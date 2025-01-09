บล็อก ClickUp

ประโยชน์ที่ทำให้ ClickUp โดดเด่น

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
9 มกราคม 2568

คุณกำลังสลับไปมาระหว่างแอปนับสิบเพียงเพื่อทำงานให้เสร็จในแต่ละวันหรือไม่? เครื่องมือจัดการโปรเจกต์ที่นี่ แพลตฟอร์มแชทที่นั่น เอกสารกระจัดกระจายอยู่ในบริการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ต่างๆ และแท็บเบราว์เซอร์เปิดค้างไว้มากกว่า 25 แท็บในเวลาเดียวกัน?

พนักงานที่มีความรู้โดยเฉลี่ยจะสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ เกือบ1,200 ครั้งต่อวัน การสลับบริบทอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้องค์กรสูญเสียเวลาทำงานที่มีประสิทธิผลถึง 9% ต่อปีต่อพนักงานหนึ่งคน

การจัดการหลายอย่างพร้อมกันนี้ไม่ได้ทำให้เสียเวลาเพียงอย่างเดียว แต่ยังกัดกร่อนสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยมของคุณอีกด้วย

แต่ทางออกไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการอีกตัวหนึ่ง คุณต้องการแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว—สถานที่ที่คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการทำงานให้สำเร็จ: การจัดการงานการสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์ การทำงานร่วมกันในเอกสาร และแม้กระทั่งระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

อะไรสักอย่างที่เหมือนกับ "แอปทุกอย่าง สำหรับการทำงาน" อะไรสักอย่างที่เหมือนกับClickUp

ClickUp แก้ไขปัญหาโดยตรงด้วยการนำเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นไม่เหมือนใคร—และเหตุผลว่าทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อประสิทธิภาพของทีมคุณ

🎯 จุดเด่นของ ClickUp ใน 60 วินาที

  • ClickUp ผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
  • ClickUp Chat เชื่อมโยงการสนทนาโดยตรงกับงานด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้งานทั้งหมดของคุณอยู่ในบริบทที่เหมาะสม
  • ClickUp Brain คือ AI พื้นฐานของ ClickUp ที่ทำได้มากกว่าแค่การทำงานอัตโนมัติ—มันเรียนรู้ได้ มันแนะนำการกระทำตามนิสัยของทีมคุณ ทำให้การติดตามงานง่ายขึ้น และยังสามารถตอบคำถามโดยใช้ความรู้จากพื้นที่ทำงานของคุณ
  • ทุกทีมทำงานแตกต่างกัน เราเข้าใจดี ใน ClickUp คุณสามารถปรับแต่งมุมมอง, เวิร์กโฟลว์, และกฎการทำงานอัตโนมัติให้เหมาะกับกระบวนการของคุณ ไม่ว่าคุณจะจัดการ Agile sprints หรือประสานงานแคมเปญการตลาด
  • ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของบริษัท Fortune 500 แต่มีความยืดหยุ่นและรวดเร็ว ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการเดี่ยวเช่นกัน
  • ด้วยคุณสมบัติที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เช่น แชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI และกระดานไวท์บอร์ดแบบไดนามิกที่รองรับการสร้างภาพด้วย AI และการจัดการงานตามบริบท ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อเติบโตและปรับตัวไปพร้อมกับคุณ

สำหรับทีมที่เหนื่อยกับเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้และกำลังมองหาวิธีการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ClickUp นำเสนอวิธีการที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงในการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีม

มาสำรวจกันให้ชัดเจนว่า ClickUp ลด "งานเกี่ยวกับงาน" ได้อย่างไร เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สร้างผลลัพธ์ได้

คุณสมบัติพิเศษที่ทำให้ ClickUp โดดเด่น

คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกนั้นเมื่อคุณค้นพบเครื่องมือที่เข้าใจวิธีการทำงานของคุณอย่างแท้จริง?

นั่นคือ ClickUp นี่คือสรุปสั้น ๆ ของ 12 ประโยชน์ที่น่าทึ่งที่ทำให้มันไม่เหมือนใคร:

1. การจัดการโครงการที่สมเหตุสมผล

ลองนึกถึงวันทำงานปกติของคุณ คุณกำลังจัดการหลายโครงการพร้อมกัน แต่ละโครงการมีกำหนดเวลา ความพึ่งพา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตัวเอง เครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมมักบังคับให้คุณปรับกระบวนการทำงานให้เข้ากับโครงสร้างที่เข้มงวดของพวกเขา ClickUp กลับแนวคิดนี้

คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้คุณมอบหมายงานและจัดการสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยระดับความสำคัญที่กำหนดเองและตัวเลือกการจัดเรียงอัจฉริยะ

งานใน ClickUp
สมัครใช้ ClickUp วันนี้!
สร้าง, มอบหมาย, และร่วมมือกันในภารกิจด้วย ClickUp

ต้องการที่จะมองเห็นโครงการของคุณเป็นแผนภูมิแกนต์ในการประชุมตอนเช้า, เปลี่ยนเป็นกระดานคัมบังสำหรับการประชุมสแตนด์อัพของทีมพัฒนาของคุณ, และจากนั้นดึงมุมมองปฏิทินสำหรับการวางแผนทรัพยากร?

คุณสามารถทำทั้งหมดนั้น (และมากกว่านั้น!) ด้วยมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบใน ClickUp

ติดตามความคืบหน้าของงานตามที่คุณต้องการผ่านหนึ่งในหลายมุมมองของ ClickUp ที่มีให้

ยิ่งไปกว่านั้น ทีมงานทั้งหมดของคุณสามารถใช้มุมมองที่แตกต่างกันของโครงการเดียวกันได้พร้อมกัน โดยแต่ละคนสามารถทำงานในแบบที่เหมาะสมกับตนเองและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

📌 นี่คือตัวอย่างจากสถานการณ์จริง:หนึ่งในลูกค้าองค์กรของเรา Finastra ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์บริการทางการเงินที่เน้นเฉพาะทางรายใหญ่ที่สุดในโลก ประสบปัญหาในการส่งมอบแคมเปญที่ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากขาดแผน GTM ที่รวมศูนย์

โครงสร้างที่กระจัดกระจายทำให้ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของกิจกรรม GTM ที่กำลังดำเนินการอยู่ในแต่ละช่วงเวลา และไม่สามารถระบุได้ว่ากิจกรรมเหล่านั้นอยู่ในหน่วยธุรกิจใด ลองนึกภาพสไลด์แผนการตลาด 200 สไลด์ที่ล้าสมัยทันทีที่เราผลิตออกมา

โครงสร้างที่กระจัดกระจายทำให้ผู้บริหารระดับสูงมองเห็นภาพรวมของกิจกรรม GTM ที่กำลังดำเนินการอยู่ได้ยาก และไม่สามารถระบุได้ว่ากิจกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นกับหน่วยธุรกิจใด ลองนึกภาพสไลด์แผนการตลาด 200 สไลด์ที่ล้าสมัยทันทีที่เราผลิตออกมา

หลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp พวกเขาเห็นประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเพิ่มขึ้น 30% และประสิทธิภาพโดยรวมของ GTM เพิ่มขึ้น 40% เพียงเพราะทีมในแต่ละภูมิภาคสามารถทำงานด้วยข้อมูลเดียวกันในมุมมองที่แต่ละคนชื่นชอบ

เราสามารถแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมการตลาดของเราได้ทั้งในมุมมองระดับภูมิภาคหรือมุมมองแคมเปญ ซึ่งรวมถึงการดูประเภทของกิจกรรมที่เรากำลังดำเนินการและขั้นตอนของกระบวนการที่เราได้ติดแท็กไว้ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าใจสถานะของโครงการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

เราสามารถแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมการตลาดของเราได้ทั้งในมุมมองระดับภูมิภาคหรือมุมมองแคมเปญ ซึ่งรวมถึงการดูประเภทของกิจกรรมที่เราดำเนินการและขั้นตอนของกระบวนการที่เราได้ติดแท็กไว้ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าใจสถานะของโครงการได้อย่างรวดเร็ว

2. ความร่วมมือที่ทำให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลอยู่เสมอ

83% ของพนักงานที่มีความรู้พึ่งพาอีเมลและการแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม ทำให้ข้อมูลสำคัญกระจายอยู่ในช่องทางที่ไม่เชื่อมโยงกันและจำกัดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

จำได้ไหมตอนที่คุณต้องขุดคุ้ยผ่านอีเมลหรือข้อความแชทไม่รู้จบเพื่อหาข้อมูลสำคัญของโปรเจกต์หนึ่ง? วันเหล่านั้นจบลงแล้ว

ด้วยClickUp Chat การสนทนาของคุณไม่ได้อยู่แค่ข้างๆ งานของคุณ—แต่เป็นส่วนสำคัญของงานนั้น

ลองนึกภาพนี้: คุณกำลังพูดคุยเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่กับทีมของคุณในแชท มีคนพูดถึงข้อกำหนดสำคัญบางอย่าง แทนที่จะหวังว่าใครสักคนจะจำและสร้างงานให้ทีหลัง คุณสามารถทำมันได้ทันที—ทั้งแบบทำเองหรืออัตโนมัติด้วย AI—จากบทสนทนาของคุณเลย

แต่มันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น งานเหล่านี้ยังคงมีความสัมพันธ์กับการสนทนาเดิมอยู่ ดังนั้นคุณจะไม่สูญเสียบริบทอันมีค่านั้นเลย

สิ่งที่ทำให้ ClickUp Chat ทรงพลังอย่างแท้จริงคือวิธีการทำงานร่วมกันของทุกส่วน:

  • เริ่มการซิงค์เสียงและวิดีโออย่างรวดเร็วจากหน้าต่างแชทของคุณเมื่อต้องการการสนทนาแบบเผชิญหน้ากับหัวข้อที่ซับซ้อน
  • ใช้ AI ในตัวของ ClickUp เพื่อสรุปการสนทนาที่ยาวและทำให้คุณตามทันโดยอัตโนมัติ
  • ค้นหาภารกิจและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการสนทนาแต่ละครั้งได้ทันทีด้วย AI
  • สร้างและแชร์ไวท์บอร์ดใน ClickUpที่เชื่อมต่อกับงานและเอกสารของคุณ รวมถึงสร้างภาพด้วย AI ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด
ClickUp Whiteboards: วิธีใช้ไวท์บอร์ดในทีม
สร้างภาพที่กำหนดเองโดยใช้ AI ภายในกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp

ไม่ต้องสลับแอปไปมาหรือพลาดข้อมูลสำคัญอีกต่อไป กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การสนทนาทั่วไปไปจนถึงการวางแผนโครงการอย่างเป็นทางการ อยู่ในที่เดียวช่วยให้การทำงานแบบอะซิงโครนัสเป็นเรื่องง่าย

Vida Health บริษัทด้านการดูแลสุขภาพเสมือนจริงใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการตลาดขึ้น 50%

พวกเขายังรายงานว่าประหยัดเวลาได้หนึ่งชั่วโมงทุกสัปดาห์ในการค้นหาข้อมูลและบริบท และช่วยประหยัดเวลาในการประชุมแปดชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

นั่นคือเวลาที่มีค่ามากมายที่คุณสามารถนำไปใช้กับการทำงานที่มีประสิทธิภาพแทนการทำความสะอาดบ้านดิจิทัล

3. AI ที่ทำให้งานของคุณง่ายขึ้นอย่างแท้จริง

มาคุยกันเรื่อง AI กันเถอะ ไม่ใช่แบบที่เป็นคำฮิตติดปาก แต่เป็นแบบที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ที่ทำให้คุณสงสัยว่าเคยทำงานโดยไม่มีมันได้อย่างไร

ClickUp Brain™เปรียบเสมือนมีสมาชิกทีมที่มีประสิทธิภาพสูงมากที่ไม่เคยหลับ ไม่เคยพักดื่มกาแฟ และยังสามารถจดจำทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างแม่นยำ

แต่แล้ว ChatGPT, Claude, และ Gemini ล่ะ คุณถาม? พวกมันเหมือนกันหมดใช่ไหม? ไม่จริงหรอก

นี่คือสิ่งที่ทำให้แนวทาง AI ของ ClickUpแตกต่าง: แทนที่จะมอง AI เป็นเครื่องมือแยกต่างหาก เราได้ผสานมันเข้ากับกระบวนการทำงานที่คุณใช้อยู่แล้ว

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังอยู่ในประชุมตอนเช้า กำลังหารือเกี่ยวกับเป้าหมายรายไตรมาสกับทีมของคุณ ขณะที่คุณระบุรายการที่ต้องดำเนินการและสร้างงานใน ClickUp เพื่อจัดระเบียบและติดตามงานเหล่านั้น Brain สามารถสร้างงานย่อยที่มีรูปแบบสมบูรณ์โดยอัตโนมัติจากชื่อของงานนั้นๆ

งานย่อยด้วย ClickUp Brain
สร้างงานย่อยจากงานของคุณได้ทันทีด้วย ClickUp Brain

แล้วเวลาที่คุณต้องการค้นหาบางสิ่งบางอย่างอย่างเฉพาะเจาะจงจากการประชุมเมื่อสามเดือนที่แล้วล่ะ? สมองไม่เพียงแต่จำสิ่งที่ถูกพูดไว้ แต่ยังเข้าใจบริบทของมันด้วย

ถามมันว่า "เราตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการตลาดไตรมาส 2 อย่างไร?" แล้วมันจะดึงข้อมูลจากแชทที่เกี่ยวข้องเอกสารโครงการ และงานต่างๆ เพื่อตอบคุณอย่างครบถ้วน

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: มากกว่า60% ของเวลาทั้งหมดของทีมถูกใช้ไปกับการค้นหาบริบท ข้อมูล และรายการที่ต้องดำเนินการ คุณสามารถประหยัดเวลาได้ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Brain เพื่อค้นหาและสรุปการตัดสินใจที่ผ่านมาอย่างรวดเร็ว

วิธีปฏิบัติอื่น ๆที่สมองช่วยให้คุณทำงานในแต่ละวันได้อย่างราบรื่น:

  • มันสร้าง AI StandUps โดยอัตโนมัติตามกิจกรรมล่าสุดและงานที่เสร็จสิ้น
ClickUp Brain's AI
ใช้ ClickUp Brain's AI StandUps สำหรับสรุปโครงการทันทีเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญจริงๆ
  • มันวิเคราะห์ข้อมูลโครงการของคุณเพื่อทำนายความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นและเสนอวิธีลดความเสี่ยง
  • คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างเนื้อหาทุกประเภทได้ ตั้งแต่การตอบอีเมลอย่างรวดเร็วไปจนถึงบล็อกโพสต์ที่สมบูรณ์และมีอำนาจ
ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain
สร้างเนื้อหาทุกประเภทได้ในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain
  • หากมีใครถามคำถามในแชทที่เคยมีคำตอบแล้ว Brain จะสามารถให้คำตอบได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาของทีมคุณ

อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

4. ทุกอย่างในที่เดียว (ไม่, จริงๆ แล้วทุกอย่าง)

คุณอาจเคยได้ยินคำว่า "แพลตฟอร์มครบวงจร" มาแล้ว แต่เหตุผลที่แนวทางของ ClickUp ในการรวมระบบมีความแตกต่างอย่างพื้นฐานคือ: เราไม่ได้เพียงแค่เชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกัน—เรากำลังคิดใหม่ว่าพวกมันควรทำงานร่วมกันอย่างไรตั้งแต่แรกเริ่ม

ตัวอย่างเช่น ซาร่าห์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี เริ่มต้นวันของเธอใน ClickUp Chat โดยพูดคุยเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของฟีเจอร์กับทีมของเธอ ขณะที่พวกเขาสนทนา เธอเปิดเอกสารใหม่ใน ClickUp Doc จากหน้าต่างแชททันทีเพื่อร่างข้อกำหนด ClickUp Brain ช่วยโดยดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการสนทนาครั้งก่อนและงานที่มีอยู่

เมื่อพวกเขาสรุปข้อกำหนดเรียบร้อยแล้ว เธอจะแปลงประเด็นสำคัญให้เป็นงานด้วยคลิกเดียว—โดยที่งานเหล่านั้นยังคงเชื่อมโยงกับทั้งแชทต้นฉบับและเอกสาร

ต่อมา นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านหลายแพลตฟอร์มเมื่อพวกเขาถามเกี่ยวกับบริบทเบื้องหลังความต้องการเฉพาะ ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน: การหารือครั้งแรก เอกสารความต้องการ รายละเอียดงาน และการสนทนาต่อไป

ในการตั้งค่าส่วนใหญ่ คุณจะต้องใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันอย่างน้อยสี่อย่างเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานนี้ แต่ใน ClickUp มันเป็นขั้นตอนการทำงานที่ลื่นไหลซึ่งแต่ละส่วนจะเชื่อมต่อกันอย่างเป็นธรรมชาติ

หนึ่งในลูกค้าของเรา RevPartners ได้แบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจ: หลังจากที่พวกเขาได้ยอมรับแนวทางรวมศูนย์ของ ClickUp อย่างเต็มที่ พวกเขาก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์ลงได้ถึง 50% พวกเขาได้รับพลังของเครื่องมือสามตัวในแพลตฟอร์มเดียวในราคาครึ่งเดียว แต่คุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่การประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้น—ทีมของพวกเขาได้รายงานว่า:

  • ให้บริการได้เร็วขึ้น 64% ด้วยเทมเพลต ClickUp
  • ลดเวลาในการวางแผนโครงการลง 83% (จาก 30 นาที เหลือ 5 นาที)
  • การประชุมสถานะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 36%

5. เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งปรับให้เข้ากับสไตล์ของคุณ

เคยรู้สึกเหมือนกำลังต่อสู้กับเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณแทนที่จะให้มันทำงานให้คุณบ้างไหม? นั่นคือความรำคาญที่พบได้บ่อยที่เราได้แก้ไขด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการของ ClickUp

แทนที่จะบังคับให้คุณอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าขณะจัดการโครงการฟีลด์แบบกำหนดเองของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่สะท้อนการดำเนินงานของทีมคุณ

ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp: การวิเคราะห์กลุ่ม
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp เพื่อจัดหมวดหมู่และกรองข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจับและแสดงข้อมูลที่คุณต้องการอย่างแม่นยำสำหรับทุกงานใน ClickUp ไม่ว่าจะเป็นกำหนดเวลา งบประมาณ ขั้นตอนของโครงการ หรือความต้องการของลูกค้า ด้วยตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ที่กำหนดเอง กล่องกาเครื่องหมาย ช่องวันที่ ตัวเลข หรือแม้แต่แถบความคืบหน้า สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ทุกงานมีบริบทที่ทีมของคุณต้องการเพื่อก้าวไปข้างหน้า

สถานะงานที่กำหนดเองของ ClickUpช่วยสนับสนุนสิ่งนี้เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ทีมออกแบบอาจต้องการสถานะเช่น "กำลังออกแบบ", "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ", และ "พร้อมสำหรับการพัฒนา" ในขณะที่ทีมเนื้อหาต้องการ "ร่าง", "กำลังแก้ไข", และ "กำหนดเวลาแล้ว"

ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์เฉพาะสำหรับแต่ละทีม โครงการ หรือแม้แต่รายการงานแต่ละรายการได้ สิ่งที่ทำให้สิ่งนี้ทรงพลังอย่างแท้จริงคือความสามารถในการสร้างเวิร์กโฟลว์แบบมีเงื่อนไขเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ

ClickUp Automations: ประโยชน์ที่ทำให้ ClickUp โดดเด่น
สร้างลำดับการทำงานอัตโนมัติแบบ if-then ใน ClickUp เพื่อทำงานซ้ำๆ ในโครงการให้เป็นอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของClickUpได้ที่:

  • เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น "พร้อมตรวจสอบ" งานนั้นจะถูกมอบหมายให้กับทีม QA ของคุณโดยอัตโนมัติ
  • หากงานอยู่ในสถานะ "กำลังดำเนินการ" นานเกิน 5 วัน จะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการโครงการ
  • เมื่อมีผู้เพิ่มแท็กความสำคัญ "ด่วน" จะมีการแจ้งเตือนในช่องแชทที่คุณกำหนดไว้

6. รายงานแบบเรียลไทม์ที่เล่าเรื่องราวเบื้องหลังข้อมูลของคุณ

ลืมรายงานแบบคงที่ที่ล้าสมัยทันทีที่คุณสร้างมันขึ้นมา ติดตามความคืบหน้าด้วยการรายงานแบบเรียลไทม์ใน ClickUp มันให้คุณเห็นชีพจรของโครงการของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดที่อัปเดตตามการทำงานที่เกิดขึ้น

สมมติว่าคุณกำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แดชบอร์ด ClickUpของคุณสามารถแสดงพร้อมกันได้:

  • ความคืบหน้าของงานแบบเร่งด่วนในแต่ละทีม
  • การจัดสรรทรัพยากรและความสามารถ
  • การติดตามงบประมาณด้วยชั่วโมงที่ใช้ไปเทียบกับชั่วโมงที่เหลือ
  • มุมมองไทม์ไลน์และแผนภูมิแกนต์ใน ClickUpพร้อมอัตราการเสร็จสิ้นของหมุดหมาย
  • ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่อิงตามความล่าช้าของงานหรืออุปสรรคที่ขัดขวาง

คุณสามารถเจาะลึกเข้าไปในเมตริกใดก็ได้ด้วยบัตรวัดและแผนภูมิที่หลากหลายเพื่อดูข้อมูลพื้นฐาน

ตัวอย่างเช่น หากคุณสังเกตเห็นว่าความเร็วของทีมคุณลดลง คุณสามารถคลิกผ่านแผนภูมิเส้นเพื่อดูได้ว่างานใดที่ใช้เวลานานกว่าที่ประมาณการไว้และเพราะอะไร ซึ่งช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรได้ดีขึ้น

🧠 เกร็ดความรู้สนุกๆ:ผู้ใช้ ClickUp อย่าง Stanley Security รายงานว่าใช้เวลาในการสร้างและแชร์รายงานลดลงถึง 50% หลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp ตัวเลขใน ClickUp ไม่ได้มีไว้แค่บวกกันเท่านั้น แต่ยังเรียงร้อยเป็นเรื่องราวได้อีกด้วย!

7. การติดตามเวลาที่นับได้จริง (มากกว่าชั่วโมง)

คุณเชื่อว่าการติดตามเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรู้ว่างานแต่ละอย่างใช้เวลานานแค่ไหนหรือไม่? คิดใหม่อีกครั้ง มันยังเกี่ยวกับการเข้าใจว่าทีมของคุณใช้เวลาอย่างไรเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น

ระบบติดตามเวลาโครงการในตัวของ ClickUpช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้อย่างแท้จริง

การติดตามเวลาโครงการใน ClickUp: ประโยชน์ที่ทำให้ ClickUp โดดเด่น
ติดตามเวลาที่ใช้กับงานใด ๆ จากทุกที่ด้วย ClickUp Project Time Tracking

แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น นี่คือสิ่งที่ทำให้มันพิเศษ:

  • เริ่มติดตามเวลาได้โดยตรงจากงานใด ๆ (บนเดสก์ท็อป และ มือถือ)
  • จัดหมวดหมู่รายการเวลาโดยอัตโนมัติตามแท็กงานและฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ใช้ตัวจับเวลา Pomodoro ในตัวสำหรับช่วงเวลาทำงานที่ต้องการสมาธิ
  • ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้พร้อมอัตราค่าบริการที่กำหนดเอง

🔑การรายงานการติดตามเวลาครั้งนี้มีผลกระทบต่อโลกจริงอย่างไรบ้าง?

คุณอาจพบว่าชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นเพียงเพราะคุณเริ่มบันทึกงานทั้งหมดของลูกค้าอย่างแม่นยำมากขึ้น และประมาณการโครงการของคุณอาจดีขึ้นเมื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลเวลาในอดีตสำหรับงานที่คล้ายคลึงกัน

เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายอย่าง และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปและบริการภายนอกเพิ่มเติม ระบบติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป

เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายอย่าง และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปและบริการภายนอกเพิ่มเติม ระบบติดตามเวลาของ ClickUp ที่มาพร้อมกับตัวระบบสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ, แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป

8. แม่แบบที่เปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดให้เป็นมาตรฐาน

ใครไม่ชอบทางลัดบ้าง? ถ้ามีวิธีทำงานที่ฉลาดกว่าและเร็วกว่า ClickUp จะค้นหาให้เจอ

นั่นคือเหตุผลที่ผู้ใช้ชื่นชอบเทมเพลตการจัดการโครงการของเรา!

เทมเพลตใน ClickUpไม่ใช่แค่รูปแบบพื้นฐานที่ซ้ำซากจำเจ แต่เป็นพิมพ์เขียวที่มีความยืดหยุ่นซึ่งรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของทีมคุณไว้

ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งโครงการลูกค้าใหม่ วางแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ จัดการกับผู้ขายหลายราย หรือจัดระเบียบแคมเปญการตลาด เทมเพลตช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในขณะที่ประหยัดเวลาในการตั้งค่าอันมีค่า

ตัวอย่างการใช้งานเพื่อใช้ประโยชน์จากเทมเพลต ClickUp อย่างเต็มที่:

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ตัวแปรแม่แบบของ ClickUp เพื่อทำให้แม่แบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อคุณสร้างโปรเจกต์ใหม่จากแม่แบบ คุณสามารถกรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดเอง วันที่ และผู้รับผิดชอบได้โดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่คุณใส่

ลูกค้าของเราคนหนึ่งรายงานว่าสามารถลดเวลาในการตั้งค่าโครงการใหม่จากหลายชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่นาทีด้วยฟีเจอร์นี้ รับฟังเรื่องราวของพวกเขาได้ด้านล่าง!

9. แอปพลิเคชันมือถือและการผสานรวม: พื้นที่ทำงานของคุณทั้งหมดในกระเป๋าของคุณ

งานของคุณไม่ได้หยุดเมื่อคุณเดินออกจากโต๊ะทำงาน และความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของคุณก็ไม่ควรหยุดเช่นกันแอปมือถือของ ClickUpช่วยให้คุณ:

  • สร้างและอัปเดตงานพร้อมความสามารถในการจัดรูปแบบอย่างเต็มรูปแบบ
  • ติดตามเวลาด้วยเพียงการแตะครั้งเดียว
  • ใช้การส่งข้อความทันทีผ่าน ClickUp Chat สำหรับการแชร์ข้อมูลอัปเดตอย่างรวดเร็ว
  • เข้าถึงเอกสารและไฟล์ทั้งหมดของคุณแบบออฟไลน์

พูดถึงพื้นที่ทำงานที่ครบครันและพกพาได้สะดวกในกระเป๋าของคุณ!

อะไรที่ทำให้มันทรงพลังยิ่งขึ้นไปอีก?การผสานการทำงานแบบสองทางที่ลึกซึ้งของ ClickUpซึ่งช่วยให้เครื่องมือที่คุณใช้อยู่ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น ลองนึกถึงการเพิ่มชั้นของปัญญาให้กับชุดเทคโนโลยีของคุณ แทนที่จะเพียงแค่สร้างจุดเชื่อมต่อใหม่ขึ้นมา

➡️ ยกตัวอย่างการผสานการทำงานกับ Zoom ของเรา นอกจากจะให้คุณเริ่มและเข้าร่วมการประชุม Zoom ได้โดยตรงจากงานใน ClickUp แล้ว ยังรับประกันว่าการบันทึกและถอดความจะถูกแนบกับงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกบริบทอยู่ในที่เดียว

การเชื่อมต่อ ClickUp
สมัครใช้ ClickUp วันนี้!
ใช้การผสานการทำงานที่หลากหลายของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านภาพของคุณด้วยเครื่องมือที่คุณถนัดที่สุด

และนี่เป็นเพียงแอปเดียวเท่านั้น ลองจินตนาการดูว่าคุณจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใดด้วยการผสานการทำงานกว่า 1,000 รายการของ ClickUp ซึ่งรวมถึง:

  • เครื่องมือพัฒนา: GitHub, GitLab, Bitbucket
  • เครื่องมือออกแบบ: Figma, Adobe Creative Cloud
  • แอปพลิเคชันการสื่อสาร: Slack, Microsoft Teams
  • แอปจัดการไฟล์: Google Drive, Dropbox, OneDrive
  • การซิงค์ปฏิทิน: Google Calendar, Outlook
  • และอีกมากมายผ่าน Zapier

10. ClickUp University: เติบโต 1% ทุกวัน

👀 คุณรู้หรือไม่?เรามีค่านิยมหลัก 10 ประการที่ ClickUp การเติบโต 1% ทุกวันเป็นหนึ่งในนั้น!

การเรียนรู้เครื่องมือใหม่สามารถทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ นั่นคือเหตุผลที่เราได้สร้างClickUp University— แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ครอบคลุมซึ่งเติบโตไปพร้อมกับคุณ ต่างจากศูนย์ช่วยเหลือแบบดั้งเดิม ClickUp University ปรับตัวให้เข้ากับบทบาทและระดับประสบการณ์ของคุณ โดยนำเสนอเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

ผ่าน ClickUp University คุณจะได้รับ:

  • หลักสูตรเฉพาะบทบาทที่สามารถเรียนได้ตามจังหวะของคุณเอง เพื่อปรับใช้ ClickUp ให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างดีที่สุด
  • รับประกาศนียบัตรที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณในแพลตฟอร์ม
  • เข้าถึงการฝึกอบรมสดกับผู้เชี่ยวชาญจาก ClickUp

หากคุณต้องการเห็นอัตราการยอมรับที่เร็วขึ้นและรายงานตั๋วสนับสนุนน้อยลงโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา ตอนนี้คุณมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำแล้ว!

ClickUp University เป็นบริการฟรี เข้าใจง่าย และแนะนำคุณในทุกสิ่งที่คุณอาจต้องการเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ หรือพัฒนาพื้นที่สำหรับทีมของคุณ

ClickUp University เป็นบริการฟรี เข้าใจง่าย และแนะนำคุณในทุกขั้นตอนที่คุณอาจต้องการเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ หรือพัฒนาพื้นที่สำหรับทีมของคุณ

11. ความสามารถในการจ่ายและความยืดหยุ่นในการขยาย: พลังขององค์กรในราคาสตาร์ทอัพ

เราเชื่อว่าเครื่องมือทรงพลังไม่ควรถูกสงวนไว้สำหรับงบประมาณขององค์กรเท่านั้น โมเดลการกำหนดราคาของ ClickUp ถูกสร้างขึ้นบนหลักการที่คุณควรจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้ พร้อมความยืดหยุ่นในการปรับขนาดตามความต้องการของคุณที่เติบโตขึ้น

แผน ฟรีตลอดไป ของเรา ตัวอย่างเช่น เพียงพอสำหรับทีมขนาดเล็กหลายทีมในการใช้เป็นเครื่องมือจัดการโครงการหลัก เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น ระบบราคาแบบชั้นของเราจะช่วยให้คุณไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับฟีเจอร์ที่คุณไม่ต้องการ ในขณะที่คุณสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่คุณต้องการได้

👀 คุณรู้หรือไม่? ClickUp Brain มีราคาที่คุ้มค่ากว่า (และเข้าใจบริบทได้ดีกว่า) ChatGPT คุณสามารถเพิ่มมันเข้าไปในแผนการชำระเงินใด ๆ บน ClickUp ได้เพียง 7 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน!

12. การสนับสนุนลูกค้าที่ใส่ใจ

เบื่อกับการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่ไม่เข้าใจความท้าทายในโลกความเป็นจริงของคุณหรือไม่?

เมื่อคุณติดต่อขอความช่วยเหลือจาก ClickUp คุณกำลังเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ที่เก่งที่สุดในสิ่งที่พวกเขาทำ พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญของแพลตฟอร์มอย่างแน่นอน แต่พวกเขายังมีทักษะพิเศษที่ไม่ยอมแพ้จนกว่าปัญหาของคุณจะได้รับการแก้ไข

เราเชื่อมั่นในการทำงานหนัก (ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของเราด้วย!) แต่เราตระหนักดีว่าบางครั้งแพลตฟอร์มของเราอาจไม่ทำงานตรงตามที่คุณต้องการเสมอไป

ดังนั้น ทีมสนับสนุนของเราพร้อมให้บริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ:

  • แชทสด
  • การโทรผ่านวิดีโอสำหรับการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
  • การสนับสนุนทางอีเมลอย่างละเอียดพร้อมการบันทึกหน้าจอ
  • ฟอรัมชุมชนที่มีผู้ใช้งานระดับสูงเป็นผู้ดูแล
  • การสนับสนุนลำดับความสำคัญสำหรับลูกค้าองค์กร

การสนับสนุนของเราไม่เหมือนใคร เพราะเราถือว่าความสำเร็จของลูกค้าเป็นปรัชญา ไม่ใช่เพียงแผนกหนึ่งเท่านั้น

สรุปแล้ว? สิ่งรบกวน เครื่องมือกระจัดกระจาย ขั้นตอนการทำงานที่ตายตัว—ไม่ว่าอะไรคือตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ตามที่ชุดฟีเจอร์อันทรงพลังของเราแสดงให้เห็น ClickUp คือคำตอบ

ทีมต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงการทำงานของพวกเขาด้วย ClickUp อย่างไร

เราเข้าใจแล้ว เราคือ ClickUp กำลังพูดถึง ClickUp เราแทบจะ ได้ยิน เสียงกลอกตาได้เลย ดังนั้นเราจะให้ลูกค้าของเราเป็นผู้พูดแทนเรา 🤩

นี่คือเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าที่ดีที่สุดของเรา ทีมที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของพวกเขาด้วย ClickUp

ทีมเทคโนโลยี: จากเริ่มต้นสู่การขยายตัว

ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครในการประสานงานโครงการที่ซับซ้อนในขณะที่รักษาความคล่องตัว

⚠️ แซม พาวิตต์ หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Gatekeeper เผชิญกับช่วงเวลาสำคัญในอาชีพของเขาเมื่อเขาต้องสร้างสถาปัตยกรรมที่สามารถขยายได้เพื่อแก้ปัญหาการจัดการโครงการสมัยใหม่ของทีมของเขา

🔁 หลังจากที่เคยผลักดันการใช้ Jira ในหลากหลายบทบาทมาก่อน แซมตั้งใจแน่วแน่ที่จะนำความสำเร็จนั้นมาใช้ที่ Gatekeeper เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เขาได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วว่า CEO มีความไม่ชอบ Jira อย่างมาก เนื่องจากข้อจำกัดของระบบ กระบวนการทำงานที่ไม่ยืดหยุ่น และความซับซ้อนโดยธรรมชาติสำหรับทีมที่ไม่ใช่สายเทคโนโลยี สิ่งนี้ทำให้เขาตัดสินใจสำรวจ ClickUp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่บริษัทใช้งานอยู่แล้วในหลายทีม

🏆 ภายในเวลาเพียงสองปีของการใช้ ClickUpทีมบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และทีมพัฒนาของ Gatekeeperได้เติบโตอย่างโดดเด่น พวกเขาสามารถลดปัญหาคอขวดในการจัดการงานลงได้ถึง 50% และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องมีผู้ดูแลระบบโดยเฉพาะ ความยืดหยุ่นของ ClickUp ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) ได้อย่างราบรื่น

แซมได้เน้นย้ำถึงสามข้อได้เปรียบหลักที่ทำให้ ClickUp เหนือกว่าสำหรับทีมของเขา:

  • ด้วยความสามารถในการติดแท็กแบบกำหนดเอง เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถจัดการสปรินต์และงานค้างได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้คำสั่งแบบ SQL ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ
  • ต่างจาก Jira ที่ผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียวมักเป็นจุดคอขวดของประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp มอบอำนาจให้สมาชิกทุกคนในทีมสามารถจัดการการตั้งค่าและกระบวนการทำงานได้อย่างอิสระ
  • การไม่มีโครงสร้างที่เข้มงวดของ ClickUp ช่วยให้ Gatekeeper สามารถปรับแต่งกระบวนการ SDLC ได้อย่างอิสระ กำจัดความหงุดหงิดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่จำกัดของ Jira

ด้วยการนำ ClickUp มาใช้ Gatekeeper ได้ปรับปรุงการมองเห็นโครงการและส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมเทคนิคและทีมที่ไม่ใช่เทคนิค

ทีมการตลาด: การจัดการแคมเปญที่ซับซ้อน

ทีมการตลาดต้องจัดการกับแคมเปญหลายรายการ, กำหนดเวลา, และผลงานที่ต้องส่งมอบผ่านช่องทางต่าง ๆ

⚠️ Shopmonkey แพลตฟอร์มการจัดการร้านซ่อมรถยนต์บนระบบคลาวด์ เผชิญกับความท้าทายที่แท้จริงในการอนุมัติการตลาด ด้วยทีมงานที่เพิ่มขึ้นและคำขอที่เข้ามาจากทุกทิศทาง—Notion, Google Docs, Slack—การติดตามโครงการและใครกำลังทำอะไรอยู่เป็นเรื่องยาก

🔁 Rachel Gilstrap ผู้จัดการโครงการการตลาด ได้สังเกตว่าความวุ่นวายนี้ทำให้เกิดการขาดข้อมูลและการอนุมัติล่าช้า เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Rachel ได้เป็นผู้นำในการนำ ClickUp มาใช้ เธอได้รับการรับรองและปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับความต้องการของทีมเธอ

🏆 ผลลัพธ์น่าประทับใจ: พวกเขาสามารถลดเวลาในการตรวจสอบและอนุมัติลงได้ถึง 50% และลดเวลาที่ใช้ในการดำเนินการตามคำขอออกแบบลงได้ 33%

ตอนนี้ ด้วยกระบวนการที่เรียบง่ายของ ClickUp, ระบบการทำงานอัตโนมัติ, และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้,Shopmonkey ไม่เพียงแต่เป็นระเบียบมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีความมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย— สามารถทำภารกิจได้มากกว่า 230 ภารกิจในเวลาเพียงห้าเดือน! ซึ่งรวมถึงโฆษณาใหม่ 404 ชิ้น, แคมเปญอีเมลใหม่ 46 ชิ้น, และกิจกรรม 9 ครั้ง พวกเขายังได้เปิดตัวสินค้าใหม่สามชนิดในเวลาไม่ถึงสามเดือนอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม:ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร

ทีมองค์กร: เติบโตโดยไม่เจ็บปวด

องค์กรขนาดใหญ่มักประสบปัญหาในการรักษาความโปร่งใสและความสม่ำเสมอในกระบวนการทำงาน

⚠️ VMware ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในบริการมัลติคลาวด์ เผชิญกับความท้าทายที่แท้จริงเมื่อพยายามปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 10,000 คน คำขอโครงการต่าง ๆ จึงกระจายอยู่ทั่วไป—ทั้งทางอีเมล Slack และการประชุม วิธีการทำงานที่กระจัดกระจายเช่นนี้ทำให้ทีมต่าง ๆ ยากที่จะทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และส่งผลให้กระบวนการรายงานและติดตามเป้าหมายล่าช้า

🔁 เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้VMware ตัดสินใจร่วมมือกับ ClickUp เทเรซา โซทคอตต์ ผู้จัดการสำนักงานบริหารโครงการ ได้อธิบายว่าพวกเขาต้องการแพลตฟอร์มเดียวเพื่อจัดการทุกอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

🏆 ด้วย ClickUp พวกเขาเห็นการปรับปรุงที่น่าทึ่งถึง 8 เท่าในกระบวนการรับและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ระบบอัตโนมัติช่วยลดงานที่ซ้ำซ้อน ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ตอนนี้ ด้วยการทำงานทั้งหมดในที่เดียว VMware มีมุมมองที่ชัดเจนของโครงการและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีข้อมูลครบถ้วน

ทีมงานชอบมากที่เรามีเครื่องมือเดียว ตอนนี้เรามีความสบายใจที่รู้ว่าเรามีข้อมูลที่ถูกต้อง

ทีมงานชอบมากที่เรามีเครื่องมือเดียว ตอนนี้เรามีความสบายใจที่รู้ว่าเรามีข้อมูลที่ถูกต้อง

ตัวอย่างทั้งหมดนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: ความสามารถในการปรับตัวของ ClickUp ช่วยให้ทีมทุกประเภทและทุกขนาดสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะ ของพวกเขา ในขณะที่ยังคงรักษาประโยชน์ของศูนย์กลางการทำงานแบบรวมศูนย์ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพการตลาดที่มีพนักงานสองคนหรือองค์กรเทคโนโลยีระดับโลก ความสามารถในการปรับขนาดของ ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่าพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับคุณ

การเปรียบเทียบอย่างละเอียดระหว่าง ClickUp กับเครื่องมืออื่น ๆ

คุณสมบัติคลิกอัพอาสนะMonday. comแนวคิดจิรา
การจัดการงานก้าวหน้าด้วยระบบอัตโนมัติ งานที่ทำซ้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และสถานะที่กำหนดเองดี แต่การทำงานที่เกิดซ้ำและสิ่งที่ต้องพึ่งพาต้องการแผนระดับสูงกว่าการจัดการงานที่แข็งแกร่ง แต่การพึ่งพาและการทำงานอัตโนมัติอาจรู้สึกไม่ราบรื่นจำกัดสำหรับกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน แข็งแกร่งในการจัดระเบียบแบบอิสระยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามปัญหา แต่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสำหรับการจัดการงานทั่วไป
มุมมองรายการ, บอร์ด, แผนกังต์, ปฏิทิน, แผนผังความคิด, ตาราง, ปริมาณงาน, กล่อง, กิจกรรม, ทุกอย่าง, เอกสาร, แบบฟอร์ม, กระดานไวท์บอร์ด, แผนที่, แบบฟอร์ม, และมุมมองไทม์ไลน์จำกัดเฉพาะมุมมองรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์ และแกนต์ (พรีเมียม)รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, และมุมมองแกนต์มุมมองแบบฐานข้อมูล: ตาราง, คันบัน, และปฏิทิน ไม่มีแกนต์กระดาน Scrum และ Kanban พร้อมด้วยมุมมอง Backlog และ Sprint
ความสามารถในการปรับแต่งปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: สถานะ, ฟิลด์, กระบวนการทำงาน, และเทมเพลตมีการปรับแต่งได้บ้าง แต่มีข้อจำกัดหากไม่ได้ใช้แผนพรีเมียมการปรับแต่งที่ดีสำหรับบอร์ดและกระบวนการทำงานฐานข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้สูง แต่ขาดโครงสร้างสำหรับกระบวนการทำงานของงานเวิร์กโฟลว์และฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับปัญหา เหมาะสำหรับทีมเทคโนโลยี
ความร่วมมือแชทในตัว, ความคิดเห็นในภารกิจ, การสนทนาแบบมีหัวข้อ, การแชร์ไฟล์มีความคิดเห็นระหว่างการทำงาน แต่ขาดการแชทแบบเรียลไทม์ความคิดเห็นและการอัปเดต แต่ไม่มีการแชทแบบเรียลไทม์ความคิดเห็นในหน้า/ฐานข้อมูล; ไม่มีแชทความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน/ปัญหา. ไม่มีการแชท.
ระบบอัตโนมัติเทมเพลตที่ทรงพลังในตัว, ตัวกระตุ้นที่ปรับแต่งได้เฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น พร้อมด้วยเทมเพลตจำนวนน้อยกว่าระบบอัตโนมัติในตัวพร้อมขั้นตอนการทำงานแบบภาพไม่มีการทำงานอัตโนมัติสำหรับงาน; สูตรฐานข้อมูลมีจำกัดระบบอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับกระบวนการพัฒนา
การผสานรวมการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Google Drive และ Zoom100+ การเชื่อมต่อ, รวมถึง Slack และ Google Drive.50+ การเชื่อมต่อ, ดีสำหรับ CRM และเครื่องมือการตลาด.การผสานรวมขั้นพื้นฐาน; ต้องใช้ API สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมแข็งแกร่งสำหรับเครื่องมือการพัฒนาเช่น Bitbucket, GitHub.
การรายงานและการวิเคราะห์แดชบอร์ดขั้นสูง, ภาระงาน, การติดตามเวลา, และการติดตามเป้าหมายสำหรับความคืบหน้าของโครงการรายงานพื้นฐานในแผนฟรี, ขั้นสูงในแผนพรีเมียมรายงานมีความแข็งแกร่ง แต่ขาดการวิเคราะห์ขั้นสูงในระดับล่างการวิเคราะห์จำกัด; เหมาะสำหรับการติดตามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายงานขั้นสูงสำหรับเมตริกแบบ Agile เช่น แผนภูมิความเร็วและแผนภูมิการเผาไหม้
การติดตามเวลาติดตั้งในตัวติดตั้งในตัวติดตั้งในตัวไม่มีการติดตามเวลาแบบดั้งเดิมติดตั้งในตัว
แม่แบบเทมเพลตสำเร็จรูปและปรับแต่งได้สำหรับงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานแม่แบบงานเฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้นตัวเลือกเทมเพลตที่ดีแต่มีความหลากหลายในฟังก์ชันและการใช้งานน้อยกว่า ClickUpไม่มีเทมเพลตที่มีโครงสร้าง; ผู้ใช้สร้างของตัวเองแม่แบบขั้นต่ำสำหรับทีมซอฟต์แวร์
ลำดับชั้นและการจัดองค์กรครอบคลุม: พื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ, งาน, งานย่อยโครงการและงานเท่านั้น; งานย่อยมีข้อจำกัดคณะกรรมการและกลุ่ม; ไม่มีลำดับชั้นที่ซับซ้อนยืดหยุ่นแต่ขาดชั้นงานที่มีโครงสร้างโครงการ, ปัญหา, และงานย่อย. เหมาะที่สุดสำหรับลำดับชั้นทางเทคนิค.
ฐานความรู้เครื่องมือเอกสารพร้อมการเชื่อมโยง การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการฝังงานไม่มีฐานความรู้ในตัวไม่มีฐานความรู้ในตัวยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการความรู้การสนับสนุนในตัวสำหรับเอกสารที่มีอยู่อย่างจำกัด
แอปพลิเคชันมือถือครบครันด้วยคุณสมบัติเต็มรูปแบบ พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์และฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่งมั่นคง แต่คุณสมบัติมีจำกัดมากกว่าเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่งพร้อมการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ฟังก์ชันการทำงานจำกัด; เหมาะสำหรับการจดบันทึกแอปพลิเคชันมือถือพื้นฐานสำหรับดูและแก้ไขปัญหา
ความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์ลากและวางและคู่มือการเริ่มต้นใช้งานUI สะอาด แต่ฟีเจอร์ขั้นสูงต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้การเริ่มต้นใช้งานง่าย แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ค่อนข้างรกสำหรับทีมขนาดใหญ่เรียบง่ายแต่ขาดความลึกซึ้งในการจัดการงานUI ที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนา
การจัดการโครงการแบบอไจล์คุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัว เช่น สปรินต์, แดชบอร์ดแบบอไจล์, แผนภูมิการเผาผลาญไม่มีการรองรับแบบดั้งเดิม; ต้องตั้งค่าด้วยตนเองการสนับสนุนแบบ Agile อย่างจำกัดเครื่องมือแบบ Agile ขั้นพื้นฐานการสนับสนุนแบบ Agile ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน
ราคาแผนฟรีรวมเกือบทุกฟีเจอร์; แผนชำระเงินปรับขนาดได้อย่างคุ้มค่าแผนฟรีไม่มีคุณสมบัติขั้นสูง; แผนพรีเมียมมีราคาแพงกว่าราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก; แผนฟรีมีข้อจำกัดแผนบริการฟรีและราคาประหยัด แต่ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงแผนชำระเงินมีราคาแพง; ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดใหญ่

เลิกงานเกี่ยวกับงาน—ทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นด้วย ClickUp

เราเริ่มต้นการสนทนานี้ด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายของการทำงานที่ไม่เชื่อมต่อกัน

ประมาณ92% ของผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากเอกสารที่กระจัดกระจาย โดยมีเพียง 8% เท่านั้นที่ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ

แต่ผ่านคุณสมบัติและตัวอย่างที่เราได้สำรวจไปแต่ละอย่าง สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ มีวิธีที่ดีกว่าในการทำงาน

เราเคยใช้ SharePoint, Excel และเอกสาร Word สำหรับการสร้างและติดตามเนื้อหา ซึ่งทำให้ยากต่อการมองเห็นและรักษาความถูกต้อง ClickUp ช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้มากมาย

เราเคยใช้ SharePoint, Excel และเอกสาร Word สำหรับการสร้างและติดตามเนื้อหา ซึ่งทำให้ยากต่อการมองเห็นและรักษาความถูกต้อง ClickUp ช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้มากมาย

ClickUp ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอีกตัวหนึ่งที่คุณต้องเพิ่มเข้าไปในชุดเทคโนโลยีของคุณเท่านั้น แต่เป็นโอกาสที่จะคิดใหม่เกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการทำงานให้สำเร็จของทีมคุณอย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน ประสานงานแคมเปญการตลาด หรือเป็นผู้นำโครงการระดับองค์กร ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้ ในขณะที่ยังคงรักษาบริบทที่ทำให้งานมีความหมาย

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อเราเพียงคำพูด แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp ให้คุณเข้าถึงพื้นที่ทำงานที่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งคุณสามารถสัมผัสประสบการณ์ฟีเจอร์ต่างๆ อย่างเช่น แชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พร้อมที่จะประสบความสำเร็จในโครงการของคุณหรือไม่? นี่คือวิธีเริ่มต้น:

อนาคตของการทำงานคือการนำทุกสิ่งมารวมกัน—งานของคุณ, การสนทนาของคุณ, เอกสารของคุณ, และทีมของคุณ—ไว้ในแพลตฟอร์มอัจฉริยะเดียว. ClickUpกำลังนำการเปลี่ยนแปลงนี้มาสู่ทีมโครงการ และเราขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมัน.

คำถามไม่ใช่ว่าคุณต้องการวิธีทำงานที่ดีกว่าหรือไม่ แต่เป็นว่าคุณจะสามารถทำงานแบบเดิมได้อีกนานแค่ไหน

เริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้และสัมผัสประสบการณ์การรวมการทำงานในที่เดียวอย่างแท้จริง