ประโยชน์ที่ทำให้ ClickUp โดดเด่น

คุณกำลังสลับไปมาระหว่างแอปนับสิบเพียงเพื่อทำงานให้เสร็จในแต่ละวันหรือไม่? เครื่องมือจัดการโปรเจกต์ที่นี่ แพลตฟอร์มแชทที่นั่น เอกสารกระจัดกระจายอยู่ในบริการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ต่างๆ และแท็บเบราว์เซอร์เปิดค้างไว้มากกว่า 25 แท็บในเวลาเดียวกัน?
พนักงานที่มีความรู้โดยเฉลี่ยจะสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ เกือบ1,200 ครั้งต่อวัน การสลับบริบทอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้องค์กรสูญเสียเวลาทำงานที่มีประสิทธิผลถึง 9% ต่อปีต่อพนักงานหนึ่งคน
การจัดการหลายอย่างพร้อมกันนี้ไม่ได้ทำให้เสียเวลาเพียงอย่างเดียว แต่ยังกัดกร่อนสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยมของคุณอีกด้วย
แต่ทางออกไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการอีกตัวหนึ่ง คุณต้องการแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว—สถานที่ที่คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการทำงานให้สำเร็จ: การจัดการงานการสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์ การทำงานร่วมกันในเอกสาร และแม้กระทั่งระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
อะไรสักอย่างที่เหมือนกับ "แอปทุกอย่าง สำหรับการทำงาน" อะไรสักอย่างที่เหมือนกับClickUp
ClickUp แก้ไขปัญหาโดยตรงด้วยการนำเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นไม่เหมือนใคร—และเหตุผลว่าทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อประสิทธิภาพของทีมคุณ
🎯 จุดเด่นของ ClickUp ใน 60 วินาที
- ClickUp ผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- ClickUp Chat เชื่อมโยงการสนทนาโดยตรงกับงานด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้งานทั้งหมดของคุณอยู่ในบริบทที่เหมาะสม
- ClickUp Brain คือ AI พื้นฐานของ ClickUp ที่ทำได้มากกว่าแค่การทำงานอัตโนมัติ—มันเรียนรู้ได้ มันแนะนำการกระทำตามนิสัยของทีมคุณ ทำให้การติดตามงานง่ายขึ้น และยังสามารถตอบคำถามโดยใช้ความรู้จากพื้นที่ทำงานของคุณ
- ทุกทีมทำงานแตกต่างกัน เราเข้าใจดี ใน ClickUp คุณสามารถปรับแต่งมุมมอง, เวิร์กโฟลว์, และกฎการทำงานอัตโนมัติให้เหมาะกับกระบวนการของคุณ ไม่ว่าคุณจะจัดการ Agile sprints หรือประสานงานแคมเปญการตลาด
- ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของบริษัท Fortune 500 แต่มีความยืดหยุ่นและรวดเร็ว ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการเดี่ยวเช่นกัน
- ด้วยคุณสมบัติที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เช่น แชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI และกระดานไวท์บอร์ดแบบไดนามิกที่รองรับการสร้างภาพด้วย AI และการจัดการงานตามบริบท ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อเติบโตและปรับตัวไปพร้อมกับคุณ
สำหรับทีมที่เหนื่อยกับเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้และกำลังมองหาวิธีการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ClickUp นำเสนอวิธีการที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงในการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีม
มาสำรวจกันให้ชัดเจนว่า ClickUp ลด "งานเกี่ยวกับงาน" ได้อย่างไร เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สร้างผลลัพธ์ได้
คุณสมบัติพิเศษที่ทำให้ ClickUp โดดเด่น
คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกนั้นเมื่อคุณค้นพบเครื่องมือที่เข้าใจวิธีการทำงานของคุณอย่างแท้จริง?
นั่นคือ ClickUp นี่คือสรุปสั้น ๆ ของ 12 ประโยชน์ที่น่าทึ่งที่ทำให้มันไม่เหมือนใคร:
1. การจัดการโครงการที่สมเหตุสมผล
ลองนึกถึงวันทำงานปกติของคุณ คุณกำลังจัดการหลายโครงการพร้อมกัน แต่ละโครงการมีกำหนดเวลา ความพึ่งพา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตัวเอง เครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมมักบังคับให้คุณปรับกระบวนการทำงานให้เข้ากับโครงสร้างที่เข้มงวดของพวกเขา ClickUp กลับแนวคิดนี้
คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้คุณมอบหมายงานและจัดการสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยระดับความสำคัญที่กำหนดเองและตัวเลือกการจัดเรียงอัจฉริยะ
ต้องการที่จะมองเห็นโครงการของคุณเป็นแผนภูมิแกนต์ในการประชุมตอนเช้า, เปลี่ยนเป็นกระดานคัมบังสำหรับการประชุมสแตนด์อัพของทีมพัฒนาของคุณ, และจากนั้นดึงมุมมองปฏิทินสำหรับการวางแผนทรัพยากร?
คุณสามารถทำทั้งหมดนั้น (และมากกว่านั้น!) ด้วยมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบใน ClickUp
ยิ่งไปกว่านั้น ทีมงานทั้งหมดของคุณสามารถใช้มุมมองที่แตกต่างกันของโครงการเดียวกันได้พร้อมกัน โดยแต่ละคนสามารถทำงานในแบบที่เหมาะสมกับตนเองและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
📌 นี่คือตัวอย่างจากสถานการณ์จริง:หนึ่งในลูกค้าองค์กรของเรา Finastra ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์บริการทางการเงินที่เน้นเฉพาะทางรายใหญ่ที่สุดในโลก ประสบปัญหาในการส่งมอบแคมเปญที่ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากขาดแผน GTM ที่รวมศูนย์
โครงสร้างที่กระจัดกระจายทำให้ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของกิจกรรม GTM ที่กำลังดำเนินการอยู่ในแต่ละช่วงเวลา และไม่สามารถระบุได้ว่ากิจกรรมเหล่านั้นอยู่ในหน่วยธุรกิจใด ลองนึกภาพสไลด์แผนการตลาด 200 สไลด์ที่ล้าสมัยทันทีที่เราผลิตออกมา
โครงสร้างที่กระจัดกระจายทำให้ผู้บริหารระดับสูงมองเห็นภาพรวมของกิจกรรม GTM ที่กำลังดำเนินการอยู่ได้ยาก และไม่สามารถระบุได้ว่ากิจกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นกับหน่วยธุรกิจใด ลองนึกภาพสไลด์แผนการตลาด 200 สไลด์ที่ล้าสมัยทันทีที่เราผลิตออกมา
หลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp พวกเขาเห็นประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเพิ่มขึ้น 30% และประสิทธิภาพโดยรวมของ GTM เพิ่มขึ้น 40% เพียงเพราะทีมในแต่ละภูมิภาคสามารถทำงานด้วยข้อมูลเดียวกันในมุมมองที่แต่ละคนชื่นชอบ
เราสามารถแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมการตลาดของเราได้ทั้งในมุมมองระดับภูมิภาคหรือมุมมองแคมเปญ ซึ่งรวมถึงการดูประเภทของกิจกรรมที่เรากำลังดำเนินการและขั้นตอนของกระบวนการที่เราได้ติดแท็กไว้ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าใจสถานะของโครงการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เราสามารถแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมการตลาดของเราได้ทั้งในมุมมองระดับภูมิภาคหรือมุมมองแคมเปญ ซึ่งรวมถึงการดูประเภทของกิจกรรมที่เราดำเนินการและขั้นตอนของกระบวนการที่เราได้ติดแท็กไว้ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าใจสถานะของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
2. ความร่วมมือที่ทำให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลอยู่เสมอ
83% ของพนักงานที่มีความรู้พึ่งพาอีเมลและการแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม ทำให้ข้อมูลสำคัญกระจายอยู่ในช่องทางที่ไม่เชื่อมโยงกันและจำกัดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
จำได้ไหมตอนที่คุณต้องขุดคุ้ยผ่านอีเมลหรือข้อความแชทไม่รู้จบเพื่อหาข้อมูลสำคัญของโปรเจกต์หนึ่ง? วันเหล่านั้นจบลงแล้ว
ด้วยClickUp Chat การสนทนาของคุณไม่ได้อยู่แค่ข้างๆ งานของคุณ—แต่เป็นส่วนสำคัญของงานนั้น
ลองนึกภาพนี้: คุณกำลังพูดคุยเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่กับทีมของคุณในแชท มีคนพูดถึงข้อกำหนดสำคัญบางอย่าง แทนที่จะหวังว่าใครสักคนจะจำและสร้างงานให้ทีหลัง คุณสามารถทำมันได้ทันที—ทั้งแบบทำเองหรืออัตโนมัติด้วย AI—จากบทสนทนาของคุณเลย
แต่มันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น งานเหล่านี้ยังคงมีความสัมพันธ์กับการสนทนาเดิมอยู่ ดังนั้นคุณจะไม่สูญเสียบริบทอันมีค่านั้นเลย
สิ่งที่ทำให้ ClickUp Chat ทรงพลังอย่างแท้จริงคือวิธีการทำงานร่วมกันของทุกส่วน:
- เริ่มการซิงค์เสียงและวิดีโออย่างรวดเร็วจากหน้าต่างแชทของคุณเมื่อต้องการการสนทนาแบบเผชิญหน้ากับหัวข้อที่ซับซ้อน
- ใช้ AI ในตัวของ ClickUp เพื่อสรุปการสนทนาที่ยาวและทำให้คุณตามทันโดยอัตโนมัติ
- ค้นหาภารกิจและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการสนทนาแต่ละครั้งได้ทันทีด้วย AI
- สร้างและแชร์ไวท์บอร์ดใน ClickUpที่เชื่อมต่อกับงานและเอกสารของคุณ รวมถึงสร้างภาพด้วย AI ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด
- ทำงานร่วมกันบนเอกสาร ClickUp แบบเรียลไทม์พร้อมทั้งแชทกับทีมของคุณ
ไม่ต้องสลับแอปไปมาหรือพลาดข้อมูลสำคัญอีกต่อไป กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การสนทนาทั่วไปไปจนถึงการวางแผนโครงการอย่างเป็นทางการ อยู่ในที่เดียวช่วยให้การทำงานแบบอะซิงโครนัสเป็นเรื่องง่าย
Vida Health บริษัทด้านการดูแลสุขภาพเสมือนจริงใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการตลาดขึ้น 50%
พวกเขายังรายงานว่าประหยัดเวลาได้หนึ่งชั่วโมงทุกสัปดาห์ในการค้นหาข้อมูลและบริบท และช่วยประหยัดเวลาในการประชุมแปดชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
นั่นคือเวลาที่มีค่ามากมายที่คุณสามารถนำไปใช้กับการทำงานที่มีประสิทธิภาพแทนการทำความสะอาดบ้านดิจิทัล
3. AI ที่ทำให้งานของคุณง่ายขึ้นอย่างแท้จริง
มาคุยกันเรื่อง AI กันเถอะ ไม่ใช่แบบที่เป็นคำฮิตติดปาก แต่เป็นแบบที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ที่ทำให้คุณสงสัยว่าเคยทำงานโดยไม่มีมันได้อย่างไร
ClickUp Brain™เปรียบเสมือนมีสมาชิกทีมที่มีประสิทธิภาพสูงมากที่ไม่เคยหลับ ไม่เคยพักดื่มกาแฟ และยังสามารถจดจำทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างแม่นยำ
แต่แล้ว ChatGPT, Claude, และ Gemini ล่ะ คุณถาม? พวกมันเหมือนกันหมดใช่ไหม? ไม่จริงหรอก
นี่คือสิ่งที่ทำให้แนวทาง AI ของ ClickUpแตกต่าง: แทนที่จะมอง AI เป็นเครื่องมือแยกต่างหาก เราได้ผสานมันเข้ากับกระบวนการทำงานที่คุณใช้อยู่แล้ว
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังอยู่ในประชุมตอนเช้า กำลังหารือเกี่ยวกับเป้าหมายรายไตรมาสกับทีมของคุณ ขณะที่คุณระบุรายการที่ต้องดำเนินการและสร้างงานใน ClickUp เพื่อจัดระเบียบและติดตามงานเหล่านั้น Brain สามารถสร้างงานย่อยที่มีรูปแบบสมบูรณ์โดยอัตโนมัติจากชื่อของงานนั้นๆ
แล้วเวลาที่คุณต้องการค้นหาบางสิ่งบางอย่างอย่างเฉพาะเจาะจงจากการประชุมเมื่อสามเดือนที่แล้วล่ะ? สมองไม่เพียงแต่จำสิ่งที่ถูกพูดไว้ แต่ยังเข้าใจบริบทของมันด้วย
ถามมันว่า "เราตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการตลาดไตรมาส 2 อย่างไร?" แล้วมันจะดึงข้อมูลจากแชทที่เกี่ยวข้องเอกสารโครงการ และงานต่างๆ เพื่อตอบคุณอย่างครบถ้วน
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: มากกว่า60% ของเวลาทั้งหมดของทีมถูกใช้ไปกับการค้นหาบริบท ข้อมูล และรายการที่ต้องดำเนินการ คุณสามารถประหยัดเวลาได้ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Brain เพื่อค้นหาและสรุปการตัดสินใจที่ผ่านมาอย่างรวดเร็ว
วิธีปฏิบัติอื่น ๆที่สมองช่วยให้คุณทำงานในแต่ละวันได้อย่างราบรื่น:
- มันสร้าง AI StandUps โดยอัตโนมัติตามกิจกรรมล่าสุดและงานที่เสร็จสิ้น
- มันวิเคราะห์ข้อมูลโครงการของคุณเพื่อทำนายความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นและเสนอวิธีลดความเสี่ยง
- คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างเนื้อหาทุกประเภทได้ ตั้งแต่การตอบอีเมลอย่างรวดเร็วไปจนถึงบล็อกโพสต์ที่สมบูรณ์และมีอำนาจ
- หากมีใครถามคำถามในแชทที่เคยมีคำตอบแล้ว Brain จะสามารถให้คำตอบได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาของทีมคุณ
อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4. ทุกอย่างในที่เดียว (ไม่, จริงๆ แล้วทุกอย่าง)
คุณอาจเคยได้ยินคำว่า "แพลตฟอร์มครบวงจร" มาแล้ว แต่เหตุผลที่แนวทางของ ClickUp ในการรวมระบบมีความแตกต่างอย่างพื้นฐานคือ: เราไม่ได้เพียงแค่เชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกัน—เรากำลังคิดใหม่ว่าพวกมันควรทำงานร่วมกันอย่างไรตั้งแต่แรกเริ่ม
ตัวอย่างเช่น ซาร่าห์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี เริ่มต้นวันของเธอใน ClickUp Chat โดยพูดคุยเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของฟีเจอร์กับทีมของเธอ ขณะที่พวกเขาสนทนา เธอเปิดเอกสารใหม่ใน ClickUp Doc จากหน้าต่างแชททันทีเพื่อร่างข้อกำหนด ClickUp Brain ช่วยโดยดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการสนทนาครั้งก่อนและงานที่มีอยู่
เมื่อพวกเขาสรุปข้อกำหนดเรียบร้อยแล้ว เธอจะแปลงประเด็นสำคัญให้เป็นงานด้วยคลิกเดียว—โดยที่งานเหล่านั้นยังคงเชื่อมโยงกับทั้งแชทต้นฉบับและเอกสาร
ต่อมา นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านหลายแพลตฟอร์มเมื่อพวกเขาถามเกี่ยวกับบริบทเบื้องหลังความต้องการเฉพาะ ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน: การหารือครั้งแรก เอกสารความต้องการ รายละเอียดงาน และการสนทนาต่อไป
ในการตั้งค่าส่วนใหญ่ คุณจะต้องใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันอย่างน้อยสี่อย่างเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานนี้ แต่ใน ClickUp มันเป็นขั้นตอนการทำงานที่ลื่นไหลซึ่งแต่ละส่วนจะเชื่อมต่อกันอย่างเป็นธรรมชาติ
หนึ่งในลูกค้าของเรา RevPartners ได้แบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจ: หลังจากที่พวกเขาได้ยอมรับแนวทางรวมศูนย์ของ ClickUp อย่างเต็มที่ พวกเขาก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์ลงได้ถึง 50% พวกเขาได้รับพลังของเครื่องมือสามตัวในแพลตฟอร์มเดียวในราคาครึ่งเดียว แต่คุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่การประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้น—ทีมของพวกเขาได้รายงานว่า:
- ให้บริการได้เร็วขึ้น 64% ด้วยเทมเพลต ClickUp
- ลดเวลาในการวางแผนโครงการลง 83% (จาก 30 นาที เหลือ 5 นาที)
- การประชุมสถานะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 36%
5. เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งปรับให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
เคยรู้สึกเหมือนกำลังต่อสู้กับเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณแทนที่จะให้มันทำงานให้คุณบ้างไหม? นั่นคือความรำคาญที่พบได้บ่อยที่เราได้แก้ไขด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการของ ClickUp
แทนที่จะบังคับให้คุณอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าขณะจัดการโครงการฟีลด์แบบกำหนดเองของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่สะท้อนการดำเนินงานของทีมคุณ
คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจับและแสดงข้อมูลที่คุณต้องการอย่างแม่นยำสำหรับทุกงานใน ClickUp ไม่ว่าจะเป็นกำหนดเวลา งบประมาณ ขั้นตอนของโครงการ หรือความต้องการของลูกค้า ด้วยตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ที่กำหนดเอง กล่องกาเครื่องหมาย ช่องวันที่ ตัวเลข หรือแม้แต่แถบความคืบหน้า สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ทุกงานมีบริบทที่ทีมของคุณต้องการเพื่อก้าวไปข้างหน้า
สถานะงานที่กำหนดเองของ ClickUpช่วยสนับสนุนสิ่งนี้เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ทีมออกแบบอาจต้องการสถานะเช่น "กำลังออกแบบ", "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ", และ "พร้อมสำหรับการพัฒนา" ในขณะที่ทีมเนื้อหาต้องการ "ร่าง", "กำลังแก้ไข", และ "กำหนดเวลาแล้ว"
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์เฉพาะสำหรับแต่ละทีม โครงการ หรือแม้แต่รายการงานแต่ละรายการได้ สิ่งที่ทำให้สิ่งนี้ทรงพลังอย่างแท้จริงคือความสามารถในการสร้างเวิร์กโฟลว์แบบมีเงื่อนไขเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของClickUpได้ที่:
- เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น "พร้อมตรวจสอบ" งานนั้นจะถูกมอบหมายให้กับทีม QA ของคุณโดยอัตโนมัติ
- หากงานอยู่ในสถานะ "กำลังดำเนินการ" นานเกิน 5 วัน จะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการโครงการ
- เมื่อมีผู้เพิ่มแท็กความสำคัญ "ด่วน" จะมีการแจ้งเตือนในช่องแชทที่คุณกำหนดไว้
6. รายงานแบบเรียลไทม์ที่เล่าเรื่องราวเบื้องหลังข้อมูลของคุณ
ลืมรายงานแบบคงที่ที่ล้าสมัยทันทีที่คุณสร้างมันขึ้นมา ติดตามความคืบหน้าด้วยการรายงานแบบเรียลไทม์ใน ClickUp มันให้คุณเห็นชีพจรของโครงการของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดที่อัปเดตตามการทำงานที่เกิดขึ้น
สมมติว่าคุณกำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แดชบอร์ด ClickUpของคุณสามารถแสดงพร้อมกันได้:
- ความคืบหน้าของงานแบบเร่งด่วนในแต่ละทีม
- การจัดสรรทรัพยากรและความสามารถ
- การติดตามงบประมาณด้วยชั่วโมงที่ใช้ไปเทียบกับชั่วโมงที่เหลือ
- มุมมองไทม์ไลน์และแผนภูมิแกนต์ใน ClickUpพร้อมอัตราการเสร็จสิ้นของหมุดหมาย
- ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่อิงตามความล่าช้าของงานหรืออุปสรรคที่ขัดขวาง
คุณสามารถเจาะลึกเข้าไปในเมตริกใดก็ได้ด้วยบัตรวัดและแผนภูมิที่หลากหลายเพื่อดูข้อมูลพื้นฐาน
ตัวอย่างเช่น หากคุณสังเกตเห็นว่าความเร็วของทีมคุณลดลง คุณสามารถคลิกผ่านแผนภูมิเส้นเพื่อดูได้ว่างานใดที่ใช้เวลานานกว่าที่ประมาณการไว้และเพราะอะไร ซึ่งช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรได้ดีขึ้น
🧠 เกร็ดความรู้สนุกๆ:ผู้ใช้ ClickUp อย่าง Stanley Security รายงานว่าใช้เวลาในการสร้างและแชร์รายงานลดลงถึง 50% หลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp ตัวเลขใน ClickUp ไม่ได้มีไว้แค่บวกกันเท่านั้น แต่ยังเรียงร้อยเป็นเรื่องราวได้อีกด้วย!
7. การติดตามเวลาที่นับได้จริง (มากกว่าชั่วโมง)
คุณเชื่อว่าการติดตามเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรู้ว่างานแต่ละอย่างใช้เวลานานแค่ไหนหรือไม่? คิดใหม่อีกครั้ง มันยังเกี่ยวกับการเข้าใจว่าทีมของคุณใช้เวลาอย่างไรเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น
ระบบติดตามเวลาโครงการในตัวของ ClickUpช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้อย่างแท้จริง
แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น นี่คือสิ่งที่ทำให้มันพิเศษ:
- เริ่มติดตามเวลาได้โดยตรงจากงานใด ๆ (บนเดสก์ท็อป และ มือถือ)
- จัดหมวดหมู่รายการเวลาโดยอัตโนมัติตามแท็กงานและฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ใช้ตัวจับเวลา Pomodoro ในตัวสำหรับช่วงเวลาทำงานที่ต้องการสมาธิ
- ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้พร้อมอัตราค่าบริการที่กำหนดเอง
🔑การรายงานการติดตามเวลาครั้งนี้มีผลกระทบต่อโลกจริงอย่างไรบ้าง?
คุณอาจพบว่าชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นเพียงเพราะคุณเริ่มบันทึกงานทั้งหมดของลูกค้าอย่างแม่นยำมากขึ้น และประมาณการโครงการของคุณอาจดีขึ้นเมื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลเวลาในอดีตสำหรับงานที่คล้ายคลึงกัน
เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายอย่าง และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปและบริการภายนอกเพิ่มเติม ระบบติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป
เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายอย่าง และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปและบริการภายนอกเพิ่มเติม ระบบติดตามเวลาของ ClickUp ที่มาพร้อมกับตัวระบบสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ, แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป
8. แม่แบบที่เปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดให้เป็นมาตรฐาน
ใครไม่ชอบทางลัดบ้าง? ถ้ามีวิธีทำงานที่ฉลาดกว่าและเร็วกว่า ClickUp จะค้นหาให้เจอ
นั่นคือเหตุผลที่ผู้ใช้ชื่นชอบเทมเพลตการจัดการโครงการของเรา!
เทมเพลตใน ClickUpไม่ใช่แค่รูปแบบพื้นฐานที่ซ้ำซากจำเจ แต่เป็นพิมพ์เขียวที่มีความยืดหยุ่นซึ่งรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของทีมคุณไว้
ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งโครงการลูกค้าใหม่ วางแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ จัดการกับผู้ขายหลายราย หรือจัดระเบียบแคมเปญการตลาด เทมเพลตช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในขณะที่ประหยัดเวลาในการตั้งค่าอันมีค่า
ตัวอย่างการใช้งานเพื่อใช้ประโยชน์จากเทมเพลต ClickUp อย่างเต็มที่:
- แผนกทรัพยากรบุคคลใช้เทมเพลตเช็กลิสต์การปฐมนิเทศของ ClickUpที่ประสานงานระหว่างหลายแผนก เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดตกหล่น
- เอเจนซี่การตลาดอาจพึ่งพาเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpที่ตั้งค่ากระบวนการทำงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การสรุปงานเบื้องต้นไปจนถึงการรายงานขั้นสุดท้าย พร้อมด้วยงานย่อยและข้อพึ่งพาที่จำเป็นทั้งหมด
- ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์อาจใช้เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ของ ClickUpเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงมุมมองที่ปรับแต่งสำหรับสมาชิกทีมแต่ละคน การอัปเดตสถานะอัตโนมัติ และรายการตรวจสอบ QA ที่ฝังไว้
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ตัวแปรแม่แบบของ ClickUp เพื่อทำให้แม่แบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อคุณสร้างโปรเจกต์ใหม่จากแม่แบบ คุณสามารถกรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดเอง วันที่ และผู้รับผิดชอบได้โดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่คุณใส่
ลูกค้าของเราคนหนึ่งรายงานว่าสามารถลดเวลาในการตั้งค่าโครงการใหม่จากหลายชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่นาทีด้วยฟีเจอร์นี้ รับฟังเรื่องราวของพวกเขาได้ด้านล่าง!
9. แอปพลิเคชันมือถือและการผสานรวม: พื้นที่ทำงานของคุณทั้งหมดในกระเป๋าของคุณ
งานของคุณไม่ได้หยุดเมื่อคุณเดินออกจากโต๊ะทำงาน และความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของคุณก็ไม่ควรหยุดเช่นกันแอปมือถือของ ClickUpช่วยให้คุณ:
- สร้างและอัปเดตงานพร้อมความสามารถในการจัดรูปแบบอย่างเต็มรูปแบบ
- ติดตามเวลาด้วยเพียงการแตะครั้งเดียว
- ใช้การส่งข้อความทันทีผ่าน ClickUp Chat สำหรับการแชร์ข้อมูลอัปเดตอย่างรวดเร็ว
- เข้าถึงเอกสารและไฟล์ทั้งหมดของคุณแบบออฟไลน์
พูดถึงพื้นที่ทำงานที่ครบครันและพกพาได้สะดวกในกระเป๋าของคุณ!
อะไรที่ทำให้มันทรงพลังยิ่งขึ้นไปอีก?การผสานการทำงานแบบสองทางที่ลึกซึ้งของ ClickUpซึ่งช่วยให้เครื่องมือที่คุณใช้อยู่ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น ลองนึกถึงการเพิ่มชั้นของปัญญาให้กับชุดเทคโนโลยีของคุณ แทนที่จะเพียงแค่สร้างจุดเชื่อมต่อใหม่ขึ้นมา
➡️ ยกตัวอย่างการผสานการทำงานกับ Zoom ของเรา นอกจากจะให้คุณเริ่มและเข้าร่วมการประชุม Zoom ได้โดยตรงจากงานใน ClickUp แล้ว ยังรับประกันว่าการบันทึกและถอดความจะถูกแนบกับงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกบริบทอยู่ในที่เดียว
และนี่เป็นเพียงแอปเดียวเท่านั้น ลองจินตนาการดูว่าคุณจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใดด้วยการผสานการทำงานกว่า 1,000 รายการของ ClickUp ซึ่งรวมถึง:
- เครื่องมือพัฒนา: GitHub, GitLab, Bitbucket
- เครื่องมือออกแบบ: Figma, Adobe Creative Cloud
- แอปพลิเคชันการสื่อสาร: Slack, Microsoft Teams
- แอปจัดการไฟล์: Google Drive, Dropbox, OneDrive
- การซิงค์ปฏิทิน: Google Calendar, Outlook
- และอีกมากมายผ่าน Zapier
10. ClickUp University: เติบโต 1% ทุกวัน
การเรียนรู้เครื่องมือใหม่สามารถทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ นั่นคือเหตุผลที่เราได้สร้างClickUp University— แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ครอบคลุมซึ่งเติบโตไปพร้อมกับคุณ ต่างจากศูนย์ช่วยเหลือแบบดั้งเดิม ClickUp University ปรับตัวให้เข้ากับบทบาทและระดับประสบการณ์ของคุณ โดยนำเสนอเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
ผ่าน ClickUp University คุณจะได้รับ:
- หลักสูตรเฉพาะบทบาทที่สามารถเรียนได้ตามจังหวะของคุณเอง เพื่อปรับใช้ ClickUp ให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างดีที่สุด
- รับประกาศนียบัตรที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณในแพลตฟอร์ม
- เข้าถึงการฝึกอบรมสดกับผู้เชี่ยวชาญจาก ClickUp
หากคุณต้องการเห็นอัตราการยอมรับที่เร็วขึ้นและรายงานตั๋วสนับสนุนน้อยลงโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา ตอนนี้คุณมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำแล้ว!
ClickUp University เป็นบริการฟรี เข้าใจง่าย และแนะนำคุณในทุกสิ่งที่คุณอาจต้องการเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ หรือพัฒนาพื้นที่สำหรับทีมของคุณ
ClickUp University เป็นบริการฟรี เข้าใจง่าย และแนะนำคุณในทุกขั้นตอนที่คุณอาจต้องการเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ หรือพัฒนาพื้นที่สำหรับทีมของคุณ
11. ความสามารถในการจ่ายและความยืดหยุ่นในการขยาย: พลังขององค์กรในราคาสตาร์ทอัพ
เราเชื่อว่าเครื่องมือทรงพลังไม่ควรถูกสงวนไว้สำหรับงบประมาณขององค์กรเท่านั้น โมเดลการกำหนดราคาของ ClickUp ถูกสร้างขึ้นบนหลักการที่คุณควรจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้ พร้อมความยืดหยุ่นในการปรับขนาดตามความต้องการของคุณที่เติบโตขึ้น
แผน ฟรีตลอดไป ของเรา ตัวอย่างเช่น เพียงพอสำหรับทีมขนาดเล็กหลายทีมในการใช้เป็นเครื่องมือจัดการโครงการหลัก เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น ระบบราคาแบบชั้นของเราจะช่วยให้คุณไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับฟีเจอร์ที่คุณไม่ต้องการ ในขณะที่คุณสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่คุณต้องการได้
👀 คุณรู้หรือไม่? ClickUp Brain มีราคาที่คุ้มค่ากว่า (และเข้าใจบริบทได้ดีกว่า) ChatGPT คุณสามารถเพิ่มมันเข้าไปในแผนการชำระเงินใด ๆ บน ClickUp ได้เพียง 7 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน!
12. การสนับสนุนลูกค้าที่ใส่ใจ
เบื่อกับการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่ไม่เข้าใจความท้าทายในโลกความเป็นจริงของคุณหรือไม่?
เมื่อคุณติดต่อขอความช่วยเหลือจาก ClickUp คุณกำลังเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ที่เก่งที่สุดในสิ่งที่พวกเขาทำ พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญของแพลตฟอร์มอย่างแน่นอน แต่พวกเขายังมีทักษะพิเศษที่ไม่ยอมแพ้จนกว่าปัญหาของคุณจะได้รับการแก้ไข
เราเชื่อมั่นในการทำงานหนัก (ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของเราด้วย!) แต่เราตระหนักดีว่าบางครั้งแพลตฟอร์มของเราอาจไม่ทำงานตรงตามที่คุณต้องการเสมอไป
ดังนั้น ทีมสนับสนุนของเราพร้อมให้บริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ:
- แชทสด
- การโทรผ่านวิดีโอสำหรับการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
- การสนับสนุนทางอีเมลอย่างละเอียดพร้อมการบันทึกหน้าจอ
- ฟอรัมชุมชนที่มีผู้ใช้งานระดับสูงเป็นผู้ดูแล
- การสนับสนุนลำดับความสำคัญสำหรับลูกค้าองค์กร
การสนับสนุนของเราไม่เหมือนใคร เพราะเราถือว่าความสำเร็จของลูกค้าเป็นปรัชญา ไม่ใช่เพียงแผนกหนึ่งเท่านั้น
สรุปแล้ว? สิ่งรบกวน เครื่องมือกระจัดกระจาย ขั้นตอนการทำงานที่ตายตัว—ไม่ว่าอะไรคือตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ตามที่ชุดฟีเจอร์อันทรงพลังของเราแสดงให้เห็น ClickUp คือคำตอบ
ทีมต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงการทำงานของพวกเขาด้วย ClickUp อย่างไร
เราเข้าใจแล้ว เราคือ ClickUp กำลังพูดถึง ClickUp เราแทบจะ ได้ยิน เสียงกลอกตาได้เลย ดังนั้นเราจะให้ลูกค้าของเราเป็นผู้พูดแทนเรา 🤩
นี่คือเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าที่ดีที่สุดของเรา ทีมที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของพวกเขาด้วย ClickUp
ทีมเทคโนโลยี: จากเริ่มต้นสู่การขยายตัว
ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครในการประสานงานโครงการที่ซับซ้อนในขณะที่รักษาความคล่องตัว
⚠️ แซม พาวิตต์ หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Gatekeeper เผชิญกับช่วงเวลาสำคัญในอาชีพของเขาเมื่อเขาต้องสร้างสถาปัตยกรรมที่สามารถขยายได้เพื่อแก้ปัญหาการจัดการโครงการสมัยใหม่ของทีมของเขา
🔁 หลังจากที่เคยผลักดันการใช้ Jira ในหลากหลายบทบาทมาก่อน แซมตั้งใจแน่วแน่ที่จะนำความสำเร็จนั้นมาใช้ที่ Gatekeeper เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เขาได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วว่า CEO มีความไม่ชอบ Jira อย่างมาก เนื่องจากข้อจำกัดของระบบ กระบวนการทำงานที่ไม่ยืดหยุ่น และความซับซ้อนโดยธรรมชาติสำหรับทีมที่ไม่ใช่สายเทคโนโลยี สิ่งนี้ทำให้เขาตัดสินใจสำรวจ ClickUp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่บริษัทใช้งานอยู่แล้วในหลายทีม
🏆 ภายในเวลาเพียงสองปีของการใช้ ClickUpทีมบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และทีมพัฒนาของ Gatekeeperได้เติบโตอย่างโดดเด่น พวกเขาสามารถลดปัญหาคอขวดในการจัดการงานลงได้ถึง 50% และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องมีผู้ดูแลระบบโดยเฉพาะ ความยืดหยุ่นของ ClickUp ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) ได้อย่างราบรื่น
แซมได้เน้นย้ำถึงสามข้อได้เปรียบหลักที่ทำให้ ClickUp เหนือกว่าสำหรับทีมของเขา:
- ด้วยความสามารถในการติดแท็กแบบกำหนดเอง เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถจัดการสปรินต์และงานค้างได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้คำสั่งแบบ SQL ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ
- ต่างจาก Jira ที่ผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียวมักเป็นจุดคอขวดของประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp มอบอำนาจให้สมาชิกทุกคนในทีมสามารถจัดการการตั้งค่าและกระบวนการทำงานได้อย่างอิสระ
- การไม่มีโครงสร้างที่เข้มงวดของ ClickUp ช่วยให้ Gatekeeper สามารถปรับแต่งกระบวนการ SDLC ได้อย่างอิสระ กำจัดความหงุดหงิดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่จำกัดของ Jira
ด้วยการนำ ClickUp มาใช้ Gatekeeper ได้ปรับปรุงการมองเห็นโครงการและส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมเทคนิคและทีมที่ไม่ใช่เทคนิค
ทีมการตลาด: การจัดการแคมเปญที่ซับซ้อน
ทีมการตลาดต้องจัดการกับแคมเปญหลายรายการ, กำหนดเวลา, และผลงานที่ต้องส่งมอบผ่านช่องทางต่าง ๆ
⚠️ Shopmonkey แพลตฟอร์มการจัดการร้านซ่อมรถยนต์บนระบบคลาวด์ เผชิญกับความท้าทายที่แท้จริงในการอนุมัติการตลาด ด้วยทีมงานที่เพิ่มขึ้นและคำขอที่เข้ามาจากทุกทิศทาง—Notion, Google Docs, Slack—การติดตามโครงการและใครกำลังทำอะไรอยู่เป็นเรื่องยาก
🔁 Rachel Gilstrap ผู้จัดการโครงการการตลาด ได้สังเกตว่าความวุ่นวายนี้ทำให้เกิดการขาดข้อมูลและการอนุมัติล่าช้า เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Rachel ได้เป็นผู้นำในการนำ ClickUp มาใช้ เธอได้รับการรับรองและปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับความต้องการของทีมเธอ
🏆 ผลลัพธ์น่าประทับใจ: พวกเขาสามารถลดเวลาในการตรวจสอบและอนุมัติลงได้ถึง 50% และลดเวลาที่ใช้ในการดำเนินการตามคำขอออกแบบลงได้ 33%
ตอนนี้ ด้วยกระบวนการที่เรียบง่ายของ ClickUp, ระบบการทำงานอัตโนมัติ, และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้,Shopmonkey ไม่เพียงแต่เป็นระเบียบมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีความมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย— สามารถทำภารกิจได้มากกว่า 230 ภารกิจในเวลาเพียงห้าเดือน! ซึ่งรวมถึงโฆษณาใหม่ 404 ชิ้น, แคมเปญอีเมลใหม่ 46 ชิ้น, และกิจกรรม 9 ครั้ง พวกเขายังได้เปิดตัวสินค้าใหม่สามชนิดในเวลาไม่ถึงสามเดือนอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม:ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
ทีมองค์กร: เติบโตโดยไม่เจ็บปวด
องค์กรขนาดใหญ่มักประสบปัญหาในการรักษาความโปร่งใสและความสม่ำเสมอในกระบวนการทำงาน
⚠️ VMware ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในบริการมัลติคลาวด์ เผชิญกับความท้าทายที่แท้จริงเมื่อพยายามปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 10,000 คน คำขอโครงการต่าง ๆ จึงกระจายอยู่ทั่วไป—ทั้งทางอีเมล Slack และการประชุม วิธีการทำงานที่กระจัดกระจายเช่นนี้ทำให้ทีมต่าง ๆ ยากที่จะทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และส่งผลให้กระบวนการรายงานและติดตามเป้าหมายล่าช้า
🔁 เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้VMware ตัดสินใจร่วมมือกับ ClickUp เทเรซา โซทคอตต์ ผู้จัดการสำนักงานบริหารโครงการ ได้อธิบายว่าพวกเขาต้องการแพลตฟอร์มเดียวเพื่อจัดการทุกอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
🏆 ด้วย ClickUp พวกเขาเห็นการปรับปรุงที่น่าทึ่งถึง 8 เท่าในกระบวนการรับและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ระบบอัตโนมัติช่วยลดงานที่ซ้ำซ้อน ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ตอนนี้ ด้วยการทำงานทั้งหมดในที่เดียว VMware มีมุมมองที่ชัดเจนของโครงการและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีข้อมูลครบถ้วน
ทีมงานชอบมากที่เรามีเครื่องมือเดียว ตอนนี้เรามีความสบายใจที่รู้ว่าเรามีข้อมูลที่ถูกต้อง
ทีมงานชอบมากที่เรามีเครื่องมือเดียว ตอนนี้เรามีความสบายใจที่รู้ว่าเรามีข้อมูลที่ถูกต้อง
ตัวอย่างทั้งหมดนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: ความสามารถในการปรับตัวของ ClickUp ช่วยให้ทีมทุกประเภทและทุกขนาดสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะ ของพวกเขา ในขณะที่ยังคงรักษาประโยชน์ของศูนย์กลางการทำงานแบบรวมศูนย์ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพการตลาดที่มีพนักงานสองคนหรือองค์กรเทคโนโลยีระดับโลก ความสามารถในการปรับขนาดของ ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่าพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับคุณ
การเปรียบเทียบอย่างละเอียดระหว่าง ClickUp กับเครื่องมืออื่น ๆ
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|อาสนะ
|Monday. com
|แนวคิด
|จิรา
|การจัดการงาน
|ก้าวหน้าด้วยระบบอัตโนมัติ งานที่ทำซ้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และสถานะที่กำหนดเอง
|ดี แต่การทำงานที่เกิดซ้ำและสิ่งที่ต้องพึ่งพาต้องการแผนระดับสูงกว่า
|การจัดการงานที่แข็งแกร่ง แต่การพึ่งพาและการทำงานอัตโนมัติอาจรู้สึกไม่ราบรื่น
|จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน แข็งแกร่งในการจัดระเบียบแบบอิสระ
|ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามปัญหา แต่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสำหรับการจัดการงานทั่วไป
|มุมมอง
|รายการ, บอร์ด, แผนกังต์, ปฏิทิน, แผนผังความคิด, ตาราง, ปริมาณงาน, กล่อง, กิจกรรม, ทุกอย่าง, เอกสาร, แบบฟอร์ม, กระดานไวท์บอร์ด, แผนที่, แบบฟอร์ม, และมุมมองไทม์ไลน์
|จำกัดเฉพาะมุมมองรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์ และแกนต์ (พรีเมียม)
|รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, และมุมมองแกนต์
|มุมมองแบบฐานข้อมูล: ตาราง, คันบัน, และปฏิทิน ไม่มีแกนต์
|กระดาน Scrum และ Kanban พร้อมด้วยมุมมอง Backlog และ Sprint
|ความสามารถในการปรับแต่ง
|ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: สถานะ, ฟิลด์, กระบวนการทำงาน, และเทมเพลต
|มีการปรับแต่งได้บ้าง แต่มีข้อจำกัดหากไม่ได้ใช้แผนพรีเมียม
|การปรับแต่งที่ดีสำหรับบอร์ดและกระบวนการทำงาน
|ฐานข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้สูง แต่ขาดโครงสร้างสำหรับกระบวนการทำงานของงาน
|เวิร์กโฟลว์และฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับปัญหา เหมาะสำหรับทีมเทคโนโลยี
|ความร่วมมือ
|แชทในตัว, ความคิดเห็นในภารกิจ, การสนทนาแบบมีหัวข้อ, การแชร์ไฟล์
|มีความคิดเห็นระหว่างการทำงาน แต่ขาดการแชทแบบเรียลไทม์
|ความคิดเห็นและการอัปเดต แต่ไม่มีการแชทแบบเรียลไทม์
|ความคิดเห็นในหน้า/ฐานข้อมูล; ไม่มีแชท
|ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน/ปัญหา. ไม่มีการแชท.
|ระบบอัตโนมัติ
|เทมเพลตที่ทรงพลังในตัว, ตัวกระตุ้นที่ปรับแต่งได้
|เฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น พร้อมด้วยเทมเพลตจำนวนน้อยกว่า
|ระบบอัตโนมัติในตัวพร้อมขั้นตอนการทำงานแบบภาพ
|ไม่มีการทำงานอัตโนมัติสำหรับงาน; สูตรฐานข้อมูลมีจำกัด
|ระบบอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับกระบวนการพัฒนา
|การผสานรวม
|การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Google Drive และ Zoom
|100+ การเชื่อมต่อ, รวมถึง Slack และ Google Drive.
|50+ การเชื่อมต่อ, ดีสำหรับ CRM และเครื่องมือการตลาด.
|การผสานรวมขั้นพื้นฐาน; ต้องใช้ API สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม
|แข็งแกร่งสำหรับเครื่องมือการพัฒนาเช่น Bitbucket, GitHub.
|การรายงานและการวิเคราะห์
|แดชบอร์ดขั้นสูง, ภาระงาน, การติดตามเวลา, และการติดตามเป้าหมายสำหรับความคืบหน้าของโครงการ
|รายงานพื้นฐานในแผนฟรี, ขั้นสูงในแผนพรีเมียม
|รายงานมีความแข็งแกร่ง แต่ขาดการวิเคราะห์ขั้นสูงในระดับล่าง
|การวิเคราะห์จำกัด; เหมาะสำหรับการติดตามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
|รายงานขั้นสูงสำหรับเมตริกแบบ Agile เช่น แผนภูมิความเร็วและแผนภูมิการเผาไหม้
|การติดตามเวลา
|ติดตั้งในตัว
|ติดตั้งในตัว
|ติดตั้งในตัว
|ไม่มีการติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
|ติดตั้งในตัว
|แม่แบบ
|เทมเพลตสำเร็จรูปและปรับแต่งได้สำหรับงาน เอกสาร และกระบวนการทำงาน
|แม่แบบงานเฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น
|ตัวเลือกเทมเพลตที่ดีแต่มีความหลากหลายในฟังก์ชันและการใช้งานน้อยกว่า ClickUp
|ไม่มีเทมเพลตที่มีโครงสร้าง; ผู้ใช้สร้างของตัวเอง
|แม่แบบขั้นต่ำสำหรับทีมซอฟต์แวร์
|ลำดับชั้นและการจัดองค์กร
|ครอบคลุม: พื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ, งาน, งานย่อย
|โครงการและงานเท่านั้น; งานย่อยมีข้อจำกัด
|คณะกรรมการและกลุ่ม; ไม่มีลำดับชั้นที่ซับซ้อน
|ยืดหยุ่นแต่ขาดชั้นงานที่มีโครงสร้าง
|โครงการ, ปัญหา, และงานย่อย. เหมาะที่สุดสำหรับลำดับชั้นทางเทคนิค.
|ฐานความรู้
|เครื่องมือเอกสารพร้อมการเชื่อมโยง การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการฝังงาน
|ไม่มีฐานความรู้ในตัว
|ไม่มีฐานความรู้ในตัว
|ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการความรู้
|การสนับสนุนในตัวสำหรับเอกสารที่มีอยู่อย่างจำกัด
|แอปพลิเคชันมือถือ
|ครบครันด้วยคุณสมบัติเต็มรูปแบบ พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์และฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่ง
|มั่นคง แต่คุณสมบัติมีจำกัดมากกว่าเดสก์ท็อป
|แอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่งพร้อมการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
|ฟังก์ชันการทำงานจำกัด; เหมาะสำหรับการจดบันทึก
|แอปพลิเคชันมือถือพื้นฐานสำหรับดูและแก้ไขปัญหา
|ความสะดวกในการใช้งาน
|อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์ลากและวางและคู่มือการเริ่มต้นใช้งาน
|UI สะอาด แต่ฟีเจอร์ขั้นสูงต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้
|การเริ่มต้นใช้งานง่าย แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ค่อนข้างรกสำหรับทีมขนาดใหญ่
|เรียบง่ายแต่ขาดความลึกซึ้งในการจัดการงาน
|UI ที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนา
|การจัดการโครงการแบบอไจล์
|คุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัว เช่น สปรินต์, แดชบอร์ดแบบอไจล์, แผนภูมิการเผาผลาญ
|ไม่มีการรองรับแบบดั้งเดิม; ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
|การสนับสนุนแบบ Agile อย่างจำกัด
|เครื่องมือแบบ Agile ขั้นพื้นฐาน
|การสนับสนุนแบบ Agile ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน
|ราคา
|แผนฟรีรวมเกือบทุกฟีเจอร์; แผนชำระเงินปรับขนาดได้อย่างคุ้มค่า
|แผนฟรีไม่มีคุณสมบัติขั้นสูง; แผนพรีเมียมมีราคาแพงกว่า
|ราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก; แผนฟรีมีข้อจำกัด
|แผนบริการฟรีและราคาประหยัด แต่ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง
|แผนชำระเงินมีราคาแพง; ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดใหญ่
เลิกงานเกี่ยวกับงาน—ทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นด้วย ClickUp
เราเริ่มต้นการสนทนานี้ด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายของการทำงานที่ไม่เชื่อมต่อกัน
ประมาณ92% ของผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากเอกสารที่กระจัดกระจาย โดยมีเพียง 8% เท่านั้นที่ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
แต่ผ่านคุณสมบัติและตัวอย่างที่เราได้สำรวจไปแต่ละอย่าง สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ มีวิธีที่ดีกว่าในการทำงาน
เราเคยใช้ SharePoint, Excel และเอกสาร Word สำหรับการสร้างและติดตามเนื้อหา ซึ่งทำให้ยากต่อการมองเห็นและรักษาความถูกต้อง ClickUp ช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้มากมาย
เราเคยใช้ SharePoint, Excel และเอกสาร Word สำหรับการสร้างและติดตามเนื้อหา ซึ่งทำให้ยากต่อการมองเห็นและรักษาความถูกต้อง ClickUp ช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้มากมาย
ClickUp ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอีกตัวหนึ่งที่คุณต้องเพิ่มเข้าไปในชุดเทคโนโลยีของคุณเท่านั้น แต่เป็นโอกาสที่จะคิดใหม่เกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการทำงานให้สำเร็จของทีมคุณอย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน ประสานงานแคมเปญการตลาด หรือเป็นผู้นำโครงการระดับองค์กร ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้ ในขณะที่ยังคงรักษาบริบทที่ทำให้งานมีความหมาย
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อเราเพียงคำพูด แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp ให้คุณเข้าถึงพื้นที่ทำงานที่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งคุณสามารถสัมผัสประสบการณ์ฟีเจอร์ต่างๆ อย่างเช่น แชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พร้อมที่จะประสบความสำเร็จในโครงการของคุณหรือไม่? นี่คือวิธีเริ่มต้น:
- ลองดูClickUp Universityเพื่อเร่งการนำ ClickUp มาใช้ในทีมของคุณอย่างรวดเร็ว
- เริ่มต้นด้วยแผนฟรีตลอดไปเพื่อสำรวจพื้นฐาน
- จองการสาธิต เพื่อ ดูว่า ClickUp สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างไร
- เข้าร่วมชุมชน ClickUpเพื่อเรียนรู้จากทีมนับพันที่กำลังได้รับผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมาย
อนาคตของการทำงานคือการนำทุกสิ่งมารวมกัน—งานของคุณ, การสนทนาของคุณ, เอกสารของคุณ, และทีมของคุณ—ไว้ในแพลตฟอร์มอัจฉริยะเดียว. ClickUpกำลังนำการเปลี่ยนแปลงนี้มาสู่ทีมโครงการ และเราขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมัน.
คำถามไม่ใช่ว่าคุณต้องการวิธีทำงานที่ดีกว่าหรือไม่ แต่เป็นว่าคุณจะสามารถทำงานแบบเดิมได้อีกนานแค่ไหน
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้และสัมผัสประสบการณ์การรวมการทำงานในที่เดียวอย่างแท้จริง