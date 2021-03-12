มุมมองอนาคตของการทำงานระยะไกลกับ Safety Wing

โลกที่ถูกขับเคลื่อนโดยผู้ทำงานทางไกลได้ปรากฏอยู่บนขอบฟ้าเป็นเวลานานแล้ว และความท้าทายในปี 2021 ได้ผลักดันให้มันเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น เมื่อเราเริ่มเข้าใจถึงประโยชน์ของการทำงานทางไกล และสตาร์ทอัพเติบโตขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ทำงานที่ไม่ผูกติดกับสถานที่เหล่านี้ เราสามารถคาดการณ์ได้เพียงว่าแรงงานทางไกลใหม่นี้จะคงอยู่ต่อไป
แต่ว่าอนาคตของการทำงานทางไกลจะเป็นอย่างไร และใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการเติบโตนี้? มาพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มการทำงานทางไกลที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งจะกำหนดอนาคตของการทำงาน และเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงบริษัทที่กำลังทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้
ที่ทำงานจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่
สรุปสั้น ๆ ก็คือ สถานที่ทำงาน ต้อง เปลี่ยนแปลง ไม่มีทางอื่นใดอีกแล้ว
ไม่ใช่แค่เพราะช้างในห้อง (ไอ COVID-19) แต่เพราะโลกของการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก่อนที่การระบาดใหญ่จะเป็นข่าวใหญ่บริษัทที่มีเทคโนโลยี วิสัยทัศน์ และพนักงานที่เปิดกว้างสามารถเปลี่ยนผ่านจากสำนักงานไปสู่โลกใหม่ที่เน้น COVID ได้โดยไม่มีการหยุดชะงักมากนัก ในขณะที่ผู้ที่พยายามปรับตัวได้ยากต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย และบางรายถึงกับต้องปิดตัวลง
ด้วยจำนวนบริษัทที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งหันมาให้ความสำคัญกับพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล ส่งผลให้เกิดกระแสความตื่นตัวในการช่วยเหลือพวกเขาอย่างล้นหลาม การหลั่งไหลเข้ามาของพนักงานระยะไกลแบบ ชั่วคราว ในปริมาณมหาศาลนี้ ได้มอบวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมให้กับเราว่าโลกของเราจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรหากมีสัดส่วนของพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลเพิ่มสูงขึ้น และยังเปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ อีกมากมายได้พิจารณาความเป็นไปได้ของการมีพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลอีกด้วย
แนวโน้มการทำงานทางไกลใดที่กำลังเฟื่องฟูในขณะนี้?
แต่ละปีใหม่มาพร้อมกับอุปสรรค และไม่ต้องสงสัยเลยว่าปี 2021 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง แม้จะเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายมากมาย แต่ก็มีแนวโน้มที่ชัดเจนบางประการที่เริ่มปรากฏในกลุ่มชุมชนของผู้ทำงานแบบไม่จำกัดสถานที่ ซึ่งหลายแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตอันใกล้
การอพยพออกจากเมือง
ด้วยการล็อกดาวน์ทั่วประเทศที่เกิดขึ้นทั่วโลก เสน่ห์ของเมืองใหญ่ดูเหมือนจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ฉากสังคมที่คึกคัก แหล่งวัฒนธรรม และทัศนียภาพเมืองที่สวยงามที่เราทุกคนรู้จักและรักได้หยุดชะงักลง แทนที่ด้วยค่าเช่าที่สูงเกินไป ถนนที่ว่างเปล่า และการขาดพื้นที่สีเขียว
COVID-19 ทำให้พวกเราหลายคนต้องประเมินความสำคัญในชีวิตใหม่ การแสวงหาอากาศบริสุทธิ์ พื้นที่สีเขียว และที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสม ดูเหมือนจะกลายเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ขณะที่หลายคนเลือกที่จะหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองใหญ่ มุ่งหน้าสู่ธรรมชาติและชนบทที่เปิดกว้าง
ซอฟต์แวร์การทำงานระยะไกลที่นวัตกรรม
เราไม่ได้พูดเกินจริงเลยเมื่อบอกว่าโลกของการทำงานทางไกลคงไม่มีอยู่เลยหากปราศจากความช่วยเหลือของเทคโนโลยีแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอ ระบบส่งข้อความที่ปลอดภัย และทุกสิ่งที่มาพร้อมกับมัน ทำให้การบริหารบริษัททางไกลเป็นเรื่องง่ายโดยไม่มีปัญหา ความต้องการพื้นที่สำนักงานถาวร อาคารอิฐและปูนแบบดั้งเดิม กำลังกลายเป็นสิ่งล้าสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ
อะไรที่สนับสนุนการเติบโตของการทำงานทางไกล?
ซอฟต์แวร์ระยะไกล
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและบริษัทที่มองการณ์ไกลเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การทำงานระยะไกลแพร่หลายไปทั่วโลก ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานข้ามพรมแดนได้อย่างง่ายดาย เมื่อไม่นานมานี้ แนวคิดเรื่องการทำงานระยะไกลยังถูกมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ แต่ใครจะไปตำหนิพวกเขาได้ ในสมัยนั้นยังไม่มีเครือข่ายส่วนตัวเสมือน ซอฟต์แวร์ประชุมกลุ่ม หรือเครื่องมือการทำงานระยะไกลที่จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกัน
ในปัจจุบัน การเปิดบริษัทออนไลน์อย่างสมบูรณ์เป็นกระบวนการที่ง่ายและตรงไปตรงมา ด้วยโปรแกรมเช่นEstonian e-Residency มีบริษัทหลายแห่งที่ช่วยคุณในการจ้างงาน, อบรม, และจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในโลกการบริหารทีมง่ายกว่าที่เคยด้วยแพลตฟอร์มเพิ่มผลผลิต ของ ClickUp; การประชุมทีมสามารถจัดได้เพียงคลิกเดียวผ่านZoom และคุณยังสามารถมีมุมน้ำดื่มเสมือนจริงในสำนักงานออนไลน์เช่นTeamFlow ได้อีกด้วย
สวัสดิการพนักงานระยะไกล
นับตั้งแต่แนวคิดของดิจิทัลโนแมดและการทำงานทางไกลเกิดขึ้นในช่วงต้นสหัสวรรษ นักคิดที่ชาญฉลาดได้รวบรวมทรัพยากรและตอบสนองต่อตลาด ปัจจุบันนี้ไม่เคยง่ายเลยที่จะได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพียงแค่มีแล็ปท็อปในมือและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ บริษัทต่างๆกำลังตระหนักถึงประโยชน์ของการมีแหล่งบุคลากรทั่วโลก แต่คนทำงานทางไกลก็เช่นกัน: ตัวเลือกในการจ้างงานไม่มีขอบเขตทางภูมิศาสตร์อีกต่อไป คุณไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างบริษัทที่เปิดรับสมัครในพื้นที่ของคุณ คุณสามารถเลือกจากบริษัททั่วโลกได้อย่างอิสระ
เนื่องจากเหตุนี้ บริษัทต่าง ๆ ตระหนักว่าการเสนอเพียงตำแหน่งงานทางไกลนั้นไม่เพียงพอ: พนักงานคาดหวังสิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่นตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น การดูแลสุขภาพ การลาหยุดที่ได้รับค่าจ้าง และอื่น ๆ มีบริษัทที่กำลังสร้างอนาคตที่ดีที่สุดของการทำงานระยะไกลด้วยผลิตภัณฑ์เช่นRemote Health ของ SafetyWing: ประกันสุขภาพระดับโลกสำหรับทีมทั้งหมด ไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ที่ไหน แตกต่างจากบริษัทแบบดั้งเดิมที่จ้างงานในท้องถิ่น บริษัทที่ทำงานระยะไกลมีแหล่งรวมความสามารถที่กว้างขึ้นให้เลือก ทำให้ประกันสุขภาพเป็นความท้าทายใหญ่ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ SafetyWing ไม่สำคัญว่าพนักงานของคุณจะอยู่ที่ไหน พวกเขาเพียงแค่ครอบคลุมทุกคนทั่วโลกภายใต้แผนเดียวกันที่ปรับแต่งได้ง่าย
ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงาน บริษัทที่เคยติดอยู่กับวิธีการเดิม ๆ กำลังเปิดใจมากขึ้นต่อความเป็นไปได้ของการทำงานระยะไกล ซึ่งส่งผลให้มีพนักงานที่ทำงานระยะไกลเพิ่มขึ้น และกระตุ้นให้ธุรกิจต่าง ๆ ปรับตัวเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตนี้ สร้างวงจรที่สวยงามของการเติบโตที่ไม่มีที่สิ้นสุด หรืออย่างน้อยเราก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้น!
แนวโน้มการทำงานทางไกลในอนาคตคืออะไร?
ด้วยสองในสามของบริษัททั่วโลกวางแผนที่จะยึดมั่นในนโยบายการทำงานทางไกลที่พวกเขาได้นำมาใช้ในช่วงการระบาดของโรค ดูเหมือนว่าแนวโน้มการทำงานทางไกลเหล่านี้จะยังคงอยู่ต่อไป
การเกิดขึ้นของ 'สถานที่ทำงานแบบผสมผสาน'
แม้ว่าเราจะไม่คาดหวังว่าทุกบริษัทจะเปลี่ยนไปใช้ระบบการทำงานทางไกลทั้งหมด แต่ก็มีโอกาสที่หลายบริษัทจะเลือกนำระบบไฮบริดมาใช้ นี่คือระบบที่ส่วนหนึ่งของทีมหลักทำงานที่สำนักงานของบริษัท และส่วนที่เหลือทำงานจากบ้าน ข้อได้เปรียบของระบบไฮบริดนี้คือมันมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับบริษัท: การเข้าถึงพนักงานที่มีความสามารถที่สุดจากทั่วโลก และความยืดหยุ่นมากขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งไว้ได้
สตาร์ทอัพจะยังคงมุ่งเน้นไปที่บริการการทำงานทางไกล
ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานทางไกลและบริษัทที่ต้องการเปลี่ยนไปทำงานทางไกลต่างมองหาวิธีปรับปรุงการดำเนินงานประจำวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในความเป็นจริง จากรายงานFuture Workforce Report ปี 2020 โดย Upwork พบว่า 77% ของฟรีแลนซ์กล่าวว่าเทคโนโลยีได้ช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานของพวกเขา การย้ายออกจากสถานที่ทำงานแบบดั้งเดิมไปสู่สถานที่ทำงานเสมือนจริงนั้นต้องใช้แนวทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงและเครื่องมือชุดใหม่ทั้งหมด เมื่อคนรุ่นมิลเลนเนียลและเจเนอเรชั่น Z เริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดมากขึ้น เราจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านนี้อย่างแน่นอน
มุ่งเน้นสุขภาพจิตและการสื่อสารในชีวิตจริง
ปัญหาใหญ่ที่ผู้ทำงานทางไกลหลายคนเผชิญคือความเหงา สาเหตุหลักมาจากการขาดการเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงาน มนุษย์เป็นสัตว์สังคมโดยธรรมชาติ และการทำงานทางไกลอาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวอย่างมาก
เช่นเดียวกับที่พนักงานมีหน้าที่ในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม การที่ผู้จัดการจะอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ระหว่างทีมก็เป็นความรับผิดชอบเช่นกัน พนักงานจำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขาเป็นส่วนสำคัญขององค์กร ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสำนักงานหรือบนชายหาดที่บาร์เบโดส การประชุมผ่านวิดีโอเป็นประจำเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีแก้ปัญหาเท่านั้น แต่เมื่อทีมกระจายตัวไปทั่วโลกมากขึ้น ผู้จัดการจำเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
สัปดาห์การทำงานที่สั้นลง
จากการสำรวจล่าสุดของ CoSo Cloud พบว่า 77% ของพนักงานที่ทำงานทางไกลกล่าวว่าพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อทำงานที่บ้าน ในทางทฤษฎี การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพนี้ทำให้พนักงานสามารถลดชั่วโมงการทำงานในสัปดาห์ลงได้ ในขณะที่ยังคงได้รับรายได้เท่าเดิม นอกเหนือจากโลกของการทำงานทางไกลแล้ว บริษัทจำนวนมากกำลังทำสิ่งที่แตกต่างจากมาตรฐานเพื่อแนะนำการทำงานเพียงสี่วันต่อสัปดาห์ พวกเขามุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ว่าการทำงานสี่วันต่อสัปดาห์โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดจะเทียบเท่ากับการทำงานห้าวันต่อสัปดาห์ที่มีประสิทธิภาพลดลง
สรุป
ไม่มีข้อสงสัยว่าการทำงานทางไกลยังคงมีปัญหาอยู่
สิ่งต่าง ๆ อาจทำให้รู้สึกเหงาได้ง่าย และมันก็ง่ายเหลือเกินที่จะเผลอวอกแวกในวันที่ คุณแค่ไม่รู้สึกอยากทำ ไม่มีเพื่อนร่วมงานอยู่รอบข้างที่จะช่วยเติมพลังให้คุณได้เหมือนเคย ยังไม่นับอุปสรรคที่เราต้องฝ่าฟันในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์อีกด้วย
โชคดีที่ด้วยความเร็วที่เทคโนโลยีพัฒนาไปและการลงทุนที่บริษัทและบุคคลต่าง ๆ ทุ่มเทให้กับการทำงานระยะไกล ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความสำคัญอีกต่อไปในไม่ช้า
นักคิดที่ฉลาดที่สุดในโลกกำลังมารวมตัวกันเพื่อสร้างเครื่องมือใหม่ ๆ ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ และแม้กระทั่งหมู่บ้านเสมือนจริงที่อาจช่วยแก้ปัญหาการทำงานทางไกลของเราได้ทั้งหมด
ด้วยทีมงานที่แข็งแกร่งซึ่งประกอบด้วยผู้มีความคิดสร้างสรรค์สนับสนุนโลกของการทำงานทางไกล ความเป็นไปได้ในอนาคตจึงไม่มีขีดจำกัด เป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้โลกของการทำงานทางไกลดีขึ้นและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน:ผ่านการร่วมมือและการแบ่งปันความรู้ การยกมาตรฐานให้กับบริษัทต่างๆ และการเรียกร้องให้มีระบบสุขภาพและสวัสดิการระดับโลกและไม่กลัวที่จะสร้างสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อน
ดังนั้น หากคุณเป็นพนักงานที่ทำงานทางไกลหรือเป็นผู้จัดการทีมทางไกล โปรดติดต่อเราและแจ้งให้เราทราบ:คุณต้องการอะไรเพื่อให้บริษัทของคุณเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม?