10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ในปี 2025

การนำทางในโลกของการทำงานอิสระในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน บางครั้งรู้สึกเหมือนกับการว่ายน้ำอยู่กับที่
ในฐานะฟรีแลนซ์ ความคิดสร้างสรรค์และเนื้อหาคุณภาพสูงทำให้คุณมีความได้เปรียบ แต่ประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญในการเพิ่มผลกำไรของคุณ นี่คือจุดที่เครื่องมือ AI เข้ามาช่วย! ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่เคียงข้างคุณ การทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติช่วยให้คุณประหยัดเวลาและบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น
ทำไมไม่ลองดูสักตั้งล่ะ? มาดูเครื่องมือ AIที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและช่วยให้คุณมีเวลาว่างสำหรับสิ่งอื่น ๆ! ?
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับฟรีแลนซ์?
เครื่องมือ AI เปรียบเสมือนทีมผู้ช่วยส่วนตัวที่ทำงานอย่างมั่นคงอยู่เบื้องหลัง เพื่อช่วยสร้างข้อมูลเชิงลึกและไอเดียใหม่ๆ ที่จะยกระดับผลงานของคุณให้ก้าวไปอีกขั้น
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนอิสระ นักออกแบบ หรือผู้ประกอบการ เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมจะช่วยปรับปรุงการพัฒนาโครงการ การจัดการโครงการ และกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ
อย่างไรก็ตาม ฟรีแลนซ์ต้องรู้ว่าพวกเขากำลังมองหาอะไรเมื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี AI
มองหาเครื่องมือ AI ที่ให้ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ เช่น:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
- เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำของคุณ
- คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ เช่น ภาพคุณภาพสูง เนื้อหาที่ไม่มีการคัดลอก และคุณภาพของเนื้อหาสูง
- การปรับแต่ง SEO ที่ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์, ผู้สร้างเนื้อหาอิสระ, และนักเขียนติดอันดับสูงขึ้นบนเครื่องมือค้นหาด้วยเนื้อหาที่ปรับแต่งสำหรับ SEO
หากคุณกำลังบริหารโครงการขนาดใหญ่ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย AI ของคุณด้วยเครื่องมือ AI สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์สำหรับการติดตามโครงการและ วางแผนโครงการ
10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ที่ควรใช้
จำนวนเครื่องมือ AI ที่มีอยู่ได้เพิ่มขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชันที่ใช้ AI แต่เครื่องมือใดบ้างที่โดดเด่นอย่างแท้จริง?
ด้านล่างนี้ เราจะเจาะลึกถึง 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลงานสร้างสรรค์และช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้าในสายงานของคุณ
1.คลิกอัพ
ไม่ว่าคุณต้องการเขียนเนื้อหาให้ดีขึ้น, ทำให้กระบวนการทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, หรือได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ, เครื่องมือ ClickUp AIพร้อมให้บริการคุณ.
ฟีเจอร์ผู้ช่วยเขียนAI ของ ClickUp สามารถช่วยคุณร่างอีเมล สร้างบล็อก และสร้างเนื้อหาได้
ปรับปรุงส่วนข้อความได้อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Doc เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการแก้ไขข้อความทีละส่วน
คุณจะต้องชอบฟีเจอร์สรุปเอกสารของ ClickUp ด้วย! มันจะสรุปเอกสารยาว ๆ ให้คุณอย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณเข้าใจสาระสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์มือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์เครื่องมือเขียนAI ของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณยกระดับการทำงานของคุณไปอีกขั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือ AI หลากหลายให้เลือกใช้สำหรับทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การขาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมการผลิตเนื้อหา การเขียน และอื่นๆ อีกมากมาย
- ฟีเจอร์เขียนด้วย AI ช่วยให้คุณร่างบทความบล็อก อีเมล และอื่น ๆ ได้ในไม่กี่คลิก
- เครื่องมือสรุปเอกสารสรุปเอกสารยาวได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือการจัดการโครงการอาจมีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันทั้งหมดเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป (ยัง!)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,564+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,775 รายการ)
2. Lyne. ai
คุณกำลังมองหาวิธีใหม่ในการติดต่อลูกค้าแบบไม่รู้จักหรือไม่? เครื่องมือปรับแต่งการขาย Lyne. ai พร้อมช่วยจัดการงานหนักแทนคุณ
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับของความพยายามในการติดต่อครั้งแรกของคุณ Lyne. ai ช่วยอัตโนมัติงานที่น่าเบื่อในการสร้างอีเมลแนะนำตัวและข้อความเริ่มต้นที่น่าสนใจ
ด้วยการผสมผสานระหว่างการติดตั้งระบบบนคลาวด์และระบบภายในองค์กร การสนับสนุนที่แข็งแกร่ง และการฝึกอบรมที่ครอบคลุม Lyne. ai ช่วยให้การปรับแต่งการขายเป็นส่วนตัวได้รวดเร็วและใช้เวลาน้อยลง
คุณสมบัติเด่นของ Lyne. ai
- แอปคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI ที่คล้ายกันส่วนใหญ่
- บ่อยครั้งที่งานฝีมือสามารถสร้างประโยคเปิดที่ดีกว่าที่ผู้ใช้สามารถคิดได้ด้วยตัวเอง
- บริการลูกค้าที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง
ข้อจำกัดของ Lyne. ai
- การเริ่มต้นสนทนาแบบเฉพาะบุคคลอาจไม่ถูกต้องเสมอไป
- ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องแก้ไขและเขียนเนื้อหาใหม่เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
- ผู้ใช้กล่าวว่าบางฟีเจอร์อาจสร้างความสับสน
Lyne. ai ราคา
- ฟรี
- ราคาพิเศษ: $120/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: ติดต่อเพื่อขอราคา
Lyne. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (58+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 91+ รายการ)
3. ฟิวเจอร์เรนดา
Futurenda เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลที่ใช้ AI เพื่อช่วยคุณวางแผนเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยแอปนี้ ปัญญาประดิษฐ์จะเริ่มเรียนรู้พฤติกรรมของคุณเพื่อสร้างกำหนดการประจำวันโดยอัตโนมัติที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
เครื่องมือ AI นี้มีคุณสมบัติเช่นการจัดลำดับความสำคัญของงาน, การติดตามเป้าหมาย, และการจัดสรรเวลาเพื่อช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและบรรลุเป้าหมายของคุณ
Futurenda เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแอปเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลเพื่อช่วยจัดการเวลา จัดระเบียบ และบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Futurenda
- อัปเดตทีมการตลาดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อและกำหนดเวลา
- การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะเตือนคุณเมื่อถึงเวลาเตรียมตัวสำหรับการประชุม
- ปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของ Futurenda
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากลำบากในการเปลี่ยนช่วงเวลาของงาน
ราคาของ Futurenda
- ฟรี
- พรีเมียม: $5.99/เดือน
- ไม่จำกัด: $19.99/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ Futurenda
- G2: 4. 5/5 (4+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. ง่ายขึ้น
Simplified เป็นเครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาและเพิ่มการมีอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของพวกเขา
ระบบที่ง่ายขึ้นช่วยให้คุณโพสต์บนโซเชียลมีเดียไปยังหน้าโซเชียลมีเดียของคุณได้โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณได้ ระบบยังสามารถช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งจะดึงดูดผู้ชมของคุณได้ ทำให้คุณมีเวลาสำหรับภารกิจทางการตลาดอื่น ๆ ของคุณ!
หลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่แล้ว Simplified จะให้ข้อมูลวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณได้
Simplified เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการประหยัดเวลาและเพิ่มการมีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย
- การสนับสนุนการแชทที่ยอดเยี่ยม
- ทำให้กระบวนการจัดการลูกค้าหลายรายง่ายขึ้น
- เนื้อหาคุณภาพสูง
ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น
- มันมีชุดเครื่องมือสี่ชุด (โซเชียลมีเดีย, การออกแบบกราฟิก, โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ, นักเขียน AI) ที่ต้องการราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้การเลือกและการเรียกเก็บเงินซับซ้อนขึ้น
- ไม่มีฟีเจอร์การวิเคราะห์สำหรับประสิทธิภาพของโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
- อาจมีราคาแพง โดยเฉพาะหากคุณต้องการชุดเครื่องมือหลายชุด
ราคาที่ง่ายขึ้น
- ฟรี
- ข้อดี: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- หน่วยงาน: $159/เดือน ต่อผู้ใช้
- เอเจนซี่ พลัส: $319/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนการออกแบบกราฟิก, ตัดต่อวิดีโอ, และนักเขียน AI ก็มีให้บริการเช่นกัน
การให้คะแนนและรีวิวที่ง่ายขึ้น
- G2: 4. 6/5 (1,802+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (153+ รีวิว)
5. เครื่องขยายภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์
AI Image Enlarger เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่สามารถขยายภาพได้สูงสุดถึง 400 เปอร์เซ็นต์โดยไม่ลดทอนความคมชัดหรือความละเอียดของภาพ
เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจและบุคคลที่ต้องการขยายภาพเพื่อการตลาด การพิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ
AI Image Enlarger ใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้เชิงลึกที่วิเคราะห์ภาพและสร้างภาพใหม่ในขนาดที่ใหญ่ขึ้น หากคุณต้องการขยายภาพโดยไม่สูญเสียคุณภาพ AI Image Enlarger เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI Image Enlarger
- ทำงานได้ดีในการปรับปรุงคุณภาพของภาพ เช่น การลบความเบลอ
- ช่วยเพิ่มแสงสว่างและสีสันของภาพถ่าย
- ทำงานรวดเร็วและใช้งานง่ายมาก
ข้อจำกัดของโปรแกรมขยายภาพด้วย AI
- รายงานพบข้อบกพร่องบ่อยครั้ง
- ไม่สามารถเพิ่มความละเอียดของรูปภาพได้
- ขนาดพิกเซลต่ำและตัวเลือกการใช้งานในเวอร์ชันฟรี
ราคาของโปรแกรมขยายภาพด้วย AI
- ฟรี
- เริ่มต้น: $4. 90/เดือน
- พรีเมียม: $9.90/เดือน
- ขั้นสูง: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ AI Image Enlarger
- G2: 4. 3/5 (28+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิว 2+ รายการ)
โบนัส:ซอฟต์แวร์ตรวจจับ AI!
6. โลโกโพนี
Logopony เป็นเครื่องมือสร้างโลโก้ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้ธุรกิจสร้างโลโก้คุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่นาที
เลือกสินทรัพย์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากคลังไอคอนและเทมเพลตมากกว่า 100,000 รายการ จากนั้นปรับแต่งสินทรัพย์เหล่านั้นให้เป็นของคุณเองด้วยการแก้ไขข้อความ สี และแบบอักษร
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว Logopony จะให้คุณดูตัวอย่างโลโก้ของคุณบนสินค้าต่าง ๆ และเอกสารการตลาด และดาวน์โหลดโลโก้ของคุณในรูปแบบความละเอียดสูง
Logopony เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการสร้างโลโก้ที่ดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องใช้เงินมาก
คุณสมบัติเด่นของ Logopony
- คลังไอคอนและเทมเพลตขนาดใหญ่สำหรับฟรีแลนซ์
- ดูตัวอย่างโลโก้บนผลิตภัณฑ์และสื่อการตลาดต่างๆ:
- ดาวน์โหลดโลโก้ในรูปแบบความละเอียดสูง
ข้อจำกัดของ Logopony
- ตัวเลือกฟอนต์ที่จำกัดจำกัดความคิดสร้างสรรค์
- ผู้ใช้บางรายรายงานผลลัพธ์ที่มีคุณภาพจำกัด
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
ราคาของ Logopony
- พื้นฐาน: $20/เดือน
- พรีเมียม: $60/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Logopony
- G2: 3. 7/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. ทนทาน
คุณเป็นฟรีแลนซ์ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ของคุณเองแต่ไม่มีเวลาทำหรือไม่? หากใช่ เทคโนโลยี AI ของ Durable อาจเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
เว็บไซต์สร้างเว็บไซต์ด้วยระบบ AI นี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและนักอิสระที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อประหยัดเวลาและเงิน
คุณสามารถทำให้ธุรกิจของคุณออนไลน์ได้ในเพียงสามคลิก. Durable มอบเว็บไซต์ที่ออกแบบอย่างสมบูรณ์พร้อมข้อความทางการตลาด, รูปภาพ, และแบบฟอร์มติดต่อ. จากนั้น, คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขที่ง่ายต่อการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ของคุณและขยายเว็บไซต์ได้. ไม่ต้องการโค้ด!
Durable ช่วยให้คุณรับงานได้มากขึ้นด้วยAI copywriting, SEO, การวิเคราะห์ และ CRM ที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทนทาน
- รีวิวต่างเห็นพ้องว่ามันสร้างเว็บไซต์ได้รวดเร็วอย่างน่าตกใจ
- มีห้องสมุดขนาดใหญ่ของภาพฟรีให้เลือกใช้
- มีตัวเลือกสีและแบบอักษรมากมาย
ข้อจำกัดที่คงอยู่
- ไม่สามารถคัดลอกหรือส่งออกโค้ดของเว็บไซต์ได้
- ผู้ตรวจสอบกล่าวว่าเทมเพลตดูคล้ายกันจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปยังอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
ราคาคงที่
- เริ่มต้น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นที่ทนทาน
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. Writesonic
Writesonic เป็นแพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาและภาพด้วย AIที่สามารถช่วยฟรีแลนซ์สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและดึงดูดใจ ช่วยในการสร้างบทความบล็อกที่มีอันดับดีในเครื่องมือค้นหา
เครื่องมือเขียน AI ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
มันคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ, การวิจัยคำหลัก, และความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา
WritesonicAI text generatorสามารถสร้างเนื้อหาแบบยาวได้เช่นกัน เช่น บทความและเอกสารทางวิชาการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- เพิ่มความเป็นมนุษย์และสร้างงานเขียนที่เหมือนมนุษย์
- ความสามารถในการพัฒนาแชทบอทที่ยอดเยี่ยม
- บริการลูกค้าที่โดดเด่น
ข้อจำกัดของ Writesonic
- ขีดจำกัดจำนวนคำต่อเดือนอาจต่ำเกินไปสำหรับนักเขียนบางคน
- ใช้เครดิตเมื่อคุณทำการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ราคา Writesonic
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 8/5 (1,818+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,798+ รีวิว)
9. RescueTime
RescueTime เป็นแอปติดตามเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณใช้เวลาออนไลน์อย่างไร แอปนี้จะติดตามการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณและให้รายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน การมีสมาธิ และสิ่งรบกวนของคุณ
RescueTime สามารถช่วยคุณระบุพื้นที่ที่คุณสามารถปรับปรุงการจัดการเวลาและประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime
- ทำงานได้ดีเยี่ยมในการจัดสรรเวลาและช่วยประหยัดเวลา
- ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วน
- การสนับสนุนที่เป็นมิตรและรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ RescueTime
- ผู้ใช้ต้องการให้เวลาในการโหลดเร็วขึ้น
- การอัปเดตผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นไม่บ่อย
- การปรับแต่งและการแก้ไขบางอย่างต้องใช้ความใส่ใจอย่างละเอียด
ราคาของ RescueTime
- ไลท์: ฟรี
- พรีเมียม: $12/เดือน
คะแนนและรีวิว RescueTime
- G2: 4. 1/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (135+ รีวิว)
10. Otter. ai
Otter.ai เป็นบริการถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้คุณบันทึกและถอดเสียงการประชุม การบรรยาย และการบันทึกเสียงอื่นๆ ของคุณแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างสรุปของการบันทึกเสียงของคุณเพื่อให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
Otter.ai เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียน นักวิชาชีพ และทุกคนที่ต้องการก้าวไปข้างหน้า ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
Otter.ai คุณสมบัติเด่น
- ทำงานได้ดีมากในการทำให้กระบวนการถอดเสียงเป็นอัตโนมัติ
- การถอดความที่ถูกต้อง แม้ว่ารอบข้างจะมีเสียงรบกวน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- การถอดเสียงแบบออฟไลน์ไม่สามารถใช้ได้
- ไม่มีการระบุตัวตนของผู้พูด ซึ่งอาจจำกัดเมื่อทำการถอดเสียงการประชุม
- รบกวนเมื่อใช้บน Zoom ปรากฏบนหน้าจอในฐานะผู้เข้าร่วม
Otter.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 0/5 (114+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (67+ รีวิว)
เพิ่มกำไรและปรับปรุงสมดุลชีวิตการทำงานด้วยเครื่องมือ AI สำหรับฟรีแลนซ์
ไม่ว่าคุณจะสนใจการสร้างเนื้อหา การจัดการโซเชียลมีเดีย หรือการจัดการงาน เทคโนโลยี AI ก็มีสิ่งที่จะมอบให้กับทุกคน
จากเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงผู้สร้างเว็บไซต์ AI ฟรีแลนซ์สามารถค้นหาเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการทางเทคนิคและสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนฟรีแลนซ์ได้
เครื่องมือ AI รุ่นใหม่ในปัจจุบันมอบพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพไว้ในมือคุณ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มผลกำไรและเพลิดเพลินกับสมดุลชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณให้ก้าวไปอีกขั้นหรือไม่? ลองพิจารณาใช้ส่วนขยาย Chromeเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในระดับที่กว้างขึ้น
ลงทะเบียนเพื่อใช้ ClickUp Workspace ฟรี และดูว่ามันสามารถช่วยคุณทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ และทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นด้วยความพยายามน้อยลงได้อย่างไร ClickUp คือแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่สามารถช่วยคุณนำธุรกิจฟรีแลนซ์ของคุณไปสู่ระดับต่อไปได้