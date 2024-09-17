แชทใช้งานไม่ได้ กำลังแก้ไขอยู่

เวลาเปลี่ยนไปแล้ว วิธีทำงานของเราไม่ได้เปลี่ยน—และถึงเวลาแล้วที่มันควรเปลี่ยน
เมื่อ Slack เปิดตัวในปี 2014 มันได้จุดประกายการปฏิวัติ ทีมที่กระจายตัวทำงานร่วมกันได้เร็วขึ้น การสนทนาเติบโตขึ้น และอย่างน้อยก็ในแง่ของการรับรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก
แต่ทศวรรษต่อมา เราทุกคนต่างรู้ดีว่าเรา ต้องจ่ายราคาแพงสำหรับรูปแบบการสื่อสาร ที่ Slack และแพลตฟอร์มที่คล้ายกันนำมาใช้
แม้จะมีความก้าวหน้าในการจัดการงาน แอปแชทยังคงแยกตัว ออกจากเครื่องมือที่เราใช้ในการทำงานร่วมกัน จัดการ และสร้างสรรค์ แม้ว่า Microsoft Teams จะมี "แท็บ" แต่แท็บเหล่านั้นก็แทบจะแยกออกจากกัน—พวกเขาเพียงแค่ถูกเย็บติดกันแบบผิวเผินเท่านั้น
เราถูกท่วมท้นด้วยเสียงรบกวนอยู่ตลอดเวลา—สลับไปมาระหว่างหน้าต่างต่าง ๆ หลบหลีกสิ่งรบกวน และพยายามจัดระเบียบท่ามกลางเสียงแจ้งเตือนที่ไม่มีวันจบสิ้น มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีสมาธิ และไม่สมจริงที่จะรักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบเมื่อเราถูก บังคับให้สลับไปมาระหว่างแอป พูดคุยในที่หนึ่งและจัดการงานอีกที่หนึ่ง
ที่ ClickUp เราเชื่อเสมอว่าทางออกนั้นเรียบง่าย: การสนทนาและการทำงานของเราควรอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน สิ่งนี้สร้างประสิทธิภาพ ความชัดเจน และสมาธิที่ไม่มีใครเทียบได้
นั่นคือเหตุผลที่เราตื่นเต้นมากที่จะแนะนำ ClickUp Chat
ClickUp Chat ช่วยให้คุณมี การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงควบคู่ไปกับงาน โครงการ และทรัพยากรของคุณ ซึ่งผสานรวมอย่างเต็มรูปแบบ เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
เราไม่ได้แค่สร้างแอปแชทอีกตัวหนึ่ง—เราได้กำหนดนิยามใหม่ทั้งหมดในการทำงานร่วมกันของทีม สร้างสรรค์ เครื่องมือสื่อสารล้ำสมัยที่ออกแบบมาเพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานในทศวรรษหน้า