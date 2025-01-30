10 ซอฟต์แวร์แคมเปญข้อความ (SMS) ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

การศึกษาแสดงให้เห็นว่า 90% ของผู้รับ SMS เปิดข้อความภายใน 3 วินาที. นี่ทำให้การตลาดผ่าน SMS เป็นเครื่องมือที่สำคัญในปัจจุบัน.
หลายบริษัทเลือกใช้ซอฟต์แวร์แคมเปญ SMS เพื่อเข้าถึงศักยภาพของการตลาดผ่าน SMS ซอฟต์แวร์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการตลาดและส่งข้อความที่มีส่วนร่วมสูงและปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าของคุณ
เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์แคมเปญ SMS ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกเพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด ก่อนที่จะพิจารณาตัวเลือกซอฟต์แวร์ มาดูคุณสมบัติที่จำเป็นในซอฟต์แวร์การตลาดผ่าน SMS ของคุณกันก่อน
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แคมเปญ SMS?
นี่คือคุณสมบัติสำคัญบางประการที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การตลาดผ่าน SMS:
- ความสามารถในการขยายตัวและการส่งมอบระหว่างประเทศ: เลือกแพลตฟอร์มที่มีความสามารถในการเข้าถึงทั่วโลกและรองรับตัวอักษรระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์รองรับปริมาณข้อความที่เพิ่มขึ้น บัญชีผู้ใช้ และการผสานรวมที่กำหนดเองในอนาคต
- การจัดการแคมเปญ: มองหาคุณสมบัติเช่น การจัดตารางเวลา, การแบ่งกลุ่ม, และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อทำให้แคมเปญของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้ชมที่เฉพาะเจาะจง
- การรายงานและการวิเคราะห์: เครื่องมือควรติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการเปิด อัตราการคลิกผ่าน และอัตราการเปลี่ยนแปลง เพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานรวมกับระบบ CRM ที่มีอยู่, แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมล, และเครื่องมืออื่น ๆ ได้เพื่อให้ได้กระบวนการทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย: เลือกแพลตฟอร์มที่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น TCPA และ GDPR และมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและข้อมูลลูกค้า
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เลือกใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่าย มีระบบนำทางที่ชัดเจน และฟีเจอร์ที่ใช้งานสะดวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและลดระยะเวลาในการเรียนรู้
- การสื่อสารสองทาง: เลือกซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สามารถสนทนาแบบสองทางกับลูกค้าได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์
10 ซอฟต์แวร์การตลาดผ่าน SMS ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
นี่คือรายการซอฟต์แวร์การตลาดผ่าน SMS ที่คัดสรรมาเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นและขยายแคมเปญการตลาดผ่าน SMS ของคุณ ศึกษาคุณสมบัติที่ดีที่สุดและข้อจำกัดเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณ
1. Klaviyo
ด้วยการเชื่อมต่อแบบเนทีฟมากกว่า 300 รายการ Klaviyo เป็นที่รู้จักในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สร้างผลกระทบ
แพลตฟอร์ม Klaviyo ใช้ประโยชน์จากอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ชาญฉลาดและการผสานรวมที่แน่นแฟ้นกับซอฟต์แวร์ตะกร้าสินค้า เช่น Facebook และ Shopify เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าและกระตุ้นการมีส่วนร่วม ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้และลดอัตราการละทิ้งตะกร้าสินค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Klaviyo
- ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อสำเร็จรูปและเครื่องมือการสมัครสมาชิกกว่า 300 รายการ
- สร้างแบบฟอร์มลงทะเบียน SMS เพียงแบบเดียวที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับผู้เข้าชมบนมือถือ
- รับการสนับสนุนภาพ MMS และ GIF ในข้อความ SMS
- ผสานลิงก์สมัครรับ SMS เพื่อเพิ่มผู้ลงทะเบียนใหม่
ข้อจำกัดของ Klaviyo
- ขาดการสนับสนุนหลังการปฐมนิเทศที่แข็งแกร่ง
- ผู้ใช้รายงานว่าคุณสมบัติขั้นสูงยากที่จะเรียนรู้
- แพ็กเกจราคาที่สูงขึ้นสำหรับ SMS
ราคาของ Klaviyo
- ฟรี: เครดิตส่ง SMS/MMS ฟรี 150 ครั้งต่อเดือน
- อีเมล: เริ่มต้นที่ $45/เดือน
- อีเมลและ SMS: เริ่มต้นที่ $60/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Klaviyo
- G2: 4. /5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
2. Omnisend
Omnisend ผสานข้อความอัตโนมัติเข้ากับอีเมลและการแจ้งเตือนแบบพุชไว้ในกระบวนการทำงานอัตโนมัติเดียว แตกต่างจากเครื่องมือการตลาดผ่าน SMS ส่วนใหญ่ตรงที่ไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่อีเมลในการสร้างตัวตนของผู้ใช้
Omnisend มีเครื่องมือหลากหลาย เช่น SMS, WhatsApp, ป๊อปอัป และการแจ้งเตือนแบบพุช เพื่อส่งมอบการสื่อสารระหว่างช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ มอบความยืดหยุ่นในการสร้างและจัดการแคมเปญของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Omnisend
- สร้างทริกเกอร์หลายตัวสำหรับขั้นตอนของลูกค้าที่แตกต่างกัน
- ขับเคลื่อนการทำงานอัตโนมัติให้ดียิ่งขึ้นด้วยเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป 30 แบบ
- ทำงานด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 150 แบบสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- ผสานแบบฟอร์มในแคมเปญเพื่อสร้างรายชื่อสำหรับส่ง SMS
ข้อจำกัดของ Omnisend
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับ Google Analytics และซอฟต์แวร์ CRM ชั้นนำอื่น ๆ ได้
- ไม่มีคุณสมบัติการทดสอบ A/B
ราคา Omnisend
- ฟรี: $0 สำหรับ 60 ข้อความ SMS (ครั้งเดียว)
- มาตรฐาน: 16 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน
Omnisend คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
3. บทส่งท้าย. io
Postscript นำเสนอตัวกรองที่ละเอียด 60 รายการ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนการตลาดและกลยุทธ์ที่แบ่งกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจงได้ แพลตฟอร์มนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างรายชื่อที่สอดคล้องกับ TCPA เพื่อลดการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ
แม้ว่า Postscript จะมีการผสานรวมหลายระบบ รวมถึง Zendesk, Klaviyo, Yotpo และ Okendo แต่รองรับเฉพาะ Shopify และ Shopify Plus เท่านั้น
บทส่งท้าย คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ภายในองค์กรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ เปิดตัว และปรับปรุงโปรแกรม SMS
- สร้างกลุ่มผู้สมัครสมาชิกและลูกค้าด้วยตัวกรองการแบ่งกลุ่มมากกว่า 45 รายการ
- เลือกจากเหตุการณ์ทริกเกอร์อัตโนมัติมากกว่า 65 รายการเพื่อส่งข้อความอัตโนมัติในทุกจุดของการเดินทางของลูกค้า
- ทำให้แคมเปญ SMS การติดตามผล และประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของภาคผนวก
- การวิเคราะห์ของ Postscript จำเป็นต้องปรับปรุง
- ความสามารถในการผสานรวมที่จำกัด
การตั้งราคาแบบโพสต์สคริปต์
- เริ่มต้น: $0. 015/SMS, $0. 045/MMS + ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการ
- การเติบโต: $100/เดือน, $0. 01/SMS, $0. 03/MMS + ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการ
- มืออาชีพ: $500/เดือน, $0. 007/SMS, $0. 024/MMS + ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
บทวิจารณ์และคะแนนหลังการโพสต์
- G2: 4. 9/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
4. Sakari. io
Sakari ให้บริการการตลาดผ่าน SMS ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถส่งข้อความโต้ตอบระหว่างฝ่ายการตลาด ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ฝ่ายขาย และแผนกอื่นๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังออกหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยการใช้แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ Sakari มอบฟังก์ชันการส่งข้อความแบบข้อความสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มสื่อ ไอคอน แผนที่ และปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการได้
คุณสมบัติเด่นของซากาเรีย
- ส่งข้อความจำนวนมากไปยังกว่า 200 ประเทศ
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มและ API ของบุคคลที่สามหลากหลาย รวมถึง Slack, Hubspot และ Salesforce
- ใช้กระบวนการทำงานผ่าน SMS ที่อิงตามวงจรชีวิตของลูกค้าเฉพาะ เช่น การกรอกแบบฟอร์มและการนัดหมาย
- ส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปยังผู้ติดต่อของคุณผ่านการส่งข้อความมัลติมีเดีย
ข้อจำกัดของซากาเรีย
- จำเป็นต้องชำระเงินสำหรับข้อความขาเข้า
- การแจ้งเตือนแบบพุชมักไม่ทำงาน
การกำหนดราคาของซากาเรีย
- เริ่มต้น: $16/เดือน
- การเติบโต: 30 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: 90 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $170/เดือน
- ทองคำ: $330/เดือน
- เอลิต: 640 ดอลลาร์/เดือน
- ราคาพิเศษ สำหรับแผนการใช้งานปริมาณสูง
คะแนนและรีวิวของซากา
- Capterra: 4. 5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
5. SMSBump
ใช้โดยธุรกิจกว่า 90,000 แห่งสำหรับร้านค้าอีคอมเมิร์ซของพวกเขา, SMSBump ปัจจุบันให้บริการเฉพาะ Shopify และ BigCommerce.
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการตามแนวทางที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นอันดับแรก โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของ GPDR, CTIA, และ TCPA สำหรับการรวบรวมข้อมูลผู้สมัครสมาชิก SMSBump ยังให้บริการการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SMSBump
- นำเข้าติดต่อด้วยตนเองผ่านไฟล์ CSV
- สร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมายด้วยป๊อปอัป, การสมัครผ่านโซเชียล, QR โค้ด และคีย์เวิร์ด
- สร้างกลุ่มผู้บริโภคที่แคบโดยมีข้อมูลมากกว่า 40 จุดเพื่อเจาะกลุ่มผู้ซื้อ
- ตั้งค่าการอัตโนมัติข้อความและการแจ้งเตือนเตือนความจำที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล ซึ่งจะถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่ระบุ
ข้อจำกัดของ SMSBump
- ระบบอัตโนมัติและการแบ่งกลุ่มไม่สอดคล้องกับคู่แข่ง
- การขาดการผสานรวมแบบหลายช่องทางกับซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดอื่น ๆ
ราคาของ SMSBump
- ฟรี: $0, $ 0.0165 ต่อ SMS (สหรัฐอเมริกา)
- การเติบโต: $19/เดือน, $ 0. 0149 ต่อ SMS (สหรัฐอเมริกา)
- พรีเมียม: $49/เดือน, $ 0. 0142 ต่อ SMS (สหรัฐอเมริกา)
- พาวเวอร์เฮาส์: 199 ดอลลาร์/เดือน, 0.0130 ดอลลาร์ต่อ SMS (สหรัฐอเมริกา)
SMSBump คะแนนและรีวิว
- Capterra: ไม่มีการระบุ
- G2: ไม่มีการระบุ
6. Textmagic
มีให้บริการในเกือบ 190 ประเทศ Textmagic โดดเด่นด้วยความสามารถในการส่งข้อความจำนวนมาก ซอฟต์แวร์นี้รับประกันความปลอดภัยในการส่งข้อความด้วยโปรโตคอล SSL/HTTPS และสำรองข้อมูลบัญชีและข้อความของผู้ใช้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
API ของเกตเวย์ SMS ของ Textmagic สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เพื่อส่งข้อความ SMS ได้ ซึ่งเพิ่มความสามารถในการส่งข้อความทางโทรศัพท์เข้าไปในกระบวนการทำงานประจำวัน
คุณสมบัติเด่นของ Textmagic
- ตอบข้อซักถามของลูกค้าผ่านแผงแชท SMS สองทาง
- แปลงอีเมลเป็น SMS และส่งจากอีเมลใดก็ได้ที่มีผู้รับหลายคน
- ใช้หมายเลขโทรศัพท์เสมือนเฉพาะสำหรับการกำหนดเส้นทางสายเรียกเข้า แคมเปญส่งเสริมการขาย และการสนับสนุนลูกค้า
- ตอบข้อความโดยใช้ฟีเจอร์โอนสายเสียง
ข้อจำกัดของ Textmagic
- ความยากลำบากในการเพิ่มมัลติมีเดีย เนื่องจากลิงก์ทำงานผ่านการอัปโหลดโดยตรงเท่านั้น
- บริการลูกค้าไม่ดีในหลายรีวิว
ราคาของ Textmagic
- แผนชำระเงินตามการใช้งานจริงซึ่งแตกต่างกันไปตามประเทศและชุดบริการ
คะแนนและรีวิวของ Textmagic
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
7. Emotive. io
ใช้โดยธุรกิจกว่า 700 แห่ง Emotive มอบผู้จัดการการเริ่มต้นใช้งาน ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า และนักเขียนคำโฆษณาโดยเฉพาะให้กับลูกค้าแต่ละราย แพลตฟอร์มการตลาดผ่าน SMS ยังมาพร้อมกับซอฟต์แวร์การตลาดข้อความสนทนาที่เป็นเอกลักษณ์
คุณสมบัติของ Emotive ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ เพื่อช่วยให้ธุรกิจที่กำลังขยายตัวบรรลุเป้าหมายทางการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่กระตุ้นอารมณ์
- ร่วมมือกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทุ่มเทเพื่อแนะนำคุณผ่านแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ TCPA, CCPA และ CTIA
- สร้างข้อความ SMS แบบสนทนา ไม่ใช่แค่การส่งข้อความแบบกระจาย
- ลดความยุ่งยากในการซื้อด้วยข้อความสั่งซื้อ
- เชื่อมต่อแคมเปญการตลาดผ่าน SMS กับธุรกรรมขาย
- เปลี่ยนการเข้าชมเว็บไซต์ให้เป็นผู้ติดตามทาง SMS และอีเมล
ข้อจำกัดทางอารมณ์
- Emotive ไม่สามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองที่ไม่ซ้ำกันได้
- ขาดแดชบอร์ดวิเคราะห์
การตั้งราคาที่กระตุ้นอารมณ์
- ข้อความ SMS ที่กระตุ้นอารมณ์: $0. 0200/MMS, $0. 0100/SMS
- การระบุความรู้สึก: $350/เดือน
- บริการจัดการ SMS: 2,000 ดอลลาร์/เดือน
- โฆษณาที่กระตุ้นอารมณ์: เริ่มต้นที่ 10% ของงบประมาณโฆษณา
คะแนนและความคิดเห็นที่กระตุ้นอารมณ์
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
8. ทวิลีโอ
Twilio มอบ API บนคลาวด์ที่พร้อมใช้งานทั่วโลก ซึ่งนักพัฒนาสามารถใช้เพื่อสร้างแอปพลิเคชันการสื่อสารที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ โดยมีสามระดับให้เลือกในการพัฒนาแอปพลิเคชันเหล่านี้: ด้วยโค้ด ด้วยโค้ดน้อยที่สุด และไม่ต้องเขียนโค้ดเลย
Twilio นำเสนอตัวเลือกการเชื่อมต่อที่โปรแกรมได้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เสมือน, SIP trunking และการส่งข้อความ ซึ่งเหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการแอปพลิเคชัน SMS เฉพาะของตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Twilio
- ใช้ประโยชน์จากห้องสมุดที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีคู่มือ, บทเรียน,และแบบฟอร์มเนื้อหา
- สร้างฟังก์ชันการทำงานของ SMS หลายรูปแบบด้วย JavaScript โดยใช้ไลบรารีตัวอย่างโค้ด
- สร้างการสนทนาข้ามช่องทาง
ข้อจำกัดของ Twilio
- มันอาจซับซ้อนสำหรับมือใหม่
- ธุรกิจที่มีปริมาณการเข้าชมสูงจะต้องจ่ายมากขึ้น
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัด
การกำหนดราคาของ Twilio
- ทดลองใช้ฟรี
- ราคาที่แตกต่างกันสำหรับบริการที่แตกต่างกัน
คะแนนและรีวิวของ Twilio
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
9. ใส่ใจ
Attentive นำเสนอเทคโนโลยีสองแตะที่จดสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยเร่งการขยายรายชื่อสมาชิกอย่างรวดเร็ว คุณสมบัตินี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการส่งข้อความแบบโต้ตอบส่วนบุคคลตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
คุณสามารถรวมข้อมูลลูกค้าจากทุกระบบทางการตลาดของคุณ และขยายการสื่อสารแบบ1:1 ข้ามช่องทางต่าง ๆได้ด้วยมุมมองลูกค้าเพียงหนึ่งเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ควรใส่ใจ
- ซิงค์แคตตาล็อกสินค้าของคุณจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเข้าสู่แคมเปญข้อความของคุณ
- สำรวจคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น เส้นทางการตรวจสอบ, แม่แบบการยินยอม, และเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
- ผสานข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ รวมถึง Shopify และ Salesforce
- เข้าร่วมชุมชนผู้ใช้ Attentive เพื่อให้ลูกค้าได้รับการสนับสนุนที่กว้างขวางยิ่งขึ้นจากทีม Attentive
ข้อจำกัดของความใส่ใจ
- ผู้ใช้มักประสบปัญหาในการแก้ไขแคมเปญหลักของตน
- ไม่มีฟีเจอร์สำหรับปิดการส่งข้อความสองทาง
การตั้งราคาที่ใส่ใจ
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวที่ใส่ใจ
- G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
10. SimpleTexting
SimpleTexting ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ทริกเกอร์และแอคชันที่มีแหล่งที่มาเปิดเผยได้นับพันรายการจากกว่า 1,600 แอปพลิเคชัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนโค้ดแบบกำหนดเองเพื่อเชื่อมต่อกับแอปใดก็ได้ตามต้องการ
รองรับหลากหลายอุตสาหกรรมและให้บริการธุรกิจมากกว่า 10,000 แห่ง เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่าน SMS เพียงแห่งเดียวที่ให้บริการข้อความที่สอดคล้องกับข้อกำหนดฟรี
นอกจากนี้ ทุกแผนของ SimpleText มาพร้อมกับชุดคุณสมบัติครบครัน และพวกเขายังอ้างว่าสามารถสร้างการผสานระบบแบบกำหนดเองสำหรับธุรกิจของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ SimpleTexting
- รับการผสานระบบที่ปรับแต่งได้พร้อมความต้องการในการเขียนโค้ดน้อยที่สุด
- ใช้ 306 ตัวอักษรต่อ SMS เทียบกับขีดจำกัดปกติที่ 160 ตัวอักษร
- ทำงานร่วมกับตัวสร้างข้อความ AIที่ติดตั้งไว้ในตัว
- เพลิดเพลินกับไม่มีขีดจำกัดสำหรับคำค้นหาและผู้ติดต่อ
- ฐานข้อมูลสมาชิกตามกลุ่มเพื่อทำการตลาดที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น
ข้อจำกัดของ SimpleTexting
- โอกาสในการปรับปรุงศูนย์ช่วยเหลือ
- ไม่สามารถจัดกลุ่มเซ็กเมนต์ด้วยคำสั่ง and-or ได้ ซึ่งจำกัดการทำการตลาดแบบเจาะจง
- โอกาสที่น้อยในการเก็บข้อมูลผู้สมัครสมาชิก
ราคาของ SimpleTexting
- ค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณ: $39 +$4 (ค่าลงทะเบียนผู้ให้บริการครั้งเดียว)
ส่วนเสริมที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
- สมาชิกทีมเพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- หมายเลขเพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อหมายเลข
SimpleTexting คะแนนและความคิดเห็น
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ
ในขณะที่ Klaviyo, Omnisend และเครื่องมืออื่น ๆ ที่เราได้ระบุไว้มีฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับแคมเปญ SMS แพลตฟอร์มการตลาดผ่าน SMS อื่น ๆ ก็มีความสำคัญสำหรับนักการตลาดในการสร้างเนื้อหาแคมเปญ SMS, นำทางแคมเปญหลายช่องทาง และปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่น!
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อทำให้แคมเปญ SMS ของคุณประสบความสำเร็จ:
ClickUp AI
ClickUp AIช่วยคุณในการสร้างเนื้อหา SMS ที่น่าสนใจและมีผลกระทบ. ด้วย ClickUp AI, คุณจะได้
- สร้างแคมเปญ SMS ที่น่าสนใจ
- สร้างข้อความส่วนบุคคลด้วยเนื้อหาแบบไดนามิก
- ทดสอบ A/B กลยุทธ์การสื่อสารที่แตกต่างกัน
ClickUp AI ไม่เพียงแค่การเขียนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณติดตามการสนทนา สร้างงาน ตรวจสอบไวยากรณ์ให้สมบูรณ์แบบ และแม้กระทั่งแปลภาษาสำหรับการส่งข้อความ SMS ระดับโลก
ClickUp สำหรับการตลาดเป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกัน จัดการงาน จัดการเวลา และดำเนินกิจกรรมการตลาดได้ภายในเครื่องมือเดียว
ClickUp สำหรับทีมการตลาด
แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติหลายประการ:
- ClickUp Whiteboard: สร้างกระดานไวท์บอร์ดสำหรับแคมเปญเพื่อระดมความคิด ปรับปรุง และมองเห็นภาพกระบวนการแคมเปญ SMS ของคุณ
- งานใน ClickUp: เพิ่มความชัดเจนในการมองเห็น กำหนดขั้นตอนการทำงาน และมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญด้วยงานใน ClickUp
- ClickUp Docs: รวมศูนย์การจัดการบรีฟงานสร้างสรรค์และอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบการออกแบบแคมเปญอย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF
แพลตฟอร์มยังมีห้องสมุดของเทมเพลตการตลาด และเทมเพลตการเขียนเนื้อหาเพื่อช่วยคุณพัฒนาและปรับปรุงแคมเปญของคุณ
ขยายขนาดแคมเปญการตลาดผ่าน SMS ของคุณ
การตลาดผ่าน SMS ช่วยเติมเต็มช่องว่างที่สำคัญในกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ด้วยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมสูงในเวลาที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
การใช้เครื่องมือแคมเปญ SMS เหล่านี้จะช่วยให้การกำหนดเป้าหมายลูกค้าของคุณง่ายยิ่งขึ้น และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในแคมเปญการตลาดของคุณ
ขณะที่คุณทดลองใช้บริการการตลาดผ่าน SMS ที่หลากหลาย อย่าลังเลที่จะลองใช้ ClickUp เพื่อยกระดับแคมเปญ SMS ของคุณและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มแคมเปญ SMS ของคุณได้เลย!