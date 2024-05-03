10 แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานสำหรับฟรีเอเจนซี่

เราทุกคนรู้ดีถึงความยากลำบากนี้ ชั่วโมงละลายหายไปในหลุมดำของโปรเจกต์ และเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้กลายเป็นเกมทายใจ แต่เราพร้อมช่วยคุณแล้ว บอกลาการบันทึกเวลาแบบแมนนวลและเพิ่มประสิทธิภาพของคุณด้วยชุดเทมเพลตใบลงเวลาทำงานสำหรับเอเจนซี่ฟรี 10 แบบของเรา!
ไม่ว่าคุณจะดูแลเอเจนซี่สร้างสรรค์หรือบริหารแผนกทรัพยากรบุคคล เทมเพลตเหล่านี้พร้อมช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น
ใช้เพื่อติดตามเวลาทำงาน, จัดการการเข้าร่วม, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างง่ายดาย. อย่าให้เวลาหลุดลอยไป—สำรวจและดาวน์โหลดเทมเพลตใบเวลาทำงานฟรีของเราวันนี้ และควบคุมตารางเวลาของคุณได้. ?️
อะไรคือแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของหน่วยงาน?
แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของหน่วยงานเป็นเอกสารมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานภายในหน่วยงาน แบบฟอร์มเหล่านี้มักมีช่องให้พนักงานกรอกเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุดของแต่ละวันทำงาน รวมถึงเวลาพักที่พนักงานได้รับ
แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของหน่วยงานอาจมีช่องสำหรับชื่อโครงการหรือลูกค้า, คำอธิบายงาน, และจำนวนชั่วโมงที่ทำงานทั้งหมด. แบบฟอร์มเหล่านี้ใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน, จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ, และทำให้การจ่ายเงินเดือนถูกต้อง.
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของเอเจนซี่ดี?
แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของเอเจนซี่ที่ดีช่วยให้คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานและงานที่พนักงานทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ควรเป็น:
- ใช้งานง่าย: ควรให้พนักงานสามารถกรอกชั่วโมงทำงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
- ปรับแต่งได้: ควรให้คุณสามารถรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของโครงการหรือลูกค้าได้
- เข้าใจง่าย: การจัดระเบียบและรูปแบบที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ข้อมูลอ่านได้ง่าย
เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานที่ดีควรสามารถผสานการทำงานกับระบบที่มีอยู่สำหรับการประมวลผลเงินเดือนและการจัดการโครงการ เพื่อลดความซับซ้อนของงานด้านการบริหารจัดการ
10 แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานสำหรับเอเจนซี่ที่ควรใช้
มาดู 10 แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานฟรีที่ดีที่สุดกัน:
1. แม่แบบการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUp
เทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษาของ ClickUpช่วยให้องค์กรของคุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานและเงินเดือนของที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ติดตามความคืบหน้าของงาน และทำงานร่วมกับลูกค้าหลายรายแบบเรียลไทม์
เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานนี้มอบประโยชน์หลายประการ รวมถึงภาพรวมที่ชัดเจนของการจัดสรรเวลาในโครงการ กระบวนการออกใบแจ้งหนี้ที่ง่ายขึ้น การติดตามที่แม่นยำเพื่อรักษาไทม์ไลน์และงบประมาณของโครงการ และการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นระหว่างที่ปรึกษาและทีมภายใน
เทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษานี้ยังช่วย:
- อำนวยความสะดวกในการติดตามและจัดการเวลาอย่างครอบคลุม
- ติดตามความคืบหน้าของงานด้วยสถานะที่กำหนดเองใน ClickUp ในขณะที่ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpจะเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น ระดับความพยายาม อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง และวันที่ครบกำหนดชำระเงิน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้ในแบบที่คุณต้องการด้วยมุมมองที่กำหนดเองของ ClickUp รวมถึงมุมมองสำหรับเจ้าหนี้ สถานะการชำระเงิน และกระดานกิจกรรม
การใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานของที่ปรึกษาเป็นเรื่องง่าย ที่ปรึกษาสามารถป้อนข้อมูลในแบบฟอร์มเวลาทำงานเช่น ชั่วโมงที่ทำงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายโดยใช้มุมมองตารางใน ClickUp ระบบเตือนอัตโนมัติจะกระตุ้นให้ติดตามเวลาทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจถึงความตรงต่อเวลาและความถูกต้อง
การรันรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ สุดท้าย การสร้างและส่งใบแจ้งหนี้กลายเป็นเรื่องง่าย พร้อมความสามารถในการตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดก่อนการส่ง
แล้วถ้าคุณต้องการติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานให้ดีขึ้นล่ะ? ใช้หนึ่งในหลาย ๆการ์ดติดตามเวลาของ ClickUpเป็นแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน:
- บัตรติดตามเวลา: แสดงจำนวนเวลาทั้งหมดที่บันทึกไว้ในการทำงานภายในช่วงวันที่ที่ระบุไว้ คุณสามารถคัดกรองตามผู้ใช้และป้ายกำกับเพื่อให้ได้มุมมองที่ละเอียดขึ้น
- บัตรรายงานเวลา: ให้ฟังก์ชันการรายงานที่ครอบคลุมมากขึ้น คุณสามารถดูเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เทียบกับเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ รวมถึงการประมาณเวลา และกรองข้อมูลตามเกณฑ์ต่าง ๆ
- บัตรประมาณเวลา: ติดตามเวลาทั้งหมดที่ประมาณการไว้สำหรับงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และวิเคราะห์ว่าโครงการอยู่ในกำหนดการหรือไม่
- บัตรบันทึกเวลา: แสดงรายละเอียดการติดตามเวลาอย่างละเอียด คล้ายกับรูปแบบบัตรบันทึกเวลาแบบดั้งเดิม สามารถดูเวลาได้ตามวัน สัปดาห์ หรือช่วงที่กำหนดเอง
- รายงานการเรียกเก็บเงิน: เน้นเฉพาะชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ มีประโยชน์สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการวิเคราะห์ต้นทุนโครงการ
นี่คือวิธีที่พวกเขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อคุณได้:
- สร้างแดชบอร์ดส่วนตัวที่แสดงรายการเวลาที่บันทึกไว้ โดยสามารถกรองและจัดกลุ่มตามคุณสมบัติต่าง ๆ ได้
- รับภาพรวมรายสัปดาห์หรือรายเดือนของเวลาที่ใช้ไปกับโครงการและงานต่างๆ โดยพนักงานทั้งแบบรายชั่วโมงและเงินเดือน
- แยกแยะระหว่างชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อการออกใบแจ้งหนี้และการจัดการเงินเดือนที่ถูกต้อง
2. เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการ ClickUp
ด้วยเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการของ ClickUp หน่วยงานต่างๆ สามารถติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานรายสัปดาห์ได้อย่างง่ายดาย
มันช่วยให้คุณสามารถ:
- รวมชั่วโมงการให้บริการและเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในที่เดียวที่สะดวก
- วัดการใช้ทรัพยากรในหลายโครงการและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบสถานะของเอกสารเวลาทำงานและติดตามรายละเอียดเช่นจำนวนเงินทั้งหมดและอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง. แบบฟอร์มนี้มีมุมมองต่าง ๆ ให้เลือกใช้เพื่อการจัดระเบียบและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวมถึงการแยกแยะรายเดือนและสรุปข้อมูลของพนักงาน
- การเชื่อมต่อ ClickUpกับแอปสำคัญอย่าง Stripe และ PayPal ช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน
โดยใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของพนักงานนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเวลาถูกใช้ไปอย่างรับผิดชอบ ประเมินประสิทธิภาพการฝึกอบรม และติดตามปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงสร้างสเปรดชีต ใส่ข้อมูลของคุณ คำนวณจำนวนชั่วโมงทั้งหมด ตรวจสอบ และนำไปใช้ในการเรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
เพื่อเริ่มต้น ให้เพิ่มเทมเพลตไปยังพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ และเชิญสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
3. แม่แบบการติดตามเวลาทนายความของ ClickUp
ในฐานะทนายความ การติดตามชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ งานต่างๆ และกำหนดเวลาเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และนั่นคือสิ่งที่แม่แบบการติดตามเวลาสำหรับทนายความของ ClickUpถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามรายละเอียดทั้งหมดของการปฏิบัติงานทางกฎหมายของคุณได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการจัดระเบียบงานสำหรับแต่ละกรณีเป็นรายการแยกต่างหาก การดูว่าใช้เวลากับงานหรือกรณีใดไปมากน้อยเพียงใด และการกำหนดวันที่ครบกำหนดและตัวเตือนเพื่อให้แน่ใจว่างานจะเสร็จตามกำหนดเวลา
ในเทมเพลตการติดตามเวลาฉบับนี้ คุณสามารถ:
- ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน
- จัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่สำคัญโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง และแสดงข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านมุมมองที่กำหนดเองได้หลากหลาย
- ใช้ความสามารถในการติดตามเวลา, แท็ก, คำเตือนเกี่ยวกับความเชื่อมโยง, และอีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามลูกค้าและการจัดการโครงการ
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเทมเพลตการติดตามเวลาทนายความของ ClickUp ให้สร้างโปรไฟล์ที่ละเอียดรวมถึงข้อมูลติดต่อของคุณและสาขาที่คุณเชี่ยวชาญ กำหนดงานสำหรับแต่ละโครงการหรือคดี และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง
4. แม่แบบแผ่นงานการจัดการเวลาส่วนตัว ClickUp
การวางแผนและจัดการตารางเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของคุณ—ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ด้วยเทมเพลตการจัดการเวลาส่วนตัวของ ClickUp คุณสามารถทำให้กิจวัตรประจำวันของคุณง่ายขึ้นและจัดการงานของคุณได้อย่างมั่นใจ
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการจัดการเวลาหรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทุกระดับของทักษะ ด้วยเพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถตั้งค่าระบบการจัดการเวลาที่เหมาะกับคุณเองและเริ่มต้นได้ทันที
ประโยชน์ของเทมเพลตนี้ ได้แก่:
- การจัดการงานและการจัดลำดับความสำคัญที่ดีขึ้น
- การติดตามบันทึกเวลาของคุณอย่างแม่นยำ
- การตรวจสอบกำหนดเวลาอย่างง่ายดาย
เพื่อใช้เทมเพลตนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ตั้งเป้าหมายโดยการกำหนดสิ่งที่คุณต้องการให้สำเร็จ ระบุกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น และบันทึกไว้ทั้งหมด
กำหนดเวลาจำกัดโดยการจัดสรรช่วงเวลาสำหรับแต่ละงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดตารางงานโดยใช้ปฏิทินของคุณเพื่อสร้างจังหวะที่เป็นจริงและสามารถทำได้สำเร็จ
ติดตามความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในเป้าหมาย. ท้ายที่สุด ตรวจสอบและปรับปรุงแผ่นการจัดการเวลาของคุณเป็นประจำเพื่ออัปเดตให้ทันสมัยตามความจำเป็น.
5. แม่แบบการจัดสรรเวลา ClickUp
ลืมการเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสร้างระบบการจัดสรรเวลาจากศูนย์ไปได้เลย.เทมเพลตการจัดสรรเวลาของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณ (และทีมของคุณ) ให้สามารถจัดระเบียบได้ดีขึ้น. ออกแบบมาเพื่อผู้เริ่มต้น เทมเพลตนี้มอบอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย.
ด้วยตัวเลือกสถานะที่ปรับแต่งได้ เช่น 'เสร็จสมบูรณ์' 'กำลังดำเนินการ' และ 'ต้องทำ' คุณสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่างานใดอยู่ในขั้นตอนใด และงานใดที่อาจต้องการความสนใจเพิ่มเติม การแสดงผลที่เรียบง่าย ชัดเจน และโปร่งใสนี้ช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีงานใดตกหล่น
เทมเพลตนี้ยังช่วยแก้ไขหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการบริหารโครงการ: การทำให้ทุกคนในทีมของคุณมีความสอดคล้องและทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
คุณสามารถใช้มันเพื่อมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย และกำหนดเส้นตายเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังทำงานที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม. สิ่งนี้ช่วยป้องกันการซ้ำซ้อนของงานในขณะที่รักษาโครงการของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง.
6. แม่แบบตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUp
หากคุณต้องการควบคุมเวลาของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณClickUp's Time Management Schedule Templateคือคำตอบของคุณ. เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดตารางเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้วางแผนที่มีประสบการณ์.
การใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์เช่นนี้ คุณสามารถวางแผนงานของคุณได้อย่างง่ายดาย ตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ และจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จินตนาการถึงการมีแผนที่ชัดเจนสำหรับวันหรือสัปดาห์ของคุณ พร้อมด้วยงานทั้งหมดอยู่ตรงหน้าคุณ. เทมเพลตการจัดตารางเวลาของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำเช่นนั้นได้. คุณจะสามารถมองเห็นตารางเวลาของคุณได้, ติดตามความคืบหน้าของคุณ, และปรับเปลี่ยนตามความต้องการเพื่อให้อยู่ในเส้นทางสู่เป้าหมายของคุณ.
มันยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทีมหรือทำงานคนเดียว ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น สถานะที่ปรับแต่งได้, ฟิลด์, และมุมมอง คุณจะมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและมุ่งเน้น
เทมเพลตกล่องเวลา ClickUp
เทมเพลตกล่องเวลาของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและพนักงานที่มีประสบการณ์ในการจัดการงานและตัดสินใจว่าอะไรสำคัญ มันช่วยให้คุณวางแผนตารางเวลาของคุณเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายวันนี้ คุณสามารถกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน แบ่งโครงการใหญ่เป็นงานย่อย และใช้ทรัพยากรของคุณอย่างชาญฉลาด
การใช้เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมีระเบียบมากขึ้น ทำงานได้มากขึ้น และประเมินเวลาที่ต้องใช้สำหรับแต่ละงานได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณควบคุมเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นี่คือกระบวนการง่ายๆ หกขั้นตอนเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด: ตั้งเวลา, เลือกงานของคุณ, มุ่งเน้นกับงาน, พัก, ทำซ้ำ, และติดตามจำนวนชั่วโมงที่คุณทำงาน โดยรวมแล้ว เทมเพลต Time Box ทำให้การทำงานเป็นทีมง่ายขึ้นและทำให้ทุกคนอยู่ในเส้นทางเดียวกันด้วยการให้แผนที่ชัดเจนในการจัดการเวลา
เทมเพลตการวิเคราะห์เวลาของ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เวลาเพียงใดเทมเพลตการวิเคราะห์เวลาของ ClickUpก็พร้อมสนับสนุนคุณ ระดับผู้เริ่มต้นนำเสนอวิธีการที่ตรงไปตรงมาในการติดตามและประเมินการใช้เวลา
เมื่อคุณก้าวหน้า คุณสามารถสำรวจคุณสมบัติระดับกลางและขั้นสูงเพื่อเข้าใจเทมเพลตได้ดีขึ้นและปรับปรุงกระบวนการของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในขั้นตอนใด เทมเพลตนี้มอบเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จ
นี่คือประโยชน์บางประการของมัน:
- ระบุเวลาที่ไม่ได้ใช้งานและสาเหตุที่แท้จริงเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลาและจุดที่สามารถปรับปรุงได้ด้วยการแสดงผลที่เข้าใจง่าย
- ติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
- บันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้งานและต้นทุนแรงงานทั้งหมด เพื่อให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้เวลางาน
- เข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการ เมื่อคุณต้องการ—ด้วยมุมมองที่กำหนดเองของ ClickUp
9. แม่แบบบันทึกเวลาทำงานสำหรับเอเจนซี่ใน Google Sheets โดย Resource Guru
เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานสำหรับเอเจนซี่ใน Google Sheetsของ Resource Guru เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้การบันทึกเวลา การติดตามโครงการ และการจัดสรรทรัพยากรสำหรับเอเจนซี่เป็นเรื่องง่าย
การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้หน่วยงานสามารถบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างไม่ยุ่งยาก ตรวจสอบประสิทธิภาพของสมาชิกในทีม และจัดการกำหนดเวลาของโครงการได้อย่างราบรื่น
รูปแบบของเทมเพลตสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลบคอลัมน์ ปรับรูปแบบ และปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของตนได้
ความสามารถในการปรับตัวนี้ช่วยให้บันทึกเวลาทำงานสะท้อนถึงกระบวนการทำงานและความต้องการของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับโครงการและทีมต่างๆ
คุณสมบัติที่โดดเด่นของเทมเพลตนี้คือความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ เทมเพลตจะคำนวณจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อป้อนเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงาน รวมถึงเวลาพักและเวลาทำงานล่วงเวลา
ระบบอัตโนมัติช่วยขจัดความจำเป็นในการคำนวณด้วยตนเอง ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด หน่วยงานต่างๆ สามารถพึ่งพาข้อมูลการติดตามเวลาที่แม่นยำเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์สำหรับเอเจนซี่ Google Sheets โดย Time Doctor
เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์สำหรับเอเจนซี่ใน Google Sheetsโดย Time Doctor ช่วยให้เอเจนซี่สามารถติดตามเวลาทำงานของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลการเข้าและออกงานประจำวันของผู้รับจ้างแต่ละราย รูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้บันทึกข้อมูลเวลาในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเอเจนซี่ของคุณ
มันให้ภาพรวมรายสัปดาห์ที่ชัดเจนของเวลาที่ใช้ไปกับโครงการ และช่วยให้สามารถติดตามชั่วโมงการทำงานและเวลาที่เรียกเก็บเงินได้อย่างโปร่งใส
การติดตามโครงการสามารถทำได้ผ่านการบันทึกเวลาตามหมวดหมู่ ซึ่งช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรและการจัดลำดับความสำคัญมีประสิทธิภาพมากขึ้น การคำนวณอัตโนมัติช่วยให้จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด และประหยัดเวลา เนื่องจากเป็นเอกสารบนระบบคลาวด์ คุณสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ใด ๆ และแชร์ได้อย่างง่ายดายกับลูกค้าและผู้รับเหมาเพื่อให้มีการมองเห็นอย่างสมบูรณ์
สิ่งนี้ยังสามารถใช้เป็นแม่แบบการติดตามเวลาใน Excel เพื่อช่วยให้ การจัดการเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน และช่วยให้การตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่จัดการโครงการหลายโครงการ
เลือกโซลูชันการติดตามเวลาที่เหมาะสมสำหรับเอเจนซีของคุณ
ไม่ว่าคุณจะให้ความสำคัญกับความเรียบง่าย รายละเอียด หรือการปรับแต่ง รายการนี้มีเทมเพลตที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ สำหรับผู้ที่มองหาโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งรวมความสามารถในการติดตามเวลาที่ทรงพลังกับการจัดการโครงการที่ราบรื่น ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ
ด้วยฟังก์ชันการติดตามเวลาโครงการของ ClickUpหน่วยงานสามารถทำให้กระบวนการจัดการเวลาของพวกเขาง่ายขึ้นในหลายวิธี:
- ติดตามเวลาการทำงานข้ามอุปกรณ์หลายเครื่อง ทำให้สะดวกในการบันทึกเวลาจากเดสก์ท็อป มือถือ หรือเว็บเบราว์เซอร์ โดยใช้ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp
- เริ่มและหยุดการติดตามเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้และสลับระหว่างงานต่างๆ ได้อย่างราบรื่นด้วยตัวจับเวลาทั่วโลก การติดตามเวลาด้วยตนเองก็มีให้สำหรับการบันทึกย้อนหลังหรือการบันทึกตามช่วงวันที่
- จัดระเบียบรายการเวลาพร้อมบันทึก และป้ายกำกับ และจัดเรียงหรือกรองเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
- ซิงค์กับแอปติดตามเวลาที่ได้รับความนิยม เช่น Toggl และ Harvest เพื่อประสบการณ์การติดตามเวลาที่รวมเป็นหนึ่งภายใน ClickUp
นอกจากนี้ คุณสามารถพึ่งพาบัตรติดตามเวลาและเทมเพลตของ ClickUp เพื่อผสานการติดตามเวลาเข้ากับกระบวนการทำงานการจัดการโครงการที่กว้างขึ้นได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ความรับผิดชอบ และผลผลิตในทุกด้าน
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีตอนนี้!