสามารถในการทำการตลาดอัตโนมัติผ่านการติดตามผลอัตโนมัติและข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณสามารถส่งล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมที่กำหนดไว้
ข้อจำกัดของ Calendly
- การเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราวที่อาจทำให้กระบวนการจัดตารางเวลาของทั้งสองฝ่ายหยุดชะงัก
- อาจประสบปัญหาในการซิงค์ปฏิทินจำนวนมากข้ามการดำเนินงานการตลาดขาเข้าขององค์กร
ราคาของ Calendly
- พื้นฐาน: ฟรีเสมอ
- สิ่งจำเป็น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Calendly
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,800+ รีวิว)
โน้มน้าวและเปลี่ยนใจกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยเครื่องมือการตลาดแบบอินบาวน์ที่ดีที่สุด
กลยุทธ์การตลาดแบบอินบาวด์มีความซับซ้อน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จะไม่มีเครื่องมือการตลาดแบบอินบาวด์ที่ "ดีที่สุด" เพียงเครื่องมือเดียว
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น กลยุทธ์ที่ดีที่สุดใช้การผสมผสานของเครื่องมือและค้นหาวิธีที่จะผสานรวมพวกมันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ยกตัวอย่าง ClickUp ซอฟต์แวร์ของเราไม่ได้แสร้งว่าสามารถจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียหรือวิเคราะห์เว็บขั้นสูงได้ แต่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการตลาดขาเข้าที่ให้บริการเหล่านั้นได้ ในที่สุดก็สร้างศูนย์กลางสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการตลาดขาเข้า
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่? หากคุณต้องการเพิ่มพลังให้กับการตลาดขาเข้าของคุณ ตอนนี้คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดเริ่มสร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้