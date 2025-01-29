บล็อก ClickUp
10 แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ในปี 2025

10 แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
29 มกราคม 2568

การเป็นฟรีแลนซ์หมายถึงการได้เพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นในการทำงาน แต่ก็มาพร้อมกับความกังวล—การจัดการกับกำหนดส่งงานหลายงาน การติดตามโครงการหลายโครงการพร้อมกัน และการหาเวลาเล็กน้อยสำหรับตัวเอง

แอปพลิเคชันการจัดการประสิทธิภาพการทำงานสามารถเป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยมได้ พวกมันช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยการอัตโนมัติหลายงานเล็ก ๆ หรืองานที่น่าเบื่อ ช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเหนื่อยล้าได้

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้

แต่ควรเลือกอันไหนดี? บทความนี้จะช่วยคุณค้นหาแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนวิธีการทำงานฟรีแลนซ์ของคุณตลอดไป ?‍?

คุณควรมองหาอะไรในแอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับฟรีแลนซ์?

เครื่องมือการจัดการโครงการสามารถช่วยคุณจัดการงานได้ดีขึ้นและทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม การค้นหาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบอาจทำให้คุณสับสนได้

เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจของคุณง่ายขึ้น ให้พิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้เมื่อค้นหาเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จริง:

  • ความสามารถในการติดตามเวลา: เครื่องมือของคุณต้องมีความสามารถในการติดตามเวลาเพื่อวางแผนงาน ตั้งค่าตารางเวลา และทำให้การคิดค่าบริการง่ายขึ้นตามการทำงานรายชั่วโมง
  • ความเข้ากันได้: ตรวจสอบความเข้ากันได้กับแอปหลัก เช่น Microsoft Word, Google Docs เป็นต้น ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ
  • ความคืบหน้าของโครงการ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่จำเป็น เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: ให้ความสำคัญกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่มาพร้อมกับเวอร์ชันมือถือที่ใช้งานสะดวก เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้แม้ในขณะเดินทาง
  • การพิจารณาค่าใช้จ่าย: สุดท้ายนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายในการใช้งานและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันนั้นคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ

เมื่อพิจารณาปัจจัยเหล่านี้และเทคนิคการทำงานฟรีแลนซ์ คุณสามารถเลือกแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

10 แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ในปี 2024

นี่คือ 10 แอปจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ ที่โดดเด่นเหนือแอปอื่น ๆ ด้วยเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์

ค้นหาลักษณะเด่น, รูปแบบการกำหนดราคา, และคะแนนของพวกเขาที่ระบุไว้ด้านล่าง

1. ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการฟรีแลนซ์ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น กระดานคัมบัง ปฏิทิน และแผนภูมิแกนต์ พร้อมด้วยมุมมอง ClickUp มากกว่า 15แบบ

มันรวมงาน เอกสาร เป้าหมาย และการสื่อสารเข้าไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว ลดความจำเป็นในการใช้แอปหลายตัวอย่างมากและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ClickUp มีฟีเจอร์การติดตามเวลาในตัวและการรายงานที่ครอบคลุมสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและชั่วโมงของโครงการ

ClickUp องค์กร
ClickUp's all-in-one approach ช่วยให้คุณจัดการโครงการต่าง ๆ ได้พร้อมกัน พร้อมการจัดระเบียบและการบริหารจัดการที่ราบรื่น

ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการกับระบบการทำงานของคุณ, สร้างแดชบอร์ดตามความต้องการของคุณ, และเพิ่มผู้ร่วมงานเข้ามาในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อช่วยคุณทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ดีขึ้น

เครื่องมือที่มีประโยชน์เช่นมุมมองปฏิทินช่วยให้การจัดการกำหนดเวลาง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันลากและวางClickUp Brainช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการช่วยสร้างไอเดียและจัดการงาน

ClickUp Brain
รับ ClickUp Brain เพื่อดึงข้อมูลและสร้างและแก้ไขบันทึกของคุณ

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตฟรีแลนซ์ของ ClickUp และเทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUpเพื่อความช่วยเหลือทันทีเกี่ยวกับสัญญา การออกใบแจ้งหนี้ การออกแบบกราฟิก การจัดลำดับความสำคัญของงาน การจัดระเบียบโครงการ และการติดตามความคืบหน้าด้วยกระดานคัมบังหรือแผนภูมิแกนต์

เทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามงานทั้งหมดของคุณได้
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามงานทั้งหมดของคุณได้

ด้วยเทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUp:

  • จัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญ ความพยายาม หรือความเร่งด่วนได้อย่างง่ายดาย
  • จัดระเบียบโครงการให้เป็นรายการที่เรียบร้อยพร้อมงานย่อยและกำหนดวันครบกำหนด
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยกระดานคัมบังหรือแผนภูมิแกนต์ที่สะดวก

ไม่ว่าคุณจะบินเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมใหญ่ เทมเพลตนี้คือตั๋วของคุณในการรักษาความเป็นระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp:

  • งานใน ClickUp: ติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานได้อย่างง่ายดายเพื่อให้มั่นใจว่างานเสร็จสิ้นตรงเวลาและทีมมีความสอดคล้องกันด้วยงานใน ClickUp
  • ClickUp Docs: ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารบนคลาวด์สำหรับรายละเอียดบริษัทและโครงการด้วยความช่วยเหลือจากClickUp Docs
  • เป้าหมาย ClickUp: ติดตามตัวชี้วัดทางธุรกิจและความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
  • แผนผังความคิด ClickUp: พัฒนาและแสดงความคิดด้วยแผนผังความคิดที่ปรับแต่งได้หรือตามงาน
  • ลำดับความสำคัญ: จัดหมวดหมู่ภารกิจตามความเร่งด่วนเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ถูกต้อง
  • แอปพลิเคชันมือถือ: จัดการงานและบันทึกได้ทุกที่ด้วยแอปสำหรับ iOS และ Android
  • ClickUp Brain: อัตโนมัติงาน, สรุปบันทึก, และตั้งการแจ้งเตือนโดยใช้ AI

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • แม้ว่า ClickUp จะมีเส้นทางการเรียนรู้ แต่การทุ่มเทเวลาเพื่อทำความเข้าใจฟังก์ชันการทำงานตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาว

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรี: ตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/สมาชิก/เดือน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/สมาชิก/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. Google Keep

Google Keep
ผ่านทางGoogle Keep

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล Google Keep ช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการบันทึกความคิด รูปภาพ และเสียงได้ทุกที่ทุกเวลา

มันรวมศูนย์ความคิดและงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย และซิงค์ข้ามอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียข้อมูลสำคัญหรือลืมงาน

มันมอบการแจ้งเตือนตามเวลาเพื่อให้งานที่มีความสำคัญอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ด้วยระบบการคัดกรองที่ใช้งานง่าย คุณสามารถค้นหาบันทึกเฉพาะได้อย่างรวดเร็วผ่านรหัสสี, รูปภาพ, หรือการแจ้งเตือน ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดระเบียบและดำเนินโครงการฟรีแลนซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep:

  • เข้าถึง สร้าง และแก้ไขบันทึกได้ทุกที่ทุกเวลาจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ตของคุณ แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • เพลิดเพลินกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เมื่อรายการที่ต้องทำถูกทำเครื่องหมายเสร็จเรียบร้อยให้ทุกคนเห็น
  • กรองบันทึกตามสี, เสียง, และรูปภาพเพื่อจัดเรียงงานอย่างรวดเร็ว
  • รักษาความซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณในการทำงานและแผนการผลิตของคุณด้วยการแจ้งเตือนตามเวลา
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับบริการอื่นๆ ของ Google เช่น Docs, Sheets และ Slides เพื่อชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบวงจร
  • ใช้บันทึกเสียงเพื่อจดบันทึกอย่างรวดเร็วหรือเตือนความจำขณะเดินทาง
  • ปักหมุดบันทึกสำคัญไว้ด้านบนเพื่อเข้าถึงได้ง่าย
  • ใช้การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งสำหรับงานที่ต้องทำในสถานที่เฉพาะ

ข้อจำกัดของ Google Keep:

  • ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดสำหรับการจัดโครงสร้างบันทึกอย่างละเอียด
  • การจัดระเบียบบันทึกพื้นฐานโดยไม่มีโฟลเดอร์หรือสมุดบันทึกแบบลำดับชั้น
  • คุณสมบัติอาจพื้นฐานเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสามารถในการจัดการโครงการอย่างครอบคลุม

ราคาของ Google Keep:

  • ฟรี: ตลอดไป

การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep:

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (170+ รีวิว)

3. รีโวลานเซอร์

Revolancer
ผ่านทางRevolancer

Revolancer (กำลังปรับปรุง) เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับฟรีแลนซ์ในการเชื่อมต่อ ร่วมงาน และขยายฐานลูกค้าของตน มีโอกาสให้คุณค้นพบงานที่มีอันดับสูงซึ่งสอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ของคุณ

แพลตฟอร์มนี้มีรูปแบบการแลกเปลี่ยนที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยให้ฟรีแลนซ์สามารถมอบหมายงานให้กันและกันได้ในหมู่ตัวเอง สร้างชุมชนที่มีความร่วมมือกัน

ระบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยสร้างเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับนักอิสระที่ต้องการเติบโตทางธุรกิจและขยายบริการของตน

คุณสมบัติเด่นของ Revolancer:

  • ค้นหาโอกาสงานใหม่และพบปะเพื่อนฟรีแลนซ์ในตลาดแห่งนี้
  • บริการแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดโอกาสให้ทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์คนอื่น ๆ
  • เข้าถึงโอกาสในการสร้างผลงานภายในแพลตฟอร์ม
  • โปรไฟล์ที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงผลงานของคุณและดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ
  • ตัวกรองการค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาโครงการที่เหมาะกับทักษะของคุณอย่างรวดเร็ว
  • ฟอรัมชุมชนสำหรับการแบ่งปันคำแนะนำ คำปรึกษา และการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน

ข้อจำกัดของ Revolanecer:

  • ไม่สามารถสร้างแบบฟอร์มข้อเสนอเพื่อส่งให้กับลูกค้าเป้าหมายได้
  • อินเทอร์เฟซและประสบการณ์ของผู้ใช้สามารถแตกต่างกันไป โดยบางคนอาจพบว่าใช้งานได้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
  • ระบบรีวิวและให้คะแนนยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อความไว้วางใจสำหรับผู้ใช้ใหม่

การกำหนดราคาของ Revolancer:

  • ฟรี: ตลอดไป

คะแนน Revolancer:

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

4. Grammarly

แกรมม่า
ผ่านทางGrammarly

Grammarly เป็นเครื่องมือที่มีชื่อเสียงในการเพิ่มความประณีตให้กับทุกคำที่คุณเขียน ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานในโครงการสำคัญหรือสื่อสารกับลูกค้าเป็นประจำ Grammarly ช่วยคุณสร้างงานที่ปราศจากข้อผิดพลาดและแม่นยำทุกครั้ง

ด้วยโทนเสียงและคำแนะนำจาก AI ใน Grammarly เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณไม่ติดขัด ไม่ผิดพลาด หรือขาดความมั่นใจในการเขียนของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถผสาน Grammarly เข้ากับ Gmail, Microsoft Word และ Google Docs ได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly:

  • เพลิดเพลินกับการเขียนที่ปราศจากข้อผิดพลาดด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์
  • ปรับปรุงความชัดเจนและน้ำเสียงในการสื่อสารด้วยการปรับถ้อยคำใหม่และแนะนำโทนที่เหมาะสม
  • ใช้งานร่วมกับ Gmail, Microsoft Word และ Google Docs
  • สร้างเสียงแบรนด์ที่สม่ำเสมอด้วยโมดูลองค์กร

ข้อจำกัดของ Grammarly:

  • Grammarly บางครั้งไม่เข้าใจเจตนาของผู้เขียนและให้คำแนะนำที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ใช้ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดด้วยตนเอง

ราคาของ Grammarly:

  • ฟรี: ตลอดไป
  • พรีเมียม: $30/เดือน
  • ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Grammarly:

  • G2: 4. 7/5 (8,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (7,000+ รีวิว)

5. Todoist

Todoist
ผ่านทางTodoist

Todoist จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีโครงสร้างและการจัดเรียงงานอัตโนมัติ เพิ่มความชัดเจนและประสิทธิภาพในการทำงาน รองรับการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อช่วยเพิ่มลิงก์หรือจัดการโครงการ

คุณสมบัติของระบบลูกค้าของมันยังช่วยจัดลำดับความสำคัญของงาน ทำให้ Todoist เหมาะสำหรับการจัดการงานที่ง่ายและซับซ้อน

นี่คือซอฟต์แวร์จัดการงานที่คุณสามารถไว้วางใจได้ ไม่ว่างานของคุณจะง่ายหรือซับซ้อนเพียงใด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist:

  • สร้าง จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดาย
  • จัดกลุ่มงานเป็นโครงการเพื่อการกำกับดูแลที่ดีขึ้น
  • แยกงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้และกำหนดลำดับความสำคัญ
  • ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลาและรับการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
  • กำหนดตารางงานให้ทำงานซ้ำตามช่วงเวลาที่กำหนด
  • แบ่งปันงานและโครงการกับผู้อื่นเพื่อการทำงานร่วมกัน
  • เชื่อมต่อ Todoist กับแอปอื่นๆ เช่น Google Calendar, Slack และอื่นๆ
  • ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณด้วยธีม, ฟิลเตอร์, และป้ายกำกับ

ข้อจำกัดของ Todoist:

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนเกินไปเนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย
  • ขาดเนื้อหาการสอนเชิงลึกสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • การปรับแต่งและคุณสมบัติขั้นสูงต้องการการเรียนรู้
  • ไม่มีระบบติดตามเวลาในตัวสำหรับงานหรือโครงการ

ราคาของ Todoist:

  • ผู้เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $5/เดือน
  • ธุรกิจ: $8/สมาชิก/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

6. เก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว
ผ่านทางHarvest

Harvest มอบโซลูชันที่ครอบคลุมทุกด้านสำหรับคุณในฐานะฟรีแลนซ์ ตั้งแต่การจัดการการเงินไปจนถึงการดูแลโครงการต่าง ๆ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

มันทำให้การติดตามเวลาสำหรับงานง่ายขึ้น พร้อมรายงานและวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาทำงานและการอนุมัติโครงการ. คุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้ที่ครอบคลุมยังช่วยให้กระบวนการชำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่น.

สุดท้ายนี้ คุณสามารถผสานการทำงานของ Harvest กับเครื่องมือมากกว่า 50 รายการ เช่น Asana, Trello, Slack, Stripe และอื่น ๆ ฟีเจอร์เหล่านี้ของ Harvest ทำให้มันกลายเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมในหมู่ฟรีแลนซ์จากหลากหลายอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเด่นของการเก็บเกี่ยว:

  • นำหน้าเป้าหมายด้วยฟีเจอร์ติดตาม
  • รวบรวมรายงานและข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเพื่อรับข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับงานของคุณ
  • เพลิดเพลินกับการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินที่ราบรื่นเพื่อให้กระบวนการเรียกเก็บเงินรวดเร็วและไร้ปัญหาด้วยการผสานการทำงานกับ PayPal, Stripe และ QuickBooks
  • ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยระบบเชื่อมต่อที่ราบรื่นกว่า 50 ระบบ

ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว:

  • ฟีเจอร์การติดตามเวลา แม้จะมีความแข็งแกร่ง แต่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่เพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ มีให้บริการ แต่อาจไม่ครอบคลุมทุกแอปพลิเคชันที่จำเป็นสำหรับกระบวนการทำงานของผู้ใช้บางราย

ราคาการเก็บเกี่ยว:

  • เก็บเกี่ยว: ฟรี
  • Harvest Pro: $10. 80/สมาชิก/เดือน เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี (ทดลองใช้ฟรี 30 วัน)

การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว:

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)

7. บอนไซ

บอนไซ
ผ่านทางบอนไซ

Bonsai รวมการจัดการลูกค้า โครงการ และการเงินไว้ในแอปพลิเคชันการจัดการโครงการที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว

มันมีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการเสนอข้อเสนอ, การทำสัญญา, การจัดตารางเวลา, การติดตามเวลา, การออกใบแจ้งหนี้, การรายงาน, เป็นต้น

คุณสามารถส่งมอบโครงการได้ตรงเวลาและติดตามงบประมาณได้แล้ว นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำหรับฟรีแลนซ์ที่พร้อมช่วยให้คุณเริ่มต้นการจัดระเบียบโครงการได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบอนไซ:

  • เข้าถึงการติดตามเวลาที่แข็งแกร่งด้วยแบบฟอร์มบันทึกเวลาที่ผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพ
  • สร้างข้อเสนอที่ใช้งานง่ายเพื่อชนะโครงการด้วยแพ็คเกจที่ปรับแต่งได้และการแสดงทักษะ
  • แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับเวลาว่างและเวลาไม่ว่างของคุณด้วยฟีเจอร์การจัดตารางเวลาที่ผสานรวม
  • รวบรวมข้อมูลลูกค้าด้วยแบบฟอร์มลูกค้าที่ปรับแต่งได้และรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว

ข้อจำกัดของบอนไซ:

  • เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละคน และไม่ใช่การมอบหมายงานในทีมและธุรกิจ
  • คุณสมบัติของแอปพลิเคชันมือถือที่จำกัด

ราคาบอนไซ:

  • เริ่มต้น: 21 ดอลลาร์/เดือน
  • มืออาชีพ: $32/เดือน
  • ธุรกิจ: 66 ดอลลาร์/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวบอนไซ:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

8. Calendly

Calendly
ผ่านทางCalendly

Calendly ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลาด้วยฟีเจอร์อัตโนมัติ การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ และกระบวนการติดตามผล เพื่อเร่งการปิดดีลให้สำเร็จ

มันผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มหลัก ๆ เช่น Microsoft Teams และ Salesforce เพื่อปรับปรุงความโปร่งใสโดยการแชร์สถานะความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์

ผู้ใช้รายงานว่ามีการจองเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 26% และมีการโทรจากพันธมิตรเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 360% ทำให้ Calendly เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly:

  • จัดตารางการประชุมได้อย่างง่ายดายข้ามช่องทางและลดการส่งอีเมลไปมา
  • ผสาน Calendly เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Outlook, LinkedIn, Paypal, เป็นต้น
  • อัตโนมัติภารกิจที่ใช้เวลานาน เช่น การส่งอีเมลแจ้งเตือนและการติดตามผล
  • รวบรวมการชำระเงินได้อย่างง่ายดายด้วยการเชื่อมต่อ Stripe และ PayPal ที่รวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Calendly:

  • ไม่อนุญาตให้ปรับแต่งธีมแบรนด์หรือเพิ่มโลโก้ในอินเทอร์เฟซการกำหนดเวลา
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับบางระบบ CRM และเครื่องมือการจัดการโครงการ
  • ไม่มีการประชุมทางวิดีโอในตัว; ต้องพึ่งพาการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอก

ราคาของ Calendly:

  • ฟรี: ตลอดไป
  • มาตรฐาน: 10 ดอลลาร์/สมาชิก/เดือน
  • ทีม: $16/สมาชิก/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000 ต่อปี

คะแนนและรีวิว Calendly:

  • G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

9. แนวคิด

โนชั่น
ผ่านทางNotion

Notion เป็นพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำผ่านการเขียน การวางแผน และการจัดระเบียบ

มันทำงานได้ดีกับเอกสาร, วิกิ, โครงการ, และปฏิทินเพื่อลดค่าใช้จ่ายและผสานรวมฟังก์ชันทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับธุรกิจฟรีแลนซ์ของคุณ

มันรองรับกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงวิศวกรรมและการตลาด และมีเทมเพลตสำหรับบันทึกการประชุม แผนงานผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้นอย่างมาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion:

  • กรอง, จัดเรียง, และแสดงผลงานในรูปแบบที่คุณต้องการด้วยมุมมองที่แตกต่างกัน
  • สร้างป้ายกำกับ, แทร็ก, และเจ้าของที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับงาน
  • ทำให้การทำงานง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ลากและวางเพื่อจัดระเบียบรายการ

ข้อจำกัดของโนชั่น:

  • การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือการตั้งค่าที่ซับซ้อน
  • ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • ตัวเลือกการผสานรวมแบบเนทีฟมีจำกัด ทำให้ต้องใช้วิธีแก้ไขชั่วคราวหรือเครื่องมือภายนอก

ราคาของ Notion:

  • ฟรี: ตลอดไป
  • เพิ่มเติม: $8/สมาชิก/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/สมาชิก/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Notion:

  • G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

10. ลูม

เครื่องทอผ้า
ผ่านทางLoom

เครื่องมือที่มีชื่อเสียงในการส่งข้อความวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI, Loom ช่วยให้คุณจัดการประชุมแบบอะซิงโครนัสกับลูกค้าของคุณ

Loom เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์ที่ทำงานในเขตเวลาต่าง ๆ ช่วยให้การสื่อสารโดดเด่นผ่านข้อความวิดีโอที่บันทึกและแชร์ได้ง่าย

มันมีความสามารถในการตัดต่อวิดีโอและผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Workspace และ Slack ช่วยให้สามารถฝังได้อย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติเด่นของ Loom:

  • ร่วมมือกับลูกค้า, ทีม, และผู้รับเหมาผ่านวิดีโอ
  • รักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณทั้งหมดด้วยระบบความปลอดภัยระดับองค์กร
  • การบันทึกหน้าจออย่างรวดเร็วและง่ายดายสำหรับบทเรียน, การนำเสนอ, และคำแนะนำ
  • แชร์ได้ทันทีด้วยลิงก์ ไม่ต้องส่งไฟล์ขนาดใหญ่
  • วาดและไฮไลต์บนหน้าจอระหว่างการบันทึกเพื่อเน้นจุดสำคัญ

ข้อจำกัดของเครื่องทอ:

  • ผู้ใช้รายงานว่าวิดีโอและเสียงอาจไม่ตรงกันเสมอไป
  • ไม่มีโหมดออฟไลน์ ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งาน
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้
  • ไม่มีฟีเจอร์การถ่ายทอดสดสำหรับการแชร์แบบเรียลไทม์

ราคาทอผ้า:

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ธุรกิจ: $12.50/ผู้สร้าง/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Loom:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยแอปเพิ่มผลผลิต

เมื่อคุณเป็นฟรีแลนซ์ คุณต้องให้ความสนใจกับหลายๆ ด้านของงาน รวมถึงการจัดการงานและลูกค้าให้ดี การติดตามความคืบหน้าของโครงการ และการบรรลุเป้าหมายของคุณ

แอปพลิเคชันเหล่านี้ตอบสนองต่อแง่มุมที่แตกต่างกันของชีวิตและการทำงานของคุณ พวกมันช่วยให้การจัดการง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและAI สำหรับฟรีแลนซ์

คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ทักษะของคุณเพียงอย่างเดียวในขณะที่แอปพลิเคชันเหล่านี้จัดการงานรองและช่วยให้คุณมีระเบียบและมีประสิทธิภาพในการทำงาน เปรียบเทียบรูปแบบการกำหนดราคา คุณสมบัติ ความน่าเชื่อถือ และความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันเหล่านี้เพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ClickUp เป็นแอปพลิเคชันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่คุณต้องการในที่เดียว ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ พร้อมทั้งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงานทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครใช้ ClickUpแล้วบอกลาความยุ่งยากในการจัดการงานฟรีแลนซ์ได้ทันที