วิธีเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการรายงานการติดตามเวลา

ตามการวิจัยพนักงานทั่วไปใช้เวลา 2.6 ชั่วโมงต่อวันในการจัดการอีเมลเพียงอย่างเดียว และ 40% ของพนักงานไม่ติดตามเวลานี้เลย การละเลยนี้อาจนำไปสู่การสูญเสียอย่างมหาศาลสำหรับธุรกิจที่เรียกเก็บเงินลูกค้าตามการบันทึกเวลา
มันคุ้มค่าเสมอที่จะถาม—เวลาทำงานทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน? อะไรคือความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้?
การติดตามเวลาเป็นประโยชน์ในการตอบคำถามเหล่านี้
แอปติดตามเวลาพื้นฐานช่วยให้คุณเข้าใจต้นทุนที่แท้จริงของการดำเนินงานธุรกิจของคุณ และมอบข้อมูลที่มีค่าให้แก่ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ผู้นำสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของพวกเขา
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการหรือเจ้าของธุรกิจ การใช้แอปติดตามเวลาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ:
- รักษาความเป็นระเบียบและควบคุมโครงการต่างๆ
- การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร
- การปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน
- ระบุต้นทุนที่ซ่อนอยู่และเพิ่มผลกำไรสูงสุด
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจประโยชน์ของตัวติดตามเวลา วิธีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณได้
รายงานการติดตามเวลาคืออะไร?
รายงานการติดตามเวลา หรือแบบฟอร์มบันทึกเวลา ทำการประเมินว่าเวลาถูกใช้ไปกับส่วนต่าง ๆ ของโครงการเป็นจำนวนเท่าใด ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ รายงานนี้ยังสามารถเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงกับประมาณการหรือการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ได้
ดังนั้น รายงานการติดตามเวลาจึงช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน ปรับปรุงวิธีการใช้เวลาของทีมคุณให้เหมาะสม และทำให้โครงการดำเนินไปตามแผนได้ วัตถุประสงค์ของมันคือการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่มีการขัดจังหวะอย่างต่อเนื่องเพื่อการอัปเดตความคืบหน้า
การรายงานเวลาโครงการสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างการประมาณการโครงการที่สมบูรณ์แบบกับความท้าทายของการดำเนินการในโลกจริงได้ การรายงานเวลาโครงการมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการทำนายทรัพยากร การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการกำหนดเส้นตายที่เป็นจริง
รายงานการติดตามเวลาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเรียกเก็บเงินลูกค้า ข้อมูลการติดตามเวลาช่วยให้มั่นใจว่าทุกชั่วโมงที่ทำงานได้รับการบันทึกไว้ ซึ่งไม่เพียงแต่ป้องกันการสูญเสียรายได้ แต่ยังช่วยให้คุณเรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
วิธีใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเพื่อติดตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
การติดตามเวลาอาจรู้สึกเหมือนเป็นภาระงานเพิ่มเติมได้บ่อยครั้ง พนักงานอาจไม่ชอบงานเพิ่มเติมที่ต้องกรอกข้อมูลในตัวติดตามเวลาด้วยตนเอง และการถูกตรวจสอบกิจกรรมของตนซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการควบคุม อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการก็มีความคาดหวังให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ส่งมอบให้กับลูกค้าและผู้นำนั้นถูกต้องและทันเวลาเช่นกัน
สำหรับธุรกิจจำนวนมาก รายงานการติดตามเวลาเป็นสิ่งจำเป็น ข้อมูลเวลาที่ถูกต้องให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า ไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บเงินลูกค้าเป็นรายชั่วโมงหรือการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีม กุญแจสำคัญคือการเลือกวิธีการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งลดความพยายามในขณะที่ให้ข้อมูลที่จำเป็น
ClickUp สำหรับการจัดการเวลานำเสนอชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพื่อทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายและเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการจัดการโครงการของคุณ
มาสำรวจกันว่าฟีเจอร์เหล่านี้สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวลาโครงการได้อย่างไร
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าลืมขออนุญาตจากพนักงานของคุณล่วงหน้าเกี่ยวกับการติดตามเวลาการทำงาน การแจ้งให้พวกเขารับทราบว่านี่เป็นเพียงการวัดเวลาที่ใช้ไปกับงานเท่านั้น จะช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างพนักงานและไม่ถูกมองว่าเป็นการล่วงล้ำ
การเปิดใช้งานการติดตามเวลาและการลงชื่อเข้าใช้ใน ClickUp
ขั้นตอนแรกคือการเปิดใช้งานตัวติดตามเวลาภายในพื้นที่ทำงานของคุณ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ทีมงานของคุณสามารถเริ่มบันทึกชั่วโมงการทำงานได้โดยตรงใน ClickUp และติดตามชั่วโมงการทำงานโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของพวกเขา
การติดตามเวลาใน ClickUp นั้นง่ายมาก เมื่อเริ่มงาน เพียงคลิกที่ตัวจับเวลา ClickUp จะบันทึกเวลาของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้น ให้หยุดตัวจับเวลาเพื่อบันทึกชั่วโมงของคุณ
สำหรับงานที่ไม่เหมาะกับตัวจับเวลา (เช่น การประชุมหรือการวิจัย) คุณสามารถบันทึกเวลาของคุณได้ด้วยตนเอง. ซึ่งทำให้ทุกนาทีของการทำงานถูกบันทึกไว้เพื่อการรายงานที่ถูกต้อง.
แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ
ระบบบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาสำหรับทีมที่ต้องจัดการกับปริมาณงานสูงหรือมีความต้องการในการรายงานที่ซับซ้อน
มันช่วยลดข้อผิดพลาดและสร้างรายงานที่ถูกต้องและง่ายต่อการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังรวบรวมบันทึกเวลาให้เป็นบันทึกการทำงานที่ถูกต้อง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาให้กับสมาชิกทีมและผู้จัดการ
ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานของตนได้ ในขณะที่ผู้จัดการสามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการและปริมาณงานของทีมได้แบบเรียลไทม์
การผสานกับ Google Calendar
🧠 คุณรู้หรือไม่:พนักงานเกือบ21% ไม่ได้ติดตามเวลาที่ใช้ในการประชุม ส่งผลให้ธุรกิจสูญเสียรายได้เฉลี่ย 32,000 ดอลลาร์ต่อปีต่อพนักงานหนึ่งคน
เพื่อให้สิ่งนี้เป็นเรื่องง่าย ClickUp ผสานการทำงานกับ Google Calendar อย่างไร้รอยต่อ ทำให้การอัปเดตที่ทำในแอปหนึ่งสะท้อนในอีกแอปหนึ่งทันที ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสลับไปมา
การติดตามเวลาโครงการด้วย ClickUp
- การสร้างงานจากเหตุการณ์ในปฏิทิน:ด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUp ทีมงานสามารถสร้างงานใน ClickUp ได้โดยตรงจากเหตุการณ์ใน Google Calendar ซึ่งหมายความว่าทุกการนัดหมายหรือการประชุมจะกลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ใน ClickUp
- การใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือน: ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง และไม่พลาดการประชุมหรือกำหนดส่งงานที่สำคัญอีกต่อไป ClickUp จะส่งการแจ้งเตือนตรงไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและควบคุมตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เปลี่ยนเหตุการณ์ให้เป็นงานที่ดำเนินการได้: เมื่อคุณกำหนดเวลาการประชุม ClickUp จะสร้างงานพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น วาระการประชุม ผู้รับผิดชอบ รายการตรวจสอบ และอื่นๆ การรวมเหตุการณ์และงานไว้ที่ศูนย์กลางนี้จะช่วยให้คุณติดตามเวลาได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
การสร้างรายงานที่กำหนดเอง
หนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp คือความสามารถในการสร้างรายงานที่กำหนดเองได้
ด้วยรายงานที่กำหนดเอง คุณสามารถดูบันทึกการติดตามเวลาสะสมสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมเพื่อเข้าใจเวลาที่ใช้ไปกับงานที่เลือกได้
ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งรายงานได้ตามตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น เวลาที่ติดตามในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน หรือช่วงที่กำหนดเอง เช่น เวลาทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ เวลาที่จัดสรรให้กับงานเฉพาะ หรือประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกในทีมแต่ละคน
สำหรับผู้จัดการโครงการ รายงานที่กำหนดเองช่วยในการ:
- ระบุโครงการที่ต้องการความสนใจเพิ่มเติม ประเมินปริมาณงานของทีม และปรับแผนการจัดสรรทรัพยากรตามความจำเป็น
- ค้นหาโอกาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำนายระยะเวลาของโครงการได้ดีขึ้น
- หลีกเลี่ยงปัญหาโครงการ เช่น การจัดสรรทรัพยากรมากเกินไป, การติดขัด, การหมดไฟของทีม, และการพลาดกำหนดเวลา
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี้นำไปสู่การวางแผนที่แม่นยำ การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น และในที่สุด โครงการที่ประสบความสำเร็จ
การใช้แม่แบบเพื่อการติดตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp มีห้องสมุดของเทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการติดตามเวลาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณได้ ซึ่งช่วยให้การบันทึกเวลาและการรายงานมีความสม่ำเสมอในทีมต่าง ๆ
เทมเพลตติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUp
เทมเพลตติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษาของ ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามโครงการต่างๆ ของลูกค้า
ตัวติดตามเวลาผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp มอบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า
นอกจากนี้ยังช่วยให้การติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษาเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยให้พวกเขาสามารถบันทึกเวลาทำงานได้ด้วยตัวเองหรือใช้ตัวจับเวลาได้อย่างง่ายดาย ซึ่งนี้มีคุณค่าสำหรับที่ปรึกษาที่บริหารโครงการหลาย ๆ โครงการ ทำให้แน่ใจว่างานของลูกค้าทุกชิ้นได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง
สิ่งนี้ทำให้เกิดการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจนของเวลาของพวกเขาว่าเป็นเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ซึ่งช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้และการรับผิดชอบทางการเงินมีความถูกต้องและชัดเจน
เทมเพลตการจัดสรรเวลาใน ClickUp
เทมเพลตการจัดสรรเวลาของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการติดตามเวลาในหลายงานและสมาชิกในทีม เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดหมวดหมู่ล่วงหน้าสำหรับงานประเภทต่างๆ เช่น การพัฒนา การออกแบบ และการประชุม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับเอเจนซี่ที่ดูแลลูกค้าหลายราย การนำเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานของเอเจนซี่มาใช้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เทมเพลตเหล่านี้ช่วยมาตรฐานการบันทึกเวลาทำงานระหว่างลูกค้าและโครงการต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดถูกบันทึกและรายงานอย่างถูกต้อง
การอัตโนมัติการติดตามเวลา
ClickUp Automationsช่วยลดภาระของทีมคุณในการติดตามชั่วโมงการทำงาน คุณสามารถกำหนดการทำงานอัตโนมัติให้เริ่มติดตามเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น 'กำลังดำเนินการ' และหยุดเมื่องานถูกทำเครื่องหมายว่า 'เสร็จสมบูรณ์'
คุณสมบัตินี้จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทีมและหน้าที่ความรับผิดชอบ และช่วยให้โครงการดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องให้ทีมของคุณต้องแชร์การอัปเดตโครงการเป็นประจำ
ระบบอัตโนมัติช่วยให้การติดตามเวลาเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ และรับประกันการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการจัดการเวลา (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
เหตุใดการติดตามเวลาและการรายงานจึงมีความสำคัญ
รายงานการติดตามเวลาให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และทำให้โครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ. รายงานเหล่านี้ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีม และความรับผิดชอบ และป้องกันการสูญเสียรายได้.
มาสำรวจเพิ่มเติมกันเถอะ
⏰ เข้าใจความต้องการทรัพยากร
ชั่วโมงการทำงานของพนักงานเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของการจัดสรรทรัพยากร การใช้แอปติดตามเวลาฟรีสามารถช่วยระบุงานที่เกินประมาณการงบประมาณอย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
การติดตามเวลาสามารถเปิดเผยช่องว่างด้านทักษะของบุคลากร ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการฝึกอบรมเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังช่วยระบุงานที่ได้รับทรัพยากรไม่เพียงพอ การระบุความไม่สมดุลของปริมาณงานสามารถบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยน เช่น การกระจายความรับผิดชอบใหม่หรือการแบ่งงานอย่างเท่าเทียมมากขึ้น
โดยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาที่แม่นยำมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่อัตราการเรียกเก็บเงินที่สูงขึ้นในระยะยาว
⏰ ปรับปรุงวิธีการทำงานของทีม
พนักงานมีประสิทธิภาพการทำงานเพียง2 ชั่วโมง 53 นาทีต่อวัน
แอปติดตามเวลาสามารถเพิ่มสมาธิให้กับพนักงานได้ เนื่องจากพวกเขาจะตระหนักถึงจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปกับงานแต่ละอย่างมากขึ้น เมื่อพนักงานทบทวนเวลาของตนเอง พวกเขาจะสามารถระบุรูปแบบการทำงานและลดงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
การติดตามเวลาไม่ได้เกี่ยวกับการตั้งความคาดหวังที่ไม่สมจริง แต่เป็นการตระหนักรู้ในตนเองและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน เมื่อมีซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่เหมาะสม ทีมต่างๆ มักจะตระหนักว่าพวกเขากำลังสลับงานบ่อยเกินไปหรือไม่ทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานเพียงอย่างเดียวมากพอ
โดยการระบุความไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การประชุมที่ไม่จำเป็นหรือจุดติดขัดในกระบวนการที่สูญเสียเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ทีมงานสามารถทำการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในกระบวนการทำงานของพวกเขาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเวลาผ่านไป
👀 โบนัส:ใช้เทมเพลตบันทึกเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนบันทึกเวลาในลักษณะเดียวกัน ซึ่งช่วยให้ระบุแนวโน้มได้ง่ายขึ้นและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
⏰ รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณ
แอปติดตามเวลาให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลนี้เพื่อระบุพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและยอมรับในผลงานของพวกเขา การยอมรับนี้จะช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้พนักงานมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากการระบุผู้ที่มีผลงานดีเด่นแล้ว การติดตามเวลาสามารถเผยให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนได้เช่นกัน รายการเวลาที่ติดตาม พฤติกรรม และรูปแบบสามารถช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่พนักงานอาจกำลังประสบปัญหาได้
ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณสามารถให้การสนับสนุนที่ตรงเป้าหมายและช่วยให้พวกเขาปรับปรุงประสิทธิภาพได้
⏰ บันทึกเวลาที่ใช้ไป
การติดตามเวลาไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลสรุปเท่านั้น แต่ยังสร้างบันทึกโดยละเอียดของงานที่ทีมของคุณทำอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าสงสัยเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานที่ใช้ไปกับโครงการ คุณสามารถสร้างรายงานที่ระบุรายละเอียดงานที่เสร็จสิ้นและเวลาที่ใช้ไปอย่างชัดเจน ข้อมูลนี้สามารถช่วยอธิบายความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายและจัดการกับความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลได้ ในอุตสาหกรรมเช่นการก่อสร้าง ซึ่งการตรวจสอบเป็นสิ่งที่พบได้บ่อย การติดตามเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
บันทึกที่แม่นยำของงานที่ดำเนินการและเวลาที่ใช้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพิสูจน์การปฏิบัติตามข้อกำหนดและป้องกันการกล่าวหาว่าใช้เงินอย่างสิ้นเปลือง
⏰ หลีกเลี่ยงการรั่วไหลของรายได้และเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างถูกต้อง
ข้อมูลการติดตามเวลาเผยให้เห็นปัญหาที่ลดรายได้ เช่น กระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ การมีพนักงานมากเกินไป การติดตามความคืบหน้าที่ไม่บ่อย และอื่นๆ
ปัญหาเหล่านี้มักเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจนำไปสู่การมีพนักงานเกินความจำเป็น ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และการตรวจสอบที่ไม่บ่อยนักอาจนำไปสู่การล่าช้าของโครงการ
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสามารถแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ได้:
- ระบุจุดคอขวดในกระบวนการทำงาน: ระบุจุดที่เสียเวลา
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรบุคลากร: กำหนดว่าการจัดสรรทรัพยากรสอดคล้องกับปริมาณงานหรือไม่
- ปรับปรุงการอัปเดตความคืบหน้าของโครงการ: ทีมสามารถสื่อสารความสามารถในการปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ดีขึ้น
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาช่วยสร้างบันทึกประวัติของข้อมูลโครงการ คุณสามารถดูได้ว่าโครงการใช้เวลาเท่าไร ค่าใช้จ่าย และผลกำไร ข้อมูลนี้สามารถช่วยคุณจัดทำใบแจ้งหนี้ที่ละเอียดและโปร่งใสให้กับลูกค้าได้
คุณสามารถใช้คุณสมบัติการรายงานของ ClickUp เพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในแต่ละงานกับงบประมาณที่จัดสรรไว้สำหรับงานนั้น ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุพื้นที่ที่คุณอาจใช้จ่ายเกินไปได้ และดำเนินการแก้ไขก่อนที่โครงการจะเกินงบประมาณ
นอกจากนี้การผสานระบบติดตาม PTOยังช่วยให้ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยให้คุณมีภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและปริมาณงานของทีมคุณ
⏰ สร้างความไว้วางใจผ่านความโปร่งใสในการดำเนินงานของทีม
ข้อมูลการติดตามเวลาสามารถส่งเสริมความไว้วางใจและความโปร่งใสภายในองค์กรของคุณ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและผู้จัดการ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานยัง สามารถลดความกังวลเกี่ยวกับการจัดการที่ละเอียดเกินไป ด้วยซอฟต์แวร์การติดตามเวลาที่เหมาะสม ผู้จัดการจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ ทำให้มั่นใจว่างานที่เหมาะสมได้รับการจัดลำดับความสำคัญ
การติดตามเวลาช่วยลดความจำเป็นในการตรวจสอบบ่อยครั้ง ทำให้พนักงานรู้สึกไว้วางใจและได้รับอำนาจในบทบาทของตน ในที่สุด เมื่อทั้งผู้จัดการและสมาชิกในทีมติดตามเวลา จะสร้างสนามแข่งขันที่เท่าเทียมกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้น
ติดตามชั่วโมงการทำงานได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
การใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสามารถนำไปสู่การบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จได้ ซอฟต์แวร์นี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้โครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและงบประมาณ
คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณได้อย่างราบรื่น มอบความยืดหยุ่นที่จำเป็นในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือดูแลโครงการที่ซับซ้อน ClickUp มีเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน บันทึกชั่วโมงการทำงานอย่างแม่นยำ สร้างรายงานที่กำหนดเอง และใช้ประโยชน์จากเทมเพลตเพื่อให้แน่ใจว่าชั่วโมงการทำงานได้รับการบันทึกและทีมของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการติดตามเวลาจากงานที่น่าเบื่อให้กลายเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จของโครงการ
