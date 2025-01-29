10 แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ในปี 2025

การเป็นฟรีแลนซ์หมายถึงการได้เพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นในการทำงาน แต่ก็มาพร้อมกับความกังวล—การจัดการกับกำหนดส่งงานหลายงาน การติดตามโครงการหลายโครงการพร้อมกัน และการหาเวลาเล็กน้อยสำหรับตัวเอง
แอปพลิเคชันการจัดการประสิทธิภาพการทำงานสามารถเป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยมได้ พวกมันช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยการอัตโนมัติหลายงานเล็ก ๆ หรืองานที่น่าเบื่อ ช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเหนื่อยล้าได้
ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้
แต่ควรเลือกอันไหนดี? บทความนี้จะช่วยคุณค้นหาแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนวิธีการทำงานฟรีแลนซ์ของคุณตลอดไป ??
คุณควรมองหาอะไรในแอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับฟรีแลนซ์?
เครื่องมือการจัดการโครงการสามารถช่วยคุณจัดการงานได้ดีขึ้นและทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม การค้นหาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบอาจทำให้คุณสับสนได้
เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจของคุณง่ายขึ้น ให้พิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้เมื่อค้นหาเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จริง:
- ความสามารถในการติดตามเวลา: เครื่องมือของคุณต้องมีความสามารถในการติดตามเวลาเพื่อวางแผนงาน ตั้งค่าตารางเวลา และทำให้การคิดค่าบริการง่ายขึ้นตามการทำงานรายชั่วโมง
- ความเข้ากันได้: ตรวจสอบความเข้ากันได้กับแอปหลัก เช่น Microsoft Word, Google Docs เป็นต้น ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ
- ความคืบหน้าของโครงการ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่จำเป็น เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: ให้ความสำคัญกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่มาพร้อมกับเวอร์ชันมือถือที่ใช้งานสะดวก เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้แม้ในขณะเดินทาง
- การพิจารณาค่าใช้จ่าย: สุดท้ายนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายในการใช้งานและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันนั้นคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ
เมื่อพิจารณาปัจจัยเหล่านี้และเทคนิคการทำงานฟรีแลนซ์ คุณสามารถเลือกแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้
10 แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ในปี 2024
นี่คือ 10 แอปจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ ที่โดดเด่นเหนือแอปอื่น ๆ ด้วยเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์
ค้นหาลักษณะเด่น, รูปแบบการกำหนดราคา, และคะแนนของพวกเขาที่ระบุไว้ด้านล่าง
1. ClickUp
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการฟรีแลนซ์ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น กระดานคัมบัง ปฏิทิน และแผนภูมิแกนต์ พร้อมด้วยมุมมอง ClickUp มากกว่า 15แบบ
มันรวมงาน เอกสาร เป้าหมาย และการสื่อสารเข้าไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว ลดความจำเป็นในการใช้แอปหลายตัวอย่างมากและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ClickUp มีฟีเจอร์การติดตามเวลาในตัวและการรายงานที่ครอบคลุมสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและชั่วโมงของโครงการ
ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการกับระบบการทำงานของคุณ, สร้างแดชบอร์ดตามความต้องการของคุณ, และเพิ่มผู้ร่วมงานเข้ามาในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อช่วยคุณทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ดีขึ้น
เครื่องมือที่มีประโยชน์เช่นมุมมองปฏิทินช่วยให้การจัดการกำหนดเวลาง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันลากและวางClickUp Brainช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการช่วยสร้างไอเดียและจัดการงาน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตฟรีแลนซ์ของ ClickUp และเทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUpเพื่อความช่วยเหลือทันทีเกี่ยวกับสัญญา การออกใบแจ้งหนี้ การออกแบบกราฟิก การจัดลำดับความสำคัญของงาน การจัดระเบียบโครงการ และการติดตามความคืบหน้าด้วยกระดานคัมบังหรือแผนภูมิแกนต์
ด้วยเทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUp:
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญ ความพยายาม หรือความเร่งด่วนได้อย่างง่ายดาย
- จัดระเบียบโครงการให้เป็นรายการที่เรียบร้อยพร้อมงานย่อยและกำหนดวันครบกำหนด
- ติดตามความคืบหน้าด้วยกระดานคัมบังหรือแผนภูมิแกนต์ที่สะดวก
ไม่ว่าคุณจะบินเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมใหญ่ เทมเพลตนี้คือตั๋วของคุณในการรักษาความเป็นระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp:
- งานใน ClickUp: ติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานได้อย่างง่ายดายเพื่อให้มั่นใจว่างานเสร็จสิ้นตรงเวลาและทีมมีความสอดคล้องกันด้วยงานใน ClickUp
- ClickUp Docs: ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารบนคลาวด์สำหรับรายละเอียดบริษัทและโครงการด้วยความช่วยเหลือจากClickUp Docs
- เป้าหมาย ClickUp: ติดตามตัวชี้วัดทางธุรกิจและความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
- แผนผังความคิด ClickUp: พัฒนาและแสดงความคิดด้วยแผนผังความคิดที่ปรับแต่งได้หรือตามงาน
- ลำดับความสำคัญ: จัดหมวดหมู่ภารกิจตามความเร่งด่วนเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ถูกต้อง
- แอปพลิเคชันมือถือ: จัดการงานและบันทึกได้ทุกที่ด้วยแอปสำหรับ iOS และ Android
- ClickUp Brain: อัตโนมัติงาน, สรุปบันทึก, และตั้งการแจ้งเตือนโดยใช้ AI
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- แม้ว่า ClickUp จะมีเส้นทางการเรียนรู้ แต่การทุ่มเทเวลาเพื่อทำความเข้าใจฟังก์ชันการทำงานตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาว
ราคาของ ClickUp:
- ฟรี: ตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/สมาชิก/เดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/สมาชิก/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. Google Keep
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล Google Keep ช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการบันทึกความคิด รูปภาพ และเสียงได้ทุกที่ทุกเวลา
มันรวมศูนย์ความคิดและงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย และซิงค์ข้ามอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียข้อมูลสำคัญหรือลืมงาน
มันมอบการแจ้งเตือนตามเวลาเพื่อให้งานที่มีความสำคัญอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ด้วยระบบการคัดกรองที่ใช้งานง่าย คุณสามารถค้นหาบันทึกเฉพาะได้อย่างรวดเร็วผ่านรหัสสี, รูปภาพ, หรือการแจ้งเตือน ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดระเบียบและดำเนินโครงการฟรีแลนซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep:
- เข้าถึง สร้าง และแก้ไขบันทึกได้ทุกที่ทุกเวลาจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ตของคุณ แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- เพลิดเพลินกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เมื่อรายการที่ต้องทำถูกทำเครื่องหมายเสร็จเรียบร้อยให้ทุกคนเห็น
- กรองบันทึกตามสี, เสียง, และรูปภาพเพื่อจัดเรียงงานอย่างรวดเร็ว
- รักษาความซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณในการทำงานและแผนการผลิตของคุณด้วยการแจ้งเตือนตามเวลา
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับบริการอื่นๆ ของ Google เช่น Docs, Sheets และ Slides เพื่อชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบวงจร
- ใช้บันทึกเสียงเพื่อจดบันทึกอย่างรวดเร็วหรือเตือนความจำขณะเดินทาง
- ปักหมุดบันทึกสำคัญไว้ด้านบนเพื่อเข้าถึงได้ง่าย
- ใช้การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งสำหรับงานที่ต้องทำในสถานที่เฉพาะ
ข้อจำกัดของ Google Keep:
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดสำหรับการจัดโครงสร้างบันทึกอย่างละเอียด
- การจัดระเบียบบันทึกพื้นฐานโดยไม่มีโฟลเดอร์หรือสมุดบันทึกแบบลำดับชั้น
- คุณสมบัติอาจพื้นฐานเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสามารถในการจัดการโครงการอย่างครอบคลุม
ราคาของ Google Keep:
- ฟรี: ตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
3. รีโวลานเซอร์
Revolancer (กำลังปรับปรุง) เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับฟรีแลนซ์ในการเชื่อมต่อ ร่วมงาน และขยายฐานลูกค้าของตน มีโอกาสให้คุณค้นพบงานที่มีอันดับสูงซึ่งสอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ของคุณ
แพลตฟอร์มนี้มีรูปแบบการแลกเปลี่ยนที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยให้ฟรีแลนซ์สามารถมอบหมายงานให้กันและกันได้ในหมู่ตัวเอง สร้างชุมชนที่มีความร่วมมือกัน
ระบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยสร้างเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับนักอิสระที่ต้องการเติบโตทางธุรกิจและขยายบริการของตน
คุณสมบัติเด่นของ Revolancer:
- ค้นหาโอกาสงานใหม่และพบปะเพื่อนฟรีแลนซ์ในตลาดแห่งนี้
- บริการแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดโอกาสให้ทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์คนอื่น ๆ
- เข้าถึงโอกาสในการสร้างผลงานภายในแพลตฟอร์ม
- โปรไฟล์ที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงผลงานของคุณและดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ
- ตัวกรองการค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาโครงการที่เหมาะกับทักษะของคุณอย่างรวดเร็ว
- ฟอรัมชุมชนสำหรับการแบ่งปันคำแนะนำ คำปรึกษา และการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน
ข้อจำกัดของ Revolanecer:
- ไม่สามารถสร้างแบบฟอร์มข้อเสนอเพื่อส่งให้กับลูกค้าเป้าหมายได้
- อินเทอร์เฟซและประสบการณ์ของผู้ใช้สามารถแตกต่างกันไป โดยบางคนอาจพบว่าใช้งานได้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
- ระบบรีวิวและให้คะแนนยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อความไว้วางใจสำหรับผู้ใช้ใหม่
การกำหนดราคาของ Revolancer:
- ฟรี: ตลอดไป
คะแนน Revolancer:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. Grammarly
Grammarly เป็นเครื่องมือที่มีชื่อเสียงในการเพิ่มความประณีตให้กับทุกคำที่คุณเขียน ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานในโครงการสำคัญหรือสื่อสารกับลูกค้าเป็นประจำ Grammarly ช่วยคุณสร้างงานที่ปราศจากข้อผิดพลาดและแม่นยำทุกครั้ง
ด้วยโทนเสียงและคำแนะนำจาก AI ใน Grammarly เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณไม่ติดขัด ไม่ผิดพลาด หรือขาดความมั่นใจในการเขียนของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถผสาน Grammarly เข้ากับ Gmail, Microsoft Word และ Google Docs ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly:
- เพลิดเพลินกับการเขียนที่ปราศจากข้อผิดพลาดด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- ปรับปรุงความชัดเจนและน้ำเสียงในการสื่อสารด้วยการปรับถ้อยคำใหม่และแนะนำโทนที่เหมาะสม
- ใช้งานร่วมกับ Gmail, Microsoft Word และ Google Docs
- สร้างเสียงแบรนด์ที่สม่ำเสมอด้วยโมดูลองค์กร
ข้อจำกัดของ Grammarly:
- Grammarly บางครั้งไม่เข้าใจเจตนาของผู้เขียนและให้คำแนะนำที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ผู้ใช้ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดด้วยตนเอง
ราคาของ Grammarly:
- ฟรี: ตลอดไป
- พรีเมียม: $30/เดือน
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Grammarly:
- G2: 4. 7/5 (8,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (7,000+ รีวิว)
5. Todoist
Todoist จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีโครงสร้างและการจัดเรียงงานอัตโนมัติ เพิ่มความชัดเจนและประสิทธิภาพในการทำงาน รองรับการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อช่วยเพิ่มลิงก์หรือจัดการโครงการ
คุณสมบัติของระบบลูกค้าของมันยังช่วยจัดลำดับความสำคัญของงาน ทำให้ Todoist เหมาะสำหรับการจัดการงานที่ง่ายและซับซ้อน
นี่คือซอฟต์แวร์จัดการงานที่คุณสามารถไว้วางใจได้ ไม่ว่างานของคุณจะง่ายหรือซับซ้อนเพียงใด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist:
- สร้าง จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดาย
- จัดกลุ่มงานเป็นโครงการเพื่อการกำกับดูแลที่ดีขึ้น
- แยกงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้และกำหนดลำดับความสำคัญ
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลาและรับการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- กำหนดตารางงานให้ทำงานซ้ำตามช่วงเวลาที่กำหนด
- แบ่งปันงานและโครงการกับผู้อื่นเพื่อการทำงานร่วมกัน
- เชื่อมต่อ Todoist กับแอปอื่นๆ เช่น Google Calendar, Slack และอื่นๆ
- ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณด้วยธีม, ฟิลเตอร์, และป้ายกำกับ
ข้อจำกัดของ Todoist:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนเกินไปเนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย
- ขาดเนื้อหาการสอนเชิงลึกสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การปรับแต่งและคุณสมบัติขั้นสูงต้องการการเรียนรู้
- ไม่มีระบบติดตามเวลาในตัวสำหรับงานหรือโครงการ
ราคาของ Todoist:
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $5/เดือน
- ธุรกิจ: $8/สมาชิก/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
6. เก็บเกี่ยว
Harvest มอบโซลูชันที่ครอบคลุมทุกด้านสำหรับคุณในฐานะฟรีแลนซ์ ตั้งแต่การจัดการการเงินไปจนถึงการดูแลโครงการต่าง ๆ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
มันทำให้การติดตามเวลาสำหรับงานง่ายขึ้น พร้อมรายงานและวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาทำงานและการอนุมัติโครงการ. คุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้ที่ครอบคลุมยังช่วยให้กระบวนการชำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่น.
สุดท้ายนี้ คุณสามารถผสานการทำงานของ Harvest กับเครื่องมือมากกว่า 50 รายการ เช่น Asana, Trello, Slack, Stripe และอื่น ๆ ฟีเจอร์เหล่านี้ของ Harvest ทำให้มันกลายเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมในหมู่ฟรีแลนซ์จากหลากหลายอุตสาหกรรม
คุณสมบัติเด่นของการเก็บเกี่ยว:
- นำหน้าเป้าหมายด้วยฟีเจอร์ติดตาม
- รวบรวมรายงานและข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเพื่อรับข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับงานของคุณ
- เพลิดเพลินกับการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินที่ราบรื่นเพื่อให้กระบวนการเรียกเก็บเงินรวดเร็วและไร้ปัญหาด้วยการผสานการทำงานกับ PayPal, Stripe และ QuickBooks
- ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยระบบเชื่อมต่อที่ราบรื่นกว่า 50 ระบบ
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว:
- ฟีเจอร์การติดตามเวลา แม้จะมีความแข็งแกร่ง แต่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่เพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ มีให้บริการ แต่อาจไม่ครอบคลุมทุกแอปพลิเคชันที่จำเป็นสำหรับกระบวนการทำงานของผู้ใช้บางราย
ราคาการเก็บเกี่ยว:
- เก็บเกี่ยว: ฟรี
- Harvest Pro: $10. 80/สมาชิก/เดือน เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี (ทดลองใช้ฟรี 30 วัน)
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
7. บอนไซ
Bonsai รวมการจัดการลูกค้า โครงการ และการเงินไว้ในแอปพลิเคชันการจัดการโครงการที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว
มันมีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการเสนอข้อเสนอ, การทำสัญญา, การจัดตารางเวลา, การติดตามเวลา, การออกใบแจ้งหนี้, การรายงาน, เป็นต้น
คุณสามารถส่งมอบโครงการได้ตรงเวลาและติดตามงบประมาณได้แล้ว นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำหรับฟรีแลนซ์ที่พร้อมช่วยให้คุณเริ่มต้นการจัดระเบียบโครงการได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบอนไซ:
- เข้าถึงการติดตามเวลาที่แข็งแกร่งด้วยแบบฟอร์มบันทึกเวลาที่ผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพ
- สร้างข้อเสนอที่ใช้งานง่ายเพื่อชนะโครงการด้วยแพ็คเกจที่ปรับแต่งได้และการแสดงทักษะ
- แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับเวลาว่างและเวลาไม่ว่างของคุณด้วยฟีเจอร์การจัดตารางเวลาที่ผสานรวม
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าด้วยแบบฟอร์มลูกค้าที่ปรับแต่งได้และรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของบอนไซ:
- เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละคน และไม่ใช่การมอบหมายงานในทีมและธุรกิจ
- คุณสมบัติของแอปพลิเคชันมือถือที่จำกัด
ราคาบอนไซ:
- เริ่มต้น: 21 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $32/เดือน
- ธุรกิจ: 66 ดอลลาร์/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวบอนไซ:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
8. Calendly
Calendly ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลาด้วยฟีเจอร์อัตโนมัติ การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ และกระบวนการติดตามผล เพื่อเร่งการปิดดีลให้สำเร็จ
มันผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มหลัก ๆ เช่น Microsoft Teams และ Salesforce เพื่อปรับปรุงความโปร่งใสโดยการแชร์สถานะความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์
ผู้ใช้รายงานว่ามีการจองเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 26% และมีการโทรจากพันธมิตรเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 360% ทำให้ Calendly เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly:
- จัดตารางการประชุมได้อย่างง่ายดายข้ามช่องทางและลดการส่งอีเมลไปมา
- ผสาน Calendly เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Outlook, LinkedIn, Paypal, เป็นต้น
- อัตโนมัติภารกิจที่ใช้เวลานาน เช่น การส่งอีเมลแจ้งเตือนและการติดตามผล
- รวบรวมการชำระเงินได้อย่างง่ายดายด้วยการเชื่อมต่อ Stripe และ PayPal ที่รวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Calendly:
- ไม่อนุญาตให้ปรับแต่งธีมแบรนด์หรือเพิ่มโลโก้ในอินเทอร์เฟซการกำหนดเวลา
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับบางระบบ CRM และเครื่องมือการจัดการโครงการ
- ไม่มีการประชุมทางวิดีโอในตัว; ต้องพึ่งพาการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอก
ราคาของ Calendly:
- ฟรี: ตลอดไป
- มาตรฐาน: 10 ดอลลาร์/สมาชิก/เดือน
- ทีม: $16/สมาชิก/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000 ต่อปี
คะแนนและรีวิว Calendly:
- G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
9. แนวคิด
Notion เป็นพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำผ่านการเขียน การวางแผน และการจัดระเบียบ
มันทำงานได้ดีกับเอกสาร, วิกิ, โครงการ, และปฏิทินเพื่อลดค่าใช้จ่ายและผสานรวมฟังก์ชันทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับธุรกิจฟรีแลนซ์ของคุณ
มันรองรับกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงวิศวกรรมและการตลาด และมีเทมเพลตสำหรับบันทึกการประชุม แผนงานผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้นอย่างมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion:
- กรอง, จัดเรียง, และแสดงผลงานในรูปแบบที่คุณต้องการด้วยมุมมองที่แตกต่างกัน
- สร้างป้ายกำกับ, แทร็ก, และเจ้าของที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับงาน
- ทำให้การทำงานง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ลากและวางเพื่อจัดระเบียบรายการ
ข้อจำกัดของโนชั่น:
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือการตั้งค่าที่ซับซ้อน
- ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ตัวเลือกการผสานรวมแบบเนทีฟมีจำกัด ทำให้ต้องใช้วิธีแก้ไขชั่วคราวหรือเครื่องมือภายนอก
ราคาของ Notion:
- ฟรี: ตลอดไป
- เพิ่มเติม: $8/สมาชิก/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/สมาชิก/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Notion:
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
10. ลูม
เครื่องมือที่มีชื่อเสียงในการส่งข้อความวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI, Loom ช่วยให้คุณจัดการประชุมแบบอะซิงโครนัสกับลูกค้าของคุณ
Loom เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์ที่ทำงานในเขตเวลาต่าง ๆ ช่วยให้การสื่อสารโดดเด่นผ่านข้อความวิดีโอที่บันทึกและแชร์ได้ง่าย
มันมีความสามารถในการตัดต่อวิดีโอและผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Workspace และ Slack ช่วยให้สามารถฝังได้อย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติเด่นของ Loom:
- ร่วมมือกับลูกค้า, ทีม, และผู้รับเหมาผ่านวิดีโอ
- รักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณทั้งหมดด้วยระบบความปลอดภัยระดับองค์กร
- การบันทึกหน้าจออย่างรวดเร็วและง่ายดายสำหรับบทเรียน, การนำเสนอ, และคำแนะนำ
- แชร์ได้ทันทีด้วยลิงก์ ไม่ต้องส่งไฟล์ขนาดใหญ่
- วาดและไฮไลต์บนหน้าจอระหว่างการบันทึกเพื่อเน้นจุดสำคัญ
ข้อจำกัดของเครื่องทอ:
- ผู้ใช้รายงานว่าวิดีโอและเสียงอาจไม่ตรงกันเสมอไป
- ไม่มีโหมดออฟไลน์ ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งาน
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้
- ไม่มีฟีเจอร์การถ่ายทอดสดสำหรับการแชร์แบบเรียลไทม์
ราคาทอผ้า:
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $12.50/ผู้สร้าง/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Loom:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพด้วยแอปเพิ่มผลผลิต
เมื่อคุณเป็นฟรีแลนซ์ คุณต้องให้ความสนใจกับหลายๆ ด้านของงาน รวมถึงการจัดการงานและลูกค้าให้ดี การติดตามความคืบหน้าของโครงการ และการบรรลุเป้าหมายของคุณ
แอปพลิเคชันเหล่านี้ตอบสนองต่อแง่มุมที่แตกต่างกันของชีวิตและการทำงานของคุณ พวกมันช่วยให้การจัดการง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและAI สำหรับฟรีแลนซ์
คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ทักษะของคุณเพียงอย่างเดียวในขณะที่แอปพลิเคชันเหล่านี้จัดการงานรองและช่วยให้คุณมีระเบียบและมีประสิทธิภาพในการทำงาน เปรียบเทียบรูปแบบการกำหนดราคา คุณสมบัติ ความน่าเชื่อถือ และความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันเหล่านี้เพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
ClickUp เป็นแอปพลิเคชันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่คุณต้องการในที่เดียว ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ พร้อมทั้งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงานทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมัครใช้ ClickUpแล้วบอกลาความยุ่งยากในการจัดการงานฟรีแลนซ์ได้ทันที