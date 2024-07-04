วิธีจัดการฟรีแลนซ์

การบริหารทีมฟรีแลนซ์มีความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร หนึ่งในอุปสรรคใหญ่ที่สุดที่คุณจะเผชิญคือการจัดตารางเวลาให้สอดคล้องกันของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน คุณต้องติดตามความคืบหน้าของทุกคนอย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้นโครงการของคุณอาจล่าช้าได้
ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบเหล่านี้ คุณต้องคอยจัดการเรื่องเวลาว่างและกำหนดส่งงานโครงการอยู่ตลอดเวลา เราเข้าใจดี—มันเป็นเรื่องที่ต้องจัดการมากมายและอาจทำให้รู้สึกหนักใจเมื่อต้องทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
แต่มีข่าวดี: คุณสามารถเร่งเครื่องจักรฟรีแลนซ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือที่เหมาะสม
บทความนี้สำรวจกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อบริหารจัดการฟรีแลนซ์ในขณะที่ยังคงควบคุมโครงการของคุณและเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด
เมื่อคุณอ่านจบแล้ว คุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตั้งความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับผู้รับจ้างอิสระของคุณ การจัดการเวลาและปริมาณงานของทุกคน และการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
การบริหารจัดการบุคลากรฟรีแลนซ์: ประโยชน์และความท้าทาย
ข้อดีของการจ้างฟรีแลนซ์
การจ้างฟรีแลนซ์มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนหลายประการเหนือพนักงานประจำ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจหลายแห่ง ข้อได้เปรียบเหล่านี้ได้แก่:
- ความคุ้มค่า: ฟรีแลนซ์สามารถเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าหากคุณต้องการทีมงานเสริมเฉพาะกิจสำหรับโครงการหรือช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ตัวอย่างเช่น สำหรับแคมเปญการตลาด การจ้างฟรีแลนซ์ตัดต่อวิดีโอเป็นเวลาไม่กี่สัปดาห์จะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจ้างพนักงานประจำตลอดทั้งปี
- การเข้าถึงทักษะเฉพาะทาง: หากคุณรู้สึกว่าทีมพนักงานประจำของคุณในปัจจุบันขาดความเชี่ยวชาญในบางด้าน การจ้างฟรีแลนซ์จะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากทักษะเฉพาะทางของพวกเขาได้ ซึ่งจะช่วยรับประกันผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับงานเฉพาะทาง
- ความยืดหยุ่น: ด้วยทีมงานฟรีแลนซ์ คุณสามารถปรับขนาดทีมของคุณได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดจำนวนสมาชิก ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับมือกับปริมาณงานที่มากในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานทำงานหนักเกินไปและเกิดภาวะหมดไฟ
- ลดค่าใช้จ่าย: เนื่องจากฟรีแลนซ์ทำงานจากระยะไกลและจัดการเครื่องมือและพื้นที่ทำงานของตนเอง คุณจึงไม่จำเป็นต้องลงทุนในสำนักงานเพิ่มเติม อุปกรณ์ และทรัพยากรอื่นๆ
การจัดการฟรีแลนซ์กับพนักงานประจำ
การจัดการฟรีแลนซ์นั้น ค่อนข้างแตกต่าง จากการจัดการพนักงานประจำ คุณจ้างฟรีแลนซ์สำหรับงานหรือโครงการเฉพาะ ในขณะที่พนักงานประจำทำหน้าที่ที่ต่อเนื่องและพัฒนาอยู่เสมอ
คุณต้องรู้ความแตกต่างระหว่างฟรีแลนซ์กับพนักงานประจำเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
|แง่มุม
|ฟรีแลนซ์
|พนักงานประจำ
|มักจะถูกกว่า ไม่มีสิทธิประโยชน์หรือข้อผูกมัดระยะยาว
|เงินเดือน, สวัสดิการ, ภาษี, และภาระผูกพันระยะยาว
|จ้างฟรีแลนซ์ตามความจำเป็นสำหรับโครงการเฉพาะ
|ความยืดหยุ่นจำกัด, ตารางการทำงานคงที่
|การเข้าถึงทักษะเฉพาะทางที่หลากหลาย
|ความเชี่ยวชาญจำกัดเฉพาะทักษะของพนักงานปัจจุบัน
|ปรับขนาดขึ้นหรือลงได้อย่างรวดเร็ว
|การขยายขนาดต้องใช้กระบวนการจ้าง/เลิกจ้าง
|ไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่สำนักงานหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม
|ต้องการพื้นที่สำนักงาน อุปกรณ์ และทรัพยากรอื่น ๆ
|การมีส่วนร่วมระยะสั้น, โครงการเป็นฐาน
|การผูกพันระยะยาว, การจ้างงานต่อเนื่อง
|การควบคุมที่น้อยลง, การจัดการตนเอง
|การกำกับดูแลโดยตรง, การควบคุมงานมากขึ้น
|อาจมีความพร้อมใช้งานที่แตกต่างกัน มีหลายโครงการ
|ทุ่มเทให้กับบริษัทของคุณ พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง
วิธีบริหารจัดการฟรีแลนซ์อย่างมีประสิทธิภาพใน 7 ขั้นตอน
1. กำหนดขอบเขตของโครงการ ความคาดหวัง และงบประมาณ
ก่อนที่คุณจะมอบหมายงานให้กับฟรีแลนซ์ ควรกำหนดความคาดหวังของโครงการให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง เพื่อให้การสื่อสารและความเข้าใจตรงกัน นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน:
เพิ่มข้อกำหนดของโครงการ
ระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการให้ฟรีแลนซ์ทำอะไร ให้คำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับความคาดหวังและวิธีการทำภารกิจให้สำเร็จ รวมถึงขั้นตอนที่จำเป็น, แนวทางปฏิบัติ, หรือข้อกำหนดของโครงการ
กำหนดรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน—ยิ่งคุณให้ข้อมูลมากเท่าไร ฟรีแลนซ์ของคุณก็จะยิ่งมีความพร้อมในการส่งมอบงานที่คุณต้องการมากขึ้นเท่านั้น
ตัวอย่าง: หากคุณกำลังรับนักเขียนอิสระมาทำงานเพื่อสร้างเอกสารไวท์เปเปอร์สำหรับบริษัทของคุณ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวนคำ และโทนเสียงที่ต้องการ นอกจากนี้ ควรรวมรายละเอียดผลิตภัณฑ์เฉพาะและกรณีศึกษาด้วย
ระบุผลงานที่ต้องส่งมอบพร้อมกำหนดเวลา
เมื่อคุณมอบหมายงานใด ๆ ให้กับฟรีแลนซ์ ให้ระบุผลลัพธ์ที่ชัดเจน, จุดสำคัญ, และกำหนดเวลาในการทำโครงการให้เสร็จสิ้น
ตัวอย่าง: เราต้องการบทความบล็อกจำนวนสี่บทความ บทความละ 1,000 คำ จากคุณทุกเดือน กรุณาส่งบทความหนึ่งบทความทุกสัปดาห์ในวันจันทร์
หารือเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน
พูดคุยกันตั้งแต่เนิ่นๆ หากคุณต้องการให้ฟรีแลนซ์สามารถเข้าร่วมประชุมหรือรับสายได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถวางแผนตารางเวลาได้อย่างเหมาะสม
ตัวอย่าง: ทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา 12.45 น. ถึง 13.30 น. เราจะจัดประชุมทาง Zoom ประจำสัปดาห์ระหว่างฟรีแลนซ์และทีมที่เกี่ยวข้อง
การประชุมทีมมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ, ผลลัพธ์ที่ได้, ข้อเสนอแนะสำหรับสิ่งใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจง, และแบ่งปันการอัปเดตผลิตภัณฑ์
หารือเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงิน
ชี้แจงเงื่อนไขการชำระเงินให้ชัดเจน รวมถึงความถี่ในการชำระเงินให้กับฟรีแลนซ์และแพลตฟอร์มการชำระเงินที่คุณใช้
ตัวอย่าง: เรามีรอบการชำระเงินแบบ NET + 30 วันสำหรับทีมฟรีแลนซ์ วิธีการชำระเงินคือ PayPal และเป็นการชำระเงินสำหรับบทความบล็อกทั้งหมดที่คุณเขียนและได้รับการอนุมัติแล้ว
สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือต้องมีการพูดคุยเรื่องเหล่านี้หลังจากที่ฟรีแลนซ์ที่ทำงานในโครงการของคุณได้ออกใบแจ้งหนี้มาแล้ว
ใช้เทมเพลตขอบเขตงานของ ClickUpเพื่อระบุรายละเอียดทั้งหมดไว้ในที่เดียว ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการสร้างสเปรดชีตหรืออีเมลยาวๆ เพื่อแบ่งปันข้อมูลนี้
มันให้กรอบการทำงานที่ง่ายเพื่อกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่ต้องการ พร้อมกับส่วนสำหรับข้อกำหนดทางกฎหมาย จุดสำคัญ และเป้าหมายของโครงการ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ
เคล็ดลับมืออาชีพ💡: ใช้ผู้ช่วยเขียน AI เช่น ClickUp Brain เพื่อสร้างคำอธิบายโครงการและบทสรุปโดยอัตโนมัติ
ClickUp Brain จะดึงข้อมูลที่จำเป็นจากเครื่องมือจัดการโครงการของคุณและกรอกขอบเขต วันที่ส่งมอบ ระยะเวลา เป้าหมาย และเหตุการณ์สำคัญลงในขอบเขตงานของคุณและ เทมเพลต SOP สำหรับฟรีแลนซ์ ที่คุณใช้
2. พูดคุยเกี่ยวกับการสื่อสารและการติดตามผล
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการทีมใด ๆ แต่เมื่อต้องจัดการกับฟรีแลนซ์แล้ว มันยิ่ง สำคัญ มากขึ้น คุณไม่ได้ดูแลงานของพวกเขาโดยตรง และในกรณีส่วนใหญ่ พวกเขาอาจทำงานจากระยะไกล
และหากคุณไม่สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะต้องรับมือกับ:
- พลาดกำหนดส่งโครงการ
- ความเข้าใจผิด
- ขอบเขตงานที่ขยายออกไป
- ปัญหาด้านแรงจูงใจ
เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านี้ โปรดแน่ใจว่าได้หารือเกี่ยวกับแง่มุมการสื่อสารต่อไปนี้กับฟรีแลนซ์ของคุณ:
รูปแบบการสื่อสารที่ต้องการ
พูดคุยกับฟรีแลนซ์ของคุณเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารที่บริษัทของคุณใช้: Slack, Zoom และเครื่องมือออนไลน์อื่น ๆ ที่พวกเขาควรพร้อมตอบกลับอย่างรวดเร็ว
ความถี่ในการประชุม
ตกลงกันว่าเราจะติดต่อกันบ่อยแค่ไหน คุณต้องการให้มีการติดตามผลทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์?
เลือกความถี่ที่ช่วยให้คุณทำงานสอดคล้องกันโดยไม่รบกวนตารางเวลาของใคร เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ก่อนที่จะบานปลาย
การจัดการ การเปลี่ยนแปลง
อภิปรายว่าคุณจะพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในงานของพวกเขาอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นใน Google Doc หรือส่งข้อความผ่านเครื่องมือการทำงานร่วมกันในโครงการ ให้แน่ใจว่ามีขั้นตอนที่ชัดเจน
ในอุดมคติ คุณต้องการเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียวสำหรับการประชุมทีม การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน รวมถึงข้อความโดยตรง
นั่นคือจุดที่ClickUp สำหรับฟรีแลนซ์ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการพร้อมเส้นทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรวมศูนย์ตารางเวลาและการสื่อสารของคุณกับฟรีแลนซ์หลายคนที่คุณทำงานด้วย
มุมมองแชทของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการการสื่อสารกับฟรีแลนซ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป ส่งข้อความโดยตรง มอบหมายงาน แบ่งปันการอัปเดตเมื่อคุณเพิ่มหรือแก้ไขงาน และแชร์เอกสารประกอบ เช่น ลิงก์ ไฟล์แนบ และวิดีโอ เพื่อสนับสนุนฟรีแลนซ์
สำหรับแต่ละงานที่ได้รับมอบหมายบน ClickUp คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นเพื่อแจ้งการอัปเดตหรือบันทึกพิเศษได้เช่นกัน
เคล็ดลับมืออาชีพ💡: ภายใน ClickUp ฟรีแลนซ์สามารถไฮไลต์ข้อความเพื่อเพิ่มคำตอบในส่วนเฉพาะของความคิดเห็นของคุณโดยใช้ตัวเลือก 'อ้างอิง' ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของความสับสนแม้ว่าคุณจะเพิ่มหลายประเด็นก็ตาม
แต่ถ้าคุณต้องการให้คำแนะนำที่ซับซ้อนและละเอียดล่ะ?
ข้ามข้อความและใช้ClickUp Clipsเพื่อสร้างและแชร์วิดีโอหน้าจอ ให้คำแนะนำที่ชัดเจนและมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและทำให้แน่ใจว่าฟรีแลนซ์ของคุณเข้าใจแต่ละงาน
คุณยังสามารถฝังคลิปเหล่านี้ลงในภารกิจใด ๆ หรือแชร์ลิงก์สาธารณะเพื่อให้ฟรีแลนซ์สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
3. จัดตั้งระบบการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพ
สัญญาณคลาสสิกของระบบการต้อนรับที่ไม่ดีคืออะไร?
ฟรีแลนซ์ของคุณรู้สึกสับสน ไม่รู้ว่าควรทำอะไรต่อไป พวกเขาประสบปัญหาในการหาวิธีแก้ไขด้วยตนเอง และมักจะถามคำถามเดิมซ้ำๆ กับคุณ
แย่ที่สุด พวกเขาจะประสบปัญหาในการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ
นี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อคุณจ้างฟรีแลนซ์ที่เหมาะสมเป็นการลงทุนระยะยาวในความสำเร็จของบริษัทของคุณ
นี่คือสิ่งที่คุณควรรวมไว้ในเอกสารการปฐมนิเทศของคุณ:
- นโยบายของบริษัท: แนะนำงานและวัฒนธรรมองค์กรของคุณ รวมถึงค่านิยมของทีมและแนบข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) และข้อตกลงอื่น ๆ หากจำเป็น
- เอกสารการฝึกอบรม: จัดเตรียมคู่มือสไตล์, แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด, และความรู้เฉพาะทางเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและคุณภาพ
- การเข้าถึงเครื่องมือพิเศษ: จัดหาให้ฟรีแลนซ์สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงที่พวกเขาต้องการสำหรับงานของพวกเขา เช่น ซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิก เครื่องมือจัดการโครงการ หรือแพลตฟอร์มการสื่อสาร
เพื่อทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถใช้กรอบการทำงานที่เตรียมไว้แล้วได้
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบโดยละเอียด กำหนดตารางการฝึกอบรมกับเพื่อนร่วมงาน กำหนดวันที่ครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องทำ กำลังดำเนินการ และเสร็จสมบูรณ์
อ่านเพิ่มเติม: นี่คือ 10 เคล็ดลับฟรีแลนซ์ที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว เพื่อประหยัดเวลาจากงานเอกสารที่น่าเบื่อ
4. ใช้เครื่องมือจัดการโครงการฟรีแลนซ์
การจัดการฟรีแลนซ์หลายคนในหลายทีมอาจทำให้ยากต่อการติดตามการอัปเดตและกำหนดเวลาต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ความสับสนและการขาดระเบียบ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับฟรีแลนซ์สามารถช่วยคุณจัดตารางงาน, ติดตามความคืบหน้า, ดูการพึ่งพาและจุดติดขัด, และทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
นี่คือวิธีที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณประสบความสำเร็จ:
- ไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด: ไวท์บอร์ดของ ClickUpคือผืนผ้าใบดิจิทัลของคุณ ช่วยให้พนักงานประจำสามารถทำงานร่วมกันและระดมสมองกับทีมฟรีแลนซ์ เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริง แม้ทุกคนจะทำงานจากระยะไกล
- เอกสารสำหรับการแก้ไขร่วมกัน: ClickUp Docsเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่รวบรวมรายละเอียดโครงการทั้งหมดไว้ครบถ้วน—เป้าหมาย แนวทาง ข้อเสนอโครงการ กำหนดการสำคัญ ฯลฯ การแก้ไขร่วมกันช่วยให้สมาชิกทีมโครงการหลายคนสามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มความคิดเห็น และมอบหมายงานในเอกสารเหล่านี้ได้ คุณยังสามารถเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทเป็นเอกสารสำหรับดูเท่านั้นได้อีกด้วย
- แดชบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้า: ในฐานะผู้จัดการโครงการหรือผู้นำทีมแดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณเพิ่ม KPI ติดตามและแสดงภาพความคืบหน้า และมองเห็นโอกาสและอุปสรรคแบบเรียลไทม์
- การจัดระเบียบงาน: ใช้ClickUp Tasksเพื่อแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย ๆ กำหนดเส้นตาย และช่วยให้ฟรีแลนซ์จัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รับมุมมองแบบภาพรวมของงานที่ฟรีแลนซ์กำลังทำอยู่: ด้วยมุมมองกระดานคัมบังของ ClickUp คุณสามารถเห็นได้ทันทีว่าฟรีแลนซ์แต่ละคนกำลังทำอะไร อยู่ในขั้นตอนใด และมีงานอะไรที่ยังต้องทำ
หากลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง คุณสามารถย้ายงานผ่านเวิร์กโฟลว์โดยใช้คุณสมบัติลากและวาง ซึ่งช่วยให้สามารถอัปเดตและจัดระเบียบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาและระบบติดตามที่ดีที่สุดในปี 2024
5. จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวติดตาม
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาแบบฟรีแลนซ์ช่วยให้คุณสามารถจัดการชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และแบบฟอร์มเวลา รวมถึงติดตามเวลาเข้าและออกได้ในที่เดียว
ฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยให้ฟรีแลนซ์ของคุณติดตามชั่วโมงการทำงานได้อย่างง่ายดาย ใช้ตัวติดตามเวลาทั่วโลกในตัวเพื่อเริ่มและหยุดเวลาได้จากทุกที่ เพิ่มบันทึกและป้ายกำกับให้กับรายการเวลา และรับสรุปรวมของเวลาทั้งหมดที่พวกเขาใช้ไปกับงานของคุณ
แม้ว่าฟรีแลนซ์หลายคน เช่น นักเขียนและบรรณาธิการ จะทำงานเดียวกัน พวกเขาก็สามารถติดตามเวลาของตนเองได้เป็นรายบุคคล เมื่อสิ้นสุดงาน คุณสามารถตรวจสอบบันทึกเวลาของแต่ละคนและเปรียบเทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
หากมีอุปสรรคหรือความล่าช้าเกิดขึ้น ฟรีแลนซ์สามารถอัปเดตวันครบกำหนดในภารกิจหลักได้ สมาชิกในทีมทุกคนที่ได้รับมอบหมายงานเหล่านั้นจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถปรับตารางเวลาของตนเองได้อย่างเหมาะสม
รายงานการติดตามเวลาอย่างละเอียดของ ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่าทุกแง่มุมของโครงการของคุณดำเนินไปตามแผนและบรรลุกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม:9 อันดับซอฟต์แวร์จัดการบุคลากรที่ดีที่สุดในปี 2024
6. เสนอและรับข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ
ไม่ว่าฟรีแลนซ์ของคุณจะมีความสามารถมากเพียงใด พวกเขาก็ต้องการคำแนะนำและคำติชมจากคุณเพื่อให้ตรงกับความคาดหวังของคุณ
คุณต้องให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการแก้ไขที่ไม่มีที่สิ้นสุดและความหงุดหงิด. แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการแบ่งปันข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์คือ:
ระบุให้ชัดเจน
ระบุให้ชัดเจนว่าพวกเขาทำได้ดีในจุดใดหรือควรปรับปรุงในส่วนใด
ตัวอย่าง: ส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถขยายความเกี่ยวกับประโยชน์ของแต่ละคุณสมบัติต่อผู้ใช้ได้หรือไม่?
ทันเวลา
อย่ารอจนกว่าฟรีแลนซ์ของคุณจะหยุดทำงานในโปรเจกต์แล้วค่อยบอกว่าคุณคิดอย่างไร ให้ข้อเสนอแนะกับพวกเขาตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ตัวอย่าง: ฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการตรวจสอบร่างบทความของคุณ ขอเชิญคุยกันสั้น ๆ ทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของฉันในขณะที่ยังสดใหม่ในความทรงจำของฉัน
สามารถนำไปปฏิบัติได้
แนะนำวิธีที่พวกเขาสามารถปรับปรุงหรือต่อยอดผลงานของพวกเขาได้
ตัวอย่าง: เพื่อปรับปรุงความอ่านง่าย ให้ใช้ย่อหน้าสั้น ใช้หัวข้อย่อยและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพื่อให้เนื้อหาของคุณสามารถอ่านได้ง่าย
สมดุล
ชื่นชมพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาทำได้ดี และชี้ให้เห็นถึงจุดที่พวกเขาสามารถปรับปรุงได้
ตัวอย่าง: งานวิจัยและข้อมูลของคุณน่าประทับใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบทความของคุณ อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปยังดูไม่สมบูรณ์นัก มันค่อนข้างทั่วไป เราจำเป็นต้องเขียนใหม่เพื่อให้สรุปประเด็นสำคัญที่ผู้อ่านควรได้รับจากบทความนี้
ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แก่ทีมฟรีแลนซ์ของคุณ แต่อย่าลืมขอความคิดเห็นจากพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ
ถามพวกเขาเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาเผชิญขณะทำงาน
วิธีง่าย ๆ ในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากฟรีแลนซ์ของคุณคือการใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นของพนักงานของ ClickUp. แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นอย่างละเอียดเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับคุณ เช่น ความชัดเจนของบทบาท และโอกาสในการพัฒนา.
วงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับนี้สามารถช่วยให้คุณระบุวิธีการปรับปรุงกระบวนการและสนับสนุนฟรีแลนซ์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ💡: ตั้งค่า ClickUp Automations เพื่อส่งอีเมลแบบสำรวจความคิดเห็นไปยังฟรีแลนซ์ของคุณโดยอัตโนมัติทุกไตรมาส
คุณสามารถใช้ มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากทีมฟรีแลนซ์ของคุณได้ วิธีนี้จะช่วยให้การรวบรวมความคิดเห็นเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ และช่วยให้คุณระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
7. เชิญฟรีแลนซ์เข้าร่วมกิจกรรมสร้างทีม
แม้ว่าฟรีแลนซ์จะเป็นส่วนขยายของทีมของคุณ แต่พวกเขามักจะรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับความสามัคคีของทีม เนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์กับทีมอย่างจำกัด
ผลลัพธ์คืออะไร?
มันสามารถส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและแรงจูงใจของพวกเขา การเชิญพวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างทีมช่วยให้พวกเขาปรับตัวและรู้สึกมีคุณค่า
สำหรับพนักงานของคุณ มันเป็นการตอกย้ำว่าฟรีแลนซ์เป็นเพื่อนร่วมทีมที่สำคัญ เมื่อพวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างทีมด้วยกัน พวกเขาจะสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความผูกพันระหว่างกัน
นี่คือตัวอย่างกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงที่คุณสามารถลองทำได้:
ห้องหลบหนีเสมือนจริง
สำหรับกิจกรรมห้องหนีเสมือนจริง ทุกคนจะเข้าร่วมเกมห้องหนีออนไลน์เดียวกัน พวกเขาต้องสื่อสารและร่วมมือกันเพื่อค้นหาเบาะแสและแก้ปริศนาให้สำเร็จก่อนที่เวลาจะหมดลงเพื่อ 'หนี' ออกมา
เกมสนุกนี้เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลกับฟรีแลนซ์ เนื่องจากส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
คืนตอบคำถามชิงรางวัล
เลือกคำถามเกี่ยวกับภาพยนตร์ยอดนิยม รายการทีวี เพลง และหัวข้อสนุกๆ อื่นๆ ให้มีทั้งฟรีแลนซ์และสมาชิกในทีมเข้าร่วมในแต่ละทีม
ทุกคนสามารถเข้าสังคมได้ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและไม่กดดัน เพราะนี่เป็นเพียงเกมตอบคำถามทั่วไปที่สนุกสนานและไม่เป็นทางการ
วางแผนกิจกรรมดังกล่าวโดยใช้เทมเพลตเอกสารทีมของ ClickUp เทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณระบุคำถามเพื่อละลายพฤติกรรม กำหนดกฎสำหรับกิจกรรมเสมือนจริงต่างๆ และจัดระเบียบรายละเอียดทั้งหมดไว้ในที่เดียว
เก็บแม่แบบเอกสารทีมไว้ใน ClickUp ให้พร้อมใช้งานระหว่างกิจกรรมออนไลน์ของคุณ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณเห็นชื่อตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และข้อมูลติดต่อของทุกคน
เนื่องจากเป็นเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ ทีมงานทั้งหมดของคุณ รวมถึงพนักงานฟรีแลนซ์ สามารถมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะได้ การรวมศูนย์นี้ช่วยส่งเสริมกระบวนการวางแผนที่ครอบคลุมและเป็นระบบมากขึ้น ทำให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมในประสบการณ์การสร้างสายสัมพันธ์แบบระยะไกล
ใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มพลังให้กับทีมฟรีแลนซ์ของคุณ
โปรดจำไว้ว่าฟรีแลนซ์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนต้องการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ และคุณมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมให้พวกเขาประสบความสำเร็จ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดความคาดหวังอย่างชัดเจนและให้คำแนะนำโดยละเอียด เมื่อโครงการดำเนินไป ให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ การสื่อสารที่เปิดกว้างจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าควรปรับเปลี่ยนส่วนใด
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของClickUp รวมทุกคุณสมบัติที่คุณต้องการเพื่อจัดการสมาชิกทีมฟรีแลนซ์ของคุณ รวมถึงการติดตามเวลา,การสื่อสารทีม, และความสามารถในการจัดการโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ติดตามชั่วโมงการทำงานกับงบประมาณโครงการ, มอบหมายงานโครงการ, กำหนดและติดตามกำหนดเวลาโครงการ, สร้างคำอธิบายโครงการด้วย AI, แชร์ไฟล์สำคัญ, และสื่อสารภายในเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp
คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปเพื่อจัดการทีมฟรีแลนซ์และพนักงานอิสระของคุณอีกต่อไป คำตอบสำหรับการจัดการฟรีแลนซ์เริ่มต้นด้วยการสมัครใช้งาน ClickUpและทดลองใช้ฟีเจอร์ฟรีเพื่อทดสอบการใช้งาน