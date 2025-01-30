บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์แคมเปญข้อความ (SMS) ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

10 ซอฟต์แวร์แคมเปญข้อความ (SMS) ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Engineering Team
Engineering Team
30 มกราคม 2568

การศึกษาแสดงให้เห็นว่า 90% ของผู้รับ SMS เปิดข้อความภายใน 3 วินาที. นี่ทำให้การตลาดผ่าน SMS เป็นเครื่องมือที่สำคัญในปัจจุบัน.

หลายบริษัทเลือกใช้ซอฟต์แวร์แคมเปญ SMS เพื่อเข้าถึงศักยภาพของการตลาดผ่าน SMS ซอฟต์แวร์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการตลาดและส่งข้อความที่มีส่วนร่วมสูงและปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าของคุณ

เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์แคมเปญ SMS ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกเพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด ก่อนที่จะพิจารณาตัวเลือกซอฟต์แวร์ มาดูคุณสมบัติที่จำเป็นในซอฟต์แวร์การตลาดผ่าน SMS ของคุณกันก่อน

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แคมเปญ SMS?

นี่คือคุณสมบัติสำคัญบางประการที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การตลาดผ่าน SMS:

  • ความสามารถในการขยายตัวและการส่งมอบระหว่างประเทศ: เลือกแพลตฟอร์มที่มีความสามารถในการเข้าถึงทั่วโลกและรองรับตัวอักษรระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์รองรับปริมาณข้อความที่เพิ่มขึ้น บัญชีผู้ใช้ และการผสานรวมที่กำหนดเองในอนาคต
  • การจัดการแคมเปญ: มองหาคุณสมบัติเช่น การจัดตารางเวลา, การแบ่งกลุ่ม, และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อทำให้แคมเปญของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้ชมที่เฉพาะเจาะจง
  • การรายงานและการวิเคราะห์: เครื่องมือควรติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการเปิด อัตราการคลิกผ่าน และอัตราการเปลี่ยนแปลง เพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
  • การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานรวมกับระบบ CRM ที่มีอยู่, แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมล, และเครื่องมืออื่น ๆ ได้เพื่อให้ได้กระบวนการทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย: เลือกแพลตฟอร์มที่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น TCPA และ GDPR และมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและข้อมูลลูกค้า
  • ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เลือกใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่าย มีระบบนำทางที่ชัดเจน และฟีเจอร์ที่ใช้งานสะดวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและลดระยะเวลาในการเรียนรู้
  • การสื่อสารสองทาง: เลือกซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สามารถสนทนาแบบสองทางกับลูกค้าได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์

10 ซอฟต์แวร์การตลาดผ่าน SMS ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

นี่คือรายการซอฟต์แวร์การตลาดผ่าน SMS ที่คัดสรรมาเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นและขยายแคมเปญการตลาดผ่าน SMS ของคุณ ศึกษาคุณสมบัติที่ดีที่สุดและข้อจำกัดเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณ

1. Klaviyo

Klaviyo
ผ่านทางKlaviyo

ด้วยการเชื่อมต่อแบบเนทีฟมากกว่า 300 รายการ Klaviyo เป็นที่รู้จักในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สร้างผลกระทบ

แพลตฟอร์ม Klaviyo ใช้ประโยชน์จากอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ชาญฉลาดและการผสานรวมที่แน่นแฟ้นกับซอฟต์แวร์ตะกร้าสินค้า เช่น Facebook และ Shopify เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าและกระตุ้นการมีส่วนร่วม ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้และลดอัตราการละทิ้งตะกร้าสินค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Klaviyo

  • ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อสำเร็จรูปและเครื่องมือการสมัครสมาชิกกว่า 300 รายการ
  • สร้างแบบฟอร์มลงทะเบียน SMS เพียงแบบเดียวที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับผู้เข้าชมบนมือถือ
  • รับการสนับสนุนภาพ MMS และ GIF ในข้อความ SMS
  • ผสานลิงก์สมัครรับ SMS เพื่อเพิ่มผู้ลงทะเบียนใหม่

ข้อจำกัดของ Klaviyo

  • ขาดการสนับสนุนหลังการปฐมนิเทศที่แข็งแกร่ง
  • ผู้ใช้รายงานว่าคุณสมบัติขั้นสูงยากที่จะเรียนรู้
  • แพ็กเกจราคาที่สูงขึ้นสำหรับ SMS

ราคาของ Klaviyo

  • ฟรี: เครดิตส่ง SMS/MMS ฟรี 150 ครั้งต่อเดือน
  • อีเมล: เริ่มต้นที่ $45/เดือน
  • อีเมลและ SMS: เริ่มต้นที่ $60/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Klaviyo

  • G2: 4. /5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)

2. Omnisend

ออมนิเซนด์
ผ่านทางOmnisend

Omnisend ผสานข้อความอัตโนมัติเข้ากับอีเมลและการแจ้งเตือนแบบพุชไว้ในกระบวนการทำงานอัตโนมัติเดียว แตกต่างจากเครื่องมือการตลาดผ่าน SMS ส่วนใหญ่ตรงที่ไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่อีเมลในการสร้างตัวตนของผู้ใช้

Omnisend มีเครื่องมือหลากหลาย เช่น SMS, WhatsApp, ป๊อปอัป และการแจ้งเตือนแบบพุช เพื่อส่งมอบการสื่อสารระหว่างช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ มอบความยืดหยุ่นในการสร้างและจัดการแคมเปญของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Omnisend

  • สร้างทริกเกอร์หลายตัวสำหรับขั้นตอนของลูกค้าที่แตกต่างกัน
  • ขับเคลื่อนการทำงานอัตโนมัติให้ดียิ่งขึ้นด้วยเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป 30 แบบ
  • ทำงานด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 150 แบบสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
  • ผสานแบบฟอร์มในแคมเปญเพื่อสร้างรายชื่อสำหรับส่ง SMS

ข้อจำกัดของ Omnisend

  • ไม่สามารถผสานการทำงานกับ Google Analytics และซอฟต์แวร์ CRM ชั้นนำอื่น ๆ ได้
  • ไม่มีคุณสมบัติการทดสอบ A/B

ราคา Omnisend

  • ฟรี: $0 สำหรับ 60 ข้อความ SMS (ครั้งเดียว)
  • มาตรฐาน: 16 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $59/เดือน

Omnisend คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

3. บทส่งท้าย. io

บทส่งท้าย
ผ่านทางบันทึกเพิ่มเติม

Postscript นำเสนอตัวกรองที่ละเอียด 60 รายการ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนการตลาดและกลยุทธ์ที่แบ่งกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจงได้ แพลตฟอร์มนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างรายชื่อที่สอดคล้องกับ TCPA เพื่อลดการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ

แม้ว่า Postscript จะมีการผสานรวมหลายระบบ รวมถึง Zendesk, Klaviyo, Yotpo และ Okendo แต่รองรับเฉพาะ Shopify และ Shopify Plus เท่านั้น

บทส่งท้าย คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ภายในองค์กรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ เปิดตัว และปรับปรุงโปรแกรม SMS
  • สร้างกลุ่มผู้สมัครสมาชิกและลูกค้าด้วยตัวกรองการแบ่งกลุ่มมากกว่า 45 รายการ
  • เลือกจากเหตุการณ์ทริกเกอร์อัตโนมัติมากกว่า 65 รายการเพื่อส่งข้อความอัตโนมัติในทุกจุดของการเดินทางของลูกค้า
  • ทำให้แคมเปญ SMS การติดตามผล และประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของภาคผนวก

  • การวิเคราะห์ของ Postscript จำเป็นต้องปรับปรุง
  • ความสามารถในการผสานรวมที่จำกัด

การตั้งราคาแบบโพสต์สคริปต์

  • เริ่มต้น: $0. 015/SMS, $0. 045/MMS + ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการ
  • การเติบโต: $100/เดือน, $0. 01/SMS, $0. 03/MMS + ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการ
  • มืออาชีพ: $500/เดือน, $0. 007/SMS, $0. 024/MMS + ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการ
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

บทวิจารณ์และคะแนนหลังการโพสต์

  • G2: 4. 9/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

4. Sakari. io

ผ่านทางซากาเรีย

Sakari ให้บริการการตลาดผ่าน SMS ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถส่งข้อความโต้ตอบระหว่างฝ่ายการตลาด ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ฝ่ายขาย และแผนกอื่นๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังออกหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้วยการใช้แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ Sakari มอบฟังก์ชันการส่งข้อความแบบข้อความสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มสื่อ ไอคอน แผนที่ และปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการได้

คุณสมบัติเด่นของซากาเรีย

  • ส่งข้อความจำนวนมากไปยังกว่า 200 ประเทศ
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มและ API ของบุคคลที่สามหลากหลาย รวมถึง Slack, Hubspot และ Salesforce
  • ใช้กระบวนการทำงานผ่าน SMS ที่อิงตามวงจรชีวิตของลูกค้าเฉพาะ เช่น การกรอกแบบฟอร์มและการนัดหมาย
  • ส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปยังผู้ติดต่อของคุณผ่านการส่งข้อความมัลติมีเดีย

ข้อจำกัดของซากาเรีย

  • จำเป็นต้องชำระเงินสำหรับข้อความขาเข้า
  • การแจ้งเตือนแบบพุชมักไม่ทำงาน

การกำหนดราคาของซากาเรีย

  • เริ่มต้น: $16/เดือน
  • การเติบโต: 30 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจ: 90 ดอลลาร์/เดือน
  • ทีม: $170/เดือน
  • ทองคำ: $330/เดือน
  • เอลิต: 640 ดอลลาร์/เดือน
  • ราคาพิเศษ สำหรับแผนการใช้งานปริมาณสูง

คะแนนและรีวิวของซากา

  • Capterra: 4. 5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ

5. SMSBump

SMSbump
ผ่านทางSMSbump

ใช้โดยธุรกิจกว่า 90,000 แห่งสำหรับร้านค้าอีคอมเมิร์ซของพวกเขา, SMSBump ปัจจุบันให้บริการเฉพาะ Shopify และ BigCommerce.

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการตามแนวทางที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นอันดับแรก โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของ GPDR, CTIA, และ TCPA สำหรับการรวบรวมข้อมูลผู้สมัครสมาชิก SMSBump ยังให้บริการการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SMSBump

  • นำเข้าติดต่อด้วยตนเองผ่านไฟล์ CSV
  • สร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมายด้วยป๊อปอัป, การสมัครผ่านโซเชียล, QR โค้ด และคีย์เวิร์ด
  • สร้างกลุ่มผู้บริโภคที่แคบโดยมีข้อมูลมากกว่า 40 จุดเพื่อเจาะกลุ่มผู้ซื้อ
  • ตั้งค่าการอัตโนมัติข้อความและการแจ้งเตือนเตือนความจำที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล ซึ่งจะถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่ระบุ

ข้อจำกัดของ SMSBump

ราคาของ SMSBump

  • ฟรี: $0, $ 0.0165 ต่อ SMS (สหรัฐอเมริกา)
  • การเติบโต: $19/เดือน, $ 0. 0149 ต่อ SMS (สหรัฐอเมริกา)
  • พรีเมียม: $49/เดือน, $ 0. 0142 ต่อ SMS (สหรัฐอเมริกา)
  • พาวเวอร์เฮาส์: 199 ดอลลาร์/เดือน, 0.0130 ดอลลาร์ต่อ SMS (สหรัฐอเมริกา)

SMSBump คะแนนและรีวิว

  • Capterra: ไม่มีการระบุ
  • G2: ไม่มีการระบุ

6. Textmagic

เท็กซ์เมจิก
ผ่านทางTextmagic

มีให้บริการในเกือบ 190 ประเทศ Textmagic โดดเด่นด้วยความสามารถในการส่งข้อความจำนวนมาก ซอฟต์แวร์นี้รับประกันความปลอดภัยในการส่งข้อความด้วยโปรโตคอล SSL/HTTPS และสำรองข้อมูลบัญชีและข้อความของผู้ใช้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

API ของเกตเวย์ SMS ของ Textmagic สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เพื่อส่งข้อความ SMS ได้ ซึ่งเพิ่มความสามารถในการส่งข้อความทางโทรศัพท์เข้าไปในกระบวนการทำงานประจำวัน

คุณสมบัติเด่นของ Textmagic

  • ตอบข้อซักถามของลูกค้าผ่านแผงแชท SMS สองทาง
  • แปลงอีเมลเป็น SMS และส่งจากอีเมลใดก็ได้ที่มีผู้รับหลายคน
  • ใช้หมายเลขโทรศัพท์เสมือนเฉพาะสำหรับการกำหนดเส้นทางสายเรียกเข้า แคมเปญส่งเสริมการขาย และการสนับสนุนลูกค้า
  • ตอบข้อความโดยใช้ฟีเจอร์โอนสายเสียง

ข้อจำกัดของ Textmagic

  • ความยากลำบากในการเพิ่มมัลติมีเดีย เนื่องจากลิงก์ทำงานผ่านการอัปโหลดโดยตรงเท่านั้น
  • บริการลูกค้าไม่ดีในหลายรีวิว

ราคาของ Textmagic

  • แผนชำระเงินตามการใช้งานจริงซึ่งแตกต่างกันไปตามประเทศและชุดบริการ

คะแนนและรีวิวของ Textmagic

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

7. Emotive. io

อารมณ์
ผ่านทางอารมณ์

ใช้โดยธุรกิจกว่า 700 แห่ง Emotive มอบผู้จัดการการเริ่มต้นใช้งาน ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า และนักเขียนคำโฆษณาโดยเฉพาะให้กับลูกค้าแต่ละราย แพลตฟอร์มการตลาดผ่าน SMS ยังมาพร้อมกับซอฟต์แวร์การตลาดข้อความสนทนาที่เป็นเอกลักษณ์

คุณสมบัติของ Emotive ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ เพื่อช่วยให้ธุรกิจที่กำลังขยายตัวบรรลุเป้าหมายทางการตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่กระตุ้นอารมณ์

  • ร่วมมือกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทุ่มเทเพื่อแนะนำคุณผ่านแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ TCPA, CCPA และ CTIA
  • สร้างข้อความ SMS แบบสนทนา ไม่ใช่แค่การส่งข้อความแบบกระจาย
  • ลดความยุ่งยากในการซื้อด้วยข้อความสั่งซื้อ
  • เชื่อมต่อแคมเปญการตลาดผ่าน SMS กับธุรกรรมขาย
  • เปลี่ยนการเข้าชมเว็บไซต์ให้เป็นผู้ติดตามทาง SMS และอีเมล

ข้อจำกัดทางอารมณ์

  • Emotive ไม่สามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองที่ไม่ซ้ำกันได้
  • ขาดแดชบอร์ดวิเคราะห์

การตั้งราคาที่กระตุ้นอารมณ์

  • ข้อความ SMS ที่กระตุ้นอารมณ์: $0. 0200/MMS, $0. 0100/SMS
  • การระบุความรู้สึก: $350/เดือน
  • บริการจัดการ SMS: 2,000 ดอลลาร์/เดือน
  • โฆษณาที่กระตุ้นอารมณ์: เริ่มต้นที่ 10% ของงบประมาณโฆษณา

คะแนนและความคิดเห็นที่กระตุ้นอารมณ์

  • G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

8. ทวิลีโอ

ทวิลีโอ
ผ่านทางTwilio

Twilio มอบ API บนคลาวด์ที่พร้อมใช้งานทั่วโลก ซึ่งนักพัฒนาสามารถใช้เพื่อสร้างแอปพลิเคชันการสื่อสารที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ โดยมีสามระดับให้เลือกในการพัฒนาแอปพลิเคชันเหล่านี้: ด้วยโค้ด ด้วยโค้ดน้อยที่สุด และไม่ต้องเขียนโค้ดเลย

Twilio นำเสนอตัวเลือกการเชื่อมต่อที่โปรแกรมได้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เสมือน, SIP trunking และการส่งข้อความ ซึ่งเหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการแอปพลิเคชัน SMS เฉพาะของตนเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Twilio

  • ใช้ประโยชน์จากห้องสมุดที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีคู่มือ, บทเรียน,และแบบฟอร์มเนื้อหา
  • สร้างฟังก์ชันการทำงานของ SMS หลายรูปแบบด้วย JavaScript โดยใช้ไลบรารีตัวอย่างโค้ด
  • สร้างการสนทนาข้ามช่องทาง

ข้อจำกัดของ Twilio

  • มันอาจซับซ้อนสำหรับมือใหม่
  • ธุรกิจที่มีปริมาณการเข้าชมสูงจะต้องจ่ายมากขึ้น
  • การสนับสนุนลูกค้าจำกัด

การกำหนดราคาของ Twilio

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ราคาที่แตกต่างกันสำหรับบริการที่แตกต่างกัน

คะแนนและรีวิวของ Twilio

  • G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

9. ใส่ใจ

ผ่านทางความเอาใจใส่

Attentive นำเสนอเทคโนโลยีสองแตะที่จดสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยเร่งการขยายรายชื่อสมาชิกอย่างรวดเร็ว คุณสมบัตินี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการส่งข้อความแบบโต้ตอบส่วนบุคคลตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า

คุณสามารถรวมข้อมูลลูกค้าจากทุกระบบทางการตลาดของคุณ และขยายการสื่อสารแบบ1:1 ข้ามช่องทางต่าง ๆได้ด้วยมุมมองลูกค้าเพียงหนึ่งเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ควรใส่ใจ

  • ซิงค์แคตตาล็อกสินค้าของคุณจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเข้าสู่แคมเปญข้อความของคุณ
  • สำรวจคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น เส้นทางการตรวจสอบ, แม่แบบการยินยอม, และเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ผสานข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ รวมถึง Shopify และ Salesforce
  • เข้าร่วมชุมชนผู้ใช้ Attentive เพื่อให้ลูกค้าได้รับการสนับสนุนที่กว้างขวางยิ่งขึ้นจากทีม Attentive

ข้อจำกัดของความใส่ใจ

  • ผู้ใช้มักประสบปัญหาในการแก้ไขแคมเปญหลักของตน
  • ไม่มีฟีเจอร์สำหรับปิดการส่งข้อความสองทาง

การตั้งราคาที่ใส่ใจ

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวที่ใส่ใจ

  • G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)

10. SimpleTexting

SimpleTexting
ผ่านทางSimpleTexting

SimpleTexting ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ทริกเกอร์และแอคชันที่มีแหล่งที่มาเปิดเผยได้นับพันรายการจากกว่า 1,600 แอปพลิเคชัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนโค้ดแบบกำหนดเองเพื่อเชื่อมต่อกับแอปใดก็ได้ตามต้องการ

รองรับหลากหลายอุตสาหกรรมและให้บริการธุรกิจมากกว่า 10,000 แห่ง เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่าน SMS เพียงแห่งเดียวที่ให้บริการข้อความที่สอดคล้องกับข้อกำหนดฟรี

นอกจากนี้ ทุกแผนของ SimpleText มาพร้อมกับชุดคุณสมบัติครบครัน และพวกเขายังอ้างว่าสามารถสร้างการผสานระบบแบบกำหนดเองสำหรับธุรกิจของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของ SimpleTexting

  • รับการผสานระบบที่ปรับแต่งได้พร้อมความต้องการในการเขียนโค้ดน้อยที่สุด
  • ใช้ 306 ตัวอักษรต่อ SMS เทียบกับขีดจำกัดปกติที่ 160 ตัวอักษร
  • ทำงานร่วมกับตัวสร้างข้อความ AIที่ติดตั้งไว้ในตัว
  • เพลิดเพลินกับไม่มีขีดจำกัดสำหรับคำค้นหาและผู้ติดต่อ
  • ฐานข้อมูลสมาชิกตามกลุ่มเพื่อทำการตลาดที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น

ข้อจำกัดของ SimpleTexting

  • โอกาสในการปรับปรุงศูนย์ช่วยเหลือ
  • ไม่สามารถจัดกลุ่มเซ็กเมนต์ด้วยคำสั่ง and-or ได้ ซึ่งจำกัดการทำการตลาดแบบเจาะจง
  • โอกาสที่น้อยในการเก็บข้อมูลผู้สมัครสมาชิก

ราคาของ SimpleTexting

  • ค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณ: $39 +$4 (ค่าลงทะเบียนผู้ให้บริการครั้งเดียว)

ส่วนเสริมที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล

  • สมาชิกทีมเพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • หมายเลขเพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อหมายเลข

SimpleTexting คะแนนและความคิดเห็น

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ

ในขณะที่ Klaviyo, Omnisend และเครื่องมืออื่น ๆ ที่เราได้ระบุไว้มีฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับแคมเปญ SMS แพลตฟอร์มการตลาดผ่าน SMS อื่น ๆ ก็มีความสำคัญสำหรับนักการตลาดในการสร้างเนื้อหาแคมเปญ SMS, นำทางแคมเปญหลายช่องทาง และปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่น!

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อทำให้แคมเปญ SMS ของคุณประสบความสำเร็จ:

ClickUp AI

ClickUp AIช่วยคุณในการสร้างเนื้อหา SMS ที่น่าสนใจและมีผลกระทบ. ด้วย ClickUp AI, คุณจะได้

  • สร้างแคมเปญ SMS ที่น่าสนใจ
  • สร้างข้อความส่วนบุคคลด้วยเนื้อหาแบบไดนามิก
  • ทดสอบ A/B กลยุทธ์การสื่อสารที่แตกต่างกัน

ClickUp AI ไม่เพียงแค่การเขียนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณติดตามการสนทนา สร้างงาน ตรวจสอบไวยากรณ์ให้สมบูรณ์แบบ และแม้กระทั่งแปลภาษาสำหรับการส่งข้อความ SMS ระดับโลก

ClickUp อีเมลการตลาด
การตลาดผ่านอีเมลง่ายด้วย ClickUp AI

ClickUp สำหรับการตลาดเป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกัน จัดการงาน จัดการเวลา และดำเนินกิจกรรมการตลาดได้ภายในเครื่องมือเดียว

เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ClickUp
เข้าถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของคุณ (OKRs) โดยการสร้างแผนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ทีมการตลาดของคุณจะบรรลุเป้าหมาย งบประมาณ และอื่นๆ

ClickUp สำหรับทีมการตลาด

แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติหลายประการ:

ClickUp Whiteboards พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน gif
ClickUp Whiteboards คือศูนย์กลางแบบรวมศูนย์และมองเห็นภาพได้ของคุณ เพื่อเปลี่ยนความคิดของทีมให้กลายเป็นกิจกรรมที่ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ClickUp Whiteboard: สร้างกระดานไวท์บอร์ดสำหรับแคมเปญเพื่อระดมความคิด ปรับปรุง และมองเห็นภาพกระบวนการแคมเปญ SMS ของคุณ
  • งานใน ClickUp: เพิ่มความชัดเจนในการมองเห็น กำหนดขั้นตอนการทำงาน และมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญด้วยงานใน ClickUp
  • ClickUp Docs: รวมศูนย์การจัดการบรีฟงานสร้างสรรค์และอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบการออกแบบแคมเปญอย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF

แพลตฟอร์มยังมีห้องสมุดของเทมเพลตการตลาด และเทมเพลตการเขียนเนื้อหาเพื่อช่วยคุณพัฒนาและปรับปรุงแคมเปญของคุณ

ขยายขนาดแคมเปญการตลาดผ่าน SMS ของคุณ

การตลาดผ่าน SMS ช่วยเติมเต็มช่องว่างที่สำคัญในกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ด้วยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมสูงในเวลาที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

การใช้เครื่องมือแคมเปญ SMS เหล่านี้จะช่วยให้การกำหนดเป้าหมายลูกค้าของคุณง่ายยิ่งขึ้น และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในแคมเปญการตลาดของคุณ

ขณะที่คุณทดลองใช้บริการการตลาดผ่าน SMS ที่หลากหลาย อย่าลังเลที่จะลองใช้ ClickUp เพื่อยกระดับแคมเปญ SMS ของคุณและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มแคมเปญ SMS ของคุณได้เลย!