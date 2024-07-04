บล็อก ClickUp
วิธีจัดการฟรีแลนซ์
วิธีจัดการฟรีแลนซ์

Sudarshan Somanathan
4 กรกฎาคม 2567

การบริหารทีมฟรีแลนซ์มีความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร หนึ่งในอุปสรรคใหญ่ที่สุดที่คุณจะเผชิญคือการจัดตารางเวลาให้สอดคล้องกันของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน คุณต้องติดตามความคืบหน้าของทุกคนอย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้นโครงการของคุณอาจล่าช้าได้

ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบเหล่านี้ คุณต้องคอยจัดการเรื่องเวลาว่างและกำหนดส่งงานโครงการอยู่ตลอดเวลา เราเข้าใจดี—มันเป็นเรื่องที่ต้องจัดการมากมายและอาจทำให้รู้สึกหนักใจเมื่อต้องทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

แต่มีข่าวดี: คุณสามารถเร่งเครื่องจักรฟรีแลนซ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือที่เหมาะสม

บทความนี้สำรวจกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อบริหารจัดการฟรีแลนซ์ในขณะที่ยังคงควบคุมโครงการของคุณและเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด

เมื่อคุณอ่านจบแล้ว คุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตั้งความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับผู้รับจ้างอิสระของคุณ การจัดการเวลาและปริมาณงานของทุกคน และการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

การบริหารจัดการบุคลากรฟรีแลนซ์: ประโยชน์และความท้าทาย

ข้อดีของการจ้างฟรีแลนซ์

การจ้างฟรีแลนซ์มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนหลายประการเหนือพนักงานประจำ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจหลายแห่ง ข้อได้เปรียบเหล่านี้ได้แก่:

  • ความคุ้มค่า: ฟรีแลนซ์สามารถเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าหากคุณต้องการทีมงานเสริมเฉพาะกิจสำหรับโครงการหรือช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ตัวอย่างเช่น สำหรับแคมเปญการตลาด การจ้างฟรีแลนซ์ตัดต่อวิดีโอเป็นเวลาไม่กี่สัปดาห์จะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจ้างพนักงานประจำตลอดทั้งปี
  • การเข้าถึงทักษะเฉพาะทาง: หากคุณรู้สึกว่าทีมพนักงานประจำของคุณในปัจจุบันขาดความเชี่ยวชาญในบางด้าน การจ้างฟรีแลนซ์จะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากทักษะเฉพาะทางของพวกเขาได้ ซึ่งจะช่วยรับประกันผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับงานเฉพาะทาง
  • ความยืดหยุ่น: ด้วยทีมงานฟรีแลนซ์ คุณสามารถปรับขนาดทีมของคุณได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดจำนวนสมาชิก ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับมือกับปริมาณงานที่มากในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานทำงานหนักเกินไปและเกิดภาวะหมดไฟ
  • ลดค่าใช้จ่าย: เนื่องจากฟรีแลนซ์ทำงานจากระยะไกลและจัดการเครื่องมือและพื้นที่ทำงานของตนเอง คุณจึงไม่จำเป็นต้องลงทุนในสำนักงานเพิ่มเติม อุปกรณ์ และทรัพยากรอื่นๆ

การจัดการฟรีแลนซ์กับพนักงานประจำ

การจัดการฟรีแลนซ์นั้น ค่อนข้างแตกต่าง จากการจัดการพนักงานประจำ คุณจ้างฟรีแลนซ์สำหรับงานหรือโครงการเฉพาะ ในขณะที่พนักงานประจำทำหน้าที่ที่ต่อเนื่องและพัฒนาอยู่เสมอ

คุณต้องรู้ความแตกต่างระหว่างฟรีแลนซ์กับพนักงานประจำเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

แง่มุมฟรีแลนซ์พนักงานประจำ
มักจะถูกกว่า ไม่มีสิทธิประโยชน์หรือข้อผูกมัดระยะยาวเงินเดือน, สวัสดิการ, ภาษี, และภาระผูกพันระยะยาว
จ้างฟรีแลนซ์ตามความจำเป็นสำหรับโครงการเฉพาะความยืดหยุ่นจำกัด, ตารางการทำงานคงที่
การเข้าถึงทักษะเฉพาะทางที่หลากหลายความเชี่ยวชาญจำกัดเฉพาะทักษะของพนักงานปัจจุบัน
ปรับขนาดขึ้นหรือลงได้อย่างรวดเร็วการขยายขนาดต้องใช้กระบวนการจ้าง/เลิกจ้าง
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่สำนักงานหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมต้องการพื้นที่สำนักงาน อุปกรณ์ และทรัพยากรอื่น ๆ
การมีส่วนร่วมระยะสั้น, โครงการเป็นฐานการผูกพันระยะยาว, การจ้างงานต่อเนื่อง
การควบคุมที่น้อยลง, การจัดการตนเองการกำกับดูแลโดยตรง, การควบคุมงานมากขึ้น
อาจมีความพร้อมใช้งานที่แตกต่างกัน มีหลายโครงการทุ่มเทให้กับบริษัทของคุณ พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง

วิธีบริหารจัดการฟรีแลนซ์อย่างมีประสิทธิภาพใน 7 ขั้นตอน

1. กำหนดขอบเขตของโครงการ ความคาดหวัง และงบประมาณ

ก่อนที่คุณจะมอบหมายงานให้กับฟรีแลนซ์ ควรกำหนดความคาดหวังของโครงการให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง เพื่อให้การสื่อสารและความเข้าใจตรงกัน นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน:

เพิ่มข้อกำหนดของโครงการ

ระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการให้ฟรีแลนซ์ทำอะไร ให้คำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับความคาดหวังและวิธีการทำภารกิจให้สำเร็จ รวมถึงขั้นตอนที่จำเป็น, แนวทางปฏิบัติ, หรือข้อกำหนดของโครงการ

กำหนดรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน—ยิ่งคุณให้ข้อมูลมากเท่าไร ฟรีแลนซ์ของคุณก็จะยิ่งมีความพร้อมในการส่งมอบงานที่คุณต้องการมากขึ้นเท่านั้น

ตัวอย่าง: หากคุณกำลังรับนักเขียนอิสระมาทำงานเพื่อสร้างเอกสารไวท์เปเปอร์สำหรับบริษัทของคุณ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวนคำ และโทนเสียงที่ต้องการ นอกจากนี้ ควรรวมรายละเอียดผลิตภัณฑ์เฉพาะและกรณีศึกษาด้วย

ระบุผลงานที่ต้องส่งมอบพร้อมกำหนดเวลา

เมื่อคุณมอบหมายงานใด ๆ ให้กับฟรีแลนซ์ ให้ระบุผลลัพธ์ที่ชัดเจน, จุดสำคัญ, และกำหนดเวลาในการทำโครงการให้เสร็จสิ้น

ตัวอย่าง: เราต้องการบทความบล็อกจำนวนสี่บทความ บทความละ 1,000 คำ จากคุณทุกเดือน กรุณาส่งบทความหนึ่งบทความทุกสัปดาห์ในวันจันทร์

หารือเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน

พูดคุยกันตั้งแต่เนิ่นๆ หากคุณต้องการให้ฟรีแลนซ์สามารถเข้าร่วมประชุมหรือรับสายได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถวางแผนตารางเวลาได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่าง: ทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา 12.45 น. ถึง 13.30 น. เราจะจัดประชุมทาง Zoom ประจำสัปดาห์ระหว่างฟรีแลนซ์และทีมที่เกี่ยวข้อง

การประชุมทีมมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ, ผลลัพธ์ที่ได้, ข้อเสนอแนะสำหรับสิ่งใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจง, และแบ่งปันการอัปเดตผลิตภัณฑ์

หารือเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงิน

ชี้แจงเงื่อนไขการชำระเงินให้ชัดเจน รวมถึงความถี่ในการชำระเงินให้กับฟรีแลนซ์และแพลตฟอร์มการชำระเงินที่คุณใช้

ตัวอย่าง: เรามีรอบการชำระเงินแบบ NET + 30 วันสำหรับทีมฟรีแลนซ์ วิธีการชำระเงินคือ PayPal และเป็นการชำระเงินสำหรับบทความบล็อกทั้งหมดที่คุณเขียนและได้รับการอนุมัติแล้ว

สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือต้องมีการพูดคุยเรื่องเหล่านี้หลังจากที่ฟรีแลนซ์ที่ทำงานในโครงการของคุณได้ออกใบแจ้งหนี้มาแล้ว

ใช้เทมเพลตขอบเขตงานของ ClickUpเพื่อระบุรายละเอียดทั้งหมดไว้ในที่เดียว ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการสร้างสเปรดชีตหรืออีเมลยาวๆ เพื่อแบ่งปันข้อมูลนี้

มันให้กรอบการทำงานที่ง่ายเพื่อกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่ต้องการ พร้อมกับส่วนสำหรับข้อกำหนดทางกฎหมาย จุดสำคัญ และเป้าหมายของโครงการ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ

ใช้เทมเพลตขอบเขตงานของ ClickUp เพื่อกำหนดรายละเอียดที่สำคัญของโครงการตั้งแต่เริ่มต้น
ใช้เทมเพลตขอบเขตงานของ ClickUp เพื่อกำหนดรายละเอียดที่สำคัญของโครงการตั้งแต่เริ่มต้น

เคล็ดลับมืออาชีพ💡: ใช้ผู้ช่วยเขียน AI เช่น ClickUp Brain เพื่อสร้างคำอธิบายโครงการและบทสรุปโดยอัตโนมัติ

ClickUp Brain จะดึงข้อมูลที่จำเป็นจากเครื่องมือจัดการโครงการของคุณและกรอกขอบเขต วันที่ส่งมอบ ระยะเวลา เป้าหมาย และเหตุการณ์สำคัญลงในขอบเขตงานของคุณและ เทมเพลต SOP สำหรับฟรีแลนซ์ ที่คุณใช้

การใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างคำอธิบายโครงการและโครงร่างสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
การใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างคำอธิบายโครงการและโครงร่างสำหรับอีบุ๊ก

2. พูดคุยเกี่ยวกับการสื่อสารและการติดตามผล

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการทีมใด ๆ แต่เมื่อต้องจัดการกับฟรีแลนซ์แล้ว มันยิ่ง สำคัญ มากขึ้น คุณไม่ได้ดูแลงานของพวกเขาโดยตรง และในกรณีส่วนใหญ่ พวกเขาอาจทำงานจากระยะไกล

และหากคุณไม่สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะต้องรับมือกับ:

เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านี้ โปรดแน่ใจว่าได้หารือเกี่ยวกับแง่มุมการสื่อสารต่อไปนี้กับฟรีแลนซ์ของคุณ:

รูปแบบการสื่อสารที่ต้องการ

พูดคุยกับฟรีแลนซ์ของคุณเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารที่บริษัทของคุณใช้: Slack, Zoom และเครื่องมือออนไลน์อื่น ๆ ที่พวกเขาควรพร้อมตอบกลับอย่างรวดเร็ว

ความถี่ในการประชุม

ตกลงกันว่าเราจะติดต่อกันบ่อยแค่ไหน คุณต้องการให้มีการติดตามผลทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์?

เลือกความถี่ที่ช่วยให้คุณทำงานสอดคล้องกันโดยไม่รบกวนตารางเวลาของใคร เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ก่อนที่จะบานปลาย

การจัดการ การเปลี่ยนแปลง

อภิปรายว่าคุณจะพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในงานของพวกเขาอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นใน Google Doc หรือส่งข้อความผ่านเครื่องมือการทำงานร่วมกันในโครงการ ให้แน่ใจว่ามีขั้นตอนที่ชัดเจน

ในอุดมคติ คุณต้องการเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียวสำหรับการประชุมทีม การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน รวมถึงข้อความโดยตรง

นั่นคือจุดที่ClickUp สำหรับฟรีแลนซ์ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการพร้อมเส้นทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรวมศูนย์ตารางเวลาและการสื่อสารของคุณกับฟรีแลนซ์หลายคนที่คุณทำงานด้วย

มุมมองแชทของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการการสื่อสารกับฟรีแลนซ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป ส่งข้อความโดยตรง มอบหมายงาน แบ่งปันการอัปเดตเมื่อคุณเพิ่มหรือแก้ไขงาน และแชร์เอกสารประกอบ เช่น ลิงก์ ไฟล์แนบ และวิดีโอ เพื่อสนับสนุนฟรีแลนซ์

มุมมองแชท ClickUp
ติดต่อกับทีมฟรีแลนซ์ของคุณด้วย ClickUp Chat View

สำหรับแต่ละงานที่ได้รับมอบหมายบน ClickUp คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นเพื่อแจ้งการอัปเดตหรือบันทึกพิเศษได้เช่นกัน

เคล็ดลับมืออาชีพ💡: ภายใน ClickUp ฟรีแลนซ์สามารถไฮไลต์ข้อความเพื่อเพิ่มคำตอบในส่วนเฉพาะของความคิดเห็นของคุณโดยใช้ตัวเลือก 'อ้างอิง' ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของความสับสนแม้ว่าคุณจะเพิ่มหลายประเด็นก็ตาม

ตัวเลือกการอ้างอิงในความคิดเห็นใน ClickUp
การใช้ตัวเลือก "ใบเสนอราคา" ในความคิดเห็นบน ClickUp

แต่ถ้าคุณต้องการให้คำแนะนำที่ซับซ้อนและละเอียดล่ะ?

ข้ามข้อความและใช้ClickUp Clipsเพื่อสร้างและแชร์วิดีโอหน้าจอ ให้คำแนะนำที่ชัดเจนและมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและทำให้แน่ใจว่าฟรีแลนซ์ของคุณเข้าใจแต่ละงาน

คุณยังสามารถฝังคลิปเหล่านี้ลงในภารกิจใด ๆ หรือแชร์ลิงก์สาธารณะเพื่อให้ฟรีแลนซ์สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

คลิป ClickUp
ใช้ ClickUp Clips เพื่อแชร์วิดีโอการบันทึกหน้าจอในหน้าต่างแชท

3. จัดตั้งระบบการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพ

สัญญาณคลาสสิกของระบบการต้อนรับที่ไม่ดีคืออะไร?

ฟรีแลนซ์ของคุณรู้สึกสับสน ไม่รู้ว่าควรทำอะไรต่อไป พวกเขาประสบปัญหาในการหาวิธีแก้ไขด้วยตนเอง และมักจะถามคำถามเดิมซ้ำๆ กับคุณ

แย่ที่สุด พวกเขาจะประสบปัญหาในการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ

นี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อคุณจ้างฟรีแลนซ์ที่เหมาะสมเป็นการลงทุนระยะยาวในความสำเร็จของบริษัทของคุณ

นี่คือสิ่งที่คุณควรรวมไว้ในเอกสารการปฐมนิเทศของคุณ:

  • นโยบายของบริษัท: แนะนำงานและวัฒนธรรมองค์กรของคุณ รวมถึงค่านิยมของทีมและแนบข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) และข้อตกลงอื่น ๆ หากจำเป็น
  • เอกสารการฝึกอบรม: จัดเตรียมคู่มือสไตล์, แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด, และความรู้เฉพาะทางเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและคุณภาพ
  • การเข้าถึงเครื่องมือพิเศษ: จัดหาให้ฟรีแลนซ์สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงที่พวกเขาต้องการสำหรับงานของพวกเขา เช่น ซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิก เครื่องมือจัดการโครงการ หรือแพลตฟอร์มการสื่อสาร

เพื่อทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถใช้กรอบการทำงานที่เตรียมไว้แล้วได้

ตัวอย่างเช่นแม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบโดยละเอียด กำหนดตารางการฝึกอบรมกับเพื่อนร่วมงาน กำหนดวันที่ครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องทำ กำลังดำเนินการ และเสร็จสมบูรณ์

เพิ่มรายการตรวจสอบรายละเอียดภายในเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp เพื่อให้แน่ใจว่าฟรีแลนซ์ของคุณมีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนในการเริ่มต้นการทำงานร่วมกัน
เพิ่มรายการตรวจสอบรายละเอียดภายในเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp เพื่อให้แน่ใจว่าฟรีแลนซ์ของคุณมีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนในการเริ่มต้นการทำงานร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม: นี่คือ 10 เคล็ดลับฟรีแลนซ์ที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว เพื่อประหยัดเวลาจากงานเอกสารที่น่าเบื่อ

4. ใช้เครื่องมือจัดการโครงการฟรีแลนซ์

การจัดการฟรีแลนซ์หลายคนในหลายทีมอาจทำให้ยากต่อการติดตามการอัปเดตและกำหนดเวลาต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ความสับสนและการขาดระเบียบ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับฟรีแลนซ์สามารถช่วยคุณจัดตารางงาน, ติดตามความคืบหน้า, ดูการพึ่งพาและจุดติดขัด, และทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

นี่คือวิธีที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณประสบความสำเร็จ:

การจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp ด้วยรายการตรวจสอบงาน
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจนและหลากหลายฟังก์ชันเพื่อจัดการความคิดและงานของคุณจากทุกที่ เพื่อที่คุณจะไม่ลืมอะไรอีกต่อไป
  • ไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด: ไวท์บอร์ดของ ClickUpคือผืนผ้าใบดิจิทัลของคุณ ช่วยให้พนักงานประจำสามารถทำงานร่วมกันและระดมสมองกับทีมฟรีแลนซ์ เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริง แม้ทุกคนจะทำงานจากระยะไกล
  • เอกสารสำหรับการแก้ไขร่วมกัน: ClickUp Docsเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่รวบรวมรายละเอียดโครงการทั้งหมดไว้ครบถ้วน—เป้าหมาย แนวทาง ข้อเสนอโครงการ กำหนดการสำคัญ ฯลฯ การแก้ไขร่วมกันช่วยให้สมาชิกทีมโครงการหลายคนสามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มความคิดเห็น และมอบหมายงานในเอกสารเหล่านี้ได้ คุณยังสามารถเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทเป็นเอกสารสำหรับดูเท่านั้นได้อีกด้วย
การแก้ไขสดแบบร่วมมือใน ClickUp Docs
สร้าง แก้ไข จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและโครงการกับฟรีแลนซ์ของคุณโดยใช้ ClickUp Docs
  • แดชบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้า: ในฐานะผู้จัดการโครงการหรือผู้นำทีมแดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณเพิ่ม KPI ติดตามและแสดงภาพความคืบหน้า และมองเห็นโอกาสและอุปสรรคแบบเรียลไทม์
  • การจัดระเบียบงาน: ใช้ClickUp Tasksเพื่อแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย ๆ กำหนดเส้นตาย และช่วยให้ฟรีแลนซ์จัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รับมุมมองแบบภาพรวมของงานที่ฟรีแลนซ์กำลังทำอยู่: ด้วยมุมมองกระดานคัมบังของ ClickUp คุณสามารถเห็นได้ทันทีว่าฟรีแลนซ์แต่ละคนกำลังทำอะไร อยู่ในขั้นตอนใด และมีงานอะไรที่ยังต้องทำ
มุมมองกระดานคัมบังของ ClickUp
มองเห็นหลายขั้นตอนการทำงานด้วยมุมมองกระดานคัมบังของ ClickUp

หากลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง คุณสามารถย้ายงานผ่านเวิร์กโฟลว์โดยใช้คุณสมบัติลากและวาง ซึ่งช่วยให้สามารถอัปเดตและจัดระเบียบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

ลากและวางงานใด ๆ ลงในคอลัมน์ถัดไปเพื่ออัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติด้วยมุมมองบอร์ดแบบ Kanban ของ ClickUp
ลากและวางงานใดๆ ลงในคอลัมน์ถัดไปเพื่ออัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติด้วยมุมมองบอร์ดแบบคัมบังของ ClickUp

อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาและระบบติดตามที่ดีที่สุดในปี 2024

5. จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวติดตาม

ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาแบบฟรีแลนซ์ช่วยให้คุณสามารถจัดการชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และแบบฟอร์มเวลา รวมถึงติดตามเวลาเข้าและออกได้ในที่เดียว

ฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยให้ฟรีแลนซ์ของคุณติดตามชั่วโมงการทำงานได้อย่างง่ายดาย ใช้ตัวติดตามเวลาทั่วโลกในตัวเพื่อเริ่มและหยุดเวลาได้จากทุกที่ เพิ่มบันทึกและป้ายกำกับให้กับรายการเวลา และรับสรุปรวมของเวลาทั้งหมดที่พวกเขาใช้ไปกับงานของคุณ

การติดตามเวลาของ ClickUp
ตรวจสอบเวลาประมาณการของโครงการด้วยรายงานการติดตามเวลาอย่างละเอียดของ ClickUp

แม้ว่าฟรีแลนซ์หลายคน เช่น นักเขียนและบรรณาธิการ จะทำงานเดียวกัน พวกเขาก็สามารถติดตามเวลาของตนเองได้เป็นรายบุคคล เมื่อสิ้นสุดงาน คุณสามารถตรวจสอบบันทึกเวลาของแต่ละคนและเปรียบเทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ

หากมีอุปสรรคหรือความล่าช้าเกิดขึ้น ฟรีแลนซ์สามารถอัปเดตวันครบกำหนดในภารกิจหลักได้ สมาชิกในทีมทุกคนที่ได้รับมอบหมายงานเหล่านั้นจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถปรับตารางเวลาของตนเองได้อย่างเหมาะสม

รายงานการติดตามเวลาอย่างละเอียดของ ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่าทุกแง่มุมของโครงการของคุณดำเนินไปตามแผนและบรรลุกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม:9 อันดับซอฟต์แวร์จัดการบุคลากรที่ดีที่สุดในปี 2024

6. เสนอและรับข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ

ไม่ว่าฟรีแลนซ์ของคุณจะมีความสามารถมากเพียงใด พวกเขาก็ต้องการคำแนะนำและคำติชมจากคุณเพื่อให้ตรงกับความคาดหวังของคุณ

คุณต้องให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการแก้ไขที่ไม่มีที่สิ้นสุดและความหงุดหงิด. แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการแบ่งปันข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์คือ:

ระบุให้ชัดเจน

ระบุให้ชัดเจนว่าพวกเขาทำได้ดีในจุดใดหรือควรปรับปรุงในส่วนใด

ตัวอย่าง: ส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถขยายความเกี่ยวกับประโยชน์ของแต่ละคุณสมบัติต่อผู้ใช้ได้หรือไม่?

ทันเวลา

อย่ารอจนกว่าฟรีแลนซ์ของคุณจะหยุดทำงานในโปรเจกต์แล้วค่อยบอกว่าคุณคิดอย่างไร ให้ข้อเสนอแนะกับพวกเขาตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ตัวอย่าง: ฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการตรวจสอบร่างบทความของคุณ ขอเชิญคุยกันสั้น ๆ ทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของฉันในขณะที่ยังสดใหม่ในความทรงจำของฉัน

สามารถนำไปปฏิบัติได้

แนะนำวิธีที่พวกเขาสามารถปรับปรุงหรือต่อยอดผลงานของพวกเขาได้

ตัวอย่าง: เพื่อปรับปรุงความอ่านง่าย ให้ใช้ย่อหน้าสั้น ใช้หัวข้อย่อยและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพื่อให้เนื้อหาของคุณสามารถอ่านได้ง่าย

สมดุล

ชื่นชมพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาทำได้ดี และชี้ให้เห็นถึงจุดที่พวกเขาสามารถปรับปรุงได้

ตัวอย่าง: งานวิจัยและข้อมูลของคุณน่าประทับใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบทความของคุณ อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปยังดูไม่สมบูรณ์นัก มันค่อนข้างทั่วไป เราจำเป็นต้องเขียนใหม่เพื่อให้สรุปประเด็นสำคัญที่ผู้อ่านควรได้รับจากบทความนี้

ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แก่ทีมฟรีแลนซ์ของคุณ แต่อย่าลืมขอความคิดเห็นจากพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ

ถามพวกเขาเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาเผชิญขณะทำงาน

วิธีง่าย ๆ ในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากฟรีแลนซ์ของคุณคือการใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นของพนักงานของ ClickUp. แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นอย่างละเอียดเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับคุณ เช่น ความชัดเจนของบทบาท และโอกาสในการพัฒนา.

วงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับนี้สามารถช่วยให้คุณระบุวิธีการปรับปรุงกระบวนการและสนับสนุนฟรีแลนซ์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น

ทำความรู้จักกับความคิดเห็นของพนักงานฟรีแลนซ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการ และวัฒนธรรมการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตความคิดเห็นพนักงานจาก ClickUp
ทำความรู้จักกับความคิดเห็นของพนักงานฟรีแลนซ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการ และวัฒนธรรมการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตความคิดเห็นพนักงานจาก ClickUp

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ💡: ตั้งค่า ClickUp Automations เพื่อส่งอีเมลแบบสำรวจความคิดเห็นไปยังฟรีแลนซ์ของคุณโดยอัตโนมัติทุกไตรมาส

คุณสามารถใช้ มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากทีมฟรีแลนซ์ของคุณได้ วิธีนี้จะช่วยให้การรวบรวมความคิดเห็นเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ และช่วยให้คุณระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

7. เชิญฟรีแลนซ์เข้าร่วมกิจกรรมสร้างทีม

แม้ว่าฟรีแลนซ์จะเป็นส่วนขยายของทีมของคุณ แต่พวกเขามักจะรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับความสามัคคีของทีม เนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์กับทีมอย่างจำกัด

ผลลัพธ์คืออะไร?

มันสามารถส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและแรงจูงใจของพวกเขา การเชิญพวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างทีมช่วยให้พวกเขาปรับตัวและรู้สึกมีคุณค่า

สำหรับพนักงานของคุณ มันเป็นการตอกย้ำว่าฟรีแลนซ์เป็นเพื่อนร่วมทีมที่สำคัญ เมื่อพวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างทีมด้วยกัน พวกเขาจะสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความผูกพันระหว่างกัน

นี่คือตัวอย่างกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงที่คุณสามารถลองทำได้:

ห้องหลบหนีเสมือนจริง

สำหรับกิจกรรมห้องหนีเสมือนจริง ทุกคนจะเข้าร่วมเกมห้องหนีออนไลน์เดียวกัน พวกเขาต้องสื่อสารและร่วมมือกันเพื่อค้นหาเบาะแสและแก้ปริศนาให้สำเร็จก่อนที่เวลาจะหมดลงเพื่อ 'หนี' ออกมา

เกมสนุกนี้เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลกับฟรีแลนซ์ เนื่องจากส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

คืนตอบคำถามชิงรางวัล

เลือกคำถามเกี่ยวกับภาพยนตร์ยอดนิยม รายการทีวี เพลง และหัวข้อสนุกๆ อื่นๆ ให้มีทั้งฟรีแลนซ์และสมาชิกในทีมเข้าร่วมในแต่ละทีม

ทุกคนสามารถเข้าสังคมได้ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและไม่กดดัน เพราะนี่เป็นเพียงเกมตอบคำถามทั่วไปที่สนุกสนานและไม่เป็นทางการ

วางแผนกิจกรรมดังกล่าวโดยใช้เทมเพลตเอกสารทีมของ ClickUp เทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณระบุคำถามเพื่อละลายพฤติกรรม กำหนดกฎสำหรับกิจกรรมเสมือนจริงต่างๆ และจัดระเบียบรายละเอียดทั้งหมดไว้ในที่เดียว

ใช้แม่แบบเอกสารทีมใน ClickUp เพื่อปรับปรุงเอกสารหลักของทีมให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มการเข้าถึงภายในโครงการ
ใช้แม่แบบเอกสารทีมใน ClickUp เพื่อปรับปรุงเอกสารหลักของทีมให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มการเข้าถึงภายในโครงการ

เก็บแม่แบบเอกสารทีมไว้ใน ClickUp ให้พร้อมใช้งานระหว่างกิจกรรมออนไลน์ของคุณ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณเห็นชื่อตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และข้อมูลติดต่อของทุกคน

เนื่องจากเป็นเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ ทีมงานทั้งหมดของคุณ รวมถึงพนักงานฟรีแลนซ์ สามารถมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะได้ การรวมศูนย์นี้ช่วยส่งเสริมกระบวนการวางแผนที่ครอบคลุมและเป็นระบบมากขึ้น ทำให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมในประสบการณ์การสร้างสายสัมพันธ์แบบระยะไกล

ใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มพลังให้กับทีมฟรีแลนซ์ของคุณ

โปรดจำไว้ว่าฟรีแลนซ์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนต้องการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ และคุณมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมให้พวกเขาประสบความสำเร็จ

เริ่มต้นด้วยการกำหนดความคาดหวังอย่างชัดเจนและให้คำแนะนำโดยละเอียด เมื่อโครงการดำเนินไป ให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ การสื่อสารที่เปิดกว้างจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าควรปรับเปลี่ยนส่วนใด

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของClickUp รวมทุกคุณสมบัติที่คุณต้องการเพื่อจัดการสมาชิกทีมฟรีแลนซ์ของคุณ รวมถึงการติดตามเวลา,การสื่อสารทีม, และความสามารถในการจัดการโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

ติดตามชั่วโมงการทำงานกับงบประมาณโครงการ, มอบหมายงานโครงการ, กำหนดและติดตามกำหนดเวลาโครงการ, สร้างคำอธิบายโครงการด้วย AI, แชร์ไฟล์สำคัญ, และสื่อสารภายในเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp

คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปเพื่อจัดการทีมฟรีแลนซ์และพนักงานอิสระของคุณอีกต่อไป คำตอบสำหรับการจัดการฟรีแลนซ์เริ่มต้นด้วยการสมัครใช้งาน ClickUpและทดลองใช้ฟีเจอร์ฟรีเพื่อทดสอบการใช้งาน