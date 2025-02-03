บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
3 กุมภาพันธ์ 2568

การนำทางในโลกของการทำงานอิสระในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน บางครั้งรู้สึกเหมือนกับการว่ายน้ำอยู่กับที่

ในฐานะฟรีแลนซ์ ความคิดสร้างสรรค์และเนื้อหาคุณภาพสูงทำให้คุณมีความได้เปรียบ แต่ประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญในการเพิ่มผลกำไรของคุณ นี่คือจุดที่เครื่องมือ AI เข้ามาช่วย! ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่เคียงข้างคุณ การทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติช่วยให้คุณประหยัดเวลาและบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น

ทำไมไม่ลองดูสักตั้งล่ะ? มาดูเครื่องมือ AIที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและช่วยให้คุณมีเวลาว่างสำหรับสิ่งอื่น ๆ! ?

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับฟรีแลนซ์?

เครื่องมือ AI เปรียบเสมือนทีมผู้ช่วยส่วนตัวที่ทำงานอย่างมั่นคงอยู่เบื้องหลัง เพื่อช่วยสร้างข้อมูลเชิงลึกและไอเดียใหม่ๆ ที่จะยกระดับผลงานของคุณให้ก้าวไปอีกขั้น

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนอิสระ นักออกแบบ หรือผู้ประกอบการ เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมจะช่วยปรับปรุงการพัฒนาโครงการ การจัดการโครงการ และกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ

อย่างไรก็ตาม ฟรีแลนซ์ต้องรู้ว่าพวกเขากำลังมองหาอะไรเมื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี AI

มองหาเครื่องมือ AI ที่ให้ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ เช่น:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
  • เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำของคุณ
  • คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ เช่น ภาพคุณภาพสูง เนื้อหาที่ไม่มีการคัดลอก และคุณภาพของเนื้อหาสูง
  • การปรับแต่ง SEO ที่ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์, ผู้สร้างเนื้อหาอิสระ, และนักเขียนติดอันดับสูงขึ้นบนเครื่องมือค้นหาด้วยเนื้อหาที่ปรับแต่งสำหรับ SEO

หากคุณกำลังบริหารโครงการขนาดใหญ่ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย AI ของคุณด้วยเครื่องมือ AI สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์สำหรับการติดตามโครงการและ วางแผนโครงการ

10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ที่ควรใช้

จำนวนเครื่องมือ AI ที่มีอยู่ได้เพิ่มขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชันที่ใช้ AI แต่เครื่องมือใดบ้างที่โดดเด่นอย่างแท้จริง?

ด้านล่างนี้ เราจะเจาะลึกถึง 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลงานสร้างสรรค์และช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้าในสายงานของคุณ

1.คลิกอัพ

ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ไม่ว่าคุณต้องการเขียนเนื้อหาให้ดีขึ้น, ทำให้กระบวนการทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, หรือได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ, เครื่องมือ ClickUp AIพร้อมให้บริการคุณ.

ฟีเจอร์ผู้ช่วยเขียนAI ของ ClickUp สามารถช่วยคุณร่างอีเมล สร้างบล็อก และสร้างเนื้อหาได้

ปรับปรุงส่วนข้อความได้อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Doc เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการแก้ไขข้อความทีละส่วน

คุณจะต้องชอบฟีเจอร์สรุปเอกสารของ ClickUp ด้วย! มันจะสรุปเอกสารยาว ๆ ให้คุณอย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณเข้าใจสาระสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์มือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์เครื่องมือเขียนAI ของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณยกระดับการทำงานของคุณไปอีกขั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เครื่องมือ AI หลากหลายให้เลือกใช้สำหรับทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การขาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมการผลิตเนื้อหา การเขียน และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ฟีเจอร์เขียนด้วย AI ช่วยให้คุณร่างบทความบล็อก อีเมล และอื่น ๆ ได้ในไม่กี่คลิก
  • เครื่องมือสรุปเอกสารสรุปเอกสารยาวได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เครื่องมือการจัดการโครงการอาจมีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันทั้งหมดเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป (ยัง!)

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,564+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,775 รายการ)

2. Lyne. ai

แดชบอร์ด Lyne.ai
ผ่านทางLyne.ai

คุณกำลังมองหาวิธีใหม่ในการติดต่อลูกค้าแบบไม่รู้จักหรือไม่? เครื่องมือปรับแต่งการขาย Lyne. ai พร้อมช่วยจัดการงานหนักแทนคุณ

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับของความพยายามในการติดต่อครั้งแรกของคุณ Lyne. ai ช่วยอัตโนมัติงานที่น่าเบื่อในการสร้างอีเมลแนะนำตัวและข้อความเริ่มต้นที่น่าสนใจ

ด้วยการผสมผสานระหว่างการติดตั้งระบบบนคลาวด์และระบบภายในองค์กร การสนับสนุนที่แข็งแกร่ง และการฝึกอบรมที่ครอบคลุม Lyne. ai ช่วยให้การปรับแต่งการขายเป็นส่วนตัวได้รวดเร็วและใช้เวลาน้อยลง

คุณสมบัติเด่นของ Lyne. ai

  • แอปคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI ที่คล้ายกันส่วนใหญ่
  • บ่อยครั้งที่งานฝีมือสามารถสร้างประโยคเปิดที่ดีกว่าที่ผู้ใช้สามารถคิดได้ด้วยตัวเอง
  • บริการลูกค้าที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง

ข้อจำกัดของ Lyne. ai

  • การเริ่มต้นสนทนาแบบเฉพาะบุคคลอาจไม่ถูกต้องเสมอไป
  • ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องแก้ไขและเขียนเนื้อหาใหม่เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
  • ผู้ใช้กล่าวว่าบางฟีเจอร์อาจสร้างความสับสน

Lyne. ai ราคา

  • ฟรี
  • ราคาพิเศษ: $120/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: ติดต่อเพื่อขอราคา

Lyne. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (58+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 91+ รายการ)

3. ฟิวเจอร์เรนดา

หน้าปัดฟิวเจอร์เรนดา
ผ่านทางFuturenda

Futurenda เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลที่ใช้ AI เพื่อช่วยคุณวางแผนเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยแอปนี้ ปัญญาประดิษฐ์จะเริ่มเรียนรู้พฤติกรรมของคุณเพื่อสร้างกำหนดการประจำวันโดยอัตโนมัติที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

เครื่องมือ AI นี้มีคุณสมบัติเช่นการจัดลำดับความสำคัญของงาน, การติดตามเป้าหมาย, และการจัดสรรเวลาเพื่อช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและบรรลุเป้าหมายของคุณ

Futurenda เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแอปเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลเพื่อช่วยจัดการเวลา จัดระเบียบ และบรรลุเป้าหมายของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของ Futurenda

  • อัปเดตทีมการตลาดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อและกำหนดเวลา
  • การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะเตือนคุณเมื่อถึงเวลาเตรียมตัวสำหรับการประชุม
  • ปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง

ข้อจำกัดของ Futurenda

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากลำบากในการเปลี่ยนช่วงเวลาของงาน

ราคาของ Futurenda

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $5.99/เดือน
  • ไม่จำกัด: $19.99/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวของ Futurenda

  • G2: 4. 5/5 (4+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

4. ง่ายขึ้น

แดชบอร์ดแบบง่าย
ผ่านทางแบบง่าย

Simplified เป็นเครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาและเพิ่มการมีอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของพวกเขา

ระบบที่ง่ายขึ้นช่วยให้คุณโพสต์บนโซเชียลมีเดียไปยังหน้าโซเชียลมีเดียของคุณได้โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณได้ ระบบยังสามารถช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งจะดึงดูดผู้ชมของคุณได้ ทำให้คุณมีเวลาสำหรับภารกิจทางการตลาดอื่น ๆ ของคุณ!

หลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่แล้ว Simplified จะให้ข้อมูลวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณได้

Simplified เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการประหยัดเวลาและเพิ่มการมีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย

  • การสนับสนุนการแชทที่ยอดเยี่ยม
  • ทำให้กระบวนการจัดการลูกค้าหลายรายง่ายขึ้น
  • เนื้อหาคุณภาพสูง

ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น

  • มันมีชุดเครื่องมือสี่ชุด (โซเชียลมีเดีย, การออกแบบกราฟิก, โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ, นักเขียน AI) ที่ต้องการราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้การเลือกและการเรียกเก็บเงินซับซ้อนขึ้น
  • ไม่มีฟีเจอร์การวิเคราะห์สำหรับประสิทธิภาพของโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
  • อาจมีราคาแพง โดยเฉพาะหากคุณต้องการชุดเครื่องมือหลายชุด

ราคาที่ง่ายขึ้น

  • ฟรี
  • ข้อดี: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
  • หน่วยงาน: $159/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เอเจนซี่ พลัส: $319/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนการออกแบบกราฟิก, ตัดต่อวิดีโอ, และนักเขียน AI ก็มีให้บริการเช่นกัน

การให้คะแนนและรีวิวที่ง่ายขึ้น

  • G2: 4. 6/5 (1,802+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (153+ รีวิว)

5. เครื่องขยายภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์

แดชบอร์ดขยายภาพด้วย AI
ผ่านAI Image Enlarger

AI Image Enlarger เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่สามารถขยายภาพได้สูงสุดถึง 400 เปอร์เซ็นต์โดยไม่ลดทอนความคมชัดหรือความละเอียดของภาพ

เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจและบุคคลที่ต้องการขยายภาพเพื่อการตลาด การพิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ

AI Image Enlarger ใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้เชิงลึกที่วิเคราะห์ภาพและสร้างภาพใหม่ในขนาดที่ใหญ่ขึ้น หากคุณต้องการขยายภาพโดยไม่สูญเสียคุณภาพ AI Image Enlarger เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI Image Enlarger

  • ทำงานได้ดีในการปรับปรุงคุณภาพของภาพ เช่น การลบความเบลอ
  • ช่วยเพิ่มแสงสว่างและสีสันของภาพถ่าย
  • ทำงานรวดเร็วและใช้งานง่ายมาก

ข้อจำกัดของโปรแกรมขยายภาพด้วย AI

  • รายงานพบข้อบกพร่องบ่อยครั้ง
  • ไม่สามารถเพิ่มความละเอียดของรูปภาพได้
  • ขนาดพิกเซลต่ำและตัวเลือกการใช้งานในเวอร์ชันฟรี

ราคาของโปรแกรมขยายภาพด้วย AI

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $4. 90/เดือน
  • พรีเมียม: $9.90/เดือน
  • ขั้นสูง: $19/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ AI Image Enlarger

  • G2: 4. 3/5 (28+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิว 2+ รายการ)

โบนัส:ซอฟต์แวร์ตรวจจับ AI!

6. โลโกโพนี

แดชบอร์ด Logopony
ผ่านทางLogopony

Logopony เป็นเครื่องมือสร้างโลโก้ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้ธุรกิจสร้างโลโก้คุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่นาที

เลือกสินทรัพย์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากคลังไอคอนและเทมเพลตมากกว่า 100,000 รายการ จากนั้นปรับแต่งสินทรัพย์เหล่านั้นให้เป็นของคุณเองด้วยการแก้ไขข้อความ สี และแบบอักษร

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว Logopony จะให้คุณดูตัวอย่างโลโก้ของคุณบนสินค้าต่าง ๆ และเอกสารการตลาด และดาวน์โหลดโลโก้ของคุณในรูปแบบความละเอียดสูง

Logopony เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการสร้างโลโก้ที่ดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องใช้เงินมาก

คุณสมบัติเด่นของ Logopony

  • คลังไอคอนและเทมเพลตขนาดใหญ่สำหรับฟรีแลนซ์
  • ดูตัวอย่างโลโก้บนผลิตภัณฑ์และสื่อการตลาดต่างๆ:
  • ดาวน์โหลดโลโก้ในรูปแบบความละเอียดสูง

ข้อจำกัดของ Logopony

  • ตัวเลือกฟอนต์ที่จำกัดจำกัดความคิดสร้างสรรค์
  • ผู้ใช้บางรายรายงานผลลัพธ์ที่มีคุณภาพจำกัด
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี

ราคาของ Logopony

  • พื้นฐาน: $20/เดือน
  • พรีเมียม: $60/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Logopony

  • G2: 3. 7/5 (5+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

7. ทนทาน

แผงหน้าปัดที่ทนทาน
ผ่านความทนทาน

คุณเป็นฟรีแลนซ์ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ของคุณเองแต่ไม่มีเวลาทำหรือไม่? หากใช่ เทคโนโลยี AI ของ Durable อาจเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

เว็บไซต์สร้างเว็บไซต์ด้วยระบบ AI นี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและนักอิสระที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อประหยัดเวลาและเงิน

คุณสามารถทำให้ธุรกิจของคุณออนไลน์ได้ในเพียงสามคลิก. Durable มอบเว็บไซต์ที่ออกแบบอย่างสมบูรณ์พร้อมข้อความทางการตลาด, รูปภาพ, และแบบฟอร์มติดต่อ. จากนั้น, คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขที่ง่ายต่อการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ของคุณและขยายเว็บไซต์ได้. ไม่ต้องการโค้ด!

Durable ช่วยให้คุณรับงานได้มากขึ้นด้วยAI copywriting, SEO, การวิเคราะห์ และ CRM ที่ใช้งานง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทนทาน

  • รีวิวต่างเห็นพ้องว่ามันสร้างเว็บไซต์ได้รวดเร็วอย่างน่าตกใจ
  • มีห้องสมุดขนาดใหญ่ของภาพฟรีให้เลือกใช้
  • มีตัวเลือกสีและแบบอักษรมากมาย

ข้อจำกัดที่คงอยู่

  • ไม่สามารถคัดลอกหรือส่งออกโค้ดของเว็บไซต์ได้
  • ผู้ตรวจสอบกล่าวว่าเทมเพลตดูคล้ายกันจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปยังอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง
  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี

ราคาคงที่

  • เริ่มต้น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นที่ทนทาน

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. Writesonic

แดชบอร์ด Writesonic
ผ่านทางWritesonic

Writesonic เป็นแพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาและภาพด้วย AIที่สามารถช่วยฟรีแลนซ์สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและดึงดูดใจ ช่วยในการสร้างบทความบล็อกที่มีอันดับดีในเครื่องมือค้นหา

เครื่องมือเขียน AI ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ

มันคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ, การวิจัยคำหลัก, และความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา

WritesonicAI text generatorสามารถสร้างเนื้อหาแบบยาวได้เช่นกัน เช่น บทความและเอกสารทางวิชาการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic

  • เพิ่มความเป็นมนุษย์และสร้างงานเขียนที่เหมือนมนุษย์
  • ความสามารถในการพัฒนาแชทบอทที่ยอดเยี่ยม
  • บริการลูกค้าที่โดดเด่น

ข้อจำกัดของ Writesonic

  • ขีดจำกัดจำนวนคำต่อเดือนอาจต่ำเกินไปสำหรับนักเขียนบางคน
  • ใช้เครดิตเมื่อคุณทำการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ราคา Writesonic

  • ฟรี
  • ไม่จำกัด: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Writesonic

  • G2: 4. 8/5 (1,818+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,798+ รีวิว)

9. RescueTime

แดชบอร์ด RescueTime
ผ่านทางRescueTime

RescueTime เป็นแอปติดตามเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณใช้เวลาออนไลน์อย่างไร แอปนี้จะติดตามการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณและให้รายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน การมีสมาธิ และสิ่งรบกวนของคุณ

RescueTime สามารถช่วยคุณระบุพื้นที่ที่คุณสามารถปรับปรุงการจัดการเวลาและประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime

  • ทำงานได้ดีเยี่ยมในการจัดสรรเวลาและช่วยประหยัดเวลา
  • ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วน
  • การสนับสนุนที่เป็นมิตรและรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ RescueTime

  • ผู้ใช้ต้องการให้เวลาในการโหลดเร็วขึ้น
  • การอัปเดตผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นไม่บ่อย
  • การปรับแต่งและการแก้ไขบางอย่างต้องใช้ความใส่ใจอย่างละเอียด

ราคาของ RescueTime

  • ไลท์: ฟรี
  • พรีเมียม: $12/เดือน

คะแนนและรีวิว RescueTime

  • G2: 4. 1/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (135+ รีวิว)

10. Otter. ai

Otter.ai แดชบอร์ด
ผ่านทางOtter.ai

Otter.ai เป็นบริการถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้คุณบันทึกและถอดเสียงการประชุม การบรรยาย และการบันทึกเสียงอื่นๆ ของคุณแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างสรุปของการบันทึกเสียงของคุณเพื่อให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

Otter.ai เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียน นักวิชาชีพ และทุกคนที่ต้องการก้าวไปข้างหน้า ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Otter.ai คุณสมบัติเด่น

  • ทำงานได้ดีมากในการทำให้กระบวนการถอดเสียงเป็นอัตโนมัติ
  • การถอดความที่ถูกต้อง แม้ว่ารอบข้างจะมีเสียงรบกวน
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมคุณสมบัติที่ครอบคลุม

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • การถอดเสียงแบบออฟไลน์ไม่สามารถใช้ได้
  • ไม่มีการระบุตัวตนของผู้พูด ซึ่งอาจจำกัดเมื่อทำการถอดเสียงการประชุม
  • รบกวนเมื่อใช้บน Zoom ปรากฏบนหน้าจอในฐานะผู้เข้าร่วม

Otter.ai ราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 0/5 (114+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (67+ รีวิว)

เพิ่มกำไรและปรับปรุงสมดุลชีวิตการทำงานด้วยเครื่องมือ AI สำหรับฟรีแลนซ์

ไม่ว่าคุณจะสนใจการสร้างเนื้อหา การจัดการโซเชียลมีเดีย หรือการจัดการงาน เทคโนโลยี AI ก็มีสิ่งที่จะมอบให้กับทุกคน

จากเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงผู้สร้างเว็บไซต์ AI ฟรีแลนซ์สามารถค้นหาเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการทางเทคนิคและสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนฟรีแลนซ์ได้

เครื่องมือ AI รุ่นใหม่ในปัจจุบันมอบพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพไว้ในมือคุณ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มผลกำไรและเพลิดเพลินกับสมดุลชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น

ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณให้ก้าวไปอีกขั้นหรือไม่? ลองพิจารณาใช้ส่วนขยาย Chromeเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในระดับที่กว้างขึ้น

ลงทะเบียนเพื่อใช้ ClickUp Workspace ฟรี และดูว่ามันสามารถช่วยคุณทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ และทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นด้วยความพยายามน้อยลงได้อย่างไร ClickUp คือแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่สามารถช่วยคุณนำธุรกิจฟรีแลนซ์ของคุณไปสู่ระดับต่อไปได้