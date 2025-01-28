10 ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานฟรีแลนซ์ที่ดีที่สุดในปี 2025

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การทำงานอิสระได้กลายเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการหารายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงและหลังการแพร่ระบาด
ในความเป็นจริง การศึกษาโดย UpWork เปิดเผยว่า17% ของผู้ตอบแบบสอบถาม หรือเทียบเท่ากับ 9 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา มีแรงจูงใจน้อยลงที่จะกลับไปทำงานในสำนักงาน และพิจารณาการทำงานอิสระเพื่อทำงานจากที่บ้านแทนเมื่อมีพนักงานมากขึ้นที่รับแนวคิดนี้ การลาออกครั้งใหญ่ได้กลายเป็นแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
มันได้เพิ่มความนิยมของงานฟรีแลนซ์มากขึ้นไปอีก เนื่องจากงานประเภทนี้มอบความยืดหยุ่นมากกว่างานประจำทั่วไปที่ทำงานตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น แต่ความยืดหยุ่นนี้ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบเพิ่มเติมสำหรับคุณในฐานะฟรีแลนซ์เช่นกัน
คุณจะต้องค้นหาโอกาสเชิงรุกจัดการงานและโครงการของคุณเองและติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ด้วยตัวเอง นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาและเครื่องมือจัดการโครงการเข้ามามีบทบาท
ทั้งฟรีแลนซ์และนายจ้างสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อจัดการงานและติดตามชั่วโมงการทำงานได้ และในบทความนี้ เราจะพูดถึงประโยชน์ของแอปติดตามเวลาสำหรับฟรีแลนซ์และ 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการงานฟรีแลนซ์ของคุณ
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับฟรีแลนซ์
มีแอปติดตามเวลาอัตโนมัติสำหรับฟรีแลนซ์มากมายในตลาดที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ มากมาย และไม่น่าแปลกใจเลยซอฟต์แวร์ติดตามเวลาช่วยฟรีแลนซ์และนายจ้างได้ดังนี้:
- ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการติดตามเวลา: ติดตามเวลาโดยอัตโนมัติผ่านปุ่มติดตามเวลา, การแก้ไขด้วยตนเอง, หรือการป้อนช่วงเวลาที่ทำงาน
- กระบวนการทำงานที่ราบรื่นผ่านการผสานรวม: ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้จากการทำงานได้ทันทีเพียงคลิกเดียว
- การรายงานเวลา: จัดการโครงการและสร้างการวิเคราะห์โดยสร้างรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับชั่วโมงที่ทำงานโดยพนักงานและฟรีแลนซ์
- การประมวลผลเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ: สร้างใบแจ้งหนี้ที่แม่นยำได้รวดเร็วขึ้น
- เพิ่มผลผลิต: ทีมที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและจัดการเวลาทำงานสามารถลดต้นทุนแรงงานได้อย่างมากและเพิ่มประสิทธิภาพ
"นายจ้างไม่ควรรู้เพียงแค่การวางแผนการเงินเท่านั้น แต่ยังต้องรู้จักการบริหารเวลาด้วย เมื่อเวลาที่สมาชิกในทีมทุกคนใช้ในการทำงานได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม จะส่งผลให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับงบประมาณ และบรรลุเป้าหมายกำไรที่กำหนดไว้" —โคลิน พัลฟรีย์, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของCrediful
คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในแอปติดตามเวลา
มีแอปติดตามเวลาออนไลน์มากมายนับไม่ถ้วน แล้วคุณควรมองหาคุณสมบัติใดในซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับฟรีแลนซ์ที่ดีที่สุด?
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา:
1. การติดตามเวลาอย่างถูกต้อง
คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเครื่องมือติดตามเวลาคือ ความสามารถในการติดตามเวลาเข้าและเวลาออกอย่างแม่นยำ
ในกรณีส่วนใหญ่ นายจ้างมีความสนใจที่จะทราบว่าพนักงานทำอะไรในระหว่างเวลาทำงาน และใช้แอปพลิเคชันเว็บอะไรบ้าง ทั้งเวลาที่ใช้งานอย่างกระตือรือร้นและเวลาที่ไม่ได้ใช้งานก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากนายจ้างต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและให้รางวัลแก่ความคุ้มค่า
2. ใบบันทึกเวลาทำงาน
ระบบติดตามเวลาที่มีแบบฟอร์มออนไลน์ช่วยให้มีเครื่องมือในการจัดการเพื่อสร้างรายงานเวลา ทำงานชั่วโมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามเวลาโครงการเฉพาะเจาะจง
เอกสารบันทึกเวลาทำงานเหล่านี้ควรมีให้ในรูปแบบ PDF, CSV, หรือ Excel
นักฟรีแลนซ์บางคนอาจปล่อยให้การติดตามเวลาเป็นหน้าที่ของนายจ้าง อย่างไรก็ตาม นักฟรีแลนซ์ที่มีประสิทธิภาพจะประเมินและตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกเวลาทำงานอย่างรอบคอบ และแจ้งข้อกังวลให้นายจ้างทราบหากพบความไม่สอดคล้อง
ตามที่เจค ฮิลล์ ผู้ก่อตั้งDebtHammer กล่าวว่า "องค์กรของเราช่วยเหลือบุคคลที่ไม่รู้วิธีจัดการหรือรับมือกับหนี้สินของตน ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อการจัดทำงบประมาณหรือการติดตามค่าใช้จ่ายล้มเหลว ดังนั้นเราจึงเชื่อว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนที่จัดการธุรกิจควรใช้แพลตฟอร์มที่ช่วยให้พวกเขาจัดการกระแสเงินสด ค่าใช้จ่าย และงบประมาณได้อย่างเหมาะสม"
3. การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม
คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถผสานรวมเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอกเข้ากับแอปพลิเคชันติดตามเวลาที่คุณเลือกใช้ได้มากมาย?
แอปติดตามเวลาที่อนุญาตให้ฟรีแลนซ์ผสานรวมแอป, ส่วนขยายของแอป, และโปรแกรมและระบบต่าง ๆ เช่น เครื่องมือจัดการโครงการ, เครื่องมือประมวลผลเงินเดือน, Google Calendar, เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา, และเครื่องมือสร้างเนื้อหา ช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่นผู้จัดการโครงการอิสระควรค้นหา ระบบติดตามเวลาที่ดีที่สุด ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถนำเข้าหรือโอนรายงานข้อมูลของชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ของฟรีแลนซ์ไปยังโปรแกรมบัญชีเช่น Quickbooks payroll ได้อย่างราบรื่น
4. การอนุญาตและความเป็นส่วนตัว
ตามที่มาร์ค พีซ,ซีอีโอของกลุ่มกฎหมายคลาวด์พีค กล่าวว่า "ในปัจจุบัน ผู้คนมีความตระหนักถึงสิทธิของตนเองมากขึ้น ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว เนื่องจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของเรา อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้หากมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เข้มงวด และมีการสื่อสารอย่างดีให้กับพนักงาน"
การเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการและติดตามเวลาที่มุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญ
ลองดูเครื่องมือติดตามเวลาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้!
10 ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานฟรีแลนซ์ที่ดีที่สุด
แม้ว่าจะมีแอปพลิเคชันติดตามเวลาสำหรับฟรีแลนซ์มากมายในตลาดปัจจุบัน แต่ทั้งหมดก็ทำหน้าที่ติดตามเวลาขั้นพื้นฐานที่สุด และบางแอปพลิเคชันติดตามเวลาทำงานได้ดีกว่าแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในแง่ของ ความเข้ากันได้, การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ, และ ความแม่นยำ.
ตัวติดตามเวลาที่คุณต้องการนั้นขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรของคุณ ความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของคุณเมื่อคุณขยายธุรกิจของคุณ คุณสมบัติที่คุณต้องการ และงบประมาณของคุณ
เพื่อให้คุณตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวมรายชื่อแอปติดตามเวลา 10 อันดับแรกสำหรับฟรีแลนซ์ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด ราคา และรีวิวไว้ให้แล้ว
เครื่องมือติดตามเวลาแต่ละตัวมีชุดคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ลองพิจารณาแต่ละตัวเพื่อดูว่าตัวใดตรงกับความต้องการปัจจุบันของคุณ และ สามารถรองรับความต้องการในอนาคตของคุณได้เมื่อคุณขยายธุรกิจฟรีแลนซ์ของคุณ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นสำหรับทีมทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ไปจนถึงฟรีแลนซ์และทุกคนในระหว่างนั้น
เครื่องมือทรงพลังนี้มอบแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ พร้อมคุณสมบัติมากมายกว่าร้อยรายการ รวมถึงระบบติดตามเวลาทั่วโลกที่ติดตั้งไว้ในตัวของ ClickUpเพื่อช่วยให้ฟรีแลนซ์สามารถทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น และติดตามเวลาได้อย่างถูกต้อง สามารถเริ่มและหยุดเวลาได้ง่ายจากทุกที่ บันทึกโน้ตและติดป้ายกำกับให้กับรายการเวลาของตน จัดเรียงและคัดกรองรายการเวลาตามป้ายกำกับ และดูสรุปเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับทุกงานของคุณได้ในที่เดียว
สำหรับการจัดการโครงการ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการโครงการ งาน กำหนดเวลา ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และลูกค้าหลายราย—ทั้งหมดในที่เดียว
นอกจากนี้ ClickUp ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ รวมถึง Gmail, Slack และเครื่องมือติดตามเวลาอื่น ๆ ในรายการนี้ เพื่อเชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณใช้บ่อยที่สุดเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและช่วยให้คุณติดตามและจัดการเวลาของคุณข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่เครื่องมือนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับฟรีแลนซ์เท่านั้น เครื่องมือนี้ยังเหมาะสำหรับนายจ้างที่ทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์อีกด้วย เพราะมีฟีเจอร์ด้านความเป็นส่วนตัว การกำหนดสิทธิ์ และการเชิญผู้เยี่ยมชม ในฐานะเจ้าของ Workspace หรือผู้ดูแลระบบ คุณสามารถปรับสิทธิ์การใช้งานและเชิญผู้เยี่ยมชมเข้าสู่ Workspace ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างง่ายดาย
เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ClickUp อนุญาตให้คุณมอบหรือจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแก่ผู้เยี่ยมชมได้ โดยรวมแล้ว ClickUp เป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการติดตามเวลา เนื่องจากคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลังและยืดหยุ่น พร้อมด้วยแผนการใช้งานฟรีที่มีคุณสมบัติครบครันตลอดไป
ด้วยสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับขนาดได้, หน้าจอผู้ใช้ที่สวยงาม, และคุณสมบัติมากมายหลายร้อยอย่าง, ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมจากนายจ้างและนักฟรีแลนซ์ในทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการจัดการโครงการ, งาน, เวลา, และลูกค้า.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือการจัดการโครงการและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร: แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่พร้อมฟีเจอร์การติดตามเวลาและการทำงานอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนโครงการและทีมทุกประเภท
- การติดตามเวลาทั่วโลก: ตัวติดตามเวลาทั่วโลกที่ติดตั้งไว้ในตัว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเริ่มและหยุดเวลาได้จากทุกที่ รวมถึงในแอปพลิเคชันมือถือ
- ส่วนขยาย Chrome:ส่วนขยาย Chrome ฟรีสำหรับบันทึกเวลาจากแอปเดสก์ท็อป, เว็บเบราว์เซอร์, หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ
- รายการเวลาที่แก้ไขได้: เพิ่มเวลาในอดีตหรือสร้างรายการตามช่วงวันที่พร้อมการติดตามเวลาด้วยตนเอง เชื่อมโยงเวลาที่ติดตามกับโครงการหรืองานเฉพาะ
- หมายเหตุ: เพิ่มหมายเหตุในรายการเวลาของคุณเพื่ออ้างอิงถึงสิ่งที่คุณใช้เวลาไปอย่างชัดเจน
- ป้ายกำกับ: สร้างและติดป้ายกำกับบนรายการเวลาของคุณเพื่อให้คุณทราบว่าคุณกำลังทำงานอะไรอยู่และจัดหมวดหมู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บันทึกเวลาและรายงานเวลา: สร้างและปรับแต่งบันทึกเวลาตามวัน, สัปดาห์, หรือเดือน ซึ่งคุณสามารถดูได้ตามวันที่หรือตามงานแต่ละชิ้น
- เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: ทำเครื่องหมายเวลาเป็นเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อดูว่าเวลาใดควรนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในใบแจ้งหนี้
- ไลบรารีเทมเพลต: เลือกจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลายร้อยแบบสำหรับฟรีแลนซ์ รวมถึงเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานของพนักงานจาก ClickUp,เทมเพลตการจัดสรรเวลา และเทมเพลตตารางเวลาเป็นต้น
- ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล: ควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์ในการแบ่งปัน
- การผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัด
- เนื่องจากคุณสามารถแก้ไขรายการเวลาได้ด้วยตัวเอง ง่ายมาก คุณสมบัตินี้อาจเป็นทั้งประโยชน์และโทษหากไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง
- การปรับแต่งขั้นสูงของ ClickUp อาจทำให้บางคนรู้สึกท่วมท้น
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิก/เดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อสมาชิก/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว
2. บอนไซ
บอนไซคือ แอปพลิเคชันการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่ดูแลธุรกิจหรือโปรเจ็กต์ฟรีแลนซ์ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ
มันโฆษณาตัวเองว่าเป็นชุดผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระอันดับหนึ่ง ที่ผสานรวมและทำให้กระบวนการของคุณเป็นอัตโนมัติ พร้อมทั้งบริหารธุรกิจของคุณได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
Bonsai เป็นแอปสำหรับฟรีแลนซ์ที่ต้องการจัดการลูกค้าและบริหารโครงการอย่างมีระเบียบ ตั้งแต่การร่างสัญญา ฟีเจอร์ออกใบแจ้งหนี้ การติดตามเวลาและงาน ไปจนถึงการบัญชีและภาษี
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- มีแม่แบบมากมายสำหรับสัญญา ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ ขอบเขตงาน และเอกสารใบเสนอราคาในแอปพลิเคชันเว็บเอง ไม่จำเป็นต้องค้นหาแม่แบบจากส่วนอื่น ๆ ของอินเทอร์เน็ตอีกต่อไป
- การติดตามเวลาผ่าน Bonsai นั้นง่ายมาก คุณสามารถระบุโครงการและงานเฉพาะที่คุณกำลังทำในแต่ละช่วงเวลาได้
- เครื่องมือการบัญชี, เงินสด, และการจัดการภาษีที่ติดตั้งไว้ในตัว
- จัดระเบียบโครงการและงานหลายอย่างในอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย พร้อมฟีเจอร์การจัดตารางเวลาเพื่อให้คุณไม่พลาดการนัดหมายและตรวจสอบความพร้อมของคุณได้ตลอดเวลา
"การบัญชีและภาษีเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่มีความรู้ในเรื่องนี้อย่างดี Bonsai ทำให้สมการนี้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะสำหรับฟรีแลนซ์ที่เพิ่งเริ่มต้น" —แอนโทนี มาร์ติน, ซีอีโอ และผู้ก่อตั้งของChoice Mutual
ข้อจำกัด
- เทมเพลตการติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ไม่สามารถปรับแต่งได้ง่ายตามความต้องการของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง
การกำหนดราคา
- บัญชีเริ่มต้น: $24/เดือน
- บัญชีมืออาชีพ: $39/เดือน
- บัญชีธุรกิจ: $79/เดือน
คะแนนและรีวิว
3. ไทม์แคมป์
TimeCampเป็นแอปติดตามเวลาฟรีบนระบบคลาวด์ที่ช่วยผู้จัดการโครงการในการจัดการงาน ชั่วโมงการทำงาน อัตราค่าบริการ และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ รวมถึงวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ
สำหรับฟรีแลนซ์, TimeCamp ช่วยให้คุณติดตามเวลาและได้รับการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกิจกรรมการทำงานทั้งหมดของคุณและความคืบหน้าสำหรับลูกค้าแต่ละราย, ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ, ผลผลิต, และการจัดการเวลาในหมู่ลูกค้าต่าง ๆ.
สามารถใช้ได้ฟรีพร้อมตัวเลือกการกำหนดราคาที่หลากหลายสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม ดังนั้นฟรีแลนซ์สามารถเพลิดเพลินกับฟีเจอร์พื้นฐานของ TimeCamp ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คุณสามารถเพลิดเพลินกับผู้ใช้และโครงการไม่จำกัดบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือได้ฟรี
- ส่วนขยาย Time Camp ช่วยให้คุณสามารถผสานการทำงานของคุณกับ Trello, Google Calendar, Monday.com, Slack, ClickUp และอื่น ๆ ได้!
- อนุญาตให้นายจ้างและลูกจ้างตรวจสอบและติดตามบันทึกเวลาและการลา
- การบันทึกเวลาโดยตรงสู่ฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้
- อนุญาตให้ติดตามเวลาของโครงการและสร้างรายงานโครงการ
ข้อจำกัด
- Time Camp ภูมิใจนำเสนอแผนการใช้งานฟรีตลอดไปสำหรับผู้ใช้ของเรา อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์การรายงานจะไม่สามารถใช้งานได้ในแพ็กเกจฟรีนี้
การกำหนดราคา
- แผนฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $6. 30 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $9 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว
ลองดูทางเลือกอื่นของ TimeCamp เหล่านี้!
4. ไทม์ ด็อกเตอร์
Time Doctorเป็นแอปติดตามเวลาสำหรับพนักงานในรูปแบบSaaS ที่ช่วยให้ฟรีแลนซ์สามารถติดตามเวลาทำงานและช่วยให้ผู้จ้างงานสามารถสร้างรายงานประสิทธิภาพและติดตามกิจกรรมของทีมระหว่างวันทำงานได้
นอกเหนือจากตัวติดตามเวลาแล้ว Time Doctor ยังติดตามการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของฟรีแลนซ์ผ่านใบแจ้งหนี้ที่สร้างได้ง่าย ตัวติดตามค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าแต่ละราย และรายงานประสิทธิภาพการทำงาน ค่าใช้จ่าย และงบประมาณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างรายงานสรุปผลผลิตประจำวันและรายสัปดาห์ พร้อมจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน เว็บไซต์ที่เปิดดู และโครงการรวมถึงลูกค้าที่ได้ทำงานด้วย
- ให้บริการแบบฟอร์มบันทึกเวลาออนไลน์ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
- บันทึกและตรวจสอบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ใช้ระหว่างเวลาทำงาน ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้
- การแจ้งเตือนการเสียสมาธิเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานที่ทำอยู่
ข้อจำกัด
- คุณสมบัติการติดตามเว็บและแอปของ Time Doctor อาจทำให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป ซึ่งอาจทำให้สมาชิกทีมบางคนรู้สึกไม่พอใจ
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: $70 ต่อผู้ใช้/ปี
- มาตรฐาน: $100 ต่อผู้ใช้/ปี
- พรีเมียม: $200 ต่อผู้ใช้/ปี
คะแนนและรีวิว
5. Toggl
Togglเป็นแอปติดตามประสิทธิภาพและเวลาที่นำเสนอ Toggl track สำหรับการติดตามเวลาอย่างง่ายดาย, Toggl plan สำหรับการวางแผนและจัดการงาน, และ Toggl hire สำหรับการจ้างงานตามทักษะ
ฟรีแลนซ์สามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจาก Toggl Plan เนื่องจากช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดในที่เดียว แผนงานของคุณจะถูกจัดเรียงเป็นไทม์ไลน์พร้อมรหัสสี จัดการด้วยสถานะงานที่กำหนดเองและกำหนดเส้นตาย เพื่อติดตามความคืบหน้าและควบคุมตารางเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การติดตามเวลาทำงานฟรีแลนซ์ด้วย Toggl ยังช่วยให้ฟรีแลนซ์สามารถเจาะลึกถึงปริมาณงานที่ใช้ในแต่ละโครงการ สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับชั่วโมงที่บันทึกไว้ ติดตามโครงการที่เสร็จสิ้นในแต่ละช่วงเวลาที่บันทึก และส่งการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีเกี่ยวกับระยะเวลาที่คุณทำงานไปแล้วหรือเมื่ออาจลืมบันทึกเวลา!
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รายงานที่ชัดเจนเหมือนคริสตัลเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงที่คุณทำงานในหนึ่งสัปดาห์
- การผสานรวมแอปมากกว่า 100+ รายการจากการผสานรวมแบบเนทีฟ, ส่วนขยายเบราว์เซอร์, และแอปอัตโนมัติ
- สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามกิจกรรมที่ทำในแต่ละชั่วโมงที่ทำงาน
ข้อจำกัด
- มีราคาแพงกว่าคู่แข่งที่มีคุณสมบัติขั้นสูงกว่า
การกำหนดราคา
- ทีม: $9 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว
ลองดูทางเลือกอื่นของ Toggl เหล่านี้!
6. Clockify
Clockifyเป็นแอปติดตามเวลาและบันทึกเวลาทำงานที่ช่วยฟรีแลนซ์ติดตามชั่วโมงการทำงานในแต่ละโปรเจกต์ มีฟีเจอร์การบันทึกเวลา การรายงาน และการจัดการ
การติดตามเวลาใน Clockify ช่วยให้ฟรีแลนซ์สามารถติดตามเวลาได้โดยใช้ตัวจับเวลาเพียงคลิกเดียว แก้ไขบันทึกเวลาด้วยตนเองเมื่อลืมลงเวลาเข้างานในแต่ละวัน และเชื่อมต่อ Clockify กับโครงการและโปรแกรมจัดการงานต่างๆ เช่น ClickUp,Asana,Trello หรือ Todoist
เพื่อรับรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า ชั่วโมงการทำงาน และรายได้ของคุณ ฟรีแลนซ์สามารถส่งออกข้อมูลการติดตามเวลาจาก Clockify เป็นไฟล์ PDF, CSV หรือ Excel ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ให้คุณสามารถตั้งโครงการ จัดหมวดหมู่ตามลูกค้า และตั้งการงานได้
- รวมคุณสมบัติการติดตามค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกค่าธรรมเนียมคงที่และค่าใช้จ่ายโครงการอื่น ๆ
- กำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับพนักงานแต่ละคนและแต่ละโครงการ
- ความสามารถในการลงเวลาเข้างานจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันผ่านรหัส PIN
ข้อจำกัด
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้สามารถเป็นมิตรและน่าสนใจมากขึ้น
การกำหนดราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $3.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐาน: $5. 49 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $7.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $11.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว
ลองดูทางเลือกอื่นของ Clockify เหล่านี้!
7. การตอกบัตรแทนกัน
Buddy Punchเป็นโซลูชันการติดตามเวลาออนไลน์ที่มีฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและระบบเงินเดือน
ในฐานะซอฟต์แวร์บันทึกเวลาออนไลน์ Buddy Punch เชื่อว่าโปรแกรมติดตามเวลาสำหรับฟรีแลนซ์ไม่ควรเป็นเพียงแค่ นาฬิกา แต่ควรเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่เชื่อมต่อเวลาทำงานกับการเรียกเก็บเงิน การออกใบแจ้งหนี้ และการจ่ายเงินเดือนได้อย่างราบรื่น
แอปนี้ช่วยให้การติดตามเวลาและการจ่ายเงินเดือนเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยรหัสงาน รายงานที่กำหนดเอง และการขอลาหยุดสำหรับนายจ้างที่มีพนักงานอิสระ ซึ่งสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากคุณสมบัติและบริการการติดตามเวลาของพนักงานที่หลากหลายเพื่อตรวจสอบชั่วโมงการทำงานและกิจกรรมของผู้รับเหมา
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ความสามารถในการตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือมือถือเพื่อติดตามการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน
- ด้วยภาพจาก GPS และเว็บแคมสำหรับการลงเวลาเข้าและออกงานของพนักงานแต่ละคน
- ตัวเลือกการบันทึกเวลาเข้า-ออกงานประกอบด้วยรหัส PIN 4 หลัก, รหัส QR, การจดจำใบหน้า หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอย่างง่าย
- รวมถึงพารามิเตอร์การคำนวณค่าล่วงเวลาหลายสิบรายการเพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณค่าล่วงเวลาทำได้อย่างถูกต้อง
ข้อจำกัด
- ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการทำงานในบัตรเวลาของฟรีแลนซ์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้พวกเขาทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทำ
การกำหนดราคา
- มาตรฐาน: $2. 99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $3.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว
8. Hubstaff
Hubstaffเป็นระบบติดตามการทำงานและเวลาของพนักงานบนคลาวด์ที่ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานระยะไกล การจัดการบริการภาคสนาม การติดตามเวลาสำหรับเอเจนซี่ การติดตามเวลาสำหรับฟรีแลนซ์ การติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย
ในฐานะแอปพลิเคชันติดตามพนักงานแบบครบวงจร Hubstaff ช่วยให้ผู้จ้างงานสามารถติดตามเวลา ดูแลพนักงาน จัดการกำลังคน และบริหารโครงการแบบคล่องตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับฟรีแลนซ์, Hubstaff ช่วยติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ผ่านแอปที่ใช้งานง่าย, จัดระเบียบลูกค้าและโครงการเพื่อการเรียกเก็บเงินที่สะดวก, และสร้างแบบฟอร์มเวลาออนไลน์และใบแจ้งหนี้เพื่อความสะดวกในการเก็บเงินจากลูกค้า.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รวมแดชบอร์ดสำหรับการติดตามพนักงานพร้อมรายละเอียดกิจกรรมรายวันและรายสัปดาห์ ชั่วโมงการทำงานในสัปดาห์ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมและการทำงานของพนักงาน
- สร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่เงินของคุณถูกใช้ไปและสิ่งที่กำลังใช้เงินในงบประมาณของโครงการของคุณเพื่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
- มันช่วยให้คุณกำจัดเวลาว่างได้อย่างง่ายดาย
- เหรียญตราความสำเร็จเพื่อเป็นรางวัลสำหรับประสิทธิภาพและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
ข้อจำกัด
- ไม่รองรับบนเดสก์ท็อปของ Chromebook
- ไม่มีการเชื่อมต่อระบบเงินเดือนกับ Payoneer
การกำหนดราคา
- โต๊ะว่าง: สำหรับผู้ใช้หนึ่งท่านเท่านั้น
- ชุดเริ่มต้นสำหรับโต๊ะทำงาน: $5. 83 ต่อผู้ใช้/เดือน
- เดสก์โปร: $8.33 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว
ลองดูทางเลือกอื่นของ Hubstaff เหล่านี้!
9. Everhour
Everhourเป็นแอปติดตามเวลาฟรีสำหรับฟรีแลนซ์ (บุคคลและทีม) ที่ช่วยติดตามเวลา ตั้งและตรวจสอบงบประมาณ การออกใบแจ้งหนี้ลูกค้า และการจ่ายเงินเดือน
ฟรีแลนซ์สามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากฟีเจอร์การติดตามเวลาของ Everhour ทำให้คุณทราบได้ว่าเวลาถูกใช้ไปกับโปรเจ็กต์ใดบ้าง พร้อมกับการเรียกเก็บเงินและการจัดทำงบประมาณที่เกี่ยวข้องสำหรับลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพทางต้นทุนหรือหากถึงเวลาที่ต้องควบคุมโปรเจ็กต์บางอย่างให้เข้มงวดขึ้น
คุณสมบัติการจัดการงานของ Everhour ยังช่วยให้ฟรีแลนซ์สามารถดูได้ว่าโครงการใดเสร็จสิ้นแล้ว, อยู่ระหว่างพัก, กำลังดำเนินการ, หรืออยู่ในระหว่างรอในแดชบอร์ดที่มองเห็นได้ง่าย.
กำลังเรียกเก็บเงินจากลูกค้าอยู่หรือไม่? Everhour สร้างใบแจ้งหนี้ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ฟรีแลนซ์สามารถขอชำระเงินจากลูกค้าได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว
Everhour ทำงานร่วมกับเครื่องมือจัดการโครงการหลักส่วนใหญ่เช่น Asana, ClickUp, Monday, Basecamp, Jira และ Notion
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รวมแดชบอร์ดที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการ งบประมาณ และจำนวนเงินที่ใช้จ่าย
- ให้คุณสร้างงานและจัดระเบียบงานเหล่านั้นเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สมาชิกทุกคนติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้คุณติดตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อการคืนเงิน, การจัดการงบประมาณ, และการออกใบแจ้งหนี้
- คุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Quickbooks, Xero หรือ FreshBooks ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัด
- ไม่สามารถจัดหมวดหมู่ชั่วโมงสำหรับงานเฉพาะงานหนึ่งได้
การกำหนดราคา
- ฟรี: สูงสุด 5 ผู้ใช้
- ไลท์: $5 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับผู้ใช้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
- ทีม: $8. 50 ต่อผู้ใช้/เดือน, เริ่มต้นที่ 5 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิว
"ฟรีแลนซ์คือหัวใจหลักของการดำเนินงานของเรา ในขณะที่เราช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์และลิงก์ย้อนกลับให้กับลูกค้าของเรา แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการติดตามเวลาอย่าง Everhour ช่วยให้เราสามารถควบคุมการทำงานของฟรีแลนซ์ของเราได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบ" —Greg Heilers, ผู้ร่วมก่อตั้งJollySEO.
10. เก็บเกี่ยว
ในระดับองค์กรHarvestเป็นแอปพลิเคชันติดตามเวลาที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูภาพรวมของงบประมาณโครงการ ความสามารถของทีม และการติดตามค่าใช้จ่าย รวมถึงเห็นผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร สำหรับฟรีแลนซ์ Harvest เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้ลูกค้าเห็นความคืบหน้าของงานและจำนวนชั่วโมงที่คุณทำงาน พร้อมทั้งตรวจสอบกับใบแจ้งหนี้ประจำงวด
สิ่งหนึ่งที่ Harvest ทำได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่น ๆ คือการช่วยเหลือฟรีแลนซ์ให้สามารถติดตามการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เพราะมันมีระบบออกใบแจ้งหนี้, ติดตามค่าใช้จ่าย, และระบบเก็บเงินในตัว เนื่องจากมีการผสานการทำงานกับ PayPal และ Stripe
Harvest ยังช่วยให้ฟรีแลนซ์สามารถใช้งานระบบติดตามเวลาได้พร้อมกันในหลายโปรเจกต์ที่มีอัตราค่าบริการแตกต่างกัน ซึ่งระบบติดตามเวลาส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือทำงานยอดนิยมกว่า 70 รายการ เช่น ClickUp, Slack, Google Calendar และอื่น ๆ อีกมากมาย
ด้วยการผสานการทำงานกับ ClickUp Harvest คุณสามารถซิงค์การบันทึกเวลาของคุณจากทั้งสองแพลตฟอร์มเพื่อให้แน่ใจว่าตารางเวลาของคุณเป็นปัจจุบัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รวมการแจ้งเตือนที่กำหนดเองเพื่อช่วยฟรีแลนซ์ให้จดจำการติดตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ
- รวมถึงรายงานภาพที่หลากหลายสำหรับการจัดการโครงการ ซึ่งรวมถึงรายงานเวลาที่แยกตามลูกค้า งาน ทีม และโครงการ
- การสร้างใบแจ้งหนี้อย่างง่ายดายและการเชื่อมต่อกับ PayPal และ Stripe สำหรับการชำระเงินที่สะดวก
- การผสานรวมกับ Quickbooks และ Xero เพื่อให้บัญชีของคุณเป็นปัจจุบันอย่างราบรื่น
ข้อจำกัด
- การขาดคุณสมบัติการจัดสรรงานเป็นชุดสำหรับนายจ้างที่ทำงานกับฟรีแลนซ์หลายคน (ทางเลือกแทน Harvest)
การกำหนดราคา
- ฟรี: อนุญาตให้ใช้หนึ่งที่นั่งและสองโครงการ
- ข้อดี: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
คะแนนและรีวิว
ติดตามเวลาของคุณและใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือติดตามเวลา
การเลือกแอปติดตามเวลาที่ดีที่สุดอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติมากมาย ราคา ข้อดี และรีวิวที่แพลตฟอร์มนับร้อยเหล่านี้มีให้
ในการเลือกแอปติดตามเวลาที่ดีที่สุด คุณจำเป็นต้องสามารถทำการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จำเป็นที่สุดสำหรับประเภทงานของคุณ งบประมาณของคุณ ฟังก์ชันการติดตามเวลา และหากแอปนั้นสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยมได้
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาว่างมากมายบนอินเทอร์เน็ตให้คำมั่นสัญญาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และฟรีแลนซ์และนายจ้างควรประเมินอย่างรอบคอบว่าแพลตฟอร์มใดมีประสิทธิภาพด้านเวลาและคุ้มค่าที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของพวกเขา
เครื่องมือติดตามเวลาฟรีเช่น ClickUp เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทั้งฟรีแลนซ์เดี่ยวและนายจ้างที่ทำงานกับฟรีแลนซ์เพื่อจัดการโครงการและงานต่าง ๆ บันทึกและติดตามเวลาทำงานอย่างถูกต้อง หรือเชิญลูกค้าหรือบุคคลอื่น ๆ มาร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการ—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
ผู้เขียนรับเชิญ:
โรมัน ชวิดุน เป็นนักเขียนอิสระ เขียนบทความให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาด ธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน วัฒนธรรมในที่ทำงาน และอื่นๆ ตลอดประสบการณ์การสร้างเนื้อหาที่มากกว่า 10 ปี บทความของเขาได้ช่วยผู้ประกอบการหลายรายในการขยายธุรกิจของพวกเขา